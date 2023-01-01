大方廣佛華嚴經卷第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之七

「善男子！復有香名牛頭栴檀，從離垢山王生，若以塗身，火不能燒；復有香名不可壞，從大海生，若以塗身，出妙音聲，降伏怨敵；復有香名蓮華黑沈水，從阿耨達池四岸邊生，若燒一丸悉能普熏閻浮提界，若有眾生得聞此香，離一切惡，具清淨戒；復有香名曰明相，從雪山王生，若有眾生聞此香者，離諸垢染，心得清淨而為說法，令彼悉得菩薩離垢圓滿三昧；復有香名曰海藏，從羅剎國生，應轉輪王，若燒一丸，令四種兵列住虛空；復有香名清淨莊嚴，從善法堂生，若燒一丸，悉令諸天得念佛三昧；復有香名曰淨藏，從夜摩天生，若燒一丸，令彼諸天皆悉雲集，詣夜摩天王聽受正法；復有香名先陀婆，從兜率天生，常在補處菩薩座前，若燒一丸，興大香雲普覆十方一切法界，雨無量莊嚴，供一切佛及其眷屬；復有香名曰轉意，從化自在天生，若燒一丸，於化自在天，七日七夜雨莊嚴雨。善男子！我唯知此香。諸大菩薩遠離一切不善習氣，永離五欲，滅除煩惱，降伏眾魔，斷一切縛，離三有趣，智慧妙香而自莊嚴，一切世間無所染著，具足成就無礙戒香，除滅障礙，智慧境界，通達無滯，心常平等，我當云何能知、能說彼功德行，清淨戒門，身、口、意業離一切惡？善男子！於此南方，有城名曰樓閣，彼有海師名曰自在，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有香名牛頭栴檀，從離垢山王生，若以塗身，火不能燒；復有香名不可壞，從大海生，若以塗身，出妙音聲，降伏怨敵；復有香名蓮華黑沈水，從阿耨達池四岸邊生，若燒一丸悉能普熏閻浮提界，若有眾生得聞此香，離一切惡，具清淨戒；復有香名曰明相，從雪山王生，若有眾生聞此香者，離諸垢染，心得清淨而為說法，令彼悉得菩薩離垢圓滿三昧；復有香名曰海藏，從羅剎國生，應轉輪王，若燒一丸，令四種兵列住虛空；復有香名清淨莊嚴，從善法堂生，若燒一丸，悉令諸天得念佛三昧；復有香名曰淨藏，從夜摩天生，若燒一丸，令彼諸天皆悉雲集，詣夜摩天王聽受正法；復有香名先陀婆，從兜率天生，常在補處菩薩座前，若燒一丸，興大香雲普覆十方一切法界，雨無量莊嚴，供一切佛及其眷屬；復有香名曰轉意，從化自在天生，若燒一丸，於化自在天，七日七夜雨莊嚴雨。善男子！我唯知此香。諸大菩薩遠離一切不善習氣，永離五欲，滅除煩惱，降伏眾魔，斷一切縛，離三有趣，智慧妙香而自莊嚴，一切世間無所染著，具足成就無礙戒香，除滅障礙，智慧境界，通達無滯，心常平等，我當云何能知、能說彼功德行，清淨戒門，身、口、意業離一切惡？善男子！於此南方，有城名曰樓閣，彼有海師名曰自在，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子向樓閣城，觀察正道，專求正道，觀夷險道、垢淨道、安危道。復作是念：「因善知識，得菩薩道，諸波羅蜜道；攝取眾生入無礙法界，隨順一切眾生，除滅一切煩惱熾然，一切邪見；拔一切不善刺，度一切生死海，必至一切智城。何以故？因善知識，得一切善根；因善知識，得一切智。」作是念已，漸漸遊行，至樓閣城，周遍推求自在海師。見在海岸船舶處住，十萬商人及無量眾而圍遶之，欲聞勝法，入大海法，佛功德海法。往詣其所，頭面禮足，却住一面，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子向樓閣城，觀察正道，專求正道，觀夷險道、垢淨道、安危道。復作是念：「因善知識，得菩薩道，諸波羅蜜道；攝取眾生入無礙法界，隨順一切眾生，除滅一切煩惱熾然，一切邪見；拔一切不善刺，度一切生死海，必至一切智城。何以故？因善知識，得一切善根；因善知識，得一切智。」作是念已，漸漸遊行，至樓閣城，周遍推求自在海師。見在海岸船舶處住，十萬商人及無量眾而圍遶之，欲聞勝法，入大海法，佛功德海法。往詣其所，頭面禮足，却住一面，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心；能諮問我大乘妙寶，度生死海，到一切智洲，得不可壞摩訶衍法，離二乘難，住寂滅樂，遠離生死洄澓流淵，逮得菩薩至處道法陀羅尼輪，菩薩莊嚴道，薩婆若道波浪，成就普法門，於一切法無所障礙，度一切智海。善男子！我成就大悲幢淨行法門，在此海邊樓閣城中，為貧窮者修諸苦行，欲令一切隨意所求悉充足已，廣為說法，皆令歡喜，發起善根，長養功德智慧之藏；利菩薩根，發菩提心，淨菩薩直心，增益菩薩深心，出生長養大悲之力，除生死苦，遊生死海而無疲倦，攝取眾生海，令住功德海，得一切法智海光明，見一切佛海，度一切智海。善男子！我住此城如是思惟，如是正念，饒益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心；能諮問我大乘妙寶，度生死海，到一切智洲，得不可壞摩訶衍法，離二乘難，住寂滅樂，遠離生死洄澓流淵，逮得菩薩至處道法陀羅尼輪，菩薩莊嚴道，薩婆若道波浪，成就普法門，於一切法無所障礙，度一切智海。善男子！我成就大悲幢淨行法門，在此海邊樓閣城中，為貧窮者修諸苦行，欲令一切隨意所求悉充足已，廣為說法，皆令歡喜，發起善根，長養功德智慧之藏；利菩薩根，發菩提心，淨菩薩直心，增益菩薩深心，出生長養大悲之力，除生死苦，遊生死海而無疲倦，攝取眾生海，令住功德海，得一切法智海光明，見一切佛海，度一切智海。善男子！我住此城如是思惟，如是正念，饒益眾生。

「善男子！我知海中一切寶洲，一切寶相，一切生寶，一切淨寶及不淨寶；知一切寶價，一切寶器；知一切寶隨所應用；知作一切寶；知一切寶境界；知一切寶光明。知一切龍宮殿，滅一切龍難；知一切羅剎宮殿，滅一切羅剎難；知一切大身眾生宮殿，滅一切大身眾生難；知趣、知捨洄澓恐怖，能離波浪；知相水色，知日月星宿，知諸算數，知晝、知夜，知剎那羅婆摩睺姤路；知去、知住，安危之法；知海船舶牢不牢法，明候風相而迴轉之，了所至處。善男子！我已成就如是智慧，利益眾生故，入於大海，因為說法，悉令歡喜，離生死怖，入一切智海，竭愛欲海，逮得三世光明智海，度一切苦海，清淨一切眾生心海，嚴淨一切諸佛剎海，遍遊一切十方界海，無所障礙；知一切眾生諸根願海，隨順一切眾生行海，知一切眾生隨所應海。善男子！我成就此大悲幢淨行法門；若有見聞憶念我者，皆悉不虛。善男子！我唯知此法門，諸大菩薩行於生死煩惱大海，無所染著，離邪見海，入實法海，以善方便攝眾生海，住一切智海，滅一切眾生諸放逸海，善分別知時、非時海，善方便知化眾生海，未曾失時，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰可樂，彼有長者名無上勝，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我知海中一切寶洲，一切寶相，一切生寶，一切淨寶及不淨寶；知一切寶價，一切寶器；知一切寶隨所應用；知作一切寶；知一切寶境界；知一切寶光明。知一切龍宮殿，滅一切龍難；知一切羅剎宮殿，滅一切羅剎難；知一切大身眾生宮殿，滅一切大身眾生難；知趣、知捨洄澓恐怖，能離波浪；知相水色，知日月星宿，知諸算數，知晝、知夜，知剎那羅婆摩睺姤路；知去、知住，安危之法；知海船舶牢不牢法，明候風相而迴轉之，了所至處。善男子！我已成就如是智慧，利益眾生故，入於大海，因為說法，悉令歡喜，離生死怖，入一切智海，竭愛欲海，逮得三世光明智海，度一切苦海，清淨一切眾生心海，嚴淨一切諸佛剎海，遍遊一切十方界海，無所障礙；知一切眾生諸根願海，隨順一切眾生行海，知一切眾生隨所應海。善男子！我成就此大悲幢淨行法門；若有見聞憶念我者，皆悉不虛。善男子！我唯知此法門，諸大菩薩行於生死煩惱大海，無所染著，離邪見海，入實法海，以善方便攝眾生海，住一切智海，滅一切眾生諸放逸海，善分別知時、非時海，善方便知化眾生海，未曾失時，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰可樂，彼有長者名無上勝，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，悲泣流淚，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，悲泣流淚，辭退南行。

爾時，善財童子增廣大慈大悲，潤澤長養功德智慧莊嚴，離煩惱垢，入平等法，心不放逸；拔不善刺，滅一切障，精進堅固修習菩薩不可思議三昧，慧光普照，寂靜快樂，功德水池，解脫華敷，滿足大願，充滿法界，無所障礙，趣一切智，一向專求菩薩正道。漸漸遊行，至可樂城，周遍推求無上勝長者。城東有林名離憂惱妙莊嚴幢；時，彼長者在此林中，無量長者周匝圍遶，理斷國事，因為說法，離我、我所及一切有，遠離嫉妬，清淨心海，安住淨心，常見諸佛，得無垢信力，受諸佛法，起菩薩力，行菩薩行，出生菩薩諸三昧力，顯現菩薩諸智慧力，演說菩薩正念之力，樂發無上菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子增廣大慈大悲，潤澤長養功德智慧莊嚴，離煩惱垢，入平等法，心不放逸；拔不善刺，滅一切障，精進堅固修習菩薩不可思議三昧，慧光普照，寂靜快樂，功德水池，解脫華敷，滿足大願，充滿法界，無所障礙，趣一切智，一向專求菩薩正道。漸漸遊行，至可樂城，周遍推求無上勝長者。城東有林名離憂惱妙莊嚴幢；時，彼長者在此林中，無量長者周匝圍遶，理斷國事，因為說法，離我、我所及一切有，遠離嫉妬，清淨心海，安住淨心，常見諸佛，得無垢信力，受諸佛法，起菩薩力，行菩薩行，出生菩薩諸三昧力，顯現菩薩諸智慧力，演說菩薩正念之力，樂發無上菩提之心。

爾時，善財詣長者所，以敬法故，五體投地，良久乃起，白言：「大聖！我是善財，我是善財，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，教化眾生，常見諸佛，諮問正法，悉能受持諸佛法雲，專向一切諸方便門，於一切世界、一切劫中，行菩薩行，知一切佛自在神力，能受一切諸佛所持，得諸佛力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財詣長者所，以敬法故，五體投地，良久乃起，白言：「大聖！我是善財，我是善財，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，教化眾生，常見諸佛，諮問正法，悉能受持諸佛法雲，專向一切諸方便門，於一切世界、一切劫中，行菩薩行，知一切佛自在神力，能受一切諸佛所持，得諸佛力？」

時，彼長者告善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我成就至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神足之力。善男子！何等為至一切趣菩薩淨行莊嚴法門？善男子！此三千大千世界，一切阿脩羅世間，一切迦樓羅、地獄、餓鬼、夜叉、羅剎、鳩槃荼、乾闥婆、人、非人等世間，三十三天、須夜摩天、刪兜率天乃至魔天；世間欲界所住一切生趣、一切天宮、一切龍宮、一切夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮；人中國土、城邑、聚落於中說法；滅除諍訟，諸恚害心，悉解繫縛，皆令出獄，離諸恐怖，滅不善業，殺害眾生，乃至邪見，斷諸王事及國土事；遠不善法，悉令眾生除滅諸惡，教以巧術及種種論，饒益一切，皆令歡喜；隨順一切諸外道眾，現勝妙智；遠離邪見，樂於佛法；乃至梵天廣為說法。如此三千大千世界，乃至十方不可說不可說億那由他佛剎微塵等世界中廣說正法，所謂：佛法、菩薩法、眾生法、聲聞法、緣覺法，說地獄、餓鬼、畜生、閻羅趣法；現惡道苦，說諸天趣，現諸天樂，說世間法，離世間法；顯菩薩道，離生死惡，說一切智諸妙功德，滅愚癡苦及諸障礙；欲令眾生得離世樂，離諸虛妄，解真實法，遠離惡業，滅諸煩惱，轉淨法輪。善男子！我唯知此至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神通之力。諸大菩薩具足成就諸神通明佛剎等身，得普眼地，知語言道，神力自在，具足智慧，離諸諍訟，逮得大人廣長舌相，出微妙音，無能壞者，分別一切三世諸佛，亦無二想，明淨智慧，照三世法，境界無量，淨如虛空，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰難忍，城名迦陵伽婆提，有比丘尼名師子奮迅，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼長者告善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我成就至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神足之力。善男子！何等為至一切趣菩薩淨行莊嚴法門？善男子！此三千大千世界，一切阿脩羅世間，一切迦樓羅、地獄、餓鬼、夜叉、羅剎、鳩槃荼、乾闥婆、人、非人等世間，三十三天、須夜摩天、刪兜率天乃至魔天；世間欲界所住一切生趣、一切天宮、一切龍宮、一切夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮；人中國土、城邑、聚落於中說法；滅除諍訟，諸恚害心，悉解繫縛，皆令出獄，離諸恐怖，滅不善業，殺害眾生，乃至邪見，斷諸王事及國土事；遠不善法，悉令眾生除滅諸惡，教以巧術及種種論，饒益一切，皆令歡喜；隨順一切諸外道眾，現勝妙智；遠離邪見，樂於佛法；乃至梵天廣為說法。如此三千大千世界，乃至十方不可說不可說億那由他佛剎微塵等世界中廣說正法，所謂：佛法、菩薩法、眾生法、聲聞法、緣覺法，說地獄、餓鬼、畜生、閻羅趣法；現惡道苦，說諸天趣，現諸天樂，說世間法，離世間法；顯菩薩道，離生死惡，說一切智諸妙功德，滅愚癡苦及諸障礙；欲令眾生得離世樂，離諸虛妄，解真實法，遠離惡業，滅諸煩惱，轉淨法輪。善男子！我唯知此至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神通之力。諸大菩薩具足成就諸神通明佛剎等身，得普眼地，知語言道，神力自在，具足智慧，離諸諍訟，逮得大人廣長舌相，出微妙音，無能壞者，分別一切三世諸佛，亦無二想，明淨智慧，照三世法，境界無量，淨如虛空，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰難忍，城名迦陵伽婆提，有比丘尼名師子奮迅，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。

爾時，善財童子漸漸遊行至彼國城，周遍推問彼比丘尼。時，有無量男女大眾答善財言：「此比丘尼今在王園日光林中，以法饒益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸漸遊行至彼國城，周遍推問彼比丘尼。時，有無量男女大眾答善財言：「此比丘尼今在王園日光林中，以法饒益一切眾生。」

爾時，善財詣彼園林，周遍觀察，見一大樹名曰滿月，放大光明，照百由旬；復見大樹名曰普覆，其形如蓋，放青光明；復見華樹名曰華藏，高如雪山，雨眾華雲，如天帝釋波利質多羅樹；復見大樹名曰柔軟，光明普照，常有果實；復見大樹名曰明淨，不可譬諭摩泥莊嚴，出阿僧祇清淨妙寶；復見衣樹，出阿僧祇妙寶衣藏；復見歡喜樹，自然演出微妙音聲；復見普莊嚴香熏樹，出一切香，普熏十方，無所障礙；復見彼園泉流淵池，栴檀行樹周匝圍遶，七寶欄楯以為莊嚴，黑栴檀泥凝渟其底，布以金沙，八功德水充滿其中，優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華，敷榮鮮茂遍覆其上；寶樹周遍，端嚴殊妙，一一樹下各敷無量師子之座，布以寶衣，熏以眾香，張眾寶帳，白淨寶網羅覆其上，金鈴網中出妙音聲；或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香藏座，或有樹下敷龍莊嚴藏座，或有樹下敷寶聚師子座，或有樹下敷明淨普照藏座，或有樹下敷師子樂藏座。彼一一座各有十萬寶師子座眷屬圍遶，無量莊嚴，散無量寶，充滿其中，如海寶洲。寶衣布地，柔軟妙好，蹈則沒足，舉則還復；異類眾鳥出和雅音，超越帝釋歡喜之園；種種華樹常雨華雲，超勝帝釋照明之園；妙香普熏，超於帝釋善法講堂；寶樹樂樹出微妙聲，超過善口天女歌音；無量百千樓閣莊嚴，觀者無厭，超逾帝釋善現大城。此園一切諸莊嚴具如梵天宮，眾生樂見。爾時，善財見此園林皆是菩薩業行所成，出諸世間善根所起，供養不可思議諸佛所得，無能壞者；此皆師子奮迅比丘尼了法如幻，長養功德藏善根所成，三千大千世界，天龍八部，無量眾生悉入此園而不迫迮；何以故？此比丘尼不可思議威神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財詣彼園林，周遍觀察，見一大樹名曰滿月，放大光明，照百由旬；復見大樹名曰普覆，其形如蓋，放青光明；復見華樹名曰華藏，高如雪山，雨眾華雲，如天帝釋波利質多羅樹；復見大樹名曰柔軟，光明普照，常有果實；復見大樹名曰明淨，不可譬諭摩泥莊嚴，出阿僧祇清淨妙寶；復見衣樹，出阿僧祇妙寶衣藏；復見歡喜樹，自然演出微妙音聲；復見普莊嚴香熏樹，出一切香，普熏十方，無所障礙；復見彼園泉流淵池，栴檀行樹周匝圍遶，七寶欄楯以為莊嚴，黑栴檀泥凝渟其底，布以金沙，八功德水充滿其中，優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華，敷榮鮮茂遍覆其上；寶樹周遍，端嚴殊妙，一一樹下各敷無量師子之座，布以寶衣，熏以眾香，張眾寶帳，白淨寶網羅覆其上，金鈴網中出妙音聲；或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香藏座，或有樹下敷龍莊嚴藏座，或有樹下敷寶聚師子座，或有樹下敷明淨普照藏座，或有樹下敷師子樂藏座。彼一一座各有十萬寶師子座眷屬圍遶，無量莊嚴，散無量寶，充滿其中，如海寶洲。寶衣布地，柔軟妙好，蹈則沒足，舉則還復；異類眾鳥出和雅音，超越帝釋歡喜之園；種種華樹常雨華雲，超勝帝釋照明之園；妙香普熏，超於帝釋善法講堂；寶樹樂樹出微妙聲，超過善口天女歌音；無量百千樓閣莊嚴，觀者無厭，超逾帝釋善現大城。此園一切諸莊嚴具如梵天宮，眾生樂見。爾時，善財見此園林皆是菩薩業行所成，出諸世間善根所起，供養不可思議諸佛所得，無能壞者；此皆師子奮迅比丘尼了法如幻，長養功德藏善根所成，三千大千世界，天龍八部，無量眾生悉入此園而不迫迮；何以故？此比丘尼不可思議威神力故。

爾時，善財見比丘尼遍處一切寶師子座，端嚴姝妙，威儀庠序；其心寂靜，調伏諸根，譬如龍象，如澄淨淵如意寶珠；五欲不染，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；安住淨戒不可傾動，如須彌山；滅除眾生諸煩惱熱，如涼香王；滅除眾病，如良藥王；見者不虛，如婆樓那天；長養善根，猶如良田。見處一座淨居天眾眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座悅樂梵等梵眾圍遶，為說普妙音聲法門；又見處座無量他化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說菩薩清淨自在法門；又見處座化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說清淨一切莊嚴法門；又見處座刪兜率天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說心藏旋復法門；又見處座夜摩天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說無量莊嚴法門；又見處座釋天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說厭離法門；又見處座娑伽羅龍王、十光明龍王、難陀跋難陀龍王、摩那斯龍王、伊那槃那龍王、阿耨達龍王等，龍子、龍女眷屬圍遶，為說善方便救護眾生法門；又見處座提頭賴吒天王等，乾闥婆男女眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座摩睺羅伽、阿脩羅王等眷屬圍遶，為說法界方便智莊嚴法門；又見處座大勢力迦樓羅王等眷屬圍遶，為說於生死海無畏法門；又見處座屯緊那羅王等眷屬圍遶，為說佛行光明法門；又見處座雲山摩睺羅伽王等眷屬圍遶，為說佛喜法門；又見處座無量男子、女人、童男、童女眷屬圍遶，為說勝趣法門；又見處座常奪眾生命羅剎王等眷屬圍遶，為說起大慈大悲法門；又見處座樂聲聞者眷屬圍遶，為說勝智光明法門；又見處座樂緣覺者眷屬圍遶，為說明淨如來功德光明法門；又見處座樂大乘者眷屬圍遶，為說普門三昧智慧光明法門；又見處座初發心菩薩眷屬圍遶，為說一切佛大願法門；又見處座二地菩薩眷屬圍遶，為說離垢三昧法門；又見處座三地菩薩眷屬圍遶，為說寂靜莊嚴法門；又見處座四地菩薩眷屬圍遶，為說一切智勢力境界法門；又見處座五地菩薩眷屬圍遶，為說淨心華藏法門；又見處座六地菩薩眷屬圍遶，為說明淨藏法門；又見處座七地菩薩眷屬圍遶，為說普地藏法門；又見處座八地菩薩眷屬圍遶，為說法界法身境界法門；又見處座九地菩薩眷屬圍遶，為說無有無著莊嚴法門；又見處座十地菩薩眷屬圍遶，為說無礙三昧法門；又見處座金剛力士眷屬圍遶，為說智慧金剛法門。見處如是等一切諸座，一切諸趣，一切眾生眷屬圍遶。種善根者為說善根；長善根者為說增長一切善根，隨其所應而為說法，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼成就百萬阿僧祇般若波羅蜜門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見比丘尼遍處一切寶師子座，端嚴姝妙，威儀庠序；其心寂靜，調伏諸根，譬如龍象，如澄淨淵如意寶珠；五欲不染，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；安住淨戒不可傾動，如須彌山；滅除眾生諸煩惱熱，如涼香王；滅除眾病，如良藥王；見者不虛，如婆樓那天；長養善根，猶如良田。見處一座淨居天眾眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座悅樂梵等梵眾圍遶，為說普妙音聲法門；又見處座無量他化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說菩薩清淨自在法門；又見處座化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說清淨一切莊嚴法門；又見處座刪兜率天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說心藏旋復法門；又見處座夜摩天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說無量莊嚴法門；又見處座釋天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說厭離法門；又見處座娑伽羅龍王、十光明龍王、難陀跋難陀龍王、摩那斯龍王、伊那槃那龍王、阿耨達龍王等，龍子、龍女眷屬圍遶，為說善方便救護眾生法門；又見處座提頭賴吒天王等，乾闥婆男女眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座摩睺羅伽、阿脩羅王等眷屬圍遶，為說法界方便智莊嚴法門；又見處座大勢力迦樓羅王等眷屬圍遶，為說於生死海無畏法門；又見處座屯緊那羅王等眷屬圍遶，為說佛行光明法門；又見處座雲山摩睺羅伽王等眷屬圍遶，為說佛喜法門；又見處座無量男子、女人、童男、童女眷屬圍遶，為說勝趣法門；又見處座常奪眾生命羅剎王等眷屬圍遶，為說起大慈大悲法門；又見處座樂聲聞者眷屬圍遶，為說勝智光明法門；又見處座樂緣覺者眷屬圍遶，為說明淨如來功德光明法門；又見處座樂大乘者眷屬圍遶，為說普門三昧智慧光明法門；又見處座初發心菩薩眷屬圍遶，為說一切佛大願法門；又見處座二地菩薩眷屬圍遶，為說離垢三昧法門；又見處座三地菩薩眷屬圍遶，為說寂靜莊嚴法門；又見處座四地菩薩眷屬圍遶，為說一切智勢力境界法門；又見處座五地菩薩眷屬圍遶，為說淨心華藏法門；又見處座六地菩薩眷屬圍遶，為說明淨藏法門；又見處座七地菩薩眷屬圍遶，為說普地藏法門；又見處座八地菩薩眷屬圍遶，為說法界法身境界法門；又見處座九地菩薩眷屬圍遶，為說無有無著莊嚴法門；又見處座十地菩薩眷屬圍遶，為說無礙三昧法門；又見處座金剛力士眷屬圍遶，為說智慧金剛法門。見處如是等一切諸座，一切諸趣，一切眾生眷屬圍遶。種善根者為說善根；長善根者為說增長一切善根，隨其所應而為說法，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼成就百萬阿僧祇般若波羅蜜門

故，所謂：普眼般若波羅蜜門，說一切佛法般若波羅蜜門，分別法界般若波羅蜜門，壞散一切障礙般若波羅蜜門，出生長養一切眾生善法般若波羅蜜門，勝莊嚴般若波羅蜜門，無礙藏般若波羅蜜門，法界圓滿般若波羅蜜門，清淨心藏般若波羅蜜門，一切眾生樂藏般若波羅蜜門；得如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。於此園中，所有眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故，所謂：普眼般若波羅蜜門，說一切佛法般若波羅蜜門，分別法界般若波羅蜜門，壞散一切障礙般若波羅蜜門，出生長養一切眾生善法般若波羅蜜門，勝莊嚴般若波羅蜜門，無礙藏般若波羅蜜門，法界圓滿般若波羅蜜門，清淨心藏般若波羅蜜門，一切眾生樂藏般若波羅蜜門；得如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。於此園中，所有眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

爾時，善財見師子奮迅比丘尼諸奇特事；所謂：園林資生之具，經行威儀寶師子座，大眾眷屬，諸妙功德，神力自在，微妙音聲，如是一切諸奇特事。又聞微妙清淨音聲，宣揚讚歎不思議法。無量法雲之所潤澤，身心柔軟，五體投地，恭敬禮已，將欲遶旋；見比丘尼遍一切座，自見己身及無量眾，樹木園林皆悉右旋，遶無數匝；如是見已，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願大聖為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見師子奮迅比丘尼諸奇特事；所謂：園林資生之具，經行威儀寶師子座，大眾眷屬，諸妙功德，神力自在，微妙音聲，如是一切諸奇特事。又聞微妙清淨音聲，宣揚讚歎不思議法。無量法雲之所潤澤，身心柔軟，五體投地，恭敬禮已，將欲遶旋；見比丘尼遍一切座，自見己身及無量眾，樹木園林皆悉右旋，遶無數匝；如是見已，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願大聖為我解說。」

「善男子！我成就菩薩一切智底法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成就菩薩一切智底法門。」

「大聖！如此法門體性云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！如此法門體性云何？」

「善男子，此法門者智光莊嚴，於一念中普照三世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，此法門者智光莊嚴，於一念中普照三世。」

「大聖！此智光莊嚴法門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！此智光莊嚴法門境界云何？」

「善男子！入此法門，現前正受一切法林三昧時，十方一切世界諸佛處兜率天者，於彼一一佛所，從其自身出生不可說不可說佛剎微塵等摩㝹摩身，恭敬禮拜；又齎不可說不可說佛剎微塵等華、香、纓珞、諸妙寶鬘、末香、塗香、衣蓋、幢幡種種寶華雲，乃至一切莊嚴具雲，寶網、寶帳、莊嚴網等種種寶座，以如是等諸供養具供養如來，如兜率天所興供養，降神母胎，出生在宮，捨家學道，詣菩提樹，成最正覺，轉淨法輪，在諸天上、人、非人中乃至般涅槃所興供養，亦復如是。若有眾生知我供養，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；其有眾生來至我所，即為彼說般若波羅蜜。我不起眾生想；不取眾生相；知一切語言而不著語言；見一切佛，不取佛相，深解法身故；受持一切諸佛法輪，而亦不取法輪之相，解了諸佛真實相故；於念念中悉能充滿一切法界，而亦不取法界之相，了一切法猶如幻故。善男子！我唯知此菩薩一切智底法門。諸大菩薩究竟法界，一切無著，一身結跏趺坐充滿法界；於自身內，悉能顯現一切佛剎；於一念中，悉能往詣一切佛所；於自身內，悉能顯現諸佛神力；能以一毛，舉不可說不可說諸佛世界；於一毛孔，現不可說不可說世界成敗；於一念中，攝取不可說不可說眾生；於一念中，攝取不可說不可說劫；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰險難，城名寶莊嚴，有一女人名婆須蜜多，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！入此法門，現前正受一切法林三昧時，十方一切世界諸佛處兜率天者，於彼一一佛所，從其自身出生不可說不可說佛剎微塵等摩㝹摩身，恭敬禮拜；又齎不可說不可說佛剎微塵等華、香、纓珞、諸妙寶鬘、末香、塗香、衣蓋、幢幡種種寶華雲，乃至一切莊嚴具雲，寶網、寶帳、莊嚴網等種種寶座，以如是等諸供養具供養如來，如兜率天所興供養，降神母胎，出生在宮，捨家學道，詣菩提樹，成最正覺，轉淨法輪，在諸天上、人、非人中乃至般涅槃所興供養，亦復如是。若有眾生知我供養，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；其有眾生來至我所，即為彼說般若波羅蜜。我不起眾生想；不取眾生相；知一切語言而不著語言；見一切佛，不取佛相，深解法身故；受持一切諸佛法輪，而亦不取法輪之相，解了諸佛真實相故；於念念中悉能充滿一切法界，而亦不取法界之相，了一切法猶如幻故。善男子！我唯知此菩薩一切智底法門。諸大菩薩究竟法界，一切無著，一身結跏趺坐充滿法界；於自身內，悉能顯現一切佛剎；於一念中，悉能往詣一切佛所；於自身內，悉能顯現諸佛神力；能以一毛，舉不可說不可說諸佛世界；於一毛孔，現不可說不可說世界成敗；於一念中，攝取不可說不可說眾生；於一念中，攝取不可說不可說劫；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰險難，城名寶莊嚴，有一女人名婆須蜜多，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮比丘尼足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮比丘尼足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。

爾時，善財童子大慧光明以照其心，具足長養一切種智，一心思惟諸法實相，建立一切語言陀羅尼藏，廣修受持一切法輪陀羅尼，為眾生歸長大悲力，方便觀察一切種智，滿法界等清淨大願，明淨慧光，普照十方眾生，一切莊嚴諸通明力，充滿十方一切世界，究竟成滿菩薩諸業。漸漸遊行，至險難國寶莊嚴城，推問：「婆須蜜多女今在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子大慧光明以照其心，具足長養一切種智，一心思惟諸法實相，建立一切語言陀羅尼藏，廣修受持一切法輪陀羅尼，為眾生歸長大悲力，方便觀察一切種智，滿法界等清淨大願，明淨慧光，普照十方眾生，一切莊嚴諸通明力，充滿十方一切世界，究竟成滿菩薩諸業。漸漸遊行，至險難國寶莊嚴城，推問：「婆須蜜多女今在何所？」

爾時，有人不知彼女深智慧者作如是念：「今此童子，威儀庠序，其心寂靜，調伏諸根，遠離放逸、顛倒、惑亂，念慧現前，視瞻詳審，言音和雅，不著形色，正念思惟甚深法相，遠離懈倦，心如大海，此非染欲顛倒之人；無情欲想，不沒欲泥，不隨諸根，行出魔界，不服五欲，不為一切諸魔所縛，所不應作，已能不為，有何等意而求此女？」其中有人先知彼女有智慧者，作如是言：「善哉！童子得大善利，乃能推求深智女人。當知童子一向求佛，悉欲攝取一切眾生，拔諸欲刺，壞散淨想。善男子！今此女人，在此城中深宮之內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有人不知彼女深智慧者作如是念：「今此童子，威儀庠序，其心寂靜，調伏諸根，遠離放逸、顛倒、惑亂，念慧現前，視瞻詳審，言音和雅，不著形色，正念思惟甚深法相，遠離懈倦，心如大海，此非染欲顛倒之人；無情欲想，不沒欲泥，不隨諸根，行出魔界，不服五欲，不為一切諸魔所縛，所不應作，已能不為，有何等意而求此女？」其中有人先知彼女有智慧者，作如是言：「善哉！童子得大善利，乃能推求深智女人。當知童子一向求佛，悉欲攝取一切眾生，拔諸欲刺，壞散淨想。善男子！今此女人，在此城中深宮之內。」

爾時，善財聞此語已，心大歡喜，往詣其門。見彼宮宅嚴飾廣大，十重寶牆周匝圍遶，列植十行寶多羅樹，十重深塹，八功德水充滿其中，底布金沙，妙寶蓮華、優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，敷榮鮮茂，彌覆水上，出微妙香，能轉人心，不生垢染。眾寶宮殿，臺觀樓閣，阿僧祇寶以為嚴飾；紺瑠璃地灑以香水，熏以沈香，塗以栴檀，寶網羅覆；閻浮檀金以為垂鈴，出和雅音；散眾寶華，猶如降雲；諸妙莊嚴，說不可盡；金剛摩尼真珠寶藏充滿宅內，十種園林以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財聞此語已，心大歡喜，往詣其門。見彼宮宅嚴飾廣大，十重寶牆周匝圍遶，列植十行寶多羅樹，十重深塹，八功德水充滿其中，底布金沙，妙寶蓮華、優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，敷榮鮮茂，彌覆水上，出微妙香，能轉人心，不生垢染。眾寶宮殿，臺觀樓閣，阿僧祇寶以為嚴飾；紺瑠璃地灑以香水，熏以沈香，塗以栴檀，寶網羅覆；閻浮檀金以為垂鈴，出和雅音；散眾寶華，猶如降雲；諸妙莊嚴，說不可盡；金剛摩尼真珠寶藏充滿宅內，十種園林以為莊嚴。

爾時，善財見彼女人處寶師子座，顏貌端嚴，妙相成就，身如真金，目髮紺色，不長不短，不白不黑，身分具足，一切欲界無與等者，何況有勝？言音婉妙，世無倫匹；善知字輪，技藝諸論，成就幻智菩薩方便；以阿僧祇寶莊嚴其身，寶網羅覆，首冠天冠；大眾圍遶，皆悉修善，同其願行；成就善根，不可沮壞；具足無盡功德寶藏，身出光明，普照一切，觸斯光者，歡喜悅樂，身心柔軟，滅煩惱熱。爾時，善財頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見彼女人處寶師子座，顏貌端嚴，妙相成就，身如真金，目髮紺色，不長不短，不白不黑，身分具足，一切欲界無與等者，何況有勝？言音婉妙，世無倫匹；善知字輪，技藝諸論，成就幻智菩薩方便；以阿僧祇寶莊嚴其身，寶網羅覆，首冠天冠；大眾圍遶，皆悉修善，同其願行；成就善根，不可沮壞；具足無盡功德寶藏，身出光明，普照一切，觸斯光者，歡喜悅樂，身心柔軟，滅煩惱熱。爾時，善財頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「善男子！我已成就離欲實際清淨法門。若天見我，我為天女；若人見我，我為人女；乃至非人見我，我為非人女；形體姝妙，光明色像，殊勝無比。若有眾生，欲所纏者，來詣我所，為其說法，皆悉離欲，得無著境界三昧；若有見我，得歡喜三昧；若有眾生與我語者，得無礙妙音三昧；若有眾生執我手者，得詣一切佛剎三昧；若有眾生共我宿者，得解脫光明三昧；若有眾生目視我者，得寂靜諸行三昧；若有眾生見我頻申者，得壞散外道三昧；若有眾生觀察我者，得一切佛境界光明三昧；若有眾生阿梨宜我者，得攝一切眾生三昧；若有眾生阿眾鞞我者，得諸功德密藏三昧；如是等類一切眾生來詣我者，皆得離欲實際法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我已成就離欲實際清淨法門。若天見我，我為天女；若人見我，我為人女；乃至非人見我，我為非人女；形體姝妙，光明色像，殊勝無比。若有眾生，欲所纏者，來詣我所，為其說法，皆悉離欲，得無著境界三昧；若有見我，得歡喜三昧；若有眾生與我語者，得無礙妙音三昧；若有眾生執我手者，得詣一切佛剎三昧；若有眾生共我宿者，得解脫光明三昧；若有眾生目視我者，得寂靜諸行三昧；若有眾生見我頻申者，得壞散外道三昧；若有眾生觀察我者，得一切佛境界光明三昧；若有眾生阿梨宜我者，得攝一切眾生三昧；若有眾生阿眾鞞我者，得諸功德密藏三昧；如是等類一切眾生來詣我者，皆得離欲實際法門。」

善財白言：「大聖！昔於何所種諸善根，修何等業，得此法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！昔於何所種諸善根，修何等業，得此法門？」

答言：「善男子！過去有佛號曰常住如來、應供、等正覺，出興于世。彼佛哀愍饒益諸群生故，入安樂城，足蹈門閫，即時大地六種震動，其城自然奇妙廣博，眾寶莊嚴，散諸雜華，自然演出娛樂之音，放大光明，一切諸天充滿虛空，廣說如佛入城經中現奇特事。善男子！我於爾時為長者婦，名曰善女，見如是等諸奇特事，從夫長者出於道巷，奉彼如來妙寶天冠。時，文殊師利為佛侍者，為我說法，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我唯知此離欲實際法門，諸大菩薩成就無量方便智慧，廣大智藏，智慧境界無能壞者，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名首婆波羅，彼有長者名曰安住，彼常供養栴檀佛塔，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！過去有佛號曰常住如來、應供、等正覺，出興于世。彼佛哀愍饒益諸群生故，入安樂城，足蹈門閫，即時大地六種震動，其城自然奇妙廣博，眾寶莊嚴，散諸雜華，自然演出娛樂之音，放大光明，一切諸天充滿虛空，廣說如佛入城經中現奇特事。善男子！我於爾時為長者婦，名曰善女，見如是等諸奇特事，從夫長者出於道巷，奉彼如來妙寶天冠。時，文殊師利為佛侍者，為我說法，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我唯知此離欲實際法門，諸大菩薩成就無量方便智慧，廣大智藏，智慧境界無能壞者，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名首婆波羅，彼有長者名曰安住，彼常供養栴檀佛塔，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮彼女人足，乃至辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼女人足，乃至辭退南行。

爾時，善財童子漸漸遊行至於彼城，詣長者所，乃至白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸漸遊行至於彼城，詣長者所，乃至白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「善男子！我已成就不滅度際菩薩法門。住此法門，普見十方一切世界去、來、今佛無涅槃者；除化眾生，方便滅度。善男子！我開栴檀佛塔戶時，念念正受無盡佛性三昧門，於念念中得無量無邊勝妙諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我已成就不滅度際菩薩法門。住此法門，普見十方一切世界去、來、今佛無涅槃者；除化眾生，方便滅度。善男子！我開栴檀佛塔戶時，念念正受無盡佛性三昧門，於念念中得無量無邊勝妙諸法。」

白言：「大聖！此三昧者境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「大聖！此三昧者境界云何？」

答言：「善男子！我入此三昧時，見此世界迦葉佛、拘那含牟尼佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、無上勝佛、無上蓮華佛。見如是等不可說不可說諸佛，閻浮提微塵等佛，乃至不可說不可說佛剎微塵等佛。見此諸佛從初發心、神力自在、一切大願、清淨妙行、諸波羅蜜、次第成就菩薩諸地、得深法忍、降伏眾魔、長養成就自在菩提、淨諸佛剎、種種大眾、教化眾生、放大光明、轉淨法輪、神力變化，皆悉受持，正念思惟；智慧分別彼諸佛法，顯現眾生，見知未來彌勒佛等一切諸佛，現在盧舍那佛等一切諸佛，亦復如是。如此世界，見知十方三世一切諸佛、聲聞、緣覺、菩薩亦復如是。善男子！我唯知此不滅度際菩薩法門，諸大菩薩一念悉知三世諸法，念際平等而無有二；住佛所住，於一切劫而無劫想；隨順諸佛平等正法，如來及我，一切眾生等無有二；淨莊嚴智，照三世間，成就諸佛不轉威儀，分別一切法界境界；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有山名曰光明，彼有菩薩名觀世音，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我入此三昧時，見此世界迦葉佛、拘那含牟尼佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、無上勝佛、無上蓮華佛。見如是等不可說不可說諸佛，閻浮提微塵等佛，乃至不可說不可說佛剎微塵等佛。見此諸佛從初發心、神力自在、一切大願、清淨妙行、諸波羅蜜、次第成就菩薩諸地、得深法忍、降伏眾魔、長養成就自在菩提、淨諸佛剎、種種大眾、教化眾生、放大光明、轉淨法輪、神力變化，皆悉受持，正念思惟；智慧分別彼諸佛法，顯現眾生，見知未來彌勒佛等一切諸佛，現在盧舍那佛等一切諸佛，亦復如是。如此世界，見知十方三世一切諸佛、聲聞、緣覺、菩薩亦復如是。善男子！我唯知此不滅度際菩薩法門，諸大菩薩一念悉知三世諸法，念際平等而無有二；住佛所住，於一切劫而無劫想；隨順諸佛平等正法，如來及我，一切眾生等無有二；淨莊嚴智，照三世間，成就諸佛不轉威儀，分別一切法界境界；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有山名曰光明，彼有菩薩名觀世音，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。