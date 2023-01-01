大方廣佛華嚴經卷第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十九

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之六

爾時，善財童子思惟諸佛無量法門，逮得菩薩無量諸行，菩薩無量妙方便道，普照身心；樂求無量方便法門，成就菩薩清淨解脫，菩薩無量清淨諸根，菩薩無量諸清淨力；心隨菩薩無量諸行，出生菩薩無量大願力，逮得菩薩不可沮壞妙智慧幢，普照一切。漸漸遊行，至於彼國，求普門城，心無休息，精進不退。念善知識，讚善知識，隨順善知識，諸根專向普門法門，遠離一切諸放逸行，開淨慧眼，度生死海。見普門城，百千小城周匝圍遶，高峻堅固，妙巧無比，種種莊嚴；見普眼妙香長者於此城中，坐眾香座。往詣其所，頭面禮足，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子思惟諸佛無量法門，逮得菩薩無量諸行，菩薩無量妙方便道，普照身心；樂求無量方便法門，成就菩薩清淨解脫，菩薩無量清淨諸根，菩薩無量諸清淨力；心隨菩薩無量諸行，出生菩薩無量大願力，逮得菩薩不可沮壞妙智慧幢，普照一切。漸漸遊行，至於彼國，求普門城，心無休息，精進不退。念善知識，讚善知識，隨順善知識，諸根專向普門法門，遠離一切諸放逸行，開淨慧眼，度生死海。見普門城，百千小城周匝圍遶，高峻堅固，妙巧無比，種種莊嚴；見普眼妙香長者於此城中，坐眾香座。往詣其所，頭面禮足，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我知一切眾生病：風寒熱病及諸雜病、狂橫病、鬼著病、毒病、諸呪術病，如是等類一切諸病，我悉了知；隨其所應，皆能𤻲治。善男子！十方眾生諸有病者，來詣我所，我悉能治。除其患已，沐浴香湯，香華瓔珞，名衣上服而莊嚴之，肴膳飲食而供養之，無量珍寶而惠施之，然後為說種種法門：貪欲多者，教不淨觀；瞋恚多者，教慈心觀；愚癡多者，教法相觀；等分行者，教勝法門；稱揚讚歎諸佛功德，發菩提心故，說長養大悲，於無量生死苦，心不厭故；分別廣說諸波羅蜜，長養無量淨智慧故；說諸大願，教化成熟一切眾生故；說普賢菩薩行，顯現清淨尸波羅蜜故；說不可思議如來功德，顯現羼提波羅蜜故；說如來無壞清淨法身，顯現毘梨耶波羅蜜故；說如來無與等者，顯現如來禪波羅蜜故；說清淨法身，顯現般若波羅蜜故，說一切淨法身，令一切眾生皆悉覩見，顯現方便波羅蜜故；說於生死中，住一切劫，顯現願波羅蜜故；說嚴淨一切佛剎，顯現諸力波羅蜜故；說淨法身，隨其所應，悉令歡喜，顯現智波羅蜜故；說常樂見清淨法身，遠離一切不善法故。善男子！我以如是等種種法施，悉令滿足，歡喜而還。善男子！我又善知和眾香法，所謂：不可稱王香、新頭香、勝香、覺香、明相香、沈水香、堅固香、栴檀香、雲香、不動諸根香，知如是等一切諸香。燒此香時，一心向佛，發大誓心，滿一切願，所謂：救護一切眾生，嚴淨一切佛剎，恭敬供養一切諸佛；乃至燒一丸香時，充滿十方一切法界，一切如來及其眷屬；香帳莊嚴一切法界，香宮殿、香垣牆、香樓閣、香欄楯、香却敵、香窓牖、香半月、香蓋、香幢、香幡、香網、香形像、香光明、香莊嚴具、香雲雨，莊嚴十方一切法界，一切諸佛及其眷屬。善男子！我唯知此令一切眾生歡喜普門法門，見一切佛身諸大藥王菩薩；若有聞見、親近、憶念、執持名號，皆悉不虛；其有見者，煩惱悉滅，得諸如來法之原底，滅除苦陰，永離一切生死恐怖，得無所畏，具一切智，破壞無量生死高山，安住正法。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰滿幢，王名滿足，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我知一切眾生病：風寒熱病及諸雜病、狂橫病、鬼著病、毒病、諸呪術病，如是等類一切諸病，我悉了知；隨其所應，皆能𤻲治。善男子！十方眾生諸有病者，來詣我所，我悉能治。除其患已，沐浴香湯，香華瓔珞，名衣上服而莊嚴之，肴膳飲食而供養之，無量珍寶而惠施之，然後為說種種法門：貪欲多者，教不淨觀；瞋恚多者，教慈心觀；愚癡多者，教法相觀；等分行者，教勝法門；稱揚讚歎諸佛功德，發菩提心故，說長養大悲，於無量生死苦，心不厭故；分別廣說諸波羅蜜，長養無量淨智慧故；說諸大願，教化成熟一切眾生故；說普賢菩薩行，顯現清淨尸波羅蜜故；說不可思議如來功德，顯現羼提波羅蜜故；說如來無壞清淨法身，顯現毘梨耶波羅蜜故；說如來無與等者，顯現如來禪波羅蜜故；說清淨法身，顯現般若波羅蜜故，說一切淨法身，令一切眾生皆悉覩見，顯現方便波羅蜜故；說於生死中，住一切劫，顯現願波羅蜜故；說嚴淨一切佛剎，顯現諸力波羅蜜故；說淨法身，隨其所應，悉令歡喜，顯現智波羅蜜故；說常樂見清淨法身，遠離一切不善法故。善男子！我以如是等種種法施，悉令滿足，歡喜而還。善男子！我又善知和眾香法，所謂：不可稱王香、新頭香、勝香、覺香、明相香、沈水香、堅固香、栴檀香、雲香、不動諸根香，知如是等一切諸香。燒此香時，一心向佛，發大誓心，滿一切願，所謂：救護一切眾生，嚴淨一切佛剎，恭敬供養一切諸佛；乃至燒一丸香時，充滿十方一切法界，一切如來及其眷屬；香帳莊嚴一切法界，香宮殿、香垣牆、香樓閣、香欄楯、香却敵、香窓牖、香半月、香蓋、香幢、香幡、香網、香形像、香光明、香莊嚴具、香雲雨，莊嚴十方一切法界，一切諸佛及其眷屬。善男子！我唯知此令一切眾生歡喜普門法門，見一切佛身諸大藥王菩薩；若有聞見、親近、憶念、執持名號，皆悉不虛；其有見者，煩惱悉滅，得諸如來法之原底，滅除苦陰，永離一切生死恐怖，得無所畏，具一切智，破壞無量生死高山，安住正法。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰滿幢，王名滿足，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮普眼妙香長者，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮普眼妙香長者，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子次第憶念諸善知識，正念思惟善知識教；復作是念：「善知識者能攝取我，能守護我，令我不退阿耨多羅三藐三菩提。」如是思惟，得大歡喜心、無量歡喜心、發清淨心、寂滅心、廣大心、莊嚴心、無著心、無礙心、虛空心、見諸佛菩薩心、自在心、順諸法心、於一念中充滿一切佛剎心、見如來心、念十力心，不捨諸佛善知識心。漸經人眾、城邑聚落，至滿幢城，問：「滿足王今在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子次第憶念諸善知識，正念思惟善知識教；復作是念：「善知識者能攝取我，能守護我，令我不退阿耨多羅三藐三菩提。」如是思惟，得大歡喜心、無量歡喜心、發清淨心、寂滅心、廣大心、莊嚴心、無著心、無礙心、虛空心、見諸佛菩薩心、自在心、順諸法心、於一念中充滿一切佛剎心、見如來心、念十力心，不捨諸佛善知識心。漸經人眾、城邑聚落，至滿幢城，問：「滿足王今在何所？」

有人答言：「今在正殿，行於王法，教化眾生。應攝取者而攝取之，應罰者罰，應治者治；諸有諍者，斷其諍訟；有恐怖者，施以無畏；讚歎不殺、不盜、不邪婬、不妄言、不兩舌、不惡口、不無義語、無貪、恚、癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人答言：「今在正殿，行於王法，教化眾生。應攝取者而攝取之，應罰者罰，應治者治；諸有諍者，斷其諍訟；有恐怖者，施以無畏；讚歎不殺、不盜、不邪婬、不妄言、不兩舌、不惡口、不無義語、無貪、恚、癡。」

爾時，善財遙見彼王處金剛師子座，阿僧祇寶而以莊嚴，無量寶像以為莊飾，種種香雲而普熏之，無量寶衣以敷其上；又復建立無量寶幢，無量寶幡周遍垂下，張眾寶帳；頂冠如意摩尼寶冠，閻浮檀金半月莊嚴；髮紺青色，耳普垂𦖋，身佩無價摩尼瓔珞，百千寶網羅覆其上；閻浮檀金蓋，眾寶為鈴，常出妙音；瑠璃為竿，夜光寶藏普照諸方。彼滿足王有大勢力，離諸怨敵，無量自在。一萬大臣各處常位，修理王事，勇將一萬持仗侍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財遙見彼王處金剛師子座，阿僧祇寶而以莊嚴，無量寶像以為莊飾，種種香雲而普熏之，無量寶衣以敷其上；又復建立無量寶幢，無量寶幡周遍垂下，張眾寶帳；頂冠如意摩尼寶冠，閻浮檀金半月莊嚴；髮紺青色，耳普垂𦖋，身佩無價摩尼瓔珞，百千寶網羅覆其上；閻浮檀金蓋，眾寶為鈴，常出妙音；瑠璃為竿，夜光寶藏普照諸方。彼滿足王有大勢力，離諸怨敵，無量自在。一萬大臣各處常位，修理王事，勇將一萬持仗侍衛。

爾時，善財見無量眾生犯王法者，身被五縛，或斷手足，或截耳鼻，或挑雙目，或斬身首，或投沸灰；或疊纏油灌，以火焚之；以如是等無量楚毒而苦治之。爾時，善財作如是念：「我為一切眾生故，學菩薩行，修菩薩道，今見此王行大惡逆，諸不善法；此乃惡中之惡，第一惡人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見無量眾生犯王法者，身被五縛，或斷手足，或截耳鼻，或挑雙目，或斬身首，或投沸灰；或疊纏油灌，以火焚之；以如是等無量楚毒而苦治之。爾時，善財作如是念：「我為一切眾生故，學菩薩行，修菩薩道，今見此王行大惡逆，諸不善法；此乃惡中之惡，第一惡人。」

作是念時，虛空有天而告之曰：「善男子！汝當憶念普眼妙香善知識教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，虛空有天而告之曰：「善男子！汝當憶念普眼妙香善知識教。」

善財即時仰觀虛空而答之言：「我常憶念！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財即時仰觀虛空而答之言：「我常憶念！」

天又語言：「若常憶念，何故疑怪？善男子！菩薩方便不可思議，菩薩智慧不可思議，攝取眾生不可思議，調伏眾生不可思議，教化眾生不可思議，愍念眾生不可思議，度脫眾生不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天又語言：「若常憶念，何故疑怪？善男子！菩薩方便不可思議，菩薩智慧不可思議，攝取眾生不可思議，調伏眾生不可思議，教化眾生不可思議，愍念眾生不可思議，度脫眾生不可思議。」

爾時，善財聞天教已，詣彼王所，頭面禮足，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財聞天教已，詣彼王所，頭面禮足，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，滿足王王事訖已，手執善財，將入宮內，命就寶師子座，而告之曰：「善男子！汝觀我家。」善財即觀廣大無極七寶垣牆，周匝圍遶；七寶講堂，無量百千眾寶樓閣而莊嚴之；乃至不可思議摩尼寶網羅覆其上；五百侍女，端嚴如天，如上所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿足王王事訖已，手執善財，將入宮內，命就寶師子座，而告之曰：「善男子！汝觀我家。」善財即觀廣大無極七寶垣牆，周匝圍遶；七寶講堂，無量百千眾寶樓閣而莊嚴之；乃至不可思議摩尼寶網羅覆其上；五百侍女，端嚴如天，如上所說。

「善男子！見我此報所因業不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！見我此報所因業不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

「善男子！我成就菩薩幻化法門。我此國土殺生、偷盜乃至邪見，諸群生類，不可教化離諸惡業，我為調伏，令解脫故，化作人眾，種種苦治，令捨十不善道，一切諸惡，具足十善，得究竟樂，發阿耨多羅三藐三菩提心，具足一切智。善男子！當知我身、口、意，乃至蟻子不生害心，何況人耶？人是福田，生諸善根。善男子！我唯知此幻化法門。諸大菩薩得無生法忍，知一切有趣，皆悉如幻；知菩薩行，悉如變化；一切世間，悉如電光；一切諸法，皆悉如夢；深入無礙法界，具菩薩妙行，境界無礙，攝一切行，於無量旋陀羅尼而得自在。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰善光，王名大光，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成就菩薩幻化法門。我此國土殺生、偷盜乃至邪見，諸群生類，不可教化離諸惡業，我為調伏，令解脫故，化作人眾，種種苦治，令捨十不善道，一切諸惡，具足十善，得究竟樂，發阿耨多羅三藐三菩提心，具足一切智。善男子！當知我身、口、意，乃至蟻子不生害心，何況人耶？人是福田，生諸善根。善男子！我唯知此幻化法門。諸大菩薩得無生法忍，知一切有趣，皆悉如幻；知菩薩行，悉如變化；一切世間，悉如電光；一切諸法，皆悉如夢；深入無礙法界，具菩薩妙行，境界無礙，攝一切行，於無量旋陀羅尼而得自在。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰善光，王名大光，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子一心正念彼王智慧幻化法門。觀一切法皆悉如幻，分別諸業，專求正法，一心思惟彼王變化，救度眾生；思惟世間一切如幻，分別了知三世願行悉如幻化，入淨法界。漸經人眾、聚落、城邑、曠野諸難，心無疲倦，至善光城，問眾人曰：「此城何名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念彼王智慧幻化法門。觀一切法皆悉如幻，分別諸業，專求正法，一心思惟彼王變化，救度眾生；思惟世間一切如幻，分別了知三世願行悉如幻化，入淨法界。漸經人眾、聚落、城邑、曠野諸難，心無疲倦，至善光城，問眾人曰：「此城何名？」

答言：「善光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善光。」

爾時，善財作如是念：「我善知識在此城中，我今必定見善知識，聞菩薩行、菩薩正法及諸法門；菩薩功德不可思議，境界不可思議，自在不可思議，平等法門不可思議，勇猛之力不可思議，我今必聞菩薩究竟境界。」作是念已，入善光城。見城七寶無量莊嚴，七重深塹周匝圍遶，八功德水盈滿其中，底布金沙，優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華遍滿其中。七寶垣牆，七重圍遶，所謂：金剛師子垣牆、不可壞金剛垣牆、精進金剛垣牆、不可壞精進垣牆、無底金剛垣牆、淨網垣牆、離欲清淨金剛垣牆；是七重垣牆，阿僧祇寶而莊嚴之。其城奇特，高峻廣大，十億街巷；一一街巷，各有無量億那由他阿僧祇人眾。阿僧祇閻浮檀金樓閣，瑠璃寶網羅覆其上；不可思議白銀樓閣，赤真珠網羅覆其上；不可思議瑠璃樓閣，莊嚴藏摩尼寶網羅覆其上；不可思議玻瓈樓閣，離垢摩尼寶藏網羅覆其上；不可思議明淨寶樓閣，日藏摩尼寶網羅覆其上；阿僧祇因陀羅尼寶樓閣，妙寶光明網羅覆其上；阿僧祇堅固寶樓閣，夜光寶焰網羅覆其上；不可思議金剛樓閣，不可壞幢摩尼寶網羅覆其上；不可思議沈水栴檀樓閣，摩訶曼陀羅華網羅覆其上；如是等不可稱說妙寶樓閣，以種種網羅覆其上；不可思議妙寶網，不可思議金鈴網，不可思議香網，不可思議華網，不可思議衣網，羅覆其上。又張不可思議諸妙寶帳，不可思議珍妙寶蓋以覆其上，建立不可思議雜寶幢幡而莊嚴之。當此城中有一樓閣，名曰眾生樂見無厭，阿僧祇摩尼寶而以莊嚴；彼大光王常處其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財作如是念：「我善知識在此城中，我今必定見善知識，聞菩薩行、菩薩正法及諸法門；菩薩功德不可思議，境界不可思議，自在不可思議，平等法門不可思議，勇猛之力不可思議，我今必聞菩薩究竟境界。」作是念已，入善光城。見城七寶無量莊嚴，七重深塹周匝圍遶，八功德水盈滿其中，底布金沙，優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華遍滿其中。七寶垣牆，七重圍遶，所謂：金剛師子垣牆、不可壞金剛垣牆、精進金剛垣牆、不可壞精進垣牆、無底金剛垣牆、淨網垣牆、離欲清淨金剛垣牆；是七重垣牆，阿僧祇寶而莊嚴之。其城奇特，高峻廣大，十億街巷；一一街巷，各有無量億那由他阿僧祇人眾。阿僧祇閻浮檀金樓閣，瑠璃寶網羅覆其上；不可思議白銀樓閣，赤真珠網羅覆其上；不可思議瑠璃樓閣，莊嚴藏摩尼寶網羅覆其上；不可思議玻瓈樓閣，離垢摩尼寶藏網羅覆其上；不可思議明淨寶樓閣，日藏摩尼寶網羅覆其上；阿僧祇因陀羅尼寶樓閣，妙寶光明網羅覆其上；阿僧祇堅固寶樓閣，夜光寶焰網羅覆其上；不可思議金剛樓閣，不可壞幢摩尼寶網羅覆其上；不可思議沈水栴檀樓閣，摩訶曼陀羅華網羅覆其上；如是等不可稱說妙寶樓閣，以種種網羅覆其上；不可思議妙寶網，不可思議金鈴網，不可思議香網，不可思議華網，不可思議衣網，羅覆其上。又張不可思議諸妙寶帳，不可思議珍妙寶蓋以覆其上，建立不可思議雜寶幢幡而莊嚴之。當此城中有一樓閣，名曰眾生樂見無厭，阿僧祇摩尼寶而以莊嚴；彼大光王常處其中。

爾時，善財於此一切嚴飾珍妙，心無染著，一心樂欲見善知識。見大光王處於法堂寶師子座，結跏趺坐，眾寶莊嚴，敷以寶衣，萬阿僧祇寶像以為莊嚴，種種妓樂而娛樂之。有二十八大人之相，八十種好而以莊嚴。身真金色，如明淨日，普照一切；如盛滿月，眾宿中明；如梵天王，處於大眾；如大海中，有眾珍寶；如雪山中，出諸良藥；如大龍王，雷震諸法實相音聲；如虛空，清淨不受塵垢；如須彌山四種寶色，普照眾生性海；譬如寶洲，智寶充滿。彼王殿前及諸街巷，城四門外，處處安置眾珍寶聚及諸寶衣；無量億那由他諸采女眾，容飾端嚴，五欲無倫，姿好巧妙，迴動天人，六十四術，無不備舉。無量乳牛，其角金色，乳味甘香，一𣪬一石。又有無量諸莊嚴具，種種甘香百味肴膳，無量音樂，及諸湯藥，資生之具。一一街巷，兩邊各有二十億菩薩，以此一切資生之具而用惠施；攝眾生故，悅眾生故，淨眾生心故，滅眾生煩惱故，令諸眾生解實義故，安立眾生一切智故，令眾生離惡心故，拔出眾生邪見刺故，淨眾生業道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財於此一切嚴飾珍妙，心無染著，一心樂欲見善知識。見大光王處於法堂寶師子座，結跏趺坐，眾寶莊嚴，敷以寶衣，萬阿僧祇寶像以為莊嚴，種種妓樂而娛樂之。有二十八大人之相，八十種好而以莊嚴。身真金色，如明淨日，普照一切；如盛滿月，眾宿中明；如梵天王，處於大眾；如大海中，有眾珍寶；如雪山中，出諸良藥；如大龍王，雷震諸法實相音聲；如虛空，清淨不受塵垢；如須彌山四種寶色，普照眾生性海；譬如寶洲，智寶充滿。彼王殿前及諸街巷，城四門外，處處安置眾珍寶聚及諸寶衣；無量億那由他諸采女眾，容飾端嚴，五欲無倫，姿好巧妙，迴動天人，六十四術，無不備舉。無量乳牛，其角金色，乳味甘香，一𣪬一石。又有無量諸莊嚴具，種種甘香百味肴膳，無量音樂，及諸湯藥，資生之具。一一街巷，兩邊各有二十億菩薩，以此一切資生之具而用惠施；攝眾生故，悅眾生故，淨眾生心故，滅眾生煩惱故，令諸眾生解實義故，安立眾生一切智故，令眾生離惡心故，拔出眾生邪見刺故，淨眾生業道故。

爾時，善財五體敬禮大光王已，右遶一匝，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞大聖善能解說，唯願敷演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財五體敬禮大光王已，右遶一匝，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞大聖善能解說，唯願敷演。」

答言：「善男子！我成就菩薩大慈幢行清淨滿足。我於無量不可說不可說諸佛菩薩所，聞此妙法，觀察清淨，修習莊嚴。善男子！我住此行，如法治國，觀察眾生，順行世間。如法教化眾生，攝取眾生，安置眾生，饒益眾生；如法熏眾生，如法教眾生，令修善根，觀法真實。令諸眾生得慈心、大慈心、大慈力心、饒益心、離恐怖心、攝眾生心、不捨眾生心，發於大願滅諸苦心。安隱眾生令得快樂，身心柔軟，遠離心垢，捨生死樂，常樂正法，除煩惱垢，得清淨心。以一切善熏眾生心，斷生死流，入深法海，滅諸有趣；出無礙心，得一切智，淨諸心海，信力堅固，無能壞者。善男子！我以如是安住此行，如法治國，令諸人民離眾怖畏。有貧窮者來至我所，隨所求索，常開庫藏而告之曰：『恣意取之，勿作眾惡。』此城眾生悉向大乘，各見此城種種不同，或見垢穢，或見清淨，或見木石，或見瑠璃，或見無壞幢牆周匝圍遶；或見不可思議樓閣，阿僧祇寶而以莊嚴；以正直心修諸善根，於諸佛所求一切智，為我宿世所攝眾生修菩薩行者，乃見此城眾寶嚴淨，餘見垢穢。善男子！此城眾生五濁惡時，行諸不善，我愍念彼，入於菩薩大慈為首順世三昧；入此定時，彼諸眾生惡心、惱心、諍心、害心皆悉除滅，所以者何？此三昧力，法如是故。善男子！且待須臾，汝自見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我成就菩薩大慈幢行清淨滿足。我於無量不可說不可說諸佛菩薩所，聞此妙法，觀察清淨，修習莊嚴。善男子！我住此行，如法治國，觀察眾生，順行世間。如法教化眾生，攝取眾生，安置眾生，饒益眾生；如法熏眾生，如法教眾生，令修善根，觀法真實。令諸眾生得慈心、大慈心、大慈力心、饒益心、離恐怖心、攝眾生心、不捨眾生心，發於大願滅諸苦心。安隱眾生令得快樂，身心柔軟，遠離心垢，捨生死樂，常樂正法，除煩惱垢，得清淨心。以一切善熏眾生心，斷生死流，入深法海，滅諸有趣；出無礙心，得一切智，淨諸心海，信力堅固，無能壞者。善男子！我以如是安住此行，如法治國，令諸人民離眾怖畏。有貧窮者來至我所，隨所求索，常開庫藏而告之曰：『恣意取之，勿作眾惡。』此城眾生悉向大乘，各見此城種種不同，或見垢穢，或見清淨，或見木石，或見瑠璃，或見無壞幢牆周匝圍遶；或見不可思議樓閣，阿僧祇寶而以莊嚴；以正直心修諸善根，於諸佛所求一切智，為我宿世所攝眾生修菩薩行者，乃見此城眾寶嚴淨，餘見垢穢。善男子！此城眾生五濁惡時，行諸不善，我愍念彼，入於菩薩大慈為首順世三昧；入此定時，彼諸眾生惡心、惱心、諍心、害心皆悉除滅，所以者何？此三昧力，法如是故。善男子！且待須臾，汝自見之。」

時，王即入大慈為首順世三昧，入已，善光大城六種震動，諸寶垣牆、樓閣、宮殿、欄楯、窓牖、却敵、半月、寶鈴、羅網，諸寶形像出妙音聲，讚歎彼王；其城內外一切人民，皆大歡喜，一心合掌，敬禮彼王；諸畜生等，慈心相向，亦禮彼王；山原樹林，皆悉曲躬而向彼王；河池泉流，皆悉向王；一萬龍王興黑重雲，雷震曜電，雨眾香水；一萬釋天王、夜摩天王、刪兜率天王、化自在天王、他化自在天王等，於虛空中作億那由他妓樂音聲；阿僧祇天采女，眾妙音歌頌，雨阿僧祇華雲、香雲、末香雲、鬘雲、蓋雲、雜色衣雲，阿僧祇寶幢幡蓋莊嚴虛空，供養彼王；伊那槃那龍王敷大蓮華，普覆虛空，垂阿僧祇妙綵繒帶，阿僧祇寶而莊嚴之，阿僧祇寶鬘瓔珞，天莊嚴具，諸妙華香，充滿虛空，供養彼王；阿僧祇天女，充滿虛空，稱讚彼王；阿僧祇羅剎鬼等，常在大海閻浮提住，飲血食肉，水陸惡獸，常害眾生，皆得慈心及寂靜心，明信後世，遠離諸惡，心大歡喜，五體投地，敬禮彼王，皆得無量身心快樂；阿僧祇毘舍闍鬼及四天下毒害眾生，三千大千世界乃至十方各百萬億那由他世界中毒害眾生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王即入大慈為首順世三昧，入已，善光大城六種震動，諸寶垣牆、樓閣、宮殿、欄楯、窓牖、却敵、半月、寶鈴、羅網，諸寶形像出妙音聲，讚歎彼王；其城內外一切人民，皆大歡喜，一心合掌，敬禮彼王；諸畜生等，慈心相向，亦禮彼王；山原樹林，皆悉曲躬而向彼王；河池泉流，皆悉向王；一萬龍王興黑重雲，雷震曜電，雨眾香水；一萬釋天王、夜摩天王、刪兜率天王、化自在天王、他化自在天王等，於虛空中作億那由他妓樂音聲；阿僧祇天采女，眾妙音歌頌，雨阿僧祇華雲、香雲、末香雲、鬘雲、蓋雲、雜色衣雲，阿僧祇寶幢幡蓋莊嚴虛空，供養彼王；伊那槃那龍王敷大蓮華，普覆虛空，垂阿僧祇妙綵繒帶，阿僧祇寶而莊嚴之，阿僧祇寶鬘瓔珞，天莊嚴具，諸妙華香，充滿虛空，供養彼王；阿僧祇天女，充滿虛空，稱讚彼王；阿僧祇羅剎鬼等，常在大海閻浮提住，飲血食肉，水陸惡獸，常害眾生，皆得慈心及寂靜心，明信後世，遠離諸惡，心大歡喜，五體投地，敬禮彼王，皆得無量身心快樂；阿僧祇毘舍闍鬼及四天下毒害眾生，三千大千世界乃至十方各百萬億那由他世界中毒害眾生，亦復如是。

時，大光王從三昧起，告善財言：「善男子！我唯知此菩薩大慈幢行三昧；諸大菩薩以大慈蓋普覆救護一切眾生，上、中、下品，等觀無二；慈如大地，載育眾生；菩薩滿月，出功德光除眾惱熱；菩薩淨日，智慧光明普照一切；菩薩明燈，除滅重闇；菩薩淨水珠，滅眾生心海煩惱垢濁；菩薩如意寶珠，隨眾生心，悉令滿足；菩薩疾風，速令眾生修習三昧，入一切智城。我當云何能知、能說彼功德行，讚歎稱量彼功德山，觀彼功德，知大願風輪，得真實地，分別了知莊嚴大乘普賢菩薩之所修行及諸三昧，讚大悲雲？善男子！於此南方，有城名曰安住，有優婆夷名曰不動，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大光王從三昧起，告善財言：「善男子！我唯知此菩薩大慈幢行三昧；諸大菩薩以大慈蓋普覆救護一切眾生，上、中、下品，等觀無二；慈如大地，載育眾生；菩薩滿月，出功德光除眾惱熱；菩薩淨日，智慧光明普照一切；菩薩明燈，除滅重闇；菩薩淨水珠，滅眾生心海煩惱垢濁；菩薩如意寶珠，隨眾生心，悉令滿足；菩薩疾風，速令眾生修習三昧，入一切智城。我當云何能知、能說彼功德行，讚歎稱量彼功德山，觀彼功德，知大願風輪，得真實地，分別了知莊嚴大乘普賢菩薩之所修行及諸三昧，讚大悲雲？善男子！於此南方，有城名曰安住，有優婆夷名曰不動，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子敬禮彼王，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子敬禮彼王，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子正念思惟大光王教，思惟菩薩大慈幢行，大慈為首隨順世間三昧；出生不可思議功德願力，長養菩薩不可思議堅固智慧；思惟菩薩不共之法，思惟不可思議諸法實相，思惟菩薩不可思議眷屬，思惟菩薩不可思議眾事。作是思惟已，得歡喜心、離欲心、極踊躍心、謙下心、離垢心、明淨心、堅固心、無畏心、無盡心。作是念時，悲泣流淚。復作是念：「見善知識則能出生一切功德，起菩薩行，清淨正念陀羅尼，出生菩薩三昧光明，見一切佛雨諸佛法雲，分別解說菩薩諸願，出生菩薩不可思議智慧光明，長養菩薩堅固諸根。念善知識，能離險道；念善知識，開示正路；念善知識，順平等法；念善知識，顯摩訶衍；念善知識，究竟普賢菩薩所行；念善知識，現一切智城；念善知識，度一切法界海；念善知識，普照三世一切法海；念善知識，長養一切諸白淨法；念善知識，成滿一切諸賢聖法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟大光王教，思惟菩薩大慈幢行，大慈為首隨順世間三昧；出生不可思議功德願力，長養菩薩不可思議堅固智慧；思惟菩薩不共之法，思惟不可思議諸法實相，思惟菩薩不可思議眷屬，思惟菩薩不可思議眾事。作是思惟已，得歡喜心、離欲心、極踊躍心、謙下心、離垢心、明淨心、堅固心、無畏心、無盡心。作是念時，悲泣流淚。復作是念：「見善知識則能出生一切功德，起菩薩行，清淨正念陀羅尼，出生菩薩三昧光明，見一切佛雨諸佛法雲，分別解說菩薩諸願，出生菩薩不可思議智慧光明，長養菩薩堅固諸根。念善知識，能離險道；念善知識，開示正路；念善知識，順平等法；念善知識，顯摩訶衍；念善知識，究竟普賢菩薩所行；念善知識，現一切智城；念善知識，度一切法界海；念善知識，普照三世一切法海；念善知識，長養一切諸白淨法；念善知識，成滿一切諸賢聖法。」

善財如是悲心念時，如來使天隨菩薩天於虛空中而告之曰：「善男子！其有隨順善知識教，諸佛歡喜！其有隨順善知識教，近一切智！於善知識教，心無厭故，一切諸義悉現在前。善男子！汝詣安住王城不動優婆夷所，是汝知識，不久當見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財如是悲心念時，如來使天隨菩薩天於虛空中而告之曰：「善男子！其有隨順善知識教，諸佛歡喜！其有隨順善知識教，近一切智！於善知識教，心無厭故，一切諸義悉現在前。善男子！汝詣安住王城不動優婆夷所，是汝知識，不久當見。」

爾時，善財從智慧光明三昧起，漸漸遊行至安住城，推問：「不動優婆夷今在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財從智慧光明三昧起，漸漸遊行至安住城，推問：「不動優婆夷今在何所？」

時，有人言：「善男子！不動優婆夷在其家內，父母守護，親近眷屬周匝圍遶，為無量眾演說正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有人言：「善男子！不動優婆夷在其家內，父母守護，親近眷屬周匝圍遶，為無量眾演說正法。」

爾時，善財歡喜無量，即詣其門，入彼家內。見其宮殿金色光明，皆悉普照，觸斯光者，身心柔軟。爾時，善財光明觸身，即得五百三昧門，所謂：覺一切三昧門、奇特幢三昧門、寂靜三昧門、遠離一切眾生三昧門、普眼三昧門、如來藏三昧門。得如是等五百三昧門，身心柔軟，如七日胎。又聞妙香出過天人，前詣其所，合掌恭敬，一心觀察。見彼形色，天龍八部諸采女眾所不能及，十方世界一切女人無與等者；容色妙絕十方無倫，況有勝者？唯除諸佛。其宮殿嚴飾，十方世界無與等者；口出妙香，十方世界無與等者；其莊嚴具，十方世界無與等者；其眷屬眾，十方世界無與等者，何況有勝？除如來眾。如是勝妙，不令眾生起染著心；其有見者，除滅煩惱，如梵天王，欲界煩惱不現在前。其有得見此優婆夷，一切煩惱皆悉除滅，十方眾生樂觀無厭，除明行足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財歡喜無量，即詣其門，入彼家內。見其宮殿金色光明，皆悉普照，觸斯光者，身心柔軟。爾時，善財光明觸身，即得五百三昧門，所謂：覺一切三昧門、奇特幢三昧門、寂靜三昧門、遠離一切眾生三昧門、普眼三昧門、如來藏三昧門。得如是等五百三昧門，身心柔軟，如七日胎。又聞妙香出過天人，前詣其所，合掌恭敬，一心觀察。見彼形色，天龍八部諸采女眾所不能及，十方世界一切女人無與等者；容色妙絕十方無倫，況有勝者？唯除諸佛。其宮殿嚴飾，十方世界無與等者；口出妙香，十方世界無與等者；其莊嚴具，十方世界無與等者；其眷屬眾，十方世界無與等者，何況有勝？除如來眾。如是勝妙，不令眾生起染著心；其有見者，除滅煩惱，如梵天王，欲界煩惱不現在前。其有得見此優婆夷，一切煩惱皆悉除滅，十方眾生樂觀無厭，除明行足。

爾時，善財見彼女人不可思議法，不可思議三昧，不可思議無比妙色，無量光明網，一切無障，不可思議饒益眾生，不可窮盡諸眷屬海，觀察不可思議身，無有厭足。爾時，善財以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見彼女人不可思議法，不可思議三昧，不可思議無比妙色，無量光明網，一切無障，不可思議饒益眾生，不可窮盡諸眷屬海，觀察不可思議身，無有厭足。爾時，善財以偈頌曰：

「常持清淨戒， 精進修忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常持清淨戒， 精進修忍辱，

譬如盛滿月， 星中獨明耀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如盛滿月， 星中獨明耀。」

爾時，善財偈讚歎已，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞大聖善能解說，願為敷演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財偈讚歎已，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞大聖善能解說，願為敷演。」

爾時，彼女以善語、愛語答善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。我成就菩薩無壞法門，修學菩薩堅固之行，得一切法平等地陀羅尼，得一切法平等法門，得離有莊嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼女以善語、愛語答善財言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。我成就菩薩無壞法門，修學菩薩堅固之行，得一切法平等地陀羅尼，得一切法平等法門，得離有莊嚴三昧。」

善財白言：「菩薩無壞法門，乃至離有莊嚴三昧境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「菩薩無壞法門，乃至離有莊嚴三昧境界云何？」

「善男子！是處難知，難說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是處難知，難說！」

善財白言：「唯願大聖承佛神力，為我解說；我當因善知識，信知分別，正念觀察，一心隨順，遠離虛妄，解了平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯願大聖承佛神力，為我解說；我當因善知識，信知分別，正念觀察，一心隨順，遠離虛妄，解了平等。」

爾時，優婆夷答言：「善男子！於過去世離垢劫中，有如來、應供、等正覺，號曰脩臂，出興於世；時，有國王名曰電光，我為王女。中夜寂靜，廢音樂時，五百侍女皆悉昏寐。我在樓上，仰觀星宿；見彼如來在虛空中，如寶山王；天、龍、八部不可思議大菩薩眾恭敬圍遶，放大光明網，普照十方。彼佛毛孔出微妙香；我聞是香，身體柔軟，心大歡喜，恭敬禮拜，一心合掌，仰觀彼佛，不見頂相，觀身左右，不見邊際，相好莊嚴，見無厭足。善男子！我於爾時作如是念：『修何等業出生如是身、長養如是身、具足如是身、清淨如是身、自在如是身，光明眷屬諸莊嚴具，功德智慧三昧陀羅尼，諸辯才藏，不可譬諭？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優婆夷答言：「善男子！於過去世離垢劫中，有如來、應供、等正覺，號曰脩臂，出興於世；時，有國王名曰電光，我為王女。中夜寂靜，廢音樂時，五百侍女皆悉昏寐。我在樓上，仰觀星宿；見彼如來在虛空中，如寶山王；天、龍、八部不可思議大菩薩眾恭敬圍遶，放大光明網，普照十方。彼佛毛孔出微妙香；我聞是香，身體柔軟，心大歡喜，恭敬禮拜，一心合掌，仰觀彼佛，不見頂相，觀身左右，不見邊際，相好莊嚴，見無厭足。善男子！我於爾時作如是念：『修何等業出生如是身、長養如是身、具足如是身、清淨如是身、自在如是身，光明眷屬諸莊嚴具，功德智慧三昧陀羅尼，諸辯才藏，不可譬諭？』

「善男子！時，彼如來知我心念而告我言：『汝應發不可壞心，除滅煩惱；發勝妙心，不著一切有；發不懈怠心，隨順深入方便之法；發忍辱心，調伏眾生諸惡心海；發離癡心，遠離一切諸生死趣；發無厭心，見一切佛心無厭倦；發無知足心，悉飲一切諸佛法雲；發寂靜心，以一切佛方便，隨順世間；發守護心，護持一切諸佛法輪；發分別心，隨其所應，演說法寶，皆令歡喜。』善男子！我於爾時，從彼如來聞此法教，清淨法門，求一切智，如來十力，所言不虛，光明莊嚴，清淨法身，相好莊嚴，如來眷屬，嚴淨佛剎，如來威儀，如來壽命；我發是心時，一切煩惱、聲聞、緣覺，金剛諸山所不能壞。善男子！我發此心已，於閻浮提微塵等劫，不生欲想，何況其事？於爾所劫，自於眷屬不生瞋心，何況餘人？於爾所劫，不生我見心，況我所心？於爾所劫，不生愚癡心，不生無記心，乃至胎中常起正念，何況餘時？於爾所劫，乃至夢中見一切佛，況十眼觀？於爾所劫，聞持一切諸佛法雲，未曾忘失一句，乃至世間語言尚不忘失，況如來語？於爾所劫，悉飲一切諸佛法海，乃至世法亦分別知，出生一切方便諸三昧門，心無虛妄；於爾所劫，受持一切諸佛法輪，於法輪中不失一法，乃至無有二智，除化眾生；於爾所劫，見一切佛海及諸化佛，於彼佛所，滿足大願；於爾所劫，於一切菩薩海所，具足出生清淨菩薩行海；於爾所劫，若有眾生得見我者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至不生一念二乘之心；於爾所劫，於一切佛法，乃至一句一味，不生疑惑，無有二想，無虛妄想，無種種想，無染著想，無好醜想，無愛恚想。善男子！我初發心來，常見諸佛菩薩及善知識，聞佛大願，修菩薩行，諸波羅蜜智慧，諸地無盡法藏；普入無量無邊一切世界，分別無量眾生界；不離清淨智慧光明，除滅一切眾生煩惱；長養發起眾生善根，隨其所應，悉能顯現；未曾捨離微妙音聲，其有聞者，皆悉歡喜。善男子！我入此無壞法門，觀察一切法平等陀羅尼，顯現無量自在神變，汝欲見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時，彼如來知我心念而告我言：『汝應發不可壞心，除滅煩惱；發勝妙心，不著一切有；發不懈怠心，隨順深入方便之法；發忍辱心，調伏眾生諸惡心海；發離癡心，遠離一切諸生死趣；發無厭心，見一切佛心無厭倦；發無知足心，悉飲一切諸佛法雲；發寂靜心，以一切佛方便，隨順世間；發守護心，護持一切諸佛法輪；發分別心，隨其所應，演說法寶，皆令歡喜。』善男子！我於爾時，從彼如來聞此法教，清淨法門，求一切智，如來十力，所言不虛，光明莊嚴，清淨法身，相好莊嚴，如來眷屬，嚴淨佛剎，如來威儀，如來壽命；我發是心時，一切煩惱、聲聞、緣覺，金剛諸山所不能壞。善男子！我發此心已，於閻浮提微塵等劫，不生欲想，何況其事？於爾所劫，自於眷屬不生瞋心，何況餘人？於爾所劫，不生我見心，況我所心？於爾所劫，不生愚癡心，不生無記心，乃至胎中常起正念，何況餘時？於爾所劫，乃至夢中見一切佛，況十眼觀？於爾所劫，聞持一切諸佛法雲，未曾忘失一句，乃至世間語言尚不忘失，況如來語？於爾所劫，悉飲一切諸佛法海，乃至世法亦分別知，出生一切方便諸三昧門，心無虛妄；於爾所劫，受持一切諸佛法輪，於法輪中不失一法，乃至無有二智，除化眾生；於爾所劫，見一切佛海及諸化佛，於彼佛所，滿足大願；於爾所劫，於一切菩薩海所，具足出生清淨菩薩行海；於爾所劫，若有眾生得見我者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至不生一念二乘之心；於爾所劫，於一切佛法，乃至一句一味，不生疑惑，無有二想，無虛妄想，無種種想，無染著想，無好醜想，無愛恚想。善男子！我初發心來，常見諸佛菩薩及善知識，聞佛大願，修菩薩行，諸波羅蜜智慧，諸地無盡法藏；普入無量無邊一切世界，分別無量眾生界；不離清淨智慧光明，除滅一切眾生煩惱；長養發起眾生善根，隨其所應，悉能顯現；未曾捨離微妙音聲，其有聞者，皆悉歡喜。善男子！我入此無壞法門，觀察一切法平等陀羅尼，顯現無量自在神變，汝欲見不？」

「唯然，欲見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，欲見！」

爾時，不動優婆夷入萬三昧門，正念觀察，所謂：專求莊嚴正法心無疲厭三昧門，離癡莊嚴三昧門，十力三昧門，佛無盡藏三昧門。住如是等三昧門時，十不可說佛剎微塵等世界六種震動，淨如瑠璃；一一世界中，各見百億如來，一一如來，大眾圍遶，放大光明，普照十方；或現兜率天，或現於一切世界，以妙音聲轉淨法輪，乃至示現大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不動優婆夷入萬三昧門，正念觀察，所謂：專求莊嚴正法心無疲厭三昧門，離癡莊嚴三昧門，十力三昧門，佛無盡藏三昧門。住如是等三昧門時，十不可說佛剎微塵等世界六種震動，淨如瑠璃；一一世界中，各見百億如來，一一如來，大眾圍遶，放大光明，普照十方；或現兜率天，或現於一切世界，以妙音聲轉淨法輪，乃至示現大般涅槃。

時，優婆夷從三昧起，告善財言：「善男子！汝見此不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，優婆夷從三昧起，告善財言：「善男子！汝見此不？」

「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，已見。」

「善男子！我唯成就此無壞法門，為一切眾生說微妙法，皆令歡喜。諸大菩薩遊行十方無有障礙；如金翅鳥王，悉得眾生大海源底，若見眾生有菩提因，從生死海而撮取之，安置菩提；譬如商人入大寶洲，專求如來十力大寶，遊生死海，教化眾生除滅煩惱；如明淨日，消竭愛水，開敷一切眾生蓮華；譬如疾風遊行十方，摧滅一切眾生邪見煩惱樹枝；譬如大地，長養一切眾生善根；如轉輪王，以四攝法攝取眾生。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名不可稱，城名知足，有出家外道名曰隨順一切眾生，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯成就此無壞法門，為一切眾生說微妙法，皆令歡喜。諸大菩薩遊行十方無有障礙；如金翅鳥王，悉得眾生大海源底，若見眾生有菩提因，從生死海而撮取之，安置菩提；譬如商人入大寶洲，專求如來十力大寶，遊生死海，教化眾生除滅煩惱；如明淨日，消竭愛水，開敷一切眾生蓮華；譬如疾風遊行十方，摧滅一切眾生邪見煩惱樹枝；譬如大地，長養一切眾生善根；如轉輪王，以四攝法攝取眾生。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名不可稱，城名知足，有出家外道名曰隨順一切眾生，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子一心正念：「彼優婆夷是我真善知識。念彼正教，念彼所說，念彼所發，念彼所開，念彼示現，念彼所歎，念彼所明，念彼廣演，念彼修習；隨順思惟修，遍修寂靜寂滅，照明觀察。」漸漸經由城邑、聚落，於日沒時，入知足城，周遍推求：「隨順一切眾生外道今在何所？」於中夜時，見彼城北有一大山，光明照耀如日初出。爾時，善財天明出城，登彼山上，遙見外道靜處經行，成就妙色、超逾梵王，一萬梵天眷屬圍遶。往詣其所，頭面禮足，却住一面，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念：「彼優婆夷是我真善知識。念彼正教，念彼所說，念彼所發，念彼所開，念彼示現，念彼所歎，念彼所明，念彼廣演，念彼修習；隨順思惟修，遍修寂靜寂滅，照明觀察。」漸漸經由城邑、聚落，於日沒時，入知足城，周遍推求：「隨順一切眾生外道今在何所？」於中夜時，見彼城北有一大山，光明照耀如日初出。爾時，善財天明出城，登彼山上，遙見外道靜處經行，成就妙色、超逾梵王，一萬梵天眷屬圍遶。往詣其所，頭面禮足，却住一面，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我已安住至一切處菩薩之行，成就普觀三昧法門，無依無作神足，以平等般若波羅蜜光明，觀察分別一切諸趣，一切眾生死此生彼，流轉諸有，種種雜類，形色好醜，種種欲樂，諸趣受生，所謂：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、人、非人處。彼諸眾生或著邪見，或好二乘，或樂大乘，以妙智慧，種種方便饒益眾生。或教世間種種技藝，欲令眾生得諸巧術陀羅尼門；或以四攝攝取眾生，欲令一切得薩婆若；或歎諸波羅蜜，欲令眾生得一切智迴向；或歎發菩提心，欲令眾生於諸善根不可沮壞；或歎菩薩行，欲令眾生嚴淨佛剎，滿足大願，教化眾生；或說厭離法，欲令眾生知惡行果，受三塗苦；或說淨法欲，令眾生發歡喜心，於諸佛所植眾德本，得一切智果；或歎如來、應供、等正覺，欲令眾生發弘誓願，一向專求清淨法身；或歎如來功德，欲令眾生一向樂求佛無壞身；或歎如來無比妙法，欲令眾生得佛一切無壞功德。復次，善男子！此知足城內一切人民，男女長幼，隨其所應，我悉化度，彼諸眾生莫知我誰；此閻浮提九十六種外道邪見，我悉為彼種種說法，斷其邪見；三千大千世界乃至十方一切世界諸眾生海，以種種智方便法門，種種諸事，色像音聲，化度饒益，亦復如是。善男子！我唯知此菩薩至一切處行法門。諸大菩薩身與一切眾生數等，悉得分別一切眾生身三昧，出生變化輪，遍遊一切世界，一切諸趣，普現十方一切眾生前；其有見者，樂觀無厭，悉能長養一切善根。住一切劫，不捨大願，得因那羅莊嚴光明之行，不著一切，專求實義，隨順眾生，三世平等，照無我界，具足無盡大悲之藏。我當云何能知、能說彼清淨行功德智慧？善男子！於此南方，有一國土名甘露味，彼有長者名青蓮華香，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我已安住至一切處菩薩之行，成就普觀三昧法門，無依無作神足，以平等般若波羅蜜光明，觀察分別一切諸趣，一切眾生死此生彼，流轉諸有，種種雜類，形色好醜，種種欲樂，諸趣受生，所謂：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、人、非人處。彼諸眾生或著邪見，或好二乘，或樂大乘，以妙智慧，種種方便饒益眾生。或教世間種種技藝，欲令眾生得諸巧術陀羅尼門；或以四攝攝取眾生，欲令一切得薩婆若；或歎諸波羅蜜，欲令眾生得一切智迴向；或歎發菩提心，欲令眾生於諸善根不可沮壞；或歎菩薩行，欲令眾生嚴淨佛剎，滿足大願，教化眾生；或說厭離法，欲令眾生知惡行果，受三塗苦；或說淨法欲，令眾生發歡喜心，於諸佛所植眾德本，得一切智果；或歎如來、應供、等正覺，欲令眾生發弘誓願，一向專求清淨法身；或歎如來功德，欲令眾生一向樂求佛無壞身；或歎如來無比妙法，欲令眾生得佛一切無壞功德。復次，善男子！此知足城內一切人民，男女長幼，隨其所應，我悉化度，彼諸眾生莫知我誰；此閻浮提九十六種外道邪見，我悉為彼種種說法，斷其邪見；三千大千世界乃至十方一切世界諸眾生海，以種種智方便法門，種種諸事，色像音聲，化度饒益，亦復如是。善男子！我唯知此菩薩至一切處行法門。諸大菩薩身與一切眾生數等，悉得分別一切眾生身三昧，出生變化輪，遍遊一切世界，一切諸趣，普現十方一切眾生前；其有見者，樂觀無厭，悉能長養一切善根。住一切劫，不捨大願，得因那羅莊嚴光明之行，不著一切，專求實義，隨順眾生，三世平等，照無我界，具足無盡大悲之藏。我當云何能知、能說彼清淨行功德智慧？善男子！於此南方，有一國土名甘露味，彼有長者名青蓮華香，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮彼外道足，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮彼外道足，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子不惜身命，不著財寶，遠離熾然；不著諸趣，不著世間五欲快樂，不著眷屬勢力自在，常樂化度一切眾生，嚴淨一切諸佛世界，恭敬供養一切諸佛，心無厭足，知一切法真實之相，欲得一切菩薩功德巨海，滿足大願；於一切劫修菩薩行，詣一切佛及眷屬海，入一切菩薩三昧，悉能顯現一切菩薩神力自在；於一毛孔見一切佛，心無厭足；悉聞受持一切諸佛正法輪雲，心無厭足，專求此等一切菩薩諸佛功德。漸漸遊行，至甘露味國，詣青蓮華香長者所，頭面禮足，遶無數匝，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，向無上道，志求一切諸佛智慧，欲滿一切諸佛大願，欲淨一切諸佛色身，欲見一切諸佛法身，欲知一切諸佛智身，欲淨滿一切菩薩諸行，欲照一切菩薩諸三昧門，欲成就一切菩薩諸陀羅尼，欲悉除滅一切障礙，欲遍遊一切諸佛世界，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道、生一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子不惜身命，不著財寶，遠離熾然；不著諸趣，不著世間五欲快樂，不著眷屬勢力自在，常樂化度一切眾生，嚴淨一切諸佛世界，恭敬供養一切諸佛，心無厭足，知一切法真實之相，欲得一切菩薩功德巨海，滿足大願；於一切劫修菩薩行，詣一切佛及眷屬海，入一切菩薩三昧，悉能顯現一切菩薩神力自在；於一毛孔見一切佛，心無厭足；悉聞受持一切諸佛正法輪雲，心無厭足，專求此等一切菩薩諸佛功德。漸漸遊行，至甘露味國，詣青蓮華香長者所，頭面禮足，遶無數匝，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，向無上道，志求一切諸佛智慧，欲滿一切諸佛大願，欲淨一切諸佛色身，欲見一切諸佛法身，欲知一切諸佛智身，欲淨滿一切菩薩諸行，欲照一切菩薩諸三昧門，欲成就一切菩薩諸陀羅尼，欲悉除滅一切障礙，欲遍遊一切諸佛世界，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道、生一切智？」

答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我能善知一切諸香、一切和香、一切熏香、一切塗香、一切末香、一切香王、一切天香，龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等香，除滅一切眾疾病香，滅憂惱香，生一切眾生諸喜樂香，長養諸煩惱香，除滅諸煩惱香，喜樂有為香，厭離有為香，放逸香，不放逸香，念諸佛香，順正法香，賢聖人香，分別一切諸菩薩香，一切菩薩地香，一切菩薩住香，如是等香我悉了知；彼香生起所行、成就、具足、清淨、安隱、方便、境界、行業、根本，皆悉了知。善男子！人中有香名大象藏，因龍鬪生，若燒一丸，興大光網雲，覆甘露味國，七日七夜，降香水雨；若著身者，身則金色；若著衣服、宮殿、樓閣，亦悉金色；若有眾生得聞此香，七日七夜，歡喜悅樂，滅一切病，無有狂橫，遠離恐怖危害之心，專向大慈，普念眾生。我知彼已，而為說法，令無量眾生，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉！善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我能善知一切諸香、一切和香、一切熏香、一切塗香、一切末香、一切香王、一切天香，龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等香，除滅一切眾疾病香，滅憂惱香，生一切眾生諸喜樂香，長養諸煩惱香，除滅諸煩惱香，喜樂有為香，厭離有為香，放逸香，不放逸香，念諸佛香，順正法香，賢聖人香，分別一切諸菩薩香，一切菩薩地香，一切菩薩住香，如是等香我悉了知；彼香生起所行、成就、具足、清淨、安隱、方便、境界、行業、根本，皆悉了知。善男子！人中有香名大象藏，因龍鬪生，若燒一丸，興大光網雲，覆甘露味國，七日七夜，降香水雨；若著身者，身則金色；若著衣服、宮殿、樓閣，亦悉金色；若有眾生得聞此香，七日七夜，歡喜悅樂，滅一切病，無有狂橫，遠離恐怖危害之心，專向大慈，普念眾生。我知彼已，而為說法，令無量眾生，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。