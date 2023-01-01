大方廣佛華嚴經
東晉 佛馱跋陀羅譯60卷CBETA T0278大于一万字 83 h
向佛经 GPT 提问
第 50 卷
大方廣佛華嚴經卷第五十
大方廣佛華嚴經卷第五十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
入法界品第三十四之七
入法界品第三十四之七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！復有香名牛頭栴檀，從離垢山王生，若以塗身，火不能燒；復有香名不可壞，從大海生，若以塗身，出妙音聲，降伏怨敵；復有香名蓮華黑沈水，從阿耨達池四岸邊生，若燒一丸悉能普熏閻浮提界，若有眾生得聞此香，離一切惡，具清淨戒；復有香名曰明相，從雪山王生，若有眾生聞此香者，離諸垢染，心得清淨而為說法，令彼悉得菩薩離垢圓滿三昧；復有香名曰海藏，從羅剎國生，應轉輪王，若燒一丸，令四種兵列住虛空；復有香名清淨莊嚴，從善法堂生，若燒一丸，悉令諸天得念佛三昧；復有香名曰淨藏，從夜摩天生，若燒一丸，令彼諸天皆悉雲集，詣夜摩天王聽受正法；復有香名先陀婆，從兜率天生，常在補處菩薩座前，若燒一丸，興大香雲普覆十方一切法界，雨無量莊嚴，供一切佛及其眷屬；復有香名曰轉意，從化自在天生，若燒一丸，於化自在天，七日七夜雨莊嚴雨。善男子！我唯知此香。諸大菩薩遠離一切不善習氣，永離五欲，滅除煩惱，降伏眾魔，斷一切縛，離三有趣，智慧妙香而自莊嚴，一切世間無所染著，具足成就無礙戒香，除滅障礙，智慧境界，通達無滯，心常平等，我當云何能知、能說彼功德行，清淨戒門，身、口、意業離一切惡？善男子！於此南方，有城名曰樓閣，彼有海師名曰自在，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
「善男子！復有香名牛頭栴檀，從離垢山王生，若以塗身，火不能燒；復有香名不可壞，從大海生，若以塗身，出妙音聲，降伏怨敵；復有香名蓮華黑沈水，從阿耨達池四岸邊生，若燒一丸悉能普熏閻浮提界，若有眾生得聞此香，離一切惡，具清淨戒；復有香名曰明相，從雪山王生，若有眾生聞此香者，離諸垢染，心得清淨而為說法，令彼悉得菩薩離垢圓滿三昧；復有香名曰海藏，從羅剎國生，應轉輪王，若燒一丸，令四種兵列住虛空；復有香名清淨莊嚴，從善法堂生，若燒一丸，悉令諸天得念佛三昧；復有香名曰淨藏，從夜摩天生，若燒一丸，令彼諸天皆悉雲集，詣夜摩天王聽受正法；復有香名先陀婆，從兜率天生，常在補處菩薩座前，若燒一丸，興大香雲普覆十方一切法界，雨無量莊嚴，供一切佛及其眷屬；復有香名曰轉意，從化自在天生，若燒一丸，於化自在天，七日七夜雨莊嚴雨。善男子！我唯知此香。諸大菩薩遠離一切不善習氣，永離五欲，滅除煩惱，降伏眾魔，斷一切縛，離三有趣，智慧妙香而自莊嚴，一切世間無所染著，具足成就無礙戒香，除滅障礙，智慧境界，通達無滯，心常平等，我當云何能知、能說彼功德行，清淨戒門，身、口、意業離一切惡？善男子！於此南方，有城名曰樓閣，彼有海師名曰自在，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，辭退南行。
時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，辭退南行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財童子向樓閣城，觀察正道，專求正道，觀夷險道、垢淨道、安危道。復作是念：「因善知識，得菩薩道，諸波羅蜜道；攝取眾生入無礙法界，隨順一切眾生，除滅一切煩惱熾然，一切邪見；拔一切不善刺，度一切生死海，必至一切智城。何以故？因善知識，得一切善根；因善知識，得一切智。」作是念已，漸漸遊行，至樓閣城，周遍推求自在海師。見在海岸船舶處住，十萬商人及無量眾而圍遶之，欲聞勝法，入大海法，佛功德海法。往詣其所，頭面禮足，却住一面，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
爾時，善財童子向樓閣城，觀察正道，專求正道，觀夷險道、垢淨道、安危道。復作是念：「因善知識，得菩薩道，諸波羅蜜道；攝取眾生入無礙法界，隨順一切眾生，除滅一切煩惱熾然，一切邪見；拔一切不善刺，度一切生死海，必至一切智城。何以故？因善知識，得一切善根；因善知識，得一切智。」作是念已，漸漸遊行，至樓閣城，周遍推求自在海師。見在海岸船舶處住，十萬商人及無量眾而圍遶之，欲聞勝法，入大海法，佛功德海法。往詣其所，頭面禮足，却住一面，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心；能諮問我大乘妙寶，度生死海，到一切智洲，得不可壞摩訶衍法，離二乘難，住寂滅樂，遠離生死洄澓流淵，逮得菩薩至處道法陀羅尼輪，菩薩莊嚴道，薩婆若道波浪，成就普法門，於一切法無所障礙，度一切智海。善男子！我成就大悲幢淨行法門，在此海邊樓閣城中，為貧窮者修諸苦行，欲令一切隨意所求悉充足已，廣為說法，皆令歡喜，發起善根，長養功德智慧之藏；利菩薩根，發菩提心，淨菩薩直心，增益菩薩深心，出生長養大悲之力，除生死苦，遊生死海而無疲倦，攝取眾生海，令住功德海，得一切法智海光明，見一切佛海，度一切智海。善男子！我住此城如是思惟，如是正念，饒益眾生。
答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心；能諮問我大乘妙寶，度生死海，到一切智洲，得不可壞摩訶衍法，離二乘難，住寂滅樂，遠離生死洄澓流淵，逮得菩薩至處道法陀羅尼輪，菩薩莊嚴道，薩婆若道波浪，成就普法門，於一切法無所障礙，度一切智海。善男子！我成就大悲幢淨行法門，在此海邊樓閣城中，為貧窮者修諸苦行，欲令一切隨意所求悉充足已，廣為說法，皆令歡喜，發起善根，長養功德智慧之藏；利菩薩根，發菩提心，淨菩薩直心，增益菩薩深心，出生長養大悲之力，除生死苦，遊生死海而無疲倦，攝取眾生海，令住功德海，得一切法智海光明，見一切佛海，度一切智海。善男子！我住此城如是思惟，如是正念，饒益眾生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！我知海中一切寶洲，一切寶相，一切生寶，一切淨寶及不淨寶；知一切寶價，一切寶器；知一切寶隨所應用；知作一切寶；知一切寶境界；知一切寶光明。知一切龍宮殿，滅一切龍難；知一切羅剎宮殿，滅一切羅剎難；知一切大身眾生宮殿，滅一切大身眾生難；知趣、知捨洄澓恐怖，能離波浪；知相水色，知日月星宿，知諸算數，知晝、知夜，知剎那羅婆摩睺姤路；知去、知住，安危之法；知海船舶牢不牢法，明候風相而迴轉之，了所至處。善男子！我已成就如是智慧，利益眾生故，入於大海，因為說法，悉令歡喜，離生死怖，入一切智海，竭愛欲海，逮得三世光明智海，度一切苦海，清淨一切眾生心海，嚴淨一切諸佛剎海，遍遊一切十方界海，無所障礙；知一切眾生諸根願海，隨順一切眾生行海，知一切眾生隨所應海。善男子！我成就此大悲幢淨行法門；若有見聞憶念我者，皆悉不虛。善男子！我唯知此法門，諸大菩薩行於生死煩惱大海，無所染著，離邪見海，入實法海，以善方便攝眾生海，住一切智海，滅一切眾生諸放逸海，善分別知時、非時海，善方便知化眾生海，未曾失時，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰可樂，彼有長者名無上勝，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
「善男子！我知海中一切寶洲，一切寶相，一切生寶，一切淨寶及不淨寶；知一切寶價，一切寶器；知一切寶隨所應用；知作一切寶；知一切寶境界；知一切寶光明。知一切龍宮殿，滅一切龍難；知一切羅剎宮殿，滅一切羅剎難；知一切大身眾生宮殿，滅一切大身眾生難；知趣、知捨洄澓恐怖，能離波浪；知相水色，知日月星宿，知諸算數，知晝、知夜，知剎那羅婆摩睺姤路；知去、知住，安危之法；知海船舶牢不牢法，明候風相而迴轉之，了所至處。善男子！我已成就如是智慧，利益眾生故，入於大海，因為說法，悉令歡喜，離生死怖，入一切智海，竭愛欲海，逮得三世光明智海，度一切苦海，清淨一切眾生心海，嚴淨一切諸佛剎海，遍遊一切十方界海，無所障礙；知一切眾生諸根願海，隨順一切眾生行海，知一切眾生隨所應海。善男子！我成就此大悲幢淨行法門；若有見聞憶念我者，皆悉不虛。善男子！我唯知此法門，諸大菩薩行於生死煩惱大海，無所染著，離邪見海，入實法海，以善方便攝眾生海，住一切智海，滅一切眾生諸放逸海，善分別知時、非時海，善方便知化眾生海，未曾失時，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰可樂，彼有長者名無上勝，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，悲泣流淚，辭退南行。
時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，悲泣流淚，辭退南行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財童子增廣大慈大悲，潤澤長養功德智慧莊嚴，離煩惱垢，入平等法，心不放逸；拔不善刺，滅一切障，精進堅固修習菩薩不可思議三昧，慧光普照，寂靜快樂，功德水池，解脫華敷，滿足大願，充滿法界，無所障礙，趣一切智，一向專求菩薩正道。漸漸遊行，至可樂城，周遍推求無上勝長者。城東有林名離憂惱妙莊嚴幢；時，彼長者在此林中，無量長者周匝圍遶，理斷國事，因為說法，離我、我所及一切有，遠離嫉妬，清淨心海，安住淨心，常見諸佛，得無垢信力，受諸佛法，起菩薩力，行菩薩行，出生菩薩諸三昧力，顯現菩薩諸智慧力，演說菩薩正念之力，樂發無上菩提之心。
爾時，善財童子增廣大慈大悲，潤澤長養功德智慧莊嚴，離煩惱垢，入平等法，心不放逸；拔不善刺，滅一切障，精進堅固修習菩薩不可思議三昧，慧光普照，寂靜快樂，功德水池，解脫華敷，滿足大願，充滿法界，無所障礙，趣一切智，一向專求菩薩正道。漸漸遊行，至可樂城，周遍推求無上勝長者。城東有林名離憂惱妙莊嚴幢；時，彼長者在此林中，無量長者周匝圍遶，理斷國事，因為說法，離我、我所及一切有，遠離嫉妬，清淨心海，安住淨心，常見諸佛，得無垢信力，受諸佛法，起菩薩力，行菩薩行，出生菩薩諸三昧力，顯現菩薩諸智慧力，演說菩薩正念之力，樂發無上菩提之心。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財詣長者所，以敬法故，五體投地，良久乃起，白言：「大聖！我是善財，我是善財，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，教化眾生，常見諸佛，諮問正法，悉能受持諸佛法雲，專向一切諸方便門，於一切世界、一切劫中，行菩薩行，知一切佛自在神力，能受一切諸佛所持，得諸佛力？」
爾時，善財詣長者所，以敬法故，五體投地，良久乃起，白言：「大聖！我是善財，我是善財，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，教化眾生，常見諸佛，諮問正法，悉能受持諸佛法雲，專向一切諸方便門，於一切世界、一切劫中，行菩薩行，知一切佛自在神力，能受一切諸佛所持，得諸佛力？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，彼長者告善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我成就至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神足之力。善男子！何等為至一切趣菩薩淨行莊嚴法門？善男子！此三千大千世界，一切阿脩羅世間，一切迦樓羅、地獄、餓鬼、夜叉、羅剎、鳩槃荼、乾闥婆、人、非人等世間，三十三天、須夜摩天、刪兜率天乃至魔天；世間欲界所住一切生趣、一切天宮、一切龍宮、一切夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮；人中國土、城邑、聚落於中說法；滅除諍訟，諸恚害心，悉解繫縛，皆令出獄，離諸恐怖，滅不善業，殺害眾生，乃至邪見，斷諸王事及國土事；遠不善法，悉令眾生除滅諸惡，教以巧術及種種論，饒益一切，皆令歡喜；隨順一切諸外道眾，現勝妙智；遠離邪見，樂於佛法；乃至梵天廣為說法。如此三千大千世界，乃至十方不可說不可說億那由他佛剎微塵等世界中廣說正法，所謂：佛法、菩薩法、眾生法、聲聞法、緣覺法，說地獄、餓鬼、畜生、閻羅趣法；現惡道苦，說諸天趣，現諸天樂，說世間法，離世間法；顯菩薩道，離生死惡，說一切智諸妙功德，滅愚癡苦及諸障礙；欲令眾生得離世樂，離諸虛妄，解真實法，遠離惡業，滅諸煩惱，轉淨法輪。善男子！我唯知此至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神通之力。諸大菩薩具足成就諸神通明佛剎等身，得普眼地，知語言道，神力自在，具足智慧，離諸諍訟，逮得大人廣長舌相，出微妙音，無能壞者，分別一切三世諸佛，亦無二想，明淨智慧，照三世法，境界無量，淨如虛空，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰難忍，城名迦陵伽婆提，有比丘尼名師子奮迅，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
時，彼長者告善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我成就至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神足之力。善男子！何等為至一切趣菩薩淨行莊嚴法門？善男子！此三千大千世界，一切阿脩羅世間，一切迦樓羅、地獄、餓鬼、夜叉、羅剎、鳩槃荼、乾闥婆、人、非人等世間，三十三天、須夜摩天、刪兜率天乃至魔天；世間欲界所住一切生趣、一切天宮、一切龍宮、一切夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮；人中國土、城邑、聚落於中說法；滅除諍訟，諸恚害心，悉解繫縛，皆令出獄，離諸恐怖，滅不善業，殺害眾生，乃至邪見，斷諸王事及國土事；遠不善法，悉令眾生除滅諸惡，教以巧術及種種論，饒益一切，皆令歡喜；隨順一切諸外道眾，現勝妙智；遠離邪見，樂於佛法；乃至梵天廣為說法。如此三千大千世界，乃至十方不可說不可說億那由他佛剎微塵等世界中廣說正法，所謂：佛法、菩薩法、眾生法、聲聞法、緣覺法，說地獄、餓鬼、畜生、閻羅趣法；現惡道苦，說諸天趣，現諸天樂，說世間法，離世間法；顯菩薩道，離生死惡，說一切智諸妙功德，滅愚癡苦及諸障礙；欲令眾生得離世樂，離諸虛妄，解真實法，遠離惡業，滅諸煩惱，轉淨法輪。善男子！我唯知此至一切趣菩薩淨行莊嚴法門，無依無作神通之力。諸大菩薩具足成就諸神通明佛剎等身，得普眼地，知語言道，神力自在，具足智慧，離諸諍訟，逮得大人廣長舌相，出微妙音，無能壞者，分別一切三世諸佛，亦無二想，明淨智慧，照三世法，境界無量，淨如虛空，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰難忍，城名迦陵伽婆提，有比丘尼名師子奮迅，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。
時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財童子漸漸遊行至彼國城，周遍推問彼比丘尼。時，有無量男女大眾答善財言：「此比丘尼今在王園日光林中，以法饒益一切眾生。」
爾時，善財童子漸漸遊行至彼國城，周遍推問彼比丘尼。時，有無量男女大眾答善財言：「此比丘尼今在王園日光林中，以法饒益一切眾生。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財詣彼園林，周遍觀察，見一大樹名曰滿月，放大光明，照百由旬；復見大樹名曰普覆，其形如蓋，放青光明；復見華樹名曰華藏，高如雪山，雨眾華雲，如天帝釋波利質多羅樹；復見大樹名曰柔軟，光明普照，常有果實；復見大樹名曰明淨，不可譬諭摩泥莊嚴，出阿僧祇清淨妙寶；復見衣樹，出阿僧祇妙寶衣藏；復見歡喜樹，自然演出微妙音聲；復見普莊嚴香熏樹，出一切香，普熏十方，無所障礙；復見彼園泉流淵池，栴檀行樹周匝圍遶，七寶欄楯以為莊嚴，黑栴檀泥凝渟其底，布以金沙，八功德水充滿其中，優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華，敷榮鮮茂遍覆其上；寶樹周遍，端嚴殊妙，一一樹下各敷無量師子之座，布以寶衣，熏以眾香，張眾寶帳，白淨寶網羅覆其上，金鈴網中出妙音聲；或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香藏座，或有樹下敷龍莊嚴藏座，或有樹下敷寶聚師子座，或有樹下敷明淨普照藏座，或有樹下敷師子樂藏座。彼一一座各有十萬寶師子座眷屬圍遶，無量莊嚴，散無量寶，充滿其中，如海寶洲。寶衣布地，柔軟妙好，蹈則沒足，舉則還復；異類眾鳥出和雅音，超越帝釋歡喜之園；種種華樹常雨華雲，超勝帝釋照明之園；妙香普熏，超於帝釋善法講堂；寶樹樂樹出微妙聲，超過善口天女歌音；無量百千樓閣莊嚴，觀者無厭，超逾帝釋善現大城。此園一切諸莊嚴具如梵天宮，眾生樂見。爾時，善財見此園林皆是菩薩業行所成，出諸世間善根所起，供養不可思議諸佛所得，無能壞者；此皆師子奮迅比丘尼了法如幻，長養功德藏善根所成，三千大千世界，天龍八部，無量眾生悉入此園而不迫迮；何以故？此比丘尼不可思議威神力故。
爾時，善財詣彼園林，周遍觀察，見一大樹名曰滿月，放大光明，照百由旬；復見大樹名曰普覆，其形如蓋，放青光明；復見華樹名曰華藏，高如雪山，雨眾華雲，如天帝釋波利質多羅樹；復見大樹名曰柔軟，光明普照，常有果實；復見大樹名曰明淨，不可譬諭摩泥莊嚴，出阿僧祇清淨妙寶；復見衣樹，出阿僧祇妙寶衣藏；復見歡喜樹，自然演出微妙音聲；復見普莊嚴香熏樹，出一切香，普熏十方，無所障礙；復見彼園泉流淵池，栴檀行樹周匝圍遶，七寶欄楯以為莊嚴，黑栴檀泥凝渟其底，布以金沙，八功德水充滿其中，優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華，敷榮鮮茂遍覆其上；寶樹周遍，端嚴殊妙，一一樹下各敷無量師子之座，布以寶衣，熏以眾香，張眾寶帳，白淨寶網羅覆其上，金鈴網中出妙音聲；或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香藏座，或有樹下敷龍莊嚴藏座，或有樹下敷寶聚師子座，或有樹下敷明淨普照藏座，或有樹下敷師子樂藏座。彼一一座各有十萬寶師子座眷屬圍遶，無量莊嚴，散無量寶，充滿其中，如海寶洲。寶衣布地，柔軟妙好，蹈則沒足，舉則還復；異類眾鳥出和雅音，超越帝釋歡喜之園；種種華樹常雨華雲，超勝帝釋照明之園；妙香普熏，超於帝釋善法講堂；寶樹樂樹出微妙聲，超過善口天女歌音；無量百千樓閣莊嚴，觀者無厭，超逾帝釋善現大城。此園一切諸莊嚴具如梵天宮，眾生樂見。爾時，善財見此園林皆是菩薩業行所成，出諸世間善根所起，供養不可思議諸佛所得，無能壞者；此皆師子奮迅比丘尼了法如幻，長養功德藏善根所成，三千大千世界，天龍八部，無量眾生悉入此園而不迫迮；何以故？此比丘尼不可思議威神力故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財見比丘尼遍處一切寶師子座，端嚴姝妙，威儀庠序；其心寂靜，調伏諸根，譬如龍象，如澄淨淵如意寶珠；五欲不染，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；安住淨戒不可傾動，如須彌山；滅除眾生諸煩惱熱，如涼香王；滅除眾病，如良藥王；見者不虛，如婆樓那天；長養善根，猶如良田。見處一座淨居天眾眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座悅樂梵等梵眾圍遶，為說普妙音聲法門；又見處座無量他化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說菩薩清淨自在法門；又見處座化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說清淨一切莊嚴法門；又見處座刪兜率天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說心藏旋復法門；又見處座夜摩天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說無量莊嚴法門；又見處座釋天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說厭離法門；又見處座娑伽羅龍王、十光明龍王、難陀跋難陀龍王、摩那斯龍王、伊那槃那龍王、阿耨達龍王等，龍子、龍女眷屬圍遶，為說善方便救護眾生法門；又見處座提頭賴吒天王等，乾闥婆男女眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座摩睺羅伽、阿脩羅王等眷屬圍遶，為說法界方便智莊嚴法門；又見處座大勢力迦樓羅王等眷屬圍遶，為說於生死海無畏法門；又見處座屯緊那羅王等眷屬圍遶，為說佛行光明法門；又見處座雲山摩睺羅伽王等眷屬圍遶，為說佛喜法門；又見處座無量男子、女人、童男、童女眷屬圍遶，為說勝趣法門；又見處座常奪眾生命羅剎王等眷屬圍遶，為說起大慈大悲法門；又見處座樂聲聞者眷屬圍遶，為說勝智光明法門；又見處座樂緣覺者眷屬圍遶，為說明淨如來功德光明法門；又見處座樂大乘者眷屬圍遶，為說普門三昧智慧光明法門；又見處座初發心菩薩眷屬圍遶，為說一切佛大願法門；又見處座二地菩薩眷屬圍遶，為說離垢三昧法門；又見處座三地菩薩眷屬圍遶，為說寂靜莊嚴法門；又見處座四地菩薩眷屬圍遶，為說一切智勢力境界法門；又見處座五地菩薩眷屬圍遶，為說淨心華藏法門；又見處座六地菩薩眷屬圍遶，為說明淨藏法門；又見處座七地菩薩眷屬圍遶，為說普地藏法門；又見處座八地菩薩眷屬圍遶，為說法界法身境界法門；又見處座九地菩薩眷屬圍遶，為說無有無著莊嚴法門；又見處座十地菩薩眷屬圍遶，為說無礙三昧法門；又見處座金剛力士眷屬圍遶，為說智慧金剛法門。見處如是等一切諸座，一切諸趣，一切眾生眷屬圍遶。種善根者為說善根；長善根者為說增長一切善根，隨其所應而為說法，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼成就百萬阿僧祇般若波羅蜜門
爾時，善財見比丘尼遍處一切寶師子座，端嚴姝妙，威儀庠序；其心寂靜，調伏諸根，譬如龍象，如澄淨淵如意寶珠；五欲不染，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；安住淨戒不可傾動，如須彌山；滅除眾生諸煩惱熱，如涼香王；滅除眾病，如良藥王；見者不虛，如婆樓那天；長養善根，猶如良田。見處一座淨居天眾眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座悅樂梵等梵眾圍遶，為說普妙音聲法門；又見處座無量他化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說菩薩清淨自在法門；又見處座化自在天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說清淨一切莊嚴法門；又見處座刪兜率天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說心藏旋復法門；又見處座夜摩天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說無量莊嚴法門；又見處座釋天王等，天子、天女眷屬圍遶，為說厭離法門；又見處座娑伽羅龍王、十光明龍王、難陀跋難陀龍王、摩那斯龍王、伊那槃那龍王、阿耨達龍王等，龍子、龍女眷屬圍遶，為說善方便救護眾生法門；又見處座提頭賴吒天王等，乾闥婆男女眷屬圍遶，為說無盡法門；又見處座摩睺羅伽、阿脩羅王等眷屬圍遶，為說法界方便智莊嚴法門；又見處座大勢力迦樓羅王等眷屬圍遶，為說於生死海無畏法門；又見處座屯緊那羅王等眷屬圍遶，為說佛行光明法門；又見處座雲山摩睺羅伽王等眷屬圍遶，為說佛喜法門；又見處座無量男子、女人、童男、童女眷屬圍遶，為說勝趣法門；又見處座常奪眾生命羅剎王等眷屬圍遶，為說起大慈大悲法門；又見處座樂聲聞者眷屬圍遶，為說勝智光明法門；又見處座樂緣覺者眷屬圍遶，為說明淨如來功德光明法門；又見處座樂大乘者眷屬圍遶，為說普門三昧智慧光明法門；又見處座初發心菩薩眷屬圍遶，為說一切佛大願法門；又見處座二地菩薩眷屬圍遶，為說離垢三昧法門；又見處座三地菩薩眷屬圍遶，為說寂靜莊嚴法門；又見處座四地菩薩眷屬圍遶，為說一切智勢力境界法門；又見處座五地菩薩眷屬圍遶，為說淨心華藏法門；又見處座六地菩薩眷屬圍遶，為說明淨藏法門；又見處座七地菩薩眷屬圍遶，為說普地藏法門；又見處座八地菩薩眷屬圍遶，為說法界法身境界法門；又見處座九地菩薩眷屬圍遶，為說無有無著莊嚴法門；又見處座十地菩薩眷屬圍遶，為說無礙三昧法門；又見處座金剛力士眷屬圍遶，為說智慧金剛法門。見處如是等一切諸座，一切諸趣，一切眾生眷屬圍遶。種善根者為說善根；長善根者為說增長一切善根，隨其所應而為說法，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼成就百萬阿僧祇般若波羅蜜門
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
故，所謂：普眼般若波羅蜜門，說一切佛法般若波羅蜜門，分別法界般若波羅蜜門，壞散一切障礙般若波羅蜜門，出生長養一切眾生善法般若波羅蜜門，勝莊嚴般若波羅蜜門，無礙藏般若波羅蜜門，法界圓滿般若波羅蜜門，清淨心藏般若波羅蜜門，一切眾生樂藏般若波羅蜜門；得如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。於此園中，所有眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。
故，所謂：普眼般若波羅蜜門，說一切佛法般若波羅蜜門，分別法界般若波羅蜜門，壞散一切障礙般若波羅蜜門，出生長養一切眾生善法般若波羅蜜門，勝莊嚴般若波羅蜜門，無礙藏般若波羅蜜門，法界圓滿般若波羅蜜門，清淨心藏般若波羅蜜門，一切眾生樂藏般若波羅蜜門；得如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。於此園中，所有眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財見師子奮迅比丘尼諸奇特事；所謂：園林資生之具，經行威儀寶師子座，大眾眷屬，諸妙功德，神力自在，微妙音聲，如是一切諸奇特事。又聞微妙清淨音聲，宣揚讚歎不思議法。無量法雲之所潤澤，身心柔軟，五體投地，恭敬禮已，將欲遶旋；見比丘尼遍一切座，自見己身及無量眾，樹木園林皆悉右旋，遶無數匝；如是見已，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願大聖為我解說。」
爾時，善財見師子奮迅比丘尼諸奇特事；所謂：園林資生之具，經行威儀寶師子座，大眾眷屬，諸妙功德，神力自在，微妙音聲，如是一切諸奇特事。又聞微妙清淨音聲，宣揚讚歎不思議法。無量法雲之所潤澤，身心柔軟，五體投地，恭敬禮已，將欲遶旋；見比丘尼遍一切座，自見己身及無量眾，樹木園林皆悉右旋，遶無數匝；如是見已，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願大聖為我解說。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！我成就菩薩一切智底法門。」
「善男子！我成就菩薩一切智底法門。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「大聖！如此法門體性云何？」
「大聖！如此法門體性云何？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子，此法門者智光莊嚴，於一念中普照三世。」
「善男子，此法門者智光莊嚴，於一念中普照三世。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「大聖！此智光莊嚴法門境界云何？」
「大聖！此智光莊嚴法門境界云何？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！入此法門，現前正受一切法林三昧時，十方一切世界諸佛處兜率天者，於彼一一佛所，從其自身出生不可說不可說佛剎微塵等摩㝹摩身，恭敬禮拜；又齎不可說不可說佛剎微塵等華、香、纓珞、諸妙寶鬘、末香、塗香、衣蓋、幢幡種種寶華雲，乃至一切莊嚴具雲，寶網、寶帳、莊嚴網等種種寶座，以如是等諸供養具供養如來，如兜率天所興供養，降神母胎，出生在宮，捨家學道，詣菩提樹，成最正覺，轉淨法輪，在諸天上、人、非人中乃至般涅槃所興供養，亦復如是。若有眾生知我供養，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；其有眾生來至我所，即為彼說般若波羅蜜。我不起眾生想；不取眾生相；知一切語言而不著語言；見一切佛，不取佛相，深解法身故；受持一切諸佛法輪，而亦不取法輪之相，解了諸佛真實相故；於念念中悉能充滿一切法界，而亦不取法界之相，了一切法猶如幻故。善男子！我唯知此菩薩一切智底法門。諸大菩薩究竟法界，一切無著，一身結跏趺坐充滿法界；於自身內，悉能顯現一切佛剎；於一念中，悉能往詣一切佛所；於自身內，悉能顯現諸佛神力；能以一毛，舉不可說不可說諸佛世界；於一毛孔，現不可說不可說世界成敗；於一念中，攝取不可說不可說眾生；於一念中，攝取不可說不可說劫；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰險難，城名寶莊嚴，有一女人名婆須蜜多，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
「善男子！入此法門，現前正受一切法林三昧時，十方一切世界諸佛處兜率天者，於彼一一佛所，從其自身出生不可說不可說佛剎微塵等摩㝹摩身，恭敬禮拜；又齎不可說不可說佛剎微塵等華、香、纓珞、諸妙寶鬘、末香、塗香、衣蓋、幢幡種種寶華雲，乃至一切莊嚴具雲，寶網、寶帳、莊嚴網等種種寶座，以如是等諸供養具供養如來，如兜率天所興供養，降神母胎，出生在宮，捨家學道，詣菩提樹，成最正覺，轉淨法輪，在諸天上、人、非人中乃至般涅槃所興供養，亦復如是。若有眾生知我供養，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；其有眾生來至我所，即為彼說般若波羅蜜。我不起眾生想；不取眾生相；知一切語言而不著語言；見一切佛，不取佛相，深解法身故；受持一切諸佛法輪，而亦不取法輪之相，解了諸佛真實相故；於念念中悉能充滿一切法界，而亦不取法界之相，了一切法猶如幻故。善男子！我唯知此菩薩一切智底法門。諸大菩薩究竟法界，一切無著，一身結跏趺坐充滿法界；於自身內，悉能顯現一切佛剎；於一念中，悉能往詣一切佛所；於自身內，悉能顯現諸佛神力；能以一毛，舉不可說不可說諸佛世界；於一毛孔，現不可說不可說世界成敗；於一念中，攝取不可說不可說眾生；於一念中，攝取不可說不可說劫；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名曰險難，城名寶莊嚴，有一女人名婆須蜜多，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，善財童子頭面敬禮比丘尼足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。
時，善財童子頭面敬禮比丘尼足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財童子大慧光明以照其心，具足長養一切種智，一心思惟諸法實相，建立一切語言陀羅尼藏，廣修受持一切法輪陀羅尼，為眾生歸長大悲力，方便觀察一切種智，滿法界等清淨大願，明淨慧光，普照十方眾生，一切莊嚴諸通明力，充滿十方一切世界，究竟成滿菩薩諸業。漸漸遊行，至險難國寶莊嚴城，推問：「婆須蜜多女今在何所？」
爾時，善財童子大慧光明以照其心，具足長養一切種智，一心思惟諸法實相，建立一切語言陀羅尼藏，廣修受持一切法輪陀羅尼，為眾生歸長大悲力，方便觀察一切種智，滿法界等清淨大願，明淨慧光，普照十方眾生，一切莊嚴諸通明力，充滿十方一切世界，究竟成滿菩薩諸業。漸漸遊行，至險難國寶莊嚴城，推問：「婆須蜜多女今在何所？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，有人不知彼女深智慧者作如是念：「今此童子，威儀庠序，其心寂靜，調伏諸根，遠離放逸、顛倒、惑亂，念慧現前，視瞻詳審，言音和雅，不著形色，正念思惟甚深法相，遠離懈倦，心如大海，此非染欲顛倒之人；無情欲想，不沒欲泥，不隨諸根，行出魔界，不服五欲，不為一切諸魔所縛，所不應作，已能不為，有何等意而求此女？」其中有人先知彼女有智慧者，作如是言：「善哉！童子得大善利，乃能推求深智女人。當知童子一向求佛，悉欲攝取一切眾生，拔諸欲刺，壞散淨想。善男子！今此女人，在此城中深宮之內。」
爾時，有人不知彼女深智慧者作如是念：「今此童子，威儀庠序，其心寂靜，調伏諸根，遠離放逸、顛倒、惑亂，念慧現前，視瞻詳審，言音和雅，不著形色，正念思惟甚深法相，遠離懈倦，心如大海，此非染欲顛倒之人；無情欲想，不沒欲泥，不隨諸根，行出魔界，不服五欲，不為一切諸魔所縛，所不應作，已能不為，有何等意而求此女？」其中有人先知彼女有智慧者，作如是言：「善哉！童子得大善利，乃能推求深智女人。當知童子一向求佛，悉欲攝取一切眾生，拔諸欲刺，壞散淨想。善男子！今此女人，在此城中深宮之內。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財聞此語已，心大歡喜，往詣其門。見彼宮宅嚴飾廣大，十重寶牆周匝圍遶，列植十行寶多羅樹，十重深塹，八功德水充滿其中，底布金沙，妙寶蓮華、優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，敷榮鮮茂，彌覆水上，出微妙香，能轉人心，不生垢染。眾寶宮殿，臺觀樓閣，阿僧祇寶以為嚴飾；紺瑠璃地灑以香水，熏以沈香，塗以栴檀，寶網羅覆；閻浮檀金以為垂鈴，出和雅音；散眾寶華，猶如降雲；諸妙莊嚴，說不可盡；金剛摩尼真珠寶藏充滿宅內，十種園林以為莊嚴。
爾時，善財聞此語已，心大歡喜，往詣其門。見彼宮宅嚴飾廣大，十重寶牆周匝圍遶，列植十行寶多羅樹，十重深塹，八功德水充滿其中，底布金沙，妙寶蓮華、優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，敷榮鮮茂，彌覆水上，出微妙香，能轉人心，不生垢染。眾寶宮殿，臺觀樓閣，阿僧祇寶以為嚴飾；紺瑠璃地灑以香水，熏以沈香，塗以栴檀，寶網羅覆；閻浮檀金以為垂鈴，出和雅音；散眾寶華，猶如降雲；諸妙莊嚴，說不可盡；金剛摩尼真珠寶藏充滿宅內，十種園林以為莊嚴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財見彼女人處寶師子座，顏貌端嚴，妙相成就，身如真金，目髮紺色，不長不短，不白不黑，身分具足，一切欲界無與等者，何況有勝？言音婉妙，世無倫匹；善知字輪，技藝諸論，成就幻智菩薩方便；以阿僧祇寶莊嚴其身，寶網羅覆，首冠天冠；大眾圍遶，皆悉修善，同其願行；成就善根，不可沮壞；具足無盡功德寶藏，身出光明，普照一切，觸斯光者，歡喜悅樂，身心柔軟，滅煩惱熱。爾時，善財頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
爾時，善財見彼女人處寶師子座，顏貌端嚴，妙相成就，身如真金，目髮紺色，不長不短，不白不黑，身分具足，一切欲界無與等者，何況有勝？言音婉妙，世無倫匹；善知字輪，技藝諸論，成就幻智菩薩方便；以阿僧祇寶莊嚴其身，寶網羅覆，首冠天冠；大眾圍遶，皆悉修善，同其願行；成就善根，不可沮壞；具足無盡功德寶藏，身出光明，普照一切，觸斯光者，歡喜悅樂，身心柔軟，滅煩惱熱。爾時，善財頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答言：「善男子！我已成就離欲實際清淨法門。若天見我，我為天女；若人見我，我為人女；乃至非人見我，我為非人女；形體姝妙，光明色像，殊勝無比。若有眾生，欲所纏者，來詣我所，為其說法，皆悉離欲，得無著境界三昧；若有見我，得歡喜三昧；若有眾生與我語者，得無礙妙音三昧；若有眾生執我手者，得詣一切佛剎三昧；若有眾生共我宿者，得解脫光明三昧；若有眾生目視我者，得寂靜諸行三昧；若有眾生見我頻申者，得壞散外道三昧；若有眾生觀察我者，得一切佛境界光明三昧；若有眾生阿梨宜我者，得攝一切眾生三昧；若有眾生阿眾鞞我者，得諸功德密藏三昧；如是等類一切眾生來詣我者，皆得離欲實際法門。」
答言：「善男子！我已成就離欲實際清淨法門。若天見我，我為天女；若人見我，我為人女；乃至非人見我，我為非人女；形體姝妙，光明色像，殊勝無比。若有眾生，欲所纏者，來詣我所，為其說法，皆悉離欲，得無著境界三昧；若有見我，得歡喜三昧；若有眾生與我語者，得無礙妙音三昧；若有眾生執我手者，得詣一切佛剎三昧；若有眾生共我宿者，得解脫光明三昧；若有眾生目視我者，得寂靜諸行三昧；若有眾生見我頻申者，得壞散外道三昧；若有眾生觀察我者，得一切佛境界光明三昧；若有眾生阿梨宜我者，得攝一切眾生三昧；若有眾生阿眾鞞我者，得諸功德密藏三昧；如是等類一切眾生來詣我者，皆得離欲實際法門。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善財白言：「大聖！昔於何所種諸善根，修何等業，得此法門？」
善財白言：「大聖！昔於何所種諸善根，修何等業，得此法門？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答言：「善男子！過去有佛號曰常住如來、應供、等正覺，出興于世。彼佛哀愍饒益諸群生故，入安樂城，足蹈門閫，即時大地六種震動，其城自然奇妙廣博，眾寶莊嚴，散諸雜華，自然演出娛樂之音，放大光明，一切諸天充滿虛空，廣說如佛入城經中現奇特事。善男子！我於爾時為長者婦，名曰善女，見如是等諸奇特事，從夫長者出於道巷，奉彼如來妙寶天冠。時，文殊師利為佛侍者，為我說法，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我唯知此離欲實際法門，諸大菩薩成就無量方便智慧，廣大智藏，智慧境界無能壞者，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名首婆波羅，彼有長者名曰安住，彼常供養栴檀佛塔，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
答言：「善男子！過去有佛號曰常住如來、應供、等正覺，出興于世。彼佛哀愍饒益諸群生故，入安樂城，足蹈門閫，即時大地六種震動，其城自然奇妙廣博，眾寶莊嚴，散諸雜華，自然演出娛樂之音，放大光明，一切諸天充滿虛空，廣說如佛入城經中現奇特事。善男子！我於爾時為長者婦，名曰善女，見如是等諸奇特事，從夫長者出於道巷，奉彼如來妙寶天冠。時，文殊師利為佛侍者，為我說法，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我唯知此離欲實際法門，諸大菩薩成就無量方便智慧，廣大智藏，智慧境界無能壞者，我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名首婆波羅，彼有長者名曰安住，彼常供養栴檀佛塔，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，善財童子頭面敬禮彼女人足，乃至辭退南行。
時，善財童子頭面敬禮彼女人足，乃至辭退南行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，善財童子漸漸遊行至於彼城，詣長者所，乃至白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
爾時，善財童子漸漸遊行至於彼城，詣長者所，乃至白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答言：「善男子！我已成就不滅度際菩薩法門。住此法門，普見十方一切世界去、來、今佛無涅槃者；除化眾生，方便滅度。善男子！我開栴檀佛塔戶時，念念正受無盡佛性三昧門，於念念中得無量無邊勝妙諸法。」
答言：「善男子！我已成就不滅度際菩薩法門。住此法門，普見十方一切世界去、來、今佛無涅槃者；除化眾生，方便滅度。善男子！我開栴檀佛塔戶時，念念正受無盡佛性三昧門，於念念中得無量無邊勝妙諸法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
白言：「大聖！此三昧者境界云何？」
白言：「大聖！此三昧者境界云何？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答言：「善男子！我入此三昧時，見此世界迦葉佛、拘那含牟尼佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、無上勝佛、無上蓮華佛。見如是等不可說不可說諸佛，閻浮提微塵等佛，乃至不可說不可說佛剎微塵等佛。見此諸佛從初發心、神力自在、一切大願、清淨妙行、諸波羅蜜、次第成就菩薩諸地、得深法忍、降伏眾魔、長養成就自在菩提、淨諸佛剎、種種大眾、教化眾生、放大光明、轉淨法輪、神力變化，皆悉受持，正念思惟；智慧分別彼諸佛法，顯現眾生，見知未來彌勒佛等一切諸佛，現在盧舍那佛等一切諸佛，亦復如是。如此世界，見知十方三世一切諸佛、聲聞、緣覺、菩薩亦復如是。善男子！我唯知此不滅度際菩薩法門，諸大菩薩一念悉知三世諸法，念際平等而無有二；住佛所住，於一切劫而無劫想；隨順諸佛平等正法，如來及我，一切眾生等無有二；淨莊嚴智，照三世間，成就諸佛不轉威儀，分別一切法界境界；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有山名曰光明，彼有菩薩名觀世音，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
答言：「善男子！我入此三昧時，見此世界迦葉佛、拘那含牟尼佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、無上勝佛、無上蓮華佛。見如是等不可說不可說諸佛，閻浮提微塵等佛，乃至不可說不可說佛剎微塵等佛。見此諸佛從初發心、神力自在、一切大願、清淨妙行、諸波羅蜜、次第成就菩薩諸地、得深法忍、降伏眾魔、長養成就自在菩提、淨諸佛剎、種種大眾、教化眾生、放大光明、轉淨法輪、神力變化，皆悉受持，正念思惟；智慧分別彼諸佛法，顯現眾生，見知未來彌勒佛等一切諸佛，現在盧舍那佛等一切諸佛，亦復如是。如此世界，見知十方三世一切諸佛、聲聞、緣覺、菩薩亦復如是。善男子！我唯知此不滅度際菩薩法門，諸大菩薩一念悉知三世諸法，念際平等而無有二；住佛所住，於一切劫而無劫想；隨順諸佛平等正法，如來及我，一切眾生等無有二；淨莊嚴智，照三世間，成就諸佛不轉威儀，分別一切法界境界；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有山名曰光明，彼有菩薩名觀世音，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。
時，善財童子頭面敬禮彼長者足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大方廣佛華嚴經卷第五十
大方廣佛華嚴經卷第五十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话