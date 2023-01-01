大方廣佛華嚴經卷第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十五

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

入法界品第三十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四之二

爾時，壞散一切眾魔智幢王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，壞散一切眾魔智幢王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰：

「大智無礙身， 非身難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大智無礙身， 非身難思議，

如來淨法身， 一切莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨法身， 一切莫能測。

不思議行業， 起此清淨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議行業， 起此清淨身，

無量妙莊嚴， 不染於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量妙莊嚴， 不染於三界。

普明照一切， 清淨諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普明照一切， 清淨諸法界，

開發菩提門， 出生深定智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開發菩提門， 出生深定智。

永離諸垢染， 除滅一切障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸垢染， 除滅一切障，

世間明淨日， 普放慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間明淨日， 普放慧光明。

永絕生死流， 悉令三界淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永絕生死流， 悉令三界淨，

具足菩薩德， 成就佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足菩薩德， 成就佛菩提。

顯現無量色， 於彼無所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現無量色， 於彼無所染，

所可現眾色， 一切莫能思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可現眾色， 一切莫能思。

人王勝智慧， 能於念念中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人王勝智慧， 能於念念中，

具無量菩提， 一切莫能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具無量菩提， 一切莫能知，

具足無盡智， 一切莫能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無盡智， 一切莫能壞，

彼於一念中， 明達三世佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於一念中， 明達三世佛。

分別一切業， 正念思菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切業， 正念思菩提，

於思而非思， 思法寂滅故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於思而非思， 思法寂滅故，

甚深不可說， 遠離語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深不可說， 遠離語言道，

如來從此起， 佛業難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來從此起， 佛業難思議。」

爾時，明淨願智幢王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，明淨願智幢王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰：

「離癡清淨念， 聞持一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離癡清淨念， 聞持一切法，

深慧能分別， 諸佛無盡海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深慧能分別， 諸佛無盡海。

菩薩決定心， 修習菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩決定心， 修習菩薩行，

出生甚深智， 除滅諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生甚深智， 除滅諸疑惑。

其心無疲厭， 遠離於懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無疲厭， 遠離於懈怠，

常勤修精進， 究竟諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤修精進， 究竟諸佛法。

具足信智慧， 安住不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足信智慧， 安住不可動，

常樂甚深智， 觀察無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂甚深智， 觀察無所著。

無量無邊劫， 積集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊劫， 積集諸功德，

專心常迴向， 諸佛甚深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心常迴向， 諸佛甚深法。

雖在生死中， 其心無染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖在生死中， 其心無染著，

安住諸佛法， 常樂如來行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住諸佛法， 常樂如來行。

世間諸所有， 陰界等諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸所有， 陰界等諸法，

無畏悉除斷， 安住佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏悉除斷， 安住佛正法。

世間顛倒惑， 生死輪常轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間顛倒惑， 生死輪常轉，

修習無礙行， 實利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習無礙行， 實利益眾生。

菩薩行難稱， 一切莫能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行難稱， 一切莫能知，

除滅一切苦， 安樂諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切苦， 安樂諸群生。

善覺菩提智， 普照諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善覺菩提智， 普照諸世間，

除滅愚癡闇， 度脫一切眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅愚癡闇， 度脫一切眾。」

爾時，壞散一切障智慧勢王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，壞散一切障智慧勢王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰：

「無量無數劫， 佛音難得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無數劫， 佛音難得聞，

何況親奉覲， 除滅諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況親奉覲， 除滅諸疑惑。

如來世間燈， 究竟一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來世間燈， 究竟一切法，

無上勝福田， 令眾悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上勝福田， 令眾悉清淨。

如來妙色身， 一切莫能思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身， 一切莫能思，

無量劫諦觀， 其心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫諦觀， 其心無厭足。

佛子善觀察， 如來妙色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子善觀察， 如來妙色身，

除滅一切障， 究竟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切障， 究竟成菩提。

如來妙色身， 出生淨妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身， 出生淨妙音，

無礙諸辯才， 廣開菩提門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙諸辯才， 廣開菩提門。

普照一切眾， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切眾， 無量難思議，

建立大乘智， 授以菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立大乘智， 授以菩提記。

功德圓滿日， 出興照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德圓滿日， 出興照世間，

長養一切世， 無量功德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養一切世， 無量功德身。

若有值如來， 遠離諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有值如來， 遠離諸惡道，

除滅一切苦， 具足智慧身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切苦， 具足智慧身。

若有見如來， 能發無量心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見如來， 能發無量心，

長養無數智， 值遇諸導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養無數智， 值遇諸導師。

若有見如來， 得定菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見如來， 得定菩提心，

能自決定知， 我必成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自決定知， 我必成菩提。」

爾時，分別法界智通王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，分別法界智通王菩薩承佛神力，觀察十方，以偈頌曰：

「菩薩見如來， 無量淨功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見如來， 無量淨功德，

皆悉善迴向， 究竟一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉善迴向， 究竟一切智。

饒益眾生故， 如來出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益眾生故， 如來出世間，

具足大悲心， 為世轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大悲心， 為世轉法輪。

一切無能報， 大仙普慈恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無能報， 大仙普慈恩，

不可思議劫， 代眾受苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議劫， 代眾受苦故。

無量億劫中， 受諸地獄苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫中， 受諸地獄苦，

不捨一切眾， 悉令得見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨一切眾， 悉令得見佛。

普能代眾生， 具受無量苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普能代眾生， 具受無量苦，

其心無疲倦， 為度一切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無疲倦， 為度一切故。

一切諸世間， 所有惡道苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 所有惡道苦，

如來常處中， 悉令聞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常處中， 悉令聞正法。

一一地獄住， 不可思議劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一地獄住， 不可思議劫，

具受無量苦， 終不離諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具受無量苦， 終不離諸佛。

所以無量劫， 常在三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以無量劫， 常在三惡道，

欲令諸群生， 長養智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令諸群生， 長養智慧故。

眾生見如來， 除滅諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見如來， 除滅諸苦惱，

安立於大智， 一切佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立於大智， 一切佛境界。

若有見佛者， 除滅一切障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見佛者， 除滅一切障，

長養功德藏， 究竟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養功德藏， 究竟成菩提。

如來能除滅， 世間諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來能除滅， 世間諸疑惑，

隨其所應化， 悉滿彼大願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 悉滿彼大願。」

爾時，普賢菩薩觀察一切大眾，欲重開發，顯現照明；以法界等方便，廣說師子奮迅三昧；法界等、虛空界等、三世等、一切眾生界等、一切劫等、一切業性等、眾生希望等、眾生欲等、法光明等、隨時教化等、一切眾生根等，為諸菩薩十種廣說師子奮迅三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩觀察一切大眾，欲重開發，顯現照明；以法界等方便，廣說師子奮迅三昧；法界等、虛空界等、三世等、一切眾生界等、一切劫等、一切業性等、眾生希望等、眾生欲等、法光明等、隨時教化等、一切眾生根等，為諸菩薩十種廣說師子奮迅三昧。

「何等為十？所謂：廣說一切法界中，一切佛剎微塵等佛，次第興世，演說正法；廣說虛空界等，一切佛剎中，盡未來劫一切諸佛所說；廣說一切佛剎中，一切如來現成正覺；廣說虛空界等，一切佛剎中，佛坐道場，眷屬圍遶，菩薩大眾，皆悉往詣；廣說一念中，三世一切佛出變化身，充滿一切法界；廣說一身充滿一切世界海、一切佛剎海，平等照持；廣說一一境界中，顯現三世一切諸佛自在功德地；廣說一一微塵中，顯現三世一切佛剎微塵等，佛自在神力；廣說一一毛孔，出三世一切佛大願海音，開發化導，盡未來劫一切菩薩；廣說處法界等師子之座，大眾圍遶，莊嚴道場，各隨其處，轉妙法輪，盡未來劫，未曾斷絕。佛子！此師子奮迅三昧，有如是等不可說佛剎微塵等廣說，唯是如來智慧境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？所謂：廣說一切法界中，一切佛剎微塵等佛，次第興世，演說正法；廣說虛空界等，一切佛剎中，盡未來劫一切諸佛所說；廣說一切佛剎中，一切如來現成正覺；廣說虛空界等，一切佛剎中，佛坐道場，眷屬圍遶，菩薩大眾，皆悉往詣；廣說一念中，三世一切佛出變化身，充滿一切法界；廣說一身充滿一切世界海、一切佛剎海，平等照持；廣說一一境界中，顯現三世一切諸佛自在功德地；廣說一一微塵中，顯現三世一切佛剎微塵等，佛自在神力；廣說一一毛孔，出三世一切佛大願海音，開發化導，盡未來劫一切菩薩；廣說處法界等師子之座，大眾圍遶，莊嚴道場，各隨其處，轉妙法輪，盡未來劫，未曾斷絕。佛子！此師子奮迅三昧，有如是等不可說佛剎微塵等廣說，唯是如來智慧境界。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明師子奮迅三昧，承佛神力觀察如來；觀察大眾；觀察如來不可思議境界；觀察諸佛三昧；觀察不可思議世界；觀察不可思議智慧；觀察一切法，皆悉如幻；觀察不可思議諸佛平等；觀察無量無邊，一切音聲語言道故；以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明師子奮迅三昧，承佛神力觀察如來；觀察大眾；觀察如來不可思議境界；觀察諸佛三昧；觀察不可思議世界；觀察不可思議智慧；觀察一切法，皆悉如幻；觀察不可思議諸佛平等；觀察無量無邊，一切音聲語言道故；以偈頌曰：

「一一毛孔中， 普現最勝海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一毛孔中， 普現最勝海，

佛處如來座， 菩薩眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛處如來座， 菩薩眾圍遶。

一一毛孔中， 無量諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 無量諸佛海，

道場處華座， 轉淨妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場處華座， 轉淨妙法輪。

一一毛孔中， 一切剎塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 一切剎塵等，

最勝跏趺坐， 演說普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝跏趺坐， 演說普賢行。

最勝坐一剎， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝坐一剎， 充滿十方界，

無盡菩薩雲， 來詣於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡菩薩雲， 來詣於佛所。

無量億佛剎， 塵數菩薩集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億佛剎， 塵數菩薩集，

圍遶於如來， 為說諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圍遶於如來， 為說諸法界。

顯現諸佛剎， 入法界智海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現諸佛剎， 入法界智海，

安住普賢行， 滿足諸佛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住普賢行， 滿足諸佛行。

安住於如來， 一切諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於如來， 一切諸世界，

深入菩薩行， 樂聞勝法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入菩薩行， 樂聞勝法雲。

一一剎無量， 億劫修諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎無量， 億劫修諸行，

修習彼行已， 究竟深法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習彼行已， 究竟深法海，

滿足大願海， 安住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足大願海， 安住如來地。

出生最勝法， 具足普賢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生最勝法， 具足普賢行，

成就功德海， 得無量自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就功德海， 得無量自在，

如來身雲覆， 一切諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身雲覆， 一切諸佛剎，

普雨甘露法， 令眾住佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 令眾住佛道。」

爾時，世尊欲令諸菩薩安住師子奮迅三昧故，放眉間白毫相光，名普照三世法界門；不可說世界微塵等光明，以為眷屬，普照十方一切世界海。時，祇洹林菩薩大眾，普雲集者，悉見一切法界、虛空界等一切佛剎種種色、種種清淨、種種安住、種種形；如是等一切世界諸大菩薩，現坐道場，菩薩圍遶，諸天供養，成等正覺。或見於不可說佛剎微塵等，諸眷屬中，出妙音聲，充滿法界，轉淨法輪；或見在天宮殿，在龍宮殿，夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及人、非人等諸宮殿中；或見在人聚落城邑，大王京都，現種種身、種種姓名、種種色、種種圓光、種種光網、種種辯、種種眷屬、種種持、種種教持、種種音聲，而為說法。如此間，如來為諸菩薩現甚深三昧神力變化；一切法界、虛空界等，十方一切世界海中，現國土身及眾生身，諸業所起；乃至一毛孔中，一切悉現，亦復如是；而不壞三世，不壞眾生；普照一切諸眾生心，色身清淨，隨所應化；普現一切眾生類前，開示一切諸佛妙法；調伏眾生，顯現如來自在神力。其有眾生見聞念知如來自在神通力者，皆佛宿世善知識也；皆悉修習四攝善根，一向專求無上菩提，攝諸善根，成就方便，逮得如來不可思議自在三昧，悉與法界、虛空界等；或得法身；或得色身；或得菩薩具足諸行；或得清淨諸波羅蜜；或得菩薩圓滿淨行；或得菩薩諸地；或得菩提自在；或得如來不壞三昧；或得如來諸行智力；或得如來無礙辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲令諸菩薩安住師子奮迅三昧故，放眉間白毫相光，名普照三世法界門；不可說世界微塵等光明，以為眷屬，普照十方一切世界海。時，祇洹林菩薩大眾，普雲集者，悉見一切法界、虛空界等一切佛剎種種色、種種清淨、種種安住、種種形；如是等一切世界諸大菩薩，現坐道場，菩薩圍遶，諸天供養，成等正覺。或見於不可說佛剎微塵等，諸眷屬中，出妙音聲，充滿法界，轉淨法輪；或見在天宮殿，在龍宮殿，夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及人、非人等諸宮殿中；或見在人聚落城邑，大王京都，現種種身、種種姓名、種種色、種種圓光、種種光網、種種辯、種種眷屬、種種持、種種教持、種種音聲，而為說法。如此間，如來為諸菩薩現甚深三昧神力變化；一切法界、虛空界等，十方一切世界海中，現國土身及眾生身，諸業所起；乃至一毛孔中，一切悉現，亦復如是；而不壞三世，不壞眾生；普照一切諸眾生心，色身清淨，隨所應化；普現一切眾生類前，開示一切諸佛妙法；調伏眾生，顯現如來自在神力。其有眾生見聞念知如來自在神通力者，皆佛宿世善知識也；皆悉修習四攝善根，一向專求無上菩提，攝諸善根，成就方便，逮得如來不可思議自在三昧，悉與法界、虛空界等；或得法身；或得色身；或得菩薩具足諸行；或得清淨諸波羅蜜；或得菩薩圓滿淨行；或得菩薩諸地；或得菩提自在；或得如來不壞三昧；或得如來諸行智力；或得如來無礙辯才。

此諸菩薩得如是等十不可說佛剎微塵等諸妙功德，所謂：種種道、種種門、種種入、種種度、種種方便、種種至、種種方、種種光明、種種功德、種種功德具、種種自在。深入菩薩諸三昧海，所謂：普莊嚴法界菩薩三昧；普照三世無礙三昧；不壞法界智三昧；隨時深入如來境界三昧；普照虛空三昧；行如來力三昧；如來無畏莊嚴師子奮迅三昧；一切法界方便藏三昧；無礙法界淨月三昧；清淨莊嚴法雲三昧；除滅癡障法王幢三昧；一一境界中，悉見一切佛海三昧；一切世間不可壞身清淨光明智幢三昧；深入佛身無壞三昧；隨順一切世藏三昧；諸法無迹無依三昧；圓滿普照寂滅三昧；無所有，善化、普化，遍照三昧；攝持一切佛剎三昧；莊嚴一切佛剎，現成菩提三昧；行一切王法三昧；行一切眾生境界無礙三昧；生一切諸佛三昧；究竟一切佛德海三昧；一一境界，出生盡未來際功德三昧；解了一切如來本生海三昧；護持盡未來際，一切如來種性三昧；令現在十方一切佛剎海悉淨三昧；於一念中，普照一切佛住三昧；遠離障礙，深入一切境界三昧；令一切剎，入一佛剎三昧；出一切佛化身三昧；決定智慧金剛王，入一切根海三昧；住持一切佛身，皆一身藏，無差別三昧；於一念中，住一切佛法界，方便無盡三昧；於一切法界佛剎中，示現涅槃三昧；住無上地三昧；令一切世界眾生，悉見其身無別異三昧；一切佛智現前三昧；知一切法實相三昧；於一念中，具分別知三世三昧；於一念中，知一切法界藏三昧；皆隨順知如來智師子行三昧；於一切境界，慧眼圓滿三昧；十力境界等三昧；於一切境界，以平等眼示現三昧；出生一切妙色，眾生見無厭足三昧；無動藏三昧；一法攝一切法三昧；一言普說一切音聲三昧；一切佛無二法三昧；離三世三昧；分別一切劫不壞智三昧；微細方便十力內三昧；一切劫出生菩薩行無斷三昧；一切十方普雲現前三昧；菩提自在，法界無礙三昧；分別一切覺正希望安隱幢三昧；一切莊嚴，莊嚴虛空三昧；於念念中，出生化雲三昧；離垢如空，如來月光三昧；一切佛持如空三昧；一切法莊嚴，法光三昧；開一切法義燈三昧；十力圓滿光三昧；三世一切佛幢三昧；一切佛同一藏三昧；於念念中，發起究竟一切事三昧；無盡功德藏三昧；示現無量無邊諸佛境界三昧；住一切法，金剛師子座三昧；出生顯現一切如來變化，無不知見三昧；一切念如來日三昧；一日悉覺三世三昧；自然寂靜解脫三昧；見一切佛三昧；鉢曇摩華莊嚴，一切法界決定智三昧；一切法無著，虛空淨眼三昧；一方攝十方海三昧；深入無底法界三昧；一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩得如是等十不可說佛剎微塵等諸妙功德，所謂：種種道、種種門、種種入、種種度、種種方便、種種至、種種方、種種光明、種種功德、種種功德具、種種自在。深入菩薩諸三昧海，所謂：普莊嚴法界菩薩三昧；普照三世無礙三昧；不壞法界智三昧；隨時深入如來境界三昧；普照虛空三昧；行如來力三昧；如來無畏莊嚴師子奮迅三昧；一切法界方便藏三昧；無礙法界淨月三昧；清淨莊嚴法雲三昧；除滅癡障法王幢三昧；一一境界中，悉見一切佛海三昧；一切世間不可壞身清淨光明智幢三昧；深入佛身無壞三昧；隨順一切世藏三昧；諸法無迹無依三昧；圓滿普照寂滅三昧；無所有，善化、普化，遍照三昧；攝持一切佛剎三昧；莊嚴一切佛剎，現成菩提三昧；行一切王法三昧；行一切眾生境界無礙三昧；生一切諸佛三昧；究竟一切佛德海三昧；一一境界，出生盡未來際功德三昧；解了一切如來本生海三昧；護持盡未來際，一切如來種性三昧；令現在十方一切佛剎海悉淨三昧；於一念中，普照一切佛住三昧；遠離障礙，深入一切境界三昧；令一切剎，入一佛剎三昧；出一切佛化身三昧；決定智慧金剛王，入一切根海三昧；住持一切佛身，皆一身藏，無差別三昧；於一念中，住一切佛法界，方便無盡三昧；於一切法界佛剎中，示現涅槃三昧；住無上地三昧；令一切世界眾生，悉見其身無別異三昧；一切佛智現前三昧；知一切法實相三昧；於一念中，具分別知三世三昧；於一念中，知一切法界藏三昧；皆隨順知如來智師子行三昧；於一切境界，慧眼圓滿三昧；十力境界等三昧；於一切境界，以平等眼示現三昧；出生一切妙色，眾生見無厭足三昧；無動藏三昧；一法攝一切法三昧；一言普說一切音聲三昧；一切佛無二法三昧；離三世三昧；分別一切劫不壞智三昧；微細方便十力內三昧；一切劫出生菩薩行無斷三昧；一切十方普雲現前三昧；菩提自在，法界無礙三昧；分別一切覺正希望安隱幢三昧；一切莊嚴，莊嚴虛空三昧；於念念中，出生化雲三昧；離垢如空，如來月光三昧；一切佛持如空三昧；一切法莊嚴，法光三昧；開一切法義燈三昧；十力圓滿光三昧；三世一切佛幢三昧；一切佛同一藏三昧；於念念中，發起究竟一切事三昧；無盡功德藏三昧；示現無量無邊諸佛境界三昧；住一切法，金剛師子座三昧；出生顯現一切如來變化，無不知見三昧；一切念如來日三昧；一日悉覺三世三昧；自然寂靜解脫三昧；見一切佛三昧；鉢曇摩華莊嚴，一切法界決定智三昧；一切法無著，虛空淨眼三昧；一方攝十方海三昧；深入無底法界三昧；一

切法海三昧；放一切光寂靜身三昧；一念出生一切通明願三昧；一切時，一切處，成菩提三昧；一切法界入一莊嚴三昧；一切佛住持三昧；一切眾生勝地智明三昧；一念中，一身充滿法界三昧；一身中，顯現清淨法界三昧；普門入法界，顯現大莊嚴三昧；一切佛法圓滿，輪智住持三昧；一切法方便，一方便莊嚴三昧；因陀羅網攝眾生界，諸願精進住持三昧；分別一切世界輪三昧；蓮華妙德自在三昧；分別一切眾生身三昧；對現一切眾生身三昧；分別一切音聲海三昧；了知一切眾生地三昧；不可壞大悲藏三昧；一切佛入如來際三昧；修習一切佛法門三昧；觀察師子奮迅菩薩三昧。如是等不可說佛剎微塵等三昧門，入如來海，入一切佛自在三昧；於念念中，充滿法界。彼諸菩薩，一一皆有妙師子座，悉與十佛世界等，現大自在甚深智慧，悉得諸地明淨智慧；普觀一切，從智性生，專求一切智，具足成就，離癡慧眼。悉為眾生作調御師；修行諸佛平等正法，決定了知一切境界，分別了知一切世界，樂寂滅法，遠離世間，常好閑靜；遊諸佛剎，無所染著；於一切法，心無所依；安住莊嚴妙法宮殿，教化成熟一切眾生。為一切眾生，顯現佛剎，具足成就無上智門；順離欲際，得智慧身，消竭一切諸有為海；為一切眾生，顯真實際，法海慧光，具足圓滿，皆悉安住堅固三昧。以大悲心，常念眾生；解一切眾生皆悉如夢；一切如來悉如電光；一切言音皆悉如響；了一切法皆悉如化。滿足諸願，具菩薩行，普智圓滿，方便清淨，心樂寂靜，成滿一切諸陀羅尼智慧境界；具足十力，遠離恐怖，安住法界，具淨法眼；得一切法無所有門，修行無量智慧大海，究竟到於智慧彼岸，悉得般若波羅蜜力，成就神通波羅蜜，度眾生海；於三昧波羅蜜，悉得自在。善知一切智無錯謬，巧妙方便，開示法藏；具足辯才，成就大願；具足諸力，法雲無盡。於大眾中，能師子吼，而無所畏；常求正法，心無所著。以淨慧眼，滅除癡闇；智月圓滿，照世生滅，成就智慧，放大光明；照一切諦，善巧方便。智慧功德金剛之山，超出三世一切法王，覺無所畏智功德幢；滅諸魔幢，建立精進圓滿智幢；具足成就無上之身，得一切法無礙智慧；覺了無盡智真實際，安住真際，修行決定無相三昧。巧方便生諸菩薩行，無二智慧，諦見境界世間諸趣，普照佛剎，無所染著；於一切法除滅癡闇，究竟智慧，皆悉圓滿，放淨法光，照十方界。為一切眾生，作不虛福田；若見聞者，所願成滿；為一切世間，功德須彌，遠離恐怖，伏諸外道。以微妙音，遍一切剎；常見諸佛，心無厭足，成就如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切法海三昧；放一切光寂靜身三昧；一念出生一切通明願三昧；一切時，一切處，成菩提三昧；一切法界入一莊嚴三昧；一切佛住持三昧；一切眾生勝地智明三昧；一念中，一身充滿法界三昧；一身中，顯現清淨法界三昧；普門入法界，顯現大莊嚴三昧；一切佛法圓滿，輪智住持三昧；一切法方便，一方便莊嚴三昧；因陀羅網攝眾生界，諸願精進住持三昧；分別一切世界輪三昧；蓮華妙德自在三昧；分別一切眾生身三昧；對現一切眾生身三昧；分別一切音聲海三昧；了知一切眾生地三昧；不可壞大悲藏三昧；一切佛入如來際三昧；修習一切佛法門三昧；觀察師子奮迅菩薩三昧。如是等不可說佛剎微塵等三昧門，入如來海，入一切佛自在三昧；於念念中，充滿法界。彼諸菩薩，一一皆有妙師子座，悉與十佛世界等，現大自在甚深智慧，悉得諸地明淨智慧；普觀一切，從智性生，專求一切智，具足成就，離癡慧眼。悉為眾生作調御師；修行諸佛平等正法，決定了知一切境界，分別了知一切世界，樂寂滅法，遠離世間，常好閑靜；遊諸佛剎，無所染著；於一切法，心無所依；安住莊嚴妙法宮殿，教化成熟一切眾生。為一切眾生，顯現佛剎，具足成就無上智門；順離欲際，得智慧身，消竭一切諸有為海；為一切眾生，顯真實際，法海慧光，具足圓滿，皆悉安住堅固三昧。以大悲心，常念眾生；解一切眾生皆悉如夢；一切如來悉如電光；一切言音皆悉如響；了一切法皆悉如化。滿足諸願，具菩薩行，普智圓滿，方便清淨，心樂寂靜，成滿一切諸陀羅尼智慧境界；具足十力，遠離恐怖，安住法界，具淨法眼；得一切法無所有門，修行無量智慧大海，究竟到於智慧彼岸，悉得般若波羅蜜力，成就神通波羅蜜，度眾生海；於三昧波羅蜜，悉得自在。善知一切智無錯謬，巧妙方便，開示法藏；具足辯才，成就大願；具足諸力，法雲無盡。於大眾中，能師子吼，而無所畏；常求正法，心無所著。以淨慧眼，滅除癡闇；智月圓滿，照世生滅，成就智慧，放大光明；照一切諦，善巧方便。智慧功德金剛之山，超出三世一切法王，覺無所畏智功德幢；滅諸魔幢，建立精進圓滿智幢；具足成就無上之身，得一切法無礙智慧；覺了無盡智真實際，安住真際，修行決定無相三昧。巧方便生諸菩薩行，無二智慧，諦見境界世間諸趣，普照佛剎，無所染著；於一切法除滅癡闇，究竟智慧，皆悉圓滿，放淨法光，照十方界。為一切眾生，作不虛福田；若見聞者，所願成滿；為一切世間，功德須彌，遠離恐怖，伏諸外道。以微妙音，遍一切剎；常見諸佛，心無厭足，成就如

來自在法身，隨其所應而化度之；能以一身，滿一切剎；以少方便，具足清淨自在神力，普遊十方無所障礙，智慧圓滿，遍照法界。為一切眾耀明淨日，隨其所應，讚歎功德；了一切眾生諸根希望；於一切法，得無諍境界；分別了知諸法自性，大小相攝。決了如來甚深之地，說句、味身，諸法深義，無有窮盡；於一言中，普說一切修多羅海，究竟一切諸陀羅尼；廣智慧身，究竟無量劫陀羅尼。於一念中，決定了知不可說劫；於一念中，了達三世法陀羅尼，普照無量諸佛法海。為一切眾生，起淨智慧，轉正法輪，無能壞者；成就如來智慧境界，常入善現三昧正受，遠離障礙，深入諸法。於一切法，得勝智自在，清淨莊嚴一切境界；深入十方甚深法界，攝取十方一切法界。於一一微塵中，現成正覺；於無色性，現一切色；能以一方，攝一切方。彼諸菩薩具足成滿如是等無量功德智慧之藏，常為一切諸佛讚歎；以句、味身，說其功德，不能窮盡，皆悉雲集於祇洹林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來自在法身，隨其所應而化度之；能以一身，滿一切剎；以少方便，具足清淨自在神力，普遊十方無所障礙，智慧圓滿，遍照法界。為一切眾耀明淨日，隨其所應，讚歎功德；了一切眾生諸根希望；於一切法，得無諍境界；分別了知諸法自性，大小相攝。決了如來甚深之地，說句、味身，諸法深義，無有窮盡；於一言中，普說一切修多羅海，究竟一切諸陀羅尼；廣智慧身，究竟無量劫陀羅尼。於一念中，決定了知不可說劫；於一念中，了達三世法陀羅尼，普照無量諸佛法海。為一切眾生，起淨智慧，轉正法輪，無能壞者；成就如來智慧境界，常入善現三昧正受，遠離障礙，深入諸法。於一切法，得勝智自在，清淨莊嚴一切境界；深入十方甚深法界，攝取十方一切法界。於一一微塵中，現成正覺；於無色性，現一切色；能以一方，攝一切方。彼諸菩薩具足成滿如是等無量功德智慧之藏，常為一切諸佛讚歎；以句、味身，說其功德，不能窮盡，皆悉雲集於祇洹林。

爾時，彼諸菩薩深入如來功德大海。入已，於菩薩身中、及樓閣中，莊嚴具中、師子座中、以樂法力故；不可思議力故；於念念中，各放無量光明雲，普照法界，覺悟眾生。所謂：出一切寶香光明雲，讚歎三世諸佛功德，微妙音聲，充滿十方；出一切眾生雲，境界光明，說一切眾生清淨業報，微妙音聲，充滿十方；出一切菩薩願行莊嚴光雲，說一切菩薩願行功德；出一切佛變化身雲，一切如來微妙音聲，充滿十方；出一切菩薩身雲，相好莊嚴，於一切佛剎，以微妙音，讚歎諸佛，充滿十方；出三世佛莊嚴道場雲，現一切佛成等正覺，充滿十方；於一切境界中，出龍王雲，雨一切香，充滿十方；出一切佛身雲，歎普賢行，充滿十方；出一切佛剎淨光明雲，一切如來轉法輪音，充滿十方。時，諸菩薩威神力故，此法力故，出如是等不可說佛剎微塵等雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩深入如來功德大海。入已，於菩薩身中、及樓閣中，莊嚴具中、師子座中、以樂法力故；不可思議力故；於念念中，各放無量光明雲，普照法界，覺悟眾生。所謂：出一切寶香光明雲，讚歎三世諸佛功德，微妙音聲，充滿十方；出一切眾生雲，境界光明，說一切眾生清淨業報，微妙音聲，充滿十方；出一切菩薩願行莊嚴光雲，說一切菩薩願行功德；出一切佛變化身雲，一切如來微妙音聲，充滿十方；出一切菩薩身雲，相好莊嚴，於一切佛剎，以微妙音，讚歎諸佛，充滿十方；出三世佛莊嚴道場雲，現一切佛成等正覺，充滿十方；於一切境界中，出龍王雲，雨一切香，充滿十方；出一切佛身雲，歎普賢行，充滿十方；出一切佛剎淨光明雲，一切如來轉法輪音，充滿十方。時，諸菩薩威神力故，此法力故，出如是等不可說佛剎微塵等雲。

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩承佛神力，觀察十方，欲讚歎祇洹林中無量莊嚴，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩承佛神力，觀察十方，欲讚歎祇洹林中無量莊嚴，以偈頌曰：

「觀察祇洹中， 如來自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀察祇洹中， 如來自在力，

一切境界出， 無量功德雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切境界出， 無量功德雲。

無量淨妙色， 種種而莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量淨妙色， 種種而莊嚴，

皆悉普照現， 十方諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉普照現， 十方諸佛剎。

佛子身毛孔， 出佛音聲雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子身毛孔， 出佛音聲雲，

種種寶莊嚴， 充滿十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種寶莊嚴， 充滿十方剎。

其身如梵王， 威儀常安靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身如梵王， 威儀常安靜，

遍遊十方剎， 演出妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊十方剎， 演出妙音聲。

如來毛孔出， 不可思議身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來毛孔出， 不可思議身，

皆悉如普賢， 眾妙相莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉如普賢， 眾妙相莊嚴。

菩薩普成就， 三世功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩普成就， 三世功德海，

充滿於虛空， 出生莊嚴雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿於虛空， 出生莊嚴雲。

於此祇洹中， 演出妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此祇洹中， 演出妙音聲，

普說一切眾， 善淨業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普說一切眾， 善淨業果報。

一一境界中， 悉現佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一境界中， 悉現佛剎海，

三世諸如來， 無量自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸如來， 無量自在力。

如來毛孔中， 一切諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來毛孔中， 一切諸世界，

微塵等佛剎， 皆悉分別現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵等佛剎， 皆悉分別現。

一切境界中， 出生諸佛雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切境界中， 出生諸佛雲，

無量善方便， 度脫一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量善方便， 度脫一切眾。

華雲香焰雲， 清淨摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華雲香焰雲， 清淨摩尼寶，

種種莊嚴雲， 充滿於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴雲， 充滿於十方。

三世一切佛， 莊嚴妙道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 莊嚴妙道場，

於此祇洹林， 一切悉顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此祇洹林， 一切悉顯現，

普賢等佛子， 無量種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢等佛子， 無量種莊嚴。

眾生等劫中， 所修嚴淨剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生等劫中， 所修嚴淨剎，

如是諸世界， 悉現祇洹林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸世界， 悉現祇洹林。」

時，彼一切諸菩薩眾，以如來三昧照故，一一皆得不可說佛剎微塵等大悲法門，饒益安樂，攝取眾生。彼諸菩薩於一一毛孔，各出不可說佛剎微塵等光明；一一光明端，各出不可說佛剎微塵等菩薩。其身尊重，於諸世間，最為殊勝；隨其所應，皆悉顯現，充滿法界；教化眾生，未度者度，未脫者脫；現不可說佛剎微塵等諸天宮殿，無常死相，一切諸法，皆悉如夢；讚歎道場，說一切菩薩諸大願門。或於一切世界，示現受生，為一切眾生，廣現檀波羅蜜門；或現一切諸佛，圓滿淨戒功德，尸羅波羅蜜門；或現斷一切肢節，羼提波羅蜜門；或現勤修精進，毘梨耶波羅蜜門；或現一切菩薩禪定三昧，相續解脫法門。如來圓滿智慧光明，專求一切佛法，為一一句身、味身義故，能捨無量無數之身；詣諸佛所，問無量法門，善知時會，隨其所應而為現法。令一切眾生住一切智，逮得方便智光海門，悉能供養諸佛菩薩；降伏眾魔，制諸外道，悉能顯現菩薩力門；知一切技術明淨智地，欲令眾生得勝妙法，悉能了知眾生諸根，煩惱習氣，種種業報及智慧地。以如是等不可說佛剎微塵等法門，教化眾生：或現天宮，或現龍宮，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮，或現梵宮，或現人宮，或現閻羅王宮，或現地獄、餓鬼、畜生處，大悲智慧，及諸大願，不可沮壞，攝取眾生，不捨方便；或以名號教化，或以憶念教化，或以音聲教化，或以圓滿光明教化；或以光明網教化，隨其所應，悉現其前，現處處莊嚴，不離佛所，不離樓閣座，而普現十方。或放化身雲；或現無二身，遊行十方，教化眾生；或現聲聞色像；或現梵天色像；或現一切苦行色像；或現良醫色像；或現商人色像；或現正命色像；或現妓人色像；或現天色像；或現一切技術色像；或現一切城邑、聚落、京都色像；隨其所應，往詣其所。或現種種色身音聲，教化眾生；或現諸語言法，種種威儀、種種菩薩行、種種巧術，一切智明；為世間燈，普照眾生業報莊嚴，分別諸方，悉行圓滿菩薩諸行，悉現一切城邑、聚落、京都，化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼一切諸菩薩眾，以如來三昧照故，一一皆得不可說佛剎微塵等大悲法門，饒益安樂，攝取眾生。彼諸菩薩於一一毛孔，各出不可說佛剎微塵等光明；一一光明端，各出不可說佛剎微塵等菩薩。其身尊重，於諸世間，最為殊勝；隨其所應，皆悉顯現，充滿法界；教化眾生，未度者度，未脫者脫；現不可說佛剎微塵等諸天宮殿，無常死相，一切諸法，皆悉如夢；讚歎道場，說一切菩薩諸大願門。或於一切世界，示現受生，為一切眾生，廣現檀波羅蜜門；或現一切諸佛，圓滿淨戒功德，尸羅波羅蜜門；或現斷一切肢節，羼提波羅蜜門；或現勤修精進，毘梨耶波羅蜜門；或現一切菩薩禪定三昧，相續解脫法門。如來圓滿智慧光明，專求一切佛法，為一一句身、味身義故，能捨無量無數之身；詣諸佛所，問無量法門，善知時會，隨其所應而為現法。令一切眾生住一切智，逮得方便智光海門，悉能供養諸佛菩薩；降伏眾魔，制諸外道，悉能顯現菩薩力門；知一切技術明淨智地，欲令眾生得勝妙法，悉能了知眾生諸根，煩惱習氣，種種業報及智慧地。以如是等不可說佛剎微塵等法門，教化眾生：或現天宮，或現龍宮，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮，或現梵宮，或現人宮，或現閻羅王宮，或現地獄、餓鬼、畜生處，大悲智慧，及諸大願，不可沮壞，攝取眾生，不捨方便；或以名號教化，或以憶念教化，或以音聲教化，或以圓滿光明教化；或以光明網教化，隨其所應，悉現其前，現處處莊嚴，不離佛所，不離樓閣座，而普現十方。或放化身雲；或現無二身，遊行十方，教化眾生；或現聲聞色像；或現梵天色像；或現一切苦行色像；或現良醫色像；或現商人色像；或現正命色像；或現妓人色像；或現天色像；或現一切技術色像；或現一切城邑、聚落、京都色像；隨其所應，往詣其所。或現種種色身音聲，教化眾生；或現諸語言法，種種威儀、種種菩薩行、種種巧術，一切智明；為世間燈，普照眾生業報莊嚴，分別諸方，悉行圓滿菩薩諸行，悉現一切城邑、聚落、京都，化度眾生。

爾時，文殊師利童子從善安住樓閣出，與一切同行諸菩薩俱；金剛力士，常隨侍衛。本願足天；樂聞法地天；常習大悲泉池方天；除滅愚癡夜天；出生佛晝日天；莊嚴正法界虛空河天；度眾生生死海天；長養一切善根薩婆若山天；莊嚴一切眾生身，滿足諸願，供養一切佛身天，守護一切眾生城天。守護一切眾生夜叉王；令一切眾生歡喜乾闥婆王；除滅一切餓鬼趣鳩槃荼王；於生死海，拔濟眾生迦樓羅王；正求薩婆若阿脩羅王；見佛歡喜無厭足摩睺羅伽王；常厭生死諸天王；常敬禮佛諸梵天王等；俱詣佛所，頭面禮足，設諸供養已，辭遊南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子從善安住樓閣出，與一切同行諸菩薩俱；金剛力士，常隨侍衛。本願足天；樂聞法地天；常習大悲泉池方天；除滅愚癡夜天；出生佛晝日天；莊嚴正法界虛空河天；度眾生生死海天；長養一切善根薩婆若山天；莊嚴一切眾生身，滿足諸願，供養一切佛身天，守護一切眾生城天。守護一切眾生夜叉王；令一切眾生歡喜乾闥婆王；除滅一切餓鬼趣鳩槃荼王；於生死海，拔濟眾生迦樓羅王；正求薩婆若阿脩羅王；見佛歡喜無厭足摩睺羅伽王；常厭生死諸天王；常敬禮佛諸梵天王等；俱詣佛所，頭面禮足，設諸供養已，辭遊南方。

爾時，尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利童子，以菩薩莊嚴而自莊嚴，出祇洹林，遊行南方。見已，作如是念：「我今當與文殊師利菩薩俱行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利童子，以菩薩莊嚴而自莊嚴，出祇洹林，遊行南方。見已，作如是念：「我今當與文殊師利菩薩俱行。」

爾時，尊者舍利弗與六千比丘，眷屬圍遶，從自房出，來詣佛所，禮足辭退，向文殊師利。此六千比丘是舍利弗共行弟子，皆新出家，其名曰：海智比丘、大善調伏比丘、功德光比丘、大童子比丘、電光興比丘、清淨行比丘、天妙德比丘、因陀羅慧比丘、梵天比丘、寂靜慧比丘；如是等六千比丘，已曾供養過去諸佛；於諸佛所，種諸善根，性樂清淨，信心明徹，行諸大願，觀佛境界，了法實相，饒益眾生，常樂專求諸佛功德；此等比丘，皆是文殊師利之所化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗與六千比丘，眷屬圍遶，從自房出，來詣佛所，禮足辭退，向文殊師利。此六千比丘是舍利弗共行弟子，皆新出家，其名曰：海智比丘、大善調伏比丘、功德光比丘、大童子比丘、電光興比丘、清淨行比丘、天妙德比丘、因陀羅慧比丘、梵天比丘、寂靜慧比丘；如是等六千比丘，已曾供養過去諸佛；於諸佛所，種諸善根，性樂清淨，信心明徹，行諸大願，觀佛境界，了法實相，饒益眾生，常樂專求諸佛功德；此等比丘，皆是文殊師利之所化度。

爾時，尊者舍利弗觀察大眾，告海智比丘言：「汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身，相好莊嚴，一切天人，莫能思議，光明圓滿，令無量眾生，發歡喜心，放大莊嚴妙光明網，除滅眾生無量苦惱。觀其眷屬，成就善根；觀其遊步，威儀庠序，所遊行處，自然平正，十方無礙；觀其功德所行道路，其傍悉有眾妙寶藏，自然發出；觀其供養過去諸佛，善根依果，從眾林樹出莊嚴藏；觀彼一切諸天大王，恭敬禮拜，供養雲雨。海智！汝觀文殊師利、一切如來，眉間毫相，放無量光，說諸佛法，悉入其頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗觀察大眾，告海智比丘言：「汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身，相好莊嚴，一切天人，莫能思議，光明圓滿，令無量眾生，發歡喜心，放大莊嚴妙光明網，除滅眾生無量苦惱。觀其眷屬，成就善根；觀其遊步，威儀庠序，所遊行處，自然平正，十方無礙；觀其功德所行道路，其傍悉有眾妙寶藏，自然發出；觀其供養過去諸佛，善根依果，從眾林樹出莊嚴藏；觀彼一切諸天大王，恭敬禮拜，供養雲雨。海智！汝觀文殊師利、一切如來，眉間毫相，放無量光，說諸佛法，悉入其頂。」

爾時，尊者舍利弗，為諸比丘讚說文殊師利無量功德，諸大莊嚴。彼諸比丘聞讚歎已，皆悉歡喜；其心清淨，離諸垢穢，身體柔軟，調伏諸根；遠離障礙；現見諸佛，正求菩提，逮得菩薩清淨諸根；具菩薩力，長養大悲，入諸波羅蜜，發弘誓願，悉見十方諸如來海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗，為諸比丘讚說文殊師利無量功德，諸大莊嚴。彼諸比丘聞讚歎已，皆悉歡喜；其心清淨，離諸垢穢，身體柔軟，調伏諸根；遠離障礙；現見諸佛，正求菩提，逮得菩薩清淨諸根；具菩薩力，長養大悲，入諸波羅蜜，發弘誓願，悉見十方諸如來海。

時，諸比丘白尊者舍利弗言：「唯然。大師！願俱往詣文殊師利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘白尊者舍利弗言：「唯然。大師！願俱往詣文殊師利。」

爾時，尊者舍利弗，與諸比丘往詣其所；到已，謂文殊師利：「此諸比丘，皆新出家，欲見仁者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗，與諸比丘往詣其所；到已，謂文殊師利：「此諸比丘，皆新出家，欲見仁者。」

爾時，文殊師利童子即為顯現菩薩自在，如象王迴顧視比丘。時，諸比丘頭面禮足，却住一面，合掌而立，作如是念：「我等以此禮拜功德，知法實相，如和上舍利弗、釋迦牟尼世尊；得清淨身，相好音聲，神力自在，如文殊師利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子即為顯現菩薩自在，如象王迴顧視比丘。時，諸比丘頭面禮足，却住一面，合掌而立，作如是念：「我等以此禮拜功德，知法實相，如和上舍利弗、釋迦牟尼世尊；得清淨身，相好音聲，神力自在，如文殊師利。」

爾時，文殊師利告諸比丘：「汝等當知，若善男子、善女人，成就十種大心，則得佛地，況菩薩地；何等為十？所謂：發廣大心，長養一切善根，究竟不退，心無厭足；見一切佛，恭敬供養，心無厭足；正求一切佛法，心無厭足；遍行菩薩諸波羅蜜，心無厭足；具足一切菩薩三昧，心無厭足；於一切三世流轉，心無厭足；嚴淨佛剎，充滿十方，心無厭足；教化成熟一切眾生，心無厭足；於一切剎、一切劫中，行菩薩行，心無厭足；發廣大心，修習一切佛剎微塵等諸波羅蜜，度脫一切眾生，具佛十力，心無厭足。若善男子、善女人，成就如是十種大法，則能長養一切善根，離生死趣一切世間性，超出聲聞、緣覺之地；生如來家，具足成就菩薩大願，行菩薩行，住菩薩地，成就如來功德之力，降伏眾魔，制諸外道。」彼諸比丘聞此法已，皆得無礙淨眼三昧；悉見十方一切如來，及其眷屬，無量眾生；亦見種種世界形類，眾寶宮殿及諸微塵；乃至如來十眼境界，皆悉覩見。彼諸如來，以種種句身、味身，種種辯才，微妙音聲，所說法海，皆悉聞知。彼世界中一切眾生，心念諸根，皆悉了知；知彼眾生，過去、未來，諸趣受生；又能知彼過去、未來，各十劫事；知彼如來十種本生、十種成就菩提自在、十種轉法輪、十種神力、十種教誡、十種說法、十種辯才。得此三昧時，具足成就十種實際菩提之心；一萬三昧，一萬淨波羅蜜，得大智慧圓滿光明，菩薩十明，住菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利告諸比丘：「汝等當知，若善男子、善女人，成就十種大心，則得佛地，況菩薩地；何等為十？所謂：發廣大心，長養一切善根，究竟不退，心無厭足；見一切佛，恭敬供養，心無厭足；正求一切佛法，心無厭足；遍行菩薩諸波羅蜜，心無厭足；具足一切菩薩三昧，心無厭足；於一切三世流轉，心無厭足；嚴淨佛剎，充滿十方，心無厭足；教化成熟一切眾生，心無厭足；於一切剎、一切劫中，行菩薩行，心無厭足；發廣大心，修習一切佛剎微塵等諸波羅蜜，度脫一切眾生，具佛十力，心無厭足。若善男子、善女人，成就如是十種大法，則能長養一切善根，離生死趣一切世間性，超出聲聞、緣覺之地；生如來家，具足成就菩薩大願，行菩薩行，住菩薩地，成就如來功德之力，降伏眾魔，制諸外道。」彼諸比丘聞此法已，皆得無礙淨眼三昧；悉見十方一切如來，及其眷屬，無量眾生；亦見種種世界形類，眾寶宮殿及諸微塵；乃至如來十眼境界，皆悉覩見。彼諸如來，以種種句身、味身，種種辯才，微妙音聲，所說法海，皆悉聞知。彼世界中一切眾生，心念諸根，皆悉了知；知彼眾生，過去、未來，諸趣受生；又能知彼過去、未來，各十劫事；知彼如來十種本生、十種成就菩提自在、十種轉法輪、十種神力、十種教誡、十種說法、十種辯才。得此三昧時，具足成就十種實際菩提之心；一萬三昧，一萬淨波羅蜜，得大智慧圓滿光明，菩薩十明，住菩提心。

爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘，修普賢行，住普賢行。彼諸比丘，出生大願海；生大願海已，身心清淨，得不死通明；得是明已，不離此處，出生一切如來法身，充滿十方，具足一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘，修普賢行，住普賢行。彼諸比丘，出生大願海；生大願海已，身心清淨，得不死通明；得是明已，不離此處，出生一切如來法身，充滿十方，具足一切佛法。

爾時，文殊師利菩薩建立彼諸比丘菩提心已，與其眷屬，漸遊南方。至覺城東，住莊嚴幢娑羅林中，大塔廟處，過去諸佛所遊止處；亦是過去諸佛為菩薩時，修苦行處。此處常為一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、人非人等之所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩建立彼諸比丘菩提心已，與其眷屬，漸遊南方。至覺城東，住莊嚴幢娑羅林中，大塔廟處，過去諸佛所遊止處；亦是過去諸佛為菩薩時，修苦行處。此處常為一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、人非人等之所供養。

時，文殊師利即於此處，說普照一切法界修多羅，有百萬億修多羅，以為眷屬；說此法時，於大海中，有無量千億龍王與眷屬俱，來詣文殊師利。聞此法已，厭離龍趣，正求佛道；捨龍身已，生天人中；一萬龍王，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，文殊師利即於此處，說普照一切法界修多羅，有百萬億修多羅，以為眷屬；說此法時，於大海中，有無量千億龍王與眷屬俱，來詣文殊師利。聞此法已，厭離龍趣，正求佛道；捨龍身已，生天人中；一萬龍王，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。

時，覺城人聞文殊師利在莊嚴幢娑羅林中，大塔廟處；聞已，優婆塞、優婆夷、童男、童女，皆悉往詣文殊師利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，覺城人聞文殊師利在莊嚴幢娑羅林中，大塔廟處；聞已，優婆塞、優婆夷、童男、童女，皆悉往詣文殊師利。

時，有優婆塞，名曰大智，與千優婆塞眷屬俱，其名曰：須達多優婆塞、婆須達多優婆塞、功德光優婆塞、名稱德優婆塞、寂靜德優婆塞、歡喜德優婆塞、善慧優婆塞、大慧優婆塞、賢優婆塞、賢妙德優婆塞；如是等千優婆塞俱，頭面禮足，退坐一面。復有五百優婆夷，其名曰：大慧光優婆夷、善光優婆夷、善身優婆夷、可樂身優婆夷、跋陀羅優婆夷、賢德優婆夷、賢光優婆夷、光明幢優婆夷、妙德光優婆夷、善眼優婆夷；如是等五百優婆夷俱，頭面禮足，退坐一面。復有五百童子，其名曰：善財童子、善行童子、善戒童子、善威儀童子、善精進童子、善心童子、善慧童子、善覺童子、善眼童子、善臂童子、善光勝童子；如是等五百童子俱，頭面禮足，退坐一面。復有五百童女，其名曰：善行童女、跋陀羅童女、悅樂顏童女、堅固慧童女、妙功德童女、勝體童女、梵天與童女、功德光童女、善光明童女；如是等五百童女俱，頭面禮足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有優婆塞，名曰大智，與千優婆塞眷屬俱，其名曰：須達多優婆塞、婆須達多優婆塞、功德光優婆塞、名稱德優婆塞、寂靜德優婆塞、歡喜德優婆塞、善慧優婆塞、大慧優婆塞、賢優婆塞、賢妙德優婆塞；如是等千優婆塞俱，頭面禮足，退坐一面。復有五百優婆夷，其名曰：大慧光優婆夷、善光優婆夷、善身優婆夷、可樂身優婆夷、跋陀羅優婆夷、賢德優婆夷、賢光優婆夷、光明幢優婆夷、妙德光優婆夷、善眼優婆夷；如是等五百優婆夷俱，頭面禮足，退坐一面。復有五百童子，其名曰：善財童子、善行童子、善戒童子、善威儀童子、善精進童子、善心童子、善慧童子、善覺童子、善眼童子、善臂童子、善光勝童子；如是等五百童子俱，頭面禮足，退坐一面。復有五百童女，其名曰：善行童女、跋陀羅童女、悅樂顏童女、堅固慧童女、妙功德童女、勝體童女、梵天與童女、功德光童女、善光明童女；如是等五百童女俱，頭面禮足，退坐一面。

爾時，文殊師利知覺城大眾集已，隨其所應，以大慈力，令彼清涼；大悲現前，將為說法；甚深智慧，分別其心，以大辯力而為說法。觀察善財童子，以何因緣，名曰善財：此童子者，初受胎時，於其宅內，有七大寶藏；其藏普出七寶樓閣，自然周備，金、銀、瑠璃、玻瓈、真珠、硨磲、碼碯，從此七寶，生七種芽。時，此童子處胎十月，出生端正，肢體具足；其七種寶芽，高二尋，廣七尋。又其家內，自然具有五百寶器，盛滿眾寶：金器盛銀；銀器盛金；金剛器盛眾香；眾香器盛寶衣；玉石器盛上味饌；摩尼器盛雜寶；種種寶器盛酥油蜜，及以醍醐資生之具。瑠璃器盛眾寶；玻瓈器盛硨磲；硨磲器盛玻瓈；碼碯器盛赤珠；赤珠器盛碼碯；火珠器盛淨水珠；淨水珠器盛火珠；如是等五百寶器，自然行列。又雨眾寶，滿諸庫藏。以此事故，婆羅門中，善明相師，字曰善財。此童子者，已曾供養過去諸佛，深種善根，常樂清淨；近善知識，身、口、意淨；修菩薩道，求一切智；修諸佛法，心淨如空，具菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利知覺城大眾集已，隨其所應，以大慈力，令彼清涼；大悲現前，將為說法；甚深智慧，分別其心，以大辯力而為說法。觀察善財童子，以何因緣，名曰善財：此童子者，初受胎時，於其宅內，有七大寶藏；其藏普出七寶樓閣，自然周備，金、銀、瑠璃、玻瓈、真珠、硨磲、碼碯，從此七寶，生七種芽。時，此童子處胎十月，出生端正，肢體具足；其七種寶芽，高二尋，廣七尋。又其家內，自然具有五百寶器，盛滿眾寶：金器盛銀；銀器盛金；金剛器盛眾香；眾香器盛寶衣；玉石器盛上味饌；摩尼器盛雜寶；種種寶器盛酥油蜜，及以醍醐資生之具。瑠璃器盛眾寶；玻瓈器盛硨磲；硨磲器盛玻瓈；碼碯器盛赤珠；赤珠器盛碼碯；火珠器盛淨水珠；淨水珠器盛火珠；如是等五百寶器，自然行列。又雨眾寶，滿諸庫藏。以此事故，婆羅門中，善明相師，字曰善財。此童子者，已曾供養過去諸佛，深種善根，常樂清淨；近善知識，身、口、意淨；修菩薩道，求一切智；修諸佛法，心淨如空，具菩薩行。

爾時，文殊師利菩薩如象王迴，觀察善財而告之曰：「吾當為汝說微妙法。」即為分別諸佛正法；分別諸佛次興世法；淨眷屬法；轉梵輪法；諸佛色身相好，清淨莊嚴之法；一切諸佛具法身法；諸佛音聲妙莊嚴法；說一切如來平等正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩如象王迴，觀察善財而告之曰：「吾當為汝說微妙法。」即為分別諸佛正法；分別諸佛次興世法；淨眷屬法；轉梵輪法；諸佛色身相好，清淨莊嚴之法；一切諸佛具法身法；諸佛音聲妙莊嚴法；說一切如來平等正法。

爾時，文殊師利知善財等一切大眾，聞說此法，皆大歡喜，發菩提心；顯明過去諸善根已，不捨本座；如應化度覺城眾生已，遊行南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利知善財等一切大眾，聞說此法，皆大歡喜，發菩提心；顯明過去諸善根已，不捨本座；如應化度覺城眾生已，遊行南方。

爾時，善財童子從文殊師利，聞佛如是諸妙功德，專求菩提，隨從文殊師利，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子從文殊師利，聞佛如是諸妙功德，專求菩提，隨從文殊師利，以偈頌曰：

「三有為城郭， 高慢為園牆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三有為城郭， 高慢為園牆，

諸趣為却敵， 染愛為深塹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸趣為却敵， 染愛為深塹，

愚癡闇覆蔽， 三毒常熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡闇覆蔽， 三毒常熾然。

惡魔為君王， 童蒙依止住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡魔為君王， 童蒙依止住，

貪愛所纏縛， 諂曲壞正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛所纏縛， 諂曲壞正行，

疑惑障慧眼， 流轉諸邪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑障慧眼， 流轉諸邪道，

慳嫉所繫縛， 趣向餓鬼難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳嫉所繫縛， 趣向餓鬼難，

生老病死逼， 愚癡轉趣輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死逼， 愚癡轉趣輪。

圓滿無上悲， 清淨智慧日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿無上悲， 清淨智慧日，

消竭煩惱海， 願顧少觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消竭煩惱海， 願顧少觀察。

圓滿無上慈， 慧光安眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿無上慈， 慧光安眾生，

一切無不曜， 月王願照我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無不曜， 月王願照我。

一切法界王， 淨法為四兵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界王， 淨法為四兵，

常轉正法輪， 願化我妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常轉正法輪， 願化我妙法。

具足菩提願， 積集功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足菩提願， 積集功德藏，

饒益一切眾， 大師願度我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益一切眾， 大師願度我。

忍鎧莊嚴身， 執持智慧劍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍鎧莊嚴身， 執持智慧劍，

於魔嶮惡道， 濟我免眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於魔嶮惡道， 濟我免眾難。

住法須彌頂， 妙定天女侍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法須彌頂， 妙定天女侍，

降伏阿脩羅， 帝釋觀察我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏阿脩羅， 帝釋觀察我。

具足離垢力， 分別一切有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足離垢力， 分別一切有，

世間明淨燈， 願示我正趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間明淨燈， 願示我正趣。

遠離諸惡道， 悉令善趣淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡道， 悉令善趣淨，

開我解脫門， 超出諸世難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開我解脫門， 超出諸世難。

著常樂我淨， 迷惑於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著常樂我淨， 迷惑於生死，

清淨智慧眼， 願開解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨智慧眼， 願開解脫門。

遠離諸顛倒， 無畏知正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸顛倒， 無畏知正道，

了達諸正趣， 示現我菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸正趣， 示現我菩提。

安住正見地， 諸佛功德樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住正見地， 諸佛功德樹，

常雨正覺華， 願示我菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常雨正覺華， 願示我菩提。

世間明淨日， 三世諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間明淨日， 三世諸如來，

如法而來去， 願令我悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而來去， 願令我悉見。

分別一切業， 深知諸法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切業， 深知諸法性，

決定智慧乘， 示我摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定智慧乘， 示我摩訶衍。

諸願輪成滿， 大悲不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸願輪成滿， 大悲不可盡，

淨妙德莊嚴， 安我菩提乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙德莊嚴， 安我菩提乘。

具足淨法界， 大慈為觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足淨法界， 大慈為觀察，

功德華莊嚴， 賜我第一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德華莊嚴， 賜我第一乘。

安住梵行座， 三昧女朝侍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住梵行座， 三昧女朝侍，

微妙法音樂， 示我法王道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙法音樂， 示我法王道。

無盡四攝藏， 功德莊嚴智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡四攝藏， 功德莊嚴智，

光明照一切， 願速示勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照一切， 願速示勝道。

施惠圓滿光， 栴檀戒塗身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施惠圓滿光， 栴檀戒塗身，

忍辱大莊嚴， 願速示正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱大莊嚴， 願速示正道。

深入諸禪定， 教化群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸禪定， 教化群生類，

具足方便乘， 安我勝法乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足方便乘， 安我勝法乘。

諸願圓滿輪， 永絕生死輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸願圓滿輪， 永絕生死輪，

具足持智力， 安我妙法乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足持智力， 安我妙法乘。

一切悉殊妙， 大悲觀眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉殊妙， 大悲觀眾生，

究竟勝妙行， 安我實智乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟勝妙行， 安我實智乘。

安住金剛慧， 究竟一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住金剛慧， 究竟一切智，

除滅諸障礙， 安我賢聖乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸障礙， 安我賢聖乘。

慈悲甚彌廣， 安樂諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲甚彌廣， 安樂諸群生，

法界等淨眼， 安我無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界等淨眼， 安我無上乘。

除滅眾苦陰， 諸業煩惱輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅眾苦陰， 諸業煩惱輪，

降伏一切魔， 安我正法乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切魔， 安我正法乘。

智慧照十方， 莊嚴諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧照十方， 莊嚴諸法界，

滿足眾生願， 安我勝妙乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足眾生願， 安我勝妙乘。

心淨如虛空， 除滅邪見愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨如虛空， 除滅邪見愛，

饒益一切眾， 安我勝法乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益一切眾， 安我勝法乘。

安住如風輪， 普持一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如風輪， 普持一切剎，

令眾住定地， 安我殊勝乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾住定地， 安我殊勝乘。

安住如大地， 具足大悲力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如大地， 具足大悲力，

智慧益眾生， 安我最勝乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧益眾生， 安我最勝乘。

四攝光圓滿， 饒益群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝光圓滿， 饒益群生類，

總持清淨光， 示我明淨日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持清淨光， 示我明淨日。

開發淨慧眼， 莊嚴妙智王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開發淨慧眼， 莊嚴妙智王，

冠以無上冠， 法王慈顧我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冠以無上冠， 法王慈顧我。」