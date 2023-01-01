大方廣佛華嚴經卷第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十七

爾時，善財自見己身在諸佛所，見如是等諸奇特事。又聞樓觀諸金鈴中，出不思議微妙音聲，所謂：初發菩提心聲；菩薩所行諸度願聲；恭敬供養，不可思議諸佛音聲；淨佛剎聲；佛法雲聲。諸莊嚴具，亦出如是微妙音聲。又聞某菩薩，在某世界，於某劫中，某知識化迴向善根，出生大願；於某佛所，大眾之中，發菩提心聲。又聞菩薩修習諸行劫數多小，於某剎中，成正覺聲；如是名號，壽量長短，滿足大願，化眾生聲；於諸菩薩、聲聞、緣覺、大眾之中，現般涅槃法住世聲。又聞菩薩於某世界，悉能廣行檀波羅蜜，淨持禁戒，修習忍辱，發行精進，入諸禪定，習應智慧；為求法故，捨諸珍寶、國城、妻子、頭目、手足。守護正法，為大法師，施清淨法，設大法會，建大法幢，擊法鼓，吹法螺，雨法雨，興立塔廟；種種莊嚴，安樂眾生，護佛法藏。又聞某佛，在某世界，於某劫中，成等正覺，眷屬多小，壽命長短，滿足大願，教化眾生。聞如是等不可思議微妙音聲，身心柔軟，歡喜無量；即得無量陀羅尼門、辯才門、忍門、精進門、大願門、通明門、智慧門、解脫門、波羅蜜門、三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財自見己身在諸佛所，見如是等諸奇特事。又聞樓觀諸金鈴中，出不思議微妙音聲，所謂：初發菩提心聲；菩薩所行諸度願聲；恭敬供養，不可思議諸佛音聲；淨佛剎聲；佛法雲聲。諸莊嚴具，亦出如是微妙音聲。又聞某菩薩，在某世界，於某劫中，某知識化迴向善根，出生大願；於某佛所，大眾之中，發菩提心聲。又聞菩薩修習諸行劫數多小，於某剎中，成正覺聲；如是名號，壽量長短，滿足大願，化眾生聲；於諸菩薩、聲聞、緣覺、大眾之中，現般涅槃法住世聲。又聞菩薩於某世界，悉能廣行檀波羅蜜，淨持禁戒，修習忍辱，發行精進，入諸禪定，習應智慧；為求法故，捨諸珍寶、國城、妻子、頭目、手足。守護正法，為大法師，施清淨法，設大法會，建大法幢，擊法鼓，吹法螺，雨法雨，興立塔廟；種種莊嚴，安樂眾生，護佛法藏。又聞某佛，在某世界，於某劫中，成等正覺，眷屬多小，壽命長短，滿足大願，教化眾生。聞如是等不可思議微妙音聲，身心柔軟，歡喜無量；即得無量陀羅尼門、辯才門、忍門、精進門、大願門、通明門、智慧門、解脫門、波羅蜜門、三昧門。

爾時，善財於寶鏡中，見諸如來及其眷屬；諸大菩薩、聲聞、緣覺；淨世界、不淨世界、雜世界；或世界有佛、或世界無佛、或上、中、下世界；或有世界如因陀羅網；或有飜覆仰伏世界。又復覩見平正世界，悉分別知五道別異。又見無量阿僧祇諸大菩薩，經行禪定，觀察諸法，發大悲心，普覆眾生，造種種論，辯眾義趣、或書經卷；或問、或答，或見出生三種迴向，及諸大願，悉皆覩見如是等事。又見諸寶柱中，普放無量青黃赤白淨玻瓈色，因尼羅寶閻浮檀金諸光明網；又見珠瓔珞中，出八功德香水；瑠璃寶中，出無量光明。又見優鉢羅鉢曇摩分陀利中，生諸妙華，大如車輪；華中悉見男女、大小、釋梵四王、諸龍、夜叉，乃至人、非人等，及諸象馬、聲聞菩薩、一切眾生，種種形類，皆悉恭敬，合掌禮佛。又寶樹中，悉見種種妙色之身，所謂：如來身、菩薩身、天龍八部等身、釋梵天身、轉輪王身、四部眾身；各各執持眾供養具，尊重讚歎，恭敬禮拜。又見半月像中，放阿僧祇日月光明。又見彌勒於過去世修菩薩行，布施頭目、髓腦、手足、肢節，一切身分、國城、妻子，種種諸物，隨其所須，盡給施之。又見彌勒讚歎諸佛，恭敬供養；或為醫王，療治眾病；失正路者，示以正道；或為大船師，導至寶洲；或為馬王，荷負眾生，令離鬼難；或為論師，造諸經論；或為轉輪王，十善化世；或見孝順父母，近善知識，不違其教；或見聲聞、緣覺、菩薩、如來形色，教化眾生；或為法師，讚歎佛法，禪思誦念，興諸福業，造立塔廟諸妙形像，以香華鬘恭敬供養；或教眾生三歸、五戒、八齋、十善，出家學道，聞法受持，正念思惟，住菩提心。又見彌勒於無量劫，行六波羅蜜，化眾生事；又見彌勒無量劫中諸善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財於寶鏡中，見諸如來及其眷屬；諸大菩薩、聲聞、緣覺；淨世界、不淨世界、雜世界；或世界有佛、或世界無佛、或上、中、下世界；或有世界如因陀羅網；或有飜覆仰伏世界。又復覩見平正世界，悉分別知五道別異。又見無量阿僧祇諸大菩薩，經行禪定，觀察諸法，發大悲心，普覆眾生，造種種論，辯眾義趣、或書經卷；或問、或答，或見出生三種迴向，及諸大願，悉皆覩見如是等事。又見諸寶柱中，普放無量青黃赤白淨玻瓈色，因尼羅寶閻浮檀金諸光明網；又見珠瓔珞中，出八功德香水；瑠璃寶中，出無量光明。又見優鉢羅鉢曇摩分陀利中，生諸妙華，大如車輪；華中悉見男女、大小、釋梵四王、諸龍、夜叉，乃至人、非人等，及諸象馬、聲聞菩薩、一切眾生，種種形類，皆悉恭敬，合掌禮佛。又寶樹中，悉見種種妙色之身，所謂：如來身、菩薩身、天龍八部等身、釋梵天身、轉輪王身、四部眾身；各各執持眾供養具，尊重讚歎，恭敬禮拜。又見半月像中，放阿僧祇日月光明。又見彌勒於過去世修菩薩行，布施頭目、髓腦、手足、肢節，一切身分、國城、妻子，種種諸物，隨其所須，盡給施之。又見彌勒讚歎諸佛，恭敬供養；或為醫王，療治眾病；失正路者，示以正道；或為大船師，導至寶洲；或為馬王，荷負眾生，令離鬼難；或為論師，造諸經論；或為轉輪王，十善化世；或見孝順父母，近善知識，不違其教；或見聲聞、緣覺、菩薩、如來形色，教化眾生；或為法師，讚歎佛法，禪思誦念，興諸福業，造立塔廟諸妙形像，以香華鬘恭敬供養；或教眾生三歸、五戒、八齋、十善，出家學道，聞法受持，正念思惟，住菩提心。又見彌勒於無量劫，行六波羅蜜，化眾生事；又見彌勒無量劫中諸善知識。

爾時，彌勒菩薩告善財言：「善來童子！汝見樓觀諸大菩薩不可思議自在力不？」「唯然，已見。」譬如有人，夢中覩見山林、河池、大海、須彌諸天宮殿，四天下中一切像類，見如是已，歡喜無量。爾時，善財亦復如是，以大菩薩威神力故，遠離虛妄，見三界法皆悉如夢；菩薩智慧無礙法門，入諸菩薩莊嚴法門，究竟菩薩不可思議諸妙方便，顯現菩薩神力自在。譬如有人當命終時，見中陰相；所謂：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼，受諸楚毒；或見閻羅王持諸兵仗，囚執將去；或見刀山；或見劍樹；或見利葉割截眾生；或見鑊湯鬻治眾生；或聞種種悲苦音聲。若修善者，當命終時，悉見一切諸天宮殿；或見天女，種種莊嚴，遊戲快樂。見如是等諸妙勝事而不自覺；死此生彼，但見不可思議行業境界。善財童子亦復如是，於樓觀內，見諸菩薩不可思議勝業境界。譬如有人，為非人所持，見種種形類，若有問難，悉能應答；善財童子亦復如是，以大菩薩威神力故，悉能分別，正念思惟一切諸法。譬如有人入於龍宮，七日半月，一歲百歲，謂為須臾；善財童子亦復如是，入彌勒菩薩神力宮殿，於百千劫，謂如須臾。譬如梵宮，名莊嚴藏，於中悉見三千世界異類形像；善財童子亦復如是，於樓觀中，悉見一切未曾有事。譬如比丘得一切入定，行、立、坐、臥，隨彼境界，悉現在前；善財童子亦復如是，於樓觀中，隨彼境界，悉分別知。譬如人見乾闥婆城，無所障礙；善財童子亦復如是，於樓觀中，見一切法，無所障礙。譬如有人昇天宮殿，見人住處，無所障礙；譬如大海，於中悉見三千世界，一切品類；譬如幻師，悉能顯現一切形色；善財童子亦復如是；於樓觀中，彌勒菩薩威神力故，悉見一切未曾有事，無所障礙。爾時，彌勒菩薩攝威神力，即時彈指告善財言：「善男子！汝從定起。」從定起已，而告之曰：「汝覩見此菩薩神力自在，大願功德，依果菩薩莊嚴，修習奇特諸深妙行；出生死道一切法門，無量莊嚴，諸佛大願，不可思議菩薩三昧；如是等事，汝悉見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩告善財言：「善來童子！汝見樓觀諸大菩薩不可思議自在力不？」「唯然，已見。」譬如有人，夢中覩見山林、河池、大海、須彌諸天宮殿，四天下中一切像類，見如是已，歡喜無量。爾時，善財亦復如是，以大菩薩威神力故，遠離虛妄，見三界法皆悉如夢；菩薩智慧無礙法門，入諸菩薩莊嚴法門，究竟菩薩不可思議諸妙方便，顯現菩薩神力自在。譬如有人當命終時，見中陰相；所謂：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼，受諸楚毒；或見閻羅王持諸兵仗，囚執將去；或見刀山；或見劍樹；或見利葉割截眾生；或見鑊湯鬻治眾生；或聞種種悲苦音聲。若修善者，當命終時，悉見一切諸天宮殿；或見天女，種種莊嚴，遊戲快樂。見如是等諸妙勝事而不自覺；死此生彼，但見不可思議行業境界。善財童子亦復如是，於樓觀內，見諸菩薩不可思議勝業境界。譬如有人，為非人所持，見種種形類，若有問難，悉能應答；善財童子亦復如是，以大菩薩威神力故，悉能分別，正念思惟一切諸法。譬如有人入於龍宮，七日半月，一歲百歲，謂為須臾；善財童子亦復如是，入彌勒菩薩神力宮殿，於百千劫，謂如須臾。譬如梵宮，名莊嚴藏，於中悉見三千世界異類形像；善財童子亦復如是，於樓觀中，悉見一切未曾有事。譬如比丘得一切入定，行、立、坐、臥，隨彼境界，悉現在前；善財童子亦復如是，於樓觀中，隨彼境界，悉分別知。譬如人見乾闥婆城，無所障礙；善財童子亦復如是，於樓觀中，見一切法，無所障礙。譬如有人昇天宮殿，見人住處，無所障礙；譬如大海，於中悉見三千世界，一切品類；譬如幻師，悉能顯現一切形色；善財童子亦復如是；於樓觀中，彌勒菩薩威神力故，悉見一切未曾有事，無所障礙。爾時，彌勒菩薩攝威神力，即時彈指告善財言：「善男子！汝從定起。」從定起已，而告之曰：「汝覩見此菩薩神力自在，大願功德，依果菩薩莊嚴，修習奇特諸深妙行；出生死道一切法門，無量莊嚴，諸佛大願，不可思議菩薩三昧；如是等事，汝悉見不？」

善財答言：「唯然，已見。蒙善知識威神力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財答言：「唯然，已見。蒙善知識威神力故。」

爾時，善財白言：「大聖！此何法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白言：「大聖！此何法門？」

答言：「入三世智正念思惟莊嚴藏法門。善男子！一生菩薩得如是等不可說不可說法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「入三世智正念思惟莊嚴藏法門。善男子！一生菩薩得如是等不可說不可說法門。」

「大聖！此諸奇特妙莊嚴法，從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！此諸奇特妙莊嚴法，從何所來？」

答言：「菩薩神力之所出生，而亦不在神力之中；不來、不去、無積聚處。譬如龍雨，不從身心，但以發意，欲雨則雨；然彼境界，不可思議。善男子！此諸奇特妙莊嚴法，亦復如是；無所從來，但以菩薩神力出生。善男子！譬如幻師，現種種事，無來去處；但以幻力，現種種事。此諸奇特妙莊嚴法，亦復如是；無來、無去，無住、無著，不生、不滅，但學菩薩智願力故，現如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「菩薩神力之所出生，而亦不在神力之中；不來、不去、無積聚處。譬如龍雨，不從身心，但以發意，欲雨則雨；然彼境界，不可思議。善男子！此諸奇特妙莊嚴法，亦復如是；無所從來，但以菩薩神力出生。善男子！譬如幻師，現種種事，無來去處；但以幻力，現種種事。此諸奇特妙莊嚴法，亦復如是；無來、無去，無住、無著，不生、不滅，但學菩薩智願力故，現如是事。」

爾時，善財白言：「大聖！從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白言：「大聖！從何所來？」

答言：「佛子！菩薩無來趣、無行住趣、無所著趣、不生不死趣、不往不至趣、不離不起趣、不捨不著趣、無業無報趣、無起無依趣、不常不斷趣。善男子！菩薩但為教化救護眾生，從大慈悲來，滅眾生苦故；從菩薩淨戒道來，隨其所樂，自在生故；從菩薩大願道來，本發意故；從菩薩神通道來，滅眾生苦，住佛所故；從菩薩無增損趣來，不失身心諸善業故；從菩薩慧方便來，隨順一切眾生類故；從菩薩化身趣來，如電鏡像故。善男子！汝所問我何所來者，我從生處摩離國來；彼有聚落，名曰樓觀；有長者子，名瞿波羅，我為說法，令立菩提；我本生處諸群生等，隨所應化而為說法；亦為父母及諸親屬，隨應說法，安立大乘，而來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！菩薩無來趣、無行住趣、無所著趣、不生不死趣、不往不至趣、不離不起趣、不捨不著趣、無業無報趣、無起無依趣、不常不斷趣。善男子！菩薩但為教化救護眾生，從大慈悲來，滅眾生苦故；從菩薩淨戒道來，隨其所樂，自在生故；從菩薩大願道來，本發意故；從菩薩神通道來，滅眾生苦，住佛所故；從菩薩無增損趣來，不失身心諸善業故；從菩薩慧方便來，隨順一切眾生類故；從菩薩化身趣來，如電鏡像故。善男子！汝所問我何所來者，我從生處摩離國來；彼有聚落，名曰樓觀；有長者子，名瞿波羅，我為說法，令立菩提；我本生處諸群生等，隨所應化而為說法；亦為父母及諸親屬，隨應說法，安立大乘，而來至此。」

善財白言：「大聖！何等為菩薩生處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！何等為菩薩生處？」

答言：「善男子！菩薩有十種生處，何等為十？所謂：菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故；正直心，是菩薩生處，生善知識家故；安住諸地，是菩薩生處，生諸波羅蜜家故；出生大願，是菩薩生處，生菩薩行家故；大悲，是菩薩生處，生四攝家故；真實觀法，是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；摩訶衍，是菩薩生處，生方便波羅蜜家故；教化眾生，是菩薩生處，生菩提家故；智慧方便，是菩薩生處，生無生法忍家故；隨順諸法，是菩薩生處，生三世諸佛家故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！菩薩有十種生處，何等為十？所謂：菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故；正直心，是菩薩生處，生善知識家故；安住諸地，是菩薩生處，生諸波羅蜜家故；出生大願，是菩薩生處，生菩薩行家故；大悲，是菩薩生處，生四攝家故；真實觀法，是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；摩訶衍，是菩薩生處，生方便波羅蜜家故；教化眾生，是菩薩生處，生菩提家故；智慧方便，是菩薩生處，生無生法忍家故；隨順諸法，是菩薩生處，生三世諸佛家故。

「善男子！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母；大方便為父；檀波羅蜜為乳；尸波羅蜜為乳母；羼提波羅蜜為莊嚴具；毘梨耶波羅蜜為養育者；禪波羅蜜為潔淨；善知識為師；菩提分為朋友；一切善根為親族；一切菩薩為兄弟；菩提心為家；如說修行為家地；菩薩所住為家處；菩薩忍法為豪尊；出生大願為巨富；具菩薩行為順家法；讚摩訶衍為紹家法；甘露灌頂一生菩薩為王太子，能淨修治三世佛家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母；大方便為父；檀波羅蜜為乳；尸波羅蜜為乳母；羼提波羅蜜為莊嚴具；毘梨耶波羅蜜為養育者；禪波羅蜜為潔淨；善知識為師；菩提分為朋友；一切善根為親族；一切菩薩為兄弟；菩提心為家；如說修行為家地；菩薩所住為家處；菩薩忍法為豪尊；出生大願為巨富；具菩薩行為順家法；讚摩訶衍為紹家法；甘露灌頂一生菩薩為王太子，能淨修治三世佛家。

「佛子！如是菩薩，超凡夫地，證離生法；生如來家，住佛種姓，不斷三寶；守護一切菩薩種姓，淨所生處，離諸惡道，悉為一切天人、釋梵、沙門、婆羅門恭敬供養；以生佛家，滿足一切大願藏故。佛子！菩薩摩訶薩生如是家，知一切法悉如電光，一切趣中，受生無厭；了趣如化，雖現處中而無所著，達一切法悉無有我，心無憂悔，以大慈悲教化眾生而不疲倦；了達生死皆悉如夢，於一切劫行菩薩行而不懈廢；了知五陰皆悉如幻，不畏生死，知諸法界，心無所著；了一切法如熱時焰，於一切行不生倒惑，遊戲幻法，超魔境界；得淨法身，離煩惱業，於諸趣中而得自在，無顛倒惑。善男子！我淨法身，充滿一切法界，現一切眾生等色；一切眾生等音聲；一切眾生等名號；一切眾生等威儀；現一切眾生等隨順世間；現一切眾生等受生；現一切眾生等童子身；一切眾生等想；出生一切菩薩大願，為變化身，與眾生等充滿法界。若諸同行，失道心者，還令發起菩提心故；我於此閻浮提南界，摩離國內，拘提聚落，婆羅門家種姓中生，為欲滅彼憍慢心故，化度父母及親族故，於中受生。善男子！我於南方，隨諸眾生所應，示現而化度之；於此命終，生兜率天。為欲化度彼諸天故，顯現勝妙智慧功德，消欲渴愛，令知諸行皆悉無常，天趣壽命，盛必有衰，入摩訶衍一生菩薩，皆悉雲集；為欲教化諸同行故，欲開釋迦牟尼世尊所化蓮華，現彼受生。善男子！我於彼中，壽終下生，成正覺時，汝及文殊師利俱得見我。善男子！汝今往詣文殊師利，問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道，具足成就普賢所行？彼當為汝分別演說。何以故？文殊師利滿足無量億那由他菩薩願行，常為無量億那由他諸佛之母。又為無量億那由他諸菩薩師，勇猛精進，教化眾生，名稱普聞十方世界；常於一切諸佛眾中，為大法師，悉為諸佛之所讚歎，安住甚深智慧法門，分別了知一切法界；於無量劫，修諸法門，究竟普賢菩薩所行。善男子！文殊師利是汝善知識，能令汝得生如來家，長養善根，積功德聚；能示語汝諸善知識，滿足大願，顯現一切菩薩不可思議功德。是故，善男子！汝應一心尊重，恭敬往詣其所。何以故？汝先所見諸善知識，修菩薩行，滿足大願，得諸法門，皆由文殊師利威神力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是菩薩，超凡夫地，證離生法；生如來家，住佛種姓，不斷三寶；守護一切菩薩種姓，淨所生處，離諸惡道，悉為一切天人、釋梵、沙門、婆羅門恭敬供養；以生佛家，滿足一切大願藏故。佛子！菩薩摩訶薩生如是家，知一切法悉如電光，一切趣中，受生無厭；了趣如化，雖現處中而無所著，達一切法悉無有我，心無憂悔，以大慈悲教化眾生而不疲倦；了達生死皆悉如夢，於一切劫行菩薩行而不懈廢；了知五陰皆悉如幻，不畏生死，知諸法界，心無所著；了一切法如熱時焰，於一切行不生倒惑，遊戲幻法，超魔境界；得淨法身，離煩惱業，於諸趣中而得自在，無顛倒惑。善男子！我淨法身，充滿一切法界，現一切眾生等色；一切眾生等音聲；一切眾生等名號；一切眾生等威儀；現一切眾生等隨順世間；現一切眾生等受生；現一切眾生等童子身；一切眾生等想；出生一切菩薩大願，為變化身，與眾生等充滿法界。若諸同行，失道心者，還令發起菩提心故；我於此閻浮提南界，摩離國內，拘提聚落，婆羅門家種姓中生，為欲滅彼憍慢心故，化度父母及親族故，於中受生。善男子！我於南方，隨諸眾生所應，示現而化度之；於此命終，生兜率天。為欲化度彼諸天故，顯現勝妙智慧功德，消欲渴愛，令知諸行皆悉無常，天趣壽命，盛必有衰，入摩訶衍一生菩薩，皆悉雲集；為欲教化諸同行故，欲開釋迦牟尼世尊所化蓮華，現彼受生。善男子！我於彼中，壽終下生，成正覺時，汝及文殊師利俱得見我。善男子！汝今往詣文殊師利，問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道，具足成就普賢所行？彼當為汝分別演說。何以故？文殊師利滿足無量億那由他菩薩願行，常為無量億那由他諸佛之母。又為無量億那由他諸菩薩師，勇猛精進，教化眾生，名稱普聞十方世界；常於一切諸佛眾中，為大法師，悉為諸佛之所讚歎，安住甚深智慧法門，分別了知一切法界；於無量劫，修諸法門，究竟普賢菩薩所行。善男子！文殊師利是汝善知識，能令汝得生如來家，長養善根，積功德聚；能示語汝諸善知識，滿足大願，顯現一切菩薩不可思議功德。是故，善男子！汝應一心尊重，恭敬往詣其所。何以故？汝先所見諸善知識，修菩薩行，滿足大願，得諸法門，皆由文殊師利威神力故。」

時，善財童子頭面敬禮彌勒菩薩，遶無數匝，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彌勒菩薩，遶無數匝，辭退而行。

爾時，善財童子如是經遊百一十城，到普門城邊，思惟而住，觀察十方，一心專求文殊師利：「何當會遇，面奉慈顏？」作是念時，文殊師利遙伸右手，過百一十由旬，至普門城，摩善財頂而作是言：「善哉！善哉！善男子！若離信根，憂悔心沒，功行不具，退失精勤；於少功德，便以為足；於一善根，心生住著；不善發起菩薩行願，不為善知識之所攝護，不為如來之所憶念。是等皆悉不能了知如是法性、如是理趣、如是所行、如是所住；若周遍知、若種種知、若盡原底、若漸趣入、若解說、若分別、若證知、若獲得；皆悉不能。」是時，文殊師利為善財童子示教誨已，慰諭令其歡喜踊躍，令得成就阿僧祇法門，得無量大智光明、無量菩薩陀羅尼、無量大願、無量三昧、無量神通、無量智慧，皆已成就；復令得入普賢所行道場之內。既置善財自所住已，文殊師利還攝不現，於是善財得見三千大千世界微塵等諸善知識，不違其教，增長薩婆若大慈悲藏；以淨慧眼，普觀眾生，安住菩薩寂靜法門，分別了知諸法境界，入佛甚深大功德海；具解脫道，長養精進，為薩婆若修正直心，入於三世甚深法海；隨順諸佛清淨法輪，現入諸趣，於一切劫，修菩薩行，滿足大願；明淨慧光，照一切智境，淨菩薩根，以淨慧光除愚癡翳，照一切法，了達法界一切佛剎及諸眾生；壞障礙山，住無礙法，具足成就諸地法藏，修習普賢菩薩所行。善財童子得聞普賢菩薩名號，行願功德，諸地地具、地法、地得、地次第、地修、地住、地境界、地持、地共、地正道，一心欲見普賢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子如是經遊百一十城，到普門城邊，思惟而住，觀察十方，一心專求文殊師利：「何當會遇，面奉慈顏？」作是念時，文殊師利遙伸右手，過百一十由旬，至普門城，摩善財頂而作是言：「善哉！善哉！善男子！若離信根，憂悔心沒，功行不具，退失精勤；於少功德，便以為足；於一善根，心生住著；不善發起菩薩行願，不為善知識之所攝護，不為如來之所憶念。是等皆悉不能了知如是法性、如是理趣、如是所行、如是所住；若周遍知、若種種知、若盡原底、若漸趣入、若解說、若分別、若證知、若獲得；皆悉不能。」是時，文殊師利為善財童子示教誨已，慰諭令其歡喜踊躍，令得成就阿僧祇法門，得無量大智光明、無量菩薩陀羅尼、無量大願、無量三昧、無量神通、無量智慧，皆已成就；復令得入普賢所行道場之內。既置善財自所住已，文殊師利還攝不現，於是善財得見三千大千世界微塵等諸善知識，不違其教，增長薩婆若大慈悲藏；以淨慧眼，普觀眾生，安住菩薩寂靜法門，分別了知諸法境界，入佛甚深大功德海；具解脫道，長養精進，為薩婆若修正直心，入於三世甚深法海；隨順諸佛清淨法輪，現入諸趣，於一切劫，修菩薩行，滿足大願；明淨慧光，照一切智境，淨菩薩根，以淨慧光除愚癡翳，照一切法，了達法界一切佛剎及諸眾生；壞障礙山，住無礙法，具足成就諸地法藏，修習普賢菩薩所行。善財童子得聞普賢菩薩名號，行願功德，諸地地具、地法、地得、地次第、地修、地住、地境界、地持、地共、地正道，一心欲見普賢菩薩。

爾時，善財正念起如來金剛藏道場，一切寶蓮華藏師子座心；虛空界等心；一切無著心；淨一切剎無障礙心；於一切法境界無障礙心；充滿一切十方心；得薩婆若境界無量心；莊嚴道場心；深入分別法海心；教化成熟一切眾生廣大心；於一切劫，行菩薩行，究竟如來十力心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財正念起如來金剛藏道場，一切寶蓮華藏師子座心；虛空界等心；一切無著心；淨一切剎無障礙心；於一切法境界無障礙心；充滿一切十方心；得薩婆若境界無量心；莊嚴道場心；深入分別法海心；教化成熟一切眾生廣大心；於一切劫，行菩薩行，究竟如來十力心。

爾時，善財起是心時，自善根力、佛威神力、普賢菩薩諸善根力；即見十種瑞相。何等為十？所謂：見一切淨剎莊嚴菩提；見一切剎無諸惡道；見一切剎淨如蓮華；見一切剎一切眾生，身心柔軟；見一切剎無量莊嚴；見一切剎一切眾生，三十二相，莊嚴其身；見一切剎莊嚴雲覆；見一切剎一切眾生成就慈心；見一切剎莊嚴道場；見一切剎一切眾生，皆悉修習念佛三昧；是為十。又見十種光相：見一切世界微塵，一一微塵中，放一切如來光明網雲，與一切世界微塵等；一一微塵中，放一切佛種種色光，與一切世界微塵等，普照法界；一一微塵中，放一切寶雲光明，與一切世界微塵等，普照法界；一一微塵中，放如來光焰輪雲，普照法界；一一微塵中，出一切香雲，普熏法界，讚歎普賢菩薩諸行，一切大願諸功德海；一一微塵中，放一切日月光雲，放普賢菩薩光明，普照法界；一一微塵中，出一切眾生等身雲，相好莊嚴，放佛光明，普照法界；一一微塵中，出一切菩薩身雲，究竟一切行，充滿法界；一一微塵中，出一切寶形像雲，充滿十方一切世界；一一微塵中，出一切如來身雲，與一切世界微塵等，普雨一切甘露正法，充滿法界；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財起是心時，自善根力、佛威神力、普賢菩薩諸善根力；即見十種瑞相。何等為十？所謂：見一切淨剎莊嚴菩提；見一切剎無諸惡道；見一切剎淨如蓮華；見一切剎一切眾生，身心柔軟；見一切剎無量莊嚴；見一切剎一切眾生，三十二相，莊嚴其身；見一切剎莊嚴雲覆；見一切剎一切眾生成就慈心；見一切剎莊嚴道場；見一切剎一切眾生，皆悉修習念佛三昧；是為十。又見十種光相：見一切世界微塵，一一微塵中，放一切如來光明網雲，與一切世界微塵等；一一微塵中，放一切佛種種色光，與一切世界微塵等，普照法界；一一微塵中，放一切寶雲光明，與一切世界微塵等，普照法界；一一微塵中，放如來光焰輪雲，普照法界；一一微塵中，出一切香雲，普熏法界，讚歎普賢菩薩諸行，一切大願諸功德海；一一微塵中，放一切日月光雲，放普賢菩薩光明，普照法界；一一微塵中，出一切眾生等身雲，相好莊嚴，放佛光明，普照法界；一一微塵中，出一切菩薩身雲，究竟一切行，充滿法界；一一微塵中，出一切寶形像雲，充滿十方一切世界；一一微塵中，出一切如來身雲，與一切世界微塵等，普雨一切甘露正法，充滿法界；是為十。

爾時，善財見十種瑞相已，即作是念：「我今必見普賢菩薩，增長善根，究竟菩薩妙行；見一切佛若見普賢菩薩；得一切智想，一心恭敬，欲見普賢菩薩。」爾時，善財即見普賢菩薩，在金剛藏道場，於如來前，處蓮華藏師子之座，大眾圍遶；心如虛空，無所染著，除滅障礙，淨一切剎；以無礙法，充滿十方，住一切智，入諸法界，教化眾生；於一切劫，行菩薩行，恭敬供養一切諸佛，心無退轉；於眾生中，最勝最上，一切世間無能壞者，一切菩薩不能察其智慧境界；具不思議諸妙功德，普觀三世等諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見十種瑞相已，即作是念：「我今必見普賢菩薩，增長善根，究竟菩薩妙行；見一切佛若見普賢菩薩；得一切智想，一心恭敬，欲見普賢菩薩。」爾時，善財即見普賢菩薩，在金剛藏道場，於如來前，處蓮華藏師子之座，大眾圍遶；心如虛空，無所染著，除滅障礙，淨一切剎；以無礙法，充滿十方，住一切智，入諸法界，教化眾生；於一切劫，行菩薩行，恭敬供養一切諸佛，心無退轉；於眾生中，最勝最上，一切世間無能壞者，一切菩薩不能察其智慧境界；具不思議諸妙功德，普觀三世等諸如來。

爾時，善財見普賢菩薩一一毛孔，放一切世界微塵等光明，普照一切虛空、法界等世界，除滅一切眾生苦患，悉能長養菩薩善根；一一毛孔，出種種香雲，普熏十方一切如來及諸眷屬；一一毛孔，出一切世界微塵等華雲；一一毛孔，出一切世界微塵等諸香樹雲，出眾妙香，莊嚴法界；一一毛孔，出一切世界微塵等妙寶衣雲，莊嚴虛空；一一毛孔，出一切世界微塵等種種寶樹，充滿虛空，以為莊嚴，雨種種寶，供佛大眾；一一毛孔，出一切世界微塵等色界天身，充滿一切法界，一切眾生界，讚歎菩提；一一毛孔，出一切梵王身雲，勸請如來，轉妙法輪；一一毛孔，出一切欲天身雲，皆悉護持諸佛法輪；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等三世諸佛，充滿虛空，無依眾生為作歸依；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等清淨佛剎，諸佛菩薩充滿其中，教化成熟無量眾生；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等淨、不淨佛剎，充滿虛空，令染污者，皆悉清淨；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等不淨淨剎，調伏不淨眾生；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等一切眾生身雲，隨順世間，教化眾生；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等菩薩身雲，讚歎諸佛，長養一切眾生善根；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等初發心菩薩身雲，於一切剎，示現初發菩提之心；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等菩薩身雲，於一一剎，讚一切佛功德願海，普賢菩薩所行妙行；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等普賢所行，雨甘露法，令一切眾生修薩婆若；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等佛，初成正覺，出興于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見普賢菩薩一一毛孔，放一切世界微塵等光明，普照一切虛空、法界等世界，除滅一切眾生苦患，悉能長養菩薩善根；一一毛孔，出種種香雲，普熏十方一切如來及諸眷屬；一一毛孔，出一切世界微塵等華雲；一一毛孔，出一切世界微塵等諸香樹雲，出眾妙香，莊嚴法界；一一毛孔，出一切世界微塵等妙寶衣雲，莊嚴虛空；一一毛孔，出一切世界微塵等種種寶樹，充滿虛空，以為莊嚴，雨種種寶，供佛大眾；一一毛孔，出一切世界微塵等色界天身，充滿一切法界，一切眾生界，讚歎菩提；一一毛孔，出一切梵王身雲，勸請如來，轉妙法輪；一一毛孔，出一切欲天身雲，皆悉護持諸佛法輪；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等三世諸佛，充滿虛空，無依眾生為作歸依；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等清淨佛剎，諸佛菩薩充滿其中，教化成熟無量眾生；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等淨、不淨佛剎，充滿虛空，令染污者，皆悉清淨；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等不淨淨剎，調伏不淨眾生；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等一切眾生身雲，隨順世間，教化眾生；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等菩薩身雲，讚歎諸佛，長養一切眾生善根；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等初發心菩薩身雲，於一切剎，示現初發菩提之心；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等菩薩身雲，於一一剎，讚一切佛功德願海，普賢菩薩所行妙行；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等普賢所行，雨甘露法，令一切眾生修薩婆若；一一毛孔念念中，出一切世界微塵等佛，初成正覺，出興于世。

爾時，善財見如是等不可思議自在神力；見已，歡喜踊躍無量。重觀普賢一一身分、一一肢節、一一毛孔中，悉見三千大千世界風輪、水輪、火輪、地輪，大海寶山、須彌山王、金剛圍山，一切舍宅，諸妙宮殿，眾生等類，一切地獄、餓鬼、畜生，閻羅王處，諸天梵王，乃至人、非人等，欲界、色界，及無色界，一切劫數，諸佛菩薩，教化眾生，如是等事，皆悉顯現；十方一切世界，亦復如是。如此娑婆世界，盧舍那如來、應供、等正覺，所現自在力；東方蓮華妙德世界，賢首佛所，顯現神力，亦復如是。如賢首佛所，如是東方一切世界，一切佛所，顯現神力，亦復如是；如東方，南、西、北方，四維，上、下，一切世界，一切佛所，顯現神力，亦復如是。於一切世界，一切微塵，一一微塵中，現自在力，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見如是等不可思議自在神力；見已，歡喜踊躍無量。重觀普賢一一身分、一一肢節、一一毛孔中，悉見三千大千世界風輪、水輪、火輪、地輪，大海寶山、須彌山王、金剛圍山，一切舍宅，諸妙宮殿，眾生等類，一切地獄、餓鬼、畜生，閻羅王處，諸天梵王，乃至人、非人等，欲界、色界，及無色界，一切劫數，諸佛菩薩，教化眾生，如是等事，皆悉顯現；十方一切世界，亦復如是。如此娑婆世界，盧舍那如來、應供、等正覺，所現自在力；東方蓮華妙德世界，賢首佛所，顯現神力，亦復如是。如賢首佛所，如是東方一切世界，一切佛所，顯現神力，亦復如是；如東方，南、西、北方，四維，上、下，一切世界，一切佛所，顯現神力，亦復如是。於一切世界，一切微塵，一一微塵中，現自在力，亦復如是。

爾時，善財見普賢菩薩不可思議自在神力，即得十不可壞智慧法門；何等為十？所謂：於念念中，能以一身遍一切剎；於念念中，詣一切佛所；於念念中，恭敬供養一切諸佛；於念念中，一切佛所聞持正法，得一切佛法輪智波羅蜜門；得不思議佛自在智波羅蜜門；得無盡辯智慧法門；得般若波羅蜜觀諸法門；得一切法界海大方便波羅蜜門；得知一切眾生欲性智慧波羅蜜門；得普賢所行智慧波羅蜜門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見普賢菩薩不可思議自在神力，即得十不可壞智慧法門；何等為十？所謂：於念念中，能以一身遍一切剎；於念念中，詣一切佛所；於念念中，恭敬供養一切諸佛；於念念中，一切佛所聞持正法，得一切佛法輪智波羅蜜門；得不思議佛自在智波羅蜜門；得無盡辯智慧法門；得般若波羅蜜觀諸法門；得一切法界海大方便波羅蜜門；得知一切眾生欲性智慧波羅蜜門；得普賢所行智慧波羅蜜門。

爾時，普賢菩薩即伸右手，摩善財頂；摩已，善財復得一切世界微塵等諸三昧門；一一三昧門，各有一切世界微塵等三昧，以為眷屬；一一三昧中，見一切世界微塵等諸如來海，長養一切世界微塵等諸功德具，生薩婆若，滿大願海，安住正道；究竟一切諸菩薩行，發薩婆若，勇猛精進，為一切佛光明所照。如此娑婆世界盧舍那佛所，普賢菩薩摩善財頂，令得具足一切世界微塵等三昧門，諸妙功德；普賢菩薩在於十方一切世界諸如來所，摩善財頂，所得功德，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩即伸右手，摩善財頂；摩已，善財復得一切世界微塵等諸三昧門；一一三昧門，各有一切世界微塵等三昧，以為眷屬；一一三昧中，見一切世界微塵等諸如來海，長養一切世界微塵等諸功德具，生薩婆若，滿大願海，安住正道；究竟一切諸菩薩行，發薩婆若，勇猛精進，為一切佛光明所照。如此娑婆世界盧舍那佛所，普賢菩薩摩善財頂，令得具足一切世界微塵等三昧門，諸妙功德；普賢菩薩在於十方一切世界諸如來所，摩善財頂，所得功德，亦復如是。

爾時，普賢菩薩告善財言：「善男子！汝今見我自在神力奇特事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告善財言：「善男子！汝今見我自在神力奇特事不？」

答言：「唯然，已見。此不思議莫能測者，唯除如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「唯然，已見。此不思議莫能測者，唯除如來。」

「善男子！我於過去不可說不可說世界海微塵等劫，修菩薩行，專求菩提；一一劫中，見不可說不可說世界海微塵等佛，修菩提心；一一劫中，於一切世界，設不可說不可說廣大施會，給施一切：或施妻子、城邑、聚落、頭目、髓腦、肢節、血肉，一切身分；不惜壽命，一向專求一切種智。於一一劫，恭敬供養不可說不可說世界海微塵等佛，於彼佛所，出家學道，受持正法，未曾生於貪恚癡心、我我所心、樂著生死虛妄之心、輕慢他心、諸障礙心，修不可壞佛菩提心，未曾忘失。善男子！我所修行菩薩諸行，淨佛世界，教化眾生，長養大悲，供養諸佛及善知識，護持正法，悉捨一切內外諸物，修習世間、出世間智，令一切眾生背生死苦，讚歎一切諸佛功德；如是等事，於不可說不可說劫中演說，劫猶可盡，此諸功德不可窮盡。善男子！我得如是功德具力、諸善根力、樂勝法力、修功德力、觀察諸法寂滅性力、淨慧眼力、佛威神力、諸大願力、大慈悲力、淨通明力、善知識力，得是力故，逮得本性清淨法身，三世不壞；又得無上清淨色身，超出一切世間，隨應化者，莫不覩見；遊一切剎，無處不至，現自在力，見者無厭。善男子！汝且觀我清淨法身，無量劫海行菩薩行之所成就；無量劫中，難聞、難見，種少善根。聲聞菩薩，猶尚不得聞我名字，況見我身。善男子！若有眾生聞我名者，於阿耨多羅三藐三菩提，不復退轉；若見，若觸，若迎送，若隨行，若見光明，若見震動諸佛世界；乃至夢中見聞我者，亦復如是。若思惟念我，若一日一夜，若七日七夜，若半月，若一月，若一歲，若百歲，若一劫，若百劫，乃至不可說不可說世界微塵等劫；若一生念我，若百生，乃至不可說不可說世界微塵等生念我，亦復如是。以如是等世界微塵等諸妙方便，令一切眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，住不退轉。善男子！若有眾生聞我修習淨佛剎者，必得往生清淨世界；若有眾生見聞我身，必得生我清淨身中。善男子！汝復觀我清淨法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去不可說不可說世界海微塵等劫，修菩薩行，專求菩提；一一劫中，見不可說不可說世界海微塵等佛，修菩提心；一一劫中，於一切世界，設不可說不可說廣大施會，給施一切：或施妻子、城邑、聚落、頭目、髓腦、肢節、血肉，一切身分；不惜壽命，一向專求一切種智。於一一劫，恭敬供養不可說不可說世界海微塵等佛，於彼佛所，出家學道，受持正法，未曾生於貪恚癡心、我我所心、樂著生死虛妄之心、輕慢他心、諸障礙心，修不可壞佛菩提心，未曾忘失。善男子！我所修行菩薩諸行，淨佛世界，教化眾生，長養大悲，供養諸佛及善知識，護持正法，悉捨一切內外諸物，修習世間、出世間智，令一切眾生背生死苦，讚歎一切諸佛功德；如是等事，於不可說不可說劫中演說，劫猶可盡，此諸功德不可窮盡。善男子！我得如是功德具力、諸善根力、樂勝法力、修功德力、觀察諸法寂滅性力、淨慧眼力、佛威神力、諸大願力、大慈悲力、淨通明力、善知識力，得是力故，逮得本性清淨法身，三世不壞；又得無上清淨色身，超出一切世間，隨應化者，莫不覩見；遊一切剎，無處不至，現自在力，見者無厭。善男子！汝且觀我清淨法身，無量劫海行菩薩行之所成就；無量劫中，難聞、難見，種少善根。聲聞菩薩，猶尚不得聞我名字，況見我身。善男子！若有眾生聞我名者，於阿耨多羅三藐三菩提，不復退轉；若見，若觸，若迎送，若隨行，若見光明，若見震動諸佛世界；乃至夢中見聞我者，亦復如是。若思惟念我，若一日一夜，若七日七夜，若半月，若一月，若一歲，若百歲，若一劫，若百劫，乃至不可說不可說世界微塵等劫；若一生念我，若百生，乃至不可說不可說世界微塵等生念我，亦復如是。以如是等世界微塵等諸妙方便，令一切眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，住不退轉。善男子！若有眾生聞我修習淨佛剎者，必得往生清淨世界；若有眾生見聞我身，必得生我清淨身中。善男子！汝復觀我清淨法身。」

爾時，善財於普賢菩薩相好肢節，諸毛孔中，見不可說不可說世界海，諸佛充滿；一一如來，以不可說不可說大菩薩眾，以為眷屬。見彼一一如來剎海，所依不同，形色各異；金剛圍山，大雲彌覆，佛興世間，所轉法輪；如是等事，皆悉不同。又見普賢菩薩於十方剎，出一切世界微塵等如來化身，教化眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，善財童子經由親近一佛世界微塵等諸善知識所得功德，於見普賢菩薩所得功德，百分不及一，百千萬分乃至算數譬諭所不能及；何以故？善財童子於念念中，入不可說不可說佛世界海，得不可說不可說微塵等諸功德藏；知諸佛海，次第興世；菩薩眾海，眷屬圍遶；了眾生根，現自在力而化度之。或一世界於一劫中，修菩薩行；乃至不可說不可說世界微塵等劫，修菩薩行。不此世界沒，不彼世界生，而能教化無量無邊世界眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財於普賢菩薩相好肢節，諸毛孔中，見不可說不可說世界海，諸佛充滿；一一如來，以不可說不可說大菩薩眾，以為眷屬。見彼一一如來剎海，所依不同，形色各異；金剛圍山，大雲彌覆，佛興世間，所轉法輪；如是等事，皆悉不同。又見普賢菩薩於十方剎，出一切世界微塵等如來化身，教化眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，善財童子經由親近一佛世界微塵等諸善知識所得功德，於見普賢菩薩所得功德，百分不及一，百千萬分乃至算數譬諭所不能及；何以故？善財童子於念念中，入不可說不可說佛世界海，得不可說不可說微塵等諸功德藏；知諸佛海，次第興世；菩薩眾海，眷屬圍遶；了眾生根，現自在力而化度之。或一世界於一劫中，修菩薩行；乃至不可說不可說世界微塵等劫，修菩薩行。不此世界沒，不彼世界生，而能教化無量無邊世界眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，善財童子能自究竟普賢所行諸大願海，不久當與一切佛等，一身充滿一切世界剎等、身等、行等、正覺等、自在力等、轉法輪等、諸辯才等、妙音聲等、方便等、無畏力等、佛所住等、大慈悲等、不思議法門自在力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子能自究竟普賢所行諸大願海，不久當與一切佛等，一身充滿一切世界剎等、身等、行等、正覺等、自在力等、轉法輪等、諸辯才等、妙音聲等、方便等、無畏力等、佛所住等、大慈悲等、不思議法門自在力等。

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「汝等離煩惱， 清淨心諦聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等離煩惱， 清淨心諦聽，

說佛一切行， 真實波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛一切行， 真實波羅蜜。

超出諸世間， 無上調御士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出諸世間， 無上調御士，

遠離煩惱垢， 清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離煩惱垢， 清淨如虛空。

圓滿智慧日， 除滅煩惱闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿智慧日， 除滅煩惱闇，

普照一切法， 安樂諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切法， 安樂諸群生。

如來無量劫， 時乃出興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量劫， 時乃出興世，

譬如優曇華， 難見難值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如優曇華， 難見難值遇。

普為諸群萌， 苦行無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為諸群萌， 苦行無量劫，

隨順諸世間， 其心無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順諸世間， 其心無染著。

時諸菩薩眾， 既聞普賢教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩眾， 既聞普賢教，

敬心聽如來， 自在真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬心聽如來， 自在真實義。

普賢真佛子， 究竟一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢真佛子， 究竟一切行，

常為佛所歎， 言必不虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為佛所歎， 言必不虛妄。

普賢功德華， 不染三界法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢功德華， 不染三界法，

勸發大眾聽， 無盡智慧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸發大眾聽， 無盡智慧海。

諸佛微妙智， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛微妙智， 清淨如虛空，

明了一切行， 其心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了一切行， 其心無所著。

一念悉了達， 三世一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉了達， 三世一切法，

善知眾生根， 隨其所應化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生根， 隨其所應化。

眾生心煩惱， 諸業善不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心煩惱， 諸業善不善，

所樂皆悉知， 而為說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所樂皆悉知， 而為說正法。

或見如來坐， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來坐， 充滿十方界，

眾生罪所障， 雖近而不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生罪所障， 雖近而不見。

或見初發心， 遠離諸放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見初發心， 遠離諸放逸，

無量無數劫， 修習菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 修習菩薩行。

或聞諸最勝， 妙音演說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞諸最勝， 妙音演說法，

罪垢眾生等， 不聞佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪垢眾生等， 不聞佛名號。

或見大菩薩， 充滿三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見大菩薩， 充滿三千界，

究竟普賢行， 如來為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟普賢行， 如來為說法。

或見盧舍那， 無量無數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見盧舍那， 無量無數劫，

嚴淨此世界， 得成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨此世界， 得成最正覺。

或見賢首佛， 普賢大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見賢首佛， 普賢大菩薩，

斯等悉充滿， 蓮華妙德剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等悉充滿， 蓮華妙德剎。

或見阿彌陀， 觀世音菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見阿彌陀， 觀世音菩薩，

灌頂授記者， 充滿諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂授記者， 充滿諸法界。

或見阿閦佛， 香象大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見阿閦佛， 香象大菩薩，

斯等悉充滿， 妙樂嚴淨剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等悉充滿， 妙樂嚴淨剎。

或見月慧佛， 金幢大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見月慧佛， 金幢大菩薩，

斯等悉充滿， 明淨鏡妙剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等悉充滿， 明淨鏡妙剎。

或見日藏佛， 智灌大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見日藏佛， 智灌大菩薩，

斯等悉充滿， 清淨光明剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等悉充滿， 清淨光明剎。

或見十方界， 諸佛放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見十方界， 諸佛放光明，

為眾轉法輪， 除滅愚癡暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾轉法輪， 除滅愚癡暗。

或見一毛孔， 不可說佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見一毛孔， 不可說佛剎，

諸佛莊嚴身， 佛子眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛莊嚴身， 佛子眾圍遶，

為轉正法輪， 度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉正法輪， 度脫諸群生。

或於一毛孔， 普見諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於一毛孔， 普見諸佛子，

無數億劫中， 修習菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億劫中， 修習菩薩行。

或於一一塵， 悉見無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於一一塵， 悉見無量剎，

或淨或垢穢， 諸行業所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或淨或垢穢， 諸行業所起，

或見盧舍那， 於彼轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見盧舍那， 於彼轉法輪，

顯現自在力， 方便入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 方便入涅槃。

觀察眾生類， 一切業煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生類， 一切業煩惱，

顯現自在力， 化之令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 化之令解脫。

如是諸法王， 十方世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法王， 十方世界中，

顯現自在力， 我今說少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 我今說少分。

或見釋迦文， 初成等正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見釋迦文， 初成等正覺，

饒益諸群生， 一切莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益諸群生， 一切莫能測。

或見為菩薩， 供養一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見為菩薩， 供養一切佛，

或住童子地， 顯現自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或住童子地， 顯現自在力，

或見行施戒， 忍辱勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見行施戒， 忍辱勤精進，

深入諸禪定， 住慧方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸禪定， 住慧方便地。

或見究竟住， 一切種智地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見究竟住， 一切種智地，

三昧陀羅尼， 出生諸通明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧陀羅尼， 出生諸通明。

或見無量劫， 修習菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見無量劫， 修習菩薩行，

逮得不退轉， 甘露灌頂記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得不退轉， 甘露灌頂記。

或見為梵身， 帝釋四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見為梵身， 帝釋四天王，

剎利婆羅門， 示現此等身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎利婆羅門， 示現此等身。

或見從兜率， 命終降神生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見從兜率， 命終降神生，

或見住宮殿， 捨欲而出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見住宮殿， 捨欲而出家，

或見坐道場， 降魔成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見坐道場， 降魔成正覺，

轉淨妙法輪， 涅槃後起塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉淨妙法輪， 涅槃後起塔。

或見無量壽， 最勝天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見無量壽， 最勝天人尊，

為授灌頂記， 成無上導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為授灌頂記， 成無上導師。

或見十力尊， 教化已周訖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見十力尊， 教化已周訖，

般涅槃已來， 無量無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般涅槃已來， 無量無數劫。

或見論師月， 現處梵王宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見論師月， 現處梵王宮，

亦現大自在， 魔王宮殿中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦現大自在， 魔王宮殿中。

或見兜率宮， 諸天眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見兜率宮， 諸天眾圍遶，

為彼說正法， 悉令大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼說正法， 悉令大歡喜。

或見處夜摩， 帝釋四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見處夜摩， 帝釋四天王，

諸龍夜叉王， 八部宮殿中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍夜叉王， 八部宮殿中。

錠光如來所， 供養得授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錠光如來所， 供養得授記，

如是等方便， 教化諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等方便， 教化諸群生。

光明身壽命， 淨慧及眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明身壽命， 淨慧及眷屬，

教化威儀聲， 皆悉不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化威儀聲， 皆悉不可數。

見佛同眾生， 或身如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛同眾生， 或身如須彌，

或現跏趺坐， 充滿於世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現跏趺坐， 充滿於世界，

或見光一尋， 或百千由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見光一尋， 或百千由旬，

或見照法界， 或照一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見照法界， 或照一切剎。

或現壽百歲， 百千萬億歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現壽百歲， 百千萬億歲，

無量那由他， 不可思議劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量那由他， 不可思議劫。

無礙清淨慧， 一念知三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙清淨慧， 一念知三世，

悉從因緣起， 而實無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從因緣起， 而實無自性。

一剎成正覺， 普現諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎成正覺， 普現諸世界，

能現一世界， 而作無量剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能現一世界， 而作無量剎。

示現無量剎， 而為一世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現無量剎， 而為一世界，

安住無上道， 具足無畏力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無上道， 具足無畏力。

無礙智慧轉， 十二行法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智慧轉， 十二行法輪，

知苦習盡道， 十二支緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知苦習盡道， 十二支緣起。

四辯無礙智， 演說一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辯無礙智， 演說一切法，

無我無我所， 亦無有自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無我所， 亦無有自性，

無生亦無滅， 無來亦無去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 無來亦無去，

皆悉如虛空， 而不壞諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉如虛空， 而不壞諸業。

如來為眾生， 方便分別說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為眾生， 方便分別說，

轉此法輪時， 震動一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉此法輪時， 震動一切剎，

大海金剛山， 無有恐怖者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海金剛山， 無有恐怖者。

如來一音說， 各隨所應解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一音說， 各隨所應解，

滅諸煩惱垢， 令住薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸煩惱垢， 令住薩婆若。

如來一音說， 或聞施戒忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一音說， 或聞施戒忍，

精進禪智慧， 慈悲及喜捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進禪智慧， 慈悲及喜捨，

四念四正勤， 如意諸根力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念四正勤， 如意諸根力，

覺道止觀念， 神通諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺道止觀念， 神通諸法門。

如來一音說， 八部人非人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一音說， 八部人非人，

梵釋四天王， 隨類音聲解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋四天王， 隨類音聲解。

若多貪恚癡， 憍慢慳嫉結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多貪恚癡， 憍慢慳嫉結，

八萬四千垢， 各聞對治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千垢， 各聞對治法。

未修淨業者， 聞說十善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未修淨業者， 聞說十善道，

已修施戒者， 聞說般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修施戒者， 聞說般涅槃。

染著於生死， 懈怠諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染著於生死， 懈怠諸群生，

聞說解脫門， 除滅生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說解脫門， 除滅生死苦。

少欲知足者， 樂處於閑靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少欲知足者， 樂處於閑靜，

如是等眾生， 聞說二乘音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等眾生， 聞說二乘音。

或修廣大心， 具諸功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或修廣大心， 具諸功德藏，

親近諸佛者， 聞說大乘聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近諸佛者， 聞說大乘聲。

或有一世界， 聞說一乘音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有一世界， 聞說一乘音，

或二三四五， 乃至無量乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或二三四五， 乃至無量乘。

智慧行有異， 解脫無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧行有異， 解脫無差別，

猶如虛空性， 無有若干相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空性， 無有若干相。

如來微妙音， 其性亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來微妙音， 其性亦如是，

隨所應化者， 所聞各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所應化者， 所聞各不同。

佛以過去行， 得一微妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以過去行， 得一微妙音，

無心於彼此， 而能應一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心於彼此， 而能應一切。

佛口放妙光， 八萬四千數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛口放妙光， 八萬四千數，

普照諸世界， 除滅眾煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照諸世界， 除滅眾煩惱。

具足智功德， 三種順眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智功德， 三種順眾生，

離世如虛空， 常現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世如虛空， 常現於世間。

雖復隨世現， 生老病死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復隨世現， 生老病死苦，

或復現住壽， 其性如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復現住壽， 其性如虛空。

如來分別知， 一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來分別知， 一切眾生類，

諸根及性欲， 令住薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根及性欲， 令住薩婆若。

諸佛尊導師， 示入於大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛尊導師， 示入於大眾，

隨其所應化， 善現威儀法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 善現威儀法。

為諸聲聞現， 出家威儀法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸聲聞現， 出家威儀法，

常樂修寂滅， 無餘涅槃證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂修寂滅， 無餘涅槃證。

婆羅門眾中， 示現羸老身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門眾中， 示現羸老身，

縈髮而苦行， 語論無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縈髮而苦行， 語論無窮盡。

服氣或斷食， 五熱以炙身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服氣或斷食， 五熱以炙身，

如是現苦行， 降伏諸異學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是現苦行， 降伏諸異學。

或持異道戒， 善算多方術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或持異道戒， 善算多方術，

星曆地動相， 種種眾生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星曆地動相， 種種眾生相。

深入諸禪定， 三昧及解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸禪定， 三昧及解脫，

種種現嬉戲， 令得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種現嬉戲， 令得薩婆若。

示現樂衣服， 種種莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現樂衣服， 種種莊嚴身，

勇健善兵法， 降伏剎利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健善兵法， 降伏剎利故。

現知治正法， 時節諸義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現知治正法， 時節諸義利，

軟語攝眾生， 降伏大臣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟語攝眾生， 降伏大臣故。

或詣四天王， 八部鬼神所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或詣四天王， 八部鬼神所，

方便為說法， 皆令大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便為說法， 皆令大歡喜。

或現為帝釋， 安住善法堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現為帝釋， 安住善法堂，

諸天眾圍遶， 為彼演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天眾圍遶， 為彼演說法。

夜摩或兜率， 化樂化自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜摩或兜率， 化樂化自在，

梵王至淨居， 為彼演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王至淨居， 為彼演說法。

如是現無數， 種種威儀法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是現無數， 種種威儀法，

無量方便力， 度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便力， 度脫諸群生。

譬如工幻師， 能現種種事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如工幻師， 能現種種事，

佛為化眾生， 示現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為化眾生， 示現種種身。

如月遊虛空， 覩者謂增損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月遊虛空， 覩者謂增損，

影現諸河池， 映蔽熒火光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影現諸河池， 映蔽熒火光。

如來淨智月， 示現有增損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨智月， 示現有增損，

處於直心水， 映蔽二乘光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處於直心水， 映蔽二乘光。

譬如深大海， 珍寶不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如深大海， 珍寶不可盡，

於中悉顯現， 眾生形類像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中悉顯現， 眾生形類像。

甚深因緣海， 功德寶無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深因緣海， 功德寶無盡，

清淨法身中， 無像而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法身中， 無像而不現。

譬如明淨日， 照除世間闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明淨日， 照除世間闇，

如來淨智日， 悉除三世闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨智日， 悉除三世闇。

如龍興慶雲， 普雨於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍興慶雲， 普雨於一切，

身心不降雨， 除熱得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心不降雨， 除熱得清涼。

如來亦如是， 興起大悲雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 興起大悲雲，

普雨甘露法， 滅除三毒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 滅除三毒火。

此法亦不從， 如來身心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法亦不從， 如來身心出，

如來淨法身， 三界無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨法身， 三界無倫匹。

超出諸世間， 非有亦非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出諸世間， 非有亦非無，

其實無所依， 不去而遍至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其實無所依， 不去而遍至。

譬如夢所見， 亦如空中畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如夢所見， 亦如空中畫，

非色非無色， 非相非無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非色非無色， 非相非無相，

非有亦非無， 其性如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有亦非無， 其性如虛空。

如海摩尼寶， 能出種種寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海摩尼寶， 能出種種寶，

眾生諸光明， 而光無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸光明， 而光無所有。

導師亦如是， 雖有而非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師亦如是， 雖有而非有，

不於一處中， 積集功德寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於一處中， 積集功德寶，

大仙現虛空， 如自性實際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙現虛空， 如自性實際，

涅槃離欲滅， 皆悉是一性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃離欲滅， 皆悉是一性。

眾生心微塵， 海水渧可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心微塵， 海水渧可數，

虛空亦可量， 佛德說無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空亦可量， 佛德說無盡。

聞此法歡喜， 信心無疑者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此法歡喜， 信心無疑者，

速成無上道， 與諸如來等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速成無上道， 與諸如來等。」

大方廣佛華嚴經卷第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十