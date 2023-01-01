大方廣佛華嚴經卷第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十一

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之八

爾時，善財童子正念思惟彼長者教，隨順菩薩解脫之藏，正念菩薩諸憶念力，次第分別一切諸佛及諸佛法，一心正念諸佛法流，憶念受持彼諸佛法及佛莊嚴，長養菩提，思惟正念一切諸佛不思議業。漸漸遊行，至光明山，登彼山上，周遍推求，見觀世音菩薩住山西阿，處處皆有流泉、浴池，林木欝茂，地草柔軟，結跏趺坐金剛寶座，無量菩薩恭敬圍遶，而為演說大慈悲經，普攝眾生；見已，歡喜踊躍不能自勝，合掌諦觀，目不暫瞬，作如是念：「善知識者，則是如來；善知識者，一切法雲；善知識者，諸功德藏；善知識者，十力妙寶；善知識者，難見難遇；善知識者，無盡智藏；善知識者，功德山王，善知識者，開發示導一切智門，能令一切入薩婆若海，究竟清淨無上菩提。」時，觀世音遙見善財，告言：「善來童子！專求大乘，攝取眾生，直心、深心、樂求佛法。長養大悲，救護一切，向普賢行，清淨成滿一切大願。欲聞受持一切諸佛、一切法雲，增長善根而無厭足，順善知識不違其教，從文殊師利智慧功德大海所起，成就善根，得佛勢力，光明三昧，離懈怠心，專求正法，常見諸佛，遠離眾惡，修諸善行，智慧成滿，淨如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟彼長者教，隨順菩薩解脫之藏，正念菩薩諸憶念力，次第分別一切諸佛及諸佛法，一心正念諸佛法流，憶念受持彼諸佛法及佛莊嚴，長養菩提，思惟正念一切諸佛不思議業。漸漸遊行，至光明山，登彼山上，周遍推求，見觀世音菩薩住山西阿，處處皆有流泉、浴池，林木欝茂，地草柔軟，結跏趺坐金剛寶座，無量菩薩恭敬圍遶，而為演說大慈悲經，普攝眾生；見已，歡喜踊躍不能自勝，合掌諦觀，目不暫瞬，作如是念：「善知識者，則是如來；善知識者，一切法雲；善知識者，諸功德藏；善知識者，十力妙寶；善知識者，難見難遇；善知識者，無盡智藏；善知識者，功德山王，善知識者，開發示導一切智門，能令一切入薩婆若海，究竟清淨無上菩提。」時，觀世音遙見善財，告言：「善來童子！專求大乘，攝取眾生，直心、深心、樂求佛法。長養大悲，救護一切，向普賢行，清淨成滿一切大願。欲聞受持一切諸佛、一切法雲，增長善根而無厭足，順善知識不違其教，從文殊師利智慧功德大海所起，成就善根，得佛勢力，光明三昧，離懈怠心，專求正法，常見諸佛，遠離眾惡，修諸善行，智慧成滿，淨如虛空。」

爾時，善財詣觀世音，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財詣觀世音，頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我已成就大悲法門光明之行，教化成熟一切眾生。常於一切諸佛所住，隨所應化，普現其前。或以惠施攝取眾生，乃至同事攝取眾生，顯現妙身不思議色攝取眾生。放大光網，除滅眾生諸煩惱熱，出微妙音而化度之，威儀說法，神力自在，方便覺悟；顯變化身，現同類身，乃至同止攝取眾生。善男子！我行大悲法門光明行時，發弘誓願，名曰：攝取一切眾生，欲令一切離險道恐怖、熱惱恐怖、愚癡恐怖、繫縛恐怖、殺害恐怖、貧窮恐怖、不活恐怖、諍訟恐怖、大眾恐怖、死恐怖、惡道恐怖、諸趣恐怖、不同意恐怖、愛不愛恐怖、一切惡恐怖、逼迫身恐怖、逼迫心恐怖、愁憂恐怖。復次，善男子！我出生現在正念法門，名字輪法門故，出現一切眾生等身種種方便，隨其所應，除滅恐怖而為說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉，未曾失時。善男子！我唯知此菩薩大悲法門光明之行；諸大菩薩，一切普賢大願成滿，究竟成就普賢所行，不斷一切諸善根流，不斷一切菩薩諸三昧流，一切劫流修菩薩行，未曾斷絕；順三世流，善知一切成敗，諸世界流，斷一切眾生不善根流，出生一切眾生諸善根流，除滅一切諸生死流，我當云何能知、能說彼功德行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我已成就大悲法門光明之行，教化成熟一切眾生。常於一切諸佛所住，隨所應化，普現其前。或以惠施攝取眾生，乃至同事攝取眾生，顯現妙身不思議色攝取眾生。放大光網，除滅眾生諸煩惱熱，出微妙音而化度之，威儀說法，神力自在，方便覺悟；顯變化身，現同類身，乃至同止攝取眾生。善男子！我行大悲法門光明行時，發弘誓願，名曰：攝取一切眾生，欲令一切離險道恐怖、熱惱恐怖、愚癡恐怖、繫縛恐怖、殺害恐怖、貧窮恐怖、不活恐怖、諍訟恐怖、大眾恐怖、死恐怖、惡道恐怖、諸趣恐怖、不同意恐怖、愛不愛恐怖、一切惡恐怖、逼迫身恐怖、逼迫心恐怖、愁憂恐怖。復次，善男子！我出生現在正念法門，名字輪法門故，出現一切眾生等身種種方便，隨其所應，除滅恐怖而為說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉，未曾失時。善男子！我唯知此菩薩大悲法門光明之行；諸大菩薩，一切普賢大願成滿，究竟成就普賢所行，不斷一切諸善根流，不斷一切菩薩諸三昧流，一切劫流修菩薩行，未曾斷絕；順三世流，善知一切成敗，諸世界流，斷一切眾生不善根流，出生一切眾生諸善根流，除滅一切諸生死流，我當云何能知、能說彼功德行？」

爾時，東方有一菩薩，名曰正趣，來詣此土。住金剛山頂，至此山時，娑婆世界六種震動，眾寶莊嚴放大光明，映蔽日月。釋、梵、天龍八部，光明悉如聚墨，普照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，滅除眾苦，斷除煩惱及諸病苦。普雨寶雨，充滿佛剎，乃至普雨一切莊嚴雲雨，供養如來。隨其所應，示現其身，然後來詣觀世音所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方有一菩薩，名曰正趣，來詣此土。住金剛山頂，至此山時，娑婆世界六種震動，眾寶莊嚴放大光明，映蔽日月。釋、梵、天龍八部，光明悉如聚墨，普照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，滅除眾苦，斷除煩惱及諸病苦。普雨寶雨，充滿佛剎，乃至普雨一切莊嚴雲雨，供養如來。隨其所應，示現其身，然後來詣觀世音所。

時，觀世音告善財言：「善男子！汝見此眾中正趣菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，觀世音告善財言：「善男子！汝見此眾中正趣菩薩不？」

答言：「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「唯然，已見。」

「善男子！汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮觀世音足，遶無數匝，觀察無厭，正念聖教，深入智海，辭詣正趣，頭面禮足，右遶畢，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮觀世音足，遶無數匝，觀察無厭，正念聖教，深入智海，辭詣正趣，頭面禮足，右遶畢，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

「善男子！我已成就菩薩普門速行法門。」白言：「大聖！於何佛所得此法門？所從來剎去此幾何？發來久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就菩薩普門速行法門。」白言：「大聖！於何佛所得此法門？所從來剎去此幾何？發來久如？」

答言：「善男子！此處難知。一切諸天、人、非人等，所不能了。唯精進不退，近善知識，佛所護念，具足善根，淨正直心，得菩薩根，開智慧眼，多聞多知菩薩境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！此處難知。一切諸天、人、非人等，所不能了。唯精進不退，近善知識，佛所護念，具足善根，淨正直心，得菩薩根，開智慧眼，多聞多知菩薩境界。」

「唯願大聖為我解說！我當承佛神力、善知識力，而得信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯願大聖為我解說！我當承佛神力、善知識力，而得信解。」

答言：「善男子！我所從來剎，名曰妙藏，佛號妙德。於彼佛所得此法門，從彼發來已經不可說佛剎微塵等劫；於一念中行不可說佛剎微塵等步；一步過不可說佛剎微塵等世界；所經諸國，佛皆現在，以一切菩薩諸供養具而供養之。悉能了知彼世界中諸群生海，分別諸根，隨其所應而為說法，放大光網，普照十方，出妙音聲，演說正法，饒益度脫彼諸眾生，乃至十方亦復如是。善男子！我唯知此菩薩普門速行法門。諸大菩薩普於十方，無所不至，境界無量，無能壞者；清淨法身充滿法界，分別了知諸眾生道，滿一切剎，順一切法，等觀三世，說平等法，隨順世間，不著佛道，普至諸道，無著無礙，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名婆羅波提；彼有一天，名曰大天。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我所從來剎，名曰妙藏，佛號妙德。於彼佛所得此法門，從彼發來已經不可說佛剎微塵等劫；於一念中行不可說佛剎微塵等步；一步過不可說佛剎微塵等世界；所經諸國，佛皆現在，以一切菩薩諸供養具而供養之。悉能了知彼世界中諸群生海，分別諸根，隨其所應而為說法，放大光網，普照十方，出妙音聲，演說正法，饒益度脫彼諸眾生，乃至十方亦復如是。善男子！我唯知此菩薩普門速行法門。諸大菩薩普於十方，無所不至，境界無量，無能壞者；清淨法身充滿法界，分別了知諸眾生道，滿一切剎，順一切法，等觀三世，說平等法，隨順世間，不著佛道，普至諸道，無著無礙，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名婆羅波提；彼有一天，名曰大天。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮正趣菩薩，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮正趣菩薩，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。

爾時，善財童子正念思惟菩薩無障礙行，一向專求，正趣菩薩智慧境界，出生通明境界一切功德，精進堅固，歡喜無量，得不思議遊戲神通，決定了知諸功德地、諸三昧地、陀羅尼地、諸大願地、諸辯才地、具諸力地。漸漸遊行至於彼城，推問：「大天今在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟菩薩無障礙行，一向專求，正趣菩薩智慧境界，出生通明境界一切功德，精進堅固，歡喜無量，得不思議遊戲神通，決定了知諸功德地、諸三昧地、陀羅尼地、諸大願地、諸辯才地、具諸力地。漸漸遊行至於彼城，推問：「大天今在何所？」

時，有人言：「善男子！在此城內大法堂上，化現其身，大眾圍遶而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有人言：「善男子！在此城內大法堂上，化現其身，大眾圍遶而為說法。」

爾時，善財往詣其所，頭面敬禮彼大天足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財往詣其所，頭面敬禮彼大天足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

爾時，大天出四長臂，取四海水，澡洗其面，洗已，取諸金華以散善財，作如是言：「善男子！菩薩難聞、難見，乃是世間奇特之法。諸男子中分陀利華，為眾生歸依，攝取、饒益、載育眾生，普照一切，顯現正道，遠離愚癡；為眾生師，救護正法；為眾生將，救護安隱。悉令得至一切智城，具足成就，淨身、口業，永離眾惡；於眾生類常以愛語，隨其所應，悉現其前，未曾失時。善男子！我已成就菩薩雲網法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大天出四長臂，取四海水，澡洗其面，洗已，取諸金華以散善財，作如是言：「善男子！菩薩難聞、難見，乃是世間奇特之法。諸男子中分陀利華，為眾生歸依，攝取、饒益、載育眾生，普照一切，顯現正道，遠離愚癡；為眾生師，救護正法；為眾生將，救護安隱。悉令得至一切智城，具足成就，淨身、口業，永離眾惡；於眾生類常以愛語，隨其所應，悉現其前，未曾失時。善男子！我已成就菩薩雲網法門。」

白言：「大聖！此法門者，境界云何？」爾時，大天於善財前積天金聚，猶如山王。白銀、瑠璃、玻瓈、硨磲、碼碯、夜光離垢藏寶、明淨寶、諸方便門摩尼寶、周羅寶、瓔珞寶、吉由羅寶、莊嚴髮寶、莊嚴童子寶、彌阿羅莊嚴寶、彌拘羅寶、赤真珠寶、莊嚴一切諸肢節寶、如意珠寶，皆悉積聚，猶若山王。一切華、一切香、一切塗香、一切末香、一切鬘、一切衣、一切蓋、一切幢、一切幡、一切娛樂、具五欲境界，如是等積，悉如山王。又復顯現阿僧祇諸童女眾，語善財言：「善男子！汝取此諸物供養如來，惠施一切，攝取眾生，悉令眾生修檀波羅蜜，學檀波羅蜜，捨離一切。善男子！我以此物教汝惠施，教一切眾生亦復如是，悉令眾生以無貪善根普熏身心，近善知識，恭敬、供養諸佛菩薩，出生、長養一切善根，發阿耨多羅三藐三菩提心。復次，善男子！若有眾生貪五欲者，為彼顯現不淨境界。若瞋恚、放逸、憍慢、諍訟，如羅剎鬼飲血、食肉，悉教彼等修大慈悲，皆令永離瞋恚、放逸。若懈怠者，為現水火、盜賊、惡王、怨敵等難。善男子！如是等類諸惡眾生，種種方便滅不善根，長養善根，除滅一切波羅蜜障礙、怨敵，具足成滿諸波羅蜜，超出障礙，得無礙法。善男子！我唯知此菩薩雲網法門，諸大菩薩、帝釋、天王滅一切煩惱、阿脩羅難。諸菩薩水，滅煩惱火；諸菩薩火，能燒一切眾生貪愛；諸菩薩風，能散一切諸染著心；菩薩金剛，摧滅一切吾我之想。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此閻浮提內，有一國土名摩竭提；有道場地神名曰安住。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「大聖！此法門者，境界云何？」爾時，大天於善財前積天金聚，猶如山王。白銀、瑠璃、玻瓈、硨磲、碼碯、夜光離垢藏寶、明淨寶、諸方便門摩尼寶、周羅寶、瓔珞寶、吉由羅寶、莊嚴髮寶、莊嚴童子寶、彌阿羅莊嚴寶、彌拘羅寶、赤真珠寶、莊嚴一切諸肢節寶、如意珠寶，皆悉積聚，猶若山王。一切華、一切香、一切塗香、一切末香、一切鬘、一切衣、一切蓋、一切幢、一切幡、一切娛樂、具五欲境界，如是等積，悉如山王。又復顯現阿僧祇諸童女眾，語善財言：「善男子！汝取此諸物供養如來，惠施一切，攝取眾生，悉令眾生修檀波羅蜜，學檀波羅蜜，捨離一切。善男子！我以此物教汝惠施，教一切眾生亦復如是，悉令眾生以無貪善根普熏身心，近善知識，恭敬、供養諸佛菩薩，出生、長養一切善根，發阿耨多羅三藐三菩提心。復次，善男子！若有眾生貪五欲者，為彼顯現不淨境界。若瞋恚、放逸、憍慢、諍訟，如羅剎鬼飲血、食肉，悉教彼等修大慈悲，皆令永離瞋恚、放逸。若懈怠者，為現水火、盜賊、惡王、怨敵等難。善男子！如是等類諸惡眾生，種種方便滅不善根，長養善根，除滅一切波羅蜜障礙、怨敵，具足成滿諸波羅蜜，超出障礙，得無礙法。善男子！我唯知此菩薩雲網法門，諸大菩薩、帝釋、天王滅一切煩惱、阿脩羅難。諸菩薩水，滅煩惱火；諸菩薩火，能燒一切眾生貪愛；諸菩薩風，能散一切諸染著心；菩薩金剛，摧滅一切吾我之想。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此閻浮提內，有一國土名摩竭提；有道場地神名曰安住。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮彼大天足，乃至辭退，趣摩竭國，詣彼道場安住地神。爾時，一萬地天各作是言：「此來童子，能攝眾生，即是佛藏；能破一切眾生無明㲉膜，生法王家，離垢無礙，寶繒以冠其頂，智慧寶藏摧外道輪。」時，安住地天等一萬地天，雨眾香水以灑其地，掃以香風而以莊嚴，放大光明普照三千大千世界。眾寶莊嚴，一切華樹開敷鮮茂，一切果樹悉成果實，一切泉源、河池流相灌注，演出種種娛樂音聲，諸天眾寶莊嚴樓閣，異類眾鳥皆悉歡喜，出哀和音，無量寶藏自然涌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼大天足，乃至辭退，趣摩竭國，詣彼道場安住地神。爾時，一萬地天各作是言：「此來童子，能攝眾生，即是佛藏；能破一切眾生無明㲉膜，生法王家，離垢無礙，寶繒以冠其頂，智慧寶藏摧外道輪。」時，安住地天等一萬地天，雨眾香水以灑其地，掃以香風而以莊嚴，放大光明普照三千大千世界。眾寶莊嚴，一切華樹開敷鮮茂，一切果樹悉成果實，一切泉源、河池流相灌注，演出種種娛樂音聲，諸天眾寶莊嚴樓閣，異類眾鳥皆悉歡喜，出哀和音，無量寶藏自然涌出。

爾時，安住地神告善財言：「善來童子！汝欲自見曾於此處所種善根果報不乎？」爾時，善財頭面敬禮彼地神足，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！唯然欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，安住地神告善財言：「善來童子！汝欲自見曾於此處所種善根果報不乎？」爾時，善財頭面敬禮彼地神足，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！唯然欲見。」

時，彼地神即以足指按地，無量阿僧祇那由他寶藏開發顯現。「善男子！汝昔所種善根、果報，致此寶藏自在隨汝。善男子！我已成就菩薩不可壞藏法門，我於然燈佛來，常護菩薩修習菩薩行，深入智慧境界，盡其源底，大願成滿，淨菩薩行，出生菩薩一切通明，具足菩薩諸力功德，成就菩薩不可壞法。遊諸佛剎，聞一切佛所授記法，轉一切法輪，一切修多羅法雲以大法光明教化眾生，受持諸佛自在神力。善男子！乃往古世，過須彌山微塵等劫，有劫名莊嚴，世界名月幢，佛號善眼。於彼佛所得此法門，修習長養淨此法門，於其中間常遇不可說不可說佛剎微塵等佛，彼諸如來往詣道場，自在神力皆悉奉覲，於此佛所修集善根。善男子！我唯知此法門，諸大菩薩常能隨侍一切諸佛，悉聞受持彼諸佛法，深入諸佛祕密教法，於念念中出淨法身等一切佛、一切佛影藏，出一切佛法所行無壞，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此閻浮提有城，名曰迦毘羅婆；彼有夜天，名婆娑婆陀。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」時，善財童子頭面敬禮安住地神，遶無數匝，辭詣彼城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼地神即以足指按地，無量阿僧祇那由他寶藏開發顯現。「善男子！汝昔所種善根、果報，致此寶藏自在隨汝。善男子！我已成就菩薩不可壞藏法門，我於然燈佛來，常護菩薩修習菩薩行，深入智慧境界，盡其源底，大願成滿，淨菩薩行，出生菩薩一切通明，具足菩薩諸力功德，成就菩薩不可壞法。遊諸佛剎，聞一切佛所授記法，轉一切法輪，一切修多羅法雲以大法光明教化眾生，受持諸佛自在神力。善男子！乃往古世，過須彌山微塵等劫，有劫名莊嚴，世界名月幢，佛號善眼。於彼佛所得此法門，修習長養淨此法門，於其中間常遇不可說不可說佛剎微塵等佛，彼諸如來往詣道場，自在神力皆悉奉覲，於此佛所修集善根。善男子！我唯知此法門，諸大菩薩常能隨侍一切諸佛，悉聞受持彼諸佛法，深入諸佛祕密教法，於念念中出淨法身等一切佛、一切佛影藏，出一切佛法所行無壞，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此閻浮提有城，名曰迦毘羅婆；彼有夜天，名婆娑婆陀。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」時，善財童子頭面敬禮安住地神，遶無數匝，辭詣彼城。

爾時，善財童子正念思惟安住天教菩薩不可壞藏法門，修諸三昧，明諸三昧，觀察菩薩諸法律儀，菩薩自在遊戲神通，觀察菩薩一切淨法，深入菩薩甚深智慧，究竟菩薩無壞法門，隨順菩薩無壞法門，深入菩薩諸法門海。漸漸遊行至於彼城，從東門入，中城而住。爾時，善財日沒未久，隨順一切菩薩所教，一心欲見婆娑婆陀夜天，於善知識發如來想，普眼境界顯現，諸方智慧悉至，一切境界清淨，法眼普見一切諸法界海。大智慧眼觀察十方，見彼夜天於彼城上虛空中住；處寶樓閣香蓮華座，身如真金，目髮紺色，端嚴殊妙，見者無厭。身服朱衣，眾寶莊嚴，頂上結髮，猶如梵王。於其身上現一切星宿，及其光明化度無量世界眾生，遠離惡道。於一毛孔皆悉覩見所化眾生，或有生天，或得聲聞、緣覺，修菩薩行，種種方便形色、音聲、諸語言法所說，正教化度眾生。隨所經劫，諸菩薩等教化眾生，悉令修習菩薩諸行，勇猛、精進修諸三昧、諸神力門，菩薩自在神力境界，菩薩所住，菩薩光明，菩薩奮迅，菩薩法門，以化眾生。於一毛孔皆悉見聞。爾時，善財見聞此已，心大歡喜，頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，信解因善知識得諸佛法，唯願天神開示顯現一切智道，若有菩薩向此道者，得十力地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟安住天教菩薩不可壞藏法門，修諸三昧，明諸三昧，觀察菩薩諸法律儀，菩薩自在遊戲神通，觀察菩薩一切淨法，深入菩薩甚深智慧，究竟菩薩無壞法門，隨順菩薩無壞法門，深入菩薩諸法門海。漸漸遊行至於彼城，從東門入，中城而住。爾時，善財日沒未久，隨順一切菩薩所教，一心欲見婆娑婆陀夜天，於善知識發如來想，普眼境界顯現，諸方智慧悉至，一切境界清淨，法眼普見一切諸法界海。大智慧眼觀察十方，見彼夜天於彼城上虛空中住；處寶樓閣香蓮華座，身如真金，目髮紺色，端嚴殊妙，見者無厭。身服朱衣，眾寶莊嚴，頂上結髮，猶如梵王。於其身上現一切星宿，及其光明化度無量世界眾生，遠離惡道。於一毛孔皆悉覩見所化眾生，或有生天，或得聲聞、緣覺，修菩薩行，種種方便形色、音聲、諸語言法所說，正教化度眾生。隨所經劫，諸菩薩等教化眾生，悉令修習菩薩諸行，勇猛、精進修諸三昧、諸神力門，菩薩自在神力境界，菩薩所住，菩薩光明，菩薩奮迅，菩薩法門，以化眾生。於一毛孔皆悉見聞。爾時，善財見聞此已，心大歡喜，頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，信解因善知識得諸佛法，唯願天神開示顯現一切智道，若有菩薩向此道者，得十力地。」

爾時，夜天告善財言：「善哉！善哉！善男子！敬善知識，隨順其教。若有菩薩隨其教者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我已成就菩薩光明，普照諸法，壞散眾生愚癡法門。善男子！我於惡眾生發大慈心，於不善業眾生發大悲心，於修善眾生發歡喜心，於善惡眾生發無二心，於染污眾生發清淨心，於邪道眾生發正道心，於樂不淨眾生發樂淨心，於樂生死眾生發隨順法輪心，於樂聲聞、緣覺眾生發安立一切智道心。善男子！我常如是思惟教化眾生：於夜闇人靜，鬼神、盜賊所遊行時，比丘離威儀時，重雲煙塵昏蔽、日月不見色時，若有眾生在城邑、聚落、山巖、曠野、八方、大海，乃至一切水陸眾生，於此眾生以種種方便，滅其恐怖。若有眾生，遭於海難、雲難、山難、大風洄澓，及以波浪迷惑失道，不見邊岸，遭如是等種種海難，我於爾時或作船形，或作馬王、象王、狗王、阿脩羅王、海神王形，作如是等形，方便度脫眾生海難。為陸地眾生，或作淨月及諸星宿、炬火、電光、諸寶光明、天身光明、菩薩光明，以如是等無量方便，救護眾生。發如是心：『我為一切眾生常作歸依，除滅煩惱。令畏死者，得無畏法；令貧窮者，皆得富樂。』為在山眾生，或作果樹、或作流泉、迦陵頻伽鳥等，出妙音聲；或作山神、或作平地，以如是等無量方便，度脫眾生。發如是心：『令諸眾生免此山難，又令一切越生死山。』為曠野眾生，種種方便令其悅樂，入正見道，除滅飢渴，於如是等無量難中，救眾生已，復作是念：『願令眾生速滅眾苦，究竟一切安隱智道。』見樂著國土眾生受諸苦惱，種種方便滅其樂著，作如是念：『願令眾生除五陰著，住一切佛薩婆若境。』見著聚落眾生受諸苦惱，種種方便而為說法，令其厭離，以法攝之，復作是念：『令一切眾生離六入空聚，超出生死，究竟得入一切智城。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜天告善財言：「善哉！善哉！善男子！敬善知識，隨順其教。若有菩薩隨其教者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我已成就菩薩光明，普照諸法，壞散眾生愚癡法門。善男子！我於惡眾生發大慈心，於不善業眾生發大悲心，於修善眾生發歡喜心，於善惡眾生發無二心，於染污眾生發清淨心，於邪道眾生發正道心，於樂不淨眾生發樂淨心，於樂生死眾生發隨順法輪心，於樂聲聞、緣覺眾生發安立一切智道心。善男子！我常如是思惟教化眾生：於夜闇人靜，鬼神、盜賊所遊行時，比丘離威儀時，重雲煙塵昏蔽、日月不見色時，若有眾生在城邑、聚落、山巖、曠野、八方、大海，乃至一切水陸眾生，於此眾生以種種方便，滅其恐怖。若有眾生，遭於海難、雲難、山難、大風洄澓，及以波浪迷惑失道，不見邊岸，遭如是等種種海難，我於爾時或作船形，或作馬王、象王、狗王、阿脩羅王、海神王形，作如是等形，方便度脫眾生海難。為陸地眾生，或作淨月及諸星宿、炬火、電光、諸寶光明、天身光明、菩薩光明，以如是等無量方便，救護眾生。發如是心：『我為一切眾生常作歸依，除滅煩惱。令畏死者，得無畏法；令貧窮者，皆得富樂。』為在山眾生，或作果樹、或作流泉、迦陵頻伽鳥等，出妙音聲；或作山神、或作平地，以如是等無量方便，度脫眾生。發如是心：『令諸眾生免此山難，又令一切越生死山。』為曠野眾生，種種方便令其悅樂，入正見道，除滅飢渴，於如是等無量難中，救眾生已，復作是念：『願令眾生速滅眾苦，究竟一切安隱智道。』見樂著國土眾生受諸苦惱，種種方便滅其樂著，作如是念：『願令眾生除五陰著，住一切佛薩婆若境。』見著聚落眾生受諸苦惱，種種方便而為說法，令其厭離，以法攝之，復作是念：『令一切眾生離六入空聚，超出生死，究竟得入一切智城。』

「復次，善男子！若有眾生迷於十方，以東為西，以西為東，乃至以上為下，以下為上，為此眾生，無量方便，斷其迷惑。若欲出者，開示門戶；若失道者，示導正路；若欲度者，示以津濟；無舟檝者，而資給之；不知方域，示其樂土；以如是等無量方便，顯現開道而度脫之。發如是心：『我已照除長夜昏冥，世間眾事無不宣敘。又令眾生永滅癡闇，得清淨眼，離眾生相及諸邪見，常、樂、我、淨。』計著眾生及福伽羅陰界諸入，不了因果，行不善道，殺害眾生，乃至邪見、不孝父母，不供養沙門、婆羅門，遠離正道，行不善業，誹謗正道，欲壞法輪，毀菩薩眾，憎惡大乘，不讚菩提，毀呰賢聖，行惡人法，造五逆業，如是等類諸惡眾生，我以明淨慧光除其愚闇，令發阿耨多羅三藐三菩提心，究竟普賢菩薩所行，開十力道，遠離生死，現一切智城，諸佛境界，諸佛神通，具足諸力，現法持力，安住諸佛平等正法，現一切佛悉同一身。復次，善男子！我見貧、苦、老、病眾生，種種方便而救濟之。復作是念：『以無上法攝彼眾生，滅諸煩惱，令得解脫，離生、老、病、死、憂悲、苦惱、惡道諸難。近善知識，深入法界，離諸惡業，淨佛法身，置無老、病、死，常住法界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有眾生迷於十方，以東為西，以西為東，乃至以上為下，以下為上，為此眾生，無量方便，斷其迷惑。若欲出者，開示門戶；若失道者，示導正路；若欲度者，示以津濟；無舟檝者，而資給之；不知方域，示其樂土；以如是等無量方便，顯現開道而度脫之。發如是心：『我已照除長夜昏冥，世間眾事無不宣敘。又令眾生永滅癡闇，得清淨眼，離眾生相及諸邪見，常、樂、我、淨。』計著眾生及福伽羅陰界諸入，不了因果，行不善道，殺害眾生，乃至邪見、不孝父母，不供養沙門、婆羅門，遠離正道，行不善業，誹謗正道，欲壞法輪，毀菩薩眾，憎惡大乘，不讚菩提，毀呰賢聖，行惡人法，造五逆業，如是等類諸惡眾生，我以明淨慧光除其愚闇，令發阿耨多羅三藐三菩提心，究竟普賢菩薩所行，開十力道，遠離生死，現一切智城，諸佛境界，諸佛神通，具足諸力，現法持力，安住諸佛平等正法，現一切佛悉同一身。復次，善男子！我見貧、苦、老、病眾生，種種方便而救濟之。復作是念：『以無上法攝彼眾生，滅諸煩惱，令得解脫，離生、老、病、死、憂悲、苦惱、惡道諸難。近善知識，深入法界，離諸惡業，淨佛法身，置無老、病、死，常住法界。』

「復次，善男子！我見諸惡眾生，遠離正道，趣於邪徑，著諸倒見，虛妄迷惑，具行不善，身、口、意業種種放逸，依止惡法，於非正覺為正覺想，於正覺所非正覺想。近惡知識，受諸苦惱，我見此已，無量方便除其邪惑，安立正見，令於天人最為殊勝。復作是念：『令諸眾生得出世間無上正道，不復退轉，於一切智滿足普賢菩薩大願，得一切智，而亦不離菩薩諸地，不壞眾生性。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我見諸惡眾生，遠離正道，趣於邪徑，著諸倒見，虛妄迷惑，具行不善，身、口、意業種種放逸，依止惡法，於非正覺為正覺想，於正覺所非正覺想。近惡知識，受諸苦惱，我見此已，無量方便除其邪惑，安立正見，令於天人最為殊勝。復作是念：『令諸眾生得出世間無上正道，不復退轉，於一切智滿足普賢菩薩大願，得一切智，而亦不離菩薩諸地，不壞眾生性。』」

爾時，夜天欲重宣明此法門義，承佛神力，觀察十方，即為善財以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜天欲重宣明此法門義，承佛神力，觀察十方，即為善財以偈頌曰：

「我所成妙法， 知時諸門地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所成妙法， 知時諸門地，

照除愚癡闇， 普觀一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照除愚癡闇， 普觀一切法。

無量無數劫， 我常修大慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 我常修大慈，

普覆諸群生， 善財應速具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覆諸群生， 善財應速具。

成就大悲海， 出生三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大悲海， 出生三世佛，

除滅一切苦， 善財速究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切苦， 善財速究竟。

佛子心歡喜， 遠離世間惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子心歡喜， 遠離世間惡，

超出三界苦， 受諸賢聖樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出三界苦， 受諸賢聖樂。

遠離有為惡， 聲聞智解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離有為惡， 聲聞智解脫，

滿足如來力， 佛子應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足如來力， 佛子應究竟。

我以淨天眼， 普觀十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以淨天眼， 普觀十方剎，

於彼世界中， 見佛處道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼世界中， 見佛處道場。

相好莊嚴身， 無量眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴身， 無量眾圍遶，

放大光明海， 普照化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明海， 普照化眾生。

覩諸群生類， 死此而生彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩諸群生類， 死此而生彼，

迴流五趣中， 常受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴流五趣中， 常受無量苦。

以淨天耳海， 普聞十方音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淨天耳海， 普聞十方音，

一切語言海， 皆悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切語言海， 皆悉能受持。

一切諸如來， 無量微妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 無量微妙聲，

所轉淨法輪， 悉聞能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所轉淨法輪， 悉聞能受持。

我以淨鼻根， 法海中無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以淨鼻根， 法海中無礙，

能入諸法門， 善財應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入諸法門， 善財應究竟。

我成大人相， 清淨廣長舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我成大人相， 清淨廣長舌，

隨應演妙法， 佛子應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應演妙法， 佛子應究竟。

清淨妙法身， 三世如如等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 三世如如等，

隨其所應化， 一切無不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 一切無不現。

我心無所染， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心無所染， 清淨如虛空，

普攝一切佛， 而亦無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝一切佛， 而亦無所著。

了知無量剎， 群生諸心海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知無量剎， 群生諸心海，

分別一切根， 遠離眾虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切根， 遠離眾虛妄。

我以神通力， 遍遊無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以神通力， 遍遊無量剎，

普覆一切眾， 調伏諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覆一切眾， 調伏諸眾生。

智慧如虛空， 無比無盡藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如虛空， 無比無盡藏，

供養諸如來， 饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 饒益一切眾。

清淨廣智慧， 分別諸法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨廣智慧， 分別諸法海，

除滅眾生惑， 佛子應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅眾生惑， 佛子應究竟。

通達三世法， 深入諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達三世法， 深入諸佛海，

明了一切法， 無能測量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了一切法， 無能測量者。

一一微塵中， 悉見佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 悉見佛剎海，

又覩諸如來， 此是普力地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又覩諸如來， 此是普力地。

見盧舍那佛， 道場成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見盧舍那佛， 道場成正覺，

十方剎微塵， 悉轉正法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎微塵， 悉轉正法輪。」

爾時，善財童子白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，為幾時耶？得此法門其已久如？乃能如是饒益眾生！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，為幾時耶？得此法門其已久如？乃能如是饒益眾生！」

答言：「佛子！乃往古世，過如須彌山微塵等劫，有世界名寶德，劫名寂靜。有五百億佛出興於世，時有大城，名蓮華光。有轉輪聖王，名善法度；如聖王法，成就七寶。城東有林，名曰妙德；於此林中有菩提樹，名一切佛自在光明。爾時，一切法雷王佛坐此樹下，成等正覺，放大光明，普照世界。王玉女，寶名法慧月蓮華光。於彼城內有一夜天，名曰淨月，於中夜時出微妙音告此玉女：『汝應當知一切法雷王佛出興于世，稱揚、讚歎彼佛功德，顯現如來自在神力，發阿耨多羅三藐三菩提心，讚歎普賢菩薩一切願行。』時，王玉女供養彼佛及諸菩薩、諸聲聞眾。善男子！爾時，玉女法慧月蓮華光者，豈異人乎？我身是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！乃往古世，過如須彌山微塵等劫，有世界名寶德，劫名寂靜。有五百億佛出興於世，時有大城，名蓮華光。有轉輪聖王，名善法度；如聖王法，成就七寶。城東有林，名曰妙德；於此林中有菩提樹，名一切佛自在光明。爾時，一切法雷王佛坐此樹下，成等正覺，放大光明，普照世界。王玉女，寶名法慧月蓮華光。於彼城內有一夜天，名曰淨月，於中夜時出微妙音告此玉女：『汝應當知一切法雷王佛出興于世，稱揚、讚歎彼佛功德，顯現如來自在神力，發阿耨多羅三藐三菩提心，讚歎普賢菩薩一切願行。』時，王玉女供養彼佛及諸菩薩、諸聲聞眾。善男子！爾時，玉女法慧月蓮華光者，豈異人乎？我身是也。

「善男子！我於彼佛種善根力於須彌山微塵等劫，不墮地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，不生下賤之家，具足諸根，除滅眾苦。常於天人中勝，不離善知識、諸佛菩薩，不生五濁劫中，於彼諸佛菩薩所，增長善根，於八十須彌山微塵等劫，安隱快樂而未滿足菩薩諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於彼佛種善根力於須彌山微塵等劫，不墮地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，不生下賤之家，具足諸根，除滅眾苦。常於天人中勝，不離善知識、諸佛菩薩，不生五濁劫中，於彼諸佛菩薩所，增長善根，於八十須彌山微塵等劫，安隱快樂而未滿足菩薩諸根。

「復次，善男子！過此須彌山微塵等劫已，復過一萬劫，有劫名離憂，世界名離垢勝；有須彌寂靜眼如來、應供、等正覺等五百如來出興于世。其佛國土或淨、或穢，彼世界中有一四天下，名曰離垢，城名莊嚴。我於爾時為明勝長者女，名勝慧光，端正殊妙。彼淨月天以本願力生此城中，復作夜天，名清淨眼。時，彼夜天復於中夜來詣我家，顯現妙色，讚歎如來，又勸導我詣彼如來，放大光明在前引導。我於爾時與父母俱，及其眷屬往詣須彌寂靜眼如來所，供養、恭敬，聽佛說法，得菩薩三昧，名曰見佛。教化眾生，明淨慧光，普照三世，得此三昧已，憶念過去須彌山微塵等劫所見諸佛，又聞彼佛所說經法，得光明普照諸法，壞散眾生愚癡法門，放大光明，照十佛剎微塵等世界。見彼剎中，一切如來往詣其所，知彼眾生諸語言法、心根欲性，為彼眾生作善知識，隨其所應，顯現其身。於念念中長養此法門，一身充滿世界微塵等世界，乃至充滿世界海微塵等世界海。悉見彼世界海微塵等世界海中，一切如來往詣其所，彼佛說法我悉聞持，分別了知彼諸如來本事願海，彼諸如來嚴淨佛剎，我亦嚴淨。於彼世界中，隨其所應，示現其身，化度眾生，念念長養於此法門，與法界等。善男子！我唯知此光明普照諸法、壞散眾生愚癡法門。諸大菩薩究竟無量無邊普賢所行深入法界海，建智慧幢，得諸三昧，遊戲神通，大願成滿，守護受持十方世界一切佛法。於念念中悉能嚴淨一切佛剎，滿功德海；於念念中教化一切諸群生海，智慧淨日普照三世一切世界，教化一切眾生離垢淨月，除滅一切眾生熱惱、疑惑、癡闇；於一切有海心無所著，演出清淨圓滿妙音，充滿十方一切法界；於一一微塵中顯現一切自在神力，明淨慧光普照三世，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此閻浮提摩竭提國有一夜天，名甚深妙德離垢光明，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！過此須彌山微塵等劫已，復過一萬劫，有劫名離憂，世界名離垢勝；有須彌寂靜眼如來、應供、等正覺等五百如來出興于世。其佛國土或淨、或穢，彼世界中有一四天下，名曰離垢，城名莊嚴。我於爾時為明勝長者女，名勝慧光，端正殊妙。彼淨月天以本願力生此城中，復作夜天，名清淨眼。時，彼夜天復於中夜來詣我家，顯現妙色，讚歎如來，又勸導我詣彼如來，放大光明在前引導。我於爾時與父母俱，及其眷屬往詣須彌寂靜眼如來所，供養、恭敬，聽佛說法，得菩薩三昧，名曰見佛。教化眾生，明淨慧光，普照三世，得此三昧已，憶念過去須彌山微塵等劫所見諸佛，又聞彼佛所說經法，得光明普照諸法，壞散眾生愚癡法門，放大光明，照十佛剎微塵等世界。見彼剎中，一切如來往詣其所，知彼眾生諸語言法、心根欲性，為彼眾生作善知識，隨其所應，顯現其身。於念念中長養此法門，一身充滿世界微塵等世界，乃至充滿世界海微塵等世界海。悉見彼世界海微塵等世界海中，一切如來往詣其所，彼佛說法我悉聞持，分別了知彼諸如來本事願海，彼諸如來嚴淨佛剎，我亦嚴淨。於彼世界中，隨其所應，示現其身，化度眾生，念念長養於此法門，與法界等。善男子！我唯知此光明普照諸法、壞散眾生愚癡法門。諸大菩薩究竟無量無邊普賢所行深入法界海，建智慧幢，得諸三昧，遊戲神通，大願成滿，守護受持十方世界一切佛法。於念念中悉能嚴淨一切佛剎，滿功德海；於念念中教化一切諸群生海，智慧淨日普照三世一切世界，教化一切眾生離垢淨月，除滅一切眾生熱惱、疑惑、癡闇；於一切有海心無所著，演出清淨圓滿妙音，充滿十方一切法界；於一一微塵中顯現一切自在神力，明淨慧光普照三世，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！此閻浮提摩竭提國有一夜天，名甚深妙德離垢光明，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，善財即以偈讚彼夜天曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即以偈讚彼夜天曰：

「我見清淨身， 相好自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見清淨身， 相好自莊嚴，

如文殊師利， 亦如寶山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文殊師利， 亦如寶山王。

具足淨法身， 三世悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足淨法身， 三世悉平等，

普攝諸群生， 其心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝諸群生， 其心無所著。

放演淨光明， 遍照一切趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放演淨光明， 遍照一切趣，

於一毛孔中， 悉見諸星宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔中， 悉見諸星宿。

離垢清淨心， 如空滿十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨心， 如空滿十方，

攝取諸法王， 明淨深智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取諸法王， 明淨深智慧。

一一毛孔中， 悉放無量光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 悉放無量光，

十方諸佛所， 普雨功德雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛所， 普雨功德雲。

一一毛孔中， 出諸變化身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 出諸變化身，

充滿十方界， 方便度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方界， 方便度眾生。

本為菩薩時， 淨不思議剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本為菩薩時， 淨不思議剎，

一一毛孔中， 皆悉得顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 皆悉得顯現。

若有見聞者， 悉獲功德利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見聞者， 悉獲功德利，

專求菩薩道， 成就佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求菩薩道， 成就佛菩提。

若有見聞者， 發大歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見聞者， 發大歡喜心，

遠離惡道難， 除滅諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡道難， 除滅諸煩惱。

千剎微塵劫， 讚歎其功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千剎微塵劫， 讚歎其功德，

諸劫猶可盡， 功德無窮已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸劫猶可盡， 功德無窮已。」

時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰觀察，心無厭足，辭退遊行向摩竭國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰觀察，心無厭足，辭退遊行向摩竭國。

爾時，善財童子一心思惟彼夜天神初發道心，圓滿清淨。思惟是已，即得深入諸菩薩藏，出生菩薩諸大願海，淨諸菩薩波羅蜜道，逮得菩薩圓滿諸地，住諸菩薩圓滿行業，窮盡菩薩發趣道海，善能深入一切智海；皆悉救護一切眾生，長養增廣大慈悲雲，於一切剎出生普賢諸大願行。漸漸遊行，至甚深妙德離垢光明夜天所；頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何修菩薩行、具足諸地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心思惟彼夜天神初發道心，圓滿清淨。思惟是已，即得深入諸菩薩藏，出生菩薩諸大願海，淨諸菩薩波羅蜜道，逮得菩薩圓滿諸地，住諸菩薩圓滿行業，窮盡菩薩發趣道海，善能深入一切智海；皆悉救護一切眾生，長養增廣大慈悲雲，於一切剎出生普賢諸大願行。漸漸遊行，至甚深妙德離垢光明夜天所；頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌於一面住，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何修菩薩行、具足諸地？」

答言：「善哉！善哉！童子乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，問菩薩行，具足諸地！善男子！菩薩成就十法則能具足菩薩所行。何等為十？一者、得現前三昧，見一切佛。二者、得清淨眼，見一切佛相好嚴身。三者、分別了知一切諸佛，無量無邊功德大海。四者、無量無邊佛光明海，悉能普照一切法界。五者、於一毛孔放一切眾生數等大光明海，隨其所應，度脫眾生。六者、於一一毛孔悉見一切寶光焰海。七者、於念念中出一切佛，變化大海，充滿法界，究竟一切諸佛境界，教化眾生而無障礙。八者、出一切佛妙音聲海，轉三世佛清淨法輪。九者、演說一切修多羅雲，究竟佛音，深入一切諸如來海。十者、現不思議佛自在神力，化度眾生。善男子！若有菩薩具此十法，則滿足菩薩一切諸行。善男子！我已成就菩薩寂滅、定樂、精進法門，悉見三世嚴淨佛剎一切諸佛及眷屬海、無量無邊佛神力海。分別了知佛名號海，轉法輪海，知彼諸佛壽命無量，音聲微妙，法身清淨充滿法界，亦不著如來一切諸相。何以故？如來非過去，除滅世間一切取故；如來非未來，無所起故；如來非現在，無生身故；如來非滅，離語言道故；如來非實，現幻法故；如來非虛妄，饒益一切眾生出興世故；如來去無所至，滅死此生彼故；如來不可壞，法性無壞故；如來一性，離語言道故；如來無性，究竟法性故。善男子！我如是了知一切如來，開發增廣菩薩寂滅、定樂、精進法門，照明莊嚴，深入隨順、平等、堅固境界；分別了知遠離虛妄，發起大悲，攝取眾生，未曾捨離，一心寂定，正受初禪。除滅意業，得寂智力，攝取眾生，歡喜悅樂，入第二禪。捨離生死，寂滅涅槃，觀眾生性，修第三禪。滅一切眾生諸煩惱苦，修第四禪。增長一切智菩提心願，出生菩薩一切三昧海，巧妙方便，究竟菩薩一切法門海，成就菩薩遊戲神通，出生菩薩自在所行，明淨智慧，深入普門法界。善男子！我如是修習菩薩寂滅、定樂、精進法門，種種方便，度脫眾生。在家放逸、貪欲眾生，令修不淨想、不樂想、憂惱想、逼迫想、繫縛想、羅剎想、無常想、苦想、無我想、空想、不自在想、老死想，令彼眾生遠離五欲，常樂正法，信家非家，出家學道，思惟坐禪，為障亂聲，除鬼神怖。若於中夜欲出行時，為開門戶，光明照路，除滅闇冥。讚佛法僧及善知識，又復讚歎近善知識。令諸眾生未生惡法方便不生，已生惡法方便令滅，未生善法方便令生，已生善法方便增廣。行菩薩行，修波羅蜜，滿足大願，出生一切智；習大慈悲欲令眾生得人天樂，除滅妄想，增長善法，順薩婆若。善男子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉！善哉！童子乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，問菩薩行，具足諸地！善男子！菩薩成就十法則能具足菩薩所行。何等為十？一者、得現前三昧，見一切佛。二者、得清淨眼，見一切佛相好嚴身。三者、分別了知一切諸佛，無量無邊功德大海。四者、無量無邊佛光明海，悉能普照一切法界。五者、於一毛孔放一切眾生數等大光明海，隨其所應，度脫眾生。六者、於一一毛孔悉見一切寶光焰海。七者、於念念中出一切佛，變化大海，充滿法界，究竟一切諸佛境界，教化眾生而無障礙。八者、出一切佛妙音聲海，轉三世佛清淨法輪。九者、演說一切修多羅雲，究竟佛音，深入一切諸如來海。十者、現不思議佛自在神力，化度眾生。善男子！若有菩薩具此十法，則滿足菩薩一切諸行。善男子！我已成就菩薩寂滅、定樂、精進法門，悉見三世嚴淨佛剎一切諸佛及眷屬海、無量無邊佛神力海。分別了知佛名號海，轉法輪海，知彼諸佛壽命無量，音聲微妙，法身清淨充滿法界，亦不著如來一切諸相。何以故？如來非過去，除滅世間一切取故；如來非未來，無所起故；如來非現在，無生身故；如來非滅，離語言道故；如來非實，現幻法故；如來非虛妄，饒益一切眾生出興世故；如來去無所至，滅死此生彼故；如來不可壞，法性無壞故；如來一性，離語言道故；如來無性，究竟法性故。善男子！我如是了知一切如來，開發增廣菩薩寂滅、定樂、精進法門，照明莊嚴，深入隨順、平等、堅固境界；分別了知遠離虛妄，發起大悲，攝取眾生，未曾捨離，一心寂定，正受初禪。除滅意業，得寂智力，攝取眾生，歡喜悅樂，入第二禪。捨離生死，寂滅涅槃，觀眾生性，修第三禪。滅一切眾生諸煩惱苦，修第四禪。增長一切智菩提心願，出生菩薩一切三昧海，巧妙方便，究竟菩薩一切法門海，成就菩薩遊戲神通，出生菩薩自在所行，明淨智慧，深入普門法界。善男子！我如是修習菩薩寂滅、定樂、精進法門，種種方便，度脫眾生。在家放逸、貪欲眾生，令修不淨想、不樂想、憂惱想、逼迫想、繫縛想、羅剎想、無常想、苦想、無我想、空想、不自在想、老死想，令彼眾生遠離五欲，常樂正法，信家非家，出家學道，思惟坐禪，為障亂聲，除鬼神怖。若於中夜欲出行時，為開門戶，光明照路，除滅闇冥。讚佛法僧及善知識，又復讚歎近善知識。令諸眾生未生惡法方便不生，已生惡法方便令滅，未生善法方便令生，已生善法方便增廣。行菩薩行，修波羅蜜，滿足大願，出生一切智；習大慈悲欲令眾生得人天樂，除滅妄想，增長善法，順薩婆若。善男子

！我唯知此菩薩寂滅、定樂、精進法門。諸大菩薩滿普賢願，具足普賢菩薩所行，究竟得離癡闇法界，具諸善根，成就如來智力光明，於佛境界無所障礙，住生死中，心無所染，薩婆若願具足、成滿，深入一切諸佛剎海，攝取一切諸佛大海，受一切佛妙法雲海，滅一切眾生生死闇海，薩婆若光照生死夜；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！去此不遠，如來右面有一夜天，名曰喜目觀察眾生。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ！我唯知此菩薩寂滅、定樂、精進法門。諸大菩薩滿普賢願，具足普賢菩薩所行，究竟得離癡闇法界，具諸善根，成就如來智力光明，於佛境界無所障礙，住生死中，心無所染，薩婆若願具足、成滿，深入一切諸佛剎海，攝取一切諸佛大海，受一切佛妙法雲海，滅一切眾生生死闇海，薩婆若光照生死夜；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！去此不遠，如來右面有一夜天，名曰喜目觀察眾生。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，甚深妙德離垢光明夜天欲重宣明此法門義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，甚深妙德離垢光明夜天欲重宣明此法門義，以偈頌曰：

「入於現前定， 普見三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入於現前定， 普見三世佛，

離垢清淨眼， 分別諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨眼， 分別諸佛海。

觀察諸佛身， 相好自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸佛身， 相好自莊嚴，

一念無量力， 自在滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念無量力， 自在滿法界。

盧舍那如來， 道場成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那如來， 道場成正覺，

一切法界中， 轉於淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界中， 轉於淨法輪。

最勝知法相， 寂滅無有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝知法相， 寂滅無有二，

妙色相莊嚴， 顯現一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色相莊嚴， 顯現一切眾。

佛身難思議， 悉滿諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身難思議， 悉滿諸法界，

普於十方剎， 隨應悉現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方剎， 隨應悉現前。

一念放光明， 一切剎塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念放光明， 一切剎塵等，

無量微妙色， 普照諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量微妙色， 普照諸法界。

如來一毛孔， 放不思議光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一毛孔， 放不思議光，

普照諸群生， 除滅眾煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照諸群生， 除滅眾煩惱。

如來一毛孔， 出無盡化海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一毛孔， 出無盡化海，

充滿諸法界， 顯現眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸法界， 顯現眾生類。

如來一妙音， 充滿諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一妙音， 充滿諸法界，

普雨甘露法， 令發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 令發菩提心。

無量劫修行， 攝取諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修行， 攝取諸群生，

普見諸佛剎， 皆悉如電光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸佛剎， 皆悉如電光。

如來出世間， 普現群萌類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世間， 普現群萌類，

眾生性境界， 悉能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生性境界， 悉能分別知。

一切諸菩薩， 所住諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 所住諸法門，

於佛一毛孔， 悉能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛一毛孔， 悉能分別知。

不遠有夜天， 名喜目觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遠有夜天， 名喜目觀察，

汝往詣彼問， 云何菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝往詣彼問， 云何菩薩行？」

時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰辭退，向喜目觀察眾生夜天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰辭退，向喜目觀察眾生夜天。