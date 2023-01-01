大方廣佛華嚴經
東晉 佛馱跋陀羅譯60卷CBETA T0278大于一万字 83 h
向佛经 GPT 提问
第 32 卷
大方廣佛華嚴經卷第三十二
大方廣佛華嚴經卷第三十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如來相海品第二十九
如來相海品第二十九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！諦聽，諦聽，善思念之，當為汝說如來相海。
爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！諦聽，諦聽，善思念之，當為汝說如來相海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名曰明淨，三十二寶以為莊嚴，普放無量大光明網，遍照一切十方世界。
「如來頂上有大人相，名曰明淨，三十二寶以為莊嚴，普放無量大光明網，遍照一切十方世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名曰普照佛方便海，圓滿雜寶以為莊嚴，種種摩尼寶王莊嚴，金剛光明世界所起，普照一切法界。
「如來頂上有大人相，名曰普照佛方便海，圓滿雜寶以為莊嚴，種種摩尼寶王莊嚴，金剛光明世界所起，普照一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名充滿法界雲，妙寶光明普照一切法界、一切世界、如來功德智慧、十方世界海雲、菩薩功德海雲。
「如來頂上有大人相，名充滿法界雲，妙寶光明普照一切法界、一切世界、如來功德智慧、十方世界海雲、菩薩功德海雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名曰普照，悉現不可思議諸佛世界，金剛摩尼妙寶光明，觀無厭足，如眾寶華聚奮迅，普照一切法界佛寶光明。
「如來頂上有大人相，名曰普照，悉現不可思議諸佛世界，金剛摩尼妙寶光明，觀無厭足，如眾寶華聚奮迅，普照一切法界佛寶光明。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名瑠璃寶，普照一切法界，大自在雲，摩尼寶王相，種種莊嚴，普照一切十方世界，歎佛功德，因緣所起，悉放如來大寶光雲，普照菩薩於道場樹結跏趺坐，普現菩薩自在神力，覺如來力，普照一切十方佛剎六種震動，於大法界虛空中普現無量自在一切智雲。
「如來頂上有大人相，名瑠璃寶，普照一切法界，大自在雲，摩尼寶王相，種種莊嚴，普照一切十方世界，歎佛功德，因緣所起，悉放如來大寶光雲，普照菩薩於道場樹結跏趺坐，普現菩薩自在神力，覺如來力，普照一切十方佛剎六種震動，於大法界虛空中普現無量自在一切智雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名曰平等，如來音聲燈雲離垢寶海，放諸光明普照一切法界十方世界菩薩功德海，安立三世佛智幢海。
「如來頂上有大人相，名曰平等，如來音聲燈雲離垢寶海，放諸光明普照一切法界十方世界菩薩功德海，安立三世佛智幢海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來頂上有大人相，名佛光廣雲，伊那羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴，普照一切世界法界菩薩光焰燈雲，普照一切如來妙色音聲海及世界海、淨佛力海。
「如來頂上有大人相，名佛光廣雲，伊那羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴，普照一切世界法界菩薩光焰燈雲，普照一切如來妙色音聲海及世界海、淨佛力海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名圓滿光明雲，種種寶華莊嚴，瑠璃摩尼寶王光明，讚歎法身及諸菩薩，一切十方世界海中，歎如來地，令一切眾生趣向如來諸力境界，普現無量無邊如來淨地離垢清淨，放大光明，普照一切諸佛世界。
「如來有大人相，名圓滿光明雲，種種寶華莊嚴，瑠璃摩尼寶王光明，讚歎法身及諸菩薩，一切十方世界海中，歎如來地，令一切眾生趣向如來諸力境界，普現無量無邊如來淨地離垢清淨，放大光明，普照一切諸佛世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名菩薩行藏光明雲，無量世界中如來，放無量種種色寶光明，普照一切法界佛剎，出生無量如來妙音，皆悉分別演說如來甚深大法。
「如來有大人相，名菩薩行藏光明雲，無量世界中如來，放無量種種色寶光明，普照一切法界佛剎，出生無量如來妙音，皆悉分別演說如來甚深大法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照雲，瑠璃伊陀羅金剛寶、無量色清淨摩尼寶莊嚴，放瑠璃色光明，皆悉遍照一切諸海，出佛無量微妙音聲，充滿一切十方世界，普現一切佛智慧海無量化身。
「如來有大人相，名普照雲，瑠璃伊陀羅金剛寶、無量色清淨摩尼寶莊嚴，放瑠璃色光明，皆悉遍照一切諸海，出佛無量微妙音聲，充滿一切十方世界，普現一切佛智慧海無量化身。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名曰覺雲，佛頂右面以雜寶華焰莊嚴，於一切世界莊嚴道場，清淨一切法界世界，令一切虛妄皆悉解脫，覺淨法界。
「如來有大人相，名曰覺雲，佛頂右面以雜寶華焰莊嚴，於一切世界莊嚴道場，清淨一切法界世界，令一切虛妄皆悉解脫，覺淨法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名光明雲，以心海王如意法寶莊嚴如來頂相，普照十方世界諸菩薩雲，長養最上智身法身，行於一切如來相海，滿足一切菩薩法界雲。
「如來有大人相，名光明雲，以心海王如意法寶莊嚴如來頂相，普照十方世界諸菩薩雲，長養最上智身法身，行於一切如來相海，滿足一切菩薩法界雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切莊嚴雲，金剛瑠璃華普照，莊嚴一切法界海，世界眾寶蓮華以為莊嚴，皆悉充滿一切法界，四種菩薩行、自在師子吼，充滿一切法界海。
「如來有大人相，名一切莊嚴雲，金剛瑠璃華普照，莊嚴一切法界海，世界眾寶蓮華以為莊嚴，皆悉充滿一切法界，四種菩薩行、自在師子吼，充滿一切法界海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名佛三昧海行雲，莊嚴一切法界海，於念念中，普現無量如來莊嚴，充滿一切不可思議法界世界。
「如來有大人相，名佛三昧海行雲，莊嚴一切法界海，於念念中，普現無量如來莊嚴，充滿一切不可思議法界世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名化海普照雲，妙寶蓮華如須彌山王，出生無量寶光明海，佛意所起、盧舍那所化，出生無量一切化海。
「如來有大人相，名化海普照雲，妙寶蓮華如須彌山王，出生無量寶光明海，佛意所起、盧舍那所化，出生無量一切化海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切如來解脫雲，離垢勝寶以為莊嚴，普照莊嚴一切如來師子之座，於其座內悉現一切如來色像，放大寶光明，演說無量佛法大海，莊嚴一切諸佛剎海。
「如來有大人相，名一切如來解脫雲，離垢勝寶以為莊嚴，普照莊嚴一切如來師子之座，於其座內悉現一切如來色像，放大寶光明，演說無量佛法大海，莊嚴一切諸佛剎海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名覺佛種姓雲，於瑠璃華、金寶蓮華放無量寶正法光明雲，嚴淨一切如來光明，普現一切清淨法界，眾寶光明無壞解脫，遍入甚深諸法界海，普現無量自在力海。
「如來有大人相，名覺佛種姓雲，於瑠璃華、金寶蓮華放無量寶正法光明雲，嚴淨一切如來光明，普現一切清淨法界，眾寶光明無壞解脫，遍入甚深諸法界海，普現無量自在力海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名無量寶光明輪，示現過去清淨善根，出生清淨智日，普照十方智慧法海。
「如來有大人相，名無量寶光明輪，示現過去清淨善根，出生清淨智日，普照十方智慧法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照自在雲，如來頂寶妙解脫華瑠璃光明，普照一切法界海佛，悉現一切諸佛剎海，具足圓滿如來智慧。
「如來有大人相，名普照自在雲，如來頂寶妙解脫華瑠璃光明，普照一切法界海佛，悉現一切諸佛剎海，具足圓滿如來智慧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名入一切普照光明，如來寶相清淨莊嚴，普照一切無量無邊如來、菩薩妙智慧藏一切法界。
「如來有大人相，名入一切普照光明，如來寶相清淨莊嚴，普照一切無量無邊如來、菩薩妙智慧藏一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名明淨雲，寶華瑠璃月放無量百千光明，普照一切法界、虛空界一切佛剎，普現十方一切如來。
「如來有大人相，名明淨雲，寶華瑠璃月放無量百千光明，普照一切法界、虛空界一切佛剎，普現十方一切如來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名覺光明雲，一切寶光明普照一切法界諸佛轉淨法輪，悉放如來妙光明雲，普照一切十方世界。
「如來有大人相，名覺光明雲，一切寶光明普照一切法界諸佛轉淨法輪，悉放如來妙光明雲，普照一切十方世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普現一切莊嚴雲，無量寶光明，於一念中，一切法界，普現一切菩薩坐於道場菩提樹下成等正覺，又能普現一切諸佛。
「如來有大人相，名普現一切莊嚴雲，無量寶光明，於一念中，一切法界，普現一切菩薩坐於道場菩提樹下成等正覺，又能普現一切諸佛。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名法界因雲，如意妙寶莊嚴，見無厭足，放大寶光明網，普現一切眾生諸業報海。
「如來有大人相，名法界因雲，如意妙寶莊嚴，見無厭足，放大寶光明網，普現一切眾生諸業報海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名曰普照淨法輪雲，能令如來正法清淨，普照莊嚴一切佛剎，深解一切不思議法海，普照過去、未來、現在諸佛法界，出生無量如來化身。
「如來有大人相，名曰普照淨法輪雲，能令如來正法清淨，普照莊嚴一切佛剎，深解一切不思議法海，普照過去、未來、現在諸佛法界，出生無量如來化身。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照諸佛海雲，十方一切世界海中悉離障礙，普見一切如來海雲。
「如來有大人相，名普照諸佛海雲，十方一切世界海中悉離障礙，普見一切如來海雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名淨燈雲，方便深入一切眾生、一切菩薩、一切如來不可思議法界海雲，普照一切法界覺雲。
「如來有大人相，名淨燈雲，方便深入一切眾生、一切菩薩、一切如來不可思議法界海雲，普照一切法界覺雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名分別法界雲，如來智慧廣照佛地一切菩薩眾、無量法海、無量佛剎，令一切眾生入佛境界，具足普賢菩薩願行、佛平等智、一切諸明。
「如來有大人相，名分別法界雲，如來智慧廣照佛地一切菩薩眾、無量法海、無量佛剎，令一切眾生入佛境界，具足普賢菩薩願行、佛平等智、一切諸明。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切世界海安住普照雲，一切法界、虛空界寶光明雲，見無厭足，普現道場一切菩薩、諸如來身，出生無量普功德雲。
「如來有大人相，名一切世界海安住普照雲，一切法界、虛空界寶光明雲，見無厭足，普現道場一切菩薩、諸如來身，出生無量普功德雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切寶光焰雲，於佛眉間相中，出生無量淨寶光明，普照一切十方世界，淨照一切諸佛菩薩行，法王光明普照法界，悉能長養一切光明、一切法界光明莊嚴，普照一切諸菩薩海、如來力雲，普照一切十方佛剎。
「如來有大人相，名一切寶光焰雲，於佛眉間相中，出生無量淨寶光明，普照一切十方世界，淨照一切諸佛菩薩行，法王光明普照法界，悉能長養一切光明、一切法界光明莊嚴，普照一切諸菩薩海、如來力雲，普照一切十方佛剎。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切法界莊嚴雲，如來頂相隨次漸起閻浮檀金眾寶莊嚴，放種種金色光明，於念念中，普現一切世界諸佛，悉能普照一切佛剎，莊嚴一切菩薩諸功德藏，如來頂相悉能莊嚴三十二相，又能莊嚴一切法界。
「如來有大人相，名一切法界莊嚴雲，如來頂相隨次漸起閻浮檀金眾寶莊嚴，放種種金色光明，於念念中，普現一切世界諸佛，悉能普照一切佛剎，莊嚴一切菩薩諸功德藏，如來頂相悉能莊嚴三十二相，又能莊嚴一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照法界遍光明雲，佛眉間相，悉能普照一切妙寶、一切眾色、一切日月、一切佛海，出生十方無量光明海，莊嚴一切諸如來身，演說一切如來法海。
「如來有大人相，名普照法界遍光明雲，佛眉間相，悉能普照一切妙寶、一切眾色、一切日月、一切佛海，出生十方無量光明海，莊嚴一切諸如來身，演說一切如來法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名自在雲，佛清淨眼，眾寶莊嚴，慧眼清淨，於諸法界無所障礙，吉光明雲示現一切。
「如來有大人相，名自在雲，佛清淨眼，眾寶莊嚴，慧眼清淨，於諸法界無所障礙，吉光明雲示現一切。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人勝妙鼻相，清淨眾寶以為莊嚴，一切眾寶妙色為覆，佛寶華雲，一切菩薩無能思議，悉知一切眾生、諸佛法海。
「如來有大人勝妙鼻相，清淨眾寶以為莊嚴，一切眾寶妙色為覆，佛寶華雲，一切菩薩無能思議，悉知一切眾生、諸佛法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人廣長舌相，悉能遍覆十方世界一切海雲，過去修習善根所得一切寶王，清淨光明，普照一切法界尸羅之心，又照一切三世諸佛，悉能莊嚴一切法界，出生無量微妙音聲，不思議寶以為莊嚴，普照無量諸光明海，佛妙音聲悉遍充滿一切法界諸世界海。
「如來有大人廣長舌相，悉能遍覆十方世界一切海雲，過去修習善根所得一切寶王，清淨光明，普照一切法界尸羅之心，又照一切三世諸佛，悉能莊嚴一切法界，出生無量微妙音聲，不思議寶以為莊嚴，普照無量諸光明海，佛妙音聲悉遍充滿一切法界諸世界海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名法界地雲，舌掌安住一切眾寶以為莊嚴，安住一切法，出生十方諸佛具足音聲，悉能清淨一切佛剎，分別一切諸佛不可思議音聲海雲。
「如來有大人相，名法界地雲，舌掌安住一切眾寶以為莊嚴，安住一切法，出生十方諸佛具足音聲，悉能清淨一切佛剎，分別一切諸佛不可思議音聲海雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名順法界雲，舌端妙相，金色淨寶以為莊嚴，出生無量金色光明，普照一切諸如來海，大師子吼、震妙音聲，悉皆遍至一切世界，一切眾生無不聞者，於不可思議劫修行所得，普現一切諸音聲海，普照一切眾生，樂聞無有厭足。
「如來有大人相，名順法界雲，舌端妙相，金色淨寶以為莊嚴，出生無量金色光明，普照一切諸如來海，大師子吼、震妙音聲，悉皆遍至一切世界，一切眾生無不聞者，於不可思議劫修行所得，普現一切諸音聲海，普照一切眾生，樂聞無有厭足。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名平等法門雲，佛舌端相，令無量佛剎皆悉清淨，如意妙寶以為莊嚴，出生無量種種音聲，讚歎一切諸佛法界，普現一切菩薩法界，妙功德雲普覆一切諸佛菩薩，深入一切諸佛菩薩法，悉現一切離垢眾寶清淨佛剎，悉能普照一切佛剎。
「如來有大人相，名平等法門雲，佛舌端相，令無量佛剎皆悉清淨，如意妙寶以為莊嚴，出生無量種種音聲，讚歎一切諸佛法界，普現一切菩薩法界，妙功德雲普覆一切諸佛菩薩，深入一切諸佛菩薩法，悉現一切離垢眾寶清淨佛剎，悉能普照一切佛剎。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人齗齶相，伊陀尼羅淨瑠璃寶以為莊嚴，諸法界地悉在其內，諸菩薩雲皆悉充滿，出生離垢妙寶光明，普照十方種種香雲、種種燈雲，普照菩薩內諸樓閣，分別一切諸佛剎海，方便安住自在神力，普現不可思議諸法界雲。
「如來有大人齗齶相，伊陀尼羅淨瑠璃寶以為莊嚴，諸法界地悉在其內，諸菩薩雲皆悉充滿，出生離垢妙寶光明，普照十方種種香雲、種種燈雲，普照菩薩內諸樓閣，分別一切諸佛剎海，方便安住自在神力，普現不可思議諸法界雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名佛大牙雲，如來右面下大牙相，眾寶莊嚴，放大光明輪，普照法界及諸佛身；普放光明網，照十方世界海及眾生海，妙安隱輪以為莊嚴。
「如來有大人相，名佛大牙雲，如來右面下大牙相，眾寶莊嚴，放大光明輪，普照法界及諸佛身；普放光明網，照十方世界海及眾生海，妙安隱輪以為莊嚴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名寶焰須彌藏，如來右面上大牙相，如意寶王藏勝香焰雲照以莊嚴，放寶光明，與法界等一一光明內，普現一切諸佛自在、一切佛剎莊嚴道場。
「如來有大人相，名寶焰須彌藏，如來右面上大牙相，如意寶王藏勝香焰雲照以莊嚴，放寶光明，與法界等一一光明內，普現一切諸佛自在、一切佛剎莊嚴道場。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名照一切寶須彌山燈雲，如來左面下大牙相，分別解說一切諸相，香華眾寶妙方便輪以為莊嚴，放寶光明雲，普照一切世界海，普現一切佛蓮華藏師子之座，離垢菩薩海雲眷屬圍遶。
「如來有大人相，名照一切寶須彌山燈雲，如來左面下大牙相，分別解說一切諸相，香華眾寶妙方便輪以為莊嚴，放寶光明雲，普照一切世界海，普現一切佛蓮華藏師子之座，離垢菩薩海雲眷屬圍遶。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照佛雲，如來左面上大牙相，清淨眾寶及閻浮檀寶網輪華以為莊嚴，出生不可思議微妙音聲，普現一切如來自在神力，成就一切菩薩功德，普照一切虛空及語言法、無盡法雲、一切法海、諸佛音聲及一切寶，出生分別一切諸佛眾妙音聲，充滿法界。
「如來有大人相，名普照佛雲，如來左面上大牙相，清淨眾寶及閻浮檀寶網輪華以為莊嚴，出生不可思議微妙音聲，普現一切如來自在神力，成就一切菩薩功德，普照一切虛空及語言法、無盡法雲、一切法海、諸佛音聲及一切寶，出生分別一切諸佛眾妙音聲，充滿法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名金慕耆婆，如來一一齒間，出無量相海門雲，種種色寶，放大光明海，閻浮檀金色，普照法界一切世界、一切如來。
「如來有大人相，名金慕耆婆，如來一一齒間，出無量相海門雲，種種色寶，放大光明海，閻浮檀金色，普照法界一切世界、一切如來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切寶地雲，如來右肩相，一切寶色、淨蓮華色、明淨寶色，光焰普照一切菩薩內法藏雲，悉照一切如來法海。如來右肩平滿大人相，清淨閻浮檀金色，普照菩薩法輪法界，及照一切如意寶王；如來有大人左肩相，閻浮檀蓮華色，如來圓滿諸功德海以為莊嚴，普放無量諸光明網，悉照一切世界法界，示現如來無量自在諸神力雲。
「如來有大人相，名一切寶地雲，如來右肩相，一切寶色、淨蓮華色、明淨寶色，光焰普照一切菩薩內法藏雲，悉照一切如來法海。如來右肩平滿大人相，清淨閻浮檀金色，普照菩薩法輪法界，及照一切如意寶王；如來有大人左肩相，閻浮檀蓮華色，如來圓滿諸功德海以為莊嚴，普放無量諸光明網，悉照一切世界法界，示現如來無量自在諸神力雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名周遍普照雲，如來左肩相，眾寶莊嚴，放閻浮檀金色光明，悉能充滿一切法界，普照一切諸如來海，種種寶香，莊嚴一切諸佛剎海。
「如來有大人相，名周遍普照雲，如來左肩相，眾寶莊嚴，放閻浮檀金色光明，悉能充滿一切法界，普照一切諸如來海，種種寶香，莊嚴一切諸佛剎海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照莊嚴雲，如來右肩無有動轉，出生無量佛燈光明、垂法界雲，充滿菩薩眾，普照莊嚴一切法界。
「如來有大人相，名普照莊嚴雲，如來右肩無有動轉，出生無量佛燈光明、垂法界雲，充滿菩薩眾，普照莊嚴一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名海頂雲，如來胸有勝妙相海以為莊嚴，柔軟細滑，種種眾寶焰輪莊嚴，周遍清淨，開發甚深法海音聲。
「如來有大人相，名海頂雲，如來胸有勝妙相海以為莊嚴，柔軟細滑，種種眾寶焰輪莊嚴，周遍清淨，開發甚深法海音聲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名勝妙相續普現雲，如來右脇勝妙清淨，法界輪地以為莊嚴，清淨寶網而彌覆之，出生無量如來化雲，普照一切十方法界。
「如來有大人相，名勝妙相續普現雲，如來右脇勝妙清淨，法界輪地以為莊嚴，清淨寶網而彌覆之，出生無量如來化雲，普照一切十方法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普現如來雲，勝妙功德藏菩薩功德寶天冠，普照極高雲，離垢清淨，普現十方無量諸佛自在神力，開示三世一切諸佛法海淨行，坐於道場菩提樹下成等正覺。
「如來有大人相，名普現如來雲，勝妙功德藏菩薩功德寶天冠，普照極高雲，離垢清淨，普現十方無量諸佛自在神力，開示三世一切諸佛法海淨行，坐於道場菩提樹下成等正覺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名開敷華雲，如來勝妙功德相續，眾妙寶華寶輪莊嚴，放香焰光明，普現一切蓮華形色世界。
「如來有大人相，名開敷華雲，如來勝妙功德相續，眾妙寶華寶輪莊嚴，放香焰光明，普現一切蓮華形色世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名可悅樂金色雲，一切寶王藏勝妙功德相續，一切寶心王藏放摩尼寶光明輪，離垢清淨，極大高顯，普照一切諸佛內方便功德藏，普照一切法界。
「如來有大人相，名可悅樂金色雲，一切寶王藏勝妙功德相續，一切寶心王藏放摩尼寶光明輪，離垢清淨，極大高顯，普照一切諸佛內方便功德藏，普照一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名勝海雲，勝上虛空寶放香光明，普照十方一切道場，圓滿瑠璃寶香燈鬘充滿十方。
「如來有大人相，名勝海雲，勝上虛空寶放香光明，普照十方一切道場，圓滿瑠璃寶香燈鬘充滿十方。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名電光雲，下第二勝功德，平等地相蓮華右旋，淨菩薩眾坐寶蓮華，放佛藏光明，普照法界海。
「如來有大人相，名電光雲，下第二勝功德，平等地相蓮華右旋，淨菩薩眾坐寶蓮華，放佛藏光明，普照法界海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普現法界雲，第三勝相海，具足成滿一切寶海剎，普照開現無量菩薩法界。
「如來有大人相，名普現法界雲，第三勝相海，具足成滿一切寶海剎，普照開現無量菩薩法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照最高雲，第四勝相海，放離垢眾寶光明海，普照一切法界、一切如來、一切世界莊嚴、一切眾生海。
「如來有大人相，名普照最高雲，第四勝相海，放離垢眾寶光明海，普照一切法界、一切如來、一切世界莊嚴、一切眾生海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名轉一切法輪妙音聲雲，下分勝相，離垢清淨，一切正法道香焰光明，照一切佛內心相海一切法界。
「如來有大人相，名轉一切法輪妙音聲雲，下分勝相，離垢清淨，一切正法道香焰光明，照一切佛內心相海一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名莊嚴雲，第十勝相，宣暢十方一切諸佛菩薩淨行、覺悟、離垢清淨、光明、三世諸佛一切智海，莊嚴一切諸佛剎海。
「如來有大人相，名莊嚴雲，第十勝相，宣暢十方一切諸佛菩薩淨行、覺悟、離垢清淨、光明、三世諸佛一切智海，莊嚴一切諸佛剎海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人手掌相，具足千輻寶輪，種種眾寶以為莊嚴，放大光明，普照法界，轉正法輪，普照一切諸如來海，充滿一切佛功德海，種種妙寶莊嚴法界。
「如來有大人手掌相，具足千輻寶輪，種種眾寶以為莊嚴，放大光明，普照法界，轉正法輪，普照一切諸如來海，充滿一切佛功德海，種種妙寶莊嚴法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名海照雲，如來寶手眾寶莊嚴，普放淨月光明焰雲，莊嚴虛空如來菩薩諸世界海，讚歎菩薩行海。
「如來有大人相，名海照雲，如來寶手眾寶莊嚴，普放淨月光明焰雲，莊嚴虛空如來菩薩諸世界海，讚歎菩薩行海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普莊嚴雲，如來妙手因陀尼羅瑠璃寶華以為莊嚴，普照一切法界、一切世界蓮華藏菩薩安住寶藏，莊嚴十方一切道場，普照一切諸佛海雲、清淨法身。
「如來有大人相，名普莊嚴雲，如來妙手因陀尼羅瑠璃寶華以為莊嚴，普照一切法界、一切世界蓮華藏菩薩安住寶藏，莊嚴十方一切道場，普照一切諸佛海雲、清淨法身。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名離垢燈普照雲，淨寶光明，放淨光網，普照十方，皆悉出生變化網雲，莊嚴菩薩淨寶光明，究竟一切諸法行海，到於彼岸。
「如來有大人相，名離垢燈普照雲，淨寶光明，放淨光網，普照十方，皆悉出生變化網雲，莊嚴菩薩淨寶光明，究竟一切諸法行海，到於彼岸。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普現一切眾寶雲寶藏海雲，莊嚴如來蓮華，充滿一切眾寶蓮華，放寶光明雲普照一切法界。
「如來有大人相，名普現一切眾寶雲寶藏海雲，莊嚴如來蓮華，充滿一切眾寶蓮華，放寶光明雲普照一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照明淨雲，放寶焰光明海，照於法界，一切眾香光焰莊嚴，普現寶華焰光，令一切佛世界網悉淨莊嚴，普照一切道場。
「如來有大人相，名普照明淨雲，放寶焰光明海，照於法界，一切眾香光焰莊嚴，普現寶華焰光，令一切佛世界網悉淨莊嚴，普照一切道場。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名瑠璃燈雲，一切世界眾寶色地普照莊嚴，皆放諸佛金色光明，以一切莊嚴而莊校之，於一念中，皆悉示現一切法門。
「如來有大人相，名瑠璃燈雲，一切世界眾寶色地普照莊嚴，皆放諸佛金色光明，以一切莊嚴而莊校之，於一念中，皆悉示現一切法門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名智慧燈雲，金剛寶華以為莊嚴，放閻浮檀金色光明，普照一切世界。
「如來有大人相，名智慧燈雲，金剛寶華以為莊嚴，放閻浮檀金色光明，普照一切世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名安住蓮華光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，放大光明網，覆一切世界諸須彌山。
「如來有大人相，名安住蓮華光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，放大光明網，覆一切世界諸須彌山。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名充滿法界如來雲，離垢淨寶以為莊嚴，放大光明，普照一切諸佛世界，悉見如來坐蓮華藏師子之座；又復普照一切法界，現一切相：如來妙手普現一切自在之相，千輻相輪清淨具足，種種眾寶以為莊嚴，佛手充滿一切剎雲，普照一切諸法界雲。
「如來有大人相，名充滿法界如來雲，離垢淨寶以為莊嚴，放大光明，普照一切諸佛世界，悉見如來坐蓮華藏師子之座；又復普照一切法界，現一切相：如來妙手普現一切自在之相，千輻相輪清淨具足，種種眾寶以為莊嚴，佛手充滿一切剎雲，普照一切諸法界雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名曰成就佛剎海雲，佛右手指寶相，清淨法界、清淨光焰，普照如淨水月，出眾寶華，出生一切妙寶音聲，普現一切諸佛剎海。
「如來有大人相，名曰成就佛剎海雲，佛右手指寶相，清淨法界、清淨光焰，普照如淨水月，出眾寶華，出生一切妙寶音聲，普現一切諸佛剎海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名安住一切寶雲，普照諸佛寶藏法界，於佛指相，出生如意妙寶王雲，眾寶莊嚴，放大光明網，普照一切法界雲及諸佛雲，普照莊嚴一切菩薩諸功德海，出生普賢菩薩淨行妙音聲海，一切佛剎無不聞者；又開發普照諸菩薩心，皆悉滿足無量大願，摩尼寶王以為莊嚴，種種日光輪皆悉普照一切法界。
「如來有大人相，名安住一切寶雲，普照諸佛寶藏法界，於佛指相，出生如意妙寶王雲，眾寶莊嚴，放大光明網，普照一切法界雲及諸佛雲，普照莊嚴一切菩薩諸功德海，出生普賢菩薩淨行妙音聲海，一切佛剎無不聞者；又開發普照諸菩薩心，皆悉滿足無量大願，摩尼寶王以為莊嚴，種種日光輪皆悉普照一切法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人寶馬藏相，隱密於右，眾寶莊嚴，普照一切法界及虛空界，一切眾寶莊嚴法界海，出生一切如來莊嚴微妙音聲。
「如來有大人寶馬藏相，隱密於右，眾寶莊嚴，普照一切法界及虛空界，一切眾寶莊嚴法界海，出生一切如來莊嚴微妙音聲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名曰一相現一切相海雲，如來安處福田之座，一切眾寶以為莊嚴，出生無量不可思議妙寶光明，普照十方一切法界，普現分別一切眾相，現一相雲，照現一切諸佛自在神力。
「如來有大人相，名曰一相現一切相海雲，如來安處福田之座，一切眾寶以為莊嚴，出生無量不可思議妙寶光明，普照十方一切法界，普現分別一切眾相，現一相雲，照現一切諸佛自在神力。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切法界海雲，普照十方諸如來座及一切法界法輪法海，悉能示現一切相雲。
「如來有大人相，名一切法界海雲，普照十方諸如來座及一切法界法輪法海，悉能示現一切相雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普示現雲，如來右髀眾寶莊嚴，放於妙法種種香光，隨順安住出諸音聲，一切寶王以為莊嚴，於念念中，悉能示現心王海雲。
「如來有大人相，名普示現雲，如來右髀眾寶莊嚴，放於妙法種種香光，隨順安住出諸音聲，一切寶王以為莊嚴，於念念中，悉能示現心王海雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普照一切迴向海雲，如來左髀，悉遍充滿一切寶海，隨順安住法海莊嚴，放一切光明海，悉能普照一切眾生無量佛海。
「如來有大人相，名普照一切迴向海雲，如來左髀，悉遍充滿一切寶海，隨順安住法海莊嚴，放一切光明海，悉能普照一切眾生無量佛海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，伊尼延右腨，放閻浮檀金色光明，普照一切世界，震動無量諸佛剎土，出佛音聲，一切普聞，出生無量菩薩化身，充滿一切諸佛世界及虛空界，放明淨光明，莊嚴普照一切，令諸佛剎皆悉清淨，菩薩變化藏諸法界雲猶若虛空。
「如來有大人相，伊尼延右腨，放閻浮檀金色光明，普照一切世界，震動無量諸佛剎土，出佛音聲，一切普聞，出生無量菩薩化身，充滿一切諸佛世界及虛空界，放明淨光明，莊嚴普照一切，令諸佛剎皆悉清淨，菩薩變化藏諸法界雲猶若虛空。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，伊尼延左腨如鍊金色，常放一切妙寶光明，充滿無量諸佛世界，開發一切諸佛法化，莊嚴無量諸佛法海。
「如來有大人相，伊尼延左腨如鍊金色，常放一切妙寶光明，充滿無量諸佛世界，開發一切諸佛法化，莊嚴無量諸佛法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名毛端內現一切佛剎，於一毛孔，悉放一切寶光明藏，普照十方一切法界；於一毛孔，示現一切如來自在諸法界雲。
「如來有大人相，名毛端內現一切佛剎，於一毛孔，悉放一切寶光明藏，普照十方一切法界；於一毛孔，示現一切如來自在諸法界雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名菩薩海莊嚴雲，如來金剛足下閻浮檀金色，放一切寶光明網，充滿十方諸佛剎雲，開發一切菩薩法化，出生無量菩薩變化，放一切寶香光明，住菩薩海，能於一步遍諸佛剎。
「如來有大人相，名菩薩海莊嚴雲，如來金剛足下閻浮檀金色，放一切寶光明網，充滿十方諸佛剎雲，開發一切菩薩法化，出生無量菩薩變化，放一切寶香光明，住菩薩海，能於一步遍諸佛剎。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名明淨雲，佛足趺上一切眾寶以為莊嚴，放妙寶光明，示現一切諸佛菩薩大光明藏，普照無量諸如來雲。
「如來有大人相，名明淨雲，佛足趺上一切眾寶以為莊嚴，放妙寶光明，示現一切諸佛菩薩大光明藏，普照無量諸如來雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名曰覺雲，普覆一切如來指間，眾寶王莊嚴，放諸寶光，於念念中，示現一切諸佛自在，普照無量諸佛法海，示現一切道場，悉照未來無量際劫。
「如來有大人相，名曰覺雲，普覆一切如來指間，眾寶王莊嚴，放諸寶光，於念念中，示現一切諸佛自在，普照無量諸佛法海，示現一切道場，悉照未來無量際劫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名曰遍照法界海雲，如來足下千輻相輪，種種莊嚴，放百千眾寶光明，普照一切法界諸世界海，眾寶燈焰妙莊嚴藏，普照十方一切諸佛，無量香光以為莊嚴，普照一切淨法界海。
「如來有大人相，名曰遍照法界海雲，如來足下千輻相輪，種種莊嚴，放百千眾寶光明，普照一切法界諸世界海，眾寶燈焰妙莊嚴藏，普照十方一切諸佛，無量香光以為莊嚴，普照一切淨法界海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名示現一切諸佛海雲，清淨如空，照諸法海，充滿十方，發起一切諸菩薩雲，出妙音聲雲，眾寶華雲以為莊嚴，香燈光焰，示現普照一切世界。
「如來有大人相，名示現一切諸佛海雲，清淨如空，照諸法海，充滿十方，發起一切諸菩薩雲，出妙音聲雲，眾寶華雲以為莊嚴，香燈光焰，示現普照一切世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名自在光明雲，眾寶莊嚴，示現一切諸佛光明，淨法界海及諸道場，常放如來智慧光明，一切眾相悉為一相，法界無雜，種種莊嚴。
「如來有大人相，名自在光明雲，眾寶莊嚴，示現一切諸佛光明，淨法界海及諸道場，常放如來智慧光明，一切眾相悉為一相，法界無雜，種種莊嚴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名法界海音聲雲，如來足下後分，眾寶莊嚴，普照一切諸法界海，一切諸佛自在莊嚴，普入化輪，覆一切法界，於一一身，出生法界妙音聲雲。
「如來有大人相，名法界海音聲雲，如來足下後分，眾寶莊嚴，普照一切諸法界海，一切諸佛自在莊嚴，普入化輪，覆一切法界，於一一身，出生法界妙音聲雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名深寶原底，眾寶莊嚴，放閻浮檀金色，圓滿光明，普照十方世界法界，顯現一切莊嚴道場。
「如來有大人相，名深寶原底，眾寶莊嚴，放閻浮檀金色，圓滿光明，普照十方世界法界，顯現一切莊嚴道場。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名一切寶月光明伊那尼羅寶藏莊嚴照法界雲，於念念中，悉能示現如來法海。
「如來有大人相，名一切寶月光明伊那尼羅寶藏莊嚴照法界雲，於念念中，悉能示現如來法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名普雲藏右虛空寶雲，最高寶光明，照一切佛道場座藏，金剛伊那尼羅寶顯現莊嚴。
「如來有大人相，名普雲藏右虛空寶雲，最高寶光明，照一切佛道場座藏，金剛伊那尼羅寶顯現莊嚴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名平等光雲，眾寶妙華以為莊嚴，出生甚深法界音聲，遍一切法界及虛空界，於一一相，普照一切諸如來海，入佛甚深自在，菩薩法界海，說不可盡。如來有大人相，名示現莊嚴雲，清淨閻浮檀金色眾寶莊嚴，普放種種妙色光明，遍照一切莊嚴佛剎，佛雲充滿無量世界，莊嚴菩薩自在法海，普照一切諸佛功德及諸菩薩解脫之藏，莊嚴法界。
「如來有大人相，名平等光雲，眾寶妙華以為莊嚴，出生甚深法界音聲，遍一切法界及虛空界，於一一相，普照一切諸如來海，入佛甚深自在，菩薩法界海，說不可盡。如來有大人相，名示現莊嚴雲，清淨閻浮檀金色眾寶莊嚴，普放種種妙色光明，遍照一切莊嚴佛剎，佛雲充滿無量世界，莊嚴菩薩自在法海，普照一切諸佛功德及諸菩薩解脫之藏，莊嚴法界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如來有大人相，名諸佛自在普示現雲，轉諸寶輪，眾寶莊嚴，放不思議如來光明，妙香普聞一切世界無量佛海，演出一切佛音聲海，於諸世界，現菩薩門佛自在雲。佛子！於佛身中，有如是等十蓮華藏世界海微塵數佛大人相，於諸肢節，種種妙寶以為莊嚴。」
「如來有大人相，名諸佛自在普示現雲，轉諸寶輪，眾寶莊嚴，放不思議如來光明，妙香普聞一切世界無量佛海，演出一切佛音聲海，於諸世界，現菩薩門佛自在雲。佛子！於佛身中，有如是等十蓮華藏世界海微塵數佛大人相，於諸肢節，種種妙寶以為莊嚴。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大方廣佛華嚴經佛小相光明功德品第三十
大方廣佛華嚴經佛小相光明功德品第三十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時佛告寶手菩薩言：「如來、應供、等正覺有隨形好，名曰海王，彼出光明，名曰明淨，七百萬阿僧祇光以為眷屬；又菩薩摩訶薩於兜率天，放大光明，名曰幢王，普照十世界微塵數剎，遍照彼處地獄眾生，滅除苦痛，令彼眾生十種眼、耳、鼻、舌、身、意，諸根行業皆悉清淨，彼諸眾生見光明已，皆大歡喜，命終皆生兜率天上。生天上已，聞天妙音，名不可樂，此音聲語諸天子言：『以不放逸故，於諸佛所種善根故，遇善知識故，盧舍那佛威神力故，於地獄命終生此天上。』如來足下千輻輪中有妙光明，名普照王，於彼海王隨形好處，悉放四十廣大光明，一名清淨功德，普照六十億那由他佛剎微塵數世界，隨眾生境界，隨種善根，隨眾生意，乃至普照阿鼻地獄，其中眾生，命終皆生兜率天上。生天上已，聞天妙音，作如是言：『善哉！善哉！諸天子！盧舍那菩薩今住離垢三昧，應當敬念。』爾時，諸天子聞天勸化微妙之音，便作是念：『奇哉！奇哉！何由出此微妙音聲？』爾時，音聲語諸天子言：『我此天音，諸善功德之所成就。諸天子！如我說我，而不著我、不著我所，一切諸佛亦復如是，自說是佛，而不著我、不著我所。諸天子！如我音聲，不從東方，南、西、北方，四維，上、下來，諸天子！業報成佛亦復如是，非十方來。諸天子！猶如汝等昔在地獄，不從十方來，但以顛倒愚癡纏故，得地獄身，本無來處，如普照王光明，不從十方來，我天音聲亦復如是，非十方來，但以三昧善根力故出生如是微妙音聲，般若波羅蜜力故示現如是自在神力。諸天子！譬如須彌山王有三十三天淨妙宮殿種種樂具，不從十方來，我天音聲亦復如是。諸天子！譬如億那由他佛剎微塵數世界末為微塵，如是微塵數眾生，我為說法，隨彼所應，令大歡喜，然我於彼，不生厭惡心、不生疲倦心、不生放逸心、不生憍慢心。諸天子！盧舍那菩薩住離垢三昧亦復如是，於右手掌隨形好中，放一光明，出生無量自在神力，一切眾生、聲聞、緣覺所不能知。汝等應當往詣盧舍那菩薩，恭敬禮拜，莫著五欲障諸善根。諸天子！譬如劫盡燒須彌山，悉令消滅。諸天子！五欲纏心，修念佛三昧，皆悉除滅，是故諸天子當知報恩，一向敬念盧舍那菩薩。諸天子！其有眾生不知報恩，捨是身已，入三惡道。諸天子！汝昔在地獄，蒙光明恩，捨地獄已，來生此天，應當長養彼諸善根。諸天子！譬如我天，非男非女，而能出生百千萬億不思議法。諸天子！如天子、天女、五欲樂具、宮殿園林，皆悉如我，不生不滅，色、受、想、行、識亦復如是，若如是知，是名能入無著
爾時佛告寶手菩薩言：「如來、應供、等正覺有隨形好，名曰海王，彼出光明，名曰明淨，七百萬阿僧祇光以為眷屬；又菩薩摩訶薩於兜率天，放大光明，名曰幢王，普照十世界微塵數剎，遍照彼處地獄眾生，滅除苦痛，令彼眾生十種眼、耳、鼻、舌、身、意，諸根行業皆悉清淨，彼諸眾生見光明已，皆大歡喜，命終皆生兜率天上。生天上已，聞天妙音，名不可樂，此音聲語諸天子言：『以不放逸故，於諸佛所種善根故，遇善知識故，盧舍那佛威神力故，於地獄命終生此天上。』如來足下千輻輪中有妙光明，名普照王，於彼海王隨形好處，悉放四十廣大光明，一名清淨功德，普照六十億那由他佛剎微塵數世界，隨眾生境界，隨種善根，隨眾生意，乃至普照阿鼻地獄，其中眾生，命終皆生兜率天上。生天上已，聞天妙音，作如是言：『善哉！善哉！諸天子！盧舍那菩薩今住離垢三昧，應當敬念。』爾時，諸天子聞天勸化微妙之音，便作是念：『奇哉！奇哉！何由出此微妙音聲？』爾時，音聲語諸天子言：『我此天音，諸善功德之所成就。諸天子！如我說我，而不著我、不著我所，一切諸佛亦復如是，自說是佛，而不著我、不著我所。諸天子！如我音聲，不從東方，南、西、北方，四維，上、下來，諸天子！業報成佛亦復如是，非十方來。諸天子！猶如汝等昔在地獄，不從十方來，但以顛倒愚癡纏故，得地獄身，本無來處，如普照王光明，不從十方來，我天音聲亦復如是，非十方來，但以三昧善根力故出生如是微妙音聲，般若波羅蜜力故示現如是自在神力。諸天子！譬如須彌山王有三十三天淨妙宮殿種種樂具，不從十方來，我天音聲亦復如是。諸天子！譬如億那由他佛剎微塵數世界末為微塵，如是微塵數眾生，我為說法，隨彼所應，令大歡喜，然我於彼，不生厭惡心、不生疲倦心、不生放逸心、不生憍慢心。諸天子！盧舍那菩薩住離垢三昧亦復如是，於右手掌隨形好中，放一光明，出生無量自在神力，一切眾生、聲聞、緣覺所不能知。汝等應當往詣盧舍那菩薩，恭敬禮拜，莫著五欲障諸善根。諸天子！譬如劫盡燒須彌山，悉令消滅。諸天子！五欲纏心，修念佛三昧，皆悉除滅，是故諸天子當知報恩，一向敬念盧舍那菩薩。諸天子！其有眾生不知報恩，捨是身已，入三惡道。諸天子！汝昔在地獄，蒙光明恩，捨地獄已，來生此天，應當長養彼諸善根。諸天子！譬如我天，非男非女，而能出生百千萬億不思議法。諸天子！如天子、天女、五欲樂具、宮殿園林，皆悉如我，不生不滅，色、受、想、行、識亦復如是，若如是知，是名能入無著
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
甚深三昧海。』
甚深三昧海。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「時，諸天子聞是音聲，歡喜無量，皆悉化作一萬華雲、一萬香雲、一萬樂雲、一萬幢雲、一萬蓋雲、一萬讚歎雲，作是化已，往詣盧舍那菩薩所住宮殿，恭敬供養，於一面住，而不見盧舍那菩薩。時有天子，作如是言：『此菩薩者，今已命終，生淨飯王家，乘栴檀樓閣，處摩耶夫人胎。』爾時，諸天子以天眼觀盧舍那菩薩摩訶薩，見梵身天、欲界諸天恭敬供養。時，諸天子作如是言：『我等若不先往恭敬供養盧舍那菩薩，乃至一念頃，住兜率天起樂著心者，我則不可。』
「時，諸天子聞是音聲，歡喜無量，皆悉化作一萬華雲、一萬香雲、一萬樂雲、一萬幢雲、一萬蓋雲、一萬讚歎雲，作是化已，往詣盧舍那菩薩所住宮殿，恭敬供養，於一面住，而不見盧舍那菩薩。時有天子，作如是言：『此菩薩者，今已命終，生淨飯王家，乘栴檀樓閣，處摩耶夫人胎。』爾時，諸天子以天眼觀盧舍那菩薩摩訶薩，見梵身天、欲界諸天恭敬供養。時，諸天子作如是言：『我等若不先往恭敬供養盧舍那菩薩，乃至一念頃，住兜率天起樂著心者，我則不可。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時，一一天子與十那由他天子眷屬，欲從天下至閻浮提詣菩薩所。時，天妙音語天子言：『菩薩摩訶薩亦不命終生於彼間，隨所應化，悉令彼見。諸天子！譬如我今非眼所見，能出音聲，菩薩摩訶薩住離垢三昧，亦復如是，非眼所見，而處處示現命終受生，捨離虛妄，滅除憍慢，無所染著。是故，諸天子！應當速發阿耨多羅三藐三菩提心，令意清淨，住威儀戒，悔過一切業障、煩惱障、報障、邪見障，以法界、虛空界、眾生界等善身、口、意業，以眾生界等身，眾生界等頭，眾生界等舌，悔過四障。』
「爾時，一一天子與十那由他天子眷屬，欲從天下至閻浮提詣菩薩所。時，天妙音語天子言：『菩薩摩訶薩亦不命終生於彼間，隨所應化，悉令彼見。諸天子！譬如我今非眼所見，能出音聲，菩薩摩訶薩住離垢三昧，亦復如是，非眼所見，而處處示現命終受生，捨離虛妄，滅除憍慢，無所染著。是故，諸天子！應當速發阿耨多羅三藐三菩提心，令意清淨，住威儀戒，悔過一切業障、煩惱障、報障、邪見障，以法界、虛空界、眾生界等善身、口、意業，以眾生界等身，眾生界等頭，眾生界等舌，悔過四障。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「時，諸天子聞是聲已，皆大歡喜，心意柔軟，問天聲曰：『菩薩摩訶薩云何悔過？』爾時，天聲以菩薩摩訶薩三昧力故、天善根力故，答諸天子言：『業障等罪，不從東方，南、西、北方，四維，上、下來，積聚於心。菩薩摩訶薩知此業等，因顛倒起，不生疑惑。諸天子！如我天聲，說隨業報行、隨戒、隨喜、隨定、寂滅，諸佛菩薩說我眾生貪恚癡業，而實無我、無有我所，亦復如是。所作諸業，於十方求，悉不可得。諸天子！如我天聲，少福眾生所不能聞，除地獄眾生應受化者。諸天子！聲非生滅，一切諸業亦復如是，非生非滅，但隨業行而受果報。諸天子！如我所出音聲，於無量劫不可窮盡。諸天子！若謂音聲有來去者，即墮邊見，一切諸佛不說斷常，除為眾生方便說法。諸天子！如我天聲，十方世界隨所應化皆悉得聞，一切諸佛亦復如是，隨應度者皆悉得見。諸天子！譬如明淨錠光金玻瓈鏡，與十世界等，於彼鏡中，見無量剎，一切山川、一切眾生、地獄、餓鬼，若好、若醜，形類若干悉於中現。諸天子！於意云何，彼諸影像來入鏡不？』答言：『不也。』『諸天子！一切業報亦復如是，無來去處而能出生善根果報。譬如幻師，能幻人目，當知諸業亦復如是。若如是知，是名清淨真實悔過。』說是法時，百千萬億那由他佛剎微塵數諸世界中，兜率天子皆得無生法忍，無量無邊不可思議阿僧祇欲界諸天子，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；六欲天中，一切天女皆捨女身，悉為男子，得不退轉菩提之心。爾時，諸天子廣聞普賢迴向善根，悉得十地，諸力莊嚴，具足三昧，皆悉成就眾生界等善身、口、意業，滅一切障，皆得清淨，見百千萬億那由他佛剎微塵數七寶蓮華，一一華上皆見菩薩結跏趺坐，放大光明，彼諸菩薩一一隨形好中，放眾生界等光明，彼光明中，見眾生界等諸佛，結跏趺坐，隨所應度而為說法，猶未能見離垢三昧之少分也。
「時，諸天子聞是聲已，皆大歡喜，心意柔軟，問天聲曰：『菩薩摩訶薩云何悔過？』爾時，天聲以菩薩摩訶薩三昧力故、天善根力故，答諸天子言：『業障等罪，不從東方，南、西、北方，四維，上、下來，積聚於心。菩薩摩訶薩知此業等，因顛倒起，不生疑惑。諸天子！如我天聲，說隨業報行、隨戒、隨喜、隨定、寂滅，諸佛菩薩說我眾生貪恚癡業，而實無我、無有我所，亦復如是。所作諸業，於十方求，悉不可得。諸天子！如我天聲，少福眾生所不能聞，除地獄眾生應受化者。諸天子！聲非生滅，一切諸業亦復如是，非生非滅，但隨業行而受果報。諸天子！如我所出音聲，於無量劫不可窮盡。諸天子！若謂音聲有來去者，即墮邊見，一切諸佛不說斷常，除為眾生方便說法。諸天子！如我天聲，十方世界隨所應化皆悉得聞，一切諸佛亦復如是，隨應度者皆悉得見。諸天子！譬如明淨錠光金玻瓈鏡，與十世界等，於彼鏡中，見無量剎，一切山川、一切眾生、地獄、餓鬼，若好、若醜，形類若干悉於中現。諸天子！於意云何，彼諸影像來入鏡不？』答言：『不也。』『諸天子！一切業報亦復如是，無來去處而能出生善根果報。譬如幻師，能幻人目，當知諸業亦復如是。若如是知，是名清淨真實悔過。』說是法時，百千萬億那由他佛剎微塵數諸世界中，兜率天子皆得無生法忍，無量無邊不可思議阿僧祇欲界諸天子，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；六欲天中，一切天女皆捨女身，悉為男子，得不退轉菩提之心。爾時，諸天子廣聞普賢迴向善根，悉得十地，諸力莊嚴，具足三昧，皆悉成就眾生界等善身、口、意業，滅一切障，皆得清淨，見百千萬億那由他佛剎微塵數七寶蓮華，一一華上皆見菩薩結跏趺坐，放大光明，彼諸菩薩一一隨形好中，放眾生界等光明，彼光明中，見眾生界等諸佛，結跏趺坐，隨所應度而為說法，猶未能見離垢三昧之少分也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時，諸天子於一一毛孔，化作眾生界等妙香華雲，供養盧舍那佛，散香華已，一一華中見諸如來，時彼香雲，普熏無量佛剎微塵數世界眾生，其蒙香者，身心快樂，譬如比丘入第四禪；若有眾生得聞此香，諸罪業障皆悉除滅，於色、聲、香、味、觸內，有五百煩惱，其外亦有五百煩惱、二萬一千欲行煩惱、二萬一千恚行煩惱、二萬一千癡行煩惱、二萬一千等行煩惱，此諸煩惱皆悉除滅，彼諸眾生具足種種淨香自在光明善根；若有眾生見此蓋雲者，彼諸眾生種一恒沙轉輪聖王所植善根，所謂：白淨寶網轉輪王等。菩薩摩訶薩安住如是轉輪王處，於百千億那由他佛剎微塵數諸世界中，教化眾生，譬如明鏡世界月王如來，十方無量剎中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，無有乃至一念不作化身來詣佛所而聽法者，彼佛常為廣說經法，乃至廣為說本生經，聞彼佛名，命終之後皆生其國。菩薩摩訶薩安住白淨寶網轉輪王處，亦復如是，放曼陀羅自在光明，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩十地，當知此等眾生，悉是先世修善根力，如得初禪，雖未命終見梵天處得梵天樂，如是次第得諸禪者，雖未命終而得彼樂。如是菩薩摩訶薩安住白淨寶網轉輪王處，放大光明，名周羅摩尼，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩十地，悉得無量智慧光明，得十種眼清淨行業，乃至十種意清淨業，具足成就淨力三昧，如是成就清淨肉眼。譬如菩薩摩訶薩以左手持億那由他佛剎微塵，東行過億那由他佛剎微塵數世界，乃下一塵，如是東行盡此微塵，如是菩薩摩訶薩悉能了知彼微塵數，亦識諸塵本剎來處及下塵之剎，乃至十方，亦復如是；菩薩摩訶薩復能還集此諸微塵作一佛剎，於此佛剎亦分別知。」
「爾時，諸天子於一一毛孔，化作眾生界等妙香華雲，供養盧舍那佛，散香華已，一一華中見諸如來，時彼香雲，普熏無量佛剎微塵數世界眾生，其蒙香者，身心快樂，譬如比丘入第四禪；若有眾生得聞此香，諸罪業障皆悉除滅，於色、聲、香、味、觸內，有五百煩惱，其外亦有五百煩惱、二萬一千欲行煩惱、二萬一千恚行煩惱、二萬一千癡行煩惱、二萬一千等行煩惱，此諸煩惱皆悉除滅，彼諸眾生具足種種淨香自在光明善根；若有眾生見此蓋雲者，彼諸眾生種一恒沙轉輪聖王所植善根，所謂：白淨寶網轉輪王等。菩薩摩訶薩安住如是轉輪王處，於百千億那由他佛剎微塵數諸世界中，教化眾生，譬如明鏡世界月王如來，十方無量剎中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，無有乃至一念不作化身來詣佛所而聽法者，彼佛常為廣說經法，乃至廣為說本生經，聞彼佛名，命終之後皆生其國。菩薩摩訶薩安住白淨寶網轉輪王處，亦復如是，放曼陀羅自在光明，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩十地，當知此等眾生，悉是先世修善根力，如得初禪，雖未命終見梵天處得梵天樂，如是次第得諸禪者，雖未命終而得彼樂。如是菩薩摩訶薩安住白淨寶網轉輪王處，放大光明，名周羅摩尼，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩十地，悉得無量智慧光明，得十種眼清淨行業，乃至十種意清淨業，具足成就淨力三昧，如是成就清淨肉眼。譬如菩薩摩訶薩以左手持億那由他佛剎微塵，東行過億那由他佛剎微塵數世界，乃下一塵，如是東行盡此微塵，如是菩薩摩訶薩悉能了知彼微塵數，亦識諸塵本剎來處及下塵之剎，乃至十方，亦復如是；菩薩摩訶薩復能還集此諸微塵作一佛剎，於此佛剎亦分別知。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告寶手菩薩言：「於意云何？如是佛剎廣大可思議不？」
佛告寶手菩薩言：「於意云何？如是佛剎廣大可思議不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寶手菩薩白佛言：「世尊！如是佛剎無量無邊不可思議。世尊！奇哉！奇哉！若聞是諭，此人難得，聞而信者，亦復難得。」
寶手菩薩白佛言：「世尊！如是佛剎無量無邊不可思議。世尊！奇哉！奇哉！若聞是諭，此人難得，聞而信者，亦復難得。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告寶手菩薩言：「如是如是，若有善男子、善女人，聞而信者，我授彼記，速成阿耨多羅三藐三菩提，得一切種智。」
佛告寶手菩薩言：「如是如是，若有善男子、善女人，聞而信者，我授彼記，速成阿耨多羅三藐三菩提，得一切種智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告寶手菩薩言：「譬如千億佛剎微塵數世界，如上諭說，此一切剎末為微塵，彼諸世界一一微塵，悉與一切佛剎微塵數等。菩薩摩訶薩取此微塵展轉更種，乃至八十，彼一一微塵生果，悉與一切世界微塵數等。菩薩摩訶薩業報清淨，肉眼悉分別見，亦於念念中，見百千萬億那由他佛剎微塵等如來。」
佛告寶手菩薩言：「譬如千億佛剎微塵數世界，如上諭說，此一切剎末為微塵，彼諸世界一一微塵，悉與一切佛剎微塵數等。菩薩摩訶薩取此微塵展轉更種，乃至八十，彼一一微塵生果，悉與一切世界微塵數等。菩薩摩訶薩業報清淨，肉眼悉分別見，亦於念念中，見百千萬億那由他佛剎微塵等如來。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告寶手菩薩言：「譬如錠光玻瓈珠，照十佛剎微塵等世界，此珠白淨寶網轉輪聖王善根所成。」
佛告寶手菩薩言：「譬如錠光玻瓈珠，照十佛剎微塵等世界，此珠白淨寶網轉輪聖王善根所成。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大方廣佛華嚴經卷第三十二
大方廣佛華嚴經卷第三十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话