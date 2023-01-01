大方廣佛華嚴經卷第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十四

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

寶王如來性起品第三十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王如來性起品第三十二之二

「佛子！菩薩摩訶薩又復應知如來性起正法：功德無量，行無量故；充滿十方，無來去故；離生住滅，無有行故；離心意識，無有身故；性如虛空，悉平等故；一切眾生無我、我所，無有盡故；一切剎無盡，無有轉故；不斷未來際，無有退故；如來智無疑、無二，平等觀察有為、無為故；成等正覺，饒益眾生，本行迴向自在滿足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩又復應知如來性起正法：功德無量，行無量故；充滿十方，無來去故；離生住滅，無有行故；離心意識，無有身故；性如虛空，悉平等故；一切眾生無我、我所，無有盡故；一切剎無盡，無有轉故；不斷未來際，無有退故；如來智無疑、無二，平等觀察有為、無為故；成等正覺，饒益眾生，本行迴向自在滿足故。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義，以偈頌曰：

「一切眾諦聽， 如來十力法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾諦聽， 如來十力法，

一切諸世間， 最勝無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 最勝無有上，

悉與無等等， 亦與虛空等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉與無等等， 亦與虛空等，

功德無等者， 境界不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德無等者， 境界不可量。

一切諸如來， 功德無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 功德無有量，

諸餘眾生類， 無能思議者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘眾生類， 無能思議者。

如來一法門， 一切諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一法門， 一切諸群生，

無量億劫中， 思量不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫中， 思量不能盡。

十方諸佛剎， 盡末為微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛剎， 盡末為微塵，

有人能計算， 悉了知其數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人能計算， 悉了知其數。

彼人無量劫， 算數諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人無量劫， 算數諸如來，

一毛之功德， 莫能知少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛之功德， 莫能知少分。

譬如一士夫， 能量虛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如一士夫， 能量虛空界，

又第二士夫， 隨算知量數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又第二士夫， 隨算知量數。

於億無數劫， 算量空可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於億無數劫， 算量空可盡，

如來諸功德， 不可得窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來諸功德， 不可得窮盡。

譬如有士夫， 能於一念中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有士夫， 能於一念中，

數三世眾生， 心心之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數三世眾生， 心心之所行，

眾生數等劫， 數之猶可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生數等劫， 數之猶可盡，

如來無量德， 其數不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量德， 其數不可盡。

譬如諸法界， 分際不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸法界， 分際不可得，

一切非一切， 非見不可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切非一切， 非見不可取，

如是諸如來， 境界不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸如來， 境界不可量，

一切非一切， 法界無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切非一切， 法界無窮盡。

譬如如如性， 離虛妄寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如如如性， 離虛妄寂滅，

亦無有生者， 亦無有滅者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有生者， 亦無有滅者，

如是諸如來， 及一切境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸如來， 及一切境界，

亦同如如性， 不增亦不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦同如如性， 不增亦不減。

譬如未來際， 真實際無際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如未來際， 真實際無際，

三世性自離， 真實不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世性自離， 真實不可得。

等正覺如是， 境界亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等正覺如是， 境界亦復然，

一切三世中， 通達無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世中， 通達無障礙。

諸法無變易， 性空無作故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無變易， 性空無作故，

離垢無染污， 其性如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢無染污， 其性如虛空。

一切諸如來， 清淨性亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 清淨性亦然，

一切性無性， 非有亦非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切性無性， 非有亦非無。

正法性遠離， 一切語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法性遠離， 一切語言道，

一切趣非趣， 皆悉寂滅性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切趣非趣， 皆悉寂滅性。

一切諸如來， 境界亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 境界亦如是，

遠離語言道， 不可為譬諭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離語言道， 不可為譬諭。

諸佛覺悟法， 性相皆寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛覺悟法， 性相皆寂滅，

如鳥飛空中， 足迹不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛空中， 足迹不可得。

無量大願果， 成就淨色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大願果， 成就淨色身，

具十力功德， 示現大神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具十力功德， 示現大神變。

如來甚深法， 若有欲知者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甚深法， 若有欲知者，

應當淨其意， 猶若如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當淨其意， 猶若如虛空。

遠離虛妄想， 及邪見顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離虛妄想， 及邪見顛倒，

修習清淨道， 究竟得淨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習清淨道， 究竟得淨意。

是故諸佛子， 一心善諦聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛子， 一心善諦聽，

諸善逝境界， 我當說少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善逝境界， 我當說少分。

一切諸十力， 功德不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸十力， 功德不可數，

覺悟群生故， 我今少演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟群生故， 我今少演說。

一切諸導師， 起清淨身業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸導師， 起清淨身業，

口業及意業， 境界悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業及意業， 境界悉清淨。

如來深境界， 清淨妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來深境界， 清淨妙法輪，

涅槃諸善根， 我當分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃諸善根， 我當分別說。

譬如大千界， 國土初成時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大千界， 國土初成時，

非是少因緣， 能成於世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是少因緣， 能成於世界。

無量方便力， 一切因緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便力， 一切因緣起，

三千大千界， 安置諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千界， 安置諸群生。

如是諸最勝， 如來性起法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸最勝， 如來性起法，

無量功德藏， 一切莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德藏， 一切莫能知。

十方諸世界， 皆末為微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 皆末為微塵，

算數諸微塵， 及知眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 算數諸微塵， 及知眾生心。

微塵眾生心， 猶尚可知數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵眾生心， 猶尚可知數，

一切諸十力， 功德不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸十力， 功德不可知。

譬如因重雲， 能澍降大雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如因重雲， 能澍降大雨，

四種風輪起， 能成三千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種風輪起， 能成三千界。

眾生諸善根， 菩薩功德力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸善根， 菩薩功德力，

三千世界起， 安置眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界起， 安置眾生類。

如來亦如是， 因緣法雲起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 因緣法雲起，

大智慧風輪， 離垢清淨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧風輪， 離垢清淨意。

一切諸佛所， 修習諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所， 修習諸善根，

迴向與眾生， 速成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向與眾生， 速成等正覺。

譬如虛空中， 雲雨名洪澍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空中， 雲雨名洪澍，

一切餘世界， 無堪受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切餘世界， 無堪受持者。

除三千大千， 世界初成時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除三千大千， 世界初成時，

不可動風輪， 依止虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可動風輪， 依止虛空界。

如來亦如是， 初成等正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 初成等正覺，

十方一切界， 法雲降大雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切界， 法雲降大雨，

充滿勝法界， 無有能持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿勝法界， 無有能持者。

唯諸大菩薩， 成就無量德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯諸大菩薩， 成就無量德，

空中興雲雨， 無作無造者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中興雲雨， 無作無造者，

本無所從來， 去亦無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無所從來， 去亦無所至。

如來亦如是， 法雲雨甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 法雲雨甘露，

本無所從來， 去亦無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無所從來， 去亦無所至。

一切諸菩薩， 修習無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 修習無量行，

隨所應受化， 為彼雨正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所應受化， 為彼雨正法。

譬如大雲雨， 無有能數者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大雲雨， 無有能數者，

唯摩醯首羅， 悉能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯摩醯首羅， 悉能分別知。

善逝亦如是， 雨無量法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝亦如是， 雨無量法雨，

充滿諸佛剎， 無有能數者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸佛剎， 無有能數者。

唯無上法王， 一切世界主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯無上法王， 一切世界主，

悉能分別知， 如觀掌中寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別知， 如觀掌中寶。

應滅能寂滅， 應起能令起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應滅能寂滅， 應起能令起，

除滅諸邪見， 長養功德寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸邪見， 長養功德寶。

如來雨正法， 除滅諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來雨正法， 除滅諸煩惱，

出生不可數， 無量諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生不可數， 無量諸善根。

修習於正見， 遠離諸顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習於正見， 遠離諸顛倒，

一切諸最勝， 深解功德寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸最勝， 深解功德寶。

譬如虛空中， 普雨一味水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空中， 普雨一味水，

眾生果報力， 所起物不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生果報力， 所起物不同。

如來雨正法， 大悲一味水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來雨正法， 大悲一味水，

隨應受化故， 種種差別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化故， 種種差別說。

世界初成時， 先起色界宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界初成時， 先起色界宮，

復於欲界天， 次第起宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於欲界天， 次第起宮殿，

次復於人間， 各各造住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復於人間， 各各造住處，

然後次第起， 乾闥諸龍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後次第起， 乾闥諸龍處。

如來亦如是， 始成等正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 始成等正覺，

初起菩薩行， 次成緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初起菩薩行， 次成緣覺乘，

又化心自在， 一切諸聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又化心自在， 一切諸聲聞，

然後令眾生， 修習諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後令眾生， 修習諸善根。

見清淨蓮華， 諸天知佛出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見清淨蓮華， 諸天知佛出，

因雨能起風， 風能起世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因雨能起風， 風能起世界，

如來放光明， 分別佛菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來放光明， 分別佛菩薩，

能起智慧輪， 通達諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能起智慧輪， 通達諸佛法。

水依風輪住， 地依於水輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水依風輪住， 地依於水輪，

眾寶樹依地， 虛空無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶樹依地， 虛空無所依。

智輪依如來， 慈悲依智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪依如來， 慈悲依智慧，

功德依方便， 法身無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德依方便， 法身無所依。

譬如大地起， 饒益諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大地起， 饒益諸眾生，

水陸群萌類， 各各得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水陸群萌類， 各各得安樂。

依虛空眾生， 及欲色諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依虛空眾生， 及欲色諸天，

二足四足等， 一切悉饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足四足等， 一切悉饒益。

法王亦如是， 出興于世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王亦如是， 出興于世間，

令一切眾生， 皆悉得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾生， 皆悉得饒益。

若人有見聞， 恭敬供養者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人有見聞， 恭敬供養者，

除滅諸煩惱， 深解如來法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸煩惱， 深解如來法。

如來性起法， 世間莫能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來性起法， 世間莫能知，

我所說少分， 饒益眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所說少分， 饒益眾生故。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺？此菩薩摩訶薩知、見如來，具足成就無量功德。何以故？如來、應供、等正覺非一法、一行、一身、一剎，化一眾生故；此菩薩摩訶薩知、見如來，具足成就無量法、無量行、無量身、無量剎，平等教化一切眾生故。佛子！譬如虛空，一切色處、非色處，無處不至，而非至非不至。何以故？虛空無形色故。如來法身亦復如是，至一切處、一切剎、一切法、一切眾生，而無所至。何以故？諸如來身，非是身故；隨所應化示現其身。佛子！是為菩薩摩訶薩初入勝行門，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！云何菩薩摩訶薩知、見如來、應供、等正覺？此菩薩摩訶薩知、見如來，具足成就無量功德。何以故？如來、應供、等正覺非一法、一行、一身、一剎，化一眾生故；此菩薩摩訶薩知、見如來，具足成就無量法、無量行、無量身、無量剎，平等教化一切眾生故。佛子！譬如虛空，一切色處、非色處，無處不至，而非至非不至。何以故？虛空無形色故。如來法身亦復如是，至一切處、一切剎、一切法、一切眾生，而無所至。何以故？諸如來身，非是身故；隨所應化示現其身。佛子！是為菩薩摩訶薩初入勝行門，知、見如來。

「復次，佛子！譬如虛空彌廣，悉能容受一切眾生而無染著；如來法身亦復如是，照一切眾生世間善根、離世間善根亦無染著。何以故？如來法身，於一切染著悉已斷故。佛子！是為菩薩摩訶薩第二勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如虛空彌廣，悉能容受一切眾生而無染著；如來法身亦復如是，照一切眾生世間善根、離世間善根亦無染著。何以故？如來法身，於一切染著悉已斷故。佛子！是為菩薩摩訶薩第二勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如日出世間，以無量事饒益眾生，所謂：滅除闇冥，長養一切山林、藥草、百穀、卉木，消除冷、溼；照空，饒益虛空眾生；照池，則能開敷蓮華，普悉照現一切色像，世間事業皆得究竟。何以故？日能普放無量光故；如來身日亦復如是，以無量事，普能饒益一切眾生，所謂：滅惡饒益，長養善法；普照饒益，除滅一切眾生闇冥；大慈饒益，救護眾生；大悲饒益，度脫一切；正法饒益，長養一切根力覺意；堅信饒益，除心垢濁；見法饒益，不壞因緣；天眼饒益，悉見眾生死此生彼；離害饒益，不壞眾生一切善根；慧光饒益，開敷一切眾生心華；發心饒益，究竟一切菩薩所行。何以故？如來身日普放一切慧光明故。佛子！是為菩薩摩訶薩第三勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如日出世間，以無量事饒益眾生，所謂：滅除闇冥，長養一切山林、藥草、百穀、卉木，消除冷、溼；照空，饒益虛空眾生；照池，則能開敷蓮華，普悉照現一切色像，世間事業皆得究竟。何以故？日能普放無量光故；如來身日亦復如是，以無量事，普能饒益一切眾生，所謂：滅惡饒益，長養善法；普照饒益，除滅一切眾生闇冥；大慈饒益，救護眾生；大悲饒益，度脫一切；正法饒益，長養一切根力覺意；堅信饒益，除心垢濁；見法饒益，不壞因緣；天眼饒益，悉見眾生死此生彼；離害饒益，不壞眾生一切善根；慧光饒益，開敷一切眾生心華；發心饒益，究竟一切菩薩所行。何以故？如來身日普放一切慧光明故。佛子！是為菩薩摩訶薩第三勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如日出，先照一切諸大山王、次照一切大山、次照金剛寶山、然後普照一切大地。日光不作是念：『我當先照諸大山王、次第乃至普照大地。』但彼山地，有高下故，照有先後；如來、應供、等正覺亦復如是，成就無量無邊法界智慧日輪，常放無量無礙智慧光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨應受化，然後悉照一切眾生，乃至邪定，為作未來饒益因緣。如來智慧日光不作是念：『我當先照菩薩，乃至邪定。』但放大智光，普照一切。佛子！譬如日月出現世間，乃至深山、幽谷，無不普照；如來智慧日月，亦復如是，普照一切無不明了。但眾生希望、善根不同故，如來智光，種種差別。佛子！是為菩薩摩訶薩第四勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如日出，先照一切諸大山王、次照一切大山、次照金剛寶山、然後普照一切大地。日光不作是念：『我當先照諸大山王、次第乃至普照大地。』但彼山地，有高下故，照有先後；如來、應供、等正覺亦復如是，成就無量無邊法界智慧日輪，常放無量無礙智慧光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨應受化，然後悉照一切眾生，乃至邪定，為作未來饒益因緣。如來智慧日光不作是念：『我當先照菩薩，乃至邪定。』但放大智光，普照一切。佛子！譬如日月出現世間，乃至深山、幽谷，無不普照；如來智慧日月，亦復如是，普照一切無不明了。但眾生希望、善根不同故，如來智光，種種差別。佛子！是為菩薩摩訶薩第四勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如日出世間，生盲眾生未曾覩見。何以故？無肉眼故。佛子！此生盲眾生雖不見日，亦為日光之所饒益；因日光故，而得飲食、資生眾具，消除冷、溼，令體輕軟，風、寒、痰、𤸌、諸患悉除，安隱快樂；如來慧日出現世間，亦復如是，一切邪見、犯戒、無智、邪命生盲眾生，未曾覩佛智慧日光。何以故？無信心眼故。佛子！生盲眾生，雖不見如來智慧日光，然此眾生，亦為如來智慧日光之所饒益；除滅四大一切諸苦，身體安樂，斷一切煩惱、毒痛根本。佛子！如來有光，名曰一切功德積聚；復有光明，名普照一切；復有光明，名曰清淨自在普照；復有光明，名出大妙音；復有光明，名普照一切諸語言法；復有光明，名自在除滅一切疑惑；復有光明，名無依普照；復有光明，名智慧自在，除滅一切境界虛妄；復有光明，名分別諸乘，隨其所應，出大妙音；復有光明，名曰圓滿自在，音聲莊嚴諸剎，悉令眾生，皆得清淨。佛子！如來一一毛孔，放如是等千種光明，五百光明，普照下方；五百光明，普照上方；菩薩摩訶薩各於其剎，諸如來所，見此光已，彼諸菩薩即時具足清淨，十頭、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、十足、十地、十智，彼諸菩薩，因菩薩行地，所得諸入，皆悉清淨，成就善根。一切種智、聲聞、緣覺，皆悉除滅；一切煩惱、少智、生盲眾生，身體柔軟、安隱、快樂、離垢、清淨，調伏諸根，具足成就四念處法；地獄、餓鬼、畜生、惡道眾生，眾苦悉除，皆得安樂，身壞命終，生人天中。彼諸眾生，不知不覺，以何因緣、何威神力來生此間？彼生盲者，唯作是念：『我是梵天，我是梵化。』爾時，如來安住普自在三昧，演出八種如來妙音，告眾生言：『汝等眾生，非是梵天，亦非梵化；蒙佛神力故，得生此間。』彼諸眾生，佛神力故，即識宿命，所經惡道，來生此間，皆大歡喜。大歡喜已，各持優曇華雲、香雲、娛樂雲、一切衣雲、蓋雲、幢雲、末香雲、妙寶雲、師子幢雲、半月樓閣雲、讚歎莊嚴具雲，詣如來所，奉獻供養。何以故？蒙佛神力，慧眼開明，如來即授彼諸眾生阿耨多羅三藐三菩提記。佛子！當知如來慧日，饒益生盲眾生，長養具足，成就善根。佛子！是為菩薩摩訶薩第五勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如日出世間，生盲眾生未曾覩見。何以故？無肉眼故。佛子！此生盲眾生雖不見日，亦為日光之所饒益；因日光故，而得飲食、資生眾具，消除冷、溼，令體輕軟，風、寒、痰、𤸌、諸患悉除，安隱快樂；如來慧日出現世間，亦復如是，一切邪見、犯戒、無智、邪命生盲眾生，未曾覩佛智慧日光。何以故？無信心眼故。佛子！生盲眾生，雖不見如來智慧日光，然此眾生，亦為如來智慧日光之所饒益；除滅四大一切諸苦，身體安樂，斷一切煩惱、毒痛根本。佛子！如來有光，名曰一切功德積聚；復有光明，名普照一切；復有光明，名曰清淨自在普照；復有光明，名出大妙音；復有光明，名普照一切諸語言法；復有光明，名自在除滅一切疑惑；復有光明，名無依普照；復有光明，名智慧自在，除滅一切境界虛妄；復有光明，名分別諸乘，隨其所應，出大妙音；復有光明，名曰圓滿自在，音聲莊嚴諸剎，悉令眾生，皆得清淨。佛子！如來一一毛孔，放如是等千種光明，五百光明，普照下方；五百光明，普照上方；菩薩摩訶薩各於其剎，諸如來所，見此光已，彼諸菩薩即時具足清淨，十頭、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、十足、十地、十智，彼諸菩薩，因菩薩行地，所得諸入，皆悉清淨，成就善根。一切種智、聲聞、緣覺，皆悉除滅；一切煩惱、少智、生盲眾生，身體柔軟、安隱、快樂、離垢、清淨，調伏諸根，具足成就四念處法；地獄、餓鬼、畜生、惡道眾生，眾苦悉除，皆得安樂，身壞命終，生人天中。彼諸眾生，不知不覺，以何因緣、何威神力來生此間？彼生盲者，唯作是念：『我是梵天，我是梵化。』爾時，如來安住普自在三昧，演出八種如來妙音，告眾生言：『汝等眾生，非是梵天，亦非梵化；蒙佛神力故，得生此間。』彼諸眾生，佛神力故，即識宿命，所經惡道，來生此間，皆大歡喜。大歡喜已，各持優曇華雲、香雲、娛樂雲、一切衣雲、蓋雲、幢雲、末香雲、妙寶雲、師子幢雲、半月樓閣雲、讚歎莊嚴具雲，詣如來所，奉獻供養。何以故？蒙佛神力，慧眼開明，如來即授彼諸眾生阿耨多羅三藐三菩提記。佛子！當知如來慧日，饒益生盲眾生，長養具足，成就善根。佛子！是為菩薩摩訶薩第五勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如滿月，有四奇特未曾有法。何等為四？映蔽一切星宿光明，示現增減於閻浮提，一切淨水影無不現，一切眾生有覩見者皆悉對面；如來法身亦復如是，有四奇特未曾有法。何等為四？映蔽一切聲聞、緣覺、學、無學法、功德星宿，隨其所應，示現壽命，修短不同；法身常住，未曾增減，影現一切世界；淨心眾生，菩提器中，隨所聞法，隨解脫地，應受化者，一切皆謂如來現前；其實法身，無有彼此，究竟佛事。佛子！是為菩薩摩訶薩第六勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如滿月，有四奇特未曾有法。何等為四？映蔽一切星宿光明，示現增減於閻浮提，一切淨水影無不現，一切眾生有覩見者皆悉對面；如來法身亦復如是，有四奇特未曾有法。何等為四？映蔽一切聲聞、緣覺、學、無學法、功德星宿，隨其所應，示現壽命，修短不同；法身常住，未曾增減，影現一切世界；淨心眾生，菩提器中，隨所聞法，隨解脫地，應受化者，一切皆謂如來現前；其實法身，無有彼此，究竟佛事。佛子！是為菩薩摩訶薩第六勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如三千大千世界，大梵天王，以少方便，大千世界一切眾生，各見梵王，現在己前，亦不分身，無種種身。佛子！如來亦復如是，亦不分身，無種種身，於一切眾生，隨所應化，示現其身；未曾生念，示現彼此若干眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第七勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界，大梵天王，以少方便，大千世界一切眾生，各見梵王，現在己前，亦不分身，無種種身。佛子！如來亦復如是，亦不分身，無種種身，於一切眾生，隨所應化，示現其身；未曾生念，示現彼此若干眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第七勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如大醫王，善知眾藥對治之法，一切方論皆悉明練，彼大醫王，閻浮提中一切藥草若現其前，悉能識別；彼大醫王宿善根力又能明了諸方論故，悉能療治一切眾病；彼大醫王，臨命終時，作如是念：『我命終後，一切眾生無所歸依，是故我應現巧方便。』爾時，醫王以藥塗身，呪術自持，令我命終之後，身不乾燥，又不散壞，猶能具足身四威儀，行、住、坐、臥行醫王事，𤻲治眾病，與本無異；如來、應供、等正覺無上醫王，亦復如是，善能明了諸對治法，悉能除滅一切眾生諸煩惱病；無量億那由他劫，修習善根，究竟般若波羅蜜，到於彼岸；善學方便，藥塗呪持，如來於昔，先善安住，菩薩行地，般若波羅蜜巧妙方便，藥呪之力，住持壽命；如來以少方便，施作佛事，救護眾生，除滅煩惱。佛子！是為菩薩摩訶薩第八勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大醫王，善知眾藥對治之法，一切方論皆悉明練，彼大醫王，閻浮提中一切藥草若現其前，悉能識別；彼大醫王宿善根力又能明了諸方論故，悉能療治一切眾病；彼大醫王，臨命終時，作如是念：『我命終後，一切眾生無所歸依，是故我應現巧方便。』爾時，醫王以藥塗身，呪術自持，令我命終之後，身不乾燥，又不散壞，猶能具足身四威儀，行、住、坐、臥行醫王事，𤻲治眾病，與本無異；如來、應供、等正覺無上醫王，亦復如是，善能明了諸對治法，悉能除滅一切眾生諸煩惱病；無量億那由他劫，修習善根，究竟般若波羅蜜，到於彼岸；善學方便，藥塗呪持，如來於昔，先善安住，菩薩行地，般若波羅蜜巧妙方便，藥呪之力，住持壽命；如來以少方便，施作佛事，救護眾生，除滅煩惱。佛子！是為菩薩摩訶薩第八勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如大海，有摩尼寶，名普照明淨藏，此寶光明，觸眾生身，悉同一色，若有見者眼即清淨，隨彼光明所照之處，雨目佉寶，皆悉遍滿，饒益安樂無量眾生；如來法身亦復如是，為大寶王功德積聚，大智慧藏如來有光，名寶身智，若有眾生觸斯光者，皆悉得與佛身同色；若有眾生見斯光者，皆悉逮得清淨法眼；若有眾生觸斯光者，除貧賤苦，尊貴富樂，乃至無上菩提快樂。佛子！當知如來法身，無有彼此，悉能究竟一切眾生，而作佛事。佛子！是為菩薩摩訶薩第九勝行，知、見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海，有摩尼寶，名普照明淨藏，此寶光明，觸眾生身，悉同一色，若有見者眼即清淨，隨彼光明所照之處，雨目佉寶，皆悉遍滿，饒益安樂無量眾生；如來法身亦復如是，為大寶王功德積聚，大智慧藏如來有光，名寶身智，若有眾生觸斯光者，皆悉得與佛身同色；若有眾生見斯光者，皆悉逮得清淨法眼；若有眾生觸斯光者，除貧賤苦，尊貴富樂，乃至無上菩提快樂。佛子！當知如來法身，無有彼此，悉能究竟一切眾生，而作佛事。佛子！是為菩薩摩訶薩第九勝行，知、見如來。

「復次，佛子！譬如大海，有寶名曰一切世間莊嚴如意摩尼寶王，具足成就百萬功德。隨彼寶王所住之處，一切眾生所有苦患皆得除滅，隨其所願，悉能充滿，彼摩尼寶王，非少福眾生所能得見；如來法身摩尼寶王亦復如是，若有眾生得聞見者，皆悉除滅生死之苦，若一切眾生，一時專念欲見如來，皆悉覩見，能令歡喜，所願悉滿。如來法身，非少福眾生之所能見，除佛神力，隨其所應而示現身。佛子！是為菩薩摩訶薩第十勝行，知、見如來。菩薩摩訶薩，具足成就無量淨心，充滿十方，深入法界，住真實際，無生無滅，三世平等，悉能除滅一切虛妄。入未來際，正法充滿，一切世間，一切法界，一切佛身，無量莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海，有寶名曰一切世間莊嚴如意摩尼寶王，具足成就百萬功德。隨彼寶王所住之處，一切眾生所有苦患皆得除滅，隨其所願，悉能充滿，彼摩尼寶王，非少福眾生所能得見；如來法身摩尼寶王亦復如是，若有眾生得聞見者，皆悉除滅生死之苦，若一切眾生，一時專念欲見如來，皆悉覩見，能令歡喜，所願悉滿。如來法身，非少福眾生之所能見，除佛神力，隨其所應而示現身。佛子！是為菩薩摩訶薩第十勝行，知、見如來。菩薩摩訶薩，具足成就無量淨心，充滿十方，深入法界，住真實際，無生無滅，三世平等，悉能除滅一切虛妄。入未來際，正法充滿，一切世間，一切法界，一切佛身，無量莊嚴。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義，以偈頌曰：

「譬如虛空性， 無處而不至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空性， 無處而不至，

十方世界中， 一切諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界中， 一切諸佛剎，

色處非色處， 一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色處非色處， 一切眾生類，

去來今現在， 非至非不至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來今現在， 非至非不至。

一切諸最勝， 清淨妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸最勝， 清淨妙法身，

無處而不至， 充滿諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處而不至， 充滿諸法界。

最勝妙法身， 一切莫能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝妙法身， 一切莫能見，

教化眾生故， 導師為示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生故， 導師為示現。

譬如虛空性， 無能執持者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空性， 無能執持者，

普令諸群生， 無礙造眾業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令諸群生， 無礙造眾業。

虛空無是念， 我今何所作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無是念， 我今何所作？

云何而造作？ 為誰而造作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何而造作？ 為誰而造作？

如是諸最勝， 因此淨身業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸最勝， 因此淨身業，

普令群生類， 成就白淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令群生類， 成就白淨法。

如來淨法身， 饒益無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨法身， 饒益無量眾，

法身亦無念， 我利諸群萌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身亦無念， 我利諸群萌。

譬如明淨日， 出現閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明淨日， 出現閻浮提，

除滅一切闇， 普照悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切闇， 普照悉無餘。

一切眾寶山， 大地諸華池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾寶山， 大地諸華池，

隨事而長養， 饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨事而長養， 饒益一切眾。

最勝日如是， 饒益一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝日如是， 饒益一切眾，

悉令群生類， 長養諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令群生類， 長養諸善根。

成就慧光明， 除滅一切闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就慧光明， 除滅一切闇，

覩見諸導師， 具足一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見諸導師， 具足一切樂。

譬如日出時， 先照大山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日出時， 先照大山王，

又復次第照， 一切諸大山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復次第照， 一切諸大山，

次照諸小山， 及餘高顯處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次照諸小山， 及餘高顯處，

然後乃普照， 世界諸大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後乃普照， 世界諸大地。

善逝亦如是， 清淨慧日光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝亦如是， 清淨慧日光，

先照諸菩薩， 功德大山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先照諸菩薩， 功德大山王，

爾乃次第照， 一切諸緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃次第照， 一切諸緣覺，

又復次第照， 聲聞學無學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復次第照， 聲聞學無學，

然後次第照， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後次第照， 一切諸眾生，

法身無是念， 我有所照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身無是念， 我有所照明。

譬如明淨日， 出現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明淨日， 出現於世間，

生盲雖不見， 而能作饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生盲雖不見， 而能作饒益，

除滅飢渴患， 令身柔軟樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅飢渴患， 令身柔軟樂，

當知明淨日， 無所不饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知明淨日， 無所不饒益，

佛日亦如是， 出現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日亦如是， 出現於世間，

雖無信心眼， 而為作饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無信心眼， 而為作饒益，

或聞如來聲， 或觸導師光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞如來聲， 或觸導師光，

為彼作因緣， 究竟成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼作因緣， 究竟成菩提，

譬如盛滿月， 映蔽諸星宿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如盛滿月， 映蔽諸星宿，

示現一切眾， 有增或有減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現一切眾， 有增或有減，

一切澄淨水， 月影無不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切澄淨水， 月影無不現，

世間群生類， 皆悉對目見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間群生類， 皆悉對目見，

最勝淨滿月， 映蔽於二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝淨滿月， 映蔽於二乘，

隨其受化者， 示現壽修短， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其受化者， 示現壽修短，

影現諸人天， 淨心菩提器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影現諸人天， 淨心菩提器，

各各皆自謂， 我對天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各皆自謂， 我對天人尊，

譬如大梵王， 安住梵天宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大梵王， 安住梵天宮，

悉於大千界， 普現梵王身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於大千界， 普現梵王身，

具足自在力， 變現無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足自在力， 變現無量身，

無處而不見， 其身亦不分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處而不見， 其身亦不分。

導師亦如是， 具足自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師亦如是， 具足自在力，

一切十方剎， 普現無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方剎， 普現無量身，

不可稱量身， 一切莫能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可稱量身， 一切莫能見，

普應現眾生， 而亦不分身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普應現眾生， 而亦不分身。

譬如大醫王， 善知對治法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大醫王， 善知對治法，

若有得見者， 無病而不除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得見者， 無病而不除，

臨欲命終時， 而生如是念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨欲命終時， 而生如是念，

我身終沒後， 一切無歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身終沒後， 一切無歸依。

以藥塗其身， 呪術而自持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以藥塗其身， 呪術而自持，

令我命終後， 如本無變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我命終後， 如本無變異。

如是諸最勝， 無上大醫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸最勝， 無上大醫王，

善學方便慧， 具足一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學方便慧， 具足一切智。

過去無量行， 示現淨法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去無量行， 示現淨法身，

眾生若見者， 除滅煩惱患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若見者， 除滅煩惱患。

譬如大海中， 摩尼眾寶王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海中， 摩尼眾寶王，

出生無量種， 清淨妙光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無量種， 清淨妙光明。

眾生觸斯光， 皆悉同寶色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生觸斯光， 皆悉同寶色，

若有得覩見， 彼開清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得覩見， 彼開清淨眼。

最勝寶如是， 普放慧光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝寶如是， 普放慧光明，

若有觸斯光， 悉與佛同色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有觸斯光， 悉與佛同色。

眾生若見者， 具足五淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若見者， 具足五淨眼，

除滅諸闇冥， 安住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸闇冥， 安住如來地。

譬如如意寶， 隨滿一切願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如如意寶， 隨滿一切願，

若有所求者， 皆悉滿其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所求者， 皆悉滿其意。

寶王不生念， 我饒益世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王不生念， 我饒益世間，

少功德眾生， 不見此寶王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少功德眾生， 不見此寶王。

善逝亦如是， 令一切願滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝亦如是， 令一切願滿，

若有求願者， 皆悉得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求願者， 皆悉得滿足。

善逝不生念， 我利益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝不生念， 我利益眾生，

其懷惡心者， 不覩如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其懷惡心者， 不覩如來身。」

「佛子！菩薩摩訶薩云何知、見如來、應供、等正覺，微妙音聲？此菩薩摩訶薩知、見如來音聲，無處不至，如來種種微妙音聲，令一切眾生皆大歡喜，演說無量諸佛正法；隨應化者，悉得解了，教化眾生，未曾失時；令身清涼，心定不亂，觀察平等，無生無滅。譬如呼響無主，知、見出生，長養諸善根故；知、見甚深，無邊底故；知、見正直，究竟度法界故；知、見無斷，攝法界故；知、見不可壞，究竟法界故；菩薩摩訶薩知如來音聲非量、非無量；非主、非無主，非智、非無智。何以故？譬如世界將欲壞時，法如是故，自然演出四種音聲。何等為四？一曰、汝等當知初禪安樂，離欲瞋恚，遠離欲界；眾生聞已，自然皆得成就初禪，捨欲界身，生梵天處。二曰、汝等當知二禪安樂，離於覺觀，無覺無觀，遠離梵身；眾生聞已，自然皆得成就二禪，捨梵世身，生光音天。三曰、汝等當知三禪安樂，離於喜愛；眾生聞已，自然皆得成就三禪，捨光音身，生遍淨天。四曰、汝等當知四禪安樂，遠離眾苦；眾生聞已，自然皆得成就四禪，捨遍淨身，生果實天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩云何知、見如來、應供、等正覺，微妙音聲？此菩薩摩訶薩知、見如來音聲，無處不至，如來種種微妙音聲，令一切眾生皆大歡喜，演說無量諸佛正法；隨應化者，悉得解了，教化眾生，未曾失時；令身清涼，心定不亂，觀察平等，無生無滅。譬如呼響無主，知、見出生，長養諸善根故；知、見甚深，無邊底故；知、見正直，究竟度法界故；知、見無斷，攝法界故；知、見不可壞，究竟法界故；菩薩摩訶薩知如來音聲非量、非無量；非主、非無主，非智、非無智。何以故？譬如世界將欲壞時，法如是故，自然演出四種音聲。何等為四？一曰、汝等當知初禪安樂，離欲瞋恚，遠離欲界；眾生聞已，自然皆得成就初禪，捨欲界身，生梵天處。二曰、汝等當知二禪安樂，離於覺觀，無覺無觀，遠離梵身；眾生聞已，自然皆得成就二禪，捨梵世身，生光音天。三曰、汝等當知三禪安樂，離於喜愛；眾生聞已，自然皆得成就三禪，捨光音身，生遍淨天。四曰、汝等當知四禪安樂，遠離眾苦；眾生聞已，自然皆得成就四禪，捨遍淨身，生果實天。

「佛子！是為世界將欲壞時，法如是故，自然出生四種音聲，彼聲無主，亦無作者，如來妙音，亦復如是，亦無有主，無有作者，自然出生四種妙音，隨順佛法。何等為四？一曰、汝等當知一切行苦，地獄、畜生、餓鬼中苦、閻羅王苦、惡行者苦、無功德苦、著我我所苦，欲生人天，當種善根，修諸功德，遠離八難，得無難處眾生；聞已，捨離顛倒，修習善根，遠離八難，生人天中。二曰、汝等當知一切行苦，皆悉熾然，如燒鐵丸，一切眾行，悉磨滅法，寂滅涅槃，遠離熾然，清涼安樂；眾生聞已，皆修善根，修善根已，得音聲忍，得音聲忍已，學聲聞乘。三曰、汝等當知，學聲聞乘者，為學小智，因他覺悟，更有勝道，名緣覺乘，悟不由師，汝等應學；若有眾生，樂勝道者，聞此音聲，學緣覺乘。四曰、汝等當知，過聲聞、緣覺，更有勝道，名曰大乘；修菩薩行，究竟六波羅蜜，具菩薩行，得不退轉，不捨菩薩心，永離生死，向無上菩提；若有眾生，諸根猛利，過去修習，無量善根，又復承佛威神力故，得聞此音，發菩提心。諸佛如來微妙音聲，不從身出，不從心出，而能饒益無量眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩初勝妙行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為世界將欲壞時，法如是故，自然出生四種音聲，彼聲無主，亦無作者，如來妙音，亦復如是，亦無有主，無有作者，自然出生四種妙音，隨順佛法。何等為四？一曰、汝等當知一切行苦，地獄、畜生、餓鬼中苦、閻羅王苦、惡行者苦、無功德苦、著我我所苦，欲生人天，當種善根，修諸功德，遠離八難，得無難處眾生；聞已，捨離顛倒，修習善根，遠離八難，生人天中。二曰、汝等當知一切行苦，皆悉熾然，如燒鐵丸，一切眾行，悉磨滅法，寂滅涅槃，遠離熾然，清涼安樂；眾生聞已，皆修善根，修善根已，得音聲忍，得音聲忍已，學聲聞乘。三曰、汝等當知，學聲聞乘者，為學小智，因他覺悟，更有勝道，名緣覺乘，悟不由師，汝等應學；若有眾生，樂勝道者，聞此音聲，學緣覺乘。四曰、汝等當知，過聲聞、緣覺，更有勝道，名曰大乘；修菩薩行，究竟六波羅蜜，具菩薩行，得不退轉，不捨菩薩心，永離生死，向無上菩提；若有眾生，諸根猛利，過去修習，無量善根，又復承佛威神力故，得聞此音，發菩提心。諸佛如來微妙音聲，不從身出，不從心出，而能饒益無量眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩初勝妙行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如呼響，因山聲起，無有積聚，不可覩見，隨種種聲，悉能應對，實無所應；如來妙音，亦復如是，無有方處，但隨所應，而出音聲，音聲非實，不可覺知，不可言說。佛子！是為菩薩摩訶薩第二勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如呼響，因山聲起，無有積聚，不可覩見，隨種種聲，悉能應對，實無所應；如來妙音，亦復如是，無有方處，但隨所應，而出音聲，音聲非實，不可覺知，不可言說。佛子！是為菩薩摩訶薩第二勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如天妙音聲，於虛空中自然而出，悉能覺悟放逸天子，而告之言：『汝等當知，五欲無常，虛妄顛倒，須臾變異，如逆風執火，愚夫所習，汝莫放逸，若放逸者，身壞命終，墮三惡道。』放逸諸天，聞此音聲，生恐怖心，厭離五欲，各捨宮殿，詣正法堂，修習善法，愛樂正道。佛子！天妙音聲，亦無有主、亦無作者、不起、不滅，而能利益放逸諸天；如來妙音，亦復如是，普為放逸諸眾生故，出生無量正法音聲，而覺悟之。謂無著聲，不放逸聲，無常、苦、空、非我之聲，寂滅涅槃聲，皆悉充滿。一切法界，隨其所應，悉令歡喜，各隨所樂，修學諸乘，出生無量大智音聲、不退轉聲、具足菩薩諸行音聲、如來一切智慧地聲；眾生聞此諸音聲已，無量無數阿僧祇眾生，修習善法，或學聲聞、辟支佛乘，或學無上摩訶衍乘；如來妙音，超絕眾相，言語道斷。佛子！是為菩薩摩訶薩第三勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如天妙音聲，於虛空中自然而出，悉能覺悟放逸天子，而告之言：『汝等當知，五欲無常，虛妄顛倒，須臾變異，如逆風執火，愚夫所習，汝莫放逸，若放逸者，身壞命終，墮三惡道。』放逸諸天，聞此音聲，生恐怖心，厭離五欲，各捨宮殿，詣正法堂，修習善法，愛樂正道。佛子！天妙音聲，亦無有主、亦無作者、不起、不滅，而能利益放逸諸天；如來妙音，亦復如是，普為放逸諸眾生故，出生無量正法音聲，而覺悟之。謂無著聲，不放逸聲，無常、苦、空、非我之聲，寂滅涅槃聲，皆悉充滿。一切法界，隨其所應，悉令歡喜，各隨所樂，修學諸乘，出生無量大智音聲、不退轉聲、具足菩薩諸行音聲、如來一切智慧地聲；眾生聞此諸音聲已，無量無數阿僧祇眾生，修習善法，或學聲聞、辟支佛乘，或學無上摩訶衍乘；如來妙音，超絕眾相，言語道斷。佛子！是為菩薩摩訶薩第三勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如自在天王，有天寶女，名曰善口。於一語中，演出百千娛樂音聲，於彼一一娛樂音中，復出百千娛樂音聲。佛子！當知一善口聲，出生無量微妙音聲，如來音聲，亦復如是；於一音中，出無量聲，隨其所應，悉令開解。佛子！是為菩薩摩訶薩第四勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如自在天王，有天寶女，名曰善口。於一語中，演出百千娛樂音聲，於彼一一娛樂音中，復出百千娛樂音聲。佛子！當知一善口聲，出生無量微妙音聲，如來音聲，亦復如是；於一音中，出無量聲，隨其所應，悉令開解。佛子！是為菩薩摩訶薩第四勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如大梵天王，於梵眾中，出梵音聲，一切大眾，無不聞者，彼梵音聲，不出眾外；時，梵身諸天各作是念：『大梵天王唯與我語，不對餘天。』如來、應供、等正覺亦復如是，出生無量無上妙音，應受化者，皆悉得聞，不出眾外。何以故？彼諸眾生，根未熟故，聞佛音者，各作是念：『今日如來，唯為我說，不為餘人。』如來所出音聲，亦無所出，聞佛音者，亦無所聞，能為眾生，施作佛事。佛子！是為菩薩摩訶薩第五勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大梵天王，於梵眾中，出梵音聲，一切大眾，無不聞者，彼梵音聲，不出眾外；時，梵身諸天各作是念：『大梵天王唯與我語，不對餘天。』如來、應供、等正覺亦復如是，出生無量無上妙音，應受化者，皆悉得聞，不出眾外。何以故？彼諸眾生，根未熟故，聞佛音者，各作是念：『今日如來，唯為我說，不為餘人。』如來所出音聲，亦無所出，聞佛音者，亦無所聞，能為眾生，施作佛事。佛子！是為菩薩摩訶薩第五勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如水性，皆同一味，隨器異故，味有差別。水無是念：『我作眾味。』如來妙音亦復如是，皆悉一味，謂解脫味，隨諸眾生，受化器異，應有差別。如來音聲，不作是知，不作是念：『我作種種，別異音聲。』佛子！是為菩薩摩訶薩第六勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如水性，皆同一味，隨器異故，味有差別。水無是念：『我作眾味。』如來妙音亦復如是，皆悉一味，謂解脫味，隨諸眾生，受化器異，應有差別。如來音聲，不作是知，不作是念：『我作種種，別異音聲。』佛子！是為菩薩摩訶薩第六勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如阿耨達龍王，興大重雲，滿閻浮提，普降大雨，百穀草木，皆悉滋長，江河池泉，一切盈滿，此大雨水，不從龍王身、心中出，而能饒益無量眾生；如來、應供、等正覺亦復如是，興大悲雲，遍滿世間，普雨無上甘露正法，令一切眾生皆大歡喜，出生善根，長養正法，具足諸乘。如來音聲，不從外來，亦不內出，而能饒益一切眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第七勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如阿耨達龍王，興大重雲，滿閻浮提，普降大雨，百穀草木，皆悉滋長，江河池泉，一切盈滿，此大雨水，不從龍王身、心中出，而能饒益無量眾生；如來、應供、等正覺亦復如是，興大悲雲，遍滿世間，普雨無上甘露正法，令一切眾生皆大歡喜，出生善根，長養正法，具足諸乘。如來音聲，不從外來，亦不內出，而能饒益一切眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第七勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如摩那斯龍王，將欲降雨，先興重雲，彌覆虛空，凝停七日，而未降雨，先令眾生，究竟諸業。何以故？彼大龍王，慈悲心故，過七日已，漸降微雨，普潤大地；如來、應供、等正覺亦復如是，將雨法雨，先興法雲，普覆眾生，未便即雨甘露正法，先令眾生，成熟諸根，諸根熟已，然後漸降甘露法雨。若即說深法，眾生恐怖。是故，如來漸漸微雨，一切種智，甘露法味。佛子！是為菩薩摩訶薩第八勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如摩那斯龍王，將欲降雨，先興重雲，彌覆虛空，凝停七日，而未降雨，先令眾生，究竟諸業。何以故？彼大龍王，慈悲心故，過七日已，漸降微雨，普潤大地；如來、應供、等正覺亦復如是，將雨法雨，先興法雲，普覆眾生，未便即雨甘露正法，先令眾生，成熟諸根，諸根熟已，然後漸降甘露法雨。若即說深法，眾生恐怖。是故，如來漸漸微雨，一切種智，甘露法味。佛子！是為菩薩摩訶薩第八勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如海中，有大龍王，名大莊嚴。或連雨十日、或二十日、或百日、或千日、或百千日。佛子！雨不作是念：『我雨十日、乃至百千日。』但彼龍王有不可思議自在力故，或十日雨、乃至百千日雨；如來、應供、等正覺亦復如是，欲雨微妙甘露正法，或十種音聲、或二十、或百、或千、或百千、或八萬四千行種種音聲，乃至無量億那由他聲，分別說法，令一切眾生，皆悉歡喜。如來妙音，不作是念：『我能演說種種諸法。』又法界清淨，無有差別，化眾生故，所說不同。佛子！是為菩薩摩訶薩第九勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如海中，有大龍王，名大莊嚴。或連雨十日、或二十日、或百日、或千日、或百千日。佛子！雨不作是念：『我雨十日、乃至百千日。』但彼龍王有不可思議自在力故，或十日雨、乃至百千日雨；如來、應供、等正覺亦復如是，欲雨微妙甘露正法，或十種音聲、或二十、或百、或千、或百千、或八萬四千行種種音聲，乃至無量億那由他聲，分別說法，令一切眾生，皆悉歡喜。如來妙音，不作是念：『我能演說種種諸法。』又法界清淨，無有差別，化眾生故，所說不同。佛子！是為菩薩摩訶薩第九勝行，知、見如來微妙音聲。

「復次，佛子！譬如娑伽羅龍王，欲現龍王大自在力，為欲饒益群生類故，從四天下，乃至他化自在天處，興大重雲，遍覆六天，有種種色：或有處，如閻浮檀金色，或有處，如瑠璃色，或有處，如白銀色，或有處，如玻瓈色，或有處，如玫瑰色，或有處，如碼碯色，或有處，如勝寶藏色，或有處，如赤真珠色，或有處，如妙香色，或有處，如種種衣色，或有處，如清淨水色，或有處，如種種雜色，如是等無量色雲，覆四天下，乃至六天覆已。出諸電光，所謂：閻浮檀金色雲出瑠璃電光、瑠璃色雲出閻浮檀金電光、白銀色雲出玻瓈電光、玻瓈色雲出白銀電光、玫瑰色雲出碼碯電光、碼碯色雲出玫瑰電光、勝寶藏色雲出赤真珠電光、赤真珠色雲出勝寶藏電光、妙香色雲出種種衣色電光、種種衣色雲出妙香色電光、淨水色雲出種種雜色電光、種種雜色雲出淨水電光、廣說乃至一種色雲出種種色電光、種種色雲出一種色電光。又震種種大雷音聲，令眾生歡喜，所謂：天女歌音、天娛樂音、龍女歌音、乾闥婆女歌音、緊那羅女歌音、大地音、大海音、鹿王音、或有異類奇妙種種鳥音、或種種歌音。爾時，龍王起若干風，降微細雨，饒益安樂無量眾生，從四天下，上至六天，普雨種種無量異雨。所謂：於大海中，雨名洪澍，無有斷絕；於他化自在天，普雨歌頌娛樂音聲；於化自在天，普雨解脫明淨光寶；於兜率陀天，普雨頂髻明月神珠；於夜摩天，普雨種種眾莊嚴具；於三十三天，普雨妙香；於四天王，普雨寶衣；於龍王宮，普雨赤明真珠；於阿脩羅處，普雨兵仗，名伏怨敵；於欝單越，普雨眾華；如是廣說，遍四天下，雨種種雨。然彼龍王，其心平等，無有彼此，但以眾生根不同故，雨有差別；如來、應供、等正覺無上法王亦復如是，將欲應現無量大法，先以清淨身雲，普覆一切法界，隨其所應，示現身雲。或有眾生，應見如來生身之雲；或有眾生，應見如來神力住持身雲；或有眾生，應見如來色身之雲；或有眾生，應見如來種種身雲；或有眾生，應見如來功德身雲；或有眾生，應見如來智慧身雲；或有眾生，應見如來不壞身雲；或有眾生，應見如來無畏身雲；或有眾生，應見如來法界身雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如娑伽羅龍王，欲現龍王大自在力，為欲饒益群生類故，從四天下，乃至他化自在天處，興大重雲，遍覆六天，有種種色：或有處，如閻浮檀金色，或有處，如瑠璃色，或有處，如白銀色，或有處，如玻瓈色，或有處，如玫瑰色，或有處，如碼碯色，或有處，如勝寶藏色，或有處，如赤真珠色，或有處，如妙香色，或有處，如種種衣色，或有處，如清淨水色，或有處，如種種雜色，如是等無量色雲，覆四天下，乃至六天覆已。出諸電光，所謂：閻浮檀金色雲出瑠璃電光、瑠璃色雲出閻浮檀金電光、白銀色雲出玻瓈電光、玻瓈色雲出白銀電光、玫瑰色雲出碼碯電光、碼碯色雲出玫瑰電光、勝寶藏色雲出赤真珠電光、赤真珠色雲出勝寶藏電光、妙香色雲出種種衣色電光、種種衣色雲出妙香色電光、淨水色雲出種種雜色電光、種種雜色雲出淨水電光、廣說乃至一種色雲出種種色電光、種種色雲出一種色電光。又震種種大雷音聲，令眾生歡喜，所謂：天女歌音、天娛樂音、龍女歌音、乾闥婆女歌音、緊那羅女歌音、大地音、大海音、鹿王音、或有異類奇妙種種鳥音、或種種歌音。爾時，龍王起若干風，降微細雨，饒益安樂無量眾生，從四天下，上至六天，普雨種種無量異雨。所謂：於大海中，雨名洪澍，無有斷絕；於他化自在天，普雨歌頌娛樂音聲；於化自在天，普雨解脫明淨光寶；於兜率陀天，普雨頂髻明月神珠；於夜摩天，普雨種種眾莊嚴具；於三十三天，普雨妙香；於四天王，普雨寶衣；於龍王宮，普雨赤明真珠；於阿脩羅處，普雨兵仗，名伏怨敵；於欝單越，普雨眾華；如是廣說，遍四天下，雨種種雨。然彼龍王，其心平等，無有彼此，但以眾生根不同故，雨有差別；如來、應供、等正覺無上法王亦復如是，將欲應現無量大法，先以清淨身雲，普覆一切法界，隨其所應，示現身雲。或有眾生，應見如來生身之雲；或有眾生，應見如來神力住持身雲；或有眾生，應見如來色身之雲；或有眾生，應見如來種種身雲；或有眾生，應見如來功德身雲；或有眾生，應見如來智慧身雲；或有眾生，應見如來不壞身雲；或有眾生，應見如來無畏身雲；或有眾生，應見如來法界身雲。

「佛子！如來以如是等無量身雲，普覆一切世界，隨其所應，示現光明電光。或有眾生，得見如來光明電光，名無所不至。或有眾生，得見如來光明電光，名照無量無邊。或有眾生，得見如來光明電光，名曰入佛微密之教。或有眾生，得見如來光明電光，名明淨普照。或有眾生，得見如來光明電光，名曰淨照。或有眾生，得見如來光明電光，名入無盡藏陀羅尼門。或有眾生，得見如來光明電光，名不亂正念。或有眾生，得見如來光明電光，名不退智慧。或有眾生，得見如來光明電光，名順入諸趣。或有眾生，得見如來光明電光，名普令眾生滿足諸願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來以如是等無量身雲，普覆一切世界，隨其所應，示現光明電光。或有眾生，得見如來光明電光，名無所不至。或有眾生，得見如來光明電光，名照無量無邊。或有眾生，得見如來光明電光，名曰入佛微密之教。或有眾生，得見如來光明電光，名明淨普照。或有眾生，得見如來光明電光，名曰淨照。或有眾生，得見如來光明電光，名入無盡藏陀羅尼門。或有眾生，得見如來光明電光，名不亂正念。或有眾生，得見如來光明電光，名不退智慧。或有眾生，得見如來光明電光，名順入諸趣。或有眾生，得見如來光明電光，名普令眾生滿足諸願。

「佛子！如是如來、應供、等正覺，普為眾生示現如來光明電光，現電光已，出生無量諸大三昧雷震音聲。所謂：出正覺三昧雷聲、離垢寂靜海三昧雷聲、一切法自在三昧雷聲、金剛圓滿三昧雷聲、須彌山王幢三昧雷聲、海印三昧雷聲、日光三昧雷聲、普令眾生歡喜三昧雷聲、無盡功德藏三昧雷聲、不壞解脫阿羅漢三昧雷聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是如來、應供、等正覺，普為眾生示現如來光明電光，現電光已，出生無量諸大三昧雷震音聲。所謂：出正覺三昧雷聲、離垢寂靜海三昧雷聲、一切法自在三昧雷聲、金剛圓滿三昧雷聲、須彌山王幢三昧雷聲、海印三昧雷聲、日光三昧雷聲、普令眾生歡喜三昧雷聲、無盡功德藏三昧雷聲、不壞解脫阿羅漢三昧雷聲。

「佛子！如來、應供、等正覺，於佛身雲，出生無量種種三昧雷聲。出雷聲已，欲說甘露法時，先現如來大智風輪瑞相，從無障礙大慈悲起，先令一切眾生及諸菩薩，身心柔軟，皆大歡喜。如來如是以正法雲、大慈悲雲、不可思議雲，令一切眾生，身心柔軟，然後乃雨不可思議大法雲雨。所謂：為坐道場一切菩薩雨不可壞法界大法雲雨，為最後身菩薩雨如來密教菩薩娛樂自在大法雲雨，為一生補處菩薩雨清淨普照大法雲雨，為得記菩薩雨如來莊嚴大法雲雨，為得忍菩薩雨功德寶智華不斷菩薩行大法雲雨，為向行菩薩雨不退行入化門甚深門無有疲厭大法雲雨，為初發心菩薩雨如來定行大慈大悲救護眾生大法雲雨，為樂緣覺者雨深知緣起離斷常見無壞解脫果法雲雨，為求聲聞者雨降伏煩惱怨敵智藏法雲雨，為修習長養善根眾生及決定不決定眾生雨種種歡喜法門雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來、應供、等正覺，於佛身雲，出生無量種種三昧雷聲。出雷聲已，欲說甘露法時，先現如來大智風輪瑞相，從無障礙大慈悲起，先令一切眾生及諸菩薩，身心柔軟，皆大歡喜。如來如是以正法雲、大慈悲雲、不可思議雲，令一切眾生，身心柔軟，然後乃雨不可思議大法雲雨。所謂：為坐道場一切菩薩雨不可壞法界大法雲雨，為最後身菩薩雨如來密教菩薩娛樂自在大法雲雨，為一生補處菩薩雨清淨普照大法雲雨，為得記菩薩雨如來莊嚴大法雲雨，為得忍菩薩雨功德寶智華不斷菩薩行大法雲雨，為向行菩薩雨不退行入化門甚深門無有疲厭大法雲雨，為初發心菩薩雨如來定行大慈大悲救護眾生大法雲雨，為樂緣覺者雨深知緣起離斷常見無壞解脫果法雲雨，為求聲聞者雨降伏煩惱怨敵智藏法雲雨，為修習長養善根眾生及決定不決定眾生雨種種歡喜法門雲雨。

「佛子！雨如是等十種無量無邊大法雲雨，充滿法界。佛子！如來、應供、等正覺，其心平等，無有彼此；但以眾生根不同故，如來法雨現有差別。佛子！是為菩薩摩訶薩第十勝行，知、見如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！雨如是等十種無量無邊大法雲雨，充滿法界。佛子！如來、應供、等正覺，其心平等，無有彼此；但以眾生根不同故，如來法雨現有差別。佛子！是為菩薩摩訶薩第十勝行，知、見如來微妙音聲。