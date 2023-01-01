大方廣佛華嚴經卷第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十九

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

離世間品第三十三之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三之四

「佛子！菩薩摩訶薩有十種寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩悉能往詣無量阿僧祇世界諸如來所，恭敬、禮拜、親近、供養，是為菩薩摩訶薩第一寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於不可思議諸如來所，聞法受持，正念不忘，智慧分別，長養勝趣，出生智慧，充滿十方，是為菩薩摩訶薩第二寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩不離此土，而於異剎示現受生，於一切佛法心不惑亂，是為菩薩摩訶薩第三寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩出生一法別相，分別知一切法，一切諸法究竟無一無異義故，是為菩薩摩訶薩第四寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知息煩惱，知離煩惱，知斷煩惱，而善住修習菩薩諸行，不證實際，究竟到於實際彼岸，善學成就巧妙方便，本願成滿，心無疲厭，是為菩薩摩訶薩第五寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知一切眾生心無處所，而說眾生心有處所，無著無行，修菩薩行，化度眾生，是為菩薩摩訶薩第六寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知一切法一性，所謂：無性、無一、無異、無來、無去、不可稱量、不可讚歎、悉無實性，以一異求皆不可得；而菩薩摩訶薩決定了知此是佛法，是菩薩法，是緣覺法，是聲聞法，是凡夫法，是善法、是不善法，是世間法、是出世間法，是染污法、是不染污法，是有漏法、是無漏法，乃至是有為法、是無為法，是為菩薩摩訶薩第七寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩求佛不可得，求菩薩不可得，求法不可得，求眾生不可得，而亦不捨本願，教化一切眾生，成無上道；何以故？菩薩所修善根，欲令一切成無上道，善知眾生善根，善知眾生境界，善知教化眾生，善知一切眾生涅槃，修菩薩行，欲令一切大願成滿，是為菩薩摩訶薩第八寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩隨其所應，善巧說法而調伏之；巧妙方便示現涅槃，知實非虛亦非顛倒，而安住三世菩薩正法；不離如如，不住實際，亦不見眾生，亦不見眾生已受化、今受化、當受化；解我所行非為虛妄，解了無有，乃至一法可求得者，無生滅故，而菩薩所願皆悉不虛，無所依止，是為菩薩摩訶薩第九寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於不可思議諸佛一一佛所，聞不可說不可說受記法；名號各異，劫數不同。從一劫中次第聞法，乃至不可說不可說劫聞受記法；聞是法已，不驚、不怖、不畏，行菩薩行，心無疑惑；解如來智不可思議，如來所說，言無有二，本願滿足，隨應受化，令成阿耨多羅三藐三菩提，滿一切願，了達法界，是為菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩悉能往詣無量阿僧祇世界諸如來所，恭敬、禮拜、親近、供養，是為菩薩摩訶薩第一寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於不可思議諸如來所，聞法受持，正念不忘，智慧分別，長養勝趣，出生智慧，充滿十方，是為菩薩摩訶薩第二寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩不離此土，而於異剎示現受生，於一切佛法心不惑亂，是為菩薩摩訶薩第三寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩出生一法別相，分別知一切法，一切諸法究竟無一無異義故，是為菩薩摩訶薩第四寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知息煩惱，知離煩惱，知斷煩惱，而善住修習菩薩諸行，不證實際，究竟到於實際彼岸，善學成就巧妙方便，本願成滿，心無疲厭，是為菩薩摩訶薩第五寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知一切眾生心無處所，而說眾生心有處所，無著無行，修菩薩行，化度眾生，是為菩薩摩訶薩第六寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知一切法一性，所謂：無性、無一、無異、無來、無去、不可稱量、不可讚歎、悉無實性，以一異求皆不可得；而菩薩摩訶薩決定了知此是佛法，是菩薩法，是緣覺法，是聲聞法，是凡夫法，是善法、是不善法，是世間法、是出世間法，是染污法、是不染污法，是有漏法、是無漏法，乃至是有為法、是無為法，是為菩薩摩訶薩第七寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩求佛不可得，求菩薩不可得，求法不可得，求眾生不可得，而亦不捨本願，教化一切眾生，成無上道；何以故？菩薩所修善根，欲令一切成無上道，善知眾生善根，善知眾生境界，善知教化眾生，善知一切眾生涅槃，修菩薩行，欲令一切大願成滿，是為菩薩摩訶薩第八寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩隨其所應，善巧說法而調伏之；巧妙方便示現涅槃，知實非虛亦非顛倒，而安住三世菩薩正法；不離如如，不住實際，亦不見眾生，亦不見眾生已受化、今受化、當受化；解我所行非為虛妄，解了無有，乃至一法可求得者，無生滅故，而菩薩所願皆悉不虛，無所依止，是為菩薩摩訶薩第九寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於不可思議諸佛一一佛所，聞不可說不可說受記法；名號各異，劫數不同。從一劫中次第聞法，乃至不可說不可說劫聞受記法；聞是法已，不驚、不怖、不畏，行菩薩行，心無疑惑；解如來智不可思議，如來所說，言無有二，本願滿足，隨應受化，令成阿耨多羅三藐三菩提，滿一切願，了達法界，是為菩

薩摩訶薩第十寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提大智慧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩摩訶薩第十寶，住成阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提大智慧寶。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發金剛心莊嚴大乘。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩作如是念：『一切諸法無有分際，不可究竟——菩薩發如是心——我當覺了三世一切諸法悉無有餘。』是為菩薩摩訶薩第一發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『於一毛端處有無量無邊不可數菩薩，何況一切法界耶——菩薩發如是心——我當發大莊嚴而自莊嚴，化度眾生皆令成阿耨多羅三藐三菩提，以大般涅槃而般涅槃。』是為菩薩摩訶薩第二發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『十方世界無量無邊，無有分際——菩薩發如是大願——我當以無上清淨莊嚴，莊嚴此等一切世界，彼諸莊嚴皆實不虛。』是為菩薩摩訶薩第三發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『眾生無量無邊，無有分際，不可窮盡——菩薩發如是心——我當以諸善根迴向一切眾生，以無上大智慧光普照一切眾生。』是為菩薩摩訶薩第四發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『一切諸佛無量無邊，不可窮盡——菩薩發如是心——我所種善根，迴向奉給供養一切諸佛，然後我乃成等正覺。』是為菩薩摩訶薩第五發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩見一切佛，聞所說法，發大歡喜心，不著自身及如來身，解知佛身非實、非虛，非有、非無，非有性、非無性，非色、非無色，非相、非無相，非生、非滅；解知如來實無所有，亦不壞有相，何以故？一切攝取故；是為菩薩摩訶薩第六發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩若有眾生訶罵毀辱，或截手、足、耳、鼻，或挑其目，或級其頭，菩薩不因此故生恚害心，於不可說不可說劫，修菩薩行，攝取眾生，心不廢捨；何以故？菩薩摩訶薩住不二法，善學菩薩所學清淨直心；於一切眾生無瞋恚心，忍住眾苦，心無加報，自身堪受一切眾苦，是為菩薩摩訶薩第七發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『未來世劫無量無邊，無有分際，不可窮盡——菩薩發如是心——我當盡一切未來世法界、虛空界等劫，於一世界行菩薩道教化眾生，如一世界，盡法界、虛空界等一切世界亦復如是。心亦不驚、不怖、不畏，行菩薩行。何以故？菩薩法應如是為一切眾生修菩薩行。』是為菩薩摩訶薩第八發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『阿耨多羅三藐三菩提以心為本，心清淨故能積集成滿一切善根；若心得自在，則能成就無上菩提，行菩薩行，滿足諸願，究竟教化一切眾生。』是為菩薩摩訶薩第九發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩知佛不可得，菩提不可得，菩薩不可得，一切法不可得，眾生不可得，心不可得，行不可得，過去不可得，未來、現在不可得，一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發金剛心莊嚴大乘。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩作如是念：『一切諸法無有分際，不可究竟——菩薩發如是心——我當覺了三世一切諸法悉無有餘。』是為菩薩摩訶薩第一發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『於一毛端處有無量無邊不可數菩薩，何況一切法界耶——菩薩發如是心——我當發大莊嚴而自莊嚴，化度眾生皆令成阿耨多羅三藐三菩提，以大般涅槃而般涅槃。』是為菩薩摩訶薩第二發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『十方世界無量無邊，無有分際——菩薩發如是大願——我當以無上清淨莊嚴，莊嚴此等一切世界，彼諸莊嚴皆實不虛。』是為菩薩摩訶薩第三發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『眾生無量無邊，無有分際，不可窮盡——菩薩發如是心——我當以諸善根迴向一切眾生，以無上大智慧光普照一切眾生。』是為菩薩摩訶薩第四發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『一切諸佛無量無邊，不可窮盡——菩薩發如是心——我所種善根，迴向奉給供養一切諸佛，然後我乃成等正覺。』是為菩薩摩訶薩第五發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩見一切佛，聞所說法，發大歡喜心，不著自身及如來身，解知佛身非實、非虛，非有、非無，非有性、非無性，非色、非無色，非相、非無相，非生、非滅；解知如來實無所有，亦不壞有相，何以故？一切攝取故；是為菩薩摩訶薩第六發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩若有眾生訶罵毀辱，或截手、足、耳、鼻，或挑其目，或級其頭，菩薩不因此故生恚害心，於不可說不可說劫，修菩薩行，攝取眾生，心不廢捨；何以故？菩薩摩訶薩住不二法，善學菩薩所學清淨直心；於一切眾生無瞋恚心，忍住眾苦，心無加報，自身堪受一切眾苦，是為菩薩摩訶薩第七發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『未來世劫無量無邊，無有分際，不可窮盡——菩薩發如是心——我當盡一切未來世法界、虛空界等劫，於一世界行菩薩道教化眾生，如一世界，盡法界、虛空界等一切世界亦復如是。心亦不驚、不怖、不畏，行菩薩行。何以故？菩薩法應如是為一切眾生修菩薩行。』是為菩薩摩訶薩第八發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩作如是念：『阿耨多羅三藐三菩提以心為本，心清淨故能積集成滿一切善根；若心得自在，則能成就無上菩提，行菩薩行，滿足諸願，究竟教化一切眾生。』是為菩薩摩訶薩第九發金剛心莊嚴大乘。菩薩摩訶薩知佛不可得，菩提不可得，菩薩不可得，一切法不可得，眾生不可得，心不可得，行不可得，過去不可得，未來、現在不可得，一

切眾生不可得，有為、無為不可得，菩薩摩訶薩如是住寂靜，住甚深，住寂滅，住無諍，住不可言，住無二，住無等，住真實，住成就，住解脫，住涅槃，住實際；而亦不捨一切大願，不捨發一切智心，不捨修菩薩行，不捨教化眾生，不捨恭敬供養諸佛，不捨說法，不捨莊嚴一切世界。何以故？菩薩摩訶薩出生大願故，善知如是法相，長養大悲無量功德，攝取眾生，不捨眾生。『一切諸法無有真實，凡愚眾生不知不覺；一切諸佛安住寂滅，演說正法，教化眾生；不捨大悲，一切眾生未得菩提，佛法未足，大願未滿；我本請一切眾生為無上大法施主，唱實語，不虛語，一切諸佛種姓語；發大願門心，發饒益一切眾生心，發長養一切善根心，發安住善巧方便心，發內身含受一切眾生心，發一切眾生所平等心，令一切眾生所願成滿，我當云何未度眾生而捨大悲？』是為菩薩摩訶薩第十發金剛心莊嚴大乘。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發金剛心莊嚴大乘；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上金剛智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切眾生不可得，有為、無為不可得，菩薩摩訶薩如是住寂靜，住甚深，住寂滅，住無諍，住不可言，住無二，住無等，住真實，住成就，住解脫，住涅槃，住實際；而亦不捨一切大願，不捨發一切智心，不捨修菩薩行，不捨教化眾生，不捨恭敬供養諸佛，不捨說法，不捨莊嚴一切世界。何以故？菩薩摩訶薩出生大願故，善知如是法相，長養大悲無量功德，攝取眾生，不捨眾生。『一切諸法無有真實，凡愚眾生不知不覺；一切諸佛安住寂滅，演說正法，教化眾生；不捨大悲，一切眾生未得菩提，佛法未足，大願未滿；我本請一切眾生為無上大法施主，唱實語，不虛語，一切諸佛種姓語；發大願門心，發饒益一切眾生心，發長養一切善根心，發安住善巧方便心，發內身含受一切眾生心，發一切眾生所平等心，令一切眾生所願成滿，我當云何未度眾生而捨大悲？』是為菩薩摩訶薩第十發金剛心莊嚴大乘。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發金剛心莊嚴大乘；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上金剛智明。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發大事。何等為十？所謂：恭敬供養一切諸佛，是為菩薩摩訶薩第一發大事。長養一切菩薩善根，是為菩薩摩訶薩第二發大事。一切如來滅度之後，悉取舍利起無量塔，種種妙寶以為莊嚴；以一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切末香、一切衣、一切蓋、一切幢、一切幡而供養之，受持守護諸佛正法，是為菩薩摩訶薩第三發大事。教化成熟一切眾生，令得阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩摩訶薩第四發大事。以諸佛剎無上清淨莊嚴，莊嚴一切世界，是為菩薩摩訶薩第五發大事。菩薩摩訶薩作如是念：『我當為一眾生，於一一世界盡未來際阿僧祇劫，修菩薩行；如為一眾生，為一切眾生亦復如是，出生大悲，令一切眾生安住菩提，乃至不生一念疲厭之心。』是為菩薩摩訶薩第六發大事。我當於不可思議阿僧祇劫，恭敬供養彼諸如來，是為菩薩摩訶薩第七發大事。彼諸如來滅度之後，我當悉取舍利而起塔廟；其塔高廣，與不可說諸世界等；造如來像，巍巍高大，如不可思議世界；於不可思議劫，以眾妙寶、幢幡、繒蓋、華香而供養之，乃至不生一念休息之心；教化眾生，受持守護，讚歎正法，亦無一念休息之心，是為菩薩摩訶薩第八發大事。修習彼諸善根，成阿耨多羅三藐三菩提，悉與一切諸如來等，逮得一切諸如來地，是為菩薩摩訶薩第九發大事。我成菩提已，於一切世界不可說劫，說微妙法，示現如來不可思議自在神變；其身、口、意，未曾暫生疲厭之想，但發專念正法之心、如來力心、充滿一切眾生願心、大慈悲心、觀察諸法真實之心，安住實語，證寂滅法；一切眾生悉不可得，而亦不違一切諸業，隨順三世一切諸佛，究竟一切法界、虛空界，觀察諸法無所有相，不生不滅，具足成就一切諸佛無上大願，施作一切諸佛大事，悉能化度一切眾生，是為菩薩摩訶薩第十發大事。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發大事；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧，不斷一切菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發大事。何等為十？所謂：恭敬供養一切諸佛，是為菩薩摩訶薩第一發大事。長養一切菩薩善根，是為菩薩摩訶薩第二發大事。一切如來滅度之後，悉取舍利起無量塔，種種妙寶以為莊嚴；以一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切末香、一切衣、一切蓋、一切幢、一切幡而供養之，受持守護諸佛正法，是為菩薩摩訶薩第三發大事。教化成熟一切眾生，令得阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩摩訶薩第四發大事。以諸佛剎無上清淨莊嚴，莊嚴一切世界，是為菩薩摩訶薩第五發大事。菩薩摩訶薩作如是念：『我當為一眾生，於一一世界盡未來際阿僧祇劫，修菩薩行；如為一眾生，為一切眾生亦復如是，出生大悲，令一切眾生安住菩提，乃至不生一念疲厭之心。』是為菩薩摩訶薩第六發大事。我當於不可思議阿僧祇劫，恭敬供養彼諸如來，是為菩薩摩訶薩第七發大事。彼諸如來滅度之後，我當悉取舍利而起塔廟；其塔高廣，與不可說諸世界等；造如來像，巍巍高大，如不可思議世界；於不可思議劫，以眾妙寶、幢幡、繒蓋、華香而供養之，乃至不生一念休息之心；教化眾生，受持守護，讚歎正法，亦無一念休息之心，是為菩薩摩訶薩第八發大事。修習彼諸善根，成阿耨多羅三藐三菩提，悉與一切諸如來等，逮得一切諸如來地，是為菩薩摩訶薩第九發大事。我成菩提已，於一切世界不可說劫，說微妙法，示現如來不可思議自在神變；其身、口、意，未曾暫生疲厭之想，但發專念正法之心、如來力心、充滿一切眾生願心、大慈悲心、觀察諸法真實之心，安住實語，證寂滅法；一切眾生悉不可得，而亦不違一切諸業，隨順三世一切諸佛，究竟一切法界、虛空界，觀察諸法無所有相，不生不滅，具足成就一切諸佛無上大願，施作一切諸佛大事，悉能化度一切眾生，是為菩薩摩訶薩第十發大事。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發大事；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧，不斷一切菩薩所行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種究竟大事。何等為十？所謂：恭敬供養一切如來究竟大事；隨所請眾生皆悉度脫究竟大事；專求一切諸佛正法究竟大事、長養一切善根究竟大事、出生一切諸如來法究竟大事、成滿一切清淨大願究竟大事、行一切菩薩行究竟大事、恭敬奉事一切善知識究竟大事、往詣一切世界佛所究竟大事、聞持一切諸佛正法，深入一切諸佛大眾究竟大事。佛子！是為菩薩摩訶薩十種究竟大事；若菩薩摩訶薩安住此法，則得阿耨多羅三藐三菩提究竟智慧大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種究竟大事。何等為十？所謂：恭敬供養一切如來究竟大事；隨所請眾生皆悉度脫究竟大事；專求一切諸佛正法究竟大事、長養一切善根究竟大事、出生一切諸如來法究竟大事、成滿一切清淨大願究竟大事、行一切菩薩行究竟大事、恭敬奉事一切善知識究竟大事、往詣一切世界佛所究竟大事、聞持一切諸佛正法，深入一切諸佛大眾究竟大事。佛子！是為菩薩摩訶薩十種究竟大事；若菩薩摩訶薩安住此法，則得阿耨多羅三藐三菩提究竟智慧大事。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不壞信。何等為十？所謂；於一切佛不壞信、於一切佛法不壞信、於一切聖僧不壞信、於一切菩薩不壞信、於一切善知識不壞信、於一切眾生不壞信、於一切菩薩大願不壞信、於一切菩薩行不壞信、恭敬供養一切諸佛不壞信、教化一切眾生成就菩薩巧妙方便不壞信。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不壞信；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧不可壞信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不壞信。何等為十？所謂；於一切佛不壞信、於一切佛法不壞信、於一切聖僧不壞信、於一切菩薩不壞信、於一切善知識不壞信、於一切眾生不壞信、於一切菩薩大願不壞信、於一切菩薩行不壞信、恭敬供養一切諸佛不壞信、教化一切眾生成就菩薩巧妙方便不壞信。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不壞信；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧不可壞信。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種授記。何等為十？所謂：專求解脫菩薩授記、諦滿諦辯菩薩善根菩薩授記、廣行菩薩無量諸行菩薩授記、現前菩薩授記、祕密菩薩授記、因自心得菩提菩薩授記、得法忍菩薩授記、教化成熟眾生菩薩授記、究竟一切劫菩薩授記、一切菩薩自在修行菩薩授記。佛子！是為菩薩摩訶薩十種授記；若菩薩摩訶薩安住此法，則於一切佛所而得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種授記。何等為十？所謂：專求解脫菩薩授記、諦滿諦辯菩薩善根菩薩授記、廣行菩薩無量諸行菩薩授記、現前菩薩授記、祕密菩薩授記、因自心得菩提菩薩授記、得法忍菩薩授記、教化成熟眾生菩薩授記、究竟一切劫菩薩授記、一切菩薩自在修行菩薩授記。佛子！是為菩薩摩訶薩十種授記；若菩薩摩訶薩安住此法，則於一切佛所而得授記。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種善根迴向。何等為十？所謂：一切善根迴向同善知識願、一切善根迴向同善知識正直心、一切善根迴向同善知識行、一切善根迴向同善知識善根、一切善根迴向隨順善知識善根、一切善根迴向同善知識正念、一切善根迴向同善知識清淨、一切善根迴向同善知識住、一切善根迴向同善知識入成滿平等、一切善根迴向同善知識不壞深心；若如是同則無異同。佛子！是為菩薩摩訶薩十種善根迴向；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切無上善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種善根迴向。何等為十？所謂：一切善根迴向同善知識願、一切善根迴向同善知識正直心、一切善根迴向同善知識行、一切善根迴向同善知識善根、一切善根迴向隨順善知識善根、一切善根迴向同善知識正念、一切善根迴向同善知識清淨、一切善根迴向同善知識住、一切善根迴向同善知識入成滿平等、一切善根迴向同善知識不壞深心；若如是同則無異同。佛子！是為菩薩摩訶薩十種善根迴向；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切無上善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種得智慧。何等為十？所謂：於一切施自在智慧；樂一切佛法解脫自在智慧；深入一切如來無量無邊自在智慧；隨問能答滅一切疑自在智慧；深解實義自在智慧；解一切如來巧妙方便、深入一切諸佛解脫自在智慧；解一切佛所種少善根、必能滿足一切白淨善根、出生如來一切智自在智慧；具足成就菩薩不思議住自在智慧；於一念中悉能往詣不可說佛所自在智慧；覺悟一切諸佛菩提、深入一切法界、聞持一切佛法、深入一切如來莊嚴語言自在智慧。佛子！是為菩薩摩訶薩十種得智慧；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切如來無上自在智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種得智慧。何等為十？所謂：於一切施自在智慧；樂一切佛法解脫自在智慧；深入一切如來無量無邊自在智慧；隨問能答滅一切疑自在智慧；深解實義自在智慧；解一切如來巧妙方便、深入一切諸佛解脫自在智慧；解一切佛所種少善根、必能滿足一切白淨善根、出生如來一切智自在智慧；具足成就菩薩不思議住自在智慧；於一念中悉能往詣不可說佛所自在智慧；覺悟一切諸佛菩提、深入一切法界、聞持一切佛法、深入一切如來莊嚴語言自在智慧。佛子！是為菩薩摩訶薩十種得智慧；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切如來無上自在智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無量無邊廣心。何等為十？所謂：發無量無邊廣心於一切佛；發無量無邊廣心度脫一切眾生；發無量無邊廣心令一切眾生、一切世、一切剎悉入法界；發無量無邊廣心觀一切法悉如虛空；發無量無邊廣心觀察一切菩薩諸行；發無量無邊廣心正念三世一切諸佛；發無量無邊廣心了達不可思議諸業果報；發無量無邊廣心嚴淨一切諸如來剎；發無量無邊廣心深入一切如來大眾，發無量無邊廣心觀察一切如來妙音。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發無量無邊廣心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切佛法無量無邊智慧大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無量無邊廣心。何等為十？所謂：發無量無邊廣心於一切佛；發無量無邊廣心度脫一切眾生；發無量無邊廣心令一切眾生、一切世、一切剎悉入法界；發無量無邊廣心觀一切法悉如虛空；發無量無邊廣心觀察一切菩薩諸行；發無量無邊廣心正念三世一切諸佛；發無量無邊廣心了達不可思議諸業果報；發無量無邊廣心嚴淨一切諸如來剎；發無量無邊廣心深入一切如來大眾，發無量無邊廣心觀察一切如來妙音。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發無量無邊廣心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切佛法無量無邊智慧大海。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏。何等為十？所謂：分別數知一切法藏；出生一切法藏；普照一切陀羅尼法藏；分別解說一切法辯藏；於一切法覺不可說巧方便藏；示現一切佛自在力大神變藏；於一切法出生平等巧方便藏；不離常見一切佛藏；入不思議劫皆悉如幻巧方便藏；於一切諸佛菩薩歡喜恭敬藏。佛子！是為菩薩摩訶薩十種藏；若菩薩摩訶薩安住此藏，則得一切諸佛大智慧藏，悉能度脫一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏。何等為十？所謂：分別數知一切法藏；出生一切法藏；普照一切陀羅尼法藏；分別解說一切法辯藏；於一切法覺不可說巧方便藏；示現一切佛自在力大神變藏；於一切法出生平等巧方便藏；不離常見一切佛藏；入不思議劫皆悉如幻巧方便藏；於一切諸佛菩薩歡喜恭敬藏。佛子！是為菩薩摩訶薩十種藏；若菩薩摩訶薩安住此藏，則得一切諸佛大智慧藏，悉能度脫一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種調順。何等為十？所謂：不謗一切佛法調順；於一切佛信不可壞調順；尊重恭敬一切菩薩調順；親近一切善知識調順；遠離一切聲聞、緣覺調順；長養菩薩一切三昧調順；平等觀察一切眾生調順；究竟成滿一切善根調順；悉能降伏一切諸魔調順；成滿一切波羅蜜調順。佛子！是為菩薩摩訶薩十種調順；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上大智調順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種調順。何等為十？所謂：不謗一切佛法調順；於一切佛信不可壞調順；尊重恭敬一切菩薩調順；親近一切善知識調順；遠離一切聲聞、緣覺調順；長養菩薩一切三昧調順；平等觀察一切眾生調順；究竟成滿一切善根調順；悉能降伏一切諸魔調順；成滿一切波羅蜜調順。佛子！是為菩薩摩訶薩十種調順；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上大智調順。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：壽命自在，無量無邊不可說劫住持壽命故；心自在，出生阿僧祇三昧入深智故；莊嚴自在，以大莊嚴悉能莊嚴一切剎故；業自在，隨時受報故；受生自在，於一切剎示現生故；解脫自在，見一切世界諸佛充滿故；願自在，隨時隨剎成菩提故；神力自在，示現一切大神變故；法自在，示現無量無邊法門故；智自在，於念念中示現覺悟如來十力無所畏故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種自在；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛、菩薩究竟成滿一切智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：壽命自在，無量無邊不可說劫住持壽命故；心自在，出生阿僧祇三昧入深智故；莊嚴自在，以大莊嚴悉能莊嚴一切剎故；業自在，隨時受報故；受生自在，於一切剎示現生故；解脫自在，見一切世界諸佛充滿故；願自在，隨時隨剎成菩提故；神力自在，示現一切大神變故；法自在，示現無量無邊法門故；智自在，於念念中示現覺悟如來十力無所畏故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種自在；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛、菩薩究竟成滿一切智自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：眾生自在，剎自在，法自在，身自在，願自在，境界自在，智自在，通自在，神力自在，力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：眾生自在，剎自在，法自在，身自在，願自在，境界自在，智自在，通自在，神力自在，力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種自在。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩眾生自在？佛子！菩薩摩訶薩有十種眾生自在。何等為十？所謂：度脫一切眾生自在；持一切眾生想自在；為一切眾生說法未曾失時自在；變化一切眾生自在；安置一切眾生於一毛道而不迫迮自在；於一切世界、一切眾生中示現為王自在、於一切眾生中示現帝釋、梵王自在、於一切眾生中示現聲聞、緣覺不轉威儀自在、於一切眾生中示現行菩薩行自在、於一切眾生中示現佛身相好莊嚴、覺悟一切智力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種眾生自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩眾生自在？佛子！菩薩摩訶薩有十種眾生自在。何等為十？所謂：度脫一切眾生自在；持一切眾生想自在；為一切眾生說法未曾失時自在；變化一切眾生自在；安置一切眾生於一毛道而不迫迮自在；於一切世界、一切眾生中示現為王自在、於一切眾生中示現帝釋、梵王自在、於一切眾生中示現聲聞、緣覺不轉威儀自在、於一切眾生中示現行菩薩行自在、於一切眾生中示現佛身相好莊嚴、覺悟一切智力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種眾生自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種剎自在。何等為十？所謂：令一切剎為一剎自在、令一切剎入一毛道自在、於一切剎深入無盡方便自在、於一切剎示現一身結跏趺坐充滿自在、令一切剎現入己身自在、神力震動一切佛剎不令眾生恐怖自在、以一切剎莊嚴莊嚴一剎示現自在、以一剎莊嚴莊嚴一切剎示現自在、一如來身及其眷屬皆悉充滿一切佛剎示現眾生自在、一切剎、小剎、中剎、大剎、廣剎、深剎、翻覆剎、俯剎、仰剎、平正剎，以此等剎示現眾生自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種剎自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種剎自在。何等為十？所謂：令一切剎為一剎自在、令一切剎入一毛道自在、於一切剎深入無盡方便自在、於一切剎示現一身結跏趺坐充滿自在、令一切剎現入己身自在、神力震動一切佛剎不令眾生恐怖自在、以一切剎莊嚴莊嚴一剎示現自在、以一剎莊嚴莊嚴一切剎示現自在、一如來身及其眷屬皆悉充滿一切佛剎示現眾生自在、一切剎、小剎、中剎、大剎、廣剎、深剎、翻覆剎、俯剎、仰剎、平正剎，以此等剎示現眾生自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種剎自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法自在。何等為十？所謂：一切法即是一法，一法即是一切法，而不違眾生法相自在；般若波羅蜜出生一切法，覺悟一切眾生無不了知自在；於一切法悉離法想，普令眾生入勝法自在；一切諸法入一方便，分別解說無量方便自在；一切諸法言語道斷，而能演說無量法門自在；於一切法巧方便，轉普門法輪無盡自在；一切諸法入一法門，於不可說劫，分別解說不可窮盡自在；一切法悉入佛法殊勝眾生自在；一切法示現無量無邊自在；一切法無礙、實際、無量無邊猶如幻網，於無量劫為眾生說不可窮盡自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法自在。何等為十？所謂：一切法即是一法，一法即是一切法，而不違眾生法相自在；般若波羅蜜出生一切法，覺悟一切眾生無不了知自在；於一切法悉離法想，普令眾生入勝法自在；一切諸法入一方便，分別解說無量方便自在；一切諸法言語道斷，而能演說無量法門自在；於一切法巧方便，轉普門法輪無盡自在；一切諸法入一法門，於不可說劫，分別解說不可窮盡自在；一切法悉入佛法殊勝眾生自在；一切法示現無量無邊自在；一切法無礙、實際、無量無邊猶如幻網，於無量劫為眾生說不可窮盡自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種身自在。何等為十？所謂：令一切眾生入己身自在；己身示現一切眾生身自在；一切佛身示現一佛身自在；一佛身示現一切佛身自在；一切剎置己身內自在；一法身充滿三世示現眾生自在；一身入三昧無量身起三昧自在；一身成最正覺，示現眾生等身自在；一切眾生身作一眾生身，示現一切眾生身自在；一切眾生身示現法身，法身示現一切眾生身自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種身自在。何等為十？所謂：令一切眾生入己身自在；己身示現一切眾生身自在；一切佛身示現一佛身自在；一佛身示現一切佛身自在；一切剎置己身內自在；一法身充滿三世示現眾生自在；一身入三昧無量身起三昧自在；一身成最正覺，示現眾生等身自在；一切眾生身作一眾生身，示現一切眾生身自在；一切眾生身示現法身，法身示現一切眾生身自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種身自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種願自在。何等為十？所謂：一切菩薩願即是己願願自在；以一切佛願力菩提，示現眾生願自在；隨其所應，悉令成就阿耨多羅三藐三菩提願自在；於不可數阿僧祇劫大願不斷願自在；遠離識身不著智身，而示現一切身願自在；不捨己事而能成滿一切他事願自在；教化成熟一切眾生，令不退轉願自在；於一切阿僧祇劫修菩薩行，未曾斷絕願自在；於一毛道成等正覺，願力充滿一切佛剎，為一一眾生示現不可說不可說世界願自在；說一句法，法雲普覆一切法界，震實法雷、耀明解脫電光、澍甘露法雨，充滿一切眾生心願願自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種願自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種願自在。何等為十？所謂：一切菩薩願即是己願願自在；以一切佛願力菩提，示現眾生願自在；隨其所應，悉令成就阿耨多羅三藐三菩提願自在；於不可數阿僧祇劫大願不斷願自在；遠離識身不著智身，而示現一切身願自在；不捨己事而能成滿一切他事願自在；教化成熟一切眾生，令不退轉願自在；於一切阿僧祇劫修菩薩行，未曾斷絕願自在；於一毛道成等正覺，願力充滿一切佛剎，為一一眾生示現不可說不可說世界願自在；說一句法，法雲普覆一切法界，震實法雷、耀明解脫電光、澍甘露法雨，充滿一切眾生心願願自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種願自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種境界自在。何等為十？所謂：菩薩在法界境界而示現在眾生境界、在佛境界而示現在眾魔境界、在涅槃境界而不離生死境界、在一切智境界而不離菩薩境界、在寂滅境界而不捨散亂眾生境界、在離一切虛妄境界而不離虛妄境界、在莊嚴力境界而示現非一切智境界、在無眾生實際境界而不捨化度一切眾生境界、在諸禪三昧解脫通明智離欲境界而示現一切世界受生、在如來行菩提莊嚴境界而示現聲聞緣覺寂靜威儀境界。佛子！是為菩薩摩訶薩十種境界自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種境界自在。何等為十？所謂：菩薩在法界境界而示現在眾生境界、在佛境界而示現在眾魔境界、在涅槃境界而不離生死境界、在一切智境界而不離菩薩境界、在寂滅境界而不捨散亂眾生境界、在離一切虛妄境界而不離虛妄境界、在莊嚴力境界而示現非一切智境界、在無眾生實際境界而不捨化度一切眾生境界、在諸禪三昧解脫通明智離欲境界而示現一切世界受生、在如來行菩提莊嚴境界而示現聲聞緣覺寂靜威儀境界。佛子！是為菩薩摩訶薩十種境界自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智自在。何等為十？所謂：無盡辯智自在；不惑一切陀羅尼智自在；法定知一切眾生諸根智自在；於一念中以無礙心智，悉知一切眾生心、心數法智自在；知一切眾生心、心使煩惱習氣隨病對治法智自在；於一念中深入如來十力智自在；無礙智知三世眾生隨時度脫智自在；於一念中成等正覺示現一切眾生智自在；於一眾生想了達一切眾生業行智自在；於一眾生音聲示現一切眾生音聲智自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智自在。何等為十？所謂：無盡辯智自在；不惑一切陀羅尼智自在；法定知一切眾生諸根智自在；於一念中以無礙心智，悉知一切眾生心、心數法智自在；知一切眾生心、心使煩惱習氣隨病對治法智自在；於一念中深入如來十力智自在；無礙智知三世眾生隨時度脫智自在；於一念中成等正覺示現一切眾生智自在；於一眾生想了達一切眾生業行智自在；於一眾生音聲示現一切眾生音聲智自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種通自在。何等為十？所謂：一切世界示現身、一身境界通自在；於一如來大眾中坐聽受正法，悉能聞持一切諸佛大眾會法通自在；於一眾生一念境界成不可說無上菩提，一切眾生無不知者通自在；出一妙音皆能充遍一切世界，出生一切音聲各各別異，一切眾生無不開解通自在；於一念中示現盡過去際劫，一切眾生諸業果報無不知者通自在；令一切世界皆悉莊嚴通自在；觀察三世平等通自在；出生一切諸佛菩提及眾生願，放大法光明通自在；一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、帝釋、梵王，及一切聲聞、緣覺、諸菩薩等，悉恭敬尊重，善能護持諸如來力，一切善根通自在。佛子！略說菩薩平等觀察一切諸法通自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種通自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種通自在。何等為十？所謂：一切世界示現身、一身境界通自在；於一如來大眾中坐聽受正法，悉能聞持一切諸佛大眾會法通自在；於一眾生一念境界成不可說無上菩提，一切眾生無不知者通自在；出一妙音皆能充遍一切世界，出生一切音聲各各別異，一切眾生無不開解通自在；於一念中示現盡過去際劫，一切眾生諸業果報無不知者通自在；令一切世界皆悉莊嚴通自在；觀察三世平等通自在；出生一切諸佛菩提及眾生願，放大法光明通自在；一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、帝釋、梵王，及一切聲聞、緣覺、諸菩薩等，悉恭敬尊重，善能護持諸如來力，一切善根通自在。佛子！略說菩薩平等觀察一切諸法通自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種通自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種神力自在。何等為十？所謂：以不可說世界入一微塵神力自在；於一微塵中顯現一切法界等一切佛剎神力自在；於一毛孔皆悉容受一切大海，能持遊行一切世界，不令眾生有恐怖心神力自在；以一切世界內己身中，悉能顯現一切眾事神力自在；以一毛繫不可思議金剛圍山，悉持遊行一切世界，不令眾生有恐怖心神力自在；不可說劫示現一劫，一劫示現不可說諸成、敗劫，不令眾生有恐怖心神力自在；於一切世界示現水、火、風災成敗，不令眾生有恐怖心神力自在；一切世界水、火、風災壞時，悉能住持一切眾生資生之具神力自在；以不可思議世界置於掌中，遠擲他方過不可說世界，不令眾生有恐怖心神力自在；令一切眾生解一切佛剎猶如虛空神力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種神力自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種神力自在。何等為十？所謂：以不可說世界入一微塵神力自在；於一微塵中顯現一切法界等一切佛剎神力自在；於一毛孔皆悉容受一切大海，能持遊行一切世界，不令眾生有恐怖心神力自在；以一切世界內己身中，悉能顯現一切眾事神力自在；以一毛繫不可思議金剛圍山，悉持遊行一切世界，不令眾生有恐怖心神力自在；不可說劫示現一劫，一劫示現不可說諸成、敗劫，不令眾生有恐怖心神力自在；於一切世界示現水、火、風災成敗，不令眾生有恐怖心神力自在；一切世界水、火、風災壞時，悉能住持一切眾生資生之具神力自在；以不可思議世界置於掌中，遠擲他方過不可說世界，不令眾生有恐怖心神力自在；令一切眾生解一切佛剎猶如虛空神力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩十種神力自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種力自在。何等為十？所謂：眾生力自在，不捨眾生，教化調伏故；佛剎力自在，以不可說莊嚴具，莊嚴顯現諸佛剎故；法力自在，令一切身入無身故；劫力自在，不斷一切菩薩行故；佛力自在，覺悟生死，長寢眾生故；行力自在，攝取一切菩薩行故；如來力自在，度脫一切眾生故；無師智力自在，自然覺悟一切法故；一切智力自在，一切智人智覺悟故；大悲力自在，不捨一切眾生故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩眾生自在等十種自在。若菩薩摩訶薩成就此十種自在者，欲成無上菩提，不成無上菩提，自在隨意；雖成菩提，而亦不斷菩薩諸行。何以故？菩薩摩訶薩出生諸大願故，善巧方便示現無量自在法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種力自在。何等為十？所謂：眾生力自在，不捨眾生，教化調伏故；佛剎力自在，以不可說莊嚴具，莊嚴顯現諸佛剎故；法力自在，令一切身入無身故；劫力自在，不斷一切菩薩行故；佛力自在，覺悟生死，長寢眾生故；行力自在，攝取一切菩薩行故；如來力自在，度脫一切眾生故；無師智力自在，自然覺悟一切法故；一切智力自在，一切智人智覺悟故；大悲力自在，不捨一切眾生故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種力自在。佛子！是為菩薩摩訶薩眾生自在等十種自在。若菩薩摩訶薩成就此十種自在者，欲成無上菩提，不成無上菩提，自在隨意；雖成菩提，而亦不斷菩薩諸行。何以故？菩薩摩訶薩出生諸大願故，善巧方便示現無量自在法門。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種遊戲神通。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩於眾生身作佛剎身，而不壞眾生身，是為第一遊戲神通；菩薩摩訶薩於佛剎身作眾生身，而不離佛剎身，是為第二遊戲神通；菩薩摩訶薩於佛身示現聲聞、緣覺身，而不減如來身，是為第三遊戲神通；菩薩摩訶薩於聲聞、緣覺身示現如來身，而不增長聲聞、緣覺身，是為第四遊戲神通；菩薩摩訶薩於菩薩身示現無上菩提身，而不捨菩薩行，是為第五遊戲神通；菩薩摩訶薩於無上菩提身示現菩薩身，而不減菩提身，是為第六遊戲神通；菩薩摩訶薩於涅槃界示現生死相續不絕，而不著涅槃界，是為第七遊戲神通；菩薩摩訶薩於生死界示現涅槃界，亦不究竟無餘涅槃，是為第八遊戲神通；菩薩摩訶薩正受三昧，行、住、坐、臥現諸威儀，而不捨於正受三昧，是為第九遊戲神通；菩薩摩訶薩於一佛所聞法受持，悉能往詣不可說佛所聽受正法，而不離本坐亦不分身、不起三昧，念念於一一三昧身門，出生不可說不可說三昧身門，一切諸劫猶可窮盡，菩薩出生三昧身門不可窮盡，是為第十遊戲神通。佛子！是為菩薩摩訶薩十種遊戲神通；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智遊戲神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種遊戲神通。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩於眾生身作佛剎身，而不壞眾生身，是為第一遊戲神通；菩薩摩訶薩於佛剎身作眾生身，而不離佛剎身，是為第二遊戲神通；菩薩摩訶薩於佛身示現聲聞、緣覺身，而不減如來身，是為第三遊戲神通；菩薩摩訶薩於聲聞、緣覺身示現如來身，而不增長聲聞、緣覺身，是為第四遊戲神通；菩薩摩訶薩於菩薩身示現無上菩提身，而不捨菩薩行，是為第五遊戲神通；菩薩摩訶薩於無上菩提身示現菩薩身，而不減菩提身，是為第六遊戲神通；菩薩摩訶薩於涅槃界示現生死相續不絕，而不著涅槃界，是為第七遊戲神通；菩薩摩訶薩於生死界示現涅槃界，亦不究竟無餘涅槃，是為第八遊戲神通；菩薩摩訶薩正受三昧，行、住、坐、臥現諸威儀，而不捨於正受三昧，是為第九遊戲神通；菩薩摩訶薩於一佛所聞法受持，悉能往詣不可說佛所聽受正法，而不離本坐亦不分身、不起三昧，念念於一一三昧身門，出生不可說不可說三昧身門，一切諸劫猶可窮盡，菩薩出生三昧身門不可窮盡，是為第十遊戲神通。佛子！是為菩薩摩訶薩十種遊戲神通；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上大智遊戲神通。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種勝行。何等為十？所謂：一切法界以無量方便門普現眾生勝行；以無量莊嚴，莊嚴一切世界普現眾生勝行；知出生一切眾生界皆悉如化勝行；於如來身出生菩薩身，於菩薩身出生如來身勝行；於虛空界出生世界，於世界出生虛空界勝行；於生死界出生涅槃界，於涅槃界出生生死界勝行；於一眾生音聲出生一切佛法音聲勝行；於無量身門示現一身，於一身門示現分別一切諸身勝行；以一身充遍一切世界勝行，於一念中令一切眾生出生無量無邊法門，成等正覺勝行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種勝行；若菩薩摩訶薩安住此行，則得一切諸佛無上大智勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種勝行。何等為十？所謂：一切法界以無量方便門普現眾生勝行；以無量莊嚴，莊嚴一切世界普現眾生勝行；知出生一切眾生界皆悉如化勝行；於如來身出生菩薩身，於菩薩身出生如來身勝行；於虛空界出生世界，於世界出生虛空界勝行；於生死界出生涅槃界，於涅槃界出生生死界勝行；於一眾生音聲出生一切佛法音聲勝行；於無量身門示現一身，於一身門示現分別一切諸身勝行；以一身充遍一切世界勝行，於一念中令一切眾生出生無量無邊法門，成等正覺勝行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種勝行；若菩薩摩訶薩安住此行，則得一切諸佛無上大智勝行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種力。何等為十？所謂：直心力，於一切世界無染著故；深心力，不壞一切諸佛法故；方便力，究竟菩薩一切行故；智慧力，知一切眾生諸心行故；願力，令一切眾生願滿足故；行力，盡一切未來際劫不斷絕故；乘力，出生普現一切諸乘不轉大乘故；遊戲神通力，於一毛道示現一切清淨世界，一切如來出興世故；菩提力，覺悟菩提與一切眾生念等故；轉法輪力，於一句法說一切眾生希望諸根故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種力；若菩薩摩訶薩安住此力，則得一切諸佛一切智無上十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種力。何等為十？所謂：直心力，於一切世界無染著故；深心力，不壞一切諸佛法故；方便力，究竟菩薩一切行故；智慧力，知一切眾生諸心行故；願力，令一切眾生願滿足故；行力，盡一切未來際劫不斷絕故；乘力，出生普現一切諸乘不轉大乘故；遊戲神通力，於一毛道示現一切清淨世界，一切如來出興世故；菩提力，覺悟菩提與一切眾生念等故；轉法輪力，於一句法說一切眾生希望諸根故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種力；若菩薩摩訶薩安住此力，則得一切諸佛一切智無上十力。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無畏。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩悉能聞持一切問難，作如是念：『十方一切世界有來問我，若不能答，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，菩薩究竟一切無畏，安住無畏；一切眾生隨其所問，悉斷疑惑，是為第一無畏。菩薩摩訶薩一切語言音聲、一切文字，如來授記無礙辯才，究竟彼岸，作如是念：『十方世界一切眾生來問難我，若不能答，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，悉能除滅一切疑惑，安住無畏，是為第二無畏。菩薩摩訶薩知一切法空，離我、我所，無造、無造者，無知者，無命者，無長養者、無福伽羅，離陰、界、入，離諸邪見，心如虛空，作如是念：『一切眾生若能令我起身、口、意惡，無有是處。何以故？菩薩常離我、我所故；若生怖畏，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，行菩薩行不可沮壞，是為第三無畏。菩薩摩訶薩為諸佛所護，成如來力，行如來行，如來威儀未曾轉易，作如是念：『若有能來訶我威儀，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，於大眾中說微妙法，是為第四無畏。菩薩摩訶薩身、口、意淨，遠離眾惡，作如是念：『若有能來訶我身、口、意惡，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，悉能教化一切眾生，是為第五無畏。菩薩摩訶薩金剛力士常隨侍衛，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、帝釋、梵王等常隨侍衛，尊敬供養，一切諸佛常護念之，菩薩作如是念：『一切眾魔、眷屬及諸外道，有見眾生來詣我所，能障礙我無上菩提，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，安住無畏，歡喜修行菩薩行業，是為第六無畏。菩薩摩訶薩離癡正念，隨如來生，成就第一意根，作如是念：『一切諸佛所說正法，句身、味身隨順菩提，我若不能如法受持，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，受持守護如來正法，是為第七無畏。菩薩摩訶薩具足成就巧方便智慧，究竟菩薩諸力彼岸，清淨直心，教化眾生，發大菩提願；於眾生所起大悲故，於煩惱濁世而現受生、現受五欲，畜養妻子及諸眷屬，為化眾生故，菩薩復作是念：『我雖在此，不生惑亂障於菩提解脫三昧法門辯才；若能障礙，無有是處。何以故？菩薩於一切法而得自在，究竟彼岸；修菩薩行，安住菩提。一切世間受生惑亂所不能亂。若能惑亂，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，於一切世界示現受生，是為第八無畏。菩薩摩訶薩捨離愚癡，知一切智；住菩薩道，乘於大乘；住一切智心力，示現聲聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無畏。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩悉能聞持一切問難，作如是念：『十方一切世界有來問我，若不能答，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，菩薩究竟一切無畏，安住無畏；一切眾生隨其所問，悉斷疑惑，是為第一無畏。菩薩摩訶薩一切語言音聲、一切文字，如來授記無礙辯才，究竟彼岸，作如是念：『十方世界一切眾生來問難我，若不能答，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，悉能除滅一切疑惑，安住無畏，是為第二無畏。菩薩摩訶薩知一切法空，離我、我所，無造、無造者，無知者，無命者，無長養者、無福伽羅，離陰、界、入，離諸邪見，心如虛空，作如是念：『一切眾生若能令我起身、口、意惡，無有是處。何以故？菩薩常離我、我所故；若生怖畏，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，行菩薩行不可沮壞，是為第三無畏。菩薩摩訶薩為諸佛所護，成如來力，行如來行，如來威儀未曾轉易，作如是念：『若有能來訶我威儀，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，於大眾中說微妙法，是為第四無畏。菩薩摩訶薩身、口、意淨，遠離眾惡，作如是念：『若有能來訶我身、口、意惡，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，悉能教化一切眾生，是為第五無畏。菩薩摩訶薩金剛力士常隨侍衛，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、帝釋、梵王等常隨侍衛，尊敬供養，一切諸佛常護念之，菩薩作如是念：『一切眾魔、眷屬及諸外道，有見眾生來詣我所，能障礙我無上菩提，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，安住無畏，歡喜修行菩薩行業，是為第六無畏。菩薩摩訶薩離癡正念，隨如來生，成就第一意根，作如是念：『一切諸佛所說正法，句身、味身隨順菩提，我若不能如法受持，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，受持守護如來正法，是為第七無畏。菩薩摩訶薩具足成就巧方便智慧，究竟菩薩諸力彼岸，清淨直心，教化眾生，發大菩提願；於眾生所起大悲故，於煩惱濁世而現受生、現受五欲，畜養妻子及諸眷屬，為化眾生故，菩薩復作是念：『我雖在此，不生惑亂障於菩提解脫三昧法門辯才；若能障礙，無有是處。何以故？菩薩於一切法而得自在，究竟彼岸；修菩薩行，安住菩提。一切世間受生惑亂所不能亂。若能惑亂，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，於一切世界示現受生，是為第八無畏。菩薩摩訶薩捨離愚癡，知一切智；住菩薩道，乘於大乘；住一切智心力，示現聲聞

、緣覺，不改威儀，菩薩作如是念：『我終不證聲聞、辟支佛道，我若受證，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，安住無畏，悉能示現一切諸乘具足，究竟平等大乘，是為第九無畏。菩薩摩訶薩成就一切諸白淨法，積集善根，成滿一切，諸願通明，堅住菩提，具足成滿菩薩諸行；於一切佛所頂受如來一切智記，教化眾生不捨菩薩行，作如是念：『其有眾生應受化者，若不能應時示現如來境界，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，安住無畏，隨受化者，普為應現如來境界，而亦不斷菩薩願行，是為第十無畏。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無畏；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上無畏，而亦不捨菩薩無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、緣覺，不改威儀，菩薩作如是念：『我終不證聲聞、辟支佛道，我若受證，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，安住無畏，悉能示現一切諸乘具足，究竟平等大乘，是為第九無畏。菩薩摩訶薩成就一切諸白淨法，積集善根，成滿一切，諸願通明，堅住菩提，具足成滿菩薩諸行；於一切佛所頂受如來一切智記，教化眾生不捨菩薩行，作如是念：『其有眾生應受化者，若不能應時示現如來境界，無有是處，乃至不見微畏之相。』不見微畏相故，安住無畏，隨受化者，普為應現如來境界，而亦不斷菩薩願行，是為第十無畏。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無畏；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上無畏，而亦不捨菩薩無畏。