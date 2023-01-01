佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊大毘盧遮那如來——具足一切如來金剛加持種種最勝三昧邪智，獲得一切如來殊勝寶冠三界法王最上灌頂，成就一切如來一切智智大相應主，能作一切如來一切智印平等增上種種事業，悉能圓滿普盡無餘諸有情界一切意願，常住三世一切身語心金剛大慈悲者，為一切如來勸請稱讚——在色究竟天王宮中，安處廣大摩尼寶殿，彼有眾色珠鬘瓔珞，鈴鐸繒幡間錯垂布，微風吹擊出和雅音，半滿月等眾所莊嚴，與九十九俱胝大菩薩眾俱，所謂金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、起平等心轉法輪菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、摧諸魔力菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊大毘盧遮那如來——具足一切如來金剛加持種種最勝三昧邪智，獲得一切如來殊勝寶冠三界法王最上灌頂，成就一切如來一切智智大相應主，能作一切如來一切智印平等增上種種事業，悉能圓滿普盡無餘諸有情界一切意願，常住三世一切身語心金剛大慈悲者，為一切如來勸請稱讚——在色究竟天王宮中，安處廣大摩尼寶殿，彼有眾色珠鬘瓔珞，鈴鐸繒幡間錯垂布，微風吹擊出和雅音，半滿月等眾所莊嚴，與九十九俱胝大菩薩眾俱，所謂金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、起平等心轉法輪菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、摧諸魔力菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

復有殑伽沙數等諸如來示現彼天，乃至遍滿閻浮提中，猶如胡麻。而彼無量無數諸如來身，一一身中悉現無量無數佛剎，一一佛剎還復說此祕密法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有殑伽沙數等諸如來示現彼天，乃至遍滿閻浮提中，猶如胡麻。而彼無量無數諸如來身，一一身中悉現無量無數佛剎，一一佛剎還復說此祕密法門。

是時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來互相涉入故，平等安住一切虛空身語心金剛。以一切如來無邊故，為一切金剛界覺悟智大士，開發一切盡虛空界極微塵量金剛加持出生智藏，施設大金剛智大灌頂寶，盡一切虛空舒遍真如智，現成正等覺，以一切如來身自性清淨故，即一切法自性清淨，以一切如來不空事業勝所作故，遍一切虛空悉現諸色，普盡無餘諸有情界，起善調伏一切勝行，廣作一切無等無上種種事業，從是出生一切賢聖，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來互相涉入故，平等安住一切虛空身語心金剛。以一切如來無邊故，為一切金剛界覺悟智大士，開發一切盡虛空界極微塵量金剛加持出生智藏，施設大金剛智大灌頂寶，盡一切虛空舒遍真如智，現成正等覺，以一切如來身自性清淨故，即一切法自性清淨，以一切如來不空事業勝所作故，遍一切虛空悉現諸色，普盡無餘諸有情界，起善調伏一切勝行，廣作一切無等無上種種事業，從是出生一切賢聖，所謂：

一切如來大菩提堅固大士，一切如來鉤召三昧，一切如來愛樂智自在，一切如來善所作，一切如來大灌頂寶，一切如來日輪光明，一切如來大摩尼寶幢，一切如來大笑，一切如來大清淨法，一切如來大智慧，一切如來大輪，一切如來祕密語，一切如來不空種種事業，一切如來大精進妙堅固鎧，一切如來遍持護金剛藥叉，一切如來身語心金剛縛智印。是諸賢聖總攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大菩提堅固大士，一切如來鉤召三昧，一切如來愛樂智自在，一切如來善所作，一切如來大灌頂寶，一切如來日輪光明，一切如來大摩尼寶幢，一切如來大笑，一切如來大清淨法，一切如來大智慧，一切如來大輪，一切如來祕密語，一切如來不空種種事業，一切如來大精進妙堅固鎧，一切如來遍持護金剛藥叉，一切如來身語心金剛縛智印。是諸賢聖總攝頌曰：

「金剛薩埵普賢尊， 妙不空王金剛王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛薩埵普賢尊， 妙不空王金剛王，

摩囉謂即金剛愛， 金剛善哉極喜王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩囉謂即金剛愛， 金剛善哉極喜王，

聖虛空藏金剛寶， 大妙光曰金剛光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖虛空藏金剛寶， 大妙光曰金剛光，

妙寶幢即金剛幢， 大喜笑謂金剛笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙寶幢即金剛幢， 大喜笑謂金剛笑，

能觀自在金剛法， 妙吉祥智金剛利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀自在金剛法， 妙吉祥智金剛利，

諸曼拏羅金剛因， 無言即是金剛語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸曼拏羅金剛因， 無言即是金剛語，

種種事業金剛業， 精進甲冑金剛護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種事業金剛業， 精進甲冑金剛護，

猛惡吞噉金剛牙， 堅固執持金剛拳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猛惡吞噉金剛牙， 堅固執持金剛拳，

標幟金剛鉤箭喜， 寶日幢幡及大笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標幟金剛鉤箭喜， 寶日幢幡及大笑，

蓮華劍并妙輪語， 羯磨甲冑怖堅持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華劍并妙輪語， 羯磨甲冑怖堅持，

無始無終常寂靜， 暴惡忿怒大安忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始無終常寂靜， 暴惡忿怒大安忍。

夜叉羅剎善無畏， 威勢猛惡大富盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉羅剎善無畏， 威勢猛惡大富盛，

烏摩天主并世主， 堅固勝根大寂默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏摩天主并世主， 堅固勝根大寂默。

護世空居與地居， 三世及彼三界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世空居與地居， 三世及彼三界等，

大種善作眾生益， 一切設嚩宗祖等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大種善作眾生益， 一切設嚩宗祖等。

生死涅槃常如是， 正所流轉大復大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死涅槃常如是， 正所流轉大復大，

覺性清淨大乘法， 於三有中常利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺性清淨大乘法， 於三有中常利益。

彼降三世寂靜生， 寂靜生主能調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼降三世寂靜生， 寂靜生主能調伏，

堅固主宰妙勝地， 大智波羅蜜多法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固主宰妙勝地， 大智波羅蜜多法。

一切菩薩解脫門， 一切如來諸勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩解脫門， 一切如來諸勝行，

正覺善利諸佛心， 一切菩提無有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺善利諸佛心， 一切菩提無有上。

毘盧遮那最勝尊， 自然總持諸正念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那最勝尊， 自然總持諸正念，

摩訶薩埵大智印， 三摩地生佛事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶薩埵大智印， 三摩地生佛事業，

成就一切諸佛身， 覺悟眾生常利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切諸佛身， 覺悟眾生常利益。

彼大根本即大黑， 而大貪染為大樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大根本即大黑， 而大貪染為大樂，

諸大方便大勝上， 一切勝宮大自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大方便大勝上， 一切勝宮大自在。」

爾時，具德大菩提心普賢大菩薩，住一切如來心。時一切如來，示現遍滿此佛剎中，猶如胡麻皆悉雲集，詣一切義成菩薩坐菩提場所，即為示現受用身，告彼菩薩言：「善男子！若不能知一切如來真實智忍諸難行行，云何證得阿耨多羅三藐三菩提？是故汝今於此應起勇悍之意，成所作故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德大菩提心普賢大菩薩，住一切如來心。時一切如來，示現遍滿此佛剎中，猶如胡麻皆悉雲集，詣一切義成菩薩坐菩提場所，即為示現受用身，告彼菩薩言：「善男子！若不能知一切如來真實智忍諸難行行，云何證得阿耨多羅三藐三菩提？是故汝今於此應起勇悍之意，成所作故。」

爾時，一切義成菩薩摩訶薩，由諸如來為警覺已，即從阿娑頗那迦三摩地起，頂禮一切如來已，作是白言：「世尊如來！願教示我，云何所行？云何是真實智忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切義成菩薩摩訶薩，由諸如來為警覺已，即從阿娑頗那迦三摩地起，頂禮一切如來已，作是白言：「世尊如來！願教示我，云何所行？云何是真實智忍？」

時諸如來異口同音向彼菩薩咸作是言：「大士！汝應觀察自心三摩地，如是所行是真實忍，當以自性成就大明，隨所樂而誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸如來異口同音向彼菩薩咸作是言：「大士！汝應觀察自心三摩地，如是所行是真實忍，當以自性成就大明，隨所樂而誦大明曰：

「唵(引) 唧多鉢囉(二合) 底微(引) 鄧迦嚕(引) 彌(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 唧多鉢囉(二合) 底微(引) 鄧迦嚕(引) 彌(一句)」

時彼菩薩白諸如來言：「以世尊！一切如來教示我故，我見自心淨月輪相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩白諸如來言：「以世尊！一切如來教示我故，我見自心淨月輪相。」

諸如來言：「善男子！心自性光明猶如遍修功行隨作隨成，亦如白衣易成染色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來言：「善男子！心自性光明猶如遍修功行隨作隨成，亦如白衣易成染色。」

爾時，一切如來以自性光明心智豐盛成所作故，為彼菩薩復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來以自性光明心智豐盛成所作故，為彼菩薩復說大明曰：

「唵(引) 冒(引) 地唧多母怛波(二合引) 捺夜(引) 彌(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 冒(引) 地唧多母怛波(二合引) 捺夜(引) 彌(一句)」

即以如是自性成就大明，為令發起大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以如是自性成就大明，為令發起大菩提心。

時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已，復白諸如來言：「世尊！如來如其所有淨月輪相，我亦如是得見自心淨月輪相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已，復白諸如來言：「世尊！如來如其所有淨月輪相，我亦如是得見自心淨月輪相。」

諸如來言：「一切如來心從普賢心生，齊等堅固如善所行，以一切如來自普賢心出生堅固成所作因，應於自心淨月輪中思惟金剛相。」說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來言：「一切如來心從普賢心生，齊等堅固如善所行，以一切如來自普賢心出生堅固成所作因，應於自心淨月輪中思惟金剛相。」說是大明曰：

「唵(引) 底瑟姹(二合) 嚩日囉(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 底瑟姹(二合) 嚩日囉(二合)(一句)」

時彼菩薩白諸如來言：「世尊如來！我已得見淨月輪中妙金剛相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩白諸如來言：「世尊如來！我已得見淨月輪中妙金剛相。」

諸如來言：「汝堅固此一切如來大普賢心真實金剛。」說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來言：「汝堅固此一切如來大普賢心真實金剛。」說是大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 怛摩(二合) 酤(引) 㰠(呼郎切下同)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 怛摩(二合) 酤(引) 㰠(呼郎切下同)(一句)」

是時，遍一切虛空界互相涉入一切如來身語心大金剛界，以一切如來加持力混入薩埵金剛中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，遍一切虛空界互相涉入一切如來身語心大金剛界，以一切如來加持力混入薩埵金剛中。

時諸如來乃為具德一切義成大菩薩立祕密名號金剛界，即以金剛大灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸如來乃為具德一切義成大菩薩立祕密名號金剛界，即以金剛大灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛界大菩薩白諸如來言：「世尊如來！我見一切如來身即是己身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛界大菩薩白諸如來言：「世尊如來！我見一切如來身即是己身。」

諸如來言：「大士！薩埵金剛諸相具足，如理應觀諸佛影像，當以如是自性成就大明，隨所樂而誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來言：「大士！薩埵金剛諸相具足，如理應觀諸佛影像，當以如是自性成就大明，隨所樂而誦大明曰：

「唵(引) 野他(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(引)(一句) 薩怛(二合)他(引) 㰠(二句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 野他(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(引)(一句) 薩怛(二合)他(引) 㰠(二句)」

時諸如來如是說已，彼金剛界大菩薩以一切如來身即是己身，將成正覺，向一切如來遍頂禮已，作是白言：「唯願世尊、一切如來加持於我，我所現成正等正覺，令得堅固一切所作。」時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸如來如是說已，彼金剛界大菩薩以一切如來身即是己身，將成正覺，向一切如來遍頂禮已，作是白言：「唯願世尊、一切如來加持於我，我所現成正等正覺，令得堅固一切所作。」時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛中。

爾時，具德金剛界大菩薩，於剎那中以一切如來平等智，現成正覺已，即入一切如來金剛平等最上智印祕密三昧，現證一切如來法平等智自性清淨，成就一切如來一切平等自性光明智，是故成滿如來、應供、正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛界大菩薩，於剎那中以一切如來平等智，現成正覺已，即入一切如來金剛平等最上智印祕密三昧，現證一切如來法平等智自性清淨，成就一切如來一切平等自性光明智，是故成滿如來、應供、正等正覺。

時諸如來即從一切如來薩埵金剛中出，持虛空藏大摩尼寶為作灌頂，從觀自在法智發生一切如來種種事業，善安立已，咸詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸如來即從一切如來薩埵金剛中出，持虛空藏大摩尼寶為作灌頂，從觀自在法智發生一切如來種種事業，善安立已，咸詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中。

是時，金剛界如來得一切如來所加持已，於一切如來師子座中，隨諸方面如理安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，金剛界如來得一切如來所加持已，於一切如來師子座中，隨諸方面如理安住。

爾時，阿閦如來、寶生如來、觀自在王如來、不空成就如來，是諸如來以世尊釋迦牟尼如來成一切如來所加持身，一切平等善通達故，向一切方普遍觀察，於其四方隨方而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿閦如來、寶生如來、觀自在王如來、不空成就如來，是諸如來以世尊釋迦牟尼如來成一切如來所加持身，一切平等善通達故，向一切方普遍觀察，於其四方隨方而坐。

爾時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來普賢心證覺未久已，受一切如來虛空所生大摩尼寶最上灌頂已，待一切如來觀自在法智最上波羅蜜多已，於一切如來種種事業不空無礙教中，圓滿所作圓滿意樂，為一切如來自身加持故，即入一切如來普賢大菩薩三昧，出生薩埵加持金剛三摩地，此名一切如來大乘現證三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來普賢心證覺未久已，受一切如來虛空所生大摩尼寶最上灌頂已，待一切如來觀自在法智最上波羅蜜多已，於一切如來種種事業不空無礙教中，圓滿所作圓滿意樂，為一切如來自身加持故，即入一切如來普賢大菩薩三昧，出生薩埵加持金剛三摩地，此名一切如來大乘現證三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 薩埵(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 薩埵(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德普賢大菩薩成眾多月輪同時出現，普淨一切有情大菩提心已，於一切如來周匝而住。是諸月輪從一切如來智金剛出，即入世尊大毘盧遮那如來心，以普賢性妙堅牢故，安住金剛薩埵三摩地。以一切如來所加持故，合為一體，成五峯光明鬘，盡虛空界周遍為量。是中出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相，是相從一切如來心出已住佛掌中，然後復從金剛杵中現金剛相淨妙光明，具有種種殊勝色相，普遍照耀一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德普賢大菩薩成眾多月輪同時出現，普淨一切有情大菩提心已，於一切如來周匝而住。是諸月輪從一切如來智金剛出，即入世尊大毘盧遮那如來心，以普賢性妙堅牢故，安住金剛薩埵三摩地。以一切如來所加持故，合為一體，成五峯光明鬘，盡虛空界周遍為量。是中出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相，是相從一切如來心出已住佛掌中，然後復從金剛杵中現金剛相淨妙光明，具有種種殊勝色相，普遍照耀一切世界。

復從金剛光明門出現一切世界極微塵量等如來像，遍滿法界互相涉入，究竟一切盡虛空界，普遍一切世界雲海，具足一切如來平等智通，發生一切如來大菩提心，成辦普賢種種勝行，承事一切如來，往菩提場摧諸魔軍，證成一切如來平等無上大菩提果，轉正法輪，於普盡無餘諸有情界，廣作一切拔濟利樂，成就一切如來三昧智通最上悉地，示現一切如來神通游戲。以普賢性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故，合為一體，從是出生普賢大菩薩身，安住世尊大毘盧遮那如來心，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復從金剛光明門出現一切世界極微塵量等如來像，遍滿法界互相涉入，究竟一切盡虛空界，普遍一切世界雲海，具足一切如來平等智通，發生一切如來大菩提心，成辦普賢種種勝行，承事一切如來，往菩提場摧諸魔軍，證成一切如來平等無上大菩提果，轉正法輪，於普盡無餘諸有情界，廣作一切拔濟利樂，成就一切如來三昧智通最上悉地，示現一切如來神通游戲。以普賢性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故，合為一體，從是出生普賢大菩薩身，安住世尊大毘盧遮那如來心，說此頌曰：

「大哉清淨我普賢， 堅固薩埵自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉清淨我普賢， 堅固薩埵自然生，

由彼堅固本無身， 金剛薩埵身出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼堅固本無身， 金剛薩埵身出現。」

爾時，普賢大菩薩身從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢大菩薩身從世尊心下、於一切如來前月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來智三昧金剛三摩地，受用一切如來戒、定、慧、解脫、解脫知見，從大智方便、大精進力，起大智三昧，轉妙法輪，廣為一切普盡無餘諸有情界拔濟利益。為一切主宰，普令獲得適悅快樂，乃至得一切如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉地等，即以一切如來成就金剛杵，授與一切如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來，即為立名號金剛手，以金剛手灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來智三昧金剛三摩地，受用一切如來戒、定、慧、解脫、解脫知見，從大智方便、大精進力，起大智三昧，轉妙法輪，廣為一切普盡無餘諸有情界拔濟利益。為一切主宰，普令獲得適悅快樂，乃至得一切如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉地等，即以一切如來成就金剛杵，授與一切如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來，即為立名號金剛手，以金剛手灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩現高舉相，右手戲擲彼金剛杵，安自心間作勇進勢，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩現高舉相，右手戲擲彼金剛杵，安自心間作勇進勢，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 成就無上金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 成就無上金剛杵，

今得授於我掌中， 金剛中住金剛相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得授於我掌中， 金剛中住金剛相。」

爾時，世尊復入不空王大菩薩三昧，出生薩埵加待金剛三摩地，此名一切如來鉤召三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入不空王大菩薩三昧，出生薩埵加待金剛三摩地，此名一切如來鉤召三昧，即一切如來心從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 囉(引) 惹(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 囉(引) 惹(一句)」

纔出一切如來心時，即彼如是具德金剛手菩薩，乃成一切如來大金剛鉤，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體。從是出現大金剛鉤相，住佛掌中，然後從彼金剛鉤相中出現一切世界極微塵量等如來像，作一切如來請召等事，於一切世界施設諸佛神通游戲已，彼不空王性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生不空王大菩薩身，住於世尊大毘盧遮那如來心，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即彼如是具德金剛手菩薩，乃成一切如來大金剛鉤，為出現已，即入世尊大毘盧遮那如來心，合為一體。從是出現大金剛鉤相，住佛掌中，然後從彼金剛鉤相中出現一切世界極微塵量等如來像，作一切如來請召等事，於一切世界施設諸佛神通游戲已，彼不空王性，於金剛薩埵三摩地，妙堅牢故合為一體，出生不空王大菩薩身，住於世尊大毘盧遮那如來心，說此頌曰：

「大哉我此不空王， 金剛出生金剛鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此不空王， 金剛出生金剛鉤，

普遍觀察一切佛， 平等悉召作成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍觀察一切佛， 平等悉召作成就。」

是時，不空王大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，不空王大菩薩身，從世尊心下、於一切如來右月輪中，如理而住復請教示。

爾時，世尊即入一切如來請召三昧金剛三摩地，以是一切如來請召三昧，於普盡無餘諸有情界普遍鉤召為作利益，悉令獲得適悅快樂，乃至令得一切如來集會加持最上悉地。然後以彼大金剛鉤，授與不空王大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛鉤，以金剛鉤灌頂法而為灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來請召三昧金剛三摩地，以是一切如來請召三昧，於普盡無餘諸有情界普遍鉤召為作利益，悉令獲得適悅快樂，乃至令得一切如來集會加持最上悉地。然後以彼大金剛鉤，授與不空王大菩薩雙手掌中。時諸如來，即為立名號金剛鉤，以金剛鉤灌頂法而為灌頂。

爾時，金剛鉤菩薩摩訶薩，即以所授大金剛鉤普召一切如來，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛鉤菩薩摩訶薩，即以所授大金剛鉤普召一切如來，說此頌曰：

「此是一切大覺尊， 最勝無上金剛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切大覺尊， 最勝無上金剛智，

所有諸佛成就事， 最上悉地皆能召。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸佛成就事， 最上悉地皆能召。」