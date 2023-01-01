大方廣佛華嚴經卷第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十五

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十二

爾時，善財童子往詣願勇光明守護眾生夜天所，見彼夜天在大眾中，處於普照摩尼王藏師子之座，摩尼王網羅覆其身，光明普照一切法界，一切日月星宿光明以為其身，一切眾生形類色像，悉於中現；又現一切諸色海身，諸威儀身，諸方面身，應現一切眾生前身，遊行十方自在力身，於一切時現眾生前不失時身，詣諸佛所敬禮之身，長養一切諸善根身，受持一切佛正法雲不忘失身，滿足一切菩薩願身，普照一切諸世界身，除滅癡闇普照一切明淨燈身，知法如幻離垢深慧了諸法身，覺悟一切普現意身，離熾然身，不可壞身，無所依住佛行持身，無有染污清淨法身。善財見已，五體投地，起佛世界微塵等念，念彼天身；良久乃起，恭敬合掌，一心諦觀，於善知識得十種心。何等為十？所謂：得自己心，勇猛精進求薩婆若，能受持故；得具一切智法心，隨順一切正教道故；得自受生心，安住無上正法門故；得同行心，共普賢菩薩諸行願故；得具一切功德藏心，長養一切白淨法故；得勇猛心，長養諸佛大精進故；得具一切諸善根心，成滿一切諸大願故；得辨一切大利益心，具足菩薩自在力故。是為於善知識得十種心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子往詣願勇光明守護眾生夜天所，見彼夜天在大眾中，處於普照摩尼王藏師子之座，摩尼王網羅覆其身，光明普照一切法界，一切日月星宿光明以為其身，一切眾生形類色像，悉於中現；又現一切諸色海身，諸威儀身，諸方面身，應現一切眾生前身，遊行十方自在力身，於一切時現眾生前不失時身，詣諸佛所敬禮之身，長養一切諸善根身，受持一切佛正法雲不忘失身，滿足一切菩薩願身，普照一切諸世界身，除滅癡闇普照一切明淨燈身，知法如幻離垢深慧了諸法身，覺悟一切普現意身，離熾然身，不可壞身，無所依住佛行持身，無有染污清淨法身。善財見已，五體投地，起佛世界微塵等念，念彼天身；良久乃起，恭敬合掌，一心諦觀，於善知識得十種心。何等為十？所謂：得自己心，勇猛精進求薩婆若，能受持故；得具一切智法心，隨順一切正教道故；得自受生心，安住無上正法門故；得同行心，共普賢菩薩諸行願故；得具一切功德藏心，長養一切白淨法故；得勇猛心，長養諸佛大精進故；得具一切諸善根心，成滿一切諸大願故；得辨一切大利益心，具足菩薩自在力故。是為於善知識得十種心。

爾時，善財一心觀察彼夜天已，得世界微塵等菩薩共法；所謂：正念共法，念十方三世一切佛故；大慧共法，分別了知一切法海故；諸趣共法，一切佛法輪不可壞故；覺悟共法，智如虛空，普照三世一切方便海故；諸根共法，以明淨慧，普照眾生一切根海故；淨心共法，修菩薩道，得一切智無礙功德莊嚴故；境界共法，明淨智慧照佛境故；隨順方便共法，究竟一切智方便海，普照一切故；知義共法，知一切法真實性故；法無畏共法，壞散一切諸怨敵故；清淨色身共法，隨其所應現淨身故；諸力共法，於薩婆若不退轉故；無畏共法，淨正直心如虛空故；精進共法，於一切劫，行菩薩行不退轉故；辯才共法，明淨智慧，深入諸法，照一切故；無比共法，一切眾生無能勝故；語言共法，於大眾中，說淨妙法無所畏故；妙聲共法，能師子吼，出微妙聲，滿一切法海故；淨音共法，一切眾生悉樂聞故；淨德共法，令一切眾生悉清淨故；智地共法，於一切佛受法輪故；梵行共法，安住一切佛境界故；大慈共法，於念念中，普覆一切眾生海故；大悲共法，雨甘露法，救一切眾生故；身業共法，於一切眾生隨所作故；口業共法，分別一切語言法故；意業共法，立一切眾生薩婆若心故；莊嚴共法，嚴淨一切諸佛剎故；詣一切佛共法，見一切佛出興世故；勸請共法，請諸如來轉法輪故；供養共法，供養一切諸如來故；教化共法，度脫一切諸眾生故；光明共法，照一切法故；三昧共法，於一切眾生心海得不動故；充滿共法，諸菩薩等自在神力滿諸佛剎故；菩薩法門共法，出生菩薩自在力故；眷屬共法，樂與菩薩共同止故；深入共法，分別一切諸世界故；了心共法，廣淨佛剎故；隨順共法，入一切佛世界海故；充滿方便共法，分別了知一切世界故；無上共法，普現一切諸佛剎故；不退共法，遊行十方無障礙故；除滅一切愚癡共法，得一切佛圓滿智故；不生共法，與一切佛為眷屬故；滿一切佛剎網共法，恭敬供養一切佛故；決定智共法，分別了知諸法海故；如說修行共法，順入一切諸法門故；專求共法，欲求一切諸淨法故；清淨共法，諸佛功德莊嚴身、口、意故；淨意共法，於一切法智滿淨故；勇猛共法，究竟一切事滿善根故；淨行共法，滿足一切菩薩行故；無礙共法，分別了知諸法相故；方便共法，具足自在智法門故；淨入共法，隨其所應現境界故；菩薩門共法，修行一切諸佛法故；護持共法，一切諸佛所護持故；離生共法，次第逮得菩薩地故；安住共法，安住一切菩薩住故；演說共法，了知諸佛授記法故；禪定共法，於一念中，悉入一切諸三昧故；三昧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財一心觀察彼夜天已，得世界微塵等菩薩共法；所謂：正念共法，念十方三世一切佛故；大慧共法，分別了知一切法海故；諸趣共法，一切佛法輪不可壞故；覺悟共法，智如虛空，普照三世一切方便海故；諸根共法，以明淨慧，普照眾生一切根海故；淨心共法，修菩薩道，得一切智無礙功德莊嚴故；境界共法，明淨智慧照佛境故；隨順方便共法，究竟一切智方便海，普照一切故；知義共法，知一切法真實性故；法無畏共法，壞散一切諸怨敵故；清淨色身共法，隨其所應現淨身故；諸力共法，於薩婆若不退轉故；無畏共法，淨正直心如虛空故；精進共法，於一切劫，行菩薩行不退轉故；辯才共法，明淨智慧，深入諸法，照一切故；無比共法，一切眾生無能勝故；語言共法，於大眾中，說淨妙法無所畏故；妙聲共法，能師子吼，出微妙聲，滿一切法海故；淨音共法，一切眾生悉樂聞故；淨德共法，令一切眾生悉清淨故；智地共法，於一切佛受法輪故；梵行共法，安住一切佛境界故；大慈共法，於念念中，普覆一切眾生海故；大悲共法，雨甘露法，救一切眾生故；身業共法，於一切眾生隨所作故；口業共法，分別一切語言法故；意業共法，立一切眾生薩婆若心故；莊嚴共法，嚴淨一切諸佛剎故；詣一切佛共法，見一切佛出興世故；勸請共法，請諸如來轉法輪故；供養共法，供養一切諸如來故；教化共法，度脫一切諸眾生故；光明共法，照一切法故；三昧共法，於一切眾生心海得不動故；充滿共法，諸菩薩等自在神力滿諸佛剎故；菩薩法門共法，出生菩薩自在力故；眷屬共法，樂與菩薩共同止故；深入共法，分別一切諸世界故；了心共法，廣淨佛剎故；隨順共法，入一切佛世界海故；充滿方便共法，分別了知一切世界故；無上共法，普現一切諸佛剎故；不退共法，遊行十方無障礙故；除滅一切愚癡共法，得一切佛圓滿智故；不生共法，與一切佛為眷屬故；滿一切佛剎網共法，恭敬供養一切佛故；決定智共法，分別了知諸法海故；如說修行共法，順入一切諸法門故；專求共法，欲求一切諸淨法故；清淨共法，諸佛功德莊嚴身、口、意故；淨意共法，於一切法智滿淨故；勇猛共法，究竟一切事滿善根故；淨行共法，滿足一切菩薩行故；無礙共法，分別了知諸法相故；方便共法，具足自在智法門故；淨入共法，隨其所應現境界故；菩薩門共法，修行一切諸佛法故；護持共法，一切諸佛所護持故；離生共法，次第逮得菩薩地故；安住共法，安住一切菩薩住故；演說共法，了知諸佛授記法故；禪定共法，於一念中，悉入一切諸三昧故；三昧

起共法，一切佛事種種相故；淨念共法，知一切念故；菩薩行共法，盡未來劫，行菩薩行不斷絕故；淨信共法，歡喜增長佛智慧故；長養共法，除滅一切諸障礙故；不退智共法，與一切佛智慧等故；受生共法，隨時應化一切眾生故；住共法，住一切智故；境界共法，法界境界故；無著共法，心不染著一切有故；善知法相共法，等心觀察一切法故；容受共法，於己身內，受持一切諸佛法故；通明共法，分別了知一切世間故；神力共法，以少方便，遊行一切佛剎海故；陀羅尼共法，普照一切陀羅尼海故；持一切佛法輪共法，悉能受持一切修多羅法故；深入共法，解一切法如虛空故；淨光共法，普照一切諸世界故；明淨共法，隨其所應現眾生故；震動共法，動諸佛剎，為諸眾生現自在故；不虛共法，見聞念者，悉不虛故；聖道共法，滿一切願十力智故。得如是等佛剎微塵等菩薩共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起共法，一切佛事種種相故；淨念共法，知一切念故；菩薩行共法，盡未來劫，行菩薩行不斷絕故；淨信共法，歡喜增長佛智慧故；長養共法，除滅一切諸障礙故；不退智共法，與一切佛智慧等故；受生共法，隨時應化一切眾生故；住共法，住一切智故；境界共法，法界境界故；無著共法，心不染著一切有故；善知法相共法，等心觀察一切法故；容受共法，於己身內，受持一切諸佛法故；通明共法，分別了知一切世間故；神力共法，以少方便，遊行一切佛剎海故；陀羅尼共法，普照一切陀羅尼海故；持一切佛法輪共法，悉能受持一切修多羅法故；深入共法，解一切法如虛空故；淨光共法，普照一切諸世界故；明淨共法，隨其所應現眾生故；震動共法，動諸佛剎，為諸眾生現自在故；不虛共法，見聞念者，悉不虛故；聖道共法，滿一切願十力智故。得如是等佛剎微塵等菩薩共法。

爾時，善財入如是等菩薩共法，於善知識得無量無邊淨正直心，偏袒右肩，恭敬合掌，以偈讚歎彼夜天曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財入如是等菩薩共法，於善知識得無量無邊淨正直心，偏袒右肩，恭敬合掌，以偈讚歎彼夜天曰：

「我以無上心， 專求佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以無上心， 專求佛菩提，

今於善知識， 而起自己心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於善知識， 而起自己心。

遠離諸惡業， 成就清淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡業， 成就清淨行，

由見善知識， 得無盡白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由見善知識， 得無盡白法。

我見知識已， 功德莊嚴心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見知識已， 功德莊嚴心，

盡未來剎劫， 修行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來剎劫， 修行菩薩道。

唯願善知識， 哀愍攝取我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願善知識， 哀愍攝取我，

為我悉顯現， 正教真實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我悉顯現， 正教真實法。

閉塞諸惡趣， 廣開天人路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閉塞諸惡趣， 廣開天人路，

佛一切智道， 為我悉顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一切智道， 為我悉顯現。

念彼善知識， 一切功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼善知識， 一切功德藏，

我於念念得， 虛空功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於念念得， 虛空功德海。

授我波羅蜜， 不思議功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授我波羅蜜， 不思議功德，

長養諸善福， 智繒速冠頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養諸善福， 智繒速冠頂。

我念善知識， 一切種智道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念善知識， 一切種智道，

依止善知識， 滿足白淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止善知識， 滿足白淨法。

具足眾善利， 功德普成滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足眾善利， 功德普成滿，

究竟一切法， 成就薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一切法， 成就薩婆若。

知識為大師， 安立無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知識為大師， 安立無上法，

無量無數劫， 不能報其恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 不能報其恩。」

爾時，善財說偈讚已，白言：「天神向所顯現不思議法，此法門者名為何等？發道心來為幾時耶？久如當成無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財說偈讚已，白言：「天神向所顯現不思議法，此法門者名為何等？發道心來為幾時耶？久如當成無上菩提？」

答言：「善男子！此法門者名隨應化覺悟眾生長養善根。善男子！我入此法門，覺悟一切諸法平等，知一切法真實之相，遠離世間，無所染著，解一切色非一、非異，了色非色，而能顯現無量諸色；所謂：種種色、清淨色、莊嚴色、放一切莊嚴色、普現色、同一切眾生色、一切世間現前色、普照色、見無厭色、相好淨色、離惡色、現勇猛色、甚深色、一切世間無能盡色、歎無盡色、種種雲色、諸形像色、顯現無量自在力色、可愛樂色、一切善起色、隨應現前色、隨應度眾生色、普照無礙色、離垢色、不壞淨身色、不思議法方便光明色、非比非無比妙絕色、非明闇色、滅一切闇色、積集一切白淨法色、功德大海之所生色、過去修行恭敬生色、淨直心生如虛空色、勝廣大色、無斷無盡色、海光明色、一切世間無所依止不可壞色、充滿一切十方無礙色、念念色、海色、令一切眾生大歡喜色、攝取一切眾生堅固色、一切毛孔中如來功德師子吼色、淨一切眾生深心色、顯現一切法義色、圓滿光明無礙色、離垢虛空等色、不依垢無著色、普照離垢法界色、不可稱色、隨眼見色、照諸方色、隨時顯現應眾生色、寂靜色、滅一切煩惱色、一切眾生功德福田光明色、見不虛色、大智光色、無礙法身滿一切色、顯現威儀不虛色、積集大慈海色、具足功德須彌山色、普照一切趣色、淨大智色、正念一切世間色、一切寶光色、淨寶藏色、不壞淨眾生色、趣薩婆若色、悅眾生眼色、一切寶莊嚴勝光明色、不取不捨一切眾生色、無決定無究竟色、顯現自在諸持力色、一切自在神足色、佛種姓色、遠離眾惡滿法界色、悉詣一切諸佛大眾照一切色、成諸海色、善行依果色、隨化授色、一切世間見無厭色、種種光明普照色、顯現三世一切色、顯現一切海色、放一切光明海色、種種光色、過一切世間一切香光色、顯現圓滿諸日雲色、持圓滿淨月雲色、放須彌山妙華雲色、出種種鬘雲色、顯現一切鉢曇摩華雲色、一切香像雲充滿法界色、散一切末香雲色、現一切佛淨願身色、一切音聲出師子吼法界海色、普賢菩薩清淨身色，於念念中現如是等色，充滿十方教化眾生。或見、或念、而得度脫；或現轉法輪；或現隨時應；或現親近；或現覺悟；或現自在神力；或現種種變化；或現不可思議自在神力變化，度脫眾生，滅不善法，安立善法，滿足大願，一切智勢力，菩薩法門勢力，具足成就大慈大悲。佛子！我住此法門，現無量色身，分別了達一切色海，放無量無邊法雲，普照一切諸佛世界，現無量無邊諸佛，現無量無邊自在神力，覺悟眾生長養善根，於念念中，令不可思議眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！此法門者名隨應化覺悟眾生長養善根。善男子！我入此法門，覺悟一切諸法平等，知一切法真實之相，遠離世間，無所染著，解一切色非一、非異，了色非色，而能顯現無量諸色；所謂：種種色、清淨色、莊嚴色、放一切莊嚴色、普現色、同一切眾生色、一切世間現前色、普照色、見無厭色、相好淨色、離惡色、現勇猛色、甚深色、一切世間無能盡色、歎無盡色、種種雲色、諸形像色、顯現無量自在力色、可愛樂色、一切善起色、隨應現前色、隨應度眾生色、普照無礙色、離垢色、不壞淨身色、不思議法方便光明色、非比非無比妙絕色、非明闇色、滅一切闇色、積集一切白淨法色、功德大海之所生色、過去修行恭敬生色、淨直心生如虛空色、勝廣大色、無斷無盡色、海光明色、一切世間無所依止不可壞色、充滿一切十方無礙色、念念色、海色、令一切眾生大歡喜色、攝取一切眾生堅固色、一切毛孔中如來功德師子吼色、淨一切眾生深心色、顯現一切法義色、圓滿光明無礙色、離垢虛空等色、不依垢無著色、普照離垢法界色、不可稱色、隨眼見色、照諸方色、隨時顯現應眾生色、寂靜色、滅一切煩惱色、一切眾生功德福田光明色、見不虛色、大智光色、無礙法身滿一切色、顯現威儀不虛色、積集大慈海色、具足功德須彌山色、普照一切趣色、淨大智色、正念一切世間色、一切寶光色、淨寶藏色、不壞淨眾生色、趣薩婆若色、悅眾生眼色、一切寶莊嚴勝光明色、不取不捨一切眾生色、無決定無究竟色、顯現自在諸持力色、一切自在神足色、佛種姓色、遠離眾惡滿法界色、悉詣一切諸佛大眾照一切色、成諸海色、善行依果色、隨化授色、一切世間見無厭色、種種光明普照色、顯現三世一切色、顯現一切海色、放一切光明海色、種種光色、過一切世間一切香光色、顯現圓滿諸日雲色、持圓滿淨月雲色、放須彌山妙華雲色、出種種鬘雲色、顯現一切鉢曇摩華雲色、一切香像雲充滿法界色、散一切末香雲色、現一切佛淨願身色、一切音聲出師子吼法界海色、普賢菩薩清淨身色，於念念中現如是等色，充滿十方教化眾生。或見、或念、而得度脫；或現轉法輪；或現隨時應；或現親近；或現覺悟；或現自在神力；或現種種變化；或現不可思議自在神力變化，度脫眾生，滅不善法，安立善法，滿足大願，一切智勢力，菩薩法門勢力，具足成就大慈大悲。佛子！我住此法門，現無量色身，分別了達一切色海，放無量無邊法雲，普照一切諸佛世界，現無量無邊諸佛，現無量無邊自在神力，覺悟眾生長養善根，於念念中，令不可思議眾生

，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。

「佛子！如汝所問，得此法門為幾時者？我今承佛神力，為汝解說。佛子！菩薩圓滿智慧，離一切虛妄，本性清淨，一切種智，超出一切諸障礙山，隨所應化，皆悉普照。佛子！譬如日性，無有暗冥；但日沒已，天下則闇，出則大明；菩薩圓滿明淨智日亦復如是，離一切虛妄，普照一切，教化眾生。佛子！譬如淨日，出閻浮提，普照天下眾寶山樹，影現一切；大海、河、池、眾生之類，莫不對見，日亦不來入此池流，菩薩智日亦復如是，出三有海，於佛實法虛空中行，住於寂滅，應現一切趣趣生處，同眾生身而化度之，實不生死，無所染著，離一切虛妄，無脩短想。何以故？佛子！菩薩摩訶薩離諸顛倒，了一切世，悉如夢幻，解真實法，無有眾生，圓滿大悲，皆悉對現一切眾生而教化之。佛子！譬如大船不依此岸，不樂彼岸，不著中流，於大海中，濟度眾生；菩薩摩訶薩亦復如是，以波羅蜜力船，於生死海，濟度眾生，不依此岸，不樂彼岸，而度眾生，於一切劫，修菩薩行，不起劫想，亦不見劫有脩短相。佛子！譬如虛空出過法界一切世界，有成、有敗，而彼虛空，本性清淨，無所染污，不可沮壞，遠離恐怖一切障礙，而能普持未來諸劫一切佛剎；菩薩摩訶薩心亦復如是，以虛空等圓滿智慧，莊嚴其心，發起一切大願風輪，持一切眾生，令滅惡道生諸善趣，心無憂喜，安立眾生一切智道，除滅煩惱生死過患。佛子！譬如化人，無有實形，生、老、病、死、飢渴等苦，菩薩出生如化智慧，不可沮壞，妙色法身亦復如是，於一切劫諸生死中，化度眾生，而無所著，亦無恐怖、無貪、無恚，除滅一切熾然煩惱，心不貪樂一切趣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如汝所問，得此法門為幾時者？我今承佛神力，為汝解說。佛子！菩薩圓滿智慧，離一切虛妄，本性清淨，一切種智，超出一切諸障礙山，隨所應化，皆悉普照。佛子！譬如日性，無有暗冥；但日沒已，天下則闇，出則大明；菩薩圓滿明淨智日亦復如是，離一切虛妄，普照一切，教化眾生。佛子！譬如淨日，出閻浮提，普照天下眾寶山樹，影現一切；大海、河、池、眾生之類，莫不對見，日亦不來入此池流，菩薩智日亦復如是，出三有海，於佛實法虛空中行，住於寂滅，應現一切趣趣生處，同眾生身而化度之，實不生死，無所染著，離一切虛妄，無脩短想。何以故？佛子！菩薩摩訶薩離諸顛倒，了一切世，悉如夢幻，解真實法，無有眾生，圓滿大悲，皆悉對現一切眾生而教化之。佛子！譬如大船不依此岸，不樂彼岸，不著中流，於大海中，濟度眾生；菩薩摩訶薩亦復如是，以波羅蜜力船，於生死海，濟度眾生，不依此岸，不樂彼岸，而度眾生，於一切劫，修菩薩行，不起劫想，亦不見劫有脩短相。佛子！譬如虛空出過法界一切世界，有成、有敗，而彼虛空，本性清淨，無所染污，不可沮壞，遠離恐怖一切障礙，而能普持未來諸劫一切佛剎；菩薩摩訶薩心亦復如是，以虛空等圓滿智慧，莊嚴其心，發起一切大願風輪，持一切眾生，令滅惡道生諸善趣，心無憂喜，安立眾生一切智道，除滅煩惱生死過患。佛子！譬如化人，無有實形，生、老、病、死、飢渴等苦，菩薩出生如化智慧，不可沮壞，妙色法身亦復如是，於一切劫諸生死中，化度眾生，而無所著，亦無恐怖、無貪、無恚，除滅一切熾然煩惱，心不貪樂一切趣生。

「佛子！菩薩智慧雖復如是甚深難測，我當承佛神力，為汝解說，令未來世諸菩薩等滿足大願，成就諸力。佛子！乃往古世過世界海微塵等劫，復過是數有劫名善光，彼有世界名曰寶光。於彼劫中，有萬如來出興于世，最初如來號法輪音聲虛空燈，彼閻浮提中，有寶莊嚴王都，彼有大林名善光明。於此林中有一道場名曰善華；彼道場上，有寶蓮花師子之座，時，彼如來於此座上，成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，人民壽十千歲，殺盜、婬佚、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪恚、邪見，行如是等十不善道；時，彼如來於百歲中，坐於道場，為諸菩薩及諸天王并閻浮提宿植德者，而為說法，其餘眾生，待善根熟。爾時，國王名曰勝光，時，彼人民行十不善，貪著五欲，作種種惡，遠離善法，不孝父母，不敬沙門、婆羅門，有無量眾生犯王治法，囚執囹圄，受諸楚毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩智慧雖復如是甚深難測，我當承佛神力，為汝解說，令未來世諸菩薩等滿足大願，成就諸力。佛子！乃往古世過世界海微塵等劫，復過是數有劫名善光，彼有世界名曰寶光。於彼劫中，有萬如來出興于世，最初如來號法輪音聲虛空燈，彼閻浮提中，有寶莊嚴王都，彼有大林名善光明。於此林中有一道場名曰善華；彼道場上，有寶蓮花師子之座，時，彼如來於此座上，成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，人民壽十千歲，殺盜、婬佚、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪恚、邪見，行如是等十不善道；時，彼如來於百歲中，坐於道場，為諸菩薩及諸天王并閻浮提宿植德者，而為說法，其餘眾生，待善根熟。爾時，國王名曰勝光，時，彼人民行十不善，貪著五欲，作種種惡，遠離善法，不孝父母，不敬沙門、婆羅門，有無量眾生犯王治法，囚執囹圄，受諸楚毒。

「爾時，彼王有一太子名曰善伏，端正殊特，成就妙色，具二十八大人之相，處在中宮，采女圍遶，聞彼獄人楚毒音聲，聞已憂惱，起大悲心。入彼獄中，見諸罪人，裸形亂髮，繫縛搒笞，悲號流淚，苦毒無量，太子見已，發大悲心，慰諭之言：『莫恐！莫怖！我今能令汝等解脫。』於是太子往詣王所，白言：『大王！獄中罪人願施無畏，大王哀愍，幸垂矜赦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼王有一太子名曰善伏，端正殊特，成就妙色，具二十八大人之相，處在中宮，采女圍遶，聞彼獄人楚毒音聲，聞已憂惱，起大悲心。入彼獄中，見諸罪人，裸形亂髮，繫縛搒笞，悲號流淚，苦毒無量，太子見已，發大悲心，慰諭之言：『莫恐！莫怖！我今能令汝等解脫。』於是太子往詣王所，白言：『大王！獄中罪人願施無畏，大王哀愍，幸垂矜赦。』

「時，彼大王召諸群臣，而共參議此事云何？群臣答言：『彼諸罪人，竊盜官物，謀弒大王，侵犯宮人，有如是罪，必應刑戮，若救彼者，罪應至死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼大王召諸群臣，而共參議此事云何？群臣答言：『彼諸罪人，竊盜官物，謀弒大王，侵犯宮人，有如是罪，必應刑戮，若救彼者，罪應至死。』

「時，彼太子大悲深至救護彼故，作如是言：『我代獄囚受諸楚毒，願苦治我，我為救彼，不惜身命，欲令罪囚，悉得解脫，所以者何？若我不救此眾生者，云何能濟三界牢獄？諸在生死牢獄眾生，悉為貪愛之所纏縛，愚癡所蔽，受種種苦，身形鄙陋，心常放逸，而不能知出要之道，無智慧光，著諸法界，無有福慧，遠離實智，染縛結垢，幽閉苦獄，隨順惡魔，生、老、病、死常為憂惱之所逼迫，我當云何令彼解脫？我今應當捨自身命而救拔之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼太子大悲深至救護彼故，作如是言：『我代獄囚受諸楚毒，願苦治我，我為救彼，不惜身命，欲令罪囚，悉得解脫，所以者何？若我不救此眾生者，云何能濟三界牢獄？諸在生死牢獄眾生，悉為貪愛之所纏縛，愚癡所蔽，受種種苦，身形鄙陋，心常放逸，而不能知出要之道，無智慧光，著諸法界，無有福慧，遠離實智，染縛結垢，幽閉苦獄，隨順惡魔，生、老、病、死常為憂惱之所逼迫，我當云何令彼解脫？我今應當捨自身命而救拔之。』

「爾時，五百大臣咸發聲言：『大王！當知如太子意，放獄囚者，毀壞王法，危及我等，不治太子，國不久立！』王聞此言，即發威怒，令誅太子，王后聞之，毀容降服，與千采女馳詣王所，頭面禮足，如是請言：『大王！當知太子有罪，願垂慈恕賜其壽命！』時，彼大王即召太子，太子既至，復白王言：『願垂哀赦獄囚苦人，若不矜恕，我代受苦。』王言：『隨意！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，五百大臣咸發聲言：『大王！當知如太子意，放獄囚者，毀壞王法，危及我等，不治太子，國不久立！』王聞此言，即發威怒，令誅太子，王后聞之，毀容降服，與千采女馳詣王所，頭面禮足，如是請言：『大王！當知太子有罪，願垂慈恕賜其壽命！』時，彼大王即召太子，太子既至，復白王言：『願垂哀赦獄囚苦人，若不矜恕，我代受苦。』王言：『隨意！』

「爾時，太子即入獄中，放諸罪人，代受楚毒，曾無中悔，一向正念，一切種智，大悲為首，饒益眾生。夫人白王：『願聽太子在外，半月布施修福，然後隨王如法苦治。』王即聽許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子即入獄中，放諸罪人，代受楚毒，曾無中悔，一向正念，一切種智，大悲為首，饒益眾生。夫人白王：『願聽太子在外，半月布施修福，然後隨王如法苦治。』王即聽許。

「時，彼都城北，有一大林名曰日光，太子詣彼，設大施會，須食與食、須衣與衣，乃至車乘、華鬘、塗香、末香、幢幡、繒蓋，及餘一切寶莊嚴具，期限既滿。爾時，國王及諸群臣、長者、居士、男女、大小、并諸外道，皆悉雲集。爾時，法輪音聲虛空燈如來，知諸眾生應化時至，與大眾俱，天王圍遶，龍王供養；夜叉王守護；乾闥婆王讚歎；阿修羅王禮侍；迦樓羅王以清淨心散諸雜寶；緊那羅王歡喜讚歎，供養過去諸佛；摩睺羅伽王悲泣正觀；與如是等無量大眾前後圍遶，來詣彼會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼都城北，有一大林名曰日光，太子詣彼，設大施會，須食與食、須衣與衣，乃至車乘、華鬘、塗香、末香、幢幡、繒蓋，及餘一切寶莊嚴具，期限既滿。爾時，國王及諸群臣、長者、居士、男女、大小、并諸外道，皆悉雲集。爾時，法輪音聲虛空燈如來，知諸眾生應化時至，與大眾俱，天王圍遶，龍王供養；夜叉王守護；乾闥婆王讚歎；阿修羅王禮侍；迦樓羅王以清淨心散諸雜寶；緊那羅王歡喜讚歎，供養過去諸佛；摩睺羅伽王悲泣正觀；與如是等無量大眾前後圍遶，來詣彼會。

「爾時，太子及諸大眾，遙見佛來，端嚴殊特，諸根寂定，如大象王神心澄明淨；若淵海，顯現如來自在境界，勝妙功德，相好嚴身，圓滿光明，普照一切，震動十方無量世界。一切毛孔，普出如來微妙香雲，普雨種種諸莊嚴雲，行佛威儀，除滅一切眾生煩惱。爾時，太子既見如來，歡喜無量，五體投地，合掌白言：『善來世尊！念哀取我，唯願世尊處摩尼座。』諸菩薩眾皆就寶座，周匝圍遶。時，佛坐已，除滅一切眾生苦患，離諸障蓋堪聖法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子及諸大眾，遙見佛來，端嚴殊特，諸根寂定，如大象王神心澄明淨；若淵海，顯現如來自在境界，勝妙功德，相好嚴身，圓滿光明，普照一切，震動十方無量世界。一切毛孔，普出如來微妙香雲，普雨種種諸莊嚴雲，行佛威儀，除滅一切眾生煩惱。爾時，太子既見如來，歡喜無量，五體投地，合掌白言：『善來世尊！念哀取我，唯願世尊處摩尼座。』諸菩薩眾皆就寶座，周匝圍遶。時，佛坐已，除滅一切眾生苦患，離諸障蓋堪聖法器。

「爾時，如來知諸眾生應受化者，而為演說圓滿因緣修多羅。時，彼大眾聞正法已，八十那由他眾生皆起離垢清淨法眼，得無學地，一萬眾生得大乘道，滿足普賢菩薩行願，見十方佛轉正法輪，現自在力，百佛世界微塵等眾生，具摩訶衍，滅十方世界無量眾生惡道苦難，生天人趣。時，彼太子得隨應化覺悟眾生長養善根法門。佛子！爾時，太子豈異人乎？我身是也！我於一切眾生，起大悲心，普饒益之；不著三界，又亦不求名譽果報，捨離憍慢，不輕他人，不加彼惡，不貪財利，遠離三有，莊嚴大乘，開一切智門，普行菩薩無量諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來知諸眾生應受化者，而為演說圓滿因緣修多羅。時，彼大眾聞正法已，八十那由他眾生皆起離垢清淨法眼，得無學地，一萬眾生得大乘道，滿足普賢菩薩行願，見十方佛轉正法輪，現自在力，百佛世界微塵等眾生，具摩訶衍，滅十方世界無量眾生惡道苦難，生天人趣。時，彼太子得隨應化覺悟眾生長養善根法門。佛子！爾時，太子豈異人乎？我身是也！我於一切眾生，起大悲心，普饒益之；不著三界，又亦不求名譽果報，捨離憍慢，不輕他人，不加彼惡，不貪財利，遠離三有，莊嚴大乘，開一切智門，普行菩薩無量諸行。

「佛子！我於爾時，得此法門。時諸大臣今五百惡人調達眷屬是也。彼諸人等，佛皆教化，令發阿耨多羅三藐三菩提心，過未來世須彌山微塵等劫，成等正覺；所住世界同名寶光；國界莊嚴、父母種姓、受胎、出生、棄家學道、往詣道場、轉正法輪、說修多羅、語言、音聲、光明、眷屬、壽命、法住、及其名號，皆悉不同。其最初佛，號饒益月；第二佛號大悲師子；第三佛號救護眾生；最後如來號大醫王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我於爾時，得此法門。時諸大臣今五百惡人調達眷屬是也。彼諸人等，佛皆教化，令發阿耨多羅三藐三菩提心，過未來世須彌山微塵等劫，成等正覺；所住世界同名寶光；國界莊嚴、父母種姓、受胎、出生、棄家學道、往詣道場、轉正法輪、說修多羅、語言、音聲、光明、眷屬、壽命、法住、及其名號，皆悉不同。其最初佛，號饒益月；第二佛號大悲師子；第三佛號救護眾生；最後如來號大醫王。

「佛子！當知本諸罪人我所救者，即拘樓孫等賢劫千佛，及百萬阿僧祇諸大菩薩，於無量精進妙德慧佛所，發阿耨多羅三藐三菩提心，今悉現在十方國土，行菩薩行，修習增廣，此隨應化覺悟眾生，長養善根法門者是也；佛子！時，王勝光者，今薩遮尼揵子大論師是也；時，王宮人諸眷屬者，即彼尼揵六萬弟子與師俱來共佛論義，悉降伏之，授阿耨多羅三藐三菩提記者是也。此諸人等，當成正覺，世界劫號，皆悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！當知本諸罪人我所救者，即拘樓孫等賢劫千佛，及百萬阿僧祇諸大菩薩，於無量精進妙德慧佛所，發阿耨多羅三藐三菩提心，今悉現在十方國土，行菩薩行，修習增廣，此隨應化覺悟眾生，長養善根法門者是也；佛子！時，王勝光者，今薩遮尼揵子大論師是也；時，王宮人諸眷屬者，即彼尼揵六萬弟子與師俱來共佛論義，悉降伏之，授阿耨多羅三藐三菩提記者是也。此諸人等，當成正覺，世界劫號，皆悉不同。

「佛子！我於爾時，救罪人已，父母聽我捨離國土、妻子、眷屬，於法輪音聲虛空燈佛所，出家學道，五百歲中，淨修梵行，於此中間得一萬三昧、一萬陀羅尼門、一萬諸明、一萬法藏、一萬薩婆若勇猛精進、一萬清淨忍門、一萬寂滅禪定、一萬方便般若波羅蜜，各於十方現前；對見一萬如來、出生一萬菩薩大願，長養菩薩一萬諸力；又得菩薩一萬神通，於念念中，各遊十方一萬佛剎；於念念中，各憶十方一萬佛海；見彼如來一萬化海，普遊十方，教化眾生；於念念中，見十佛世界眾生，於諸趣中，死此生彼，或好、或醜、或之善處、或入惡道，知彼眾生諸心，心法、心意所行，及諸根海行業善根，皆悉明達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我於爾時，救罪人已，父母聽我捨離國土、妻子、眷屬，於法輪音聲虛空燈佛所，出家學道，五百歲中，淨修梵行，於此中間得一萬三昧、一萬陀羅尼門、一萬諸明、一萬法藏、一萬薩婆若勇猛精進、一萬清淨忍門、一萬寂滅禪定、一萬方便般若波羅蜜，各於十方現前；對見一萬如來、出生一萬菩薩大願，長養菩薩一萬諸力；又得菩薩一萬神通，於念念中，各遊十方一萬佛剎；於念念中，各憶十方一萬佛海；見彼如來一萬化海，普遊十方，教化眾生；於念念中，見十佛世界眾生，於諸趣中，死此生彼，或好、或醜、或之善處、或入惡道，知彼眾生諸心，心法、心意所行，及諸根海行業善根，皆悉明達。

「佛子！我於爾時命終之後，即復於彼閻浮提中王宮，受生作轉輪王。彼法輪音聲虛空燈如來滅度之後，我於爾時，守護正法；次值法虛空妙德王佛；次為釋王，即彼道場值天藏佛；次為焰摩天王，即彼世界值大地功德山佛；復值法輪光音聲王佛；次為化樂天王，即彼世界值虛空燈智王佛；次為阿脩羅王，即彼世界值一切法雷震王佛；次為他化自在天王，即彼世界值不可壞力幢佛；次為梵王，即彼世界值法輪化普光音佛。佛子！於彼寶光世界善光劫中，一萬如來出興于世，我悉值遇。次復有劫名曰日光，六十億佛出興于世。時，我為王名大智慧；值最初相好功德山佛，復值妙音聲佛，次為大臣值離垢童子佛，次為阿脩羅王值勇猛精進佛，復值究竟相好佛，次為商人值離垢臂佛，次為城天值師子行佛，次為毘沙門天王值天周羅佛，次為乾闥婆王值法上名稱佛，次為鳩槃荼王值光明天冠佛，恭敬供養。佛子！我諸趣受身供養如是等六十億佛；於一一佛所，教化無量無邊眾生；我於一一佛所，得種種三昧門，種種陀羅尼門，具足諸辯，種種智慧，種種法光，照十方海，諸佛剎海，見諸佛海如一劫中；值遇諸佛，恭敬供養；於世界微塵等劫一切世界中，諸佛興世，我悉值遇恭敬供養，聞法受持，守護正法，亦復如是，於諸佛所，修此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我於爾時命終之後，即復於彼閻浮提中王宮，受生作轉輪王。彼法輪音聲虛空燈如來滅度之後，我於爾時，守護正法；次值法虛空妙德王佛；次為釋王，即彼道場值天藏佛；次為焰摩天王，即彼世界值大地功德山佛；復值法輪光音聲王佛；次為化樂天王，即彼世界值虛空燈智王佛；次為阿脩羅王，即彼世界值一切法雷震王佛；次為他化自在天王，即彼世界值不可壞力幢佛；次為梵王，即彼世界值法輪化普光音佛。佛子！於彼寶光世界善光劫中，一萬如來出興于世，我悉值遇。次復有劫名曰日光，六十億佛出興于世。時，我為王名大智慧；值最初相好功德山佛，復值妙音聲佛，次為大臣值離垢童子佛，次為阿脩羅王值勇猛精進佛，復值究竟相好佛，次為商人值離垢臂佛，次為城天值師子行佛，次為毘沙門天王值天周羅佛，次為乾闥婆王值法上名稱佛，次為鳩槃荼王值光明天冠佛，恭敬供養。佛子！我諸趣受身供養如是等六十億佛；於一一佛所，教化無量無邊眾生；我於一一佛所，得種種三昧門，種種陀羅尼門，具足諸辯，種種智慧，種種法光，照十方海，諸佛剎海，見諸佛海如一劫中；值遇諸佛，恭敬供養；於世界微塵等劫一切世界中，諸佛興世，我悉值遇恭敬供養，聞法受持，守護正法，亦復如是，於諸佛所，修此法門。」

爾時，願勇光明守護眾生夜天欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，願勇光明守護眾生夜天欲重明此義，以偈頌曰：

「歡喜恭敬心， 能問甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歡喜恭敬心， 能問甚深法，

我當承佛力， 為汝分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當承佛力， 為汝分別說。

過於不思議， 世界海塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於不思議， 世界海塵劫，

爾時有一劫， 名曰為善光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一劫， 名曰為善光。

彼時有世界， 名曰為寶光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時有世界， 名曰為寶光，

於彼世界中， 十千佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼世界中， 十千佛興世。

我值彼諸佛， 恭敬悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我值彼諸佛， 恭敬悉供養，

於彼如來所， 修習此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼如來所， 修習此法門。

爾時有王都， 名曰可愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有王都， 名曰可愛樂，

廣博悉平正， 種種妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博悉平正， 種種妙莊嚴。

眾生雜行起， 世界有淨穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生雜行起， 世界有淨穢，

時彼諸眾生， 多行不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸眾生， 多行不善法。

爾時有大王， 號曰為勝光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有大王， 號曰為勝光，

正法治天下， 等心於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法治天下， 等心於一切。

彼王有太子， 號名曰善伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王有太子， 號名曰善伏，

端嚴甚姝妙， 相好莊嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴甚姝妙， 相好莊嚴身。

時彼諸人民， 有犯王法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸人民， 有犯王法者，

幽閉在牢獄， 太子悉救之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幽閉在牢獄， 太子悉救之。

爾時諸臣等， 俱白大王言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸臣等， 俱白大王言，

太子欲危王， 宜應加苦治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子欲危王， 宜應加苦治。

時王用臣言， 如法治太子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王用臣言， 如法治太子，

諸臣送太子， 至彼刑戮處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸臣送太子， 至彼刑戮處。

王后聞此已， 來白大王言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王后聞此已， 來白大王言，

願聽十五日， 布施修功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願聽十五日， 布施修功德。

時王即聽許， 令其修福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王即聽許， 令其修福業，

肴膳車乘等， 隨欲悉給之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肴膳車乘等， 隨欲悉給之。

所期日已盡， 將至刑戮處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所期日已盡， 將至刑戮處，

彼時一切眾， 悲感悉號泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時一切眾， 悲感悉號泣。

時法輪音聲， 虛空燈如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時法輪音聲， 虛空燈如來，

知眾生根熟， 往詣大眾所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生根熟， 往詣大眾所。

顯現自在力， 演說圓滿經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 演說圓滿經，

無量諸眾生， 悉授菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸眾生， 悉授菩提記。

爾時王太子， 即發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王太子， 即發菩提心，

願我悉度脫， 一切諸群萌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我悉度脫， 一切諸群萌。

供養彼如來， 即隨佛出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養彼如來， 即隨佛出家，

勇猛精進力， 專求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進力， 專求無上道。

具足此法門， 大悲念眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足此法門， 大悲念眾生，

知法真實相， 劫海修菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法真實相， 劫海修菩提。

一切諸導師， 次第興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸導師， 次第興出世，

我皆悉恭敬， 供養護持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆悉恭敬， 供養護持法。

剎海微塵等， 一切諸劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎海微塵等， 一切諸劫中，

如來出興世， 恭敬悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出興世， 恭敬悉供養。

善伏我身是， 修習大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善伏我身是， 修習大悲心，

不惜身壽命， 救護彼苦人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜身壽命， 救護彼苦人。

逮得此法門， 劫海常修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得此法門， 劫海常修習，

念念悉增長， 無量諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念悉增長， 無量諸功德。

所見諸最勝， 方便為我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見諸最勝， 方便為我說，

聞已即修習， 此寂滅法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已即修習， 此寂滅法門。

無量劫修此， 不思議法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修此， 不思議法門，

佛雨甘露海， 我已悉飲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雨甘露海， 我已悉飲之。

依止此法門， 普遊十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止此法門， 普遊十方界，

一念悉分別， 三世諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉分別， 三世諸佛剎。

依此法門故， 見三世佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 見三世佛海，

於諸最勝所， 現身如電光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸最勝所， 現身如電光。

依此法門故， 遍詣十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 遍詣十方佛，

各現大神力， 勝妙威儀法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各現大神力， 勝妙威儀法。

依此法門故， 能為問難海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 能為問難海，

不思議諸佛， 所說聞受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議諸佛， 所說聞受持。

依此法門故， 於十方世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 於十方世界，

諸佛大眾中， 自在顯神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大眾中， 自在顯神變。

依此法門故， 種種現色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 種種現色身，

能於一身中， 顯現諸佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一身中， 顯現諸佛身。

依此法門故， 一一毛孔中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 一一毛孔中，

放大光明海， 除眾生煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明海， 除眾生煩惱。

依此法門故， 一一毛孔中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此法門故， 一一毛孔中，

出化無量身， 法雨濟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出化無量身， 法雨濟眾生。

此法難思議， 菩薩所修學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法難思議， 菩薩所修學，

依住此法門， 盡來劫修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依住此法門， 盡來劫修行。

除滅諸邪見， 隨應化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸邪見， 隨應化眾生，

悉令得安住， 一切種智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令得安住， 一切種智地。

不可思議趣， 顯現種種身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議趣， 顯現種種身，

隨其所應化， 而為演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 而為演說法。

「佛子！我唯成就此法門，諸大菩薩超出世間，普照諸趣，悉能究竟一切境界，壞障礙山，了達法相，善巧方便，分別諸法，解法無我，攝取教化，度脫眾生，皆悉了知三世法界，善知一切語言道海，我當云何能入如是大智慧海、大智境界三昧解脫法門自在？善男子！此閻浮提，有一園林名流彌尼，彼有天名妙德圓滿。汝詣彼問云何菩薩行菩薩行？生如來家？為世間燈？盡未來劫，修菩薩行，心無疲倦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我唯成就此法門，諸大菩薩超出世間，普照諸趣，悉能究竟一切境界，壞障礙山，了達法相，善巧方便，分別諸法，解法無我，攝取教化，度脫眾生，皆悉了知三世法界，善知一切語言道海，我當云何能入如是大智慧海、大智境界三昧解脫法門自在？善男子！此閻浮提，有一園林名流彌尼，彼有天名妙德圓滿。汝詣彼問云何菩薩行菩薩行？生如來家？為世間燈？盡未來劫，修菩薩行，心無疲倦？」

時，善財童子，頭面敬禮彼夜天足，遶畢辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子，頭面敬禮彼夜天足，遶畢辭退。

爾時，善財童子正念思惟彼夜天教，修習增長隨所應化覺悟眾生長養善根法門；漸漸遊行，至彼林中，周遍推求妙德圓滿林天，見坐眾寶樓閣之上，二萬那由他諸天圍遶，為說菩薩受生海經，生如來家，長養菩薩功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟彼夜天教，修習增長隨所應化覺悟眾生長養善根法門；漸漸遊行，至彼林中，周遍推求妙德圓滿林天，見坐眾寶樓閣之上，二萬那由他諸天圍遶，為說菩薩受生海經，生如來家，長養菩薩功德。

爾時，善財頭面禮足，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，云何菩薩行菩薩行？生如來家？為世間燈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財頭面禮足，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，云何菩薩行菩薩行？生如來家？為世間燈？」

答言：「佛子！菩薩有十種受生法。若有菩薩行是法者，生如來家，於念念中，長養善根，不退、不怖、不惱、不亂、不懈、不悔，至一切智順知法界，修解脫道；於一念中，長養一切諸波羅蜜，捨離世間，具足佛地智慧猛盛，佛法現前，順真實義，滿薩婆若。何等為十？所謂：供養一切佛，方便虛空願藏菩薩受生法；滿菩提心枝藏菩薩受生法；現前方便觀察寂滅虛空藏菩薩受生法；以淨直心，普照三世藏菩薩受生法；普照一切藏菩薩受生法；生如來家藏菩薩受生法；佛光明力藏菩薩受生法；具足分別薩婆若門藏菩薩受生法；一切法界化莊嚴藏菩薩受生法；勇猛精進至佛地藏菩薩受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！菩薩有十種受生法。若有菩薩行是法者，生如來家，於念念中，長養善根，不退、不怖、不惱、不亂、不懈、不悔，至一切智順知法界，修解脫道；於一念中，長養一切諸波羅蜜，捨離世間，具足佛地智慧猛盛，佛法現前，順真實義，滿薩婆若。何等為十？所謂：供養一切佛，方便虛空願藏菩薩受生法；滿菩提心枝藏菩薩受生法；現前方便觀察寂滅虛空藏菩薩受生法；以淨直心，普照三世藏菩薩受生法；普照一切藏菩薩受生法；生如來家藏菩薩受生法；佛光明力藏菩薩受生法；具足分別薩婆若門藏菩薩受生法；一切法界化莊嚴藏菩薩受生法；勇猛精進至佛地藏菩薩受生法。

「佛子！何等為供養一切佛，方便虛空願藏受生法？此菩薩摩訶薩發如是願：我當恭敬供養一切諸佛，無量喜心見佛無厭，具不壞信，積集功德，供養諸佛，心無厭足。佛子！是為初受生法，薩婆若初門長養善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為供養一切佛，方便虛空願藏受生法？此菩薩摩訶薩發如是願：我當恭敬供養一切諸佛，無量喜心見佛無厭，具不壞信，積集功德，供養諸佛，心無厭足。佛子！是為初受生法，薩婆若初門長養善根故。

「佛子！何等為滿足菩提心枝藏受生法？此菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，起大悲心救護一切眾生故；值遇佛心常見佛故；求正法心無所惜故；大莊嚴心向薩婆若故；發大慈心，普覆攝取一切眾生故；不捨一切眾生心，薩婆若莊嚴不可壞故；離諂曲心，得實智故；如說行心，得菩薩道故；不欺一切佛心，滿足諸佛大誓願故；為薩婆若，發大願心教化未來一切眾生故；如是等佛剎微塵等菩提心枝滿足，生如來家。佛子！是為第二受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為滿足菩提心枝藏受生法？此菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，起大悲心救護一切眾生故；值遇佛心常見佛故；求正法心無所惜故；大莊嚴心向薩婆若故；發大慈心，普覆攝取一切眾生故；不捨一切眾生心，薩婆若莊嚴不可壞故；離諂曲心，得實智故；如說行心，得菩薩道故；不欺一切佛心，滿足諸佛大誓願故；為薩婆若，發大願心教化未來一切眾生故；如是等佛剎微塵等菩提心枝滿足，生如來家。佛子！是為第二受生法。

「佛子！何等為現前方便觀察寂滅虛空藏受生法？此菩薩摩訶薩，觀察寂滅一切法海心；究竟滿足一切智道不疲倦心；正念善法業海心；一切菩薩諸三昧海清淨心；具一切菩薩諸功德心；出生一切菩薩莊嚴道心；於無量劫勇猛精進不休息心；出生普賢行化一切眾生心；善學威儀，住菩薩德，一切諸有悉非有心。佛子！是為第三受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為現前方便觀察寂滅虛空藏受生法？此菩薩摩訶薩，觀察寂滅一切法海心；究竟滿足一切智道不疲倦心；正念善法業海心；一切菩薩諸三昧海清淨心；具一切菩薩諸功德心；出生一切菩薩莊嚴道心；於無量劫勇猛精進不休息心；出生普賢行化一切眾生心；善學威儀，住菩薩德，一切諸有悉非有心。佛子！是為第三受生法。

「佛子！何等為以淨直心普照三世藏受生法？此菩薩摩訶薩，淨直心界照佛菩提，深入菩薩方便法海，深心不壞猶若金剛，背一切有諸生死趣，向一切佛，具自在力趣諸勝道，增益菩薩根，離垢淨心，不可動轉，長養大願，常為諸佛之所護念，壞散一切諸障礙山，悉為眾生而作歸依。佛子！是為第四受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為以淨直心普照三世藏受生法？此菩薩摩訶薩，淨直心界照佛菩提，深入菩薩方便法海，深心不壞猶若金剛，背一切有諸生死趣，向一切佛，具自在力趣諸勝道，增益菩薩根，離垢淨心，不可動轉，長養大願，常為諸佛之所護念，壞散一切諸障礙山，悉為眾生而作歸依。佛子！是為第四受生法。

「佛子！何等為普照一切藏受生法？此菩薩摩訶薩具足方便，教化眾生，不貪財利，以清淨心悉捨一切，持無量淨戒，住佛境界，具足忍法，得一切佛忍，光明法勇猛精進，究竟一切智境界，修習諸禪，具足清淨圓滿普門三昧智慧，以明淨慧日普照法界，得無礙眼，見一切佛海，深入一切諸法原底，智者所讚，令眾生歡喜，修習正法，見真實相。佛子！是為第五受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為普照一切藏受生法？此菩薩摩訶薩具足方便，教化眾生，不貪財利，以清淨心悉捨一切，持無量淨戒，住佛境界，具足忍法，得一切佛忍，光明法勇猛精進，究竟一切智境界，修習諸禪，具足清淨圓滿普門三昧智慧，以明淨慧日普照法界，得無礙眼，見一切佛海，深入一切諸法原底，智者所讚，令眾生歡喜，修習正法，見真實相。佛子！是為第五受生法。

「佛子！何等為生如來家藏受生法？此菩薩摩訶薩生如來家，隨諸佛教，具足一切甚深法門，同三世一切諸佛大願，同三世一切諸佛善根，同三世一切諸佛法身，遠離世間向離世間趣，長養白淨法，住大功德法門，得佛持定，見諸如來隨所應化，淨諸眾生，不捨大願，聞法受持。佛子！是為第六受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為生如來家藏受生法？此菩薩摩訶薩生如來家，隨諸佛教，具足一切甚深法門，同三世一切諸佛大願，同三世一切諸佛善根，同三世一切諸佛法身，遠離世間向離世間趣，長養白淨法，住大功德法門，得佛持定，見諸如來隨所應化，淨諸眾生，不捨大願，聞法受持。佛子！是為第六受生法。

「佛子！何等為佛光明力藏受生法？此菩薩摩訶薩深入佛力，遍遊十方，供養諸佛，心無疲倦，知一切法如幻如夢，色如電光，成就如化，自在通明；知一切有生趣如影；知一切佛所轉法輪皆悉如響，悉究竟說一切法界。佛子！是為第七受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為佛光明力藏受生法？此菩薩摩訶薩深入佛力，遍遊十方，供養諸佛，心無疲倦，知一切法如幻如夢，色如電光，成就如化，自在通明；知一切有生趣如影；知一切佛所轉法輪皆悉如響，悉究竟說一切法界。佛子！是為第七受生法。

「佛子！何等為具足分別薩婆若門藏受生法？此菩薩摩訶薩，以童子身，住菩薩住，觀薩婆若，於無量劫，觀察一一諸智慧門；劫猶可盡，諸智慧門不可窮盡，究竟菩薩自在境界諸三昧門，念念悉詣十方佛所，入不可壞三昧境界，不可壞法、不可壞智無邊境界，得非境界，於少境界悉具足，得不可說地，於無量中，得有量法，知諸世間名假施設，分別一切語言之法。佛子！是為第八受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為具足分別薩婆若門藏受生法？此菩薩摩訶薩，以童子身，住菩薩住，觀薩婆若，於無量劫，觀察一一諸智慧門；劫猶可盡，諸智慧門不可窮盡，究竟菩薩自在境界諸三昧門，念念悉詣十方佛所，入不可壞三昧境界，不可壞法、不可壞智無邊境界，得非境界，於少境界悉具足，得不可說地，於無量中，得有量法，知諸世間名假施設，分別一切語言之法。佛子！是為第八受生法。

「佛子！何等為一切法界化莊嚴藏受生法？此菩薩摩訶薩種種莊嚴無量佛剎，究竟眾生諸變化身佛，應化身無所依止，清淨法化，悉行一切無礙法界，應受化者為彼現身，教示種種諸菩薩行，善能出生離諸障礙，一切智門淨智慧藏，教化眾生，未曾失時。佛子！是為第九受生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為一切法界化莊嚴藏受生法？此菩薩摩訶薩種種莊嚴無量佛剎，究竟眾生諸變化身佛，應化身無所依止，清淨法化，悉行一切無礙法界，應受化者為彼現身，教示種種諸菩薩行，善能出生離諸障礙，一切智門淨智慧藏，教化眾生，未曾失時。佛子！是為第九受生法。

「佛子！何等為勇猛精進至佛地藏受生法？此菩薩摩訶薩悉於三世諸如來所，受灌頂法，一切世界境界無障礙，菩薩悉知三世眾生死此生彼，修菩薩行，知諸眾生心次第起；知三世佛次成正覺，善巧方便知法次第；知一切劫次第成敗，隨應眾生顯現莊嚴，成等正覺顯現次第；轉正法輪，教化無量無邊眾生。佛子！是為第十受生法。菩薩摩訶薩住是法已，種種莊嚴一切佛剎無量億劫，無量法海，無量境界，教化眾生，覺悟無量諸法界流，顯現諸佛不可思議如虛空等深法境界，無量諸行，攝取眾生，現轉法輪，於一切世界，護持佛法，悉於一切境界，以微妙音說不可說佛正法雲，住諸法門趣無礙道，以一切法莊嚴道場，隨所應度成佛興世，教化成熟無邊眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為勇猛精進至佛地藏受生法？此菩薩摩訶薩悉於三世諸如來所，受灌頂法，一切世界境界無障礙，菩薩悉知三世眾生死此生彼，修菩薩行，知諸眾生心次第起；知三世佛次成正覺，善巧方便知法次第；知一切劫次第成敗，隨應眾生顯現莊嚴，成等正覺顯現次第；轉正法輪，教化無量無邊眾生。佛子！是為第十受生法。菩薩摩訶薩住是法已，種種莊嚴一切佛剎無量億劫，無量法海，無量境界，教化眾生，覺悟無量諸法界流，顯現諸佛不可思議如虛空等深法境界，無量諸行，攝取眾生，現轉法輪，於一切世界，護持佛法，悉於一切境界，以微妙音說不可說佛正法雲，住諸法門趣無礙道，以一切法莊嚴道場，隨所應度成佛興世，教化成熟無邊眾生。

「時，彼林天欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼林天欲重明此義，以偈頌曰：

「『清淨正直心， 先發如是願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『清淨正直心， 先發如是願，

普見一切佛， 供養無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見一切佛， 供養無厭足，

皆悉淨莊嚴， 三世諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉淨莊嚴， 三世諸佛剎，

以願莊嚴心， 度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以願莊嚴心， 度脫諸群生。

修習寂滅法， 其心無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習寂滅法， 其心無厭足，

三世無障礙， 身心如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無障礙， 身心如虛空。

深入大悲海， 直心如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入大悲海， 直心如須彌，

窮盡大智海， 是為人中雄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮盡大智海， 是為人中雄。

大慈覆一切， 增廣諸度海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈覆一切， 增廣諸度海，

教化諸群生， 此是無上人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化諸群生， 此是無上人。

知法真實相， 三世佛家生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法真實相， 三世佛家生，

究竟諸法海， 是為智慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸法海， 是為智慧者。

清淨妙法身， 其心無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 其心無障礙，

己身滿十方， 具足如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身滿十方， 具足如來力。

甚深智慧中， 逮得自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深智慧中， 逮得自在力，

專求一切智， 究竟三昧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求一切智， 究竟三昧海。

嚴淨諸佛剎， 教化一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨諸佛剎， 教化一切眾，

顯現自在力， 是為稱莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 是為稱莊嚴。

深入最勝力， 長養薩婆若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入最勝力， 長養薩婆若，

法界無障礙， 此是真佛子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無障礙， 此是真佛子。』

「佛子！菩薩摩訶薩具此十法，生如來家，為世間燈。佛子！我成就此無量境界自在法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩具此十法，生如來家，為世間燈。佛子！我成就此無量境界自在法門。」

爾時，善財白言：「天神！此法門者，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白言：「天神！此法門者，境界云何？」

答言：「佛子！我已具足一切菩薩受生大願，是故，我來生此林中本願力故，正念菩薩受生之法。於後百年，菩薩從彼兜率陀天降神下生，時，此林中有十種瑞相。何等為十？一者、此林忽然廣博，地平如掌。二者、土石雜穢變為金剛，眾妙莊嚴。三者、寶娑羅樹周匝行列。四者、時，此林中沈水末香，出過諸天種種莊嚴。五者、諸妙華鬘寶莊嚴具，皆悉充滿。六者、諸寶樹中，自然流出種種妙寶。七者、諸池水中，出芙蓉華。八者、時此林中娑婆世界，欲、色、諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，恭敬作禮，合掌而住。九者、天女乃至摩睺羅伽女齎供養具，合掌恭敬，於一面住。十者、十方一切佛𪗇中放光明，名曰菩薩受生，自在燈普照此林，於彼一一諸光明中，現一切佛受生自在，出家自在，一切菩薩功德自在，又出如來微妙音聲。佛子！是為林中十種瑞相。此相現時，諸天王等知必當有菩薩下生，我見此瑞，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！我已具足一切菩薩受生大願，是故，我來生此林中本願力故，正念菩薩受生之法。於後百年，菩薩從彼兜率陀天降神下生，時，此林中有十種瑞相。何等為十？一者、此林忽然廣博，地平如掌。二者、土石雜穢變為金剛，眾妙莊嚴。三者、寶娑羅樹周匝行列。四者、時，此林中沈水末香，出過諸天種種莊嚴。五者、諸妙華鬘寶莊嚴具，皆悉充滿。六者、諸寶樹中，自然流出種種妙寶。七者、諸池水中，出芙蓉華。八者、時此林中娑婆世界，欲、色、諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，恭敬作禮，合掌而住。九者、天女乃至摩睺羅伽女齎供養具，合掌恭敬，於一面住。十者、十方一切佛𪗇中放光明，名曰菩薩受生，自在燈普照此林，於彼一一諸光明中，現一切佛受生自在，出家自在，一切菩薩功德自在，又出如來微妙音聲。佛子！是為林中十種瑞相。此相現時，諸天王等知必當有菩薩下生，我見此瑞，歡喜無量。

「佛子！摩耶夫人出迦毘羅城，入此園林，生太子時，自然而有十種光明；因此光故，一切眾生得法光明。何等為十？所謂：寶芽藏光；一切香光；鉢曇摩光；出微妙聲讚善生光；十方菩薩初發心光；一切菩薩得入諸地自在法光；一切菩薩諸波羅蜜大智慧光；出生菩薩無量大智願光；方便化度眾生智光；普照一切法界諸佛，受胎出生，棄家學道，成正覺光。佛子！是為十種光明，此光普照無量無邊諸眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！摩耶夫人出迦毘羅城，入此園林，生太子時，自然而有十種光明；因此光故，一切眾生得法光明。何等為十？所謂：寶芽藏光；一切香光；鉢曇摩光；出微妙聲讚善生光；十方菩薩初發心光；一切菩薩得入諸地自在法光；一切菩薩諸波羅蜜大智慧光；出生菩薩無量大智願光；方便化度眾生智光；普照一切法界諸佛，受胎出生，棄家學道，成正覺光。佛子！是為十種光明，此光普照無量無邊諸眾生心。

「佛子！摩耶夫人於此林中，在畢利叉樹下坐時，現菩薩十種受生自在。何等為十？爾時，欲界一切天王、天子、天女、色界諸天及龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，并其眷屬，皆悉雲集，為欲供養彼菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！摩耶夫人於此林中，在畢利叉樹下坐時，現菩薩十種受生自在。何等為十？爾時，欲界一切天王、天子、天女、色界諸天及龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，并其眷屬，皆悉雲集，為欲供養彼菩薩故。

「爾時，摩耶夫人放大功德妙色光明，普照一切，其餘光明悉蔽不現，猶如聚墨，除滅眾生一切煩惱，一切惡道苦，又於一切諸毛孔中，放大光明，普照十方，無所障礙，是為菩薩第一受生自在。復次，佛子！摩耶夫人腹內，悉能容受三千大千世界，又能顯現百億四天下，於彼百億閻浮提中，王都、京邑、所住園林、名字各異；摩耶夫人遍坐彼處，諸天圍遶，悉為顯現不可思議智慧自在，是為菩薩第二受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，恭敬尊重供養諸佛，彼諸如來所說正法，於毛孔中，皆悉得聞，譬如明鏡淨池水中，見日月像；摩耶夫人諸毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，恭敬尊重供養諸佛，彼諸如來所說正法，皆悉得聞，亦復如是，是為菩薩第三受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世諸世界中，城邑、聚落、山林、河池、一切諸處，行菩薩行，隨彼諸劫所值諸佛，清淨善根壽命名號，及善知識如是等事，皆悉顯現，菩薩於彼諸受生時，摩耶夫人常為其母，是為菩薩第四受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，其身色相行業威儀所受苦樂，是為菩薩第五受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，所行布施，身體、手足、眼耳、鼻舌、骨齒、髓腦、心血、皮肉、妻子、眷屬、城邑、聚落、宮殿、寶物、一切內外并諸受者，皆悉顯現，又聞求者所言音聲，是為菩薩第六受生自在。復次，佛子！摩耶夫人身中普出過去諸佛，本為菩薩最後生時，莊嚴佛剎眾生，樹林華鬘諸香、塗香、末香、摩尼寶王娛樂讚歎如是等事，充滿此林，皆悉聞見，是為菩薩第七受生自在。復次，佛子！摩耶夫人身中，又出諸天宮殿、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、及人宮殿，眾寶莊嚴，妙香普熏，無能壞者，出過諸天，為欲供養彼菩薩故，充滿此林，是為菩薩第八受生自在。復次，佛子！摩耶夫人身中，又出十不可說億那由他世界微塵等，菩薩其身色像相好莊嚴，光明自在，及其眷屬皆悉同彼盧舍那佛是諸大士，從彼出已，讚歎菩薩，是為菩薩第九受生自在。復次，佛子！菩薩生時，於摩耶夫人前地金剛輪中，生大蓮華，金剛為莖，有十世界微塵等寶葉摩尼寶王以為其臺，眾寶香鬘，以阿僧祇寶網羅覆其上，一切天王所共執持；一切乾闥婆王普雨香雲，讚歎過去諸佛功德；一切夜叉王圍遶守護，自然出生眾妙寶華、娛樂音聲；一切阿脩羅王，皆悉降伏，頭面敬禮，一切迦樓羅王，以寶繒幡莊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，摩耶夫人放大功德妙色光明，普照一切，其餘光明悉蔽不現，猶如聚墨，除滅眾生一切煩惱，一切惡道苦，又於一切諸毛孔中，放大光明，普照十方，無所障礙，是為菩薩第一受生自在。復次，佛子！摩耶夫人腹內，悉能容受三千大千世界，又能顯現百億四天下，於彼百億閻浮提中，王都、京邑、所住園林、名字各異；摩耶夫人遍坐彼處，諸天圍遶，悉為顯現不可思議智慧自在，是為菩薩第二受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，恭敬尊重供養諸佛，彼諸如來所說正法，於毛孔中，皆悉得聞，譬如明鏡淨池水中，見日月像；摩耶夫人諸毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，恭敬尊重供養諸佛，彼諸如來所說正法，皆悉得聞，亦復如是，是為菩薩第三受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世諸世界中，城邑、聚落、山林、河池、一切諸處，行菩薩行，隨彼諸劫所值諸佛，清淨善根壽命名號，及善知識如是等事，皆悉顯現，菩薩於彼諸受生時，摩耶夫人常為其母，是為菩薩第四受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，其身色相行業威儀所受苦樂，是為菩薩第五受生自在。復次，佛子！摩耶夫人一一毛孔中，顯現如來於過去世為菩薩時，所行布施，身體、手足、眼耳、鼻舌、骨齒、髓腦、心血、皮肉、妻子、眷屬、城邑、聚落、宮殿、寶物、一切內外并諸受者，皆悉顯現，又聞求者所言音聲，是為菩薩第六受生自在。復次，佛子！摩耶夫人身中普出過去諸佛，本為菩薩最後生時，莊嚴佛剎眾生，樹林華鬘諸香、塗香、末香、摩尼寶王娛樂讚歎如是等事，充滿此林，皆悉聞見，是為菩薩第七受生自在。復次，佛子！摩耶夫人身中，又出諸天宮殿、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、及人宮殿，眾寶莊嚴，妙香普熏，無能壞者，出過諸天，為欲供養彼菩薩故，充滿此林，是為菩薩第八受生自在。復次，佛子！摩耶夫人身中，又出十不可說億那由他世界微塵等，菩薩其身色像相好莊嚴，光明自在，及其眷屬皆悉同彼盧舍那佛是諸大士，從彼出已，讚歎菩薩，是為菩薩第九受生自在。復次，佛子！菩薩生時，於摩耶夫人前地金剛輪中，生大蓮華，金剛為莖，有十世界微塵等寶葉摩尼寶王以為其臺，眾寶香鬘，以阿僧祇寶網羅覆其上，一切天王所共執持；一切乾闥婆王普雨香雲，讚歎過去諸佛功德；一切夜叉王圍遶守護，自然出生眾妙寶華、娛樂音聲；一切阿脩羅王，皆悉降伏，頭面敬禮，一切迦樓羅王，以寶繒幡莊

嚴虛空；一切緊那羅王歡喜諦觀心無厭足，讚歎歌頌菩薩功德；一切摩睺羅伽王，歡喜踊躍，普雨種種寶莊嚴雲，是為菩薩第十受生自在。佛子！摩耶夫人生菩薩時，如虛空中現明淨日、如雷電光、如山起雲、如闇中燈，菩薩爾時，雖現出生，而悉解達一切諸法如電、夢幻，不來、不去、不生、不滅。佛子！我一念中，悉知菩薩此閻浮提受生自在、出生自在；亦知百億閻浮提，受生自在、出生自在；亦知三千大千世界微塵等佛剎，十佛世界微塵等佛剎，乃至悉知一切世界微塵等佛剎菩薩受生自在、出生自在，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴虛空；一切緊那羅王歡喜諦觀心無厭足，讚歎歌頌菩薩功德；一切摩睺羅伽王，歡喜踊躍，普雨種種寶莊嚴雲，是為菩薩第十受生自在。佛子！摩耶夫人生菩薩時，如虛空中現明淨日、如雷電光、如山起雲、如闇中燈，菩薩爾時，雖現出生，而悉解達一切諸法如電、夢幻，不來、不去、不生、不滅。佛子！我一念中，悉知菩薩此閻浮提受生自在、出生自在；亦知百億閻浮提，受生自在、出生自在；亦知三千大千世界微塵等佛剎，十佛世界微塵等佛剎，乃至悉知一切世界微塵等佛剎菩薩受生自在、出生自在，亦復如是。」