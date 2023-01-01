大方廣佛華嚴經卷第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十六

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十三

爾時，善財白圓滿妙德林天言：「天神得此菩薩受生自在法門，其已久如？」答言：「佛子！乃往古世，過億佛剎微塵等劫，有劫名可悅樂，彼有世界名一切寶。彼劫世界中，有八十那由他佛出興于世，其最初佛號不可壞自在幢王。彼世界中一閻浮提有一王都，名莊嚴幢，王名寶焰眼光第一，夫人名善喜光。如此世界摩耶夫人為盧舍那佛母，彼世界中善喜光夫人為最初如來母，亦復如是。善喜光夫人生菩薩時，與二百萬那由他諸采女眾詣金色園林，攀寶樹枝，生彼如來。時，有乳母名離垢光。諸天王等以雜香湯洗浴太子，抱授乳母，乳母敬受，歡喜無量，即得菩薩普眼境界三昧。得三昧已，見十方佛無所障礙，復得菩薩受生自在法門。佛子！譬如初受胎識，速疾無礙，得此法門，知一切佛受生自在，亦復如是。佛子！於意云何？彼乳母者，豈異人乎？我身是也。我從是來念念常見菩薩受生自在法海，盧舍那佛教化眾生自在神力。佛子！我念念中悉得三千大千世界微塵等淨智慧眼，常見一切世界微塵等剎及彼諸佛，知彼如來自在受生。又復了知盧舍那佛初發大願，乃至悉知十方諸佛初發大願，亦復如是。亦恭敬供養彼諸如來，彼佛說法我悉得聞，受持修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白圓滿妙德林天言：「天神得此菩薩受生自在法門，其已久如？」答言：「佛子！乃往古世，過億佛剎微塵等劫，有劫名可悅樂，彼有世界名一切寶。彼劫世界中，有八十那由他佛出興于世，其最初佛號不可壞自在幢王。彼世界中一閻浮提有一王都，名莊嚴幢，王名寶焰眼光第一，夫人名善喜光。如此世界摩耶夫人為盧舍那佛母，彼世界中善喜光夫人為最初如來母，亦復如是。善喜光夫人生菩薩時，與二百萬那由他諸采女眾詣金色園林，攀寶樹枝，生彼如來。時，有乳母名離垢光。諸天王等以雜香湯洗浴太子，抱授乳母，乳母敬受，歡喜無量，即得菩薩普眼境界三昧。得三昧已，見十方佛無所障礙，復得菩薩受生自在法門。佛子！譬如初受胎識，速疾無礙，得此法門，知一切佛受生自在，亦復如是。佛子！於意云何？彼乳母者，豈異人乎？我身是也。我從是來念念常見菩薩受生自在法海，盧舍那佛教化眾生自在神力。佛子！我念念中悉得三千大千世界微塵等淨智慧眼，常見一切世界微塵等剎及彼諸佛，知彼如來自在受生。又復了知盧舍那佛初發大願，乃至悉知十方諸佛初發大願，亦復如是。亦恭敬供養彼諸如來，彼佛說法我悉得聞，受持修行。」

時，彼林天承佛神力，觀察十方，欲重明此一切境界菩薩受生自在法門義故，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼林天承佛神力，觀察十方，欲重明此一切境界菩薩受生自在法門義故，以偈頌曰：

「佛子汝所問， 最勝寂滅境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子汝所問， 最勝寂滅境，

一心善諦聽， 我今說因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心善諦聽， 我今說因緣。

過億剎塵劫， 劫名可悅樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過億剎塵劫， 劫名可悅樂，

八十那由他， 如來出興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十那由他， 如來出興世，

最初如來名， 無壞自在幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初如來名， 無壞自在幢。

我時見彼佛， 金色林中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時見彼佛， 金色林中生，

乳母離垢光， 今則我身是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乳母離垢光， 今則我身是。

太子金色身， 天王抱授我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子金色身， 天王抱授我，

敬受無上人， 觀察不見頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬受無上人， 觀察不見頂。

圓體難思議， 視之無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓體難思議， 視之無厭足，

離垢清淨身， 相好自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨身， 相好自莊嚴。

我見妙寶像， 歡喜心無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見妙寶像， 歡喜心無量，

思惟難思議， 長養功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟難思議， 長養功德海。

見彼自在力， 我發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼自在力， 我發菩提心，

專求佛功德， 具足諸願海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛功德， 具足諸願海。

嚴淨諸世界， 遠離三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨諸世界， 遠離三惡道，

於諸世界中， 供養一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世界中， 供養一切佛。

專求大願海， 除滅眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求大願海， 除滅眾生苦，

聞彼初佛法， 成就此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞彼初佛法， 成就此法門。

我於億剎塵， 一切諸劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於億剎塵， 一切諸劫中，

修習菩薩行， 嚴淨此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習菩薩行， 嚴淨此法門。

彼劫中諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫中諸佛， 我已悉供養，

守護其正法， 淨修法門海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護其正法， 淨修法門海。

億剎塵等劫， 諸佛出興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎塵等劫， 諸佛出興世，

持彼正法輪， 修難議法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持彼正法輪， 修難議法門。

一念悉了知， 一切剎微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉了知， 一切剎微塵，

一一微塵中， 見無量剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 見無量剎海。

彼佛初生時， 顯現自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛初生時， 顯現自在力，

我於一念中， 皆悉分別見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一念中， 皆悉分別見。

不可思議剎， 見彼諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議剎， 見彼諸菩薩，

或處兜率天， 專求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處兜率天， 專求佛菩提。

無量剎海中， 見彼生自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎海中， 見彼生自在，

無量眾圍遶， 而為其說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾圍遶， 而為其說法。

一念中悉見， 無量諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念中悉見， 無量諸剎海，

一切諸菩薩， 出家詣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 出家詣道場。

不可思議剎， 得成最正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議剎， 得成最正覺，

顯現諸方便， 除滅眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現諸方便， 除滅眾生苦。

一一微塵中， 轉無盡法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 轉無盡法輪，

無盡妙音海， 普雨甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡妙音海， 普雨甘露法。

念念中悉見， 一一微塵中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念中悉見， 一一微塵中，

億剎塵等佛， 示現般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎塵等佛， 示現般涅槃。

見無量剎海， 如來初受生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量剎海， 如來初受生，

一一諸佛所， 無量身供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸佛所， 無量身供養。

不思議剎海， 無量諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議剎海， 無量諸群生，

我以諸方便， 為說甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以諸方便， 為說甘露法。

佛子我知此， 不思議法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子我知此， 不思議法門，

無量諸劫數， 稱讚不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸劫數， 稱讚不可盡。

「佛子！我唯知此菩薩受生自在法門，諸大菩薩能以諸劫為一念藏，顯現一切諸妙方便，供養諸佛，滿足大願，覺了一切諸佛正法，示現一切諸趣受生，生諸佛所，教化眾生未曾失時，為眾生現受生自在，於諸佛剎現自在雲，常生一切諸如來家。我當云何能知、能說彼諸功德？佛子！迦毘羅城有釋迦女，名曰瞿夷。汝詣彼問云何菩薩遊生死中教化眾生？」時，善財童子頭面敬禮彼林天足，遶畢辭退，向於彼城。正念思惟增廣明淨菩薩受生自在法門，漸漸遊行，至菩薩會莊嚴講堂，離憂妙德天所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我唯知此菩薩受生自在法門，諸大菩薩能以諸劫為一念藏，顯現一切諸妙方便，供養諸佛，滿足大願，覺了一切諸佛正法，示現一切諸趣受生，生諸佛所，教化眾生未曾失時，為眾生現受生自在，於諸佛剎現自在雲，常生一切諸如來家。我當云何能知、能說彼諸功德？佛子！迦毘羅城有釋迦女，名曰瞿夷。汝詣彼問云何菩薩遊生死中教化眾生？」時，善財童子頭面敬禮彼林天足，遶畢辭退，向於彼城。正念思惟增廣明淨菩薩受生自在法門，漸漸遊行，至菩薩會莊嚴講堂，離憂妙德天所。

爾時，彼天一萬諸天以為眷屬，來迎善財，白言：「善來大智慧人！修不思議菩薩法門，以淨直心滿足大願，廣菩薩行，向正法城，究竟菩薩無量方便。我觀仁者勇猛精進，修菩薩道，心無懈倦，威儀庠序，諸根調伏，不久必當逮得無上清淨，莊嚴佛身、口、意，相好嚴身，十力智慧莊嚴其心，遊行十方教化眾生。我觀仁者修行勇猛精進力故，必當得見三世諸佛，受諸如來一切法雲，修習菩薩禪定法門、寂滅之法，入於甚深如來法門。何以故？詣善知識，親近供養，正念思惟，善知識教，無有退轉、疲倦之心。除滅障礙，降伏諸魔，無能壞者，令一切眾生得歡喜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼天一萬諸天以為眷屬，來迎善財，白言：「善來大智慧人！修不思議菩薩法門，以淨直心滿足大願，廣菩薩行，向正法城，究竟菩薩無量方便。我觀仁者勇猛精進，修菩薩道，心無懈倦，威儀庠序，諸根調伏，不久必當逮得無上清淨，莊嚴佛身、口、意，相好嚴身，十力智慧莊嚴其心，遊行十方教化眾生。我觀仁者修行勇猛精進力故，必當得見三世諸佛，受諸如來一切法雲，修習菩薩禪定法門、寂滅之法，入於甚深如來法門。何以故？詣善知識，親近供養，正念思惟，善知識教，無有退轉、疲倦之心。除滅障礙，降伏諸魔，無能壞者，令一切眾生得歡喜故。」

善財答言：「如天所說，我願如是！欲令一切眾生歡喜，除滅煩惱諸不善法，具足善法得安隱樂。一切眾生以眾惡業煩惱結故，入三惡道，受無量苦，菩薩見已，起憂悲心。譬如有人唯有一子，愛念情重，忽有人來割截其身、肢節手足，慈父見已，悼惻悲念。菩薩若見眾生造惡業緣煩惱結故，入三惡道，受無量苦，見如是已，痛心悲念，亦復如是。菩薩若見眾生具身、口、意諸善業故，生天人中，受身心樂，見如是已，歡樂無量，何以故？菩薩摩訶薩不自為故求薩婆若，不貪生死、五欲快樂，不隨心想、諸見顛倒、結使纏縛、貪愛邪見，不著眾生種種樂想，不著禪味，不為結礙流轉生死。菩薩但見諸有海中，一切眾生受無量苦，發大悲願而攝取之。常以大悲大願力故，行菩薩行，供養諸佛，求薩婆若；欲令眾生遠離煩惱，淨佛世界，調伏一切惡心眾生，悉令具足清淨身心，行菩薩行而無疲倦。若有菩薩如是行者，悉能莊嚴一切眾生，出生長養天人樂故；為父母皆令安立菩提心故；為養育，皆令究竟菩薩道故；為衛護，皆令遠離三惡道故；為大船師，皆令得度生死海故；為歸依，令捨諸魔煩惱怖故；為導師，皆令逮得清涼處故；為知濟，皆令得度佛剎海故；為主藏臣，皆令得入法寶洲故；為淨妙華，令開一切佛功德華故；為大光明，普放功德智慧光故；為歡喜，皆令端嚴勝殊妙故；為所尊，遠離一切諸惡業故；為普賢，具足一切諸功德故；為燈明，常放智慧淨妙光故；為慶雲，常雨一切甘露法故。天神！菩薩摩訶薩如是行者，一切眾生悉皆愛念，樂正法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財答言：「如天所說，我願如是！欲令一切眾生歡喜，除滅煩惱諸不善法，具足善法得安隱樂。一切眾生以眾惡業煩惱結故，入三惡道，受無量苦，菩薩見已，起憂悲心。譬如有人唯有一子，愛念情重，忽有人來割截其身、肢節手足，慈父見已，悼惻悲念。菩薩若見眾生造惡業緣煩惱結故，入三惡道，受無量苦，見如是已，痛心悲念，亦復如是。菩薩若見眾生具身、口、意諸善業故，生天人中，受身心樂，見如是已，歡樂無量，何以故？菩薩摩訶薩不自為故求薩婆若，不貪生死、五欲快樂，不隨心想、諸見顛倒、結使纏縛、貪愛邪見，不著眾生種種樂想，不著禪味，不為結礙流轉生死。菩薩但見諸有海中，一切眾生受無量苦，發大悲願而攝取之。常以大悲大願力故，行菩薩行，供養諸佛，求薩婆若；欲令眾生遠離煩惱，淨佛世界，調伏一切惡心眾生，悉令具足清淨身心，行菩薩行而無疲倦。若有菩薩如是行者，悉能莊嚴一切眾生，出生長養天人樂故；為父母皆令安立菩提心故；為養育，皆令究竟菩薩道故；為衛護，皆令遠離三惡道故；為大船師，皆令得度生死海故；為歸依，令捨諸魔煩惱怖故；為導師，皆令逮得清涼處故；為知濟，皆令得度佛剎海故；為主藏臣，皆令得入法寶洲故；為淨妙華，令開一切佛功德華故；為大光明，普放功德智慧光故；為歡喜，皆令端嚴勝殊妙故；為所尊，遠離一切諸惡業故；為普賢，具足一切諸功德故；為燈明，常放智慧淨妙光故；為慶雲，常雨一切甘露法故。天神！菩薩摩訶薩如是行者，一切眾生悉皆愛念，樂正法故。」

爾時，善財將昇法堂，彼離憂妙德天與百萬眷屬，各各齎持妙香、華鬘及諸雜寶，散善財上，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財將昇法堂，彼離憂妙德天與百萬眷屬，各各齎持妙香、華鬘及諸雜寶，散善財上，以偈頌曰：

「無量無數劫， 世燈或出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無數劫， 世燈或出現，

普為眾生故， 正求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生故， 正求佛菩提。

無量億諸劫， 難見難值遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億諸劫， 難見難值遇，

功德日今出， 照除世間闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德日今出， 照除世間闇。

見諸眾生類， 愚惑癡所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生類， 愚惑癡所覆，

廣發大悲心， 專求無師道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣發大悲心， 專求無師道。

清淨正直心， 不惜身壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨正直心， 不惜身壽命，

親近善知識， 專求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 專求佛菩提。

一切無所依， 不著於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無所依， 不著於世間，

離垢清淨心， 無礙如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨心， 無礙如虛空。

行諸菩薩行， 具滿妙功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行諸菩薩行， 具滿妙功德，

放大智慧光， 普照一切世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大智慧光， 普照一切世。

不離於世間， 亦不著世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離於世間， 亦不著世間，

行世無障礙， 如風遊虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行世無障礙， 如風遊虛空。

譬如大災起， 一切無能滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大災起， 一切無能滅，

勇猛精進火， 求道亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進火， 求道亦如是。

勇猛大精進， 一切莫能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛大精進， 一切莫能壞，

金剛慧師子， 遊行無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛慧師子， 遊行無所畏。

一切法海中， 一切諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法海中， 一切諸佛海，

親近善知識， 速見彼諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 速見彼諸佛。」

爾時，離憂妙德天偈讚歎已，恭敬法故，俱昇法堂，昇法堂已，周遍推求彼釋迦女。即見坐於寶蓮華藏師子之座，八萬四千眾女圍遶，皆是貴族王者之女，悉於過去彼菩薩所修行諸行，同彼菩薩一切善根，常以布施、愛語攝取眾生，求薩婆若，利益一切，令諸眾生同佛菩提。大悲為首，普念眾生如一子想，修習大慈，普覆一切。過去已曾於菩薩所修不思議勝妙智慧，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，具足成滿諸波羅蜜，心無所著，直心智慧，皆悉清淨。求薩婆若，離障蓋網，超出諸難，得淨法身。行普賢行，長養菩薩一切諸力，成就圓滿淨智慧日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，離憂妙德天偈讚歎已，恭敬法故，俱昇法堂，昇法堂已，周遍推求彼釋迦女。即見坐於寶蓮華藏師子之座，八萬四千眾女圍遶，皆是貴族王者之女，悉於過去彼菩薩所修行諸行，同彼菩薩一切善根，常以布施、愛語攝取眾生，求薩婆若，利益一切，令諸眾生同佛菩提。大悲為首，普念眾生如一子想，修習大慈，普覆一切。過去已曾於菩薩所修不思議勝妙智慧，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，具足成滿諸波羅蜜，心無所著，直心智慧，皆悉清淨。求薩婆若，離障蓋網，超出諸難，得淨法身。行普賢行，長養菩薩一切諸力，成就圓滿淨智慧日。

爾時，善財五體投地，敬禮瞿夷，禮已，合掌於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何行生死中而無所染？覺了一切諸法實相，超出聲聞、緣覺之地，住如來地而不捨離菩薩所行？修菩薩行不離佛地，超出世間，法身圓滿，應世受生，普現種種諸方便身？知法無性，示現一切眾生之身，解甚深法，以妙音聲而為說法？知眾生空而能不捨化諸世間？知一切佛不生不滅而能供養，心無退轉？知無業報而行善業，無有休息？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財五體投地，敬禮瞿夷，禮已，合掌於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何行生死中而無所染？覺了一切諸法實相，超出聲聞、緣覺之地，住如來地而不捨離菩薩所行？修菩薩行不離佛地，超出世間，法身圓滿，應世受生，普現種種諸方便身？知法無性，示現一切眾生之身，解甚深法，以妙音聲而為說法？知眾生空而能不捨化諸世間？知一切佛不生不滅而能供養，心無退轉？知無業報而行善業，無有休息？」

爾時，瞿夷作如是言：「善哉！善哉！善男子！能問諸菩薩摩訶薩所行之法，修習普賢諸行願者，能如是問。諦聽！諦聽！善思念之！我當承佛神力，為汝解說。善男子！若有菩薩成就十法，則能滿足因陀羅網普智光明菩薩之行。何等為十？所謂：依善知識、廣發無量諸弘誓願、修淨勝妙正直、希望集一切智功德、聞佛出世歡喜無量、心常樂住三世佛所、隨順一切諸大菩薩、悉為一切佛所護持、清淨大悲、遠離生死，是為十法。若有菩薩成就此法，則能滿足因陀羅網普智光明菩薩之行。佛子！若諸菩薩勇猛精進，心無退轉，出生修習佛無盡法，值善知識故。佛子！菩薩有十法值善知識。何等為十？所謂：不惜身命、不求世樂、知諸法相而不捨離、一切智願、觀察法界、離三有海、無所依住、深入一切菩薩諸願、普照一切諸佛世界、淨修菩薩圓滿智慧，是為十法值善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞿夷作如是言：「善哉！善哉！善男子！能問諸菩薩摩訶薩所行之法，修習普賢諸行願者，能如是問。諦聽！諦聽！善思念之！我當承佛神力，為汝解說。善男子！若有菩薩成就十法，則能滿足因陀羅網普智光明菩薩之行。何等為十？所謂：依善知識、廣發無量諸弘誓願、修淨勝妙正直、希望集一切智功德、聞佛出世歡喜無量、心常樂住三世佛所、隨順一切諸大菩薩、悉為一切佛所護持、清淨大悲、遠離生死，是為十法。若有菩薩成就此法，則能滿足因陀羅網普智光明菩薩之行。佛子！若諸菩薩勇猛精進，心無退轉，出生修習佛無盡法，值善知識故。佛子！菩薩有十法值善知識。何等為十？所謂：不惜身命、不求世樂、知諸法相而不捨離、一切智願、觀察法界、離三有海、無所依住、深入一切菩薩諸願、普照一切諸佛世界、淨修菩薩圓滿智慧，是為十法值善知識。」

爾時，瞿夷承佛神力，觀察十方，欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞿夷承佛神力，觀察十方，欲重明此義，以偈頌曰：

「無諂於知識， 智慧廣無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無諂於知識， 智慧廣無量，

專求佛菩提， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛菩提， 利益諸眾生。

恭敬善知識， 其心如佛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬善知識， 其心如佛想，

勇猛精進力， 具因陀網行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進力， 具因陀網行。

解脫心增廣， 其量均虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫心增廣， 其量均虛空，

攝取於三世， 佛剎及眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取於三世， 佛剎及眾生。

直心如虛空， 遠離煩惱垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直心如虛空， 遠離煩惱垢，

出生佛功德， 是為身雲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生佛功德， 是為身雲行。

不思議智慧， 積集功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議智慧， 積集功德海，

清淨福業藏， 不染於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨福業藏， 不染於世間。

一切諸佛所， 聞法無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所， 聞法無厭足，

智慧燈普照， 是為照世行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧燈普照， 是為照世行。

一念皆能詣， 十方剎海佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念皆能詣， 十方剎海佛，

聞法分別知， 是為隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法分別知， 是為隨順行。

見佛眷屬海， 究竟三昧海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛眷屬海， 究竟三昧海，

滿足諸大願， 是因陀網行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足諸大願， 是因陀網行。

未來劫修行， 諸佛所護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來劫修行， 諸佛所護念，

普照諸世界， 是為法光行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照諸世界， 是為法光行。

大悲見眾生， 智日出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲見眾生， 智日出世間，

法光除癡闇， 是為智日行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法光除癡闇， 是為智日行。

見諸趣眾生， 迴流生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸趣眾生， 迴流生死中，

為轉淨法輪， 是為普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉淨法輪， 是為普賢行。

智慧身無量， 隨應而示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧身無量， 隨應而示現，

普於一切趣， 度脫諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切趣， 度脫諸群生，

發起大慈悲， 普覆於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起大慈悲， 普覆於一切，

遍照諸群生， 令得佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照諸群生， 令得佛菩提，

「善男子！我已成就分別觀察一切菩薩三昧海法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就分別觀察一切菩薩三昧海法門。」

善財白言：「大聖！此法門者，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！此法門者，境界云何？」

答言：「善男子！我入是法門，知此娑婆世界眾生，佛剎微塵等劫中，死此生彼，作善惡業，受諸果報，在生死道出生死者，正定、邪定及不定，聚有使善根、無使善根，具足善根、不具足善根，不善善根，善根攝不善根、不善根攝善根，善根所起、不善根所起，一切善惡，皆悉了知。彼諸劫中佛興于世，我悉了知。知彼諸佛初發道心，行菩薩行，出生一切諸大願海。知彼供養一切諸佛，具菩薩行，成等正覺，轉正法輪，現自在力，化度眾生。知彼眷屬聲聞、緣覺之所修行，過去修習一切善根，得明淨智，成就寂滅自在法門，顯現種種自在神力，教化眾生而般涅槃。知彼眷屬諸菩薩眾，初發道心，修習善根，出生種種諸大願行，成就滿足諸波羅蜜，種種莊嚴菩薩之道、菩薩諸地自在之力、菩薩諸地住、分別修習諸菩薩地、淨菩薩地、修菩薩地、菩薩諸地相、菩薩諸地智、菩薩諸攝智、菩薩善巧方便教化眾生、菩薩諸住、菩薩圓滿淨行、菩薩自在行、菩薩三昧海、菩薩方便，於念念中悉知菩薩諸三昧海，一切種智，電光法雲，得諸法忍，盡一切智底。知彼菩薩諸佛剎海，究竟法海；知眾生海，修習一切菩薩法門，滿足大願，顯現種種自在神力，如是等事，我悉了知。如此娑婆世界知十方世界世界性、世界海、世界輪、世界圓滿、世界分別、世界旋、世界轉、世界蓮華、世界須彌、世界相中事，亦復如是。盧舍那佛本願力故，我悉深入分別念知，何以故？此法門者，悉知一切眾生心海；知一切眾生積集善根；知一切眾生有垢、有淨；知一切眾生性；知一切聲聞三昧自在法門；知一切緣覺菩薩諸佛三昧自在法門，如是等事，悉分別知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我入是法門，知此娑婆世界眾生，佛剎微塵等劫中，死此生彼，作善惡業，受諸果報，在生死道出生死者，正定、邪定及不定，聚有使善根、無使善根，具足善根、不具足善根，不善善根，善根攝不善根、不善根攝善根，善根所起、不善根所起，一切善惡，皆悉了知。彼諸劫中佛興于世，我悉了知。知彼諸佛初發道心，行菩薩行，出生一切諸大願海。知彼供養一切諸佛，具菩薩行，成等正覺，轉正法輪，現自在力，化度眾生。知彼眷屬聲聞、緣覺之所修行，過去修習一切善根，得明淨智，成就寂滅自在法門，顯現種種自在神力，教化眾生而般涅槃。知彼眷屬諸菩薩眾，初發道心，修習善根，出生種種諸大願行，成就滿足諸波羅蜜，種種莊嚴菩薩之道、菩薩諸地自在之力、菩薩諸地住、分別修習諸菩薩地、淨菩薩地、修菩薩地、菩薩諸地相、菩薩諸地智、菩薩諸攝智、菩薩善巧方便教化眾生、菩薩諸住、菩薩圓滿淨行、菩薩自在行、菩薩三昧海、菩薩方便，於念念中悉知菩薩諸三昧海，一切種智，電光法雲，得諸法忍，盡一切智底。知彼菩薩諸佛剎海，究竟法海；知眾生海，修習一切菩薩法門，滿足大願，顯現種種自在神力，如是等事，我悉了知。如此娑婆世界知十方世界世界性、世界海、世界輪、世界圓滿、世界分別、世界旋、世界轉、世界蓮華、世界須彌、世界相中事，亦復如是。盧舍那佛本願力故，我悉深入分別念知，何以故？此法門者，悉知一切眾生心海；知一切眾生積集善根；知一切眾生有垢、有淨；知一切眾生性；知一切聲聞三昧自在法門；知一切緣覺菩薩諸佛三昧自在法門，如是等事，悉分別知。」

善財白言：「大聖！發阿耨多羅三藐三菩提心來，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！發阿耨多羅三藐三菩提心來，其已久如？」

答言：「佛子！乃往古世，過世界微塵等劫，有劫名勝光明。時，有世界名離恐怖。彼世界中有四天下，彼閻浮提中有一王都，名妙德樹須彌山，於八十王都最為殊勝。彼有王，名一切寶主。有六萬采女、五百大臣、五百王子，端正勇健，摧伏怨敵。其王太子，名增上功德主。顏貌殊勝，相好嚴身，與萬采女俱，持妙幢蓋，散眾寶華，作諸妓樂，乘妙寶車，詣香芽山，遊戲園林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！乃往古世，過世界微塵等劫，有劫名勝光明。時，有世界名離恐怖。彼世界中有四天下，彼閻浮提中有一王都，名妙德樹須彌山，於八十王都最為殊勝。彼有王，名一切寶主。有六萬采女、五百大臣、五百王子，端正勇健，摧伏怨敵。其王太子，名增上功德主。顏貌殊勝，相好嚴身，與萬采女俱，持妙幢蓋，散眾寶華，作諸妓樂，乘妙寶車，詣香芽山，遊戲園林。

「時，彼道路坦然平正，種種莊嚴，散眾妙華，寶樹行列，眾妙寶帳以覆其上。於彼路側，積眾寶，聚雜種寶，衣諸莊嚴，具肴膳飲食，如是等事，隨其所須，皆給施之。時，有母人，名曰善現。將一童女，名離垢妙德，端嚴姝妙，修短得所，顏容無倫，目髮紺色，脣齒丹素，口出梵音，才能巧妙，言語聰辯，修習慈心，見者無厭，少貪恚癡，常懷慚愧，心無諂曲，乘妙寶車，采女圍遶，從母遊觀。先太子前至香芽園，太子見已，生染愛心，語其母言：『欲娉賢女以為我妻。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼道路坦然平正，種種莊嚴，散眾妙華，寶樹行列，眾妙寶帳以覆其上。於彼路側，積眾寶，聚雜種寶，衣諸莊嚴，具肴膳飲食，如是等事，隨其所須，皆給施之。時，有母人，名曰善現。將一童女，名離垢妙德，端嚴姝妙，修短得所，顏容無倫，目髮紺色，脣齒丹素，口出梵音，才能巧妙，言語聰辯，修習慈心，見者無厭，少貪恚癡，常懷慚愧，心無諂曲，乘妙寶車，采女圍遶，從母遊觀。先太子前至香芽園，太子見已，生染愛心，語其母言：『欲娉賢女以為我妻。』

「母語女言：『太子今欲求汝為妃，於意云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母語女言：『太子今欲求汝為妃，於意云何？』

「女白母言：『若欲使我為彼妃者，當自殞滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女白母言：『若欲使我為彼妃者，當自殞滅。』

「母報女曰：『勿作此言！所以者何？今此太子悉已具足轉輪王相，必為聖主，有玉女寶，汝當爾時不堪給使，此處尊勝，莫生難心。』時，彼園外有一道場，名法雲光。有勝日光如來、應供、等正覺出興于世，於彼道場成無上道。時，女夢見彼如來身，於夢覺已，空中有天而告之曰：『汝夢所見是勝日光佛，成道已來始經七日，今在道場無量菩薩大眾圍遶彼佛眾會，一切天龍八部、鬼神乃至無量淨居諸天地神、風神、海神、火神、山神、樹神、叢林藥草城郭等神皆悉雲集，奉覲世尊，聽受正法。』時，彼女人聞是語已，詣太子所，合掌而立，以偈白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母報女曰：『勿作此言！所以者何？今此太子悉已具足轉輪王相，必為聖主，有玉女寶，汝當爾時不堪給使，此處尊勝，莫生難心。』時，彼園外有一道場，名法雲光。有勝日光如來、應供、等正覺出興于世，於彼道場成無上道。時，女夢見彼如來身，於夢覺已，空中有天而告之曰：『汝夢所見是勝日光佛，成道已來始經七日，今在道場無量菩薩大眾圍遶彼佛眾會，一切天龍八部、鬼神乃至無量淨居諸天地神、風神、海神、火神、山神、樹神、叢林藥草城郭等神皆悉雲集，奉覲世尊，聽受正法。』時，彼女人聞是語已，詣太子所，合掌而立，以偈白言：

「『我色世間最， 智慧無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我色世間最， 智慧無倫匹，

才妙善言論， 觀者無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 才妙善言論， 觀者無厭足。

太子應當知， 我心善貞潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子應當知， 我心善貞潔，

志尚心端直， 清淨無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志尚心端直， 清淨無所染。

遠離於瞋恚， 貪欲及愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於瞋恚， 貪欲及愚癡，

以真淨直心， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以真淨直心， 饒益諸群生。

我見太子身， 相好自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見太子身， 相好自莊嚴，

見已喜無量， 諸根悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見已喜無量， 諸根悉調伏。

妙體猶淨金， 髮美紺青色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙體猶淨金， 髮美紺青色，

額廣目明徹， 必為自在王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 額廣目明徹， 必為自在王。

其身逾金山， 相好自嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身逾金山， 相好自嚴飾，

我今太子所， 合掌恭敬住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今太子所， 合掌恭敬住。

其目淨修廣， 方臆如師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目淨修廣， 方臆如師子，

觀者無厭足， 妙音應納我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀者無厭足， 妙音應納我。

舌相廣長妙， 猶如赤銅色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相廣長妙， 猶如赤銅色，

演出梵音聲， 聞者踊躍喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演出梵音聲， 聞者踊躍喜。

口方牙深固， 齒白而齊密， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口方牙深固， 齒白而齊密，

若有覩見者， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有覩見者， 一切皆歡喜。

離垢清淨身， 具相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨身， 具相三十二，

成就此妙相， 必為轉輪王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就此妙相， 必為轉輪王。』

「爾時，太子語彼女言：『汝是誰女？為誰守護？若先屬他，我則不宜起染愛心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子語彼女言：『汝是誰女？為誰守護？若先屬他，我則不宜起染愛心。』

「爾時，太子說偈問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子說偈問言：

「『清淨功德身， 見者無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『清淨功德身， 見者無厭足，

誰為汝父母， 為誰所守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為汝父母， 為誰所守護。

若先有所屬， 我不起欲想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若先有所屬， 我不起欲想，

非分生婬心， 命終墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非分生婬心， 命終墮惡道。

不應為豪貴， 種種富樂故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應為豪貴， 種種富樂故，

發起如是等， 放逸貪亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起如是等， 放逸貪亂心。

種種生邪見， 幻誑諸諂偽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種生邪見， 幻誑諸諂偽，

如是造諸惡， 流轉於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是造諸惡， 流轉於世間。

父母知識所， 應起恭敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母知識所， 應起恭敬心，

慈悲廣覆護， 一切諸群萌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲廣覆護， 一切諸群萌。

若於一切處， 所從聞法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於一切處， 所從聞法者，

能生諸善故， 應起恭敬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生諸善故， 應起恭敬心。

一切諸導師， 正法菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸導師， 正法菩薩眾，

聖僧功德海， 皆悉應恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖僧功德海， 皆悉應恭敬。

修習諸功德， 遠離一切惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習諸功德， 遠離一切惡，

安住於正法， 廣行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於正法， 廣行菩薩道。

若無歸依者， 應起大慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無歸依者， 應起大慈心，

諸在三惡道， 應發大悲念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸在三惡道， 應發大悲念。

一切諸法界， 有成必有敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法界， 有成必有敗，

捨心平等觀， 莫隨煩惱魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨心平等觀， 莫隨煩惱魔。

應發菩提心， 覺悟諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發菩提心， 覺悟諸群生，

無量劫修行， 不起疲倦想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修行， 不起疲倦想。』

「時，彼女母說偈白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼女母說偈白言：

「『唯願太子聽， 此女從生來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唯願太子聽， 此女從生來，

乃至今長成， 一切諸因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至今長成， 一切諸因緣。

太子所生日， 女從蓮華生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子所生日， 女從蓮華生，

其目淨修廣， 肢節悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目淨修廣， 肢節悉具足。

我曾於春月， 遊觀娑羅園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾於春月， 遊觀娑羅園，

覩見諸卉木， 種種華榮茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見諸卉木， 種種華榮茂。

同遊八百女， 容儀悉端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同遊八百女， 容儀悉端嚴，

皆已具足知， 諸巧技能法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆已具足知， 諸巧技能法。

彼園有浴池， 名曰眾莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼園有浴池， 名曰眾莊嚴，

我於池岸坐， 采女眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於池岸坐， 采女眾圍遶。

時彼浴池中， 千葉蓮華生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼浴池中， 千葉蓮華生，

寶葉瑠璃莖， 閻浮檀金臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶葉瑠璃莖， 閻浮檀金臺。

眾妙寶香鬚， 普放淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾妙寶香鬚， 普放淨光明，

遍照閻浮提， 猶若日初出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照閻浮提， 猶若日初出。

時見此玉女， 從彼蓮華生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時見此玉女， 從彼蓮華生，

覩者皆念言， 此則善業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩者皆念言， 此則善業報。

目髮紺青色， 其身如紫金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目髮紺青色， 其身如紫金，

眾寶以莊嚴， 觀者心無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶以莊嚴， 觀者心無厭。

離垢淨無穢， 肢節悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢淨無穢， 肢節悉具足，

猶如真金像， 安處寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如真金像， 安處寶蓮華。

毛孔栴檀香， 普熏於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔栴檀香， 普熏於一切，

口出蓮華香， 演妙梵音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口出蓮華香， 演妙梵音聲。

此是玉女寶， 世間所希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是玉女寶， 世間所希有，

身相悉具足， 種種妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相悉具足， 種種妙莊嚴。

一切諸技術， 世間言論法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸技術， 世間言論法，

究竟悉縷練， 願為哀納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟悉縷練， 願為哀納受。

此是玉女寶， 身分悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是玉女寶， 身分悉圓滿，

功德具莊嚴， 宿行之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德具莊嚴， 宿行之所得。

善知眾生病， 起患之所由， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生病， 起患之所由，

又知對治法， 除滅眾疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知對治法， 除滅眾疑惑。

一切閻浮提， 眾生語言法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切閻浮提， 眾生語言法，

種種妓樂音， 無不善通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妓樂音， 無不善通達。

此女修功德， 遠離女人法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女修功德， 遠離女人法，

能轉眾生心， 唯願哀納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉眾生心， 唯願哀納受。

捨離嫉妬心， 不醉於五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離嫉妬心， 不醉於五欲，

不起瞋恚心， 修習忍智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起瞋恚心， 修習忍智慧。

精進持淨戒， 能辦一切事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進持淨戒， 能辦一切事，

專求諸功德， 太子願納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求諸功德， 太子願納受。

若見諸貧窮， 老病眾苦逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見諸貧窮， 老病眾苦逼，

無所歸依者， 大悲普慈念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所歸依者， 大悲普慈念。

常欲利眾生， 不求自安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常欲利眾生， 不求自安樂，

功德莊嚴身， 饒益於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德莊嚴身， 饒益於一切。

於諸威儀中， 常修不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸威儀中， 常修不放逸，

修習諸善法， 見者無不悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習諸善法， 見者無不悅。

功德普莊嚴， 遠離染污心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德普莊嚴， 遠離染污心，

常求善知識， 恭敬樂供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求善知識， 恭敬樂供養。

修習大慈法， 棄捨怨結心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習大慈法， 棄捨怨結心，

智慧無與等， 唯願哀納受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無與等， 唯願哀納受。』

「爾時，太子答言：『善女！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲無量劫行菩薩行，積集一切功德智慧，淨修一切諸波羅蜜，恭敬、供養一切諸佛，護持正法，嚴淨一切諸佛世界，令如來種相續不斷，教化眾生，滅生死苦，住究竟樂。欲令眾生淨智慧眼，住菩薩道，修菩薩行，具足一切菩薩諸地。令一切眾生心大歡喜，我當盡未來劫行檀波羅蜜，悉捨一切國城、妻子、肢節、手足、頭目、髓腦，或在家布施、出家修道，汝於爾時，莫作障礙，壞我道心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子答言：『善女！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲無量劫行菩薩行，積集一切功德智慧，淨修一切諸波羅蜜，恭敬、供養一切諸佛，護持正法，嚴淨一切諸佛世界，令如來種相續不斷，教化眾生，滅生死苦，住究竟樂。欲令眾生淨智慧眼，住菩薩道，修菩薩行，具足一切菩薩諸地。令一切眾生心大歡喜，我當盡未來劫行檀波羅蜜，悉捨一切國城、妻子、肢節、手足、頭目、髓腦，或在家布施、出家修道，汝於爾時，莫作障礙，壞我道心。』

「爾時，太子重為彼女而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子重為彼女而說偈言：

「『哀愍眾生故， 我發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『哀愍眾生故， 我發菩提心，

無量無數劫， 積集智功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 積集智功德。

無量劫海中， 修習諸大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海中， 修習諸大願，

廣修菩薩行， 具足一切地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修菩薩行， 具足一切地。

三世諸佛所， 學六波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛所， 學六波羅蜜，

聞法能修行， 專求菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法能修行， 專求菩薩道。

十方垢濁剎， 我悉令嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方垢濁剎， 我悉令嚴淨，

除滅諸群生， 三惡道苦患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸群生， 三惡道苦患。

以諸方便力， 廣度一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸方便力， 廣度一切眾，

除滅愚癡闇， 住一切智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅愚癡闇， 住一切智道。

供養諸佛海， 淨修一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛海， 淨修一切地，

發起大慈悲， 內外一切捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起大慈悲， 內外一切捨。

若我施來求， 妻子諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我施來求， 妻子諸眷屬，

在家及出家， 汝莫作障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家及出家， 汝莫作障礙。

若能如是者， 我則納受汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是者， 我則納受汝。』

「時，女答言：『敬從來教，乃至出家不敢有礙。』即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，女答言：『敬從來教，乃至出家不敢有礙。』即說偈言：

「『一切劫海中， 地獄火燒身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切劫海中， 地獄火燒身，

若能眷納我， 甘心受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 甘心受此苦。

一切生死身， 碎末如微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生死身， 碎末如微塵，

若能眷納我， 甘心受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 甘心受此苦。

無量劫頂戴， 一切金剛山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫頂戴， 一切金剛山，

若能眷納我， 甘心受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 甘心受此苦。

一切生死海， 以我施無悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生死海， 以我施無悔，

若得法王處， 願令我亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得法王處， 願令我亦然。

無量無數劫， 修行菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 修行菩薩道，

有來求我者， 歡喜願施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有來求我者， 歡喜願施與。

太子見眾苦， 發起菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子見眾苦， 發起菩提心，

無量大慈悲， 攝眾生及我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大慈悲， 攝眾生及我。

我不求豪富， 不貪五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不求豪富， 不貪五欲樂，

但願共行法， 而為太子妻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但願共行法， 而為太子妻。

修廣明淨眼， 慈愍觀眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修廣明淨眼， 慈愍觀眾生，

不起染污心， 必成菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起染污心， 必成菩提道。

太子遊行時， 地出眾寶華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子遊行時， 地出眾寶華，

此相無有疑， 必為轉輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此相無有疑， 必為轉輪王。

我昔於夢見， 正覺勝日光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔於夢見， 正覺勝日光，

菩提樹下坐， 大眾悉圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提樹下坐， 大眾悉圍遶。

夢中見彼佛， 以手摩我頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中見彼佛， 以手摩我頂，

覺已大歡喜， 踊躍無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺已大歡喜， 踊躍無有量。

空中時有天， 名曰清淨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中時有天， 名曰清淨身，

彼天為我說， 道場佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天為我說， 道場佛興世。

我發如是念， 若見太子者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我發如是念， 若見太子者，

當為分別說， 勝日光佛興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為分別說， 勝日光佛興。

我昔所志願， 於今悉成滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔所志願， 於今悉成滿，

唯願俱往詣， 供養彼如來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願俱往詣， 供養彼如來。』

「爾時，太子聞彼如來出興于世，心大歡喜，踊躍無量，欲見彼佛，以五百寶散彼女人，又與妙德光藏淨周羅寶并妙衣服。時，彼女母即為太子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子聞彼如來出興于世，心大歡喜，踊躍無量，欲見彼佛，以五百寶散彼女人，又與妙德光藏淨周羅寶并妙衣服。時，彼女母即為太子而說偈言：

「『今此玉女寶， 功德莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今此玉女寶， 功德莊嚴身，

我昔所志樂， 此願今成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔所志樂， 此願今成滿。

持戒不放逸， 智慧諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒不放逸， 智慧諸功德，

普於一切世， 最勝無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切世， 最勝無倫匹。

此女蓮華生， 種姓無譏嫌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女蓮華生， 種姓無譏嫌，

遠離諸不善， 太子同志願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸不善， 太子同志願。

此女身柔軟， 猶如天繒纊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女身柔軟， 猶如天繒纊，

蒙彼手摩者， 眾患悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙彼手摩者， 眾患悉除滅。

毛孔所出香， 芬馨無倫比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔所出香， 芬馨無倫比，

眾生若聞者， 悉住於淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若聞者， 悉住於淨戒。

其身淨無垢， 譬如真金像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身淨無垢， 譬如真金像，

若有覩見者， 離害具慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有覩見者， 離害具慈心。

口出微妙音， 無不樂聞者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口出微妙音， 無不樂聞者，

若有聽斯音， 遠離諸惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聽斯音， 遠離諸惡業。

心淨無瑕穢， 質直無諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨無瑕穢， 質直無諂曲，

隨其所聞法， 如說能修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所聞法， 如說能修行。

恭敬善知識， 及所尊重者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬善知識， 及所尊重者，

遠離貪欲心， 專求於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離貪欲心， 專求於正法。

此女心不恃， 妙色蓮花生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女心不恃， 妙色蓮花生，

世間諸榮樂， 唯求無上道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸榮樂， 唯求無上道。』

「時，彼太子與此女俱，并一萬采女出香芽園，各乘寶車，往詣道場，下車步進，遙見如來相好嚴身，其心澄淨，如鏡淵渟，諸根調伏猶如象王，心大歡喜，踊躍無量。與采女眾往詣佛所，頭面禮足，恭敬供養，遶無數匝，各持五百眾妙寶華，供散彼佛，為彼如來興立五百眾香樓閣，雜寶嚴飾。時，彼如來為說普門燈明修多羅，聞說經已，於一切法中得三昧海，所謂：諸佛願海三昧、普照三世光藏三昧、對見一切諸佛三昧、普照一切眾生三昧、普照世界海淨智燈光明三昧、普照眾生根海智光明三昧、救護眾生光雲三昧、教化眾生現前智燈明三昧、聞持諸佛法輪三昧、具普賢行淨雲三昧，於一切法中得如是等諸三昧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼太子與此女俱，并一萬采女出香芽園，各乘寶車，往詣道場，下車步進，遙見如來相好嚴身，其心澄淨，如鏡淵渟，諸根調伏猶如象王，心大歡喜，踊躍無量。與采女眾往詣佛所，頭面禮足，恭敬供養，遶無數匝，各持五百眾妙寶華，供散彼佛，為彼如來興立五百眾香樓閣，雜寶嚴飾。時，彼如來為說普門燈明修多羅，聞說經已，於一切法中得三昧海，所謂：諸佛願海三昧、普照三世光藏三昧、對見一切諸佛三昧、普照一切眾生三昧、普照世界海淨智燈光明三昧、普照眾生根海智光明三昧、救護眾生光雲三昧、教化眾生現前智燈明三昧、聞持諸佛法輪三昧、具普賢行淨雲三昧，於一切法中得如是等諸三昧海。

「時，彼玉女於諸法中得不可壞寂靜法門，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼玉女於諸法中得不可壞寂靜法門，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

「時，彼太子與諸眷屬禮彼如來，遶無數匝，辭退還宮，詣父王所，頭面敬禮，白言：『大王！彼道場上勝日光佛始成正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼太子與諸眷屬禮彼如來，遶無數匝，辭退還宮，詣父王所，頭面敬禮，白言：『大王！彼道場上勝日光佛始成正覺。』

「王問太子：『從誰聞乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王問太子：『從誰聞乎？』

「答言：『從彼離垢妙德女聞。』時，王聞已，歡喜無量，猶如貧人得大寶藏，作如是念：『佛無上寶難值、難遇，能滅眾生惡道、貧苦，為無上醫；善對治法，除滅眾生諸煩惱患，為善導師；於生死海，濟度眾生，置涅槃處。』作是念已，召諸小王及諸群臣并婆羅門、剎利、居士，皆悉集會而告之曰：『我聞太子無上吉語云：勝日光佛出興于世。我聞是已，歡喜無量，無以酬報，今捨王位授與太子。』王捨位已，與諸眷屬往詣道場勝日光佛所，頭面禮足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答言：『從彼離垢妙德女聞。』時，王聞已，歡喜無量，猶如貧人得大寶藏，作如是念：『佛無上寶難值、難遇，能滅眾生惡道、貧苦，為無上醫；善對治法，除滅眾生諸煩惱患，為善導師；於生死海，濟度眾生，置涅槃處。』作是念已，召諸小王及諸群臣并婆羅門、剎利、居士，皆悉集會而告之曰：『我聞太子無上吉語云：勝日光佛出興于世。我聞是已，歡喜無量，無以酬報，今捨王位授與太子。』王捨位已，與諸眷屬往詣道場勝日光佛所，頭面禮足，退坐一面。

「爾時，如來觀察彼王及諸眷屬白毫相中放大光明，名曰一切眾生心燈，普照十方無量世界，一切諸王顯現如來不可思議自在神力，應受化者令彼心淨，具足不可思議功德，超出世間，其身清淨，以微妙音為大眾說離癡曀法真實燈陀羅尼門，佛剎微塵等陀羅尼以為眷屬。彼王聞已，即得廣大智慧光明，閻浮提微塵等菩薩得此陀羅尼，六十那由他人得諸漏盡，一萬眾生皆得離垢清淨法眼，無量眾生悉發阿耨多羅三藐三菩提心。又以不可思議自在神力，於十方剎以三乘法化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來觀察彼王及諸眷屬白毫相中放大光明，名曰一切眾生心燈，普照十方無量世界，一切諸王顯現如來不可思議自在神力，應受化者令彼心淨，具足不可思議功德，超出世間，其身清淨，以微妙音為大眾說離癡曀法真實燈陀羅尼門，佛剎微塵等陀羅尼以為眷屬。彼王聞已，即得廣大智慧光明，閻浮提微塵等菩薩得此陀羅尼，六十那由他人得諸漏盡，一萬眾生皆得離垢清淨法眼，無量眾生悉發阿耨多羅三藐三菩提心。又以不可思議自在神力，於十方剎以三乘法化度眾生。

「爾時，彼王作如是念：『此諸功德若不出家則不能辦，我今應當於如來所出家修道。』前白佛言：『今從世尊出家學道。』佛答王言：『宜知是時。』時，王即與一萬眷屬出家修道，皆得離癡曀法真實燈陀羅尼門及世界微塵等陀羅尼。又得菩薩十明及無量辯淨無礙身，詣諸佛所，悉聞受持佛正法輪，為大法師，以神通力遍諸世界，隨所應化，為彼現身。讚歎佛法并諸過去菩薩所行菩薩本生，又讚歎佛無量無邊自在神力，守護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼王作如是念：『此諸功德若不出家則不能辦，我今應當於如來所出家修道。』前白佛言：『今從世尊出家學道。』佛答王言：『宜知是時。』時，王即與一萬眷屬出家修道，皆得離癡曀法真實燈陀羅尼門及世界微塵等陀羅尼。又得菩薩十明及無量辯淨無礙身，詣諸佛所，悉聞受持佛正法輪，為大法師，以神通力遍諸世界，隨所應化，為彼現身。讚歎佛法并諸過去菩薩所行菩薩本生，又讚歎佛無量無邊自在神力，守護正法。

「爾時，太子月十五日，王得道時，於其正殿，采女圍遶，七寶自至。一金輪寶，名勝自在；二象寶，名曰青山；三紺馬寶，名勇疾風；四神珠寶，名光藏雲；五主藏臣寶，名曰大財；六玉女寶，名淨妙德；七主兵臣寶，名離垢眼。得是七寶，於閻浮提作轉輪王時，有千子，端正勇猛，能伏怨敵。時，彼人民熾盛，豐樂自在，八萬王城，城各建立五百樓閣，大僧伽藍，眾寶莊嚴，一一僧伽藍起廣大塔，一切眾寶以為莊嚴，香華繒蓋而供養之；一一王城次第請佛，以不思議眾妙供具供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子月十五日，王得道時，於其正殿，采女圍遶，七寶自至。一金輪寶，名勝自在；二象寶，名曰青山；三紺馬寶，名勇疾風；四神珠寶，名光藏雲；五主藏臣寶，名曰大財；六玉女寶，名淨妙德；七主兵臣寶，名離垢眼。得是七寶，於閻浮提作轉輪王時，有千子，端正勇猛，能伏怨敵。時，彼人民熾盛，豐樂自在，八萬王城，城各建立五百樓閣，大僧伽藍，眾寶莊嚴，一一僧伽藍起廣大塔，一切眾寶以為莊嚴，香華繒蓋而供養之；一一王城次第請佛，以不思議眾妙供具供養如來。

「時，佛入城，無量眾生皆大歡喜，長養善根，發菩提心，以廣大悲饒益眾生，正求佛法，知真實義，平等觀察三世諸法，明淨智慧，普照三世，知三世佛次第出世，攝取眾生，向菩薩道，行菩薩行，安住菩薩平等正法，逮得如來法輪，智光深入法海，能於己身見一切剎，善知諸根，弘誓願海得一切智。爾時，如來次第受彼諸王請時，如是饒益無量眾生。佛子！爾時，太子增上功德主，豈異人乎？今釋迦牟尼佛是也。爾時，王寶主，寶華佛是也，寶華如來今在東方。過世界海微塵等世界海，有一世界海，名法界虛空光雲；中有世界，名佛圓滿光妙德燈；彼有道場，名曰一切天王光幢；彼佛始成正覺，與不可說佛剎微塵等菩薩大眾圍遶說法，彼寶華佛為菩薩時，淨彼剎海，彼剎海中三世諸佛出興世者，皆寶華佛為菩薩時，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，女母善現者，今我母善目是也。王眷屬者，彼如來所大眾是也。皆悉具足普賢諸行，成就大願，清淨法身，普照世間，其心無壞，逮得菩薩諸三昧門，以清淨眼皆悉對見一切諸佛、一切如來，以虛空等妙音聲雲轉正法輪，悉聞受持，於諸法中得自在力，出入息頃遍遊一切諸佛世界；以微妙音為眾生說法，而未曾離一切佛所，盡未來劫，修菩薩行，隨所應化，悉為現身。爾時，離垢妙德寶女共增上功德主轉輪王四事供養勝日光佛者，我身是也。彼佛滅度後，其世界中有六十百千億那由他佛出興于世，其最初佛號明淨身；次名淨明月普照智；次名智觀幢；次名廣智光明王；次名精進金剛那羅延；次名不壞智；次名智普緣；次名淨德智雲；次名師子智光；次名周羅光明；次名功德光幢；次名智日幢；次名開寶蓮華身；次名功德光；次名智光雲；次名普明淨月；次名莊嚴蓋妙音；次名師子勇猛智照；次名法界慧月；次名覺眾生心虛空電光；次名善鼻妙香；次名寂滅響；次名甘露山；次名法海雷音；次名無壞智音；次名覺空電光周羅；次名月光白毫相雲；次名圓面淨慧；次名善覺智華光；次名寶焰山妙德王；次名廣德夜光；次名妙寶月幢；次名具三昧身；次名勝寶光王；次名現普智光；次名焰海門燈；次名離垢妙音王；次名無等功德；次名勝幢；次名修臂；次名本願淨月；次名真實智燈；次名法上妙音；次名明淨妙德藏王；次名乘幢；次名法海蓮華。佛子！彼一劫中，如是次第六十百千億那由他佛出興于世，我悉親近、恭敬、供養，其最後佛名廣解脫光，於彼佛所得淨智眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，佛入城，無量眾生皆大歡喜，長養善根，發菩提心，以廣大悲饒益眾生，正求佛法，知真實義，平等觀察三世諸法，明淨智慧，普照三世，知三世佛次第出世，攝取眾生，向菩薩道，行菩薩行，安住菩薩平等正法，逮得如來法輪，智光深入法海，能於己身見一切剎，善知諸根，弘誓願海得一切智。爾時，如來次第受彼諸王請時，如是饒益無量眾生。佛子！爾時，太子增上功德主，豈異人乎？今釋迦牟尼佛是也。爾時，王寶主，寶華佛是也，寶華如來今在東方。過世界海微塵等世界海，有一世界海，名法界虛空光雲；中有世界，名佛圓滿光妙德燈；彼有道場，名曰一切天王光幢；彼佛始成正覺，與不可說佛剎微塵等菩薩大眾圍遶說法，彼寶華佛為菩薩時，淨彼剎海，彼剎海中三世諸佛出興世者，皆寶華佛為菩薩時，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，女母善現者，今我母善目是也。王眷屬者，彼如來所大眾是也。皆悉具足普賢諸行，成就大願，清淨法身，普照世間，其心無壞，逮得菩薩諸三昧門，以清淨眼皆悉對見一切諸佛、一切如來，以虛空等妙音聲雲轉正法輪，悉聞受持，於諸法中得自在力，出入息頃遍遊一切諸佛世界；以微妙音為眾生說法，而未曾離一切佛所，盡未來劫，修菩薩行，隨所應化，悉為現身。爾時，離垢妙德寶女共增上功德主轉輪王四事供養勝日光佛者，我身是也。彼佛滅度後，其世界中有六十百千億那由他佛出興于世，其最初佛號明淨身；次名淨明月普照智；次名智觀幢；次名廣智光明王；次名精進金剛那羅延；次名不壞智；次名智普緣；次名淨德智雲；次名師子智光；次名周羅光明；次名功德光幢；次名智日幢；次名開寶蓮華身；次名功德光；次名智光雲；次名普明淨月；次名莊嚴蓋妙音；次名師子勇猛智照；次名法界慧月；次名覺眾生心虛空電光；次名善鼻妙香；次名寂滅響；次名甘露山；次名法海雷音；次名無壞智音；次名覺空電光周羅；次名月光白毫相雲；次名圓面淨慧；次名善覺智華光；次名寶焰山妙德王；次名廣德夜光；次名妙寶月幢；次名具三昧身；次名勝寶光王；次名現普智光；次名焰海門燈；次名離垢妙音王；次名無等功德；次名勝幢；次名修臂；次名本願淨月；次名真實智燈；次名法上妙音；次名明淨妙德藏王；次名乘幢；次名法海蓮華。佛子！彼一劫中，如是次第六十百千億那由他佛出興于世，我悉親近、恭敬、供養，其最後佛名廣解脫光，於彼佛所得淨智眼。

「佛子！爾時，彼佛初成正覺，入城教化，我時為王夫人，與彼大王恭敬、供養，聞彼佛說如來性起燈修多羅，聞已，得淨智眼，又得觀察菩薩三昧海法門。佛子！我得此法門已，於世界微塵等劫受持修習，是諸劫中，值無量佛出興于世，我悉恭敬供養。佛子！我或一劫值一如來出興于世，恭敬供養，或二、或三、或不可說；或於一劫，值世界微塵等佛出興于世，我悉恭敬供養，而未能知諸大菩薩身量像貌及其身業、心行、智慧三昧境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！爾時，彼佛初成正覺，入城教化，我時為王夫人，與彼大王恭敬、供養，聞彼佛說如來性起燈修多羅，聞已，得淨智眼，又得觀察菩薩三昧海法門。佛子！我得此法門已，於世界微塵等劫受持修習，是諸劫中，值無量佛出興于世，我悉恭敬供養。佛子！我或一劫值一如來出興于世，恭敬供養，或二、或三、或不可說；或於一劫，值世界微塵等佛出興于世，我悉恭敬供養，而未能知諸大菩薩身量像貌及其身業、心行、智慧三昧境界。

「佛子！我若見修菩薩行者，歡喜無量，恭敬供養，以諸方便而攝取之，令於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。佛子！我於世界微塵等劫，值遇諸佛，恭敬供養，彼佛說法悉聞受持。時，彼諸佛各以種種修多羅為我說此法門，我聞是已，悉於三世佛剎海中、諸如來所、佛眷屬所修此法門，又行菩薩行、菩薩大願海，種種法門中修此法門，猶未能知普賢菩薩所行法門，何以故？佛子！普賢法門猶如虛空無量無邊，又如眾生及三世海、十方剎海及諸法界無量無邊。佛子！普賢菩薩法門與諸佛身境界齊等。我於世界微塵等劫，觀菩薩身，心無厭足，何以故？我於菩薩一一毛孔中，念念悉見無量無邊莊嚴世界，佛坐道場，成等正覺，於大眾中以微妙音轉正法輪，說種種修多羅，種種諸乘，種種清淨。復次，佛子！我於菩薩一一毛孔中，念念悉見諸眾生海各有所住及其境界、諸根不同；於三世中發菩提心，行菩薩行，具大願海，淨諸菩薩無量無邊波羅蜜海，及諸菩薩本生之海，無量無邊大慈悲海；攝取眾生悉令歡喜，乃至悉見一切菩薩現處中宮，采女圍遶。佛子！我於菩薩一一毛孔中，皆悉覩見如是等事。佛子！我唯知此法門，諸大菩薩皆悉究竟諸方便海，顯現一切眾生等身，隨順世間，於一切毛孔普放一切相海光明，了法無性，諸眾生類等如虛空，一切至處皆悉如如，顯現神變，於諸法界得自在力，遊戲普門一切諸地法門海中；我當云何能知、能說彼功德行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我若見修菩薩行者，歡喜無量，恭敬供養，以諸方便而攝取之，令於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。佛子！我於世界微塵等劫，值遇諸佛，恭敬供養，彼佛說法悉聞受持。時，彼諸佛各以種種修多羅為我說此法門，我聞是已，悉於三世佛剎海中、諸如來所、佛眷屬所修此法門，又行菩薩行、菩薩大願海，種種法門中修此法門，猶未能知普賢菩薩所行法門，何以故？佛子！普賢法門猶如虛空無量無邊，又如眾生及三世海、十方剎海及諸法界無量無邊。佛子！普賢菩薩法門與諸佛身境界齊等。我於世界微塵等劫，觀菩薩身，心無厭足，何以故？我於菩薩一一毛孔中，念念悉見無量無邊莊嚴世界，佛坐道場，成等正覺，於大眾中以微妙音轉正法輪，說種種修多羅，種種諸乘，種種清淨。復次，佛子！我於菩薩一一毛孔中，念念悉見諸眾生海各有所住及其境界、諸根不同；於三世中發菩提心，行菩薩行，具大願海，淨諸菩薩無量無邊波羅蜜海，及諸菩薩本生之海，無量無邊大慈悲海；攝取眾生悉令歡喜，乃至悉見一切菩薩現處中宮，采女圍遶。佛子！我於菩薩一一毛孔中，皆悉覩見如是等事。佛子！我唯知此法門，諸大菩薩皆悉究竟諸方便海，顯現一切眾生等身，隨順世間，於一切毛孔普放一切相海光明，了法無性，諸眾生類等如虛空，一切至處皆悉如如，顯現神變，於諸法界得自在力，遊戲普門一切諸地法門海中；我當云何能知、能說彼功德行？」

爾時，瞿夷語善財言：「善男子！此迦毘羅城摩耶夫人，汝詣彼問云何菩薩修習諸行，不染世法？供養諸佛，於菩薩行得不退轉？除滅障礙，不由他悟，入諸法門，常能應現一切佛所？攝取眾生，盡未來劫，修菩薩行而不退轉，究竟滿足大乘諸願，長養一切眾生善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞿夷語善財言：「善男子！此迦毘羅城摩耶夫人，汝詣彼問云何菩薩修習諸行，不染世法？供養諸佛，於菩薩行得不退轉？除滅障礙，不由他悟，入諸法門，常能應現一切佛所？攝取眾生，盡未來劫，修菩薩行而不退轉，究竟滿足大乘諸願，長養一切眾生善根？」

爾時，瞿夷承佛神力，欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞿夷承佛神力，欲重明此義，以偈頌曰：

「我見樂修行， 菩薩諸行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見樂修行， 菩薩諸行者，

歡喜心無量， 皆悉攝取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜心無量， 皆悉攝取之。

乃昔久遠世， 過百剎塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃昔久遠世， 過百剎塵劫，

有劫名清淨， 世界名光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有劫名清淨， 世界名光明。

爾時彼劫中， 六十百千億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼劫中， 六十百千億，

那由他諸佛， 出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他諸佛， 出興於世間。

最後等正覺， 號為法幢燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後等正覺， 號為法幢燈，

彼佛滅度後， 有王名智山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛滅度後， 有王名智山。

以大自在力， 王領閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大自在力， 王領閻浮提，

悉能廣降伏， 一切諸怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能廣降伏， 一切諸怨敵。

王子有五百， 端正身姝妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子有五百， 端正身姝妙，

其體淨圓滿， 見者無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其體淨圓滿， 見者無厭足。

深信諸佛法， 恭敬而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信諸佛法， 恭敬而供養，

守護正法藏， 受持樂修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護正法藏， 受持樂修習。

彼王有太子， 名曰善光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王有太子， 名曰善光明，

三十相嚴身， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十相嚴身， 饒益諸群生。

五百億人俱， 出家行學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百億人俱， 出家行學道，

勇猛精進力， 護持彼佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進力， 護持彼佛法。

王都名智樹， 一億城圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王都名智樹， 一億城圍遶，

有林名靜德， 眾寶樹莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有林名靜德， 眾寶樹莊嚴。

善光住此林， 廣說佛正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善光住此林， 廣說佛正法，

辯才無窮盡， 令眾悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無窮盡， 令眾悉清淨。

或為乞食故， 入彼王都城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為乞食故， 入彼王都城，

庠序有威儀， 見者莫不欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庠序有威儀， 見者莫不欣。

遊步如師子， 志意常安諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊步如師子， 志意常安諦，

諸根悉調伏， 念慧現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉調伏， 念慧現在前。

爾時有長者， 名曰歡喜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有長者， 名曰歡喜幢，

我為長者女， 名曰隨順光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為長者女， 名曰隨順光。

時我於城中， 遇見善光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我於城中， 遇見善光明，

相好莊嚴身， 歡喜心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴身， 歡喜心無量。

次乞至我門， 我以染心施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次乞至我門， 我以染心施，

摩尼莊嚴具， 投彼善光鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼莊嚴具， 投彼善光鉢。

雖以染愛心， 供養彼佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以染愛心， 供養彼佛子，

二百五十劫， 不經三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百五十劫， 不經三惡道。

常於天人中， 尊貴王家生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於天人中， 尊貴王家生，

恒見善光明， 妙相莊嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒見善光明， 妙相莊嚴身。

於後所過劫， 二百有五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後所過劫， 二百有五十，

善現女家生， 名離垢妙德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現女家生， 名離垢妙德。

我見勝自在， 發起供養心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見勝自在， 發起供養心，

不惜身壽命， 隨其所施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜身壽命， 隨其所施與。

時與太子俱， 覲佛勝日光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時與太子俱， 覲佛勝日光，

歡喜心無量， 發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜心無量， 發起菩提心。

彼劫最後佛， 名廣解脫光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫最後佛， 名廣解脫光，

出興於世間， 我值悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出興於世間， 我值悉供養。

從彼最後佛， 得淨智慧眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼最後佛， 得淨智慧眼，

了知諸法相， 除滅虛妄倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法相， 除滅虛妄倒。

得觀察菩薩， 三昧海法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得觀察菩薩， 三昧海法門，

一念悉覩見， 不可思議剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉覩見， 不可思議剎。

見彼諸佛剎， 或淨或垢穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼諸佛剎， 或淨或垢穢，

於淨不貪樂， 於穢不憎惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨不貪樂， 於穢不憎惡。

普見諸世界， 如來坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸世界， 如來坐道場，

一念見諸佛， 不思議光海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念見諸佛， 不思議光海。

亦見佛眷屬， 一切三摩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見佛眷屬， 一切三摩提，

一切諸法門， 皆悉無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法門， 皆悉無障礙。

又知彼業行， 隨其所住地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知彼業行， 隨其所住地，

及諸大願海， 一念悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸大願海， 一念悉了知。

我於菩薩身， 見諸菩薩等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於菩薩身， 見諸菩薩等，

無量劫修行， 一切莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修行， 一切莫能測。

一一毛孔見， 阿僧祇劫剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔見， 阿僧祇劫剎，

風輪水火輪， 一切大地輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風輪水火輪， 一切大地輪。

種種所依住， 世界形類相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種所依住， 世界形類相，

諸妙莊嚴具， 眾生身差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸妙莊嚴具， 眾生身差別。

又見世界海， 一切諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見世界海， 一切諸世界，

諸佛出興世， 說法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出興世， 說法度眾生。

我於無量劫， 修習菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量劫， 修習菩薩行，

猶不知菩薩， 身業心智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶不知菩薩， 身業心智慧。」

時，善財童子頭面敬禮彼瞿夷足，遶畢辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼瞿夷足，遶畢辭退。