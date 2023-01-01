大方廣佛華嚴經卷第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十七

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

離世間品第三十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三之二

「佛子！菩薩摩訶薩有十種戒。何等為十？所謂：不壞菩提心戒；離聲聞、緣覺地戒；饒益觀察一切眾生戒；令一切眾生住佛法戒；一切菩薩學戒戒；一切無所有戒；一切善根迴向菩提戒；不著一切如來身戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種戒。何等為十？所謂：不壞菩提心戒；離聲聞、緣覺地戒；饒益觀察一切眾生戒；令一切眾生住佛法戒；一切菩薩學戒戒；一切無所有戒；一切善根迴向菩提戒；不著一切如來身戒。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種自知受記法，令彼菩薩自知受記。何等為十？所謂：一向發菩提心菩薩受記；不厭菩薩行菩薩受記；於一切劫修諸苦行菩薩受記；隨順一切佛法菩薩受記；於一切如來所說決定信向菩薩受記；具足修習一切善根菩薩受記；令一切眾生安住菩提菩薩受記；於一切善知識和合隨順菩薩受記；於一切善知識生如來想菩薩受記；守護菩提本願菩薩受記。佛子！是為菩薩摩訶薩十種自知受記法，令彼菩薩自知受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種自知受記法，令彼菩薩自知受記。何等為十？所謂：一向發菩提心菩薩受記；不厭菩薩行菩薩受記；於一切劫修諸苦行菩薩受記；隨順一切佛法菩薩受記；於一切如來所說決定信向菩薩受記；具足修習一切善根菩薩受記；令一切眾生安住菩提菩薩受記；於一切善知識和合隨順菩薩受記；於一切善知識生如來想菩薩受記；守護菩提本願菩薩受記。佛子！是為菩薩摩訶薩十種自知受記法，令彼菩薩自知受記。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入。何等為十？所謂：入願、入行、入聚、入波羅蜜、入具足、入分別願、入性、入莊嚴剎、入神力自在、入示現出生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入；亦入三世一切菩薩所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入。何等為十？所謂：入願、入行、入聚、入波羅蜜、入具足、入分別願、入性、入莊嚴剎、入神力自在、入示現出生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入；亦入三世一切菩薩所入。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入如來。何等為十？所謂：深入無量無邊諸佛菩提；深入無量無邊轉淨法輪；深入無量無邊諸方便法；深入無量無邊微妙音聲；深入無量無邊調伏眾生；深入無量無邊神力自在；深入無量無邊種種異身；深入無量無邊三昧；深入無量無邊力無所畏；深入無量無邊示現涅槃。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深入如來；此十種深入法，三世諸佛悉亦共入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入如來。何等為十？所謂：深入無量無邊諸佛菩提；深入無量無邊轉淨法輪；深入無量無邊諸方便法；深入無量無邊微妙音聲；深入無量無邊調伏眾生；深入無量無邊神力自在；深入無量無邊種種異身；深入無量無邊三昧；深入無量無邊力無所畏；深入無量無邊示現涅槃。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深入如來；此十種深入法，三世諸佛悉亦共入。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入眾生心行。何等為十？所謂：入過去一切眾生心行；入未來一切眾生心行；入現在一切眾生心行；入一切眾生諸善根行；入一切眾生不善根行；入一切眾生心心所行；入一切眾生諸根行；入一切眾生種性行；入一切眾生煩惱使習氣行；入一切眾生時、非時調伏行。佛子！是為十種入眾生心行；因是十種入眾生心行，則能普入一切眾生心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入眾生心行。何等為十？所謂：入過去一切眾生心行；入未來一切眾生心行；入現在一切眾生心行；入一切眾生諸善根行；入一切眾生不善根行；入一切眾生心心所行；入一切眾生諸根行；入一切眾生種性行；入一切眾生煩惱使習氣行；入一切眾生時、非時調伏行。佛子！是為十種入眾生心行；因是十種入眾生心行，則能普入一切眾生心行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入世界。何等為十？所謂：入不淨世界、入清淨世界、入小世界、入中世界、入微塵世界、入微細世界、入伏世界、入仰世界、入有佛世界、入無佛世界。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入世界；因此十種入世界，則能普入一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入世界。何等為十？所謂：入不淨世界、入清淨世界、入小世界、入中世界、入微塵世界、入微細世界、入伏世界、入仰世界、入有佛世界、入無佛世界。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入世界；因此十種入世界，則能普入一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入劫。何等為十？所謂：入過去劫、入未來劫、入現在劫、入可數劫、入不可數劫、入可數不可數劫、入不可數可數劫、入一切劫非劫、入非劫一切劫、入一切劫即是一念。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入劫；因此十種入劫，則能普入一切諸劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入劫。何等為十？所謂：入過去劫、入未來劫、入現在劫、入可數劫、入不可數劫、入可數不可數劫、入不可數可數劫、入一切劫非劫、入非劫一切劫、入一切劫即是一念。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入劫；因此十種入劫，則能普入一切諸劫。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種說三世。何等為十？所謂：過去世說過去世；過去世說未來世；過去世說現在世；未來世說過去世；未來世說現在世；未來世說無盡；現在世說未來世；現在世說過去世；現在世說平等；現在世說三世即一念。佛子！是為菩薩摩訶薩十種說三世；因此十種說三世，則能普說一切三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種說三世。何等為十？所謂：過去世說過去世；過去世說未來世；過去世說現在世；未來世說過去世；未來世說現在世；未來世說無盡；現在世說未來世；現在世說過去世；現在世說平等；現在世說三世即一念。佛子！是為菩薩摩訶薩十種說三世；因此十種說三世，則能普說一切三世。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入三世間。何等為十？所謂：入世間、入語言道、入性、入施設、入想、入名字、入語言、入無盡、入離欲、入寂滅。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入三世間；因此十種入三世間，則能普入一切三世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入三世間。何等為十？所謂：入世間、入語言道、入性、入施設、入想、入名字、入語言、入無盡、入離欲、入寂滅。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入三世間；因此十種入三世間，則能普入一切三世間。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種捨離憂惱，心無厭悔。何等為十？所謂：供養一切佛，捨離憂惱，心無厭悔；親近一切善知識，捨離憂惱，心無厭悔；專求一切法，捨離憂惱，心無厭悔；常聞正法，捨離憂惱，心無厭悔；常說正法，捨離憂惱，心無厭悔；教化調伏一切眾生，捨離憂惱，心無厭悔；令一切眾生安住佛道，捨離憂惱，心無厭悔；於一一世界中，行不可說不可說菩薩行，捨離憂惱，心無厭悔；遊行一切世界，教化眾生，捨離憂惱，心無厭悔；出生一切佛法，捨離憂惱，心無厭悔。佛子！是為菩薩摩訶薩十種捨離憂惱，心無厭悔；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上智慧，永離厭悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種捨離憂惱，心無厭悔。何等為十？所謂：供養一切佛，捨離憂惱，心無厭悔；親近一切善知識，捨離憂惱，心無厭悔；專求一切法，捨離憂惱，心無厭悔；常聞正法，捨離憂惱，心無厭悔；常說正法，捨離憂惱，心無厭悔；教化調伏一切眾生，捨離憂惱，心無厭悔；令一切眾生安住佛道，捨離憂惱，心無厭悔；於一一世界中，行不可說不可說菩薩行，捨離憂惱，心無厭悔；遊行一切世界，教化眾生，捨離憂惱，心無厭悔；出生一切佛法，捨離憂惱，心無厭悔。佛子！是為菩薩摩訶薩十種捨離憂惱，心無厭悔；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上智慧，永離厭悔。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可壞智。何等為十？所謂：知眾生智不可壞；知諸根智不可壞；知受生智不可壞；知世界智不可壞；知法界智不可壞；知佛智不可壞；知法智不可壞；知僧智不可壞；知三世智不可壞；知一切語言道智不可壞。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不可壞智；若菩薩摩訶薩安住此智，則得如來無上不可壞智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可壞智。何等為十？所謂：知眾生智不可壞；知諸根智不可壞；知受生智不可壞；知世界智不可壞；知法界智不可壞；知佛智不可壞；知法智不可壞；知僧智不可壞；知三世智不可壞；知一切語言道智不可壞。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不可壞智；若菩薩摩訶薩安住此智，則得如來無上不可壞智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種陀羅尼。何等為十？所謂：聞持陀羅尼，不忘一切法故；持正法陀羅尼，巧方便分別一切法如實故；不生一切法陀羅尼，覺一切法無自性故；法明陀羅尼，普照不可思議諸佛法故；三昧陀羅尼，於現在一切佛所，聞法不亂故；音聲圓滿陀羅尼，究竟解了不可思議語言法故；三世陀羅尼，分別說一切三世佛不思議法故；種種辯才陀羅尼，分別解說無量無邊諸佛法故；出生無礙耳陀羅尼，不可說佛所說諸法，悉能聞故；持一切佛法陀羅尼，安住如來十力無畏故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種陀羅尼；若菩薩摩訶薩欲得此法，應勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種陀羅尼。何等為十？所謂：聞持陀羅尼，不忘一切法故；持正法陀羅尼，巧方便分別一切法如實故；不生一切法陀羅尼，覺一切法無自性故；法明陀羅尼，普照不可思議諸佛法故；三昧陀羅尼，於現在一切佛所，聞法不亂故；音聲圓滿陀羅尼，究竟解了不可思議語言法故；三世陀羅尼，分別說一切三世佛不思議法故；種種辯才陀羅尼，分別解說無量無邊諸佛法故；出生無礙耳陀羅尼，不可說佛所說諸法，悉能聞故；持一切佛法陀羅尼，安住如來十力無畏故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種陀羅尼；若菩薩摩訶薩欲得此法，應勤修學。

「佛子！菩薩摩訶薩知分別說十種佛。何等為十？所謂：正覺佛、願佛、業報佛、住持佛、化佛、法界佛、心佛、三昧佛、性佛、如意佛。佛子！是為菩薩摩訶薩知分別說十種佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩知分別說十種佛。何等為十？所謂：正覺佛、願佛、業報佛、住持佛、化佛、法界佛、心佛、三昧佛、性佛、如意佛。佛子！是為菩薩摩訶薩知分別說十種佛。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發普賢心。何等為十？所謂：發大慈心，救護一切眾生故；發大悲心，代一切眾生受一切苦毒故；發一切施為首心，悉捨一切諸所有故；發正念一切智為首心，樂求一切佛法故；發功德莊嚴心，學一切菩薩諸行故；發金剛心，一切受生不忘失故；發大海心，一切白淨法悉流入故；發須彌山王心，一切誹謗苦言悉堪忍故；發安隱心，施一切眾生無畏故；發究竟般若波羅蜜到彼岸心，巧分別一切法無所有故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發普賢心；若菩薩摩訶薩安住此心，以少方便，則具足普賢巧方便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發普賢心。何等為十？所謂：發大慈心，救護一切眾生故；發大悲心，代一切眾生受一切苦毒故；發一切施為首心，悉捨一切諸所有故；發正念一切智為首心，樂求一切佛法故；發功德莊嚴心，學一切菩薩諸行故；發金剛心，一切受生不忘失故；發大海心，一切白淨法悉流入故；發須彌山王心，一切誹謗苦言悉堪忍故；發安隱心，施一切眾生無畏故；發究竟般若波羅蜜到彼岸心，巧分別一切法無所有故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發普賢心；若菩薩摩訶薩安住此心，以少方便，則具足普賢巧方便智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種普賢願行法。何等為十？所謂：盡未來劫行菩薩行普賢願行法；恭敬供養未來一切佛普賢願行法；立一切眾生於普賢菩薩願行普賢願行法；積集一切善根普賢願行法；入一切波羅蜜普賢願行法；滿足一切菩薩願行普賢願行法；莊嚴一切世界普賢願行法；往生一切佛所普賢願行法；善巧方便，求一切法普賢願行法；於一切十方佛剎，成無上菩提普賢願行法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種普賢願行法；若菩薩摩訶薩修此願行，疾得具足普賢願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種普賢願行法。何等為十？所謂：盡未來劫行菩薩行普賢願行法；恭敬供養未來一切佛普賢願行法；立一切眾生於普賢菩薩願行普賢願行法；積集一切善根普賢願行法；入一切波羅蜜普賢願行法；滿足一切菩薩願行普賢願行法；莊嚴一切世界普賢願行法；往生一切佛所普賢願行法；善巧方便，求一切法普賢願行法；於一切十方佛剎，成無上菩提普賢願行法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種普賢願行法；若菩薩摩訶薩修此願行，疾得具足普賢願行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種大悲，常觀眾生。何等為十？所謂：觀察眾生無所歸依而起大悲；觀察眾生隨逐邪道而起大悲；觀察眾生貧無善根而起大悲；觀察眾生長寢生死而起大悲；觀察眾生行不善法而起大悲；觀察眾生欲縛所縛而起大悲；觀察眾生在生死海而起大悲；觀察眾生久遠長病而起大悲；觀察眾生無欲善法而起大悲；觀察眾生失諸佛法而起大悲。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大悲，常觀眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種大悲，常觀眾生。何等為十？所謂：觀察眾生無所歸依而起大悲；觀察眾生隨逐邪道而起大悲；觀察眾生貧無善根而起大悲；觀察眾生長寢生死而起大悲；觀察眾生行不善法而起大悲；觀察眾生欲縛所縛而起大悲；觀察眾生在生死海而起大悲；觀察眾生久遠長病而起大悲；觀察眾生無欲善法而起大悲；觀察眾生失諸佛法而起大悲。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大悲，常觀眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發菩提心因緣。何等為十？所謂：教化成熟一切眾生，發菩提心因緣；除滅一切眾生苦，發菩提心因緣；與一切眾生種種快樂，發菩提心因緣；除滅一切眾生愚闇，發菩提心因緣；與一切眾生佛智，發菩提心因緣；恭敬供養一切諸佛，發菩提心因緣；隨如來教，令佛歡喜，發菩提心因緣；見佛色身相好，發菩提心因緣；入一切佛智，發菩提心因緣；顯現佛力無畏，發菩提心因緣。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發菩提心因緣。若菩薩摩訶薩發菩提心，應當恭敬供養，親近善知識，何以故？欲速覺一切智故。彼菩薩摩訶薩恭敬供養，親近善知識，起十種心。何等為十？所謂：於善知識起給侍心、不違心、隨順心、歡喜心、不求利心、一向心、同善根心、同願心、如來心、同滿行心。佛子！是為菩薩摩訶薩於善知識起十種心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發菩提心因緣。何等為十？所謂：教化成熟一切眾生，發菩提心因緣；除滅一切眾生苦，發菩提心因緣；與一切眾生種種快樂，發菩提心因緣；除滅一切眾生愚闇，發菩提心因緣；與一切眾生佛智，發菩提心因緣；恭敬供養一切諸佛，發菩提心因緣；隨如來教，令佛歡喜，發菩提心因緣；見佛色身相好，發菩提心因緣；入一切佛智，發菩提心因緣；顯現佛力無畏，發菩提心因緣。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發菩提心因緣。若菩薩摩訶薩發菩提心，應當恭敬供養，親近善知識，何以故？欲速覺一切智故。彼菩薩摩訶薩恭敬供養，親近善知識，起十種心。何等為十？所謂：於善知識起給侍心、不違心、隨順心、歡喜心、不求利心、一向心、同善根心、同願心、如來心、同滿行心。佛子！是為菩薩摩訶薩於善知識起十種心。

「佛子！若菩薩摩訶薩發如是十種心，則得十種清淨。何等為十？所謂：正直心清淨，究竟不失故；色身清淨，隨所應化，無不見故；音聲圓滿清淨，究竟一切語言法故；辯才清淨，巧方便說不可思議諸佛法故；智慧清淨，除滅一切愚癡闇故；受生清淨，具足菩薩自在力故；眷屬清淨，成就過去同行眾生諸善根故；果報清淨，除滅一切業障故；諸願清淨，同一切菩薩故；諸行清淨，究竟普賢菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩摩訶薩發如是十種心，則得十種清淨。何等為十？所謂：正直心清淨，究竟不失故；色身清淨，隨所應化，無不見故；音聲圓滿清淨，究竟一切語言法故；辯才清淨，巧方便說不可思議諸佛法故；智慧清淨，除滅一切愚癡闇故；受生清淨，具足菩薩自在力故；眷屬清淨，成就過去同行眾生諸善根故；果報清淨，除滅一切業障故；諸願清淨，同一切菩薩故；諸行清淨，究竟普賢菩薩行故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種清淨

「佛子！菩薩摩訶薩有十種波羅蜜。何等為十？所謂：檀波羅蜜，捨一切有故；尸波羅蜜，淨佛戒故；羼提波羅蜜，具足佛忍故；精進波羅蜜，於一切時不退轉故；禪波羅蜜，正念不亂故；般若波羅蜜，觀一切法悉如如故；智波羅蜜，深入佛力故；願波羅蜜，普賢菩薩願行滿故；神力波羅蜜，示現一切神通力故；法波羅蜜，攝取一切法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種波羅蜜；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上究竟智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種波羅蜜。何等為十？所謂：檀波羅蜜，捨一切有故；尸波羅蜜，淨佛戒故；羼提波羅蜜，具足佛忍故；精進波羅蜜，於一切時不退轉故；禪波羅蜜，正念不亂故；般若波羅蜜，觀一切法悉如如故；智波羅蜜，深入佛力故；願波羅蜜，普賢菩薩願行滿故；神力波羅蜜，示現一切神通力故；法波羅蜜，攝取一切法故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種波羅蜜；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上究竟智波羅蜜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種隨順覺知。何等為十？所謂：隨順覺知一切世界；隨順覺知一切眾生不可思議；隨順覺知一切諸法不一不異；隨順覺知一切法界；隨順覺知一切虛空界；隨順覺知一切世界入過去世；隨順覺知一切世界入未來世；隨順覺知一切世界入現在世；隨順覺知一切如來，於一念中具足願行；隨順覺知三世諸佛，悉同一行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種隨順覺知；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切法，自在普照，隨意滿願；於一念中，覺無上道，一切佛法，悉現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種隨順覺知。何等為十？所謂：隨順覺知一切世界；隨順覺知一切眾生不可思議；隨順覺知一切諸法不一不異；隨順覺知一切法界；隨順覺知一切虛空界；隨順覺知一切世界入過去世；隨順覺知一切世界入未來世；隨順覺知一切世界入現在世；隨順覺知一切如來，於一念中具足願行；隨順覺知三世諸佛，悉同一行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種隨順覺知；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切法，自在普照，隨意滿願；於一念中，覺無上道，一切佛法，悉現在前。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種決定智。何等為十？所謂：決定了知一切諸法於一念中；決定了知一切諸法以無礙智；決定了知一切眾生心心所行；決定了知一切眾生皆悉同根；決定了知一切眾生煩惱、習氣諸行；決定了知一切眾生諸心使行；決定了知一切眾生善不善行；決定了知一切菩薩願行；決定了知神力自在，變化住持；決定了知一切如來成就十力。佛子！是為菩薩摩訶薩十種決定智；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸法巧妙方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種決定智。何等為十？所謂：決定了知一切諸法於一念中；決定了知一切諸法以無礙智；決定了知一切眾生心心所行；決定了知一切眾生皆悉同根；決定了知一切眾生煩惱、習氣諸行；決定了知一切眾生諸心使行；決定了知一切眾生善不善行；決定了知一切菩薩願行；決定了知神力自在，變化住持；決定了知一切如來成就十力。佛子！是為菩薩摩訶薩十種決定智；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切諸法巧妙方便。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種力。何等為十？所謂：深入一切法力；解一切法，猶如化力；解一切法，猶如幻力；令一切法，入佛法力；於一切法，無染著力；專求一切善妙法力；一向恭敬供養一切善知識力；令一切善根悉究竟得無上智力；深心信解一切佛法不誹謗力；究竟不退一切智心力。佛子！是為菩薩摩訶薩十種力；若菩薩摩訶薩安住此力，則能具足如來無上十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種力。何等為十？所謂：深入一切法力；解一切法，猶如化力；解一切法，猶如幻力；令一切法，入佛法力；於一切法，無染著力；專求一切善妙法力；一向恭敬供養一切善知識力；令一切善根悉究竟得無上智力；深心信解一切佛法不誹謗力；究竟不退一切智心力。佛子！是為菩薩摩訶薩十種力；若菩薩摩訶薩安住此力，則能具足如來無上十力。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等。何等為十？所謂：一切眾生平等；一切法平等；一切佛剎平等；一切佛乘平等；一切善根平等；一切菩提平等；一切願平等；一切波羅蜜平等；一切行平等；一切佛平等。佛子！是為菩薩摩訶薩十種平等；若菩薩摩訶薩住此平等，則具足一切諸佛無上平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等。何等為十？所謂：一切眾生平等；一切法平等；一切佛剎平等；一切佛乘平等；一切善根平等；一切菩提平等；一切願平等；一切波羅蜜平等；一切行平等；一切佛平等。佛子！是為菩薩摩訶薩十種平等；若菩薩摩訶薩住此平等，則具足一切諸佛無上平等。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種方便佛法句。何等為十？所謂：說一切法，言說方便佛法句；一切法如幻；一切法如電；一切法緣起；一切法淨業；一切法文字；一切法實際；一切法無相；一切法真實義；一切法法界。佛子！是為菩薩摩訶薩十種方便佛法句；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上方便一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種方便佛法句。何等為十？所謂：說一切法，言說方便佛法句；一切法如幻；一切法如電；一切法緣起；一切法淨業；一切法文字；一切法實際；一切法無相；一切法真實義；一切法法界。佛子！是為菩薩摩訶薩十種方便佛法句；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上方便一切智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種說法。何等為十？所謂：說甚深法；說勝妙法；說種種莊嚴法；說一切智法；說隨順波羅蜜法；說出生如來力法；分別說三世法；說不退菩薩法；說讚歎一切佛功德法；說一切菩薩行，一切佛平等，一切如來境界法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種說法；若菩薩摩訶薩住此說法，則得如來無上說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種說法。何等為十？所謂：說甚深法；說勝妙法；說種種莊嚴法；說一切智法；說隨順波羅蜜法；說出生如來力法；分別說三世法；說不退菩薩法；說讚歎一切佛功德法；說一切菩薩行，一切佛平等，一切如來境界法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種說法；若菩薩摩訶薩住此說法，則得如來無上說法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種受持。何等為十？所謂：受持一切善根功德；受持一切佛所說法；受持一切譬諭；受持一切方便法門；受持一切出生陀羅尼門；受持一切除疑惑法；受持一切菩薩具足法；受持一切如來所說平等三昧法門；受持一切普照法門；受持一切諸佛自在神力。佛子！是為菩薩摩訶薩十種受持；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上智慧持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種受持。何等為十？所謂：受持一切善根功德；受持一切佛所說法；受持一切譬諭；受持一切方便法門；受持一切出生陀羅尼門；受持一切除疑惑法；受持一切菩薩具足法；受持一切如來所說平等三昧法門；受持一切普照法門；受持一切諸佛自在神力。佛子！是為菩薩摩訶薩十種受持；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上智慧持法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種辯。何等為十？所謂：不虛妄取一切法辯；於一切法無所行辯；於一切法無所著辯；於一切法悉空無辯；於一切法無闇障辯；於一切法佛所持辯；於一切法不由他悟辯；於一切法巧方便說句、味身辯；於一切法說眾生辯；於一切眾生等心觀察，令歡喜辯。佛子！是為菩薩摩訶薩十種辯；若菩薩摩訶薩安住此辯，則得如來無上巧方便辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種辯。何等為十？所謂：不虛妄取一切法辯；於一切法無所行辯；於一切法無所著辯；於一切法悉空無辯；於一切法無闇障辯；於一切法佛所持辯；於一切法不由他悟辯；於一切法巧方便說句、味身辯；於一切法說眾生辯；於一切眾生等心觀察，令歡喜辯。佛子！是為菩薩摩訶薩十種辯；若菩薩摩訶薩安住此辯，則得如來無上巧方便辯。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種勝法。何等為十？所謂：成熟一切眾生勝法；普照一切諸法勝法；修習一切善根、一切行勝法；大乘智慧勝法；具足無著淨戒勝法；一切善根悉迴向菩提勝法；勤修精進不退勝法；降伏一切眾魔勝法；發菩提心，自在遊行勝法；隨時應化，現成菩提勝法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種勝法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上大智勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種勝法。何等為十？所謂：成熟一切眾生勝法；普照一切諸法勝法；修習一切善根、一切行勝法；大乘智慧勝法；具足無著淨戒勝法；一切善根悉迴向菩提勝法；勤修精進不退勝法；降伏一切眾魔勝法；發菩提心，自在遊行勝法；隨時應化，現成菩提勝法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種勝法；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上大智勝法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無著。何等為十？所謂：於一切世界無著；於一切眾生無著；於一切法無著；於一切所作無著；於一切善根無著；於一切生處無著；於一切願無著；於一切行無著；於一切菩薩無著；於一切佛無著。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無著；若菩薩摩訶薩安住此法，則能速轉一切眾想，得清淨無上無所著智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無著。何等為十？所謂：於一切世界無著；於一切眾生無著；於一切法無著；於一切所作無著；於一切善根無著；於一切生處無著；於一切願無著；於一切行無著；於一切菩薩無著；於一切佛無著。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無著；若菩薩摩訶薩安住此法，則能速轉一切眾想，得清淨無上無所著智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等心。何等為十？所謂：長養一切功德平等心；一切語言法平等心；於一切眾生平等心；於一切眾生業報平等心；入一切法平等心；於一切淨穢佛剎平等心；於一切眾生性，若好若醜平等心；於一切行，無所選擇平等心；入一切如來力，無所畏平等心；入一切如來智慧平等心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種平等心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得如來無上平等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等心。何等為十？所謂：長養一切功德平等心；一切語言法平等心；於一切眾生平等心；於一切眾生業報平等心；入一切法平等心；於一切淨穢佛剎平等心；於一切眾生性，若好若醜平等心；於一切行，無所選擇平等心；入一切如來力，無所畏平等心；入一切如來智慧平等心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種平等心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得如來無上平等心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生智慧。何等為十？所謂：入一切眾生性，出生智慧；入一切佛剎，無一無異，出生智慧；入分別十方，一切世界網，出生智慧；入一切俯仰翻覆世界等，出生智慧；巧方便入一切諸法，無一無異，出生智慧；入一切種種異身，出生智慧；入一切世間顛倒惑網，悉無所著，出生智慧；入一切法，究竟一乘，出生智慧；入一切法界，自在神力，出生智慧；入三世一切眾生，諸佛種性，常不斷絕，出生智慧。佛子！是為菩薩摩訶薩十種出生智慧；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無盡法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生智慧。何等為十？所謂：入一切眾生性，出生智慧；入一切佛剎，無一無異，出生智慧；入分別十方，一切世界網，出生智慧；入一切俯仰翻覆世界等，出生智慧；巧方便入一切諸法，無一無異，出生智慧；入一切種種異身，出生智慧；入一切世間顛倒惑網，悉無所著，出生智慧；入一切法，究竟一乘，出生智慧；入一切法界，自在神力，出生智慧；入三世一切眾生，諸佛種性，常不斷絕，出生智慧。佛子！是為菩薩摩訶薩十種出生智慧；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無盡法藏。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種變化。何等為十？所謂：眾生變化、身變化、佛剎變化、供養變化、音聲變化、行願變化、調伏成熟眾生變化、菩提變化、說法變化、住持變化。佛子！是為菩薩摩訶薩十種變化；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切無上化法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種變化。何等為十？所謂：眾生變化、身變化、佛剎變化、供養變化、音聲變化、行願變化、調伏成熟眾生變化、菩提變化、說法變化、住持變化。佛子！是為菩薩摩訶薩十種變化；若菩薩摩訶薩安住此法，則得一切無上化法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種持。何等為十？所謂：佛持、法持、眾生持、業持、願持、行持、境界持、妙持、善持、智持。佛子！是為菩薩摩訶薩十種持；若菩薩摩訶薩安住此持，則於一切法，得自在持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種持。何等為十？所謂：佛持、法持、眾生持、業持、願持、行持、境界持、妙持、善持、智持。佛子！是為菩薩摩訶薩十種持；若菩薩摩訶薩安住此持，則於一切法，得自在持。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種大正希望。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩發如是心：盡未來世，一切諸佛出興于世，我當隨順奉行，悉令歡喜，得大正希望。彼一切如來、應供、等正覺，我當以無上恭敬供養而供養之，得大正希望。恭敬供養彼諸佛已，必當具足誨我正法；聞正法已，三世菩薩，一切諸地所生功德，令我悉得，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：我當於不可說不可說劫，修菩薩行，常不離佛及諸菩薩，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：我當正向菩提，離一切畏，所謂：不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏；如是等畏，我當遠離；休息除滅一切眾魔外道，不能壞我，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：令一切眾生，究竟成就無上菩提，安住菩提；成菩提已，我當於彼佛所，盡其形壽，修菩薩行，恭敬供養彼諸如來；彼諸如來滅度之後，我當悉取舍利，起無量塔而供養之，受持守護彼諸佛法，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：令十方一切世界，悉以無上莊嚴而莊嚴之，平等清淨，住持出生神力自在，六種震動，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：令一切眾生悉除疑惑，清淨直心，除滅煩惱，永閉惡道，開善趣門，成就慧光，照除癡闇，降伏眾魔，置安隱處，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：無量無數劫，如來難值，正法難聞，譬如優曇鉢華；我欲見佛，聽受正法，應念見聞；於彼佛所，直心清淨，離眾諂曲，捨幻偽法，常見諸佛，一心恭敬，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：我當擊大法鼓，雨甘露法，作大法施，清淨無畏，大師子吼，滿足大願，安住法界；於無量無數劫，常為眾生講說正法，安住大悲，身、口、意業，未曾疲厭，得大正希望。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大正希望；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上智慧大正希望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種大正希望。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩發如是心：盡未來世，一切諸佛出興于世，我當隨順奉行，悉令歡喜，得大正希望。彼一切如來、應供、等正覺，我當以無上恭敬供養而供養之，得大正希望。恭敬供養彼諸佛已，必當具足誨我正法；聞正法已，三世菩薩，一切諸地所生功德，令我悉得，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：我當於不可說不可說劫，修菩薩行，常不離佛及諸菩薩，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：我當正向菩提，離一切畏，所謂：不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏；如是等畏，我當遠離；休息除滅一切眾魔外道，不能壞我，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：令一切眾生，究竟成就無上菩提，安住菩提；成菩提已，我當於彼佛所，盡其形壽，修菩薩行，恭敬供養彼諸如來；彼諸如來滅度之後，我當悉取舍利，起無量塔而供養之，受持守護彼諸佛法，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：令十方一切世界，悉以無上莊嚴而莊嚴之，平等清淨，住持出生神力自在，六種震動，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：令一切眾生悉除疑惑，清淨直心，除滅煩惱，永閉惡道，開善趣門，成就慧光，照除癡闇，降伏眾魔，置安隱處，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：無量無數劫，如來難值，正法難聞，譬如優曇鉢華；我欲見佛，聽受正法，應念見聞；於彼佛所，直心清淨，離眾諂曲，捨幻偽法，常見諸佛，一心恭敬，得大正希望。菩薩摩訶薩發如是心：我當擊大法鼓，雨甘露法，作大法施，清淨無畏，大師子吼，滿足大願，安住法界；於無量無數劫，常為眾生講說正法，安住大悲，身、口、意業，未曾疲厭，得大正希望。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大正希望；若菩薩摩訶薩安住此法，則得無上智慧大正希望。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入佛法；何等為十？所謂：一切世界入過去世，是為第一深入佛法；一切世界入未來世，是為第二深入佛法；一切世界入現在世所有世界數、世界行、世界說、世界清淨、世界智，悉入現在世，是為第三深入佛法；一切世界悉分別入一切世界，是為第四深入佛法；悉分別入一切眾生業報，是為第五深入佛法；悉分別入一切菩薩行，是為第六深入佛法；悉次第知過去一切如來，是為第七深入佛法；悉次第知未來一切諸佛出興于世，是為第八深入佛法；悉知現在十方世界，一切佛剎，佛及眷屬，說法教化法界、虛空界等眾生，是為第九深入佛法；知世間法，知聲聞、緣覺、菩薩法，知如來法，於彼諸法無一無異，而說一異於彼諸法，悉入法界，無所入故，如法相說，無所染著，是為第十深入佛法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深入佛法；若菩薩摩訶薩安住此法，則能深入阿耨多羅三藐三菩提甚深智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入佛法；何等為十？所謂：一切世界入過去世，是為第一深入佛法；一切世界入未來世，是為第二深入佛法；一切世界入現在世所有世界數、世界行、世界說、世界清淨、世界智，悉入現在世，是為第三深入佛法；一切世界悉分別入一切世界，是為第四深入佛法；悉分別入一切眾生業報，是為第五深入佛法；悉分別入一切菩薩行，是為第六深入佛法；悉次第知過去一切如來，是為第七深入佛法；悉次第知未來一切諸佛出興于世，是為第八深入佛法；悉知現在十方世界，一切佛剎，佛及眷屬，說法教化法界、虛空界等眾生，是為第九深入佛法；知世間法，知聲聞、緣覺、菩薩法，知如來法，於彼諸法無一無異，而說一異於彼諸法，悉入法界，無所入故，如法相說，無所染著，是為第十深入佛法。佛子！是為菩薩摩訶薩十種深入佛法；若菩薩摩訶薩安住此法，則能深入阿耨多羅三藐三菩提甚深智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種依止，菩薩依此行菩薩行。何等為十？所謂：依善知識，行菩薩行；依一切善根，行菩薩行；依清淨佛剎，行菩薩行；依不捨一切眾生，行菩薩行；依深入一切波羅蜜，行菩薩行；依一切菩薩滿足諸願，行菩薩行；依無量菩提心，行菩薩行；依一切諸佛菩提，行菩薩行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種依止；菩薩依此行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種依止，菩薩依此行菩薩行。何等為十？所謂：依善知識，行菩薩行；依一切善根，行菩薩行；依清淨佛剎，行菩薩行；依不捨一切眾生，行菩薩行；依深入一切波羅蜜，行菩薩行；依一切菩薩滿足諸願，行菩薩行；依無量菩提心，行菩薩行；依一切諸佛菩提，行菩薩行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種依止；菩薩依此行菩薩行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無畏心。何等為十？所謂：滅一切業障，發無畏心；佛滅度後，受持守護正法，發無畏心；降一切魔，發無畏心；不惜身命，發無畏心；如法調伏一切外道，發無畏心；令一切眾生，皆悉歡喜，發無畏心；令一切大眾，皆悉歡喜，發無畏心；調伏一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，發無畏心；遠離聲聞、緣覺地，入甚深法，發無畏心；於不可說不可說劫，修菩薩行，心無疲厭，發無畏心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發無畏心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得如來大智無所畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無畏心。何等為十？所謂：滅一切業障，發無畏心；佛滅度後，受持守護正法，發無畏心；降一切魔，發無畏心；不惜身命，發無畏心；如法調伏一切外道，發無畏心；令一切眾生，皆悉歡喜，發無畏心；令一切大眾，皆悉歡喜，發無畏心；調伏一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，發無畏心；遠離聲聞、緣覺地，入甚深法，發無畏心；於不可說不可說劫，修菩薩行，心無疲厭，發無畏心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種發無畏心；若菩薩摩訶薩安住此心，則得如來大智無所畏心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種除滅一切疑惑，發無疑心。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩發如是心：布施攝取一切眾生，戒忍、精進、定慧、慈悲、喜捨，攝取一切眾生，不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第一除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：未來一切諸佛出興于世，我當奉給，恭敬供養，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第二除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：令一切世界，種種莊嚴，放大光明網，皆悉普照，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第三除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當盡未來際劫，修菩薩行，無量無數、不可思議、不可稱量、不可分齊、不可說不可說一切算數所不能及；法界、虛空界等眾生，悉以無上教化，調伏成熟彼諸眾生，心無疲厭，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第四除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當成滿諸願，行菩薩行，出生一切智，安住一切智，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第五除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當為一切世間，行菩薩行，作大燈明，普照佛法，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第六除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當說一切法悉是佛法，隨其所應，化一切故，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第七除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當得無礙法門，除滅一切障礙，究竟逮得無上正覺，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第八除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當知一切世間法，即是出世間法，斷一切顛倒；以一莊嚴而自莊嚴，無所莊嚴，不由他悟，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第九除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當成等正覺，得一切智，永滅一切顛倒疑惑；成一念智、無二智、無所有智、無礙智、無為智、無著智、不可說實際境界智，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第十除滅一切疑惑，發無疑心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種除滅一切疑惑，發無疑心；若菩薩摩訶薩安住此法，則於一切佛法得無疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種除滅一切疑惑，發無疑心。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩發如是心：布施攝取一切眾生，戒忍、精進、定慧、慈悲、喜捨，攝取一切眾生，不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第一除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：未來一切諸佛出興于世，我當奉給，恭敬供養，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第二除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：令一切世界，種種莊嚴，放大光明網，皆悉普照，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第三除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當盡未來際劫，修菩薩行，無量無數、不可思議、不可稱量、不可分齊、不可說不可說一切算數所不能及；法界、虛空界等眾生，悉以無上教化，調伏成熟彼諸眾生，心無疲厭，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第四除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當成滿諸願，行菩薩行，出生一切智，安住一切智，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第五除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當為一切世間，行菩薩行，作大燈明，普照佛法，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第六除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當說一切法悉是佛法，隨其所應，化一切故，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第七除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當得無礙法門，除滅一切障礙，究竟逮得無上正覺，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第八除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當知一切世間法，即是出世間法，斷一切顛倒；以一莊嚴而自莊嚴，無所莊嚴，不由他悟，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第九除滅一切疑惑，發無疑心。菩薩摩訶薩發如是心：我當成等正覺，得一切智，永滅一切顛倒疑惑；成一念智、無二智、無所有智、無礙智、無為智、無著智、不可說實際境界智，於彼不生疑惑，若生疑惑，無有是處，是為第十除滅一切疑惑，發無疑心。佛子！是為菩薩摩訶薩十種除滅一切疑惑，發無疑心；若菩薩摩訶薩安住此法，則於一切佛法得無疑心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可思議。何等為十？所謂：一切善根不可思議。一切願不可思議。解一切法如幻不可思議。發菩提心，修菩薩行善根，無所依住，而亦不失，無所染著，是為第四不可思議。深解一切法，亦不滅度，一切諸願未成滿故，是為第五不可思議。行菩薩行，示現受胎出生，出家苦行，往詣道場，降伏眾魔，成最正覺，轉正法輪；於一切法而得自在，示現大般涅槃，而亦不捨大願，大慈救護眾生，是為第六不可思議。示現如來十力自在，而亦不捨法界等心，教化成熟一切眾生，是為第七不可思議。解一切法：無相有相，有相無相；非劫是劫，劫是非劫；非有是有，有是非有；非行是行，行是非行；非說是說，說是非說，是為第八不可思議。解發菩提心與菩提等；解菩提與發菩提心等；解初發菩提心及菩提，與一切眾生等；亦不生心顛倒、想顛倒、見顛倒，是為第九不可思議。於念念中入滅盡三昧正受，滅一切漏而不證實際；又亦不盡有漏善根，知一切法無漏，亦知漏滅盡；知一切佛法是世間法，於佛法中，不取世間相；於世間法中，不取佛法相；一切諸法悉入法界，無所入故；解一切法悉無二，不變易故；佛子！是為菩薩摩訶薩第十不可思議。若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來不可思議法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可思議。何等為十？所謂：一切善根不可思議。一切願不可思議。解一切法如幻不可思議。發菩提心，修菩薩行善根，無所依住，而亦不失，無所染著，是為第四不可思議。深解一切法，亦不滅度，一切諸願未成滿故，是為第五不可思議。行菩薩行，示現受胎出生，出家苦行，往詣道場，降伏眾魔，成最正覺，轉正法輪；於一切法而得自在，示現大般涅槃，而亦不捨大願，大慈救護眾生，是為第六不可思議。示現如來十力自在，而亦不捨法界等心，教化成熟一切眾生，是為第七不可思議。解一切法：無相有相，有相無相；非劫是劫，劫是非劫；非有是有，有是非有；非行是行，行是非行；非說是說，說是非說，是為第八不可思議。解發菩提心與菩提等；解菩提與發菩提心等；解初發菩提心及菩提，與一切眾生等；亦不生心顛倒、想顛倒、見顛倒，是為第九不可思議。於念念中入滅盡三昧正受，滅一切漏而不證實際；又亦不盡有漏善根，知一切法無漏，亦知漏滅盡；知一切佛法是世間法，於佛法中，不取世間相；於世間法中，不取佛法相；一切諸法悉入法界，無所入故；解一切法悉無二，不變易故；佛子！是為菩薩摩訶薩第十不可思議。若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來不可思議法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧方便微密語。何等為十？所謂：於一切經典，巧方便微密語；於一切受生處，巧方便微密語；覺一切菩薩神力自在，巧方便微密語；於一切眾生業報，巧方便微密語；於一切眾生垢淨，起巧方便微密語；於一切法，究竟無礙門，巧方便微密語；於一切虛空界，一一方面世界成壞，無處不現巧方便微密語；於一切法界，一切諸方，乃至微細處，現成等正覺，如來充滿一切法界，乃至示現大般涅槃，悉分別見，巧方便微密語；解一切眾生，悉同涅槃，無變易故，而不捨大願，乃至究竟滿足一切智願，巧方便微密語；解一切法，不由他悟，而亦不離諸善知識，恭敬如來，隨順善知識，修諸善根：迴向善根、安住善根、相續善根、同一善根、一道善根、一成就善根，巧方便微密語。佛子！是為菩薩摩訶薩十種巧方便微密語；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上巧方便微密語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧方便微密語。何等為十？所謂：於一切經典，巧方便微密語；於一切受生處，巧方便微密語；覺一切菩薩神力自在，巧方便微密語；於一切眾生業報，巧方便微密語；於一切眾生垢淨，起巧方便微密語；於一切法，究竟無礙門，巧方便微密語；於一切虛空界，一一方面世界成壞，無處不現巧方便微密語；於一切法界，一切諸方，乃至微細處，現成等正覺，如來充滿一切法界，乃至示現大般涅槃，悉分別見，巧方便微密語；解一切眾生，悉同涅槃，無變易故，而不捨大願，乃至究竟滿足一切智願，巧方便微密語；解一切法，不由他悟，而亦不離諸善知識，恭敬如來，隨順善知識，修諸善根：迴向善根、安住善根、相續善根、同一善根、一道善根、一成就善根，巧方便微密語。佛子！是為菩薩摩訶薩十種巧方便微密語；若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上巧方便微密語。