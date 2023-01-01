大方廣佛華嚴經卷第五十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十七

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十四

爾時，善財童子作如是念：「我當云何見善知識？善知識者遠離世間住，無所住，不著諸入，超出障礙，趣無礙道，具淨法身、善業、化身，以明淨智觀諸世間，大願成滿，持佛法，身如意。法身非生滅身、非來去身、非虛實身、非聚散身。一切諸相即一相。身離邊見、身無所著、身無窮盡、身滅眾虛妄。如電光身、如幻夢身、如鏡像身、如淨日身，充滿一切諸方，化身於三世中無壞。法身非身之身，如是等身一切世間所不能見；唯是普賢菩薩所見彼善知識行無礙行，我當云何能見、親近知其相貌？聞法受持？」作是念已；時，有城天，名曰寶眼，眷屬圍遶，在虛空中，為善財現妙莊嚴身，以天寶、冠寶莊嚴具供養善財，作如是言：「善男子！應守護心城，離生死故；應莊嚴心城，得十力故；應淨心城，遠離慳嫉諸諂曲故；應滅熾然猛焰心城，諸禪三昧法門相續得自在故；應照心城，常以般若波羅蜜光照如來海及眷屬故；應長養心城，攝取諸佛方便道故；應堅固心城，出生普賢諸行願故；應修心城，諸魔魔民及餘怨敵莫能壞故；應明心城，得諸如來智光明故；應修無壞心城，能受如來正法雲故；應具心城，己心悉受一切如來功德海故；應廣心城，大慈普覆一切眾生故；應蓋心城，以法普覆障不善故；應進心城，無量大悲救一切眾生故；應開心城門，正念一切三世佛故；應達心城，悉知諸佛轉正法輪、修多羅法門因緣起故；應知心城道，開示顯現一切智道故；應持心城，具三世佛諸願海故；應知心城力，長養法界功德力故；應放心城，普照光明，知一切眾生諸根、欲性、結業、習氣、諸垢淨故；應知心城自在力，攝取一切諸法界故；應瑩心城，住佛念故；應知心城實相，了達諸法無實性故；應知心城如幻，入一切智正法城故。菩薩摩訶薩若如是知諸心城者，則能積集一切善根，何以故？蠲除無量諸障礙故。所謂：見佛障、聞法障、供養佛障、攝眾生障、淨佛剎障。佛子！菩薩摩訶薩若有如是無障礙心，以少方便，能見一切諸善知識，究竟成就一切種智。」爾時，有天名法妙德，在虛空中，妙聲讚歎摩耶夫人，又放種種色光明網，廣照無量諸佛世界。爾時，善財見光明網，照諸佛身，遶一匝已，然後還來入善財頂，充滿其身。爾時，善財即得離垢淨光明眼，除滅一切愚癡闇障；得離瞖眼，了知一切眾生實性；得離垢眼，觀一切法性；得淨慧眼，觀一切剎性；得淨光眼，見佛法身；得普明眼，觀不思議如來色身；得無礙光眼，觀察一切世界成敗；得遍光眼，見一切佛轉正法輪，出生修多羅；得普境界眼，觀察無量諸佛神力，教化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子作如是念：「我當云何見善知識？善知識者遠離世間住，無所住，不著諸入，超出障礙，趣無礙道，具淨法身、善業、化身，以明淨智觀諸世間，大願成滿，持佛法，身如意。法身非生滅身、非來去身、非虛實身、非聚散身。一切諸相即一相。身離邊見、身無所著、身無窮盡、身滅眾虛妄。如電光身、如幻夢身、如鏡像身、如淨日身，充滿一切諸方，化身於三世中無壞。法身非身之身，如是等身一切世間所不能見；唯是普賢菩薩所見彼善知識行無礙行，我當云何能見、親近知其相貌？聞法受持？」作是念已；時，有城天，名曰寶眼，眷屬圍遶，在虛空中，為善財現妙莊嚴身，以天寶、冠寶莊嚴具供養善財，作如是言：「善男子！應守護心城，離生死故；應莊嚴心城，得十力故；應淨心城，遠離慳嫉諸諂曲故；應滅熾然猛焰心城，諸禪三昧法門相續得自在故；應照心城，常以般若波羅蜜光照如來海及眷屬故；應長養心城，攝取諸佛方便道故；應堅固心城，出生普賢諸行願故；應修心城，諸魔魔民及餘怨敵莫能壞故；應明心城，得諸如來智光明故；應修無壞心城，能受如來正法雲故；應具心城，己心悉受一切如來功德海故；應廣心城，大慈普覆一切眾生故；應蓋心城，以法普覆障不善故；應進心城，無量大悲救一切眾生故；應開心城門，正念一切三世佛故；應達心城，悉知諸佛轉正法輪、修多羅法門因緣起故；應知心城道，開示顯現一切智道故；應持心城，具三世佛諸願海故；應知心城力，長養法界功德力故；應放心城，普照光明，知一切眾生諸根、欲性、結業、習氣、諸垢淨故；應知心城自在力，攝取一切諸法界故；應瑩心城，住佛念故；應知心城實相，了達諸法無實性故；應知心城如幻，入一切智正法城故。菩薩摩訶薩若如是知諸心城者，則能積集一切善根，何以故？蠲除無量諸障礙故。所謂：見佛障、聞法障、供養佛障、攝眾生障、淨佛剎障。佛子！菩薩摩訶薩若有如是無障礙心，以少方便，能見一切諸善知識，究竟成就一切種智。」爾時，有天名法妙德，在虛空中，妙聲讚歎摩耶夫人，又放種種色光明網，廣照無量諸佛世界。爾時，善財見光明網，照諸佛身，遶一匝已，然後還來入善財頂，充滿其身。爾時，善財即得離垢淨光明眼，除滅一切愚癡闇障；得離瞖眼，了知一切眾生實性；得離垢眼，觀一切法性；得淨慧眼，觀一切剎性；得淨光眼，見佛法身；得普明眼，觀不思議如來色身；得無礙光眼，觀察一切世界成敗；得遍光眼，見一切佛轉正法輪，出生修多羅；得普境界眼，觀察無量諸佛神力，教化眾生，

得普見眼；觀一切世界隨因緣起。諸佛興世時，有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰善眼；與妻子俱，一萬羅剎眷屬圍遶，在虛空中，散眾妙華，語善財言：「善男子！若有菩薩成就十法，則能親近諸善知識。何等為十？所謂：直心清淨，遠離諂曲；不壞大悲，攝取眾生；觀察眾生非真實性，於薩婆若心不退轉；於佛大眾得堅信力；以淨慧眼觀諸法性；無壞大悲普覆眾生；明淨慧光了諸法界；善對治法，雨甘露雲除生死苦；順善知識；以明淨眼觀諸法性相續不斷。菩薩成就此十法者，則能親近諸善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得普見眼；觀一切世界隨因緣起。諸佛興世時，有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰善眼；與妻子俱，一萬羅剎眷屬圍遶，在虛空中，散眾妙華，語善財言：「善男子！若有菩薩成就十法，則能親近諸善知識。何等為十？所謂：直心清淨，遠離諂曲；不壞大悲，攝取眾生；觀察眾生非真實性，於薩婆若心不退轉；於佛大眾得堅信力；以淨慧眼觀諸法性；無壞大悲普覆眾生；明淨慧光了諸法界；善對治法，雨甘露雲除生死苦；順善知識；以明淨眼觀諸法性相續不斷。菩薩成就此十法者，則能親近諸善知識。

「復次，佛子！菩薩成就十三昧門，則能覩見諸善知識。何等為十？所謂：淨法虛空圓滿三昧；觀察一切方海三昧；分別一切境界三昧；對見十方諸佛三昧；長養功德藏海三昧；念念不捨善知識三昧；現前見一切如來功德善知識三昧；詣善知識三昧；常得不離一切善知識三昧；恭敬供養善知識無過失三昧。善男子！菩薩成就此十三昧門，則能覩見諸善知識。又得諸善知識微妙音聲轉正法輪三昧法門；若有菩薩住此法門，悉知一切諸佛平等，常能覩見諸善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩成就十三昧門，則能覩見諸善知識。何等為十？所謂：淨法虛空圓滿三昧；觀察一切方海三昧；分別一切境界三昧；對見十方諸佛三昧；長養功德藏海三昧；念念不捨善知識三昧；現前見一切如來功德善知識三昧；詣善知識三昧；常得不離一切善知識三昧；恭敬供養善知識無過失三昧。善男子！菩薩成就此十三昧門，則能覩見諸善知識。又得諸善知識微妙音聲轉正法輪三昧法門；若有菩薩住此法門，悉知一切諸佛平等，常能覩見諸善知識。」

爾時，善財答羅剎言：「善哉！善哉！以哀愍故，方便教我見善知識。願為我說云何往詣善知識所？於何方處城邑、聚落求善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財答羅剎言：「善哉！善哉！以哀愍故，方便教我見善知識。願為我說云何往詣善知識所？於何方處城邑、聚落求善知識？」

答言：「善男子！敬禮十方求善知識，正念思惟一切境界求善知識；勇猛自在，遍遊十方求善知識；知身、知行，如夢、如電，詣善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！敬禮十方求善知識，正念思惟一切境界求善知識；勇猛自在，遍遊十方求善知識；知身、知行，如夢、如電，詣善知識。」

爾時，善財隨順其教，即時覩見大寶蓮華從地涌出。金剛為莖，摩尼為葉，淨寶為臺，眾妙香鬚，以阿僧祇摩尼寶網羅覆其上。蓮華臺上有一樓觀，名曰攝取法界方藏。金剛為地，樓有千柱，一切摩尼眾寶合成，種種莊嚴，懸阿僧祇妙寶、瓔珞、阿僧祇寶以為欄楯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財隨順其教，即時覩見大寶蓮華從地涌出。金剛為莖，摩尼為葉，淨寶為臺，眾妙香鬚，以阿僧祇摩尼寶網羅覆其上。蓮華臺上有一樓觀，名曰攝取法界方藏。金剛為地，樓有千柱，一切摩尼眾寶合成，種種莊嚴，懸阿僧祇妙寶、瓔珞、阿僧祇寶以為欄楯。

爾時，善財見樓觀中有摩尼寶師子之座。眾寶莊飾；雜寶欄楯；敷眾妙衣；寶網覆上；建寶幢蓋；於金鈴中，出妙音聲，雨妙香華；諸寶鈴中出諸菩薩願行音聲；寶月幢中出佛化身；淨摩尼中顯現如來次第受生；日摩尼中放無量光，照十方剎；摩尼寶王光明幢中放一切佛，圓滿光明；明淨寶中出眾供具，一切眾生燈佛正法雲；如意寶中念念出生普賢自在，充滿法界；須彌幢中出天妙聲，讚歎如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見樓觀中有摩尼寶師子之座。眾寶莊飾；雜寶欄楯；敷眾妙衣；寶網覆上；建寶幢蓋；於金鈴中，出妙音聲，雨妙香華；諸寶鈴中出諸菩薩願行音聲；寶月幢中出佛化身；淨摩尼中顯現如來次第受生；日摩尼中放無量光，照十方剎；摩尼寶王光明幢中放一切佛，圓滿光明；明淨寶中出眾供具，一切眾生燈佛正法雲；如意寶中念念出生普賢自在，充滿法界；須彌幢中出天妙聲，讚歎如來。

爾時，善財見此不可思議莊嚴高座、不可思議眷屬圍遶；見摩耶夫人處彼座上，端正姝妙，具淨色身、出三世間色身、一切世間對現色身、遠離一切有趣色身、隨其所應教化色身、一切眾生不染色身、起廣大色身、與一切眾生等色身、一切眾生無等色身、一切眾生見不虛色身；種種色身，隨所應化，顯現色身、無量形像色身、普門形像色身、一切眾生對現色身、廣大自在門莊嚴色身、教化一切眾生色身、一切眾生對現垂形色身、一切時現種種不壞色身、一切眾生究竟不究竟住持色身；不去色身，於一切趣無所滅故；不來色身，於一切趣無所生故；不起色身，不起、不現故；不滅色身，離一切世間語言道故；不虛色身，隨所得故；不欺色身，隨應世間故；無所至色身，不生不死故；不壞色身，法性無壞故；無相色身，三世語言斷故；一相色身，無相善說相故；如電色身，隨應一切眾生心故；如幻色身，智幻滿故；如焰色身，持眾生想故；如影色身，一切眾生本願相續不斷故；如夢色身，隨應眾生不可壞故；究竟法界色身，淨如虛空故；現大悲色身，成就一切眾生故；顯現無礙門色身，於念念中滿法界故；無量無邊色身，淨一切世門離語言道故；無所依色身，教化眾生究竟願故；住持色身，能辦一切眾生事故；不生色身，幻願滿故；無比色身，出世間故；隨應色身，隨應度故；不雜色身，隨業相續故；如意珠色身，滿足一切眾生願故；離虛妄色身，一切眾生虛妄起故；離覺觀色身，一切眾生不能思察故；不究竟色身，除滅生死故；清淨色身，離如來覺觀故；如是色非色，色如電故；受非受，除滅世間苦受故；離一切想，分別一切眾生想故；出生行非行，諸業如幻故；離識境界，滿足菩薩智慧願故；空無所有，一切眾生語言斷故；色身成就，妙色不滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見此不可思議莊嚴高座、不可思議眷屬圍遶；見摩耶夫人處彼座上，端正姝妙，具淨色身、出三世間色身、一切世間對現色身、遠離一切有趣色身、隨其所應教化色身、一切眾生不染色身、起廣大色身、與一切眾生等色身、一切眾生無等色身、一切眾生見不虛色身；種種色身，隨所應化，顯現色身、無量形像色身、普門形像色身、一切眾生對現色身、廣大自在門莊嚴色身、教化一切眾生色身、一切眾生對現垂形色身、一切時現種種不壞色身、一切眾生究竟不究竟住持色身；不去色身，於一切趣無所滅故；不來色身，於一切趣無所生故；不起色身，不起、不現故；不滅色身，離一切世間語言道故；不虛色身，隨所得故；不欺色身，隨應世間故；無所至色身，不生不死故；不壞色身，法性無壞故；無相色身，三世語言斷故；一相色身，無相善說相故；如電色身，隨應一切眾生心故；如幻色身，智幻滿故；如焰色身，持眾生想故；如影色身，一切眾生本願相續不斷故；如夢色身，隨應眾生不可壞故；究竟法界色身，淨如虛空故；現大悲色身，成就一切眾生故；顯現無礙門色身，於念念中滿法界故；無量無邊色身，淨一切世門離語言道故；無所依色身，教化眾生究竟願故；住持色身，能辦一切眾生事故；不生色身，幻願滿故；無比色身，出世間故；隨應色身，隨應度故；不雜色身，隨業相續故；如意珠色身，滿足一切眾生願故；離虛妄色身，一切眾生虛妄起故；離覺觀色身，一切眾生不能思察故；不究竟色身，除滅生死故；清淨色身，離如來覺觀故；如是色非色，色如電故；受非受，除滅世間苦受故；離一切想，分別一切眾生想故；出生行非行，諸業如幻故；離識境界，滿足菩薩智慧願故；空無所有，一切眾生語言斷故；色身成就，妙色不滅故。

爾時，善財見摩耶夫人隨應眾生示現如是種種無量色身眾生，或見過他化自在天王女身，乃至過四天王女身；或見過龍王女身，乃至過人王女身。爾時，善財見如是等種種色身，長養一切眾生善根，行不可壞檀波羅蜜，大悲普念一切眾生，出生如來無量功德。勇猛精進求薩婆若，知一切法皆寂滅相，入深忍海，具足一切無壞禪定，修習一切三昧境界，逮得如來圓滿禪定，滅一切眾生諸煩惱海。皆悉嚴淨一切法界，分別了知諸佛法輪，以明淨智觀一切法海，見一切佛心無厭足。次第觀察三世如來，開一切佛門，見三世佛。次第興世淨佛道，戒如如如空，攝一切眾生而教化之，得淨法身，淨一切佛剎。諸大誓願究竟，化度一切眾生。一念充遍諸佛境界，出生菩薩自在神力。顯現無量清淨色身，降一切魔力，增長功德力，生善法力，得一切佛力，具菩薩力，生一切智力。如來智慧普照一切，悉知無量眾生心海，了知眾生諸根欲性。一身充滿十方無量無邊佛剎，悉分別知佛剎成敗，開淨智眼，見三世海、諸佛法海出生一切如來功德，知一切菩薩所修功德，從初發心乃至究竟長養一切眾生善根，於一切世間讚歎一切諸佛功德，成滿一切菩薩母願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見摩耶夫人隨應眾生示現如是種種無量色身眾生，或見過他化自在天王女身，乃至過四天王女身；或見過龍王女身，乃至過人王女身。爾時，善財見如是等種種色身，長養一切眾生善根，行不可壞檀波羅蜜，大悲普念一切眾生，出生如來無量功德。勇猛精進求薩婆若，知一切法皆寂滅相，入深忍海，具足一切無壞禪定，修習一切三昧境界，逮得如來圓滿禪定，滅一切眾生諸煩惱海。皆悉嚴淨一切法界，分別了知諸佛法輪，以明淨智觀一切法海，見一切佛心無厭足。次第觀察三世如來，開一切佛門，見三世佛。次第興世淨佛道，戒如如如空，攝一切眾生而教化之，得淨法身，淨一切佛剎。諸大誓願究竟，化度一切眾生。一念充遍諸佛境界，出生菩薩自在神力。顯現無量清淨色身，降一切魔力，增長功德力，生善法力，得一切佛力，具菩薩力，生一切智力。如來智慧普照一切，悉知無量眾生心海，了知眾生諸根欲性。一身充滿十方無量無邊佛剎，悉分別知佛剎成敗，開淨智眼，見三世海、諸佛法海出生一切如來功德，知一切菩薩所修功德，從初發心乃至究竟長養一切眾生善根，於一切世間讚歎一切諸佛功德，成滿一切菩薩母願。

爾時，善財見摩耶夫人有如是等閻浮提微塵等未曾有事，即變化己身，悉與摩耶夫人身等，合掌禮敬，五體投地，即得無量無邊諸三昧門。正念修習，分別觀察，隨順出生印證。證已，從三昧起；起已，敬遶摩耶夫人及諸眷屬，恭敬合掌於一面住，白言：「大聖！文殊師利菩薩，往昔教我發阿耨多羅三藐三菩提心，求善知識，親近供養。我已漸求至大聖所，願為演說云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見摩耶夫人有如是等閻浮提微塵等未曾有事，即變化己身，悉與摩耶夫人身等，合掌禮敬，五體投地，即得無量無邊諸三昧門。正念修習，分別觀察，隨順出生印證。證已，從三昧起；起已，敬遶摩耶夫人及諸眷屬，恭敬合掌於一面住，白言：「大聖！文殊師利菩薩，往昔教我發阿耨多羅三藐三菩提心，求善知識，親近供養。我已漸求至大聖所，願為演說云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「佛子！我已成就大願智幻法門。得此法門故，為盧舍那如來母。於此閻浮提迦毘羅城淨飯王宮，從右脇生悉達太子，顯現不可思議自在神力。善男子！菩薩於兜率天命終時，一一毛孔放大光明，名一切如來受生圓滿功德，顯現不可說不可說佛剎微塵等菩薩受生莊嚴，普照一切世界；照已，來觸我頂，遍入我身一切毛孔；入已，普見菩薩受生，自在莊嚴，又見出家、往詣道場、成等正覺，菩薩、天人、大眾圍遶，恭敬供養轉正法輪。彼諸如來於過去世行菩薩行，於諸佛所恭敬供養發菩提心，淨諸佛剎。無量化身充滿法界，教化眾生，乃至示現大般涅槃，如是等事，皆悉覩見。又，善男子！彼妙光明來入我身，我身爾時超出世間，與虛空等，亦不過人身，悉能容受十方菩薩，莊嚴宮殿。爾時，菩薩從兜率天降神下時，與十佛剎微塵等菩薩俱，皆悉同行大願，善根莊嚴，法門智慧自在，一切諸地清淨，法身無量，色身究竟，普賢諸大願行悉皆同等。如是菩薩眷屬圍遶，又與八萬諸龍王俱，娑伽羅龍王等，及諸夜叉八部神等，恭敬供養。降神下時，放大光明普照世界；現自在力除滅一切諸惡道苦；以巧方便教化不可思議眾生，皆悉令知宿世業行；令諸菩薩修不放逸，無所染著，救護眾生，令悉覩見此菩薩身，現如是等諸奇特事：與大眾俱，來處我胎，彼諸菩薩於我胎內遊行自在，或以三千大千世界以為一步，或不可說不可說佛剎微塵等世界以為一步。又念念中十方一切世界，一切佛所不可說不可說菩薩眷屬，及四天王、忉利天王乃至梵王，如是等一切天王皆入我胎欲見菩薩，恭敬、供養、聽受正法，悉皆容受如是等眾，而胎不廣大亦不迫迮，於此世界示現如是神變，受生十方一切閻浮提中亦復如是，亦不分身種種現化，隨其所應為菩薩母。何以故？修此大願智幻法門故。善男子！我為盧舍那佛母，拘樓孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、彌勒佛、師子佛、法幢佛、善眼佛、淨華佛、妙德華佛、提舍佛、弗沙佛、歡喜意佛、自在佛、離垢佛、明淨月佛、執炬佛、樂靜佛、金剛楯佛、清淨義佛、阿私陀佛、度彼岸佛、高焰山佛、執燈佛、寶蓮華佛、功德稱佛、無量德持佛、妙德燈佛、莊嚴身佛、善威儀佛、妙德慈佛、善幢佛、智盛佛、無量音佛、無諍佛、散疑佛、清淨佛、廣光佛、速淨佛、妙德雲佛、莊嚴頂髮佛、樹王佛、莊嚴寶冠佛、智海佛、淨寶佛、堅天冠佛、具諸願佛、大自在佛、妙德王佛、勝妙德佛、栴檀雲佛、廣淨眼佛、殊勝慧佛、修習智佛、高王佛、自在慧佛、離色佛、師子喜佛、無上王佛、妙德頂佛、金剛智山佛、妙德藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！我已成就大願智幻法門。得此法門故，為盧舍那如來母。於此閻浮提迦毘羅城淨飯王宮，從右脇生悉達太子，顯現不可思議自在神力。善男子！菩薩於兜率天命終時，一一毛孔放大光明，名一切如來受生圓滿功德，顯現不可說不可說佛剎微塵等菩薩受生莊嚴，普照一切世界；照已，來觸我頂，遍入我身一切毛孔；入已，普見菩薩受生，自在莊嚴，又見出家、往詣道場、成等正覺，菩薩、天人、大眾圍遶，恭敬供養轉正法輪。彼諸如來於過去世行菩薩行，於諸佛所恭敬供養發菩提心，淨諸佛剎。無量化身充滿法界，教化眾生，乃至示現大般涅槃，如是等事，皆悉覩見。又，善男子！彼妙光明來入我身，我身爾時超出世間，與虛空等，亦不過人身，悉能容受十方菩薩，莊嚴宮殿。爾時，菩薩從兜率天降神下時，與十佛剎微塵等菩薩俱，皆悉同行大願，善根莊嚴，法門智慧自在，一切諸地清淨，法身無量，色身究竟，普賢諸大願行悉皆同等。如是菩薩眷屬圍遶，又與八萬諸龍王俱，娑伽羅龍王等，及諸夜叉八部神等，恭敬供養。降神下時，放大光明普照世界；現自在力除滅一切諸惡道苦；以巧方便教化不可思議眾生，皆悉令知宿世業行；令諸菩薩修不放逸，無所染著，救護眾生，令悉覩見此菩薩身，現如是等諸奇特事：與大眾俱，來處我胎，彼諸菩薩於我胎內遊行自在，或以三千大千世界以為一步，或不可說不可說佛剎微塵等世界以為一步。又念念中十方一切世界，一切佛所不可說不可說菩薩眷屬，及四天王、忉利天王乃至梵王，如是等一切天王皆入我胎欲見菩薩，恭敬、供養、聽受正法，悉皆容受如是等眾，而胎不廣大亦不迫迮，於此世界示現如是神變，受生十方一切閻浮提中亦復如是，亦不分身種種現化，隨其所應為菩薩母。何以故？修此大願智幻法門故。善男子！我為盧舍那佛母，拘樓孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、彌勒佛、師子佛、法幢佛、善眼佛、淨華佛、妙德華佛、提舍佛、弗沙佛、歡喜意佛、自在佛、離垢佛、明淨月佛、執炬佛、樂靜佛、金剛楯佛、清淨義佛、阿私陀佛、度彼岸佛、高焰山佛、執燈佛、寶蓮華佛、功德稱佛、無量德持佛、妙德燈佛、莊嚴身佛、善威儀佛、妙德慈佛、善幢佛、智盛佛、無量音佛、無諍佛、散疑佛、清淨佛、廣光佛、速淨佛、妙德雲佛、莊嚴頂髮佛、樹王佛、莊嚴寶冠佛、智海佛、淨寶佛、堅天冠佛、具諸願佛、大自在佛、妙德王佛、勝妙德佛、栴檀雲佛、廣淨眼佛、殊勝慧佛、修習智佛、高王佛、自在慧佛、離色佛、師子喜佛、無上王佛、妙德頂佛、金剛智山佛、妙德藏

佛、寶網嚴身佛、善慧佛、自在天佛、大地天佛、無著功德佛、眾牙佛、慧光佛、妙德天佛、無上坐佛、無上德佛、仙人伏根佛、隨順語佛、自在德幢佛、明淨幢佛、分別支佛、毘舍佉佛、放一切眾生香光明佛、金剛寶嚴佛、歡喜眼佛、滅欲塵佛、高大身佛、善天佛、無上天佛、向寂滅佛、覺智佛、離塵垢佛、光焰王佛、安住佛、毘舍佉天佛、金剛山佛、智焰盛妙德佛、安隱佛、優波提舍佛、具淨德佛、樂賢德佛、第一義勇佛、百光焰佛、一增上佛、深音聲佛、大地王佛、白淨佛、山音聲佛、殊勝佛、不可壞佛、無上醫佛、功德月佛、不違逆佛、功德聚佛、月出佛、功德天佛、光明盛佛、娑羅陰佛、藥王佛、勝寶佛、金剛慧佛、八十妙德佛、一切無壞佛、大名稱王佛、勇進持佛、無量光佛、大莊嚴焰佛、法王不虛佛、不退地佛、明淨天佛、苦行佛、淨天佛、同意佛、解脫音佛、無壞王佛、滅諂偽佛、淨薝蔔光佛、善勝月佛、執明炬佛、莊嚴身佛、不可說佛、觀眾生佛、無量光佛、無畏音佛、最勝天佛、無畏智盛佛、妙德華佛、月光焰佛、不退慧佛、離愛佛、不著慧佛、長養德聚佛、滅惡道佛、無量化師子吼佛、義不退佛、見無礙佛、降眾魔佛、不著相佛、離虛妄海佛、清淨海佛、不可沮壞須彌山佛、無著智佛、無量坐佛、與魔戰佛、隨師行佛、無上調佛、常月佛、饒益王佛、不動陰佛、饒益名佛、饒益慧佛、壽持佛、壽名佛、滿稱佛、無壞盛佛、色明淨佛、無相智佛、勇無動佛、難思妙德佛、同月行佛、無量身佛、隨順王佛、增壽天佛。佛子！如是等賢劫一切佛，於此世界成等正覺，我悉為母，亦於十方一切世界教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛、寶網嚴身佛、善慧佛、自在天佛、大地天佛、無著功德佛、眾牙佛、慧光佛、妙德天佛、無上坐佛、無上德佛、仙人伏根佛、隨順語佛、自在德幢佛、明淨幢佛、分別支佛、毘舍佉佛、放一切眾生香光明佛、金剛寶嚴佛、歡喜眼佛、滅欲塵佛、高大身佛、善天佛、無上天佛、向寂滅佛、覺智佛、離塵垢佛、光焰王佛、安住佛、毘舍佉天佛、金剛山佛、智焰盛妙德佛、安隱佛、優波提舍佛、具淨德佛、樂賢德佛、第一義勇佛、百光焰佛、一增上佛、深音聲佛、大地王佛、白淨佛、山音聲佛、殊勝佛、不可壞佛、無上醫佛、功德月佛、不違逆佛、功德聚佛、月出佛、功德天佛、光明盛佛、娑羅陰佛、藥王佛、勝寶佛、金剛慧佛、八十妙德佛、一切無壞佛、大名稱王佛、勇進持佛、無量光佛、大莊嚴焰佛、法王不虛佛、不退地佛、明淨天佛、苦行佛、淨天佛、同意佛、解脫音佛、無壞王佛、滅諂偽佛、淨薝蔔光佛、善勝月佛、執明炬佛、莊嚴身佛、不可說佛、觀眾生佛、無量光佛、無畏音佛、最勝天佛、無畏智盛佛、妙德華佛、月光焰佛、不退慧佛、離愛佛、不著慧佛、長養德聚佛、滅惡道佛、無量化師子吼佛、義不退佛、見無礙佛、降眾魔佛、不著相佛、離虛妄海佛、清淨海佛、不可沮壞須彌山佛、無著智佛、無量坐佛、與魔戰佛、隨師行佛、無上調佛、常月佛、饒益王佛、不動陰佛、饒益名佛、饒益慧佛、壽持佛、壽名佛、滿稱佛、無壞盛佛、色明淨佛、無相智佛、勇無動佛、難思妙德佛、同月行佛、無量身佛、隨順王佛、增壽天佛。佛子！如是等賢劫一切佛，於此世界成等正覺，我悉為母，亦於十方一切世界教化眾生。」

爾時，善財白言：「大聖！得此法門其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白言：「大聖！得此法門其已久如？」

答言：「佛子！乃往古世，過不可思議非諸菩薩通明境界不可數劫，有劫名淨光明，有世界名曰妙德須彌山王。其土清淨無諸垢穢，眾寶合成種種嚴飾，見者無厭。彼世界中有千億四天下，諸四天下中有一四天下，彼四天下中有八十億大王之都，彼王都中有一王都，名曰智幢，有轉輪王名曰勇盛。彼王都北有一道場，名月光明，其道場神名慈妙德。時，有菩薩名離垢幢，坐於道場，臨成正覺時，有惡魔名金剛光明，與眷屬俱，至菩薩所，壞其道行；時，勇盛王具足菩薩神力自在，化作兵眾，多彼魔軍而摧伏之；時，彼菩薩得成正覺；時，道場神見此事已，歡喜無量，發如是願。此轉輪王乃至成佛，我為其母。善男子！我曾於彼道場，供養十那由他佛。善男子！彼道場神，豈異人乎？我身是也。轉輪王者，盧舍那佛是也。善男子！我從爾時發願已來，盧舍那佛於一切有行菩薩行，教化眾生，乃至最後受生，我常為母。復次，善男子！現在、過去、十方、無量、無邊諸佛，放大光明來照我身、宮殿、住處者，彼最後生，我悉為母。善男子！我唯知此大願智幻法門；諸大菩薩具大悲藏，教化眾生，心無厭足，得自在法，一一毛孔現一切佛自在神力。我當云何能知、能說彼功德行？」爾時，摩耶夫人告善財童子言：「善男子！於此世界三十三天，有王名正念王，有童女名天主光。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！乃往古世，過不可思議非諸菩薩通明境界不可數劫，有劫名淨光明，有世界名曰妙德須彌山王。其土清淨無諸垢穢，眾寶合成種種嚴飾，見者無厭。彼世界中有千億四天下，諸四天下中有一四天下，彼四天下中有八十億大王之都，彼王都中有一王都，名曰智幢，有轉輪王名曰勇盛。彼王都北有一道場，名月光明，其道場神名慈妙德。時，有菩薩名離垢幢，坐於道場，臨成正覺時，有惡魔名金剛光明，與眷屬俱，至菩薩所，壞其道行；時，勇盛王具足菩薩神力自在，化作兵眾，多彼魔軍而摧伏之；時，彼菩薩得成正覺；時，道場神見此事已，歡喜無量，發如是願。此轉輪王乃至成佛，我為其母。善男子！我曾於彼道場，供養十那由他佛。善男子！彼道場神，豈異人乎？我身是也。轉輪王者，盧舍那佛是也。善男子！我從爾時發願已來，盧舍那佛於一切有行菩薩行，教化眾生，乃至最後受生，我常為母。復次，善男子！現在、過去、十方、無量、無邊諸佛，放大光明來照我身、宮殿、住處者，彼最後生，我悉為母。善男子！我唯知此大願智幻法門；諸大菩薩具大悲藏，教化眾生，心無厭足，得自在法，一一毛孔現一切佛自在神力。我當云何能知、能說彼功德行？」爾時，摩耶夫人告善財童子言：「善男子！於此世界三十三天，有王名正念王，有童女名天主光。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子敬受其教，頭面作禮，遶無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。遂往天宮見彼童女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子敬受其教，頭面作禮，遶無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。遂往天宮見彼童女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

天女答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無礙念清淨莊嚴。善男子！我念過去有最勝劫，名青蓮華。我於彼劫中，供養恒河沙等諸佛如來。彼諸如來從初出家，我皆瞻奉、守護、供養，造僧伽藍營辦什物。又彼諸佛從為菩薩住母胎時，誕生之時，行七步時，大師子吼時，住童子位在宮中時，向菩提樹成正覺時，轉正法輪、現佛神變、教化調伏眾生之時，如是一切諸所作事，從初發心乃至法盡，我皆明憶無有遺餘，常現在前，念持不忘。又憶過去劫，名善地，我於彼供養十恒河沙等諸佛如來。又過去劫，名為妙德，我於彼供養一佛世界微塵等諸佛如來。又劫名無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來。又劫名善光，我於彼供養閻浮提微塵等諸佛如來。又劫名無量光，我於彼供養二十恒河沙等諸佛如來。又劫名精進德，我於彼供養一恒河沙等諸佛如來。又劫名善悲，我於彼供養八十恒河沙等諸佛如來。又劫名勝遊，我於彼供養六十恒河沙等諸佛如來。又劫名妙月，我於彼供養七十恒河沙等諸佛如來。善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行，恒不間斷，隨順趣入。如是先劫所有如來，從初菩薩乃至法盡，一切神變我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念明了現前，持而順行，曾無懈廢。善男子！我唯知此無礙念清淨解脫，如諸菩薩摩訶薩出生死夜，朗然明徹，永離癡冥，未甞惛寐，心無諸蓋，身行輕安，於諸法性清淨覺了，成就十力，開悟群生。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！迦毘羅城有童子師，名曰遍友。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無礙念清淨莊嚴。善男子！我念過去有最勝劫，名青蓮華。我於彼劫中，供養恒河沙等諸佛如來。彼諸如來從初出家，我皆瞻奉、守護、供養，造僧伽藍營辦什物。又彼諸佛從為菩薩住母胎時，誕生之時，行七步時，大師子吼時，住童子位在宮中時，向菩提樹成正覺時，轉正法輪、現佛神變、教化調伏眾生之時，如是一切諸所作事，從初發心乃至法盡，我皆明憶無有遺餘，常現在前，念持不忘。又憶過去劫，名善地，我於彼供養十恒河沙等諸佛如來。又過去劫，名為妙德，我於彼供養一佛世界微塵等諸佛如來。又劫名無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來。又劫名善光，我於彼供養閻浮提微塵等諸佛如來。又劫名無量光，我於彼供養二十恒河沙等諸佛如來。又劫名精進德，我於彼供養一恒河沙等諸佛如來。又劫名善悲，我於彼供養八十恒河沙等諸佛如來。又劫名勝遊，我於彼供養六十恒河沙等諸佛如來。又劫名妙月，我於彼供養七十恒河沙等諸佛如來。善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行，恒不間斷，隨順趣入。如是先劫所有如來，從初菩薩乃至法盡，一切神變我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念明了現前，持而順行，曾無懈廢。善男子！我唯知此無礙念清淨解脫，如諸菩薩摩訶薩出生死夜，朗然明徹，永離癡冥，未甞惛寐，心無諸蓋，身行輕安，於諸法性清淨覺了，成就十力，開悟群生。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！迦毘羅城有童子師，名曰遍友。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子以聞法故，身心遍悅，不思議善根流派增廣，頭面敬禮天主光足，遶無數匝，戀仰辭去。從天宮下，漸向彼城，至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子以聞法故，身心遍悅，不思議善根流派增廣，頭面敬禮天主光足，遶無數匝，戀仰辭去。從天宮下，漸向彼城，至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

遍友答言：「善男子！此有童子名善知眾藝，學菩薩字智。汝可問之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍友答言：「善男子！此有童子名善知眾藝，學菩薩字智。汝可問之，當為汝說。」

爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

時，彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名善知眾藝。我恒唱持入此解脫根本之字，唱阿字時，入般若波羅蜜門，名菩薩威德各別境界；唱羅字時，入般若波羅蜜門，名平等一味最上無邊；唱波字時，入般若波羅蜜門，名法界無異相；唱者字時，入般若波羅蜜門，名普輪斷差別；唱多字時，入般若波羅蜜門，名得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名離依止無垢；唱荼(徒假反)字時，入般若波羅蜜門，名不退轉之行；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名金剛場；唱荼字時，入般若波羅蜜門，名曰普輪；唱沙字時，入般若波羅蜜門，名為海藏；唱他字時，入般若波羅蜜門，名普生安住；唱那字時，入般若波羅蜜門，名圓滿光；唱那字時，入般若波羅蜜門，名差別積聚；唱史吒字時，入般若波羅蜜門，名普光明，息諸煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名差別一味；唱娑字時，入般若波羅蜜門，名霈然法雨；唱摩字時，入般若波羅蜜門，名大流湍激，眾峯齊峙；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名普上安立；唱娑他字時，入般若波羅蜜門，名真如藏遍平等；唱社字時，入般若波羅蜜門，名入世間海清淨；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛正念莊嚴；唱拕字時，入般若波羅蜜門，名觀察圓滿法聚；唱奢字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛教授輪光；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名淨修因地現前智藏；唱叉字時，入般若波羅蜜門，名息諸業海藏蘊；唱娑多字時，入般若波羅蜜門，名蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名作世間了悟因；唱頗字時，入般若波羅蜜門，名智慧輪，斷生死；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名一切宮殿具足莊嚴；唱車字時，入般若波羅蜜門，名修行戒藏各別圓滿；唱娑摩字時，入般若波羅蜜門，名隨十方現見諸佛；唱訶娑字時，入般若波羅蜜門，名觀察一切無緣眾生，方便攝受，令生海藏；唱訶字時，入般若波羅蜜門，名修行趣入一切功德海；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名十方諸佛隨願現前；唱拏字時，入般若波羅蜜門，名不動字輪聚集諸億字；唱娑頗字時，入般若波羅蜜門，名化眾生究竟處；唱娑迦字時，入般若波羅蜜門，名諸地滿足、無著無礙、解脫光明輪遍照；唱闍字時，入般若波羅蜜門，名宣說一切佛法境界；唱多娑字時，入般若波羅蜜門，名一切虛空法雷遍吼；唱侘(恥加反)字時，入般若波羅蜜門，名曉諸迷識無我明燈；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名一切法輪出生之藏。善男子！我唱如是入諸解脫根本字時，此四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名善知眾藝。我恒唱持入此解脫根本之字，唱阿字時，入般若波羅蜜門，名菩薩威德各別境界；唱羅字時，入般若波羅蜜門，名平等一味最上無邊；唱波字時，入般若波羅蜜門，名法界無異相；唱者字時，入般若波羅蜜門，名普輪斷差別；唱多字時，入般若波羅蜜門，名得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名離依止無垢；唱荼(徒假反)字時，入般若波羅蜜門，名不退轉之行；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名金剛場；唱荼字時，入般若波羅蜜門，名曰普輪；唱沙字時，入般若波羅蜜門，名為海藏；唱他字時，入般若波羅蜜門，名普生安住；唱那字時，入般若波羅蜜門，名圓滿光；唱那字時，入般若波羅蜜門，名差別積聚；唱史吒字時，入般若波羅蜜門，名普光明，息諸煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名差別一味；唱娑字時，入般若波羅蜜門，名霈然法雨；唱摩字時，入般若波羅蜜門，名大流湍激，眾峯齊峙；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名普上安立；唱娑他字時，入般若波羅蜜門，名真如藏遍平等；唱社字時，入般若波羅蜜門，名入世間海清淨；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛正念莊嚴；唱拕字時，入般若波羅蜜門，名觀察圓滿法聚；唱奢字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛教授輪光；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名淨修因地現前智藏；唱叉字時，入般若波羅蜜門，名息諸業海藏蘊；唱娑多字時，入般若波羅蜜門，名蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名作世間了悟因；唱頗字時，入般若波羅蜜門，名智慧輪，斷生死；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名一切宮殿具足莊嚴；唱車字時，入般若波羅蜜門，名修行戒藏各別圓滿；唱娑摩字時，入般若波羅蜜門，名隨十方現見諸佛；唱訶娑字時，入般若波羅蜜門，名觀察一切無緣眾生，方便攝受，令生海藏；唱訶字時，入般若波羅蜜門，名修行趣入一切功德海；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名十方諸佛隨願現前；唱拏字時，入般若波羅蜜門，名不動字輪聚集諸億字；唱娑頗字時，入般若波羅蜜門，名化眾生究竟處；唱娑迦字時，入般若波羅蜜門，名諸地滿足、無著無礙、解脫光明輪遍照；唱闍字時，入般若波羅蜜門，名宣說一切佛法境界；唱多娑字時，入般若波羅蜜門，名一切虛空法雷遍吼；唱侘(恥加反)字時，入般若波羅蜜門，名曉諸迷識無我明燈；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名一切法輪出生之藏。善男子！我唱如是入諸解脫根本字時，此四十

二般若波羅蜜門為首，入無量無數般若波羅蜜門。善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸。殊方異藝，咸綜無遺；文字算數蘊其深解；醫藥呪術善𤻲眾病。有諸眾生，鬼魅所持怨憎呪詛、惡星變怪、死屍奔逐、癲癇羸𤸃種種諸疾，咸能救之使得痊愈。又善別知金玉、珠貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、鷄薩羅等一切寶藏出生之處，品類不同，價直多少。村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護。又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危，如是世間所有技藝莫不該練，盡其源本。又能分別出世之法，正名辯義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑無礙，無愚闇，無頑鈍，無憂惱，無沈沒，無不現證。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此摩竭提國有一聚落，彼中有城，名婆呾那。有優婆夷，號曰賢勝。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二般若波羅蜜門為首，入無量無數般若波羅蜜門。善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸。殊方異藝，咸綜無遺；文字算數蘊其深解；醫藥呪術善𤻲眾病。有諸眾生，鬼魅所持怨憎呪詛、惡星變怪、死屍奔逐、癲癇羸𤸃種種諸疾，咸能救之使得痊愈。又善別知金玉、珠貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、鷄薩羅等一切寶藏出生之處，品類不同，價直多少。村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護。又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危，如是世間所有技藝莫不該練，盡其源本。又能分別出世之法，正名辯義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑無礙，無愚闇，無頑鈍，無憂惱，無沈沒，無不現證。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此摩竭提國有一聚落，彼中有城，名婆呾那。有優婆夷，號曰賢勝。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。向聚落城至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。向聚落城至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

賢勝答言：「善男子！我得菩薩法門，名無依處道場，既自開解復為人說。又得無盡三昧非彼三昧法，有盡無盡以能出生一切智性眼無盡故；又能出生一切智性耳無盡故；又能出生一切智性鼻無盡故；又能出生一切智性舌無盡故；又能出生一切智性身無盡故；又能出生一切智性意無盡故；又能出生一切智性種種慧明無盡故；又能出生一切智性周遍神通無盡故；又能出生一切智性如海波濤無量功德皆無盡故；又能出生一切智性遍世間光無盡故。善男子！我唯知此無依處道場法門，如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行。而我云何盡能知說？善男子！南方有城，名為沃田。彼有長者，名堅固解脫。汝可往問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢勝答言：「善男子！我得菩薩法門，名無依處道場，既自開解復為人說。又得無盡三昧非彼三昧法，有盡無盡以能出生一切智性眼無盡故；又能出生一切智性耳無盡故；又能出生一切智性鼻無盡故；又能出生一切智性舌無盡故；又能出生一切智性身無盡故；又能出生一切智性意無盡故；又能出生一切智性種種慧明無盡故；又能出生一切智性周遍神通無盡故；又能出生一切智性如海波濤無量功德皆無盡故；又能出生一切智性遍世間光無盡故。善男子！我唯知此無依處道場法門，如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行。而我云何盡能知說？善男子！南方有城，名為沃田。彼有長者，名堅固解脫。汝可往問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著清淨念。我自得是解脫已來，法願充滿，於十方佛所無復希求。善男子！我唯知此淨念解脫，如諸菩薩摩訶薩獲無所畏大師子吼，安住高廣福慧之聚。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！即此城中有一長者，名為妙月，其長者宅常有光明。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著清淨念。我自得是解脫已來，法願充滿，於十方佛所無復希求。善男子！我唯知此淨念解脫，如諸菩薩摩訶薩獲無所畏大師子吼，安住高廣福慧之聚。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！即此城中有一長者，名為妙月，其長者宅常有光明。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名淨智光明。善男子！我唯知此智光解脫，如諸菩薩摩訶薩證得無量解脫法門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名出生，彼有長者，名無勝軍。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名淨智光明。善男子！我唯知此智光解脫，如諸菩薩摩訶薩證得無量解脫法門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名出生，彼有長者，名無勝軍。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

是時，善財禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，善財禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相。我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。善男子！我唯知此無盡相解脫，如諸菩薩摩訶薩得無限智、無礙辯才。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此城南有一聚落，名之為法。彼聚落中有婆羅門，名尸毘最勝。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相。我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。善男子！我唯知此無盡相解脫，如諸菩薩摩訶薩得無限智、無礙辯才。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此城南有一聚落，名之為法。彼聚落中有婆羅門，名尸毘最勝。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去，漸次南行。詣彼聚落，見尸毘最勝，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去，漸次南行。詣彼聚落，見尸毘最勝，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

婆羅門答言：「善男子！我得菩薩法門，名誠願語。過去、現在、未來菩薩以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉，無已退，無現退，無當退。善男子！我以住於誠願語故，隨意所作莫不成滿。善男子！我唯知此誠語法門，如諸菩薩摩訶薩與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德因之出生。而我云何能知、能說？善男子！於此南方有城，名妙意華門。彼有童子，名曰德生。復有童女，名為有德。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門答言：「善男子！我得菩薩法門，名誠願語。過去、現在、未來菩薩以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉，無已退，無現退，無當退。善男子！我以住於誠願語故，隨意所作莫不成滿。善男子！我唯知此誠語法門，如諸菩薩摩訶薩與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德因之出生。而我云何能知、能說？善男子！於此南方有城，名妙意華門。彼有童子，名曰德生。復有童女，名為有德。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。漸次南行，至於彼城，見童子、童女，頂禮其足。圍遶畢已，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？唯願慈哀為我宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。漸次南行，至於彼城，見童子、童女，頂禮其足。圍遶畢已，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？唯願慈哀為我宣說！」

時，童子、童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住。以斯淨智觀諸世間皆幻住，因緣生故；一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；一切法皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；一切三界皆幻住，顛倒智所生故；一切眾生生滅，生、老、死、憂悲、苦惱皆幻住，虛妄分別所生故；一切國土皆幻住，想倒、心倒、見倒、無明所現故；一切聲聞、辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；一切菩薩皆幻住，能自調伏教化眾生殊勝智心及諸行願之所成故；一切菩薩眾會變化調伏諸所施為皆幻住，願及智所攝成故。善男子！幻境自性不可思議。善男子！我等二人但能知此菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩善入無邊諸事幻網。彼功德行，我等云何能知、能說？」時，童子、童女說自解脫已，諸善根力不思議故，令善財身柔軟、光澤，自說本願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，童子、童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住。以斯淨智觀諸世間皆幻住，因緣生故；一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；一切法皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；一切三界皆幻住，顛倒智所生故；一切眾生生滅，生、老、死、憂悲、苦惱皆幻住，虛妄分別所生故；一切國土皆幻住，想倒、心倒、見倒、無明所現故；一切聲聞、辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；一切菩薩皆幻住，能自調伏教化眾生殊勝智心及諸行願之所成故；一切菩薩眾會變化調伏諸所施為皆幻住，願及智所攝成故。善男子！幻境自性不可思議。善男子！我等二人但能知此菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩善入無邊諸事幻網。彼功德行，我等云何能知、能說？」時，童子、童女說自解脫已，諸善根力不思議故，令善財身柔軟、光澤，自說本願。