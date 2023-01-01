大方廣佛華嚴經卷第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十一

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

離世間品第三十三之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三之六

「佛子！菩薩摩訶薩有十種足。何等為十？所謂：淨戒足，積集成滿一切大願故；精進足，積集一切菩提枝至不退轉故；諸通足，隨眾生願令歡喜故；身通足，不離一坐而能悉詣一切佛剎故；深心足，究竟一切勝妙法故；堅誓足，所求諸事悉究竟故；攝右法足，不違一切尊重教故；聞法無厭足，聞持一切佛所說法無疲倦故；如法資生具足，入一切眾諸根無異故；正向菩薩行足，離一切惡故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種足；若菩薩摩訶薩安住此足，則得一切諸佛無上勝足，能一舉足皆悉遍至一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種足。何等為十？所謂：淨戒足，積集成滿一切大願故；精進足，積集一切菩提枝至不退轉故；諸通足，隨眾生願令歡喜故；身通足，不離一坐而能悉詣一切佛剎故；深心足，究竟一切勝妙法故；堅誓足，所求諸事悉究竟故；攝右法足，不違一切尊重教故；聞法無厭足，聞持一切佛所說法無疲倦故；如法資生具足，入一切眾諸根無異故；正向菩薩行足，離一切惡故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種足；若菩薩摩訶薩安住此足，則得一切諸佛無上勝足，能一舉足皆悉遍至一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種手。何等為十？所謂：信手，於一切佛所說正法，一向信心究竟受持故；不著財施手，有來乞者令歡喜故；先意善來問訊手，右掌相顯現故；恭敬供養一切佛手，長養無量功德無疲厭故；善解多聞手，除一切眾生諸疑惑故；遠離三界離生寂靜手，拔欲污泥眾生類故；安置彼岸手，救濟四流漂沒眾生故；離吝法手，盡能開說一切法故；一切世間離世間諸論智手，除滅一切身心病故；智慧寶手，除滅一切煩惱癡闇，示現一切不可稱說法光明故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種手；若菩薩摩訶薩安住此手，則得一切諸佛無上之手，能以一掌普覆十方一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種手。何等為十？所謂：信手，於一切佛所說正法，一向信心究竟受持故；不著財施手，有來乞者令歡喜故；先意善來問訊手，右掌相顯現故；恭敬供養一切佛手，長養無量功德無疲厭故；善解多聞手，除一切眾生諸疑惑故；遠離三界離生寂靜手，拔欲污泥眾生類故；安置彼岸手，救濟四流漂沒眾生故；離吝法手，盡能開說一切法故；一切世間離世間諸論智手，除滅一切身心病故；智慧寶手，除滅一切煩惱癡闇，示現一切不可稱說法光明故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種手；若菩薩摩訶薩安住此手，則得一切諸佛無上之手，能以一掌普覆十方一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種腹。何等為十？所謂：離諂曲腹，直心清淨故；離幻偽腹，身、口、意業皆真正故；不為事腹，離藏惡故；無窮盡腹，於一切法無所著故；滅煩惱腹，智明淨故；清淨心腹，離一切惡故；觀察一切食想腹，正念真實法故；觀察一切行腹，善覺緣起故；善覺一切道腹，具足成就正希望故；離一切煩惱諸邪見腹，令一切眾生得如來腹故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種腹；若菩薩摩訶薩安住此腹，則得一切諸佛無上之腹，悉能容受一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種腹。何等為十？所謂：離諂曲腹，直心清淨故；離幻偽腹，身、口、意業皆真正故；不為事腹，離藏惡故；無窮盡腹，於一切法無所著故；滅煩惱腹，智明淨故；清淨心腹，離一切惡故；觀察一切食想腹，正念真實法故；觀察一切行腹，善覺緣起故；善覺一切道腹，具足成就正希望故；離一切煩惱諸邪見腹，令一切眾生得如來腹故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種腹；若菩薩摩訶薩安住此腹，則得一切諸佛無上之腹，悉能容受一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏。何等為十？所謂：不斷如來種姓是菩薩藏，廣說佛法長養無量諸善法故；受持守護如來正法是菩薩藏，開示眾生大智明故；長養僧寶是菩薩藏，攝取不退正法輪故；覺悟正定眾生是菩薩藏，度脫眾生不失時故；教化成熟不定眾生是菩薩藏，善根相續因不斷故；發大悲心救護邪定眾生是菩薩藏，起彼未來善根因緣故；滿足如來十力不可沮壞是菩薩藏，降伏眾魔具足成就不退善根故；住四無畏大師子吼是菩薩藏，令一切眾生悉歡喜故；得佛十八不共法是菩薩藏，一切智慧無不至故；平等覺悟一切眾生、一切剎、一切法、一切佛是菩薩藏，於一念中深入平等故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種藏；若菩薩摩訶薩安住此藏，則得一切諸佛無上善根大智慧藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏。何等為十？所謂：不斷如來種姓是菩薩藏，廣說佛法長養無量諸善法故；受持守護如來正法是菩薩藏，開示眾生大智明故；長養僧寶是菩薩藏，攝取不退正法輪故；覺悟正定眾生是菩薩藏，度脫眾生不失時故；教化成熟不定眾生是菩薩藏，善根相續因不斷故；發大悲心救護邪定眾生是菩薩藏，起彼未來善根因緣故；滿足如來十力不可沮壞是菩薩藏，降伏眾魔具足成就不退善根故；住四無畏大師子吼是菩薩藏，令一切眾生悉歡喜故；得佛十八不共法是菩薩藏，一切智慧無不至故；平等覺悟一切眾生、一切剎、一切法、一切佛是菩薩藏，於一念中深入平等故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種藏；若菩薩摩訶薩安住此藏，則得一切諸佛無上善根大智慧藏。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種心。何等為十？所謂：勇猛心，所發事業悉究竟故；無懈怠心，積集相好諸善根故；勇健力心，摧伏一切諸惡魔故；正思惟心，除滅一切煩惱垢故；不退轉心，往詣道場究竟菩提故；性清淨心，覺心無所至、無所著故；知眾生心，隨眾生性令彼覺悟得解脫故；入大梵天住住佛法心，種種眾生性悉救護故；空無相無願無行心，遠離相見不著三界故；金剛莊嚴心，眾生數等魔乃至不能動一毛故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上金剛藏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種心。何等為十？所謂：勇猛心，所發事業悉究竟故；無懈怠心，積集相好諸善根故；勇健力心，摧伏一切諸惡魔故；正思惟心，除滅一切煩惱垢故；不退轉心，往詣道場究竟菩提故；性清淨心，覺心無所至、無所著故；知眾生心，隨眾生性令彼覺悟得解脫故；入大梵天住住佛法心，種種眾生性悉救護故；空無相無願無行心，遠離相見不著三界故；金剛莊嚴心，眾生數等魔乃至不能動一毛故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上金剛藏心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴。何等為十？所謂：大慈莊嚴，救護一切眾生故；大悲莊嚴，堪忍一切苦故；大願莊嚴，所可發願悉究竟故；迴向莊嚴，建立一切諸佛功德妙莊嚴故；功德莊嚴，饒益一切眾生故；波羅蜜莊嚴，度脫一切眾生故；智慧莊嚴，除滅一切眾生煩惱愚癡闇故；方便莊嚴，出生普門諸善根故；一切智心堅固不亂莊嚴，不樂異乘故；決定莊嚴，於正法中滅疑惑故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種莊嚴；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上莊嚴，降一切魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴。何等為十？所謂：大慈莊嚴，救護一切眾生故；大悲莊嚴，堪忍一切苦故；大願莊嚴，所可發願悉究竟故；迴向莊嚴，建立一切諸佛功德妙莊嚴故；功德莊嚴，饒益一切眾生故；波羅蜜莊嚴，度脫一切眾生故；智慧莊嚴，除滅一切眾生煩惱愚癡闇故；方便莊嚴，出生普門諸善根故；一切智心堅固不亂莊嚴，不樂異乘故；決定莊嚴，於正法中滅疑惑故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種莊嚴；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上莊嚴，降一切魔。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種器仗。何等為十？所謂：遠離慳吝惠施心仗，除滅一切慳貪垢故；持戒仗，拔出一切諸惡戒故；平等觀察一切法仗，遠離一切虛妄法故；智慧仗，除滅眾生諸煩惱故；正命仗，遠離一切諸邪命故；方便仗，一切示現故；略說貪、恚、癡一切煩惱是菩薩仗，以煩惱門化眾生故；生死仗，不斷菩薩行教化眾生故；說實法仗，一切無著故；一切智門仗，不離菩薩行門故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種器仗；若菩薩摩訶薩安住此法，則能除滅一切眾生長夜積集煩惱、結使、習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種器仗。何等為十？所謂：遠離慳吝惠施心仗，除滅一切慳貪垢故；持戒仗，拔出一切諸惡戒故；平等觀察一切法仗，遠離一切虛妄法故；智慧仗，除滅眾生諸煩惱故；正命仗，遠離一切諸邪命故；方便仗，一切示現故；略說貪、恚、癡一切煩惱是菩薩仗，以煩惱門化眾生故；生死仗，不斷菩薩行教化眾生故；說實法仗，一切無著故；一切智門仗，不離菩薩行門故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種器仗；若菩薩摩訶薩安住此法，則能除滅一切眾生長夜積集煩惱、結使、習氣。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種頭。何等為十？所謂：涅槃首，無見頂故；恭敬尊重首，一切世間，天人恭敬供養故；深妙首，於一切三千大千世界最第一故；一切善根首，三界眾生應供養故；荷負一切眾生首，得無上金剛頂故；無量無邊首，攝取一切最勝法故；般若波羅蜜首，樂法王法故；方便首，示現一切眾生平等首故；教化成熟一切眾生首，為一切眾生無上師故；守護如來正法首，不斷三寶故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種頭；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種頭。何等為十？所謂：涅槃首，無見頂故；恭敬尊重首，一切世間，天人恭敬供養故；深妙首，於一切三千大千世界最第一故；一切善根首，三界眾生應供養故；荷負一切眾生首，得無上金剛頂故；無量無邊首，攝取一切最勝法故；般若波羅蜜首，樂法王法故；方便首，示現一切眾生平等首故；教化成熟一切眾生首，為一切眾生無上師故；守護如來正法首，不斷三寶故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種頭；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智頂。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種眼。何等為十？所謂：肉眼，見一切色故；天眼，見一切眾生死此生彼故；慧眼，見一切眾生諸根故；法眼，見一切法真實相故；佛眼，見如來十力故；智眼，分別一切法故；明眼，見一切佛光明故；出生死眼，見涅槃故；無礙眼，見一切法無障礙故；普眼，平等法門見法界故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種眼；若菩薩摩訶薩成就此眼，則得一切諸佛無上大智慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種眼。何等為十？所謂：肉眼，見一切色故；天眼，見一切眾生死此生彼故；慧眼，見一切眾生諸根故；法眼，見一切法真實相故；佛眼，見如來十力故；智眼，分別一切法故；明眼，見一切佛光明故；出生死眼，見涅槃故；無礙眼，見一切法無障礙故；普眼，平等法門見法界故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種眼；若菩薩摩訶薩成就此眼，則得一切諸佛無上大智慧眼。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種耳。何等為十？所謂：聞讚歎聲，斷除貪愛；聞毀訾聲，斷除瞋恚；聞聲聞、緣覺聲，不起求心；聞菩薩道聲，發起歡喜奇特之心；聞地獄、畜生、餓鬼、閻羅王、阿脩羅、一切難處貧苦音聲，發起大悲莊嚴而自莊嚴；聞天人趣勝妙音聲，觀一切法皆悉無常；聞佛功德音聲，勤修精進究竟滿足一切功德；聞波羅蜜、四攝、菩薩、經藏音聲，發究竟心到於彼岸；聞十方世界一切音聲，悉了如響。菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，常正受法耳，而亦不捨教化成熟一切眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種耳；若菩薩摩訶薩成就此耳，則得一切諸佛無上大智慧耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種耳。何等為十？所謂：聞讚歎聲，斷除貪愛；聞毀訾聲，斷除瞋恚；聞聲聞、緣覺聲，不起求心；聞菩薩道聲，發起歡喜奇特之心；聞地獄、畜生、餓鬼、閻羅王、阿脩羅、一切難處貧苦音聲，發起大悲莊嚴而自莊嚴；聞天人趣勝妙音聲，觀一切法皆悉無常；聞佛功德音聲，勤修精進究竟滿足一切功德；聞波羅蜜、四攝、菩薩、經藏音聲，發究竟心到於彼岸；聞十方世界一切音聲，悉了如響。菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，常正受法耳，而亦不捨教化成熟一切眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種耳；若菩薩摩訶薩成就此耳，則得一切諸佛無上大智慧耳。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種鼻。何等為十？所謂：所聞穢氣，觀察不臭所；聞香氣，觀察不香所；聞香臭，觀察平等；聞非香、非臭，觀察捨離；聞衣服、床褥、臥具及身肢節香，則知彼人貪恚愚癡等分煩惱；聞大寶藏諸藥草香，悉能了知一切寶藏；聞下至阿鼻地獄，上至非想、非非想處眾生之香，悉能了知諸根本行；聞聲、聞施戒、聞慧香，住一切智心未曾散亂；聞一切菩薩行香，攝取如來智地；聞一切佛智境界香，不斷菩薩所行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種鼻；若菩薩摩訶薩成就此鼻，則得一切諸佛無量無邊無上清淨鼻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種鼻。何等為十？所謂：所聞穢氣，觀察不臭所；聞香氣，觀察不香所；聞香臭，觀察平等；聞非香、非臭，觀察捨離；聞衣服、床褥、臥具及身肢節香，則知彼人貪恚愚癡等分煩惱；聞大寶藏諸藥草香，悉能了知一切寶藏；聞下至阿鼻地獄，上至非想、非非想處眾生之香，悉能了知諸根本行；聞聲、聞施戒、聞慧香，住一切智心未曾散亂；聞一切菩薩行香，攝取如來智地；聞一切佛智境界香，不斷菩薩所行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種鼻；若菩薩摩訶薩成就此鼻，則得一切諸佛無量無邊無上清淨鼻。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種舌。何等為十？所謂：分別解說一切眾生無盡行舌；分別解說無盡法舌；讚歎諸佛無盡功德舌；無盡辯舌；演說無盡大乘法舌；普覆十方虛空界舌；普照一切佛世界舌；平等讚歎一切眾生舌；隨順諸佛令歡喜舌；降一切魔及諸外道，除滅一切生死煩惱，悉令眾生至涅槃舌。佛子！是為菩薩摩訶薩十種舌；若菩薩摩訶薩成就此舌，則得諸佛無上大金剛舌，普覆一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種舌。何等為十？所謂：分別解說一切眾生無盡行舌；分別解說無盡法舌；讚歎諸佛無盡功德舌；無盡辯舌；演說無盡大乘法舌；普覆十方虛空界舌；普照一切佛世界舌；平等讚歎一切眾生舌；隨順諸佛令歡喜舌；降一切魔及諸外道，除滅一切生死煩惱，悉令眾生至涅槃舌。佛子！是為菩薩摩訶薩十種舌；若菩薩摩訶薩成就此舌，則得諸佛無上大金剛舌，普覆一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：人身，教化成熟一切人故；非人身，教化成熟地獄、畜生、餓鬼、閻羅王故；天身，教化成熟欲界、色界、無色界眾生故；學身，示現學地故；無學身，示現阿羅漢地故；緣覺身，教化令入緣覺地故；菩薩身，積集大乘故；如來身，授如來智記故；摩㝹摩身，巧方便出生無量功德故；無漏法身，以少方便普現一切眾生身故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身；若菩薩摩訶薩成就此身，則得一切諸佛無上法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：人身，教化成熟一切人故；非人身，教化成熟地獄、畜生、餓鬼、閻羅王故；天身，教化成熟欲界、色界、無色界眾生故；學身，示現學地故；無學身，示現阿羅漢地故；緣覺身，教化令入緣覺地故；菩薩身，積集大乘故；如來身，授如來智記故；摩㝹摩身，巧方便出生無量功德故；無漏法身，以少方便普現一切眾生身故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身；若菩薩摩訶薩成就此身，則得一切諸佛無上法身。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種意。何等為十？所謂：上首意，出生一切善根故；隨順佛教意，如說修行故；深入意，解一切佛法故；內意，深入眾生希望故；不亂意，不為煩惱所亂故；清淨意，不受垢染故；善調伏意，不失時故；正思惟業意，遠離一切惡故；調伏諸根意，於境界中諸根不馳騁故；深定意，佛三昧不可稱量故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種意；若菩薩摩訶薩成就此意，則得一切諸佛無上意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種意。何等為十？所謂：上首意，出生一切善根故；隨順佛教意，如說修行故；深入意，解一切佛法故；內意，深入眾生希望故；不亂意，不為煩惱所亂故；清淨意，不受垢染故；善調伏意，不失時故；正思惟業意，遠離一切惡故；調伏諸根意，於境界中諸根不馳騁故；深定意，佛三昧不可稱量故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種意；若菩薩摩訶薩成就此意，則得一切諸佛無上意。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：聞法行，樂聽受法故；說法行，利益眾生故；不隨愛、瞋、癡、怖行，調伏自心故；欲界行，教化成熟欲界眾生故；色、無色界三昧行，令速轉故；義法行，速成淨慧故；一切趣行，教化眾生故；一切佛剎行，恭敬、禮拜、供養一切佛故；涅槃行，斷生死相續故；成滿諸佛行，不斷菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種行；若菩薩摩訶薩成就此行，則得一切諸佛行、非行、如來行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：聞法行，樂聽受法故；說法行，利益眾生故；不隨愛、瞋、癡、怖行，調伏自心故；欲界行，教化成熟欲界眾生故；色、無色界三昧行，令速轉故；義法行，速成淨慧故；一切趣行，教化眾生故；一切佛剎行，恭敬、禮拜、供養一切佛故；涅槃行，斷生死相續故；成滿諸佛行，不斷菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種行；若菩薩摩訶薩成就此行，則得一切諸佛行、非行、如來行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種住。何等為十？所謂：菩提心住，未曾忘失故；波羅蜜住，不厭功德故；樂聞正義住，明淨智慧故；阿練若處住，成就諸大三昧故；隨順一切智頭陀威儀四聖種住，少欲知足故；隨順住，順正法故；親近如來住，成滿佛威儀故；諸明住，滿足大智故；無生忍住，受記滿足故；道場菩提住，滿足力無畏一切佛法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種住；若菩薩摩訶薩安住此住，則得一切諸佛無上一切智住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種住。何等為十？所謂：菩提心住，未曾忘失故；波羅蜜住，不厭功德故；樂聞正義住，明淨智慧故；阿練若處住，成就諸大三昧故；隨順一切智頭陀威儀四聖種住，少欲知足故；隨順住，順正法故；親近如來住，成滿佛威儀故；諸明住，滿足大智故；無生忍住，受記滿足故；道場菩提住，滿足力無畏一切佛法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種住；若菩薩摩訶薩安住此住，則得一切諸佛無上一切智住。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種坐。何等為十？所謂：轉輪王坐，興十善故；四天王坐，欲於一切世界諸佛正法得自在故；帝釋坐，於一切眾生最第一故；梵天坐，自心、他心得自在故；師子坐，分別演說甚深義故；正法坐，欲明陀羅尼諸力辯故；堅固三昧坐，究竟大誓故；大慈坐，令惡心眾生悉歡喜故；大悲坐，能忍一切諸苦惱故；金剛坐，調伏眾魔諸外道故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種坐；若菩薩摩訶薩安住此坐，則得一切諸佛無上尊坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種坐。何等為十？所謂：轉輪王坐，興十善故；四天王坐，欲於一切世界諸佛正法得自在故；帝釋坐，於一切眾生最第一故；梵天坐，自心、他心得自在故；師子坐，分別演說甚深義故；正法坐，欲明陀羅尼諸力辯故；堅固三昧坐，究竟大誓故；大慈坐，令惡心眾生悉歡喜故；大悲坐，能忍一切諸苦惱故；金剛坐，調伏眾魔諸外道故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種坐；若菩薩摩訶薩安住此坐，則得一切諸佛無上尊坐。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種臥。何等為十？所謂：寂靜臥，身心憺怕故；禪定臥，正念思惟觀諸法故；諸三昧臥，身心柔軟故；梵天臥，不惱自他故；思惟業臥，後心無悔故；順正法臥，不可傾動故；正道臥，善知識覺悟故；妙願臥，善知迴向故；一切事畢臥，所作究竟故；捨方便臥，究竟本事故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種臥；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上道臥，悉能覺悟一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種臥。何等為十？所謂：寂靜臥，身心憺怕故；禪定臥，正念思惟觀諸法故；諸三昧臥，身心柔軟故；梵天臥，不惱自他故；思惟業臥，後心無悔故；順正法臥，不可傾動故；正道臥，善知識覺悟故；妙願臥，善知迴向故；一切事畢臥，所作究竟故；捨方便臥，究竟本事故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種臥；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上道臥，悉能覺悟一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種住。何等為十？所謂：大慈住，等心觀察一切眾生故；大悲住，不輕未學眾生故；大喜住，滅憂惱故；大捨住，有為、無為悉平等故；一切波羅蜜住，菩提心為首故；一切種空住，善解諸法故；無相住，離生受證不退轉故；無願住，捨受生故；念慧住，忍法成滿故；一切法平等住，得授記法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種住；若菩薩摩訶薩安住此住，則得一切諸佛無上無礙住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種住。何等為十？所謂：大慈住，等心觀察一切眾生故；大悲住，不輕未學眾生故；大喜住，滅憂惱故；大捨住，有為、無為悉平等故；一切波羅蜜住，菩提心為首故；一切種空住，善解諸法故；無相住，離生受證不退轉故；無願住，捨受生故；念慧住，忍法成滿故；一切法平等住，得授記法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種住；若菩薩摩訶薩安住此住，則得一切諸佛無上無礙住。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：正念行，滿足四念處故；諸趣行，正覺法趣故；慧行，隨順諸佛故；波羅蜜行，滿足一切智故；四攝行，教化成熟諸眾生故；生死行，長養一切諸善根故；一切眾生言戲行，拔出眾生故；貪熾然行，覺悟一切眾生諸根故；巧方便行，長養般若波羅蜜故；道場行，覺一切智不斷菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種行；若菩薩摩訶薩安住此行，則得一切諸佛無上大智慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：正念行，滿足四念處故；諸趣行，正覺法趣故；慧行，隨順諸佛故；波羅蜜行，滿足一切智故；四攝行，教化成熟諸眾生故；生死行，長養一切諸善根故；一切眾生言戲行，拔出眾生故；貪熾然行，覺悟一切眾生諸根故；巧方便行，長養般若波羅蜜故；道場行，覺一切智不斷菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種行；若菩薩摩訶薩安住此行，則得一切諸佛無上大智慧行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種觀察。何等為十？所謂：觀察善業，乃至微色，悉照見故；觀察死此生彼，不著一切眾生故；觀察一切眾生諸根，決定了知無根法故；觀察妙法，法界不可壞故；觀察現前於一切佛法，修佛眼故；觀察智慧，隨器說法故；觀察無生法忍，決定得佛法故；觀察不退佛地，除滅一切煩惱，超出三界、二乘地故；觀察甘露灌頂法地，於一切佛法得自在不動故；觀察佛三昧，於一切十方作佛事故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種觀察；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種觀察。何等為十？所謂：觀察善業，乃至微色，悉照見故；觀察死此生彼，不著一切眾生故；觀察一切眾生諸根，決定了知無根法故；觀察妙法，法界不可壞故；觀察現前於一切佛法，修佛眼故；觀察智慧，隨器說法故；觀察無生法忍，決定得佛法故；觀察不退佛地，除滅一切煩惱，超出三界、二乘地故；觀察甘露灌頂法地，於一切佛法得自在不動故；觀察佛三昧，於一切十方作佛事故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種觀察；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智觀察。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種周遍觀察。何等為十？所謂：周遍觀察諸來求者，慈心施與滿彼意故；周遍觀察諸犯戒者，安置如來清淨戒故；周遍觀察害心眾生，安置如來堪忍力故；周遍觀察諸懈怠者，令彼眾生勤修精進究竟大乘故；周遍觀察亂心眾生，除彼亂心安置如來一切智地故；周遍觀察愚癡眾生，除彼疑惑一切有見故；周遍觀察諸善知識，隨如來教住佛法故；周遍觀察隨所聞法，具足成就無上義故；周遍觀察一切眾生，不捨大悲故；周遍觀察一切佛法，覺一切智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種周遍觀察；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智周遍觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種周遍觀察。何等為十？所謂：周遍觀察諸來求者，慈心施與滿彼意故；周遍觀察諸犯戒者，安置如來清淨戒故；周遍觀察害心眾生，安置如來堪忍力故；周遍觀察諸懈怠者，令彼眾生勤修精進究竟大乘故；周遍觀察亂心眾生，除彼亂心安置如來一切智地故；周遍觀察愚癡眾生，除彼疑惑一切有見故；周遍觀察諸善知識，隨如來教住佛法故；周遍觀察隨所聞法，具足成就無上義故；周遍觀察一切眾生，不捨大悲故；周遍觀察一切佛法，覺一切智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種周遍觀察；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智周遍觀察。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等為十？所謂：色奮迅，於天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一切眾中現最勝故；象奮迅，示現象寶心故；龍奮迅，興大法雲普覆一切，曜明解脫電光，震實義雷，降諸根力覺意禪定解脫三昧甘露法雨故；大金翅鳥王奮迅，壞滅愚癡闇曀㲉膜消竭愛水，於大苦海搏撮煩惱諸惡龍故；師子奮迅，安住無畏，被執平等大智鎧仗，摧伏眾魔諸外道故；勇健奮迅，能於生死大戰陣中，摧滅一切煩惱大怨敵故；智慧奮迅，決定了知陰界諸入十二緣起，現一切佛自在法故；陀羅尼奮迅，聞持一切法未曾忘失，廣為群生分別說故；辯才奮迅，分別一切句身、味身無所罣礙，隨問即答，悉令歡喜，言不虛故；如來奮迅，坐師子座，降伏眾魔，調伏外道，滿足一切智，具一念相應慧，所得、所知、所覺、所成，皆悉覺知成無上菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種奮迅；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上自在奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等為十？所謂：色奮迅，於天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一切眾中現最勝故；象奮迅，示現象寶心故；龍奮迅，興大法雲普覆一切，曜明解脫電光，震實義雷，降諸根力覺意禪定解脫三昧甘露法雨故；大金翅鳥王奮迅，壞滅愚癡闇曀㲉膜消竭愛水，於大苦海搏撮煩惱諸惡龍故；師子奮迅，安住無畏，被執平等大智鎧仗，摧伏眾魔諸外道故；勇健奮迅，能於生死大戰陣中，摧滅一切煩惱大怨敵故；智慧奮迅，決定了知陰界諸入十二緣起，現一切佛自在法故；陀羅尼奮迅，聞持一切法未曾忘失，廣為群生分別說故；辯才奮迅，分別一切句身、味身無所罣礙，隨問即答，悉令歡喜，言不虛故；如來奮迅，坐師子座，降伏眾魔，調伏外道，滿足一切智，具一念相應慧，所得、所知、所覺、所成，皆悉覺知成無上菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種奮迅；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上自在奮迅。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種師子吼。何等為十？所謂：我必成佛，是菩提心師子吼；於一切眾生起大悲心，未度者度、未脫者脫、未安者安、未涅槃者令得涅槃，是大悲師子吼；守護受持不斷三寶性，是報如來恩師子吼；令一切佛剎皆悉清淨，是究竟大誓師子吼；除滅一切惡道諸難，是自持淨戒師子吼；滿足如來身、口、意相好莊嚴，是積集功德無厭足師子吼；成滿一切諸佛智慧，是積集智慧眾具無厭足師子吼；除滅一切魔事專求正道，是除滅煩惱師子吼；知一切法無我、無我所，無命、無福伽羅，空、無相願，觀一切法淨如虛空，是於一切法得無生忍師子吼；一生補處菩薩摩訶薩，嚴淨震動一切佛剎，釋、梵、四天王咸悉請求降神下生，以無礙慧眼普觀世間一切眾生無勝我者，示現出生遊行七步大師子吼；我於世間最勝第一，我永究竟生老死法，是如說修行師子吼。佛子！是為菩薩摩訶薩十種師子吼；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種師子吼。何等為十？所謂：我必成佛，是菩提心師子吼；於一切眾生起大悲心，未度者度、未脫者脫、未安者安、未涅槃者令得涅槃，是大悲師子吼；守護受持不斷三寶性，是報如來恩師子吼；令一切佛剎皆悉清淨，是究竟大誓師子吼；除滅一切惡道諸難，是自持淨戒師子吼；滿足如來身、口、意相好莊嚴，是積集功德無厭足師子吼；成滿一切諸佛智慧，是積集智慧眾具無厭足師子吼；除滅一切魔事專求正道，是除滅煩惱師子吼；知一切法無我、無我所，無命、無福伽羅，空、無相願，觀一切法淨如虛空，是於一切法得無生忍師子吼；一生補處菩薩摩訶薩，嚴淨震動一切佛剎，釋、梵、四天王咸悉請求降神下生，以無礙慧眼普觀世間一切眾生無勝我者，示現出生遊行七步大師子吼；我於世間最勝第一，我永究竟生老死法，是如說修行師子吼。佛子！是為菩薩摩訶薩十種師子吼；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大師子吼。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨施。何等為十？所謂：平等心施，無惡眾生故；隨意施，滿一切願故；無亂心施，不退轉故；隨應供施，分別了知福伽羅故；不選擇施，不求果報故；一向施，於一切物心無著故；內外一切施，究竟清淨故；迴向菩提施，遠離有為無為故；教化成熟眾生施，乃至道場不捨離故；三種圓滿清淨施，施者、受者、財物平等清淨如虛空故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨施；若菩薩摩訶薩安住此施，則得一切諸佛無上清淨大施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨施。何等為十？所謂：平等心施，無惡眾生故；隨意施，滿一切願故；無亂心施，不退轉故；隨應供施，分別了知福伽羅故；不選擇施，不求果報故；一向施，於一切物心無著故；內外一切施，究竟清淨故；迴向菩提施，遠離有為無為故；教化成熟眾生施，乃至道場不捨離故；三種圓滿清淨施，施者、受者、財物平等清淨如虛空故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨施；若菩薩摩訶薩安住此施，則得一切諸佛無上清淨大施。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨戒。何等為十？所謂：身淨戒，防護身三惡故；口淨戒，遠離口四過故；心淨戒，永離貪恚諸邪見故；具一切淨戒，於天人中最勝妙故；守護菩提心淨戒，不樂小智故；守護如來所說淨戒，乃至微細罪大怖畏故；微密淨戒，善拔犯戒諸眾生故；不作一切惡淨戒，積集一切諸善法故；遠離一切有見淨戒，於戒無著故；守護一切眾生淨戒，出生大悲故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨戒；若菩薩摩訶薩安住此戒，則得一切諸佛遠離眾惡無上淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨戒。何等為十？所謂：身淨戒，防護身三惡故；口淨戒，遠離口四過故；心淨戒，永離貪恚諸邪見故；具一切淨戒，於天人中最勝妙故；守護菩提心淨戒，不樂小智故；守護如來所說淨戒，乃至微細罪大怖畏故；微密淨戒，善拔犯戒諸眾生故；不作一切惡淨戒，積集一切諸善法故；遠離一切有見淨戒，於戒無著故；守護一切眾生淨戒，出生大悲故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨戒；若菩薩摩訶薩安住此戒，則得一切諸佛遠離眾惡無上淨戒。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨忍。何等為十？所謂：若他罵辱悉能堪忍，護彼心故；若他刀杖加害亦能堪忍，護彼我故；知一切瞋恚忍，自然不動故；自在處忍，能害不害故；眾生歸趣忍，不惜身命故；遠離我慢忍，不輕未學故；割截肢節忍，觀察如幻故；一切惡事忍，離自他想故；煩惱忍，遠離煩惱境界故；隨順一切菩薩方便智忍，得無生忍，於一切智境界不由他悟故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨忍；若菩薩摩訶薩安住此忍，則得一切諸佛無上法忍，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨忍。何等為十？所謂：若他罵辱悉能堪忍，護彼心故；若他刀杖加害亦能堪忍，護彼我故；知一切瞋恚忍，自然不動故；自在處忍，能害不害故；眾生歸趣忍，不惜身命故；遠離我慢忍，不輕未學故；割截肢節忍，觀察如幻故；一切惡事忍，離自他想故；煩惱忍，遠離煩惱境界故；隨順一切菩薩方便智忍，得無生忍，於一切智境界不由他悟故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨忍；若菩薩摩訶薩安住此忍，則得一切諸佛無上法忍，不由他悟。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨精進。何等為十？所謂：淨身業精進，恭敬、供養、奉給一切諸佛菩薩，尊重福田，不退轉故；淨口業精進，聞持一切諸佛正法，未曾忘失，讚歎如來，隨所聞法廣為人說，無疲倦故；淨意業精進，巧方便入慈悲喜捨禪定解脫三昧，相續起無退轉故；淨直心精進；遠離諂曲正直一切事，一切方便究竟不退轉故；淨深心精進，常趣勝趣，積集無上智慧白淨法故；行不虛妄淨精進，攝取布施、戒、忍、多聞及不放逸，乃至道場不中息故；降伏一切眾魔怨敵淨精進，悉能除滅貪、恚、愚癡、煩惱、邪見，諸纏障蓋故；滿足慧光淨精進，有所施作悉善思惟，心無中悔，究竟眾事得一切佛不共法故；無所染著淨精進，離心境界身、口、心相非相甚深法門，普觀境界決定了知真實如如故；具足成就法明淨精進，次第進入一切諸地，於諸佛所得甘露灌頂，受法王記無漏法身，現捨天壽降神世間，出家、成道、轉淨法輪、入大涅槃，究竟具足普賢行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨精進；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大淨精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨精進。何等為十？所謂：淨身業精進，恭敬、供養、奉給一切諸佛菩薩，尊重福田，不退轉故；淨口業精進，聞持一切諸佛正法，未曾忘失，讚歎如來，隨所聞法廣為人說，無疲倦故；淨意業精進，巧方便入慈悲喜捨禪定解脫三昧，相續起無退轉故；淨直心精進；遠離諂曲正直一切事，一切方便究竟不退轉故；淨深心精進，常趣勝趣，積集無上智慧白淨法故；行不虛妄淨精進，攝取布施、戒、忍、多聞及不放逸，乃至道場不中息故；降伏一切眾魔怨敵淨精進，悉能除滅貪、恚、愚癡、煩惱、邪見，諸纏障蓋故；滿足慧光淨精進，有所施作悉善思惟，心無中悔，究竟眾事得一切佛不共法故；無所染著淨精進，離心境界身、口、心相非相甚深法門，普觀境界決定了知真實如如故；具足成就法明淨精進，次第進入一切諸地，於諸佛所得甘露灌頂，受法王記無漏法身，現捨天壽降神世間，出家、成道、轉淨法輪、入大涅槃，究竟具足普賢行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨精進；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大淨精進。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨禪。何等為十？所謂：常樂出家淨禪，捨離一切有故；親近善知識淨禪，諮受修習正法道故；樂阿練若處淨禪，遠離我、我所法故；離言戲憒閙處淨禪，樂寂滅故；心柔軟淨禪，諸根不亂故；智慧寂靜淨禪，一切音聲諸禪定刺不能亂故；七覺八道淨禪，於一切智境界智慧決定故；離味禪等諸煩惱垢淨禪，不取欲界故；諸通明內淨禪，決定了知一切眾生諸根故；以少方便現前遊戲神通淨禪，如來三昧不可稱量故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨禪；若菩薩摩訶薩安住此禪，則得一切諸佛無上淨禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨禪。何等為十？所謂：常樂出家淨禪，捨離一切有故；親近善知識淨禪，諮受修習正法道故；樂阿練若處淨禪，遠離我、我所法故；離言戲憒閙處淨禪，樂寂滅故；心柔軟淨禪，諸根不亂故；智慧寂靜淨禪，一切音聲諸禪定刺不能亂故；七覺八道淨禪，於一切智境界智慧決定故；離味禪等諸煩惱垢淨禪，不取欲界故；諸通明內淨禪，決定了知一切眾生諸根故；以少方便現前遊戲神通淨禪，如來三昧不可稱量故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨禪；若菩薩摩訶薩安住此禪，則得一切諸佛無上淨禪。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨慧。何等為十？所謂：知因淨慧，不壞果報故；解一切緣淨慧，不壞和合故；解一切法不常不斷淨慧，了緣起如如故；拔出一切邪見淨慧，不取眾生相故；解一切眾生心、心所行淨慧，觀一切法皆如幻故；諸辯勝智淨慧，隨問能答無罣礙故；降伏眾魔及諸外道出過聲聞、緣覺淨慧，深入如來方便智故；見一切佛清淨法身、見一切眾生皆悉清淨、見一切法皆悉寂滅、見一切世界皆悉虛空淨慧，於一切相智慧無礙故；攝取一切陀羅尼，辯諸波羅蜜巧方便淨慧，得一切勝智故；一念相應金剛智，覺一切法平等淨慧，具足成就無上智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨慧；若菩薩摩訶薩安住此慧，則得一切諸佛無上大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨慧。何等為十？所謂：知因淨慧，不壞果報故；解一切緣淨慧，不壞和合故；解一切法不常不斷淨慧，了緣起如如故；拔出一切邪見淨慧，不取眾生相故；解一切眾生心、心所行淨慧，觀一切法皆如幻故；諸辯勝智淨慧，隨問能答無罣礙故；降伏眾魔及諸外道出過聲聞、緣覺淨慧，深入如來方便智故；見一切佛清淨法身、見一切眾生皆悉清淨、見一切法皆悉寂滅、見一切世界皆悉虛空淨慧，於一切相智慧無礙故；攝取一切陀羅尼，辯諸波羅蜜巧方便淨慧，得一切勝智故；一念相應金剛智，覺一切法平等淨慧，具足成就無上智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨慧；若菩薩摩訶薩安住此慧，則得一切諸佛無上大智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨慈。何等為十？所謂：等心淨慈，不選擇眾生故；饒益淨慈，於一切眾生有所施作，悉能辦故；救護淨慈，究竟度脫一切眾生，生死嶮難故；哀愍不捨一切眾生淨慈，長養有為善根故；解脫淨慈，滅一切眾生諸煩惱故；出生菩提淨慈，令一切眾生樂求菩提故；於一切眾生無礙淨慈，放無量光明普照眾生故；虛空淨慈，救護一切眾生故；法緣淨慈，覺悟真實法故；無緣淨慈，證取菩薩離生法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨慈；若菩薩摩訶薩安住此慈，則得一切諸佛無上清淨大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨慈。何等為十？所謂：等心淨慈，不選擇眾生故；饒益淨慈，於一切眾生有所施作，悉能辦故；救護淨慈，究竟度脫一切眾生，生死嶮難故；哀愍不捨一切眾生淨慈，長養有為善根故；解脫淨慈，滅一切眾生諸煩惱故；出生菩提淨慈，令一切眾生樂求菩提故；於一切眾生無礙淨慈，放無量光明普照眾生故；虛空淨慈，救護一切眾生故；法緣淨慈，覺悟真實法故；無緣淨慈，證取菩薩離生法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨慈；若菩薩摩訶薩安住此慈，則得一切諸佛無上清淨大慈。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨悲。何等為十？所謂：不共淨悲，自大悲故；不厭淨悲，代一切眾生受大苦故；處一切惡道淨悲，受生死度眾生故；一切天人中受生淨悲，示現一切法悉無常故；為邪定眾生淨悲，於無量劫大誓莊嚴不捨離故；不著己樂淨悲，與眾生樂故；不求報淨悲，自心清淨故；除滅一切眾生倒惑淨悲，說實法故；知一切法自性清淨，空無所有，客塵所染，菩薩於彼而起淨悲，說真淨法故；解一切法如虛空足迹，眾生癡曀不知真實，菩薩於彼而起淨悲，欲令眾生發大乘心，究竟涅槃故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨悲；若菩薩摩訶薩安住此悲，則得一切諸佛無上清淨大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種淨悲。何等為十？所謂：不共淨悲，自大悲故；不厭淨悲，代一切眾生受大苦故；處一切惡道淨悲，受生死度眾生故；一切天人中受生淨悲，示現一切法悉無常故；為邪定眾生淨悲，於無量劫大誓莊嚴不捨離故；不著己樂淨悲，與眾生樂故；不求報淨悲，自心清淨故；除滅一切眾生倒惑淨悲，說實法故；知一切法自性清淨，空無所有，客塵所染，菩薩於彼而起淨悲，說真淨法故；解一切法如虛空足迹，眾生癡曀不知真實，菩薩於彼而起淨悲，欲令眾生發大乘心，究竟涅槃故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨悲；若菩薩摩訶薩安住此悲，則得一切諸佛無上清淨大悲。