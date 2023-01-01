佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二

爾時，世尊復入摩囉大菩薩三昧，出生薩埵加持金剛三摩地，此名一切如來隨愛樂三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入摩囉大菩薩三昧，出生薩埵加持金剛三摩地，此名一切如來隨愛樂三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 囉(引) 誐(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 囉(引) 誐(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者，成一切如來華器仗，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體。從是出現大金剛箭相，住佛掌中。然後從彼金剛箭相中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來隨愛樂事等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼摩囉性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生摩囉大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者，成一切如來華器仗，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體。從是出現大金剛箭相，住佛掌中。然後從彼金剛箭相中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來隨愛樂事等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼摩囉性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生摩囉大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我本自性淨， 一切隨染自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我本自性淨， 一切隨染自然生，

由本清淨離諸染， 是故以染而調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由本清淨離諸染， 是故以染而調伏。」

是時，摩囉大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，摩囉大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來隨愛樂金剛三摩地，以一切如來摧伏金剛三昧，於普盡無餘諸有情界，悉使愛樂，皆令獲得適悅快樂，乃至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之果，即以金剛箭授與摩囉大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛弓，以金剛弓灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來隨愛樂金剛三摩地，以一切如來摧伏金剛三昧，於普盡無餘諸有情界，悉使愛樂，皆令獲得適悅快樂，乃至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之果，即以金剛箭授與摩囉大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛弓，以金剛弓灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛弓菩薩摩訶薩，以彼金剛箭向一切如來作摩囉事。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛弓菩薩摩訶薩，以彼金剛箭向一切如來作摩囉事。說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 染智清淨無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 染智清淨無瑕穢，

以彼染法害清淨， 是故常施諸安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼染法害清淨， 是故常施諸安樂。」

爾時，世尊復入歡喜王大菩薩三昧，出生薩埵加持金剛三摩地，此名一切如來極喜三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入歡喜王大菩薩三昧，出生薩埵加持金剛三摩地，此名一切如來極喜三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 娑(引) 度(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 娑(引) 度(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者，成金剛善哉相，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛喜像，住佛掌中。然後從彼金剛喜像中，出一切世界極微塵量等如來像，廣作一切善哉等事。以一切如來神通游戲，於一切世界廣施作已，彼極喜王性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生極喜王大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者，成金剛善哉相，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛喜像，住佛掌中。然後從彼金剛喜像中，出一切世界極微塵量等如來像，廣作一切善哉等事。以一切如來神通游戲，於一切世界廣施作已，彼極喜王性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生極喜王大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我此大善哉， 是即一切諸勝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此大善哉， 是即一切諸勝智，

若有能斷分別者， 能生究竟大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能斷分別者， 能生究竟大歡喜。」

是時，極喜王大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，極喜王大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來等喜金剛三摩地，以一切如來無上極喜智三昧，於普盡無餘諸有情界，等作一切利益歡喜，普令獲得適悅快樂，乃至得一切如來無上喜味勝悉地果，即以金剛喜像，授與極喜王大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛喜，以金剛喜灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來等喜金剛三摩地，以一切如來無上極喜智三昧，於普盡無餘諸有情界，等作一切利益歡喜，普令獲得適悅快樂，乃至得一切如來無上喜味勝悉地果，即以金剛喜像，授與極喜王大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛喜，以金剛喜灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛喜菩薩摩訶薩即以所授金剛喜像，向一切如來作金剛善哉歡喜之相，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛喜菩薩摩訶薩即以所授金剛喜像，向一切如來作金剛善哉歡喜之相，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 能轉一切善哉相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 能轉一切善哉相，

善作一切喜金剛， 金剛妙喜令增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作一切喜金剛， 金剛妙喜令增長。」

此是大菩提心，一切如來鉤召三昧，一切如來隨染智大歡喜，一切如來大三昧大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是大菩提心，一切如來鉤召三昧，一切如來隨染智大歡喜，一切如來大三昧大士。

爾時，世尊復入虛空藏大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來灌頂三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入虛空藏大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來灌頂三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 囉怛那(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 囉怛那(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，以一切虛空平等性智善通達故，金剛薩埵三摩地妙堅牢故，合為一體，即彼如是具德持金剛者成一切光明，為出現已，是彼光明周遍照耀一切世界，成一切虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，以一切虛空平等性智善通達故，金剛薩埵三摩地妙堅牢故，合為一體，即彼如是具德持金剛者成一切光明，為出現已，是彼光明周遍照耀一切世界，成一切虛空界。

爾時，一切如來所加持一切虛空界，混入世尊大毘盧遮那如來心，妙遍修故，從金剛薩埵三摩地胎藏所成一切虛空界中出現大金剛寶像等，一切世界周遍為量，住佛掌中。然後從彼金剛寶像中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來灌頂等，以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已，彼一切虛空界性出生，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生虛空藏大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來所加持一切虛空界，混入世尊大毘盧遮那如來心，妙遍修故，從金剛薩埵三摩地胎藏所成一切虛空界中出現大金剛寶像等，一切世界周遍為量，住佛掌中。然後從彼金剛寶像中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來灌頂等，以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已，彼一切虛空界性出生，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生虛空藏大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我此妙灌頂， 金剛大寶勝無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此妙灌頂， 金剛大寶勝無上，

由彼諸佛無所著， 是故名為三界主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼諸佛無所著， 是故名為三界主。」

是時，虛空藏大菩薩身，從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，虛空藏大菩薩身，從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地，以一切如來圓滿意樂三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令獲得一切義利，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來成就勝義最上悉地，即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶牙灌頂，授與虛空藏大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛藏，以金剛藏灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地，以一切如來圓滿意樂三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令獲得一切義利，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來成就勝義最上悉地，即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶牙灌頂，授與虛空藏大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛藏，以金剛藏灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛藏大菩薩以彼金剛摩尼寶安自灌頂處，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏大菩薩以彼金剛摩尼寶安自灌頂處，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 灌頂一切有情界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 灌頂一切有情界，

今得授於我掌中， 此即寶中安寶相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得授於我掌中， 此即寶中安寶相。」

爾時，世尊復入大威光大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來光明三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入大威光大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來光明三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 帝(引) 惹(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 帝(引) 惹(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成眾多日輪，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛日輪之相，住佛掌中。然後從彼金剛日輪相中，出一切世界極微塵量等如來像，放一切如來大光明等，以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已，彼大妙光性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生大威光大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成眾多日輪，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛日輪之相，住佛掌中。然後從彼金剛日輪相中，出一切世界極微塵量等如來像，放一切如來大光明等，以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已，彼大妙光性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生大威光大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉無喻大妙光， 遍照一切有情界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉無喻大妙光， 遍照一切有情界，

救世一切大覺尊， 能淨一切清淨者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世一切大覺尊， 能淨一切清淨者。」

是時，無垢大威光大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，無垢大威光大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來大光明輪加持金剛三摩地，以一切如來光明三昧，令普盡無餘諸有情界，悉獲無喻光明照觸，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來自心光明最上悉地，即以金剛日相授與大威光大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛光，以金剛光灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來大光明輪加持金剛三摩地，以一切如來光明三昧，令普盡無餘諸有情界，悉獲無喻光明照觸，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來自心光明最上悉地，即以金剛日相授與大威光大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛光，以金剛光灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛光菩薩摩訶薩即以所授金剛日相普遍照耀一切如來，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛光菩薩摩訶薩即以所授金剛日相普遍照耀一切如來，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 能破一切無智闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 能破一切無智闇，

於微塵數日光中， 此日光明勝增上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於微塵數日光中， 此日光明勝增上。」

爾時，世尊復入寶幢大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來圓滿意願三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入寶幢大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來圓滿意願三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 計(引) 覩(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 計(引) 覩(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛幢相，住佛掌中。然後從彼金剛幢相中，出一切世界極微塵量等如來像，建立一切如來妙寶幢等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼大寶幢性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生寶幢大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛幢相，住佛掌中。然後從彼金剛幢相中，出一切世界極微塵量等如來像，建立一切如來妙寶幢等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼大寶幢性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生寶幢大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉無等妙寶幢， 我作一切義成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉無等妙寶幢， 我作一切義成就，

若欲諸願圓滿者， 令彼一切事圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲諸願圓滿者， 令彼一切事圓滿。」

是時，寶幢大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，寶幢大菩薩身，從世尊心下、於一切如來左月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來建立加持金剛三摩地，以一切如來如意王大摩尼幢建立三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令圓滿一切意願，獲得一切適悅快樂，乃至得一切如來廣大義利最上悉地之果，即以金剛幢授與寶幢大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛喜，以金剛喜灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來建立加持金剛三摩地，以一切如來如意王大摩尼幢建立三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令圓滿一切意願，獲得一切適悅快樂，乃至得一切如來廣大義利最上悉地之果，即以金剛幢授與寶幢大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛喜，以金剛喜灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛喜菩薩摩訶薩，以彼金剛幢安立一切如來施波羅蜜多，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛喜菩薩摩訶薩，以彼金剛幢安立一切如來施波羅蜜多，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 能滿一切諸意願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 能滿一切諸意願，

此名如意大寶幢， 布施波羅蜜多法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名如意大寶幢， 布施波羅蜜多法。」

爾時，世尊復入常歡喜根大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來歡喜三昧，即一切如來心從自心出。說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入常歡喜根大菩薩三昧，出生寶加持金剛三摩地，此名一切如來歡喜三昧，即一切如來心從自心出。說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 賀(引) 娑(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 賀(引) 娑(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成一切如來大笑相，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛笑像，住佛掌中。然後從彼金剛笑像中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來希有事等，以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已，彼歡喜性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生常歡喜根大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者成一切如來大笑相，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，從是出現金剛笑像，住佛掌中。然後從彼金剛笑像中，出一切世界極微塵量等如來像，作一切如來希有事等，以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已，彼歡喜性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生常歡喜根大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我此大喜笑， 一切最上大希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此大喜笑， 一切最上大希有，

安立諸佛眾利益， 是故常住妙等引。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立諸佛眾利益， 是故常住妙等引。」

是時，常歡喜根大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住，復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，常歡喜根大菩薩身，從世尊心下、於一切如來後月輪中，如理而住，復請教示。

爾時，世尊即入一切如來希有加持金剛三摩地，以一切如來希有出生三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令圓滿無上諸根，獲得一切適悅快樂，乃至得一切如來諸根清淨智神通果等，即以金剛笑相，授與常歡喜根大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛喜，以金剛喜灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來希有加持金剛三摩地，以一切如來希有出生三昧，於普盡無餘諸有情界，悉令圓滿無上諸根，獲得一切適悅快樂，乃至得一切如來諸根清淨智神通果等，即以金剛笑相，授與常歡喜根大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛喜，以金剛喜灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛喜菩薩摩訶薩，以彼金剛笑相於一切如來作大歡喜，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛喜菩薩摩訶薩，以彼金剛笑相於一切如來作大歡喜，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 希有示現所出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 希有示現所出生，

此大歡喜智善作， 而彼他師不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大歡喜智善作， 而彼他師不能知。」

此是大灌頂尋光輪，大利有情金剛大笑，一切如來灌頂大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是大灌頂尋光輪，大利有情金剛大笑，一切如來灌頂大士。

爾時，世尊復入觀自在大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，此名一切如來大法三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入觀自在大菩薩三昧，出生法加持金剛三摩地，此名一切如來大法三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 達哩摩(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 達哩摩(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者，以自性清淨法平等智善通達故，於金剛薩埵三摩地中成正法光明，為出現已，是光遍照一切世界，混然成一淨妙法界。而彼普盡廣大法界，乃入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，周遍一切虛空界量，從是出現大金剛蓮華相，住佛掌中。然後從彼金剛蓮華相中，出一切世界極微塵量等如來像，施作一切如來三摩地智神境通等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼觀自在性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生觀自在大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德持金剛者，以自性清淨法平等智善通達故，於金剛薩埵三摩地中成正法光明，為出現已，是光遍照一切世界，混然成一淨妙法界。而彼普盡廣大法界，乃入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體，周遍一切虛空界量，從是出現大金剛蓮華相，住佛掌中。然後從彼金剛蓮華相中，出一切世界極微塵量等如來像，施作一切如來三摩地智神境通等，以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已，彼觀自在性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生觀自在大菩薩身，住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰：

「大哉我此第一義， 本來清淨自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此第一義， 本來清淨自然生，

所有諸法如筏喻， 是故清淨而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸法如筏喻， 是故清淨而可得。」

是時，觀自在大菩薩身，從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住，復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，觀自在大菩薩身，從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住，復請教示。

爾時，世尊即入一切如來三摩地智金剛三摩地，以一切如來清淨三昧，令普盡無餘諸有情界自他清淨成諸利益，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來法智神通果等，則以金剛蓮華及正法轉輪一切如來法身灌頂，授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛眼，以金剛眼灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來三摩地智金剛三摩地，以一切如來清淨三昧，令普盡無餘諸有情界自他清淨成諸利益，及得一切適悅快樂，乃至得一切如來法智神通果等，則以金剛蓮華及正法轉輪一切如來法身灌頂，授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛眼，以金剛眼灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛眼菩薩摩訶薩，以彼金剛蓮華妙開敷故即貪清淨，以自性無染善觀察故，乃遍觀察，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛眼菩薩摩訶薩，以彼金剛蓮華妙開敷故即貪清淨，以自性無染善觀察故，乃遍觀察，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 覺悟貪染真實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 覺悟貪染真實性，

今得授於我掌中， 是即法中安於法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得授於我掌中， 是即法中安於法。」