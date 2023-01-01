大方廣佛華嚴經卷第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十四

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十一

「復次，佛子！我或為眾生說聞慧法、或為眾生說思慧法、或為眾生說修慧法、或說一有、或說一切有海、或說一佛海、或說一切佛名號海、或說一世界、或說一切世界海、或說授一記、或說授一切記海、或說一佛眷屬海、或說一切佛眷屬海、或說一佛法輪、或說一切佛法輪海、或說一修多羅、或說一切佛修多羅海、或說一會、或說一切會海、或說一薩婆若心、或說一切菩提心海、或說一乘、或說一切乘海。佛子！以如是等無量方便，為諸眾生，敷演不可說不可說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！我或為眾生說聞慧法、或為眾生說思慧法、或為眾生說修慧法、或說一有、或說一切有海、或說一佛海、或說一切佛名號海、或說一世界、或說一切世界海、或說授一記、或說授一切記海、或說一佛眷屬海、或說一切佛眷屬海、或說一佛法輪、或說一切佛法輪海、或說一修多羅、或說一切佛修多羅海、或說一會、或說一切會海、或說一薩婆若心、或說一切菩提心海、或說一乘、或說一切乘海。佛子！以如是等無量方便，為諸眾生，敷演不可說不可說法。

「佛子！我深入此無壞法界，皆悉究竟如來正法，以無上法施，攝取眾生，盡未來劫，修習普賢菩薩所行。佛子！我已成就此甚深妙德自在音聲法門，於念念中，悉能長養一切法門，充滿法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我深入此無壞法界，皆悉究竟如來正法，以無上法施，攝取眾生，盡未來劫，修習普賢菩薩所行。佛子！我已成就此甚深妙德自在音聲法門，於念念中，悉能長養一切法門，充滿法界。」

爾時，善財白夜天言：「妙哉！天神！如此法門，最為甚深，得此法門，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白夜天言：「妙哉！天神！如此法門，最為甚深，得此法門，其已久如？」

答言：「佛子！乃往古世，過轉世界微塵等劫，有劫名離垢光明，時有世界，名法界妙德雲，有四天下微塵等香須彌山莊嚴。於蓮華中，出一切佛妙願音聲，一切眾生淨業所起，眾寶合成，形如蓮華，清淨無垢，有須彌山微塵等眾妙寶樹，周匝圍遶，有須彌山微塵等眾妙寶香，以為莊嚴；有須彌山微塵等諸四天下莊嚴世界，一一四天下，各有不可說不可說城。彼世界中，有四天下，名莊嚴幢；彼四天下，有王都城，名普寶華光；於彼城外，有道場名法王宮殿光明；其道場上，有須彌山微塵等佛，出興于世；其最初佛，號法海雷音光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！乃往古世，過轉世界微塵等劫，有劫名離垢光明，時有世界，名法界妙德雲，有四天下微塵等香須彌山莊嚴。於蓮華中，出一切佛妙願音聲，一切眾生淨業所起，眾寶合成，形如蓮華，清淨無垢，有須彌山微塵等眾妙寶樹，周匝圍遶，有須彌山微塵等眾妙寶香，以為莊嚴；有須彌山微塵等諸四天下莊嚴世界，一一四天下，各有不可說不可說城。彼世界中，有四天下，名莊嚴幢；彼四天下，有王都城，名普寶華光；於彼城外，有道場名法王宮殿光明；其道場上，有須彌山微塵等佛，出興于世；其最初佛，號法海雷音光明王。

「時，有轉輪王名離垢光明，於彼佛所，守護正法，聞持正法修多羅海。佛滅度後，出家學道。正法欲滅，於大劫中，有惡劫起，煩惱熾盛，眾生恚怒，忿毒交諍，諸比丘眾，背功德利，心樂放逸，常好王論、賊論、女論、國論、海論、世間之論，樂如是等種種諸論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，有轉輪王名離垢光明，於彼佛所，守護正法，聞持正法修多羅海。佛滅度後，出家學道。正法欲滅，於大劫中，有惡劫起，煩惱熾盛，眾生恚怒，忿毒交諍，諸比丘眾，背功德利，心樂放逸，常好王論、賊論、女論、國論、海論、世間之論，樂如是等種種諸論。

「時，王比丘作如是念：『如來無量阿僧祇劫，修集妙法，云何此諸比丘而共毀滅？』彼王比丘即昇虛空，放大光明雲，無量種色，普照十方一切世界，除滅一切眾生煩惱，立無量眾生無上菩提，復令正法，於六萬五千歲而得興盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王比丘作如是念：『如來無量阿僧祇劫，修集妙法，云何此諸比丘而共毀滅？』彼王比丘即昇虛空，放大光明雲，無量種色，普照十方一切世界，除滅一切眾生煩惱，立無量眾生無上菩提，復令正法，於六萬五千歲而得興盛。

「時，有比丘尼名法輪化光，是彼轉輪王女，十萬比丘尼以為眷屬。見父王比丘光明神變，即發阿耨多羅三藐三菩提心，得一切佛燈明三昧，甚深妙德自在音聲法門；得已，身心柔軟，法海雷音光明王佛神力自在，一切功德，悉現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，有比丘尼名法輪化光，是彼轉輪王女，十萬比丘尼以為眷屬。見父王比丘光明神變，即發阿耨多羅三藐三菩提心，得一切佛燈明三昧，甚深妙德自在音聲法門；得已，身心柔軟，法海雷音光明王佛神力自在，一切功德，悉現在前。

「佛子！時，轉輪王隨彼如來，轉正法輪，興隆法者，豈異人乎？今普賢菩薩摩訶薩是也；法輪化光比丘尼者，我身是也。我於爾時，守護佛法，建立十萬比丘尼眾，得不退轉地；又令攝取一切如來法門三昧，法輪光明三昧，又復建立入一切法海，方便般若波羅蜜。佛子！次有如來出興于世，名離垢法山，我得值遇；次有如來，名法圓滿光明周羅；次有如來，名法日妙德雲；次有如來，名法海分別妙音聲王；次有如來，名法日圓滿燈；次有如來，名法化幢雲；次有如來，名法焰山幢王；次有如來，名甚深法妙德月；次有如來，名法智普光明藏；次有如來，名普智境界覺悟眾生；次有如來，名妙德山王；次有如來，名普門普賢須彌山；次有如來，名一切法精進幢；次有如來，名寶華妙德雲；次有如來，名寂靜甚深光明周羅；次有如來，名法焰大慈光明月；次有如來，名光焰妙德海；次有如來，名智慧日普照一切；次有如來，名圓滿普智；次有如來，名無上智覺明王；次有如來，名功德焰華燈；次有如來，名智慧師子幢王；次有如來，名普日光明王；次有如來，名須彌相莊嚴；次有如來，名勇猛日普光明；次有如來，名法網覺妙德月；次有如來，名法蓮華敷善德妙音；次有如來，名相日普光明；次有如來，名普光妙德正法音聲；次有如來，名無畏妙德那羅延師子；次有如來，名普智健幢；次有如來，名敷法蓮華身；次有如來，名功德華妙法海；次有如來，名道場覺妙德月；次有如來，名法炬妙德月；次有如來，名普照光明周羅；次有如來，名法幢燈；次有如來，名妙德海幢雲；次有如來，名名稱山妙德雲；次有如來，名栴檀妙德月；次有如來，名明淨普妙德華；次有如來，名普照眾生光明王；次有如來，名鉢頭摩華妙功德藏；次有如來，名香焰光明王；次有如來，名鉢頭摩因；次有如來，名明淨相山；次有如來，名普稱功德幢；次有如來，名普門光明須彌山；次有如來，名妙德法城光明，次有如來，名明淨功德山；次有如來，名勝相妙德；次有如來，名法力勇猛幢；次有如來，名法輪光明妙音；次有如來，名功德光焰樓閣智光；次有如來，名無上妙法輪月；次有如來，名明淨法鉢頭摩覺幢；次有如來，名寶鉢頭摩光藏；次有如來，名寶尸棄雲燈；次有如來，名智覺華；次有如來，名種種焰妙德須彌山藏；次有如來，名圓滿焰妙德王；次有如來，名功德雲莊嚴光明；次有如來，名法山雲幢；次有如來，名普明淨功德山；次有如來，名法日雲燈王；次有如來，名法雲名聲自在王；次有如來，名法圓滿雲；次有如來，名善覺明淨智幢；次有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！時，轉輪王隨彼如來，轉正法輪，興隆法者，豈異人乎？今普賢菩薩摩訶薩是也；法輪化光比丘尼者，我身是也。我於爾時，守護佛法，建立十萬比丘尼眾，得不退轉地；又令攝取一切如來法門三昧，法輪光明三昧，又復建立入一切法海，方便般若波羅蜜。佛子！次有如來出興于世，名離垢法山，我得值遇；次有如來，名法圓滿光明周羅；次有如來，名法日妙德雲；次有如來，名法海分別妙音聲王；次有如來，名法日圓滿燈；次有如來，名法化幢雲；次有如來，名法焰山幢王；次有如來，名甚深法妙德月；次有如來，名法智普光明藏；次有如來，名普智境界覺悟眾生；次有如來，名妙德山王；次有如來，名普門普賢須彌山；次有如來，名一切法精進幢；次有如來，名寶華妙德雲；次有如來，名寂靜甚深光明周羅；次有如來，名法焰大慈光明月；次有如來，名光焰妙德海；次有如來，名智慧日普照一切；次有如來，名圓滿普智；次有如來，名無上智覺明王；次有如來，名功德焰華燈；次有如來，名智慧師子幢王；次有如來，名普日光明王；次有如來，名須彌相莊嚴；次有如來，名勇猛日普光明；次有如來，名法網覺妙德月；次有如來，名法蓮華敷善德妙音；次有如來，名相日普光明；次有如來，名普光妙德正法音聲；次有如來，名無畏妙德那羅延師子；次有如來，名普智健幢；次有如來，名敷法蓮華身；次有如來，名功德華妙法海；次有如來，名道場覺妙德月；次有如來，名法炬妙德月；次有如來，名普照光明周羅；次有如來，名法幢燈；次有如來，名妙德海幢雲；次有如來，名名稱山妙德雲；次有如來，名栴檀妙德月；次有如來，名明淨普妙德華；次有如來，名普照眾生光明王；次有如來，名鉢頭摩華妙功德藏；次有如來，名香焰光明王；次有如來，名鉢頭摩因；次有如來，名明淨相山；次有如來，名普稱功德幢；次有如來，名普門光明須彌山；次有如來，名妙德法城光明，次有如來，名明淨功德山；次有如來，名勝相妙德；次有如來，名法力勇猛幢；次有如來，名法輪光明妙音；次有如來，名功德光焰樓閣智光；次有如來，名無上妙法輪月；次有如來，名明淨法鉢頭摩覺幢；次有如來，名寶鉢頭摩光藏；次有如來，名寶尸棄雲燈；次有如來，名智覺華；次有如來，名種種焰妙德須彌山藏；次有如來，名圓滿焰妙德王；次有如來，名功德雲莊嚴光明；次有如來，名法山雲幢；次有如來，名普明淨功德山；次有如來，名法日雲燈王；次有如來，名法雲名聲自在王；次有如來，名法圓滿雲；次有如來，名善覺明淨智幢；次有

如來，名法圓滿善覺妙德月；次有如來，名金色山賢；次有如來，名明淨賢妙德須彌山；次有如來，名普智慧雲妙聲；次有如來，名法力妙德樓閣；次有如來，名香焰妙德王；次有如來，名金色摩尼山妙聲；次有如來，名白毫藏一切法圓滿光明；次有如來，名明淨法輪；次有如來，名無上清淨尸羅山；次有如來，名普精進炬光照雲；次有如來，名廣三昧海天冠光明；次有如來，名寶焰妙德王；次有如來，名法炬寶帳妙聲；次有如來，名法雲空光明師子；次有如來，名相好莊嚴幢月；次有如來，名光明焰山電雲；次有如來，名無礙虛空法光；次有如來，名樂智華敷；次有如來，名世間主光明妙聲；次有如來，名法三昧光明妙音；次有如來，名法音真寶藏；次有如來，名法光明焰妙聲海；次有如來，名普照三世相幢；次有如來，名法圓滿山光明；次有如來，名法界師子光明；次有如來，名法界師子焰；次有如來，名明淨妙德須彌山；次有如來，名一切三昧海師子；次有如來，名普智光明燈。佛子！於離垢光明劫中，如是等須彌山微塵等如來，出興于世，其最後佛，名法界城明淨智燈。彼諸如來，我悉恭敬供養，聞法受持，出家學道，守護佛法；於彼諸佛所，種種方便，入此甚深妙德自在音聲法門，以種種方便，化眾生海。復次，佛子！復有佛剎微塵等劫中，諸佛出世，我亦皆悉恭敬供養。是故，佛子！一切眾生長寢生死，唯我獨覺，復能覺悟一切眾生，守護心城，離三界城，入一切智無上法城。善男子！我唯成就此甚深妙德自在音聲法門，除滅眾生兩舌口過，令淨實語。諸大菩薩，決了眾生諸語言道，於一念中，覺悟一切眾生之心，深入眾生語言音海，善知眾生施設語法，分別了知一切法海，深入攝取一切諸法陀羅尼海；善巧方便，為眾生出一切法雲，究竟度脫一切眾生，攝取眾生，立無上業，隨順淨智，分別業藏，能師子吼，法施一切，得諸法地，圓滿陀羅尼。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此佛眾中，有一夜天，名開敷樹華。汝詣彼問云何菩薩學一切智，安立眾生於薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來，名法圓滿善覺妙德月；次有如來，名金色山賢；次有如來，名明淨賢妙德須彌山；次有如來，名普智慧雲妙聲；次有如來，名法力妙德樓閣；次有如來，名香焰妙德王；次有如來，名金色摩尼山妙聲；次有如來，名白毫藏一切法圓滿光明；次有如來，名明淨法輪；次有如來，名無上清淨尸羅山；次有如來，名普精進炬光照雲；次有如來，名廣三昧海天冠光明；次有如來，名寶焰妙德王；次有如來，名法炬寶帳妙聲；次有如來，名法雲空光明師子；次有如來，名相好莊嚴幢月；次有如來，名光明焰山電雲；次有如來，名無礙虛空法光；次有如來，名樂智華敷；次有如來，名世間主光明妙聲；次有如來，名法三昧光明妙音；次有如來，名法音真寶藏；次有如來，名法光明焰妙聲海；次有如來，名普照三世相幢；次有如來，名法圓滿山光明；次有如來，名法界師子光明；次有如來，名法界師子焰；次有如來，名明淨妙德須彌山；次有如來，名一切三昧海師子；次有如來，名普智光明燈。佛子！於離垢光明劫中，如是等須彌山微塵等如來，出興于世，其最後佛，名法界城明淨智燈。彼諸如來，我悉恭敬供養，聞法受持，出家學道，守護佛法；於彼諸佛所，種種方便，入此甚深妙德自在音聲法門，以種種方便，化眾生海。復次，佛子！復有佛剎微塵等劫中，諸佛出世，我亦皆悉恭敬供養。是故，佛子！一切眾生長寢生死，唯我獨覺，復能覺悟一切眾生，守護心城，離三界城，入一切智無上法城。善男子！我唯成就此甚深妙德自在音聲法門，除滅眾生兩舌口過，令淨實語。諸大菩薩，決了眾生諸語言道，於一念中，覺悟一切眾生之心，深入眾生語言音海，善知眾生施設語法，分別了知一切法海，深入攝取一切諸法陀羅尼海；善巧方便，為眾生出一切法雲，究竟度脫一切眾生，攝取眾生，立無上業，隨順淨智，分別業藏，能師子吼，法施一切，得諸法地，圓滿陀羅尼。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此佛眾中，有一夜天，名開敷樹華。汝詣彼問云何菩薩學一切智，安立眾生於薩婆若。」

爾時，妙德守護諸城夜天欲重明此法門義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙德守護諸城夜天欲重明此法門義，以偈頌曰：

「佛子深法門， 虛空如如性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子深法門， 虛空如如性，

分別三世佛， 無量諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別三世佛， 無量諸法界。

出生無量門， 不思議諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無量門， 不思議諸法，

長養無礙智， 了達三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養無礙智， 了達三世法。

過轉剎塵劫， 劫名離垢光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過轉剎塵劫， 劫名離垢光，

世界妙德雲， 城名寶華光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界妙德雲， 城名寶華光。

彼劫次第有， 須彌塵等佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫次第有， 須彌塵等佛，

初佛號法海， 雷音光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號法海， 雷音光明王。

後佛法界城， 明淨智慧燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後佛法界城， 明淨智慧燈，

我皆悉供養， 聞法大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆悉供養， 聞法大歡喜。

見法海雷音， 光明王如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法海雷音， 光明王如來，

眾妙相莊嚴， 猶如須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾妙相莊嚴， 猶如須彌山。

見佛即發心， 專求一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛即發心， 專求一切智，

心大如虛空， 其性同如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心大如虛空， 其性同如如。

充滿於三世， 諸佛菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿於三世， 諸佛菩薩眾，

大悲心普覆， 一切剎眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲心普覆， 一切剎眾生。

清淨妙法身， 充滿諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 充滿諸佛剎，

隨其所應化， 悉為顯現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 悉為顯現身。

我初發心時， 震動一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我初發心時， 震動一切剎，

教化諸群生， 悉令大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化諸群生， 悉令大歡喜。

次值第二佛， 聞法而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次值第二佛， 聞法而供養，

即時得覩見， 十剎海塵佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時得覩見， 十剎海塵佛。

如是次第值， 須彌塵等佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第值， 須彌塵等佛，

恭敬供養彼， 一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養彼， 一切諸如來。

聞法悉受持， 逮得此法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法悉受持， 逮得此法門，

廣度一切眾， 究竟到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣度一切眾， 究竟到彼岸。

轉剎塵等劫， 諸佛興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉剎塵等劫， 諸佛興出世，

我亦悉詣彼， 恭敬而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦悉詣彼， 恭敬而供養，

聞法悉受持， 清淨此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法悉受持， 清淨此法門。」

爾時，善財得此甚深妙德自在音聲法門，入菩薩無量無邊諸三昧海，出生無量無邊陀羅尼海，得菩薩神通諸明光耀，入諸辯海，長養一切甚深法海；欲讚歎彼妙德守護諸城夜天，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財得此甚深妙德自在音聲法門，入菩薩無量無邊諸三昧海，出生無量無邊陀羅尼海，得菩薩神通諸明光耀，入諸辯海，長養一切甚深法海；欲讚歎彼妙德守護諸城夜天，以偈頌曰：

「智慧海成滿， 永度生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧海成滿， 永度生死海，

長壽智慧藏， 普照於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長壽智慧藏， 普照於十方。

了達內外法， 皆悉如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達內外法， 皆悉如虛空，

無礙清淨慧， 究竟於三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙清淨慧， 究竟於三世。

念念能分別， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念能分別， 無量無有邊，

一切諸境界， 而心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸境界， 而心無所著。

無量大悲心， 度脫眾生海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大悲心， 度脫眾生海，

明淨智慧眼， 了眾生無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明淨智慧眼， 了眾生無性。

深入佛法海， 窮盡其原底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入佛法海， 窮盡其原底，

種種巧方便， 化度諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種巧方便， 化度諸群生。

普於一切法， 了達其真性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切法， 了達其真性，

修習薩婆若， 令眾悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習薩婆若， 令眾悉清淨。

天是調御師， 究盡一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天是調御師， 究盡一切智，

充滿諸法界， 說法化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸法界， 說法化眾生。

順盧舍那願， 無礙度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順盧舍那願， 無礙度眾生，

安住至處道， 普見十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住至處道， 普見十方佛。

天心甚深妙， 除滅煩惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天心甚深妙， 除滅煩惱熱，

清淨如虛空， 離垢無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如虛空， 離垢無染著。

攝取於三世， 佛剎諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取於三世， 佛剎諸如來，

一切菩薩眾， 一切群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩眾， 一切群生類。

一念分別知， 剎那及羅婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念分別知， 剎那及羅婆，

晝夜月半月， 乃至無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜月半月， 乃至無量劫，

十方諸群生， 有色及無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸群生， 有色及無色，

有想無想等， 知死此生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有想無想等， 知死此生彼。

除滅一切眾， 虛妄顛倒想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切眾， 虛妄顛倒想，

善知語言法， 顯現菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知語言法， 顯現菩提道。

出盧舍那願， 一切佛法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出盧舍那願， 一切佛法海，

無礙法身心， 隨應現眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙法身心， 隨應現眾生。」

時，善財童子以偈讚歎彼夜天已，頭面禮足，遶無數匝，敬心辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子以偈讚歎彼夜天已，頭面禮足，遶無數匝，敬心辭退。

爾時，善財童子正念思惟增廣甚深妙德自在音聲法門，往詣開敷樹華夜天所；見彼夜天在眾寶香樹樓閣之內，處寶樹芽師子法座，百萬諸天眷屬圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟增廣甚深妙德自在音聲法門，往詣開敷樹華夜天所；見彼夜天在眾寶香樹樓閣之內，處寶樹芽師子法座，百萬諸天眷屬圍遶。

爾時，善財頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道，趣薩婆若？唯願天神為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道，趣薩婆若？唯願天神為我解說。」

答言：「善男子！我於日沒優鉢羅鉢曇摩華，皆悉還合；若諸人眾，遊園觀者，廢捨縱逸，歸其家時，為放光明；在險徑者，照示平路，令彼專求一切智道；若於山巖、深水、曠野，在如是等種種難處，悉放光照，令免眾苦，得安隱樂。又，善男子！若諸眾生，放逸五欲，為其顯現老病死苦，悉令覩見捨離放逸，修習善根；為慳貪者，讚歎布施；若犯戒者，安立淨戒；為瞋恚者，讚歎大慈，安立忍辱；若懈怠者，教令修行菩薩精進；若亂心者，教令修習諸禪三昧；若愚癡者，令其深入般若波羅蜜；樂小法者，教以大乘；著三界者，令住菩薩圓滿無著諸波羅蜜；若諸眾生，功德羸弱，為眾結業之所逼迫，令住菩薩力波羅蜜；順無智者，令住菩薩智波羅蜜，捨離癡闇。善男子！我已成就無量歡喜知足光明法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我於日沒優鉢羅鉢曇摩華，皆悉還合；若諸人眾，遊園觀者，廢捨縱逸，歸其家時，為放光明；在險徑者，照示平路，令彼專求一切智道；若於山巖、深水、曠野，在如是等種種難處，悉放光照，令免眾苦，得安隱樂。又，善男子！若諸眾生，放逸五欲，為其顯現老病死苦，悉令覩見捨離放逸，修習善根；為慳貪者，讚歎布施；若犯戒者，安立淨戒；為瞋恚者，讚歎大慈，安立忍辱；若懈怠者，教令修行菩薩精進；若亂心者，教令修習諸禪三昧；若愚癡者，令其深入般若波羅蜜；樂小法者，教以大乘；著三界者，令住菩薩圓滿無著諸波羅蜜；若諸眾生，功德羸弱，為眾結業之所逼迫，令住菩薩力波羅蜜；順無智者，令住菩薩智波羅蜜，捨離癡闇。善男子！我已成就無量歡喜知足光明法門。」

善財白言：「天神！此法門者，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「天神！此法門者，境界云何？」

答言：「善男子！如來方便光明，攝取眾生。佛子！若有眾生，受快樂者，悉蒙佛力諸光明力，隨如來教，佛威神力；隨順佛道，聞佛正法，入佛善根；如來圓滿，明淨智日，如來性淨業力，普照一切，悉蒙如是功德力故，普令眾生，受諸快樂。佛子！我入此法門時，正念思惟，深入盧舍那如來、應供、等正覺過去所行菩薩行海。善男子！我知菩薩本發菩薩地心時，見諸眾生，著我、我所，無明覆蔽，入諸邪見，隨順貪愛，欲恚所縛，心亂顛倒，慳嫉所纏，貧窮逼切，於生死中，受眾苦惱，不值諸佛。見如是已，發大悲心，攝取眾生，除諸苦患，普饒益之，令得一切無染著心；於諸施物，不求果報，分別了知一切因緣，諸法實相；具足成就大慈大悲，圓滿法蓋，普覆眾生。以知足法，養智慧象，摧散一切諸煩惱山，安樂眾生，隨所應化，雨甘露法；以聖法利，等施眾生，得十力果無上快樂，成就菩薩通力自在，充滿法界。悉現一切諸眾生前，雨一切物，悉令歡喜，充足其意，救護眾生，滅生死苦，不求恩報，嚴淨一切眾生心寶，悉同一切諸佛善根，增長薩婆若，教化成熟一切眾生，以無上淨法，淨諸佛剎。於念念中，滿一切法界；以明淨智，分別三世，充滿虛空；於一切時，轉淨法輪，教化眾生，令諸眾生，生一切智，清淨諸持，覺悟一切諸佛菩提，分別一切未來諸劫；於一切劫，行菩薩行，心無有二；悉能遍遊一切世界，其身容受一切剎海，悉皆攝取一切世界。分別解說一切世界，種種形色、種種莊嚴、種種依住；或不淨淨、或淨不淨，或純清淨、或純垢穢，或廣、或狹，或大、或小，或覆、或仰；如是等諸世界海中，生菩薩行，證菩薩行。於念念中，出生菩薩諸自在行，於念念中，為眾生現三世諸佛清淨法身。佛子！盧舍那佛於過去世，行菩薩行時，見諸群生無智功德，愚癡所覆，著我、我所；無明曀障，不正思惟；入諸邪見，不識因果；順煩惱業，不修聖道；得無作法，常於生死險道流轉，受種種苦。發起大悲，令諸眾生出生菩薩無量諸行，修習一切諸波羅蜜；安立堅固勝妙善根，除滅眾苦，長功德藏；了知因果，不違業報，知法真實；悉分別知眾生欲樂及一切剎，守護、受持一切佛法，令不斷絕，滅不善法，滿薩婆若。佛子！以如是等無量法施，攝取眾生，令一向求薩婆若法，修行菩薩諸波羅蜜；具賢聖利，長薩婆若，滿善根海，顯現如來無量自在；以如是等種種方便，攝取眾生，顯現如來無量功德，安立眾生於菩薩諸攝智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！如來方便光明，攝取眾生。佛子！若有眾生，受快樂者，悉蒙佛力諸光明力，隨如來教，佛威神力；隨順佛道，聞佛正法，入佛善根；如來圓滿，明淨智日，如來性淨業力，普照一切，悉蒙如是功德力故，普令眾生，受諸快樂。佛子！我入此法門時，正念思惟，深入盧舍那如來、應供、等正覺過去所行菩薩行海。善男子！我知菩薩本發菩薩地心時，見諸眾生，著我、我所，無明覆蔽，入諸邪見，隨順貪愛，欲恚所縛，心亂顛倒，慳嫉所纏，貧窮逼切，於生死中，受眾苦惱，不值諸佛。見如是已，發大悲心，攝取眾生，除諸苦患，普饒益之，令得一切無染著心；於諸施物，不求果報，分別了知一切因緣，諸法實相；具足成就大慈大悲，圓滿法蓋，普覆眾生。以知足法，養智慧象，摧散一切諸煩惱山，安樂眾生，隨所應化，雨甘露法；以聖法利，等施眾生，得十力果無上快樂，成就菩薩通力自在，充滿法界。悉現一切諸眾生前，雨一切物，悉令歡喜，充足其意，救護眾生，滅生死苦，不求恩報，嚴淨一切眾生心寶，悉同一切諸佛善根，增長薩婆若，教化成熟一切眾生，以無上淨法，淨諸佛剎。於念念中，滿一切法界；以明淨智，分別三世，充滿虛空；於一切時，轉淨法輪，教化眾生，令諸眾生，生一切智，清淨諸持，覺悟一切諸佛菩提，分別一切未來諸劫；於一切劫，行菩薩行，心無有二；悉能遍遊一切世界，其身容受一切剎海，悉皆攝取一切世界。分別解說一切世界，種種形色、種種莊嚴、種種依住；或不淨淨、或淨不淨，或純清淨、或純垢穢，或廣、或狹，或大、或小，或覆、或仰；如是等諸世界海中，生菩薩行，證菩薩行。於念念中，出生菩薩諸自在行，於念念中，為眾生現三世諸佛清淨法身。佛子！盧舍那佛於過去世，行菩薩行時，見諸群生無智功德，愚癡所覆，著我、我所；無明曀障，不正思惟；入諸邪見，不識因果；順煩惱業，不修聖道；得無作法，常於生死險道流轉，受種種苦。發起大悲，令諸眾生出生菩薩無量諸行，修習一切諸波羅蜜；安立堅固勝妙善根，除滅眾苦，長功德藏；了知因果，不違業報，知法真實；悉分別知眾生欲樂及一切剎，守護、受持一切佛法，令不斷絕，滅不善法，滿薩婆若。佛子！以如是等無量法施，攝取眾生，令一向求薩婆若法，修行菩薩諸波羅蜜；具賢聖利，長薩婆若，滿善根海，顯現如來無量自在；以如是等種種方便，攝取眾生，顯現如來無量功德，安立眾生於菩薩諸攝智慧。」

善財白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」

答言：「佛子！此事難知、難信、難入、難說、難得；一切諸天、聲聞、緣覺所不能知，除佛神力。依善知識，成滿善根，淨正直心，遠離諂曲，滅諸染污；逮得普照智慧光明，哀愍眾生，降伏諸魔，拔煩惱樹，必欲成就一切種智，除滅生死憂悲惱海，得如來樂，入佛功德精進之海，安住佛地，滿足如來一切智力，究竟十力。如此人者，乃能信解，能知、能入、能說、能得。何以故？此佛境界，一切眾生及諸菩薩所不能知，我當承佛神力，為調伏眾生，直心清淨，廣修善根，得甚深心，樂聞此法，為如此等，隨其所應，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！此事難知、難信、難入、難說、難得；一切諸天、聲聞、緣覺所不能知，除佛神力。依善知識，成滿善根，淨正直心，遠離諂曲，滅諸染污；逮得普照智慧光明，哀愍眾生，降伏諸魔，拔煩惱樹，必欲成就一切種智，除滅生死憂悲惱海，得如來樂，入佛功德精進之海，安住佛地，滿足如來一切智力，究竟十力。如此人者，乃能信解，能知、能入、能說、能得。何以故？此佛境界，一切眾生及諸菩薩所不能知，我當承佛神力，為調伏眾生，直心清淨，廣修善根，得甚深心，樂聞此法，為如此等，隨其所應，分別解說。」

爾時，夜天欲重明此義，觀察三世諸佛境界，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜天欲重明此義，觀察三世諸佛境界，以偈頌曰：

「佛子此法門， 甚深佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子此法門， 甚深佛境界，

不思剎塵劫， 說之無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思剎塵劫， 說之無窮盡。

貪欲瞋恚癡， 高慢眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡， 高慢眾生等，

皆悉不能知， 最勝寂靜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉不能知， 最勝寂靜法。

慳嫉心諂曲， 煩惱業覆者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳嫉心諂曲， 煩惱業覆者，

一切不能知， 甚深佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不能知， 甚深佛境界。

著諸陰入界， 及起吾我見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著諸陰入界， 及起吾我見，

心想見顛倒， 不知佛境法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心想見顛倒， 不知佛境法。

清淨離虛妄， 如來深境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨離虛妄， 如來深境界，

依住生死者， 皆悉不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依住生死者， 皆悉不能知。

出生如來家， 諸佛常守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生如來家， 諸佛常守護，

奉持佛法藏， 慧眼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉持佛法藏， 慧眼之境界。

親近善知識， 滿足白淨法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 滿足白淨法，

究竟諸佛力， 聞此法歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸佛力， 聞此法歡喜。

心淨離虛妄， 猶如虛空性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨離虛妄， 猶如虛空性，

慧燈除癡闇， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧燈除癡闇， 是彼之境界。

以大慈悲心， 普覆諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲心， 普覆諸眾生，

等心觀一切， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心觀一切， 是彼之境界。

其心大歡喜， 等觀眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心大歡喜， 等觀眾生類，

捨離於一切， 離垢之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於一切， 離垢之境界。

淨心離諸惡， 乃至畏微罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心離諸惡， 乃至畏微罪，

隨順諸佛法， 離垢之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順諸佛法， 離垢之境界。

安住忍辱法， 其心不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住忍辱法， 其心不可動，

如實不違業， 無盡心境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實不違業， 無盡心境界。

勇猛勤精進， 安住不退心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤精進， 安住不退心，

究竟薩婆若， 調伏之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟薩婆若， 調伏之境界。

入於寂定心， 除滅煩惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於寂定心， 除滅煩惱熱，

深入智慧海， 寂靜起境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智慧海， 寂靜起境界。

了達群生類， 諸法真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達群生類， 諸法真實相，

深法之境界， 是慧燈法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深法之境界， 是慧燈法門。

覺悟眾生性， 不著諸有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟眾生性， 不著諸有海，

普照一切心， 是導師法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切心， 是導師法門。

悉從三世佛， 清淨願性生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從三世佛， 清淨願性生，

普於一切剎， 窮盡未來劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切剎， 窮盡未來劫，

修習菩薩行， 是普賢法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習菩薩行， 是普賢法門。

入諸方便海， 遍觀諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸方便海， 遍觀諸剎海，

無礙深智慧， 悉知剎成敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙深智慧， 悉知剎成敗。

一一塵中見， 諸佛坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中見， 諸佛坐道場，

成佛化眾生， 無礙眼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛化眾生， 無礙眼法門。

善財至我所， 親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財至我所， 親近善知識，

聞此甚深法， 精進勤修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此甚深法， 精進勤修習。

此盧舍那境， 甚深難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此盧舍那境， 甚深難思議，

我承佛神力， 為汝分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛神力， 為汝分別說。

「佛子！乃往古世，過世界海微塵等劫，有一世界海，名明淨山；彼有如來，出興于世，號智慧法界山；諸方寂靜，普照王如來、應供、等正覺。彼佛為菩薩時，淨彼世界海；彼世界海中，有佛剎微塵等世界性；彼一一世界性中，有世界微塵等佛，出興于世；一一如來，說世界微塵等修多羅；一一修多羅中，授佛剎微塵等諸菩薩記，顯現如來種種神力，無量方便；種種諸乘，教化眾生。佛子！彼世界海中，有一世界性，名普門莊嚴；彼世界性中，有一世界，名曰一切寶色妙德，普照一切寶華海，以為莊嚴；眾寶為體，狀若天城，清淨嚴飾，普照一切諸佛道場，顯現諸佛變化光明。彼世界中，有須彌山微塵等四天下；彼四天下中，有一四天下，名寶山幢；彼四天下，有閻浮提，縱廣十萬由旬；彼閻浮提內，有十萬大城；彼諸城中，有一王都，名堅固寶莊嚴雲燈，有一萬城，周匝圍遶，人壽萬歲。時，有大王名一切法師子吼圓蓋妙音，有五百大臣，六萬采女，七百王子，端正勇健。爾時，彼王威德普被一閻浮提，無有怨敵。彼大劫中，有惡劫起，五濁熾然。爾時，人民行十惡業，遠離十善，死入惡道，壽命短促，形色鄙陋，貧窮下賤，多苦少樂，更相諍訟，互相謗毀，離他眷屬，深入邪見；以諸貪著行非法故，風雨不時，卉木叢林，百穀苗稼，皆悉枯槁。彼時，人民飢饉病𤸃，悉詣王都，高聲大呼。時，諸人眾無量無數，圍遶王城，或舉兩手、或復合掌、或號天扣地、或舉身自撲、或右膝著地、或著弊衣，眼無光色，悲聲大叫，咸言：『大王！我等今者，大苦！大苦！飢渴寒凍，疾病危困，無所歸依，無救濟者；如在牢獄，種種苦逼，轉趣死路。』作如是等無量楚毒，悲聲上訴，求自全濟，安隱快樂。大王則是眾生寶藏清涼之池，善正治法，大智大乘，為大寶洲，真實利益，能與眾生天人之樂。時，彼大王聞此悲苦楚毒音聲，即得百萬阿僧祇大悲法門，一心思惟，即發十大悲語。何等為十？所謂：嗚呼痛哉！一切眾生，墜於無底生死深阬，無所歸依，我當為彼，作歸依者，悉令逮得如來之地；哀哉眾生，為煩惱亂，無有救濟，我當為彼，作救護者，悉令安立一切善業；哀哉眾生，生老病死，無有救護，我當為彼，作救護者，除滅一切身心苦痛；哀哉眾生，有諸恐怖，無有救護，我當為彼，作救護者，令住一切智安隱之處；哀哉眾生，為身見疑之所覆蔽，我當為彼，作明淨燈，普照一切，現明淨智；哀哉眾生，為愚癡覆，我當為彼，作大明炬，現一切智正法之城；哀哉眾生，為諸慳嫉諂曲幻偽，濁亂其心，我當令彼，悉得無上清淨法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！乃往古世，過世界海微塵等劫，有一世界海，名明淨山；彼有如來，出興于世，號智慧法界山；諸方寂靜，普照王如來、應供、等正覺。彼佛為菩薩時，淨彼世界海；彼世界海中，有佛剎微塵等世界性；彼一一世界性中，有世界微塵等佛，出興于世；一一如來，說世界微塵等修多羅；一一修多羅中，授佛剎微塵等諸菩薩記，顯現如來種種神力，無量方便；種種諸乘，教化眾生。佛子！彼世界海中，有一世界性，名普門莊嚴；彼世界性中，有一世界，名曰一切寶色妙德，普照一切寶華海，以為莊嚴；眾寶為體，狀若天城，清淨嚴飾，普照一切諸佛道場，顯現諸佛變化光明。彼世界中，有須彌山微塵等四天下；彼四天下中，有一四天下，名寶山幢；彼四天下，有閻浮提，縱廣十萬由旬；彼閻浮提內，有十萬大城；彼諸城中，有一王都，名堅固寶莊嚴雲燈，有一萬城，周匝圍遶，人壽萬歲。時，有大王名一切法師子吼圓蓋妙音，有五百大臣，六萬采女，七百王子，端正勇健。爾時，彼王威德普被一閻浮提，無有怨敵。彼大劫中，有惡劫起，五濁熾然。爾時，人民行十惡業，遠離十善，死入惡道，壽命短促，形色鄙陋，貧窮下賤，多苦少樂，更相諍訟，互相謗毀，離他眷屬，深入邪見；以諸貪著行非法故，風雨不時，卉木叢林，百穀苗稼，皆悉枯槁。彼時，人民飢饉病𤸃，悉詣王都，高聲大呼。時，諸人眾無量無數，圍遶王城，或舉兩手、或復合掌、或號天扣地、或舉身自撲、或右膝著地、或著弊衣，眼無光色，悲聲大叫，咸言：『大王！我等今者，大苦！大苦！飢渴寒凍，疾病危困，無所歸依，無救濟者；如在牢獄，種種苦逼，轉趣死路。』作如是等無量楚毒，悲聲上訴，求自全濟，安隱快樂。大王則是眾生寶藏清涼之池，善正治法，大智大乘，為大寶洲，真實利益，能與眾生天人之樂。時，彼大王聞此悲苦楚毒音聲，即得百萬阿僧祇大悲法門，一心思惟，即發十大悲語。何等為十？所謂：嗚呼痛哉！一切眾生，墜於無底生死深阬，無所歸依，我當為彼，作歸依者，悉令逮得如來之地；哀哉眾生，為煩惱亂，無有救濟，我當為彼，作救護者，悉令安立一切善業；哀哉眾生，生老病死，無有救護，我當為彼，作救護者，除滅一切身心苦痛；哀哉眾生，有諸恐怖，無有救護，我當為彼，作救護者，令住一切智安隱之處；哀哉眾生，為身見疑之所覆蔽，我當為彼，作明淨燈，普照一切，現明淨智；哀哉眾生，為愚癡覆，我當為彼，作大明炬，現一切智正法之城；哀哉眾生，為諸慳嫉諂曲幻偽，濁亂其心，我當令彼，悉得無上清淨法

身；哀哉眾生，為生死長流之所漂溺，我當令彼，度生死海，到佛彼岸；哀哉眾生，從生盲瞽，我當令彼，見真實義，同一切佛；哀哉眾生，根不調伏，我當令彼，調伏諸根，除滅障礙，得一切智。時，彼大王發如是等十大悲語，擊鼓宣令一切眾生，安隱勿怖，隨汝所須，我皆資給。即時頒下閻浮提內大小諸城、都邑聚落，悉開庫藏金銀、珍寶、衣服、肴膳、香華、瓔珞、床席、被褥、宮殿、宅舍；諸妙寶幢、夜光寶幢、摩尼寶幢；醫師湯藥，種種諸器，盛眾雜寶；諸金剛器，盛眾妙香；種種香器，盛諸衣服；種種車乘，幡綵幢蓋。又復擊鼓，宣令天下一切諸城、都邑聚落，今施汝等國土、城邑、聚落、妻子、頭、目、齒、舌、心、肝、血、肉、腸、胃、手足，一切肢節。時，城東門外，有大會處，名曰明淨摩尼妙德。其地平正，廣博清淨，無諸雜穢；眾寶為地，散雜寶華，熏以眾香，一切香雲，充滿虛空；寶樹圍遶，無量華網及諸寶網，羅覆其上，自然演出無量億那由他娛樂音聲；有如是等無量珍妙而莊嚴之，皆是菩薩淨業果報。於彼會中，王所住處，十寶為地、十寶欄楯，十種寶樹，周匝圍遶；形色金剛，不可沮壞；眾寶莊嚴，懸諸寶幡，白淨寶網、金鈴寶網、眾華寶網、摩尼寶網、雜衣寶網，羅覆其上；熏以名香，自然演出無量微妙歌頌音聲。時，彼大王處師子座，端嚴殊妙，具大人相；肢節周備，那羅延身不可沮壞；王姓中生，以正治國，於財心法，悉得自在，功德無量，無違命者。眾妙寶蓋，以覆其上；其蓋常出無量光明閻浮金色，覆以淨妙摩尼寶網；金寶諸鈴，出和雅音，宣揚善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身；哀哉眾生，為生死長流之所漂溺，我當令彼，度生死海，到佛彼岸；哀哉眾生，從生盲瞽，我當令彼，見真實義，同一切佛；哀哉眾生，根不調伏，我當令彼，調伏諸根，除滅障礙，得一切智。時，彼大王發如是等十大悲語，擊鼓宣令一切眾生，安隱勿怖，隨汝所須，我皆資給。即時頒下閻浮提內大小諸城、都邑聚落，悉開庫藏金銀、珍寶、衣服、肴膳、香華、瓔珞、床席、被褥、宮殿、宅舍；諸妙寶幢、夜光寶幢、摩尼寶幢；醫師湯藥，種種諸器，盛眾雜寶；諸金剛器，盛眾妙香；種種香器，盛諸衣服；種種車乘，幡綵幢蓋。又復擊鼓，宣令天下一切諸城、都邑聚落，今施汝等國土、城邑、聚落、妻子、頭、目、齒、舌、心、肝、血、肉、腸、胃、手足，一切肢節。時，城東門外，有大會處，名曰明淨摩尼妙德。其地平正，廣博清淨，無諸雜穢；眾寶為地，散雜寶華，熏以眾香，一切香雲，充滿虛空；寶樹圍遶，無量華網及諸寶網，羅覆其上，自然演出無量億那由他娛樂音聲；有如是等無量珍妙而莊嚴之，皆是菩薩淨業果報。於彼會中，王所住處，十寶為地、十寶欄楯，十種寶樹，周匝圍遶；形色金剛，不可沮壞；眾寶莊嚴，懸諸寶幡，白淨寶網、金鈴寶網、眾華寶網、摩尼寶網、雜衣寶網，羅覆其上；熏以名香，自然演出無量微妙歌頌音聲。時，彼大王處師子座，端嚴殊妙，具大人相；肢節周備，那羅延身不可沮壞；王姓中生，以正治國，於財心法，悉得自在，功德無量，無違命者。眾妙寶蓋，以覆其上；其蓋常出無量光明閻浮金色，覆以淨妙摩尼寶網；金寶諸鈴，出和雅音，宣揚善行。

「爾時，閻浮提內無量阿僧祇眾生，悉來歸命，讚言大王：『王是智人，天下第一；功德須彌，功德明淨，猶如滿月；得菩薩心，等觀眾生，普施一切。』時，王見已，歡喜無量，於彼大眾，發大悲心、善知識心，隨所求者，悉令充足而攝取之。時，王即得無量快樂，釋提桓因乃至化自在天王，無量百億那由他劫，受諸快樂，所不能及；他化自在天王，不思議劫，受諸快樂，亦所不及；大梵天王，不可說劫，住梵住樂，亦所不及；乃至淨居天，無分齊劫，住寂靜樂，亦所不及。復次，善男子！譬如有人，仁慈至孝，遭世事難，違離父母，經歷年歲，後忽遇會；瞻奉親顏，欣慰踊悅，不能自勝。時彼大王，見來求者，心大歡喜，亦復如是；信心堅固，長養菩提。何以故？此菩薩專求一切智，饒益安樂一切眾生；成滿大願，遠不善法，修行諸善；救護眾生，開薩婆若門；攝一切智，滿眾生願；入一切佛諸功德海，壞一切煩惱魔業障山，隨順一切諸如來教；入深智流，不違正道，出諸法流，成滿大願；住大人法，滿足普門善根之藏；離一切惡，心無所染，了達諸法猶如虛空。復次，佛子！時，彼大王見諸眾生，發一子想、父母想、福田想、難報恩想、師想、佛想，大慈悲心悉普覆之；隨其所須，衣服、飲食、華香、末香、塗香、鬘蓋、幢幡，諸莊嚴具，床座、被褥、舍宅、宮殿、園觀、浴池、車乘、輦輿、象馬、眾寶、所住宮殿及其眷屬、內諸庫藏、城邑聚落；如是一切，悉施眾生，普令充足。時，彼會中有一童女，名寶光明；端正姝妙，顏容無倫，身如真金，目髮紺色，口演妙音，身出名香，眾寶莊嚴，常懷慚愧，正念無亂，威儀庠序，於諸師長，恭敬尊重。諸根寂定，念慧現前，所聞諸法，能持能解；宿世長養無量善根，諸妙善法，潤澤其身，近善知識，好樂大乘，心如虛空，自安安彼，常樂見佛，求薩婆若。與六十童女俱，去王不遠，一心恭敬，合掌而住，作如是念：『我得善利，見善知識，遇善知識。』於彼王所，起大師想、善知識想、慈悲人想。生此念時，歡喜無量，脫莊嚴具，置彼王前，發如是願：『今此大王，安隱無量無邊眾生，願我來世亦復如是；大王智慧、大王正道、大王所乘、大王相好、大王財寶，無能壞者，願我來世亦復如是。隨所生處，我亦隨生。』時，彼大王告此女言：『我今悉捨內外所珍，恣汝取之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，閻浮提內無量阿僧祇眾生，悉來歸命，讚言大王：『王是智人，天下第一；功德須彌，功德明淨，猶如滿月；得菩薩心，等觀眾生，普施一切。』時，王見已，歡喜無量，於彼大眾，發大悲心、善知識心，隨所求者，悉令充足而攝取之。時，王即得無量快樂，釋提桓因乃至化自在天王，無量百億那由他劫，受諸快樂，所不能及；他化自在天王，不思議劫，受諸快樂，亦所不及；大梵天王，不可說劫，住梵住樂，亦所不及；乃至淨居天，無分齊劫，住寂靜樂，亦所不及。復次，善男子！譬如有人，仁慈至孝，遭世事難，違離父母，經歷年歲，後忽遇會；瞻奉親顏，欣慰踊悅，不能自勝。時彼大王，見來求者，心大歡喜，亦復如是；信心堅固，長養菩提。何以故？此菩薩專求一切智，饒益安樂一切眾生；成滿大願，遠不善法，修行諸善；救護眾生，開薩婆若門；攝一切智，滿眾生願；入一切佛諸功德海，壞一切煩惱魔業障山，隨順一切諸如來教；入深智流，不違正道，出諸法流，成滿大願；住大人法，滿足普門善根之藏；離一切惡，心無所染，了達諸法猶如虛空。復次，佛子！時，彼大王見諸眾生，發一子想、父母想、福田想、難報恩想、師想、佛想，大慈悲心悉普覆之；隨其所須，衣服、飲食、華香、末香、塗香、鬘蓋、幢幡，諸莊嚴具，床座、被褥、舍宅、宮殿、園觀、浴池、車乘、輦輿、象馬、眾寶、所住宮殿及其眷屬、內諸庫藏、城邑聚落；如是一切，悉施眾生，普令充足。時，彼會中有一童女，名寶光明；端正姝妙，顏容無倫，身如真金，目髮紺色，口演妙音，身出名香，眾寶莊嚴，常懷慚愧，正念無亂，威儀庠序，於諸師長，恭敬尊重。諸根寂定，念慧現前，所聞諸法，能持能解；宿世長養無量善根，諸妙善法，潤澤其身，近善知識，好樂大乘，心如虛空，自安安彼，常樂見佛，求薩婆若。與六十童女俱，去王不遠，一心恭敬，合掌而住，作如是念：『我得善利，見善知識，遇善知識。』於彼王所，起大師想、善知識想、慈悲人想。生此念時，歡喜無量，脫莊嚴具，置彼王前，發如是願：『今此大王，安隱無量無邊眾生，願我來世亦復如是；大王智慧、大王正道、大王所乘、大王相好、大王財寶，無能壞者，願我來世亦復如是。隨所生處，我亦隨生。』時，彼大王告此女言：『我今悉捨內外所珍，恣汝取之。』

「時，彼女人倍增歡喜，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼女人倍增歡喜，以偈頌曰：

「『大王未興世， 堅固莊嚴都， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王未興世， 堅固莊嚴都，

一切不可樂， 猶如餓鬼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不可樂， 猶如餓鬼處。

眾生相殘害， 竊盜縱婬佚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生相殘害， 竊盜縱婬佚，

兩舌不實語， 無義麁惡言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩舌不實語， 無義麁惡言。

貪利他財物， 瞋恚懷害心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪利他財物， 瞋恚懷害心，

邪見不善行， 命終墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見不善行， 命終墮惡道。

如是眾生等， 愚癡所覆蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生等， 愚癡所覆蔽，

種種行諸惡， 天旱不降澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種行諸惡， 天旱不降澤。

以無時雨故， 百穀悉不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無時雨故， 百穀悉不生，

草木皆枯槁， 泉流亦乾竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木皆枯槁， 泉流亦乾竭。

大王未興世， 一切諸河池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王未興世， 一切諸河池，

皆悉乾枯涸， 猶如大曠野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉乾枯涸， 猶如大曠野。

大王初生時， 天興慶重雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王初生時， 天興慶重雲，

降雨普流澤， 河池悉盈溢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降雨普流澤， 河池悉盈溢。

除滅一切惡， 遠離諸恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切惡， 遠離諸恐怖，

人民皆歡喜， 大王生世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民皆歡喜， 大王生世故。

往昔諸群生， 各各相殘害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸群生， 各各相殘害，

飲食人血肉， 今悉修慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食人血肉， 今悉修慈心。

百穀昔不生， 卉木皆枯燥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百穀昔不生， 卉木皆枯燥，

飢渴所逼迫， 種種受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴所逼迫， 種種受苦惱。

大王既興世， 秔米自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王既興世， 秔米自然生，

樹出妙衣服， 王世所歸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹出妙衣服， 王世所歸故。

昔日競微利， 強弱相陵奪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日競微利， 強弱相陵奪，

今種種莊嚴， 如釋難陀園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今種種莊嚴， 如釋難陀園。

昔人貪欲重， 種種放逸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔人貪欲重， 種種放逸行，

侵犯他妻色， 而共相危害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侵犯他妻色， 而共相危害。

今日諸人民， 眾寶妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日諸人民， 眾寶妙莊嚴，

貞潔無邪婬， 猶如兜率天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞潔無邪婬， 猶如兜率天。

昔日諸眾生， 妄言非法語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日諸眾生， 妄言非法語，

縱口無義言， 諂曲取人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱口無義言， 諂曲取人意。

今日群生類， 遠離諸惡語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日群生類， 遠離諸惡語，

愛眼視眾生， 口發柔和音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛眼視眾生， 口發柔和音。

昔日諸眾生， 種種行邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日諸眾生， 種種行邪見，

合掌恭敬禮， 牛羊犬豕類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌恭敬禮， 牛羊犬豕類。

今聞王正法， 遠離諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞王正法， 遠離諸邪見，

善知苦樂法， 悉從因緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知苦樂法， 悉從因緣起。

大王演妙音， 無不愛樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王演妙音， 無不愛樂者，

梵釋等音聲， 皆悉不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋等音聲， 皆悉不能及。

大王眾寶蓋， 懸處虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王眾寶蓋， 懸處虛空中，

覆以諸寶網， 普出妙香熏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆以諸寶網， 普出妙香熏。

金鈴自然出， 如來和雅音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鈴自然出， 如來和雅音，

宣揚甚深法， 除滅眾煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣揚甚深法， 除滅眾煩惱。

次復廣演說， 十方諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復廣演說， 十方諸佛剎，

一切諸劫中， 如來及眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸劫中， 如來及眷屬。

又復次第說， 過去十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復次第說， 過去十方剎，

一切諸劫中， 如來及眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸劫中， 如來及眷屬。

又出微妙音， 充滿於天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出微妙音， 充滿於天下，

梵王諸群生， 悉聞業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王諸群生， 悉聞業果報。

眾生聞音已， 自知諸業藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞音已， 自知諸業藏，

離惡修眾善， 專求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離惡修眾善， 專求無上道。

王父名淨光， 母曰蓮華光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王父名淨光， 母曰蓮華光，

父於五濁世， 正法治天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父於五濁世， 正法治天下。

五百蓮華池， 寶樹悉圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百蓮華池， 寶樹悉圍遶，

底布以金沙， 寶華悉敷茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底布以金沙， 寶華悉敷茂。

於彼池岸上， 有諸妙法堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼池岸上， 有諸妙法堂，

眾寶為欄楯， 種種寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶為欄楯， 種種寶莊嚴。

末世惡法起， 積年不降雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世惡法起， 積年不降雨，

池流皆枯涸， 卉木悉焦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池流皆枯涸， 卉木悉焦然。

七日王當生， 先降靈瑞相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日王當生， 先降靈瑞相，

諸人見歡喜， 救護出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人見歡喜， 救護出世間。

彼時於中夜， 大地六種動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時於中夜， 大地六種動，

自然演妙光， 猶如明淨日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然演妙光， 猶如明淨日。

浴池有五百， 功德水充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴池有五百， 功德水充滿，

一切諸寶樹， 如本悉榮茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸寶樹， 如本悉榮茂。

河流諸泉原， 一切皆盈滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河流諸泉原， 一切皆盈滿，

靈澤普津液， 霑洽閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈澤普津液， 霑洽閻浮提。

樹木諸叢林， 雜卉眾藥草， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹木諸叢林， 雜卉眾藥草，

百穀苗稼等， 生長普滋茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百穀苗稼等， 生長普滋茂。

巖崿諸高山， 幽邃深險谷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巖崿諸高山， 幽邃深險谷，

普及一切地， 自然悉平正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普及一切地， 自然悉平正。

山陵諸卉木， 沙礫雜穢等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山陵諸卉木， 沙礫雜穢等，

悉於一念中， 變成眾寶玉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於一念中， 變成眾寶玉。

人見此奇特， 歡喜而發言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人見此奇特， 歡喜而發言，

快哉大善利， 我得清涼池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉大善利， 我得清涼池。

時彼淨光王， 與內眷屬俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼淨光王， 與內眷屬俱，

一切大臣等， 歡喜遊園觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大臣等， 歡喜遊園觀。

五百浴池中， 有池名歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百浴池中， 有池名歡喜，

池上妙法堂， 王眷屬遊止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池上妙法堂， 王眷屬遊止。

時王語夫人， 我願悉成滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王語夫人， 我願悉成滿，

國土還豐樂， 人民普安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土還豐樂， 人民普安隱。

時彼浴池中， 千葉寶華生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼浴池中， 千葉寶華生，

普放清淨光， 明耀須彌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放清淨光， 明耀須彌頂。

明淨金剛莖， 眾寶為華葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明淨金剛莖， 眾寶為華葉，

閻浮檀金臺， 諸妙香為鬚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮檀金臺， 諸妙香為鬚。

於彼蓮華中， 出生一童子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼蓮華中， 出生一童子，

相好莊嚴身， 諸天悉敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴身， 諸天悉敬禮。

王見大歡喜， 入池撫掬之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王見大歡喜， 入池撫掬之，

安置后膝上， 汝子應欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置后膝上， 汝子應欣慶。

寶藏普涌出， 寶樹生妙衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏普涌出， 寶樹生妙衣，

天樂奏妙聲， 充滿虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天樂奏妙聲， 充滿虛空中。

時彼諸人民， 合掌恭敬禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸人民， 合掌恭敬禮，

歡喜如是言， 此是世歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜如是言， 此是世歸依。

身放大光明， 普照於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身放大光明， 普照於一切，

若有遇斯光， 諸漏悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有遇斯光， 諸漏悉除滅。

一切惡鬼神， 毒害眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切惡鬼神， 毒害眾生類，

悉捨不善心， 自然生慈愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉捨不善心， 自然生慈愍。

惡名失善利， 疾病鬼所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡名失善利， 疾病鬼所持，

如是眾苦滅， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾苦滅， 一切皆歡喜。

天下諸群生， 相視如父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天下諸群生， 相視如父母，

離惡修慈心， 專求一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離惡修慈心， 專求一切智。

遠離諸惡趣， 廣開天人路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡趣， 廣開天人路，

顯現無上道， 度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現無上道， 度脫諸群生。

我等得善利， 遇斯大施主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等得善利， 遇斯大施主，

眾生失正路， 導師今出世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生失正路， 導師今出世。』

「爾時，寶光明童女偈讚王已，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住。王讚女言：『善哉！善哉！乃能信知他人功德，是為希有；若有愚癡，不知報恩，無有智慧，濁心邪見；具如是等非法眾生，不知不信，諸佛菩薩清淨功德，一切智境。汝今專求無上菩提，修菩薩行，攝取安隱，饒益眾生。』王讚女已，以無價衣，手自授與，而告之曰：『汝自著之。』時，彼女人以膝著地，敬禮合掌，頂受而著。時，王復與六十女衣，彼著衣已，與眷屬俱，遶畢辭退。諸女衣中，普出一切星宿光明，眾人見已，咸歎之曰：『此諸女等，皆悉端正，如淨夜天，星宿莊嚴。』善男子！爾時，一切法師子吼圓蓋妙音王者，豈異人乎？今盧舍那如來、應供、等正覺是也；淨光王者，今淨飯王是也；蓮華光夫人者，摩耶夫人是也；時國人者，今大眾是也。悉於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉；或住初地，乃至十地；大願成就，住諸法門，修方便道，求一切智，住諸解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶光明童女偈讚王已，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住。王讚女言：『善哉！善哉！乃能信知他人功德，是為希有；若有愚癡，不知報恩，無有智慧，濁心邪見；具如是等非法眾生，不知不信，諸佛菩薩清淨功德，一切智境。汝今專求無上菩提，修菩薩行，攝取安隱，饒益眾生。』王讚女已，以無價衣，手自授與，而告之曰：『汝自著之。』時，彼女人以膝著地，敬禮合掌，頂受而著。時，王復與六十女衣，彼著衣已，與眷屬俱，遶畢辭退。諸女衣中，普出一切星宿光明，眾人見已，咸歎之曰：『此諸女等，皆悉端正，如淨夜天，星宿莊嚴。』善男子！爾時，一切法師子吼圓蓋妙音王者，豈異人乎？今盧舍那如來、應供、等正覺是也；淨光王者，今淨飯王是也；蓮華光夫人者，摩耶夫人是也；時國人者，今大眾是也。悉於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉；或住初地，乃至十地；大願成就，住諸法門，修方便道，求一切智，住諸解脫。」

爾時，開敷樹華夜天欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開敷樹華夜天欲重明此義，以偈頌曰：

「我有清淨眼， 悉見世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有清淨眼， 悉見世界海，

生死五趣中， 眾生常流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死五趣中， 眾生常流轉。

見諸佛菩薩， 往詣菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸佛菩薩， 往詣菩提樹，

得道轉法輪， 化度諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道轉法輪， 化度諸群生。

我以淨天耳， 境界一切音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以淨天耳， 境界一切音，

諸佛所說法， 悉聞歡喜持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 悉聞歡喜持。

我有無二智， 一切無等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有無二智， 一切無等等，

能於一念中， 了眾生心海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 了眾生心海。

我得宿命智， 念一切劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得宿命智， 念一切劫海，

自身及他人， 分別悉了達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身及他人， 分別悉了達。

我於一念知， 諸剎海塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一念知， 諸剎海塵劫，

諸佛及菩薩， 五道眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及菩薩， 五道眾生類。

彼佛初發願， 專求佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛初發願， 專求佛菩提，

究竟悉滿足， 無量菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟悉滿足， 無量菩薩行。

覺了等正覺， 種種巧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了等正覺， 種種巧方便，

轉淨妙法輪， 顯現諸乘海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉淨妙法輪， 顯現諸乘海。

為眾演說法， 度脫於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾演說法， 度脫於一切，

乃至遺法住， 我悉一念知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至遺法住， 我悉一念知。

我於無量劫， 修習此法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量劫， 修習此法門，

真佛子應速， 究竟此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真佛子應速， 究竟此法門。

「佛子！我唯知此菩薩無量歡喜知足光明法門；諸大菩薩，於一切佛所，修行一切諸佛行海；求一切智，清淨滿足一切大願；於一菩薩地，修行一切菩薩地海；於一菩薩行，攝取一切菩薩行海；於一法門，自在修攝一切法門。我當云何能知、能說彼功德行？佛子！於此道場，有一夜天，名願勇光明守護眾生。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道；成就眾生無上菩提，淨諸佛剎；值一切佛，修習一切如來正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我唯知此菩薩無量歡喜知足光明法門；諸大菩薩，於一切佛所，修行一切諸佛行海；求一切智，清淨滿足一切大願；於一菩薩地，修行一切菩薩地海；於一菩薩行，攝取一切菩薩行海；於一法門，自在修攝一切法門。我當云何能知、能說彼功德行？佛子！於此道場，有一夜天，名願勇光明守護眾生。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道；成就眾生無上菩提，淨諸佛剎；值一切佛，修習一切如來正法。」

時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶畢辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶畢辭退。