大方廣佛華嚴經卷第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十六

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

寶王如來性起品第三十二之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王如來性起品第三十二之四

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺大般涅槃？此菩薩摩訶薩欲知、見如來、應供、等正覺大般涅槃者，當如是知如如般涅槃，如來大般涅槃亦復如是。如實際、如法界、如虛空界、如實性、如離欲際、如無相際、如我性際、如一切法性際、如真實際般涅槃，如來大般涅槃亦復如是。何以故？涅槃非生滅法，若法不生，當知不滅，去無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺大般涅槃？此菩薩摩訶薩欲知、見如來、應供、等正覺大般涅槃者，當如是知如如般涅槃，如來大般涅槃亦復如是。如實際、如法界、如虛空界、如實性、如離欲際、如無相際、如我性際、如一切法性際、如真實際般涅槃，如來大般涅槃亦復如是。何以故？涅槃非生滅法，若法不生，當知不滅，去無所至。

「佛子！如來、應供、等正覺不為菩薩演說顯現如來究竟涅槃。何以故？欲令諸菩薩於一念中，普見三世一切諸佛悉現前故。出生一切如來妙色，亦復不起二不二想。何以故？菩薩摩訶薩遠離諸想，無染著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來、應供、等正覺不為菩薩演說顯現如來究竟涅槃。何以故？欲令諸菩薩於一念中，普見三世一切諸佛悉現前故。出生一切如來妙色，亦復不起二不二想。何以故？菩薩摩訶薩遠離諸想，無染著故。

「佛子！但如來欲令眾生歡喜，故出現於世；欲令眾生憂悲感慕，故示現涅槃。其實如來無有出世，亦無涅槃。何以故？如來常住如法界故；為化眾生，示現涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！但如來欲令眾生歡喜，故出現於世；欲令眾生憂悲感慕，故示現涅槃。其實如來無有出世，亦無涅槃。何以故？如來常住如法界故；為化眾生，示現涅槃。

「佛子！設有日出照現世間，圓滿明淨與法界等，於一切世界淨水器中，影無不現。日無是念：『我能普現一切淨水。』佛子！彼時或有一水器破，日影不現。於意云何？彼影不現，豈日過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！設有日出照現世間，圓滿明淨與法界等，於一切世界淨水器中，影無不現。日無是念：『我能普現一切淨水。』佛子！彼時或有一水器破，日影不現。於意云何？彼影不現，豈日過耶？」

答曰：「不也！水器破，故日影不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！水器破，故日影不現。」

「佛子！如來智慧圓滿淨日，一念出現，悉能照明一切世界、一切法界、一切眾生，滅除垢濁，淨心水器，影無不顯，常現在前；但破器濁心眾生，不見如來法身影像，應見涅槃而得度者。是故，如來現般涅槃，其實如來不生不滅，永無滅度。佛子！譬如大火，於一切世界能為火事，焚燒草木無不盡者。有時彼火至無草木城邑聚落，自然而滅。於意云何？一切世間火悉滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來智慧圓滿淨日，一念出現，悉能照明一切世界、一切法界、一切眾生，滅除垢濁，淨心水器，影無不顯，常現在前；但破器濁心眾生，不見如來法身影像，應見涅槃而得度者。是故，如來現般涅槃，其實如來不生不滅，永無滅度。佛子！譬如大火，於一切世界能為火事，焚燒草木無不盡者。有時彼火至無草木城邑聚落，自然而滅。於意云何？一切世間火悉滅不？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

「如來、應供、等正覺亦復如是，於一切世界施作佛事，或一佛剎化度已周，示現涅槃。於意云何？一切世界如來悉滅度耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來、應供、等正覺亦復如是，於一切世界施作佛事，或一佛剎化度已周，示現涅槃。於意云何？一切世界如來悉滅度耶？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

「佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺大般涅槃。

「復次，佛子！如大幻師，善知幻術。安住此術，於三千大千世界、一切城邑聚落、大王之都；普現幻身，住持幻身，壽命無盡。時，此幻師於彼城邑聚落、大王之都，隨事訖處，便捨幻身。於意云何？為三千大千世界幻身悉捨滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如大幻師，善知幻術。安住此術，於三千大千世界、一切城邑聚落、大王之都；普現幻身，住持幻身，壽命無盡。時，此幻師於彼城邑聚落、大王之都，隨事訖處，便捨幻身。於意云何？為三千大千世界幻身悉捨滅耶？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

「如來、應供、等正覺亦復如是，善知大慧幻術，具足出生巧方便慧，於一切法界普能示現如來幻身，常住如法界，究竟如虛空，隨諸佛剎教化度脫，已周訖處，示現涅槃；當知不以一佛剎示現涅槃故，如來究竟永滅度也。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來、應供、等正覺亦復如是，善知大慧幻術，具足出生巧方便慧，於一切法界普能示現如來幻身，常住如法界，究竟如虛空，隨諸佛剎教化度脫，已周訖處，示現涅槃；當知不以一佛剎示現涅槃故，如來究竟永滅度也。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來大般涅槃。

「復次，佛子！如來示現般涅槃時，先入不動三昧。入三昧已，於一一身各放無量億千那由他大光；一一光明各出無量阿僧祇妙寶蓮華；一一蓮華各有不可說不可說妙寶華鬚；一一華鬚各有寶師子座；一一座上各有如來結跏趺坐。彼時所現諸如來身，悉與一切眾生數等。功德具足，相好莊嚴，究竟本願。時，有眾生善根熟者見如來，身心皆調伏稟受道化，彼如來身究竟安住，盡未來際，隨一切眾生所應受化，未曾失時。彼如來身無有處所，非實非虛。如來但欲究竟過去諸大願故；欲令眾生長養諸善根故；應現其身常住不滅。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如來示現般涅槃時，先入不動三昧。入三昧已，於一一身各放無量億千那由他大光；一一光明各出無量阿僧祇妙寶蓮華；一一蓮華各有不可說不可說妙寶華鬚；一一華鬚各有寶師子座；一一座上各有如來結跏趺坐。彼時所現諸如來身，悉與一切眾生數等。功德具足，相好莊嚴，究竟本願。時，有眾生善根熟者見如來，身心皆調伏稟受道化，彼如來身究竟安住，盡未來際，隨一切眾生所應受化，未曾失時。彼如來身無有處所，非實非虛。如來但欲究竟過去諸大願故；欲令眾生長養諸善根故；應現其身常住不滅。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺大般涅槃。

「復次，佛子！此菩薩摩訶薩知、見如來涅槃無量無邊究竟法界無所障礙，不生、不滅，淨如虛空，安住實際，隨其所應而示現之。本願所持，不捨一切眾生、一切佛剎、一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！此菩薩摩訶薩知、見如來涅槃無量無邊究竟法界無所障礙，不生、不滅，淨如虛空，安住實際，隨其所應而示現之。本願所持，不捨一切眾生、一切佛剎、一切諸法。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「譬如圓滿日， 一切法界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如圓滿日， 一切法界等，

影現一切水， 唯除諸破器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影現一切水， 唯除諸破器。

最勝亦如是， 普現一切世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝亦如是， 普現一切世，

眾生無信心， 謂佛入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無信心， 謂佛入涅槃。

譬如猛盛火， 焚燒一切物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如猛盛火， 焚燒一切物，

無草木聚落， 火則自然滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無草木聚落， 火則自然滅。

最勝亦如是， 充滿於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝亦如是， 充滿於法界，

究竟諸佛事， 示現入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸佛事， 示現入涅槃。

譬如大幻師， 示現無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大幻師， 示現無量身，

如來亦如是， 普現一切身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 普現一切身。

究竟諸佛事， 示現般涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸佛事， 示現般涅槃，

隨應受化者， 以此而示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化者， 以此而示現。

最勝有三昧， 名曰不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝有三昧， 名曰不可動，

究竟佛事已， 然後入此定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟佛事已， 然後入此定。

念出無數佛， 又放無量光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念出無數佛， 又放無量光，

光有無量華， 華有無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光有無量華， 華有無量佛。

最勝無量身， 充滿諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無量身， 充滿諸法界，

積集功德者， 一切無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集功德者， 一切無不見。

善逝淨法身， 無量法界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝淨法身， 無量法界等，

壽命淨莊嚴， 一切悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命淨莊嚴， 一切悉具足。

猶如無生性， 如來興亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如無生性， 如來興亦然，

猶如無生性， 涅槃亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如無生性， 涅槃亦如是。

悉離語言道， 不可為譬諭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉離語言道， 不可為譬諭，

天中天難勝， 具足一切德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中天難勝， 具足一切德。

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見於如來、應供、等正覺所見聞恭敬供養所種善根？此菩薩摩訶薩知、見於如來所見聞恭敬供養所種善根，皆悉不虛，功德無盡；離一切愛，究竟解脫，果報不虛，滿足諸願，於一切有為法中，不可窮盡，而能隨順無為智慧，起諸佛智究竟未來際，具足一切諸如來地。佛子！譬如丈夫食少金剛，終竟不消要從身過；至金剛輪際，然後乃住。所以者何？以彼金剛不可消故如是。佛子！於如來所少植善根，能壞一切有為煩惱，乃至究竟如來涅槃智慧，然後乃住。所以者何？於如來所植諸善根不可盡故。佛子！譬如須彌山等大乾草聚，若有人持如芥子火，悉能燒盡。何以故？火性悉能燒故。佛子！於如來所種少善根亦復如是，悉能燒滅一切煩惱，無有遺餘，究竟涅槃。何以故？於如來所種諸善根性究竟故。佛子！譬如雪山有大藥王，名曰善現，若有見者，眼得清淨；若有聞者，耳得清淨；若聞香者，鼻得清淨；若嘗味者，舌得清淨；若有觸者，身得清淨；若取彼地土，悉能除滅無量眾病，安隱快樂；如來、應供、等正覺無上藥王亦復如是，常以一切諸方便行饒益眾生。若有得見如來色身，眼得清淨；若有得聞如來名號，耳得清淨；若有得聞如來戒香，鼻得清淨；若有得味如來法味，舌得清淨，得金剛廣長清淨舌根，悉能演說一切言音；若有得觸如來光者，彼人即得清淨色身，究竟逮得無上法身；若有念如來者，得念佛三昧，正念不亂；若有得經卷地如來塔廟，禮拜供養，彼眾生等具足善根，滅煩惱患，得賢聖樂。佛子！乃至不信邪見眾生，見聞佛者，彼諸眾生於見聞中所種善根果報不虛，乃至究竟涅槃，斷一切惡諸不善根，具足善根。佛子！於如來所見聞供養恭敬所種善根不可言說，不可為諭。何以故？如來不可思議，過思議故；但隨所應，佛為作諭。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見於如來所見聞恭敬供養種諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見於如來、應供、等正覺所見聞恭敬供養所種善根？此菩薩摩訶薩知、見於如來所見聞恭敬供養所種善根，皆悉不虛，功德無盡；離一切愛，究竟解脫，果報不虛，滿足諸願，於一切有為法中，不可窮盡，而能隨順無為智慧，起諸佛智究竟未來際，具足一切諸如來地。佛子！譬如丈夫食少金剛，終竟不消要從身過；至金剛輪際，然後乃住。所以者何？以彼金剛不可消故如是。佛子！於如來所少植善根，能壞一切有為煩惱，乃至究竟如來涅槃智慧，然後乃住。所以者何？於如來所植諸善根不可盡故。佛子！譬如須彌山等大乾草聚，若有人持如芥子火，悉能燒盡。何以故？火性悉能燒故。佛子！於如來所種少善根亦復如是，悉能燒滅一切煩惱，無有遺餘，究竟涅槃。何以故？於如來所種諸善根性究竟故。佛子！譬如雪山有大藥王，名曰善現，若有見者，眼得清淨；若有聞者，耳得清淨；若聞香者，鼻得清淨；若嘗味者，舌得清淨；若有觸者，身得清淨；若取彼地土，悉能除滅無量眾病，安隱快樂；如來、應供、等正覺無上藥王亦復如是，常以一切諸方便行饒益眾生。若有得見如來色身，眼得清淨；若有得聞如來名號，耳得清淨；若有得聞如來戒香，鼻得清淨；若有得味如來法味，舌得清淨，得金剛廣長清淨舌根，悉能演說一切言音；若有得觸如來光者，彼人即得清淨色身，究竟逮得無上法身；若有念如來者，得念佛三昧，正念不亂；若有得經卷地如來塔廟，禮拜供養，彼眾生等具足善根，滅煩惱患，得賢聖樂。佛子！乃至不信邪見眾生，見聞佛者，彼諸眾生於見聞中所種善根果報不虛，乃至究竟涅槃，斷一切惡諸不善根，具足善根。佛子！於如來所見聞供養恭敬所種善根不可言說，不可為諭。何以故？如來不可思議，過思議故；但隨所應，佛為作諭。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見於如來所見聞恭敬供養種諸善根。」

爾時，諸菩薩摩訶薩白普賢菩薩言：「佛子！當何名此經？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩摩訶薩白普賢菩薩言：「佛子！當何名此經？云何奉持？」

「佛子！此經名為一切諸佛微密法藏。一切世間不能思議，如來所印大智光明開發示現如來種性；長養一切菩薩功德，一切世間無能破壞；隨順一切如來境界，令一切眾生皆悉清淨；分別演說佛究竟法。佛子！如是經典，但為乘不思議乘菩薩摩訶薩一向專心求菩提者分別解說，不為餘人。何以故？此經不入一切眾生之手，唯除菩薩。佛子！譬如轉輪聖王所有七寶，因此寶故，行轉輪王法。聖王七寶無堪持者，唯除第一夫人所生太子，具足成就聖王相者。佛子！若轉輪王無此太子具眾德者，王命終後，此諸寶等自然散滅。佛子！此經如是不入一切眾生之手，唯除如來法王真子：從諸如來種姓家生，種如來相諸善根者；若無此等佛之真子，斯經則滅。何以故？一切聲聞、緣覺不聞此經，何況受持、書寫、解說，無有是處。唯除菩薩摩訶薩能自誦持、書寫經卷。佛子！是故菩薩摩訶薩聞此經者，歡喜恭敬，頂戴受持。何以故？菩薩摩訶薩信樂此經，少作方便，必決定得無上菩提。佛子！菩薩摩訶薩雖無量億那由他劫，行六波羅蜜，修習道品善根，未聞此經，雖聞不信，受持隨順，是等猶為假名菩薩，不從如來種姓家生。佛子！若菩薩摩訶薩得聞此經，聞已信向受持隨順，當知此等為真佛子，從佛家生，隨順一切如來境界，具足一切菩薩正法，安住一切種智境界，遠離一切世間諸法，出生長養如來所行，到一切菩薩諸法彼岸，於如來自在正法心無疑惑，究竟安住無師之地，深入一切如來境界。佛子！菩薩摩訶薩聞此經已，應當發平等意、行無量心，遠離一切虛妄之想，究竟直心面對，正念一切如來，修習平等清淨，猶如虛空；分別觀察一切菩薩行業與法界等，具足成就一切智智，遠離一切世間垢濁，發清淨心，充滿一切十方世界，深入一切菩薩法門，平等觀察三世諸佛，具足善根功德智慧，深入此等一切諸法，而無所入，不念一法，不念二法，悉平等觀無量諸法。佛子！菩薩摩訶薩成就如是等功德，少作方便，得無師智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此經名為一切諸佛微密法藏。一切世間不能思議，如來所印大智光明開發示現如來種性；長養一切菩薩功德，一切世間無能破壞；隨順一切如來境界，令一切眾生皆悉清淨；分別演說佛究竟法。佛子！如是經典，但為乘不思議乘菩薩摩訶薩一向專心求菩提者分別解說，不為餘人。何以故？此經不入一切眾生之手，唯除菩薩。佛子！譬如轉輪聖王所有七寶，因此寶故，行轉輪王法。聖王七寶無堪持者，唯除第一夫人所生太子，具足成就聖王相者。佛子！若轉輪王無此太子具眾德者，王命終後，此諸寶等自然散滅。佛子！此經如是不入一切眾生之手，唯除如來法王真子：從諸如來種姓家生，種如來相諸善根者；若無此等佛之真子，斯經則滅。何以故？一切聲聞、緣覺不聞此經，何況受持、書寫、解說，無有是處。唯除菩薩摩訶薩能自誦持、書寫經卷。佛子！是故菩薩摩訶薩聞此經者，歡喜恭敬，頂戴受持。何以故？菩薩摩訶薩信樂此經，少作方便，必決定得無上菩提。佛子！菩薩摩訶薩雖無量億那由他劫，行六波羅蜜，修習道品善根，未聞此經，雖聞不信，受持隨順，是等猶為假名菩薩，不從如來種姓家生。佛子！若菩薩摩訶薩得聞此經，聞已信向受持隨順，當知此等為真佛子，從佛家生，隨順一切如來境界，具足一切菩薩正法，安住一切種智境界，遠離一切世間諸法，出生長養如來所行，到一切菩薩諸法彼岸，於如來自在正法心無疑惑，究竟安住無師之地，深入一切如來境界。佛子！菩薩摩訶薩聞此經已，應當發平等意、行無量心，遠離一切虛妄之想，究竟直心面對，正念一切如來，修習平等清淨，猶如虛空；分別觀察一切菩薩行業與法界等，具足成就一切智智，遠離一切世間垢濁，發清淨心，充滿一切十方世界，深入一切菩薩法門，平等觀察三世諸佛，具足善根功德智慧，深入此等一切諸法，而無所入，不念一法，不念二法，悉平等觀無量諸法。佛子！菩薩摩訶薩成就如是等功德，少作方便，得無師智。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「若見聞如來， 恭敬及供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見聞如來， 恭敬及供養，

所植諸善根， 無量不可稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所植諸善根， 無量不可稱。

一切有為中， 不可得窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為中， 不可得窮盡，

寂滅諸煩惱， 離苦得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅諸煩惱， 離苦得涅槃。

譬如有一人， 吞服少金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有一人， 吞服少金剛，

究竟不可消， 下至金剛際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟不可消， 下至金剛際。

如是十力所， 見聞供養福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十力所， 見聞供養福，

具足金剛智， 煩惱滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足金剛智， 煩惱滅無餘。

譬如乾草積， 等彼須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如乾草積， 等彼須彌山，

投火如芥子， 燒盡悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投火如芥子， 燒盡悉無餘。

如是善逝所， 若植少功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善逝所， 若植少功德，

燒滅諸煩惱， 正趣到涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒滅諸煩惱， 正趣到涅槃。

譬如雪山中， 有大藥王樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如雪山中， 有大藥王樹，

見聞嗅味觸， 除滅一切患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞嗅味觸， 除滅一切患。

十力亦如是， 若有見聞者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 若有見聞者，

修習勝功德， 究竟成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習勝功德， 究竟成菩提。」

爾時，十方不可說不可說百千億那由他佛剎微塵等世界，六種震動：東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒；及十八相動，所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，覺、遍覺、等遍覺，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方不可說不可說百千億那由他佛剎微塵等世界，六種震動：東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒；及十八相動，所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，覺、遍覺、等遍覺，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌。

爾時，佛神力故，法如是故，雨眾華雲，勝過諸天；雨寶衣雲、蓋雲、幢雲、幡雲、香雲、塗香雲、鬘雲、莊嚴雲、眾寶雲、菩薩讚歎雲、菩薩身雲、三藐三菩提雲，普令不可思議世界皆悉清淨，雨如來妙音聲雲，充滿無量無邊法界。如此四天下，佛神力故，令諸菩薩皆大歡喜，一切十方亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，法如是故，雨眾華雲，勝過諸天；雨寶衣雲、蓋雲、幢雲、幡雲、香雲、塗香雲、鬘雲、莊嚴雲、眾寶雲、菩薩讚歎雲、菩薩身雲、三藐三菩提雲，普令不可思議世界皆悉清淨，雨如來妙音聲雲，充滿無量無邊法界。如此四天下，佛神力故，令諸菩薩皆大歡喜，一切十方亦復如是。

爾時，十方各過八十不可說百千億那由他佛剎微塵等世界之外，各有八十不可說百千億那由他世界微塵等如來，悉現其身，若近對面，同號普賢。現已，咸作是言：「善哉！善哉！佛子！乃能承佛神力，隨順深法解說不可思議如來性起正法。佛子！我等諸佛亦說此法，十方一切諸佛及諸菩薩亦復如是；說此經時，百千佛剎微塵等菩薩，得菩薩一切明，一切三昧，授一生記，當成阿耨多羅三藐三菩提。一佛剎微塵等眾生，發菩提心，我等悉與授記，於未來世當成佛道，悉同一號，號佛勝境界。是故，我等普為未來諸菩薩故，護持此經，令久住世。如此四天下所度眾生，十方無量阿僧祇不可思議、不可稱、不可量、不可說法界、虛空界等一切世界所度眾生，亦復如是。盧舍那佛本願力故，法如是故，善根力故，如來無盡智故，如來不失時故，隨其所應化菩薩故，廣行普賢菩薩行故，示現一切種智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方各過八十不可說百千億那由他佛剎微塵等世界之外，各有八十不可說百千億那由他世界微塵等如來，悉現其身，若近對面，同號普賢。現已，咸作是言：「善哉！善哉！佛子！乃能承佛神力，隨順深法解說不可思議如來性起正法。佛子！我等諸佛亦說此法，十方一切諸佛及諸菩薩亦復如是；說此經時，百千佛剎微塵等菩薩，得菩薩一切明，一切三昧，授一生記，當成阿耨多羅三藐三菩提。一佛剎微塵等眾生，發菩提心，我等悉與授記，於未來世當成佛道，悉同一號，號佛勝境界。是故，我等普為未來諸菩薩故，護持此經，令久住世。如此四天下所度眾生，十方無量阿僧祇不可思議、不可稱、不可量、不可說法界、虛空界等一切世界所度眾生，亦復如是。盧舍那佛本願力故，法如是故，善根力故，如來無盡智故，如來不失時故，隨其所應化菩薩故，廣行普賢菩薩行故，示現一切種智故。」

爾時，十方各過十不可說百千億那由他佛剎微塵等世界之外，各有十不可說百千億那由他佛剎微塵等菩薩，來詣此土，充滿一切法界，示現菩薩大妙莊嚴，放大光明網，震動一切世界，壞散一切諸魔宮殿，除滅一切惡道諸難，照明一切如來功德，讚歎一切如來正法，普雨無量無邊供養雲雨，示現無量種種異身，示現己身，是無量諸佛法門之器。時，彼諸菩薩承佛神力，各作是言：「善哉！善哉！佛子！乃能說是如來不可壞法。佛子！我等一切悉名普賢，於普光明世界普勝如來所淨修梵行；彼諸佛所亦說是經：如是句，如是味，如是行，如是相貌。佛子！我等承佛神力故，法如是故，於彼世界來詣此土，為汝作證。一切十方盡法界、虛空界等一切世界，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方各過十不可說百千億那由他佛剎微塵等世界之外，各有十不可說百千億那由他佛剎微塵等菩薩，來詣此土，充滿一切法界，示現菩薩大妙莊嚴，放大光明網，震動一切世界，壞散一切諸魔宮殿，除滅一切惡道諸難，照明一切如來功德，讚歎一切如來正法，普雨無量無邊供養雲雨，示現無量種種異身，示現己身，是無量諸佛法門之器。時，彼諸菩薩承佛神力，各作是言：「善哉！善哉！佛子！乃能說是如來不可壞法。佛子！我等一切悉名普賢，於普光明世界普勝如來所淨修梵行；彼諸佛所亦說是經：如是句，如是味，如是行，如是相貌。佛子！我等承佛神力故，法如是故，於彼世界來詣此土，為汝作證。一切十方盡法界、虛空界等一切世界，亦復如是。」

爾時，普賢菩薩承佛神力，觀察一切諸菩薩眾。欲重明如來性起正法，欲說如來無量功德，欲明如來正法不可沮壞，欲生一切菩薩無量智慧法明，欲說一切具足佛法，欲觀察一切群生類心，欲隨所應化不失時，欲分別一切無量無邊菩薩正法，欲顯現一切如來變化自在莊嚴，欲明一切如來一身無異，欲出生一切菩薩無量本行，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩承佛神力，觀察一切諸菩薩眾。欲重明如來性起正法，欲說如來無量功德，欲明如來正法不可沮壞，欲生一切菩薩無量智慧法明，欲說一切具足佛法，欲觀察一切群生類心，欲隨所應化不失時，欲分別一切無量無邊菩薩正法，欲顯現一切如來變化自在莊嚴，欲明一切如來一身無異，欲出生一切菩薩無量本行，以偈頌曰：

「一切諸如來， 所成就威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸如來， 所成就威儀，

舉世悉稱譽， 無能為譬諭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉世悉稱譽， 無能為譬諭。

為饒益眾生， 令悉開解故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為饒益眾生， 令悉開解故，

以非諭為諭， 顯現真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以非諭為諭， 顯現真實義。

如是微密法， 無量劫難聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是微密法， 無量劫難聞，

精進智慧者， 乃聞如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進智慧者， 乃聞如來藏。

若有聞此經， 歡喜恭敬者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此經， 歡喜恭敬者，

此等已過去， 供養無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等已過去， 供養無量佛。

當知如此人， 諸天常讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如此人， 諸天常讚歎，

一切諸善逝， 攝取常守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸善逝， 攝取常守護。

一切諸善逝， 世上世間勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸善逝， 世上世間勝，

最勝歡喜眾， 此經為內藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝歡喜眾， 此經為內藏。

能出生無量， 一切白淨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能出生無量， 一切白淨道，

是故離放逸， 一心常奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故離放逸， 一心常奉持。」

大方廣佛華嚴經離世間品第三十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經離世間品第三十三之一

爾時，世尊在摩竭提國寂滅道場普光法堂，坐蓮華藏寶師子座，成等正覺；念不二念，無相念；住佛所住，等一切佛；到無礙趣，得不還法，無礙境界，住不思議，遠離三世；於一切世界普現其身，知一切法具足成就一切妙行，永滅疑惑，離虛妄身，能與一切菩薩無量智慧，住佛無二法，究竟到彼岸，具足如來不可沮壞智慧法門，究竟無量無邊虛空、法界等如來諸地；與百千億那由他不可說一切佛剎微塵等菩薩摩訶薩俱，悉是一生當成阿耨多羅三藐三菩提，各從十方世界來集，具足成就一切菩薩方便智慧，善巧方便，調伏眾生，悉令安住菩薩正法，分別了知一切世界，觀察明達解脫境界，悉已除滅一切虛妄，具足成就一切妙行，善攝眾生深入無量巧方便法，善知一切眾生果報，善知一切眾生心，使諸根境界方便；三世一切諸佛所說句味及義，善聞受持，廣為人說；善入無量無邊世間，離世間法；善能解了諸有為法，皆悉無二；於一念中得一切佛智，於念念中，善能示現成等正覺，令一切眾生發菩提心，成等正覺；入一眾生境界，善知一切眾生心之境界，不捨如來地，現菩薩身，得不退轉一切智地，不捨菩薩行，深入無行智，為一切眾生故，於無量無數劫修菩薩行，於無量無數劫，難得值遇菩薩之寶，轉正法輪，調伏眾生，悉令逮得明淨法眼，成就三世一切諸佛淨住行願，具足如是等無量無邊功德。一切諸佛盡未來劫說不可盡，其名曰：普賢菩薩、普正法菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普眼菩薩、普光菩薩、普觀察菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩，如是等百萬億那由他不可說佛剎微塵等菩薩摩訶薩，皆悉具足普賢行願。隨諸世界有佛興世，悉能往詣請轉法輪，悉能受持諸佛正法，令一切佛種姓不斷，悉能了達一切諸佛次第授記，隨諸世界成等正覺，轉淨法輪於無佛世界，現身為佛，出興于世，令有染者，悉得清淨，除滅一切菩薩業障，入無礙法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在摩竭提國寂滅道場普光法堂，坐蓮華藏寶師子座，成等正覺；念不二念，無相念；住佛所住，等一切佛；到無礙趣，得不還法，無礙境界，住不思議，遠離三世；於一切世界普現其身，知一切法具足成就一切妙行，永滅疑惑，離虛妄身，能與一切菩薩無量智慧，住佛無二法，究竟到彼岸，具足如來不可沮壞智慧法門，究竟無量無邊虛空、法界等如來諸地；與百千億那由他不可說一切佛剎微塵等菩薩摩訶薩俱，悉是一生當成阿耨多羅三藐三菩提，各從十方世界來集，具足成就一切菩薩方便智慧，善巧方便，調伏眾生，悉令安住菩薩正法，分別了知一切世界，觀察明達解脫境界，悉已除滅一切虛妄，具足成就一切妙行，善攝眾生深入無量巧方便法，善知一切眾生果報，善知一切眾生心，使諸根境界方便；三世一切諸佛所說句味及義，善聞受持，廣為人說；善入無量無邊世間，離世間法；善能解了諸有為法，皆悉無二；於一念中得一切佛智，於念念中，善能示現成等正覺，令一切眾生發菩提心，成等正覺；入一眾生境界，善知一切眾生心之境界，不捨如來地，現菩薩身，得不退轉一切智地，不捨菩薩行，深入無行智，為一切眾生故，於無量無數劫修菩薩行，於無量無數劫，難得值遇菩薩之寶，轉正法輪，調伏眾生，悉令逮得明淨法眼，成就三世一切諸佛淨住行願，具足如是等無量無邊功德。一切諸佛盡未來劫說不可盡，其名曰：普賢菩薩、普正法菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普眼菩薩、普光菩薩、普觀察菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩，如是等百萬億那由他不可說佛剎微塵等菩薩摩訶薩，皆悉具足普賢行願。隨諸世界有佛興世，悉能往詣請轉法輪，悉能受持諸佛正法，令一切佛種姓不斷，悉能了達一切諸佛次第授記，隨諸世界成等正覺，轉淨法輪於無佛世界，現身為佛，出興于世，令有染者，悉得清淨，除滅一切菩薩業障，入無礙法界。

爾時，普賢菩薩正受三昧，其三昧名佛華嚴；入三昧已，十方一切世界，六種十八相震動，出微妙音，一切世界無不聞者，然後安詳從三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩正受三昧，其三昧名佛華嚴；入三昧已，十方一切世界，六種十八相震動，出微妙音，一切世界無不聞者，然後安詳從三昧起。

爾時，普慧菩薩知諸菩薩大眾雲集，問普賢菩薩言：「佛子！何等為諸菩薩摩訶薩依果？何等為奇特想？何等為行？何等為善知識？何等為勤修精進？何等為正希望？何等為成就眾生？何等為戒？何等為自知受記法？何等為入？何等為入如來？何等為入眾生心行？何等為入世界？何等為入劫？何等為說三世？何等為入三世間？何等為離憂心無厭悔？何等為無壞智？何等為陀羅尼？何等為知分別說佛？何等為發普賢心？何等為普賢願行法？何等為大悲？何等為發菩提心因緣？何等為於善知識起恭敬心？何等為清淨？何等為波羅蜜？何等為隨順覺知？何等為決定智？何等為力？何等為平等？何等為佛法句？何等為說法？何等為受持？何等為辯？何等為勝法？何等為無著？何等為平等心？何等為出生智慧？何等為變化？何等為持？何等為大正希望？何等為深入佛法？何等為依止？何等為發無畏心？何等為除滅一切疑惑發無疑心？何等為不思議？何等為巧方便微密語？何等為巧方便分別智？何等為正受三昧？何等為一切處？何等為法門？何等為通？何等為明？何等為解脫？何等為園林？何等為宮殿？何等為樂？何等為莊嚴？何等為發不動心？何等為不捨深心？何等為智觀察？何等為分別法？何等為無垢？何等為智印？何等為智慧光明？何等為不可稱量住？何等為無懈怠心？何等為須彌山王正直之心？何等為深入智慧大海成無上菩提？何等為寶住？何等為發金剛心莊嚴大乘？何等為發大事？何等為究竟大事？何等為不壞信？何等為授記？何等為善根迴向？何等為得智慧？何等為發無量無邊廣心？何等為藏？何等為調順？何等為自在？何等為眾生自在？何等為剎自在？何等為法自在？何等為身自在？何等為願自在？何等為境界自在？何等為智自在？何等為通自在？何等為神力自在？何等為力自在？何等為遊戲神通？何等為勝行？何等為力？何等為無畏？何等為不共法？何等為業？何等為身？何等為身業？何等為淨身業？何等為口？何等為淨口業？何等為淨口業得諸守護？何等為口業成辦大事？何等為心？何等為發心？何等為心滿？何等為根？何等為直心？何等為深心？何等為方便？何等為樂修？何等為解脫深入世界？何等為入眾生性？何等為習氣？何等為熾然？何等為趣？何等為具足法？何等為退失佛法？何等為離生？何等為決定法？何等為出生佛道法？何等為得善男子名號？何等為道？何等為無量道？何等為道具？何等為修道？何等為莊嚴道？何等為足？何等為手？何等為腹？何等為藏？何等為心？何等為莊嚴？何等為器仗？何等為頭？何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普慧菩薩知諸菩薩大眾雲集，問普賢菩薩言：「佛子！何等為諸菩薩摩訶薩依果？何等為奇特想？何等為行？何等為善知識？何等為勤修精進？何等為正希望？何等為成就眾生？何等為戒？何等為自知受記法？何等為入？何等為入如來？何等為入眾生心行？何等為入世界？何等為入劫？何等為說三世？何等為入三世間？何等為離憂心無厭悔？何等為無壞智？何等為陀羅尼？何等為知分別說佛？何等為發普賢心？何等為普賢願行法？何等為大悲？何等為發菩提心因緣？何等為於善知識起恭敬心？何等為清淨？何等為波羅蜜？何等為隨順覺知？何等為決定智？何等為力？何等為平等？何等為佛法句？何等為說法？何等為受持？何等為辯？何等為勝法？何等為無著？何等為平等心？何等為出生智慧？何等為變化？何等為持？何等為大正希望？何等為深入佛法？何等為依止？何等為發無畏心？何等為除滅一切疑惑發無疑心？何等為不思議？何等為巧方便微密語？何等為巧方便分別智？何等為正受三昧？何等為一切處？何等為法門？何等為通？何等為明？何等為解脫？何等為園林？何等為宮殿？何等為樂？何等為莊嚴？何等為發不動心？何等為不捨深心？何等為智觀察？何等為分別法？何等為無垢？何等為智印？何等為智慧光明？何等為不可稱量住？何等為無懈怠心？何等為須彌山王正直之心？何等為深入智慧大海成無上菩提？何等為寶住？何等為發金剛心莊嚴大乘？何等為發大事？何等為究竟大事？何等為不壞信？何等為授記？何等為善根迴向？何等為得智慧？何等為發無量無邊廣心？何等為藏？何等為調順？何等為自在？何等為眾生自在？何等為剎自在？何等為法自在？何等為身自在？何等為願自在？何等為境界自在？何等為智自在？何等為通自在？何等為神力自在？何等為力自在？何等為遊戲神通？何等為勝行？何等為力？何等為無畏？何等為不共法？何等為業？何等為身？何等為身業？何等為淨身業？何等為口？何等為淨口業？何等為淨口業得諸守護？何等為口業成辦大事？何等為心？何等為發心？何等為心滿？何等為根？何等為直心？何等為深心？何等為方便？何等為樂修？何等為解脫深入世界？何等為入眾生性？何等為習氣？何等為熾然？何等為趣？何等為具足法？何等為退失佛法？何等為離生？何等為決定法？何等為出生佛道法？何等為得善男子名號？何等為道？何等為無量道？何等為道具？何等為修道？何等為莊嚴道？何等為足？何等為手？何等為腹？何等為藏？何等為心？何等為莊嚴？何等為器仗？何等為頭？何

等為眼？何等為耳？何等為鼻？何等為舌？何等為身？何等為意？何等為行？何等為住？何等為坐？何等為臥？何等為住？何等為行？何等為觀察？何等為周遍觀察？何等為奮迅？何等為師子吼？何等為淨施？何等為淨戒？何等為淨忍？何等為淨精進？何等為淨禪？何等為淨慧？何等為淨慈？何等為淨悲？何等為淨喜？何等為淨捨？何等為義？何等為法？何等為功德具？何等為智具？何等為明足？何等為求法？何等為明了法？何等為向法？何等為魔？何等為魔業？何等為捨離魔業？何等為見佛？何等為佛業？何等為慢業？何等為智業？何等為魔攝持？何等為佛攝持？何等為法攝持？何等為住兜率天所行事業？何等為兜率天示現命終？何等為示現降神母胎事？何等為示現微細趣？何等為生？何等為大莊嚴？何等為遊行七步？何等為示現童子地？何等為示現采女眷屬？何等為示現捨家出家？何等為示現苦行？何等為往詣道場？何等為坐道場？何等為坐道場時顯奇特相？何等為示現降魔？何等為成等正覺？何等為轉法輪？何等為因轉法輪得白淨法？佛子！何等為如來、應供、等正覺示現大般涅槃？善哉佛子！如向所問，願具演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等為眼？何等為耳？何等為鼻？何等為舌？何等為身？何等為意？何等為行？何等為住？何等為坐？何等為臥？何等為住？何等為行？何等為觀察？何等為周遍觀察？何等為奮迅？何等為師子吼？何等為淨施？何等為淨戒？何等為淨忍？何等為淨精進？何等為淨禪？何等為淨慧？何等為淨慈？何等為淨悲？何等為淨喜？何等為淨捨？何等為義？何等為法？何等為功德具？何等為智具？何等為明足？何等為求法？何等為明了法？何等為向法？何等為魔？何等為魔業？何等為捨離魔業？何等為見佛？何等為佛業？何等為慢業？何等為智業？何等為魔攝持？何等為佛攝持？何等為法攝持？何等為住兜率天所行事業？何等為兜率天示現命終？何等為示現降神母胎事？何等為示現微細趣？何等為生？何等為大莊嚴？何等為遊行七步？何等為示現童子地？何等為示現采女眷屬？何等為示現捨家出家？何等為示現苦行？何等為往詣道場？何等為坐道場？何等為坐道場時顯奇特相？何等為示現降魔？何等為成等正覺？何等為轉法輪？何等為因轉法輪得白淨法？佛子！何等為如來、應供、等正覺示現大般涅槃？善哉佛子！如向所問，願具演說。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩告普慧等諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩有十種依果。何等為十？所謂：菩提心依果，究竟不忘失故；善知識依果，隨順和合故；善根依果，長養諸善根故；諸波羅蜜依果，究竟修行故；一切法依果，永出生死故；諸願依果，長養菩提故；諸行依果，廣修習故；菩薩依果，一生補處故；供養佛依果，信心不壞故；一切如來依果，正教離顛倒故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種依果，若菩薩摩訶薩住此依果，則得如來無上智依果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告普慧等諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩有十種依果。何等為十？所謂：菩提心依果，究竟不忘失故；善知識依果，隨順和合故；善根依果，長養諸善根故；諸波羅蜜依果，究竟修行故；一切法依果，永出生死故；諸願依果，長養菩提故；諸行依果，廣修習故；菩薩依果，一生補處故；供養佛依果，信心不壞故；一切如來依果，正教離顛倒故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種依果，若菩薩摩訶薩住此依果，則得如來無上智依果。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種奇特想。何等為十？所謂：於一切善根，生自善根想；於一切善根，生菩提種子想；於一切眾生，生菩提器想；於一切願，生自願想；於一切法，生出生死想；於一切行，生自行想；於一切法，生佛法想；於一切語言，生語言道想；於一切佛，生慈父想；於一切如來，生無二想。佛子！是為菩薩摩訶薩十種奇特想，若菩薩摩訶薩安住此想，則得無上巧妙方便轉一切想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種奇特想。何等為十？所謂：於一切善根，生自善根想；於一切善根，生菩提種子想；於一切眾生，生菩提器想；於一切願，生自願想；於一切法，生出生死想；於一切行，生自行想；於一切法，生佛法想；於一切語言，生語言道想；於一切佛，生慈父想；於一切如來，生無二想。佛子！是為菩薩摩訶薩十種奇特想，若菩薩摩訶薩安住此想，則得無上巧妙方便轉一切想。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：令一切眾生，專求正法行，善根淳熟行，善學一切戒行，長養一切善根行，一心不亂修三昧行，分別一切諸智慧行，修習一切所修行，莊嚴一切世界行，恭敬供養善知識行，恭敬供養諸如來行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種行，若菩薩摩訶薩安住此行，則得如來無上大智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：令一切眾生，專求正法行，善根淳熟行，善學一切戒行，長養一切善根行，一心不亂修三昧行，分別一切諸智慧行，修習一切所修行，莊嚴一切世界行，恭敬供養善知識行，恭敬供養諸如來行。佛子！是為菩薩摩訶薩十種行，若菩薩摩訶薩安住此行，則得如來無上大智行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種善知識。何等為十？所謂：能令安住菩提心善知識，能令修習善根善知識，能令究竟諸波羅蜜善知識，能令分別解說一切法善知識，能令安住成熟一切眾生善知識，能令具足辯才隨問能答善知識，能令不著一切生死善知識，能令於一切劫行菩薩行心無厭倦善知識，能令安住普賢行善知識，能令深入一切佛智善知識。佛子！是為菩薩摩訶薩十種善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種善知識。何等為十？所謂：能令安住菩提心善知識，能令修習善根善知識，能令究竟諸波羅蜜善知識，能令分別解說一切法善知識，能令安住成熟一切眾生善知識，能令具足辯才隨問能答善知識，能令不著一切生死善知識，能令於一切劫行菩薩行心無厭倦善知識，能令安住普賢行善知識，能令深入一切佛智善知識。佛子！是為菩薩摩訶薩十種善知識。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種勤修精進。何等為十？所謂：教化一切眾生勤修精進，入一切法勤修精進，令一切世界清淨勤修精進，究竟一切菩薩所學勤修精進，令一切眾生滅一切惡勤修精進，除滅一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王苦勤修精進，降一切魔勤修精進，為一切眾生作清淨眼勤修精進，恭敬供養一切諸佛勤修精進，令一切如來皆悉歡喜勤修精進。佛子！是為菩薩摩訶薩十種勤修精進，若菩薩摩訶薩住此精進，則具如來無上精進波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種勤修精進。何等為十？所謂：教化一切眾生勤修精進，入一切法勤修精進，令一切世界清淨勤修精進，究竟一切菩薩所學勤修精進，令一切眾生滅一切惡勤修精進，除滅一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王苦勤修精進，降一切魔勤修精進，為一切眾生作清淨眼勤修精進，恭敬供養一切諸佛勤修精進，令一切如來皆悉歡喜勤修精進。佛子！是為菩薩摩訶薩十種勤修精進，若菩薩摩訶薩住此精進，則具如來無上精進波羅蜜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種正希望。何等為十？所謂：自住菩提心，亦令眾生住菩提心正希望；自離忿諍，亦令一切眾生離於忿諍正希望；自離愚癡，安住佛法，亦令眾生捨離愚癡，安住佛法正希望；自修善根，專求正法，亦令眾生修習善根，專求正法正希望；自究竟諸波羅蜜，得到彼岸，亦令眾生究竟諸波羅蜜，得到彼岸正希望；自生如來種姓家，亦令眾生生如來種姓家正希望；自深入觀一切法無盡性，亦令眾生深入觀一切法無盡性正希望；自不誹謗一切佛法，亦令眾生不誹謗一切佛法正希望；自滿一切智願，亦令眾生滿一切智願正希望；自深入一切如來無盡智藏，亦令眾生深入一切如來無盡智藏正希望。佛子！是為菩薩摩訶薩十種正希望，若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上平等大智正希望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種正希望。何等為十？所謂：自住菩提心，亦令眾生住菩提心正希望；自離忿諍，亦令一切眾生離於忿諍正希望；自離愚癡，安住佛法，亦令眾生捨離愚癡，安住佛法正希望；自修善根，專求正法，亦令眾生修習善根，專求正法正希望；自究竟諸波羅蜜，得到彼岸，亦令眾生究竟諸波羅蜜，得到彼岸正希望；自生如來種姓家，亦令眾生生如來種姓家正希望；自深入觀一切法無盡性，亦令眾生深入觀一切法無盡性正希望；自不誹謗一切佛法，亦令眾生不誹謗一切佛法正希望；自滿一切智願，亦令眾生滿一切智願正希望；自深入一切如來無盡智藏，亦令眾生深入一切如來無盡智藏正希望。佛子！是為菩薩摩訶薩十種正希望，若菩薩摩訶薩安住此法，則得如來無上平等大智正希望。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法，成就眾生。何等為十？所謂：布施成就眾生，色身端嚴成就眾生，說法成就眾生，同意成就眾生，無染著成就眾生，歎菩薩行成就眾生，示現一切世界熾然成就眾生，歎如來功德成就眾生，示現神力自在成就眾生，種種巧方便微密隨順世間行成就眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種成就眾生，若菩薩摩訶薩安住此法，則能成就一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法，成就眾生。何等為十？所謂：布施成就眾生，色身端嚴成就眾生，說法成就眾生，同意成就眾生，無染著成就眾生，歎菩薩行成就眾生，示現一切世界熾然成就眾生，歎如來功德成就眾生，示現神力自在成就眾生，種種巧方便微密隨順世間行成就眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩十種成就眾生，若菩薩摩訶薩安住此法，則能成就一切眾生。