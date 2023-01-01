大方廣佛華嚴經卷第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十七

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之四

爾時，善財童子正念思惟解脫長者教，念不可思議菩薩法門，思惟不可思議菩薩慧光，隨順深入不可思議甚深法界，攝取菩薩不可思議淨妙功德，顯現如來不可思議自在神力，解了不可思議莊嚴佛剎，分別知佛不可思議住持莊嚴安住境界，思惟不可思議菩薩境界三昧莊嚴，分別不可思議世界究竟無礙，向不可思議菩薩堅固淨業，深心受持不可思議淨業諸願。漸趣南方，至莊嚴閻浮提頂國，周遍推求海幢比丘；見在靜處，結跏趺坐，三昧正受，滅出入息，身安不動，寂然無覺。從其足下，出阿僧祇長者、阿僧祇婆羅門，皆悉頂冠眾寶天冠，各齎妙寶上味飲食，一切寶衣、香華、寶鬘、末香、塗香資生之具，攝諸貧窮，安慰撫接，雨眾寶物；令一切眾生皆大歡喜，充滿十方。從其兩膝，出剎利婆羅門，皆悉聰慧；形色威儀，服飾莊嚴，皆悉不同；以微妙音，訓導眾生，離惡修善，住真實義，說四攝法，令眾生歡喜，充滿十方。從腰兩邊，出一切眾生數等，五通仙人；或服草衣，或樹皮衣，皆執澡瓶，持三奇杖，威儀庠序，無有變異；遊行虛空，讚歎三寶，為眾生說清淨梵行，調伏諸根，演真實義，攝取世間，令諸眾生入智慧海，又復演說世間諸論，令次第住一切善根，充滿十方。從其兩脇，出不可思議龍、不可思議龍女，顯現不可思議諸龍自在，攝取眾生；雨不可思議香莊嚴雲、華莊嚴雲、鬘莊嚴雲、寶蓋莊嚴雲、寶幡莊嚴雲、眾寶莊嚴雲、無價摩尼寶莊嚴雲、寶瓔珞莊嚴雲、寶座莊嚴雲、寶宮殿莊嚴雲、寶蓮華莊嚴雲、寶冠莊嚴雲、天形像莊嚴雲、天女莊嚴雲；雨如是等雲，各不可思議，普照十方一切世界，而以供養一切如來，普令眾生皆大歡喜，充滿法界。從胸德字，出無量阿僧祇阿脩羅王，示現阿脩羅王不可思議自在神力，震動一切諸大海水，及百千世界；令諸山王皆相衝擊，震動一切諸天宮殿，映蔽一切諸魔光明，悉如聚墨；降伏一切諸魔軍眾，除滅眾生，放逸高慢；離怒害心，滅不善法，壞煩惱山，棄捨戰諍；又以神力覺悟眾生，厭離諸惡，永絕生死，不著諸趣；普令眾生常樂寂滅，住菩提心，淨菩薩行，住諸波羅蜜，究竟菩薩地，照一切法，普照諸佛方便之法，充滿法界。從其背，出阿僧祇聲聞、緣覺，應以二乘化眾生故；著我見者，教不淨觀；貪欲多者，教慈心觀；瞋恚多者，教緣起觀；愚癡多者，教方便智，觀察諸法；為等分者，說無著法；著境界者，說妙願境界；樂寂滅者，教入諸趣；饒益眾生，充滿法界。從其兩肩，出阿僧祇諸夜叉王、諸羅剎王，種種惡身，長短形色，乘種種乘，各與其眾而自圍遶；其有眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟解脫長者教，念不可思議菩薩法門，思惟不可思議菩薩慧光，隨順深入不可思議甚深法界，攝取菩薩不可思議淨妙功德，顯現如來不可思議自在神力，解了不可思議莊嚴佛剎，分別知佛不可思議住持莊嚴安住境界，思惟不可思議菩薩境界三昧莊嚴，分別不可思議世界究竟無礙，向不可思議菩薩堅固淨業，深心受持不可思議淨業諸願。漸趣南方，至莊嚴閻浮提頂國，周遍推求海幢比丘；見在靜處，結跏趺坐，三昧正受，滅出入息，身安不動，寂然無覺。從其足下，出阿僧祇長者、阿僧祇婆羅門，皆悉頂冠眾寶天冠，各齎妙寶上味飲食，一切寶衣、香華、寶鬘、末香、塗香資生之具，攝諸貧窮，安慰撫接，雨眾寶物；令一切眾生皆大歡喜，充滿十方。從其兩膝，出剎利婆羅門，皆悉聰慧；形色威儀，服飾莊嚴，皆悉不同；以微妙音，訓導眾生，離惡修善，住真實義，說四攝法，令眾生歡喜，充滿十方。從腰兩邊，出一切眾生數等，五通仙人；或服草衣，或樹皮衣，皆執澡瓶，持三奇杖，威儀庠序，無有變異；遊行虛空，讚歎三寶，為眾生說清淨梵行，調伏諸根，演真實義，攝取世間，令諸眾生入智慧海，又復演說世間諸論，令次第住一切善根，充滿十方。從其兩脇，出不可思議龍、不可思議龍女，顯現不可思議諸龍自在，攝取眾生；雨不可思議香莊嚴雲、華莊嚴雲、鬘莊嚴雲、寶蓋莊嚴雲、寶幡莊嚴雲、眾寶莊嚴雲、無價摩尼寶莊嚴雲、寶瓔珞莊嚴雲、寶座莊嚴雲、寶宮殿莊嚴雲、寶蓮華莊嚴雲、寶冠莊嚴雲、天形像莊嚴雲、天女莊嚴雲；雨如是等雲，各不可思議，普照十方一切世界，而以供養一切如來，普令眾生皆大歡喜，充滿法界。從胸德字，出無量阿僧祇阿脩羅王，示現阿脩羅王不可思議自在神力，震動一切諸大海水，及百千世界；令諸山王皆相衝擊，震動一切諸天宮殿，映蔽一切諸魔光明，悉如聚墨；降伏一切諸魔軍眾，除滅眾生，放逸高慢；離怒害心，滅不善法，壞煩惱山，棄捨戰諍；又以神力覺悟眾生，厭離諸惡，永絕生死，不著諸趣；普令眾生常樂寂滅，住菩提心，淨菩薩行，住諸波羅蜜，究竟菩薩地，照一切法，普照諸佛方便之法，充滿法界。從其背，出阿僧祇聲聞、緣覺，應以二乘化眾生故；著我見者，教不淨觀；貪欲多者，教慈心觀；瞋恚多者，教緣起觀；愚癡多者，教方便智，觀察諸法；為等分者，說無著法；著境界者，說妙願境界；樂寂滅者，教入諸趣；饒益眾生，充滿法界。從其兩肩，出阿僧祇諸夜叉王、諸羅剎王，種種惡身，長短形色，乘種種乘，各與其眾而自圍遶；其有眾生

能行善者，及眾賢聖諸菩薩等，若向正道，若得果證，皆悉防衛而守護之，或作金剛力士，守護諸佛，及佛住處；若有眾生，遭諸恐怖，亦防護之，悉令無畏；諸疾病者，令得除愈；諸在難者，悉令解脫；除滅橫死，離諸熱惱，教化眾生，令得實利；壞生死輪，讚歎法輪，摧外道輪，充滿法界。從其腹，出百千阿僧祇緊那羅王，各與百千阿僧祇阿僧祇緊那羅女，眷屬圍遶；出百千阿僧祇乾闥婆王，各與百千阿僧祇阿僧祇乾闥婆女，眷屬圍遶；出百千阿僧祇天娛樂音，說實相法，讚歎諸佛，稱美菩提及菩薩行，歎菩提門，入法輪門，好樂一切自在法門、演說一切般涅槃門、攝持一切諸佛教門、歡喜一切眾生之門、嚴淨一切諸佛剎門、講說一切諸法界門、除滅一切諸障礙門、宣明一切諸善根門，充滿法界。從其口，出百千阿僧祇轉輪聖王，七寶具足，四兵圍遶，放無慳光，雨摩尼寶，諸貧苦者，悉令富樂；無財施者，令得惠施；為諸群生，歎離殺盜邪婬之法，修習慈心，常說愛語，饒益眾生；除滅妄語，遠離惡口；攝取眾生，遠離兩舌；說和合語，離無義語；說甚深法，悉令眾生遠離口過；讚歎大悲，令眾生歡喜，離瞋恚心；分別世間一切正法，觀察因緣，照明真諦；拔諸群生邪見毒刺，除滅疑惑，離一切障，明法實義，充滿法界。從其兩目，出百千阿僧祇日，普照十方，滅一切闇；悉令眾生除滅垢曀，遠離一切惡道苦毒；令寒者得溫，於垢濁佛剎，放明淨光，廣說乃至普照金銀瑠璃等一切世界，及眾生類；除滅眾生心之重闇，悉令歡喜；能辨眾生無量事業，莊嚴一切世界妙法境界，充滿法界。從其眉間，出百千阿僧祇天王帝釋，無量雜寶以為莊嚴；持釋王法，普照一切諸天宮殿，震動一切須彌山王；悉令諸天於天境界，生厭離心，歎功德力，明智慧力，起直心力，長深心力，嚴淨念力，堅固菩提心，遠離欲樂，讚歎樂見一切諸佛，不歎樂境界樂；歎聞法樂，離世間樂，觀察諸法智慧之樂；離阿脩羅戰鬪恐怖，滅煩惱軍，遠離死畏，願降眾魔；興妙法山，說須彌山等廣大法句，能辨眾生無量事業，充滿法界。從其額上，出無量梵天，妙色端嚴，世界無倫；威儀庠序，演出妙音，讚歎諸佛，勸請說法；令眾生歡喜，乃至能辨眾生無量事業，充滿法界。從其頭上，出阿僧祇諸菩薩眾，種種形色，相好嚴身；放無量光網，現檀波羅蜜，讚歎布施，遠離慳吝，無所貪著；莊嚴一切世界，稱揚淨戒，遠離惡戒，安立眾生菩薩律儀，歎大乘戒，出生大悲功德之藏，說一切有皆悉如夢，說五欲樂無有滋味，安立眾生離煩惱法，稱揚讚歎金色身業；讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行善者，及眾賢聖諸菩薩等，若向正道，若得果證，皆悉防衛而守護之，或作金剛力士，守護諸佛，及佛住處；若有眾生，遭諸恐怖，亦防護之，悉令無畏；諸疾病者，令得除愈；諸在難者，悉令解脫；除滅橫死，離諸熱惱，教化眾生，令得實利；壞生死輪，讚歎法輪，摧外道輪，充滿法界。從其腹，出百千阿僧祇緊那羅王，各與百千阿僧祇阿僧祇緊那羅女，眷屬圍遶；出百千阿僧祇乾闥婆王，各與百千阿僧祇阿僧祇乾闥婆女，眷屬圍遶；出百千阿僧祇天娛樂音，說實相法，讚歎諸佛，稱美菩提及菩薩行，歎菩提門，入法輪門，好樂一切自在法門、演說一切般涅槃門、攝持一切諸佛教門、歡喜一切眾生之門、嚴淨一切諸佛剎門、講說一切諸法界門、除滅一切諸障礙門、宣明一切諸善根門，充滿法界。從其口，出百千阿僧祇轉輪聖王，七寶具足，四兵圍遶，放無慳光，雨摩尼寶，諸貧苦者，悉令富樂；無財施者，令得惠施；為諸群生，歎離殺盜邪婬之法，修習慈心，常說愛語，饒益眾生；除滅妄語，遠離惡口；攝取眾生，遠離兩舌；說和合語，離無義語；說甚深法，悉令眾生遠離口過；讚歎大悲，令眾生歡喜，離瞋恚心；分別世間一切正法，觀察因緣，照明真諦；拔諸群生邪見毒刺，除滅疑惑，離一切障，明法實義，充滿法界。從其兩目，出百千阿僧祇日，普照十方，滅一切闇；悉令眾生除滅垢曀，遠離一切惡道苦毒；令寒者得溫，於垢濁佛剎，放明淨光，廣說乃至普照金銀瑠璃等一切世界，及眾生類；除滅眾生心之重闇，悉令歡喜；能辨眾生無量事業，莊嚴一切世界妙法境界，充滿法界。從其眉間，出百千阿僧祇天王帝釋，無量雜寶以為莊嚴；持釋王法，普照一切諸天宮殿，震動一切須彌山王；悉令諸天於天境界，生厭離心，歎功德力，明智慧力，起直心力，長深心力，嚴淨念力，堅固菩提心，遠離欲樂，讚歎樂見一切諸佛，不歎樂境界樂；歎聞法樂，離世間樂，觀察諸法智慧之樂；離阿脩羅戰鬪恐怖，滅煩惱軍，遠離死畏，願降眾魔；興妙法山，說須彌山等廣大法句，能辨眾生無量事業，充滿法界。從其額上，出無量梵天，妙色端嚴，世界無倫；威儀庠序，演出妙音，讚歎諸佛，勸請說法；令眾生歡喜，乃至能辨眾生無量事業，充滿法界。從其頭上，出阿僧祇諸菩薩眾，種種形色，相好嚴身；放無量光網，現檀波羅蜜，讚歎布施，遠離慳吝，無所貪著；莊嚴一切世界，稱揚淨戒，遠離惡戒，安立眾生菩薩律儀，歎大乘戒，出生大悲功德之藏，說一切有皆悉如夢，說五欲樂無有滋味，安立眾生離煩惱法，稱揚讚歎金色身業；讚

歎慈心，遠離殺害，滅畜生趣；歎多聞力，安立眾生於忍辱力；歎普照自在，遠離放逸，安立眾生於不放逸；歎禪波羅蜜，心得自在，拔邪見刺；讚歎正見般若波羅蜜，樂智自在，歎隨世間，遠離生死，而於諸趣自在受生；歎願力滿足，出諸通明自在壽命；讚歎一切陀羅尼力，出生願力，淨三昧力，現自在生；讚歎智慧，普照一切眾生諸根，分別演說諸心心行，照十力智；讚歎自在薩婆若，充滿法界。從其頂上，出百千阿僧祇佛，身分具足，相好莊嚴，猶如金山，普照一切；出妙音聲，充滿法界。顯現無量無邊神力自在，普雨一切甘露法雲：為坐道場菩薩，雨平等法雲；為灌頂菩薩，雨普門法雲；為深忍菩薩，雨普莊嚴法雲；為童真菩薩，雨堅固山法雲；為不退菩薩，雨海藏法雲；為成就直心菩薩，雨普境界法雲；為方便道菩薩，雨自性地音聲法雲；為生貴菩薩，雨隨順世間法雲；為修行菩薩，雨厭離法雲；為治地菩薩，雨長養法藏法雲；為初發心菩薩，雨精進法雲；為信行者，雨無盡門法雲；為色界眾生，雨無盡平等法雲；為大梵天，雨普藏法雲；為大自在天，雨生力法雲；為魔天王，雨心幢法雲；為化樂天，雨淨念法雲；為兜率天，雨淨意法雲；為夜摩天，雨歡喜法雲；為帝釋天，雨莊嚴虛空法雲；為夜叉王，雨歡喜法雲；為乾闥婆王，雨自在圓滿法雲；為阿脩羅王，雨大境界法雲；為迦樓羅王，雨無量世界法雲；為緊那羅王，雨饒益眾生勝智法雲；為諸人王，雨不可樂法雲；為諸龍王，雨歡喜幢法雲；為摩睺羅伽王，雨寂靜法雲；為地獄眾生，雨不亂念莊嚴法雲；為諸畜生，雨智慧法雲；為閻羅王處，雨無畏法雲；為餓鬼處，雨正希望法雲；悉令眾生向賢聖門，充滿法界。彼諸如來一一毛孔，各放阿僧祇淨光明網、阿僧祇妙色、阿僧祇莊嚴、阿僧祇境界，辨阿僧祇事，充滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎慈心，遠離殺害，滅畜生趣；歎多聞力，安立眾生於忍辱力；歎普照自在，遠離放逸，安立眾生於不放逸；歎禪波羅蜜，心得自在，拔邪見刺；讚歎正見般若波羅蜜，樂智自在，歎隨世間，遠離生死，而於諸趣自在受生；歎願力滿足，出諸通明自在壽命；讚歎一切陀羅尼力，出生願力，淨三昧力，現自在生；讚歎智慧，普照一切眾生諸根，分別演說諸心心行，照十力智；讚歎自在薩婆若，充滿法界。從其頂上，出百千阿僧祇佛，身分具足，相好莊嚴，猶如金山，普照一切；出妙音聲，充滿法界。顯現無量無邊神力自在，普雨一切甘露法雲：為坐道場菩薩，雨平等法雲；為灌頂菩薩，雨普門法雲；為深忍菩薩，雨普莊嚴法雲；為童真菩薩，雨堅固山法雲；為不退菩薩，雨海藏法雲；為成就直心菩薩，雨普境界法雲；為方便道菩薩，雨自性地音聲法雲；為生貴菩薩，雨隨順世間法雲；為修行菩薩，雨厭離法雲；為治地菩薩，雨長養法藏法雲；為初發心菩薩，雨精進法雲；為信行者，雨無盡門法雲；為色界眾生，雨無盡平等法雲；為大梵天，雨普藏法雲；為大自在天，雨生力法雲；為魔天王，雨心幢法雲；為化樂天，雨淨念法雲；為兜率天，雨淨意法雲；為夜摩天，雨歡喜法雲；為帝釋天，雨莊嚴虛空法雲；為夜叉王，雨歡喜法雲；為乾闥婆王，雨自在圓滿法雲；為阿脩羅王，雨大境界法雲；為迦樓羅王，雨無量世界法雲；為緊那羅王，雨饒益眾生勝智法雲；為諸人王，雨不可樂法雲；為諸龍王，雨歡喜幢法雲；為摩睺羅伽王，雨寂靜法雲；為地獄眾生，雨不亂念莊嚴法雲；為諸畜生，雨智慧法雲；為閻羅王處，雨無畏法雲；為餓鬼處，雨正希望法雲；悉令眾生向賢聖門，充滿法界。彼諸如來一一毛孔，各放阿僧祇淨光明網、阿僧祇妙色、阿僧祇莊嚴、阿僧祇境界，辨阿僧祇事，充滿十方。

爾時，善財一心觀察海幢比丘，念彼三昧法門；思惟不可思議菩薩境界；思惟無量無作現在莊嚴普門法門；觀察法界莊嚴智慧；依佛智住，出菩薩力，建菩薩願力，增廣菩薩諸行。如是正立觀察，一日一夜，乃至七日七夜；半月一月，乃至六月六日；過此以後，海幢比丘從三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財一心觀察海幢比丘，念彼三昧法門；思惟不可思議菩薩境界；思惟無量無作現在莊嚴普門法門；觀察法界莊嚴智慧；依佛智住，出菩薩力，建菩薩願力，增廣菩薩諸行。如是正立觀察，一日一夜，乃至七日七夜；半月一月，乃至六月六日；過此以後，海幢比丘從三昧起。

爾時，善財歎未曾有，合掌白言：「甚奇。大聖！如此三昧，最為甚深；如此三昧，最為廣大；如此三昧，境界無量；如此三昧，不可思議神力自在；如此三昧，不可稱量；如此三昧，慧光明淨；如此三昧，阿僧祇莊嚴以為莊嚴；如此三昧，境界不可壞；如此三昧，無有退轉；如此三昧，普照十方一切世界；如此三昧，具有無量義趣方便。大聖！其有菩薩入此三昧，能為一切除滅眾苦，永絕地獄、餓鬼、畜生，一切楚毒，遠離諸難；令天人趣悉得寂靜；令眾生歡喜，常樂甚深禪定境界，厭離有為，超出三界；發菩提心，長養智慧功德因緣，長養彌廣無上大悲；生大願力，照菩薩道；智慧莊嚴大波羅蜜，究竟出生大乘境界；智慧遍照普賢所行，得菩薩諸地智慧光明；具一切菩薩清淨願行，證一切智境。大聖！此三昧者，名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財歎未曾有，合掌白言：「甚奇。大聖！如此三昧，最為甚深；如此三昧，最為廣大；如此三昧，境界無量；如此三昧，不可思議神力自在；如此三昧，不可稱量；如此三昧，慧光明淨；如此三昧，阿僧祇莊嚴以為莊嚴；如此三昧，境界不可壞；如此三昧，無有退轉；如此三昧，普照十方一切世界；如此三昧，具有無量義趣方便。大聖！其有菩薩入此三昧，能為一切除滅眾苦，永絕地獄、餓鬼、畜生，一切楚毒，遠離諸難；令天人趣悉得寂靜；令眾生歡喜，常樂甚深禪定境界，厭離有為，超出三界；發菩提心，長養智慧功德因緣，長養彌廣無上大悲；生大願力，照菩薩道；智慧莊嚴大波羅蜜，究竟出生大乘境界；智慧遍照普賢所行，得菩薩諸地智慧光明；具一切菩薩清淨願行，證一切智境。大聖！此三昧者，名為何等？」

「善男子！此三昧名普眼捨得，又名清淨光明般若波羅蜜境界，又名清淨莊嚴普門。善男子！修習般若波羅蜜故，得此三昧；得此三昧時，即得百萬阿僧祇三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此三昧名普眼捨得，又名清淨光明般若波羅蜜境界，又名清淨莊嚴普門。善男子！修習般若波羅蜜故，得此三昧；得此三昧時，即得百萬阿僧祇三昧。」

「大聖！此三昧，唯有此功德境界，復有餘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！此三昧，唯有此功德境界，復有餘耶？」

「善男子！此三昧者，分別一切世界，無所障礙；究竟一切世界，無所障礙；遊行一切世界，無所障礙；莊嚴一切世界，無所障礙；修治一切世界，無所障礙；嚴淨一切世界，無所障礙；見一切佛，無所障礙；觀一切佛功德，無所障礙，知一切佛自在神力，無所障礙；究竟一切佛力，無所障礙；度一切佛功德大海，無所障礙；雨一切佛淨妙法雲，無所障礙；度一切佛法，無所障礙；得一切佛轉法輪智，不可破壞，無所障礙；得一切佛清淨大眾海之源底，無所障礙；隨順普入十方世界，無所障礙；隨順觀察十方佛法，無所障礙；大悲攝取十方眾生，無所障礙；大慈充滿十方世界，無所障礙；見十方佛，心無厭足，無所障礙；隨順遍入眾生大海，無所障礙；了知眾生一切根海，無所障礙；分別一切諸眾生海，無所障礙。善男子！我唯知此清淨光明般若波羅蜜三昧法門，云何能說諸大菩薩究竟之行？諸大菩薩，皆悉深入智慧大海，善能分別清淨法界；智慧究竟一切法趣，慧光無量，充滿一切；得大陀羅尼自在光明，一切三昧圓滿清淨，出生一切自在通明，深入一切無盡辯海，雷震一切諸地音聲，悉能救護一切眾生。我尚不能說彼所行，況其功德？顯其境界、說其境界、照其法門、明其積聚諸功德藏、說其正道諸三昧流平等智慧？善男子！於此南方，有一住處，名曰海潮；彼有園林，名普莊嚴；有優婆夷，名曰休捨。汝詣彼問云何菩薩修菩薩道、淨菩薩道。」時，善財童子歡喜無量，於海幢比丘所，不堅固中而得堅固；於不實中而得真實；究竟功德妙藏境界，得明淨智，普照一切；逮得甚深三昧光明，到淨解脫；方便觀察一切世界，淨諸法門；明淨智慧，普照十方。頭面禮足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此三昧者，分別一切世界，無所障礙；究竟一切世界，無所障礙；遊行一切世界，無所障礙；莊嚴一切世界，無所障礙；修治一切世界，無所障礙；嚴淨一切世界，無所障礙；見一切佛，無所障礙；觀一切佛功德，無所障礙，知一切佛自在神力，無所障礙；究竟一切佛力，無所障礙；度一切佛功德大海，無所障礙；雨一切佛淨妙法雲，無所障礙；度一切佛法，無所障礙；得一切佛轉法輪智，不可破壞，無所障礙；得一切佛清淨大眾海之源底，無所障礙；隨順普入十方世界，無所障礙；隨順觀察十方佛法，無所障礙；大悲攝取十方眾生，無所障礙；大慈充滿十方世界，無所障礙；見十方佛，心無厭足，無所障礙；隨順遍入眾生大海，無所障礙；了知眾生一切根海，無所障礙；分別一切諸眾生海，無所障礙。善男子！我唯知此清淨光明般若波羅蜜三昧法門，云何能說諸大菩薩究竟之行？諸大菩薩，皆悉深入智慧大海，善能分別清淨法界；智慧究竟一切法趣，慧光無量，充滿一切；得大陀羅尼自在光明，一切三昧圓滿清淨，出生一切自在通明，深入一切無盡辯海，雷震一切諸地音聲，悉能救護一切眾生。我尚不能說彼所行，況其功德？顯其境界、說其境界、照其法門、明其積聚諸功德藏、說其正道諸三昧流平等智慧？善男子！於此南方，有一住處，名曰海潮；彼有園林，名普莊嚴；有優婆夷，名曰休捨。汝詣彼問云何菩薩修菩薩道、淨菩薩道。」時，善財童子歡喜無量，於海幢比丘所，不堅固中而得堅固；於不實中而得真實；究竟功德妙藏境界，得明淨智，普照一切；逮得甚深三昧光明，到淨解脫；方便觀察一切世界，淨諸法門；明淨智慧，普照十方。頭面禮足，遶無數匝，眷仰觀察，辭退南行。

爾時，善財童子正念思惟海幢比丘，心未曾捨，樂見無厭，顧戀聖音，目想慈顏；正念思惟其心境界、三昧境界、願行境界；正念思惟明淨智慧，敬善知識，向善知識，念善知識教；於善知識起愛恭敬。又作是念：「因善知識，得見諸佛。善知識者，開示顯現一切佛法；善知識者，是奇特法，令人得見諸佛法故；善知識者，為明淨眼，令人見佛如虛空故；善知識者，為善津濟，令人於佛華池，得源底故。」漸漸南行，至海潮處，見普莊嚴園林；七寶垣牆，周匝圍遶；諸妙寶樹，行列莊嚴；一切華樹，雨華如雲，布散其地；香樹芬馨，普熏十方；鬘樹垂鬘，寶樹雨寶，遍布莊嚴；眾寶衣樹，彌覆一切；諸音樂樹，出微妙音；以如是等諸珍玩具，而以莊嚴。此園林中，有一萬講堂，眾寶合成；一萬樓閣，閻浮檀金以覆其上；一萬宮殿，毘樓遮那寶藏莊嚴。一萬浴池，眾寶合成；七寶欄楯，周匝圍遶；八功德水，湛然盈滿；閻浮檀金沙，淨水寶珠，遍布池底；四面寶階，端嚴齊正；寶多羅樹，周匝行列；鳧、雁、鴛鴦、孔雀、哀鸞，異類眾鳥，遊戲其中；出和雅音，覆以金網；風自然起，出微妙聲；設眾寶帳，寶樹周遍。建阿僧祇殊勝寶幢，放大光明，照百由旬百萬池沼；黑栴檀泥凝積池底；生寶蓮華，充滿其中；從彼蓮華，出大光明，普照一切。彼園林中，有大宮殿，名莊嚴幢；海藏妙寶，以為其地；瑠璃寶柱，莊嚴殊妙，巍巍高大，猶若金山；眾生見者，無不喜樂。有阿僧祇淨摩尼寶，普照一切；出自然香，謂：明相香、香王香、覺悟香等，敷眾寶座，謂：蓮華藏座、照諸方藏座、明淨藏座、眾生悅樂藏座、師子藏座、離垢寶藏座、不思議藏座、普門摩尼妙寶藏座、光嚴藏座、大海藏座、金剛師子藏座；無量窓牖，妙寶莊飾。又張一萬眾妙寶帳，謂：寶衣帳、妙寶華帳、寶樹枝帳、摩尼寶帳、金帳、莊嚴帳、香帳、娛樂帳、自在龍王帳、馬王帳、釋天莊嚴寶帳；一萬寶網，絞絡其上，謂：金鈴網、珍寶蓋網、眾寶像網、海藏珠網、青瑠璃摩尼寶網、師子吼網、月摩尼網、香像網、眾寶山網、寶王網；一萬光明，普照世界，謂：夜光摩尼光明、日藏摩尼淨寶光明、月幢摩尼妙寶光明、香焰光明、妙藏摩尼寶光明、鉢曇摩光明、夜光摩尼淨寶光明、大燈摩尼淨寶光明、普照諸方摩尼光明。又出十種大香電光，雨十種雲，出過諸天；謂：十種黑栴檀雲、十種曼陀羅華雲、十種莊嚴雲、十種鬘雲、十種雜色衣雲、十種寶雲、十種天子雲、十種天女雲、十種菩薩雲；常樂聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子正念思惟海幢比丘，心未曾捨，樂見無厭，顧戀聖音，目想慈顏；正念思惟其心境界、三昧境界、願行境界；正念思惟明淨智慧，敬善知識，向善知識，念善知識教；於善知識起愛恭敬。又作是念：「因善知識，得見諸佛。善知識者，開示顯現一切佛法；善知識者，是奇特法，令人得見諸佛法故；善知識者，為明淨眼，令人見佛如虛空故；善知識者，為善津濟，令人於佛華池，得源底故。」漸漸南行，至海潮處，見普莊嚴園林；七寶垣牆，周匝圍遶；諸妙寶樹，行列莊嚴；一切華樹，雨華如雲，布散其地；香樹芬馨，普熏十方；鬘樹垂鬘，寶樹雨寶，遍布莊嚴；眾寶衣樹，彌覆一切；諸音樂樹，出微妙音；以如是等諸珍玩具，而以莊嚴。此園林中，有一萬講堂，眾寶合成；一萬樓閣，閻浮檀金以覆其上；一萬宮殿，毘樓遮那寶藏莊嚴。一萬浴池，眾寶合成；七寶欄楯，周匝圍遶；八功德水，湛然盈滿；閻浮檀金沙，淨水寶珠，遍布池底；四面寶階，端嚴齊正；寶多羅樹，周匝行列；鳧、雁、鴛鴦、孔雀、哀鸞，異類眾鳥，遊戲其中；出和雅音，覆以金網；風自然起，出微妙聲；設眾寶帳，寶樹周遍。建阿僧祇殊勝寶幢，放大光明，照百由旬百萬池沼；黑栴檀泥凝積池底；生寶蓮華，充滿其中；從彼蓮華，出大光明，普照一切。彼園林中，有大宮殿，名莊嚴幢；海藏妙寶，以為其地；瑠璃寶柱，莊嚴殊妙，巍巍高大，猶若金山；眾生見者，無不喜樂。有阿僧祇淨摩尼寶，普照一切；出自然香，謂：明相香、香王香、覺悟香等，敷眾寶座，謂：蓮華藏座、照諸方藏座、明淨藏座、眾生悅樂藏座、師子藏座、離垢寶藏座、不思議藏座、普門摩尼妙寶藏座、光嚴藏座、大海藏座、金剛師子藏座；無量窓牖，妙寶莊飾。又張一萬眾妙寶帳，謂：寶衣帳、妙寶華帳、寶樹枝帳、摩尼寶帳、金帳、莊嚴帳、香帳、娛樂帳、自在龍王帳、馬王帳、釋天莊嚴寶帳；一萬寶網，絞絡其上，謂：金鈴網、珍寶蓋網、眾寶像網、海藏珠網、青瑠璃摩尼寶網、師子吼網、月摩尼網、香像網、眾寶山網、寶王網；一萬光明，普照世界，謂：夜光摩尼光明、日藏摩尼淨寶光明、月幢摩尼妙寶光明、香焰光明、妙藏摩尼寶光明、鉢曇摩光明、夜光摩尼淨寶光明、大燈摩尼淨寶光明、普照諸方摩尼光明。又出十種大香電光，雨十種雲，出過諸天；謂：十種黑栴檀雲、十種曼陀羅華雲、十種莊嚴雲、十種鬘雲、十種雜色衣雲、十種寶雲、十種天子雲、十種天女雲、十種菩薩雲；常樂聞法。

爾時，休捨優婆夷處金色藏座，海藏寶莊嚴網羅覆其身；吉由羅莊嚴，出過諸天；大摩尼網，莊嚴其首；師子珠寶，無量如意，淨摩尼寶，嚴飾其身；無量億眾，恭敬圍遶，合掌而住。東方無量眾生，諸梵天王，梵身大梵，梵輔他化，自在天王，乃至人及非人，一切諸王，來詣其所；南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。其有得見此優婆夷者，一切眾病皆悉除愈；心淨離垢，拔邪見刺，除滅障礙，淨無礙地。於彼地中，長養善根，成就諸根，方便攝一切智，一切陀羅尼門、一切三昧門，皆現在前，發一切願門，究竟一切行門，出生一切淨門；其心廣大，出生一切，通得無礙身，靡所不至。爾時，善財童子入普莊嚴園林，周遍觀察，見休捨優婆夷，處金色座；往詣其所，頭面禮足，遶無數匝，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願為我具足演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，休捨優婆夷處金色藏座，海藏寶莊嚴網羅覆其身；吉由羅莊嚴，出過諸天；大摩尼網，莊嚴其首；師子珠寶，無量如意，淨摩尼寶，嚴飾其身；無量億眾，恭敬圍遶，合掌而住。東方無量眾生，諸梵天王，梵身大梵，梵輔他化，自在天王，乃至人及非人，一切諸王，來詣其所；南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。其有得見此優婆夷者，一切眾病皆悉除愈；心淨離垢，拔邪見刺，除滅障礙，淨無礙地。於彼地中，長養善根，成就諸根，方便攝一切智，一切陀羅尼門、一切三昧門，皆現在前，發一切願門，究竟一切行門，出生一切淨門；其心廣大，出生一切，通得無礙身，靡所不至。爾時，善財童子入普莊嚴園林，周遍觀察，見休捨優婆夷，處金色座；往詣其所，頭面禮足，遶無數匝，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，唯願為我具足演說。」

答言：「善男子！我唯成就一法門，若見聞、念知、親近我者，皆悉不虛。善男子！若有眾生不種善根，不親近善知識，不為諸佛所護念者，彼諸眾生不能見我。善男子！若有眾生能見我者，則於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。東方諸佛常來我所，處寶師子座，為我說法；南、西、北方，四維，上、下，一切諸佛悉來我所，處寶師子座，為我說法。善男子！我常見諸佛菩薩，未曾遠離。善男子！我此大眾，有八萬四千億菩薩，皆我同行，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；此普莊嚴園林一切眾會，亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我唯成就一法門，若見聞、念知、親近我者，皆悉不虛。善男子！若有眾生不種善根，不親近善知識，不為諸佛所護念者，彼諸眾生不能見我。善男子！若有眾生能見我者，則於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。東方諸佛常來我所，處寶師子座，為我說法；南、西、北方，四維，上、下，一切諸佛悉來我所，處寶師子座，為我說法。善男子！我常見諸佛菩薩，未曾遠離。善男子！我此大眾，有八萬四千億菩薩，皆我同行，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；此普莊嚴園林一切眾會，亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

善財白言：「大聖！發菩提心來，為久如耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！發菩提心來，為久如耶？」

答言：「善男子！我念過去於錠光佛所，出家求道，淨修梵行，恭敬供養，聞法受持；次於離垢佛所，出家求道，淨修梵行，恭敬供養，聞法受持；次於妙幢佛、妙德佛、功德藏佛、毘樓遮那佛、普眼佛、梵壽佛、自在佛、善天佛。善男子！我於如是等三十六恒河沙佛所，出家求道，淨修梵行，恭敬供養，聞法受持，了知一切諸佛智慧。初發菩薩心，充滿法界，無量大悲攝取眾生；發諸菩薩無量大願，究竟十方法界，無量大悲普覆眾生。於一切剎、一切劫中，修習菩薩無量諸行、無量三昧力，不捨不轉菩薩正道；菩薩無量陀羅尼力，善能護持一切眾生；菩薩無量淨智慧力，方便正念，普照三世；菩薩無量諸通明力，遍遊一切諸世界網；菩薩無量諸辯才力，能以一言悅一切眾。善男子！我有菩薩無量自在神力，能以一身滿一切剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我念過去於錠光佛所，出家求道，淨修梵行，恭敬供養，聞法受持；次於離垢佛所，出家求道，淨修梵行，恭敬供養，聞法受持；次於妙幢佛、妙德佛、功德藏佛、毘樓遮那佛、普眼佛、梵壽佛、自在佛、善天佛。善男子！我於如是等三十六恒河沙佛所，出家求道，淨修梵行，恭敬供養，聞法受持，了知一切諸佛智慧。初發菩薩心，充滿法界，無量大悲攝取眾生；發諸菩薩無量大願，究竟十方法界，無量大悲普覆眾生。於一切剎、一切劫中，修習菩薩無量諸行、無量三昧力，不捨不轉菩薩正道；菩薩無量陀羅尼力，善能護持一切眾生；菩薩無量淨智慧力，方便正念，普照三世；菩薩無量諸通明力，遍遊一切諸世界網；菩薩無量諸辯才力，能以一言悅一切眾。善男子！我有菩薩無量自在神力，能以一身滿一切剎。」

善財白言：「大聖！久如當成阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！久如當成阿耨多羅三藐三菩提？」

「善男子！菩薩不為教化一眾生故，發菩提心；不為教化百眾生，乃至不為教化不可說不可說轉眾生故，發菩提心；廣說如阿僧祇品，不為教化一世界眾生故，發菩提心；乃至不為教化不可說不可說世界眾生故，發菩提心；不為教化閻浮提微塵等眾生故，不為教化三千大千世界微塵等眾生故，乃至不為教化不可說不可說三千大千世界微塵等眾生故，發菩提心；菩薩不為恭敬供養一如來故，發菩提心；乃至不為恭敬供養不可說不可說諸如來故，發菩提心；菩薩不為淨一剎故，發菩提心；乃至不為淨不可說不可說剎故，發菩提心；菩薩不為淨閻浮提微塵等剎故，發菩提心；乃至不為淨不可說不可說三千大千世界微塵等剎故，發菩提心；菩薩不為護持一佛法故，發菩提心；廣說如上，菩薩不為滿一願故，發菩提心；不為莊嚴一剎故、不為知一佛眷屬故、不為受持一佛法故、不為知一眾生心海故、不為度一眾生根海故、不為知一世界諸劫次第成敗故、不為知一眾生煩惱習氣故、不為斷一眾生煩惱故、不為滿一眾生行故，發菩提心；欲教化一切眾生故，發菩提心；欲恭敬供養一切諸佛、欲嚴淨一切佛剎、欲守護受持一切佛法、欲滿足一切大願、欲知一切佛眷屬、欲知一切眾生心海、欲知一切眾生心心所行、欲知一切眾生諸根輪、欲知一切世界一切劫數次第成敗、欲知一切眾生煩惱習氣、欲斷一切眾生煩惱、欲滿一切眾生行故，發菩提心。善男子！略說菩薩有如是等百萬阿僧祇方便法門，菩薩悉應究竟了知，隨順智慧；究竟修習菩薩等行，淨一切佛剎，心無倒惑。善男子！是故，我發此願，淨一切剎，我願乃滿；斷一切眾生煩惱習氣，我願乃滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩不為教化一眾生故，發菩提心；不為教化百眾生，乃至不為教化不可說不可說轉眾生故，發菩提心；廣說如阿僧祇品，不為教化一世界眾生故，發菩提心；乃至不為教化不可說不可說世界眾生故，發菩提心；不為教化閻浮提微塵等眾生故，不為教化三千大千世界微塵等眾生故，乃至不為教化不可說不可說三千大千世界微塵等眾生故，發菩提心；菩薩不為恭敬供養一如來故，發菩提心；乃至不為恭敬供養不可說不可說諸如來故，發菩提心；菩薩不為淨一剎故，發菩提心；乃至不為淨不可說不可說剎故，發菩提心；菩薩不為淨閻浮提微塵等剎故，發菩提心；乃至不為淨不可說不可說三千大千世界微塵等剎故，發菩提心；菩薩不為護持一佛法故，發菩提心；廣說如上，菩薩不為滿一願故，發菩提心；不為莊嚴一剎故、不為知一佛眷屬故、不為受持一佛法故、不為知一眾生心海故、不為度一眾生根海故、不為知一世界諸劫次第成敗故、不為知一眾生煩惱習氣故、不為斷一眾生煩惱故、不為滿一眾生行故，發菩提心；欲教化一切眾生故，發菩提心；欲恭敬供養一切諸佛、欲嚴淨一切佛剎、欲守護受持一切佛法、欲滿足一切大願、欲知一切佛眷屬、欲知一切眾生心海、欲知一切眾生心心所行、欲知一切眾生諸根輪、欲知一切世界一切劫數次第成敗、欲知一切眾生煩惱習氣、欲斷一切眾生煩惱、欲滿一切眾生行故，發菩提心。善男子！略說菩薩有如是等百萬阿僧祇方便法門，菩薩悉應究竟了知，隨順智慧；究竟修習菩薩等行，淨一切佛剎，心無倒惑。善男子！是故，我發此願，淨一切剎，我願乃滿；斷一切眾生煩惱習氣，我願乃滿。」

「大聖！此法門者，名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！此法門者，名為何等？」

「善男子！此法門名離憂安隱幢。我唯知此法門，諸大菩薩其心如海，悉能容受一切佛法，我當云何能知其行？諸菩薩心堅固正直，如須彌山；諸大菩薩，則為見藥，若有見者，除滅煩惱；諸大菩薩，則為淨日，除滅一切眾生癡闇；諸大菩薩，則為大地，悉能載持一切眾生；諸大菩薩，則為智風，長養一切眾生實義；諸大菩薩，則為自在，以淨智光普照一切；諸大菩薩，則為慶雲，隨其所應，雨甘露法；諸大菩薩，則為淨月，放諸功德光明之網；諸大菩薩，則為帝釋，悉能守護一切眾生。我當云何能知其行？善男子！於此南方，有一國土，名曰海潮；彼有仙人，名毘目多羅，善能解說菩薩諸行，汝詣彼問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此法門名離憂安隱幢。我唯知此法門，諸大菩薩其心如海，悉能容受一切佛法，我當云何能知其行？諸菩薩心堅固正直，如須彌山；諸大菩薩，則為見藥，若有見者，除滅煩惱；諸大菩薩，則為淨日，除滅一切眾生癡闇；諸大菩薩，則為大地，悉能載持一切眾生；諸大菩薩，則為智風，長養一切眾生實義；諸大菩薩，則為自在，以淨智光普照一切；諸大菩薩，則為慶雲，隨其所應，雨甘露法；諸大菩薩，則為淨月，放諸功德光明之網；諸大菩薩，則為帝釋，悉能守護一切眾生。我當云何能知其行？善男子！於此南方，有一國土，名曰海潮；彼有仙人，名毘目多羅，善能解說菩薩諸行，汝詣彼問。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，觀察無厭，悲泣流淚，正念思惟：「得菩提難、遇善知識難、得與上人共同止難、得菩薩諸根難、滿足菩薩正直心難、值遇同意善知識難、觀真實難、如法正教難、出生妙心難、念一切智難、長養法明難。」作是念已，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，觀察無厭，悲泣流淚，正念思惟：「得菩提難、遇善知識難、得與上人共同止難、得菩薩諸根難、滿足菩薩正直心難、值遇同意善知識難、觀真實難、如法正教難、出生妙心難、念一切智難、長養法明難。」作是念已，辭退南行。

爾時，善財童子思惟隨順菩薩正教，淨菩薩行，心能長養菩薩德力；心見諸佛；心欲菩提；心能發起長養大願；心照十方一切諸法；心見法實；心覆一切，無有散亂；心淨智慧，觀諸法界，除滅癡闇；心淨正直，除滅障礙；心能降伏一切眾魔。漸漸遊行，至海潮國，周遍推求仙人毘目多羅。時，彼仙人在大林中；阿僧祇樹莊嚴此林，寶葉普覆；諸華果樹，常以嚴飾；寶樹雨寶，遍散其地；大栴檀樹，周匝行列；諸沈水樹，常出妙香；尼拘律樹、閻浮檀樹，雨甘香果；優鉢羅、鉢曇摩、分陀利華，以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子思惟隨順菩薩正教，淨菩薩行，心能長養菩薩德力；心見諸佛；心欲菩提；心能發起長養大願；心照十方一切諸法；心見法實；心覆一切，無有散亂；心淨智慧，觀諸法界，除滅癡闇；心淨正直，除滅障礙；心能降伏一切眾魔。漸漸遊行，至海潮國，周遍推求仙人毘目多羅。時，彼仙人在大林中；阿僧祇樹莊嚴此林，寶葉普覆；諸華果樹，常以嚴飾；寶樹雨寶，遍散其地；大栴檀樹，周匝行列；諸沈水樹，常出妙香；尼拘律樹、閻浮檀樹，雨甘香果；優鉢羅、鉢曇摩、分陀利華，以為莊嚴。

爾時，善財見彼仙人在此林中，服樹皮衣，縈髮草坐；一萬仙人以為眷屬，如栴檀林，栴檀圍遶。往詣其所，五體敬禮：「念善知識，能開導我薩婆若門；念善知識，現真實道；念善知識，能安置我一切智地；念善知識，然智寶燈，明淨慧光，長養十力智慧光明；善知識道，即一切智無盡之藏。善知識為燈，照一切智境界故；善知識為橋，度生死故；善知識為蓋，生大慈力，覆一切故；善知識為不虛，照一切法真實相故；善知識為海潮，滿足大悲故。」作是念已，遶無數匝，合掌而立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」時，彼仙人觀察大眾，而作是言：「汝等當知此童子者，已發阿耨多羅三藐三菩提心，請一切眾生，普施無畏，饒益一切眾生；向深智海，欲飲一切諸佛法雨；欲盡一切法海源底；欲成世間智慧大海；欲興大悲重雲；欲雨甘露法雨；欲出世間明淨智月；欲滅世間諸煩惱闇；欲長養一切眾生善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見彼仙人在此林中，服樹皮衣，縈髮草坐；一萬仙人以為眷屬，如栴檀林，栴檀圍遶。往詣其所，五體敬禮：「念善知識，能開導我薩婆若門；念善知識，現真實道；念善知識，能安置我一切智地；念善知識，然智寶燈，明淨慧光，長養十力智慧光明；善知識道，即一切智無盡之藏。善知識為燈，照一切智境界故；善知識為橋，度生死故；善知識為蓋，生大慈力，覆一切故；善知識為不虛，照一切法真實相故；善知識為海潮，滿足大悲故。」作是念已，遶無數匝，合掌而立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」時，彼仙人觀察大眾，而作是言：「汝等當知此童子者，已發阿耨多羅三藐三菩提心，請一切眾生，普施無畏，饒益一切眾生；向深智海，欲飲一切諸佛法雨；欲盡一切法海源底；欲成世間智慧大海；欲興大悲重雲；欲雨甘露法雨；欲出世間明淨智月；欲滅世間諸煩惱闇；欲長養一切眾生善根。」

爾時，大眾各持種種金色妙華，香可悅樂，散童子上；頭面禮足，曲躬敬遶，作如是言：「此童子者，悉能救護一切眾生，滅三惡道，離閻羅趣一切諸難；消竭欲海，除滅苦陰，捨愚癡闇，斷貪愛縛；能昇功德金剛圍山，建立世間智慧須彌，於世間出明淨智日，顯曜一切善根諸法、示導世間明識善惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾各持種種金色妙華，香可悅樂，散童子上；頭面禮足，曲躬敬遶，作如是言：「此童子者，悉能救護一切眾生，滅三惡道，離閻羅趣一切諸難；消竭欲海，除滅苦陰，捨愚癡闇，斷貪愛縛；能昇功德金剛圍山，建立世間智慧須彌，於世間出明淨智日，顯曜一切善根諸法、示導世間明識善惡。」

時，彼仙人告大眾言：「若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，得一切智，淨一切佛功德之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼仙人告大眾言：「若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，得一切智，淨一切佛功德之地。」

時，彼仙人告善財言：「善男子！我已成就菩薩無壞幢智慧法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼仙人告善財言：「善男子！我已成就菩薩無壞幢智慧法門。」

善財白言：「大聖！彼法門者，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！彼法門者，境界云何？」

時，彼仙人即申右手，摩善財頂；摩已，執善財手。即時，善財自見其身，在於十方十佛世界微塵等佛所，見彼諸佛，相好莊嚴，以阿僧祇寶珍玩之具，莊嚴其剎。又見彼佛眷屬大海，所從聞法，悉能受持，乃至不失一句一味，分別受持正法梵輪，受諸法雲，入佛大願，淨修諸力，清淨願行，究竟諸功德藏。見彼諸佛，隨應化度一切眾生，見一切佛，清淨圓滿大光明網。見已，隨順無礙智慧光明，究竟佛力；或自見身於一佛所，一日一夜；或復自見於餘佛所，七日七夜。如是次第於餘佛所，或有半月、一月，一歲、百歲、千歲；或百千歲、百千億歲；或百億那由他歲；或半劫、一劫、百劫、千劫、百千劫；或百億那由他劫，乃至不可說不可說那由他劫；或閻浮提微塵等劫，乃至不可說不可說世界微塵等劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼仙人即申右手，摩善財頂；摩已，執善財手。即時，善財自見其身，在於十方十佛世界微塵等佛所，見彼諸佛，相好莊嚴，以阿僧祇寶珍玩之具，莊嚴其剎。又見彼佛眷屬大海，所從聞法，悉能受持，乃至不失一句一味，分別受持正法梵輪，受諸法雲，入佛大願，淨修諸力，清淨願行，究竟諸功德藏。見彼諸佛，隨應化度一切眾生，見一切佛，清淨圓滿大光明網。見已，隨順無礙智慧光明，究竟佛力；或自見身於一佛所，一日一夜；或復自見於餘佛所，七日七夜。如是次第於餘佛所，或有半月、一月，一歲、百歲、千歲；或百千歲、百千億歲；或百億那由他歲；或半劫、一劫、百劫、千劫、百千劫；或百億那由他劫，乃至不可說不可說那由他劫；或閻浮提微塵等劫，乃至不可說不可說世界微塵等劫。

爾時，善財為無壞幢智慧法門照故，得明淨藏三昧；無盡法門三昧照故，得遊一切方陀羅尼光明；金剛圓滿光明法門照故，得分別智意樓閣三昧，住平地莊嚴法藏；般若波羅蜜精進照故，得佛虛空藏三昧光明；一切諸佛法輪三昧光明相照故，得三世圓滿智無盡光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財為無壞幢智慧法門照故，得明淨藏三昧；無盡法門三昧照故，得遊一切方陀羅尼光明；金剛圓滿光明法門照故，得分別智意樓閣三昧，住平地莊嚴法藏；般若波羅蜜精進照故，得佛虛空藏三昧光明；一切諸佛法輪三昧光明相照故，得三世圓滿智無盡光明。

時，彼仙人放善財手；爾時，善財即自見身還在本處。時，彼仙人問善財言：「汝憶念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼仙人放善財手；爾時，善財即自見身還在本處。時，彼仙人問善財言：「汝憶念耶？」

答言：「唯然。大聖善知識力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「唯然。大聖善知識力故。」

「善男子！我唯知此菩薩無壞幢智慧法門，我豈能知大菩薩行？諸大菩薩，皆得一切眾生自在三昧，於一切時輪而得自在；出生諸佛無盡智慧，證一切佛，嚴淨慧燈；於一念中，了三世事；於一切世間，現淨慧身，充滿法界，隨眾生所應，悉現其前；了知一切眾生所行，圓滿清淨，悉可愛樂。我豈能知大菩薩行，妙功德願，嚴淨佛剎，善察論機，智慧境界；甚深三昧，神力自在，解脫境界；遊戲神通，法身音聲，究竟智慧？如是等事，非我境界。善男子！於此南方，有一國土，名曰進求；有婆羅門，名方便命。汝詣彼問云何菩薩向菩薩道，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩無壞幢智慧法門，我豈能知大菩薩行？諸大菩薩，皆得一切眾生自在三昧，於一切時輪而得自在；出生諸佛無盡智慧，證一切佛，嚴淨慧燈；於一念中，了三世事；於一切世間，現淨慧身，充滿法界，隨眾生所應，悉現其前；了知一切眾生所行，圓滿清淨，悉可愛樂。我豈能知大菩薩行，妙功德願，嚴淨佛剎，善察論機，智慧境界；甚深三昧，神力自在，解脫境界；遊戲神通，法身音聲，究竟智慧？如是等事，非我境界。善男子！於此南方，有一國土，名曰進求；有婆羅門，名方便命。汝詣彼問云何菩薩向菩薩道，修菩薩道。」

時，善財童子歡喜無量，恭敬禮已，遶無數匝，瞻仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜無量，恭敬禮已，遶無數匝，瞻仰觀察，辭退南行。

爾時，善財童子為無壞幢智慧法門所照，決了諸佛不可思議自在神力，善知菩薩不可思議法門。又不可思議菩薩三昧智慧，以照其心，得一切時三昧光明，得一切相三昧境界光明，得明淨智。令一切眾生，得勝妙處；得一切至處道法門；隨順世間行，心無有二；以明淨智普照境界，得一切聲聞明淨忍藏；得無生忍，知法實相；常行菩薩行，不捨菩薩心，增長薩婆若心；得十力明，普照一切；樂妙法音，心無厭足；如說修行，住薩婆若，究竟一切智境界，出生無量菩薩莊嚴心，滿足菩薩清淨大願。於一念頃，遍至一切諸佛剎網，教化成熟無量眾生海，心無懈倦；悉見菩薩無量行境界，悉分別見一切世間，見諸佛剎種種莊嚴，於微細境界，悉能安置無量世界。又能見彼種種莊嚴，悉能分別無量世界，諸語言法。又知無量眾生欲樂，知諸眾生無量所行，以無量方便，教化眾生，善知殊方，隨其所應，化度眾生，念善知識。漸漸遊行，至進求國，周遍推求彼婆羅門。時，婆羅門修諸苦行，求一切智，四面火聚，猶如大山；中有刀山，高峻無極；從彼山上，自投火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子為無壞幢智慧法門所照，決了諸佛不可思議自在神力，善知菩薩不可思議法門。又不可思議菩薩三昧智慧，以照其心，得一切時三昧光明，得一切相三昧境界光明，得明淨智。令一切眾生，得勝妙處；得一切至處道法門；隨順世間行，心無有二；以明淨智普照境界，得一切聲聞明淨忍藏；得無生忍，知法實相；常行菩薩行，不捨菩薩心，增長薩婆若心；得十力明，普照一切；樂妙法音，心無厭足；如說修行，住薩婆若，究竟一切智境界，出生無量菩薩莊嚴心，滿足菩薩清淨大願。於一念頃，遍至一切諸佛剎網，教化成熟無量眾生海，心無懈倦；悉見菩薩無量行境界，悉分別見一切世間，見諸佛剎種種莊嚴，於微細境界，悉能安置無量世界。又能見彼種種莊嚴，悉能分別無量世界，諸語言法。又知無量眾生欲樂，知諸眾生無量所行，以無量方便，教化眾生，善知殊方，隨其所應，化度眾生，念善知識。漸漸遊行，至進求國，周遍推求彼婆羅門。時，婆羅門修諸苦行，求一切智，四面火聚，猶如大山；中有刀山，高峻無極；從彼山上，自投火聚。

爾時，善財詣婆羅門，頭面禮足，合掌而立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財詣婆羅門，頭面禮足，合掌而立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，願為我說。」

答言：「善男子！汝今若能登此刀山，投火聚者，菩薩諸行皆悉清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！汝今若能登此刀山，投火聚者，菩薩諸行皆悉清淨。」

爾時，善財作如是念：「得人身難、離諸難難、得無難難、得淨法難、值佛世難、具諸根難、聞佛法難、遇善知識難、得與同止難、得聞正教難、得正命難、順趣正法難。此將非魔魔所使耶？非善知識而現善知識相，將非惡菩薩耶？而今為我作壽命難、作善根難、薩婆若難，此非正教險惡道耳。遠離法門，薩婆若等一切佛法。」作是念時，十萬梵天在虛空中，作如是言：「善男子！莫作是念。莫作是念。此是大聖，具足金剛智慧光明，精進不退，悉已究竟一切境界。欲竭一切眾生貪愛大海；欲裂一切諸邪見網；欲燒一切眾生煩惱，除滅愚闇，普照一切；令一切眾生離生死險難，除滅三世愚癡闇冥，放淨光明普照一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財作如是念：「得人身難、離諸難難、得無難難、得淨法難、值佛世難、具諸根難、聞佛法難、遇善知識難、得與同止難、得聞正教難、得正命難、順趣正法難。此將非魔魔所使耶？非善知識而現善知識相，將非惡菩薩耶？而今為我作壽命難、作善根難、薩婆若難，此非正教險惡道耳。遠離法門，薩婆若等一切佛法。」作是念時，十萬梵天在虛空中，作如是言：「善男子！莫作是念。莫作是念。此是大聖，具足金剛智慧光明，精進不退，悉已究竟一切境界。欲竭一切眾生貪愛大海；欲裂一切諸邪見網；欲燒一切眾生煩惱，除滅愚闇，普照一切；令一切眾生離生死險難，除滅三世愚癡闇冥，放淨光明普照一切。」

時，諸梵天及自在天，眾生主天等，諸邪見天，作如是言：「我造眾生、我為一切世間最勝、我為最上、我為第一。」是諸天等，見婆羅門修大苦行，五熱炙身；見如是已，各於諸禪不得滋味，來詣其所。時，婆羅門以自在力而為說法，令滅邪見，捨離我心；發大慈悲，普覆眾生；長養菩提正直之心；開四種道，求佛法身；隨所應化，悉能示現佛微妙音，一切悉聞，無有障礙。復有一萬魔在虛空中，以種種摩尼寶華散婆羅門，告善財言：「善男子！此婆羅門，苦行力故，放大光明，令我宮殿諸莊嚴具，悉如聚墨。我不復樂，即與無量諸天天女，眷屬圍遶，來詣其所；為我說法，悉於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」復有一萬他化自在天在虛空中，各持天華恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，苦行力故，放大光明，令我宮殿諸莊嚴具，悉如聚墨；我不復樂，即與眷屬，來詣其所，為我說法，令我於心而得自在、於煩惱中而得自在、於受生中而得自在、除滅障礙而得自在、於一切三昧而得自在、於莊嚴具而得自在、於壽命中而得自在、乃至令我於一切佛法而得自在。」復有一萬化自在天在虛空中，以天妓樂恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身，放大光明，照我宮殿及莊嚴具。照已，悉令我等，不樂五欲，不求欲樂，身心柔軟，與眷屬俱，來詣其所；為我說法，淨心、明淨心、善奇特心、柔軟心、歡喜心；乃至逮得清淨十力，長養離生，出生無量清淨之身；乃至得佛清淨法身；得清淨口，微妙音聲，遍至一切，無所障礙；乃至得一切智。」復有一萬兜率陀天與其眷屬，在虛空中，雨一切末香雲，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，我自於宮殿，不樂須臾，來詣其所；為我解說無著之法，少欲知足，長養善根，發菩提心，乃至究竟一切佛法。」復有一萬諸天，三十三天及阿脩羅，與眷屬俱，在虛空中，雨曼陀羅華雲、摩訶曼陀羅華雲，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，我於天樂，不須臾樂著，來詣其所。為我說法，遠離欲樂；乃至為我說無常法，變易不住，斷除一切放逸高慢，長養發起菩提之心。又，善男子！我見此婆羅門時，須彌山頂六種震動；我於爾時，心大恐怖，專求一切智。」復有一萬大龍王，伊那槃那，難陀跋難陀等，興黑栴檀香雲；諸龍王女出妙樂音，雨天華雲、天香水雲，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，放大光明，普照一切龍王宮殿；令諸龍王，離熱沙苦，金翅鳥怖，滅瞋恚熱，身體清涼，發歡喜心。發喜心已，而為說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸梵天及自在天，眾生主天等，諸邪見天，作如是言：「我造眾生、我為一切世間最勝、我為最上、我為第一。」是諸天等，見婆羅門修大苦行，五熱炙身；見如是已，各於諸禪不得滋味，來詣其所。時，婆羅門以自在力而為說法，令滅邪見，捨離我心；發大慈悲，普覆眾生；長養菩提正直之心；開四種道，求佛法身；隨所應化，悉能示現佛微妙音，一切悉聞，無有障礙。復有一萬魔在虛空中，以種種摩尼寶華散婆羅門，告善財言：「善男子！此婆羅門，苦行力故，放大光明，令我宮殿諸莊嚴具，悉如聚墨。我不復樂，即與無量諸天天女，眷屬圍遶，來詣其所；為我說法，悉於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」復有一萬他化自在天在虛空中，各持天華恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，苦行力故，放大光明，令我宮殿諸莊嚴具，悉如聚墨；我不復樂，即與眷屬，來詣其所，為我說法，令我於心而得自在、於煩惱中而得自在、於受生中而得自在、除滅障礙而得自在、於一切三昧而得自在、於莊嚴具而得自在、於壽命中而得自在、乃至令我於一切佛法而得自在。」復有一萬化自在天在虛空中，以天妓樂恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身，放大光明，照我宮殿及莊嚴具。照已，悉令我等，不樂五欲，不求欲樂，身心柔軟，與眷屬俱，來詣其所；為我說法，淨心、明淨心、善奇特心、柔軟心、歡喜心；乃至逮得清淨十力，長養離生，出生無量清淨之身；乃至得佛清淨法身；得清淨口，微妙音聲，遍至一切，無所障礙；乃至得一切智。」復有一萬兜率陀天與其眷屬，在虛空中，雨一切末香雲，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，我自於宮殿，不樂須臾，來詣其所；為我解說無著之法，少欲知足，長養善根，發菩提心，乃至究竟一切佛法。」復有一萬諸天，三十三天及阿脩羅，與眷屬俱，在虛空中，雨曼陀羅華雲、摩訶曼陀羅華雲，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，我於天樂，不須臾樂著，來詣其所。為我說法，遠離欲樂；乃至為我說無常法，變易不住，斷除一切放逸高慢，長養發起菩提之心。又，善男子！我見此婆羅門時，須彌山頂六種震動；我於爾時，心大恐怖，專求一切智。」復有一萬大龍王，伊那槃那，難陀跋難陀等，興黑栴檀香雲；諸龍王女出妙樂音，雨天華雲、天香水雲，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，放大光明，普照一切龍王宮殿；令諸龍王，離熱沙苦，金翅鳥怖，滅瞋恚熱，身體清涼，發歡喜心。發喜心已，而為說

法，厭惡龍趣，至誠悔過，除滅業障，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至住一切智。」復有一萬夜叉王，種種供養此婆羅門及以善財，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，我及羅剎、鳩槃荼等，悉於眾生發大慈心，無所嬈害，慈心力故；不樂宮殿，與眷屬俱，來詣其所；彼婆羅門，以大慈心蔭覆我等，令我歡喜，身心柔軟，安隱快樂；為我說法，乃至令無量夜叉、羅剎、鳩槃荼等，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法，厭惡龍趣，至誠悔過，除滅業障，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至住一切智。」復有一萬夜叉王，種種供養此婆羅門及以善財，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，我及羅剎、鳩槃荼等，悉於眾生發大慈心，無所嬈害，慈心力故；不樂宮殿，與眷屬俱，來詣其所；彼婆羅門，以大慈心蔭覆我等，令我歡喜，身心柔軟，安隱快樂；為我說法，乃至令無量夜叉、羅剎、鳩槃荼等，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

復有一萬乾闥婆王在虛空中，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，放大光明，照我宮殿，悉令我等得不思議樂；來詣其所，為我說法，乃至令發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。」復有一萬阿脩羅王在虛空中，右膝䠒跪，一心合掌，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，一切阿脩羅宮殿，大地大海，皆悉震動；我等爾時，除滅高心，來詣其所；為我說法，遠離一切諂曲幻心，得深法忍，安住不動，具足十力。」復有一萬迦樓羅王，勇力持等，化為外道童子，在虛空中，作如是言：「乃至為我說法，安立大慈，讚歎大悲，度生死海；沒於五欲泥者，歎淨直心門，生慧方便翅，隨其所應，皆悉化度。」復有一萬緊那羅王在虛空中，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，於我寶多羅樹中、金鈴網中、寶瓔珞中、諸寶樹中、種種樂器中，自然演出微妙音聲、佛聲、法聲、比丘僧聲、不退轉諸菩薩聲、菩提心聲。某方某國，有某菩薩，發菩提心，修行苦行，修大布施，莊嚴道場，往詣道場，成正覺聲。善男子！我聞是聲，即大歡喜，來詣其所；為我說法，令無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一萬乾闥婆王在虛空中，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，放大光明，照我宮殿，悉令我等得不思議樂；來詣其所，為我說法，乃至令發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。」復有一萬阿脩羅王在虛空中，右膝䠒跪，一心合掌，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，一切阿脩羅宮殿，大地大海，皆悉震動；我等爾時，除滅高心，來詣其所；為我說法，遠離一切諂曲幻心，得深法忍，安住不動，具足十力。」復有一萬迦樓羅王，勇力持等，化為外道童子，在虛空中，作如是言：「乃至為我說法，安立大慈，讚歎大悲，度生死海；沒於五欲泥者，歎淨直心門，生慧方便翅，隨其所應，皆悉化度。」復有一萬緊那羅王在虛空中，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，於我寶多羅樹中、金鈴網中、寶瓔珞中、諸寶樹中、種種樂器中，自然演出微妙音聲、佛聲、法聲、比丘僧聲、不退轉諸菩薩聲、菩提心聲。某方某國，有某菩薩，發菩提心，修行苦行，修大布施，莊嚴道場，往詣道場，成正覺聲。善男子！我聞是聲，即大歡喜，來詣其所；為我說法，令無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」

復有無量欲界諸天在虛空中，供養恭敬，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，放大光明，乃至普照阿鼻地獄，除滅苦痛；若有眾生見斯光者，命終生天，知報恩故。捨五欲樂，來詣其所，樂觀無厭；為我說法，乃至令無量眾生發菩提心。」爾時，善財童子聞奇特法，心大歡喜，於婆羅門所，發起真實善知識心；頭面禮足，如是白言：「向疑聖教，違知識教；唯願大聖，受我悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量欲界諸天在虛空中，供養恭敬，作如是言：「善男子！此婆羅門，五熱炙身時，放大光明，乃至普照阿鼻地獄，除滅苦痛；若有眾生見斯光者，命終生天，知報恩故。捨五欲樂，來詣其所，樂觀無厭；為我說法，乃至令無量眾生發菩提心。」爾時，善財童子聞奇特法，心大歡喜，於婆羅門所，發起真實善知識心；頭面禮足，如是白言：「向疑聖教，違知識教；唯願大聖，受我悔過。」

時，婆羅門為善財童子，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門為善財童子，而說偈言：

「欲求菩提者， 當順知識教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲求菩提者， 當順知識教，

除滅諸疑惑， 一心常恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸疑惑， 一心常恭敬。

修習於正道， 知法真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習於正道， 知法真實相，

安住於道場， 成就佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於道場， 成就佛菩提。」

爾時，善財童子即登刀山，自投火聚，未至中間，即得菩薩安住三昧；既至火焰，復得菩薩寂靜安樂照明三昧。得三昧已，白言：「甚奇。大聖！如是刀山及大火聚，我身觸時，安隱快樂。」時，婆羅門告善財言：「善男子！我唯成此菩薩無盡法門。明淨法王諸菩薩行，滿足諸願；悉滅眾生煩惱邪見，得不退轉不可盡心，離懈怠心，一切無畏；得金剛那羅延藏，究竟大境界，無有疲倦；遠離諸垢，不動如風輪，精進不退，以大莊嚴而自莊嚴，饒益眾生。如是法門，我當云何能知能說？善男子！於此南方，有城名師子奮迅；有一童女，名彌多羅尼。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子即登刀山，自投火聚，未至中間，即得菩薩安住三昧；既至火焰，復得菩薩寂靜安樂照明三昧。得三昧已，白言：「甚奇。大聖！如是刀山及大火聚，我身觸時，安隱快樂。」時，婆羅門告善財言：「善男子！我唯成此菩薩無盡法門。明淨法王諸菩薩行，滿足諸願；悉滅眾生煩惱邪見，得不退轉不可盡心，離懈怠心，一切無畏；得金剛那羅延藏，究竟大境界，無有疲倦；遠離諸垢，不動如風輪，精進不退，以大莊嚴而自莊嚴，饒益眾生。如是法門，我當云何能知能說？善男子！於此南方，有城名師子奮迅；有一童女，名彌多羅尼。汝詣彼問云何菩薩學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，觀察無厭，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面禮足，遶無數匝，觀察無厭，辭退南行。