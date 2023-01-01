大方廣佛華嚴經卷第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十二

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之九

爾時，善財童子專求善知識，念因善知識生諸善法；善知識者，難見難遇；見善知識，滅諸亂想；見善知識，除滅一切諸纏障礙；見善知識，得薩婆若智慧光明；見善知識，深入佛海；見善知識，得正念法雲陀羅尼，受持一切佛淨法輪雲；見善知識，具大悲海，救護眾生；見善知識，智慧明淨，悉能普照諸法界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子專求善知識，念因善知識生諸善法；善知識者，難見難遇；見善知識，滅諸亂想；見善知識，除滅一切諸纏障礙；見善知識，得薩婆若智慧光明；見善知識，深入佛海；見善知識，得正念法雲陀羅尼，受持一切佛淨法輪雲；見善知識，具大悲海，救護眾生；見善知識，智慧明淨，悉能普照諸法界海。

時，喜目觀察眾生夜天，以威神力加善財童子，讚善知識，詣善知識，恭敬供養；善知識者，則是菩提；善知識者，則是精進；善知識者，難見難遇；善知識者，是不可壞力。因善知識，遍遊十方，斷生死流，悉能成辨一切大事；莊嚴正道，得普門法門，一切無礙；見善知識，不離本處，遍至十方一切佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，喜目觀察眾生夜天，以威神力加善財童子，讚善知識，詣善知識，恭敬供養；善知識者，則是菩提；善知識者，則是精進；善知識者，難見難遇；善知識者，是不可壞力。因善知識，遍遊十方，斷生死流，悉能成辨一切大事；莊嚴正道，得普門法門，一切無礙；見善知識，不離本處，遍至十方一切佛所。

爾時，善財即時了知，見善知識，成滿無量諸大願海；得一切智，饒益眾生；滅除未來無量劫苦，以大莊嚴而自莊嚴。一一微塵中，修行一切諸法界法；見十方海，知未來劫諸語言法及菩薩行，究竟一切諸菩薩行；於念念中，得一切智，神力自在，諸莊嚴道；等三世佛淨法界流；不離法界境界，而能往詣充滿法界善知識所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即時了知，見善知識，成滿無量諸大願海；得一切智，饒益眾生；滅除未來無量劫苦，以大莊嚴而自莊嚴。一一微塵中，修行一切諸法界法；見十方海，知未來劫諸語言法及菩薩行，究竟一切諸菩薩行；於念念中，得一切智，神力自在，諸莊嚴道；等三世佛淨法界流；不離法界境界，而能往詣充滿法界善知識所。

爾時，善財往詣喜目觀察眾生夜天，見彼夜天在如來所，於大眾中，處寶蓮華師子之座；正受菩薩普光喜幢法門，一切毛孔，出眾妙雲。其有見者，欣悅無厭，所謂：智慧行雲，饒益眾生，離於諍訟，不著諸法；以平等心，普攝眾生，顯三世菩薩修行布施，悉捨內外難捨之物，十方眾生，皆悉覩見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財往詣喜目觀察眾生夜天，見彼夜天在如來所，於大眾中，處寶蓮華師子之座；正受菩薩普光喜幢法門，一切毛孔，出眾妙雲。其有見者，欣悅無厭，所謂：智慧行雲，饒益眾生，離於諍訟，不著諸法；以平等心，普攝眾生，顯三世菩薩修行布施，悉捨內外難捨之物，十方眾生，皆悉覩見。

又於一切毛孔，出眾生數等菩薩變化身雲，充滿法界，現眾生前；顯示正受不動三昧，覺悟眾生不樂三界。遠離世間，滅除生死，現天人中種種成敗；教諸眾生，修不淨觀，除淨想倒；說有為行，無常變易，苦惱之法；令諸眾生，深入佛戒，未曾暫離，受持諸佛清淨禁戒；現無疑戒，及以香戒戒香，普熏一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出眾生數等菩薩變化身雲，充滿法界，現眾生前；顯示正受不動三昧，覺悟眾生不樂三界。遠離世間，滅除生死，現天人中種種成敗；教諸眾生，修不淨觀，除淨想倒；說有為行，無常變易，苦惱之法；令諸眾生，深入佛戒，未曾暫離，受持諸佛清淨禁戒；現無疑戒，及以香戒戒香，普熏一切眾生。

又於一切毛孔，出眾生數等妙色身雲，顯示眾生，截諸肢節，皆悉能忍，堪受眾苦；一切訶責惡罵，皆悉忍受。於彼眾生，不生恚心，恭敬讚歎，不生愛心；於一切眾生，不起我慢，顯現諸法自性之忍，顯現無盡菩提心智；除滅一切眾生煩惱，修習忍法，行菩薩行；顯現清淨金剛之身，顯現如來清淨無上色身，隨其所應，教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出眾生數等妙色身雲，顯示眾生，截諸肢節，皆悉能忍，堪受眾苦；一切訶責惡罵，皆悉忍受。於彼眾生，不生恚心，恭敬讚歎，不生愛心；於一切眾生，不起我慢，顯現諸法自性之忍，顯現無盡菩提心智；除滅一切眾生煩惱，修習忍法，行菩薩行；顯現清淨金剛之身，顯現如來清淨無上色身，隨其所應，教化眾生。

又於一切毛孔，出諸趣種種色身雲，勇猛精進，現一切智；勇猛精進，現菩提境界而不退轉；勇猛精進，降伏諸魔；勇猛精進，於生死海，悉能救度一切眾生；勇猛精進，除滅一切惡道諸難；勇猛精進，壞無智山；勇猛精進，恭敬供養一切如來，心無疲倦；勇猛精進，受持守護諸佛法輪；勇猛精進，壞散一切諸障礙山；勇猛精進，嚴淨一切諸如來剎，得諸如來清淨精進，教化度脫一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出諸趣種種色身雲，勇猛精進，現一切智；勇猛精進，現菩提境界而不退轉；勇猛精進，降伏諸魔；勇猛精進，於生死海，悉能救度一切眾生；勇猛精進，除滅一切惡道諸難；勇猛精進，壞無智山；勇猛精進，恭敬供養一切如來，心無疲倦；勇猛精進，受持守護諸佛法輪；勇猛精進，壞散一切諸障礙山；勇猛精進，嚴淨一切諸如來剎，得諸如來清淨精進，教化度脫一切眾生。

又於一切毛孔，出種種色身雲，以諸方便，除滅眾生愁憂苦惱，悉令歡喜；厭惡五欲，讚歎慚愧，調伏諸根，修行無上清淨梵行；身、口、意善，顯現世間一切所欲，皆不可樂；建立眾生，令樂正法，出生正受九次第定；除滅眾生一切煩惱，顯現菩薩諸三昧海，通明自在神力境界；令諸眾生，皆悉歡喜，身心柔軟，滅煩惱熱，得清涼樂，長養正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出種種色身雲，以諸方便，除滅眾生愁憂苦惱，悉令歡喜；厭惡五欲，讚歎慚愧，調伏諸根，修行無上清淨梵行；身、口、意善，顯現世間一切所欲，皆不可樂；建立眾生，令樂正法，出生正受九次第定；除滅眾生一切煩惱，顯現菩薩諸三昧海，通明自在神力境界；令諸眾生，皆悉歡喜，身心柔軟，滅煩惱熱，得清涼樂，長養正法。

又於一切毛孔，出諸趣種種身雲，詣一切剎諸佛師長，善知識所，恭敬供養，心無疲倦。受持一切諸佛法輪；究竟一切佛海；顯現一切法海；顯現一切諸法實相；顯現一切諸三昧門，清淨智慧；分別一切眾生心海，金剛智慧；壞散一切眾生諸邪見山，出生圓滿明淨慧日。於一念中，悉能除滅一切眾生愚癡闇冥，令諸眾生，皆悉歡喜，得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出諸趣種種身雲，詣一切剎諸佛師長，善知識所，恭敬供養，心無疲倦。受持一切諸佛法輪；究竟一切佛海；顯現一切法海；顯現一切諸法實相；顯現一切諸三昧門，清淨智慧；分別一切眾生心海，金剛智慧；壞散一切眾生諸邪見山，出生圓滿明淨慧日。於一念中，悉能除滅一切眾生愚癡闇冥，令諸眾生，皆悉歡喜，得薩婆若。

又於一切毛孔，出一切眾生數等身雲，現種種色身、不思議身，隨其所應，悉現其前；以無量音，為諸眾生，演說世間功德之藏。世間行業，一切三界，皆不可樂；歎離三界諸惡邪見，遠離邪道，向一切智，超出聲聞、緣覺之地。於有為無為，心無所著；背捨生死，正向涅槃；而亦不捨諸趣往來，不捨發菩提心，成等正覺，教化眾生，得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出一切眾生數等身雲，現種種色身、不思議身，隨其所應，悉現其前；以無量音，為諸眾生，演說世間功德之藏。世間行業，一切三界，皆不可樂；歎離三界諸惡邪見，遠離邪道，向一切智，超出聲聞、緣覺之地。於有為無為，心無所著；背捨生死，正向涅槃；而亦不捨諸趣往來，不捨發菩提心，成等正覺，教化眾生，得一切智。

又於一一毛孔，出一切佛剎微塵等變化身雲，普現一切諸眾生前，修普賢行，滿普賢願，讚歎究竟一切大願。於念念中，嚴淨一切諸世界海；於念念中，恭敬供養一切諸佛；於念念中，悉能受持一切法海；於念念中，一一微塵中，出生一切世界海、微塵等法界方便海，住持一切剎、一切劫，淨一切智道，未曾休息；於念念中，悉入一切諸如來力，究竟三世方便海。於一切剎，現自在力，令一切眾生，修菩薩行，成滿大願，得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一一毛孔，出一切佛剎微塵等變化身雲，普現一切諸眾生前，修普賢行，滿普賢願，讚歎究竟一切大願。於念念中，嚴淨一切諸世界海；於念念中，恭敬供養一切諸佛；於念念中，悉能受持一切法海；於念念中，一一微塵中，出生一切世界海、微塵等法界方便海，住持一切剎、一切劫，淨一切智道，未曾休息；於念念中，悉入一切諸如來力，究竟三世方便海。於一切剎，現自在力，令一切眾生，修菩薩行，成滿大願，得一切智。

又於一一毛孔，出一切眾生心等身雲，悉現一切諸眾生前，顯現無量一切智力，不可窮盡，無能壞者；修不退轉菩薩諸行，於生死法，心無所染，降伏眾魔，滅煩惱力，壞散一切障礙山力，具大悲力。於一切劫，修菩薩行，心無疲倦，震動一切諸佛世界，令眾生喜，轉淨法輪，建立法幢，制諸外道；修菩薩行力波羅蜜，得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一一毛孔，出一切眾生心等身雲，悉現一切諸眾生前，顯現無量一切智力，不可窮盡，無能壞者；修不退轉菩薩諸行，於生死法，心無所染，降伏眾魔，滅煩惱力，壞散一切障礙山力，具大悲力。於一切劫，修菩薩行，心無疲倦，震動一切諸佛世界，令眾生喜，轉淨法輪，建立法幢，制諸外道；修菩薩行力波羅蜜，得一切智。

又於一一毛孔，出一切眾生心等種種色身雲，充滿無量諸眾生界，隨其所應，現菩薩行；智力精進，度眾生海，分別了知一切眾生心心所行海、一切眾生諸根海、一切眾生行海；教化眾生，未曾失時，明淨智慧，究竟法性。於念念中，明淨智慧，充滿法界，了知一切世界成敗，及其莊嚴自在神力；詣諸佛所，恭敬供養，守護受持正法輪雲。如是顯現智波羅蜜，悉令眾生，皆大歡喜，熙怡悅樂，身心柔軟；除滅熱惱，遠離憂慼，棄捨眾惡，調伏諸根，心得解脫，於一切智，得不退轉。如顯現諸波羅蜜，化度眾生；顯現菩薩一切功德，化度眾生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一一毛孔，出一切眾生心等種種色身雲，充滿無量諸眾生界，隨其所應，現菩薩行；智力精進，度眾生海，分別了知一切眾生心心所行海、一切眾生諸根海、一切眾生行海；教化眾生，未曾失時，明淨智慧，究竟法性。於念念中，明淨智慧，充滿法界，了知一切世界成敗，及其莊嚴自在神力；詣諸佛所，恭敬供養，守護受持正法輪雲。如是顯現智波羅蜜，悉令眾生，皆大歡喜，熙怡悅樂，身心柔軟；除滅熱惱，遠離憂慼，棄捨眾惡，調伏諸根，心得解脫，於一切智，得不退轉。如顯現諸波羅蜜，化度眾生；顯現菩薩一切功德，化度眾生，亦復如是。

又於一切毛孔，顯現喜目觀察眾生夜天，從初發心所為功德，求善知識，往詣諸佛，恭敬供養，修習善根。行檀波羅蜜，難捨能施；行尸波羅蜜，棄捐天下宮殿眷屬，出家學道，淨修禁戒；行羼提波羅蜜，一切眾生，悉加惡言，無量逼切，皆悉能忍；行毘梨耶波羅蜜，修諸苦行，專求菩提，其心堅固而不退轉；行禪波羅蜜，諸方便道，滿足清淨禪波羅蜜，於諸三昧而得自在，究竟一切諸三昧海，相續次第，未曾斷絕；行般若波羅蜜，清淨菩薩圓滿智慧，出明淨慧日無盡慧藏，究竟智海；行方便波羅蜜，出生一切諸方便身、方便功德、方便清淨、方便本事；行願波羅蜜，出生一切諸願淨身，成滿諸願，隨應行願，及願波羅蜜本事；行力波羅蜜、力波羅蜜因緣功德、力波羅蜜方便海，分別演說力波羅蜜本事；行智波羅蜜、智波羅蜜出生、智波羅蜜淨身、智波羅蜜說、智波羅蜜境界、智波羅蜜所攝、智波羅蜜光明、智波羅蜜本事、智波羅蜜分別行、智波羅蜜深入、智波羅蜜攝取諸法；隨順知法、知業、知剎、知劫、知三世、知佛出世、知佛智、知菩薩、知菩薩智、知菩薩住、知菩薩功德、知菩薩迴向、知諸大願、知轉法輪、知分別法、知入法海、知方便海、知法旋流、知諸法趣；如是等一切智波羅蜜，於一切毛孔，皆悉顯現，化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，顯現喜目觀察眾生夜天，從初發心所為功德，求善知識，往詣諸佛，恭敬供養，修習善根。行檀波羅蜜，難捨能施；行尸波羅蜜，棄捐天下宮殿眷屬，出家學道，淨修禁戒；行羼提波羅蜜，一切眾生，悉加惡言，無量逼切，皆悉能忍；行毘梨耶波羅蜜，修諸苦行，專求菩提，其心堅固而不退轉；行禪波羅蜜，諸方便道，滿足清淨禪波羅蜜，於諸三昧而得自在，究竟一切諸三昧海，相續次第，未曾斷絕；行般若波羅蜜，清淨菩薩圓滿智慧，出明淨慧日無盡慧藏，究竟智海；行方便波羅蜜，出生一切諸方便身、方便功德、方便清淨、方便本事；行願波羅蜜，出生一切諸願淨身，成滿諸願，隨應行願，及願波羅蜜本事；行力波羅蜜、力波羅蜜因緣功德、力波羅蜜方便海，分別演說力波羅蜜本事；行智波羅蜜、智波羅蜜出生、智波羅蜜淨身、智波羅蜜說、智波羅蜜境界、智波羅蜜所攝、智波羅蜜光明、智波羅蜜本事、智波羅蜜分別行、智波羅蜜深入、智波羅蜜攝取諸法；隨順知法、知業、知剎、知劫、知三世、知佛出世、知佛智、知菩薩、知菩薩智、知菩薩住、知菩薩功德、知菩薩迴向、知諸大願、知轉法輪、知分別法、知入法海、知方便海、知法旋流、知諸法趣；如是等一切智波羅蜜，於一切毛孔，皆悉顯現，化度眾生。

又於一切毛孔，出無量身雲，所謂：阿迦尼吒天身雲、淨居天身雲、善現天身雲、不熱天身雲、果實天身雲、遍淨天身雲、無量淨天身雲、少淨天身雲、淨果天身雲、無量淨果天身雲、少淨果天身雲、光音天身雲、無量光音天身雲、少光音天身雲、大梵天身雲、梵輔天身雲、梵身天身雲；他化自在天王，及他化自在天子、天女身雲；化自在天王，及化自在天子、天女身雲；兜率天王，及兜率天子、天女身雲；夜摩天王，及夜摩天子、天女身雲；三十三天王，及三十三天天子、天女身雲；提頭賴吒天王，及一切乾闥婆男女身雲；毘樓勒叉天王，及一切鳩槃荼男女身雲；毘樓博叉天王，及一切龍男女身雲；毘沙門天王，及一切夜叉男女身雲；緊那羅王，及一切緊那羅男女身雲；摩睺羅伽王，及一切摩睺羅伽男女身雲；迦樓羅王，及一切迦樓羅男女身雲；阿脩羅王，及一切阿脩羅男女身雲；閻羅王，及一切閻羅王男女身雲；人王身雲；男子、女人、童男、童女身雲；出如是等一切諸趣身雲。聲聞、緣覺、仙人身雲；地水火風神、海神、河神、山神、林神、樹神、穀神、味神、藥草神、園觀神、城郭神、道場神、夜神、晝神、虛空神、方神、道路神、身形神、金剛力士神，出如是等一切身雲，充滿十方一切世界法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切毛孔，出無量身雲，所謂：阿迦尼吒天身雲、淨居天身雲、善現天身雲、不熱天身雲、果實天身雲、遍淨天身雲、無量淨天身雲、少淨天身雲、淨果天身雲、無量淨果天身雲、少淨果天身雲、光音天身雲、無量光音天身雲、少光音天身雲、大梵天身雲、梵輔天身雲、梵身天身雲；他化自在天王，及他化自在天子、天女身雲；化自在天王，及化自在天子、天女身雲；兜率天王，及兜率天子、天女身雲；夜摩天王，及夜摩天子、天女身雲；三十三天王，及三十三天天子、天女身雲；提頭賴吒天王，及一切乾闥婆男女身雲；毘樓勒叉天王，及一切鳩槃荼男女身雲；毘樓博叉天王，及一切龍男女身雲；毘沙門天王，及一切夜叉男女身雲；緊那羅王，及一切緊那羅男女身雲；摩睺羅伽王，及一切摩睺羅伽男女身雲；迦樓羅王，及一切迦樓羅男女身雲；阿脩羅王，及一切阿脩羅男女身雲；閻羅王，及一切閻羅王男女身雲；人王身雲；男子、女人、童男、童女身雲；出如是等一切諸趣身雲。聲聞、緣覺、仙人身雲；地水火風神、海神、河神、山神、林神、樹神、穀神、味神、藥草神、園觀神、城郭神、道場神、夜神、晝神、虛空神、方神、道路神、身形神、金剛力士神，出如是等一切身雲，充滿十方一切世界法界。

為一切眾生，現喜目觀察眾生夜天，從初發心所行功德，積集無量諸波羅蜜，次第受生，死此生彼，及其名號，近善知識，值遇諸佛，聞持正法，行菩薩行，得諸三昧，次第覩見一切佛剎，及諸如來次第諸劫；得淨智慧，深入法界，觀察眾生，知眾生海，死此生彼。得淨天耳，次第悉聞一切音聲；知他心智，次第了知眾生心念；無依神足，次第自在充滿十方；得諸菩薩次第法門，究竟菩薩諸法門海、菩薩自在、菩薩精進、菩薩得證正趣，離生眾生想、菩薩想、菩薩勝妙清淨功德。如是等類一切功德，彼化身雲悉為眾生，以諸音聲分別解說，開示顯現；所謂：風輪音聲、水輪音聲、火焰音聲、大海音聲、大地震動音聲、山王相擊音聲、天城震動音聲、天寶音聲、諸天音聲，龍王音聲，夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王等音聲，人王音聲、梵王音聲、天女歌頌音聲、天樂音聲、摩尼寶王音聲、如來音聲、菩薩音聲、如來化身音聲；以如是等種種音聲，為諸眾生，分別演說喜目觀察眾生夜天，從初發心一切功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切眾生，現喜目觀察眾生夜天，從初發心所行功德，積集無量諸波羅蜜，次第受生，死此生彼，及其名號，近善知識，值遇諸佛，聞持正法，行菩薩行，得諸三昧，次第覩見一切佛剎，及諸如來次第諸劫；得淨智慧，深入法界，觀察眾生，知眾生海，死此生彼。得淨天耳，次第悉聞一切音聲；知他心智，次第了知眾生心念；無依神足，次第自在充滿十方；得諸菩薩次第法門，究竟菩薩諸法門海、菩薩自在、菩薩精進、菩薩得證正趣，離生眾生想、菩薩想、菩薩勝妙清淨功德。如是等類一切功德，彼化身雲悉為眾生，以諸音聲分別解說，開示顯現；所謂：風輪音聲、水輪音聲、火焰音聲、大海音聲、大地震動音聲、山王相擊音聲、天城震動音聲、天寶音聲、諸天音聲，龍王音聲，夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王等音聲，人王音聲、梵王音聲、天女歌頌音聲、天樂音聲、摩尼寶王音聲、如來音聲、菩薩音聲、如來化身音聲；以如是等種種音聲，為諸眾生，分別演說喜目觀察眾生夜天，從初發心一切功德。

彼一一身雲，說此法時，念念中，於一一方，嚴淨不可說不可說諸佛世界，無量無邊眾生滅惡道苦，無量無邊眾生成就天樂，無量無邊眾生度生死海，無量無邊眾生安立聲聞、辟支佛地，無量無邊眾生得菩薩不可思議喜幢自在法門，於念念中，無量無邊眾生住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一一身雲，說此法時，念念中，於一一方，嚴淨不可說不可說諸佛世界，無量無邊眾生滅惡道苦，無量無邊眾生成就天樂，無量無邊眾生度生死海，無量無邊眾生安立聲聞、辟支佛地，無量無邊眾生得菩薩不可思議喜幢自在法門，於念念中，無量無邊眾生住如來地。

爾時，善財童子皆得見聞，如上一切諸奇特事，正念思惟，觀察分別，深入定智，安住平等。何以故？與彼夜天，先同行故，佛護念故，成就不可思議諸善根故，具足菩薩根故，生佛家故，得善知識力故，一切諸佛神力持故，盧舍那佛本願力故，善根熟故，堪受普賢菩薩行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子皆得見聞，如上一切諸奇特事，正念思惟，觀察分別，深入定智，安住平等。何以故？與彼夜天，先同行故，佛護念故，成就不可思議諸善根故，具足菩薩根故，生佛家故，得善知識力故，一切諸佛神力持故，盧舍那佛本願力故，善根熟故，堪受普賢菩薩行故。

爾時，善財得菩薩歡喜淨光明海，得十方一切諸如來力，得彼夜天離垢喜幢法門，即恭敬合掌，以偈讚歎彼夜天曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財得菩薩歡喜淨光明海，得十方一切諸如來力，得彼夜天離垢喜幢法門，即恭敬合掌，以偈讚歎彼夜天曰：

「無量無數劫， 深學最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無數劫， 深學最勝法，

隨應所受化， 顯現妙色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應所受化， 顯現妙色身。

了知諸群生， 愚癡顛倒惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸群生， 愚癡顛倒惑，

種種身方便， 度脫眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種身方便， 度脫眾生類。

清淨妙法身， 除滅煩惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 除滅煩惱熱，

非二現有二， 為化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非二現有二， 為化眾生故。

陰入及諸界， 皆悉無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入及諸界， 皆悉無所著，

具行及色身， 度脫一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具行及色身， 度脫一切眾。

不著內外法， 越度生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著內外法， 越度生死海，

明淨智慧光， 普照於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明淨智慧光， 普照於一切。

喜目天無著， 除滅眾虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜目天無著， 除滅眾虛妄，

眾生樂著世， 為現佛法力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生樂著世， 為現佛法力。

無礙三昧力， 一一毛孔中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙三昧力， 一一毛孔中，

出諸化身雲， 供養十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出諸化身雲， 供養十方佛。

念念中出生， 諸佛方便力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念中出生， 諸佛方便力，

攝取諸眾生， 究竟一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取諸眾生， 究竟一切法。

觀察諸有海， 業行莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸有海， 業行莊嚴身，

演說無礙法， 令眾清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說無礙法， 令眾清淨故。

相好自莊嚴， 猶若普賢身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好自莊嚴， 猶若普賢身，

隨應受化者， 顯現無量身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化者， 顯現無量身。」

爾時，善財童子偈讚歎已，白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，為幾時耶？得此法門，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子偈讚歎已，白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，為幾時耶？得此法門，其已久如？」

爾時，夜天以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜天以偈答言：

「憶念過去世， 無量剎塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憶念過去世， 無量剎塵劫，

爾時有一劫， 名曰寂靜音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一劫， 名曰寂靜音。

有都名香水， 其王名智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有都名香水， 其王名智慧，

十二億百千， 那由四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二億百千， 那由四天下。

彼聖轉輪王， 清淨妙色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聖轉輪王， 清淨妙色身，

三十二相具， 八十好莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相具， 八十好莊嚴。

妙身清淨藏， 閻浮檀金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙身清淨藏， 閻浮檀金色，

光明照一切， 詳步遊虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照一切， 詳步遊虛空。

彼王有千子， 勇猛身端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王有千子， 勇猛身端正，

大臣有一億， 智慧悉賢明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臣有一億， 智慧悉賢明。

采女有十億， 端嚴如天后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 采女有十億， 端嚴如天后，

大慈心柔軟， 瞻奉給侍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈心柔軟， 瞻奉給侍王。

彼聖轉輪王， 常以正法治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聖轉輪王， 常以正法治，

統領諸山地， 一切四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 統領諸山地， 一切四天下。

我時為寶女， 具足淨梵音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為寶女， 具足淨梵音，

身出金色光， 周照四萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出金色光， 周照四萬里。

日光既已沒， 中夜閑寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光既已沒， 中夜閑寂然，

我當於爾時， 神瑞降善夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當於爾時， 神瑞降善夢。

見佛出世間， 號曰功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛出世間， 號曰功德海，

顯現自在力， 充滿十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 充滿十方界。

放大光明海， 一切剎塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明海， 一切剎塵等，

無量自在身， 充滿於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量自在身， 充滿於十方。

大地六種動， 自然出妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地六種動， 自然出妙音，

如來興出世， 天人悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來興出世， 天人悉歡喜。

一切毛孔中， 出佛化身海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 出佛化身海，

充滿十方界， 隨應而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方界， 隨應而說法。

我夢見如是， 如來自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我夢見如是， 如來自在力，

聞說深妙法， 其心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說深妙法， 其心大歡喜。

一萬夜天神， 充滿虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一萬夜天神， 充滿虛空中，

讚歎彼如來， 聞已即覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎彼如來， 聞已即覺悟。

彼天告我言： 『賢慧女速起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天告我言： 『賢慧女速起，

佛已興汝國， 劫海難值遇。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛已興汝國， 劫海難值遇。』

聞此音歡喜， 即見明淨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此音歡喜， 即見明淨光，

觀察從何來， 道場樹王所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察從何來， 道場樹王所。

時見如來身， 猶若寶山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時見如來身， 猶若寶山王，

一切毛孔中， 放大光明海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 放大光明海。

見佛自在力， 其心大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛自在力， 其心大歡喜，

即發弘誓願， 令我獲此德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即發弘誓願， 令我獲此德。

我時覺大王， 普及諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時覺大王， 普及諸眷屬，

見彼佛光明， 歡喜心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼佛光明， 歡喜心無量。

我時與彼王， 無量那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時與彼王， 無量那由他，

眷屬四種兵， 往詣如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬四種兵， 往詣如來所。

我於二萬歲， 供養彼如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於二萬歲， 供養彼如來，

七寶四天下， 一切悉奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶四天下， 一切悉奉施。

時彼如來說， 功德普雲經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼如來說， 功德普雲經，

大願海莊嚴， 隨應度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願海莊嚴， 隨應度眾生。

我發如是願， 來世作夜天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我發如是願， 來世作夜天，

諸有放逸者， 悉令遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有放逸者， 悉令遠離之。

爾時我初發， 無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時我初發， 無上菩提心，

生死有為中， 未曾有忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死有為中， 未曾有忘失。

從是後供養， 十億那由佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是後供養， 十億那由佛，

生死海受樂， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死海受樂， 饒益諸群生。

初佛功德海， 第二功德燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛功德海， 第二功德燈，

第三寶幢佛， 第四虛空智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三寶幢佛， 第四虛空智，

第五蓮華藏， 六無礙音月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五蓮華藏， 六無礙音月，

第七法月王， 八圓滿智燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法月王， 八圓滿智燈，

第九寶焰佛， 無上天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九寶焰佛， 無上天人尊，

第十化音聲， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十化音聲， 我已悉供養，

如是等諸佛， 十億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 十億那由他，

猶未得慧眼， 究竟生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未得慧眼， 究竟生死海，

次第復有劫， 名曰天妙勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰天妙勝，

世界名寶光， 五百佛興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界名寶光， 五百佛興世，

初佛圓滿月， 第二明淨日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛圓滿月， 第二明淨日，

第三光明佛， 四須彌山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三光明佛， 四須彌山王，

第五華焰海， 第六智慧海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五華焰海， 第六智慧海，

第七然燈佛， 第八天德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七然燈佛， 第八天德藏，

九光明王幢， 第十普智王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九光明王幢， 第十普智王，

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

未離樂五陰， 非樂生樂想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離樂五陰， 非樂生樂想，

次第復有劫， 名莊嚴梵音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名莊嚴梵音，

爾時有世界， 名蓮華燈雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名蓮華燈雲，

彼有無量佛， 及其大眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有無量佛， 及其大眷屬，

我已悉供養， 聞受持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 聞受持正法。

初佛寶須彌， 第二功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛寶須彌， 第二功德海，

法界須彌幢， 第四法須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界須彌幢， 第四法須彌，

第五法幢佛， 第六法地佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法幢佛， 第六法地佛，

第七法力佛， 第八虛空慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法力佛， 第八虛空慧，

第九光焰山， 第十照明山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九光焰山， 第十照明山，

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

猶未了真實， 究竟諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未了真實， 究竟諸法海。

次第復有劫， 名曰歡喜德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰歡喜德，

爾時有世界， 名曰功德幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰功德幢，

彼劫有八十， 那由他諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫有八十， 那由他諸佛，

無量供養具， 奉彼諸最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量供養具， 奉彼諸最勝。

初乾闥婆王， 二壽命樹王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初乾闥婆王， 二壽命樹王，

三功德須彌， 第四寶眼佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三功德須彌， 第四寶眼佛，

第五盧舍那， 六光明莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五盧舍那， 六光明莊嚴，

第七法勝佛， 第八明淨德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法勝佛， 第八明淨德，

第九世間主， 十一切法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九世間主， 十一切法王，

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

猶未得妙智， 深入法界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未得妙智， 深入法界海。

次第復有劫， 名曰寂靜慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰寂靜慧，

爾時有世界， 名普光明雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名普光明雲，

有千佛興世， 無量德莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有千佛興世， 無量德莊嚴，

除滅煩惱垢， 一切眾清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅煩惱垢， 一切眾清淨。

初佛號無諍， 第二無礙力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號無諍， 第二無礙力，

三法界光明， 四一切燈王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法界光明， 四一切燈王，

五婆樓那天， 第六眾生歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五婆樓那天， 第六眾生歸，

七忍圓滿燈， 八法具足燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七忍圓滿燈， 八法具足燈，

九光明嚴海， 第十光明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九光明嚴海， 第十光明王，

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

猶未解真法， 遊行一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未解真法， 遊行一切剎。

次第復有劫。 名曰香燈雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫。 名曰香燈雲，

爾時有世界， 名曰清淨起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰清淨起，

一億佛興世， 嚴淨一切劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一億佛興世， 嚴淨一切劫，

彼佛所說法， 我悉聞受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛所說法， 我悉聞受持。

初佛無量稱， 第二法海佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛無量稱， 第二法海佛，

第三勇猛王， 四功德法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三勇猛王， 四功德法王，

第五勝法雲， 第六天冠佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五勝法雲， 第六天冠佛，

第七智焰佛， 第八虛空音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七智焰佛， 第八虛空音，

第九等勝起， 第十妙德光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九等勝起， 第十妙德光，

供彼諸佛已， 成就八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供彼諸佛已， 成就八正道。

次第復有劫， 名明淨堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名明淨堅固，

爾時有世界， 名曰寶幢王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰寶幢王，

五百佛興世， 彼諸如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百佛興世， 彼諸如來等，

我已悉供養， 求無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 求無礙法門。

初佛圓滿德， 第二寂靜音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛圓滿德， 第二寂靜音，

第三功德海， 第四日王佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三功德海， 第四日王佛，

第五功德王， 第六須彌相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五功德王， 第六須彌相，

第七法王佛， 第八功德王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法王佛， 第八功德王，

第九須彌山， 第十光明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九須彌山， 第十光明王，

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

我皆悉嚴淨， 一切最勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆悉嚴淨， 一切最勝道，

猶未得具足， 究竟深法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未得具足， 究竟深法忍。

次第復有劫， 名曰為勝主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰為勝主，

爾時有世界， 名寂靜音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名寂靜音聲，

八十那由他， 諸佛興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十那由他， 諸佛興出世，

我已悉供養， 於彼修正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 於彼修正道。

初佛號華聚， 第二海藏佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號華聚， 第二海藏佛，

第三功德起， 第四天周羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三功德起， 第四天周羅，

第五摩尼藏， 第六金山佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五摩尼藏， 第六金山佛，

第七寶聚佛， 第八寂靜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七寶聚佛， 第八寂靜幢，

第九法幢佛， 第十智王佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法幢佛， 第十智王佛，

如是等諸佛， 我已悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養。

次第復有劫， 名曰千功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰千功德，

爾時有世界， 名善化幢燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名善化幢燈，

六億那由他， 諸佛興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六億那由他， 諸佛興出世，

我已悉供養， 彼一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 彼一切如來。

初佛寂靜幢， 第二智慧幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛寂靜幢， 第二智慧幢，

第三百燈佛， 四功德雲王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三百燈佛， 四功德雲王，

寂靜光明王， 第六明淨日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜光明王， 第六明淨日，

第七法燈佛， 第八光焰佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法燈佛， 第八光焰佛，

九天功德藏， 第十智慧燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九天功德藏， 第十智慧燈，

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

未得無生忍， 究竟諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得無生忍， 究竟諸法海。

次第復有劫， 名無著莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名無著莊嚴，

爾時有世界， 名無量勝光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名無量勝光，

時有三十六， 那由他佛出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有三十六， 那由他佛出，

如是等諸佛， 我已悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養。

初功德須彌， 第二虛空心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初功德須彌， 第二虛空心，

第三莊嚴智， 第四莊嚴藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三莊嚴智， 第四莊嚴藏，

五法音聲海， 六持法音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法音聲海， 六持法音聲，

第七化音聲， 第八功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七化音聲， 第八功德海，

九功德海燈， 第十功德幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九功德海燈， 第十功德幢，

彼諸如來等， 我皆悉值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來等， 我皆悉值遇。

功德幢如來， 出興於世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德幢如來， 出興於世時，

我為功德天， 供養彼最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為功德天， 供養彼最勝。

時佛為我說， 莊嚴大願海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛為我說， 莊嚴大願海，

陀羅尼念力， 皆悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼念力， 皆悉能受持。

我得明淨眼， 三昧陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得明淨眼， 三昧陀羅尼，

於一一念中， 悉見最勝海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一一念中， 悉見最勝海。

出生大悲藏， 深入方便雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生大悲藏， 深入方便雲，

心淨如虛空， 悉得諸佛力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨如虛空， 悉得諸佛力。

觀察諸眾生， 常樂我淨倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸眾生， 常樂我淨倒，

愚癡闇所覆， 煩惱起虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡闇所覆， 煩惱起虛妄。

邪見貪欲等， 無量諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見貪欲等， 無量諸惡業，

一切諸趣中， 具受不善報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸趣中， 具受不善報，

一切諸趣中， 種種業受身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸趣中， 種種業受身，

生老病死患， 無量苦逼迫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死患， 無量苦逼迫。

我發無上心， 安樂彼眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我發無上心， 安樂彼眾生，

令至諸佛所， 成滿如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令至諸佛所， 成滿如來力。

滿足大願雲， 常見一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足大願雲， 常見一切佛，

修習於正道， 具足諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習於正道， 具足諸功德。

一向廣專求， 無量功德雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向廣專求， 無量功德雲，

法門波羅蜜， 充滿諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門波羅蜜， 充滿諸法界。

佛子我爾時， 即得普賢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子我爾時， 即得普賢行，

分別深法界， 攝取一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別深法界， 攝取一切法。

成滿一切地， 三世方便海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成滿一切地， 三世方便海，

修習無礙行， 一念具佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習無礙行， 一念具佛智。

「善男子！爾時，智慧轉輪王者，豈異人乎？文殊師利童子是也；紹繼轉輪王姓，諸如來種，使不斷絕。時，王賢慧寶女者，我身是也，爾時，夜天覺悟我者，普賢菩薩所變化也。我於爾時，初發阿耨多羅三藐三菩提心，發道心已，於佛剎微塵等劫，不墮惡道，常生天人，覩見諸佛，乃至功德幢佛所，得此普光喜幢法門，得此法門已，饒益化度無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，智慧轉輪王者，豈異人乎？文殊師利童子是也；紹繼轉輪王姓，諸如來種，使不斷絕。時，王賢慧寶女者，我身是也，爾時，夜天覺悟我者，普賢菩薩所變化也。我於爾時，初發阿耨多羅三藐三菩提心，發道心已，於佛剎微塵等劫，不墮惡道，常生天人，覩見諸佛，乃至功德幢佛所，得此普光喜幢法門，得此法門已，饒益化度無量眾生。

「善男子！我唯知此法門，諸大菩薩於念念中，普詣一切諸如來所，具足成就精進大海；於念念中，滿足一切諸大願海；於念念中，出生一切未來劫，菩薩諸行；於一一菩薩行中，出生一切佛剎微塵等身，彼一一身，充滿一切諸法界海；於一一法界中，顯現一切佛剎，隨其所應，現菩薩行；於一一佛剎中，究竟一切佛剎微塵等諸佛海；於一一佛所，究竟一切法界等，如來自在神力，一一如來所，分別過去諸劫，行菩薩行；一一如來所，守護受持一切法輪，究竟三世如來諸方便海。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此佛眾中，有一夜天，名曰妙德救護眾生，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行，具菩薩行，淨菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此法門，諸大菩薩於念念中，普詣一切諸如來所，具足成就精進大海；於念念中，滿足一切諸大願海；於念念中，出生一切未來劫，菩薩諸行；於一一菩薩行中，出生一切佛剎微塵等身，彼一一身，充滿一切諸法界海；於一一法界中，顯現一切佛剎，隨其所應，現菩薩行；於一一佛剎中，究竟一切佛剎微塵等諸佛海；於一一佛所，究竟一切法界等，如來自在神力，一一如來所，分別過去諸劫，行菩薩行；一一如來所，守護受持一切法輪，究竟三世如來諸方便海。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此佛眾中，有一夜天，名曰妙德救護眾生，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行，具菩薩行，淨菩薩行。」

時，善財童子頭面敬禮喜目觀察眾生夜天足，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮喜目觀察眾生夜天足，辭退而行。

爾時，善財童子正念思惟普光喜幢法門，分別深入，開發顯現。隨順善知識教，一向專求見善知識，身心諸根，普遊方面；求善知識，思念善知識道，勇猛精進，乃得值遇；同善知識一切善根，具足成就深妙方便；因善知識，出生長養一切善根，發諸大願，於一切劫，不離善知識，往詣妙德救護眾生夜天所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟普光喜幢法門，分別深入，開發顯現。隨順善知識教，一向專求見善知識，身心諸根，普遊方面；求善知識，思念善知識道，勇猛精進，乃得值遇；同善知識一切善根，具足成就深妙方便；因善知識，出生長養一切善根，發諸大願，於一切劫，不離善知識，往詣妙德救護眾生夜天所。

爾時，夜天為善財童子顯現菩薩教化一切世間法門境界，相好嚴身，眉間白毫相中，放大光明，名曰普慧焰燈淨幢，無量光明，以為眷屬，普照一切世界；照已，入善財頂，充滿其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜天為善財童子顯現菩薩教化一切世間法門境界，相好嚴身，眉間白毫相中，放大光明，名曰普慧焰燈淨幢，無量光明，以為眷屬，普照一切世界；照已，入善財頂，充滿其身。

爾時，善財即得菩薩離垢圓滿三昧。得此三昧已，於一切地、水、火、風微塵，眾寶微塵、香微塵、金剛微塵、摩尼微塵、碎末微塵、一切莊嚴具微塵、一切境界微塵，如是等一一微塵中，悉見佛剎微塵等世界成敗。風輪、水輪、金剛輪、地輪，種種莊嚴，眾山圍遶、無量大海，諸天宮殿，諸雜寶樹，種種莊嚴；諸龍宮殿，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，城郭宮殿，地獄餓鬼，畜生閻羅王處，悉見五道眾生，死此生彼。分別了知彼諸世界：或有世界淨，或有世界不淨，或有世界趣淨，或有世界趣不淨，或有世界淨不淨，或有世界不淨淨，或有世界一向淨，或有世界其形平正，或有世界其形如伏，或有世界其形四方；如是等一切世界，一切趣中，見彼夜天，於一切時，普現一切諸眾生前，隨其所應而度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即得菩薩離垢圓滿三昧。得此三昧已，於一切地、水、火、風微塵，眾寶微塵、香微塵、金剛微塵、摩尼微塵、碎末微塵、一切莊嚴具微塵、一切境界微塵，如是等一一微塵中，悉見佛剎微塵等世界成敗。風輪、水輪、金剛輪、地輪，種種莊嚴，眾山圍遶、無量大海，諸天宮殿，諸雜寶樹，種種莊嚴；諸龍宮殿，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，城郭宮殿，地獄餓鬼，畜生閻羅王處，悉見五道眾生，死此生彼。分別了知彼諸世界：或有世界淨，或有世界不淨，或有世界趣淨，或有世界趣不淨，或有世界淨不淨，或有世界不淨淨，或有世界一向淨，或有世界其形平正，或有世界其形如伏，或有世界其形四方；如是等一切世界，一切趣中，見彼夜天，於一切時，普現一切諸眾生前，隨其所應而度脫之。

為地獄眾生，滅諸楚毒；為諸畜生，滅惱害畏；為餓鬼眾生，除飢渴苦；為諸龍等，滅一切畏；為欲界眾生，除欲界苦，為諸人類，除闇冥畏、不活畏、惡名畏、大眾畏、惡道畏、死畏、失善根畏、失菩提心畏、近惡知識畏、失善知識畏、聲聞緣覺地畏、生死畏、不同意畏、非時受生畏、生惡人家畏、行惡業畏、業障畏、煩惱障畏、報障畏、諸貪著畏、諸繫縛畏，滅如是等一切怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為地獄眾生，滅諸楚毒；為諸畜生，滅惱害畏；為餓鬼眾生，除飢渴苦；為諸龍等，滅一切畏；為欲界眾生，除欲界苦，為諸人類，除闇冥畏、不活畏、惡名畏、大眾畏、惡道畏、死畏、失善根畏、失菩提心畏、近惡知識畏、失善知識畏、聲聞緣覺地畏、生死畏、不同意畏、非時受生畏、生惡人家畏、行惡業畏、業障畏、煩惱障畏、報障畏、諸貪著畏、諸繫縛畏，滅如是等一切怖畏。

又復教化四生眾生，所謂：卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、非有想、非無想眾生，常現其前而教化之。滿大願力故，菩薩三昧力故，諸通明力故，出生普賢菩薩行力故，出生長養大悲海故，無礙大慈覆一切眾生故，安樂一切眾生故，攝取一切眾生故，深入菩薩自在境界法門故，普現一切諸佛剎中為嚴淨故，在一切法中智慧覺悟故，在一切佛所恭敬供養故，在一切佛法中守護正法故，在一切眾生心海中度脫眾生故，在一切眾生諸根中調伏諸根故，在一切眾生欲海中為除障礙得清淨故，在一切眾生愚癡闇中出生一切智光明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復教化四生眾生，所謂：卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、非有想、非無想眾生，常現其前而教化之。滿大願力故，菩薩三昧力故，諸通明力故，出生普賢菩薩行力故，出生長養大悲海故，無礙大慈覆一切眾生故，安樂一切眾生故，攝取一切眾生故，深入菩薩自在境界法門故，普現一切諸佛剎中為嚴淨故，在一切法中智慧覺悟故，在一切佛所恭敬供養故，在一切佛法中守護正法故，在一切眾生心海中度脫眾生故，在一切眾生諸根中調伏諸根故，在一切眾生欲海中為除障礙得清淨故，在一切眾生愚癡闇中出生一切智光明故。

爾時，善財見彼夜天自在神力，不可思議菩薩境界，一切世界，教化眾生，成就菩薩一切法門自在神力，歡喜無量，頭面禮足，恭敬合掌，於一面住，一心觀察。爾時，夜天即捨相好妙莊嚴身，現夜天形，而不捨離自在神力。爾時，善財以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見彼夜天自在神力，不可思議菩薩境界，一切世界，教化眾生，成就菩薩一切法門自在神力，歡喜無量，頭面禮足，恭敬合掌，於一面住，一心觀察。爾時，夜天即捨相好妙莊嚴身，現夜天形，而不捨離自在神力。爾時，善財以偈頌曰：

「善財合掌住， 諦觀無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財合掌住， 諦觀無厭足，

見無量神力， 其心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量神力， 其心大歡喜。

我見尊妙身， 相好自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見尊妙身， 相好自莊嚴，

清淨如虛空， 一切莫能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如虛空， 一切莫能壞。

所放殊勝光， 無量剎塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所放殊勝光， 無量剎塵等，

種種微妙色， 普照於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種微妙色， 普照於十方。

一一毛孔放， 眾生等光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔放， 眾生等光明，

一一光明端， 出生寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光明端， 出生寶蓮華。

從華出化身， 除滅眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華出化身， 除滅眾生苦，

放諸香光明， 普熏十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放諸香光明， 普熏十方界。

雨無量華雲， 供養諸最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨無量華雲， 供養諸最勝，

放無量寶光， 一一如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放無量寶光， 一一如須彌。

普照一切眾， 除滅愚癡闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切眾， 除滅愚癡闇，

口放淨光明， 猶如無量日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口放淨光明， 猶如無量日。

普照盧舍那， 無量之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照盧舍那， 無量之境界，

眼放淨光明， 猶如無量月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼放淨光明， 猶如無量月。

普照群生類， 除滅愚癡曀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照群生類， 除滅愚癡曀，

妙相等眾生， 出生化身海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙相等眾生， 出生化身海。

充滿諸法界， 度脫三有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸法界， 度脫三有海，

清淨微妙身， 一切無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨微妙身， 一切無不見。

遠離水火賊， 王等一切難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離水火賊， 王等一切難，

喜目觀察天， 教我詣尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜目觀察天， 教我詣尊所。

見尊白毫相， 演出明淨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見尊白毫相， 演出明淨光，

普照十方海， 除滅一切闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方海， 除滅一切闇。

顯現自在力， 從我頂上入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 從我頂上入，

光明入身已， 舉體柔軟樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明入身已， 舉體柔軟樂，

即得離垢定， 普見十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得離垢定， 普見十方佛。

悉能分別知， 一切諸微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別知， 一切諸微塵，

一一微塵中， 普見十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 普見十方剎，

或有淨世界， 或有不淨剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有淨世界， 或有不淨剎，

不淨世界中， 眾生受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨世界中， 眾生受諸苦。

不淨世界中， 眾生受苦故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨世界中， 眾生受苦故，

示現三乘像， 而往救度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現三乘像， 而往救度之。

清淨佛國土， 無量寶莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨佛國土， 無量寶莊嚴，

諸佛大菩薩， 常樂於中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大菩薩， 常樂於中住。

一一微塵中， 普見淨剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 普見淨剎海，

盧舍那積劫， 令彼土清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那積劫， 令彼土清淨。

一切佛剎中， 現坐菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎中， 現坐菩提樹，

得成最正覺， 而轉淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成最正覺， 而轉淨法輪。

我見妙德天， 詣彼嚴淨剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見妙德天， 詣彼嚴淨剎，

一切如來所， 恭敬而供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來所， 恭敬而供養。」

爾時，善財偈讚歎已，白言：「天神！甚奇！甚特！此菩薩法門，最為甚深；此法門者，名為何等？得此法門，其已久如？本修何行而致之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財偈讚歎已，白言：「天神！甚奇！甚特！此菩薩法門，最為甚深；此法門者，名為何等？得此法門，其已久如？本修何行而致之乎？」

「善男子！此處甚深，一切人天、聲聞、緣覺，所不能知，何以故？滿普賢菩薩行者境界；大悲菩薩藏境界；救護一切眾生菩薩境界；除滅一切惡道諸難菩薩境界；一切佛剎中，守護一切佛法，令不斷絕菩薩境界；一切劫中，修菩薩行，滿大願海菩薩境界；具足成就明淨慧光，滅一切眾生愚癡闇障，普照一切菩薩境界；於一念中，明淨智慧，普照三世諸方便海菩薩境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此處甚深，一切人天、聲聞、緣覺，所不能知，何以故？滿普賢菩薩行者境界；大悲菩薩藏境界；救護一切眾生菩薩境界；除滅一切惡道諸難菩薩境界；一切佛剎中，守護一切佛法，令不斷絕菩薩境界；一切劫中，修菩薩行，滿大願海菩薩境界；具足成就明淨慧光，滅一切眾生愚癡闇障，普照一切菩薩境界；於一念中，明淨智慧，普照三世諸方便海菩薩境界。

「善男子！諦聽！諦聽！我當承佛神力，為汝解說。佛子！乃往古世，過世界微塵等劫，有劫名離垢圓滿，世界名明淨妙德幢；有須彌山微塵等如來，出現於世。其佛世界，七寶合成，眾寶莊嚴；其土圓滿，離垢清淨，寶網羅覆，金剛圍山周匝圍遶。有十萬億那由他四域天下：或有天下清淨，眾生亦淨；或有天下不淨，眾生不淨；或有天下淨不淨雜，眾生亦雜；或有天下清淨，一切眾生，善根具足，無諸疾患；或有天下嚴淨殊勝，但諸菩薩。彼世界東際，近金剛山，有四天下，名華燈幢；妙寶樓閣，臺觀宮殿，上味飲食，自然具足。瞻蔔華樹，普覆一切；種種香樹，出妙香雲；諸寶鬘樹，普雨鬘雲，諸雜華樹，雨不思議眾妙華雲；諸末香樹，雨末香雲；諸香王樹，雨妙香雲；摩尼寶樹，雨種種寶；諸音樂樹，微風吹動，出和雅音，充滿虛空；日月明淨，妙寶光明，普照一切。彼四天下，有百萬億那由他諸王京都。一一王都，有千渠水，微流迴映，眾華普被，自然演出天音樂聲；岸植寶樹，行列莊嚴，眾寶為地。一一水間，有十億千城；彼一一城，有十億百千那由他聚落圍遶；彼一一城及一一聚落，各有無量億那由他妙寶樓閣而莊嚴之。彼閻浮提，有一王都，名寶華燈；安隱豐樂，人民熾盛，此諸眾生，具足修行十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諦聽！諦聽！我當承佛神力，為汝解說。佛子！乃往古世，過世界微塵等劫，有劫名離垢圓滿，世界名明淨妙德幢；有須彌山微塵等如來，出現於世。其佛世界，七寶合成，眾寶莊嚴；其土圓滿，離垢清淨，寶網羅覆，金剛圍山周匝圍遶。有十萬億那由他四域天下：或有天下清淨，眾生亦淨；或有天下不淨，眾生不淨；或有天下淨不淨雜，眾生亦雜；或有天下清淨，一切眾生，善根具足，無諸疾患；或有天下嚴淨殊勝，但諸菩薩。彼世界東際，近金剛山，有四天下，名華燈幢；妙寶樓閣，臺觀宮殿，上味飲食，自然具足。瞻蔔華樹，普覆一切；種種香樹，出妙香雲；諸寶鬘樹，普雨鬘雲，諸雜華樹，雨不思議眾妙華雲；諸末香樹，雨末香雲；諸香王樹，雨妙香雲；摩尼寶樹，雨種種寶；諸音樂樹，微風吹動，出和雅音，充滿虛空；日月明淨，妙寶光明，普照一切。彼四天下，有百萬億那由他諸王京都。一一王都，有千渠水，微流迴映，眾華普被，自然演出天音樂聲；岸植寶樹，行列莊嚴，眾寶為地。一一水間，有十億千城；彼一一城，有十億百千那由他聚落圍遶；彼一一城及一一聚落，各有無量億那由他妙寶樓閣而莊嚴之。彼閻浮提，有一王都，名寶華燈；安隱豐樂，人民熾盛，此諸眾生，具足修行十善業道。

「時，彼城中有轉輪王，名曰明淨寶藏妙德；為大法王，治以正法，從蓮華生，具三十二大人之相，七寶成就。王有千子，端正勇猛，有十億大臣，王有寶女，名妙德成滿，端嚴姝妙，目髮紺色，身如天金。梵音清淨，身出光明，照千由旬。彼有一女，名妙德眼，一切諸行，皆悉具足，端正殊特，觀者無厭，有十億百千那由他諸采女眾，皆與聖王同善根行，身真金色，一切毛孔，皆出妙香，眾寶莊嚴，超逾天女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼城中有轉輪王，名曰明淨寶藏妙德；為大法王，治以正法，從蓮華生，具三十二大人之相，七寶成就。王有千子，端正勇猛，有十億大臣，王有寶女，名妙德成滿，端嚴姝妙，目髮紺色，身如天金。梵音清淨，身出光明，照千由旬。彼有一女，名妙德眼，一切諸行，皆悉具足，端正殊特，觀者無厭，有十億百千那由他諸采女眾，皆與聖王同善根行，身真金色，一切毛孔，皆出妙香，眾寶莊嚴，超逾天女。

「爾時，眾生壽命無量，或有不定，或有中夭，形色不同，長短名號，音聲善根，精進方便，亦悉不同，有好有醜，有讚有毀。爾時，有人謂一人言：『我色端嚴，汝形鄙陋。』共相陵毀，作惡業已，壽命色力，所受快樂，皆悉損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾生壽命無量，或有不定，或有中夭，形色不同，長短名號，音聲善根，精進方便，亦悉不同，有好有醜，有讚有毀。爾時，有人謂一人言：『我色端嚴，汝形鄙陋。』共相陵毀，作惡業已，壽命色力，所受快樂，皆悉損減。

「時，彼城北有道場樹，名普光明；妙法音幢，眾寶為根，無能壞者，莖節枝葉，眾寶合成，皆悉齊等，出眾寶雲，普覆一切，放眾寶光，普照十方，演妙音聲，宣揚如來自在神力。於其樹前，有香水池，名寶華光明真法音雲；眾寶為岸，有十億百千那由他寶樹圍遶。彼一一樹，如菩提樹、寶瓔珞樹，周匝垂下，清淨妙寶，以為莊嚴；眾寶樓閣，無量無數，周遍道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼城北有道場樹，名普光明；妙法音幢，眾寶為根，無能壞者，莖節枝葉，眾寶合成，皆悉齊等，出眾寶雲，普覆一切，放眾寶光，普照十方，演妙音聲，宣揚如來自在神力。於其樹前，有香水池，名寶華光明真法音雲；眾寶為岸，有十億百千那由他寶樹圍遶。彼一一樹，如菩提樹、寶瓔珞樹，周匝垂下，清淨妙寶，以為莊嚴；眾寶樓閣，無量無數，周遍道場。

「彼香池中，有一蓮華，名三世一切佛莊嚴境界雲。最初妙德幢佛，於彼華上，成等正覺，化眾生故，放大光明，名曰萬歲；眾生見者，知後萬歲，佛當出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼香池中，有一蓮華，名三世一切佛莊嚴境界雲。最初妙德幢佛，於彼華上，成等正覺，化眾生故，放大光明，名曰萬歲；眾生見者，知後萬歲，佛當出世。

「次後放光，名一切眾生離垢歡喜燈；眾生見者，知九千歲，佛當出世。次後放光，名離垢燈妙德藏；眾生見者，悉覩妙色，知八千歲，佛當出世。次後放光，名一切眾生業報音聲；眾生見者，分別了知自己業報，知七千歲，佛當出世。次後放光，名起一切善根音聲；若有眾生，諸根不具，觸斯光明，皆悉具足，知六千歲，佛當出世。次後放光，名曰顯現不可思議諸佛境界音聲；眾生見者，悉發明淨自在之心，知五千歲，佛當出世。次後放光，名曰嚴淨一切佛剎；眾生見者，見一切如來嚴淨佛剎，知四千歲，佛當出世。次後放光，名一切佛不可壞境界明淨燈；眾生見者，知佛自在，無所不至，知三千歲，佛當出世。次後放光，名普照三世一切諸佛本事音聲；眾生見者，知一切如來過去本事，無量大海，知二千歲，佛當出世。次後放光，名離癡曀智如來淨燈；眾生見者，得平等淨眼，普見一切嚴淨佛剎、一切如來、一切眾生，知一千歲，佛當出世。次後放光，名一切眾生見諸如來長養善根；眾生見者，知後七日，佛當出世。次後放光，名一切眾生歡喜音聲；眾生見者，一心歡喜，欲見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後放光，名一切眾生離垢歡喜燈；眾生見者，知九千歲，佛當出世。次後放光，名離垢燈妙德藏；眾生見者，悉覩妙色，知八千歲，佛當出世。次後放光，名一切眾生業報音聲；眾生見者，分別了知自己業報，知七千歲，佛當出世。次後放光，名起一切善根音聲；若有眾生，諸根不具，觸斯光明，皆悉具足，知六千歲，佛當出世。次後放光，名曰顯現不可思議諸佛境界音聲；眾生見者，悉發明淨自在之心，知五千歲，佛當出世。次後放光，名曰嚴淨一切佛剎；眾生見者，見一切如來嚴淨佛剎，知四千歲，佛當出世。次後放光，名一切佛不可壞境界明淨燈；眾生見者，知佛自在，無所不至，知三千歲，佛當出世。次後放光，名普照三世一切諸佛本事音聲；眾生見者，知一切如來過去本事，無量大海，知二千歲，佛當出世。次後放光，名離癡曀智如來淨燈；眾生見者，得平等淨眼，普見一切嚴淨佛剎、一切如來、一切眾生，知一千歲，佛當出世。次後放光，名一切眾生見諸如來長養善根；眾生見者，知後七日，佛當出世。次後放光，名一切眾生歡喜音聲；眾生見者，一心歡喜，欲見如來。

「佛子！彼佛於一萬歲中，放如是等無量光明教化眾生，滿七日已，佛神力故，一切世界，六種震動。爾時，眾生於念念中，見一切佛剎，皆悉清淨，眾寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼佛於一萬歲中，放如是等無量光明教化眾生，滿七日已，佛神力故，一切世界，六種震動。爾時，眾生於念念中，見一切佛剎，皆悉清淨，眾寶莊嚴。

「時，彼世界眾生，悉詣道場；一切金剛圍山須彌山王、一切諸山、一切變化、一切音聲、一切大地、一切城邑垣牆宮殿；如是等一切諸物，出微妙音，歌頌讚佛。又出一切香雲、一切寶光明雲、一切寶形像雲、一切寶衣雲、一切華雲、一切末香雲、一切寶莊嚴雲、一切如來圓滿光雲、一切如來大願聲雲、一切如來妙音聲雲、一切如來諸相好雲、顯現不可思議如來瑞應相雲；出如是等一切妙雲，供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼世界眾生，悉詣道場；一切金剛圍山須彌山王、一切諸山、一切變化、一切音聲、一切大地、一切城邑垣牆宮殿；如是等一切諸物，出微妙音，歌頌讚佛。又出一切香雲、一切寶光明雲、一切寶形像雲、一切寶衣雲、一切華雲、一切末香雲、一切寶莊嚴雲、一切如來圓滿光雲、一切如來大願聲雲、一切如來妙音聲雲、一切如來諸相好雲、顯現不可思議如來瑞應相雲；出如是等一切妙雲，供養如來。

「時，彼三世一切佛莊嚴境界雲，蓮華周匝，出生十佛世界微塵等眾寶蓮華；彼一一蓮華鬚上，有寶蓮華藏師子之座；彼師子座上，有十佛世界微塵等菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼三世一切佛莊嚴境界雲，蓮華周匝，出生十佛世界微塵等眾寶蓮華；彼一一蓮華鬚上，有寶蓮華藏師子之座；彼師子座上，有十佛世界微塵等菩薩摩訶薩。

「爾時，妙德幢佛於一切世界，隨其所應，轉淨法輪；令無量眾生，離惡道苦；無量眾生，生人天中；立無量眾生，於聲聞、緣覺之地；立無量眾生，於勇猛精進菩薩之行；立無量眾生，於離垢幢精進菩薩之行；立無量眾生，於法光明菩薩之行；立無量眾生，於清淨根菩薩之行；立無量眾生，於平等諸力菩薩之行；立無量眾生，於一向專求入正法城菩薩之行；立無量眾生，於至一切處，不可破壞神力自在菩薩之行；立無量眾生，於一切方便菩薩之行；立無量眾生，出生菩薩三昧，安住菩提；立無量眾生，修一切淨行，安住菩提；立無量眾生，發菩提心；立無量眾生，住菩薩道；立無量眾生，清淨諸波羅蜜；立無量眾生，於菩薩初地；乃至立無量眾生，於菩薩十地；立無量眾生，於菩薩大願殊勝之行；立無量眾生，於普賢菩薩清淨願行。何以故？如來轉不可思議自在法輪故；於念念中，隨其所應，以種種身、種種方便、種種說法，度脫無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，妙德幢佛於一切世界，隨其所應，轉淨法輪；令無量眾生，離惡道苦；無量眾生，生人天中；立無量眾生，於聲聞、緣覺之地；立無量眾生，於勇猛精進菩薩之行；立無量眾生，於離垢幢精進菩薩之行；立無量眾生，於法光明菩薩之行；立無量眾生，於清淨根菩薩之行；立無量眾生，於平等諸力菩薩之行；立無量眾生，於一向專求入正法城菩薩之行；立無量眾生，於至一切處，不可破壞神力自在菩薩之行；立無量眾生，於一切方便菩薩之行；立無量眾生，出生菩薩三昧，安住菩提；立無量眾生，修一切淨行，安住菩提；立無量眾生，發菩提心；立無量眾生，住菩薩道；立無量眾生，清淨諸波羅蜜；立無量眾生，於菩薩初地；乃至立無量眾生，於菩薩十地；立無量眾生，於菩薩大願殊勝之行；立無量眾生，於普賢菩薩清淨願行。何以故？如來轉不可思議自在法輪故；於念念中，隨其所應，以種種身、種種方便、種種說法，度脫無量眾生。

「爾時，普賢菩薩知寶華燈城王都眾生，自恃色貌，陵蔑他人；化現妙身，端嚴殊特，往詣彼城，放大光明，普照一切。時，彼聖王身之光明、諸寶光明、寶女光明、寶樹光明、日月星宿光明、皆悉映蔽，猶如聚墨；在真金山，普賢菩薩身色光明，映蔽眾光，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩知寶華燈城王都眾生，自恃色貌，陵蔑他人；化現妙身，端嚴殊特，往詣彼城，放大光明，普照一切。時，彼聖王身之光明、諸寶光明、寶女光明、寶樹光明、日月星宿光明、皆悉映蔽，猶如聚墨；在真金山，普賢菩薩身色光明，映蔽眾光，亦復如是。

「爾時，眾生各作是念：『今此光明，悉蔽我等，不復顯現；為是梵天諸天光耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾生各作是念：『今此光明，悉蔽我等，不復顯現；為是梵天諸天光耶？』