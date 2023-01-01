大方廣佛華嚴經卷第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十三

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之十

「爾時，普賢菩薩在彼聖王寶宮殿上，於虛空中而告之言：『大王！當知佛興於世，今在普光明妙法音幢菩提樹下。』時，彼眾生見普賢菩薩相好嚴身，無量光明，聞妙音聲，歡喜無量，發如是願：『令我等所作善根，得此妙身，相好莊嚴，威儀無異，神力自在；除滅一切眾生愚闇，覺悟一切；佛興于世，趣趣受生，願常不離此善知識。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩在彼聖王寶宮殿上，於虛空中而告之言：『大王！當知佛興於世，今在普光明妙法音幢菩提樹下。』時，彼眾生見普賢菩薩相好嚴身，無量光明，聞妙音聲，歡喜無量，發如是願：『令我等所作善根，得此妙身，相好莊嚴，威儀無異，神力自在；除滅一切眾生愚闇，覺悟一切；佛興于世，趣趣受生，願常不離此善知識。』

「時，彼聖王與其寶女，及諸眷屬、千子、大臣，并四種兵，上昇虛空，放大光明，照四天下，普為眾生，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼聖王與其寶女，及諸眷屬、千子、大臣，并四種兵，上昇虛空，放大光明，照四天下，普為眾生，以偈頌曰：

「『如來出世間， 普救諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來出世間， 普救諸群生，

汝等應速起， 往詣導師所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應速起， 往詣導師所。

無量無數劫， 或有佛興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 或有佛興世，

演說深妙法， 饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說深妙法， 饒益一切眾。

普見諸群生， 愚癡顛倒惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸群生， 愚癡顛倒惑，

流轉生死苦， 於彼起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉生死苦， 於彼起大悲。

無量無數劫， 修習菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 修習菩薩行，

為化眾生故， 發起無上悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為化眾生故， 發起無上悲。

頭目手足等， 難捨悉能施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目手足等， 難捨悉能施，

無量無數劫， 專求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 專求佛菩提。

無量無邊劫， 如來難值遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊劫， 如來難值遇，

其有見聞者， 一切悉不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有見聞者， 一切悉不虛。

如來在道場， 處佛正法座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來在道場， 處佛正法座，

降伏一切魔， 得成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切魔， 得成最正覺。

觀察如來身， 放演無量光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察如來身， 放演無量光，

種種微妙色， 除滅一切闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種微妙色， 除滅一切闇。

一一毛孔中， 放光不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 放光不思議，

除滅愚癡曀， 令眾悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅愚癡曀， 令眾悉歡喜。

各辨眾供具， 發大精進心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各辨眾供具， 發大精進心，

咸詣如來所， 恭敬設供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸詣如來所， 恭敬設供養。』

「爾時，轉輪聖王讚歎佛已，以轉輪王功德善根，興十種雲，普覆虛空，往詣道場，供養如來；所謂：一切寶雲、一切華雲、一切衣雲、一切寶衣雲、一切寶網金鈴雲、一切堅固香雲、一切如意珠雲、一切妙寶幢雲、一切寶宮殿雲、一切莊嚴雲，普覆一切莊嚴虛空，供養如來，往詣佛所；頭面禮足，遶無數匝，退坐普照寶藏之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，轉輪聖王讚歎佛已，以轉輪王功德善根，興十種雲，普覆虛空，往詣道場，供養如來；所謂：一切寶雲、一切華雲、一切衣雲、一切寶衣雲、一切寶網金鈴雲、一切堅固香雲、一切如意珠雲、一切妙寶幢雲、一切寶宮殿雲、一切莊嚴雲，普覆一切莊嚴虛空，供養如來，往詣佛所；頭面禮足，遶無數匝，退坐普照寶藏之座。

「爾時，妙德眼女即解身上諸莊嚴具，奉散如來。時，莊嚴具於虛空中，變成寶蓋，眾寶莊嚴，悉與一切諸宮殿等，端嚴齊整，十寶莊嚴，金剛圍山周匝圍遶；其形猶如明淨樓閣，眾寶莊嚴，無量龍王悉共執持，寶樹圍遶，妙香普熏。於其蓋中，有菩提樹，枝葉榮茂，普覆法界，以無量莊嚴而莊嚴之。見盧舍那佛坐此樹下，與不可說佛剎微塵等大菩薩俱，皆悉具足普賢菩薩一切所行，住菩薩住，無能壞者。又見一切世界諸王，圍遶如來；又見彼佛神力自在；又見一切諸劫次第，世界成敗；又見一切諸佛次第出世；又見普賢菩薩在一切佛所，恭敬供養，教化眾生；又見彼一一世界中，悉有佛剎微塵等世界，種種安住、種種莊嚴、種種清淨、種種劫、種種如來出興于世、種種三世、種種國土、種種法界、種種諸道、種種入法界、種種虛空、種種道場、種種佛光、種種諸佛莊嚴師子之座、種種如來眷屬、種種如來方便、種種轉法輪、種種如來妙音說、種種音聲海說、種種修多羅雲。時，彼女人見聞如是，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，妙德眼女即解身上諸莊嚴具，奉散如來。時，莊嚴具於虛空中，變成寶蓋，眾寶莊嚴，悉與一切諸宮殿等，端嚴齊整，十寶莊嚴，金剛圍山周匝圍遶；其形猶如明淨樓閣，眾寶莊嚴，無量龍王悉共執持，寶樹圍遶，妙香普熏。於其蓋中，有菩提樹，枝葉榮茂，普覆法界，以無量莊嚴而莊嚴之。見盧舍那佛坐此樹下，與不可說佛剎微塵等大菩薩俱，皆悉具足普賢菩薩一切所行，住菩薩住，無能壞者。又見一切世界諸王，圍遶如來；又見彼佛神力自在；又見一切諸劫次第，世界成敗；又見一切諸佛次第出世；又見普賢菩薩在一切佛所，恭敬供養，教化眾生；又見彼一一世界中，悉有佛剎微塵等世界，種種安住、種種莊嚴、種種清淨、種種劫、種種如來出興于世、種種三世、種種國土、種種法界、種種諸道、種種入法界、種種虛空、種種道場、種種佛光、種種諸佛莊嚴師子之座、種種如來眷屬、種種如來方便、種種轉法輪、種種如來妙音說、種種音聲海說、種種修多羅雲。時，彼女人見聞如是，歡喜無量。

「爾時，妙德幢佛於大眾中，說修多羅，名一切如來法輪妙音，十佛世界微塵等修多羅，以為眷屬。時，彼女人聞此經已，即得一萬三昧，身心柔軟，如初受胎，又如眾生初受勝業果報，又如初生堅固吉樹。所謂：見現在一切諸佛三昧、普照一切佛剎三昧、深入三世三昧、一切如來妙音轉法輪三昧、知一切佛願海三昧、滅一切眾生生死苦惱三昧、滅一切眾生癡闇滿足莊嚴大願三昧、滅一切眾生諸苦三昧、令一切眾生具足快樂三昧、教化一切眾生心無疲倦三昧、一切菩薩無礙幢三昧、菩薩降神母胎莊嚴三昧。得如是等一萬三昧，復得淨三昧心、不動心、歡喜心、正希望心、廣大心、順善知識教心、甚深薩婆若心、隨順方便海心、一切無著心、捨離一切世間境界心、究竟如來境界心、普照一切色海心、滅瞋恚心、愛念心、平等心、無疲倦心、不退轉心、離懈怠心、觀一切法寂靜心、隨順一切法海心、隨順分別一切法心、分別一切眾生海心、救護一切眾生心、普照一切世界心、滿一切佛大願海心、壞散一切障礙山心、積集無量功德山心、向佛十力心、普照一切菩薩境界心、長養一切菩薩諸功德心、充滿一切十方海心、發平等心、成滿佛剎微塵等諸願海心、願淨一切如來剎心。如是等心，出生十佛世界微塵等法門，所謂：教化一切眾生法門；分別一切法界法門；究竟一切法海法門；於一切世界盡未來劫，出生菩薩行法門；於一切世界盡未來劫，住菩薩行法門；往詣一切佛所法門；值遇一切善知識法門；恭敬供養一切佛法門；於念念中，出生一切智，不斷菩薩行法門；出生如是等十佛世界微塵等法門，出生普賢菩薩願行，專求一切智。時，彼女人得諸如來初發心願。善男子！復於是前過十大劫，有世界名日輪光照，佛號因陀羅妙德幢，此妙德眼女，因普賢菩薩善知識故，造蓮華如來像，眾寶莊嚴，發菩提心。善男子！爾時，明淨寶藏妙德轉輪聖王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是也；時，寶女妙德成滿者，今寂靜音夜天是也；妙德眼女者，我身是也。善男子！我以莊嚴具，供養妙德幢如來故，見佛無量自在神力，聞說正法，聞正法已，即得教化一切眾生法門，恭敬供養須彌山微塵等一切如來，聞彼諸佛所說經法，皆悉受持，於一念中，見彼一切佛剎，一切如來及菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，妙德幢佛於大眾中，說修多羅，名一切如來法輪妙音，十佛世界微塵等修多羅，以為眷屬。時，彼女人聞此經已，即得一萬三昧，身心柔軟，如初受胎，又如眾生初受勝業果報，又如初生堅固吉樹。所謂：見現在一切諸佛三昧、普照一切佛剎三昧、深入三世三昧、一切如來妙音轉法輪三昧、知一切佛願海三昧、滅一切眾生生死苦惱三昧、滅一切眾生癡闇滿足莊嚴大願三昧、滅一切眾生諸苦三昧、令一切眾生具足快樂三昧、教化一切眾生心無疲倦三昧、一切菩薩無礙幢三昧、菩薩降神母胎莊嚴三昧。得如是等一萬三昧，復得淨三昧心、不動心、歡喜心、正希望心、廣大心、順善知識教心、甚深薩婆若心、隨順方便海心、一切無著心、捨離一切世間境界心、究竟如來境界心、普照一切色海心、滅瞋恚心、愛念心、平等心、無疲倦心、不退轉心、離懈怠心、觀一切法寂靜心、隨順一切法海心、隨順分別一切法心、分別一切眾生海心、救護一切眾生心、普照一切世界心、滿一切佛大願海心、壞散一切障礙山心、積集無量功德山心、向佛十力心、普照一切菩薩境界心、長養一切菩薩諸功德心、充滿一切十方海心、發平等心、成滿佛剎微塵等諸願海心、願淨一切如來剎心。如是等心，出生十佛世界微塵等法門，所謂：教化一切眾生法門；分別一切法界法門；究竟一切法海法門；於一切世界盡未來劫，出生菩薩行法門；於一切世界盡未來劫，住菩薩行法門；往詣一切佛所法門；值遇一切善知識法門；恭敬供養一切佛法門；於念念中，出生一切智，不斷菩薩行法門；出生如是等十佛世界微塵等法門，出生普賢菩薩願行，專求一切智。時，彼女人得諸如來初發心願。善男子！復於是前過十大劫，有世界名日輪光照，佛號因陀羅妙德幢，此妙德眼女，因普賢菩薩善知識故，造蓮華如來像，眾寶莊嚴，發菩提心。善男子！爾時，明淨寶藏妙德轉輪聖王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是也；時，寶女妙德成滿者，今寂靜音夜天是也；妙德眼女者，我身是也。善男子！我以莊嚴具，供養妙德幢如來故，見佛無量自在神力，聞說正法，聞正法已，即得教化一切眾生法門，恭敬供養須彌山微塵等一切如來，聞彼諸佛所說經法，皆悉受持，於一念中，見彼一切佛剎，一切如來及菩薩眾。

「善男子！其後有劫，名大光明，世界名種種莊嚴，有五百佛出興于世，我悉恭敬供養。此諸如來，其最初佛，名大悲幢，我為夜天，恭敬供養。次後如來，名金剛那羅延幢，時我為轉輪王，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名起一切如來性，十佛世界微塵等修多羅，以為眷屬。次後如來，名無礙妙德住，時我為轉輪王，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名普照一切眾生諸根，須彌山微塵等修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名明淨焰妙德山莊嚴，時我為長者，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名普照三世藏，閻浮提微塵等修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名一切法海起王，時我為阿脩羅，恭敬供養；彼佛為我說經，名分別一切法界，五百修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名甚深妙法海光，時我為龍女，雨如意摩尼寶雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名長養歡喜海，百萬億修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名寶焰功德山燈，時我為海神，雨眾寶華雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名法界方便海，世界微塵等修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名功德海光圓滿妙德，時我為仙人，在雪山住，與六萬仙人俱，往詣彼佛，雨寶華雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名法燈無所著，六萬修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名明淨妙德藏，時我為地天，名夜平等義，與無量天俱，往詣彼佛，雨一切寶、一切寶藏、一切莊嚴雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名起一切如來智藏，無量修多羅，以為眷屬，悉聞受持。佛子！如是五百如來，次第興世，其最後佛，名法界虛空寶山妙德燈；時，我為妓人，名曰善口；彼佛入城，我在空中，以一千偈讚歎如來。爾時，世尊眉間白毫相，放大光明，名普照法界莊嚴，普照十方；照已，入我身中，即得法界方便不退藏法門。佛子！如是等世界微塵等劫諸佛興世，我悉恭敬供養；彼諸如來所說正法，悉聞受持，未曾忘失一句一味。於一一佛所，得三世甚深法界清淨法身；一切智光，普照一切，攝取普賢菩薩所行。於念念中，悉見無量無邊諸佛，得無量無邊淨慧光明，普照一切。先未得未證普賢所行，今悉成滿，何以故？說無量無邊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其後有劫，名大光明，世界名種種莊嚴，有五百佛出興于世，我悉恭敬供養。此諸如來，其最初佛，名大悲幢，我為夜天，恭敬供養。次後如來，名金剛那羅延幢，時我為轉輪王，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名起一切如來性，十佛世界微塵等修多羅，以為眷屬。次後如來，名無礙妙德住，時我為轉輪王，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名普照一切眾生諸根，須彌山微塵等修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名明淨焰妙德山莊嚴，時我為長者，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名普照三世藏，閻浮提微塵等修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名一切法海起王，時我為阿脩羅，恭敬供養；彼佛為我說經，名分別一切法界，五百修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名甚深妙法海光，時我為龍女，雨如意摩尼寶雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名長養歡喜海，百萬億修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名寶焰功德山燈，時我為海神，雨眾寶華雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名法界方便海，世界微塵等修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名功德海光圓滿妙德，時我為仙人，在雪山住，與六萬仙人俱，往詣彼佛，雨寶華雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名法燈無所著，六萬修多羅，以為眷屬，悉聞受持。次後如來，名明淨妙德藏，時我為地天，名夜平等義，與無量天俱，往詣彼佛，雨一切寶、一切寶藏、一切莊嚴雲，恭敬供養；彼佛為我說修多羅，名起一切如來智藏，無量修多羅，以為眷屬，悉聞受持。佛子！如是五百如來，次第興世，其最後佛，名法界虛空寶山妙德燈；時，我為妓人，名曰善口；彼佛入城，我在空中，以一千偈讚歎如來。爾時，世尊眉間白毫相，放大光明，名普照法界莊嚴，普照十方；照已，入我身中，即得法界方便不退藏法門。佛子！如是等世界微塵等劫諸佛興世，我悉恭敬供養；彼諸如來所說正法，悉聞受持，未曾忘失一句一味。於一一佛所，得三世甚深法界清淨法身；一切智光，普照一切，攝取普賢菩薩所行。於念念中，悉見無量無邊諸佛，得無量無邊淨慧光明，普照一切。先未得未證普賢所行，今悉成滿，何以故？說無量無邊故。」

爾時，妙德救護眾生夜天欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙德救護眾生夜天欲重明此義，以偈頌曰：

「善財應諦聽， 甚深難見法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財應諦聽， 甚深難見法，

普照於三世， 分別深法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照於三世， 分別深法界。

如我初發心， 專求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我初發心， 專求無上道，

隨所得法門， 諦聽我今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所得法門， 諦聽我今說。

過去久遠世， 佛剎微塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去久遠世， 佛剎微塵劫，

爾時有一劫， 名離垢圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一劫， 名離垢圓滿。

時有世界名， 明淨妙德幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有世界名， 明淨妙德幢，

須彌微塵等， 如來出興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌微塵等， 如來出興世。

初佛妙德幢， 二普慧光焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛妙德幢， 二普慧光焰，

法幢德須彌， 第四師子佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法幢德須彌， 第四師子佛，

第五寂靜王， 六號除滅惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五寂靜王， 六號除滅惡，

第七功德聚， 第八須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七功德聚， 第八須彌山，

第九妙德佛， 第十明淨月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九妙德佛， 第十明淨月，

如是十如來， 彼劫初出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十如來， 彼劫初出世。

次復有十佛， 初虛空方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復有十佛， 初虛空方便，

第二普光明， 三安住諸方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二普光明， 三安住諸方，

第四功德海， 第五高無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四功德海， 第五高無上，

第六最勝雲， 第七功德佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六最勝雲， 第七功德佛，

第八光焰山， 第九蓮華佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八光焰山， 第九蓮華佛，

第十法界化， 是為第二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法界化， 是為第二十。

初光明幢王， 第二智慧佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初光明幢王， 第二智慧佛，

第三心義佛， 因陀羅妙德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三心義佛， 因陀羅妙德，

第五妙天佛， 第六勇猛王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五妙天佛， 第六勇猛王，

第七智慧德， 第八光明幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七智慧德， 第八光明幢，

第九如來號， 超出一切世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來號， 超出一切世，

第十蓮華佛， 是為第三十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十蓮華佛， 是為第三十。

第一光焰山， 第二功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一光焰山， 第二功德海，

第三法光明， 第四妙蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法光明， 第四妙蓮華，

第五眾生眼， 第六香光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五眾生眼， 第六香光明，

七妙德寶山， 八乾闥婆王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七妙德寶山， 八乾闥婆王，

第九明淨智， 第十寂靜色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明淨智， 第十寂靜色。

初佛光智慧， 第二寶光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛光智慧， 第二寶光明，

三虛空妙德， 第四妙相佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三虛空妙德， 第四妙相佛，

圓滿功德光， 第六那羅延， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿功德光， 第六那羅延，

第七妙須彌， 八功德轉輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七妙須彌， 八功德轉輪，

九不可壞王， 第十寶山佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九不可壞王， 第十寶山佛。

初佛娑羅王， 第二妙德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛娑羅王， 第二妙德藏，

第三光明王， 第四真實起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三光明王， 第四真實起，

第五光明德， 六陀羅尼德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五光明德， 六陀羅尼德，

七光明甚深， 八法海音佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七光明甚深， 八法海音佛，

第九須彌幢， 光明妙德佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九須彌幢， 光明妙德佛，

寶光焰如來， 是為第十佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶光焰如來， 是為第十佛。

初佛梵光焰， 第二虛空音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛梵光焰， 第二虛空音，

第三法界光， 第四圓滿光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法界光， 第四圓滿光，

第五分別光， 第六光明幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分別光， 第六光明幢，

第七虛空燈， 第八樂妙德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七虛空燈， 第八樂妙德，

第九明淨光， 妙功德如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明淨光， 妙功德如來，

十寂靜妙德， 大悲雲如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十寂靜妙德， 大悲雲如來。

初佛力光慧， 二眾生現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛力光慧， 二眾生現前，

第三無上福， 第四妙德光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三無上福， 第四妙德光，

第五法起佛， 六風速妙德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法起佛， 六風速妙德，

第七淨幢佛， 第八寶蓋佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七淨幢佛， 第八寶蓋佛，

第九妙德佛， 十普照三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九妙德佛， 十普照三世。

初佛號願海， 第二光明德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號願海， 第二光明德，

第三金剛身， 四須彌妙德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三金剛身， 四須彌妙德，

第五正念佛， 六幢王妙德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五正念佛， 六幢王妙德，

第七智慧燈， 第八無量寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七智慧燈， 第八無量寶，

第九號方便， 明淨法界佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九號方便， 明淨法界佛，

第十號法海， 明淨智妙德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十號法海， 明淨智妙德。

初佛號法寶， 功德轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號法寶， 功德轉輪王，

第三功德雲， 第四忍辱燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三功德雲， 第四忍辱燈，

第五寂靜音， 第六寂靜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五寂靜音， 第六寂靜幢，

第七眾生燈， 第八大願佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七眾生燈， 第八大願佛，

第九如來號， 不可壞幢王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來號， 不可壞幢王，

第十號智慧， 焰起妙德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十號智慧， 焰起妙德佛。

初佛號法王， 第二無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號法王， 第二無礙智，

三照語言海， 第四妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三照語言海， 第四妙音聲，

第五妙德音， 第六自在佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五妙德音， 第六自在佛，

七十方一切， 眾生現前佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十方一切， 眾生現前佛，

第八平等意， 九無上如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八平等意， 九無上如來，

第十號自然， 賢妙德最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十號自然， 賢妙德最勝。

如是等一切， 須彌塵數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一切， 須彌塵數佛，

彼諸如來等， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來等， 我已悉供養，

佛剎微塵劫， 所出諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎微塵劫， 所出諸如來，

悉恭敬供養， 逮得此法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉恭敬供養， 逮得此法門，

我於無量劫， 修行得法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量劫， 修行得法門，

善財聞思惟， 應當速究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財聞思惟， 應當速究竟，

「善男子！我唯知此教化眾生菩薩法門；諸大菩薩，究竟無量無邊菩薩所行悉從種種性海中起，種種正直身心，滿諸根海，具足一切諸大願門，修行無量諸三昧門，具足成就無量神力，修行無量智慧之行，入種種智，諸法光明，普照一切；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此道場，去我不遠，有一夜天，名寂靜音，處寶幢蓮華藏師子之座，百萬阿僧祇諸天，眷屬圍遶。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此教化眾生菩薩法門；諸大菩薩，究竟無量無邊菩薩所行悉從種種性海中起，種種正直身心，滿諸根海，具足一切諸大願門，修行無量諸三昧門，具足成就無量神力，修行無量智慧之行，入種種智，諸法光明，普照一切；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此道場，去我不遠，有一夜天，名寂靜音，處寶幢蓮華藏師子之座，百萬阿僧祇諸天，眷屬圍遶。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮妙德救護眾生夜天足，遶無數匝，敬心辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮妙德救護眾生夜天足，遶無數匝，敬心辭退。

爾時，善財童子往詣寂靜音夜天所，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，我依善知識學菩薩行，入菩薩行，入菩薩行地，住菩薩行住；唯願天神，為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子往詣寂靜音夜天所，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，我依善知識學菩薩行，入菩薩行，入菩薩行地，住菩薩行住；唯願天神，為我解說。」

爾時，夜天告善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能依善知識求菩薩道。善男子！我成就菩薩無量歡喜莊嚴法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜天告善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能依善知識求菩薩道。善男子！我成就菩薩無量歡喜莊嚴法門。」

白言：「天神！此法門者，為何所作？境界云何？何等方便？為何等行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「天神！此法門者，為何所作？境界云何？何等方便？為何等行？」

答言：「善男子！我能清淨一切眾生心海；除滅塵垢，不斷清淨莊嚴之心；得不退境界堅固之心、不可動心；決定了知功德寶山，莊嚴無染著心；常現前護一切眾生心；見一切佛諸菩薩海無厭足心；清淨菩薩正直力心；普照一切智慧海心。善男子！我為眾生滅除憂惱，無量眾苦，令其永離諸惡色、聲、香、味、觸、意法，除滅眾生愛別離苦、怨憎會苦，及餘一切諸惡因緣，壞敗大苦，住生死苦，生老病死，憂悲惱苦，令得如來無上快樂。一切城邑聚落眾生，我悉救護，令得安樂，廣為說法，教令漸求一切種智。若見眾生在家宮殿，心樂著者，為彼說法，令知諸法真實之性；若見眾生與父母兄弟歡娛讌集，為彼說法，令與諸佛菩薩共會；若見眾生妻子歡會，為彼說法，令竭生死愛欲之海，具足大悲，等觀一切；若見眾生處王宮殿，為彼說法，悉令逮得賢聖快樂；若見眾生著境界者，為彼說法，令得如來甚深境界；若見眾生起瞋恚者，為彼說法，令得如來羼提波羅蜜；為懈怠者，演說正法，令得菩薩清淨毘梨耶波羅蜜；為亂心者，演說正法，令得如來禪波羅蜜；為邪癡者，演說正法，令得般若波羅蜜；為著三界者，演說正法，令出三有；為樂小法者，演說正法，令其滿足菩提大願；為自安者，演說正法，令具大願，饒益一切；為心劣者，演說正法，令得菩薩力波羅蜜；為無智者，演說正法，令得菩薩智波羅蜜；為無色者，演說正法，令得如來清淨色身；為危脆身者，演說正法，令得無上清淨法身；為惡色者，演說正法，令得如來清淨妙色；為苦惱者，演說正法，令得如來無上快樂；為貧窮者，演說正法，令得菩薩諸清淨藏；為園觀者，演說正法，令一向求諸佛妙法；為在路者，演說正法，令得一切智道；為聚落者，演說正法，令出三界；為國土者，演說正法，令過聲聞、緣覺及菩薩地，住如來地；為在城郭者，演說正法，令入法王城，普照一切；為在隅者，演說正法，令得三世平等智慧；為在方者，演說正法，令一切智，常現在前，觀一切法；為貪欲多者，演說正法，令觀不淨，滅生死愛；為瞋恚多者，演說正法，令得究竟大慈之海；為愚癡多者，演說正法，令得智慧，觀諸法海；為等分者，演說正法，令其分別諸勝願海，離生死樂，滅生死苦，顯佛正法，不著五陰，常行妙法；為懈怠者，演說正法，令得莊嚴勝道；為憍慢者，演說正法，令觀一切諸法平等；為諂曲者，演說正法，令得菩薩清淨直心。善男子！我以如是等無量法施，攝取眾生，滅惡道苦，處天人樂，永離三界，具諸功德種種方便而化度之，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我能清淨一切眾生心海；除滅塵垢，不斷清淨莊嚴之心；得不退境界堅固之心、不可動心；決定了知功德寶山，莊嚴無染著心；常現前護一切眾生心；見一切佛諸菩薩海無厭足心；清淨菩薩正直力心；普照一切智慧海心。善男子！我為眾生滅除憂惱，無量眾苦，令其永離諸惡色、聲、香、味、觸、意法，除滅眾生愛別離苦、怨憎會苦，及餘一切諸惡因緣，壞敗大苦，住生死苦，生老病死，憂悲惱苦，令得如來無上快樂。一切城邑聚落眾生，我悉救護，令得安樂，廣為說法，教令漸求一切種智。若見眾生在家宮殿，心樂著者，為彼說法，令知諸法真實之性；若見眾生與父母兄弟歡娛讌集，為彼說法，令與諸佛菩薩共會；若見眾生妻子歡會，為彼說法，令竭生死愛欲之海，具足大悲，等觀一切；若見眾生處王宮殿，為彼說法，悉令逮得賢聖快樂；若見眾生著境界者，為彼說法，令得如來甚深境界；若見眾生起瞋恚者，為彼說法，令得如來羼提波羅蜜；為懈怠者，演說正法，令得菩薩清淨毘梨耶波羅蜜；為亂心者，演說正法，令得如來禪波羅蜜；為邪癡者，演說正法，令得般若波羅蜜；為著三界者，演說正法，令出三有；為樂小法者，演說正法，令其滿足菩提大願；為自安者，演說正法，令具大願，饒益一切；為心劣者，演說正法，令得菩薩力波羅蜜；為無智者，演說正法，令得菩薩智波羅蜜；為無色者，演說正法，令得如來清淨色身；為危脆身者，演說正法，令得無上清淨法身；為惡色者，演說正法，令得如來清淨妙色；為苦惱者，演說正法，令得如來無上快樂；為貧窮者，演說正法，令得菩薩諸清淨藏；為園觀者，演說正法，令一向求諸佛妙法；為在路者，演說正法，令得一切智道；為聚落者，演說正法，令出三界；為國土者，演說正法，令過聲聞、緣覺及菩薩地，住如來地；為在城郭者，演說正法，令入法王城，普照一切；為在隅者，演說正法，令得三世平等智慧；為在方者，演說正法，令一切智，常現在前，觀一切法；為貪欲多者，演說正法，令觀不淨，滅生死愛；為瞋恚多者，演說正法，令得究竟大慈之海；為愚癡多者，演說正法，令得智慧，觀諸法海；為等分者，演說正法，令其分別諸勝願海，離生死樂，滅生死苦，顯佛正法，不著五陰，常行妙法；為懈怠者，演說正法，令得莊嚴勝道；為憍慢者，演說正法，令觀一切諸法平等；為諂曲者，演說正法，令得菩薩清淨直心。善男子！我以如是等無量法施，攝取眾生，滅惡道苦，處天人樂，永離三界，具諸功德種種方便而化度之，歡喜無量。

「復次，善男子！我常觀察菩薩大海種種願行、種種淨身、種種淨光、種種光焰、種種諸道，趣薩婆若，入種種三昧海；顯現種種自在神力；出生種種妙音聲海、種種妙莊嚴身、種種方便入如來海；往詣種種諸佛剎海；究竟種種諸如來海；深入種種諸辯才海；普照種種如來境界；成就種種諸智慧海；超度種種三昧印海；安住種種遊戲法門；以種種門趣薩婆若；種種莊嚴虛空法界；種種莊嚴雲普覆虛空；觀察種種諸大眾海；十方世界一切剎中，諸如來所，菩薩眷屬，普雨種種妙莊嚴雲，皆悉來會，安處種種莊嚴之座，深入如來方便大海，行諸法海，度種種智海。我見此已，起無量歡喜，與佛力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我常觀察菩薩大海種種願行、種種淨身、種種淨光、種種光焰、種種諸道，趣薩婆若，入種種三昧海；顯現種種自在神力；出生種種妙音聲海、種種妙莊嚴身、種種方便入如來海；往詣種種諸佛剎海；究竟種種諸如來海；深入種種諸辯才海；普照種種如來境界；成就種種諸智慧海；超度種種三昧印海；安住種種遊戲法門；以種種門趣薩婆若；種種莊嚴虛空法界；種種莊嚴雲普覆虛空；觀察種種諸大眾海；十方世界一切剎中，諸如來所，菩薩眷屬，普雨種種妙莊嚴雲，皆悉來會，安處種種莊嚴之座，深入如來方便大海，行諸法海，度種種智海。我見此已，起無量歡喜，與佛力等。

「又，善男子！盧舍那佛不可思議清淨色身，相好莊嚴；我見此已，起無量歡喜。盧舍那佛於念念中，放法界等光，普照一切諸法界海；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛於念念中，一一毛孔，放無量佛剎微塵等光，一一光明，有無量佛剎微塵等光以為眷屬，普照一切，充滿法界，除滅眾生一切苦惱；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛於念念中，從頂上、兩肩上，放一切佛剎微塵等寶光山雲，普照一切，充滿法界；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，放一切佛剎微塵等香雲，普熏十方一切佛剎；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一相中，出一切佛剎微塵等相，充滿一切諸世界海；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，出一切佛剎微塵等自在力雲，初發心等清淨波羅蜜，莊嚴菩薩諸地；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，念念出生不可說不可說佛剎微塵等諸龍王身，為見龍身而受化故；又出不可說不可說佛剎微塵等諸夜叉身，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等身，為見彼身而受化故；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，出不可說不可說佛剎微塵等轉輪王身雲，七寶成就，神力自在，充滿法界，為見彼身而受化故；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，出不可說不可說佛剎微塵等梵王身雲，出淨梵音，為眾生說法，為見聞彼而受化故；我見是已，於念念中，起無量歡喜，悉與法界薩婆若等，起者非起，得者非得，見者非見，入者非入，度者非度，滿者非滿，聞者非聞。何以故？分別了知法界性故，解三世法悉一性故。佛子！此菩薩無量歡喜莊嚴法門，有如是等無量境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！盧舍那佛不可思議清淨色身，相好莊嚴；我見此已，起無量歡喜。盧舍那佛於念念中，放法界等光，普照一切諸法界海；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛於念念中，一一毛孔，放無量佛剎微塵等光，一一光明，有無量佛剎微塵等光以為眷屬，普照一切，充滿法界，除滅眾生一切苦惱；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛於念念中，從頂上、兩肩上，放一切佛剎微塵等寶光山雲，普照一切，充滿法界；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，放一切佛剎微塵等香雲，普熏十方一切佛剎；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一相中，出一切佛剎微塵等相，充滿一切諸世界海；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，出一切佛剎微塵等自在力雲，初發心等清淨波羅蜜，莊嚴菩薩諸地；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，念念出生不可說不可說佛剎微塵等諸龍王身，為見龍身而受化故；又出不可說不可說佛剎微塵等諸夜叉身，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等身，為見彼身而受化故；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，出不可說不可說佛剎微塵等轉輪王身雲，七寶成就，神力自在，充滿法界，為見彼身而受化故；我見是已，起無量歡喜。盧舍那佛一一毛孔，出不可說不可說佛剎微塵等梵王身雲，出淨梵音，為眾生說法，為見聞彼而受化故；我見是已，於念念中，起無量歡喜，悉與法界薩婆若等，起者非起，得者非得，見者非見，入者非入，度者非度，滿者非滿，聞者非聞。何以故？分別了知法界性故，解三世法悉一性故。佛子！此菩薩無量歡喜莊嚴法門，有如是等無量境界。

「佛子！此法門者，無量無邊，究竟方便諸法海故；此法門者，不可損減薩婆若，心不可壞故；此法門者，不可窮盡眾生妄想，不可盡故；此法門者，最為甚深寂靜智境界故；此法門者，最為廣大一切佛境界故；此法門者，不可破壞菩薩智所知故；此法門者，不可稱量，不可破壞，滿法界故；此法門者，即是普門於一相中，攝取一切自在力故；此法門者，是第一法，一切法無身，行無二故；此法門者，非生一切諸法，悉如幻故；此法門者，如電，攝薩婆若諸大願故；此法門者，如化，善能變化菩薩行故；此法門者，如大地輪，饒益一切諸眾生故；此法門者，如大水輪，以廣大悲潤眾生故；此法門者，如大火輪，消竭眾生諸貪愛故；此法門者，如大風輪，立一切眾生薩婆若故；此法門者，猶如大海，功德莊嚴一切眾生故；此法門者，如須彌山，一切功德海中起故；此法門者，如大城郭，一切法街巷而莊嚴故；此法門者，猶如虛空，三世諸佛自在，最無上故；此法門者，猶如慶雲，普雨眾生甘露法故；此法門者，猶如白日，普照一切，滅癡闇故；此法門者，猶如滿月，滿足眾生功德海故；此法門者，如如，至一切故；此法門者，如影，善能應化諸業報故；此法門者，如響，隨其所應，為說法故；此法門者，猶如電光，隨其所應，悉照知故；此法門者，猶如樹王，一切諸佛功德妙華，成就一切智果實故；此法門者，猶如金剛，一切世間無能壞故；此法門者，如隨意寶王，出生無量自在力故；此法門者，如離垢寶，悉分別知三世佛故；此法門者，猶如寶幢，出一切佛平等法輪妙音聲故。佛子！如此諸諭，非諭為諭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此法門者，無量無邊，究竟方便諸法海故；此法門者，不可損減薩婆若，心不可壞故；此法門者，不可窮盡眾生妄想，不可盡故；此法門者，最為甚深寂靜智境界故；此法門者，最為廣大一切佛境界故；此法門者，不可破壞菩薩智所知故；此法門者，不可稱量，不可破壞，滿法界故；此法門者，即是普門於一相中，攝取一切自在力故；此法門者，是第一法，一切法無身，行無二故；此法門者，非生一切諸法，悉如幻故；此法門者，如電，攝薩婆若諸大願故；此法門者，如化，善能變化菩薩行故；此法門者，如大地輪，饒益一切諸眾生故；此法門者，如大水輪，以廣大悲潤眾生故；此法門者，如大火輪，消竭眾生諸貪愛故；此法門者，如大風輪，立一切眾生薩婆若故；此法門者，猶如大海，功德莊嚴一切眾生故；此法門者，如須彌山，一切功德海中起故；此法門者，如大城郭，一切法街巷而莊嚴故；此法門者，猶如虛空，三世諸佛自在，最無上故；此法門者，猶如慶雲，普雨眾生甘露法故；此法門者，猶如白日，普照一切，滅癡闇故；此法門者，猶如滿月，滿足眾生功德海故；此法門者，如如，至一切故；此法門者，如影，善能應化諸業報故；此法門者，如響，隨其所應，為說法故；此法門者，猶如電光，隨其所應，悉照知故；此法門者，猶如樹王，一切諸佛功德妙華，成就一切智果實故；此法門者，猶如金剛，一切世間無能壞故；此法門者，如隨意寶王，出生無量自在力故；此法門者，如離垢寶，悉分別知三世佛故；此法門者，猶如寶幢，出一切佛平等法輪妙音聲故。佛子！如此諸諭，非諭為諭。」

爾時，善財白寂靜音夜天言：「菩薩修何等法，得此法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財白寂靜音夜天言：「菩薩修何等法，得此法門？」

答言：「佛子！菩薩修行十妙法故，得此法門。何等為十？所謂：菩薩修行布施，令一切眾生海，皆悉歡喜；修行淨戒，成滿諸佛功德大海；修行忍辱，了知一切諸法真性；修行精進，於薩婆若堅固不退；修行禪定，除滅一切眾生煩惱；修行智慧，分別了知一切法海；修行方便教化，成熟一切眾生海；修行大願，於一切佛剎海，盡未來劫，修菩薩行；修行諸力，於念念中，現一切剎，成等正覺；修行無盡智，了三世法，無所障礙。佛子！是為十妙法；菩薩摩訶薩修行此法、起此法門、得此法門、淨此法門、成此法門，長養增廣，不可沮壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！菩薩修行十妙法故，得此法門。何等為十？所謂：菩薩修行布施，令一切眾生海，皆悉歡喜；修行淨戒，成滿諸佛功德大海；修行忍辱，了知一切諸法真性；修行精進，於薩婆若堅固不退；修行禪定，除滅一切眾生煩惱；修行智慧，分別了知一切法海；修行方便教化，成熟一切眾生海；修行大願，於一切佛剎海，盡未來劫，修菩薩行；修行諸力，於念念中，現一切剎，成等正覺；修行無盡智，了三世法，無所障礙。佛子！是為十妙法；菩薩摩訶薩修行此法、起此法門、得此法門、淨此法門、成此法門，長養增廣，不可沮壞。」

善財白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心為久如耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心為久如耶？」

答言：「佛子！乃往古世，過二佛剎微塵等劫，有劫名普照幢；於此蓮華藏莊嚴世界海東，過十世界海，有一世界海，名曰離垢眾寶莊嚴；彼世界海中，有世界性，名一切佛光明願音；彼世界性中，有一世界，名離垢光。金色莊嚴，一切寶雲而莊嚴之，眾寶為地，堅固不動，形如一切香妙德王，莊嚴樓閣皆悉清淨，諸天宮殿充滿其中。彼有王都，名曰普滿妙德藏王，彼有道場，名一切眾寶莊嚴藏月光明，其佛號不退法界妙音，於此道場，得阿耨多羅三藐三菩提。我於爾時，為菩提樹神，名功德燈無邊光幢，我見彼佛，成等正覺，顯現無量自在神力；我於爾時，發阿耨多羅三藐三菩提心，於彼佛所，逮得三昧，名普照佛功德海。彼道場上，次有如來出興于世，號法樹功德山；彼菩提樹神，命終之後，還生此處，為菩提樹夜天，名妙德慧功德光明，聞彼如來轉正法輪，復得無量歡喜，普照一切境界三昧。彼道場上，次有如來出興于世，號一切法海妙音聲王；值彼如來，復得三昧，名成就一切法地。彼道場上，次有如來出興于世，號寶光焰燈幢王；值彼如來，復得三昧，名分別一切普照雲。彼道場上，次有如來出興于世，號功德須彌光王；值彼如來，復得三昧，名照諸佛海。彼道場上，次有如來出興于世，號法雲妙音聲王；值彼如來，復得三昧，名一切法海燈。彼道場上，次有如來出興于世，號智慧炬明淨燈王；時我為天女，值彼如來，復得三昧，名明淨燈，滅眾生苦。彼道場上，次有如來出興于世，號法勇幢妙德；值彼如來，復得三昧，名三世佛普照藏。彼道場上，次有如來出興于世，號法燈勇猛智慧師子；值彼如來，復得三昧，名明淨智，普照一切，無所障礙。彼道場上，次有如來出興于世，號智力山王；值彼如來，復得三昧，名普照三世眾生根行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！乃往古世，過二佛剎微塵等劫，有劫名普照幢；於此蓮華藏莊嚴世界海東，過十世界海，有一世界海，名曰離垢眾寶莊嚴；彼世界海中，有世界性，名一切佛光明願音；彼世界性中，有一世界，名離垢光。金色莊嚴，一切寶雲而莊嚴之，眾寶為地，堅固不動，形如一切香妙德王，莊嚴樓閣皆悉清淨，諸天宮殿充滿其中。彼有王都，名曰普滿妙德藏王，彼有道場，名一切眾寶莊嚴藏月光明，其佛號不退法界妙音，於此道場，得阿耨多羅三藐三菩提。我於爾時，為菩提樹神，名功德燈無邊光幢，我見彼佛，成等正覺，顯現無量自在神力；我於爾時，發阿耨多羅三藐三菩提心，於彼佛所，逮得三昧，名普照佛功德海。彼道場上，次有如來出興于世，號法樹功德山；彼菩提樹神，命終之後，還生此處，為菩提樹夜天，名妙德慧功德光明，聞彼如來轉正法輪，復得無量歡喜，普照一切境界三昧。彼道場上，次有如來出興于世，號一切法海妙音聲王；值彼如來，復得三昧，名成就一切法地。彼道場上，次有如來出興于世，號寶光焰燈幢王；值彼如來，復得三昧，名分別一切普照雲。彼道場上，次有如來出興于世，號功德須彌光王；值彼如來，復得三昧，名照諸佛海。彼道場上，次有如來出興于世，號法雲妙音聲王；值彼如來，復得三昧，名一切法海燈。彼道場上，次有如來出興于世，號智慧炬明淨燈王；時我為天女，值彼如來，復得三昧，名明淨燈，滅眾生苦。彼道場上，次有如來出興于世，號法勇幢妙德；值彼如來，復得三昧，名三世佛普照藏。彼道場上，次有如來出興于世，號法燈勇猛智慧師子；值彼如來，復得三昧，名明淨智，普照一切，無所障礙。彼道場上，次有如來出興于世，號智力山王；值彼如來，復得三昧，名普照三世眾生根行。

「佛子！彼普照幢劫離垢光金色莊嚴世界，如是次第，有十佛世界微塵等如來，出興于世。我於爾時，或為天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王；或為人王、梵王、男子、女人、童男、童女皆悉值彼一切如來，恭敬供養；彼佛說法，悉聞受持。於彼佛剎二佛世界微塵等劫，修菩薩行，經佛剎微塵等受生，最後命終，生此蓮華藏莊嚴世界海，娑婆世界中，作道場夜神，值拘樓孫如來，得三昧眼，名離垢一切香王光明；次值拘那含牟尼如來，復得三昧，名隨順普照一切剎海；次值迦葉如來，復得三昧，名妙音聲海，分別一切眾生音海；今復值見盧舍那佛，坐於道場菩提樹下，成等正覺，於念念中，顯現無量自在力海，復得菩薩無量歡喜莊嚴法門。得法門已，深入十不可說不可說世界海微塵等法界方便海。以此法界方便海，於一切佛剎微塵，一一微塵中，悉見十不可說不可說佛剎微塵等世界，及彼諸佛，彼諸如來所說正法，悉聞受持。又見盧舍那佛，於念念中一切世界，坐於道場，成等正覺，出生無量自在神力，一一神力，滿法界海，我悉詣彼所說正法，悉聞受持。又復見彼一切諸佛，一一毛孔，出化身海，滿法界海，顯現種種自在神力，於一切佛剎海、一切世界性、一切世界、一切諸趣、一切眾生中，隨其所應，轉正法輪。我以精進聞持陀羅尼故，悉能受持，正念思惟，知味知義，明智慧藏，圓滿清淨，分別了知一切法海，觀察三世諸佛平等，出生一切方便法門；於一一方便，出生一切修多羅雲；一一修多羅雲，成就一切諸正法海；一一法海，攝取一切諸迴轉法；一一迴轉法，普出一切諸妙法雲；一一法雲，出生一切諸法波浪；一一波浪，逮得一切歡喜法海；一一歡喜法海，出生一切諸功德地；一一功德地，出生一切諸三昧海；一一三昧海，見一切佛海；一一佛所，得一切光明海；一一光明海，普照三世，得圓滿智地，普照十方，知無量佛過去行海，照一切佛無量本事海；難捨能施，持無量淨戒，行無量忍，長養清淨菩薩精進，清淨無量諸禪定海；了知如來般若波羅蜜海，普照如來無量方便海；了知如來長養功德智慧力波羅蜜，分別如來無量智波羅蜜海。普照如來過去無量菩薩諸地，無量佛地，神力自在；無量劫中，所修習起，淨無量佛過去菩薩地，修無量佛過去智地，照無量佛諸智慧地。知無量佛為菩薩時，相續善根，知無量佛為菩薩時，於一切劫海中，一切佛海，所修菩薩行；知無量佛為菩薩時，出生佛剎海，無量菩薩行充滿法界，種種方便門教化眾生。普照十方諸世界海，為諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼普照幢劫離垢光金色莊嚴世界，如是次第，有十佛世界微塵等如來，出興于世。我於爾時，或為天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王；或為人王、梵王、男子、女人、童男、童女皆悉值彼一切如來，恭敬供養；彼佛說法，悉聞受持。於彼佛剎二佛世界微塵等劫，修菩薩行，經佛剎微塵等受生，最後命終，生此蓮華藏莊嚴世界海，娑婆世界中，作道場夜神，值拘樓孫如來，得三昧眼，名離垢一切香王光明；次值拘那含牟尼如來，復得三昧，名隨順普照一切剎海；次值迦葉如來，復得三昧，名妙音聲海，分別一切眾生音海；今復值見盧舍那佛，坐於道場菩提樹下，成等正覺，於念念中，顯現無量自在力海，復得菩薩無量歡喜莊嚴法門。得法門已，深入十不可說不可說世界海微塵等法界方便海。以此法界方便海，於一切佛剎微塵，一一微塵中，悉見十不可說不可說佛剎微塵等世界，及彼諸佛，彼諸如來所說正法，悉聞受持。又見盧舍那佛，於念念中一切世界，坐於道場，成等正覺，出生無量自在神力，一一神力，滿法界海，我悉詣彼所說正法，悉聞受持。又復見彼一切諸佛，一一毛孔，出化身海，滿法界海，顯現種種自在神力，於一切佛剎海、一切世界性、一切世界、一切諸趣、一切眾生中，隨其所應，轉正法輪。我以精進聞持陀羅尼故，悉能受持，正念思惟，知味知義，明智慧藏，圓滿清淨，分別了知一切法海，觀察三世諸佛平等，出生一切方便法門；於一一方便，出生一切修多羅雲；一一修多羅雲，成就一切諸正法海；一一法海，攝取一切諸迴轉法；一一迴轉法，普出一切諸妙法雲；一一法雲，出生一切諸法波浪；一一波浪，逮得一切歡喜法海；一一歡喜法海，出生一切諸功德地；一一功德地，出生一切諸三昧海；一一三昧海，見一切佛海；一一佛所，得一切光明海；一一光明海，普照三世，得圓滿智地，普照十方，知無量佛過去行海，照一切佛無量本事海；難捨能施，持無量淨戒，行無量忍，長養清淨菩薩精進，清淨無量諸禪定海；了知如來般若波羅蜜海，普照如來無量方便海；了知如來長養功德智慧力波羅蜜，分別如來無量智波羅蜜海。普照如來過去無量菩薩諸地，無量佛地，神力自在；無量劫中，所修習起，淨無量佛過去菩薩地，修無量佛過去智地，照無量佛諸智慧地。知無量佛為菩薩時，相續善根，知無量佛為菩薩時，於一切劫海中，一切佛海，所修菩薩行；知無量佛為菩薩時，出生佛剎海，無量菩薩行充滿法界，種種方便門教化眾生。普照十方諸世界海，為諸眾生，

現自在力；普照如來一切智地，轉淨法輪，悉聞受持一切法雲，顯現無量菩薩自在神力；普照諸佛相海、行海、力海，於念念中，知彼諸佛，從初發心，乃至無餘涅槃，遺法滅盡。善男子！汝所問我發心已來為幾時者，如上所說，乃至來生此剎，供養盧舍那佛，如此世界，供養拘樓孫佛，乃至盧舍那佛，供養賢劫未來諸佛，亦復如是；如供養賢劫諸佛，供養一切世界未來諸佛，亦復如是；而彼離垢光金色莊嚴世界，今猶現在。是故，善男子！汝當一心修此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現自在力；普照如來一切智地，轉淨法輪，悉聞受持一切法雲，顯現無量菩薩自在神力；普照諸佛相海、行海、力海，於念念中，知彼諸佛，從初發心，乃至無餘涅槃，遺法滅盡。善男子！汝所問我發心已來為幾時者，如上所說，乃至來生此剎，供養盧舍那佛，如此世界，供養拘樓孫佛，乃至盧舍那佛，供養賢劫未來諸佛，亦復如是；如供養賢劫諸佛，供養一切世界未來諸佛，亦復如是；而彼離垢光金色莊嚴世界，今猶現在。是故，善男子！汝當一心修此法門。」

爾時，寂靜音夜天欲重明此法門義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寂靜音夜天欲重明此法門義，以偈頌曰：

「善財應諦聽， 我說此法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財應諦聽， 我說此法門，

應生歡喜心， 勤修令究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生歡喜心， 勤修令究竟。

無量諸劫海， 修習菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸劫海， 修習菩薩行，

心淨如虛空， 入一切智城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨如虛空， 入一切智城。

聞三世佛法， 一心樂專求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞三世佛法， 一心樂專求，

於彼如來所， 修習諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼如來所， 修習諸功德。

我見過去佛， 恭敬悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見過去佛， 恭敬悉供養，

聞佛說正法， 歡喜心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛說正法， 歡喜心無量。

亦已悉恭敬， 供養於父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦已悉恭敬， 供養於父母，

一心樂專求， 究竟此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心樂專求， 究竟此法門。

老病貧窮等， 諸根不具者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病貧窮等， 諸根不具者，

除滅彼苦惱， 悉令得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅彼苦惱， 悉令得安樂。

水火官賊難， 怨敵諸恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水火官賊難， 怨敵諸恐怖，

及海中諸難， 我皆救濟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及海中諸難， 我皆救濟之。

眾生煩惱業， 種種受報苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生煩惱業， 種種受報苦，

摧破生死山， 救護諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧破生死山， 救護諸群生。

一切諸惡道， 無量楚毒苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸惡道， 無量楚毒苦，

生老病死痛， 我當悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死痛， 我當悉除滅。

我願無量劫， 安隱一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願無量劫， 安隱一切眾，

常見一切佛， 滅除生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見一切佛， 滅除生死苦。

「善男子！我唯成就此無量歡喜莊嚴法門；諸大菩薩，深入法海，分別一切劫，善知一切諸世界海成敗之事，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此道場上，如來眾中，有一夜天，名曰妙德守護諸城；汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯成就此無量歡喜莊嚴法門；諸大菩薩，深入法海，分別一切劫，善知一切諸世界海成敗之事，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此道場上，如來眾中，有一夜天，名曰妙德守護諸城；汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，善財讚歎寂靜音夜天，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財讚歎寂靜音夜天，以偈頌曰：

「我受知識教， 來詣天神所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我受知識教， 來詣天神所，

見無量淨身， 安處天寶座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量淨身， 安處天寶座。

虛妄取諸相， 染著一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄取諸相， 染著一切法，

無智眾生等， 不能知境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智眾生等， 不能知境界。

清淨妙色身， 一切諸天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙色身， 一切諸天眾，

無量劫諦觀， 其心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫諦觀， 其心無厭足。

遠離於五陰， 一切無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於五陰， 一切無所著，

超出世疑惑， 顯現自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出世疑惑， 顯現自在力。

不染內外法， 無礙心不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染內外法， 無礙心不動，

明淨智慧眼， 見佛自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明淨智慧眼， 見佛自在力。

身為正法藏， 心是無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身為正法藏， 心是無礙智，

成佛智慧光， 普照諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛智慧光， 普照諸群生。

分別說心業， 莊飾諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別說心業， 莊飾諸世間，

知心業自性， 現身等眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心業自性， 現身等眾生。

知世悉如夢， 了佛如電光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世悉如夢， 了佛如電光，

一切法如響， 令眾無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法如響， 令眾無所著。

念念悉除滅， 三世眾生惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念悉除滅， 三世眾生惑，

不取三世相， 而能演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取三世相， 而能演說法。

一切佛剎海， 一切諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎海， 一切諸佛海，

無量眾生海， 無著修法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生海， 無著修法門。」

時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，敬心辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，敬心辭退。

爾時，善財童子正念思惟智慧分別隨順正趣修廣身證無量歡喜莊嚴法門，往詣妙德守護諸城夜天所。見彼夜天處普照一切宮殿寶師子座，不可說諸天眷屬圍遶，隨方面身、一切眾生色身，普現一切眾生前身、一切眾生無所著身、一切眾生身身、一切眾生無上身、隨順教化一切眾生身；遊十方身、至一切十方身、究竟佛身、究竟教化一切眾生身。善財見此身已，歡喜無量，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩道，饒益眾生；以無上攝法，攝取眾生，順如來業，親近法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟智慧分別隨順正趣修廣身證無量歡喜莊嚴法門，往詣妙德守護諸城夜天所。見彼夜天處普照一切宮殿寶師子座，不可說諸天眷屬圍遶，隨方面身、一切眾生色身，普現一切眾生前身、一切眾生無所著身、一切眾生身身、一切眾生無上身、隨順教化一切眾生身；遊十方身、至一切十方身、究竟佛身、究竟教化一切眾生身。善財見此身已，歡喜無量，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩道，饒益眾生；以無上攝法，攝取眾生，順如來業，親近法王。」

時，彼夜天告善財言：「善哉！善哉！佛子！為救護一切眾生故，問菩薩行；為嚴淨一切佛剎、供養一切佛、住一切劫、救護一切眾生、守護一切如來種姓、究竟十方一切法界海平等之心，充滿一切；悉聞受持一切諸佛所轉法輪，隨其所應，雨甘露法故，問菩薩行。善男子！我已成就甚深妙德自在音聲法門；是故，佛子！我為勝大法師，無所罣礙；於一切法，心無所著、分別如來一切法藏，安住如來大慈大悲。建立眾生，於菩提心，得一切利，不捨菩提心，長養一切善根。為一切眾生，調御大師，安立眾生一切智道故。於一切世界，為明淨日，照一切眾生無量善根故。等心觀察一切眾生，不捨一切眾生，出生長養一切善根，甚深智慧，觀淨爾焰，斷一切不善業，行諸善業，救護眾生，顯現一切諸佛世界，修行嚴淨諸本事業，立一切眾生清淨善根，令值一切諸善知識，無能壞者，立一切眾生佛正教故。佛子！我常以法施為首，出生長養諸白淨法，一切智心，堅固不動，如金剛藏，不可沮壞；心常依止佛力、魔力、善知識力，心壞一切諸結業山，心能專求一切智，因滿白淨法無礙法門一切種智。佛子！我以如是智慧光明，淨諸眾生無量善法，饒益一切。復次，佛子！我以十行觀察法界，隨順法界，攝取法界。何等為十？所謂：知法界無量，智慧無量故；知法界無量無邊，悉見一切諸如來故；知佛法界無量無邊，詣一切剎，恭敬供養一切佛故；知法界無分齊，於一切世界海，行菩薩行故；知法界不可壞，究竟如來不可沮壞圓滿智故；知法界一如來妙音，一切眾生無不聞故；知法界自然清淨，教化一切眾生，滿佛願故；知法界遍至眾生，深入普賢菩薩行故；知法界一切莊嚴普賢菩薩行，自在莊嚴故；知法界不可滅一切智善根，充滿法界，令諸眾生悉清淨故。佛子！我以此十行，觀察法界，增長善根，知佛奇特境界，不可思議。佛子！我如是正念思惟，以一萬陀羅尼，為眾生說法；所謂：攝取一切諸法圓滿陀羅尼，持一切法圓滿陀羅尼，一切法雲雷震圓滿陀羅尼，諸佛起住圓滿陀羅尼，轉一切佛名號輪圓滿陀羅尼，分別演說三世諸佛大願海圓滿陀羅尼，攝一切乘海圓滿陀羅尼，照一切眾生業海燈藏圓滿陀羅尼，一切法現前旋流勇猛圓滿陀羅尼，一切智勇猛圓滿陀羅尼；以如是等萬陀羅尼，為一切眾生分別說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼夜天告善財言：「善哉！善哉！佛子！為救護一切眾生故，問菩薩行；為嚴淨一切佛剎、供養一切佛、住一切劫、救護一切眾生、守護一切如來種姓、究竟十方一切法界海平等之心，充滿一切；悉聞受持一切諸佛所轉法輪，隨其所應，雨甘露法故，問菩薩行。善男子！我已成就甚深妙德自在音聲法門；是故，佛子！我為勝大法師，無所罣礙；於一切法，心無所著、分別如來一切法藏，安住如來大慈大悲。建立眾生，於菩提心，得一切利，不捨菩提心，長養一切善根。為一切眾生，調御大師，安立眾生一切智道故。於一切世界，為明淨日，照一切眾生無量善根故。等心觀察一切眾生，不捨一切眾生，出生長養一切善根，甚深智慧，觀淨爾焰，斷一切不善業，行諸善業，救護眾生，顯現一切諸佛世界，修行嚴淨諸本事業，立一切眾生清淨善根，令值一切諸善知識，無能壞者，立一切眾生佛正教故。佛子！我常以法施為首，出生長養諸白淨法，一切智心，堅固不動，如金剛藏，不可沮壞；心常依止佛力、魔力、善知識力，心壞一切諸結業山，心能專求一切智，因滿白淨法無礙法門一切種智。佛子！我以如是智慧光明，淨諸眾生無量善法，饒益一切。復次，佛子！我以十行觀察法界，隨順法界，攝取法界。何等為十？所謂：知法界無量，智慧無量故；知法界無量無邊，悉見一切諸如來故；知佛法界無量無邊，詣一切剎，恭敬供養一切佛故；知法界無分齊，於一切世界海，行菩薩行故；知法界不可壞，究竟如來不可沮壞圓滿智故；知法界一如來妙音，一切眾生無不聞故；知法界自然清淨，教化一切眾生，滿佛願故；知法界遍至眾生，深入普賢菩薩行故；知法界一切莊嚴普賢菩薩行，自在莊嚴故；知法界不可滅一切智善根，充滿法界，令諸眾生悉清淨故。佛子！我以此十行，觀察法界，增長善根，知佛奇特境界，不可思議。佛子！我如是正念思惟，以一萬陀羅尼，為眾生說法；所謂：攝取一切諸法圓滿陀羅尼，持一切法圓滿陀羅尼，一切法雲雷震圓滿陀羅尼，諸佛起住圓滿陀羅尼，轉一切佛名號輪圓滿陀羅尼，分別演說三世諸佛大願海圓滿陀羅尼，攝一切乘海圓滿陀羅尼，照一切眾生業海燈藏圓滿陀羅尼，一切法現前旋流勇猛圓滿陀羅尼，一切智勇猛圓滿陀羅尼；以如是等萬陀羅尼，為一切眾生分別說法。