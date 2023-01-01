大方廣佛華嚴經卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十八

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

離世間品第三十三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三之三

「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧方便分別智。何等為十？所謂：入一切佛剎巧方便分別智；入一切眾生處巧方便分別智；入一切眾生心心所行巧方便分別智；入一切眾生根巧方便分別智；入一切眾生諸行業報巧方便分別智；入一切聲聞行巧方便分別智；入一切緣覺行巧方便分別智；入一切菩薩行巧方便分別智；入一切世間法巧方便分別智；入一切佛法巧方便分別智。佛子！是為菩薩摩訶薩十種巧方便分別智；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上巧方便分別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧方便分別智。何等為十？所謂：入一切佛剎巧方便分別智；入一切眾生處巧方便分別智；入一切眾生心心所行巧方便分別智；入一切眾生根巧方便分別智；入一切眾生諸行業報巧方便分別智；入一切聲聞行巧方便分別智；入一切緣覺行巧方便分別智；入一切菩薩行巧方便分別智；入一切世間法巧方便分別智；入一切佛法巧方便分別智。佛子！是為菩薩摩訶薩十種巧方便分別智；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上巧方便分別智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種正受三昧。何等為十？所謂：一切世界正受三昧；一切眾生身正受三昧；一切法正受三昧；見一切諸佛正受三昧；善巧住持一切劫正受三昧；巧方便出生不可思議身正受三昧；一切如來身正受三昧；巧隨順覺一切眾生平等正受三昧；於一念中正受一切菩薩三昧；於一念中，以無礙智，具足成就一切菩薩行，不捨大願，善巧智慧正受三昧。佛子！是為菩薩摩訶薩十種正受三昧；若菩薩摩訶薩安住此三昧，則得一切諸佛無上巧方便智正受三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種正受三昧。何等為十？所謂：一切世界正受三昧；一切眾生身正受三昧；一切法正受三昧；見一切諸佛正受三昧；善巧住持一切劫正受三昧；巧方便出生不可思議身正受三昧；一切如來身正受三昧；巧隨順覺一切眾生平等正受三昧；於一念中正受一切菩薩三昧；於一念中，以無礙智，具足成就一切菩薩行，不捨大願，善巧智慧正受三昧。佛子！是為菩薩摩訶薩十種正受三昧；若菩薩摩訶薩安住此三昧，則得一切諸佛無上巧方便智正受三昧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種一切處。何等為十？所謂：一切眾生處；一切佛剎處；一切眾生性處；一切火災處；一切水災處；一切佛處；一切出生莊嚴處；一切如來無量功德處；一切分別說法處；一切如來種種供養處。佛子！是為菩薩摩訶薩十種一切處；若菩薩摩訶薩安住此處，則得如來無上一切大智處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種一切處。何等為十？所謂：一切眾生處；一切佛剎處；一切眾生性處；一切火災處；一切水災處；一切佛處；一切出生莊嚴處；一切如來無量功德處；一切分別說法處；一切如來種種供養處。佛子！是為菩薩摩訶薩十種一切處；若菩薩摩訶薩安住此處，則得如來無上一切大智處。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法門。何等為十？所謂：一身充滿一切世界法門；示現一切世界種種無量色法門；一切世界入一佛剎法門；住持一切眾生法門；如來莊嚴身充滿一切世界法門；遍至一切世界法門；於一念中遊行一切世界法門；於一佛剎示現一切如來出世法門；一身充滿一切法界法門；於一念中示現一切諸佛神力法門。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法門；若菩薩摩訶薩住此法門，則得如來無上法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法門。何等為十？所謂：一身充滿一切世界法門；示現一切世界種種無量色法門；一切世界入一佛剎法門；住持一切眾生法門；如來莊嚴身充滿一切世界法門；遍至一切世界法門；於一念中遊行一切世界法門；於一佛剎示現一切如來出世法門；一身充滿一切法界法門；於一念中示現一切諸佛神力法門。佛子！是為菩薩摩訶薩十種法門；若菩薩摩訶薩住此法門，則得如來無上法門。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種神通。何等為十？所謂：出生念宿命方便智通；出生無礙天耳方便智通；出生知一切眾生不可思議心心數法方便智通；出生無礙天眼觀察眾生方便智通；出生不可思議自在神力示現眾生方便智通；出生一身示現不可思議世界方便智通；出生於一念中，往詣不可說世界方便智通；出生不可思議莊嚴具，莊嚴一切世界方便智通；出生不可說不可說化身示現眾生方便智通；出生不可說世界，成阿耨多羅三藐三菩提不可思議示現眾生方便智通。佛子！是為菩薩摩訶薩十種神通；若菩薩摩訶薩安住此通，則得無上大方便智通，顯現諸佛自在神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種神通。何等為十？所謂：出生念宿命方便智通；出生無礙天耳方便智通；出生知一切眾生不可思議心心數法方便智通；出生無礙天眼觀察眾生方便智通；出生不可思議自在神力示現眾生方便智通；出生一身示現不可思議世界方便智通；出生於一念中，往詣不可說世界方便智通；出生不可思議莊嚴具，莊嚴一切世界方便智通；出生不可說不可說化身示現眾生方便智通；出生不可說世界，成阿耨多羅三藐三菩提不可思議示現眾生方便智通。佛子！是為菩薩摩訶薩十種神通；若菩薩摩訶薩安住此通，則得無上大方便智通，顯現諸佛自在神力。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種明。何等為十？所謂：出生知一切眾生業報方便智明；出生知一切眾生境界、解脫、寂滅、淨心方便智明；出生入一切境界、一切眾生、種種決定一切法無所有金剛方便智明；出生不可思議淨妙音聲，無量世界無不普聞方便智明；出生智慧除滅一切毀害染著方便智明；出生受生方便、不受生方便方便智明；於一切境界轉諸受想方便智明；知一切法無性、無非性，無相、無非相，一性、無性故，而於無量劫種種說法，修習善根，成阿耨多羅三藐三菩提方便智明；知一切眾生生，亦知無生，知一切眾生滅，亦知無滅，知因、知緣，知事，知境界，知行，知生、知滅，知眾生說，知愚癡、知離愚癡，知顛倒、知非顛倒，知垢濁、知清淨，知生死、知涅槃，知有、知無，知著、知不著，知堅固、知離，知轉、知不轉，知起、知不起，知壞，知道，知成就，知根，知眾生受化隨器應故；教化眾生，未曾忘失菩薩所行。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，為教化眾生故；是故，菩薩摩訶薩常化眾生，而不失菩薩行，身無疲倦，不違一切眾生，觀察緣起方便智明；不著諸剎不起著心，不著諸佛不起著心，不著一切法不起著心，不著世界不起著心，不著眾生不起著心，不見眾生，不化眾生，不調伏眾生，不為眾生說法，而亦不捨菩薩行願，長養大悲，見一切佛聽受正法；未曾忘失，得佛依果種諸善根，於如來所不捨恭敬供養之心，增長恭敬供養之心，具足成就法界等心，自在神力，六種震動，不可思議無量世界，知種種說法，知眾生數，知種種眾生，知苦起，知苦滅，知一切行苦，知一切行悉如電光，行菩薩行，永斷一切生死根本，悉能救護一切眾生，行菩薩行，無所染污，不斷一切如來種性；發須彌山王心，不可傾動，除滅一切顛倒眾想，一切智門悉現在前，不動不壞，成等正覺，於生死海，悉能濟渡一切眾生方便智明。佛子！是為菩薩摩訶薩十種明；若菩薩摩訶薩安住此明，則得如來無上巧方便智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種明。何等為十？所謂：出生知一切眾生業報方便智明；出生知一切眾生境界、解脫、寂滅、淨心方便智明；出生入一切境界、一切眾生、種種決定一切法無所有金剛方便智明；出生不可思議淨妙音聲，無量世界無不普聞方便智明；出生智慧除滅一切毀害染著方便智明；出生受生方便、不受生方便方便智明；於一切境界轉諸受想方便智明；知一切法無性、無非性，無相、無非相，一性、無性故，而於無量劫種種說法，修習善根，成阿耨多羅三藐三菩提方便智明；知一切眾生生，亦知無生，知一切眾生滅，亦知無滅，知因、知緣，知事，知境界，知行，知生、知滅，知眾生說，知愚癡、知離愚癡，知顛倒、知非顛倒，知垢濁、知清淨，知生死、知涅槃，知有、知無，知著、知不著，知堅固、知離，知轉、知不轉，知起、知不起，知壞，知道，知成就，知根，知眾生受化隨器應故；教化眾生，未曾忘失菩薩所行。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，為教化眾生故；是故，菩薩摩訶薩常化眾生，而不失菩薩行，身無疲倦，不違一切眾生，觀察緣起方便智明；不著諸剎不起著心，不著諸佛不起著心，不著一切法不起著心，不著世界不起著心，不著眾生不起著心，不見眾生，不化眾生，不調伏眾生，不為眾生說法，而亦不捨菩薩行願，長養大悲，見一切佛聽受正法；未曾忘失，得佛依果種諸善根，於如來所不捨恭敬供養之心，增長恭敬供養之心，具足成就法界等心，自在神力，六種震動，不可思議無量世界，知種種說法，知眾生數，知種種眾生，知苦起，知苦滅，知一切行苦，知一切行悉如電光，行菩薩行，永斷一切生死根本，悉能救護一切眾生，行菩薩行，無所染污，不斷一切如來種性；發須彌山王心，不可傾動，除滅一切顛倒眾想，一切智門悉現在前，不動不壞，成等正覺，於生死海，悉能濟渡一切眾生方便智明。佛子！是為菩薩摩訶薩十種明；若菩薩摩訶薩安住此明，則得如來無上巧方便智明。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫。何等為十？所謂：煩惱解脫；邪見解脫；熾然解脫；陰界入解脫；超出聲聞、緣覺地解脫；無生法忍解脫；不著一切佛剎、一切眾生、一切諸法、住無量無邊諸菩薩住，離一切菩薩行，住如來地解脫；於一念中，悉能了知一切三世諸法解脫。佛子！是為菩薩摩訶薩十種解脫；若菩薩摩訶薩住此解脫，則能普為一切眾生而作無上佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫。何等為十？所謂：煩惱解脫；邪見解脫；熾然解脫；陰界入解脫；超出聲聞、緣覺地解脫；無生法忍解脫；不著一切佛剎、一切眾生、一切諸法、住無量無邊諸菩薩住，離一切菩薩行，住如來地解脫；於一念中，悉能了知一切三世諸法解脫。佛子！是為菩薩摩訶薩十種解脫；若菩薩摩訶薩住此解脫，則能普為一切眾生而作無上佛事。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種園林。何等為十？所謂：生死園林，行菩薩行，不起憂惱故。教化眾生園林，不厭眾生故。一切劫園林，攝取菩薩一切大行故。清淨世界園林，性無著故。一切魔宮殿園林，降魔境界故。聽受正法園林，正念觀察故。六波羅蜜、四攝法、三十七道品園林，修習慈父境界故。十力、四無所畏，乃至一切佛法園林，不念異法故。菩薩示現一切無量無邊功德神力園林，轉淨法輪，調伏眾生故。於念念中為一切眾生現成正覺園林，法身如虛空，充滿一切世界平等覺故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種園林，若菩薩摩訶薩住此園林，則得如來無上離憂快樂園林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種園林。何等為十？所謂：生死園林，行菩薩行，不起憂惱故。教化眾生園林，不厭眾生故。一切劫園林，攝取菩薩一切大行故。清淨世界園林，性無著故。一切魔宮殿園林，降魔境界故。聽受正法園林，正念觀察故。六波羅蜜、四攝法、三十七道品園林，修習慈父境界故。十力、四無所畏，乃至一切佛法園林，不念異法故。菩薩示現一切無量無邊功德神力園林，轉淨法輪，調伏眾生故。於念念中為一切眾生現成正覺園林，法身如虛空，充滿一切世界平等覺故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種園林，若菩薩摩訶薩住此園林，則得如來無上離憂快樂園林。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種宮殿。何等為十？所謂：發菩提心宮殿；不忘失故。十善業迹功德智慧宮殿；教化成熟欲界眾生故。四梵住處宮殿；教化成熟色界眾生故。淨居天受生宮殿；一切煩惱不能染故。無色界天受生宮殿；除滅眾生障難處故。降生不淨世界宮殿；欲令眾生斷一切煩惱故。現處深宮，采女、妻子、色味宮殿；教化成熟本同行眾生故。現為四天下王、四大天王、帝釋、梵王宮殿；為調伏自在心眾生故。一切菩薩神力自在命行宮殿；一切諸禪解脫三昧智慧自在故。於諸佛所受無上自在一切智王記宮殿；十力莊嚴，行一切法自在法王事故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種宮殿；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切法王受記自在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種宮殿。何等為十？所謂：發菩提心宮殿；不忘失故。十善業迹功德智慧宮殿；教化成熟欲界眾生故。四梵住處宮殿；教化成熟色界眾生故。淨居天受生宮殿；一切煩惱不能染故。無色界天受生宮殿；除滅眾生障難處故。降生不淨世界宮殿；欲令眾生斷一切煩惱故。現處深宮，采女、妻子、色味宮殿；教化成熟本同行眾生故。現為四天下王、四大天王、帝釋、梵王宮殿；為調伏自在心眾生故。一切菩薩神力自在命行宮殿；一切諸禪解脫三昧智慧自在故。於諸佛所受無上自在一切智王記宮殿；十力莊嚴，行一切法自在法王事故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種宮殿；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切法王受記自在法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種樂。何等為十？所謂：樂寂靜，不散亂故；樂明慧，善分別法故；樂往詣一切佛所，現前聞法受持故；樂一切佛充滿十方故；樂菩薩自在神力、無量法門，示現眾生身故；樂三昧，於一三昧門出生一切三昧門故；樂陀羅尼門，持一切法教化眾生不忘失故；樂辯才，於一句身、味身，不可說劫說無窮盡故；樂菩提，以無量法門，現眾生等身成正覺故；樂轉法輪，如法調伏一切外道故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種樂；若菩薩摩訶薩安住此樂，則得一切諸佛無上法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種樂。何等為十？所謂：樂寂靜，不散亂故；樂明慧，善分別法故；樂往詣一切佛所，現前聞法受持故；樂一切佛充滿十方故；樂菩薩自在神力、無量法門，示現眾生身故；樂三昧，於一三昧門出生一切三昧門故；樂陀羅尼門，持一切法教化眾生不忘失故；樂辯才，於一句身、味身，不可說劫說無窮盡故；樂菩提，以無量法門，現眾生等身成正覺故；樂轉法輪，如法調伏一切外道故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種樂；若菩薩摩訶薩安住此樂，則得一切諸佛無上法樂。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴。何等為十？所謂：力莊嚴，不可壞故；無畏莊嚴，不生恐怖故；義莊嚴，說不可說義法門無窮盡故；法莊嚴，說八萬四千法藏不忘失故；願莊嚴，一切菩薩願事不退轉故；行莊嚴，究竟普賢菩薩行故；佛剎莊嚴，受持一切佛剎為一佛剎故；妙音莊嚴，雨大甘露法充滿一切佛剎故；受持莊嚴，於一切劫，行菩薩行不斷絕故；變化莊嚴，於一眾生身，示現一切眾生等身，一切眾生無不知見，專求十力，一切智不退轉故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種莊嚴；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴。何等為十？所謂：力莊嚴，不可壞故；無畏莊嚴，不生恐怖故；義莊嚴，說不可說義法門無窮盡故；法莊嚴，說八萬四千法藏不忘失故；願莊嚴，一切菩薩願事不退轉故；行莊嚴，究竟普賢菩薩行故；佛剎莊嚴，受持一切佛剎為一佛剎故；妙音莊嚴，雨大甘露法充滿一切佛剎故；受持莊嚴，於一切劫，行菩薩行不斷絕故；變化莊嚴，於一眾生身，示現一切眾生等身，一切眾生無不知見，專求十力，一切智不退轉故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種莊嚴；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上莊嚴。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發不動心。何等為十？所謂：一切所有皆悉能捨發不動心；出生一切諸佛正法發不動心；恭敬供養一切諸佛發不動心；等心觀察一切眾生發不動心；攝取一切眾生發不動心；一向專求一切佛法未曾休息發不動心；一切眾生等劫，修菩薩行發不動心；成就有根信，不濁信，離垢信，明淨信，恭敬供養一切佛信，不退轉信，不壞信，發不動心；具足成就究竟一切智發不動心；成就一切菩薩諸行發不動心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發不動心；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上一切智不動心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發不動心。何等為十？所謂：一切所有皆悉能捨發不動心；出生一切諸佛正法發不動心；恭敬供養一切諸佛發不動心；等心觀察一切眾生發不動心；攝取一切眾生發不動心；一向專求一切佛法未曾休息發不動心；一切眾生等劫，修菩薩行發不動心；成就有根信，不濁信，離垢信，明淨信，恭敬供養一切佛信，不退轉信，不壞信，發不動心；具足成就究竟一切智發不動心；成就一切菩薩諸行發不動心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發不動心；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上一切智不動心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不捨深心。何等為十？所謂：覺一切佛菩提不捨深心；教化成熟一切眾生不捨深心；不斷一切諸佛種性不捨深心；親近善知識不捨深心；於一切佛剎，恭敬供養一切諸佛不捨深心；專求大乘及一切功德不捨深心；於一切佛所修行梵行護持淨戒不捨深心；攝取一切菩薩不捨深心；聞持一切佛法不捨深心；修習一切菩薩行願，一向專求一切佛法不捨深心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不捨深心；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛不捨深心正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不捨深心。何等為十？所謂：覺一切佛菩提不捨深心；教化成熟一切眾生不捨深心；不斷一切諸佛種性不捨深心；親近善知識不捨深心；於一切佛剎，恭敬供養一切諸佛不捨深心；專求大乘及一切功德不捨深心；於一切佛所修行梵行護持淨戒不捨深心；攝取一切菩薩不捨深心；聞持一切佛法不捨深心；修習一切菩薩行願，一向專求一切佛法不捨深心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不捨深心；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛不捨深心正法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智觀察。何等為十？所謂：智慧觀察善巧分別一切諸法；智慧觀察三世一切善根；智慧觀察一切菩薩行神力自在；智慧觀察一切諸法巧方便門；智慧觀察一切佛持；智慧觀察一切陀羅尼門；智慧觀察一切世界常說正法；智慧觀察深入一切法界；智慧觀察十方一切世界不可思議；智慧觀察一切佛法；智慧觀察無障礙智。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智觀察；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上大智觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智觀察。何等為十？所謂：智慧觀察善巧分別一切諸法；智慧觀察三世一切善根；智慧觀察一切菩薩行神力自在；智慧觀察一切諸法巧方便門；智慧觀察一切佛持；智慧觀察一切陀羅尼門；智慧觀察一切世界常說正法；智慧觀察深入一切法界；智慧觀察十方一切世界不可思議；智慧觀察一切佛法；智慧觀察無障礙智。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智觀察；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上大智觀察。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種分別法。何等為十？所謂：分別一切法悉從緣起；分別一切法皆悉如幻；分別一切法皆悉無諍；分別一切法無量無邊；分別一切法無所依止；分別一切法悉如金剛；分別一切法悉是如來；分別一切法皆悉寂靜；分別一切法悉是正道；分別一切法悉是一相一義。佛子！是為菩薩摩訶薩十種分別法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得巧方便，悉能分別一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種分別法。何等為十？所謂：分別一切法悉從緣起；分別一切法皆悉如幻；分別一切法皆悉無諍；分別一切法無量無邊；分別一切法無所依止；分別一切法悉如金剛；分別一切法悉是如來；分別一切法皆悉寂靜；分別一切法悉是正道；分別一切法悉是一相一義。佛子！是為菩薩摩訶薩十種分別法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得巧方便，悉能分別一切諸法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無垢。何等為十？所謂：深心無垢；除滅疑惑無垢；遠離邪見無垢；境界無垢；欲得一切智無垢；諸辯無垢；無畏無垢；一切菩薩所住無垢；一切菩薩正受三昧無垢；三十二相百福莊嚴，成就一切諸白淨法，究竟逮得無上菩提無垢。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無垢；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切佛無上無垢法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無垢。何等為十？所謂：深心無垢；除滅疑惑無垢；遠離邪見無垢；境界無垢；欲得一切智無垢；諸辯無垢；無畏無垢；一切菩薩所住無垢；一切菩薩正受三昧無垢；三十二相百福莊嚴，成就一切諸白淨法，究竟逮得無上菩提無垢。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無垢；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切佛無上無垢法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智印。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩知苦苦、變易苦、行苦、不生懈怠，修菩薩行，一向專求無上菩提，不恐、不怖、不驚、不畏、不捨大願；菩提之心堅固不退，究竟阿耨多羅三藐三菩提，是為第一印。一切凡夫眾生悉有煩惱，顛倒惑亂，彼諸眾生，麁鄙惡言訶罵菩薩，或以刀杖瓦石而加害之；菩薩爾時，心無憂惱，修菩薩行，正向菩提，修習忍法，受證離生，是為第二印。菩薩摩訶薩聞甚深佛法，讚一切智，聞已一向信解，是為第三印。菩薩摩訶薩作如是念：『我發菩提心，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提；一切眾生流轉五道，受無量苦，我當令彼皆大歡喜；勤行精進，修習善根，度生死流，永得安樂。』是為第四印。菩薩摩訶薩解如來智無量無邊，而未與如來等；於如來所，聞無量無邊智；於文字中，分別解了與如來等，是為第五印。菩薩摩訶薩成就善欲、不可壞欲、甚深欲、勝欲、功德欲、莊嚴欲、無比欲、無上欲、堅固欲、究竟正求無上菩提一切眾魔外道及其眷屬不能壞欲、不退無上菩提欲，是為第六印。菩薩摩訶薩不惜身命，無所怖畏，修菩薩行，發菩提心，趣一切智，得一切佛智慧光明；不捨佛菩提，不捨善知識，是為第七印。菩薩摩訶薩，若善男子、善女人學大乘者，長養諸佛善根，安住善根，攝取一切智，心不退菩提，是為第八印。菩薩摩訶薩令一切眾生住平等心，修一切智，為眾生說法，悉令不退無上菩提，長養大悲，是為第九印。菩薩摩訶薩隨順三世諸佛，一切善根紹繼佛種，生一切智，是為第十印。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智印；若菩薩摩訶薩成就此印，疾得阿耨多羅三藐三菩提，具足如來無上智印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智印。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩知苦苦、變易苦、行苦、不生懈怠，修菩薩行，一向專求無上菩提，不恐、不怖、不驚、不畏、不捨大願；菩提之心堅固不退，究竟阿耨多羅三藐三菩提，是為第一印。一切凡夫眾生悉有煩惱，顛倒惑亂，彼諸眾生，麁鄙惡言訶罵菩薩，或以刀杖瓦石而加害之；菩薩爾時，心無憂惱，修菩薩行，正向菩提，修習忍法，受證離生，是為第二印。菩薩摩訶薩聞甚深佛法，讚一切智，聞已一向信解，是為第三印。菩薩摩訶薩作如是念：『我發菩提心，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提；一切眾生流轉五道，受無量苦，我當令彼皆大歡喜；勤行精進，修習善根，度生死流，永得安樂。』是為第四印。菩薩摩訶薩解如來智無量無邊，而未與如來等；於如來所，聞無量無邊智；於文字中，分別解了與如來等，是為第五印。菩薩摩訶薩成就善欲、不可壞欲、甚深欲、勝欲、功德欲、莊嚴欲、無比欲、無上欲、堅固欲、究竟正求無上菩提一切眾魔外道及其眷屬不能壞欲、不退無上菩提欲，是為第六印。菩薩摩訶薩不惜身命，無所怖畏，修菩薩行，發菩提心，趣一切智，得一切佛智慧光明；不捨佛菩提，不捨善知識，是為第七印。菩薩摩訶薩，若善男子、善女人學大乘者，長養諸佛善根，安住善根，攝取一切智，心不退菩提，是為第八印。菩薩摩訶薩令一切眾生住平等心，修一切智，為眾生說法，悉令不退無上菩提，長養大悲，是為第九印。菩薩摩訶薩隨順三世諸佛，一切善根紹繼佛種，生一切智，是為第十印。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智印；若菩薩摩訶薩成就此印，疾得阿耨多羅三藐三菩提，具足如來無上智印。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智慧光明。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提決定智慧光明；見一切佛智慧光明；見一切眾生死此生彼智慧光明；開悟一切眾生，悉令正求修多羅法智慧光明；依善知識發菩提心，長養善根智慧光明；示現一切諸佛智慧光明；化一切眾生悉令成熟，安住佛地智慧光明；分別解說不思議法智慧光明；於一切佛神力，住持善巧方便智慧光明；滿足一切波羅蜜智慧光明。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智慧光明；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切佛法無上智慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智慧光明。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提決定智慧光明；見一切佛智慧光明；見一切眾生死此生彼智慧光明；開悟一切眾生，悉令正求修多羅法智慧光明；依善知識發菩提心，長養善根智慧光明；示現一切諸佛智慧光明；化一切眾生悉令成熟，安住佛地智慧光明；分別解說不思議法智慧光明；於一切佛神力，住持善巧方便智慧光明；滿足一切波羅蜜智慧光明。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智慧光明；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切佛法無上智慧光明。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可稱量住，一切眾生及聲聞、緣覺不能稱量。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩住實際住，而不受證一切所願，未成滿故，是為第一菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩種如法界等清淨善根，於彼善根無所染著，是為第二菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩解菩薩行猶如變化，一切諸法皆悉寂滅，於諸佛法不生疑惑，是為第三菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩離生死心，於不可說劫修菩薩行，滿一切大願，而不中起厭怠之心，是為第四菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩住一切法，無所依止，皆悉寂滅，而不證涅槃，一切智道未成滿故，是為第五菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩知一切劫非劫，而實說一切劫，是為第六菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩知一切法非行，而不捨道行正求佛法，是為第七菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩解心是三界，心是三世，了知彼心無量無邊，是為第八菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩為一眾生故，於不可說劫修菩薩行，欲令安住一切智地；如一眾生，一切眾生亦復如是，不生厭心，是為第九菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩雖具足滿菩薩諸行，而不取正覺，何以故？菩薩摩訶薩作如是念：『我不受正覺故行菩薩行，於無量劫中無量眾生，悉令安住無上菩提。』是為第十菩薩住不可稱量。若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切佛法無上大智不可稱量住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可稱量住，一切眾生及聲聞、緣覺不能稱量。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩住實際住，而不受證一切所願，未成滿故，是為第一菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩種如法界等清淨善根，於彼善根無所染著，是為第二菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩解菩薩行猶如變化，一切諸法皆悉寂滅，於諸佛法不生疑惑，是為第三菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩離生死心，於不可說劫修菩薩行，滿一切大願，而不中起厭怠之心，是為第四菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩住一切法，無所依止，皆悉寂滅，而不證涅槃，一切智道未成滿故，是為第五菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩知一切劫非劫，而實說一切劫，是為第六菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩知一切法非行，而不捨道行正求佛法，是為第七菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩解心是三界，心是三世，了知彼心無量無邊，是為第八菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩為一眾生故，於不可說劫修菩薩行，欲令安住一切智地；如一眾生，一切眾生亦復如是，不生厭心，是為第九菩薩住不可稱量。菩薩摩訶薩雖具足滿菩薩諸行，而不取正覺，何以故？菩薩摩訶薩作如是念：『我不受正覺故行菩薩行，於無量劫中無量眾生，悉令安住無上菩提。』是為第十菩薩住不可稱量。若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切佛法無上大智不可稱量住。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無懈怠心。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩作如是念：我降伏一切魔及其眷屬，發無懈怠心；如法調伏一切外道，發無懈怠心；說深妙法，令一切眾生皆悉歡喜，發無懈怠心；滿足一切法界等諸波羅蜜，發無懈怠心；令一切眾生積集成滿一切功德藏，發無懈怠心；一切如來無上菩提，彌廣大事甚難成滿，我當修菩薩行具足成就，發無懈怠心；以無上法教化調伏一切眾生，悉令成熟，發無懈怠心；於一切世界種種異色無量莊嚴成就正覺，發無懈怠心。菩薩摩訶薩發如是心：我修菩薩行時，若有眾生來求我身，或求手、足、耳、鼻、血、肉、骨、髓、妻、子、象、馬、國土，如是等類皆悉能捨，乃至不生一念悔心，悉能惠施饒益安樂一切眾生，不求果報，大慈悲心，以為上首，發無懈怠心。菩薩摩訶薩作如是念：於一念中，三世一切佛、一切佛法、一切眾生、一切剎、一切世界、一切空界、一切法界、一切施設語界、一切寂滅涅槃界，如是等一切諸法，以一念相應慧，悉別相覺知；明了修，分別修，知智斷證，於一切法不取虛妄，無一無異、無所分別、無所修習，無境界無所有；無二智慧，覺一切二；無相智慧，覺一切相；無劫智慧，覺一切劫；無異智慧，覺一切異；光明智慧，覺一切世間光明界；趣智慧，覺一切世界；非世智慧，覺一切世；眾生地智慧，覺一切眾生界；無著智慧，究竟無著行；無堅固智慧，覺一切堅固；無染智慧，覺一切煩惱；無盡際智慧，覺一切盡；法界等智慧，於一切世界示現其身；離一切言音智慧，出生一切微妙言音；一性智慧，說無性法；一境智慧，示現種種諸異境界；覺不可說諸法智慧，示現無量大自在神變；覺一切地智慧，顯現大自在神變；一切智自在神變，教化成熟一切眾生，發無懈怠心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發無懈怠心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上無懈怠法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無懈怠心。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩作如是念：我降伏一切魔及其眷屬，發無懈怠心；如法調伏一切外道，發無懈怠心；說深妙法，令一切眾生皆悉歡喜，發無懈怠心；滿足一切法界等諸波羅蜜，發無懈怠心；令一切眾生積集成滿一切功德藏，發無懈怠心；一切如來無上菩提，彌廣大事甚難成滿，我當修菩薩行具足成就，發無懈怠心；以無上法教化調伏一切眾生，悉令成熟，發無懈怠心；於一切世界種種異色無量莊嚴成就正覺，發無懈怠心。菩薩摩訶薩發如是心：我修菩薩行時，若有眾生來求我身，或求手、足、耳、鼻、血、肉、骨、髓、妻、子、象、馬、國土，如是等類皆悉能捨，乃至不生一念悔心，悉能惠施饒益安樂一切眾生，不求果報，大慈悲心，以為上首，發無懈怠心。菩薩摩訶薩作如是念：於一念中，三世一切佛、一切佛法、一切眾生、一切剎、一切世界、一切空界、一切法界、一切施設語界、一切寂滅涅槃界，如是等一切諸法，以一念相應慧，悉別相覺知；明了修，分別修，知智斷證，於一切法不取虛妄，無一無異、無所分別、無所修習，無境界無所有；無二智慧，覺一切二；無相智慧，覺一切相；無劫智慧，覺一切劫；無異智慧，覺一切異；光明智慧，覺一切世間光明界；趣智慧，覺一切世界；非世智慧，覺一切世；眾生地智慧，覺一切眾生界；無著智慧，究竟無著行；無堅固智慧，覺一切堅固；無染智慧，覺一切煩惱；無盡際智慧，覺一切盡；法界等智慧，於一切世界示現其身；離一切言音智慧，出生一切微妙言音；一性智慧，說無性法；一境智慧，示現種種諸異境界；覺不可說諸法智慧，示現無量大自在神變；覺一切地智慧，顯現大自在神變；一切智自在神變，教化成熟一切眾生，發無懈怠心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發無懈怠心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上無懈怠法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種須彌山王正直之心。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩常修正念一切智法，是為第一決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩觀察一切法空，一切法無所有，是為第二決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩於無量無數劫，行菩薩行，以一切具足白淨法發心，決定了知如來無量智法，趣向積聚諸白淨法，是為第三決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩為一切佛法，等心恭敬供養諸善知識，不起疑心，不求利養，又復遠離盜法之心，但起無上恭敬供養一切施心，是為第四決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩，若一切眾生訶責罵辱，生一切苦，乃至奪命，菩薩摩訶薩不因此故捨菩提心；心亦不散，不生恚心，於一切眾生不捨大悲莊嚴，長養大悲。何以故？菩薩摩訶薩成就一切法如如捨故；決定了知如來大忍法故；是為第五決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩成就增上功德天，增上功德人，增上功德色，增上功德力，增上眷屬，增上欲，增上王法，增上自在，增上智慧；彼菩薩不著味樂，不著欲樂，不著財樂，不著眷屬樂；但專求正法諦，滿正法諦，辨正法，究竟正法；向正法燈明，向正法救護，向正法歸依，向正法道，向正法義，樂求正法，樂住寂靜法，菩薩摩訶薩雖成就如是一切快樂，而悉遠離眾魔境界。何以故？菩薩摩訶薩於過去世，發如是心，令一切眾生皆悉遠離眾魔境界，住佛境界，是為第六決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩勤修精進，正求阿耨多羅三藐三菩提，於阿僧祇劫修菩薩行；猶謂：『我今初發阿耨多羅三藐三菩提，心亦不驚、不怖不畏，行菩薩行，雖能速成正覺，為化眾生故，於無量劫修菩薩行。』是為第七決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩知一切眾生難伏難度，不知恩，不知報恩，為彼眾生故，發大莊嚴而自莊嚴，欲令一切眾生心得自在，隨意境界不生惡心，不於他所生煩惱心，是為第八決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩作如是念：『我不依他發菩提心，修菩薩行，都無有人助我修習菩薩之行，但我一身盡未來際劫修菩薩苦行；積集一切諸佛正法，成阿耨多羅三藐三菩提；身自清淨，亦令一切眾生清淨；自知境界，知他境界；我當悉同三世諸佛境界。』是為第九決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩如是知見，無有一法修菩薩行，無有一法滿菩薩行，無有一法調伏眾生，無有一法化度眾生；不見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種須彌山王正直之心。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩常修正念一切智法，是為第一決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩觀察一切法空，一切法無所有，是為第二決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩於無量無數劫，行菩薩行，以一切具足白淨法發心，決定了知如來無量智法，趣向積聚諸白淨法，是為第三決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩為一切佛法，等心恭敬供養諸善知識，不起疑心，不求利養，又復遠離盜法之心，但起無上恭敬供養一切施心，是為第四決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩，若一切眾生訶責罵辱，生一切苦，乃至奪命，菩薩摩訶薩不因此故捨菩提心；心亦不散，不生恚心，於一切眾生不捨大悲莊嚴，長養大悲。何以故？菩薩摩訶薩成就一切法如如捨故；決定了知如來大忍法故；是為第五決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩成就增上功德天，增上功德人，增上功德色，增上功德力，增上眷屬，增上欲，增上王法，增上自在，增上智慧；彼菩薩不著味樂，不著欲樂，不著財樂，不著眷屬樂；但專求正法諦，滿正法諦，辨正法，究竟正法；向正法燈明，向正法救護，向正法歸依，向正法道，向正法義，樂求正法，樂住寂靜法，菩薩摩訶薩雖成就如是一切快樂，而悉遠離眾魔境界。何以故？菩薩摩訶薩於過去世，發如是心，令一切眾生皆悉遠離眾魔境界，住佛境界，是為第六決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩勤修精進，正求阿耨多羅三藐三菩提，於阿僧祇劫修菩薩行；猶謂：『我今初發阿耨多羅三藐三菩提，心亦不驚、不怖不畏，行菩薩行，雖能速成正覺，為化眾生故，於無量劫修菩薩行。』是為第七決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩知一切眾生難伏難度，不知恩，不知報恩，為彼眾生故，發大莊嚴而自莊嚴，欲令一切眾生心得自在，隨意境界不生惡心，不於他所生煩惱心，是為第八決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩作如是念：『我不依他發菩提心，修菩薩行，都無有人助我修習菩薩之行，但我一身盡未來際劫修菩薩苦行；積集一切諸佛正法，成阿耨多羅三藐三菩提；身自清淨，亦令一切眾生清淨；自知境界，知他境界；我當悉同三世諸佛境界。』是為第九決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。菩薩摩訶薩如是知見，無有一法修菩薩行，無有一法滿菩薩行，無有一法調伏眾生，無有一法化度眾生；不見

有法恭敬供養一切諸佛，不見有法過去成阿耨多羅三藐三菩提，不見有法未來成阿耨多羅三藐三菩提，不見有法現在成阿耨多羅三藐三菩提；無有一法過去說法，未來說法，現在說法，無有一法能說；法者亦無法可說，而菩薩摩訶薩不捨阿耨多羅三藐三菩提大願之心。何以故？菩薩摩訶薩如是出生阿耨多羅三藐三菩提，深入一切甚深諸法，行無所有行，而此菩薩摩訶薩，修習積聚善業善根，清淨一切諸對治法，智慧成滿，於念念中悉能積集長養一切諸善根法；若一切法無所有者，我有何義求無上道？是故不生恐怖驚畏之心，是為第十決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種須彌山王正直之心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上智慧，須彌山王正直之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法恭敬供養一切諸佛，不見有法過去成阿耨多羅三藐三菩提，不見有法未來成阿耨多羅三藐三菩提，不見有法現在成阿耨多羅三藐三菩提；無有一法過去說法，未來說法，現在說法，無有一法能說；法者亦無法可說，而菩薩摩訶薩不捨阿耨多羅三藐三菩提大願之心。何以故？菩薩摩訶薩如是出生阿耨多羅三藐三菩提，深入一切甚深諸法，行無所有行，而此菩薩摩訶薩，修習積聚善業善根，清淨一切諸對治法，智慧成滿，於念念中悉能積集長養一切諸善根法；若一切法無所有者，我有何義求無上道？是故不生恐怖驚畏之心，是為第十決定阿耨多羅三藐三菩提，須彌山王正直之心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種須彌山王正直之心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得一切諸佛無上智慧，須彌山王正直之心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。何等為十？所謂：入無量一切眾生界，是為第一深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩入一切世界，不取虛妄，是為第二深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知一切虛空界等，入十方一切世界無所障礙，是為第三深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩善入法界、入無礙、入不斷、入不常、入無量、入不生、入不滅、入知一切，是為第四深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於過去、未來、現在諸佛、菩薩、法師、聲聞、緣覺及一切眾生，所種善根；過去諸佛已成無上菩提善根，未來諸佛當成無上菩提善根，現在諸佛今成無上菩提善根，過去諸佛說法教化調伏成熟眾生善根，未來諸佛說法教化調伏成熟眾生善根，現在諸佛說法教化調伏成熟眾生善根；菩薩摩訶薩皆悉隨喜，長養積集如是等一切善根，心無厭足，是為第五深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於念念中入過去世，觀察不可說劫；於一劫中，或百億佛出興于世，或千億佛、百千億佛、無量佛、阿僧祇佛、不可思議佛、不可稱量佛、無分齊佛、無邊際佛、不可說不可說佛、算數譬諭所不及佛，出興于世；彼諸如來及其眷屬菩薩大眾，諸聲聞僧，說法教化，壽命住持，種種法住，如一劫中，一切諸劫亦復如是；若無佛劫中有諸眾生，為阿耨多羅三藐三菩提所種善根，亦悉了知；又覩眾生，種見佛善根得值未來無量諸佛；如是觀察，過去一切劫而無厭足，是為第六深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩入未來世觀察一切劫，知劫有佛，知劫無佛，知彼諸劫各有幾佛出興于世；世界如來名號何等，又知所度眾生多少，亦知如來壽命長短；如是入未來世一切諸劫，分別了知而無厭足，是為第七深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩入現在世，觀察十方一切世界；無量無邊不可說不可說諸世界中，一切如來捨家學道，往詣道場，菩提樹下藉菩提草，結跏趺坐，降魔官屬，成阿耨多羅三藐三菩提已；起入城邑，昇天宮殿，說微妙法，轉正法輪，調伏教化無量眾生；現如來無量自在神力，付屬阿耨多羅三藐三菩提，乃至捨壽入無餘涅槃；如來滅後，大眾普會，結集經藏，護持正法，令久住世；為舍利故，起無量塔，種種莊嚴，恭敬供養；又化眾生，令見諸佛，聽受正法，憶念護持，智慧觀察，長養勝趣，深心充滿無量法界；於一切佛法而無錯謬。何以故？菩薩摩訶薩知一切如來皆悉如夢，而能往詣一切佛所，恭敬供養，不著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。何等為十？所謂：入無量一切眾生界，是為第一深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩入一切世界，不取虛妄，是為第二深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩知一切虛空界等，入十方一切世界無所障礙，是為第三深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩善入法界、入無礙、入不斷、入不常、入無量、入不生、入不滅、入知一切，是為第四深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於過去、未來、現在諸佛、菩薩、法師、聲聞、緣覺及一切眾生，所種善根；過去諸佛已成無上菩提善根，未來諸佛當成無上菩提善根，現在諸佛今成無上菩提善根，過去諸佛說法教化調伏成熟眾生善根，未來諸佛說法教化調伏成熟眾生善根，現在諸佛說法教化調伏成熟眾生善根；菩薩摩訶薩皆悉隨喜，長養積集如是等一切善根，心無厭足，是為第五深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於念念中入過去世，觀察不可說劫；於一劫中，或百億佛出興于世，或千億佛、百千億佛、無量佛、阿僧祇佛、不可思議佛、不可稱量佛、無分齊佛、無邊際佛、不可說不可說佛、算數譬諭所不及佛，出興于世；彼諸如來及其眷屬菩薩大眾，諸聲聞僧，說法教化，壽命住持，種種法住，如一劫中，一切諸劫亦復如是；若無佛劫中有諸眾生，為阿耨多羅三藐三菩提所種善根，亦悉了知；又覩眾生，種見佛善根得值未來無量諸佛；如是觀察，過去一切劫而無厭足，是為第六深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩入未來世觀察一切劫，知劫有佛，知劫無佛，知彼諸劫各有幾佛出興于世；世界如來名號何等，又知所度眾生多少，亦知如來壽命長短；如是入未來世一切諸劫，分別了知而無厭足，是為第七深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩入現在世，觀察十方一切世界；無量無邊不可說不可說諸世界中，一切如來捨家學道，往詣道場，菩提樹下藉菩提草，結跏趺坐，降魔官屬，成阿耨多羅三藐三菩提已；起入城邑，昇天宮殿，說微妙法，轉正法輪，調伏教化無量眾生；現如來無量自在神力，付屬阿耨多羅三藐三菩提，乃至捨壽入無餘涅槃；如來滅後，大眾普會，結集經藏，護持正法，令久住世；為舍利故，起無量塔，種種莊嚴，恭敬供養；又化眾生，令見諸佛，聽受正法，憶念護持，智慧觀察，長養勝趣，深心充滿無量法界；於一切佛法而無錯謬。何以故？菩薩摩訶薩知一切如來皆悉如夢，而能往詣一切佛所，恭敬供養，不著

自身、不著佛身、不著世界、不著大眾、不著聞法、不著諸劫，見佛聞法；觀察世界，解一切劫而無厭足，是為第八深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於不可說不可說劫，恭敬供養無量諸佛；於一一劫中，恭敬供養不可說不可說佛；示現沒此生彼，以出三界；眾供養具，供養諸佛、菩薩、大眾及聲聞僧；諸佛滅後以無上供具，供養舍利；廣行大施，滿足一切眾生意願，所行大施不可思議；不求果報，為哀愍饒益攝取眾生，於不可說不可說劫，恭敬供養一切諸佛；護持正法，化度眾生，成阿耨多羅三藐三菩提而無厭足，是為第九深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於一切佛所，一切菩薩所，一切法師所，一向專求教菩薩法、菩薩威儀、菩薩隨順法、菩薩清淨法、菩薩長養法、菩薩調伏法、菩薩平等法、菩薩出生道，受持菩薩陀羅尼門；攝取一切眾生而為說法，調伏成熟，令不可說不可說眾生，發一切智心，得不退轉，住阿耨多羅三藐三菩提；隨順修習一切佛法，教化眾生而無厭足，是為第十深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身、不著佛身、不著世界、不著大眾、不著聞法、不著諸劫，見佛聞法；觀察世界，解一切劫而無厭足，是為第八深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於不可說不可說劫，恭敬供養無量諸佛；於一一劫中，恭敬供養不可說不可說佛；示現沒此生彼，以出三界；眾供養具，供養諸佛、菩薩、大眾及聲聞僧；諸佛滅後以無上供具，供養舍利；廣行大施，滿足一切眾生意願，所行大施不可思議；不求果報，為哀愍饒益攝取眾生，於不可說不可說劫，恭敬供養一切諸佛；護持正法，化度眾生，成阿耨多羅三藐三菩提而無厭足，是為第九深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩於一切佛所，一切菩薩所，一切法師所，一向專求教菩薩法、菩薩威儀、菩薩隨順法、菩薩清淨法、菩薩長養法、菩薩調伏法、菩薩平等法、菩薩出生道，受持菩薩陀羅尼門；攝取一切眾生而為說法，調伏成熟，令不可說不可說眾生，發一切智心，得不退轉，住阿耨多羅三藐三菩提；隨順修習一切佛法，教化眾生而無厭足，是為第十深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深入智慧大海，成阿耨多羅三藐三菩提；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧大海。