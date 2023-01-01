佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三

爾時，世尊復入妙吉祥大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，此名一切如來大智慧三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入妙吉祥大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，此名一切如來大智慧三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 底(引) 剎拏(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 底(引) 剎拏(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成大慧劍，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛劍相，住佛掌中。然後從彼金剛劍相中，出一切世界極微塵量等如來像，起一切如來大智慧等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼妙吉祥性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生妙吉祥大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成大慧劍，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛劍相，住佛掌中。然後從彼金剛劍相中，出一切世界極微塵量等如來像，起一切如來大智慧等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼妙吉祥性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生妙吉祥大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉一切大覺尊， 即我名為妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切大覺尊， 即我名為妙音聲，

由彼正慧無色故， 是故音聲而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼正慧無色故， 是故音聲而可得。」

是時，妙吉祥大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙吉祥大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來大智慧金剛三摩地，以一切如來斷結使三昧，於普盡無餘諸有情界，令斷諸苦悉獲利益，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿最上悉地，即以金剛劍授與妙吉祥大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛慧，以金剛慧灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來大智慧金剛三摩地，以一切如來斷結使三昧，於普盡無餘諸有情界，令斷諸苦悉獲利益，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿最上悉地，即以金剛劍授與妙吉祥大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛慧，以金剛慧灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛慧菩薩摩訶薩，即以所授彼金剛劍向一切如來作揮斫相，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛慧菩薩摩訶薩，即以所授彼金剛劍向一切如來作揮斫相，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 般若波羅蜜多理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 般若波羅蜜多理，

能斷一切勝怨敵， 滅除一切諸罪垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷一切勝怨敵， 滅除一切諸罪垢。」

爾時，世尊復入起平等心轉法輪大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，此名一切如來大輪三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入起平等心轉法輪大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，此名一切如來大輪三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 呬(引) 覩(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 呬(引) 覩(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成金剛界大曼拏羅，等一切如來曼拏羅，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛輪相，住佛掌中。然後從彼金剛輪相中，出一切世界極微塵量等如來像，乃起平等心轉妙法輪等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，而彼起平等心轉法輪性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生起平等心轉法輪大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成金剛界大曼拏羅，等一切如來曼拏羅，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛輪相，住佛掌中。然後從彼金剛輪相中，出一切世界極微塵量等如來像，乃起平等心轉妙法輪等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，而彼起平等心轉法輪性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生起平等心轉法輪大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉金剛所成輪， 即我金剛最上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉金剛所成輪， 即我金剛最上法，

由纔發起平等心， 即轉無上妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由纔發起平等心， 即轉無上妙法輪。」

是時，起平等心轉法輪大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，起平等心轉法輪大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來大輪金剛三摩地，以一切如來大曼拏羅三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令入於不退轉輪獲諸利益，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來轉正法輪最上悉地勝妙之相，即以金剛輪授與起平等心轉法輪大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛場，以金剛場灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來大輪金剛三摩地，以一切如來大曼拏羅三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令入於不退轉輪獲諸利益，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來轉正法輪最上悉地勝妙之相，即以金剛輪授與起平等心轉法輪大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛場，以金剛場灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛場菩薩摩訶薩，以彼金剛輪安立一切如來不退轉性，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛場菩薩摩訶薩，以彼金剛輪安立一切如來不退轉性，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 一切諸法清淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 一切諸法清淨者，

金剛不退轉大輪， 此即名為菩提場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛不退轉大輪， 此即名為菩提場。」

爾時，世尊復入無言大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入無言大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 婆(引) 沙(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 婆(引) 沙(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德金剛手成一切如來法文字，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛念誦之像，住佛掌中。然後從彼金剛念誦像中出一切世界極微塵量等如來像，放一切如來法光明等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼法自性性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生無言大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德金剛手成一切如來法文字，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛念誦之像，住佛掌中。然後從彼金剛念誦像中出一切世界極微塵量等如來像，放一切如來法光明等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼法自性性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生無言大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉自然大祕密， 我說此為祕密語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉自然大祕密， 我說此為祕密語，

如理宣說正法門， 所說語言離戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理宣說正法門， 所說語言離戲論。」

是時，無言大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，無言大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來祕密語金剛三摩地，以一切如來語念誦三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令獲得語密成就，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來語祕密性最上悉地，即以金剛念誦像，授與無言大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛語，以金剛語灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來祕密語金剛三摩地，以一切如來語念誦三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令獲得語密成就，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來語祕密性最上悉地，即以金剛念誦像，授與無言大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛語，以金剛語灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛語菩薩摩訶薩，即以金剛念誦像與一切如來談論，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛語菩薩摩訶薩，即以金剛念誦像與一切如來談論，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 名為金剛真念誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 名為金剛真念誦，

而彼一切佛如來， 是速成就大明者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼一切佛如來， 是速成就大明者。」

此是金剛大法性智，一切如來轉大輪智，一切如來隨轉論輪戲論之智，一切如來大智大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是金剛大法性智，一切如來轉大輪智，一切如來隨轉論輪戲論之智，一切如來大智大士。

爾時，世尊復入一切如來巧業大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來羯磨三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來巧業大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來羯磨三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 羯哩摩(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 羯哩摩(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，以一切羯磨平等智，於金剛薩埵三摩地善通達故，即彼如是具德持金剛者成一切如來羯磨光明，為出現已，以是光明遍照一切世界，混成一切如來大羯磨界，而彼普盡一切如來大羯磨界，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生大羯磨金剛像，周遍一切虛空界量，住佛掌中。然後從彼大羯磨金剛像中，出一切世界極微塵量等如來像，廣作一切勝事業等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼一切如來無邊事業性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生一切如來巧業大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，以一切羯磨平等智，於金剛薩埵三摩地善通達故，即彼如是具德持金剛者成一切如來羯磨光明，為出現已，以是光明遍照一切世界，混成一切如來大羯磨界，而彼普盡一切如來大羯磨界，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生大羯磨金剛像，周遍一切虛空界量，住佛掌中。然後從彼大羯磨金剛像中，出一切世界極微塵量等如來像，廣作一切勝事業等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼一切如來無邊事業性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生一切如來巧業大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉諸佛妙不空， 而我一切事業多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉諸佛妙不空， 而我一切事業多，

無功用心作佛事， 此即能轉金剛業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用心作佛事， 此即能轉金剛業。」

是時，一切如來巧業大菩薩身，從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切如來巧業大菩薩身，從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來不空金剛三摩地，以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌，於普盡無餘諸有情界，令得一切事業成就，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝之果，即以彼羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一切如來金剛羯磨灌頂，授與一切如來金剛巧業大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛尾濕嚩，以金剛尾濕嚩灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來不空金剛三摩地，以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌，於普盡無餘諸有情界，令得一切事業成就，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝之果，即以彼羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一切如來金剛羯磨灌頂，授與一切如來金剛巧業大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛尾濕嚩，以金剛尾濕嚩灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛尾濕嚩菩薩摩訶薩，以彼羯磨金剛杵安自心已，即安立一切如來住巧業性，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛尾濕嚩菩薩摩訶薩，以彼羯磨金剛杵安自心已，即安立一切如來住巧業性，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 善作最上妙巧業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 善作最上妙巧業，

今得授於我掌中， 於巧業中安巧業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得授於我掌中， 於巧業中安巧業。」

爾時，世尊復入極難敵精進大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來善護三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入極難敵精進大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來善護三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 犖(力角切下同) 叉(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 犖(力角切下同) 叉(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德金剛手成堅固甲冑，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生大金剛甲冑像，住佛掌中。然後從彼金剛甲冑像中出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來善護廣大儀軌事業等，以一切佛神通游戲廣施作已，彼極難敵精進性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生極難敵精進大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德金剛手成堅固甲冑，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生大金剛甲冑像，住佛掌中。然後從彼金剛甲冑像中出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來善護廣大儀軌事業等，以一切佛神通游戲廣施作已，彼極難敵精進性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生極難敵精進大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我此精進鎧， 極堅固我堅固身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此精進鎧， 極堅固我堅固身，

由堅固性本無身， 故金剛身勝所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由堅固性本無身， 故金剛身勝所作。」

是時，極難敵精進大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，極難敵精進大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來堅固金剛三摩地，以一切如來精進波羅蜜多三昧，於普盡無餘諸有情界救拔利益，悉令獲得適悅快樂，乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果，即以金剛甲冑授與極難敵精進大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛慈友，以金剛慈友灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來堅固金剛三摩地，以一切如來精進波羅蜜多三昧，於普盡無餘諸有情界救拔利益，悉令獲得適悅快樂，乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果，即以金剛甲冑授與極難敵精進大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛慈友，以金剛慈友灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛慈友菩薩摩訶薩，即以金剛甲冑於一切如來作勝被甲，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛慈友菩薩摩訶薩，即以金剛甲冑於一切如來作勝被甲，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 最上大慈勝甲冑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 最上大慈勝甲冑，

堅固精進大護身， 此即名為大慈友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固精進大護身， 此即名為大慈友。」

爾時，世尊復入摧諸魔大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來方便三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入摧諸魔大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來方便三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 藥叉(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 藥叉(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成金剛大牙器仗，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生金剛牙像，住佛掌中。然後從彼金剛牙像中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來暴怒調伏等事，以一切佛神通游戲廣施作已，彼摧諸魔性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生摧諸魔大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成金剛大牙器仗，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生金剛牙像，住佛掌中。然後從彼金剛牙像中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來暴怒調伏等事，以一切佛神通游戲廣施作已，彼摧諸魔性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生摧諸魔大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我此大方便， 是即諸佛悲愍者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此大方便， 是即諸佛悲愍者，

由眾生利寂靜故， 乃現暴怒諸所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由眾生利寂靜故， 乃現暴怒諸所作。」

是時，摧諸魔大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，摧諸魔大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來極忿金剛三摩地，以一切如來能調難調三昧，於普盡無餘諸有情界施大無畏，悉令獲得適悅快樂，乃至得一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之果，即以金剛大牙器仗授與摧諸魔大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛暴怒，以金剛暴怒灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來極忿金剛三摩地，以一切如來能調難調三昧，於普盡無餘諸有情界施大無畏，悉令獲得適悅快樂，乃至得一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之果，即以金剛大牙器仗授與摧諸魔大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛暴怒，以金剛暴怒灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛暴怒菩薩摩訶薩，即以所授金剛大牙器仗安自口中，向一切如來作恐怖相，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛暴怒菩薩摩訶薩，即以所授金剛大牙器仗安自口中，向一切如來作恐怖相，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 能調一切極難調， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 能調一切極難調，

大利金剛牙器仗， 大悲方便心所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大利金剛牙器仗， 大悲方便心所生。」

爾時，世尊復入一切如來拳大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來身語心金剛縛三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來拳大菩薩三昧，出生羯磨加持金剛三摩地，此名一切如來身語心金剛縛三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 散提(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 散提(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成一切如來一切印縛，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生金剛縛像，住佛掌中。然後從彼金剛縛像中出一切世界極微塵量等如來像，於一切世界普印一切如來智等，及一切如來神通游戲廣施作已，彼一切如來拳妙縛性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生一切如來拳大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成一切如來一切印縛，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出生金剛縛像，住佛掌中。然後從彼金剛縛像中出一切世界極微塵量等如來像，於一切世界普印一切如來智等，及一切如來神通游戲廣施作已，彼一切如來拳妙縛性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生一切如來拳大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我妙堅固縛， 即我三昧堅固身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我妙堅固縛， 即我三昧堅固身，

以一切願悉成就， 彼解脫者乃為縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切願悉成就， 彼解脫者乃為縛。」

是時，一切如來拳大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切如來拳大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來縛三昧金剛三摩地，以一切如來印縛三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成就，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來一切智智印主最上悉地殊勝之果，即作金剛縛相授與一切如來拳大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛拳，以金剛拳灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來縛三昧金剛三摩地，以一切如來印縛三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成就，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來一切智智印主最上悉地殊勝之果，即作金剛縛相授與一切如來拳大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛拳，以金剛拳灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛拳菩薩摩訶薩，即以金剛縛於一切如來作妙縛相，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛拳菩薩摩訶薩，即以金剛縛於一切如來作妙縛相，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 祕密印縛大堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 祕密印縛大堅固，

以一切佛速成就， 不越金剛大三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切佛速成就， 不越金剛大三昧。」

此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進堅固甲冑，一切如來大方便一切即智，一切如來大羯磨大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進堅固甲冑，一切如來大方便一切即智，一切如來大羯磨大士。

爾時，世尊阿閦如來，以世尊大毘盧遮那如來及一切如來智所成已印一切如來智故，即入金剛波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名一切如來金剛三昧，即一切如來印從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊阿閦如來，以世尊大毘盧遮那如來及一切如來智所成已印一切如來智故，即入金剛波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名一切如來金剛三昧，即一切如來印從自心出，說是大明曰：

「薩埵嚩日哩(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩埵嚩日哩(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，即現種種金剛光明具德持金剛者，於是金剛光明門中成一切世界極微塵量等如來像，以一切如來金剛波羅蜜多智印已，復聚為一體，從是出現周遍一切世界為量大金剛像，於世尊大毘盧遮那如來前月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現種種金剛光明具德持金剛者，於是金剛光明門中成一切世界極微塵量等如來像，以一切如來金剛波羅蜜多智印已，復聚為一體，從是出現周遍一切世界為量大金剛像，於世尊大毘盧遮那如來前月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 薩埵金剛我堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 薩埵金剛我堅固，

由堅固性本無身， 是故金剛身出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由堅固性本無身， 是故金剛身出現。」

爾時，世尊寶生如來印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故，即入寶波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名金剛寶三昧，即自印。從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊寶生如來印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故，即入寶波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名金剛寶三昧，即自印。從自心出，說是大明曰：

「囉怛那(二合) 嚩日哩(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉怛那(二合) 嚩日哩(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，即現大寶光明具德持金剛者，於是寶光明中成一切世界極微塵量等如來像，遍印一切如來智已，復聚為一體，從是出現周遍一切世界為量大金剛寶像，於世尊大毘盧遮那如來右月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現大寶光明具德持金剛者，於是寶光明中成一切世界極微塵量等如來像，遍印一切如來智已，復聚為一體，從是出現周遍一切世界為量大金剛寶像，於世尊大毘盧遮那如來右月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 我即名為寶金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 我即名為寶金剛，

彼一切印一切願， 是即灌頂堅固理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一切印一切願， 是即灌頂堅固理。」

爾時，世尊觀自在王如來印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故，即入法波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名大法三昧，即自印從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊觀自在王如來印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故，即入法波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名大法三昧，即自印從自心出，說是大明曰：

「達哩摩(二合) 嚩日哩(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「達哩摩(二合) 嚩日哩(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，即現蓮華光明具德持金剛者，於是蓮華光明中成一切世界極微塵量等如來像，遍印一切如來智已，復聚為一體，從是出現周遍一切世界為量大金剛蓮華像，於世尊大毘盧遮那如來後月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現蓮華光明具德持金剛者，於是蓮華光明中成一切世界極微塵量等如來像，遍印一切如來智已，復聚為一體，從是出現周遍一切世界為量大金剛蓮華像，於世尊大毘盧遮那如來後月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 大法金剛我清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 大法金剛我清淨，

由本自性清淨故， 令諸貪染悉無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由本自性清淨故， 令諸貪染悉無垢。」