大方廣佛華嚴經卷第五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十九

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十六

爾時，彌勒菩薩以如是等，讚歎善財諸妙功德，令無量眾生發道心已，告善財言：「善哉！善哉！童子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，專求一切佛法，饒益一切世間，救護一切眾生。善男子！汝得善利人身壽命，值遇諸佛，得見文殊師利大善知識；汝為法器，善根潤澤，長清白法，淨勝欲性，為善知識之所總攝，諸佛護念。何以故？菩提心者，則為一切諸佛種子，能生一切諸佛法故；菩提心者，則為良田，長養眾生白淨法故；菩提心者，則為大地，能持一切諸世間故；菩提心者，則為淨水，洗濯一切煩惱垢故；菩提心者，則為大風，一切世間無障礙故；菩提心者，則為盛火，能燒一切邪見愛故；菩提心者，則為淨日，普照一切眾生類故；菩提心者，則為明月，諸白淨法悉圓滿故；菩提心者，則為淨燈，普照一切諸法界故；菩提心者，則為淨眼，悉能覩見邪正道故；菩提心者，則為大道，皆令得入一切智城故；菩提心者，則為正濟，悉令得到出要處故；菩提心者，則為大乘，容載一切諸菩薩故；菩提心者，則為門戶，令入一切菩薩行故；菩提心者，則為宮殿，安住修習三昧法故；菩提心者，則為園觀，於中遊戲受法樂故；菩提心者，則為勝宅，一切眾生所歸依故；菩提心者，則為依止，因修一切菩薩行故；菩提心者，則為守護，能滿菩薩諸大願故；菩提心者，則為慈母，增長一切諸菩薩故；菩提心者，則為養育，守護一切諸菩薩故；菩提心者，則為善知識，離一切惡諸恐怖故；菩提心者，則為大王，勝諸聲聞、緣覺心故；菩提心者，則為最勝，成滿一切無比願故；菩提心者，則為大海，悉能容受諸功德故；菩提心者，則為須彌山王，等觀眾生心不動故；菩提心者，則為金剛圍山，攝持一切諸眾生故；菩提心者，則為雪山，長養智慧清涼藥故；菩提心者，則為香山，出生一切功德香故；菩提心者，則為虛空，諸妙功德無邊際故；菩提心者，則為蓮華，不染一切世間法故；菩提心者，則為寶象，悉能調伏一切根故；菩提心者，則為寶馬，遠離諸惡𢤱悷法故；菩提心者，則為調御師，悉能守護摩訶衍故；菩提心者，則為良藥，𤻲治一切煩惱病故；菩提心者，則為沃焦，消盡一切不善法故；菩提心者，則為金剛，壞散一切諸惡法故；菩提心者，則為和香，出生一切功德香故；菩提心者，則為妙華，一切世間所愛樂故；菩提心者，則為白栴檀，除滅五欲諸熱病故；菩提心者，則為樂器，微妙音聲聞法界故；菩提心者，則為勇健，摧滅煩惱諸怨敵故；菩提心者，則為善鑷，拔出一切煩惱刺故；菩提心者，則為尊主，於餘一切莫能勝故；菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩以如是等，讚歎善財諸妙功德，令無量眾生發道心已，告善財言：「善哉！善哉！童子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，專求一切佛法，饒益一切世間，救護一切眾生。善男子！汝得善利人身壽命，值遇諸佛，得見文殊師利大善知識；汝為法器，善根潤澤，長清白法，淨勝欲性，為善知識之所總攝，諸佛護念。何以故？菩提心者，則為一切諸佛種子，能生一切諸佛法故；菩提心者，則為良田，長養眾生白淨法故；菩提心者，則為大地，能持一切諸世間故；菩提心者，則為淨水，洗濯一切煩惱垢故；菩提心者，則為大風，一切世間無障礙故；菩提心者，則為盛火，能燒一切邪見愛故；菩提心者，則為淨日，普照一切眾生類故；菩提心者，則為明月，諸白淨法悉圓滿故；菩提心者，則為淨燈，普照一切諸法界故；菩提心者，則為淨眼，悉能覩見邪正道故；菩提心者，則為大道，皆令得入一切智城故；菩提心者，則為正濟，悉令得到出要處故；菩提心者，則為大乘，容載一切諸菩薩故；菩提心者，則為門戶，令入一切菩薩行故；菩提心者，則為宮殿，安住修習三昧法故；菩提心者，則為園觀，於中遊戲受法樂故；菩提心者，則為勝宅，一切眾生所歸依故；菩提心者，則為依止，因修一切菩薩行故；菩提心者，則為守護，能滿菩薩諸大願故；菩提心者，則為慈母，增長一切諸菩薩故；菩提心者，則為養育，守護一切諸菩薩故；菩提心者，則為善知識，離一切惡諸恐怖故；菩提心者，則為大王，勝諸聲聞、緣覺心故；菩提心者，則為最勝，成滿一切無比願故；菩提心者，則為大海，悉能容受諸功德故；菩提心者，則為須彌山王，等觀眾生心不動故；菩提心者，則為金剛圍山，攝持一切諸眾生故；菩提心者，則為雪山，長養智慧清涼藥故；菩提心者，則為香山，出生一切功德香故；菩提心者，則為虛空，諸妙功德無邊際故；菩提心者，則為蓮華，不染一切世間法故；菩提心者，則為寶象，悉能調伏一切根故；菩提心者，則為寶馬，遠離諸惡𢤱悷法故；菩提心者，則為調御師，悉能守護摩訶衍故；菩提心者，則為良藥，𤻲治一切煩惱病故；菩提心者，則為沃焦，消盡一切不善法故；菩提心者，則為金剛，壞散一切諸惡法故；菩提心者，則為和香，出生一切功德香故；菩提心者，則為妙華，一切世間所愛樂故；菩提心者，則為白栴檀，除滅五欲諸熱病故；菩提心者，則為樂器，微妙音聲聞法界故；菩提心者，則為勇健，摧滅煩惱諸怨敵故；菩提心者，則為善鑷，拔出一切煩惱刺故；菩提心者，則為尊主，於餘一切莫能勝故；菩

提心者，則為毘沙門天王，捨離一切諸貧苦故；菩提心者，則為妙德，莊嚴一切諸功德故；菩提心者，則為莊嚴具，嚴飾一切諸菩薩故；菩提心者，則為火災，焚燒一切有為法故；菩提心者，則為無壞藥王樹根，長養一切諸佛法故；菩提心者，則為龍珠，除滅無量煩惱毒故；菩提心者，則為水珠，淨諸心垢煩惱濁故；菩提心者，則為如意珠，具足一切功德利故；菩提心者，則為天德瓶，滿足一切所欲樂故；菩提心者，則為劫初樹，出生一切莊嚴具故；菩提心者，則為恒娑衣，不受一切諸塵垢故；菩提心者，則為正業，本性淨故；菩提心者，則為利犁，修治一切眾生田故；菩提心者，則為那羅延箭，悉能鑒徹身見鎧故；菩提心者，則為厭離，決定了知苦患相故；菩提心者，則為利矟，能刺一切煩惱賊故；菩提心者，則為甘露雨，能滅一切煩惱火故；菩提心者，則為利劍，斬除一切煩惱惡故；菩提心者，則為金椎，壞散一切憍慢山故；菩提心者，則為利刀，斬截七使煩惱鎧故；菩提心者，則為勇健幢，傾倒一切諸魔幢故；菩提心者，則為釿斧，斫伐無知諸苦樹故；菩提心者，則為器仗，防護一切諸艱難故；菩提心者，則為善手，防護一切諸度身故；菩提心者，則為妙足，安立一切諸功德故；菩提心者，則為眼藥，除滅一切無明曀故；菩提心者，則為善拔刺，悉能拔出身見刺故；菩提心者，則為安隱床，除滅一切生死苦床故；菩提心者，則為善友，度脫無量生死難故；菩提心者，則為善利，遠離一切衰耗法故；菩提心者，則為天人師，善知菩薩出要道故；菩提心者，則為寶藏，無量功德不可盡故；菩提心者，則為涌泉，清冷智慧無窮盡故；菩提心者，則為淨鏡，顯現一切諸法門故；菩提心者，則為淨池，洗濯一切諸垢穢故；菩提心者，則為大河流，引諸度四攝法故；菩提心者，則為龍王，悉能普雨甘露法故；菩提心者，則為命根，任持菩薩大悲法故；菩提心者，則為甘露，能令安住不死法故；菩提心者，則為羅網，網取一切所應化故；菩提心者，則為善羂，攝取一切諸眾生故；菩提心者，則為鉤餌，釣出生死淵居眾生故；菩提心者，則為阿伽陀藥，除滅一切諸惡患故；菩提心者，則為波羅提毘叉藥，悉能療治五欲毒故；菩提心者，則為大地，消滅無量邪想水故；菩提心者，則為風輪，壞散一切諸障蓋故；菩提心者，則為寶洲，出生道品功德寶故；菩提心者，則為種性，長養一切白淨法故；菩提心者，則為居宅，納受一切功德寶故；菩提心者，則為大城，菩薩、商人所住處故；菩提心者，則為金藥，消煩惱垢，令清淨故；菩提心者，則為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提心者，則為毘沙門天王，捨離一切諸貧苦故；菩提心者，則為妙德，莊嚴一切諸功德故；菩提心者，則為莊嚴具，嚴飾一切諸菩薩故；菩提心者，則為火災，焚燒一切有為法故；菩提心者，則為無壞藥王樹根，長養一切諸佛法故；菩提心者，則為龍珠，除滅無量煩惱毒故；菩提心者，則為水珠，淨諸心垢煩惱濁故；菩提心者，則為如意珠，具足一切功德利故；菩提心者，則為天德瓶，滿足一切所欲樂故；菩提心者，則為劫初樹，出生一切莊嚴具故；菩提心者，則為恒娑衣，不受一切諸塵垢故；菩提心者，則為正業，本性淨故；菩提心者，則為利犁，修治一切眾生田故；菩提心者，則為那羅延箭，悉能鑒徹身見鎧故；菩提心者，則為厭離，決定了知苦患相故；菩提心者，則為利矟，能刺一切煩惱賊故；菩提心者，則為甘露雨，能滅一切煩惱火故；菩提心者，則為利劍，斬除一切煩惱惡故；菩提心者，則為金椎，壞散一切憍慢山故；菩提心者，則為利刀，斬截七使煩惱鎧故；菩提心者，則為勇健幢，傾倒一切諸魔幢故；菩提心者，則為釿斧，斫伐無知諸苦樹故；菩提心者，則為器仗，防護一切諸艱難故；菩提心者，則為善手，防護一切諸度身故；菩提心者，則為妙足，安立一切諸功德故；菩提心者，則為眼藥，除滅一切無明曀故；菩提心者，則為善拔刺，悉能拔出身見刺故；菩提心者，則為安隱床，除滅一切生死苦床故；菩提心者，則為善友，度脫無量生死難故；菩提心者，則為善利，遠離一切衰耗法故；菩提心者，則為天人師，善知菩薩出要道故；菩提心者，則為寶藏，無量功德不可盡故；菩提心者，則為涌泉，清冷智慧無窮盡故；菩提心者，則為淨鏡，顯現一切諸法門故；菩提心者，則為淨池，洗濯一切諸垢穢故；菩提心者，則為大河流，引諸度四攝法故；菩提心者，則為龍王，悉能普雨甘露法故；菩提心者，則為命根，任持菩薩大悲法故；菩提心者，則為甘露，能令安住不死法故；菩提心者，則為羅網，網取一切所應化故；菩提心者，則為善羂，攝取一切諸眾生故；菩提心者，則為鉤餌，釣出生死淵居眾生故；菩提心者，則為阿伽陀藥，除滅一切諸惡患故；菩提心者，則為波羅提毘叉藥，悉能療治五欲毒故；菩提心者，則為大地，消滅無量邪想水故；菩提心者，則為風輪，壞散一切諸障蓋故；菩提心者，則為寶洲，出生道品功德寶故；菩提心者，則為種性，長養一切白淨法故；菩提心者，則為居宅，納受一切功德寶故；菩提心者，則為大城，菩薩、商人所住處故；菩提心者，則為金藥，消煩惱垢，令清淨故；菩提心者，則為

香蜜，具足一切功德味故；菩提心者，則為正道，令入一切智城故；菩提心者，則為寶器，容受一切白淨法故；菩提心者，則為時澤，悉能除滅煩惱塵故；菩提心者，則為安住，出生菩薩之所住故；菩提心者，則為壽行，不取聲聞諸解脫故；菩提心者，則為瑠璃寶，其性淨妙不受垢故；菩提心者，則為伊尼羅寶，勝諸聲聞、緣覺智故；菩提心者，則為法鼓，覺悟煩惱長寢眾生故；菩提心者，則為淨水，其性清淨，無垢濁故；菩提心者，則為閻浮檀金，令有為善，如聚墨故；菩提心者，則為山王，超出一切諸世間故；菩提心者，則為歸依，悉能救護諸眾生故；菩提心者，則為實義，遠離一切虛妄法故；菩提心者，則為無上寶，悉令歡喜，得滿足故；菩提心者，則為大會，隨彼所須，令充悅故；菩提心者，則為尊長，於諸眾生無倫匹故；菩提心者，則為寶藏，受持一切諸佛法故；菩提心者，則為因陀羅網，攝諸煩惱阿修羅故；菩提心者，則為毘樓那風，震動教化眾生心故；菩提心者，則為因陀羅火，焚燒一切煩惱習故；菩提心者，則為無上塔，一切天人應供養故。佛子！菩提心者，如是無量功德成就，悉與一切諸佛菩薩諸功德等。何以故？因菩提心，出生一切諸菩薩行，三世諸佛成正覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香蜜，具足一切功德味故；菩提心者，則為正道，令入一切智城故；菩提心者，則為寶器，容受一切白淨法故；菩提心者，則為時澤，悉能除滅煩惱塵故；菩提心者，則為安住，出生菩薩之所住故；菩提心者，則為壽行，不取聲聞諸解脫故；菩提心者，則為瑠璃寶，其性淨妙不受垢故；菩提心者，則為伊尼羅寶，勝諸聲聞、緣覺智故；菩提心者，則為法鼓，覺悟煩惱長寢眾生故；菩提心者，則為淨水，其性清淨，無垢濁故；菩提心者，則為閻浮檀金，令有為善，如聚墨故；菩提心者，則為山王，超出一切諸世間故；菩提心者，則為歸依，悉能救護諸眾生故；菩提心者，則為實義，遠離一切虛妄法故；菩提心者，則為無上寶，悉令歡喜，得滿足故；菩提心者，則為大會，隨彼所須，令充悅故；菩提心者，則為尊長，於諸眾生無倫匹故；菩提心者，則為寶藏，受持一切諸佛法故；菩提心者，則為因陀羅網，攝諸煩惱阿修羅故；菩提心者，則為毘樓那風，震動教化眾生心故；菩提心者，則為因陀羅火，焚燒一切煩惱習故；菩提心者，則為無上塔，一切天人應供養故。佛子！菩提心者，如是無量功德成就，悉與一切諸佛菩薩諸功德等。何以故？因菩提心，出生一切諸菩薩行，三世諸佛成正覺故。

「善男子！譬如有人得自在藥，離五恐怖。何等為五？所謂：火不能燒、水不能漂、毒不能中、刀不能傷、熏不能害。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，攝薩婆若，離五恐怖。何等為五？所謂：不為欲火所燒，諸有流水所不能漂，瞋恚惡毒所不能中，煩惱利刀所不能傷，邪覺觀煙熏不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得自在藥，離五恐怖。何等為五？所謂：火不能燒、水不能漂、毒不能中、刀不能傷、熏不能害。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，攝薩婆若，離五恐怖。何等為五？所謂：不為欲火所燒，諸有流水所不能漂，瞋恚惡毒所不能中，煩惱利刀所不能傷，邪覺觀煙熏不能害。

「善男子！譬如有人得解脫藥，終不橫死。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心妙智慧藥，生死過患所不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得解脫藥，終不橫死。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心妙智慧藥，生死過患所不能害。

「善男子！譬如有人得龍王藥，若有毒蟲聞其藥氣，即避遠去。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍王藥，一切煩惱諸惡毒蟲，聞其藥氣，皆悉散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得龍王藥，若有毒蟲聞其藥氣，即避遠去。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍王藥，一切煩惱諸惡毒蟲，聞其藥氣，皆悉散滅。

「善男子！譬如有人得不可壞藥，一切怨敵，不得其便。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心不壞法藥，一切煩惱諸魔怨敵，所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得不可壞藥，一切怨敵，不得其便。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心不壞法藥，一切煩惱諸魔怨敵，所不能壞。

「善男子！譬如有人得頻伽陀藥，能出毒刺。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心頻伽陀藥，能出三毒諸邪見刺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得頻伽陀藥，能出毒刺。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心頻伽陀藥，能出三毒諸邪見刺。

「善男子！譬如有人得善見藥王，滅一切病。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善見藥王，滅一切眾生諸煩惱病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得善見藥王，滅一切病。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善見藥王，滅一切眾生諸煩惱病。

「善男子！譬如刪陀那大藥王樹，其有眾生在彼樹蔭，身諸惡瘡皆得除愈。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心刪陀藥樹，其有眾生依蔭此樹，一切煩惱不善業瘡，皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如刪陀那大藥王樹，其有眾生在彼樹蔭，身諸惡瘡皆得除愈。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心刪陀藥樹，其有眾生依蔭此樹，一切煩惱不善業瘡，皆得除愈。

「善男子！譬如藥王樹，名無壞根，以其力故，長養一切閻浮提樹。菩提心樹亦復如是，以其力故，長養一切學、無學菩薩善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如藥王樹，名無壞根，以其力故，長養一切閻浮提樹。菩提心樹亦復如是，以其力故，長養一切學、無學菩薩善根。

「善男子！譬如藥草，名阿藍婆，若用塗體，身得柔澤，意離諸惡。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心阿藍婆藥，長身、口、意諸善行業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如藥草，名阿藍婆，若用塗體，身得柔澤，意離諸惡。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心阿藍婆藥，長身、口、意諸善行業。

「善男子！譬如有人得念力藥，有所聞法，終不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心念力藥者，聞持一切佛法不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得念力藥，有所聞法，終不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心念力藥者，聞持一切佛法不忘。

「善男子！譬如有藥，名曰蓮華，其有服者，住壽一劫。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心蓮華藥者，阿僧祇劫而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有藥，名曰蓮華，其有服者，住壽一劫。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心蓮華藥者，阿僧祇劫而得自在。

「善男子！譬如有人執翳身藥，一切眾生所不能見。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心翳身藥者，一切諸魔所不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人執翳身藥，一切眾生所不能見。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心翳身藥者，一切諸魔所不能見。

「善男子！譬如大海有摩尼寶，名積眾寶，若不至他方，設火災起，乃至消減海水一渧無有是處。菩提之心積眾寶珠，亦復如是，處於菩薩直心海中，乃至以一善根迴向薩婆若，有忘失者，無有是處，而薩婆若無所染著，不離善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大海有摩尼寶，名積眾寶，若不至他方，設火災起，乃至消減海水一渧無有是處。菩提之心積眾寶珠，亦復如是，處於菩薩直心海中，乃至以一善根迴向薩婆若，有忘失者，無有是處，而薩婆若無所染著，不離善根。

「善男子！譬如摩尼名淨光明，有人以此瓔珞身者，蔽餘寶光，悉如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心摩尼寶珠瓔珞其身，映蔽聲聞、緣覺心寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如摩尼名淨光明，有人以此瓔珞身者，蔽餘寶光，悉如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心摩尼寶珠瓔珞其身，映蔽聲聞、緣覺心寶。

「善男子！譬如水珠，置濁水中，水即澄清。菩提心珠亦復如是，除滅一切煩惱垢濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如水珠，置濁水中，水即澄清。菩提心珠亦復如是，除滅一切煩惱垢濁。

「善男子！譬如有人得住水寶珠，瓔珞其身，入深水中而不沒溺。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心住水寶珠，入生死海而不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得住水寶珠，瓔珞其身，入深水中而不沒溺。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心住水寶珠，入生死海而不沈沒。

「善男子！譬如有人得大龍寶珠，往到龍所，龍不為害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍寶珠，入欲界中，煩惱惡龍所不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得大龍寶珠，往到龍所，龍不為害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍寶珠，入欲界中，煩惱惡龍所不能害。

「善男子！譬如帝釋有摩尼寶，瓔珞其身，於天中尊。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心寶瓔珞者，悉於一切三界中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如帝釋有摩尼寶，瓔珞其身，於天中尊。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心寶瓔珞者，悉於一切三界中尊。

「善男子！譬如有人得隨意珠，除滅一切貧窮困苦。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心隨意寶珠，除滅一切邪命貧苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人得隨意珠，除滅一切貧窮困苦。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心隨意寶珠，除滅一切邪命貧苦。

「善男子！譬如火珠，因日光發，能出猛焰，得菩提心。明淨火珠亦復如是，因大慧光所感發故，出智慧火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如火珠，因日光發，能出猛焰，得菩提心。明淨火珠亦復如是，因大慧光所感發故，出智慧火。

「善男子！譬如月珠，因月光發出清涼水，得菩提心。淨月寶珠亦復如是，因彼迴向善根，月光所感發已，出生善根諸大願水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如月珠，因月光發出清涼水，得菩提心。淨月寶珠亦復如是，因彼迴向善根，月光所感發已，出生善根諸大願水。

「善男子！譬如龍王著如意寶冠，遠離恐怖。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大悲如意寶冠，遠離一切惡道諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如龍王著如意寶冠，遠離恐怖。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大悲如意寶冠，遠離一切惡道諸難。

「善男子！譬如莊嚴一切眾生藏摩尼寶，悉能成滿一切所願，無所損減，得菩提心。妙莊嚴藏摩尼寶者，成滿菩薩，及餘眾生所欲願樂，無所損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如莊嚴一切眾生藏摩尼寶，悉能成滿一切所願，無所損減，得菩提心。妙莊嚴藏摩尼寶者，成滿菩薩，及餘眾生所欲願樂，無所損減。

「善男子！譬如轉輪王有摩尼寶，普照宮殿滅一切闇。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心摩尼寶者，悉能普照五趣宮殿，滅一切闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如轉輪王有摩尼寶，普照宮殿滅一切闇。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心摩尼寶者，悉能普照五趣宮殿，滅一切闇。

「善男子！譬如有人為紺色寶光明所觸，即同其色。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心紺色寶光，觀察諸法，善根迴向，同薩婆若色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人為紺色寶光明所觸，即同其色。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心紺色寶光，觀察諸法，善根迴向，同薩婆若色。

「善男子！如瑠璃寶於百千歲處不淨中，不為所染。菩提之心淨瑠璃寶亦復如是，於百千劫住欲界中，不為五欲之所染污，其性淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如瑠璃寶於百千歲處不淨中，不為所染。菩提之心淨瑠璃寶亦復如是，於百千劫住欲界中，不為五欲之所染污，其性淨故。

「善男子！如離垢光淨摩尼寶，出一切寶。菩提之心離垢光寶亦復如是，出生凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛功德珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如離垢光淨摩尼寶，出一切寶。菩提之心離垢光寶亦復如是，出生凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛功德珍寶。

「善男子！譬如大摩尼寶，悉能除滅一切諸闇。菩提心寶亦復如是，除滅一切無知闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大摩尼寶，悉能除滅一切諸闇。菩提心寶亦復如是，除滅一切無知闇冥。

「善男子！譬如大海有無價寶，商人船車載之入城，餘摩尼寶無與等者。菩提之心無價寶珠亦復如是，處生死海，菩薩摩訶薩以大願船載入解脫城，聲聞、緣覺諸功德寶，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大海有無價寶，商人船車載之入城，餘摩尼寶無與等者。菩提之心無價寶珠亦復如是，處生死海，菩薩摩訶薩以大願船載入解脫城，聲聞、緣覺諸功德寶，所不能及。

「善男子！譬如離垢大摩尼寶，處閻浮提，能照四萬由旬日月宮殿，皆悉顯現。菩提之心離垢寶珠亦復如是，住於生死，照法界空，佛境宮宅，悉令顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如離垢大摩尼寶，處閻浮提，能照四萬由旬日月宮殿，皆悉顯現。菩提之心離垢寶珠亦復如是，住於生死，照法界空，佛境宮宅，悉令顯現。

「善男子！譬如摩尼風王，能持日月所照境界，所有香華一切品類。菩提之心摩尼風王亦復如是，悉能攝持一切種智所照境界，一切天人，聲聞、緣覺，諸佛菩薩，及諸有漏、無漏善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如摩尼風王，能持日月所照境界，所有香華一切品類。菩提之心摩尼風王亦復如是，悉能攝持一切種智所照境界，一切天人，聲聞、緣覺，諸佛菩薩，及諸有漏、無漏善根。

「善男子！譬如海中有摩尼寶，名曰海藏，顯現海中諸莊嚴事。菩提之心海藏寶珠亦復如是，顯現一切智境諸莊嚴事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如海中有摩尼寶，名曰海藏，顯現海中諸莊嚴事。菩提之心海藏寶珠亦復如是，顯現一切智境諸莊嚴事。

「善男子！譬如閻浮檀金，除如意寶，勝一切寶。菩提之心閻浮檀金亦復如是，除一切智勝諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如閻浮檀金，除如意寶，勝一切寶。菩提之心閻浮檀金亦復如是，除一切智勝諸功德。

「善男子！譬如有人善能呪龍，於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善呪術法，於一切煩惱龍而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人善能呪龍，於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善呪術法，於一切煩惱龍而得自在。

「善男子！譬如勇士被執鎧仗，一切怨敵所不能壞。菩薩摩訶薩亦復如是，被菩提心大莊嚴具，一切煩惱諸魔怨敵，所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如勇士被執鎧仗，一切怨敵所不能壞。菩薩摩訶薩亦復如是，被菩提心大莊嚴具，一切煩惱諸魔怨敵，所不能壞。

「善男子！譬如憂陀伽娑羅栴檀，若燒一銖，香氣普熏小千世界；三千大千世界珍寶，所不能及。菩提心香亦復如是，以妙功德普熏法界，一切聲聞、緣覺功德，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如憂陀伽娑羅栴檀，若燒一銖，香氣普熏小千世界；三千大千世界珍寶，所不能及。菩提心香亦復如是，以妙功德普熏法界，一切聲聞、緣覺功德，所不能及。

「善男子！譬如白栴檀，以塗其身，除諸惱熱，得清涼樂。菩提心香亦復如是，除滅覺觀貪恚癡熱，令智慧身悉得涼樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如白栴檀，以塗其身，除諸惱熱，得清涼樂。菩提心香亦復如是，除滅覺觀貪恚癡熱，令智慧身悉得涼樂。

「善男子！譬如須彌山眾生品類，近彼山者，悉同其色。菩提心山亦復如是，若有近者，皆得同彼薩婆若色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如須彌山眾生品類，近彼山者，悉同其色。菩提心山亦復如是，若有近者，皆得同彼薩婆若色。

「善男子！譬如波利質多樹華香，閻浮提中，諸婆師華、薝蔔華等所不能及。菩提心香亦復如是，妙功德香，聲聞、緣覺，無漏戒定，智慧解脫，解脫知見，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如波利質多樹華香，閻浮提中，諸婆師華、薝蔔華等所不能及。菩提心香亦復如是，妙功德香，聲聞、緣覺，無漏戒定，智慧解脫，解脫知見，所不能及。

「善男子！譬如波利質多樹華，未開敷時，其香普熏閻浮提內，一切華香所不能及。菩提心華亦復如是，一切天人，有漏、無漏功德華香，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如波利質多樹華，未開敷時，其香普熏閻浮提內，一切華香所不能及。菩提心華亦復如是，一切天人，有漏、無漏功德華香，所不能及。

「善男子！譬如波利質多樹華，一日熏衣，薝蔔華、婆師華雖千歲熏，所不能及。菩提心華亦復如是，一日所熏功德，香徹十方佛所，一切聲聞、緣覺，以無漏心熏諸功德，於百千劫所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如波利質多樹華，一日熏衣，薝蔔華、婆師華雖千歲熏，所不能及。菩提心華亦復如是，一日所熏功德，香徹十方佛所，一切聲聞、緣覺，以無漏心熏諸功德，於百千劫所不能及。

「善男子！譬如那利羅樹，根莖枝葉，及其華果，悉益眾生。菩提心樹亦復如是，依因菩薩大慈悲生，從初發心，乃至究竟一切佛法，常能饒益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如那利羅樹，根莖枝葉，及其華果，悉益眾生。菩提心樹亦復如是，依因菩薩大慈悲生，從初發心，乃至究竟一切佛法，常能饒益一切眾生。

「善男子！譬如一兩阿羅娑藥，變千兩銅，以為真金，於彼藥分，無所損減。菩提心藥亦復如是，攝迴向智，除滅一切煩惱業障，淨一切法，同薩婆若色，煩惱惡業，不能損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如一兩阿羅娑藥，變千兩銅，以為真金，於彼藥分，無所損減。菩提心藥亦復如是，攝迴向智，除滅一切煩惱業障，淨一切法，同薩婆若色，煩惱惡業，不能損減。

「譬如小火，隨所焚燒，其焰轉盛。菩提心火亦復如是，隨所緣法，慧火猛盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如小火，隨所焚燒，其焰轉盛。菩提心火亦復如是，隨所緣法，慧火猛盛。

「譬如一燈然百千燈，無所損減。菩提心燈亦復如是，悉然三世諸佛慧燈，無所損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如一燈然百千燈，無所損減。菩提心燈亦復如是，悉然三世諸佛慧燈，無所損減。

「譬如明燈入大闇室，悉能照除一切闇冥。菩提心燈亦復如是，入心闇室，於無量劫積集癡闇，悉能除滅，具足菩薩明淨智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如明燈入大闇室，悉能照除一切闇冥。菩提心燈亦復如是，入心闇室，於無量劫積集癡闇，悉能除滅，具足菩薩明淨智慧。

「譬如燈炷，隨其精麁，光明亦爾，若益膏油，光明轉增。菩提心炷亦復如是，隨其本願，出智慧光，普照法界，增大悲油，教化眾生，淨佛世界，行諸佛事，無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如燈炷，隨其精麁，光明亦爾，若益膏油，光明轉增。菩提心炷亦復如是，隨其本願，出智慧光，普照法界，增大悲油，教化眾生，淨佛世界，行諸佛事，無有窮盡。

「譬如他化自在天王，冠閻浮檀金自然天冠，欲界諸天，所不能壞。菩薩摩訶薩亦復如是，冠菩提心大願天冠，聲聞、緣覺所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如他化自在天王，冠閻浮檀金自然天冠，欲界諸天，所不能壞。菩薩摩訶薩亦復如是，冠菩提心大願天冠，聲聞、緣覺所不能壞。

「譬如大師子吼，小師子聞，皆悉勇健，一切禽獸，遠避竄伏。佛師子吼，諸菩薩等若聞，讚歎菩提心聲，長養法身，妄見眾生，潛伏退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大師子吼，小師子聞，皆悉勇健，一切禽獸，遠避竄伏。佛師子吼，諸菩薩等若聞，讚歎菩提心聲，長養法身，妄見眾生，潛伏退散。

「譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲既奏，餘絃斷絕。一切如來波羅蜜身，出菩提心功德音聲，若樂五欲二乘法者，聞悉斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲既奏，餘絃斷絕。一切如來波羅蜜身，出菩提心功德音聲，若樂五欲二乘法者，聞悉斷滅。

「譬如牛、馬、羊乳合在一器，以師子乳投彼器中，餘乳消盡，直過無礙。如來師子菩提心乳，著無量劫所積諸業煩惱乳中，皆悉消盡，不住聲聞、緣覺法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如牛、馬、羊乳合在一器，以師子乳投彼器中，餘乳消盡，直過無礙。如來師子菩提心乳，著無量劫所積諸業煩惱乳中，皆悉消盡，不住聲聞、緣覺法中。

「譬如迦毘伽鳥在㲉中時，有大勢力，餘鳥弗及。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死㲉，發菩提心功德勢力，聲聞、緣覺所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如迦毘伽鳥在㲉中時，有大勢力，餘鳥弗及。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死㲉，發菩提心功德勢力，聲聞、緣覺所不能及。

「譬如金翅鳥初始生時，其目明淨，有大勢力，大小諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，生如來家，發菩提心，慧眼明淨，有大勢力；聲聞、緣覺於百千劫，修習智慧，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金翅鳥初始生時，其目明淨，有大勢力，大小諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，生如來家，發菩提心，慧眼明淨，有大勢力；聲聞、緣覺於百千劫，修習智慧，所不能及。

「譬如健士，以那羅延金剛利箭，射堅密鎧，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心智慧利箭，射諸邪見煩惱密鎧，徹過無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如健士，以那羅延金剛利箭，射堅密鎧，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心智慧利箭，射諸邪見煩惱密鎧，徹過無礙。

「譬如摩訶那伽大力勇士，奮威怒時，閻浮提人無能壞者。菩薩摩訶薩亦復如是，發大慈悲，修菩提心，一切世間諸魔眷屬，及煩惱業，所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如摩訶那伽大力勇士，奮威怒時，閻浮提人無能壞者。菩薩摩訶薩亦復如是，發大慈悲，修菩提心，一切世間諸魔眷屬，及煩惱業，所不能壞。

「譬如有人學大技術，雖未究竟，諸餘巧能所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，學菩提心願，雖未究竟，聲聞、緣覺諸餘眾生，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人學大技術，雖未究竟，諸餘巧能所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，學菩提心願，雖未究竟，聲聞、緣覺諸餘眾生，所不能及。

「譬如有人學善射術，先自安立。菩薩摩訶薩亦復如是，學一切智地，先自安立菩提之心，必得一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人學善射術，先自安立。菩薩摩訶薩亦復如是，學一切智地，先自安立菩提之心，必得一切佛法。

「譬如幻師，先讀幻術，然後示現一切幻事。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，然後顯現一切諸佛菩薩正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如幻師，先讀幻術，然後示現一切幻事。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，然後顯現一切諸佛菩薩正法。

「譬如幻術，非色現色。菩提心相亦復如是，顯現法界功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如幻術，非色現色。菩提心相亦復如是，顯現法界功德莊嚴。

「譬如有人著閻浮檀金莊嚴之具，映蔽一切，悉如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心莊嚴之具，蔽諸眾生，聲聞、緣覺，所有功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人著閻浮檀金莊嚴之具，映蔽一切，悉如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心莊嚴之具，蔽諸眾生，聲聞、緣覺，所有功德。

「譬如阿夜揵多鐵，此鐵少分，悉能毀壞一切餘鐵，諸鉤鎖縛。菩提之心亦復如是，斷諸邪見煩惱愛縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如阿夜揵多鐵，此鐵少分，悉能毀壞一切餘鐵，諸鉤鎖縛。菩提之心亦復如是，斷諸邪見煩惱愛縛。

「譬如疾風，隨去無礙。菩提心風亦復如是，隨所行處，除諸煩惱，悉無障礙，不住聲聞、緣覺解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如疾風，隨去無礙。菩提心風亦復如是，隨所行處，除諸煩惱，悉無障礙，不住聲聞、緣覺解脫。

「譬如有人善入大海而不沒溺，摩伽羅魚所不能害。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心入生死海，不為生死之所染污，亦不證實際聲聞、緣覺，摩伽羅魚所不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人善入大海而不沒溺，摩伽羅魚所不能害。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心入生死海，不為生死之所染污，亦不證實際聲聞、緣覺，摩伽羅魚所不能害。

「譬如有人服食甘露，一切眾患所不能害。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心甘露法藥，不墮聲聞、緣覺之地，修習大悲，滿足願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人服食甘露，一切眾患所不能害。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心甘露法藥，不墮聲聞、緣覺之地，修習大悲，滿足願行。

「譬如有人用翳身藥，以塗其目，自在遊行，無能見者。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心滿足大願，自在遊行，入魔境界，一切眾魔所不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人用翳身藥，以塗其目，自在遊行，無能見者。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心滿足大願，自在遊行，入魔境界，一切眾魔所不能見。

「譬如有人依恃大王，不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心大力法王，除滅障蓋，不畏惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人依恃大王，不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心大力法王，除滅障蓋，不畏惡道。

「譬如有人居深水內，不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是，居菩提心善根水內，聲聞、緣覺解脫之火，所不能燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人居深水內，不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是，居菩提心善根水內，聲聞、緣覺解脫之火，所不能燒。

「譬如有人依恃猛將，不畏怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心，不畏諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人依恃猛將，不畏怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心，不畏諸惡。

「譬如釋天執持金剛，降伏一切諸阿脩羅。菩薩摩訶薩亦復如是，執菩提心摧滅諸魔，及餘外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如釋天執持金剛，降伏一切諸阿脩羅。菩薩摩訶薩亦復如是，執菩提心摧滅諸魔，及餘外道。

「譬如有人服阿羅娑藥，不瘦不老，延壽無窮。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心阿羅娑藥，於無量劫在生死中，修菩薩行，無所染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人服阿羅娑藥，不瘦不老，延壽無窮。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心阿羅娑藥，於無量劫在生死中，修菩薩行，無所染著。

「譬如阿羅娑藥，初用淨水。菩提心藥亦復如是，一切菩薩所修行中，最為先首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如阿羅娑藥，初用淨水。菩提心藥亦復如是，一切菩薩所修行中，最為先首。

「譬如有人，諸根法中，命根為首。菩薩摩訶薩亦復如是，諸佛正法菩提之心，最為其首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人，諸根法中，命根為首。菩薩摩訶薩亦復如是，諸佛正法菩提之心，最為其首。

「譬如有人命根斷故，不能利益父母親族。菩薩摩訶薩亦復如是，離菩提心，不能饒益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人命根斷故，不能利益父母親族。菩薩摩訶薩亦復如是，離菩提心，不能饒益一切眾生。

「譬如大海，無能壞者。菩提心海亦復如是，聲聞、緣覺不能沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海，無能壞者。菩提心海亦復如是，聲聞、緣覺不能沮壞。

「譬如日光，諸星宿光所不能蔽。菩提心日亦復如是，圓滿大願智慧日光，聲聞、緣覺無漏慧光，所不能蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如日光，諸星宿光所不能蔽。菩提心日亦復如是，圓滿大願智慧日光，聲聞、緣覺無漏慧光，所不能蔽。

「譬如太子初生，已為大臣之所尊重。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心已，為一切聲聞、緣覺所共尊重，修大悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如太子初生，已為大臣之所尊重。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心已，為一切聲聞、緣覺所共尊重，修大悲故。

「譬如王子年雖幼少，一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，聲聞、緣覺皆悉敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如王子年雖幼少，一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，聲聞、緣覺皆悉敬禮。

「譬如王子雖未自在，已具成就國王儀相。菩薩摩訶薩亦復如是，雖為煩惱業障所覆，以具成就菩提心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如王子雖未自在，已具成就國王儀相。菩薩摩訶薩亦復如是，雖為煩惱業障所覆，以具成就菩提心相。

「譬如目翳，見真淨寶，謂為不淨。菩提心寶亦復如是，無智不信，起不淨想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如目翳，見真淨寶，謂為不淨。菩提心寶亦復如是，無智不信，起不淨想。

「譬如呪藥，若有眾生見聞共住，一切眾病，皆悉除愈。菩提心藥亦復如是，長養善根，攝智慧藥，滿足大願菩薩慧身，若有眾生見聞共住，修正念者，皆悉除滅煩惱諸病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如呪藥，若有眾生見聞共住，一切眾病，皆悉除愈。菩提心藥亦復如是，長養善根，攝智慧藥，滿足大願菩薩慧身，若有眾生見聞共住，修正念者，皆悉除滅煩惱諸病。

「譬如恒娑相衣，不受塵垢。菩提心衣亦復如是，不受一切生死塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如恒娑相衣，不受塵垢。菩提心衣亦復如是，不受一切生死塵垢。

「譬如有人常持甘露，專念不散，而能分別一切諸法。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心甘露正法，正念不散，而能教化一切眾生，令具大願，成智慧身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人常持甘露，專念不散，而能分別一切諸法。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心甘露正法，正念不散，而能教化一切眾生，令具大願，成智慧身。

「譬如犁無有扼則不堪用。菩提之心亦復如是，離正直心，於如來法，無有實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如犁無有扼則不堪用。菩提之心亦復如是，離正直心，於如來法，無有實義。

「譬如轉輪王有妙天冠，名曰象藏；洗彼冠時，四種兵眾，遊行虛空。菩提心冠亦復如是，淨諸菩薩一切善根，遠離三有，如來智慧無為境界，虛空中行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如轉輪王有妙天冠，名曰象藏；洗彼冠時，四種兵眾，遊行虛空。菩提心冠亦復如是，淨諸菩薩一切善根，遠離三有，如來智慧無為境界，虛空中行。

「譬如金剛從金性生，非餘寶生。菩提心寶亦復如是，大悲救護眾生性生，非餘善生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛從金性生，非餘寶生。菩提心寶亦復如是，大悲救護眾生性生，非餘善生。

「譬如有樹不從根生，而能長養枝葉華果。菩提心樹亦復如是，無所依止，而能長養一切種智，通明大願，普覆世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有樹不從根生，而能長養枝葉華果。菩提心樹亦復如是，無所依止，而能長養一切種智，通明大願，普覆世間。

「譬如金剛，非一切器盡能發明，亦非諸器盡能容持。菩提心寶亦復如是，小心慳結，無智者器不能發明，諂曲邪見眾生器中，不能容持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，非一切器盡能發明，亦非諸器盡能容持。菩提心寶亦復如是，小心慳結，無智者器不能發明，諂曲邪見眾生器中，不能容持。

「譬如金剛，能壞眾寶。菩提之心亦復如是，決定了知一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，能壞眾寶。菩提之心亦復如是，決定了知一切諸法。

「譬如金剛，能壞眾山。菩提之心亦復如是，壞散一切諸邪見山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，能壞眾山。菩提之心亦復如是，壞散一切諸邪見山。

「譬如金剛，雖破不全，一切眾寶猶不能及。菩提之心亦復如是，雖小懈怠，聲聞、緣覺諸功德寶，所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，雖破不全，一切眾寶猶不能及。菩提之心亦復如是，雖小懈怠，聲聞、緣覺諸功德寶，所不能及。

「譬如破金剛，猶能除滅諸貧困苦。菩提之心亦復如是，雖復小失威儀趣法，猶能除滅諸貧窮苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如破金剛，猶能除滅諸貧困苦。菩提之心亦復如是，雖復小失威儀趣法，猶能除滅諸貧窮苦。

「譬如小金剛，悉能破壞一切諸物。菩提之心亦復如是，緣小境界，能破一切無知癡惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如小金剛，悉能破壞一切諸物。菩提之心亦復如是，緣小境界，能破一切無知癡惑。

「譬如金剛，非常人所得。菩提之心亦復如是，非小心眾生之所能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，非常人所得。菩提之心亦復如是，非小心眾生之所能得。

「譬如金剛，無智術者所不能識。菩提之心亦復如是，無智眾生所不能識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，無智術者所不能識。菩提之心亦復如是，無智眾生所不能識。

「譬如金剛，無能消滅。菩提之心亦復如是，一切諸法不能消盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，無能消滅。菩提之心亦復如是，一切諸法不能消盡。

「譬如金剛器仗，一切眾生，乃至摩訶那伽，不能執持，除那羅延力。菩提之心亦復如是，聲聞、緣覺不能受持，除諸菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛器仗，一切眾生，乃至摩訶那伽，不能執持，除那羅延力。菩提之心亦復如是，聲聞、緣覺不能受持，除諸菩薩摩訶薩。

「譬如金剛器仗，無不鑒徹，非餘器仗之所能為。菩提之心亦復如是，觀察三世，教化眾生，阿僧祇劫受無量苦，聲聞、緣覺所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛器仗，無不鑒徹，非餘器仗之所能為。菩提之心亦復如是，觀察三世，教化眾生，阿僧祇劫受無量苦，聲聞、緣覺所不能及。

「譬如金剛，餘不能持，除金剛地。菩提之心亦復如是，出生菩薩行願功德，聲聞、緣覺所不能持，除薩婆若正直心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，餘不能持，除金剛地。菩提之心亦復如是，出生菩薩行願功德，聲聞、緣覺所不能持，除薩婆若正直心者。

「譬如金剛器中盛水，不可消盡。菩提之心亦復如是，安住勝妙迴向善根，入生死趣，諸不善法不能消盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛器中盛水，不可消盡。菩提之心亦復如是，安住勝妙迴向善根，入生死趣，諸不善法不能消盡。

「譬如金剛，能持大地，不令墜沒。菩提之心亦復如是，持諸菩薩一切願行，不令墜落，沒於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，能持大地，不令墜沒。菩提之心亦復如是，持諸菩薩一切願行，不令墜落，沒於三界。

「譬如金剛，於百千劫，處於水中而不爛壞，亦無變異。菩提之心亦復如是，於無量劫，處生死中，諸煩惱業不能斷滅，亦無損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，於百千劫，處於水中而不爛壞，亦無變異。菩提之心亦復如是，於無量劫，處生死中，諸煩惱業不能斷滅，亦無損減。

「譬如金剛，一切大火不能燒熱。菩提之心亦復如是，一切生死貪恚癡火，不能燒熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛，一切大火不能燒熱。菩提之心亦復如是，一切生死貪恚癡火，不能燒熱。

「譬如金剛道場之座，能持菩薩，降伏諸魔，成等正覺，餘不能持。菩提之心亦復如是，能持一切菩薩願行，諸波羅蜜、諸忍、諸地，迴向受記，修菩提道，供養諸佛，聞法受行，一切諸心所不能持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如金剛道場之座，能持菩薩，降伏諸魔，成等正覺，餘不能持。菩提之心亦復如是，能持一切菩薩願行，諸波羅蜜、諸忍、諸地，迴向受記，修菩提道，供養諸佛，聞法受行，一切諸心所不能持。

「善男子！菩提之心，成就如是無量功德；若有眾生發菩提心，則具如是無量功德。是故，善男子！汝得善利，發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩行，具足如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩提之心，成就如是無量功德；若有眾生發菩提心，則具如是無量功德。是故，善男子！汝得善利，發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩行，具足如是無量功德。

「善男子！汝先所問：『云何菩薩學菩薩行、修菩薩道者？』汝今入是明淨莊嚴藏大樓觀者，則能了知學菩薩行、修菩薩道，具足成就無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝先所問：『云何菩薩學菩薩行、修菩薩道者？』汝今入是明淨莊嚴藏大樓觀者，則能了知學菩薩行、修菩薩道，具足成就無量功德。」

爾時，善財童子敬遶彌勒菩薩，合掌白言：「唯願大聖開樓觀門，令我得入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子敬遶彌勒菩薩，合掌白言：「唯願大聖開樓觀門，令我得入。」

爾時，彌勒菩薩即彈右指，門自然開，善財即入；入已，還閉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩即彈右指，門自然開，善財即入；入已，還閉。

爾時，善財觀察樓觀，廣大無量，猶如虛空，眾寶為地。有阿僧祇窓牖，却敵欄楯，七寶合成阿僧祇幡幢蓋莊嚴，阿僧祇寶瓔珞垂帶，阿僧祇大師子幢半月寶像，諸寶繒綵。又阿僧祇天冠寶衣而以莊嚴，阿僧祇寶網羅覆其上，阿僧祇金鈴，自然演出微妙音聲。又雨無量寶華鬘雲，諸妙香雲，雨阿僧祇細末金屑，放阿僧祇勝妙光明，普照一切。有阿僧祇異類眾鳥，出和雅音。雨阿僧祇優鉢羅鉢曇摩分陀利華，出阿僧祇摩尼寶光，普照一切。於樓觀內，具有百千諸妙樓觀，不相障礙，莊校嚴飾，亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財觀察樓觀，廣大無量，猶如虛空，眾寶為地。有阿僧祇窓牖，却敵欄楯，七寶合成阿僧祇幡幢蓋莊嚴，阿僧祇寶瓔珞垂帶，阿僧祇大師子幢半月寶像，諸寶繒綵。又阿僧祇天冠寶衣而以莊嚴，阿僧祇寶網羅覆其上，阿僧祇金鈴，自然演出微妙音聲。又雨無量寶華鬘雲，諸妙香雲，雨阿僧祇細末金屑，放阿僧祇勝妙光明，普照一切。有阿僧祇異類眾鳥，出和雅音。雨阿僧祇優鉢羅鉢曇摩分陀利華，出阿僧祇摩尼寶光，普照一切。於樓觀內，具有百千諸妙樓觀，不相障礙，莊校嚴飾，亦如上說。

爾時，善財覩見樓觀不可思議眾妙莊嚴，心大歡喜，踊躍無量；其心柔軟，離諸妄想，除滅一切愚癡闇障，正念思惟，專求妙趣，以無礙身恭敬作禮。禮已，彌勒菩薩威神力故，諸樓觀中，自見其身，又見無量自在神力，不思議事。或見彌勒，隨本種姓，壽命知識，長養善根，諸劫世界，一切佛所，及諸眷屬，因諸大願，初發阿耨多羅三藐三菩提心；或見初得慈心三昧，因以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財覩見樓觀不可思議眾妙莊嚴，心大歡喜，踊躍無量；其心柔軟，離諸妄想，除滅一切愚癡闇障，正念思惟，專求妙趣，以無礙身恭敬作禮。禮已，彌勒菩薩威神力故，諸樓觀中，自見其身，又見無量自在神力，不思議事。或見彌勒，隨本種姓，壽命知識，長養善根，諸劫世界，一切佛所，及諸眷屬，因諸大願，初發阿耨多羅三藐三菩提心；或見初得慈心三昧，因以為名。

或見彌勒行菩薩行，滿足一切諸波羅蜜，諸忍、諸地，淨佛世界，見諸如來，聞法受持，守護正法，為大法師，得無生忍，知某方處，某如來所，劫數多少，而得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見彌勒行菩薩行，滿足一切諸波羅蜜，諸忍、諸地，淨佛世界，見諸如來，聞法受持，守護正法，為大法師，得無生忍，知某方處，某如來所，劫數多少，而得受記。

或見彌勒為轉輪王，十善化世；或為四天王，饒益一切眾生；或為帝釋，訶責五欲；或為夜摩天王，讚不放逸；或為兜率天王，讚歎一生菩薩功德；或為化樂天王，讚自在法；或為魔王，說無常法；或為他化自在天王，讚歎菩薩莊嚴化身；或為梵王，讚歎四無量心；或為阿脩羅王，調伏眷屬，入大智海，了達諸法悉如幻化；或為閻羅王，放大光明，普照地獄，滅一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見彌勒為轉輪王，十善化世；或為四天王，饒益一切眾生；或為帝釋，訶責五欲；或為夜摩天王，讚不放逸；或為兜率天王，讚歎一生菩薩功德；或為化樂天王，讚自在法；或為魔王，說無常法；或為他化自在天王，讚歎菩薩莊嚴化身；或為梵王，讚歎四無量心；或為阿脩羅王，調伏眷屬，入大智海，了達諸法悉如幻化；或為閻羅王，放大光明，普照地獄，滅一切苦。

或以肴膳飲食，施諸餓鬼；或為畜生受種種身，而為說法，除其癡闇；或為四天王眷屬說法，乃至為諸梵天王眷屬說法；或為諸龍眷屬說法，乃至為人、非人等眷屬說法；或為聲聞、緣覺，及諸菩薩大眾說法；或為發心菩薩，乃至十地菩薩說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以肴膳飲食，施諸餓鬼；或為畜生受種種身，而為說法，除其癡闇；或為四天王眷屬說法，乃至為諸梵天王眷屬說法；或為諸龍眷屬說法，乃至為人、非人等眷屬說法；或為聲聞、緣覺，及諸菩薩大眾說法；或為發心菩薩，乃至十地菩薩說法。

或見讚歎初發心菩薩，乃至十地菩薩功德；或見滿足一切波羅蜜，入於平等諸法忍門、廣三昧門、樂深法門，修禪三昧，出生通明，充滿一切，行菩薩行，隨順世間，成就大願；或見與同行菩薩俱，饒益眾生；或見與一生菩薩，諸佛現前，授記者俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見讚歎初發心菩薩，乃至十地菩薩功德；或見滿足一切波羅蜜，入於平等諸法忍門、廣三昧門、樂深法門，修禪三昧，出生通明，充滿一切，行菩薩行，隨順世間，成就大願；或見與同行菩薩俱，饒益眾生；或見與一生菩薩，諸佛現前，授記者俱。

或見彌勒於百千劫，經行誦念，書寫經卷，無有懈息；或觀法門，思惟實義；或入諸禪，四無量心，解脫三昧，一切入等；或見出生菩薩通明；或見正受變化三昧，一一毛孔出化身雲，所謂：天身雲，諸龍、夜叉，乃至摩睺羅伽身雲，四天王身雲，乃至梵王身雲，轉輪聖王、王子、大臣、長者、居士、聲聞、緣覺、如來身雲，復見一一毛孔中，出一切眾生等化身雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見彌勒於百千劫，經行誦念，書寫經卷，無有懈息；或觀法門，思惟實義；或入諸禪，四無量心，解脫三昧，一切入等；或見出生菩薩通明；或見正受變化三昧，一一毛孔出化身雲，所謂：天身雲，諸龍、夜叉，乃至摩睺羅伽身雲，四天王身雲，乃至梵王身雲，轉輪聖王、王子、大臣、長者、居士、聲聞、緣覺、如來身雲，復見一一毛孔中，出一切眾生等化身雲。

或出菩薩法門，所謂：讚歎菩提心功德門，檀波羅蜜門，乃至願波羅蜜門；四攝諸禪、無量三昧、通明總持、諸諦諸辯、止觀解脫、緣起念處、正勤神足、根力覺道、聲聞、緣覺二乘所行、菩薩大乘、諸地諸忍、菩薩願行，現如是等一切法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或出菩薩法門，所謂：讚歎菩提心功德門，檀波羅蜜門，乃至願波羅蜜門；四攝諸禪、無量三昧、通明總持、諸諦諸辯、止觀解脫、緣起念處、正勤神足、根力覺道、聲聞、緣覺二乘所行、菩薩大乘、諸地諸忍、菩薩願行，現如是等一切法門。

或於樓觀，見諸如來，大眾圍遶、又知諸佛家族不同，種姓不同，其身壽量劫剎，教授無量法門，正法住世，分別了知，皆悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於樓觀，見諸如來，大眾圍遶、又知諸佛家族不同，種姓不同，其身壽量劫剎，教授無量法門，正法住世，分別了知，皆悉不同。

爾時，善財諸樓觀中，見一樓觀，高廣嚴飾，勝妙於前，包容三千大千世界、百億閻浮提、百億兜率天。菩薩命終降神，受胎出生，遊行七步，觀察十方，大師子吼，帝釋、梵王恭敬奉侍，現童子身，處宮殿中，出遊園觀，以薩婆若心，出家苦行，現受乳糜，往詣道場，降伏眾魔，觀菩提樹，轉正法輪，昇天宮殿，方土劫數，眷屬壽量，行菩薩行，滿足大願，演說正法，教化眾生，現分舍利，皆悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財諸樓觀中，見一樓觀，高廣嚴飾，勝妙於前，包容三千大千世界、百億閻浮提、百億兜率天。菩薩命終降神，受胎出生，遊行七步，觀察十方，大師子吼，帝釋、梵王恭敬奉侍，現童子身，處宮殿中，出遊園觀，以薩婆若心，出家苦行，現受乳糜，往詣道場，降伏眾魔，觀菩提樹，轉正法輪，昇天宮殿，方土劫數，眷屬壽量，行菩薩行，滿足大願，演說正法，教化眾生，現分舍利，皆悉不同。