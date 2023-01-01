大方廣佛華嚴經卷第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十八

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十五

又作是言：「善男子！於此南方，有一國土，名曰海㵎；彼有園林，名大莊嚴藏；於彼林中，有大樓觀，名嚴淨藏，菩薩往昔善根所起，菩薩諸願自在，諸通智力，巧妙方便，功德大悲法門所起。彼園中有菩薩摩訶薩，名曰彌勒。常化父母、親戚、眷屬，及同行者；又復長養其餘無量眾生善根，令住大乘。亦欲為汝顯現菩薩方便法門，欲明菩薩受生自在，欲對現教化一切眾生，令厭諸有，宣明菩薩大慈悲力，覺悟菩薩無相法門，明諸有趣，悉無自相。汝詣彼問云何菩薩淨菩薩道、云何菩薩學菩薩戒、云何菩薩淨菩薩心、云何菩薩發諸大願、云何菩薩積功德具、云何菩薩得菩薩地、云何菩薩滿足一切諸波羅蜜、云何菩薩得諸忍法、云何菩薩住功德行、云何菩薩近善知識；何以故？彼菩薩摩訶薩，究竟一切諸菩薩行，分別了知眾生心行，以巧便智而教化之；滿足一切諸波羅蜜，住菩薩地，得諸忍門；證於菩薩離生之法，於諸佛所而得授記；於菩薩法，自在遊戲，持諸佛持；無量諸佛，以一切智甘露正法，而灌其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又作是言：「善男子！於此南方，有一國土，名曰海㵎；彼有園林，名大莊嚴藏；於彼林中，有大樓觀，名嚴淨藏，菩薩往昔善根所起，菩薩諸願自在，諸通智力，巧妙方便，功德大悲法門所起。彼園中有菩薩摩訶薩，名曰彌勒。常化父母、親戚、眷屬，及同行者；又復長養其餘無量眾生善根，令住大乘。亦欲為汝顯現菩薩方便法門，欲明菩薩受生自在，欲對現教化一切眾生，令厭諸有，宣明菩薩大慈悲力，覺悟菩薩無相法門，明諸有趣，悉無自相。汝詣彼問云何菩薩淨菩薩道、云何菩薩學菩薩戒、云何菩薩淨菩薩心、云何菩薩發諸大願、云何菩薩積功德具、云何菩薩得菩薩地、云何菩薩滿足一切諸波羅蜜、云何菩薩得諸忍法、云何菩薩住功德行、云何菩薩近善知識；何以故？彼菩薩摩訶薩，究竟一切諸菩薩行，分別了知眾生心行，以巧便智而教化之；滿足一切諸波羅蜜，住菩薩地，得諸忍門；證於菩薩離生之法，於諸佛所而得授記；於菩薩法，自在遊戲，持諸佛持；無量諸佛，以一切智甘露正法，而灌其頂。

「善男子！彼菩薩摩訶薩，能示導汝真善知識，堅菩提心，長養善根，住正直心；現菩薩根，說無礙法平等諸地，讚歎菩薩所出生道，具諸菩薩願行功德，能廣演說普賢所行。善男子！汝不應於一善根中，生知足想；一光明法，一行，一願，一授記別，得法忍門，六波羅蜜；菩薩諸地，所淨佛剎，近善知識；於是事中，生知足想。何以故？善男子！菩薩摩訶薩應一向求無量善根；積集無量菩提具；積集無量菩提因緣；修習無量諸大迴向；教化成熟無量眾生，了知無量諸眾生心、諸根欲性、眾生諸行；除滅無量眾生煩惱結業習氣；除滅無量眾生邪見諸染污心；令發無量諸清淨心；拔出無量諸苦惱刺；消竭無量愛欲之海；遠離無量愚癡闇冥；壞散無量大憍慢山；解散無量生死繫縛；越度無量煩惱有流；煎竭無量受生海源；拯拔無量愛欲淤泥，於三界獄，免濟苦難；悉令安立八聖道支，普令滅除三毒熾然；斷絕無量諸魔鉤餌；遠離無量諸惡魔業；淨修無量菩薩直心；長養菩薩無量方便；出生菩薩無量諸根；淨修菩薩無量欲性；深入菩薩無量等法；修行菩薩無量勝行；清淨菩薩無量功德；淨修菩薩無量威儀；示現菩薩無量隨順世間；發起無量不壞信心；發起無量大精進力；淨修無量諸正念力；成滿無量諸三昧力；開發無量諸大慧力；堅固無量諸欲性力；積聚無量諸功德力；長養無量諸淨智力；發起無量菩薩諸力；成滿無量諸如來力；悉分別知無量法門；普入無量諸法方面；淨修無量法門；發起無量法明，照無量法，無量諸根；了知無量諸煩惱病；積集無量諸妙法藥，以善方便，療眾結病；修習無量甘露正法；詣諸佛剎，恭敬供養無量如來；遍入菩薩大眾源底，護持無量如來正法；不譏無量眾生罪咎；除滅無量惡道諸難；令無量眾生生天人中；總攝無量諸眾生類；淨修無量陀羅尼門；成滿無量諸大願行；修習無量大慈願力；不惜壽命，求無量法；修習無量寂滅法力；出生無量淨智通明；知無量眾生諸趣受生，而為應現無量化身；知無量心諸語言法；悉入菩薩無量諸行，修菩薩法；觀察菩薩甚深法門；覺悟菩薩難知境界；到諸菩薩難至之趣；攝持菩薩勇猛功德；證於菩薩離生淨妙難證之法；覺悟菩薩諸莊嚴行；於一切處，顯現菩薩自在神力；受持菩薩無壞法雲；增廣菩薩無量無邊淨智慧行；究竟無量諸波羅蜜，受於菩薩無量記別；深入菩薩無量忍門；修治菩薩不思議地諸正法門；於無量劫，以大弘誓而自莊嚴，供養諸佛，淨不可說諸佛世界，發不可說菩薩願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼菩薩摩訶薩，能示導汝真善知識，堅菩提心，長養善根，住正直心；現菩薩根，說無礙法平等諸地，讚歎菩薩所出生道，具諸菩薩願行功德，能廣演說普賢所行。善男子！汝不應於一善根中，生知足想；一光明法，一行，一願，一授記別，得法忍門，六波羅蜜；菩薩諸地，所淨佛剎，近善知識；於是事中，生知足想。何以故？善男子！菩薩摩訶薩應一向求無量善根；積集無量菩提具；積集無量菩提因緣；修習無量諸大迴向；教化成熟無量眾生，了知無量諸眾生心、諸根欲性、眾生諸行；除滅無量眾生煩惱結業習氣；除滅無量眾生邪見諸染污心；令發無量諸清淨心；拔出無量諸苦惱刺；消竭無量愛欲之海；遠離無量愚癡闇冥；壞散無量大憍慢山；解散無量生死繫縛；越度無量煩惱有流；煎竭無量受生海源；拯拔無量愛欲淤泥，於三界獄，免濟苦難；悉令安立八聖道支，普令滅除三毒熾然；斷絕無量諸魔鉤餌；遠離無量諸惡魔業；淨修無量菩薩直心；長養菩薩無量方便；出生菩薩無量諸根；淨修菩薩無量欲性；深入菩薩無量等法；修行菩薩無量勝行；清淨菩薩無量功德；淨修菩薩無量威儀；示現菩薩無量隨順世間；發起無量不壞信心；發起無量大精進力；淨修無量諸正念力；成滿無量諸三昧力；開發無量諸大慧力；堅固無量諸欲性力；積聚無量諸功德力；長養無量諸淨智力；發起無量菩薩諸力；成滿無量諸如來力；悉分別知無量法門；普入無量諸法方面；淨修無量法門；發起無量法明，照無量法，無量諸根；了知無量諸煩惱病；積集無量諸妙法藥，以善方便，療眾結病；修習無量甘露正法；詣諸佛剎，恭敬供養無量如來；遍入菩薩大眾源底，護持無量如來正法；不譏無量眾生罪咎；除滅無量惡道諸難；令無量眾生生天人中；總攝無量諸眾生類；淨修無量陀羅尼門；成滿無量諸大願行；修習無量大慈願力；不惜壽命，求無量法；修習無量寂滅法力；出生無量淨智通明；知無量眾生諸趣受生，而為應現無量化身；知無量心諸語言法；悉入菩薩無量諸行，修菩薩法；觀察菩薩甚深法門；覺悟菩薩難知境界；到諸菩薩難至之趣；攝持菩薩勇猛功德；證於菩薩離生淨妙難證之法；覺悟菩薩諸莊嚴行；於一切處，顯現菩薩自在神力；受持菩薩無壞法雲；增廣菩薩無量無邊淨智慧行；究竟無量諸波羅蜜，受於菩薩無量記別；深入菩薩無量忍門；修治菩薩不思議地諸正法門；於無量劫，以大弘誓而自莊嚴，供養諸佛，淨不可說諸佛世界，發不可說菩薩願行。

「善男子！略說菩薩教化一切眾生：於一切劫，行菩薩行；於一切趣，應現受生；以明淨智，了一切三世；淨一切剎，滿一切願，供養一切佛；與一切菩薩，同修願行，親近一切諸善知識。是故，善男子！應一向求諸善知識，若見聞法，恭敬供養；於善知識，勿生嫌疑，身心懈厭；令一切善知識，心大歡悅。何以故？因善知識究竟一切諸菩薩行；成滿一切菩薩功德、一切菩薩大願、一切菩薩善根、一切菩薩助道法；生一切菩薩法；明淨一切菩薩法門；淨修一切菩薩禁戒，一切菩薩禪定三昧，一切菩薩堅固無上菩提之心，一切菩薩摠持辯才；淨一切菩薩功德藏；同一切菩薩大願；解一切菩薩密法，一切菩薩法寶；長養一切菩薩諸根；積集一切菩薩智；聚護一切菩薩功德法藏；清淨一切菩薩受生；聞持一切菩薩法雲；出生一切菩薩正道；發起一切菩薩道心；成就一切諸佛菩提，一切菩薩諸行；了知十方一切法界；讚一切菩薩直心功德；起一切菩薩大慈悲力；攝一切菩薩無量善根；得一切菩薩道支；得一切菩薩饒益眾生心，遠離惡道，安住大乘，修菩薩行，遠惡知識；於菩薩法，心不退轉，超出凡夫、聲聞、緣覺一切世間，心無惑亂，無所染著，廣修菩薩無量諸行；長養一切諸善功德，除滅煩惱，一切諸魔，莫能沮壞。因善知識，悉能成辨如是等事。何以故？善知識者，能令除滅諸障礙故。遠不善法，離惡知識，滅無明闇，諸邪見縛，超出生死一切世間；斷魔鉤餌，拔苦惱刺，出無智險難，邪惑山㵎，越度有流，諸惡邪徑；示導清淨菩提正道，教菩薩法，修習四道明淨慧眼；安立薩婆若，增長菩提心，廣大慈悲；修波羅蜜，住菩薩地，得深法忍；淨一切善根，積集一切菩薩功德，施與一切菩薩功德；見一切佛，心大歡喜，護持淨戒，解真實義；出正法門，離諸邪道，現明法門，普照一切，聞持無量諸佛法雲；滅一切煩惱，增益一切智，住一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！略說菩薩教化一切眾生：於一切劫，行菩薩行；於一切趣，應現受生；以明淨智，了一切三世；淨一切剎，滿一切願，供養一切佛；與一切菩薩，同修願行，親近一切諸善知識。是故，善男子！應一向求諸善知識，若見聞法，恭敬供養；於善知識，勿生嫌疑，身心懈厭；令一切善知識，心大歡悅。何以故？因善知識究竟一切諸菩薩行；成滿一切菩薩功德、一切菩薩大願、一切菩薩善根、一切菩薩助道法；生一切菩薩法；明淨一切菩薩法門；淨修一切菩薩禁戒，一切菩薩禪定三昧，一切菩薩堅固無上菩提之心，一切菩薩摠持辯才；淨一切菩薩功德藏；同一切菩薩大願；解一切菩薩密法，一切菩薩法寶；長養一切菩薩諸根；積集一切菩薩智；聚護一切菩薩功德法藏；清淨一切菩薩受生；聞持一切菩薩法雲；出生一切菩薩正道；發起一切菩薩道心；成就一切諸佛菩提，一切菩薩諸行；了知十方一切法界；讚一切菩薩直心功德；起一切菩薩大慈悲力；攝一切菩薩無量善根；得一切菩薩道支；得一切菩薩饒益眾生心，遠離惡道，安住大乘，修菩薩行，遠惡知識；於菩薩法，心不退轉，超出凡夫、聲聞、緣覺一切世間，心無惑亂，無所染著，廣修菩薩無量諸行；長養一切諸善功德，除滅煩惱，一切諸魔，莫能沮壞。因善知識，悉能成辨如是等事。何以故？善知識者，能令除滅諸障礙故。遠不善法，離惡知識，滅無明闇，諸邪見縛，超出生死一切世間；斷魔鉤餌，拔苦惱刺，出無智險難，邪惑山㵎，越度有流，諸惡邪徑；示導清淨菩提正道，教菩薩法，修習四道明淨慧眼；安立薩婆若，增長菩提心，廣大慈悲；修波羅蜜，住菩薩地，得深法忍；淨一切善根，積集一切菩薩功德，施與一切菩薩功德；見一切佛，心大歡喜，護持淨戒，解真實義；出正法門，離諸邪道，現明法門，普照一切，聞持無量諸佛法雲；滅一切煩惱，增益一切智，住一切佛法。

「復次；善男子！善知識者，則為慈母，生佛家故；善知識者，則為慈父，以無量事，益眾生故；善知識者，則為養育守護，不為一切惡故；善知識者，則為大師，教化令學菩薩戒故；善知識者，則為導師，教化令至彼岸道故；善知識者，則為良醫，療治一切煩惱患故；善知識者，則為雪山，長養明淨智慧藥故；善知識者，則為勇將，防護一切諸恐怖故；善知識者，則為牢船，悉令越度生死海故；善知識者，則為船師，令至一切智法寶洲故。是故，善男子！應當如是正念思惟，詣善知識。又，善男子！詣善知識，發大地心，持一切事，無疲倦故；發金剛心，堅固正直，不可壞故；發金剛山心，一切苦患，不能壞故；發無自心，隨彼意故；發弟子心，不違一切教故；發僮僕心，一切苦役，不疲厭故；發養育心，不畏煩惱所污染故；發傭作心，隨所受教，不違逆故；發卑下心，遠離自大，增上慢故；發成熟心，善知時非時故；發寶馬心，離𢤱悷心不調故；發大車心，載一切故；發大象心，伏諸根故；發大山心，一切惡風，不能動故；發小犬心，離瞋恚故；發栴陀羅心，離憍慢故；發折角心，離威勢故；發大風心，無所著故；發大船心，於彼此岸，往返不疲故；發橋梁心，度善知識教故；發孝子心，見善知識，無厭足故；發王子心，順君教故。又，善男子！應於自身，生病苦想；於善知識，生醫王想；於所說教，生良藥想。又於自身，生遠行想；於善知識，生導師想；於所說教，生正路想。又於自身，生趣彼岸想；於善知識，生知濟想；於所說法，生涼池想。又於自身，生農夫想；於善知識；生龍王想；於所說法，生時澤想；於隨說行，生成熟想。又於自身，生貧窮想；於善知識，生毘沙門寶天王想；於所說教，生珍寶想。又於自身，生弟子想；於善知識，生大師想；於所說法，生修學想。又於自身，生怯劣想；於善知識，生勇健想；於所說法，生器仗想。又於自身，生商人想；於善知識，生導師想；於所說法，生珍寶想，隨聞說行，生勝寶想。又於自身，生子息想；於善知識，生慈父想；於所說法，生立家想。又於自身，生王子想；於善知識，生大臣想；於所說法，學王教想。善男子！詣善知識，應正思念，發如是想。何以故？因淨直心，見善知識：隨順其教，增長善根，如依雪山，出眾藥草；為佛法器，如海吞流；生諸勝德，如海出寶；淨菩提心，如鍊真金；超出世間，如海須彌；不染世間，如水蓮華；不沒諸惡，如海死屍；長白淨法，如月盛滿；普照法界，如日迴耀；長菩薩身，如母養子。善男子！略說菩薩摩訶薩，若能隨順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次；善男子！善知識者，則為慈母，生佛家故；善知識者，則為慈父，以無量事，益眾生故；善知識者，則為養育守護，不為一切惡故；善知識者，則為大師，教化令學菩薩戒故；善知識者，則為導師，教化令至彼岸道故；善知識者，則為良醫，療治一切煩惱患故；善知識者，則為雪山，長養明淨智慧藥故；善知識者，則為勇將，防護一切諸恐怖故；善知識者，則為牢船，悉令越度生死海故；善知識者，則為船師，令至一切智法寶洲故。是故，善男子！應當如是正念思惟，詣善知識。又，善男子！詣善知識，發大地心，持一切事，無疲倦故；發金剛心，堅固正直，不可壞故；發金剛山心，一切苦患，不能壞故；發無自心，隨彼意故；發弟子心，不違一切教故；發僮僕心，一切苦役，不疲厭故；發養育心，不畏煩惱所污染故；發傭作心，隨所受教，不違逆故；發卑下心，遠離自大，增上慢故；發成熟心，善知時非時故；發寶馬心，離𢤱悷心不調故；發大車心，載一切故；發大象心，伏諸根故；發大山心，一切惡風，不能動故；發小犬心，離瞋恚故；發栴陀羅心，離憍慢故；發折角心，離威勢故；發大風心，無所著故；發大船心，於彼此岸，往返不疲故；發橋梁心，度善知識教故；發孝子心，見善知識，無厭足故；發王子心，順君教故。又，善男子！應於自身，生病苦想；於善知識，生醫王想；於所說教，生良藥想。又於自身，生遠行想；於善知識，生導師想；於所說教，生正路想。又於自身，生趣彼岸想；於善知識，生知濟想；於所說法，生涼池想。又於自身，生農夫想；於善知識；生龍王想；於所說法，生時澤想；於隨說行，生成熟想。又於自身，生貧窮想；於善知識，生毘沙門寶天王想；於所說教，生珍寶想。又於自身，生弟子想；於善知識，生大師想；於所說法，生修學想。又於自身，生怯劣想；於善知識，生勇健想；於所說法，生器仗想。又於自身，生商人想；於善知識，生導師想；於所說法，生珍寶想，隨聞說行，生勝寶想。又於自身，生子息想；於善知識，生慈父想；於所說法，生立家想。又於自身，生王子想；於善知識，生大臣想；於所說法，學王教想。善男子！詣善知識，應正思念，發如是想。何以故？因淨直心，見善知識：隨順其教，增長善根，如依雪山，出眾藥草；為佛法器，如海吞流；生諸勝德，如海出寶；淨菩提心，如鍊真金；超出世間，如海須彌；不染世間，如水蓮華；不沒諸惡，如海死屍；長白淨法，如月盛滿；普照法界，如日迴耀；長菩薩身，如母養子。善男子！略說菩薩摩訶薩，若能隨順

善知識教得十不可說百千億那由他諸功德；明十不可說百千億那由他淨直深心；增長十不可說百千億那由他菩薩諸根；淨十不可說百千億那由他菩薩諸持；滅十不可說百千億那由他諸障礙法；超十不可說百千億那由他諸惡魔業；入十不可說百千億那由他菩薩法門；滿十不可說百千億那由他諸妙功德；修十不可說百千億那由他菩薩所行；具十不可說百千億那由他菩薩大願。善男子！略說菩薩，因善知識究竟一切菩薩行、一切菩薩波羅蜜、一切菩薩地、一切菩薩忍、一切菩薩陀羅尼、一切菩薩三昧門、一切菩薩通明智自在、一切菩薩迴向、一切菩薩大願。善男子！如是等一切法，善知識為本：依善知識起、依善知識生、依善知識取、依善知識發、依善知識長、依善知識住、依善知識得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知識教得十不可說百千億那由他諸功德；明十不可說百千億那由他淨直深心；增長十不可說百千億那由他菩薩諸根；淨十不可說百千億那由他菩薩諸持；滅十不可說百千億那由他諸障礙法；超十不可說百千億那由他諸惡魔業；入十不可說百千億那由他菩薩法門；滿十不可說百千億那由他諸妙功德；修十不可說百千億那由他菩薩所行；具十不可說百千億那由他菩薩大願。善男子！略說菩薩，因善知識究竟一切菩薩行、一切菩薩波羅蜜、一切菩薩地、一切菩薩忍、一切菩薩陀羅尼、一切菩薩三昧門、一切菩薩通明智自在、一切菩薩迴向、一切菩薩大願。善男子！如是等一切法，善知識為本：依善知識起、依善知識生、依善知識取、依善知識發、依善知識長、依善知識住、依善知識得。」

爾時，善財聞如是等讚善知識諸菩薩行，如來正法；心大歡喜，踊躍無量，正念思惟菩薩所行。漸漸遊行，向海㵎國；以過去際修身業力，及清淨心，遠離惡行，超出世間虛妄惑倒；求佛法實義，長養諸根，滿足大願，具精進力；不惜身命，饒益眾生，修菩薩行，積集佛法；見諸如來，淨一切剎，供養法師，護持正法；成就菩薩諸淨願身，善知緣起，修習不可思議善根。作是念已，淨心信敬一切菩薩，如世尊想；修習諸根，心不顛倒，正念恭敬，離世間想；滿足諸願，出生無量菩薩化身，讚歎三世一切諸佛菩薩法門；智慧覺悟，如來菩薩，一切至處自在神力；乃至一毛孔中，佛、菩薩身，皆悉充滿無礙智眼，觀十方法界及虛空界，三世諸法。爾時，善財如是恭敬供養，具諸願忍；以無量智，觀境界地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財聞如是等讚善知識諸菩薩行，如來正法；心大歡喜，踊躍無量，正念思惟菩薩所行。漸漸遊行，向海㵎國；以過去際修身業力，及清淨心，遠離惡行，超出世間虛妄惑倒；求佛法實義，長養諸根，滿足大願，具精進力；不惜身命，饒益眾生，修菩薩行，積集佛法；見諸如來，淨一切剎，供養法師，護持正法；成就菩薩諸淨願身，善知緣起，修習不可思議善根。作是念已，淨心信敬一切菩薩，如世尊想；修習諸根，心不顛倒，正念恭敬，離世間想；滿足諸願，出生無量菩薩化身，讚歎三世一切諸佛菩薩法門；智慧覺悟，如來菩薩，一切至處自在神力；乃至一毛孔中，佛、菩薩身，皆悉充滿無礙智眼，觀十方法界及虛空界，三世諸法。爾時，善財如是恭敬供養，具諸願忍；以無量智，觀境界地。

爾時，善財五體敬禮彼嚴淨藏高大樓觀，作如是念：「此是諸佛菩薩、諸善知識；是諸佛塔；是如來像，諸佛菩薩、法寶住處；是聲聞、緣覺，亦是其塔；此是眾聖、亦是父母、亦是福田；此是一切法界境界。」作是念已，又復等觀，猶如虛空；等觀如法界，無有障礙；等觀如實際，至一切處；等觀如如來，除諸虛妄，無所染著；等觀如影、如夢、如電、如響，悉從緣起，非有非無，深心信解。隨諸業因，而受果報，知從信心，成等正覺。因解佛功德，供養諸佛；因恭敬心，出佛化身；因修善根，起諸佛法；因般若波羅蜜，起一切波羅蜜；因堅固願，起諸佛法；因諸迴向，起一切菩薩行。一切智境界法界，解了迴向非常、非斷，非生、非滅，非無因作。捨離有見、諸顛倒惑，謂從自在而生諸法；本有實性，次第而出；離我、我所，深達緣起；入諸法界，見有為法，猶如鏡像。離有無見，不生、不滅；滅邪癡惑，了諸法空，悉無自在；超出諸相，入無相際，而亦不違種生芽法，悉知一切從因緣生，如因印故而生印像，如鏡中像、如電、如夢、如響、如幻，各隨因有。一切諸法，亦復如是，隨業受報，以善方便，潤澤諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財五體敬禮彼嚴淨藏高大樓觀，作如是念：「此是諸佛菩薩、諸善知識；是諸佛塔；是如來像，諸佛菩薩、法寶住處；是聲聞、緣覺，亦是其塔；此是眾聖、亦是父母、亦是福田；此是一切法界境界。」作是念已，又復等觀，猶如虛空；等觀如法界，無有障礙；等觀如實際，至一切處；等觀如如來，除諸虛妄，無所染著；等觀如影、如夢、如電、如響，悉從緣起，非有非無，深心信解。隨諸業因，而受果報，知從信心，成等正覺。因解佛功德，供養諸佛；因恭敬心，出佛化身；因修善根，起諸佛法；因般若波羅蜜，起一切波羅蜜；因堅固願，起諸佛法；因諸迴向，起一切菩薩行。一切智境界法界，解了迴向非常、非斷，非生、非滅，非無因作。捨離有見、諸顛倒惑，謂從自在而生諸法；本有實性，次第而出；離我、我所，深達緣起；入諸法界，見有為法，猶如鏡像。離有無見，不生、不滅；滅邪癡惑，了諸法空，悉無自在；超出諸相，入無相際，而亦不違種生芽法，悉知一切從因緣生，如因印故而生印像，如鏡中像、如電、如夢、如響、如幻，各隨因有。一切諸法，亦復如是，隨業受報，以善方便，潤澤諸法。

爾時，善財禮未起間，知法如是，得不思議善根；柔軟身心，稽首禮畢，敬遶十匝，合掌諦觀。復作是念：「此是解空無相願者之所住處；離虛妄者之所住處；住法界者；了知眾生非實有者；知不生者；知一切世間無所著者；方便分別一切眾生者；一切無所依者；離一切相者；知一切法無自性者；不虛妄取一切業者；了知一切心意識相者；知一切道，非出、非不出者；住一切甚深大智度者；方便充滿普門法界者；寂滅一切眾煩惱者；智慧斷除見愛慢者；一切禪定解脫三昧神通遊戲者；修一切菩薩三昧境界者；安住一切如來所者；以一劫為一切劫，以一切劫為一劫者；以一切剎為一剎，以一剎為一切剎，而亦不壞諸剎相者；以一法為一切法，以一切法為一法，而亦不壞諸法相者；以一眾生為一切眾生，以一切眾生為一眾生，而解眾生無差別者；以一佛為一切佛，以一切佛為一佛，而解諸佛無有二者；以三世為一念，以一念為三世者；於一念中，詣一切剎者；普照饒益一切眾生者；得一切入者；出過眾生，為教化故，而不捨離者；不依一切剎，而遊行莊嚴一切世界，供養佛者；詣一切佛無染著者；依善知識，不味法者；住一切魔宮，不樂欲者；入一切相，而不捨離一切智者；了一切眾生身，無我、無眾生、無二觀者；自身容受一切世界，而不壞法性者；盡未來劫，修諸願行，而不取劫長短相者；不離一毛端處，而現一切世界，普為眾生說正法者；可尊重者；解甚深法者；達無二者；了無性者；善對治者；體法空者；住慈悲者；遠離一切聲聞、緣覺地者；超出一切魔境界者；不染一切世間境界者；究竟一切菩薩法門者；隨順一切佛法門者；厭一切生死，而不證聲聞，離生法者；知一切法無生，而亦不起不生見者；觀不淨法，不證離欲法，不染愛者；修習大慈，不為除滅瞋恚法者；觀於緣起，一切法中，無愚癡者；住於四禪，不隨生者；住四無量，不生無色，為教化者；修習止觀，不證明脫化眾生者；住空三昧，滅無見者；住無相三昧，為化眾生，不捨相者；住無願三昧，不捨菩薩一切願者；一切煩惱業中，得自在力，為教化故，示現隨順煩惱業者；離於生死，而現受生，為教化者；離一切趣，現入諸趣，化眾生者；修大慈悲，不隨愛者；修習喜心，見眾生苦，常憂慼者；修習捨心，而不捨離利他事者；得九次第定，而不厭離欲界生者；離於諸受，而不證實際者；住三脫門，而不證聲聞解脫法者；觀四真諦，而不證諸果者；觀於緣起，離邊見者；修八正道，而不永出生死難者；超凡夫地，而不墮於二乘地者；觀陰熾然，而不永滅於五陰者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財禮未起間，知法如是，得不思議善根；柔軟身心，稽首禮畢，敬遶十匝，合掌諦觀。復作是念：「此是解空無相願者之所住處；離虛妄者之所住處；住法界者；了知眾生非實有者；知不生者；知一切世間無所著者；方便分別一切眾生者；一切無所依者；離一切相者；知一切法無自性者；不虛妄取一切業者；了知一切心意識相者；知一切道，非出、非不出者；住一切甚深大智度者；方便充滿普門法界者；寂滅一切眾煩惱者；智慧斷除見愛慢者；一切禪定解脫三昧神通遊戲者；修一切菩薩三昧境界者；安住一切如來所者；以一劫為一切劫，以一切劫為一劫者；以一切剎為一剎，以一剎為一切剎，而亦不壞諸剎相者；以一法為一切法，以一切法為一法，而亦不壞諸法相者；以一眾生為一切眾生，以一切眾生為一眾生，而解眾生無差別者；以一佛為一切佛，以一切佛為一佛，而解諸佛無有二者；以三世為一念，以一念為三世者；於一念中，詣一切剎者；普照饒益一切眾生者；得一切入者；出過眾生，為教化故，而不捨離者；不依一切剎，而遊行莊嚴一切世界，供養佛者；詣一切佛無染著者；依善知識，不味法者；住一切魔宮，不樂欲者；入一切相，而不捨離一切智者；了一切眾生身，無我、無眾生、無二觀者；自身容受一切世界，而不壞法性者；盡未來劫，修諸願行，而不取劫長短相者；不離一毛端處，而現一切世界，普為眾生說正法者；可尊重者；解甚深法者；達無二者；了無性者；善對治者；體法空者；住慈悲者；遠離一切聲聞、緣覺地者；超出一切魔境界者；不染一切世間境界者；究竟一切菩薩法門者；隨順一切佛法門者；厭一切生死，而不證聲聞，離生法者；知一切法無生，而亦不起不生見者；觀不淨法，不證離欲法，不染愛者；修習大慈，不為除滅瞋恚法者；觀於緣起，一切法中，無愚癡者；住於四禪，不隨生者；住四無量，不生無色，為教化者；修習止觀，不證明脫化眾生者；住空三昧，滅無見者；住無相三昧，為化眾生，不捨相者；住無願三昧，不捨菩薩一切願者；一切煩惱業中，得自在力，為教化故，示現隨順煩惱業者；離於生死，而現受生，為教化者；離一切趣，現入諸趣，化眾生者；修大慈悲，不隨愛者；修習喜心，見眾生苦，常憂慼者；修習捨心，而不捨離利他事者；得九次第定，而不厭離欲界生者；離於諸受，而不證實際者；住三脫門，而不證聲聞解脫法者；觀四真諦，而不證諸果者；觀於緣起，離邊見者；修八正道，而不永出生死難者；超凡夫地，而不墮於二乘地者；觀陰熾然，而不永滅於五陰者

；離四魔道，而不永捨諸魔覺者；捨六入障，而現受者；觀真如相，而不證於實際法者；現學一切乘，而不捨離摩訶衍者。如此樓觀，住一切功德者之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；離四魔道，而不永捨諸魔覺者；捨六入障，而現受者；觀真如相，而不證於實際法者；現學一切乘，而不捨離摩訶衍者。如此樓觀，住一切功德者之所住處。」

爾時，善財以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財以偈頌曰：

「安住大慈心， 彌勒摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安住大慈心， 彌勒摩訶薩，

具足妙功德， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足妙功德， 饒益諸群生。

住於灌頂地， 諸佛之長子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於灌頂地， 諸佛之長子，

思惟佛境界， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟佛境界， 安住此法堂。

一切諸佛子， 常履大乘行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛子， 常履大乘行，

遊行諸法界， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行諸法界， 安住此法堂。

施戒忍精進， 禪智方便願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍精進， 禪智方便願，

究竟彼岸者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟彼岸者， 安住此法堂。

無礙智如空， 普照三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智如空， 普照三世法，

了知一切者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切者， 安住此法堂。

解了一切法， 真實無生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了一切法， 真實無生相，

如鳥遊空者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥遊空者， 安住此法堂。

除滅貪恚癡， 一切諸顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅貪恚癡， 一切諸顛倒，

常樂寂靜者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂寂靜者， 安住此法堂。

三脫門道觀， 陰入界緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三脫門道觀， 陰入界緣起，

遠離惡道者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡道者， 安住此法堂。

深入無礙智， 等觀眾生剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入無礙智， 等觀眾生剎，

知法無性者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法無性者， 安住此法堂。

三世法無礙， 猶如空中風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世法無礙， 猶如空中風，

無所染著者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所染著者， 安住此法堂。

見眾生受苦， 無有歸依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生受苦， 無有歸依處，

大悲普濟者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲普濟者， 安住此法堂。

見盲冥眾生， 捨正入險路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見盲冥眾生， 捨正入險路，

為示正道者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為示正道者， 安住此法堂。

見諸有為中， 生老病死逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸有為中， 生老病死逼，

令免恐怖者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令免恐怖者， 安住此法堂。

見眾生結患， 積集智慧藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生結患， 積集智慧藥，

悲心醫王者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心醫王者， 安住此法堂。

見無量眾生， 漂溺生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量眾生， 漂溺生死海，

大悲船度者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲船度者， 安住此法堂。

深入生死海， 摧滅煩惱龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入生死海， 摧滅煩惱龍，

採佛智寶者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 採佛智寶者， 安住此法堂。

願地慈悲眼， 觀海出眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願地慈悲眼， 觀海出眾生，

如金翅鳥者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金翅鳥者， 安住此法堂。

法界空中行， 猶如淨日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界空中行， 猶如淨日月，

慧光普照者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光普照者， 安住此法堂。

為一一眾生， 盡未來際劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一一眾生， 盡未來際劫，

荷負諸苦者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荷負諸苦者， 安住此法堂。

一一諸剎中， 盡來劫修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸剎中， 盡來劫修行，

金剛精進者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛精進者， 安住此法堂。

一坐處聞持， 諸佛法無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一坐處聞持， 諸佛法無厭，

大智慧海者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧海者， 安住此法堂。

遍遊世界海， 及諸大眾海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊世界海， 及諸大眾海，

供養佛海者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛海者， 安住此法堂。

一切劫海中， 修諸願行海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切劫海中， 修諸願行海，

出生功德者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生功德者， 安住此法堂。

一一毛孔中， 佛剎劫眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 佛剎劫眾生，

無礙眼見者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙眼見者， 安住此法堂。

一念中遍入， 不可說諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念中遍入， 不可說諸劫，

知念無礙者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知念無礙者， 安住此法堂。

一切剎微塵， 眾生水渧等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎微塵， 眾生水渧等，

生此等願者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生此等願者， 安住此法堂。

無量劫修行， 總持禪定願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修行， 總持禪定願，

解脫法門者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫法門者， 安住此法堂。

一切諸佛子， 出生無量德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛子， 出生無量德，

饒益眾生者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益眾生者， 安住此法堂。

成就無礙智， 通明巧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無礙智， 通明巧方便，

隨應現生者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應現生者， 安住此法堂。

從初發道心， 究竟一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初發道心， 究竟一切行，

化身滿法界， 顯現自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化身滿法界， 顯現自在力。

一念成正覺， 入無量智業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念成正覺， 入無量智業，

莫能測量者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫能測量者， 安住此法堂。

無礙淨慧力， 遊行諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙淨慧力， 遊行諸法界，

無垢智觀者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢智觀者， 安住此法堂。

成就無礙足， 一切無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無礙足， 一切無所著，

了剎無二者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了剎無二者， 安住此法堂。

觀諸寂滅法， 皆悉如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸寂滅法， 皆悉如虛空，

離垢境界者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢境界者， 安住此法堂。

大悲觀眾生， 諸苦所逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲觀眾生， 諸苦所逼迫，

拔濟饒益者， 安住此法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟饒益者， 安住此法堂。

不離一坐處， 普現眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離一坐處， 普現眾生前，

如明淨日月， 除滅魔鉤餌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如明淨日月， 除滅魔鉤餌。

佛子住此堂， 哀愍諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 哀愍諸群生，

出無量化身， 充滿諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出無量化身， 充滿諸法界。

佛子住此堂， 遍遊諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 遍遊諸世界，

一切如來所， 無量無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來所， 無量無數劫。

無依入此堂， 稱量佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依入此堂， 稱量佛境界，

無量無數劫， 其心無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 其心無厭倦。

佛子住此堂， 念念入諸定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 念念入諸定，

一一三昧門， 顯現佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一三昧門， 顯現佛境界。

佛子住此堂， 覺了一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 覺了一切剎，

三世一切劫， 眾生佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切劫， 眾生佛名號。

佛子住此堂， 諸劫為一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 諸劫為一念，

遠離妄想惑， 隨順於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離妄想惑， 隨順於眾生。

佛子住此堂， 修習諸三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 修習諸三昧，

一一心念中， 了達三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一心念中， 了達三世法。

佛子住此堂， 一處跏趺坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 一處跏趺坐，

普現一切剎， 一切諸趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切剎， 一切諸趣中。

佛子住此堂， 悉飲佛法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 悉飲佛法海，

深入智慧海， 超度功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智慧海， 超度功德海。

無礙智思量， 三世無數剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智思量， 三世無數剎，

諸劫諸如來， 無數眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸劫諸如來， 無數眾生類。

佛子住此堂， 常於一念中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 常於一念中，

了知於三世， 諸佛剎成敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知於三世， 諸佛剎成敗。

善知諸最勝， 所修諸行願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸最勝， 所修諸行願，

并眾生諸根， 修習佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并眾生諸根， 修習佛境界。

一一微塵中， 見一切劫剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 見一切劫剎，

諸佛及眷屬， 一切眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及眷屬， 一切眾生類。

佛子住此堂， 常觀一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 常觀一切法，

眾生剎世劫， 皆悉無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生剎世劫， 皆悉無自性。

觀察眾生等， 法等如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生等， 法等如來等，

願等世界等， 三世悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願等世界等， 三世悉平等。

佛子住此堂， 教化諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此堂， 教化諸群生，

供養諸如來， 思惟諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 思惟諸法界。

無量智慧業， 滿足諸大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量智慧業， 滿足諸大願，

無數劫演說， 不可得窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數劫演說， 不可得窮盡。

一切諸佛子， 具足無量德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛子， 具足無量德，

安住此法堂， 我合掌敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住此法堂， 我合掌敬禮。

諸佛之長子， 彌勒無礙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之長子， 彌勒無礙行，

我今合掌禮， 唯願慈矜愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今合掌禮， 唯願慈矜愍。」

爾時，善財讚歎樓觀諸菩薩已，合掌恭敬供養；禮訖，於門下立，欲見彌勒菩薩。爾時，遙見彌勒菩薩，與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，大眾圍遶，從外而來。威德特尊，普照一切；不染世法，超出一切世間眾魔境界；滅諸障礙，深入如來菩薩境界；供養諸佛，等諸佛法；冠解脫繒淨妙天冠，住大智網；於諸佛所，得一切智；甘露灌頂，生諸佛法，得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財讚歎樓觀諸菩薩已，合掌恭敬供養；禮訖，於門下立，欲見彌勒菩薩。爾時，遙見彌勒菩薩，與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，大眾圍遶，從外而來。威德特尊，普照一切；不染世法，超出一切世間眾魔境界；滅諸障礙，深入如來菩薩境界；供養諸佛，等諸佛法；冠解脫繒淨妙天冠，住大智網；於諸佛所，得一切智；甘露灌頂，生諸佛法，得薩婆若。

爾時，善財頭面敬禮，一心合掌，白言：「大聖！云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？既修學已，具一切佛法，隨所請眾生，悉令度脫，成就大願；究竟一切菩薩所行，安慰一切諸天世人；不負本心，不違三寶，不欺天人，不罔眾生，不斷佛種，持菩薩家，如來正法；如是等事，唯願演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財頭面敬禮，一心合掌，白言：「大聖！云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？既修學已，具一切佛法，隨所請眾生，悉令度脫，成就大願；究竟一切菩薩所行，安慰一切諸天世人；不負本心，不違三寶，不欺天人，不罔眾生，不斷佛種，持菩薩家，如來正法；如是等事，唯願演說。」

爾時，彌勒觀察大眾，指善財言：「汝等見是童子，問菩薩行，具足一切功德者不？此童子者，勇猛精進，專求實義，以正直心，得不退轉，常修勝法，心無厭足，如救頭然，求善知識，親近供養，聞法受持。此童子者，昔於頻陀伽羅城，受文殊師利教，求善知識，展轉經由一百一十諸善知識，問菩薩行，心無疲倦，次來我所。如是童子，學大乘者，甚為希有，成滿大願，能辨大事，具大莊嚴，常以大慈，救護眾生，起大精進波羅蜜，示導大眾，乘大法船，度生死海，令住大道，得大法寶，長養大智。如是之人，難得聞見，親近共住，同行亦難。何以故？此童子者，發心救護一切眾生，除滅眾苦，惡道諸難，邪見險路，愚癡之闇，超出生死，壞一切趣輪，度魔境界，於一切世間，無所染著；出欲泥，解貪縛，除邪倒，摧慢幢，拔使刺，廢諸蓋，裂愛網，滅無明，竭有流，離諂幻，淨心垢，釋疑惑；度無智海，厭生死苦，乘大法船，濟四使流，於大愛河，造智慧橋；愚癡闇中，然智慧燈：於生死路，示以正道；煩惱病者，令服法藥；生老死者，授甘露法；三毒盛者，滅以定水，令得清涼；諸憂怖者，施以無畏；三有獄者，開以智門；邪見縛者，斷以慧劍；住三界城，開解脫門；在危險者，示安隱處；懼結賊者，施以無畏；墜三惡塹者，俯接令出；為陰賊害者，置涅槃城；著眾生者，示八正道；住六入空聚者，拯以慧明；失津要者，示以正濟；近惡知識者，令親善友；樂童蒙者，誘以聖法；樂住生死宅者，普令超入一切智城。救護一切眾生之類，不捨清淨，求菩提心，積集大乘，心無疲倦，飲正法雨，而無厭足；勇猛究竟諸功德事，淨諸法門，修菩薩行，心無疲懈；不退方便，出生大願，見善知識，心樂無厭；奉給所為，隨順其教，不以為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒觀察大眾，指善財言：「汝等見是童子，問菩薩行，具足一切功德者不？此童子者，勇猛精進，專求實義，以正直心，得不退轉，常修勝法，心無厭足，如救頭然，求善知識，親近供養，聞法受持。此童子者，昔於頻陀伽羅城，受文殊師利教，求善知識，展轉經由一百一十諸善知識，問菩薩行，心無疲倦，次來我所。如是童子，學大乘者，甚為希有，成滿大願，能辨大事，具大莊嚴，常以大慈，救護眾生，起大精進波羅蜜，示導大眾，乘大法船，度生死海，令住大道，得大法寶，長養大智。如是之人，難得聞見，親近共住，同行亦難。何以故？此童子者，發心救護一切眾生，除滅眾苦，惡道諸難，邪見險路，愚癡之闇，超出生死，壞一切趣輪，度魔境界，於一切世間，無所染著；出欲泥，解貪縛，除邪倒，摧慢幢，拔使刺，廢諸蓋，裂愛網，滅無明，竭有流，離諂幻，淨心垢，釋疑惑；度無智海，厭生死苦，乘大法船，濟四使流，於大愛河，造智慧橋；愚癡闇中，然智慧燈：於生死路，示以正道；煩惱病者，令服法藥；生老死者，授甘露法；三毒盛者，滅以定水，令得清涼；諸憂怖者，施以無畏；三有獄者，開以智門；邪見縛者，斷以慧劍；住三界城，開解脫門；在危險者，示安隱處；懼結賊者，施以無畏；墜三惡塹者，俯接令出；為陰賊害者，置涅槃城；著眾生者，示八正道；住六入空聚者，拯以慧明；失津要者，示以正濟；近惡知識者，令親善友；樂童蒙者，誘以聖法；樂住生死宅者，普令超入一切智城。救護一切眾生之類，不捨清淨，求菩提心，積集大乘，心無疲倦，飲正法雨，而無厭足；勇猛究竟諸功德事，淨諸法門，修菩薩行，心無疲懈；不退方便，出生大願，見善知識，心樂無厭；奉給所為，隨順其教，不以為苦。

「諸善男子！世間有能發起無上菩提心者，甚為希有，若發心已，如是精進求佛法者，亦甚希有；如是樂欲，淨菩薩道，具菩薩行，不惜身命，求善知識，不違其教；集菩提分，不貪利養，不捨菩薩正直之心；不著家業，不染五欲，不戀父母及諸親族，但樂專修一切種智；如是之人，倍復希有。諸善男子！若有菩薩，如是學者，則能究竟菩薩所行，成滿大願，近佛菩提，淨一切剎；教化眾生，深入法界，具足一切諸波羅蜜；廣菩薩行，畢本意性，出於魔業；值遇一切諸善知識，於一生中，能具普賢菩薩諸行。此童子者，入威儀海，諸智慧海；修菩提海，菩薩行海；成滿一切諸佛願海；詣諸剎海；見諸佛海；入眷屬海；行供養海；聞正法海；飲妙法海；成滿一切菩薩力海。顯現一切自在力雲，一切眾生，無不見者。滅一切煩惱處；入一切佛處；入諸法門處；入諸三昧處；住諸通明處；遊行法界處；如日月出，照一切眾生處。不依諸相，如空中鳥；常樂寂靜，無壞法門；遍遊因陀羅網世界，諸佛世界，如風無礙，深入法界；現諸世間，見三世佛，心大歡喜，踊躍無量；隨諸佛教，為聖法器；得諸法門，具菩薩行，現自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！世間有能發起無上菩提心者，甚為希有，若發心已，如是精進求佛法者，亦甚希有；如是樂欲，淨菩薩道，具菩薩行，不惜身命，求善知識，不違其教；集菩提分，不貪利養，不捨菩薩正直之心；不著家業，不染五欲，不戀父母及諸親族，但樂專修一切種智；如是之人，倍復希有。諸善男子！若有菩薩，如是學者，則能究竟菩薩所行，成滿大願，近佛菩提，淨一切剎；教化眾生，深入法界，具足一切諸波羅蜜；廣菩薩行，畢本意性，出於魔業；值遇一切諸善知識，於一生中，能具普賢菩薩諸行。此童子者，入威儀海，諸智慧海；修菩提海，菩薩行海；成滿一切諸佛願海；詣諸剎海；見諸佛海；入眷屬海；行供養海；聞正法海；飲妙法海；成滿一切菩薩力海。顯現一切自在力雲，一切眾生，無不見者。滅一切煩惱處；入一切佛處；入諸法門處；入諸三昧處；住諸通明處；遊行法界處；如日月出，照一切眾生處。不依諸相，如空中鳥；常樂寂靜，無壞法門；遍遊因陀羅網世界，諸佛世界，如風無礙，深入法界；現諸世間，見三世佛，心大歡喜，踊躍無量；隨諸佛教，為聖法器；得諸法門，具菩薩行，現自在力。

「善財！汝今得最大利；於無量劫，難聞見者，汝悉聞見，知彼功德；所謂：得見文殊師利，積無量德，遠離一切險難惡道，安住正法；過童蒙地，住諸菩薩功德之地，具智慧地，得諸佛地，菩薩行海；成滿虛空等諸佛智藏，專求無量諸妙功德，心無厭倦。若能如是堅直心者，則能樂求諸善知識，具菩薩行；教化眾生，具不思議清淨之信；諸妙功德，正法義者，悉得覩見一切佛子。善財！汝今獲大善利，次第覩見諸佛真子；隨彼自說，願行所得，汝從聞已，皆悉具得，如是行者，於無量劫之所難辦；以是因緣，諸佛子等，次第為說，難聞見者，汝悉聞見。從彼聞法，現自在力，為一切佛之所護念，菩薩所攝；隨順彼教，得大善利，長養一切諸菩薩性，學諸功德，不斷佛種；常為諸佛甘露灌頂，不久當與諸佛子等，隨前眾生，因其修善，皆悉令獲勝妙果報。善財！汝應發大歡喜，不久當得大果報故；無量菩薩，於無數劫，修菩薩行；汝今一生，皆悉具得，皆由直心精進力故。其有欲得如是法者，當如善財之所修學，便得究竟諸菩薩行，滿一切願，達一切法；譬如慶雲，隨所覆處，能降甘澤；隨智慧願，具菩薩行，亦復如是。善財！當知我所顯說，皆是普賢菩薩所行，應當了知，近善知識。過去諸佛，專求菩提，修習此行；於無量劫，諸有為中，受無量苦，猶不值遇過去諸佛，不具是行。善財！汝今皆得成就，聞諸佛法，行菩薩行；其有眾生，聞是行者，得大善利；成滿大願，親近諸佛，為佛真子，必成佛道；清淨解脫，除滅諸惡，遠離眾苦，積功德聚；清淨法身，遊行十方，見諸如來菩薩大眾，長養善根，如水蓮華；值遇諸佛，聞持正法，安住佛道，具諸佛願，究竟諸佛功德彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財！汝今得最大利；於無量劫，難聞見者，汝悉聞見，知彼功德；所謂：得見文殊師利，積無量德，遠離一切險難惡道，安住正法；過童蒙地，住諸菩薩功德之地，具智慧地，得諸佛地，菩薩行海；成滿虛空等諸佛智藏，專求無量諸妙功德，心無厭倦。若能如是堅直心者，則能樂求諸善知識，具菩薩行；教化眾生，具不思議清淨之信；諸妙功德，正法義者，悉得覩見一切佛子。善財！汝今獲大善利，次第覩見諸佛真子；隨彼自說，願行所得，汝從聞已，皆悉具得，如是行者，於無量劫之所難辦；以是因緣，諸佛子等，次第為說，難聞見者，汝悉聞見。從彼聞法，現自在力，為一切佛之所護念，菩薩所攝；隨順彼教，得大善利，長養一切諸菩薩性，學諸功德，不斷佛種；常為諸佛甘露灌頂，不久當與諸佛子等，隨前眾生，因其修善，皆悉令獲勝妙果報。善財！汝應發大歡喜，不久當得大果報故；無量菩薩，於無數劫，修菩薩行；汝今一生，皆悉具得，皆由直心精進力故。其有欲得如是法者，當如善財之所修學，便得究竟諸菩薩行，滿一切願，達一切法；譬如慶雲，隨所覆處，能降甘澤；隨智慧願，具菩薩行，亦復如是。善財！當知我所顯說，皆是普賢菩薩所行，應當了知，近善知識。過去諸佛，專求菩提，修習此行；於無量劫，諸有為中，受無量苦，猶不值遇過去諸佛，不具是行。善財！汝今皆得成就，聞諸佛法，行菩薩行；其有眾生，聞是行者，得大善利；成滿大願，親近諸佛，為佛真子，必成佛道；清淨解脫，除滅諸惡，遠離眾苦，積功德聚；清淨法身，遊行十方，見諸如來菩薩大眾，長養善根，如水蓮華；值遇諸佛，聞持正法，安住佛道，具諸佛願，究竟諸佛功德彼岸。」

爾時，彌勒告善財言：「汝可往詣文殊師利，問諸法門智慧境界，普賢所行；彼當為汝，分別演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒告善財言：「汝可往詣文殊師利，問諸法門智慧境界，普賢所行；彼當為汝，分別演說。」

爾時，善財聞是語已，悲泣流淚；文殊師利即時申臂，遙授善財華寶瓔珞。善財得已，歡喜供散彌勒菩薩；彌勒菩薩即以右手摩善財頂，讚言：「善哉！善哉！佛子！汝亦不久當與我等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財聞是語已，悲泣流淚；文殊師利即時申臂，遙授善財華寶瓔珞。善財得已，歡喜供散彌勒菩薩；彌勒菩薩即以右手摩善財頂，讚言：「善哉！善哉！佛子！汝亦不久當與我等。」

爾時，善財踊躍無量，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財踊躍無量，以偈頌曰：

「無量無數劫， 難得聞見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無數劫， 難得聞見者，

我今得奉覲， 無上善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得奉覲， 無上善知識。

文殊我所尊， 究竟功德岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊我所尊， 究竟功德岸，

蒙見善知識， 願速還親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙見善知識， 願速還親近。」

爾時，善財五體敬禮彌勒菩薩，合掌白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？大聖！今者已為諸佛授一生記，證於菩薩離生正法，住菩薩住；究竟一切諸波羅蜜，具足一切諸法忍門；成就菩薩一切諸地，自在遊戲，一切法門；得一切三昧，到於菩薩隨所至趣；逮得一切陀羅尼辯才，方便光明，具足成就菩薩自在；積集一切助菩提分，遊戲巧方便慧；得一切通明；隨所修學，悉已究竟菩薩諸行；具一切願，知諸乘門，持如來持，攝佛菩提，守護一切諸佛法藏；出生智寶菩薩功德，如來密教，常為菩薩大眾上首。為煩惱賊所逼迫者，以勇猛力，能為摧滅，令得安隱；生死曠野，迷正路者，示以正道；煩惱患者，治以良醫；諸眾生尊為天中天，為無上聖。勝出二乘生死海者，為作導師，而度脫之，張大教網，亘生死海；諸調伏者，攝而取之，長養善根，安立菩薩；於無礙乘，究竟一切諸菩薩事，住諸佛所。唯願大聖，為我演說云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財五體敬禮彌勒菩薩，合掌白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？大聖！今者已為諸佛授一生記，證於菩薩離生正法，住菩薩住；究竟一切諸波羅蜜，具足一切諸法忍門；成就菩薩一切諸地，自在遊戲，一切法門；得一切三昧，到於菩薩隨所至趣；逮得一切陀羅尼辯才，方便光明，具足成就菩薩自在；積集一切助菩提分，遊戲巧方便慧；得一切通明；隨所修學，悉已究竟菩薩諸行；具一切願，知諸乘門，持如來持，攝佛菩提，守護一切諸佛法藏；出生智寶菩薩功德，如來密教，常為菩薩大眾上首。為煩惱賊所逼迫者，以勇猛力，能為摧滅，令得安隱；生死曠野，迷正路者，示以正道；煩惱患者，治以良醫；諸眾生尊為天中天，為無上聖。勝出二乘生死海者，為作導師，而度脫之，張大教網，亘生死海；諸調伏者，攝而取之，長養善根，安立菩薩；於無礙乘，究竟一切諸菩薩事，住諸佛所。唯願大聖，為我演說云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩觀察善財，指示大眾，歎其功德，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩觀察善財，指示大眾，歎其功德，以偈頌曰：

「善財童子者， 淨直心智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財童子者， 淨直心智慧，

專求菩薩行， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求菩薩行， 而來至我所。

善來大悲雲， 能雨甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來大悲雲， 能雨甘露法，

具足三淨眼， 菩薩行無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足三淨眼， 菩薩行無厭。

善來正直心， 精進無懈惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來正直心， 精進無懈惓，

諸根悉調伏， 專求菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉調伏， 專求菩薩行。

善來無壞行， 常求善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來無壞行， 常求善知識，

了達一切法， 教化諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切法， 教化諸群生。

善來清淨道， 安住功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來清淨道， 安住功德藏，

勇猛精進力， 逮得最勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進力， 逮得最勝地。

善來難見者， 諸佛功德子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來難見者， 諸佛功德子，

增長諸善根， 深入無量境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸善根， 深入無量境。

善來平等者， 利衰及毀譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來平等者， 利衰及毀譽，

苦樂世間法， 其心無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂世間法， 其心無所染。

善來安樂者， 直心離諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來安樂者， 直心離諂曲，

除滅於憍慢， 瞋恚放逸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅於憍慢， 瞋恚放逸法。

善來最勝藏， 觀察一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來最勝藏， 觀察一切眾，

長養功德藏， 其心無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養功德藏， 其心無疲倦。

善來三世智， 圓滿諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來三世智， 圓滿諸法界，

了佛功德藏， 其心無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了佛功德藏， 其心無疲倦。

善來妙蓮華， 增長名稱雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來妙蓮華， 增長名稱雲，

諸佛子教來， 我示無礙趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子教來， 我示無礙趣。

成就智慧網， 了達不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就智慧網， 了達不思議，

廣修菩薩行， 教化諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修菩薩行， 教化諸群生。

專求佛菩提， 修習離垢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛菩提， 修習離垢行，

聞持諸大願， 至此無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持諸大願， 至此無疲倦。

去來現在佛， 所成諸行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在佛， 所成諸行業，

善財欲修學， 故來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財欲修學， 故來至我所。

志求真法師， 演說正道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求真法師， 演說正道法，

善教菩薩者， 故來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善教菩薩者， 故來至我所。

佛子修智慧， 具足於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子修智慧， 具足於菩提，

親近善知識， 故來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 故來至我所。

眾生慈父母， 長養諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生慈父母， 長養諸功德，

究竟菩提道， 故來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩提道， 故來至我所。

生老病死者， 無上良醫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死者， 無上良醫王，

眾生之釋天， 雨甘露法藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之釋天， 雨甘露法藥。

眾生明淨日， 普照諸正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生明淨日， 普照諸正道，

眾生之淨月， 功德圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之淨月， 功德圓滿故。

譬如須彌山， 怨親心不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌山， 怨親心不動，

猶如大海水， 未曾有增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海水， 未曾有增減，

猶如海導師， 度脫無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如海導師， 度脫無量眾，

一切無所著， 故來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無所著， 故來至我所。

勇健精進力， 拯救諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健精進力， 拯救諸眾生，

悉令得安樂， 專求善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令得安樂， 專求善知識。

建立正法幢， 顯現佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立正法幢， 顯現佛功德，

除滅惡道苦， 開諸善趣門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅惡道苦， 開諸善趣門。

能詣諸導師， 覩見佛妙身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能詣諸導師， 覩見佛妙身，

聞持彼密教， 專求黠慧師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持彼密教， 專求黠慧師。

欲具妙智色， 託生種姓家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲具妙智色， 託生種姓家，

究竟諸功德， 故來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸功德， 故來至我所。

無比正直心， 親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比正直心， 親近善知識，

聞其所說教， 皆悉能奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞其所說教， 皆悉能奉行。

因昔無量德， 文殊令發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因昔無量德， 文殊令發心，

隨順其教命， 專求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順其教命， 專求佛菩提。

捨天宮家屬， 父母諸親戚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨天宮家屬， 父母諸親戚，

世間一切樂， 謙苦求知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切樂， 謙苦求知識。

如是清淨行， 於此命終已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是清淨行， 於此命終已，

得諸勝妙果， 昇入佛法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸勝妙果， 昇入佛法堂。

善財見眾生， 生老病死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見眾生， 生老病死苦，

為發大悲心， 專求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為發大悲心， 專求佛菩提。

見五道輪轉， 眾苦所逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見五道輪轉， 眾苦所逼迫，

修智金剛輪， 壞散苦趣輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修智金剛輪， 壞散苦趣輪。

眾生田荒穢， 貪恚邪見刺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生田荒穢， 貪恚邪見刺，

為淨修治故， 專求利智犁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨修治故， 專求利智犁。

眾生處癡闇， 盲冥失正路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生處癡闇， 盲冥失正路，

善財為導師， 慧光示正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財為導師， 慧光示正道。

忍辱為密鎧， 執持慧利劍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱為密鎧， 執持慧利劍，

乘於三脫門， 摧滅煩惱賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘於三脫門， 摧滅煩惱賊。

善財勇猛力， 普為三界眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財勇猛力， 普為三界眾，

除滅諸恐怖， 令置安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸恐怖， 令置安隱處。

善財為海師， 造立大法船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財為海師， 造立大法船，

越度爾焰海， 令住淨寶洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越度爾焰海， 令住淨寶洲。

善財為一切， 法界中淨日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財為一切， 法界中淨日，

以願智慧光， 普照眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以願智慧光， 普照眾生類。

善財為覺月， 妙法悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財為覺月， 妙法悉圓滿，

慈定清涼光， 滅諸煩惱熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈定清涼光， 滅諸煩惱熱。

善財智海依， 直心金剛地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財智海依， 直心金剛地，

菩薩行漸深， 出生妙法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行漸深， 出生妙法寶。

菩提心龍王， 昇於法界空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心龍王， 昇於法界空，

興雲雨甘露， 長養白淨果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興雲雨甘露， 長養白淨果。

淨信心為炷， 慈悲為香油， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信心為炷， 慈悲為香油，

正念為寶器， 然彼耀世燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念為寶器， 然彼耀世燈。

道心迦羅邏， 慈悲為胞段， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心迦羅邏， 慈悲為胞段，

菩提分肢節， 長養如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分肢節， 長養如來藏。

增益功德藏， 清淨智慧藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益功德藏， 清淨智慧藏，

熾盛智慧藏， 成滿諸願藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛智慧藏， 成滿諸願藏。

如是大莊嚴， 救護諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大莊嚴， 救護諸群生，

一切天人中， 難聞難得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人中， 難聞難得見。

如是智慧樹， 根深不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智慧樹， 根深不可動，

方便為敷茂， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便為敷茂， 饒益諸群生。

欲聞一切法， 除滅諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞一切法， 除滅諸疑惑，

具足妙功德， 專求善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足妙功德， 專求善知識。

摧滅煩惱魔， 消滅邪愛垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅煩惱魔， 消滅邪愛垢，

悉令得解脫， 專求智慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令得解脫， 專求智慧者。

安住功德道， 究竟滅三塗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住功德道， 究竟滅三塗，

開示諸善趣， 令具涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示諸善趣， 令具涅槃道。

顯現八正路， 除滅諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現八正路， 除滅諸邪見，

壞裂煩惱網， 消竭愛欲海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞裂煩惱網， 消竭愛欲海。

善財明淨日， 普照群萌類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財明淨日， 普照群萌類，

能為調御士， 拯濟三有眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為調御士， 拯濟三有眾。

覺悟於一切， 永出五欲泥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟於一切， 永出五欲泥，

除滅虛妄想， 為開解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅虛妄想， 為開解脫門。

分別諸法界， 嚴淨如來剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法界， 嚴淨如來剎，

究竟一切法， 善財應歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一切法， 善財應歡喜。

勇猛修方便， 信心不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛修方便， 信心不可壞，

積集妙功德， 成滿諸大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集妙功德， 成滿諸大願。

不久見諸佛， 了達一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久見諸佛， 了達一切法，

嚴淨諸佛剎， 成就佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨諸佛剎， 成就佛菩提。

隨順威儀海， 究竟諸行海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順威儀海， 究竟諸行海，

度脫於一切， 無量眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫於一切， 無量眾生海。

出生諸善法， 具足妙功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生諸善法， 具足妙功德，

與諸佛子等， 圓滿解脫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸佛子等， 圓滿解脫法。

成滿諸大願， 降伏一切魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成滿諸大願， 降伏一切魔，

具足清淨業， 除滅諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足清淨業， 除滅諸煩惱。

成就一切智， 了達甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切智， 了達甚深法，

除滅諸群生， 煩惱眾苦患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸群生， 煩惱眾苦患。

一切眾生輪， 迴流生死輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生輪， 迴流生死輪，

為轉淨法輪， 除滅眾苦輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉淨法輪， 除滅眾苦輪。

守護佛種姓， 淨修法種姓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護佛種姓， 淨修法種姓，

攝取僧種性， 了三世種姓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取僧種性， 了三世種姓。

成滿大願網， 壞散邪見網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成滿大願網， 壞散邪見網，

爴裂諸愛網， 決破眾苦網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爴裂諸愛網， 決破眾苦網。

成就直心性， 具足智慧性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就直心性， 具足智慧性，

嚴淨世界性， 度脫眾生性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨世界性， 度脫眾生性。

善財令一切， 無量諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財令一切， 無量諸群生，

諸佛及菩薩， 皆悉大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及菩薩， 皆悉大歡喜。

善財淨慧光， 普照諸剎法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財淨慧光， 普照諸剎法，

一切眾生類， 皆見無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 皆見無量佛。

照明諸法界， 清淨眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照明諸法界， 清淨眾生界，

遠離諸惡道， 除滅三有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡道， 除滅三有苦。

令眾離邪道， 顯現諸善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾離邪道， 顯現諸善道，

修習八正道， 安立解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習八正道， 安立解脫道。

普令諸群生， 度脫生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令諸群生， 度脫生死海，

除滅諸煩惱， 安住功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸煩惱， 安住功德海。

消竭煩惱海， 令度三有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消竭煩惱海， 令度三有海，

諸根悉調伏， 不染於世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉調伏， 不染於世間。」