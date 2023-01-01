大方廣佛華嚴經卷第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十八

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之五

爾時，善財童子起不可思議恭敬之心，好樂淨法，專向大乘，求諸佛智，親近如來，觀法境界無所障礙，決定實際，住實境界，至三世際，解了三世如虛空際，決定了知三世法際，不作法際，住無礙際，不違業際，決定了知佛際非際，住如來住；滅一切妄想，不著一切佛、一切眷屬、一切世界；知一切眾生非我無實，一切音聲離語言道，解一切色猶如電光。漸漸南行至彼城已，周遍推問彌多羅女為在何所。時，有人答：「今在師子幢王宮內。」聞已，即詣門下求見彼女。時，無量人眾悉入宮中，善財問言：「諸人今者為詣何所？」答言：「我等欲詣彌多羅女聽受正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子起不可思議恭敬之心，好樂淨法，專向大乘，求諸佛智，親近如來，觀法境界無所障礙，決定實際，住實境界，至三世際，解了三世如虛空際，決定了知三世法際，不作法際，住無礙際，不違業際，決定了知佛際非際，住如來住；滅一切妄想，不著一切佛、一切眷屬、一切世界；知一切眾生非我無實，一切音聲離語言道，解一切色猶如電光。漸漸南行至彼城已，周遍推問彌多羅女為在何所。時，有人答：「今在師子幢王宮內。」聞已，即詣門下求見彼女。時，無量人眾悉入宮中，善財問言：「諸人今者為詣何所？」答言：「我等欲詣彌多羅女聽受正法。」

爾時，善財作如是念：「此王宮門自在出入無所障礙。」善財即入，見彼女人處在明淨寶藏法堂，地玻瓈色，瑠璃為柱，金剛為壁，閻浮檀金欄楯窻牖，光明普照，阿僧祇摩尼寶而莊校之；又千寶藏摩尼寶鏡，圓滿莊嚴，眾生所樂，明淨妙寶以為嚴飾；又阿僧祇摩尼寶網羅覆其上，百千金鈴出微妙音；有如是等不可思議眾寶校具，莊嚴講堂。見彼女人身如真金，目髮紺色，處淨水香寶師子座，覆以金網；敷眾寶衣，大眾圍遶，以梵音聲而為說法。見已，頭面禮足遶無數匝，合掌恭敬於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財作如是念：「此王宮門自在出入無所障礙。」善財即入，見彼女人處在明淨寶藏法堂，地玻瓈色，瑠璃為柱，金剛為壁，閻浮檀金欄楯窻牖，光明普照，阿僧祇摩尼寶而莊校之；又千寶藏摩尼寶鏡，圓滿莊嚴，眾生所樂，明淨妙寶以為嚴飾；又阿僧祇摩尼寶網羅覆其上，百千金鈴出微妙音；有如是等不可思議眾寶校具，莊嚴講堂。見彼女人身如真金，目髮紺色，處淨水香寶師子座，覆以金網；敷眾寶衣，大眾圍遶，以梵音聲而為說法。見已，頭面禮足遶無數匝，合掌恭敬於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道？」

答言：「善男子！汝諦觀此法堂莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！汝諦觀此法堂莊嚴。」

爾時，善財見一一瑠璃柱中、一一金剛壁中、一一摩尼鏡中、一一形像中、一一寶中、一一莊嚴中，一一金鈴中、一一寶樹中、一一寶形像中、一一寶瓔珞中，悉見法界等一切如來，從初發心，修菩薩行，成滿大願，功德莊嚴，成等正覺，轉淨法輪，乃至示現無餘涅槃，如淨水中見月影像。善財童子於一切境界莊嚴具中，見一切佛從初發心，乃至示現無餘涅槃，亦復如是，皆是彼女過去善根依果力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見一一瑠璃柱中、一一金剛壁中、一一摩尼鏡中、一一形像中、一一寶中、一一莊嚴中，一一金鈴中、一一寶樹中、一一寶形像中、一一寶瓔珞中，悉見法界等一切如來，從初發心，修菩薩行，成滿大願，功德莊嚴，成等正覺，轉淨法輪，乃至示現無餘涅槃，如淨水中見月影像。善財童子於一切境界莊嚴具中，見一切佛從初發心，乃至示現無餘涅槃，亦復如是，皆是彼女過去善根依果力故。

爾時，善財正念諸佛，恭敬合掌，白言：「大聖！此何法門？」答言：「善男子！是般若波羅蜜普莊嚴法門；我於三十六恒沙佛所修此法門，彼諸如來各以異門，令我入此般若波羅蜜普莊嚴法門。」善財白言：「大聖！此法門者，境界云何？」答言：「善男子！我入此法門，正念思惟，分別受持，生平等時，得普門陀羅尼等百萬阿僧祇陀羅尼門，以為眷屬；所謂：佛剎陀羅尼門、佛陀羅尼門、法陀羅尼門、眾生陀羅尼門、過去陀羅尼門、未來陀羅尼門、現在陀羅尼門、安住實際陀羅尼門、功德陀羅尼門、功德具陀羅尼門、智陀羅尼門、智具陀羅尼門、諸願陀羅尼門、分別諸願陀羅尼門、行陀羅尼門、修集行陀羅尼門、淨行陀羅尼門、滿足行陀羅尼門、業陀羅尼門、不違業陀羅尼門、業流陀羅尼門、業所作陀羅尼門、遠離惡業陀羅尼門、向正業陀羅尼門、業自在陀羅尼門、善行陀羅尼門、善行三昧陀羅尼門、三昧陀羅尼門、隨順三昧陀羅尼門、分別三昧陀羅尼門、無壞三昧陀羅尼門、諸通明陀羅尼門、心海陀羅尼門、種種心陀羅尼門、淨心地陀羅尼門、普照重惡心陀羅尼門、心喜調御師陀羅尼門、發起眾生陀羅尼門、煩惱陀羅尼門、習氣陀羅尼門、煩惱方便陀羅尼門、欲陀羅尼門、眾生所行陀羅尼門、眾生種種業行陀羅尼門、眾生世間自性陀羅尼門、眾生相陀羅尼門、方陀羅尼門、說法陀羅尼門、大悲陀羅尼門、大慈陀羅尼門、寂滅陀羅尼門、諸言語道陀羅尼門、方便非方便陀羅尼門、隨順陀羅尼門、分別陀羅尼門、攝取陀羅尼門、無礙實際陀羅尼門、普陀羅尼門、佛法陀羅尼門、菩薩法陀羅尼門、緣覺法陀羅尼門、聲聞法陀羅尼門、世間法陀羅尼門、世界起陀羅尼門、世界滅陀羅尼門、世界形色陀羅尼門、淨世界陀羅尼門、垢世界陀羅尼門、於淨世界現垢濁剎陀羅尼門、於垢世界現清淨剎陀羅尼門、純淨世界陀羅尼門、純垢世界陀羅尼門、平等世界陀羅尼門、翻覆世界陀羅尼門、伏住世界陀羅尼門、入因陀羅網陀羅尼門、迴轉世界陀羅尼門、住相陀羅尼門、小處置大陀羅尼門、大處置小陀羅尼門、分別佛身陀羅尼門、放佛莊嚴光明網陀羅尼門、分別如來圓滿音聲陀羅尼門、佛正法輪陀羅尼門、生佛法輪陀羅尼門、分別佛法輪陀羅尼門、無壞佛法輪陀羅尼門、佛辯法輪陀羅尼門、向佛法輪陀羅尼門、能作佛事陀羅尼門、向諸佛眾陀羅尼門、分別諸佛大眾陀羅尼門、諸佛無盡大眷屬海陀羅尼門、普照佛力陀羅尼門、如來三昧陀羅尼門、如來三昧神力自在陀羅尼門、究竟佛事陀羅尼門、住佛所住陀羅尼門、佛持陀羅尼門、佛化陀羅尼門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財正念諸佛，恭敬合掌，白言：「大聖！此何法門？」答言：「善男子！是般若波羅蜜普莊嚴法門；我於三十六恒沙佛所修此法門，彼諸如來各以異門，令我入此般若波羅蜜普莊嚴法門。」善財白言：「大聖！此法門者，境界云何？」答言：「善男子！我入此法門，正念思惟，分別受持，生平等時，得普門陀羅尼等百萬阿僧祇陀羅尼門，以為眷屬；所謂：佛剎陀羅尼門、佛陀羅尼門、法陀羅尼門、眾生陀羅尼門、過去陀羅尼門、未來陀羅尼門、現在陀羅尼門、安住實際陀羅尼門、功德陀羅尼門、功德具陀羅尼門、智陀羅尼門、智具陀羅尼門、諸願陀羅尼門、分別諸願陀羅尼門、行陀羅尼門、修集行陀羅尼門、淨行陀羅尼門、滿足行陀羅尼門、業陀羅尼門、不違業陀羅尼門、業流陀羅尼門、業所作陀羅尼門、遠離惡業陀羅尼門、向正業陀羅尼門、業自在陀羅尼門、善行陀羅尼門、善行三昧陀羅尼門、三昧陀羅尼門、隨順三昧陀羅尼門、分別三昧陀羅尼門、無壞三昧陀羅尼門、諸通明陀羅尼門、心海陀羅尼門、種種心陀羅尼門、淨心地陀羅尼門、普照重惡心陀羅尼門、心喜調御師陀羅尼門、發起眾生陀羅尼門、煩惱陀羅尼門、習氣陀羅尼門、煩惱方便陀羅尼門、欲陀羅尼門、眾生所行陀羅尼門、眾生種種業行陀羅尼門、眾生世間自性陀羅尼門、眾生相陀羅尼門、方陀羅尼門、說法陀羅尼門、大悲陀羅尼門、大慈陀羅尼門、寂滅陀羅尼門、諸言語道陀羅尼門、方便非方便陀羅尼門、隨順陀羅尼門、分別陀羅尼門、攝取陀羅尼門、無礙實際陀羅尼門、普陀羅尼門、佛法陀羅尼門、菩薩法陀羅尼門、緣覺法陀羅尼門、聲聞法陀羅尼門、世間法陀羅尼門、世界起陀羅尼門、世界滅陀羅尼門、世界形色陀羅尼門、淨世界陀羅尼門、垢世界陀羅尼門、於淨世界現垢濁剎陀羅尼門、於垢世界現清淨剎陀羅尼門、純淨世界陀羅尼門、純垢世界陀羅尼門、平等世界陀羅尼門、翻覆世界陀羅尼門、伏住世界陀羅尼門、入因陀羅網陀羅尼門、迴轉世界陀羅尼門、住相陀羅尼門、小處置大陀羅尼門、大處置小陀羅尼門、分別佛身陀羅尼門、放佛莊嚴光明網陀羅尼門、分別如來圓滿音聲陀羅尼門、佛正法輪陀羅尼門、生佛法輪陀羅尼門、分別佛法輪陀羅尼門、無壞佛法輪陀羅尼門、佛辯法輪陀羅尼門、向佛法輪陀羅尼門、能作佛事陀羅尼門、向諸佛眾陀羅尼門、分別諸佛大眾陀羅尼門、諸佛無盡大眷屬海陀羅尼門、普照佛力陀羅尼門、如來三昧陀羅尼門、如來三昧神力自在陀羅尼門、究竟佛事陀羅尼門、住佛所住陀羅尼門、佛持陀羅尼門、佛化陀羅尼門

、佛知眾生心心所行陀羅尼門、佛神力自在陀羅尼門、住兜率天陀羅尼門、乃至示現入般涅槃陀羅尼門、饒益無量眾生陀羅尼門、諸甚深法陀羅尼門、諸莊嚴法陀羅尼門、菩提心色法方便陀羅尼門、菩提心起色陀羅尼門、願色陀羅尼門、行色陀羅尼門、通明色陀羅尼門、出生死色陀羅尼門、清淨智色陀羅尼門、清淨慧色陀羅尼門、菩提無量色陀羅尼門、自心淨色陀羅尼門。善男子！我唯知此般若波羅蜜普莊嚴法門，諸大菩薩心如虛空，入深法界，功德成滿，安住出世法，遠離世間行；具足清淨，離癡慧眼，決定了知無量法界，智慧無量與虛空等，得無礙眼，於一切境界無所障礙，住無礙地藏，普照一切，善能分別一切法義，一切世間無能壞者，行世間行無所染著，善巧方便，饒益攝取一切眾生，隨其所應悉能示現，於一切時轉正法輪而得自在；如是功德，我當云何能知、能說？善男子！於此南方有一國土，名曰救度，彼有比丘名曰善現，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、佛知眾生心心所行陀羅尼門、佛神力自在陀羅尼門、住兜率天陀羅尼門、乃至示現入般涅槃陀羅尼門、饒益無量眾生陀羅尼門、諸甚深法陀羅尼門、諸莊嚴法陀羅尼門、菩提心色法方便陀羅尼門、菩提心起色陀羅尼門、願色陀羅尼門、行色陀羅尼門、通明色陀羅尼門、出生死色陀羅尼門、清淨智色陀羅尼門、清淨慧色陀羅尼門、菩提無量色陀羅尼門、自心淨色陀羅尼門。善男子！我唯知此般若波羅蜜普莊嚴法門，諸大菩薩心如虛空，入深法界，功德成滿，安住出世法，遠離世間行；具足清淨，離癡慧眼，決定了知無量法界，智慧無量與虛空等，得無礙眼，於一切境界無所障礙，住無礙地藏，普照一切，善能分別一切法義，一切世間無能壞者，行世間行無所染著，善巧方便，饒益攝取一切眾生，隨其所應悉能示現，於一切時轉正法輪而得自在；如是功德，我當云何能知、能說？善男子！於此南方有一國土，名曰救度，彼有比丘名曰善現，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，辭退南行。

爾時，善財童子正念思惟甚深法門、思惟甚深法界、思惟甚深法地、思惟甚深眾生、思惟甚深諸行、思惟甚深眾生心流、思惟甚深眾生如光、思惟甚深諸法之性、思惟甚深眾生語法、思惟甚深法界圓滿莊嚴、思惟甚深種諸業行、思惟甚深世間業所莊飾。漸漸遊行，至救度國，於城都、聚落、村邑、市里、仙人住處、山林、曠野，周遍推求善現比丘。見彼比丘在林經行，形貌端嚴顏容姝妙；其髮右旋如紺青色，頂有肉髻，身色紫金，其目長廣如青蓮華，脣口丹色如頻婆果，頸項圓直脩短得所，胸有德字勝妙莊嚴，七處平滿；其臂纖長，手指縵網金輪莊嚴，𦟛髀鹿腨，腰腹不現，師子上身如淨居天；其身圓滿如尼拘樹王，相好莊嚴如雪山王，出諸良藥，圓光一尋，諸根調伏，目視安諦，智慧無礙，猶如大海；其心不動，一切世間所不能壞，天龍八部恭敬圍遶。彼比丘經行時，地天持地，步天出寶蓮華隨覆其迹，無盡圓滿天除滅眾闇，覺天雨雜華雲，不動藏天現諸寶藏，普光勝虛空天莊嚴虛空，妙德海天散寶供養，離垢藏須彌山天合掌禮侍恭敬供養，無礙力天起香華風雲而供養之，夜天以莊嚴身五體敬禮，常覺日天持明淨寶幢莊嚴虛空除滅闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟甚深法門、思惟甚深法界、思惟甚深法地、思惟甚深眾生、思惟甚深諸行、思惟甚深眾生心流、思惟甚深眾生如光、思惟甚深諸法之性、思惟甚深眾生語法、思惟甚深法界圓滿莊嚴、思惟甚深種諸業行、思惟甚深世間業所莊飾。漸漸遊行，至救度國，於城都、聚落、村邑、市里、仙人住處、山林、曠野，周遍推求善現比丘。見彼比丘在林經行，形貌端嚴顏容姝妙；其髮右旋如紺青色，頂有肉髻，身色紫金，其目長廣如青蓮華，脣口丹色如頻婆果，頸項圓直脩短得所，胸有德字勝妙莊嚴，七處平滿；其臂纖長，手指縵網金輪莊嚴，𦟛髀鹿腨，腰腹不現，師子上身如淨居天；其身圓滿如尼拘樹王，相好莊嚴如雪山王，出諸良藥，圓光一尋，諸根調伏，目視安諦，智慧無礙，猶如大海；其心不動，一切世間所不能壞，天龍八部恭敬圍遶。彼比丘經行時，地天持地，步天出寶蓮華隨覆其迹，無盡圓滿天除滅眾闇，覺天雨雜華雲，不動藏天現諸寶藏，普光勝虛空天莊嚴虛空，妙德海天散寶供養，離垢藏須彌山天合掌禮侍恭敬供養，無礙力天起香華風雲而供養之，夜天以莊嚴身五體敬禮，常覺日天持明淨寶幢莊嚴虛空除滅闇冥。

爾時，善財往詣其所，頭面禮足，白言：「大聖！我向阿耨多羅三藐三菩提求菩薩行，我聞大聖善能開導諸菩薩道，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道，願分別說。」答言：「善男子！我年既少，出家日近，自我生來，於三十八恒沙佛所淨修梵行，或於一佛所，七日七夜淨修梵行，或餘佛所半月、一月、一歲、百歲、億那由他歲、乃至不可說不可說歲，或一小劫、半劫、一劫、或阿僧祇劫、乃至不可說不可說阿僧祇劫，淨修梵行。彼諸佛所，聞法受持，不違其教，莊嚴諸願，究竟淨修菩薩諸行，具足六波羅蜜。知菩提境界，知種種法輪，守護佛法，乃至正法滅盡，嚴淨一切諸佛世界，出生三昧大願力故；究竟菩薩一切淨行，出生菩薩一切行願力故；淨一切佛諸波羅蜜，出生普賢諸行力故。善男子！我不離此經行處，悉見十方智慧無礙故；一切法界悉現在前，於一念中過不可說不可說諸世界故；於一念中嚴淨不可說諸佛世界，出生大願力故；不可說不可說眾生方便門悉現在前，具十力智，出生普賢菩薩行願力故；見不可說不可說諸佛悉現在前，於一念中恭敬供養不可說不可說世界微塵等佛，恭敬供養如來願力故；能聞受持不可說不可說諸佛法雲，分別了知阿僧祇諸法趣，出生法輪陀羅尼力故；不可說不可說菩薩行悉現在前，一切諸行皆悉清淨，滿足菩薩因陀羅網行願力故；不可說不可說諸三昧海悉現在前，一切三昧皆悉淨滿一三昧，出生一切三昧力故；不可說不可說諸根海皆現在前，一切根輪隨順時輪，出生安住諸根際願力故；不可說不可說時輪悉現在前，能一切時轉淨法輪，出生究竟眾生願力故；一切三世海悉現在前，分別一切世界三世，出生隨順智慧光明願力故。善男子！我唯知此隨順菩薩燈明法門，諸金剛燈菩薩生諸佛家，具足成就不死命根無盡智慧；成無壞身，肢體具足，隨其所應悉能顯現；具妙形色，世無倫匹，毒刃火災所不能害；身如金剛不可沮壞，降伏眾魔制諸外道；身真金色超出世間，隨其所應無不聞見，普觀世間雨甘露法；普照一切滅諸障礙，見者無厭，拔斷一切諸不善根，起妙善根，難遇難見。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有一國土，名曰輸那，彼有童子名釋天主，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財往詣其所，頭面禮足，白言：「大聖！我向阿耨多羅三藐三菩提求菩薩行，我聞大聖善能開導諸菩薩道，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道，願分別說。」答言：「善男子！我年既少，出家日近，自我生來，於三十八恒沙佛所淨修梵行，或於一佛所，七日七夜淨修梵行，或餘佛所半月、一月、一歲、百歲、億那由他歲、乃至不可說不可說歲，或一小劫、半劫、一劫、或阿僧祇劫、乃至不可說不可說阿僧祇劫，淨修梵行。彼諸佛所，聞法受持，不違其教，莊嚴諸願，究竟淨修菩薩諸行，具足六波羅蜜。知菩提境界，知種種法輪，守護佛法，乃至正法滅盡，嚴淨一切諸佛世界，出生三昧大願力故；究竟菩薩一切淨行，出生菩薩一切行願力故；淨一切佛諸波羅蜜，出生普賢諸行力故。善男子！我不離此經行處，悉見十方智慧無礙故；一切法界悉現在前，於一念中過不可說不可說諸世界故；於一念中嚴淨不可說諸佛世界，出生大願力故；不可說不可說眾生方便門悉現在前，具十力智，出生普賢菩薩行願力故；見不可說不可說諸佛悉現在前，於一念中恭敬供養不可說不可說世界微塵等佛，恭敬供養如來願力故；能聞受持不可說不可說諸佛法雲，分別了知阿僧祇諸法趣，出生法輪陀羅尼力故；不可說不可說菩薩行悉現在前，一切諸行皆悉清淨，滿足菩薩因陀羅網行願力故；不可說不可說諸三昧海悉現在前，一切三昧皆悉淨滿一三昧，出生一切三昧力故；不可說不可說諸根海皆現在前，一切根輪隨順時輪，出生安住諸根際願力故；不可說不可說時輪悉現在前，能一切時轉淨法輪，出生究竟眾生願力故；一切三世海悉現在前，分別一切世界三世，出生隨順智慧光明願力故。善男子！我唯知此隨順菩薩燈明法門，諸金剛燈菩薩生諸佛家，具足成就不死命根無盡智慧；成無壞身，肢體具足，隨其所應悉能顯現；具妙形色，世無倫匹，毒刃火災所不能害；身如金剛不可沮壞，降伏眾魔制諸外道；身真金色超出世間，隨其所應無不聞見，普觀世間雨甘露法；普照一切滅諸障礙，見者無厭，拔斷一切諸不善根，起妙善根，難遇難見。我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有一國土，名曰輸那，彼有童子名釋天主，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子專求菩薩莊嚴正道，菩薩諸力照心修行，菩薩無壞無盡諸功德行，成滿菩薩堅固大願，以大莊嚴而自莊嚴，一切無畏，不退堅固正直之心，受持一切菩薩行雲，受持菩薩正法之雲而無厭足，恭敬一切菩薩功德，攝取一切眾生，常欲超出生死曠野，樂欲見聞恭敬親近，於善知識心無厭倦；頭面禮足，恭敬無量，隨順教誨，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子專求菩薩莊嚴正道，菩薩諸力照心修行，菩薩無壞無盡諸功德行，成滿菩薩堅固大願，以大莊嚴而自莊嚴，一切無畏，不退堅固正直之心，受持一切菩薩行雲，受持菩薩正法之雲而無厭足，恭敬一切菩薩功德，攝取一切眾生，常欲超出生死曠野，樂欲見聞恭敬親近，於善知識心無厭倦；頭面禮足，恭敬無量，隨順教誨，辭退南行。

爾時，善財童子與天龍大眾眷屬圍遶，至輸那國，周遍推求釋天主童子。時，虛空中有諸天龍而告之曰：「善男子！此童子在善城門外河水之側。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子與天龍大眾眷屬圍遶，至輸那國，周遍推求釋天主童子。時，虛空中有諸天龍而告之曰：「善男子！此童子在善城門外河水之側。」

爾時，善財見釋天主與一萬童子弄沙嬉戲，即詣其所，頭面禮足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見釋天主與一萬童子弄沙嬉戲，即詣其所，頭面禮足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願解說。」

答言：「善男子！文殊師利教我相黶子法，算數法、印法，我因知此三種法故；得一切巧術智慧法門。善男子！我因此法門故，知黶子、算數、印性，疾病、中毒、為鬼所著、諸魔所持悉能消伏；立大小城、都邑、聚落、善惡之相、田業商估一切眾生身肢節相、善趣惡趣行業之相，知此眾生之於善趣，知此眾生之於惡趣，此聲聞、此緣覺、此如來地諸方便相，如是等事我悉了知，普令眾生修學此法。復次，善男子！我亦了知菩薩算數之法，所謂：百千為一羅叉、百千羅叉為一拘利、百千拘利為一那由他、廣說如阿僧祇品。善男子！若有無量百由旬等大沙聚，我悉分別算知其數。善男子！如算法能知沙聚，算知東方一切世界，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。算知一切世界中一切劫、一切佛、一切法、一切菩薩、一切業，算數了知一切世界中一切四諦名號，亦復如是。善男子！我唯知此巧術智慧法門，諸大菩薩深入一切算數法門，算數一切法深入三世算數之法；算數一切眾生、算數一切法、算數一切佛、算數一切佛名號、算數一切菩薩、一切算數轉自在輪菩薩。我當云何能知、能說彼功德行，發明境界，讚歎諸力，顯正直心，說功德具，說諸大願，顯現清淨諸波羅蜜，說功德藏勝妙智慧。善男子！於此南方，有城名曰海住，有優婆夷名曰自在，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！文殊師利教我相黶子法，算數法、印法，我因知此三種法故；得一切巧術智慧法門。善男子！我因此法門故，知黶子、算數、印性，疾病、中毒、為鬼所著、諸魔所持悉能消伏；立大小城、都邑、聚落、善惡之相、田業商估一切眾生身肢節相、善趣惡趣行業之相，知此眾生之於善趣，知此眾生之於惡趣，此聲聞、此緣覺、此如來地諸方便相，如是等事我悉了知，普令眾生修學此法。復次，善男子！我亦了知菩薩算數之法，所謂：百千為一羅叉、百千羅叉為一拘利、百千拘利為一那由他、廣說如阿僧祇品。善男子！若有無量百由旬等大沙聚，我悉分別算知其數。善男子！如算法能知沙聚，算知東方一切世界，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。算知一切世界中一切劫、一切佛、一切法、一切菩薩、一切業，算數了知一切世界中一切四諦名號，亦復如是。善男子！我唯知此巧術智慧法門，諸大菩薩深入一切算數法門，算數一切法深入三世算數之法；算數一切眾生、算數一切法、算數一切佛、算數一切佛名號、算數一切菩薩、一切算數轉自在輪菩薩。我當云何能知、能說彼功德行，發明境界，讚歎諸力，顯正直心，說功德具，說諸大願，顯現清淨諸波羅蜜，說功德藏勝妙智慧。善男子！於此南方，有城名曰海住，有優婆夷名曰自在，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子聞善知識教，歡喜無量，得未曾有奇特正直心寶，其心弘廣，普覆眾生，得算數諸佛次第出世自在法門，淨法圓滿，智慧究竟，分別顯現一切諸趣，於三世境界無所障礙，出生無盡功德海心，得大智慧自在光明，斷三界縛；頭面禮足，右遶三匝，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞善知識教，歡喜無量，得未曾有奇特正直心寶，其心弘廣，普覆眾生，得算數諸佛次第出世自在法門，淨法圓滿，智慧究竟，分別顯現一切諸趣，於三世境界無所障礙，出生無盡功德海心，得大智慧自在光明，斷三界縛；頭面禮足，右遶三匝，辭退南行。

爾時，善財童子於善知識心無厭足，猶如大海吞納眾流；善知識日，明淨慧光開發其心，猶蓮華敷長養一切善根，萌芽莖節枝葉功德大樹；善知識月，能以清涼教法光明，除眾熱惱；善知識者如夏雪山，眾獸所集樂；善知識心，猶如大海，眾寶充滿；善知識教長養法身，如閻浮樹華果具足，心常樂住；善知識教法譬如龍王，於虛空中神變自在；善知識教起大寶山，顯現一切；以善知識教而自圍遶，猶如帝釋降阿修羅，無能壞者。漸漸遊行至海住城，周遍推求自在優婆夷；時，有人言：「善男子！此優婆夷在此城中深宮之內。」善財聞已，往詣宮門，敬心而立；彼優婆夷所住之處，廣博嚴飾，眾寶垣牆，周匝圍遶；開置四門，阿僧祇寶以為莊嚴。善財進入，見優婆夷處師子座，年在盛美，容色殊妙，觀者無厭；除莊嚴具，素服被髮，身色光明，除佛菩薩餘無能及。於其宮內敷十億床，出過天人，菩薩宿世行業所造；衣服、飲食、眾妙寶物諸莊嚴具，常開四門，周給一切而無窮盡。一萬女眾眷屬圍遶，容色威儀悉如諸天，猶如莊嚴眾妙寶樹，口常演出天妙音聲，敬樂觀察此優婆夷，禮拜供養。彼諸女身常出妙香普熏大城，若有聞者皆得不退菩提之心、無怒害心、無怨敵心、無慳嫉心、無幻偽心、無諂曲心、無貪愛心、無瞋恚心、無懈怠心、無量心、平等心、大慈心、益眾生心、淨持戒心、無求欲心，聞彼音聲皆悉歡喜，身心柔軟，其有見者皆得離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於善知識心無厭足，猶如大海吞納眾流；善知識日，明淨慧光開發其心，猶蓮華敷長養一切善根，萌芽莖節枝葉功德大樹；善知識月，能以清涼教法光明，除眾熱惱；善知識者如夏雪山，眾獸所集樂；善知識心，猶如大海，眾寶充滿；善知識教長養法身，如閻浮樹華果具足，心常樂住；善知識教法譬如龍王，於虛空中神變自在；善知識教起大寶山，顯現一切；以善知識教而自圍遶，猶如帝釋降阿修羅，無能壞者。漸漸遊行至海住城，周遍推求自在優婆夷；時，有人言：「善男子！此優婆夷在此城中深宮之內。」善財聞已，往詣宮門，敬心而立；彼優婆夷所住之處，廣博嚴飾，眾寶垣牆，周匝圍遶；開置四門，阿僧祇寶以為莊嚴。善財進入，見優婆夷處師子座，年在盛美，容色殊妙，觀者無厭；除莊嚴具，素服被髮，身色光明，除佛菩薩餘無能及。於其宮內敷十億床，出過天人，菩薩宿世行業所造；衣服、飲食、眾妙寶物諸莊嚴具，常開四門，周給一切而無窮盡。一萬女眾眷屬圍遶，容色威儀悉如諸天，猶如莊嚴眾妙寶樹，口常演出天妙音聲，敬樂觀察此優婆夷，禮拜供養。彼諸女身常出妙香普熏大城，若有聞者皆得不退菩提之心、無怒害心、無怨敵心、無慳嫉心、無幻偽心、無諂曲心、無貪愛心、無瞋恚心、無懈怠心、無量心、平等心、大慈心、益眾生心、淨持戒心、無求欲心，聞彼音聲皆悉歡喜，身心柔軟，其有見者皆得離欲。

爾時，善財頭面禮彼優婆夷足，敬心右遶，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財頭面禮彼優婆夷足，敬心右遶，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

答言：「善男子！我成就無盡功德藏莊嚴法門，以一器食施百眾生，隨其所欲皆得充滿千眾生、百千眾生、億眾生、千億眾生、百千億眾生、那由他眾生、百那由他眾生、百千那由他眾生、乃至不可說不可說眾生、閻浮提微塵等眾生、乃至不可說不可說佛剎微塵等眾生，隨其所欲皆悉充滿而無損減。又復施與上味美膳、輦輿、衣服、華鬘、妙香、末香、塗香、寶莊嚴具。又施床座、車乘、妙蓋、幢幡，如是等種種諸物，隨其所欲悉令充滿，皆大歡喜。善男子！於東方一世界、乃至不可說不可說世界、閻浮提微塵等世界、乃至不可說不可說佛剎微塵等世界中，一切聲聞、緣覺，食我食已，悉成道果。又於東方乃至不可說不可說佛剎微塵等世界中，一生補處菩薩，食我食已，降魔成道；南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。善男子！汝見我此一萬眷屬女不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我成就無盡功德藏莊嚴法門，以一器食施百眾生，隨其所欲皆得充滿千眾生、百千眾生、億眾生、千億眾生、百千億眾生、那由他眾生、百那由他眾生、百千那由他眾生、乃至不可說不可說眾生、閻浮提微塵等眾生、乃至不可說不可說佛剎微塵等眾生，隨其所欲皆悉充滿而無損減。又復施與上味美膳、輦輿、衣服、華鬘、妙香、末香、塗香、寶莊嚴具。又施床座、車乘、妙蓋、幢幡，如是等種種諸物，隨其所欲悉令充滿，皆大歡喜。善男子！於東方一世界、乃至不可說不可說世界、閻浮提微塵等世界、乃至不可說不可說佛剎微塵等世界中，一切聲聞、緣覺，食我食已，悉成道果。又於東方乃至不可說不可說佛剎微塵等世界中，一生補處菩薩，食我食已，降魔成道；南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。善男子！汝見我此一萬眷屬女不？」

「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，已見。」

「善男子！如是等百萬阿僧祇菩薩悉我同行、同願、同善根、同修道、同欲性、同淨正念、同清淨趣、同菩提無量、同得諸根、同心依果、同境界、同正趣離生、同真實義、同明正法、同具菩薩清淨妙色、同無量力、同堅精進、同正法音、同語言道、同諸功德、同清淨業、同清淨報、同清淨大悲救護一切、同清淨業不違因緣、同清淨口業於一切佛眾隨其所應悉為說法、同恭敬供養諸佛、同決定知一切諸法、同得菩薩清淨諸地，此諸菩薩取我器食，於一念頃遍遊十方，供養一切聲聞、緣覺、菩薩、諸佛及施餓鬼，悉令滿足，而我器食無所損減。善男子！我此器食隨應諸天悉令充滿，乃至施人亦復如是。善男子！且待須臾，汝自見之。」善財即見無量人眾從四門入，彼優婆夷皆令安坐，隨所適樂悉令充悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是等百萬阿僧祇菩薩悉我同行、同願、同善根、同修道、同欲性、同淨正念、同清淨趣、同菩提無量、同得諸根、同心依果、同境界、同正趣離生、同真實義、同明正法、同具菩薩清淨妙色、同無量力、同堅精進、同正法音、同語言道、同諸功德、同清淨業、同清淨報、同清淨大悲救護一切、同清淨業不違因緣、同清淨口業於一切佛眾隨其所應悉為說法、同恭敬供養諸佛、同決定知一切諸法、同得菩薩清淨諸地，此諸菩薩取我器食，於一念頃遍遊十方，供養一切聲聞、緣覺、菩薩、諸佛及施餓鬼，悉令滿足，而我器食無所損減。善男子！我此器食隨應諸天悉令充滿，乃至施人亦復如是。善男子！且待須臾，汝自見之。」善財即見無量人眾從四門入，彼優婆夷皆令安坐，隨所適樂悉令充悅。

「善男子！我唯得此無盡功德藏莊嚴法門，諸大菩薩無盡功德藏海猶如虛空，以無量功德熏修其心，如隨意寶，滿足一切眾生願故，大功德城悉滅一切諸貧苦故，功德須彌雨眾寶故，大功德藏開法城門故，功德燈明滅貧闇故，大功德蓋勝妙善根覆一切眾生故；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰大興，彼有長者名甘露頂，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此無盡功德藏莊嚴法門，諸大菩薩無盡功德藏海猶如虛空，以無量功德熏修其心，如隨意寶，滿足一切眾生願故，大功德城悉滅一切諸貧苦故，功德須彌雨眾寶故，大功德藏開法城門故，功德燈明滅貧闇故，大功德蓋勝妙善根覆一切眾生故；我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名曰大興，彼有長者名甘露頂，汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，憶念不捨，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，憶念不捨，辭退南行。

爾時，善財童子得無盡功德光明法門，正念思惟彼功德海，觀察彼虛空功德、趣彼功德聚、登彼功德山、攝彼功德藏、盡彼功德底、度彼功德海、淨彼圓滿功德、周遍觀察彼諸功德、隨彼功德藏、持彼功德教、淨彼功德性。漸漸遊行至大興城，周遍推求長者甘露頂，樂求善知識；以善知識熏其身心，於善知識起正直心，觀善知識常無厭足，學善知識勇猛精進，求善知識一切善根，同善知識一切善根，於善知識無嫌恨心，滿功德藏，學善知識種種方便；雖不由他悟而常親近諸善知識，長諸善根，淨修菩提正直之心，增長一切菩薩諸根，成就一切善根，滿足大願。發廣大悲，近一切智，不離諸佛；增長普賢菩薩所行，如來光明常照其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得無盡功德光明法門，正念思惟彼功德海，觀察彼虛空功德、趣彼功德聚、登彼功德山、攝彼功德藏、盡彼功德底、度彼功德海、淨彼圓滿功德、周遍觀察彼諸功德、隨彼功德藏、持彼功德教、淨彼功德性。漸漸遊行至大興城，周遍推求長者甘露頂，樂求善知識；以善知識熏其身心，於善知識起正直心，觀善知識常無厭足，學善知識勇猛精進，求善知識一切善根，同善知識一切善根，於善知識無嫌恨心，滿功德藏，學善知識種種方便；雖不由他悟而常親近諸善知識，長諸善根，淨修菩提正直之心，增長一切菩薩諸根，成就一切善根，滿足大願。發廣大悲，近一切智，不離諸佛；增長普賢菩薩所行，如來光明常照其心。

爾時，善財見甘露頂於彼城內，處七寶堂阿僧祇寶師子座上，金剛伊尼羅寶以為座足，離垢寶藏而以校飾，五百寶像以為莊嚴，建眾寶幢、垂寶繒幡、張眾寶帳，無量寶網羅覆其上。有人手執閻浮檀金蓋，瑠璃為竿，復有執持離垢寶拂侍立左右，眾妙雜香而以熏之，雨天華雲，作五百種勝妙妓樂娛樂。城內一萬大眾，周匝圍遶，顏容姝妙，天人無倫，成就菩薩直心，莊嚴眾生，悉常隨順甘露頂教，宿世同修諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見甘露頂於彼城內，處七寶堂阿僧祇寶師子座上，金剛伊尼羅寶以為座足，離垢寶藏而以校飾，五百寶像以為莊嚴，建眾寶幢、垂寶繒幡、張眾寶帳，無量寶網羅覆其上。有人手執閻浮檀金蓋，瑠璃為竿，復有執持離垢寶拂侍立左右，眾妙雜香而以熏之，雨天華雲，作五百種勝妙妓樂娛樂。城內一萬大眾，周匝圍遶，顏容姝妙，天人無倫，成就菩薩直心，莊嚴眾生，悉常隨順甘露頂教，宿世同修諸善根故。

爾時，善財頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我為利益一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，所謂：滅一切眾生苦惱，令安隱住，究竟快樂，度生死海，到法寶洲，消竭貪愛，修大悲念，除五欲渴，樂一切智，令究竟度生死曠野，常樂一切諸佛功德，超出三界至薩婆若城，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，攝一切眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財頭面禮足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面住，白言：「大聖！我為利益一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，所謂：滅一切眾生苦惱，令安隱住，究竟快樂，度生死海，到法寶洲，消竭貪愛，修大悲念，除五欲渴，樂一切智，令究竟度生死曠野，常樂一切諸佛功德，超出三界至薩婆若城，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，攝一切眾生？」

長者答言：「善哉！善哉！童子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。若能發心學菩薩道、修菩薩行，此人難得；求善知識，見善知識，親近恭敬；於善知識，其心不退而無厭足。善男子！汝見我此一萬眷屬不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善哉！善哉！童子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。若能發心學菩薩道、修菩薩行，此人難得；求善知識，見善知識，親近恭敬；於善知識，其心不退而無厭足。善男子！汝見我此一萬眷屬不？」

「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，已見。」

「我本為彼說種種法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，生如來家，修白淨法，滿足無量諸波羅蜜，具佛十力；離世間姓、立如來姓；壞生死輪、轉淨法輪；滅三惡道、立正法趣。善男子！當知菩薩悉能救護一切眾生。善男子！我成就此如意功德寶藏法門，隨其所須悉滿彼願，謂以眾寶、車乘、象馬、僮僕、衣服、飲食、香華、末香、燈明、湯藥、幢幡、繒蓋、隨意眷屬、天冠、寶飾、一切珍玩、資生之具，盡給施之，乃至以法廣施眾生。善男子！且待須臾，汝自見之。」即時，善財見諸方國、城邑、聚落，一切眾生來詣其所，悉命令坐。時，甘露頂仰視虛空，隨諸來會一切所須，悉從空下，滿足其願；既充願已，為說正法，悉令長養諸功德藏，消生死愛，渴仰佛法，乃至具足大人味味之相；滅貧窮苦，富甘露財，降伏眾魔，無能壞者，成就十力無上智慧；如是等類，悉滿願已，皆大歡喜，隨所來方各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本為彼說種種法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，生如來家，修白淨法，滿足無量諸波羅蜜，具佛十力；離世間姓、立如來姓；壞生死輪、轉淨法輪；滅三惡道、立正法趣。善男子！當知菩薩悉能救護一切眾生。善男子！我成就此如意功德寶藏法門，隨其所須悉滿彼願，謂以眾寶、車乘、象馬、僮僕、衣服、飲食、香華、末香、燈明、湯藥、幢幡、繒蓋、隨意眷屬、天冠、寶飾、一切珍玩、資生之具，盡給施之，乃至以法廣施眾生。善男子！且待須臾，汝自見之。」即時，善財見諸方國、城邑、聚落，一切眾生來詣其所，悉命令坐。時，甘露頂仰視虛空，隨諸來會一切所須，悉從空下，滿足其願；既充願已，為說正法，悉令長養諸功德藏，消生死愛，渴仰佛法，乃至具足大人味味之相；滅貧窮苦，富甘露財，降伏眾魔，無能壞者，成就十力無上智慧；如是等類，悉滿願已，皆大歡喜，隨所來方各還本處。

「善男子！我唯知此如意功德寶藏法門，諸大菩薩具足一切自在功德，成就寶手，覆一切剎，雨無量雲；謂：眾寶雲、種種色莊嚴雲、種種色寶天冠雲、種種色衣雲、種種妙聲雲、種種華雲、種種周羅摩尼寶雲、種種色香雲、種種色蓋雲、種種色幢幡雲，皆悉充滿一切世界、一切佛剎、一切諸佛及其眷屬，為教化一切眾生，令供養一切佛故；我當云何能知、能說彼菩薩行，顯其自在？善男子！於此南方，有城名師子重閣；彼有長者名法寶周羅；汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此如意功德寶藏法門，諸大菩薩具足一切自在功德，成就寶手，覆一切剎，雨無量雲；謂：眾寶雲、種種色莊嚴雲、種種色寶天冠雲、種種色衣雲、種種妙聲雲、種種華雲、種種周羅摩尼寶雲、種種色香雲、種種色蓋雲、種種色幢幡雲，皆悉充滿一切世界、一切佛剎、一切諸佛及其眷屬，為教化一切眾生，令供養一切佛故；我當云何能知、能說彼菩薩行，顯其自在？善男子！於此南方，有城名師子重閣；彼有長者名法寶周羅；汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子歡喜踊躍，頭面敬禮，遶無數匝，如弟子法。作如是念：「因善知識得一切智，於善知識生無壞心，聞善知識教悉能隨順，調伏諸根。」作是念已，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜踊躍，頭面敬禮，遶無數匝，如弟子法。作如是念：「因善知識得一切智，於善知識生無壞心，聞善知識教悉能隨順，調伏諸根。」作是念已，辭退南行。

爾時，善財童子正念如意功德寶藏法門，守護彼功德藏，淨彼功德須彌山王，得彼功德海之源底，開彼功德藏，觀彼功德藏，圓滿清淨彼功德藏，攝彼功德藏，出生長養彼功德藏力。漸漸遊行，至於彼城，周遍推求長者法寶周羅，於道遇見，頭面禮足，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」時，彼長者執善財手，將歸其家：「善男子！且觀我家。」爾時，善財遍觀舍宅，悉閻浮檀金色，七寶為牆，周匝圍遶；瑠璃莊嚴，硨磲為柱，敷赤真珠寶師子座，建師子寶幢，張瑠璃寶帳，如意珠網羅覆其上，阿僧祇寶而莊嚴之；馬碯寶池，八功德水盈滿其中；一切寶樹周匝圍遶，其宅廣大十重八門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念如意功德寶藏法門，守護彼功德藏，淨彼功德須彌山王，得彼功德海之源底，開彼功德藏，觀彼功德藏，圓滿清淨彼功德藏，攝彼功德藏，出生長養彼功德藏力。漸漸遊行，至於彼城，周遍推求長者法寶周羅，於道遇見，頭面禮足，合掌恭敬，於一面住，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」時，彼長者執善財手，將歸其家：「善男子！且觀我家。」爾時，善財遍觀舍宅，悉閻浮檀金色，七寶為牆，周匝圍遶；瑠璃莊嚴，硨磲為柱，敷赤真珠寶師子座，建師子寶幢，張瑠璃寶帳，如意珠網羅覆其上，阿僧祇寶而莊嚴之；馬碯寶池，八功德水盈滿其中；一切寶樹周匝圍遶，其宅廣大十重八門。

爾時，善財見最下重設眾肴膳，惠施一切；見第二重施雜寶衣；見第三重施惠一切寶莊嚴具；見第四重施內眷屬，悉履善行，巧於語言；見第五重乃至五住菩薩雲集其中，結集正法，離世間樂，出一切論諸陀羅尼三昧法印，分別三昧智慧光明；見第六重得般若波羅蜜菩薩充滿其中，具甚深智，得寂靜明智慧藏地無礙法門，超出三有境界無礙，念不二法，結集般若波羅蜜門，分別解說般若波羅蜜門，所謂：寂滅藏般若波羅蜜門、分別一切眾生般若波羅蜜門、不動轉般若波羅蜜門、離欲普照般若波羅蜜門、不可壞藏般若波羅蜜門、一切眾生淨眼般若波羅蜜門、海藏般若波羅蜜門、普眼般若波羅蜜門、一切無盡方便海般若波羅蜜門、隨順眾生普照無礙般若波羅蜜門、慶雲漸下般若波羅蜜門，結集如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門，彼菩薩眾不可說莊嚴而莊嚴之；見第七重響忍菩薩充滿其中，出方便智，悉能聞持諸佛法雲；見第八重常住菩薩充滿其中，具諸神通，遍一切剎，照一切眾生、一切法界，具足法身，詣一切佛無所障礙，悉能受持一切佛法，見第九重補處菩薩充滿其中，見第十重一切如來充滿其中，從初發心，修菩薩行，超出生死，滿足大願，神力自在，一切佛剎及其眷屬轉淨法輪，化度眾生顯現住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見最下重設眾肴膳，惠施一切；見第二重施雜寶衣；見第三重施惠一切寶莊嚴具；見第四重施內眷屬，悉履善行，巧於語言；見第五重乃至五住菩薩雲集其中，結集正法，離世間樂，出一切論諸陀羅尼三昧法印，分別三昧智慧光明；見第六重得般若波羅蜜菩薩充滿其中，具甚深智，得寂靜明智慧藏地無礙法門，超出三有境界無礙，念不二法，結集般若波羅蜜門，分別解說般若波羅蜜門，所謂：寂滅藏般若波羅蜜門、分別一切眾生般若波羅蜜門、不動轉般若波羅蜜門、離欲普照般若波羅蜜門、不可壞藏般若波羅蜜門、一切眾生淨眼般若波羅蜜門、海藏般若波羅蜜門、普眼般若波羅蜜門、一切無盡方便海般若波羅蜜門、隨順眾生普照無礙般若波羅蜜門、慶雲漸下般若波羅蜜門，結集如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門，彼菩薩眾不可說莊嚴而莊嚴之；見第七重響忍菩薩充滿其中，出方便智，悉能聞持諸佛法雲；見第八重常住菩薩充滿其中，具諸神通，遍一切剎，照一切眾生、一切法界，具足法身，詣一切佛無所障礙，悉能受持一切佛法，見第九重補處菩薩充滿其中，見第十重一切如來充滿其中，從初發心，修菩薩行，超出生死，滿足大願，神力自在，一切佛剎及其眷屬轉淨法輪，化度眾生顯現住持。

爾時，善財見如是等奇特事已，白言：「大聖！我未曾見如是清淨大眾，昔於何處種諸善根，今得如是勝妙果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見如是等奇特事已，白言：「大聖！我未曾見如是清淨大眾，昔於何處種諸善根，今得如是勝妙果報？」

「善男子！我憶過去無量光明法界普莊嚴王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興于世。彼佛入城，我以香華妓樂而供養之；供養已，持此善根迴向三處，謂：滅除貧苦、常見諸佛菩薩及善知識、恒聞正法故獲斯報。善男子！我唯知此滿足大願法門，諸大寶海菩薩得不可壞清淨法身、不可壞法雲普覆一切、具足成就不可壞功德、不可壞大功德網普覆一切、入不可壞三昧境界、具足菩薩不可壞善根、住不可壞如來所住不可壞智慧究竟三世、住一切劫而無疲倦、住不可壞普眼境界地、我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名實利根，城名普門，彼有長者名普眼妙香；汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我憶過去無量光明法界普莊嚴王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興于世。彼佛入城，我以香華妓樂而供養之；供養已，持此善根迴向三處，謂：滅除貧苦、常見諸佛菩薩及善知識、恒聞正法故獲斯報。善男子！我唯知此滿足大願法門，諸大寶海菩薩得不可壞清淨法身、不可壞法雲普覆一切、具足成就不可壞功德、不可壞大功德網普覆一切、入不可壞三昧境界、具足菩薩不可壞善根、住不可壞如來所住不可壞智慧究竟三世、住一切劫而無疲倦、住不可壞普眼境界地、我當云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土名實利根，城名普門，彼有長者名普眼妙香；汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面敬禮法寶周羅足已，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮法寶周羅足已，辭退南行。