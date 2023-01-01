大方廣佛華嚴經卷第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十三

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

普賢菩薩行品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩行品第三十一

爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！如向所說是微少說，何以故？一切如來、應供、等正覺為受化者隨應說法，愚癡眾生諸纏所纏，計我、我所，著吾我見，常隨顛倒，生邪見惑，起邪虛妄，為縛所縛，流轉生死，遠如來道，為如是等諸眾生故，如來、應供、等正覺，出興于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！如向所說是微少說，何以故？一切如來、應供、等正覺為受化者隨應說法，愚癡眾生諸纏所纏，計我、我所，著吾我見，常隨顛倒，生邪見惑，起邪虛妄，為縛所縛，流轉生死，遠如來道，為如是等諸眾生故，如來、應供、等正覺，出興于世。

「佛子！若菩薩摩訶薩起一瞋恚心者，一切惡中無過此惡，何以故？佛子！菩薩摩訶薩起瞋恚心，則受百千障礙法門，何等百千？所謂：受不見菩提障，不聞正法障，生不淨國障，生惡道障，生八難處障，多疾病障，多被謗毀障，生闇鈍趣障，失正念障，少智慧障，眼、耳、鼻、舌、身、意等障，近惡知識障，近惡伴黨障，近惡人障，與惡人同止障，不樂賢善共事障，遠正見障，生外道家障，離佛正教障，入魔境界障，不見善知識障，諸善根障，增不善法障，生惡家障，生邊地障，生惡人中障，生天貧窮障，生諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎中障，不樂佛法障，習童蒙法障，樂小乘障，不樂大乘障，多生驚怖障，樂生死障，著三界障，不護佛法障，不樂聞佛自在神力障，菩薩清淨諸根障，離菩薩行障，離菩薩深心希望障，不攝正念障，不發起一切智心障，不淨施行障，不淨業障，不淨報障，不成長諸力障，斷智慧根障，不受持菩薩諸行障，誹謗佛法障，遠離菩提障，不入佛境障，墮諸魔界障，不能求佛法障，聞諸菩薩大莊嚴事生恐怖障，不樂菩薩共住障，不樂求菩薩善根業障，邪見蓋疑障，增益愚癡障，捨菩薩戒、隨順破戒障，不信如來戒障，聞佛讚歎諸持戒者生瞋恚心障，離忍辱樂常懈怠障，謗諸菩薩不退精進障，捨三昧慧障，誹謗般若波羅蜜巧方便障，不知是處、非處方便障，不知度脫眾生方便障，不入菩薩諸深智障，不出生菩薩諸道障，於菩薩十種眼生盲障，於菩薩法不能出生無礙法流障，無礙耳、鼻障，不具相好障，無礙舌障，不能別知眾生音聲障，於眾生中生懈怠心障，狂亂業障，離三種戒障，無礙諸入障，口四過、意惡業障，生增上貪恚、邪見障，不求正法障，於菩薩法懈怠心障，菩薩精進法中疑惑心障，捨離菩薩決定法障，損減菩薩智慧門障，損減正念障，遠離佛法障，不習菩薩離生法障，菩薩謙下心障，遠離聲聞、緣覺離生法障，不順三世諸佛菩薩障。佛子！菩薩摩訶薩起一瞋恚心受如是等百障法門，乃至百千障礙法門。何以故？佛子！我不見有一惡法出過菩薩一瞋恚心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩摩訶薩起一瞋恚心者，一切惡中無過此惡，何以故？佛子！菩薩摩訶薩起瞋恚心，則受百千障礙法門，何等百千？所謂：受不見菩提障，不聞正法障，生不淨國障，生惡道障，生八難處障，多疾病障，多被謗毀障，生闇鈍趣障，失正念障，少智慧障，眼、耳、鼻、舌、身、意等障，近惡知識障，近惡伴黨障，近惡人障，與惡人同止障，不樂賢善共事障，遠正見障，生外道家障，離佛正教障，入魔境界障，不見善知識障，諸善根障，增不善法障，生惡家障，生邊地障，生惡人中障，生天貧窮障，生諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎中障，不樂佛法障，習童蒙法障，樂小乘障，不樂大乘障，多生驚怖障，樂生死障，著三界障，不護佛法障，不樂聞佛自在神力障，菩薩清淨諸根障，離菩薩行障，離菩薩深心希望障，不攝正念障，不發起一切智心障，不淨施行障，不淨業障，不淨報障，不成長諸力障，斷智慧根障，不受持菩薩諸行障，誹謗佛法障，遠離菩提障，不入佛境障，墮諸魔界障，不能求佛法障，聞諸菩薩大莊嚴事生恐怖障，不樂菩薩共住障，不樂求菩薩善根業障，邪見蓋疑障，增益愚癡障，捨菩薩戒、隨順破戒障，不信如來戒障，聞佛讚歎諸持戒者生瞋恚心障，離忍辱樂常懈怠障，謗諸菩薩不退精進障，捨三昧慧障，誹謗般若波羅蜜巧方便障，不知是處、非處方便障，不知度脫眾生方便障，不入菩薩諸深智障，不出生菩薩諸道障，於菩薩十種眼生盲障，於菩薩法不能出生無礙法流障，無礙耳、鼻障，不具相好障，無礙舌障，不能別知眾生音聲障，於眾生中生懈怠心障，狂亂業障，離三種戒障，無礙諸入障，口四過、意惡業障，生增上貪恚、邪見障，不求正法障，於菩薩法懈怠心障，菩薩精進法中疑惑心障，捨離菩薩決定法障，損減菩薩智慧門障，損減正念障，遠離佛法障，不習菩薩離生法障，菩薩謙下心障，遠離聲聞、緣覺離生法障，不順三世諸佛菩薩障。佛子！菩薩摩訶薩起一瞋恚心受如是等百障法門，乃至百千障礙法門。何以故？佛子！我不見有一惡法出過菩薩一瞋恚心。

「佛子！是故菩薩摩訶薩欲疾具足菩薩行者，應當修習十種正法。何等為十？所謂：不捨一切眾生，於諸菩薩生如來想，常不誹謗一切佛法，於諸佛剎得無盡智，恭敬信樂菩薩所行，不捨虛空、法界等菩提之心，分別菩提究竟佛力到於彼岸，修習菩薩一切諸辯，教化眾生心無疲厭，於一切世界示現受生而不樂著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是故菩薩摩訶薩欲疾具足菩薩行者，應當修習十種正法。何等為十？所謂：不捨一切眾生，於諸菩薩生如來想，常不誹謗一切佛法，於諸佛剎得無盡智，恭敬信樂菩薩所行，不捨虛空、法界等菩提之心，分別菩提究竟佛力到於彼岸，修習菩薩一切諸辯，教化眾生心無疲厭，於一切世界示現受生而不樂著。

「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種正法，則能攝取十種清淨之法。何等為十？所謂：於甚深法究竟清淨，親近善知識清淨，能護諸佛正法清淨，悉能分別空界清淨，善入法界清淨，智慧了諸心行清淨，令諸菩薩善根清淨，心常不著諸劫清淨，智慧觀察三世清淨，成就諸佛種姓清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種正法，則能攝取十種清淨之法。何等為十？所謂：於甚深法究竟清淨，親近善知識清淨，能護諸佛正法清淨，悉能分別空界清淨，善入法界清淨，智慧了諸心行清淨，令諸菩薩善根清淨，心常不著諸劫清淨，智慧觀察三世清淨，成就諸佛種姓清淨。

「佛子！菩薩摩訶薩安住如是清淨正法，則能具足十種正智。何等為十？所謂：分別眾生心心行智，分別眾生諸業報智，普照一切諸佛法智，於諸佛法得方便次第智，具足一切總持門智，成就一切文字辯智，善知眾生一切語智，示現一切世界身智，具足普照一切眾生智，於一切趣得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩安住如是清淨正法，則能具足十種正智。何等為十？所謂：分別眾生心心行智，分別眾生諸業報智，普照一切諸佛法智，於諸佛法得方便次第智，具足一切總持門智，成就一切文字辯智，善知眾生一切語智，示現一切世界身智，具足普照一切眾生智，於一切趣得一切智。

「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種正智，則入十種巧隨順入。何等為十？所謂：一切世界入一毛道，一毛道出不可思議剎；一切眾生身悉入一身，於一身出無量諸身；不可說劫悉入一念，令一念入不可說劫；一切佛法悉入一法，令一法入一切佛法；一切諸入入於一入，令一入入一切諸入；一切諸根入於一根，令一根入一切諸根；一切諸根入非根法，非根法入一切諸根；一切諸相悉入一相，一相入於一切諸相；一切語音入一語音，一語音入一切語音；一切三世悉入一世，令一世入一切三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種正智，則入十種巧隨順入。何等為十？所謂：一切世界入一毛道，一毛道出不可思議剎；一切眾生身悉入一身，於一身出無量諸身；不可說劫悉入一念，令一念入不可說劫；一切佛法悉入一法，令一法入一切佛法；一切諸入入於一入，令一入入一切諸入；一切諸根入於一根，令一根入一切諸根；一切諸根入非根法，非根法入一切諸根；一切諸相悉入一相，一相入於一切諸相；一切語音入一語音，一語音入一切語音；一切三世悉入一世，令一世入一切三世。

「佛子！菩薩摩訶薩分別如是十種入法，則能安住十種直心。何等為十？所謂：安住一切世界語言、非語言法直心，安住正念一切眾生直心，安住虛空界直心，安住法界無量無邊直心，安住一切佛順正法直心，安住甚深善法不壞正法直心，安住除滅一切疑惑直心，安住等觀三世法直心，安住三世諸佛平等直心，安住諸佛無量力直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩分別如是十種入法，則能安住十種直心。何等為十？所謂：安住一切世界語言、非語言法直心，安住正念一切眾生直心，安住虛空界直心，安住法界無量無邊直心，安住一切佛順正法直心，安住甚深善法不壞正法直心，安住除滅一切疑惑直心，安住等觀三世法直心，安住三世諸佛平等直心，安住諸佛無量力直心。

「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種直心，則得諸佛十種巧方便法。何等為十？所謂：得巧方便，普照一切諸佛深法；得巧方便，出生諸佛甚深勝法；得巧方便，分別演說一切諸佛莊嚴之法；得巧方便，深入一切佛平等法；得巧方便，分別別相一切佛法；得巧方便，入不可壞諸佛正法；得巧方便，入一切佛諸莊嚴法；得巧方便，以一方便入一切佛法；得巧方便，入佛無量諸方便法；得巧方便，於一切佛法心得自在而不退轉。佛子！是為十種巧方便法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種直心，則得諸佛十種巧方便法。何等為十？所謂：得巧方便，普照一切諸佛深法；得巧方便，出生諸佛甚深勝法；得巧方便，分別演說一切諸佛莊嚴之法；得巧方便，深入一切佛平等法；得巧方便，分別別相一切佛法；得巧方便，入不可壞諸佛正法；得巧方便，入一切佛諸莊嚴法；得巧方便，以一方便入一切佛法；得巧方便，入佛無量諸方便法；得巧方便，於一切佛法心得自在而不退轉。佛子！是為十種巧方便法。

「佛子！是故菩薩摩訶薩應當一心恭敬聽受是法，何以故？菩薩摩訶薩得聞是法，以少方便疾得阿耨多羅三藐三菩提，與三世佛等。」爾時，佛神力故，法如是故，十不可說億那由他佛剎微塵等世界六種震動，雨出過諸天一切華雲雨、妙香雲雨、末香雲雨、衣蓋幢幡眾寶莊嚴具雲雨、妓樂雲雨、諸菩薩雲雨、不可說讚歎佛雲雨、不可說讚歎善哉雲雨、佛音聲滿法界雲雨、不可說淨世界雲雨、不可說長養菩薩功德雲雨、不可說光明雲雨、不可說種種神力自在雲雨，如此世界四天下佛坐道場，雨如是等種種雲雨，演說諸法，十方世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是故菩薩摩訶薩應當一心恭敬聽受是法，何以故？菩薩摩訶薩得聞是法，以少方便疾得阿耨多羅三藐三菩提，與三世佛等。」爾時，佛神力故，法如是故，十不可說億那由他佛剎微塵等世界六種震動，雨出過諸天一切華雲雨、妙香雲雨、末香雲雨、衣蓋幢幡眾寶莊嚴具雲雨、妓樂雲雨、諸菩薩雲雨、不可說讚歎佛雲雨、不可說讚歎善哉雲雨、佛音聲滿法界雲雨、不可說淨世界雲雨、不可說長養菩薩功德雲雨、不可說光明雲雨、不可說種種神力自在雲雨，如此世界四天下佛坐道場，雨如是等種種雲雨，演說諸法，十方世界亦復如是。

爾時，佛神力故，法如是故，過十不可說世界微塵等剎，有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩，來詣此土，充滿十方，作如是言：「善哉！善哉！佛子！能說如是諸佛如來最大誓願授記深法，我等同號皆名普賢，於諸普勝世界諸普幢自在如來所，來詣此土，一切世界亦說此法，如是句身、味身一切諸行無有增減，是故來此為汝作證。如是十佛世界微塵數菩薩摩訶薩，來此作證，一切十方諸如來所，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，法如是故，過十不可說世界微塵等剎，有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩，來詣此土，充滿十方，作如是言：「善哉！善哉！佛子！能說如是諸佛如來最大誓願授記深法，我等同號皆名普賢，於諸普勝世界諸普幢自在如來所，來詣此土，一切世界亦說此法，如是句身、味身一切諸行無有增減，是故來此為汝作證。如是十佛世界微塵數菩薩摩訶薩，來此作證，一切十方諸如來所，亦復如是。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩以佛神力，自善根力，觀察十方及諸法界；欲明諸菩薩行諸佛菩提，欲說大願，欲分別一切世界諸劫，欲明隨時示現佛出世間，欲隨眾生根悉令受化，欲明如來諸所說法無有虛妄，欲隨種善根果報不虛，欲明菩薩清淨法身，出妙音聲，覺悟眾生起菩提心故，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩以佛神力，自善根力，觀察十方及諸法界；欲明諸菩薩行諸佛菩提，欲說大願，欲分別一切世界諸劫，欲明隨時示現佛出世間，欲隨眾生根悉令受化，欲明如來諸所說法無有虛妄，欲隨種善根果報不虛，欲明菩薩清淨法身，出妙音聲，覺悟眾生起菩提心故，以偈頌曰：

「一切眾歡喜， 除滅諸陰蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾歡喜， 除滅諸陰蓋，

一心恭敬聽， 菩薩諸願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬聽， 菩薩諸願行。

隨三世菩薩， 所行諸願行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨三世菩薩， 所行諸願行，

我當次第說， 菩薩勝妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當次第說， 菩薩勝妙法。

一切諸劫數， 及世界業數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸劫數， 及世界業數，

我說無等等， 應化興于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說無等等， 應化興于世。

見過去諸佛， 於彼發大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見過去諸佛， 於彼發大願，

饒益眾生類， 除滅一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益眾生類， 除滅一切苦。

菩薩論師王， 所行無斷絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩論師王， 所行無斷絕，

得無等等法， 一切智境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無等等法， 一切智境界。

菩薩見過去， 一切諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見過去， 一切諸導師，

放大光明網， 普照十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明網， 普照十方界。

發如是大願， 我為世間燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發如是大願， 我為世間燈，

功德莊嚴身， 具足十力智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德莊嚴身， 具足十力智。

一切諸群生， 貪恚癡熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸群生， 貪恚癡熾然，

我當為除滅， 無量惡道苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當為除滅， 無量惡道苦。

發如是誓願， 堅固不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發如是誓願， 堅固不退轉，

具修菩薩眾， 究竟無礙力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具修菩薩眾， 究竟無礙力。

如是誓願已， 世間行不轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是誓願已， 世間行不轉，

所行無虛妄， 究竟論王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行無虛妄， 究竟論王法。

於一賢劫中， 千佛出于世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一賢劫中， 千佛出于世，

隨彼佛正法， 次第分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼佛正法， 次第分別說。

如此賢劫佛， 無量劫亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此賢劫佛， 無量劫亦然，

未來諸佛法， 我當次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來諸佛法， 我當次第說。

如一佛剎性， 無量剎亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一佛剎性， 無量剎亦然，

一切佛國性， 我悉分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛國性， 我悉分別說。

諸佛次興世， 隨願隨名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛次興世， 隨願隨名號，

隨彼所得記， 隨其所壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所得記， 隨其所壽命，

隨所修正法， 專求無礙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所修正法， 專求無礙道，

隨所化眾生， 正法住於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所化眾生， 正法住於世，

隨所淨佛剎， 眾生及法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所淨佛剎， 眾生及法輪，

說法時非時， 次第淨群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法時非時， 次第淨群生。

隨彼眾生行， 種種諸業性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼眾生行， 種種諸業性，

上中下差別， 隨應所受化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上中下差別， 隨應所受化。

如是甚深智， 菩薩入是行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是甚深智， 菩薩入是行，

修習普賢業， 具足智慧輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習普賢業， 具足智慧輪。

身業無障礙， 口業悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業無障礙， 口業悉清淨，

意業亦無礙， 通達三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意業亦無礙， 通達三世法。

菩薩如是行， 究竟普賢道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是行， 究竟普賢道，

出生淨智日， 普照諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生淨智日， 普照諸法界。

於不可說劫， 及一切佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不可說劫， 及一切佛剎，

菩薩一念知， 於彼無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一念知， 於彼無所著。

行者入如是， 奇特甚深地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者入如是， 奇特甚深地，

菩薩妙法中， 我當說少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩妙法中， 我當說少分。

智慧無邊際， 究竟佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無邊際， 究竟佛境界，

善入一切處， 成就不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善入一切處， 成就不退轉。

具普賢淨慧， 滿足普賢願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具普賢淨慧， 滿足普賢願，

菩薩究竟行， 深入無等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩究竟行， 深入無等智。

於一微塵中， 悉內一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一微塵中， 悉內一切剎，

見彼無量佛， 具聞演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼無量佛， 具聞演說法。

如一微塵中， 一切塵亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一微塵中， 一切塵亦然，

見剎及諸佛， 是不思議智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見剎及諸佛， 是不思議智。

一一微塵中， 普現三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 普現三世法，

五趣生死道， 皆悉分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五趣生死道， 皆悉分別知。

一一微塵中， 有無量佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 有無量佛剎，

一中知無量， 無量中知一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一中知無量， 無量中知一。

如是法界等， 一切諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法界等， 一切諸佛土，

同性及異性， 皆悉能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同性及異性， 皆悉能了知。

深入微細智， 分別諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入微細智， 分別諸世界，

一切劫成壞， 悉能分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切劫成壞， 悉能分別說。

知諸劫修短， 三世即一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸劫修短， 三世即一念，

同行不同行， 皆悉分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同行不同行， 皆悉分別知。

深入諸世界， 清淨不清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸世界， 清淨不清淨，

身中無量剎， 一剎無量身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中無量剎， 一剎無量身。

一切十方中， 無量諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方中， 無量諸世界，

種種無數性， 一切悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種無數性， 一切悉能知。

一切三世中， 無量佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世中， 無量佛國土，

具足甚深智， 悉了彼成敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足甚深智， 悉了彼成敗。

十方諸世界， 有成或有敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 有成或有敗，

普賢悉深入， 一切能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢悉深入， 一切能了知。

以淨慧眼見， 無量諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淨慧眼見， 無量諸佛土，

分別知諸業， 隨行故清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別知諸業， 隨行故清淨。

菩薩摩訶薩， 善知眾生行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 善知眾生行，

以諸惡業故， 而得不淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸惡業故， 而得不淨土。

無量無邊剎， 即知為一剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊剎， 即知為一剎，

如是入諸剎， 一切莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是入諸剎， 一切莫能知。

一切諸世界， 令入一剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世界， 令入一剎中，

世界不積聚， 亦復不離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界不積聚， 亦復不離散。

或伏或有仰， 或高或復下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或伏或有仰， 或高或復下，

世界眾生相， 菩薩皆悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界眾生相， 菩薩皆悉知。

或有翻覆剎， 無量諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有翻覆剎， 無量諸佛土，

知種種是一， 知一是種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知種種是一， 知一是種種。

普賢真佛子， 以不思議智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢真佛子， 以不思議智，

知難思議剎， 了達無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知難思議剎， 了達無邊際。

知諸世界化， 剎化眾生化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸世界化， 剎化眾生化，

了知諸法化， 究竟諸佛化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法化， 究竟諸佛化。

甚深世間法， 種種莊嚴事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深世間法， 種種莊嚴事，

眾生無量報， 皆心業莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無量報， 皆心業莊嚴。

真佛子善學， 甚深妙法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真佛子善學， 甚深妙法界，

具自在神力， 充滿十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具自在神力， 充滿十方剎。

眾生等諸劫， 常說世界法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生等諸劫， 常說世界法，

一切莫能知， 唯除等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莫能知， 唯除等正覺。

世界及如來， 種種諸名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界及如來， 種種諸名號，

無量劫演說， 猶不能究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫演說， 猶不能究竟，

何況心境界， 三世諸佛法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況心境界， 三世諸佛法？

真實妙法界， 諸佛一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實妙法界， 諸佛一切地，

清淨無礙念， 具足無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無礙念， 具足無礙智。

分別說法界， 智慧到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別說法界， 智慧到彼岸，

如是諸世界， 無量業莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸世界， 無量業莊嚴。

菩薩一念中， 悉知三世剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一念中， 悉知三世剎，

於彼世界中， 行諸最勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼世界中， 行諸最勝行。

究竟等正覺， 顯現自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟等正覺， 顯現自在力，

如是未來世， 一切世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是未來世， 一切世界中，

諸佛次興世， 菩薩悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛次興世， 菩薩悉能知。

彼行諸妙願， 境界修功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行諸妙願， 境界修功德，

隨劫成正覺， 菩薩分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨劫成正覺， 菩薩分別知。

亦知彼壽量， 及所化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知彼壽量， 及所化眾生，

隨方便法門， 為眾轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨方便法門， 為眾轉法輪。

菩薩如是知， 具普賢行地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是知， 具普賢行地，

成就一切智， 與諸如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切智， 與諸如來等。

現在十方界， 無量諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方界， 無量諸佛土，

深入此世界， 通達諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入此世界， 通達諸法界。

於彼世界中， 現在無數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼世界中， 現在無數佛，

無礙論山王， 究竟自在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙論山王， 究竟自在法。

知淨土及眾， 應化自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知淨土及眾， 應化自在力，

盡無量億劫， 常思惟是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡無量億劫， 常思惟是事。

調御世間尊， 成就自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御世間尊， 成就自在力，

菩薩究竟度， 深入智慧藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩究竟度， 深入智慧藏。

菩薩具出生， 無礙眼耳身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具出生， 無礙眼耳身，

無礙廣長舌， 令眾悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙廣長舌， 令眾悉歡喜。

最勝無礙心， 無量普清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無礙心， 無量普清淨，

甚深無礙智， 悉了三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深無礙智， 悉了三世法。

善學一切化， 剎化眾生化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學一切化， 剎化眾生化，

能化世間化， 究竟化彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能化世間化， 究竟化彼岸。

種種業莊嚴， 嚴飾諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種業莊嚴， 嚴飾諸世間，

成就佛智慧， 善知一切相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就佛智慧， 善知一切相。

一一如來身， 以無量方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一如來身， 以無量方便，

隨其所應化， 度脫無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 度脫無量眾。

深入智境界， 出世間慧日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智境界， 出世間慧日，

所行不退轉， 遍遊一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行不退轉， 遍遊一切剎。

深解諸世間， 如夢如幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深解諸世間， 如夢如幻化，

一切眾生界， 了達悉如電。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生界， 了達悉如電。

不取虛妄劫， 及一切世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取虛妄劫， 及一切世間，

善解非真實， 於彼無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解非真實， 於彼無所著。

無量無數劫， 解之即一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 解之即一念，

知念亦非念， 世間無實念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知念亦非念， 世間無實念。

不動於本座， 一念遊十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動於本座， 一念遊十方，

無量無邊劫， 常化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊劫， 常化諸眾生。

不可說諸劫， 即是一念頃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說諸劫， 即是一念頃，

亦不令劫短， 究竟剎那法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不令劫短， 究竟剎那法。

一切諸世間， 及諸眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 及諸眾生心，

非一亦非二， 菩薩悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一亦非二， 菩薩悉了知。

眾生世界劫， 諸佛及佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生世界劫， 諸佛及佛法，

皆悉如幻化， 法界無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉如幻化， 法界無有二。

普於十方剎， 示現無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方剎， 示現無量身，

不取虛妄身， 法界無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取虛妄身， 法界無所著。

無二智慧中， 出生人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二智慧中， 出生人師子，

不著不二法， 知無一二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著不二法， 知無一二故。

菩薩知諸法， 如焰如電光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知諸法， 如焰如電光，

如響亦如夢， 如幻如變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如響亦如夢， 如幻如變化，

如是隨順入， 一切佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是隨順入， 一切佛境界，

成就平等智， 普照深法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就平等智， 普照深法界。

以無量大悲， 觀察諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量大悲， 觀察諸眾生，

遠離染著心， 清淨觀世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離染著心， 清淨觀世間，

廣淨無盡身， 深入方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣淨無盡身， 深入方便地。

菩薩常正念， 論師子妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常正念， 論師子妙法，

見世眾苦惱， 發無量大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世眾苦惱， 發無量大願，

所行皆清淨， 普遍諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行皆清淨， 普遍諸法界。

諸佛及菩薩， 佛法與世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及菩薩， 佛法與世間，

菩薩方便觀， 通達無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩方便觀， 通達無差別。

清淨法身藏， 一切諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法身藏， 一切諸世間，

世間及法身， 二俱無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間及法身， 二俱無所著。

譬如淨水中， 見影無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨水中， 見影無所有，

法身至十方， 而亦無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身至十方， 而亦無所至。

如此無所著， 世間清淨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此無所著， 世間清淨身，

雖身而非身， 諸法無生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖身而非身， 諸法無生故。

深入無盡身， 非生亦非滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入無盡身， 非生亦非滅，

非常非無常， 示現諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非常非無常， 示現諸世間。

除滅惡邪見， 成就於正見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅惡邪見， 成就於正見，

平等觀諸法， 不著我我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等觀諸法， 不著我我所。

譬如工幻師， 示現種種幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如工幻師， 示現種種幻，

本無所從來， 去亦無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無所從來， 去亦無所至。

幻亦非有量， 亦復非無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻亦非有量， 亦復非無量，

於彼大眾中， 示現量無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼大眾中， 示現量無量。

以此寂滅心， 修習諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此寂滅心， 修習諸善根，

出生諸佛法， 非量非無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生諸佛法， 非量非無量。

有量有無量， 皆悉是妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有量有無量， 皆悉是妄想，

分別一切趣， 不著量無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切趣， 不著量無量。

諸佛甚深法， 寂滅最深妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛甚深法， 寂滅最深妙，

甚深無量智， 知甚深諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深無量智， 知甚深諸趣。

菩薩離愚癡， 心意淨無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩離愚癡， 心意淨無量，

修習諸善根， 具足無量願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習諸善根， 具足無量願。

度無量眾生， 令至安隱處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度無量眾生， 令至安隱處，

平等觀法界， 於彼無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等觀法界， 於彼無所著。

深解真實際， 諸法無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深解真實際， 諸法無所有，

覺悟諸世間， 諸法無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟諸世間， 諸法無生滅。

深知一切法， 隨應化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深知一切法， 隨應化眾生，

普雨甘露法， 充滿諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 充滿諸世間。

化無量眾生， 令發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化無量眾生， 令發菩提心，

不捨菩薩行， 皆得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨菩薩行， 皆得不退轉。

隨順佛正法， 究竟得法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順佛正法， 究竟得法身，

悉了知世間， 一切眾生身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉了知世間， 一切眾生身。

分別諸眾生， 及一切佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸眾生， 及一切佛剎，

深入智慧海， 通達十方海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智慧海， 通達十方海。

如來淨身中， 普現眾生身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨身中， 普現眾生身，

菩薩明淨眼， 悉皆能覩見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩明淨眼， 悉皆能覩見。

無量億劫中， 讚歎如來身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫中， 讚歎如來身，

窮盡一切劫， 猶尚不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮盡一切劫， 猶尚不究竟。

菩薩摩訶薩， 於佛涅槃後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 於佛涅槃後，

能於念念中， 分布諸舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於念念中， 分布諸舍利。

如是未來世， 有求佛道者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是未來世， 有求佛道者，

無量菩提心， 決定智能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩提心， 決定智能知。

如是三世中， 諸佛出於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三世中， 諸佛出於世，

安住普賢行， 皆悉分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住普賢行， 皆悉分別知。

如是分別知， 無量諸行地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別知， 無量諸行地，

成就堅固智， 能轉不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就堅固智， 能轉不退轉。

無量深智慧， 究竟如來境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量深智慧， 究竟如來境，

普賢明淨智， 深入不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢明淨智， 深入不退轉。

一切最勝尊， 深入妙境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最勝尊， 深入妙境界，

究竟不退轉， 得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟不退轉， 得無上菩提。

無量無邊心， 一切種種業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊心， 一切種種業，

修習諸想行， 能於一念知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習諸想行， 能於一念知。

染污不染污， 學心無學心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污不染污， 學心無學心，

菩薩一念中， 覺悟無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一念中， 覺悟無量心。

了知非一二， 非穢亦非淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知非一二， 非穢亦非淨，

亦復非積集， 皆從因緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復非積集， 皆從因緣起。

如是分別知， 一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別知， 一切眾生心，

世間諸佛剎， 悉皆是虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸佛剎， 悉皆是虛妄。

如是妙方便， 深入菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是妙方便， 深入菩薩行，

皆與普賢等， 如來法化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆與普賢等， 如來法化生。

一切眾生類， 善惡想不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 善惡想不同，

或有生天上， 或墮諸惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有生天上， 或墮諸惡道。

菩薩見世間， 皆從業緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見世間， 皆從業緣起，

常著虛妄想， 流轉於生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常著虛妄想， 流轉於生死。

十方諸眾生， 虛誑網所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸眾生， 虛誑網所覆，

菩薩一念中， 方便令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一念中， 方便令解脫。

如是諸根入， 眼耳鼻舌身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸根入， 眼耳鼻舌身，

分別知意業， 世間想不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別知意業， 世間想不同。

一一眼境界， 出生無量眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一眼境界， 出生無量眼，

種種相不同， 無量無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種相不同， 無量無有邊。

隨眾生所行， 一切善惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生所行， 一切善惡業，

於彼得果報， 像類悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼得果報， 像類悉不同。

普賢清淨眼， 深入諸地力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢清淨眼， 深入諸地力，

一一眼境界， 出生無量智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一眼境界， 出生無量智。

如是諸世間， 悉能分別知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸世間， 悉能分別知，

究竟一切行， 逮得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一切行， 逮得不退轉。

佛說菩薩說， 剎說眾生說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩說， 剎說眾生說，

三世一切說， 菩薩分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切說， 菩薩分別知。

過去是未來， 未來是過去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去是未來， 未來是過去，

顯在是去來， 菩薩悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯在是去來， 菩薩悉了知。

如是無量世， 覺悟相不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量世， 覺悟相不同，

方便究竟行， 具足諸佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便究竟行， 具足諸佛智。」

大方廣佛華嚴經寶王如來性起品第三十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經寶王如來性起品第三十二之一

爾時，如來眉間白毫相中放大光明，名曰明如來法，無量億那由他阿僧祇光以為眷屬，普照十方一切世界，圍遶十匝顯現如來無量自在，覺悟無數億那由他諸菩薩眾；一切世界六種震動，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔光明，猶若聚墨，顯現一切如來菩提，顯現一切諸佛大眾究竟莊嚴，普照法界、虛空界等一切世界。復還圍遶一切菩薩諸大眾已，入如來性起妙德菩薩頂。爾時，一切大眾，心大歡喜，身意柔軟，作如是念：「甚奇希有！如來今者放大光網，必當演說甚深正法。」爾時，如來性起妙德菩薩，於蓮華座起，偏袒右肩，以右膝著蓮華臺上，一心合掌，正向如來，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來眉間白毫相中放大光明，名曰明如來法，無量億那由他阿僧祇光以為眷屬，普照十方一切世界，圍遶十匝顯現如來無量自在，覺悟無數億那由他諸菩薩眾；一切世界六種震動，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔光明，猶若聚墨，顯現一切如來菩提，顯現一切諸佛大眾究竟莊嚴，普照法界、虛空界等一切世界。復還圍遶一切菩薩諸大眾已，入如來性起妙德菩薩頂。爾時，一切大眾，心大歡喜，身意柔軟，作如是念：「甚奇希有！如來今者放大光網，必當演說甚深正法。」爾時，如來性起妙德菩薩，於蓮華座起，偏袒右肩，以右膝著蓮華臺上，一心合掌，正向如來，以偈頌曰：

「正覺一切法， 究竟諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺一切法， 究竟諸境界，

三世大仙等， 是故恭敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世大仙等， 是故恭敬禮。

究竟無相境， 相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟無相境， 相好莊嚴身，

普放離垢光， 除滅一切魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放離垢光， 除滅一切魔。

震動十方界， 一切諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動十方界， 一切諸佛剎，

眾生不恐怖， 是佛威神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不恐怖， 是佛威神力。

安住如虛空， 清淨法界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如虛空， 清淨法界等，

除滅一切惡， 令眾得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切惡， 令眾得清淨。

無量劫苦行， 一心求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫苦行， 一心求佛道，

得無礙境智， 與諸如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無礙境智， 與諸如來等。

普放無量光， 震動一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放無量光， 震動一切剎，

顯現自在力， 來入我身中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 來入我身中。

善學諸菩薩， 皆悉來集會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學諸菩薩， 皆悉來集會，

是故我發心， 應有法王事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我發心， 應有法王事。

大眾皆清淨， 究竟菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾皆清淨， 究竟菩薩行，

智慧無染著， 成就無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無染著， 成就無所畏。

大仙行無量， 智慧力精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙行無量， 智慧力精進，

開發菩薩心， 如來甚深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開發菩薩心， 如來甚深法。

正覺微妙義， 誰能演說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺微妙義， 誰能演說者，

我今欲請問， 願佛為顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲請問， 願佛為顯示。」

說是偈已，時如來口中放大光明，名無礙無畏，無量億那由他阿僧祇光以為眷屬。普照十方一切世界，圍遶十匝顯現如來無量自在，覺悟無數億那由他諸菩薩眾，一切世界六種震動，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔光明猶若聚墨，顯現一切如來菩提，顯現一切諸佛大眾究竟莊嚴，普照法界、虛空界等一切世界。復還圍遶一切菩薩諸大眾已，入普賢菩薩摩訶薩口。爾時，普賢菩薩摩訶薩身及師子座，殊勝百倍諸菩薩身及師子座，唯除如來所處之座。爾時，如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！佛所顯現大威神力不可思議，是何瑞相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，時如來口中放大光明，名無礙無畏，無量億那由他阿僧祇光以為眷屬。普照十方一切世界，圍遶十匝顯現如來無量自在，覺悟無數億那由他諸菩薩眾，一切世界六種震動，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔光明猶若聚墨，顯現一切如來菩提，顯現一切諸佛大眾究竟莊嚴，普照法界、虛空界等一切世界。復還圍遶一切菩薩諸大眾已，入普賢菩薩摩訶薩口。爾時，普賢菩薩摩訶薩身及師子座，殊勝百倍諸菩薩身及師子座，唯除如來所處之座。爾時，如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！佛所顯現大威神力不可思議，是何瑞相？」

爾時，普賢菩薩摩訶薩答如來性起妙德菩薩言：「佛子！如我惟忖，如我所見，過去如來、應供、等正覺，放大光明，必說如來性起正法。是故今佛放大光明，顯自在力，必說如來性起正法。」時，如來性起妙德菩薩聞如來性起正法名已，一切大地六種震動，出生無量論難光明。爾時，如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！云何菩薩摩訶薩知如來、應供、等正覺性起正法？佛子！無數億那由他菩薩摩訶薩清淨眾會，善學修行清淨諸業；念慧成就諸佛莊嚴，究竟彼岸；住佛威儀具如來行，正念諸佛未曾散亂，大悲觀察一切眾生；決定智慧，分別菩薩諸妙神通；得佛神力，安住一切諸佛功德。成就如是無量功德，諸大菩薩皆來集會。仁者曾於無量億那由他佛所，恭敬供養種諸善根，成就菩薩無上妙行，諸三昧門皆得自在；深入一切如來祕密，於諸佛法除眾疑惑；深入佛法，善知一切眾生諸根，隨眾生性而為說法，隨順佛智分別演說一切佛法，究竟彼岸，成就如是等無量功德。善哉！佛子！願說如來性起正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩答如來性起妙德菩薩言：「佛子！如我惟忖，如我所見，過去如來、應供、等正覺，放大光明，必說如來性起正法。是故今佛放大光明，顯自在力，必說如來性起正法。」時，如來性起妙德菩薩聞如來性起正法名已，一切大地六種震動，出生無量論難光明。爾時，如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！云何菩薩摩訶薩知如來、應供、等正覺性起正法？佛子！無數億那由他菩薩摩訶薩清淨眾會，善學修行清淨諸業；念慧成就諸佛莊嚴，究竟彼岸；住佛威儀具如來行，正念諸佛未曾散亂，大悲觀察一切眾生；決定智慧，分別菩薩諸妙神通；得佛神力，安住一切諸佛功德。成就如是無量功德，諸大菩薩皆來集會。仁者曾於無量億那由他佛所，恭敬供養種諸善根，成就菩薩無上妙行，諸三昧門皆得自在；深入一切如來祕密，於諸佛法除眾疑惑；深入佛法，善知一切眾生諸根，隨眾生性而為說法，隨順佛智分別演說一切佛法，究竟彼岸，成就如是等無量功德。善哉！佛子！願說如來性起正法。」

爾時，如來性起妙德菩薩欲重明此義，向普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來性起妙德菩薩欲重明此義，向普賢菩薩以偈頌曰：

「善哉無礙智， 覺悟一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉無礙智， 覺悟一切法，

具足平等慧， 說佛無量境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足平等慧， 說佛無量境。

諸佛子聞已， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子聞已， 心皆大歡喜，

願時為敷演， 如來性起法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願時為敷演， 如來性起法。

何等如來身， 清淨妙音聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等如來身， 清淨妙音聲？

云何如來心， 及無量境界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來心， 及無量境界？

何等如來行， 及諸佛菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等如來行， 及諸佛菩提？

修習何等法， 速成等正覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習何等法， 速成等正覺？

云何轉法輪， 清淨妙勝法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何轉法輪， 清淨妙勝法？

願為分別說， 善逝涅槃法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為分別說， 善逝涅槃法，

佛子等聞已， 歡喜心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子等聞已， 歡喜心無量。

十方眾生類， 皆見諸法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生類， 皆見諸法王，

恭敬供養佛， 於彼種善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養佛， 於彼種善根，

若有見諸佛， 恭敬種善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見諸佛， 恭敬種善根，

功德藏無量， 願為分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德藏無量， 願為分別說。

若有聞一切， 如來之名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞一切， 如來之名號，

十方現在佛， 及已般涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現在佛， 及已般涅槃，

無盡功德藏， 聞名歡喜者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡功德藏， 聞名歡喜者，

彼得何等利？ 哀愍分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得何等利？ 哀愍分別說。

清淨真佛子， 願為廣敷演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨真佛子， 願為廣敷演，

分別深境界， 無量功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別深境界， 無量功德海。

一切諸菩薩， 皆一心合掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 皆一心合掌，

恭敬觀善逝， 瞻仁兼及我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬觀善逝， 瞻仁兼及我，

巧語微妙音， 願說真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧語微妙音， 願說真實義。

除滅諸疑惑， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸疑惑， 清淨如虛空，

因緣及譬諭， 為我分別說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣及譬諭， 為我分別說，

無量眾聞已， 皆發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾聞已， 皆發菩提心。

一切諸如來， 相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 相好莊嚴身，

充滿十方國， 方便度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方國， 方便度眾生，

出微妙音聲， 演說無量法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出微妙音聲， 演說無量法，

因諭隨應化， 示悟佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因諭隨應化， 示悟佛菩提。

十方一切界， 無量佛剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切界， 無量佛剎中，

不可稱說劫， 是會甚難見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可稱說劫， 是會甚難見。

如此大眾集。 清淨諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此大眾集。 清淨諸佛子，

無量億劫中。 難見亦難聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫中。 難見亦難聞。

是故真佛子。 願說微妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故真佛子。 願說微妙義，

顯現廣無量。 如來性起法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現廣無量。 如來性起法。

一切諸菩薩。 皆一心合掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩。 皆一心合掌，

渴仰於大乘。 願雨甘露法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渴仰於大乘。 願雨甘露法。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩告如來性起妙德菩薩等諸大眾言：「佛子！如來、應供、等正覺性起正法不可思議，所以者何？非少因緣，成等正覺出興于世。佛子！以十種無量無數百千阿僧祇因緣，成等正覺出興于世。何等為十？一者、發無量菩提之心，不捨一切眾生。二者、過去無數劫修諸善根正直深心。三者、無量慈悲救護眾生。四者、行無量行不退大願。五者、積無量功德心無厭足。六者、恭敬供養無量諸佛教化眾生。七者、出生無量方便智慧。八者、成就無量諸功德藏。九者、具足無量莊嚴智慧。十者、分別演說無量諸法實義。佛子！如是等十種無量無數百千阿僧祇法門，成等正覺，出興于世。佛子！譬如三千大千世界，非少因緣成，以無量因緣乃能得成，所謂：興大雲雨，因大雨故，起四風輪，何等為四？一名曰持，能持大水。二名、漸消，漸消大水。三名曰起，起諸處所。四名、莊嚴，莊嚴三千大千世界眾生業報。如是四種皆眾生業報及諸菩薩善根所起。佛子！如是等無量因緣，乃成三千大千世界，法如是故，無有作者，亦無成者，如來、應供、等正覺亦復如是，非少因緣成，以無量因緣，成等正覺出興于世。所謂：菩薩摩訶薩，曾於過去無量佛所，聞受正法甘露大雨，因是能起如來四種智慧風輪，何等為四？一者、正念持陀羅尼未曾忘失如來大智風輪，能持如來一切法雨。二者、止觀如來大智風輪，悉能消滅一切煩惱。三者、善迴向如來大智風輪，成就一切功德善根。四者、出生離垢諸莊嚴法如來大智風輪，皆令眾生諸根清淨相好莊嚴，如來無漏善根所成，法如是故，無有作者，亦無成者。佛子！是為第一最勝法門，成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告如來性起妙德菩薩等諸大眾言：「佛子！如來、應供、等正覺性起正法不可思議，所以者何？非少因緣，成等正覺出興于世。佛子！以十種無量無數百千阿僧祇因緣，成等正覺出興于世。何等為十？一者、發無量菩提之心，不捨一切眾生。二者、過去無數劫修諸善根正直深心。三者、無量慈悲救護眾生。四者、行無量行不退大願。五者、積無量功德心無厭足。六者、恭敬供養無量諸佛教化眾生。七者、出生無量方便智慧。八者、成就無量諸功德藏。九者、具足無量莊嚴智慧。十者、分別演說無量諸法實義。佛子！如是等十種無量無數百千阿僧祇法門，成等正覺，出興于世。佛子！譬如三千大千世界，非少因緣成，以無量因緣乃能得成，所謂：興大雲雨，因大雨故，起四風輪，何等為四？一名曰持，能持大水。二名、漸消，漸消大水。三名曰起，起諸處所。四名、莊嚴，莊嚴三千大千世界眾生業報。如是四種皆眾生業報及諸菩薩善根所起。佛子！如是等無量因緣，乃成三千大千世界，法如是故，無有作者，亦無成者，如來、應供、等正覺亦復如是，非少因緣成，以無量因緣，成等正覺出興于世。所謂：菩薩摩訶薩，曾於過去無量佛所，聞受正法甘露大雨，因是能起如來四種智慧風輪，何等為四？一者、正念持陀羅尼未曾忘失如來大智風輪，能持如來一切法雨。二者、止觀如來大智風輪，悉能消滅一切煩惱。三者、善迴向如來大智風輪，成就一切功德善根。四者、出生離垢諸莊嚴法如來大智風輪，皆令眾生諸根清淨相好莊嚴，如來無漏善根所成，法如是故，無有作者，亦無成者。佛子！是為第一最勝法門，成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如三千大千世界成時，大雲降雨名曰洪澍，一切世界不能容持，除大千世界初始成時，如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，演說如來性起法雨，一切聲聞、緣覺不能受持，除成就諸力菩薩摩訶薩。佛子！是為第二因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界成時，大雲降雨名曰洪澍，一切世界不能容持，除大千世界初始成時，如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，演說如來性起法雨，一切聲聞、緣覺不能受持，除成就諸力菩薩摩訶薩。佛子！是為第二因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如眾生業報大雲降雨，無所從來，去無所至；如來、應供、等正覺亦復如是，以諸菩薩善根力故，演說如來性起法雨，無所從來，去無所至。佛子！是為第三因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如眾生業報大雲降雨，無所從來，去無所至；如來、應供、等正覺亦復如是，以諸菩薩善根力故，演說如來性起法雨，無所從來，去無所至。佛子！是為第三因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大雲降雨，大千世界一切眾生無能知數，若欲算計令心狂亂，除大千世界主摩醯首羅天王，乃至一渧無不知者，以本善根果報力故；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，說如來性起甘露法雨，一切眾生聲聞、緣覺所不能知，若欲思量令心狂亂，除一切世界主，菩薩摩訶薩乃至一句、一味悉分別知，於過去佛所修地力故。佛子！是為第四因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大雲降雨，大千世界一切眾生無能知數，若欲算計令心狂亂，除大千世界主摩醯首羅天王，乃至一渧無不知者，以本善根果報力故；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，說如來性起甘露法雨，一切眾生聲聞、緣覺所不能知，若欲思量令心狂亂，除一切世界主，菩薩摩訶薩乃至一句、一味悉分別知，於過去佛所修地力故。佛子！是為第四因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大雲降雨，名滅熾然、或名能起、或名能壞、或名成寶、或名分別大千世界；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，雨正法雨，名曰除滅，除滅眾生煩惱盛火；或有法雨，名曰能起，能起眾生一切善根；或有法雨，名曰能壞，能壞眾生諸惡邪見；或有法雨，名曰成寶，能成眾生一切智寶；或有法雨，名曰分別，分別眾生心心所行。佛子！是為第五因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大雲降雨，名滅熾然、或名能起、或名能壞、或名成寶、或名分別大千世界；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，雨正法雨，名曰除滅，除滅眾生煩惱盛火；或有法雨，名曰能起，能起眾生一切善根；或有法雨，名曰能壞，能壞眾生諸惡邪見；或有法雨，名曰成寶，能成眾生一切智寶；或有法雨，名曰分別，分別眾生心心所行。佛子！是為第五因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大雲雨一味水，隨其所雨而有差別；如來、應供、等正覺亦復如是，雨於大悲一味法雨，隨所應化，種種不同。佛子！是為第六因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大雲雨一味水，隨其所雨而有差別；如來、應供、等正覺亦復如是，雨於大悲一味法雨，隨所應化，種種不同。佛子！是為第六因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如三千大千世界初始成時，先成色界諸天宮殿，次成欲界諸天宮殿，次成人處及餘眾生諸所住處；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，先起菩薩諸行智慧，次起緣覺、聲聞及餘眾生一切善根。佛子！譬如大雲雨一味水，隨諸眾生善根力故，起種種宮殿，如來大悲一味法水，隨眾生器根不同故，法雨差別。佛子！是為第七因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界初始成時，先成色界諸天宮殿，次成欲界諸天宮殿，次成人處及餘眾生諸所住處；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，先起菩薩諸行智慧，次起緣覺、聲聞及餘眾生一切善根。佛子！譬如大雲雨一味水，隨諸眾生善根力故，起種種宮殿，如來大悲一味法水，隨眾生器根不同故，法雨差別。佛子！是為第七因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如世界初始成時，有大水輪，遍滿三千大千世界，滿世界已，生大蓮華名如來起，諸功德寶以為莊嚴，遍覆三千大千世界，光照十方一切國土。時，摩醯首羅淨居天等，見蓮華已，即決定知如蓮華數諸佛興世。佛子！爾時有風輪起名淨光明，能成色界諸天宮殿；又風輪起名淨莊嚴，能成欲界諸天宮殿；又風輪起名不可壞，能成大小圍山及金剛山；又風輪起名曰勝高，能成須彌山王；又風輪起名曰不動，能成十種大山。何等為十？所謂：芭蕉山、仙人山、伏魔山、大伏魔山、持劫山、黑山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、雪山；又風輪起名曰安住，能成大地；又風輪起名曰莊嚴，能成地天宮殿、乾闥婆宮殿；又風輪起名無盡藏，能成三千大千世界海；又風輪起名明淨藏，能成大千世界珍寶；又風輪起名堅固根，能成一切如意樹。佛子！是為大雲雨一味水，以眾生善根果報力故，法如是故，起種種風輪，風輪差別故，大千世界形類不同。如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，具諸善根，有光明，名無上大智不斷如來性起不思議智，普照十方世界，授一切菩薩如來記，號成等正覺出興于世。又能善知一一佛所有幾菩薩成就功德；復有光明，名離垢淨如來大智，能成如來無漏無生智；復有光明，名曰普照如來大智，能成如來不可思議法界智；復有光明，名持佛性如來大智，能成如來不動諸力；復有光明，名無壞最勝如來大智，能成如來無所畏智；復有光明，名一切明如來大智，能成如來堅固不退一切種智；復有光明，名出生變化如來大智，能令見聞恭敬供養諸如來者，善根不虛；復有光明，名普隨順至如來大智，能成如來無盡功德智慧清淨法身，饒益眾生；復有光明，名不可究竟如來大智，能成如來甚深妙智，不斷三寶；復有光明，名種種莊嚴如來大智，能成如來相好嚴身，令一切眾生皆悉歡喜得一切智；復有光明，名不可壞如來大智，能成如來法界、虛空界等無有窮盡殊勝壽命。佛子！如來大悲一味之水，以諸菩薩善根力故，及餘眾生根差別故，法如是故，如來智慧應化不同。佛子！如來性起正法，一切如來平等智慧光明所起，一切如來一味智慧，出生無量無邊功德，眾生念言：『此諸功德如來所造。』佛子！此非如來神力所造。佛子！乃至一菩薩成無上道，言佛造者無有是處，諸佛為一切群生作善知識，眾生依此得大智慧，無有作法，亦無作者。佛子！是為第八因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如世界初始成時，有大水輪，遍滿三千大千世界，滿世界已，生大蓮華名如來起，諸功德寶以為莊嚴，遍覆三千大千世界，光照十方一切國土。時，摩醯首羅淨居天等，見蓮華已，即決定知如蓮華數諸佛興世。佛子！爾時有風輪起名淨光明，能成色界諸天宮殿；又風輪起名淨莊嚴，能成欲界諸天宮殿；又風輪起名不可壞，能成大小圍山及金剛山；又風輪起名曰勝高，能成須彌山王；又風輪起名曰不動，能成十種大山。何等為十？所謂：芭蕉山、仙人山、伏魔山、大伏魔山、持劫山、黑山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、雪山；又風輪起名曰安住，能成大地；又風輪起名曰莊嚴，能成地天宮殿、乾闥婆宮殿；又風輪起名無盡藏，能成三千大千世界海；又風輪起名明淨藏，能成大千世界珍寶；又風輪起名堅固根，能成一切如意樹。佛子！是為大雲雨一味水，以眾生善根果報力故，法如是故，起種種風輪，風輪差別故，大千世界形類不同。如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，具諸善根，有光明，名無上大智不斷如來性起不思議智，普照十方世界，授一切菩薩如來記，號成等正覺出興于世。又能善知一一佛所有幾菩薩成就功德；復有光明，名離垢淨如來大智，能成如來無漏無生智；復有光明，名曰普照如來大智，能成如來不可思議法界智；復有光明，名持佛性如來大智，能成如來不動諸力；復有光明，名無壞最勝如來大智，能成如來無所畏智；復有光明，名一切明如來大智，能成如來堅固不退一切種智；復有光明，名出生變化如來大智，能令見聞恭敬供養諸如來者，善根不虛；復有光明，名普隨順至如來大智，能成如來無盡功德智慧清淨法身，饒益眾生；復有光明，名不可究竟如來大智，能成如來甚深妙智，不斷三寶；復有光明，名種種莊嚴如來大智，能成如來相好嚴身，令一切眾生皆悉歡喜得一切智；復有光明，名不可壞如來大智，能成如來法界、虛空界等無有窮盡殊勝壽命。佛子！如來大悲一味之水，以諸菩薩善根力故，及餘眾生根差別故，法如是故，如來智慧應化不同。佛子！如來性起正法，一切如來平等智慧光明所起，一切如來一味智慧，出生無量無邊功德，眾生念言：『此諸功德如來所造。』佛子！此非如來神力所造。佛子！乃至一菩薩成無上道，言佛造者無有是處，諸佛為一切群生作善知識，眾生依此得大智慧，無有作法，亦無作者。佛子！是為第八因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如有四風輪依虛空住，能持水輪，何等為四？所謂：安住、不動、常住、堅固，是名為四能持水輪；水輪能持大地令不散壞，是故說大地依水輪；水輪依風輪，風輪依虛空，虛空無所依，虛空雖無所依，能令三千大千世界而得安住；如來、應供、等正覺亦復如是，依如來起四種無礙大智風輪，能持一切眾生善根。何等為四？所謂：攝取眾生皆令歡喜大智風輪，分別諸法令眾生樂求大智風輪，守護眾生一切善根大智風輪，決定了知無漏法界大智風輪，是名四種大智風輪。大慈為眾生歸依，大悲度脫眾生，大慈大悲饒益眾生，大慈大悲依方便智，大方便智依於如來，如來無所依，無礙慧光普照十方一切世界。佛子！是為第九因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如有四風輪依虛空住，能持水輪，何等為四？所謂：安住、不動、常住、堅固，是名為四能持水輪；水輪能持大地令不散壞，是故說大地依水輪；水輪依風輪，風輪依虛空，虛空無所依，虛空雖無所依，能令三千大千世界而得安住；如來、應供、等正覺亦復如是，依如來起四種無礙大智風輪，能持一切眾生善根。何等為四？所謂：攝取眾生皆令歡喜大智風輪，分別諸法令眾生樂求大智風輪，守護眾生一切善根大智風輪，決定了知無漏法界大智風輪，是名四種大智風輪。大慈為眾生歸依，大悲度脫眾生，大慈大悲饒益眾生，大慈大悲依方便智，大方便智依於如來，如來無所依，無礙慧光普照十方一切世界。佛子！是為第九因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大千世界成已，種種饒益無量眾生，水性眾生得水安樂，陸地眾生得地安樂，宮殿眾生得宮殿安樂，空中眾生得虛空安樂；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，種種饒益一切眾生，見聞如來踊躍歡喜修諸善根，住尸羅者得佛戒樂，住四禪、四無量者得聖無上智明之樂，住法門者得真實樂，住照明者得淨智樂，如是等無量法門種種饒益一切眾生。佛子！是為第十因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大千世界成已，種種饒益無量眾生，水性眾生得水安樂，陸地眾生得地安樂，宮殿眾生得宮殿安樂，空中眾生得虛空安樂；如來、應供、等正覺亦復如是，出興于世，種種饒益一切眾生，見聞如來踊躍歡喜修諸善根，住尸羅者得佛戒樂，住四禪、四無量者得聖無上智明之樂，住法門者得真實樂，住照明者得淨智樂，如是等無量法門種種饒益一切眾生。佛子！是為第十因緣成等正覺出興于世，菩薩摩訶薩應如是知。