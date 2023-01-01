大方廣佛華嚴經卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十二

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

離世間品第三十三之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三之七

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨喜。何等為十？所謂：發菩提心淨喜；捨一切所有淨喜；於犯戒人不生惡心，教化成就淨喜；於一切諍訟眾生，悉令和合得無上智淨喜；不惜身命守護正法淨喜；遠離五欲常樂正法淨喜；令一切眾生不著資生之具，常樂正法淨喜；見一切佛恭敬供養無有厭足，而不壞法界淨喜；令一切眾生常樂禪定解脫三昧相續淨喜；令一切眾生專求寂靜，除滅亂想得無上慧，遠離邪見滿足諸願，究竟菩薩苦行淨喜。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨喜；若菩薩摩訶薩安住此喜，則得一切諸佛無上清淨大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨喜。何等為十？所謂：發菩提心淨喜；捨一切所有淨喜；於犯戒人不生惡心，教化成就淨喜；於一切諍訟眾生，悉令和合得無上智淨喜；不惜身命守護正法淨喜；遠離五欲常樂正法淨喜；令一切眾生不著資生之具，常樂正法淨喜；見一切佛恭敬供養無有厭足，而不壞法界淨喜；令一切眾生常樂禪定解脫三昧相續淨喜；令一切眾生專求寂靜，除滅亂想得無上慧，遠離邪見滿足諸願，究竟菩薩苦行淨喜。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨喜；若菩薩摩訶薩安住此喜，則得一切諸佛無上清淨大喜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨捨。何等為十？所謂：一切眾生恭敬供養不生愛著，一切眾生輕慢毀辱，不生瞋恚淨捨；常行世間，不為八法之所染污淨捨；於器知時，於非器不生惡心淨捨；不求聲聞、緣覺、學、無學淨捨；遠離五欲一切煩惱，乃至不生一念惡心淨捨；不歎修行二乘及厭生死淨捨；遠離世間語、非涅槃語、非離欲語、戲笑語、惱他語、聲聞緣覺語、乃至一切障菩提語淨捨；若有眾生待時受化，菩薩淨捨；若有眾生應受佛化，菩薩淨捨；菩薩摩訶薩遠離二法，無上、無下、無取、無捨、無虛、無實，觀察平等安住真實得忍淨捨。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨捨；若菩薩摩訶薩安住此捨，則得一切諸佛無上清淨大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨捨。何等為十？所謂：一切眾生恭敬供養不生愛著，一切眾生輕慢毀辱，不生瞋恚淨捨；常行世間，不為八法之所染污淨捨；於器知時，於非器不生惡心淨捨；不求聲聞、緣覺、學、無學淨捨；遠離五欲一切煩惱，乃至不生一念惡心淨捨；不歎修行二乘及厭生死淨捨；遠離世間語、非涅槃語、非離欲語、戲笑語、惱他語、聲聞緣覺語、乃至一切障菩提語淨捨；若有眾生待時受化，菩薩淨捨；若有眾生應受佛化，菩薩淨捨；菩薩摩訶薩遠離二法，無上、無下、無取、無捨、無虛、無實，觀察平等安住真實得忍淨捨。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨捨；若菩薩摩訶薩安住此捨，則得一切諸佛無上清淨大捨。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種義。何等為十？所謂：多聞義，如說修行故；法義，善巧方便分別解故；空義，解第一空故；寂滅義，令一切眾生離生死故；不可說義，一切語言無所著故；如義，一切三世等觀察故；入法義，悉一味故；如來義，順如來故；實際義，覺真實故；大般涅槃義，滅一切苦，不斷菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種義；若菩薩摩訶薩安住此義，則得一切諸佛無上一切智義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種義。何等為十？所謂：多聞義，如說修行故；法義，善巧方便分別解故；空義，解第一空故；寂滅義，令一切眾生離生死故；不可說義，一切語言無所著故；如義，一切三世等觀察故；入法義，悉一味故；如來義，順如來故；實際義，覺真實故；大般涅槃義，滅一切苦，不斷菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種義；若菩薩摩訶薩安住此義，則得一切諸佛無上一切智義。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法。何等為十？所謂：真實法，如說修行故；無害法，遠離瞋恚故；無諍法，除滅一切諸煩惱故；寂滅法，離熾然故；離欲法，永離欲垢諸煩惱故；不虛法，離虛妄故；不生法，一切諸法悉虛空故；無為法，離三相故；性淨法，自然清淨故；報身煩惱滅無餘涅槃法，行菩薩行受持不捨故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法。何等為十？所謂：真實法，如說修行故；無害法，遠離瞋恚故；無諍法，除滅一切諸煩惱故；寂滅法，離熾然故；離欲法，永離欲垢諸煩惱故；不虛法，離虛妄故；不生法，一切諸法悉虛空故；無為法，離三相故；性淨法，自然清淨故；報身煩惱滅無餘涅槃法，行菩薩行受持不捨故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上之法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種功德具。何等為十？所謂：勸發眾生起菩提心是功德具，不斷三寶故；隨順十種迴向是功德具，斷一切不善法，集一切善法故；智慧正教是功德具，於三界功德最殊勝故；心無疲厭是功德具，度脫一切眾生到彼岸故；悉能捨離內外所有是功德具，於一切物悉無著故；相好滿足，精進不退是功德具，止心馳騁故；不輕三品善根是功德具，善巧方便迴向菩提故；於邪定犯戒眾生不起輕慢，增長大悲是功德具，顯現大人法故；恭敬供養一切如來，於一切菩薩起如來想，於一切眾生所作究竟是功德具，長養守護正直心故；菩薩摩訶薩於阿僧祇劫，具足修習一切善根，皆悉能捨，與一眾生，心無憂悔，如一眾生，一切眾生亦復如是，是為第十虛空界等大功德具，具足成就廣大智慧故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種功德具；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大功德具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種功德具。何等為十？所謂：勸發眾生起菩提心是功德具，不斷三寶故；隨順十種迴向是功德具，斷一切不善法，集一切善法故；智慧正教是功德具，於三界功德最殊勝故；心無疲厭是功德具，度脫一切眾生到彼岸故；悉能捨離內外所有是功德具，於一切物悉無著故；相好滿足，精進不退是功德具，止心馳騁故；不輕三品善根是功德具，善巧方便迴向菩提故；於邪定犯戒眾生不起輕慢，增長大悲是功德具，顯現大人法故；恭敬供養一切如來，於一切菩薩起如來想，於一切眾生所作究竟是功德具，長養守護正直心故；菩薩摩訶薩於阿僧祇劫，具足修習一切善根，皆悉能捨，與一眾生，心無憂悔，如一眾生，一切眾生亦復如是，是為第十虛空界等大功德具，具足成就廣大智慧故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種功德具；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大功德具。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智具。何等為十？所謂：親近真實多聞善知識，恭敬、尊重、禮拜、供養、奉給、隨順，不違其教，是第一智具，遠離諂曲故。離慢下意，心無放逸，身、口及意皆悉柔軟，無有輕躁，心常歡喜，護持淨戒，和顏愛語，先意問訊，遠離邪偽，是第二智具，自然成就佛法器故。安住念慧，不捨正覺，除滅亂想，修習六念，行六和敬，不求其報，是第三智具，出生長養十種智故。樂法樂義，勤修正法，學無厭足，遠離世論及世間語，樂聞離世間語，遠離小乘，樂求大乘，是第四智具，修習正念，不可思議故。正求六波羅蜜，受持修習，具足成就四種梵住，順諸明法，能問智人；遠離惡趣，專向善趣，慈心調伏，離訶責譏論，防護他心，是第五智具，如說修行諸佛真實法故。常樂出家，不樂三界，守護自心，遠離三覺，不生惡心，身、口及意，皆悉柔軟，善知心性，是第六智具，令自、他心俱清淨故。觀陰如幻界、如毒蛇入、如空聚，觀一切法如化如焰、水月鏡像、如夢、如電、如呼聲響、如旋火輪、如空中字、如因陀羅陣、如日月光、非常非斷、無來、無去、無住，深心信解，不起誹謗，是無生住滅第七智具，具足成就一切法空淨智慧故。無我、無眾生、無福伽羅、無思、無義、無貪恚癡、無所有、無毀、無譽、無取、無捨、無主、無行，究竟涅槃，若菩薩摩訶薩聞此深法，能信能解，除滅疑惑，是第八智具，究竟具足深解脫故。以正方便思惟止觀，調伏諸根，一切諸法無所造作；無生無為，皆悉寂滅，眾生計我者，究竟無所有、無縛、無脫、無身口心、亦無精進，觀察一切眾生、一切法、一切心、一切行，無前無後，皆悉平等，是第九智具，遠離一切相，究竟到彼岸故。菩薩摩訶薩善知緣起故，見法清淨；見法清淨故，見剎清淨；見剎清淨故，見虛空清淨；見虛空清淨故，見法界清淨；見法界清淨故，則見智慧；是第十智具，積集一切智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智具；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛，一切法中，無上無礙清淨大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智具。何等為十？所謂：親近真實多聞善知識，恭敬、尊重、禮拜、供養、奉給、隨順，不違其教，是第一智具，遠離諂曲故。離慢下意，心無放逸，身、口及意皆悉柔軟，無有輕躁，心常歡喜，護持淨戒，和顏愛語，先意問訊，遠離邪偽，是第二智具，自然成就佛法器故。安住念慧，不捨正覺，除滅亂想，修習六念，行六和敬，不求其報，是第三智具，出生長養十種智故。樂法樂義，勤修正法，學無厭足，遠離世論及世間語，樂聞離世間語，遠離小乘，樂求大乘，是第四智具，修習正念，不可思議故。正求六波羅蜜，受持修習，具足成就四種梵住，順諸明法，能問智人；遠離惡趣，專向善趣，慈心調伏，離訶責譏論，防護他心，是第五智具，如說修行諸佛真實法故。常樂出家，不樂三界，守護自心，遠離三覺，不生惡心，身、口及意，皆悉柔軟，善知心性，是第六智具，令自、他心俱清淨故。觀陰如幻界、如毒蛇入、如空聚，觀一切法如化如焰、水月鏡像、如夢、如電、如呼聲響、如旋火輪、如空中字、如因陀羅陣、如日月光、非常非斷、無來、無去、無住，深心信解，不起誹謗，是無生住滅第七智具，具足成就一切法空淨智慧故。無我、無眾生、無福伽羅、無思、無義、無貪恚癡、無所有、無毀、無譽、無取、無捨、無主、無行，究竟涅槃，若菩薩摩訶薩聞此深法，能信能解，除滅疑惑，是第八智具，究竟具足深解脫故。以正方便思惟止觀，調伏諸根，一切諸法無所造作；無生無為，皆悉寂滅，眾生計我者，究竟無所有、無縛、無脫、無身口心、亦無精進，觀察一切眾生、一切法、一切心、一切行，無前無後，皆悉平等，是第九智具，遠離一切相，究竟到彼岸故。菩薩摩訶薩善知緣起故，見法清淨；見法清淨故，見剎清淨；見剎清淨故，見虛空清淨；見虛空清淨故，見法界清淨；見法界清淨故，則見智慧；是第十智具，積集一切智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智具；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛，一切法中，無上無礙清淨大智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種明足。何等為十？所謂：深知佛法明足；一切法中除癡闇明足；遠離邪見明足；慧光清淨普照諸根明足；正方便勤修精進明足；深入菩薩真諦，正趣離生明足；滅煩惱業，成就盡智、無生智明足；思惟淨慧清淨天眼明足；清淨憶念，念宿命明足；具足淨地清淨諸明，除滅諸漏，漏盡智明足。佛子！是為菩薩摩訶薩十種明足；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛，一切法中，無上大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種明足。何等為十？所謂：深知佛法明足；一切法中除癡闇明足；遠離邪見明足；慧光清淨普照諸根明足；正方便勤修精進明足；深入菩薩真諦，正趣離生明足；滅煩惱業，成就盡智、無生智明足；思惟淨慧清淨天眼明足；清淨憶念，念宿命明足；具足淨地清淨諸明，除滅諸漏，漏盡智明足。佛子！是為菩薩摩訶薩十種明足；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛，一切法中，無上大明。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種求法。何等為十？所謂：直心求法，離於諂曲虛偽心故；精勤求法，離懈怠故；一向求法，不惜身命故；為斷一切眾生煩惱求法，不求資生具故；為饒益一切眾生求法，不自利故；為深入智慧求法，不輕彼故；欲令正法常堅固求法，不樂世間故；為愍悼眾生求法，不捨菩提心故；為隨一切眾生所問能答求法，悉能除滅諸疑惑故；為具滿佛法求法，不樂餘乘故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種求法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛法中無上無礙智，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種求法。何等為十？所謂：直心求法，離於諂曲虛偽心故；精勤求法，離懈怠故；一向求法，不惜身命故；為斷一切眾生煩惱求法，不求資生具故；為饒益一切眾生求法，不自利故；為深入智慧求法，不輕彼故；欲令正法常堅固求法，不樂世間故；為愍悼眾生求法，不捨菩提心故；為隨一切眾生所問能答求法，悉能除滅諸疑惑故；為具滿佛法求法，不樂餘乘故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種求法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛法中無上無礙智，不由他悟。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種明了法。何等為十？所謂：隨順世間明了法，為欲長養一切世間凡夫善根故；無礙不壞信明了法，解法真性，信行人故；安住法界明了法，解法行人故；遠離八邪，向八正道明了法，解八人故；除滅眾結，斷生死漏，見真實諦明了法，解須陀洹故；觀味是患，還來受生明了法，解斯陀含故；乃至須臾不樂三界，不著受生，專求盡漏明了法，解阿那含故；六通自在，遊八解脫，隨意正受九次第定諸辯明了法，解阿羅漢故；常樂寂靜，因外緣解知足少事，不由他悟，成就智慧明了法，解緣覺故；成就勝智，諸根明利，心常解脫，長養無量功德智慧，滿足諸佛十力、四無所畏，一切佛法明了法，解菩薩故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種明了法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智慧明了法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種明了法。何等為十？所謂：隨順世間明了法，為欲長養一切世間凡夫善根故；無礙不壞信明了法，解法真性，信行人故；安住法界明了法，解法行人故；遠離八邪，向八正道明了法，解八人故；除滅眾結，斷生死漏，見真實諦明了法，解須陀洹故；觀味是患，還來受生明了法，解斯陀含故；乃至須臾不樂三界，不著受生，專求盡漏明了法，解阿那含故；六通自在，遊八解脫，隨意正受九次第定諸辯明了法，解阿羅漢故；常樂寂靜，因外緣解知足少事，不由他悟，成就智慧明了法，解緣覺故；成就勝智，諸根明利，心常解脫，長養無量功德智慧，滿足諸佛十力、四無所畏，一切佛法明了法，解菩薩故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種明了法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智慧明了法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種向法。何等為十？所謂：隨順恭敬善知識向法；覺悟諸天向法；於一切佛常懷慚愧向法；哀念眾生不斷生死向法；究竟一切事，不起虛妄心向法；遠離餘乘，專修菩薩大乘向法；遠離邪道，專求正道向法；降伏眾魔，滅除煩惱向法；安住佛地，知一切眾生諸根，隨應聞法，廣為演說向法；安住無量無邊清淨法界向法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種向法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上向法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種向法。何等為十？所謂：隨順恭敬善知識向法；覺悟諸天向法；於一切佛常懷慚愧向法；哀念眾生不斷生死向法；究竟一切事，不起虛妄心向法；遠離餘乘，專修菩薩大乘向法；遠離邪道，專求正道向法；降伏眾魔，滅除煩惱向法；安住佛地，知一切眾生諸根，隨應聞法，廣為演說向法；安住無量無邊清淨法界向法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種向法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上向法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔。何等為十？所謂：五陰魔，貪著五陰故；煩惱魔，煩惱染故；業魔，能障礙故；心魔，自憍慢故；死魔，離受生故；天魔，起憍慢放逸故；失善根魔，心不悔故；三昧魔，味著故；善知識魔，於彼生著心故；不知菩提正法魔，不能出生諸大願故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種魔；應作方便，速遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔。何等為十？所謂：五陰魔，貪著五陰故；煩惱魔，煩惱染故；業魔，能障礙故；心魔，自憍慢故；死魔，離受生故；天魔，起憍慢放逸故；失善根魔，心不悔故；三昧魔，味著故；善知識魔，於彼生著心故；不知菩提正法魔，不能出生諸大願故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種魔；應作方便，速遠離之。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔業。何等為十？所謂：忘失菩提心，修諸善根，是為魔業；惡心布施，瞋持戒者，是為魔業；棄捨惡性懈怠眾生，輕慢厭惡亂心無智眾生，是為魔業；慳惜正法，訶責法器眾生，貪求利養，為人說法，為非器人說深妙法，是為魔業；不聞波羅蜜，雖聞不修行，生懈怠心，不求深妙無上菩提，是為魔業；遠離善知識，親近惡知識，樂求二乘，於受生處，起離欲、寂靜、除滅之心，是為魔業；於菩薩所起瞋恚心，說其過惡，斷彼利養，常求罪釁，惡眼視之，是為魔業；誹謗正法，不聞契經，聞不讚歎，若有法師說法，不能恭敬、下意、自謙，我說是義，彼說非義，是為魔業；學世間論，巧於文字，善於句味，手筆文誦，樂說二乘，隱覆深法，開演雜語，於非器所說甚深法，遠離菩提，安住邪道，是為魔業；已度已安者，親近恭敬而供養之，未度未安者，永不親近恭敬供養，亦不教化，是為魔業；墮增上慢，增長諸慢，輕蔑眾生，不求正法真實智慧，諸根散亂，難可化度，是為魔業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種魔業；菩薩摩訶薩應速遠離，正求佛業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔業。何等為十？所謂：忘失菩提心，修諸善根，是為魔業；惡心布施，瞋持戒者，是為魔業；棄捨惡性懈怠眾生，輕慢厭惡亂心無智眾生，是為魔業；慳惜正法，訶責法器眾生，貪求利養，為人說法，為非器人說深妙法，是為魔業；不聞波羅蜜，雖聞不修行，生懈怠心，不求深妙無上菩提，是為魔業；遠離善知識，親近惡知識，樂求二乘，於受生處，起離欲、寂靜、除滅之心，是為魔業；於菩薩所起瞋恚心，說其過惡，斷彼利養，常求罪釁，惡眼視之，是為魔業；誹謗正法，不聞契經，聞不讚歎，若有法師說法，不能恭敬、下意、自謙，我說是義，彼說非義，是為魔業；學世間論，巧於文字，善於句味，手筆文誦，樂說二乘，隱覆深法，開演雜語，於非器所說甚深法，遠離菩提，安住邪道，是為魔業；已度已安者，親近恭敬而供養之，未度未安者，永不親近恭敬供養，亦不教化，是為魔業；墮增上慢，增長諸慢，輕蔑眾生，不求正法真實智慧，諸根散亂，難可化度，是為魔業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種魔業；菩薩摩訶薩應速遠離，正求佛業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種捨離魔業。何等為十？所謂：親近善知識捨離魔業；不自尊舉、不自讚歎捨離魔業；信佛深法，不生誹謗，捨離魔業；未曾忘失一切智心捨離魔業；安住不放逸，修習甚深法捨離魔業；安住菩薩藏，正求一切法捨離魔業；常欲聽法，樂聞深義，心無疲倦捨離魔業；歸依十方一切諸佛捨離魔業；信心正念一切諸佛菩提樹捨離魔業；一切菩薩出生善根，皆悉不二，捨離魔業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種捨離魔業；若菩薩摩訶薩安住此業，則離一切諸魔業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種捨離魔業。何等為十？所謂：親近善知識捨離魔業；不自尊舉、不自讚歎捨離魔業；信佛深法，不生誹謗，捨離魔業；未曾忘失一切智心捨離魔業；安住不放逸，修習甚深法捨離魔業；安住菩薩藏，正求一切法捨離魔業；常欲聽法，樂聞深義，心無疲倦捨離魔業；歸依十方一切諸佛捨離魔業；信心正念一切諸佛菩提樹捨離魔業；一切菩薩出生善根，皆悉不二，捨離魔業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種捨離魔業；若菩薩摩訶薩安住此業，則離一切諸魔業道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種見佛。何等為十？所謂：無著佛，安住世間成正覺故；願佛，出生故；業報佛，信故；持佛，隨順故；涅槃佛，永度故；法界佛，無處不至故；心佛，安住故；三昧佛，無量無著故；性佛，決定故；如意佛，普覆故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種見佛；若菩薩摩訶薩安住此法，則能覩見無上如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種見佛。何等為十？所謂：無著佛，安住世間成正覺故；願佛，出生故；業報佛，信故；持佛，隨順故；涅槃佛，永度故；法界佛，無處不至故；心佛，安住故；三昧佛，無量無著故；性佛，決定故；如意佛，普覆故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種見佛；若菩薩摩訶薩安住此法，則能覩見無上如來。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種佛業。何等為十？所謂：勸化眾生是第一佛業，隨順長養諸佛法故；夢中見佛是第二佛業，發起過去諸善根故；多聞是第三佛業，逮得無疑決定智故；為悔纏所纏者，善巧方便說悔過法，是第四佛業，除滅一切諸疑悔故；若有眾生起慳心、無智心、聲聞心、緣覺心、害心、疑心、憍慢心者，現如來身相好莊嚴，化斯等類，是第五佛業，出生長養過去諸善根故；正法難時，廣為眾生說淨妙法，眾生聞已，便得具足陀羅尼智慧神通，如應示現，饒益眾生，是第六佛業，心力清淨故；若魔事起，種種方便速遠離之，以虛空界等微妙音聲，亦不輕蔑他人，除滅一切魔業，具足忍辱，是第七佛業，正直功德故；行無量行，不證聲聞、緣覺，離生聖行，諸根未熟者，不為彼人說解脫果，但除愛本，是第八佛業，出生本願故；斷除一切生死漏縛，一切諸結，出生菩薩行，於一切眾生，長養大悲，深心信解菩薩所行，究竟涅槃，是第九佛業，不斷菩薩行故。菩薩摩訶薩為自他故，求解脫道而無厭足，離一切行及一切法，於如來色身無所染著，精勤專求無礙智慧，不由他悟，令一切佛剎嚴飾清淨，決定了知皆悉虛空，教化成熟一切眾生，而不捨無我性；安住法界，諸通自在，具足成就一切種智而不捨菩薩行；轉淨法輪，令一切眾生皆得歡喜，廣為眾生說甚深法；示現如來無量自在而不捨菩薩身，現大涅槃而不捨離一切處生。佛子！菩薩摩訶薩出生如是等，乃至翻覆三昧，是第十佛業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種佛業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛無上無師大業，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種佛業。何等為十？所謂：勸化眾生是第一佛業，隨順長養諸佛法故；夢中見佛是第二佛業，發起過去諸善根故；多聞是第三佛業，逮得無疑決定智故；為悔纏所纏者，善巧方便說悔過法，是第四佛業，除滅一切諸疑悔故；若有眾生起慳心、無智心、聲聞心、緣覺心、害心、疑心、憍慢心者，現如來身相好莊嚴，化斯等類，是第五佛業，出生長養過去諸善根故；正法難時，廣為眾生說淨妙法，眾生聞已，便得具足陀羅尼智慧神通，如應示現，饒益眾生，是第六佛業，心力清淨故；若魔事起，種種方便速遠離之，以虛空界等微妙音聲，亦不輕蔑他人，除滅一切魔業，具足忍辱，是第七佛業，正直功德故；行無量行，不證聲聞、緣覺，離生聖行，諸根未熟者，不為彼人說解脫果，但除愛本，是第八佛業，出生本願故；斷除一切生死漏縛，一切諸結，出生菩薩行，於一切眾生，長養大悲，深心信解菩薩所行，究竟涅槃，是第九佛業，不斷菩薩行故。菩薩摩訶薩為自他故，求解脫道而無厭足，離一切行及一切法，於如來色身無所染著，精勤專求無礙智慧，不由他悟，令一切佛剎嚴飾清淨，決定了知皆悉虛空，教化成熟一切眾生，而不捨無我性；安住法界，諸通自在，具足成就一切種智而不捨菩薩行；轉淨法輪，令一切眾生皆得歡喜，廣為眾生說甚深法；示現如來無量自在而不捨菩薩身，現大涅槃而不捨離一切處生。佛子！菩薩摩訶薩出生如是等，乃至翻覆三昧，是第十佛業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種佛業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛無上無師大業，不由他悟。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種慢業。何等為十？所謂：於尊重福田、和尚、阿闍梨、父母、沙門、婆羅門所，而不尊重恭敬供養，是為慢業。有諸法師得勝妙法乘，於大乘深知，出生死道，得陀羅尼；成就多聞，具智慧藏，善能說法，而不信受恭敬供養，是為慢業。聽受法時，若聞深法，發離欲心，歡喜無量而不讚法師，令眾歡喜，是為慢業。起憍慢心，自高降彼，不省己實，不調自心，是為慢業。起計我心，見有功德智慧者，不讚其美，見無德者，反說其善；若聞讚他，於彼人所起嫉妒心，是為慢業。若有法師，知是法、是律、是實、是佛語，以憎嫉故，說言非法、非律、非實、非佛語，欲壞他信心故，是為慢業。自敷高座，我為法師，不應執事，不應宗敬，供養餘人；諸修、梵行、尊長、有德，悉應恭敬供養於我，是為慢業。遠離嚬蹙、惡眼視彼；常以和顏，等觀眾生，言常柔軟，無有麁獷，離恚恨心；而於彼法師，求其過惡，是為慢業。以我慢心，於多聞者，不往恭敬，起聞法留難；亦不諮問何等為善，何等不善，何等應作，何等不應作，作何等業，長夜饒益一切眾生；作何等行，不益眾生；作何等行，從明入明；作何等行，從冥入冥；如是人輩，為我心漂沒，不能得見出要正道，是為慢業。起慢心故，不值諸佛難得之法，消盡宿世所種善根，不應說而說，起訶責心，更相譏論，住如是法；應入邪道，但菩提心力故，而不永捨菩薩所行，雖不捨菩薩道，而於無量百千萬劫，尚不值佛，何況聞法，是為慢業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種慢業；若菩薩摩訶薩離此慢業，則得一切諸佛十種無上清淨意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種慢業。何等為十？所謂：於尊重福田、和尚、阿闍梨、父母、沙門、婆羅門所，而不尊重恭敬供養，是為慢業。有諸法師得勝妙法乘，於大乘深知，出生死道，得陀羅尼；成就多聞，具智慧藏，善能說法，而不信受恭敬供養，是為慢業。聽受法時，若聞深法，發離欲心，歡喜無量而不讚法師，令眾歡喜，是為慢業。起憍慢心，自高降彼，不省己實，不調自心，是為慢業。起計我心，見有功德智慧者，不讚其美，見無德者，反說其善；若聞讚他，於彼人所起嫉妒心，是為慢業。若有法師，知是法、是律、是實、是佛語，以憎嫉故，說言非法、非律、非實、非佛語，欲壞他信心故，是為慢業。自敷高座，我為法師，不應執事，不應宗敬，供養餘人；諸修、梵行、尊長、有德，悉應恭敬供養於我，是為慢業。遠離嚬蹙、惡眼視彼；常以和顏，等觀眾生，言常柔軟，無有麁獷，離恚恨心；而於彼法師，求其過惡，是為慢業。以我慢心，於多聞者，不往恭敬，起聞法留難；亦不諮問何等為善，何等不善，何等應作，何等不應作，作何等業，長夜饒益一切眾生；作何等行，不益眾生；作何等行，從明入明；作何等行，從冥入冥；如是人輩，為我心漂沒，不能得見出要正道，是為慢業。起慢心故，不值諸佛難得之法，消盡宿世所種善根，不應說而說，起訶責心，更相譏論，住如是法；應入邪道，但菩提心力故，而不永捨菩薩所行，雖不捨菩薩道，而於無量百千萬劫，尚不值佛，何況聞法，是為慢業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種慢業；若菩薩摩訶薩離此慢業，則得一切諸佛十種無上清淨意業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智業。何等為十？所謂：信解因緣，不壞因果，是為智業；不捨菩提心，常念一切佛，是為智業；親近一切諸善知識，恭敬供養，心無懈怠，是為智業；樂法樂義，多聞無厭，專求正法，遠離邪念，修習正念，是為智業；於一切眾生，不起我心，於一切菩薩，起如來想，愛樂菩薩猶如己身，愛重正法如惜己命，愛敬如來如護己目，於持戒者，生諸佛想，是為智業；離身、口、意諸不善業，修行清淨身、口、意業，歎諸賢聖隨順菩提，是為智業；不違緣起，離諸邪見，除滅癡闇，照一切法，是為智業；於十迴向起慈母想，於諸波羅蜜起慈父想，於巧方便起菩提想，是為智業；於布施、淨戒、多聞，專求止觀、功德、智慧，心無疲厭，是為智業；若業，諸佛所讚，能降眾魔，滅除煩惱、諸纏、障礙，教化眾生，順智律儀，攝取正法，嚴淨佛剎，正向通明，是為智業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛出生巧妙、方便、無上智業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智業。何等為十？所謂：信解因緣，不壞因果，是為智業；不捨菩提心，常念一切佛，是為智業；親近一切諸善知識，恭敬供養，心無懈怠，是為智業；樂法樂義，多聞無厭，專求正法，遠離邪念，修習正念，是為智業；於一切眾生，不起我心，於一切菩薩，起如來想，愛樂菩薩猶如己身，愛重正法如惜己命，愛敬如來如護己目，於持戒者，生諸佛想，是為智業；離身、口、意諸不善業，修行清淨身、口、意業，歎諸賢聖隨順菩提，是為智業；不違緣起，離諸邪見，除滅癡闇，照一切法，是為智業；於十迴向起慈母想，於諸波羅蜜起慈父想，於巧方便起菩提想，是為智業；於布施、淨戒、多聞，專求止觀、功德、智慧，心無疲厭，是為智業；若業，諸佛所讚，能降眾魔，滅除煩惱、諸纏、障礙，教化眾生，順智律儀，攝取正法，嚴淨佛剎，正向通明，是為智業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛出生巧妙、方便、無上智業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔所攝持。何等為十？所謂：懈怠心魔所攝持、捨佛正法魔所攝持、貪求無厭魔所攝持、專念自度魔所攝持、不發大願魔所攝持、遠離煩惱常樂寂靜魔所攝持、斷生死漏魔所攝持、捨菩薩行魔所攝持、捨教化成熟一切眾生心魔所攝持、於正法中生疑惑心誹謗佛法魔所攝持。佛子！是為菩薩摩訶薩十種魔所攝持，應速遠離。若菩薩摩訶薩能棄捨此魔所攝持，則得一切諸佛十種攝持。何等為十？所謂：佛攝持故，初發菩提心；佛攝持故，常於生生未曾忘失菩提之心；佛攝持故，覺一切魔事能悉遠離；佛攝持故，聞六波羅蜜如說修行；佛攝持故，知生死苦而不厭惡；佛攝持故，觀甚深法得解脫果；佛攝持故，為眾生說聲聞、緣覺、解脫，而不樂彼乘；佛攝持故，觀無為性，心不樂住，於有為法，不生二相；佛攝持故，令不相續，得寂滅相續；佛攝持故，得一切智自在，而不捨眾生種姓、所行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種佛攝持；若菩薩摩訶薩安住此持，則得一切諸佛十力所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔所攝持。何等為十？所謂：懈怠心魔所攝持、捨佛正法魔所攝持、貪求無厭魔所攝持、專念自度魔所攝持、不發大願魔所攝持、遠離煩惱常樂寂靜魔所攝持、斷生死漏魔所攝持、捨菩薩行魔所攝持、捨教化成熟一切眾生心魔所攝持、於正法中生疑惑心誹謗佛法魔所攝持。佛子！是為菩薩摩訶薩十種魔所攝持，應速遠離。若菩薩摩訶薩能棄捨此魔所攝持，則得一切諸佛十種攝持。何等為十？所謂：佛攝持故，初發菩提心；佛攝持故，常於生生未曾忘失菩提之心；佛攝持故，覺一切魔事能悉遠離；佛攝持故，聞六波羅蜜如說修行；佛攝持故，知生死苦而不厭惡；佛攝持故，觀甚深法得解脫果；佛攝持故，為眾生說聲聞、緣覺、解脫，而不樂彼乘；佛攝持故，觀無為性，心不樂住，於有為法，不生二相；佛攝持故，令不相續，得寂滅相續；佛攝持故，得一切智自在，而不捨眾生種姓、所行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種佛攝持；若菩薩摩訶薩安住此持，則得一切諸佛十力所持。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法攝持。何等為十？所謂：一切行無常法所攝持；一切行苦法所攝持；一切法無我法所攝持；寂滅涅槃法所攝持；法從緣起，無緣則不起法所攝持；不正思惟故，起無明行乃至老死，不正思惟滅故，則無明滅，無明滅故，乃至老死滅法所攝持；三解脫門，出生聲聞乘，決定無諍法，出生緣覺乘法所攝持；六波羅蜜、四攝法，出生大乘法所攝持；知一切剎、一切法、一切眾生、一切世間，是佛境界法所攝持；斷一切念，捨一切取，離過去、未來、隨順涅槃法所攝持。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法攝持；若菩薩摩訶薩安住此持，則得一切諸佛無上法持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法攝持。何等為十？所謂：一切行無常法所攝持；一切行苦法所攝持；一切法無我法所攝持；寂滅涅槃法所攝持；法從緣起，無緣則不起法所攝持；不正思惟故，起無明行乃至老死，不正思惟滅故，則無明滅，無明滅故，乃至老死滅法所攝持；三解脫門，出生聲聞乘，決定無諍法，出生緣覺乘法所攝持；六波羅蜜、四攝法，出生大乘法所攝持；知一切剎、一切法、一切眾生、一切世間，是佛境界法所攝持；斷一切念，捨一切取，離過去、未來、隨順涅槃法所攝持。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法攝持；若菩薩摩訶薩安住此持，則得一切諸佛無上法持。

「佛子！菩薩摩訶薩住兜率天有十種業。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩為欲界諸天說離欲法，縱逸自在皆悉無常，一切快樂皆悉苦惱，勸發開導彼諸天子發菩提心，是為住兜率天第一所行事業。菩薩摩訶薩為色界諸天，說諸禪解脫三昧相續，起彼諸禪支有味著者，因味起身見、邪見、無明煩惱，為說實智，於一切妙色起顛倒心，妄想取淨，為說不淨，觀察無常，勸發開導彼諸天子發菩提心，是為住兜率天第二所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，正受三昧，名光明莊嚴，於自身中放大光明，普照一切三千大千世界，隨其所應，以種種音聲而為說法；彼諸眾生聞說法已，皆大歡喜，起恭敬心，命終之後生兜率天，復為說法，皆悉令發菩提之心，是為住兜率天第三所行事業。菩薩摩訶薩以無礙淨眼，普觀十方一切兜率天菩薩摩訶薩；彼諸菩薩亦見此菩薩摩訶薩，各相見已，為彼菩薩廣說正法；謂：降神母胎，出生世間，捨家求道，往詣道場，以大莊嚴而自莊嚴，發起過去所行，憶過去行，成就功德，不離此座；現如是等一切諸事，是為住兜率天第四所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，十方一切兜率天菩薩欲見此菩薩摩訶薩，恭敬、供養、禮拜故，皆來詣此；爾時，菩薩摩訶薩欲令彼諸菩薩皆悉歡喜，滿其願故，說大法門，隨彼菩薩所住之地，所行、所斷、所修、所證，具足廣說；彼諸菩薩聞說法已，皆大歡喜，各還本剎所住宮殿，是為住兜率天第五所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，講說正法時，欲界主天魔波旬眷屬圍遶，詣菩薩所，壞亂說法；爾時，菩薩住金剛智所，攝般若波羅蜜巧妙方便深入智門，說甘露法，承佛神力說如來法，皆悉降伏彼諸魔眾；時，彼魔眾見菩薩如是自在神力，又聞說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是為住兜率天第六所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，知欲界天子不識苦故，不樂聞法；爾時，菩薩摩訶薩放大音聲，告諸天子：『今日菩薩摩訶薩出內眷屬，若欲見者應速詣此。』聞是音已，無量億那由他天子悉往詣彼；爾時，菩薩摩訶薩普現宮內一切眷屬，彼諸天子未曾聞見；見已，皆大歡喜。此菩薩眷屬音樂之中出如是聲而告之言：『諸天子！一切眾行皆悉無常，一切眾行皆悉大苦，一切諸法皆悉無我、寂滅、涅槃。』又復告言：『汝等皆應修菩薩行，究竟菩提，具一切智。』時，諸天子聞是音已，心大恐怖，一向正求無上菩提，是為住兜率天第七所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，不捨兜率天所坐之處，悉能往詣一切佛所，見諸如來，恭敬禮拜、供養、聽法；爾時，諸佛為菩薩說甘露灌頂授記之法，一切諸明菩薩行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住兜率天有十種業。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩為欲界諸天說離欲法，縱逸自在皆悉無常，一切快樂皆悉苦惱，勸發開導彼諸天子發菩提心，是為住兜率天第一所行事業。菩薩摩訶薩為色界諸天，說諸禪解脫三昧相續，起彼諸禪支有味著者，因味起身見、邪見、無明煩惱，為說實智，於一切妙色起顛倒心，妄想取淨，為說不淨，觀察無常，勸發開導彼諸天子發菩提心，是為住兜率天第二所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，正受三昧，名光明莊嚴，於自身中放大光明，普照一切三千大千世界，隨其所應，以種種音聲而為說法；彼諸眾生聞說法已，皆大歡喜，起恭敬心，命終之後生兜率天，復為說法，皆悉令發菩提之心，是為住兜率天第三所行事業。菩薩摩訶薩以無礙淨眼，普觀十方一切兜率天菩薩摩訶薩；彼諸菩薩亦見此菩薩摩訶薩，各相見已，為彼菩薩廣說正法；謂：降神母胎，出生世間，捨家求道，往詣道場，以大莊嚴而自莊嚴，發起過去所行，憶過去行，成就功德，不離此座；現如是等一切諸事，是為住兜率天第四所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，十方一切兜率天菩薩欲見此菩薩摩訶薩，恭敬、供養、禮拜故，皆來詣此；爾時，菩薩摩訶薩欲令彼諸菩薩皆悉歡喜，滿其願故，說大法門，隨彼菩薩所住之地，所行、所斷、所修、所證，具足廣說；彼諸菩薩聞說法已，皆大歡喜，各還本剎所住宮殿，是為住兜率天第五所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，講說正法時，欲界主天魔波旬眷屬圍遶，詣菩薩所，壞亂說法；爾時，菩薩住金剛智所，攝般若波羅蜜巧妙方便深入智門，說甘露法，承佛神力說如來法，皆悉降伏彼諸魔眾；時，彼魔眾見菩薩如是自在神力，又聞說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是為住兜率天第六所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，知欲界天子不識苦故，不樂聞法；爾時，菩薩摩訶薩放大音聲，告諸天子：『今日菩薩摩訶薩出內眷屬，若欲見者應速詣此。』聞是音已，無量億那由他天子悉往詣彼；爾時，菩薩摩訶薩普現宮內一切眷屬，彼諸天子未曾聞見；見已，皆大歡喜。此菩薩眷屬音樂之中出如是聲而告之言：『諸天子！一切眾行皆悉無常，一切眾行皆悉大苦，一切諸法皆悉無我、寂滅、涅槃。』又復告言：『汝等皆應修菩薩行，究竟菩提，具一切智。』時，諸天子聞是音已，心大恐怖，一向正求無上菩提，是為住兜率天第七所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，不捨兜率天所坐之處，悉能往詣一切佛所，見諸如來，恭敬禮拜、供養、聽法；爾時，諸佛為菩薩說甘露灌頂授記之法，一切諸明菩薩行

地，欲令菩薩以一念相應慧，具足一切枝、一切種，深入一切智，是為住兜率天第八所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，以法界、虛空界等一切供養，恭敬供養一切世界諸佛，見此供養時，無量無邊眾生發菩提心，是為住兜率天第九所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，出生無量無邊法門，示現一切世界中，種種色、種種形、種種威儀、種種方便，隨其所應而為說法；欲令一切眾生悉歡喜故，是為住兜率天第十所行事業。佛子！是為菩薩摩訶薩住兜率天十種所行事業。若菩薩摩訶薩具足此業，則能下生人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地，欲令菩薩以一念相應慧，具足一切枝、一切種，深入一切智，是為住兜率天第八所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，以法界、虛空界等一切供養，恭敬供養一切世界諸佛，見此供養時，無量無邊眾生發菩提心，是為住兜率天第九所行事業。菩薩摩訶薩住兜率天，出生無量無邊法門，示現一切世界中，種種色、種種形、種種威儀、種種方便，隨其所應而為說法；欲令一切眾生悉歡喜故，是為住兜率天第十所行事業。佛子！是為菩薩摩訶薩住兜率天十種所行事業。若菩薩摩訶薩具足此業，則能下生人間。

「佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時有十種示現事。何等為十？所謂：菩薩於兜率天，臨命終時，於足下相輪放大光明，名安樂莊嚴，普照三千大千世界一切諸難惡道眾生，觸斯光者，滅一切苦，皆得安樂；爾時，眾生咸作是念：『今日忽有奇特大人出現于世。』是為第一所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天，臨命終時放眉間白毫相光，名曰覺悟；普照三千大千世界，觸彼宿世同行菩薩摩訶薩身。觸已，咸作是念：『彼菩薩摩訶薩於兜率天，今將命終。』時，諸菩薩即化作無量無邊供養之具，疾往詣彼菩薩摩訶薩所，是為第二所示現事。菩薩摩訶薩臨命終時，於右掌中出大光明，名淨境界；悉能嚴淨三千大千世界，此世界中，若有無漏諸辟支佛，覺斯光者，即捨壽命，若不覺者，光明力故，徙置他方餘世界中，一切諸魔及眾外道，有見眾生悉皆徙置他方世界，除如來住持所化眾生，是為第三所示現事。菩薩摩訶薩從其兩膝放大光明，名曰離垢清淨莊嚴，普照最下諸天宮殿；上至淨居諸天宮殿，無不明了；時，諸天子咸作是念：『今此菩薩摩訶薩於兜率天將捨壽命。』時，諸天子疾辦供具、香華、瓔珞、塗香、末香、衣蓋、幢幡、及諸音樂，詣菩薩所，恭敬供養，我等咸皆隨侍守護，從此命終乃至示現大般涅槃，是為第四所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，從其心中放大光明，名曰金剛淨妙莊嚴，普照一切世界金剛力士；爾時，百億金剛力士咸作是念：『此是菩薩摩訶薩於兜率天將欲命終故，以此相示現我等，我等咸當隨侍守護。』乃至示現大般涅槃，是為第五所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，從一切毛孔放大光明，名曰分別一切眾生，普照三千大千世界，遍觸一切諸菩薩身，觸已，復觸一切諸天世人；時，諸菩薩咸作是念：『我等當往詣彼，恭敬供養如來，并復教化彼諸眾生。』是為第六所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，於摩尼寶藏正法堂中放大光明，名善調伏；隨彼菩薩所降神處，普照王宮，彼諸菩薩各作是念：『隨此菩薩所生之處，若於其家、若於聚落、若於城邑，若閻浮提內受生之處，我當生彼，為欲教化諸眾生故。』是為第七所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，天樓閣中放大光明，名淨莊嚴一切宮殿；放斯光明照所生母，照已，彼菩薩母安隱快樂，具足成就一切功德，其母身內自然樓閣七寶莊嚴，為欲安處菩薩身故，是為第八所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，放足下光明，名曰安住；若諸天子及諸梵天其命將終，蒙斯光故，皆得住壽供養菩薩；從此命終，乃至示現大般涅槃，是為第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時有十種示現事。何等為十？所謂：菩薩於兜率天，臨命終時，於足下相輪放大光明，名安樂莊嚴，普照三千大千世界一切諸難惡道眾生，觸斯光者，滅一切苦，皆得安樂；爾時，眾生咸作是念：『今日忽有奇特大人出現于世。』是為第一所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天，臨命終時放眉間白毫相光，名曰覺悟；普照三千大千世界，觸彼宿世同行菩薩摩訶薩身。觸已，咸作是念：『彼菩薩摩訶薩於兜率天，今將命終。』時，諸菩薩即化作無量無邊供養之具，疾往詣彼菩薩摩訶薩所，是為第二所示現事。菩薩摩訶薩臨命終時，於右掌中出大光明，名淨境界；悉能嚴淨三千大千世界，此世界中，若有無漏諸辟支佛，覺斯光者，即捨壽命，若不覺者，光明力故，徙置他方餘世界中，一切諸魔及眾外道，有見眾生悉皆徙置他方世界，除如來住持所化眾生，是為第三所示現事。菩薩摩訶薩從其兩膝放大光明，名曰離垢清淨莊嚴，普照最下諸天宮殿；上至淨居諸天宮殿，無不明了；時，諸天子咸作是念：『今此菩薩摩訶薩於兜率天將捨壽命。』時，諸天子疾辦供具、香華、瓔珞、塗香、末香、衣蓋、幢幡、及諸音樂，詣菩薩所，恭敬供養，我等咸皆隨侍守護，從此命終乃至示現大般涅槃，是為第四所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，從其心中放大光明，名曰金剛淨妙莊嚴，普照一切世界金剛力士；爾時，百億金剛力士咸作是念：『此是菩薩摩訶薩於兜率天將欲命終故，以此相示現我等，我等咸當隨侍守護。』乃至示現大般涅槃，是為第五所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，從一切毛孔放大光明，名曰分別一切眾生，普照三千大千世界，遍觸一切諸菩薩身，觸已，復觸一切諸天世人；時，諸菩薩咸作是念：『我等當往詣彼，恭敬供養如來，并復教化彼諸眾生。』是為第六所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，於摩尼寶藏正法堂中放大光明，名善調伏；隨彼菩薩所降神處，普照王宮，彼諸菩薩各作是念：『隨此菩薩所生之處，若於其家、若於聚落、若於城邑，若閻浮提內受生之處，我當生彼，為欲教化諸眾生故。』是為第七所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，天樓閣中放大光明，名淨莊嚴一切宮殿；放斯光明照所生母，照已，彼菩薩母安隱快樂，具足成就一切功德，其母身內自然樓閣七寶莊嚴，為欲安處菩薩身故，是為第八所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時，放足下光明，名曰安住；若諸天子及諸梵天其命將終，蒙斯光故，皆得住壽供養菩薩；從此命終，乃至示現大般涅槃，是為第

九所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天，從其小相放大光明，名嚴淨日眼，示現菩薩種種諸業。時，有人天或見菩薩在兜率天，或見命終、或見處胎、或見出生、或見捨家、或見成佛、或見轉法輪、或見如來大般涅槃，是為第十所示現事。佛子！菩薩摩訶薩或於坐處、或於樓閣、或於宮殿，放如是等百萬阿僧祇光，放斯光時，顯現無量諸菩薩業。佛子！菩薩摩訶薩具足如是等一切淨業故，從兜率天下生世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九所示現事。菩薩摩訶薩於兜率天，從其小相放大光明，名嚴淨日眼，示現菩薩種種諸業。時，有人天或見菩薩在兜率天，或見命終、或見處胎、或見出生、或見捨家、或見成佛、或見轉法輪、或見如來大般涅槃，是為第十所示現事。佛子！菩薩摩訶薩或於坐處、或於樓閣、或於宮殿，放如是等百萬阿僧祇光，放斯光時，顯現無量諸菩薩業。佛子！菩薩摩訶薩具足如是等一切淨業故，從兜率天下生世間。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種事故降神母胎。何等為十？所謂：為教化成熟小心眾生故，示現處胎；不令小心眾生作如是念：『菩薩自然化生，善根智慧不從行得。』是為第一事示現處胎。又復欲令父母諸親長養宿世同行善根故，是為第二事示現處胎。菩薩摩訶薩初受胎時，遠離愚癡，正念思惟，除滅亂想，成就念慧，心未曾亂，是為第三事示現處胎。菩薩摩訶薩處母胎時，常講說法，十方世界諸菩薩眾，釋梵四天王，來詣菩薩，菩薩即時廣為說法；示現菩薩自在神力，菩薩摩訶薩具足成就無量無邊諸智慧故，現如是等奇特之事，是為第四事示現處胎。菩薩摩訶薩於母胎中，為化眾生故，令彼眾生本願滿故，是為第五事示現處胎。菩薩摩訶薩於人中成道，應具人法受生故，是為第六事示現處胎。菩薩摩訶薩於母胎中，三千大千世界眾生，普見菩薩處於母胎，如明鏡中見其面像；爾時，大心諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，悉詣菩薩，恭敬供養，是為第七事示現處胎。菩薩摩訶薩處母胎時，餘方世界，一生補處，在母胎者，悉共講說菩薩無盡智慧之藏，是為第八事示現處胎。菩薩摩訶薩初受胎時，正受離垢三昧，一切兜率天宮，一切供養莊嚴之具，悉入母胎三昧力故；令其母身無諸苦患，是為第九事示現處胎。佛子！菩薩摩訶薩處母胎時，具足成就無量無邊功德藏故，十方世界一切供具，悉以供養一切如來，彼諸如來為此菩薩，演說無量無邊法界法門，是為第十事示現處胎。若菩薩摩訶薩住此法門，則能示現菩薩十種微細趣。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩處母胎時，示現初發菩提之心，乃至甘露灌頂授記之地；在母胎中，又復現處兜率陀天；在母胎中示現出生；在母胎中示現童子地；在母胎中現在宮殿色味之間；在母胎中示現出家；在母胎中現行苦行，往詣道場成等正覺；在母胎中現轉法輪；在母胎中示現大般涅槃；在母胎中示現微細諸法，一切菩薩行，一切如來自在神力無量行門。佛子！是為菩薩摩訶薩十種微細趣；若菩薩摩訶薩安住此趣，則得一切諸佛無上智慧大微細趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種事故降神母胎。何等為十？所謂：為教化成熟小心眾生故，示現處胎；不令小心眾生作如是念：『菩薩自然化生，善根智慧不從行得。』是為第一事示現處胎。又復欲令父母諸親長養宿世同行善根故，是為第二事示現處胎。菩薩摩訶薩初受胎時，遠離愚癡，正念思惟，除滅亂想，成就念慧，心未曾亂，是為第三事示現處胎。菩薩摩訶薩處母胎時，常講說法，十方世界諸菩薩眾，釋梵四天王，來詣菩薩，菩薩即時廣為說法；示現菩薩自在神力，菩薩摩訶薩具足成就無量無邊諸智慧故，現如是等奇特之事，是為第四事示現處胎。菩薩摩訶薩於母胎中，為化眾生故，令彼眾生本願滿故，是為第五事示現處胎。菩薩摩訶薩於人中成道，應具人法受生故，是為第六事示現處胎。菩薩摩訶薩於母胎中，三千大千世界眾生，普見菩薩處於母胎，如明鏡中見其面像；爾時，大心諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，悉詣菩薩，恭敬供養，是為第七事示現處胎。菩薩摩訶薩處母胎時，餘方世界，一生補處，在母胎者，悉共講說菩薩無盡智慧之藏，是為第八事示現處胎。菩薩摩訶薩初受胎時，正受離垢三昧，一切兜率天宮，一切供養莊嚴之具，悉入母胎三昧力故；令其母身無諸苦患，是為第九事示現處胎。佛子！菩薩摩訶薩處母胎時，具足成就無量無邊功德藏故，十方世界一切供具，悉以供養一切如來，彼諸如來為此菩薩，演說無量無邊法界法門，是為第十事示現處胎。若菩薩摩訶薩住此法門，則能示現菩薩十種微細趣。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩處母胎時，示現初發菩提之心，乃至甘露灌頂授記之地；在母胎中，又復現處兜率陀天；在母胎中示現出生；在母胎中示現童子地；在母胎中現在宮殿色味之間；在母胎中示現出家；在母胎中現行苦行，往詣道場成等正覺；在母胎中現轉法輪；在母胎中示現大般涅槃；在母胎中示現微細諸法，一切菩薩行，一切如來自在神力無量行門。佛子！是為菩薩摩訶薩十種微細趣；若菩薩摩訶薩安住此趣，則得一切諸佛無上智慧大微細趣。