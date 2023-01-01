大方廣佛華嚴經卷第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

離世間品第三十三之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三之五

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不共法。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩修習六波羅蜜不由他悟，平等心施無所慳吝，持戒清淨遠離惡戒，忍辱成就心不可動，勤修精進於一切劫未曾退轉，深入禪定離一切亂，出生智慧遠離邪見。是為菩薩摩訶薩修習六波羅蜜，隨順波羅蜜道，不由他悟第一不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不共法。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩修習六波羅蜜不由他悟，平等心施無所慳吝，持戒清淨遠離惡戒，忍辱成就心不可動，勤修精進於一切劫未曾退轉，深入禪定離一切亂，出生智慧遠離邪見。是為菩薩摩訶薩修習六波羅蜜，隨順波羅蜜道，不由他悟第一不共法。

「菩薩摩訶薩攝一切眾生而饒益之，常以法施，於一切眾生和顏愛語遠離惡言，於一切眾生常起樂心真實利益，令一切眾生解悟菩提遠離惡心，具足成就平等實義，是為菩薩摩訶薩攝取眾生，隨順攝道，不由他悟第二不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩攝一切眾生而饒益之，常以法施，於一切眾生和顏愛語遠離惡言，於一切眾生常起樂心真實利益，令一切眾生解悟菩提遠離惡心，具足成就平等實義，是為菩薩摩訶薩攝取眾生，隨順攝道，不由他悟第二不共法。

「菩薩摩訶薩善解迴向，不求果報，隨順迴向諸佛菩提，不著一切世間三昧，迴向佛智饒益眾生，是為菩薩摩訶薩善解迴向，專求一切諸佛善根、無上智慧饒益眾生，不由他悟第三不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩善解迴向，不求果報，隨順迴向諸佛菩提，不著一切世間三昧，迴向佛智饒益眾生，是為菩薩摩訶薩善解迴向，專求一切諸佛善根、無上智慧饒益眾生，不由他悟第三不共法。

「菩薩摩訶薩善巧方便、究竟彼岸，隨順世間、親近世間而無疲厭。正向聖行，遠離一切聲聞、緣覺出要之道，教化成熟一切眾生，不著己樂；善知一切諸禪解脫三昧、正受三昧，起於諸三昧而得自在。於生死中，心無疲厭，遊於生死如園觀想；安住一切諸魔宮殿，示現帝釋，梵王無量自在；於一切生死，慧光明淨、照除癡闇；於一切眾捨家出家，不著異見。示現一切世間書疏、文誦、談論、語言、算術、印法、一切娛樂，現為女身，才術巧妙能轉人心。於世間法、離世間法悉能問答，究竟彼岸；於世間事、離世間事，亦悉究竟到於彼岸；常觀眾生，示現一切聲聞、緣覺，不轉威儀，不忘大乘；於念念中，現成如來無上菩提，而亦不斷菩薩所行，是為菩薩摩訶薩具足修習巧妙方便，到於彼岸，不由他悟第四不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩善巧方便、究竟彼岸，隨順世間、親近世間而無疲厭。正向聖行，遠離一切聲聞、緣覺出要之道，教化成熟一切眾生，不著己樂；善知一切諸禪解脫三昧、正受三昧，起於諸三昧而得自在。於生死中，心無疲厭，遊於生死如園觀想；安住一切諸魔宮殿，示現帝釋，梵王無量自在；於一切生死，慧光明淨、照除癡闇；於一切眾捨家出家，不著異見。示現一切世間書疏、文誦、談論、語言、算術、印法、一切娛樂，現為女身，才術巧妙能轉人心。於世間法、離世間法悉能問答，究竟彼岸；於世間事、離世間事，亦悉究竟到於彼岸；常觀眾生，示現一切聲聞、緣覺，不轉威儀，不忘大乘；於念念中，現成如來無上菩提，而亦不斷菩薩所行，是為菩薩摩訶薩具足修習巧妙方便，到於彼岸，不由他悟第四不共法。

「菩薩摩訶薩善知俱變三昧、翻覆三昧，遊戲智慧通明，究竟智慧彼岸。常在涅槃而現生死門，知無眾生際而教化成熟一切眾生，常在究竟寂滅彼岸而示現處熾然煩惱，常在金剛一妙法身而現眾生無量身門，常能正受諸禪三昧而現眾生五欲娛樂，常樂寂靜遠離三界而教化一切眾生長養善根，常樂正法而現百千天女圍遶共相娛樂，百福相好莊嚴其身而現貧賤鄙陋之形，常離諸惡長養善業而現受生一切惡道，究竟到於佛智彼岸而亦不捨菩薩智身。菩薩成就如是等無量智慧，一切聲聞、緣覺無能知者，何況一切童蒙眾生？是為菩薩摩訶薩第五不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩善知俱變三昧、翻覆三昧，遊戲智慧通明，究竟智慧彼岸。常在涅槃而現生死門，知無眾生際而教化成熟一切眾生，常在究竟寂滅彼岸而示現處熾然煩惱，常在金剛一妙法身而現眾生無量身門，常能正受諸禪三昧而現眾生五欲娛樂，常樂寂靜遠離三界而教化一切眾生長養善根，常樂正法而現百千天女圍遶共相娛樂，百福相好莊嚴其身而現貧賤鄙陋之形，常離諸惡長養善業而現受生一切惡道，究竟到於佛智彼岸而亦不捨菩薩智身。菩薩成就如是等無量智慧，一切聲聞、緣覺無能知者，何況一切童蒙眾生？是為菩薩摩訶薩第五不共法。

「菩薩摩訶薩身、口、意業，智慧為首，一切威儀、諸業清淨。成就大慈，永離殺心；乃至遠離邪見，具足正見，是為菩薩摩訶薩身、口、意業隨智慧行第六不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩身、口、意業，智慧為首，一切威儀、諸業清淨。成就大慈，永離殺心；乃至遠離邪見，具足正見，是為菩薩摩訶薩身、口、意業隨智慧行第六不共法。

「菩薩摩訶薩成就大悲，不捨一切眾生，代一切眾生受諸地獄、畜生、餓鬼、閻羅王苦。利益眾生，心無疲厭，度脫一切諸群生界；於一切欲樂，心無染著；常為眾生滅諸苦陰，不捨大悲，是為菩薩摩訶薩第七不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就大悲，不捨一切眾生，代一切眾生受諸地獄、畜生、餓鬼、閻羅王苦。利益眾生，心無疲厭，度脫一切諸群生界；於一切欲樂，心無染著；常為眾生滅諸苦陰，不捨大悲，是為菩薩摩訶薩第七不共法。

「菩薩摩訶薩為一切眾生之所愛敬，帝釋、梵王、四天王等皆恭敬供養；一切眾生心常樂見，無有厭足。何以故？菩薩本修行業，心無染著，皆悉清淨，威儀具足故，一切眾生樂見無厭，是為菩薩摩訶薩第八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為一切眾生之所愛敬，帝釋、梵王、四天王等皆恭敬供養；一切眾生心常樂見，無有厭足。何以故？菩薩本修行業，心無染著，皆悉清淨，威儀具足故，一切眾生樂見無厭，是為菩薩摩訶薩第八不共法。

「菩薩摩訶薩一切智心堅固正直，以大莊嚴而莊嚴之；雖至難處、諸惡人處、聲聞、緣覺處，終不退失一切智心清淨妙寶。譬如水珠名曰淨光，雖處濁水，寶性無異，能令濁水皆悉清淨；菩薩亦復如是，雖在眾難、諸惡人處、聲聞、緣覺處，終不捨離一切種智清淨寶心，令一切眾生滅除邪見、煩惱垢濁，住一切智清淨寶心，是為菩薩摩訶薩第九不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩一切智心堅固正直，以大莊嚴而莊嚴之；雖至難處、諸惡人處、聲聞、緣覺處，終不退失一切智心清淨妙寶。譬如水珠名曰淨光，雖處濁水，寶性無異，能令濁水皆悉清淨；菩薩亦復如是，雖在眾難、諸惡人處、聲聞、緣覺處，終不捨離一切種智清淨寶心，令一切眾生滅除邪見、煩惱垢濁，住一切智清淨寶心，是為菩薩摩訶薩第九不共法。

「菩薩摩訶薩自覺智法到於彼岸，受無師記，離垢法繒以冠其頂，於如來所不捨恭敬供養之心，亦不捨離諸善知識，是為菩薩摩訶薩第十不共法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不共法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩自覺智法到於彼岸，受無師記，離垢法繒以冠其頂，於如來所不捨恭敬供養之心，亦不捨離諸善知識，是為菩薩摩訶薩第十不共法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不共法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大不共法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種業。何等為十？所謂：世界業，悉能嚴淨一切世界故；如來業，奉給供養一切佛故；菩薩善友業，善根同故；眾生業，教化成熟一切眾生故；未來世業，攝取一切盡未來際故；神力業，不捨本處而能遊行一切世界故；淨光業，放無量無邊色光，一一光端悉有七寶清淨蓮華，一一華臺各有菩薩結跏趺坐，悉顯現故；三寶不斷業，一切諸佛滅度之後，受持守護佛正法故；變化業，遊十方說法化眾生故；持業，隨所發心示現眾生，令滿一切諸大願故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛無上大業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種業。何等為十？所謂：世界業，悉能嚴淨一切世界故；如來業，奉給供養一切佛故；菩薩善友業，善根同故；眾生業，教化成熟一切眾生故；未來世業，攝取一切盡未來際故；神力業，不捨本處而能遊行一切世界故；淨光業，放無量無邊色光，一一光端悉有七寶清淨蓮華，一一華臺各有菩薩結跏趺坐，悉顯現故；三寶不斷業，一切諸佛滅度之後，受持守護佛正法故；變化業，遊十方說法化眾生故；持業，隨所發心示現眾生，令滿一切諸大願故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛無上大業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：菩薩不來身，於一切趣不受生故；菩薩不去身，一切趣求不可得故；菩薩不實身，如一切世間之所得故；菩薩不虛身，如諸世間解真實故；菩薩不盡身，未來際不可斷故；菩薩堅固身，一切眾魔不能壞故；菩薩不動身，一切眾魔及諸外道不能動故；菩薩相身，示現清淨百福相故；菩薩無相身，法相究竟無眾相故；菩薩普至身，悉與三世如來等故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身；若菩薩摩訶薩安住此身，則得一切諸佛無上、無盡之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：菩薩不來身，於一切趣不受生故；菩薩不去身，一切趣求不可得故；菩薩不實身，如一切世間之所得故；菩薩不虛身，如諸世間解真實故；菩薩不盡身，未來際不可斷故；菩薩堅固身，一切眾魔不能壞故；菩薩不動身，一切眾魔及諸外道不能動故；菩薩相身，示現清淨百福相故；菩薩無相身，法相究竟無眾相故；菩薩普至身，悉與三世如來等故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身；若菩薩摩訶薩安住此身，則得一切諸佛無上、無盡之身。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種身業。何等為十？所謂：以一身充遍一切世界菩薩身業；於一切眾生前，悉為現身菩薩身業；於趣趣中，悉現受生菩薩身業；遊行一切世界菩薩身業；往詣一切佛所及諸大眾菩薩身業；以一手掌悉能普覆一切世界菩薩身業；一切金剛圍山能以手磨悉如微塵菩薩身業；於己身中示一切眾生、一切佛剎成、壞菩薩身業；能以一身遍覆一切眾生菩薩身業；於己身中，普現一切嚴淨佛剎、一切眾生，究竟成就無上菩提菩薩身業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛無上大法，悉能開悟一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種身業。何等為十？所謂：以一身充遍一切世界菩薩身業；於一切眾生前，悉為現身菩薩身業；於趣趣中，悉現受生菩薩身業；遊行一切世界菩薩身業；往詣一切佛所及諸大眾菩薩身業；以一手掌悉能普覆一切世界菩薩身業；一切金剛圍山能以手磨悉如微塵菩薩身業；於己身中示一切眾生、一切佛剎成、壞菩薩身業；能以一身遍覆一切眾生菩薩身業；於己身中，普現一切嚴淨佛剎、一切眾生，究竟成就無上菩提菩薩身業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身業；若菩薩摩訶薩安住此業，則得一切諸佛無上大法，悉能開悟一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：波羅蜜身，正向菩提故；四攝身，不捨眾生故；大悲身，代一切眾生受無量苦，無疲厭故；大慈身，救護一切眾生故；功德身，饒益一切眾生故；智慧身，一切諸佛金剛身故；淨法身，遠離諸趣生死故；方便身，普能示現一切眾生故；神力身，示現一切自在力故；菩提身，隨一切時成菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身；若菩薩摩訶薩安住此身，則得一切諸佛無上大智慧身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：波羅蜜身，正向菩提故；四攝身，不捨眾生故；大悲身，代一切眾生受無量苦，無疲厭故；大慈身，救護一切眾生故；功德身，饒益一切眾生故；智慧身，一切諸佛金剛身故；淨法身，遠離諸趣生死故；方便身，普能示現一切眾生故；神力身，示現一切自在力故；菩提身，隨一切時成菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身；若菩薩摩訶薩安住此身，則得一切諸佛無上大智慧身。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種口。何等為十？所謂：柔軟口，安樂一切眾生故；甘露口，清涼一切眾生故；不虛口，說真實故；如實轉口，乃至夢中無虛言故；尊重口，一切釋、梵、四天王等恭敬尊重故；甚深口，顯現真實法故；堅固口，說無量法不可盡故；正直口，一切音聲具足辯故；莊嚴口，隨時、隨業報普示現故；一切智口，隨其所應度眾生故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種口；若菩薩摩訶薩安住此口，則得一切諸佛無上清淨妙口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種口。何等為十？所謂：柔軟口，安樂一切眾生故；甘露口，清涼一切眾生故；不虛口，說真實故；如實轉口，乃至夢中無虛言故；尊重口，一切釋、梵、四天王等恭敬尊重故；甚深口，顯現真實法故；堅固口，說無量法不可盡故；正直口，一切音聲具足辯故；莊嚴口，隨時、隨業報普示現故；一切智口，隨其所應度眾生故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種口；若菩薩摩訶薩安住此口，則得一切諸佛無上清淨妙口。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨業莊嚴菩薩口業。何等為十？所謂：樂聞如來清淨音聲淨菩薩口業；樂聞菩薩清淨音聲淨菩薩口業；不說一切眾生不樂聞語淨菩薩口業；於過去世離口四過淨菩薩口業；歡喜讚歎如來淨菩薩口業；於如來塔廟高聲讚佛如實功德淨菩薩口業；一向普施眾生正法淨菩薩口業；音樂歌頌讚歎如來淨菩薩口業；於諸佛所不惜身命聽受正法淨菩薩口業；一向不捨菩薩法師聽受正法奉給供養淨菩薩口業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨業淨菩薩口業，出生菩薩清淨口業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨業莊嚴菩薩口業。何等為十？所謂：樂聞如來清淨音聲淨菩薩口業；樂聞菩薩清淨音聲淨菩薩口業；不說一切眾生不樂聞語淨菩薩口業；於過去世離口四過淨菩薩口業；歡喜讚歎如來淨菩薩口業；於如來塔廟高聲讚佛如實功德淨菩薩口業；一向普施眾生正法淨菩薩口業；音樂歌頌讚歎如來淨菩薩口業；於諸佛所不惜身命聽受正法淨菩薩口業；一向不捨菩薩法師聽受正法奉給供養淨菩薩口業。佛子！是為菩薩摩訶薩十種淨業淨菩薩口業，出生菩薩清淨口業。

「佛子！菩薩摩訶薩出生如是清淨口業，則得十種守護。何等為十？所謂：諸天王及諸天守護，龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、梵王及諸梵天，一切諸佛法王所共守護。佛子！是為菩薩摩訶薩出生清淨口業得十種守護；若菩薩摩訶薩出生如是清淨口業得十種守護者，則能成辨十種大事。何等為十？所謂：令一切眾生界皆悉歡喜；一切剎界無不聞知；悉能發起一切諸根；悉能清淨一切性界；拔出一切諸煩惱界；遠離一切諸習氣界；明淨一切諸直心界；長養一切諸深心界；充滿一切諸法性界；照明一切大涅槃界；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩出生如是清淨口業，則得十種守護。何等為十？所謂：諸天王及諸天守護，龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、梵王及諸梵天，一切諸佛法王所共守護。佛子！是為菩薩摩訶薩出生清淨口業得十種守護；若菩薩摩訶薩出生如是清淨口業得十種守護者，則能成辨十種大事。何等為十？所謂：令一切眾生界皆悉歡喜；一切剎界無不聞知；悉能發起一切諸根；悉能清淨一切性界；拔出一切諸煩惱界；遠離一切諸習氣界；明淨一切諸直心界；長養一切諸深心界；充滿一切諸法性界；照明一切大涅槃界；是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種心。何等為十？所謂：大地等心，持一切眾生諸善根故；大海等心，受持無量無邊諸佛智慧大法海故；須彌山王等心，令一切眾生安住無上善根故；摩尼寶心，遠離煩惱，淨直心故；金剛心，決定了知一切法故；堅固金剛圍山心，一切諸魔、外道不能壞故；蓮華等心，一切世法不能染故；優曇鉢華等心，於一切劫難值遇故；淨日等心，除滅一切眾生愚癡曀障闇故；虛空等心，一切眾生無能量故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上清淨大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種心。何等為十？所謂：大地等心，持一切眾生諸善根故；大海等心，受持無量無邊諸佛智慧大法海故；須彌山王等心，令一切眾生安住無上善根故；摩尼寶心，遠離煩惱，淨直心故；金剛心，決定了知一切法故；堅固金剛圍山心，一切諸魔、外道不能壞故；蓮華等心，一切世法不能染故；優曇鉢華等心，於一切劫難值遇故；淨日等心，除滅一切眾生愚癡曀障闇故；虛空等心，一切眾生無能量故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上清淨大心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發心。何等為十？所謂：發度脫一切眾生心；發拔出一切眾生煩惱心；發斷除一切習氣心；發斷除一切疑惑；具足清淨無疑惑心；發除滅一切眾生苦惱心；發除滅一切惡道諸難心；發隨順一切諸佛教心；發一切菩薩所學心；發覺悟一切諸佛菩提，示現一切眾生非凡、愚所入心；發擊大法鼓音聲聞于一切世界，普照一切眾生諸根心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發心。何等為十？所謂：發度脫一切眾生心；發拔出一切眾生煩惱心；發斷除一切習氣心；發斷除一切疑惑；具足清淨無疑惑心；發除滅一切眾生苦惱心；發除滅一切惡道諸難心；發隨順一切諸佛教心；發一切菩薩所學心；發覺悟一切諸佛菩提，示現一切眾生非凡、愚所入心；發擊大法鼓音聲聞于一切世界，普照一切眾生諸根心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上發心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種滿心。何等為十？所謂：滿一切虛空界，眾生無邊故；滿一切法界，深入無量無邊故；滿一切三世，於一念中悉解脫故；滿一切佛，降神、受胎、出生、捨家、得道、轉正法輪，乃至大般涅槃悉明了故；滿一切眾生界，決定了知希望、習氣及諸根故；滿智慧光，隨順了知一切法界故；滿無量無邊，解一切法如幻網故；滿無生，一切諸法無自性故；滿無礙，自心、他心無障礙故；滿自在，於念念中現成菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種心滿；若菩薩摩訶薩安住此心，則能成滿一切佛法無上、無量莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種滿心。何等為十？所謂：滿一切虛空界，眾生無邊故；滿一切法界，深入無量無邊故；滿一切三世，於一念中悉解脫故；滿一切佛，降神、受胎、出生、捨家、得道、轉正法輪，乃至大般涅槃悉明了故；滿一切眾生界，決定了知希望、習氣及諸根故；滿智慧光，隨順了知一切法界故；滿無量無邊，解一切法如幻網故；滿無生，一切諸法無自性故；滿無礙，自心、他心無障礙故；滿自在，於念念中現成菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種心滿；若菩薩摩訶薩安住此心，則能成滿一切佛法無上、無量莊嚴。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種根。何等為十？所謂：歡喜根，於一切佛信不壞故；樂菩薩根，覺悟一切佛菩提故；不退菩薩根，究竟一切事故；住菩薩根，安住一切菩薩行故；甚深根，覺般若波羅蜜巧方便故；不休息根，究竟一切眾生事故；金剛等根，決定了知一切法故；金剛光明焰根，普照一切佛境界故；不雜根，一切如來同一身故；無礙際根，深入如來十種力故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種根；若菩薩摩訶薩安住此根，則得一切諸佛無上淨根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種根。何等為十？所謂：歡喜根，於一切佛信不壞故；樂菩薩根，覺悟一切佛菩提故；不退菩薩根，究竟一切事故；住菩薩根，安住一切菩薩行故；甚深根，覺般若波羅蜜巧方便故；不休息根，究竟一切眾生事故；金剛等根，決定了知一切法故；金剛光明焰根，普照一切佛境界故；不雜根，一切如來同一身故；無礙際根，深入如來十種力故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種根；若菩薩摩訶薩安住此根，則得一切諸佛無上淨根。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種直心。何等為十？所謂：不染一切世間法直心；不染聲聞、緣覺直心；隨順菩提直心；不違一切智道直心；一切眾魔及諸外道不能沮壞直心；不染如來圓滿、清淨、智慧、直心；隨所聞法悉能攝取、受持直心；於一切受生處無所選擇直心；深入細微智慧直心；善巧修習一切佛法直心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種直心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上清淨直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種直心。何等為十？所謂：不染一切世間法直心；不染聲聞、緣覺直心；隨順菩提直心；不違一切智道直心；一切眾魔及諸外道不能沮壞直心；不染如來圓滿、清淨、智慧、直心；隨所聞法悉能攝取、受持直心；於一切受生處無所選擇直心；深入細微智慧直心；善巧修習一切佛法直心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種直心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上清淨直心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種深心。何等為十？所謂：不退深心，長養一切諸善法故；離疑深心，解一切佛微密語故；正持深心，不捨菩薩大願行故；無上正直深心，深入一切諸佛法故；了達深心，於一切佛法得自在故；殊勝深心，深入種種方便法故；為首深心，於一切境界悉究竟故；自在深心，莊嚴一切三昧自在不斷絕故；具足深心，攝取本大願故；不捨深心，教化一切群生類故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上清淨深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種深心。何等為十？所謂：不退深心，長養一切諸善法故；離疑深心，解一切佛微密語故；正持深心，不捨菩薩大願行故；無上正直深心，深入一切諸佛法故；了達深心，於一切佛法得自在故；殊勝深心，深入種種方便法故；為首深心，於一切境界悉究竟故；自在深心，莊嚴一切三昧自在不斷絕故；具足深心，攝取本大願故；不捨深心，教化一切群生類故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上清淨深心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種方便。何等為十？所謂：布施方便，悉捨一切不求報故；學一切學，持一切戒，具行頭陀、威儀清淨方便，不輕他故；離一切纏、顛倒、瞋恚、我慢，忍一切眾生諸惡方便，遠離一切彼、我想故；精進不退方便，究竟身、口、意業，一切境界不忘失故；一切諸禪三昧解脫諸通方便，遠離一切五欲、諸煩惱故；正向智慧方便，長養一切功德，心無厭足故；大慈方便，說一切眾生無眾生故；代一切眾生受諸苦惱，不捨大悲方便，解一切法無自性故；十力覺悟方便，決定無礙智，示現一切眾生故；轉不退法輪方便，轉至眾生心故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種方便；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種方便。何等為十？所謂：布施方便，悉捨一切不求報故；學一切學，持一切戒，具行頭陀、威儀清淨方便，不輕他故；離一切纏、顛倒、瞋恚、我慢，忍一切眾生諸惡方便，遠離一切彼、我想故；精進不退方便，究竟身、口、意業，一切境界不忘失故；一切諸禪三昧解脫諸通方便，遠離一切五欲、諸煩惱故；正向智慧方便，長養一切功德，心無厭足故；大慈方便，說一切眾生無眾生故；代一切眾生受諸苦惱，不捨大悲方便，解一切法無自性故；十力覺悟方便，決定無礙智，示現一切眾生故；轉不退法輪方便，轉至眾生心故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種方便；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智方便。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種樂修。何等為十？所謂：樂修最勝，尊重方便諸善根故；樂修莊嚴，出生種種諸莊嚴故；樂修廣事，心彌曠故；樂修寂滅，深入甚深方便法故；樂修無邊，發無量心故；樂修善持，一切諸佛所護念故；樂修不壞，一切魔業不能壞故；樂修決定，解了一切諸業報故；樂修現在，隨意能現自在神力大變化故；樂修聽受，於一切佛得授記故；樂修自在，隨意隨時成菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種樂修；若菩薩摩訶薩安住此修，則得一切諸佛無上樂修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種樂修。何等為十？所謂：樂修最勝，尊重方便諸善根故；樂修莊嚴，出生種種諸莊嚴故；樂修廣事，心彌曠故；樂修寂滅，深入甚深方便法故；樂修無邊，發無量心故；樂修善持，一切諸佛所護念故；樂修不壞，一切魔業不能壞故；樂修決定，解了一切諸業報故；樂修現在，隨意能現自在神力大變化故；樂修聽受，於一切佛得授記故；樂修自在，隨意隨時成菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種樂修；若菩薩摩訶薩安住此修，則得一切諸佛無上樂修。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫深入世界。何等為十？所謂：一切世界入一世界；一世界入一切世界；一蓮華座一如來身充滿一切世界；示現一切世界皆悉虛空；諸佛莊嚴，莊嚴一切世界；一菩薩身充滿一切世界；於一毛孔中安置一切世界；一切世界入一眾生身；一佛道場、一菩提樹充滿一切世界；一妙音聲充滿一切世界，隨其所應無不聞解，皆為歡喜。佛子！是為菩薩摩訶薩十種解脫深入世界；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛出生佛剎無上解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫深入世界。何等為十？所謂：一切世界入一世界；一世界入一切世界；一蓮華座一如來身充滿一切世界；示現一切世界皆悉虛空；諸佛莊嚴，莊嚴一切世界；一菩薩身充滿一切世界；於一毛孔中安置一切世界；一切世界入一眾生身；一佛道場、一菩提樹充滿一切世界；一妙音聲充滿一切世界，隨其所應無不聞解，皆為歡喜。佛子！是為菩薩摩訶薩十種解脫深入世界；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛出生佛剎無上解脫。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入眾生性。何等為十？所謂：一切眾生界入無身性；一切眾生界悉入一眾生身；一切眾生界悉入菩薩身；一切眾生界悉入如來性藏；一切眾生界悉入一眾生界；一切眾生界悉入諸佛法器；一切眾生界悉入帝釋、梵王，隨眾生形類而普示現；一切眾生界示現入一切聲聞、緣覺，不轉威儀；一切眾生界入菩薩功德莊嚴，莊嚴一切眾生；一切眾生界入如來相好莊嚴，色身寂靜，威儀示現眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入眾生性；若菩薩摩訶薩安住此性，則得一切諸佛無上自在性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入眾生性。何等為十？所謂：一切眾生界入無身性；一切眾生界悉入一眾生身；一切眾生界悉入菩薩身；一切眾生界悉入如來性藏；一切眾生界悉入一眾生界；一切眾生界悉入諸佛法器；一切眾生界悉入帝釋、梵王，隨眾生形類而普示現；一切眾生界示現入一切聲聞、緣覺，不轉威儀；一切眾生界入菩薩功德莊嚴，莊嚴一切眾生；一切眾生界入如來相好莊嚴，色身寂靜，威儀示現眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入眾生性；若菩薩摩訶薩安住此性，則得一切諸佛無上自在性。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種習氣。何等為十？所謂：菩提心習氣、善根習氣、教化眾生習氣、見佛習氣、於清淨土受生習氣、菩薩行習氣、大願習氣、波羅蜜習氣、出生平等法習氣、種種分別境界習氣。佛子！是為菩薩摩訶薩十種習氣；若菩薩摩訶薩安住此法，則能除滅一切眾生煩惱習氣，得佛無上大智習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種習氣。何等為十？所謂：菩提心習氣、善根習氣、教化眾生習氣、見佛習氣、於清淨土受生習氣、菩薩行習氣、大願習氣、波羅蜜習氣、出生平等法習氣、種種分別境界習氣。佛子！是為菩薩摩訶薩十種習氣；若菩薩摩訶薩安住此法，則能除滅一切眾生煩惱習氣，得佛無上大智習氣。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種熾然。何等為十？所謂：熾然一切眾生界，教化究竟令成熟故；熾然世界，悉嚴淨故；熾然如來，究竟菩薩一切行故；熾然善根，積集如來功德諸相好故；熾然大悲，除滅一切眾生苦故；熾然大慈，令一切眾生安住如來無上樂故；熾然波羅蜜，積集菩薩諸莊嚴故；熾然巧方便，隨其所應悉示現故；熾然菩提，得無礙智故；略說菩薩皆悉熾然一切諸法，明達了知一切法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種熾然；若菩薩摩訶薩安住此法，則能究竟不斷菩薩諸行，除滅一切煩惱熾然，則得一切諸佛無上熾然正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種熾然。何等為十？所謂：熾然一切眾生界，教化究竟令成熟故；熾然世界，悉嚴淨故；熾然如來，究竟菩薩一切行故；熾然善根，積集如來功德諸相好故；熾然大悲，除滅一切眾生苦故；熾然大慈，令一切眾生安住如來無上樂故；熾然波羅蜜，積集菩薩諸莊嚴故；熾然巧方便，隨其所應悉示現故；熾然菩提，得無礙智故；略說菩薩皆悉熾然一切諸法，明達了知一切法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種熾然；若菩薩摩訶薩安住此法，則能究竟不斷菩薩諸行，除滅一切煩惱熾然，則得一切諸佛無上熾然正法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種趣。何等為十？所謂：趣波羅蜜、趣學、趣智、趣實義、趣正法、趣出生善根、趣見佛、趣菩薩諸行門、趣無上菩提、趣轉法輪。佛子！是為菩薩摩訶薩十種趣；若菩薩摩訶薩安住此趣，則得一切諸佛無上趣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種趣。何等為十？所謂：趣波羅蜜、趣學、趣智、趣實義、趣正法、趣出生善根、趣見佛、趣菩薩諸行門、趣無上菩提、趣轉法輪。佛子！是為菩薩摩訶薩十種趣；若菩薩摩訶薩安住此趣，則得一切諸佛無上趣法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種事，則能具足一切佛法。何等為十？所謂：深信善知識具足佛法；深信佛教具足佛法；不謗正法具足佛法；離放逸行、摧滅憍慢、巧妙方便迴向善根具足佛法；深信諸佛境界無量具足佛法；深入一切世界具足佛法；安住法界具足佛法；離諸魔界具足佛法；正念一切佛具足佛法；深信如來成就十力具足佛法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種事，則能具足一切佛法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得具足一切諸佛無上大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種事，則能具足一切佛法。何等為十？所謂：深信善知識具足佛法；深信佛教具足佛法；不謗正法具足佛法；離放逸行、摧滅憍慢、巧妙方便迴向善根具足佛法；深信諸佛境界無量具足佛法；深入一切世界具足佛法；安住法界具足佛法；離諸魔界具足佛法；正念一切佛具足佛法；深信如來成就十力具足佛法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種事，則能具足一切佛法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得具足一切諸佛無上大智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種退失佛法應當遠離。何等為十？所謂：於善知識生憍慢心失佛法道；畏生死苦失佛法道；厭菩薩行失佛法道；厭惡受生失佛法道；樂著三昧失佛法道；於諸善根起疑惑心失佛法道；誹謗正法失佛法道；斷菩薩行失佛法道；樂求聲聞及緣覺乘失佛法道；起瞋恚心失佛法道，應當遠離。佛子！是為菩薩摩訶薩十種退失佛法；若菩薩摩訶薩遠離此法，則得一切菩薩正趣離生，聖行正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種退失佛法應當遠離。何等為十？所謂：於善知識生憍慢心失佛法道；畏生死苦失佛法道；厭菩薩行失佛法道；厭惡受生失佛法道；樂著三昧失佛法道；於諸善根起疑惑心失佛法道；誹謗正法失佛法道；斷菩薩行失佛法道；樂求聲聞及緣覺乘失佛法道；起瞋恚心失佛法道，應當遠離。佛子！是為菩薩摩訶薩十種退失佛法；若菩薩摩訶薩遠離此法，則得一切菩薩正趣離生，聖行正道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種離生。何等為十？所謂：出生般若波羅蜜菩薩離生；觀察一切眾生，遠離一切邪見，斷一切縛，度脫一切眾生菩薩離生；不念一切相亦不捨離著相眾生菩薩離生；不著三界亦復不著一切世界菩薩離生；永離煩惱而親近眾生菩薩離生；於諸法中得離欲法，常以大悲哀念眾生菩薩離生；現處眷屬令樂寂靜菩薩離生；離世界生，現此歿彼生，行菩薩行菩薩離生；行一切世間事而不染世法菩薩離生；決定了知無上菩提而亦不捨菩薩行願菩薩離生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種離生，永離世間；大聖正法，不共一切眾生及聲聞、緣覺；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切菩薩十種決定法。何等為十？所謂：於一切如來種姓中生；深入一切如來境界；深解一切諸菩薩行；正向一切諸波羅蜜；出生一切諸佛善根；安住一切如來無上姓中；安住一切諸佛淨力；隨順一切如來菩提；與一切佛共同一身；與一切佛同住而無有異。佛子！是為菩薩摩訶薩十種決定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種離生。何等為十？所謂：出生般若波羅蜜菩薩離生；觀察一切眾生，遠離一切邪見，斷一切縛，度脫一切眾生菩薩離生；不念一切相亦不捨離著相眾生菩薩離生；不著三界亦復不著一切世界菩薩離生；永離煩惱而親近眾生菩薩離生；於諸法中得離欲法，常以大悲哀念眾生菩薩離生；現處眷屬令樂寂靜菩薩離生；離世界生，現此歿彼生，行菩薩行菩薩離生；行一切世間事而不染世法菩薩離生；決定了知無上菩提而亦不捨菩薩行願菩薩離生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種離生，永離世間；大聖正法，不共一切眾生及聲聞、緣覺；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切菩薩十種決定法。何等為十？所謂：於一切如來種姓中生；深入一切如來境界；深解一切諸菩薩行；正向一切諸波羅蜜；出生一切諸佛善根；安住一切如來無上姓中；安住一切諸佛淨力；隨順一切如來菩提；與一切佛共同一身；與一切佛同住而無有異。佛子！是為菩薩摩訶薩十種決定法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生佛道法。何等為十？所謂：隨順善知識出生佛道法，同善根故；深信一切佛法出生佛道法，樂求如來無盡自在故；於一切大願得正希望出生佛道法，修習廣心故；決定了知己身善根出生佛道法，所行諸業無虛妄故；於一切劫修菩薩行出生佛道法，盡未來際無疲厭故；於阿僧祇世界諸處受生出生佛道法，善巧方便教化一切眾生故；修習不斷菩薩所行出生佛道法，長養大悲故；以無量心出生佛道法，於一念中充滿一切虛空界故；深入甚深諸大願行出生佛道法，本生善根不壞、不失故；善持守護一切如來種姓出生佛道法，令一切眾生發菩提心，志常樂求無上菩提，長養一切善根故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種出生佛道法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得善男子十種名號。何等為十？所謂：菩薩名號，菩提智身故；摩訶薩名號，住大乘故；第一薩埵名號，最第一無間道法故；勝薩埵名號，覺勝菩提故；無比薩埵名號，智慧無比故；上薩埵名號，上精進故；無上薩埵名號，開示顯現無上法故；力薩埵名號，廣知十力故；無等薩埵名號，一切眾生無與等故；不思議薩埵名號，隨其心念覺菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩得善男子十種名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生佛道法。何等為十？所謂：隨順善知識出生佛道法，同善根故；深信一切佛法出生佛道法，樂求如來無盡自在故；於一切大願得正希望出生佛道法，修習廣心故；決定了知己身善根出生佛道法，所行諸業無虛妄故；於一切劫修菩薩行出生佛道法，盡未來際無疲厭故；於阿僧祇世界諸處受生出生佛道法，善巧方便教化一切眾生故；修習不斷菩薩所行出生佛道法，長養大悲故；以無量心出生佛道法，於一念中充滿一切虛空界故；深入甚深諸大願行出生佛道法，本生善根不壞、不失故；善持守護一切如來種姓出生佛道法，令一切眾生發菩提心，志常樂求無上菩提，長養一切善根故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種出生佛道法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得善男子十種名號。何等為十？所謂：菩薩名號，菩提智身故；摩訶薩名號，住大乘故；第一薩埵名號，最第一無間道法故；勝薩埵名號，覺勝菩提故；無比薩埵名號，智慧無比故；上薩埵名號，上精進故；無上薩埵名號，開示顯現無上法故；力薩埵名號，廣知十力故；無等薩埵名號，一切眾生無與等故；不思議薩埵名號，隨其心念覺菩提故。佛子！是為菩薩摩訶薩得善男子十種名號。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種道。何等為十？所謂：一道是菩薩道，不捨菩提心故。二道是菩薩道，出生智慧方便故。三道是菩薩道，空方便、無相際無際、無願三昧，三界無染故。四行是菩薩道，悔過除罪、隨喜功德、恭敬勸請無量諸佛、善知迴向故。長養五根是菩薩道，住有信根不可沮壞，發大精進，究竟一切事而不退轉，安住正念除滅亂想三昧，方便決定了知智慧境界，善巧分別故。六通自在是菩薩道：天眼，悉見一切世界有色眾生，死此生彼；天耳，悉聞一切諸佛所說經法，皆能受持廣為一切眾生解說；出生無礙知他心智，悉知一切眾生心念；宿命智通，悉知過去一切阿僧祇劫；長養善根身通自在，隨其所應現大神變；漏盡智通，知見實際生菩薩道不斷絕故。七念是菩薩道：念佛，於一毛道見一切佛教化眾生；念法，不離一如來眾，於一切佛所對面聞法悉能受持，隨應眾生諸根希望而度脫之；念僧，見不退轉菩薩大眾，令一切眾生常見菩薩大眾；念施行一切菩薩布施，正念長養菩薩布施功德；念戒，不離菩提心，一切善根迴向眾生；念天，念兜率陀天一生補處菩薩；念一切眾生，善巧方便智慧教化，悉令安隱隨順無上菩提故。八正道分是菩薩道，所謂：正見，遠離邪見；正思惟，正念一切智遠離虛妄；正語，隨順聖教、離口四過；正業，饒益教化一切眾生未曾失時；正命，安住四聖種成頭陀功德，具足淨威儀，遠離一切惡；正精進，勤修一切菩薩苦行，修佛十力無所罣礙；正念，悉能憶持一切音聲，除滅世間一切亂想；正定，善巧方便，於一三昧，出生菩薩不可思議法門一切三昧故。九次第定是菩薩道，所謂：離欲、惡不善法因；覺觀起一切口業無所障礙；說法教化一切眾生，令得一切智喜悅，遠離退過、休息喜悅；離世苦樂，常見諸佛；逮得無上菩提快樂；不動三昧出生四無色定；亦不離欲界、色界受生；正受滅盡三昧，而亦不息菩薩行故。如來十力是菩薩道，所謂：巧方便善知是處非處；善知一切眾生去、來、現在業因果報；善知一切眾生種種諸根，隨彼諸根而為說法；善知眾生無量諸性，善知一切眾生種種欲樂，隨應說法；菩薩淨身，皆悉充滿一切眾生、一切剎、一切世、一切劫，普現如來具足威儀而亦不捨菩薩所行善巧方便；知一切禪三昧解脫垢淨起；知時、非時出生菩薩無量法門；善知一切眾生死此生彼；於一念中，善知三世一切阿僧祇劫；善知一切眾生除滅一切煩惱結使及諸習氣，而亦不捨菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種道；若菩薩摩訶薩安住此道，則得一切諸佛無上巧方便道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種道。何等為十？所謂：一道是菩薩道，不捨菩提心故。二道是菩薩道，出生智慧方便故。三道是菩薩道，空方便、無相際無際、無願三昧，三界無染故。四行是菩薩道，悔過除罪、隨喜功德、恭敬勸請無量諸佛、善知迴向故。長養五根是菩薩道，住有信根不可沮壞，發大精進，究竟一切事而不退轉，安住正念除滅亂想三昧，方便決定了知智慧境界，善巧分別故。六通自在是菩薩道：天眼，悉見一切世界有色眾生，死此生彼；天耳，悉聞一切諸佛所說經法，皆能受持廣為一切眾生解說；出生無礙知他心智，悉知一切眾生心念；宿命智通，悉知過去一切阿僧祇劫；長養善根身通自在，隨其所應現大神變；漏盡智通，知見實際生菩薩道不斷絕故。七念是菩薩道：念佛，於一毛道見一切佛教化眾生；念法，不離一如來眾，於一切佛所對面聞法悉能受持，隨應眾生諸根希望而度脫之；念僧，見不退轉菩薩大眾，令一切眾生常見菩薩大眾；念施行一切菩薩布施，正念長養菩薩布施功德；念戒，不離菩提心，一切善根迴向眾生；念天，念兜率陀天一生補處菩薩；念一切眾生，善巧方便智慧教化，悉令安隱隨順無上菩提故。八正道分是菩薩道，所謂：正見，遠離邪見；正思惟，正念一切智遠離虛妄；正語，隨順聖教、離口四過；正業，饒益教化一切眾生未曾失時；正命，安住四聖種成頭陀功德，具足淨威儀，遠離一切惡；正精進，勤修一切菩薩苦行，修佛十力無所罣礙；正念，悉能憶持一切音聲，除滅世間一切亂想；正定，善巧方便，於一三昧，出生菩薩不可思議法門一切三昧故。九次第定是菩薩道，所謂：離欲、惡不善法因；覺觀起一切口業無所障礙；說法教化一切眾生，令得一切智喜悅，遠離退過、休息喜悅；離世苦樂，常見諸佛；逮得無上菩提快樂；不動三昧出生四無色定；亦不離欲界、色界受生；正受滅盡三昧，而亦不息菩薩行故。如來十力是菩薩道，所謂：巧方便善知是處非處；善知一切眾生去、來、現在業因果報；善知一切眾生種種諸根，隨彼諸根而為說法；善知眾生無量諸性，善知一切眾生種種欲樂，隨應說法；菩薩淨身，皆悉充滿一切眾生、一切剎、一切世、一切劫，普現如來具足威儀而亦不捨菩薩所行善巧方便；知一切禪三昧解脫垢淨起；知時、非時出生菩薩無量法門；善知一切眾生死此生彼；於一念中，善知三世一切阿僧祇劫；善知一切眾生除滅一切煩惱結使及諸習氣，而亦不捨菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種道；若菩薩摩訶薩安住此道，則得一切諸佛無上巧方便道。

「佛子！菩薩摩訶薩有無量道、無量道具、無量修道、無量莊嚴道。何以故？菩薩摩訶薩有十種無量道故。何等為十？所謂：虛空界無量、法界無量、眾生界無盡無量、世界無分齊無量、阿僧祇劫無盡究竟無量、眾生語法無量、如來身無量、佛音聲無量、如來力無量、一切智無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有無量道、無量道具、無量修道、無量莊嚴道。何以故？菩薩摩訶薩有十種無量道故。何等為十？所謂：虛空界無量、法界無量、眾生界無盡無量、世界無分齊無量、阿僧祇劫無盡究竟無量、眾生語法無量、如來身無量、佛音聲無量、如來力無量、一切智無量。

「佛子！是為菩薩摩訶薩十種無量道。何以故？如虛空界無量，菩薩積集道具亦復如是；如法界無量無邊，菩薩積集道具亦復如是；如眾生界無盡無量，菩薩積集道具亦復如是；如世界無分齊無量，菩薩積集道具亦復如是；如一切劫算數不可盡，菩薩積集道具亦復如是；一切眾生悉共算數所不能盡；如一切眾生語言無量，菩薩積集道具出生智慧諸語言法亦復如是；如如來身無量，菩薩積集道具充滿一切眾生，一切剎、一切世、一切劫亦復如是；如佛音聲無量，出一言音皆悉充滿一切法界，一切眾生無不聞知，菩薩積集道具亦復如是；如如來力無量，菩薩積集道具長養如來力亦復如是；如一切智無量，菩薩積集道具亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩十種道具；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無量無邊智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩十種無量道。何以故？如虛空界無量，菩薩積集道具亦復如是；如法界無量無邊，菩薩積集道具亦復如是；如眾生界無盡無量，菩薩積集道具亦復如是；如世界無分齊無量，菩薩積集道具亦復如是；如一切劫算數不可盡，菩薩積集道具亦復如是；一切眾生悉共算數所不能盡；如一切眾生語言無量，菩薩積集道具出生智慧諸語言法亦復如是；如如來身無量，菩薩積集道具充滿一切眾生，一切剎、一切世、一切劫亦復如是；如佛音聲無量，出一言音皆悉充滿一切法界，一切眾生無不聞知，菩薩積集道具亦復如是；如如來力無量，菩薩積集道具長養如來力亦復如是；如一切智無量，菩薩積集道具亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩十種道具；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無量無邊智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種修道。何等為十？所謂：不著、不出修，身、口、意無忘失故；無增減修，知諸法真實故；非有、非無修，入非有、非無性故；如幻、如夢、如電、如響、如鏡中像、如熱時焰、如水中月修，於一切法無所著故；空、無相、無願修，見三界不捨長養諸善根故；不可言說修，不著法施設故；不壞法界修，決定了知一切法故；如實際不可壞修，如如虛空際平等至一切故；菩薩智修，不捨勇猛精進力故；如來十力、四無所畏、一切智平等修，於一切法悉除疑惑故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種修道；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上、一切智、巧方便修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種修道。何等為十？所謂：不著、不出修，身、口、意無忘失故；無增減修，知諸法真實故；非有、非無修，入非有、非無性故；如幻、如夢、如電、如響、如鏡中像、如熱時焰、如水中月修，於一切法無所著故；空、無相、無願修，見三界不捨長養諸善根故；不可言說修，不著法施設故；不壞法界修，決定了知一切法故；如實際不可壞修，如如虛空際平等至一切故；菩薩智修，不捨勇猛精進力故；如來十力、四無所畏、一切智平等修，於一切法悉除疑惑故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種修道；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上、一切智、巧方便修。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴道。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩不離欲界，悉能正受色、無色界禪定解脫，亦不因此於彼受生，是為第一莊嚴道。菩薩摩訶薩入聲聞道，亦不乘此道出於三界，是為第二莊嚴道。菩薩摩訶薩入緣覺道，亦不捨大悲，是為第三莊嚴道。菩薩摩訶薩雖百千天女眷屬圍遶，端嚴殊特、顏容無倫、技術悉備、音樂巧妙，菩薩聞此妙音，未曾暫捨諸禪解脫三昧，是為第四莊嚴道。菩薩摩訶薩與一切眾生設眾妓樂共相娛樂，乃至一念不捨諸禪解脫三昧，是為第五莊嚴道。菩薩摩訶薩不著一切世間諸法，究竟世間得到彼岸，度脫眾生，是為第六莊嚴道。菩薩摩訶薩安住正智修習正道；趣於邪道欲令眾生遠離邪道，於此邪道不取真實清淨之相，是為第七莊嚴道。菩薩摩訶薩遠離身、口、意惡業，常持淨戒，一向正求如來淨戒，示現一切凡愚童蒙眾生持戒威儀，為教化成熟犯戒眾生故；菩薩具足成滿一切清淨功德，正趣菩薩趣而現受生地獄、畜生、餓鬼、閻羅王及諸難趣，令彼眾生離惡趣故，而實菩薩不攝彼趣，是為第八莊嚴道。菩薩摩訶薩於一切佛法不由他悟，得無礙辯、明淨智慧，普照一切諸佛正法；安住一切諸佛自在，共一切佛清淨法身，具足成就一切堅固大人明淨正法；安住一切平等諸乘，向一切佛境界法門，一切眾生所應讚歎、恭敬、供養；為一切眾生作無上師，專求正法未曾捨離，示現於法有疑，示現師受恭敬供養和尚、阿闍梨，而實為一切天人無上法師。何以故？菩薩摩訶薩善知方便住菩薩道，隨其所應方便示現，是為第九莊嚴道。菩薩摩訶薩具足成就甚深智慧，究竟菩薩一切無上法行，一切如來以甘露法而灌其頂，究竟一切法自在彼岸。離垢無礙清淨法繒以冠其首，於一切世界普現如來無礙法身，轉不可壞清淨法輪；清淨法身於一切世界，無處不至；究竟一切法自在彼岸，具足成就一切菩薩自在之法；巧妙方便於一切剎示現受生，與三世佛共一境界而亦不斷菩薩所行；不捨菩薩法，不轉菩薩業，不捨菩薩道，未曾廢捨菩薩威儀，不捨菩薩熾然，不捨善巧方便，不離菩薩事；修菩薩行，心無疲厭，不離菩薩受持法行。何以故？菩薩摩訶薩欲速成阿耨多羅三藐三菩提故，不捨菩薩行，觀察眾生，是為第十莊嚴道。佛子！是為菩薩摩訶薩十種莊嚴道；若菩薩摩訶薩安住此道，則得一切諸佛無上道寶莊嚴，而不捨菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴道。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩不離欲界，悉能正受色、無色界禪定解脫，亦不因此於彼受生，是為第一莊嚴道。菩薩摩訶薩入聲聞道，亦不乘此道出於三界，是為第二莊嚴道。菩薩摩訶薩入緣覺道，亦不捨大悲，是為第三莊嚴道。菩薩摩訶薩雖百千天女眷屬圍遶，端嚴殊特、顏容無倫、技術悉備、音樂巧妙，菩薩聞此妙音，未曾暫捨諸禪解脫三昧，是為第四莊嚴道。菩薩摩訶薩與一切眾生設眾妓樂共相娛樂，乃至一念不捨諸禪解脫三昧，是為第五莊嚴道。菩薩摩訶薩不著一切世間諸法，究竟世間得到彼岸，度脫眾生，是為第六莊嚴道。菩薩摩訶薩安住正智修習正道；趣於邪道欲令眾生遠離邪道，於此邪道不取真實清淨之相，是為第七莊嚴道。菩薩摩訶薩遠離身、口、意惡業，常持淨戒，一向正求如來淨戒，示現一切凡愚童蒙眾生持戒威儀，為教化成熟犯戒眾生故；菩薩具足成滿一切清淨功德，正趣菩薩趣而現受生地獄、畜生、餓鬼、閻羅王及諸難趣，令彼眾生離惡趣故，而實菩薩不攝彼趣，是為第八莊嚴道。菩薩摩訶薩於一切佛法不由他悟，得無礙辯、明淨智慧，普照一切諸佛正法；安住一切諸佛自在，共一切佛清淨法身，具足成就一切堅固大人明淨正法；安住一切平等諸乘，向一切佛境界法門，一切眾生所應讚歎、恭敬、供養；為一切眾生作無上師，專求正法未曾捨離，示現於法有疑，示現師受恭敬供養和尚、阿闍梨，而實為一切天人無上法師。何以故？菩薩摩訶薩善知方便住菩薩道，隨其所應方便示現，是為第九莊嚴道。菩薩摩訶薩具足成就甚深智慧，究竟菩薩一切無上法行，一切如來以甘露法而灌其頂，究竟一切法自在彼岸。離垢無礙清淨法繒以冠其首，於一切世界普現如來無礙法身，轉不可壞清淨法輪；清淨法身於一切世界，無處不至；究竟一切法自在彼岸，具足成就一切菩薩自在之法；巧妙方便於一切剎示現受生，與三世佛共一境界而亦不斷菩薩所行；不捨菩薩法，不轉菩薩業，不捨菩薩道，未曾廢捨菩薩威儀，不捨菩薩熾然，不捨善巧方便，不離菩薩事；修菩薩行，心無疲厭，不離菩薩受持法行。何以故？菩薩摩訶薩欲速成阿耨多羅三藐三菩提故，不捨菩薩行，觀察眾生，是為第十莊嚴道。佛子！是為菩薩摩訶薩十種莊嚴道；若菩薩摩訶薩安住此道，則得一切諸佛無上道寶莊嚴，而不捨菩薩道。