大方廣佛華嚴經卷第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十五

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

寶王如來性起品第三十二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王如來性起品第三十二之三

「復次，佛子！菩薩摩訶薩知、見如來音聲十種無量；何等為十？所謂：知、見虛空等無量，無處不至故；知、見法界等無量，無處不徹故；知、見眾生界等無量，令一切眾生悉歡喜故；知、見行業等無量，廣說一切果報故；知、見煩惱等無量，究竟寂滅故；知、見種種音聲等無量，隨應受化無不聞故；知、見欲樂等無量，悉分別說諸解脫故；知、見三世等無量，無分際故；知、見智慧等無量，深入一切法故；知、見佛境界不退等無量，隨順如如法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩摩訶薩知、見如來音聲十種無量；何等為十？所謂：知、見虛空等無量，無處不至故；知、見法界等無量，無處不徹故；知、見眾生界等無量，令一切眾生悉歡喜故；知、見行業等無量，廣說一切果報故；知、見煩惱等無量，究竟寂滅故；知、見種種音聲等無量，隨應受化無不聞故；知、見欲樂等無量，悉分別說諸解脫故；知、見三世等無量，無分際故；知、見智慧等無量，深入一切法故；知、見佛境界不退等無量，隨順如如法界故。

「佛子！菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺音聲，有如是等十種無量阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺音聲，有如是等十種無量阿僧祇。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「世界欲壞時， 於彼虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世界欲壞時， 於彼虛空中，

眾生福報力， 自然出四聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生福報力， 自然出四聲。

於彼四禪中， 寂樂離眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼四禪中， 寂樂離眾苦，

眾生聞是已， 厭離欲界身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞是已， 厭離欲界身。

十力亦如是， 自然出四聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 自然出四聲，

充滿於法界， 無處而不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿於法界， 無處而不聞。

眾生因緣力， 佛應四種聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生因緣力， 佛應四種聲，

其有聞音者， 永度生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有聞音者， 永度生死海。

譬如因山谷， 出生呼聲響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如因山谷， 出生呼聲響，

從外一切音， 響聲隨應對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從外一切音， 響聲隨應對。

種種因緣起， 聞者亦不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種因緣起， 聞者亦不同，

響不作是念， 我出種種音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 響不作是念， 我出種種音。

如來聲如是， 出生無量音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來聲如是， 出生無量音，

隨應受化者， 一切無不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化者， 一切無不聞。

皆悉令歡喜， 調伏諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉令歡喜， 調伏諸眾生，

音聲亦無念， 我出種種音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲亦無念， 我出種種音。

譬如天妙音， 於彼虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天妙音， 於彼虛空中，

自然而演出， 覺悟諸天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然而演出， 覺悟諸天子。

諸天子聞此， 正法妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子聞此， 正法妙音聲，

修習不放逸， 厭離於五欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習不放逸， 厭離於五欲。

十力亦如是， 出生微妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 出生微妙聲，

法雲音充滿， 一切諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雲音充滿， 一切諸世界。

令眾生覺悟， 彼音無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾生覺悟， 彼音無生滅，

若有得聞者， 皆悉證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得聞者， 皆悉證菩提。

如自在天王， 寶女名善口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如自在天王， 寶女名善口，

於一音聲中， 出生百千聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一音聲中， 出生百千聲。

復於一一音， 出生百千聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於一一音， 出生百千聲，

諸天若聞者， 一切皆悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天若聞者， 一切皆悅樂。

十力亦如是， 於彼一音中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 於彼一音中，

隨應一時演， 眾生數等音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應一時演， 眾生數等音。

眾生聞音已， 除滅諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞音已， 除滅諸煩惱，

音聲不作念， 我能有所滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲不作念， 我能有所滅。

譬如大梵王， 出清淨梵音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大梵王， 出清淨梵音，

一切梵天眾， 無有不聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切梵天眾， 無有不聞者。

一一梵音聲， 令梵眾歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一梵音聲， 令梵眾歡喜，

遍滿梵天眾， 音聲不出外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿梵天眾， 音聲不出外。

功德大梵王， 安處如來座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德大梵王， 安處如來座，

演出一妙音， 充滿諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演出一妙音， 充滿諸法界。

隨應受化者， 一切無不聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化者， 一切無不聞，

聲不出眾外， 以無信心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲不出眾外， 以無信心故。

譬如諸水性， 皆悉同一味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸水性， 皆悉同一味，

清淨離垢濁， 具足八功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨離垢濁， 具足八功德。

所因地不同， 眾器各別異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所因地不同， 眾器各別異，

隨彼因緣故， 水味有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼因緣故， 水味有差別。

佛子應當知， 一切智音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子應當知， 一切智音聲，

如來微妙音， 悉同解脫味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來微妙音， 悉同解脫味。

眾生所造行， 若干差別故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所造行， 若干差別故，

善逝隨應化， 所聞各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝隨應化， 所聞各不同。

譬如阿耨達， 自在大龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如阿耨達， 自在大龍王，

興雲覆世間， 普雨潤大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興雲覆世間， 普雨潤大地，

長養諸叢林， 百穀藥草等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養諸叢林， 百穀藥草等，

彼所降雨水， 不從身心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所降雨水， 不從身心出。

如來亦如是， 初興大法雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 初興大法雲，

普覆諸法界， 雨大甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覆諸法界， 雨大甘露法。

令眾增善根， 除滅煩惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾增善根， 除滅煩惱熱，

而彼甘露法， 不從身心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼甘露法， 不從身心出。

譬如大龍王， 名曰摩那斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大龍王， 名曰摩那斯，

七日起重雲， 凝停不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日起重雲， 凝停不降雨。

普令一切眾， 究竟諸事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令一切眾， 究竟諸事業，

漸降微細澤， 然後乃大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸降微細澤， 然後乃大雨。

十力興法雲， 普覆諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力興法雲， 普覆諸法界，

雨大甘露法， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨大甘露法， 饒益諸群生。

隨應受化者， 為彼說深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化者， 為彼說深法，

聞者不恐怖， 究竟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者不恐怖， 究竟成菩提。

譬如大龍王， 名曰大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大龍王， 名曰大莊嚴，

先布密重雲， 然後降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先布密重雲， 然後降大雨。

或十二十日， 乃至百千日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或十二十日， 乃至百千日，

雨水等一味， 眾生故不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨水等一味， 眾生故不同。

究竟至如來， 大辯之彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟至如來， 大辯之彼岸，

或說十法門， 乃至百千門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說十法門， 乃至百千門。

或說八萬四， 乃至無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說八萬四， 乃至無量行，

如來不生念， 我分別法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不生念， 我分別法界。

譬如海龍王， 名曰娑伽羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海龍王， 名曰娑伽羅，

先興密重雲， 彌覆四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先興密重雲， 彌覆四天下。

普雨一切處， 各各悉不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨一切處， 各各悉不同，

龍王心平等， 亦無有憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王心平等， 亦無有憎愛。

最勝亦如是， 無上法龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝亦如是， 無上法龍王，

興起大悲雲， 普覆於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興起大悲雲， 普覆於一切。

為道場菩薩， 雨大甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為道場菩薩， 雨大甘露法，

隨其所應化， 如來心平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 如來心平等。

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺心？此菩薩摩訶薩知心意識，非即如來，但知如來智無量故，心亦無量。佛子！譬如虛空悉為一切萬物所依，而彼虛空無所依止；如來智慧亦復如是，悉為一切世間智慧、離世間智之所依止，而如來智無所依止。佛子！是為菩薩摩訶薩最初勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺心？此菩薩摩訶薩知心意識，非即如來，但知如來智無量故，心亦無量。佛子！譬如虛空悉為一切萬物所依，而彼虛空無所依止；如來智慧亦復如是，悉為一切世間智慧、離世間智之所依止，而如來智無所依止。佛子！是為菩薩摩訶薩最初勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如清淨法界，悉為一切聲聞、緣覺、菩薩解脫之所依止，而清淨法界無增無減；如來智慧亦復如是，為一切世間、出世間智，算數巧術一切眾智之所依止，而如來智無增無減。佛子！是為菩薩摩訶薩第二勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如清淨法界，悉為一切聲聞、緣覺、菩薩解脫之所依止，而清淨法界無增無減；如來智慧亦復如是，為一切世間、出世間智，算數巧術一切眾智之所依止，而如來智無增無減。佛子！是為菩薩摩訶薩第二勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如四大海水，悉能澤潤四天下地，八十億小洲，若有眾生於彼諸處方便求水，無往不得，而彼大海不作是念：『我能資給諸眾生水。』如來智慧大海亦復如是，悉能澤潤一切眾生心，彼諸眾生各於法門修習善根，皆得智慧光明，而如來不作是念：『我能悉與眾生智慧。』佛子！是為菩薩摩訶薩第三勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如四大海水，悉能澤潤四天下地，八十億小洲，若有眾生於彼諸處方便求水，無往不得，而彼大海不作是念：『我能資給諸眾生水。』如來智慧大海亦復如是，悉能澤潤一切眾生心，彼諸眾生各於法門修習善根，皆得智慧光明，而如來不作是念：『我能悉與眾生智慧。』佛子！是為菩薩摩訶薩第三勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如大海有四種寶珠；此四種寶悉生海中，一切眾寶若無此寶，海中眾寶悉皆滅失。何等為四？一、名眾寶積聚，二、名無盡寶藏，三、名遠離熾然，四、名一切莊嚴聚，是為四寶。佛子！此四種寶，一切阿脩羅、迦樓羅、諸龍神等悉不得見，何以故？娑伽羅龍王密置深寶藏故，此四種寶端嚴方正；如來、應供、等正覺海亦有四種大智寶珠，出生一切聲聞、緣覺、學、無學智、及諸菩薩智慧大寶。何等為四？一、名無染巧妙方便清淨智寶，二、名分別演說有為無為清淨智寶，三、名分別演說一切諸法而不壞法界清淨智寶，四、名應化眾生未曾失時清淨智寶，是為如來大海四種清淨智寶。佛子！此如來四種清淨智寶一切眾生無能見者，何以故？此四種智慧大寶安置如來微密法寶藏故，菩薩慧光端嚴殊特。佛子！是為菩薩摩訶薩第四勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海有四種寶珠；此四種寶悉生海中，一切眾寶若無此寶，海中眾寶悉皆滅失。何等為四？一、名眾寶積聚，二、名無盡寶藏，三、名遠離熾然，四、名一切莊嚴聚，是為四寶。佛子！此四種寶，一切阿脩羅、迦樓羅、諸龍神等悉不得見，何以故？娑伽羅龍王密置深寶藏故，此四種寶端嚴方正；如來、應供、等正覺海亦有四種大智寶珠，出生一切聲聞、緣覺、學、無學智、及諸菩薩智慧大寶。何等為四？一、名無染巧妙方便清淨智寶，二、名分別演說有為無為清淨智寶，三、名分別演說一切諸法而不壞法界清淨智寶，四、名應化眾生未曾失時清淨智寶，是為如來大海四種清淨智寶。佛子！此如來四種清淨智寶一切眾生無能見者，何以故？此四種智慧大寶安置如來微密法寶藏故，菩薩慧光端嚴殊特。佛子！是為菩薩摩訶薩第四勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如大海有四熾然光明大寶，此四種寶悉能消竭大海無極之水。何等為四？一、名日藏光明大寶，二、名離潤光明大寶，三、名火珠光明大寶，四、名究竟無餘光明大寶。佛子！若大海中無此四寶，四域天下、金剛圍山乃至非想、非非想處皆悉漂沒。佛子！此日藏光明大寶能變海水悉成為酪，離潤光明大寶能變酪海悉成為酥，火珠光明大寶能悉熾然酥海，究竟無餘光明大寶悉然酥海永盡無餘；如來、應供、等正覺海，亦有四種智光摩尼大寶，照諸菩薩具足修習一切眾行，乃至成佛平等智慧。何等為四？一者、永息一切不善波浪智光大寶，二者、滅一切法愛智光大寶，三者、大慧智光大寶，四者、與如來等無量智光大寶。佛子！彼菩薩摩訶薩修集菩提時，起無量生死不善波浪，一切諸天、阿脩羅等悉無能止，如來以息一切不善波浪智光大寶，照耀菩薩不善波浪，令永止息，堅固安住無上三昧；以滅一切順法愛智光大寶，滅一切三昧難捨味著；以大慧智光大寶，滅一切無明淨慧通達；以與如來等無量智光大寶，以少方便出生如來智慧之地。佛子！若無如來四種智光大寶，乃至一菩薩得如來地，無有是處！佛子！是為菩薩摩訶薩第五勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海有四熾然光明大寶，此四種寶悉能消竭大海無極之水。何等為四？一、名日藏光明大寶，二、名離潤光明大寶，三、名火珠光明大寶，四、名究竟無餘光明大寶。佛子！若大海中無此四寶，四域天下、金剛圍山乃至非想、非非想處皆悉漂沒。佛子！此日藏光明大寶能變海水悉成為酪，離潤光明大寶能變酪海悉成為酥，火珠光明大寶能悉熾然酥海，究竟無餘光明大寶悉然酥海永盡無餘；如來、應供、等正覺海，亦有四種智光摩尼大寶，照諸菩薩具足修習一切眾行，乃至成佛平等智慧。何等為四？一者、永息一切不善波浪智光大寶，二者、滅一切法愛智光大寶，三者、大慧智光大寶，四者、與如來等無量智光大寶。佛子！彼菩薩摩訶薩修集菩提時，起無量生死不善波浪，一切諸天、阿脩羅等悉無能止，如來以息一切不善波浪智光大寶，照耀菩薩不善波浪，令永止息，堅固安住無上三昧；以滅一切順法愛智光大寶，滅一切三昧難捨味著；以大慧智光大寶，滅一切無明淨慧通達；以與如來等無量智光大寶，以少方便出生如來智慧之地。佛子！若無如來四種智光大寶，乃至一菩薩得如來地，無有是處！佛子！是為菩薩摩訶薩第五勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如從水輪際，上至非想、非非想天一切三千大千世界，依虛空住，謂無色界眾生處、色界眾生處、欲界眾生處。此三界處悉依虛空，而彼虛空無有迫迮；如來智慧亦復如是，一切聲聞、緣覺、菩薩知有為法智慧，知無為法智慧，如是等一切智慧悉依如來智慧而起，悉依如來智慧而住，如來智慧無有迫迮，何以故？如來智慧無所不至故。佛子！是為菩薩摩訶薩第六勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如從水輪際，上至非想、非非想天一切三千大千世界，依虛空住，謂無色界眾生處、色界眾生處、欲界眾生處。此三界處悉依虛空，而彼虛空無有迫迮；如來智慧亦復如是，一切聲聞、緣覺、菩薩知有為法智慧，知無為法智慧，如是等一切智慧悉依如來智慧而起，悉依如來智慧而住，如來智慧無有迫迮，何以故？如來智慧無所不至故。佛子！是為菩薩摩訶薩第六勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如雪山頂有藥王樹，名非從根生非不從生，彼藥王樹從六百八十萬由旬，下極金剛地，水輪際生。佛子！此藥王樹若生根時，閻浮提樹一切根生；若生莖時，閻浮提樹皆悉生莖，若生枝葉華果時，閻浮提樹一切悉生枝葉華果。此藥王樹，根能生莖，莖能生根，是故名曰不從根生非不從根。佛子！此藥王樹一切諸處，皆悉生長，唯除二處，所謂地獄深阬及水輪中不得生長，而大藥王樹亦不捨生性；如來智慧大藥王樹亦復如是，從一切如來種姓中生，於過去世修習大慈悲等無量無邊功德。堅固正住，不可傾動。三世無量善根智慧，皆悉普覆一切世間，除滅一切惡道眾難，巧方便莖，淨法界枝，諸禪三昧解脫之葉，七覺意華無上解脫果，陀羅尼持初無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如雪山頂有藥王樹，名非從根生非不從生，彼藥王樹從六百八十萬由旬，下極金剛地，水輪際生。佛子！此藥王樹若生根時，閻浮提樹一切根生；若生莖時，閻浮提樹皆悉生莖，若生枝葉華果時，閻浮提樹一切悉生枝葉華果。此藥王樹，根能生莖，莖能生根，是故名曰不從根生非不從根。佛子！此藥王樹一切諸處，皆悉生長，唯除二處，所謂地獄深阬及水輪中不得生長，而大藥王樹亦不捨生性；如來智慧大藥王樹亦復如是，從一切如來種姓中生，於過去世修習大慈悲等無量無邊功德。堅固正住，不可傾動。三世無量善根智慧，皆悉普覆一切世間，除滅一切惡道眾難，巧方便莖，淨法界枝，諸禪三昧解脫之葉，七覺意華無上解脫果，陀羅尼持初無增減。

「佛子！如來智慧大藥王樹，復有異名，名根堅固不壞。何以故？不捨不斷菩薩眾行，是故其根名曰不壞。彼如來智慧大藥王樹初生根時，一切菩薩悉生大慈悲根，未曾捨離一切眾生；初生莖時，一切菩薩皆悉生長堅固精進正直心莖；初生枝時，一切菩薩生長一切波羅蜜枝；初生葉時，一切菩薩生長一切淨戒威儀頭陀功德之葉；初生華時，一切菩薩善根莊嚴相好華敷；初生果時，一切菩薩得無生忍受佛記果。佛子！如來智慧大藥王樹，唯除二處不得生長，所謂：聲聞、緣覺、涅槃、地獄、深阬及諸犯戒、邪見、貪著、非法器等，而如來樹非不生長，其餘一切應受化者皆悉生長，而如來智慧大藥王樹不增不減。佛子！是為菩薩摩訶薩第七勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來智慧大藥王樹，復有異名，名根堅固不壞。何以故？不捨不斷菩薩眾行，是故其根名曰不壞。彼如來智慧大藥王樹初生根時，一切菩薩悉生大慈悲根，未曾捨離一切眾生；初生莖時，一切菩薩皆悉生長堅固精進正直心莖；初生枝時，一切菩薩生長一切波羅蜜枝；初生葉時，一切菩薩生長一切淨戒威儀頭陀功德之葉；初生華時，一切菩薩善根莊嚴相好華敷；初生果時，一切菩薩得無生忍受佛記果。佛子！如來智慧大藥王樹，唯除二處不得生長，所謂：聲聞、緣覺、涅槃、地獄、深阬及諸犯戒、邪見、貪著、非法器等，而如來樹非不生長，其餘一切應受化者皆悉生長，而如來智慧大藥王樹不增不減。佛子！是為菩薩摩訶薩第七勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如火劫起時，三千大千世界，一切所有大地草木金剛圍山，皆悉熾然燒盡無餘。設有一人若以乾草投彼火中，寧得不然？答言：『不也，無不燒盡。』佛子！彼所投草猶可不盡。如來智慧於一切眾生、一切佛剎、一切劫數、一切諸法無不悉知，若有不知，無有是處。何以故？如來智慧不可破壞悉明達故。佛子！是為菩薩摩訶薩第八勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如火劫起時，三千大千世界，一切所有大地草木金剛圍山，皆悉熾然燒盡無餘。設有一人若以乾草投彼火中，寧得不然？答言：『不也，無不燒盡。』佛子！彼所投草猶可不盡。如來智慧於一切眾生、一切佛剎、一切劫數、一切諸法無不悉知，若有不知，無有是處。何以故？如來智慧不可破壞悉明達故。佛子！是為菩薩摩訶薩第八勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！譬如風災壞世界時，有大風起，名曰壞散，悉能壞散磨滅大千世界金剛圍山一切萬物。爾時，三千大千世界外復有風起，名障壞散風災，不令風災得至餘方。佛子！若無此障風，十方無量無邊阿僧祇世界無不散滅；如來、應供、等正覺亦復如是，有大智風，名曰散滅一切煩惱，悉能散滅一切菩薩煩惱習氣。如來復有巧方便智風，能持一切菩薩，不令究竟盡滅墮於聲聞、辟支佛地。菩薩摩訶薩得此巧方便智風力故，能過聲聞、辟支佛地，究竟佛地。佛子！是為菩薩摩訶薩第九勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如風災壞世界時，有大風起，名曰壞散，悉能壞散磨滅大千世界金剛圍山一切萬物。爾時，三千大千世界外復有風起，名障壞散風災，不令風災得至餘方。佛子！若無此障風，十方無量無邊阿僧祇世界無不散滅；如來、應供、等正覺亦復如是，有大智風，名曰散滅一切煩惱，悉能散滅一切菩薩煩惱習氣。如來復有巧方便智風，能持一切菩薩，不令究竟盡滅墮於聲聞、辟支佛地。菩薩摩訶薩得此巧方便智風力故，能過聲聞、辟支佛地，究竟佛地。佛子！是為菩薩摩訶薩第九勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「復次，佛子！如來智慧無處不至。何以故？無有眾生無眾生身、如來智慧不具足者。但眾生顛倒，不知如來智遠離顛倒，起一切智、無師智、無礙智。佛子！譬如有一經卷如一三千大千世界，大千世界一切所有無不記錄。若二千世界等，悉記二千世界中事。小千世界等，悉記小千世界中事。四天下等，悉記四天下事。須彌山王等，悉記須彌山王事。地天宮等，悉記地天宮殿中事。欲天宮等，悉記欲界天宮殿中事。色天宮等，悉記色界天宮殿中事。若無色天宮等，悉記無色界天宮殿中事。彼三千大千世界等經卷在一微塵內，一切微塵亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如來智慧無處不至。何以故？無有眾生無眾生身、如來智慧不具足者。但眾生顛倒，不知如來智遠離顛倒，起一切智、無師智、無礙智。佛子！譬如有一經卷如一三千大千世界，大千世界一切所有無不記錄。若二千世界等，悉記二千世界中事。小千世界等，悉記小千世界中事。四天下等，悉記四天下事。須彌山王等，悉記須彌山王事。地天宮等，悉記地天宮殿中事。欲天宮等，悉記欲界天宮殿中事。色天宮等，悉記色界天宮殿中事。若無色天宮等，悉記無色界天宮殿中事。彼三千大千世界等經卷在一微塵內，一切微塵亦復如是。

「時，有一人出興於世，智慧聰達，具足成就清淨天眼，見此經卷在微塵內，作如是念：『云何如此廣大經卷在微塵內而不饒益眾生耶？我當勤作方便，破彼微塵，出此經卷，饒益眾生。』爾時，彼人即作方便，破壞微塵，出此經卷，饒益眾生。佛子！如來智慧無相，智慧無礙，智慧具足，在於眾生身中，但愚癡眾生顛倒想覆，不知、不見、不生信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，有一人出興於世，智慧聰達，具足成就清淨天眼，見此經卷在微塵內，作如是念：『云何如此廣大經卷在微塵內而不饒益眾生耶？我當勤作方便，破彼微塵，出此經卷，饒益眾生。』爾時，彼人即作方便，破壞微塵，出此經卷，饒益眾生。佛子！如來智慧無相，智慧無礙，智慧具足，在於眾生身中，但愚癡眾生顛倒想覆，不知、不見、不生信心。

「爾時，如來以無障礙清淨天眼觀察一切眾生。觀已，作如是言：『奇哉！奇哉！云何如來具足智慧在於身中而不知見？我當教彼眾生覺悟聖道，悉令永離妄想顛倒垢縛，具見如來智慧在其身內，與佛無異。』如來即時教彼眾生修八聖道，捨離虛妄顛倒；離顛倒已，具如來智，與如來等，饒益眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第十勝行，知、見如來、應供、等正覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來以無障礙清淨天眼觀察一切眾生。觀已，作如是言：『奇哉！奇哉！云何如來具足智慧在於身中而不知見？我當教彼眾生覺悟聖道，悉令永離妄想顛倒垢縛，具見如來智慧在其身內，與佛無異。』如來即時教彼眾生修八聖道，捨離虛妄顛倒；離顛倒已，具如來智，與如來等，饒益眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第十勝行，知、見如來、應供、等正覺心。

「佛子！菩薩摩訶薩有如是等無量無數諸勝妙行知、見如來、應供、等正覺心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有如是等無量無數諸勝妙行知、見如來、應供、等正覺心。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「欲知如來心， 應解最勝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲知如來心， 應解最勝智，

如來智無量， 最勝心亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智無量， 最勝心亦然。

十方諸世界， 一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 一切眾生類，

皆悉依虛空， 虛空無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉依虛空， 虛空無所依。

一切法界中， 眾生種種樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界中， 眾生種種樂，

方便巧智術， 依最勝智起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便巧智術， 依最勝智起。

一切諸智慧， 悉依善逝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸智慧， 悉依善逝智，

如來最勝智， 寂然無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來最勝智， 寂然無所依。

聲聞緣覺乘， 解脫智慧果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞緣覺乘， 解脫智慧果，

悉從法界起， 法界無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從法界起， 法界無增減。

最勝智如是， 能起一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝智如是， 能起一切智，

學智無學智， 了達有無智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學智無學智， 了達有無智。

善逝無上智， 出生一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝無上智， 出生一切智，

非生非不生， 皆悉無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非生非不生， 皆悉無增減。

譬如大海水， 澤潤一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 澤潤一切地，

眾生善方便， 求水無不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生善方便， 求水無不得。

大海地無念， 我與眾生水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海地無念， 我與眾生水，

大海無增減， 方便求悉得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海無增減， 方便求悉得。

十方諸世界， 一切群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 一切群生類，

善逝智慧海， 皆悉能潤澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝智慧海， 皆悉能潤澤。

各各勤方便， 修習諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各勤方便， 修習諸法門，

一切修行者， 疾得智慧光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切修行者， 疾得智慧光。

如娑伽龍王， 有四妙寶珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如娑伽龍王， 有四妙寶珠，

密置深寶藏， 眾生無能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密置深寶藏， 眾生無能見。

端嚴而方正， 常住於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴而方正， 常住於大海，

因此四摩尼， 生出一切寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此四摩尼， 生出一切寶。

最勝四種智， 無量不可稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝四種智， 無量不可稱，

出生一切眾， 無量諸智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生一切眾， 無量諸智慧。

安住大乘藏， 無量德莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住大乘藏， 無量德莊嚴，

除受記菩薩， 一切莫能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除受記菩薩， 一切莫能見。

譬如大海中， 有四摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海中， 有四摩尼寶，

光焰甚猛熱， 能消大海水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰甚猛熱， 能消大海水。

若無此四寶， 天地悉漂沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無此四寶， 天地悉漂沒，

大海無增減， 四域皆安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海無增減， 四域皆安住。

如來四種智， 無量不可稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來四種智， 無量不可稱，

能止諸菩薩， 不善根波浪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能止諸菩薩， 不善根波浪。

一切三世間， 欲色無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世間， 欲色無色界，

離我及我所， 安住於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離我及我所， 安住於虛空。

善逝智亦然， 一切智根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝智亦然， 一切智根本，

聲聞學無學， 及諸緣覺智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞學無學， 及諸緣覺智。

菩薩普饒益， 無量甚深智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩普饒益， 無量甚深智，

悉依如來智， 如來智無依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉依如來智， 如來智無依。

如彼雪山頂， 有大藥王樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼雪山頂， 有大藥王樹，

名不從根生， 非不從根生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名不從根生， 非不從根生。

由此藥王樹， 生長因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此藥王樹， 生長因緣故，

悉生閻浮提， 一切諸樹林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉生閻浮提， 一切諸樹林。

彼樹根生時， 一切樹根生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼樹根生時， 一切樹根生，

莖枝葉華實， 一切亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莖枝葉華實， 一切亦如是。

清淨甚深智， 如來性中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨甚深智， 如來性中生，

依因如來智， 出生修行智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依因如來智， 出生修行智。

一切菩薩行， 無量諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩行， 無量諸功德，

如來智樹王， 平等心地生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智樹王， 平等心地生。

譬如劫盡時， 猛盛大火災， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如劫盡時， 猛盛大火災，

設人投乾草， 猶可燒不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設人投乾草， 猶可燒不盡。

善逝清淨智， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝清淨智， 無量無有邊，

悉能分別知， 三世眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別知， 三世眾生類。

又知一切劫， 一切諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知一切劫， 一切諸佛剎，

如是無量法， 如來悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量法， 如來悉了知。

譬如劫盡時， 風災名壞散， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如劫盡時， 風災名壞散，

能壞諸大地， 金剛及須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞諸大地， 金剛及須彌。

剎外有風起， 名曰障散壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎外有風起， 名曰障散壞，

若無此風者， 十方悉磨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無此風者， 十方悉磨滅。

十力亦如是， 智慧風無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 智慧風無量，

皆悉能散滅， 菩薩諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉能散滅， 菩薩諸煩惱。

如來方便智， 攝取諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來方便智， 攝取諸菩薩，

過聲聞緣覺， 安住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過聲聞緣覺， 安住如來地。

譬如微塵內， 有一大經卷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如微塵內， 有一大經卷，

三千世界等， 無益眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界等， 無益眾生類。

爾時有一人， 出興於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一人， 出興於世間，

破塵出經卷， 饒益一切世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破塵出經卷， 饒益一切世。

如來智如是， 眾生悉具有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智如是， 眾生悉具有，

顛倒妄想覆， 眾生不知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒妄想覆， 眾生不知見。

如來教眾生， 修習八聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來教眾生， 修習八聖道，

除滅一切障， 究竟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切障， 究竟成菩提。

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺境界？此菩薩摩訶薩成就無量無邊無礙智慧，知一切眾生，是如來境界。一切世間、一切剎、一切法、一切眾生行，如如不壞境界、無礙法界境界、實際無際境界、無量虛空境界、非境界境界，是如來境界。佛子！一切眾生無量故，如來境界無量；一切世間無量故，如來境界無量；乃至非境界境界無量故，如來境界無量；非境界至一切處而無所至，如來境界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺境界？此菩薩摩訶薩成就無量無邊無礙智慧，知一切眾生，是如來境界。一切世間、一切剎、一切法、一切眾生行，如如不壞境界、無礙法界境界、實際無際境界、無量虛空境界、非境界境界，是如來境界。佛子！一切眾生無量故，如來境界無量；一切世間無量故，如來境界無量；乃至非境界境界無量故，如來境界無量；非境界至一切處而無所至，如來境界亦復如是。

「佛子！菩薩摩訶薩知心境界是如來境界。如心境界無量故，如來境界無量。何以故？隨心無量，出生智慧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩知心境界是如來境界。如心境界無量故，如來境界無量。何以故？隨心無量，出生智慧亦復如是。

「佛子！譬如大龍隨心降雨，雨不從內亦不從外；如來境界，亦復如是，隨心所念，於念念中出生無量不思議智。彼諸智慧，悉無來處。佛子！一切大海水皆從龍王心願所起；如來智海亦復如是，悉從大願力起。佛子！如來智海無量無邊，不可言說、不可思議。我說小諭，汝今諦聽：佛子！此閻浮提內流出二千五百河水，悉入大海。俱耶尼內流出五千河水，悉入大海。弗婆提內流出八千四百河水，悉入大海。欝單越內流出一萬河水，悉入大海。佛子！此四天下內如是二萬五千九百河水，悉入大海。佛子！於意云何此水多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如大龍隨心降雨，雨不從內亦不從外；如來境界，亦復如是，隨心所念，於念念中出生無量不思議智。彼諸智慧，悉無來處。佛子！一切大海水皆從龍王心願所起；如來智海亦復如是，悉從大願力起。佛子！如來智海無量無邊，不可言說、不可思議。我說小諭，汝今諦聽：佛子！此閻浮提內流出二千五百河水，悉入大海。俱耶尼內流出五千河水，悉入大海。弗婆提內流出八千四百河水，悉入大海。欝單越內流出一萬河水，悉入大海。佛子！此四天下內如是二萬五千九百河水，悉入大海。佛子！於意云何此水多少？」

答言：「甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多。」

「佛子！復有十光明龍王，雨大海中，悉過前水。百光明龍王，雨大海中，復悉過前。大莊嚴龍王，雨大海中，復悉過前。摩那斯龍王，雨大海中，復悉過前。大雷龍王，雨大海中，復悉過前。難陀跋難陀龍王，雨大海中，復悉過前。無量光明龍王，雨大海中，復悉過前。流注不斷龍王，雨大海中，復悉過前。大勝龍王，雨大海中，復悉過前。金剛光明龍王，雨大海中，復悉過前。佛子！如是等八十億龍王，各雨大海，展轉過前。娑伽羅龍王太子，名曰佛生，雨大海中，復悉過前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復有十光明龍王，雨大海中，悉過前水。百光明龍王，雨大海中，復悉過前。大莊嚴龍王，雨大海中，復悉過前。摩那斯龍王，雨大海中，復悉過前。大雷龍王，雨大海中，復悉過前。難陀跋難陀龍王，雨大海中，復悉過前。無量光明龍王，雨大海中，復悉過前。流注不斷龍王，雨大海中，復悉過前。大勝龍王，雨大海中，復悉過前。金剛光明龍王，雨大海中，復悉過前。佛子！如是等八十億龍王，各雨大海，展轉過前。娑伽羅龍王太子，名曰佛生，雨大海中，復悉過前。

「佛子！彼十光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。百光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。大莊嚴龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。摩那斯龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。大雷龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。難陀跋難陀龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。無量光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。流注不斷龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。大勝龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。金剛光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。如是等廣說，乃至娑伽羅龍王太子所住淵池，流入大海，復悉過前。佛子！如彼十龍王及八十億龍王，乃至娑伽羅龍王太子，雨大海中及其淵池，皆悉不及娑伽羅龍王所雨大海；娑伽羅龍王所住淵池，涌出流入大海倍復過前。彼涌流水青瑠璃色，盈滿大海，涌出有時。是故，海潮常不失時。佛子！如是大海，其水無量、珍寶無量、眾生無量、大地無量。佛子！於意云何彼大海水為無量不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼十光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。百光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。大莊嚴龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。摩那斯龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。大雷龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。難陀跋難陀龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。無量光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。流注不斷龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。大勝龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。金剛光明龍王所住淵池，流入大海，復悉過前。如是等廣說，乃至娑伽羅龍王太子所住淵池，流入大海，復悉過前。佛子！如彼十龍王及八十億龍王，乃至娑伽羅龍王太子，雨大海中及其淵池，皆悉不及娑伽羅龍王所雨大海；娑伽羅龍王所住淵池，涌出流入大海倍復過前。彼涌流水青瑠璃色，盈滿大海，涌出有時。是故，海潮常不失時。佛子！如是大海，其水無量、珍寶無量、眾生無量、大地無量。佛子！於意云何彼大海水為無量不？」

答言：「實爾。其水深廣，不可為諭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「實爾。其水深廣，不可為諭。」

「佛子！如是海水深廣無量，於如來無量智海，百分不及其一，乃至不可為譬；但隨所應化，為作譬諭。佛子！菩薩摩訶薩知、見如來智海，深廣無量。從初發心乃至不斷菩薩無量行故，知、見道品寶無量不斷三寶故，知、見無量眾生歡喜長養一切聲聞、學、無學及緣覺故，知、見大地無量從歡喜地乃至究竟無礙智地故。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺境界，無量饒益一切眾生無量智慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是海水深廣無量，於如來無量智海，百分不及其一，乃至不可為譬；但隨所應化，為作譬諭。佛子！菩薩摩訶薩知、見如來智海，深廣無量。從初發心乃至不斷菩薩無量行故，知、見道品寶無量不斷三寶故，知、見無量眾生歡喜長養一切聲聞、學、無學及緣覺故，知、見大地無量從歡喜地乃至究竟無礙智地故。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺境界，無量饒益一切眾生無量智慧故。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「離垢淨境界， 無量不可稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離垢淨境界， 無量不可稱，

殊勝願力故， 一切無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝願力故， 一切無有量。

譬如心境界， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如心境界， 無量無有邊，

一切諸十力， 境界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸十力， 境界亦如是。

譬如大龍王， 不離於本處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大龍王， 不離於本處，

以心願力故， 其雨無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心願力故， 其雨無有量。

雨水無從來， 亦無有去處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨水無從來， 亦無有去處，

龍王願力故， 隨心雨無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王願力故， 隨心雨無量。

一切十方剎， 十力亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方剎， 十力亦如是，

本無所從來， 去亦無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無所從來， 去亦無所至。

無量諸境界， 悉從心緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸境界， 悉從心緣起，

一切諸法界， 皆入一毛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法界， 皆入一毛道。

譬如大海水， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 無量無有邊，

眾生及珍寶， 大地亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及珍寶， 大地亦無量。

海水常湛然， 皆悉同一味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海水常湛然， 皆悉同一味，

隨眾生受用， 其味各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生受用， 其味各不同。

最勝亦如是， 智慧海無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝亦如是， 智慧海無量，

三寶最勝故， 是故寶無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶最勝故， 是故寶無量，

聲聞學無學， 辟支佛無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞學無學， 辟支佛無量，

具修無上道， 故說地無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具修無上道， 故說地無量。

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺行？此菩薩摩訶薩知、見如來無礙行、如如行，是如來行如如，過去不滅，未來不至，現在不起，如來行亦如是，不滅、不至、不起。佛子！譬如法界無量無縛。何以故？法界無身故。如來行亦如是，無量無縛。何以故？如來行無身故。佛子！譬如鳥飛虛空，經百千年所遊行處不可度量；未遊行處亦不可量。何以故？虛空無分齊故。如來、應供、等正覺行亦復如是，若使有人於百千億那由他劫，分別解說如來之行；已解說者不可限量，未解說者亦不可量。何以故？如來行無分齊故。佛子！如來、應供、等正覺，住如來住，無所住故；而能普為一切眾生，示現開導如來之行，眾生見已出過一切諸障礙道。佛子！譬如金翅鳥王，飛行虛空，安住虛空，以清淨眼觀察大海龍王宮殿，奮勇猛力，以左右翅博開海水，悉令兩闢，知龍男女有命盡者，而撮取之。如來、應供、等正覺金翅鳥王亦復如是，安住無礙虛空之中，以清淨眼觀察法界諸宮殿中一切眾生，若有善根已成熟者，奮勇猛十力、止觀兩翅，博開生死大愛海水，隨其所應出生死海，除滅一切妄想顛倒，安立如來無礙之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺行？此菩薩摩訶薩知、見如來無礙行、如如行，是如來行如如，過去不滅，未來不至，現在不起，如來行亦如是，不滅、不至、不起。佛子！譬如法界無量無縛。何以故？法界無身故。如來行亦如是，無量無縛。何以故？如來行無身故。佛子！譬如鳥飛虛空，經百千年所遊行處不可度量；未遊行處亦不可量。何以故？虛空無分齊故。如來、應供、等正覺行亦復如是，若使有人於百千億那由他劫，分別解說如來之行；已解說者不可限量，未解說者亦不可量。何以故？如來行無分齊故。佛子！如來、應供、等正覺，住如來住，無所住故；而能普為一切眾生，示現開導如來之行，眾生見已出過一切諸障礙道。佛子！譬如金翅鳥王，飛行虛空，安住虛空，以清淨眼觀察大海龍王宮殿，奮勇猛力，以左右翅博開海水，悉令兩闢，知龍男女有命盡者，而撮取之。如來、應供、等正覺金翅鳥王亦復如是，安住無礙虛空之中，以清淨眼觀察法界諸宮殿中一切眾生，若有善根已成熟者，奮勇猛十力、止觀兩翅，博開生死大愛海水，隨其所應出生死海，除滅一切妄想顛倒，安立如來無礙之行。

「佛子！譬如日月周行虛空，不作是念：『我行虛空從何所來？去至何所？』如來亦復如是，周行無礙解脫虛空，分別一切法界，饒益一切眾生，廣作佛事，如來不作是念：『我有去來。』佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量無邊勝行，知、見如來、應供、等正覺行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如日月周行虛空，不作是念：『我行虛空從何所來？去至何所？』如來亦復如是，周行無礙解脫虛空，分別一切法界，饒益一切眾生，廣作佛事，如來不作是念：『我有去來。』佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量無邊勝行，知、見如來、應供、等正覺行。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「譬如如無盡， 無生亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如如無盡， 無生亦無滅，

亦無有方處， 求之不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有方處， 求之不可見。

如來亦如是， 境界不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 境界不可量，

遠離於三世， 其性悉如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於三世， 其性悉如如。

譬如諸法界， 非界非不界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸法界， 非界非不界，

非有亦非無， 非量非無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有亦非無， 非量非無量。

功德持如是， 所行不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德持如是， 所行不可量，

非有亦非無， 其身本無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有亦非無， 其身本無故。

如鳥飛虛空， 經由百千年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛虛空， 經由百千年，

行處未行處， 皆悉不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處未行處， 皆悉不可量。

若人百千劫， 演說如來行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人百千劫， 演說如來行，

已說及未說， 皆悉不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說及未說， 皆悉不可量。

譬如金翅鳥， 安住於虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如金翅鳥， 安住於虛空，

觀察龍王宮， 撮取其男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察龍王宮， 撮取其男女。

十力亦如是， 安住如來行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 安住如來行，

善根純熟者， 令出煩惱海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根純熟者， 令出煩惱海。

譬如淨日月， 周行於虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨日月， 周行於虛空，

安樂一切眾， 不念我能爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂一切眾， 不念我能爾。

如來亦如是， 遊行諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 遊行諸法界，

度脫一切眾， 不念我能度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫一切眾， 不念我能度。

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺菩提？此菩薩摩訶薩知、見菩提，解一切義，滅除疑惑，不二等覺，無相、無行、無退、無量、無邊、無縛、無脫，遠離二邊知處非處；知一切字一切語言法，知一切眾生心心所行，知一切根煩惱習性，於一念中悉知三世一切諸法。佛子！譬如大海為一切眾生色像之印，是故大海說名為印；如來、應供、等正覺菩提亦復如是，一切眾生心念諸根，現菩提中，而無所現，故說如來為一切覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺菩提？此菩薩摩訶薩知、見菩提，解一切義，滅除疑惑，不二等覺，無相、無行、無退、無量、無邊、無縛、無脫，遠離二邊知處非處；知一切字一切語言法，知一切眾生心心所行，知一切根煩惱習性，於一念中悉知三世一切諸法。佛子！譬如大海為一切眾生色像之印，是故大海說名為印；如來、應供、等正覺菩提亦復如是，一切眾生心念諸根，現菩提中，而無所現，故說如來為一切覺。

「佛子！一切諸佛菩提，一切文字所不能記，一切語言所不能說，不可為譬，但隨所應如來為之分別演說。佛子！如來、應供、等正覺成菩提時，住佛方便，得一切眾生等身；得一切法等身；得一切剎等身；得一切三世等身；得一切如來等身；得一切諸佛等身；得一切語言等身；得一切法界等身；得虛空界等身；得無礙法界等身；得出生無量界等身；得一切行界等身；得寂滅涅槃界等身。佛子！隨如來所得身，當知音聲及無礙心亦復如是，如來具足如是等三種清淨無量。佛子！如來身中，悉見一切眾生發菩提心，修菩薩行，成等正覺，乃至見一切眾生寂滅涅槃，亦復如是，皆悉一性。以無性故；無相、無盡、無生、無滅故；我、非我性故；眾生、非眾生性故；覺、無所覺故；法界無自性故；虛空界無自性故；如是等覺一切無性無盡智、自然智，一切如來無極大悲度脫眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛菩提，一切文字所不能記，一切語言所不能說，不可為譬，但隨所應如來為之分別演說。佛子！如來、應供、等正覺成菩提時，住佛方便，得一切眾生等身；得一切法等身；得一切剎等身；得一切三世等身；得一切如來等身；得一切諸佛等身；得一切語言等身；得一切法界等身；得虛空界等身；得無礙法界等身；得出生無量界等身；得一切行界等身；得寂滅涅槃界等身。佛子！隨如來所得身，當知音聲及無礙心亦復如是，如來具足如是等三種清淨無量。佛子！如來身中，悉見一切眾生發菩提心，修菩薩行，成等正覺，乃至見一切眾生寂滅涅槃，亦復如是，皆悉一性。以無性故；無相、無盡、無生、無滅故；我、非我性故；眾生、非眾生性故；覺、無所覺故；法界無自性故；虛空界無自性故；如是等覺一切無性無盡智、自然智，一切如來無極大悲度脫眾生。

「佛子！譬如虛空界，世界若成、若敗，常無增減。何以故？虛空無生滅故。如來、應供、等正覺菩提，若成、未成，常無增減，一性無性，捨離眾性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如虛空界，世界若成、若敗，常無增減。何以故？虛空無生滅故。如來、應供、等正覺菩提，若成、未成，常無增減，一性無性，捨離眾性。

「佛子！設有一人出興於世，彼能化作恒沙等心。彼一一心，悉能化作恒沙如來，無色、無形，如是恒沙等劫，常化不絕。於意云何？彼化如來寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！設有一人出興於世，彼能化作恒沙等心。彼一一心，悉能化作恒沙如來，無色、無形，如是恒沙等劫，常化不絕。於意云何？彼化如來寧為多不？」

答曰：「我知仁意，若化、不化，等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我知仁意，若化、不化，等無有異。」

「善哉！善哉！佛子！誠如所言。佛子！設使一切眾生於一念中，悉成正覺，若成、未成，皆悉平等。何以故？菩提無性故。無增無減，如來菩提皆悉一性，所謂：無性。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺菩提。佛子！如來、應供、等正覺，成正覺已，正受三昧，名曰善覺。正受三昧已，得菩提身數，與一切眾生身等。如一三昧，一切三昧、一切法門，亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺菩提身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！善哉！佛子！誠如所言。佛子！設使一切眾生於一念中，悉成正覺，若成、未成，皆悉平等。何以故？菩提無性故。無增無減，如來菩提皆悉一性，所謂：無性。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺菩提。佛子！如來、應供、等正覺，成正覺已，正受三昧，名曰善覺。正受三昧已，得菩提身數，與一切眾生身等。如一三昧，一切三昧、一切法門，亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺菩提身。

「復次，佛子！菩薩摩訶薩於一毛道，悉知一切眾生等如來之身；如一毛道，一切毛道、一切法界處亦復如是。何以故？如來菩提身，無處不至、無處不有故。如來、應供、等正覺本求菩提，勤修精進，往詣道場菩提樹下，處師子座，成最正覺，究竟菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩摩訶薩於一毛道，悉知一切眾生等如來之身；如一毛道，一切毛道、一切法界處亦復如是。何以故？如來菩提身，無處不至、無處不有故。如來、應供、等正覺本求菩提，勤修精進，往詣道場菩提樹下，處師子座，成最正覺，究竟菩提。

「復次，佛子！此菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提。何以故？彼菩薩心不離一切如來菩提故。如自心中，一切眾生心中，亦復如是，無量無邊，無處不有，不可破壞，不可思議。佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量無邊不可思議方便法門，知、見如來、應供、等正覺菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！此菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提。何以故？彼菩薩心不離一切如來菩提故。如自心中，一切眾生心中，亦復如是，無量無邊，無處不有，不可破壞，不可思議。佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量無邊不可思議方便法門，知、見如來、應供、等正覺菩提。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「菩提非二法， 遠離於二邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提非二法， 遠離於二邊，

除滅一切惡， 平等覺諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切惡， 平等覺諸法。

了達一切法， 皆悉如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切法， 皆悉如虛空，

非我非無我， 等覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非我非無我， 等覺一切法。

譬如諸大海， 一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸大海， 一切眾生類，

色像悉顯現， 故說一切印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色像悉顯現， 故說一切印。

十方世界中， 一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界中， 一切眾生類，

無上菩提海， 無法而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上菩提海， 無法而不現。

譬如虛空性， 世界成壞時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空性， 世界成壞時，

若成若未成， 虛空無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成若未成， 虛空無增減。

最勝亦如是， 無上菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝亦如是， 無上菩提道，

若覺若未覺， 一性亦無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若覺若未覺， 一性亦無性。

譬如無量劫， 念念化諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如無量劫， 念念化諸佛，

若化若不化， 皆悉等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若化若不化， 皆悉等無異。

設一切眾生， 一時成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設一切眾生， 一時成正覺，

若成若未成， 菩提無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成若未成， 菩提無增減。

最勝有三昧， 名曰為善覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝有三昧， 名曰為善覺，

道場成菩提， 逮得此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場成菩提， 逮得此三昧。

普放無量光， 一切眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放無量光， 一切眾生等，

除滅一切闇， 開悟諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切闇， 開悟諸群生。

三世一切劫， 佛剎及諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切劫， 佛剎及諸法，

諸根心心法， 一切虛妄法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根心心法， 一切虛妄法。

於一佛身中， 此法皆悉現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一佛身中， 此法皆悉現，

是故說菩提， 無量無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說菩提， 無量無有邊。

「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺轉法輪？此菩薩摩訶薩知、見如來一切願、一切法，轉無所轉，本無所起，三轉圓滿，皆悉清淨，悉能遠離一切邪見，離欲際非際。一切諸法，如虛空際不可言說，一切法寂滅涅槃性故；菩薩摩訶薩知、見一切文字，一切語言法，悉轉法輪，如來音聲無所不至故；知、見法輪如響，真實法性故；知、見一切音聲皆是一聲，如來以此而轉法輪，佛轉法輪無有主故；知、見轉法輪無漏無盡，內外無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺轉法輪？此菩薩摩訶薩知、見如來一切願、一切法，轉無所轉，本無所起，三轉圓滿，皆悉清淨，悉能遠離一切邪見，離欲際非際。一切諸法，如虛空際不可言說，一切法寂滅涅槃性故；菩薩摩訶薩知、見一切文字，一切語言法，悉轉法輪，如來音聲無所不至故；知、見法輪如響，真實法性故；知、見一切音聲皆是一聲，如來以此而轉法輪，佛轉法輪無有主故；知、見轉法輪無漏無盡，內外無所有故。

「佛子！譬如文字，於無量無數劫說不可盡；如來、應供、等正覺轉正法輪，亦復如是，一切文字，一切語言，說不可盡。如來法輪悉入一切語言、文字而無所住。佛子！譬如字章，悉入一切字數、一切事數、一切語言數、一切算數、一切世間、出世間而無所住。如來音聲亦復如是，於一切處，無所不入，於一切眾生、一切法、一切業、一切報、一切心，亦無所住。一切眾生諸語言法，皆為法輪音聲所攝。何以故？一切音聲不離法輪音聲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如文字，於無量無數劫說不可盡；如來、應供、等正覺轉正法輪，亦復如是，一切文字，一切語言，說不可盡。如來法輪悉入一切語言、文字而無所住。佛子！譬如字章，悉入一切字數、一切事數、一切語言數、一切算數、一切世間、出世間而無所住。如來音聲亦復如是，於一切處，無所不入，於一切眾生、一切法、一切業、一切報、一切心，亦無所住。一切眾生諸語言法，皆為法輪音聲所攝。何以故？一切音聲不離法輪音聲故。

「復次，佛子！此菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺出生法門轉法輪。何等為如來出生法門轉法輪？如來以一切眾生念念心心行等音聲，為一切眾生而轉法輪。何以故？佛子！如來、應供、等正覺有三昧，名曰究竟無礙無畏，如來正受三昧，而轉法輪。如來入此三昧已，出生一切眾生等音，於一一音中，復生一切眾生等音，而轉法輪，悉令眾生皆大歡喜。佛子！若如是知轉法輪者，當知是人，則為隨順一切佛家，不如是知，則不隨順諸如來家。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！此菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺出生法門轉法輪。何等為如來出生法門轉法輪？如來以一切眾生念念心心行等音聲，為一切眾生而轉法輪。何以故？佛子！如來、應供、等正覺有三昧，名曰究竟無礙無畏，如來正受三昧，而轉法輪。如來入此三昧已，出生一切眾生等音，於一一音中，復生一切眾生等音，而轉法輪，悉令眾生皆大歡喜。佛子！若如是知轉法輪者，當知是人，則為隨順一切佛家，不如是知，則不隨順諸如來家。佛子！是為菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺轉法輪。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「如來轉法輪， 三世無不至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來轉法輪， 三世無不至，

所轉無所轉， 求之不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所轉無所轉， 求之不可得。

譬如諸文字， 說之不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸文字， 說之不可盡，

十力亦如是， 轉法輪無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 轉法輪無盡。

譬如章文字， 悉入一切數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如章文字， 悉入一切數，

所入無所入， 法輪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所入無所入， 法輪亦如是。

普入一切音， 所入無所入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入一切音， 所入無所入，

彼亦無自性， 能令一切喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦無自性， 能令一切喜。

出過一切數， 究竟成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過一切數， 究竟成菩提，

欲說真實義， 是故入三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲說真實義， 是故入三昧。

以彼三昧力， 出生妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼三昧力， 出生妙音聲，

悉與眾生等， 而轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉與眾生等， 而轉正法輪。

又復悉於彼， 一一諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復悉於彼， 一一諸音聲，

出生無量音， 眾生語言法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無量音， 眾生語言法。

大自在無念， 我出彼眾音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在無念， 我出彼眾音，

隨其受化者， 一切無不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其受化者， 一切無不聞。

譬如諸文字， 不內亦不外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸文字， 不內亦不外，

無漏不可盡， 亦復無積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏不可盡， 亦復無積聚。

十力亦如是， 轉清淨法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 轉清淨法輪，

無漏不可盡， 諸佛大神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏不可盡， 諸佛大神力。