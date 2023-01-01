大方廣佛華嚴經卷第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十一

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

佛不思議法品第二十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第二十八之二

「佛子！一切諸佛，有十種佛事，無量無邊不可思議，一切天人，不能稱量，三世一切聲聞、緣覺所不能說，除佛神力。何等為十？一切諸佛，於無量無邊虛空、法界等一切世界兜率天上，修菩薩行而作佛事。無量妙色、無量功德、無量光明、無量音聲、無量清淨音聲、無量三昧、無量智慧境界，攝取天人、魔、梵、沙門、婆羅門、阿修羅等，一切世間，大慈境界，無礙大悲，安樂攝取眾生；或令生天，或令長養諸功德力，或令諸根清淨，或調伏其心，攝取眾生；或以清淨諸乘，攝取眾生；或以滿足大乘，攝取眾生；或離生死，攝取眾生。是為一切諸佛第一佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種佛事，無量無邊不可思議，一切天人，不能稱量，三世一切聲聞、緣覺所不能說，除佛神力。何等為十？一切諸佛，於無量無邊虛空、法界等一切世界兜率天上，修菩薩行而作佛事。無量妙色、無量功德、無量光明、無量音聲、無量清淨音聲、無量三昧、無量智慧境界，攝取天人、魔、梵、沙門、婆羅門、阿修羅等，一切世間，大慈境界，無礙大悲，安樂攝取眾生；或令生天，或令長養諸功德力，或令諸根清淨，或調伏其心，攝取眾生；或以清淨諸乘，攝取眾生；或以滿足大乘，攝取眾生；或離生死，攝取眾生。是為一切諸佛第一佛事。

「一切諸佛，從兜率天降神母胎，修菩薩行；觀諸有生如幻、如化、如電、如夢、如虛空、如焰，離一切諍，修真實智，離欲清淨，具足大莊嚴藏，於最後生而作佛事；安處妙寶莊嚴樓閣而作佛事：或以神力而作佛事、或以正念而作佛事、或以示現大自在藏而作佛事、或以圓滿慧日而作佛事、或以具足如來廣大境界而作佛事、或以化滿無量無邊世界諸佛而作佛事、或入無量無邊諸大三昧正受而作佛事、或復從彼諸三昧起而作佛事、或從初發心而作佛事、乃至無餘涅槃而作佛事。此第二地，究竟示現一切世間；或初生時，一切世間而作佛事；或童子時，一切世間而作佛事；或菩薩時，一切世間而作佛事；或出家時、或成佛時、或轉法輪時，一切世間而作佛事。種種方便，於一切無餘世界而作佛事、一切方網而作佛事、一切佛剎而作佛事、一切業報而作佛事，或於一切無餘眾生而作佛事，或於一切生死中，變化正念法門而作佛事。佛子！是為一切諸佛第二佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛，從兜率天降神母胎，修菩薩行；觀諸有生如幻、如化、如電、如夢、如虛空、如焰，離一切諍，修真實智，離欲清淨，具足大莊嚴藏，於最後生而作佛事；安處妙寶莊嚴樓閣而作佛事：或以神力而作佛事、或以正念而作佛事、或以示現大自在藏而作佛事、或以圓滿慧日而作佛事、或以具足如來廣大境界而作佛事、或以化滿無量無邊世界諸佛而作佛事、或入無量無邊諸大三昧正受而作佛事、或復從彼諸三昧起而作佛事、或從初發心而作佛事、乃至無餘涅槃而作佛事。此第二地，究竟示現一切世間；或初生時，一切世間而作佛事；或童子時，一切世間而作佛事；或菩薩時，一切世間而作佛事；或出家時、或成佛時、或轉法輪時，一切世間而作佛事。種種方便，於一切無餘世界而作佛事、一切方網而作佛事、一切佛剎而作佛事、一切業報而作佛事，或於一切無餘眾生而作佛事，或於一切生死中，變化正念法門而作佛事。佛子！是為一切諸佛第二佛事。

「一切諸佛為菩薩時，於王宮中，成就一切清淨勝業，善能分別知一切生；隨順眾生，現處王宮，欲令一切善根具足，而不著一切色，離一切聲，觀一切有，皆悉寂滅；甚深智慧，入一切境界，持一切戒，清淨滿足。大悲觀察內諸眷屬，大慈觀察眾生空寂，大喜觀察世無可樂，大捨觀察心得自在；隨意能轉，究竟一切智，諸妙功德，出生法身，與法界等，清淨滿足而無染著。令一切眷屬，皆悉清淨，廣能為彼，如應說法，令厭世間；能說一切世間音聲，隨彼所行，示現果報；出生無量種種方便，隨其所應，調伏教化；善根未熟，悉令成熟；已成熟者，令得解脫；示現無量不退佛事，廣說種種法門，令無量眾生，心得清淨；興大悲重雲，普雨無量甘露法雨；大慈平等，三輪示現，教化眾生。雖處王宮，而普示現一切佛事；於一切世界，示現佛事，出生無礙諸佛神通，具足三種巧方便業，身、口二業究竟清淨，意業甚深究竟無礙，得巧方便，饒益眾生。佛子！是為一切諸佛第三佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛為菩薩時，於王宮中，成就一切清淨勝業，善能分別知一切生；隨順眾生，現處王宮，欲令一切善根具足，而不著一切色，離一切聲，觀一切有，皆悉寂滅；甚深智慧，入一切境界，持一切戒，清淨滿足。大悲觀察內諸眷屬，大慈觀察眾生空寂，大喜觀察世無可樂，大捨觀察心得自在；隨意能轉，究竟一切智，諸妙功德，出生法身，與法界等，清淨滿足而無染著。令一切眷屬，皆悉清淨，廣能為彼，如應說法，令厭世間；能說一切世間音聲，隨彼所行，示現果報；出生無量種種方便，隨其所應，調伏教化；善根未熟，悉令成熟；已成熟者，令得解脫；示現無量不退佛事，廣說種種法門，令無量眾生，心得清淨；興大悲重雲，普雨無量甘露法雨；大慈平等，三輪示現，教化眾生。雖處王宮，而普示現一切佛事；於一切世界，示現佛事，出生無礙諸佛神通，具足三種巧方便業，身、口二業究竟清淨，意業甚深究竟無礙，得巧方便，饒益眾生。佛子！是為一切諸佛第三佛事。

「佛子！一切諸佛，世間珍玩，種種寶物，悉能眩惑動轉人心；菩薩悉棄，捨家出家，示現世間；欲令眾生，不著世間；解知磨滅，皆悉非常。捨離貪愛，行清淨法，饒益眾生，得出家利。示現世間，捨離俗服，修無諍法，滿足本願，無量功德，皆悉圓滿。智慧具足，除世愚癡，示現眾生，無上福田；若有眾生，於佛福田種善根者，讚歎其人，悉已具足一切功德，甚深智慧，了真實義。悉令眾生，得清淨樂，永離諸惡，清淨法門；廣為眾生說正法門，超出生死；為欲建立一切智幢故，捨家出家。佛子！是為一切諸佛第四佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，世間珍玩，種種寶物，悉能眩惑動轉人心；菩薩悉棄，捨家出家，示現世間；欲令眾生，不著世間；解知磨滅，皆悉非常。捨離貪愛，行清淨法，饒益眾生，得出家利。示現世間，捨離俗服，修無諍法，滿足本願，無量功德，皆悉圓滿。智慧具足，除世愚癡，示現眾生，無上福田；若有眾生，於佛福田種善根者，讚歎其人，悉已具足一切功德，甚深智慧，了真實義。悉令眾生，得清淨樂，永離諸惡，清淨法門；廣為眾生說正法門，超出生死；為欲建立一切智幢故，捨家出家。佛子！是為一切諸佛第四佛事。

「一切諸佛，修無量行，一向專求薩婆若；坐於道場菩提樹下，成等正覺，達一切法，壞散眾魔，不可破壞法身之藏；悉能充滿一切法界，離一切相，究竟無盡，具足成就無量法門。於一切智境界，自在隨順其義，積集成滿一切種智功德，莊嚴一切寶座，遍一切剎，諸大菩薩，悉處其座；成就菩薩無上眾行，具足菩薩殊勝大願；一切菩薩，常所敬念。為諸菩薩，轉深法輪；無量佛境界，攝取諸菩薩，修習莊嚴諸菩薩行；令菩薩眾，皆悉清淨一切世間諸佛境界；令一切眾生，修習善根，不可破壞一切善根；出真實地，安住無量菩薩行地，具足一切勝妙功德；悉分別知一切世界、一切眾生、一切佛剎、一切諸法、一切菩薩、一切成熟、一切三世、一切教化、一切佛自在覺、一切眾生性，而作佛事。佛子！是為一切諸佛第五佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛，修無量行，一向專求薩婆若；坐於道場菩提樹下，成等正覺，達一切法，壞散眾魔，不可破壞法身之藏；悉能充滿一切法界，離一切相，究竟無盡，具足成就無量法門。於一切智境界，自在隨順其義，積集成滿一切種智功德，莊嚴一切寶座，遍一切剎，諸大菩薩，悉處其座；成就菩薩無上眾行，具足菩薩殊勝大願；一切菩薩，常所敬念。為諸菩薩，轉深法輪；無量佛境界，攝取諸菩薩，修習莊嚴諸菩薩行；令菩薩眾，皆悉清淨一切世間諸佛境界；令一切眾生，修習善根，不可破壞一切善根；出真實地，安住無量菩薩行地，具足一切勝妙功德；悉分別知一切世界、一切眾生、一切佛剎、一切諸法、一切菩薩、一切成熟、一切三世、一切教化、一切佛自在覺、一切眾生性，而作佛事。佛子！是為一切諸佛第五佛事。

「一切諸佛轉妙法輪，不退轉故；無量法輪，一切世間知故；一切覺法輪，無畏大師子吼故；知一切法藏法輪，開示顯現明淨法門，滅癡闇故；無著法輪，智慧等虛空故；無礙法輪，觀一切法，非有無故；一切世間燈法輪，淨一切眾生法眼故；示現一切智法輪，充滿三世一切世間故；一切諸佛同一法輪，一切佛法不相違故。如是等無量阿僧祇法輪，隨所應轉，施作佛事，不可思議。佛子！是為一切諸佛第六佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛轉妙法輪，不退轉故；無量法輪，一切世間知故；一切覺法輪，無畏大師子吼故；知一切法藏法輪，開示顯現明淨法門，滅癡闇故；無著法輪，智慧等虛空故；無礙法輪，觀一切法，非有無故；一切世間燈法輪，淨一切眾生法眼故；示現一切智法輪，充滿三世一切世間故；一切諸佛同一法輪，一切佛法不相違故。如是等無量阿僧祇法輪，隨所應轉，施作佛事，不可思議。佛子！是為一切諸佛第六佛事。

「一切諸佛，若入聚落、城邑、大王都城，能為眾生施作佛事；或入人王都城；或入天王、龍王、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍遮王；入如是等一切諸王都城時，能為眾生而作佛事，所謂：入城門時，一切大地，六種震動，光明普照，盲者得視，聾者得聽，狂者得止，裸者得衣，苦者得樂；一切樂器，不鼓自鳴，諸莊嚴具，自然演出微妙音聲；如是等物，亦自然出微妙音聲。一切諸佛，色身清淨，見者無厭，普為眾生而作佛事；一切諸佛，相好莊嚴，普為眾生而作佛事；一切諸佛，視瞻安詳，未曾卒疾，觀察諸方，不失威儀，於一切境界，諸根寂定，攝心不亂，直趣涅槃，普為眾生而作佛事；一切諸佛，行四威儀，普為眾生而作佛事；一切諸佛，或以說法，或以默然，普為眾生而作佛事；一切諸佛，或以神足，說法教誡，普為眾生而作佛事；一切諸佛，為一切世界海中，種種眾生海，修大善根，念佛三昧，行菩薩行，觀察諸佛，無有厭足；或說佛興，難可值遇；見如來已，出生無量一切善法，修習功德，行諸佛行，佛出世間，令眾生淨，讚歎諸佛無量功德，長養未來諸佛種姓，修一切善根，令諸佛歡喜，解知如來無量妙色，隨所應化，普能現前，令不可思議眾生，於諸佛剎，得見如來；一切諸佛，以如是等無量善根，普為眾生而作佛事；彼諸眾生，或有見佛歡喜、或有禮拜、或有合掌、或有讚歎、或有請佛、或有受施、或見佛微笑、或有念佛、或見佛悅樂，普為眾生而作佛事。一切諸佛，能以無量種種色身，示現眾生而作佛事；一切諸佛，以妙音聲，普為眾生而作佛事；一切諸佛，以如是等無量無數不思議事，普為眾生而作佛事。於一切世界中，一切眾生，悉教化之，令不退轉；大悲充滿，不捨本願，具足成就一切智力，隨所應化，悉令調伏。佛子！是為一切諸佛第七佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛，若入聚落、城邑、大王都城，能為眾生施作佛事；或入人王都城；或入天王、龍王、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍遮王；入如是等一切諸王都城時，能為眾生而作佛事，所謂：入城門時，一切大地，六種震動，光明普照，盲者得視，聾者得聽，狂者得止，裸者得衣，苦者得樂；一切樂器，不鼓自鳴，諸莊嚴具，自然演出微妙音聲；如是等物，亦自然出微妙音聲。一切諸佛，色身清淨，見者無厭，普為眾生而作佛事；一切諸佛，相好莊嚴，普為眾生而作佛事；一切諸佛，視瞻安詳，未曾卒疾，觀察諸方，不失威儀，於一切境界，諸根寂定，攝心不亂，直趣涅槃，普為眾生而作佛事；一切諸佛，行四威儀，普為眾生而作佛事；一切諸佛，或以說法，或以默然，普為眾生而作佛事；一切諸佛，或以神足，說法教誡，普為眾生而作佛事；一切諸佛，為一切世界海中，種種眾生海，修大善根，念佛三昧，行菩薩行，觀察諸佛，無有厭足；或說佛興，難可值遇；見如來已，出生無量一切善法，修習功德，行諸佛行，佛出世間，令眾生淨，讚歎諸佛無量功德，長養未來諸佛種姓，修一切善根，令諸佛歡喜，解知如來無量妙色，隨所應化，普能現前，令不可思議眾生，於諸佛剎，得見如來；一切諸佛，以如是等無量善根，普為眾生而作佛事；彼諸眾生，或有見佛歡喜、或有禮拜、或有合掌、或有讚歎、或有請佛、或有受施、或見佛微笑、或有念佛、或見佛悅樂，普為眾生而作佛事。一切諸佛，能以無量種種色身，示現眾生而作佛事；一切諸佛，以妙音聲，普為眾生而作佛事；一切諸佛，以如是等無量無數不思議事，普為眾生而作佛事。於一切世界中，一切眾生，悉教化之，令不退轉；大悲充滿，不捨本願，具足成就一切智力，隨所應化，悉令調伏。佛子！是為一切諸佛第七佛事。

「一切諸佛，或住阿練若處、或寂靜處、或離欲處而作佛事，或住佛住而作佛事，或住大三昧而作佛事，或住獨處而作佛事，或不現身而作佛事，或住深智而作佛事，或住不可稱量諸佛境界而作佛事，或隨所應而作佛事，或以天身境界而作佛事，或以天、龍、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、人、非人等一切境界而作佛事，或以聲聞、緣覺、菩薩境界而作佛事，或以說法而作佛事，或以默然而作佛事，或說世間有一佛而作佛事，或說世間有一切諸佛而作佛事，或說一切菩薩無量願、無量行為一而作佛事，或說一行一願為無量而作佛事，或說世間境界為如來境界，或說如來境界為世間境界，或說非境界為如來境界而作佛事；或住一日、或住一夜、或住半月、一月、一歲，乃至住無量無數阿僧祇劫而作佛事。佛子！是為一切諸佛第八佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛，或住阿練若處、或寂靜處、或離欲處而作佛事，或住佛住而作佛事，或住大三昧而作佛事，或住獨處而作佛事，或不現身而作佛事，或住深智而作佛事，或住不可稱量諸佛境界而作佛事，或隨所應而作佛事，或以天身境界而作佛事，或以天、龍、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、人、非人等一切境界而作佛事，或以聲聞、緣覺、菩薩境界而作佛事，或以說法而作佛事，或以默然而作佛事，或說世間有一佛而作佛事，或說世間有一切諸佛而作佛事，或說一切菩薩無量願、無量行為一而作佛事，或說一行一願為無量而作佛事，或說世間境界為如來境界，或說如來境界為世間境界，或說非境界為如來境界而作佛事；或住一日、或住一夜、或住半月、一月、一歲，乃至住無量無數阿僧祇劫而作佛事。佛子！是為一切諸佛第八佛事。

「一切諸佛即是無盡功德之藏，能令眾生發深信心，具足清淨，隨其所應，悉能化度，諸根具足，調伏眾生，悉令歡喜；化一切眾生，以真實道，覺悟一切諸菩薩眾；未發菩提心者，皆令發心；已發心者，令具智慧，悟不由他；或現涅槃而作佛事、或現世間無常而作佛事、或讚歎法身清淨而作佛事、或說所作已辦而作佛事、或說壞一切有而作佛事、或說三有根本永盡而作佛事，或教眾生厭離世間隨順佛心，或為眾生說壽命短促，或為眾生說一切世間無可樂者，或為眾生說值未來一切諸佛，或為眾生說諸如來轉妙法輪，或發眾生佛境界心，或說隨時清淨念佛，得見如來。滅除眾苦，皆令清淨，專求佛道。於一切世界，攝取眾生，令入如來甚深境界。以如來身為一切身，攝取眾生，放逸眾生，悉令具足三種淨戒。佛子！是為一切諸佛第九佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛即是無盡功德之藏，能令眾生發深信心，具足清淨，隨其所應，悉能化度，諸根具足，調伏眾生，悉令歡喜；化一切眾生，以真實道，覺悟一切諸菩薩眾；未發菩提心者，皆令發心；已發心者，令具智慧，悟不由他；或現涅槃而作佛事、或現世間無常而作佛事、或讚歎法身清淨而作佛事、或說所作已辦而作佛事、或說壞一切有而作佛事、或說三有根本永盡而作佛事，或教眾生厭離世間隨順佛心，或為眾生說壽命短促，或為眾生說一切世間無可樂者，或為眾生說值未來一切諸佛，或為眾生說諸如來轉妙法輪，或發眾生佛境界心，或說隨時清淨念佛，得見如來。滅除眾苦，皆令清淨，專求佛道。於一切世界，攝取眾生，令入如來甚深境界。以如來身為一切身，攝取眾生，放逸眾生，悉令具足三種淨戒。佛子！是為一切諸佛第九佛事。

「一切諸佛，般涅槃時，一切眾生，悲泣雨淚，憂惱愁毒。嗚呼痛哉！如來、應供、等正覺，常以大悲，等念眾生；為大導師，哀愍饒益一切眾生，救護世間；天人所歸，難可值遇，無上福田，於今永滅；諸佛即以此等眾生，憂苦悲惱，感慕諸佛而作佛事。隨應化彼，一切天人、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等故，碎末全身，示現舍利，欲令眾生，歡喜供養，淨正直心，調伏教化，清淨眾生；欲令眾生，功德滿足；欲令眾生，起如來塔，種種供養。一切世間，天宮、龍宮、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人宮，起塔供養；又以爪牙頭髮，起塔供養。眾生見已，念佛、法、僧，發起恭敬供養之心，或行布施，或修功德。具功德已，或生天上，或生人中，尊貴富樂，除滅惡趣，直向正道，得見諸佛；具白淨法，成就正道，超出三界，隨彼所願，皆悉滿足。常念如來，知恩、報恩；以諸如來，常為眾生作救護，歸依如來；雖復入於涅槃，猶為眾生作無上福田，無盡福田；令一切眾生，長養善根，具足成就一切功德。佛子！是為一切諸佛第十佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛，般涅槃時，一切眾生，悲泣雨淚，憂惱愁毒。嗚呼痛哉！如來、應供、等正覺，常以大悲，等念眾生；為大導師，哀愍饒益一切眾生，救護世間；天人所歸，難可值遇，無上福田，於今永滅；諸佛即以此等眾生，憂苦悲惱，感慕諸佛而作佛事。隨應化彼，一切天人、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等故，碎末全身，示現舍利，欲令眾生，歡喜供養，淨正直心，調伏教化，清淨眾生；欲令眾生，功德滿足；欲令眾生，起如來塔，種種供養。一切世間，天宮、龍宮、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人宮，起塔供養；又以爪牙頭髮，起塔供養。眾生見已，念佛、法、僧，發起恭敬供養之心，或行布施，或修功德。具功德已，或生天上，或生人中，尊貴富樂，除滅惡趣，直向正道，得見諸佛；具白淨法，成就正道，超出三界，隨彼所願，皆悉滿足。常念如來，知恩、報恩；以諸如來，常為眾生作救護，歸依如來；雖復入於涅槃，猶為眾生作無上福田，無盡福田；令一切眾生，長養善根，具足成就一切功德。佛子！是為一切諸佛第十佛事。

「佛子！此十種佛事，無量無邊不可思議，一切天人，莫能知者，三世一切聲聞、緣覺所不能說，除佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此十種佛事，無量無邊不可思議，一切天人，莫能知者，三世一切聲聞、緣覺所不能說，除佛神力。

「佛子！一切諸佛，有十種法王無異之法。何等為十？一切諸佛，與授記者，言無有異；一切諸佛，若有眾生，修念佛者，皆令意滿，悉無有異；一切諸佛，皆無異身，覺諸法義，悉無有異；一切諸佛，於三世如來，智慧無異；一切諸佛，念念普知三世諸法，悉無有異；一切諸佛，了知分別三世佛剎，悉無有異；一切諸佛，一切佛語，悉無有異；一切諸佛，教化眾生，悉無有異；一切諸佛，解一切世間法與佛法無異；三世諸佛，一切善根同一善根，悉無有異。佛子！是為一切諸佛十種法王無異之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種法王無異之法。何等為十？一切諸佛，與授記者，言無有異；一切諸佛，若有眾生，修念佛者，皆令意滿，悉無有異；一切諸佛，皆無異身，覺諸法義，悉無有異；一切諸佛，於三世如來，智慧無異；一切諸佛，念念普知三世諸法，悉無有異；一切諸佛，了知分別三世佛剎，悉無有異；一切諸佛，一切佛語，悉無有異；一切諸佛，教化眾生，悉無有異；一切諸佛，解一切世間法與佛法無異；三世諸佛，一切善根同一善根，悉無有異。佛子！是為一切諸佛十種法王無異之法。

「佛子！一切諸佛，有向十種住法。何等為十？一切諸佛，悉住覺一切法界；一切諸佛，悉住大悲；一切諸佛，悉住本願；一切諸佛，悉住不捨教化眾生；一切諸佛，悉住無所依法；一切諸佛，悉住無虛妄法；一切諸佛，悉住念無失法；一切諸佛，悉住無障礙心；一切諸佛，悉住定心，未曾散亂；一切諸佛，悉住一切諸法平等，不壞實際。佛子！是為一切諸佛向十種住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有向十種住法。何等為十？一切諸佛，悉住覺一切法界；一切諸佛，悉住大悲；一切諸佛，悉住本願；一切諸佛，悉住不捨教化眾生；一切諸佛，悉住無所依法；一切諸佛，悉住無虛妄法；一切諸佛，悉住念無失法；一切諸佛，悉住無障礙心；一切諸佛，悉住定心，未曾散亂；一切諸佛，悉住一切諸法平等，不壞實際。佛子！是為一切諸佛向十種住法。

「佛子！一切諸佛，知十種法，悉無有餘。何等為十？一切諸佛，知過去一切法界，悉無有餘；一切諸佛，知未來一切法界，悉無有餘；一切諸佛，知現在一切法界，悉無有餘；一切諸佛，知一切語言道，悉無有餘；一切諸佛，知一切世間成壞，悉無有餘；一切諸佛，知一切眾生及其智慧，悉無有餘；一切諸佛，知一切菩薩善根上、中、下相，悉無有餘；一切諸佛，知一切佛滿足智慧，悉無有餘；一切諸佛，知一切法皆從緣起，悉無有餘；一切諸佛，分別了知一切世界，悉無有餘；一切諸佛，智慧分別一切法界如因陀羅網，悉無有餘。佛子！是為一切諸佛知十種法，悉無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，知十種法，悉無有餘。何等為十？一切諸佛，知過去一切法界，悉無有餘；一切諸佛，知未來一切法界，悉無有餘；一切諸佛，知現在一切法界，悉無有餘；一切諸佛，知一切語言道，悉無有餘；一切諸佛，知一切世間成壞，悉無有餘；一切諸佛，知一切眾生及其智慧，悉無有餘；一切諸佛，知一切菩薩善根上、中、下相，悉無有餘；一切諸佛，知一切佛滿足智慧，悉無有餘；一切諸佛，知一切法皆從緣起，悉無有餘；一切諸佛，分別了知一切世界，悉無有餘；一切諸佛，智慧分別一切法界如因陀羅網，悉無有餘。佛子！是為一切諸佛知十種法，悉無有餘。

「佛子！一切諸佛，有十種最勝力：大力、無量力、大功德力、尊重力、不退轉力、堅固力、不可壞力、一切世間不能思議力、一切眾生不能壞力、大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種最勝力：大力、無量力、大功德力、尊重力、不退轉力、堅固力、不可壞力、一切世間不能思議力、一切眾生不能壞力、大力。

「那羅延幢佛所住法。何等為十？一切佛身，舉世災橫，所不能壞；諸佛命根，世間諸毒，所不能害；一切世界，火劫起時，不能燒熱；水劫起時，不能浸溺；風劫起時，不能散壞。一切魔軍、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍遮、人、非人等，一切眾生，悉雨金剛，如須彌山金剛圍山，三千大千世界，爾所等雨，雨於佛上，不能令佛生怖畏心，一毛不豎，行、住、坐、臥，威儀不改；隨諸如來，所住方面，金剛雨渧，終不得下，欲雨不雨，隨如來意。佛所住持眾生及佛使命，尚不可害，何況如來？佛子！是為一切諸佛第一大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延幢佛所住法。何等為十？一切佛身，舉世災橫，所不能壞；諸佛命根，世間諸毒，所不能害；一切世界，火劫起時，不能燒熱；水劫起時，不能浸溺；風劫起時，不能散壞。一切魔軍、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍遮、人、非人等，一切眾生，悉雨金剛，如須彌山金剛圍山，三千大千世界，爾所等雨，雨於佛上，不能令佛生怖畏心，一毛不豎，行、住、坐、臥，威儀不改；隨諸如來，所住方面，金剛雨渧，終不得下，欲雨不雨，隨如來意。佛所住持眾生及佛使命，尚不可害，何況如來？佛子！是為一切諸佛第一大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，一切法界等世界中，須彌山王、金剛圍山、大金剛圍山，一切大海，一切諸山，及一切眾生，於一毛孔，悉能容持；盡未來際劫，一切眾生，悉不自知我住何所，除佛神力，一毛悉持一切眾生；遍遊十方無量世界，行、住、坐、臥，而諸如來不生苦惱厭倦之心，威儀無異。佛子！譬如虛空，容持一切法界等世界，不生苦惱厭倦之心；一切諸佛亦復如是，於一毛孔，容持無餘世界一切眾生，不生苦惱厭倦之心。佛子！是為一切諸佛第二大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，一切法界等世界中，須彌山王、金剛圍山、大金剛圍山，一切大海，一切諸山，及一切眾生，於一毛孔，悉能容持；盡未來際劫，一切眾生，悉不自知我住何所，除佛神力，一毛悉持一切眾生；遍遊十方無量世界，行、住、坐、臥，而諸如來不生苦惱厭倦之心，威儀無異。佛子！譬如虛空，容持一切法界等世界，不生苦惱厭倦之心；一切諸佛亦復如是，於一毛孔，容持無餘世界一切眾生，不生苦惱厭倦之心。佛子！是為一切諸佛第二大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，一步能過不可說不可說世界微塵等佛剎；於一念中，能行不可說不可說世界微塵等步。以如是步，經一切世界微塵等劫，於念念中，能經一切世界微塵等劫。一金剛圍山，與上諸劫所經世界微塵佛剎等；如是等不可說不可說世界微塵數，諸金剛圍山內一毛孔，一切毛孔，亦復如是。如來毛孔，悉與一切眾生毛孔數等；以如是毛孔，如是遠步，如是速疾，遊行十方一切世界，一切虛空界，盡過去、未來際一切諸劫；如是諸劫，猶可窮盡，而諸如來身無羸弊，心不退沒，不捨三昧一切佛事。佛子！是為一切諸佛第三大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，一步能過不可說不可說世界微塵等佛剎；於一念中，能行不可說不可說世界微塵等步。以如是步，經一切世界微塵等劫，於念念中，能經一切世界微塵等劫。一金剛圍山，與上諸劫所經世界微塵佛剎等；如是等不可說不可說世界微塵數，諸金剛圍山內一毛孔，一切毛孔，亦復如是。如來毛孔，悉與一切眾生毛孔數等；以如是毛孔，如是遠步，如是速疾，遊行十方一切世界，一切虛空界，盡過去、未來際一切諸劫；如是諸劫，猶可窮盡，而諸如來身無羸弊，心不退沒，不捨三昧一切佛事。佛子！是為一切諸佛第三大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，一食，結跏趺坐，盡過去、未來際不可說不可說一切劫，身不傾動，住不思議佛住，受寂滅樂，乃至不失化一眾生。以一切世界，及一切眾生，安置如來一指端上，盡未來際劫；彼一一眾生，其身悉如不可說不可說佛剎微塵等世界；彼一一眾生，其身重如一切世界，而諸如來，身無疲倦，心無苦惱。如一指端，一切指端，亦復如是；入一一世界，入虛空界，入一切方網，如是一切處虛空界，悉無有餘，究竟法界；以一毛端，量一切世界；一一毛端處，結跏趺坐，盡過去、未來際劫。佛子！是為一切諸佛第四大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，一食，結跏趺坐，盡過去、未來際不可說不可說一切劫，身不傾動，住不思議佛住，受寂滅樂，乃至不失化一眾生。以一切世界，及一切眾生，安置如來一指端上，盡未來際劫；彼一一眾生，其身悉如不可說不可說佛剎微塵等世界；彼一一眾生，其身重如一切世界，而諸如來，身無疲倦，心無苦惱。如一指端，一切指端，亦復如是；入一一世界，入虛空界，入一切方網，如是一切處虛空界，悉無有餘，究竟法界；以一毛端，量一切世界；一一毛端處，結跏趺坐，盡過去、未來際劫。佛子！是為一切諸佛第四大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，於一身化不可說不可說佛剎微塵等頭；一一頭，化不可說不可說佛剎微塵等舌；一一舌，出不可說不可說佛剎微塵等音聲，一切法界眾生，無不聞者；一一音聲，說不可說不可說佛剎微塵等修多羅；一一修多羅，說不可說不可說佛剎微塵等法；一一法中，說不可說不可說佛剎微塵等句身、味身。如是說法，乃至盡不可說不可說佛剎微塵等劫，復不可說不可說佛剎微塵等劫，說異句身、味身，盡一切世界微塵等劫，一切眾生念等劫，盡未來際一切劫，此諸劫數，猶可得盡。如來化身說法，轉一切法，猶如火輪，自在智慧，說一切法；轉正法輪，除滅一切眾生疑惑；轉正法輪，照一切法；轉正法輪，皆悉開發一切法藏；轉正法輪，歡喜調伏，莊嚴一切眾生；轉正法輪，說諸菩薩莊嚴法行；轉正法輪，令大乘智日，圓滿莊嚴；轉正法輪，令一切無餘眾生，以大乘智而自莊嚴；轉正法輪，一切諸辯無畏而自莊嚴。如一如來一化身，轉如是等不可譬諭法輪雲，一切法界、虛空界等世界，悉以毛端周遍度量；一一毛端處，於念念中，化不可說不可說佛剎微塵等身，乃至盡未來際劫，一一化佛身，有不可說不可說佛剎微塵等頭；一一頭，有不可說不可說佛剎微塵等舌；一一舌，出不可說不可說佛剎微塵等音聲；一一音聲，說不可說不可說佛剎微塵等修多羅；一一修多羅，說不可說不可說佛剎微塵等法；一一法中，說不可說不可說佛剎微塵等句身、味身；復不可說不可說佛剎微塵等劫，說異句身、味身，音聲充滿法界，一切眾生，無不聞者；盡一切未來際劫，常轉法輪，如來音聲，無異無斷，不可窮盡。佛子！是為一切諸佛第五大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，於一身化不可說不可說佛剎微塵等頭；一一頭，化不可說不可說佛剎微塵等舌；一一舌，出不可說不可說佛剎微塵等音聲，一切法界眾生，無不聞者；一一音聲，說不可說不可說佛剎微塵等修多羅；一一修多羅，說不可說不可說佛剎微塵等法；一一法中，說不可說不可說佛剎微塵等句身、味身。如是說法，乃至盡不可說不可說佛剎微塵等劫，復不可說不可說佛剎微塵等劫，說異句身、味身，盡一切世界微塵等劫，一切眾生念等劫，盡未來際一切劫，此諸劫數，猶可得盡。如來化身說法，轉一切法，猶如火輪，自在智慧，說一切法；轉正法輪，除滅一切眾生疑惑；轉正法輪，照一切法；轉正法輪，皆悉開發一切法藏；轉正法輪，歡喜調伏，莊嚴一切眾生；轉正法輪，說諸菩薩莊嚴法行；轉正法輪，令大乘智日，圓滿莊嚴；轉正法輪，令一切無餘眾生，以大乘智而自莊嚴；轉正法輪，一切諸辯無畏而自莊嚴。如一如來一化身，轉如是等不可譬諭法輪雲，一切法界、虛空界等世界，悉以毛端周遍度量；一一毛端處，於念念中，化不可說不可說佛剎微塵等身，乃至盡未來際劫，一一化佛身，有不可說不可說佛剎微塵等頭；一一頭，有不可說不可說佛剎微塵等舌；一一舌，出不可說不可說佛剎微塵等音聲；一一音聲，說不可說不可說佛剎微塵等修多羅；一一修多羅，說不可說不可說佛剎微塵等法；一一法中，說不可說不可說佛剎微塵等句身、味身；復不可說不可說佛剎微塵等劫，說異句身、味身，音聲充滿法界，一切眾生，無不聞者；盡一切未來際劫，常轉法輪，如來音聲，無異無斷，不可窮盡。佛子！是為一切諸佛第五大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，成就勝妙大莊嚴，胸德字相，猶如金剛，不可破壞。如來坐彼菩提樹下，有無量化魔王軍眾，悉與一切眾生數等，雜惡形色，甚可怖畏，能發狂亂，悉能恐怖一切世間；如是等眾，充滿虛空、法界等一切世界，雜惡形色，甚可怖畏，能發狂亂，能令一切眾生怖畏，能壞一切世間，能害一切眾生。如來見已心無恐怖，一毛不豎，顏無異容，乃至不生一念微畏之相，心安不動，形色無異，遠離覺觀，心常寂靜，究竟遠離一切恐怖，除滅一切愛恚煩惱；安住佛住，具足無礙大慈之力，住大悲住，諸根寂靜，永離恐怖；胸德字相，不可破壞，堅固真實。一切諸魔、魔天眷屬，見如來已，皆悉歸依。如來於彼三輪教化，皆令調伏，發菩提心，悉不退轉，乃至令得無上菩提。佛子！是為一切諸佛第六大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，成就勝妙大莊嚴，胸德字相，猶如金剛，不可破壞。如來坐彼菩提樹下，有無量化魔王軍眾，悉與一切眾生數等，雜惡形色，甚可怖畏，能發狂亂，悉能恐怖一切世間；如是等眾，充滿虛空、法界等一切世界，雜惡形色，甚可怖畏，能發狂亂，能令一切眾生怖畏，能壞一切世間，能害一切眾生。如來見已心無恐怖，一毛不豎，顏無異容，乃至不生一念微畏之相，心安不動，形色無異，遠離覺觀，心常寂靜，究竟遠離一切恐怖，除滅一切愛恚煩惱；安住佛住，具足無礙大慈之力，住大悲住，諸根寂靜，永離恐怖；胸德字相，不可破壞，堅固真實。一切諸魔、魔天眷屬，見如來已，皆悉歸依。如來於彼三輪教化，皆令調伏，發菩提心，悉不退轉，乃至令得無上菩提。佛子！是為一切諸佛第六大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，出無障礙微妙音聲，皆悉充滿一切世界，隨所應度，無不聞者。彼諸如來所出音聲，一切眾山，所不能障；須彌山王、寶山、小金剛圍山、大金剛圍山，所不能障；天宮、龍宮，夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，一切宮殿，所不能障；一切世界高大音聲，亦不能障；隨其所應，皆悉聞之，無所障礙。佛子！是為一切諸佛第七大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，出無障礙微妙音聲，皆悉充滿一切世界，隨所應度，無不聞者。彼諸如來所出音聲，一切眾山，所不能障；須彌山王、寶山、小金剛圍山、大金剛圍山，所不能障；天宮、龍宮，夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，一切宮殿，所不能障；一切世界高大音聲，亦不能障；隨其所應，皆悉聞之，無所障礙。佛子！是為一切諸佛第七大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，心無障礙，於不可說不可說億那由他劫，心常清淨。三世諸佛，離垢清淨，同一莊嚴，離我、我所，於一切法，亦無所依，非內、非外，非生、非不生；離一切境界，寂滅無處，無所造作；離種種相，除滅一切虛妄取相，自然清淨；離諸境界，無所憶念，隨順境界無諍之法；離欲清淨，住真實際，說法界際，法界平等而無有盡，一切眾生，莫能知者。永離一切有為、無為，捨離一切言語道境界，究竟無礙無盡法界；隨智慧轉十力莊嚴，淨一切法，行巧方便；說種種法相即一法相，一切法相，不相違背；不壞三世於一切法界，究竟自在，到於彼岸；具足甚深自在法藏，一切方便；離癡正念，安住十方一切佛剎而無動轉；具不死智，盡一切漏，究竟諸法，證於無漏；心慧解脫，究竟實際，住無礙住，常定無亂；於三世法，無有障礙；於一念中，悉了三世一切眾生心心所行。佛子！是為一切諸佛第八大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，心無障礙，於不可說不可說億那由他劫，心常清淨。三世諸佛，離垢清淨，同一莊嚴，離我、我所，於一切法，亦無所依，非內、非外，非生、非不生；離一切境界，寂滅無處，無所造作；離種種相，除滅一切虛妄取相，自然清淨；離諸境界，無所憶念，隨順境界無諍之法；離欲清淨，住真實際，說法界際，法界平等而無有盡，一切眾生，莫能知者。永離一切有為、無為，捨離一切言語道境界，究竟無礙無盡法界；隨智慧轉十力莊嚴，淨一切法，行巧方便；說種種法相即一法相，一切法相，不相違背；不壞三世於一切法界，究竟自在，到於彼岸；具足甚深自在法藏，一切方便；離癡正念，安住十方一切佛剎而無動轉；具不死智，盡一切漏，究竟諸法，證於無漏；心慧解脫，究竟實際，住無礙住，常定無亂；於三世法，無有障礙；於一念中，悉了三世一切眾生心心所行。佛子！是為一切諸佛第八大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，具足成就細密法身，諸佛法身，境界無量。一切世間，所不能知，於三界中，無所染污，隨因緣應，一切普現。非實、非虛，平等清淨，非去、非來，無為、無壞，清淨常住；一相、無相，是法身相，非處、非方，一切身身，自在無量，妙色無量，攝一切身，作種種身，隨方便身，普照一切，具足智藏，而無種種分別。其身充滿無餘世界，說一切法界，雖動非動，清淨法身，非有、非無，非方便、非不方便，隨眾生所應，悉能示現；非滅、非不滅，亦非不現，而化眾生；一切功德寶所起之身，一切法佛法起，如如法身自然寂靜。於一切法，無所障礙，隨順一切法界，清淨一切世間，分別一切世間，無有動轉，無有境界，如來解脫，攝一切智，隨順一切身。佛子！是為一切諸佛第九大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，具足成就細密法身，諸佛法身，境界無量。一切世間，所不能知，於三界中，無所染污，隨因緣應，一切普現。非實、非虛，平等清淨，非去、非來，無為、無壞，清淨常住；一相、無相，是法身相，非處、非方，一切身身，自在無量，妙色無量，攝一切身，作種種身，隨方便身，普照一切，具足智藏，而無種種分別。其身充滿無餘世界，說一切法界，雖動非動，清淨法身，非有、非無，非方便、非不方便，隨眾生所應，悉能示現；非滅、非不滅，亦非不現，而化眾生；一切功德寶所起之身，一切法佛法起，如如法身自然寂靜。於一切法，無所障礙，隨順一切法界，清淨一切世間，分別一切世間，無有動轉，無有境界，如來解脫，攝一切智，隨順一切身。佛子！是為一切諸佛第九大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！一切諸佛，正覺悉等，出生一切諸菩薩行，所行不虛，滿足深願，淨菩薩行，具足一切菩薩行智。一切諸佛，修菩薩行，悉無有異，善分別知一切菩薩行，滿足菩薩諸大願海，離一切惡，生諸善行，修菩薩行，皆悉清淨。隨順一切佛，寂然不放逸，住一切三昧無量境界，能教一切勝道，遠離一切惡道；究竟彼岸，具足成就第一智力；雨無畏法雨，隨其所問，悉能善答，方便說法，智慧平等，周遍清淨，身、口、意業，皆悉清淨。住諸佛住，諸佛種姓，佛智所作，悉不退轉，一切種智，分別無量無邊諸住，一切智明，隨順智慧，不可思議，一切世間所不能解。智慧明淨，知一切法，微細智慧，無量無邊，善能分別一切三世；智慧微妙，覺悟一切世界，具足了知無上道義，於一切世間，作不可說佛事；智慧不退，成就一切諸如來身，入算數智，決定了知一切諸法，捨離文字，言語道斷，而善能說一切文字，行淨善法，滿普賢智。於一念中，悉能覺了一切諸法，隨淨眾生，隨所應乘，悉能法施；以明淨智，解一切法境界，一切世界境界，一切眾生境界。於一念中，悉能知見三世法界，一切如來出世境界，一切教化境界，未曾失時，至於一切清淨境界，覺一切境界，皆悉究竟。於一念中，覺悟三世眾生，心、意、識、行，諸佛平等；眾生無邊、世界無邊、法界無邊、三世無邊、一切諸佛自在無邊，覺如是等，無有障礙。諸佛智慧，諸佛自在，轉無量無邊諸佛所住，住無礙住，無礙心住，住大悲住，廣說深法，教化眾生，心無休息。是為一切諸佛第十大力那羅延幢佛所住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，正覺悉等，出生一切諸菩薩行，所行不虛，滿足深願，淨菩薩行，具足一切菩薩行智。一切諸佛，修菩薩行，悉無有異，善分別知一切菩薩行，滿足菩薩諸大願海，離一切惡，生諸善行，修菩薩行，皆悉清淨。隨順一切佛，寂然不放逸，住一切三昧無量境界，能教一切勝道，遠離一切惡道；究竟彼岸，具足成就第一智力；雨無畏法雨，隨其所問，悉能善答，方便說法，智慧平等，周遍清淨，身、口、意業，皆悉清淨。住諸佛住，諸佛種姓，佛智所作，悉不退轉，一切種智，分別無量無邊諸住，一切智明，隨順智慧，不可思議，一切世間所不能解。智慧明淨，知一切法，微細智慧，無量無邊，善能分別一切三世；智慧微妙，覺悟一切世界，具足了知無上道義，於一切世間，作不可說佛事；智慧不退，成就一切諸如來身，入算數智，決定了知一切諸法，捨離文字，言語道斷，而善能說一切文字，行淨善法，滿普賢智。於一念中，悉能覺了一切諸法，隨淨眾生，隨所應乘，悉能法施；以明淨智，解一切法境界，一切世界境界，一切眾生境界。於一念中，悉能知見三世法界，一切如來出世境界，一切教化境界，未曾失時，至於一切清淨境界，覺一切境界，皆悉究竟。於一念中，覺悟三世眾生，心、意、識、行，諸佛平等；眾生無邊、世界無邊、法界無邊、三世無邊、一切諸佛自在無邊，覺如是等，無有障礙。諸佛智慧，諸佛自在，轉無量無邊諸佛所住，住無礙住，無礙心住，住大悲住，廣說深法，教化眾生，心無休息。是為一切諸佛第十大力那羅延幢佛所住法。

「佛子！是為一切諸佛十種大力那羅延幢佛所住法，無量無邊，不可思議，三世一切眾生，聲聞、緣覺，皆不能知，除佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為一切諸佛十種大力那羅延幢佛所住法，無量無邊，不可思議，三世一切眾生，聲聞、緣覺，皆不能知，除佛神力。

「佛子！一切諸佛，有十種定法。何等為十？一切諸佛，定於兜率天，盡其壽命；一切諸佛，定示現處胎，滿十月生；一切諸佛，定捨宮館，樂行出家；一切諸佛，定坐菩提樹下，覺一切法；一切諸佛，定一念中，覺一切佛法，於一切世界，普現如來神力自在；一切諸佛，定隨時教化，轉正法輪；一切諸佛，定知隨時種諸善根，為彼授記；一切諸佛，定隨應時，不失佛事；一切諸佛，定知菩薩功德具足，而為授記；一切諸佛，定隨眾生一切問難，於一念中，悉能善答。佛子！是為一切諸佛十種定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種定法。何等為十？一切諸佛，定於兜率天，盡其壽命；一切諸佛，定示現處胎，滿十月生；一切諸佛，定捨宮館，樂行出家；一切諸佛，定坐菩提樹下，覺一切法；一切諸佛，定一念中，覺一切佛法，於一切世界，普現如來神力自在；一切諸佛，定隨時教化，轉正法輪；一切諸佛，定知隨時種諸善根，為彼授記；一切諸佛，定隨應時，不失佛事；一切諸佛，定知菩薩功德具足，而為授記；一切諸佛，定隨眾生一切問難，於一念中，悉能善答。佛子！是為一切諸佛十種定法。

「佛子！一切諸佛，有十種法，若有眾生，見如來者，皆悉疾得十種果報。何等為十？若有眾生，見如來者，疾得遠離一切惡道；若有眾生，見如來者，疾得長養一切善根；若有眾生，見如來者，疾得滿足一切善根；若有眾生，見如來者，疾得往生淨妙天上；若有眾生，見如來者，疾得除滅一切疑惑；若有眾生，見如來者，已發菩提心者疾得不退轉，未發心者速發阿耨多羅三藐三菩提心；若有眾生，見如來者，未得離生聖道，除滅有見，速令正取離生聖道；若有眾生，見如來者，速令清淨世間、離世間一切諸根；若有眾生，見如來者，疾得除滅一切障礙；若有眾生，見如來者，疾得無畏不斷辯才。佛子！是為一切諸佛，眾生見者，皆悉疾得十種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種法，若有眾生，見如來者，皆悉疾得十種果報。何等為十？若有眾生，見如來者，疾得遠離一切惡道；若有眾生，見如來者，疾得長養一切善根；若有眾生，見如來者，疾得滿足一切善根；若有眾生，見如來者，疾得往生淨妙天上；若有眾生，見如來者，疾得除滅一切疑惑；若有眾生，見如來者，已發菩提心者疾得不退轉，未發心者速發阿耨多羅三藐三菩提心；若有眾生，見如來者，未得離生聖道，除滅有見，速令正取離生聖道；若有眾生，見如來者，速令清淨世間、離世間一切諸根；若有眾生，見如來者，疾得除滅一切障礙；若有眾生，見如來者，疾得無畏不斷辯才。佛子！是為一切諸佛，眾生見者，皆悉疾得十種果報。

「佛子！一切諸佛，有十種清淨法，一切菩薩，應常正念。何等為十？一切諸佛，過去方便，一切菩薩應常正念；一切諸佛，清淨妙行，一切菩薩應常正念；一切諸佛，滿足波羅蜜，一切菩薩應常正念；一切諸佛，滿足大願，一切菩薩應常正念；一切諸佛，功德積聚，一切菩薩應常正念；一切諸佛，過去梵行，一切菩薩應常正念；一切諸佛，成等正覺，一切菩薩應常正念；一切諸佛，色身無量無邊，一切菩薩應常正念；一切諸佛，無量無邊神力境界，一切菩薩應常正念；一切諸佛，十力無畏，一切菩薩應常正念。佛子！是為一切諸佛十種清淨法，一切菩薩應常正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種清淨法，一切菩薩，應常正念。何等為十？一切諸佛，過去方便，一切菩薩應常正念；一切諸佛，清淨妙行，一切菩薩應常正念；一切諸佛，滿足波羅蜜，一切菩薩應常正念；一切諸佛，滿足大願，一切菩薩應常正念；一切諸佛，功德積聚，一切菩薩應常正念；一切諸佛，過去梵行，一切菩薩應常正念；一切諸佛，成等正覺，一切菩薩應常正念；一切諸佛，色身無量無邊，一切菩薩應常正念；一切諸佛，無量無邊神力境界，一切菩薩應常正念；一切諸佛，十力無畏，一切菩薩應常正念。佛子！是為一切諸佛十種清淨法，一切菩薩應常正念。

「佛子！一切諸佛，有十種一切智住。何等為十？一切諸佛，於一念中，悉知一切法界三世一切眾生心心所行；一切諸佛，於一念中，悉善分別三世一切眾生種種業報；一切諸佛，於一念中，隨一切眾生所應度者，或以神足，或以教誡，或以說法，而教化之；一切諸佛，於一念中，悉能善取一切法界十方眾生諸心心相，示現一切世間如來出世；一切諸佛，於一念中，隨一切法界中一切眾生，希望欲性，所應化度，令見如來；一切諸佛，於一念中，示現一切法界中一切眾生，如來住持神力自在；一切諸佛，為一切法界中一切眾生，說一切佛，離諸熾然，隨其所應，化度眾生；一切諸佛，於一念中，以一切至處道，悉知一切法界中一切眾生彼彼諸趣；一切諸佛，於一念中，一切法界中，一切方處，一切眾生，念如來者，悉令得見；一切諸佛，於一念中，隨一切法界中眾生心之所樂，如來形色，悉令得見。佛子！是為一切諸佛十種一切智住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種一切智住。何等為十？一切諸佛，於一念中，悉知一切法界三世一切眾生心心所行；一切諸佛，於一念中，悉善分別三世一切眾生種種業報；一切諸佛，於一念中，隨一切眾生所應度者，或以神足，或以教誡，或以說法，而教化之；一切諸佛，於一念中，悉能善取一切法界十方眾生諸心心相，示現一切世間如來出世；一切諸佛，於一念中，隨一切法界中一切眾生，希望欲性，所應化度，令見如來；一切諸佛，於一念中，示現一切法界中一切眾生，如來住持神力自在；一切諸佛，為一切法界中一切眾生，說一切佛，離諸熾然，隨其所應，化度眾生；一切諸佛，於一念中，以一切至處道，悉知一切法界中一切眾生彼彼諸趣；一切諸佛，於一念中，一切法界中，一切方處，一切眾生，念如來者，悉令得見；一切諸佛，於一念中，隨一切法界中眾生心之所樂，如來形色，悉令得見。佛子！是為一切諸佛十種一切智住。

「佛子！一切諸佛，有十種無量不可思議三昧。何等為十？一切諸佛，於一切法，常定不亂，於一念中，為一切眾生，說一切法；一切諸佛，於一切法界、一切眾生，常定不亂，於一念中，悉為眾生分別演說無我實際；一切諸佛，於一切法界、三世諸法，常定不亂，於一念中，入億三昧；一切諸佛，於一切法界，十方佛剎，常定不亂，於一念中，悉遍遊行一切佛剎；一切諸佛，於一切法界，普現無量無邊佛種種身，常定不亂，於一念中，一切世界，無不遍現；一切諸佛，身、口、意業，充滿一切法界，常定不亂，於一念中，分別演說一切眾生，心藏欲性；一切諸佛，於一切法界，一切法性，常定不亂，於一念中，悉能究竟離欲實際；一切諸佛，於一切法界，一切世界緣起，常定不亂，於一念中，分別演說一切因緣；一切諸佛，於一切法界，一切世間、離世間法，常定不亂，於一念中，無量莊嚴，為一切眾生普現諸佛，無有窮盡；一切諸佛，於一切眾生，一切法界，正受無礙，常定不亂，於一念中，至諸佛趣，無量解脫，究竟彼岸。佛子！是為一切諸佛十種無量無邊不可思議三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種無量不可思議三昧。何等為十？一切諸佛，於一切法，常定不亂，於一念中，為一切眾生，說一切法；一切諸佛，於一切法界、一切眾生，常定不亂，於一念中，悉為眾生分別演說無我實際；一切諸佛，於一切法界、三世諸法，常定不亂，於一念中，入億三昧；一切諸佛，於一切法界，十方佛剎，常定不亂，於一念中，悉遍遊行一切佛剎；一切諸佛，於一切法界，普現無量無邊佛種種身，常定不亂，於一念中，一切世界，無不遍現；一切諸佛，身、口、意業，充滿一切法界，常定不亂，於一念中，分別演說一切眾生，心藏欲性；一切諸佛，於一切法界，一切法性，常定不亂，於一念中，悉能究竟離欲實際；一切諸佛，於一切法界，一切世界緣起，常定不亂，於一念中，分別演說一切因緣；一切諸佛，於一切法界，一切世間、離世間法，常定不亂，於一念中，無量莊嚴，為一切眾生普現諸佛，無有窮盡；一切諸佛，於一切眾生，一切法界，正受無礙，常定不亂，於一念中，至諸佛趣，無量解脫，究竟彼岸。佛子！是為一切諸佛十種無量無邊不可思議三昧。

「佛子！一切諸佛，有十種無礙解脫。何等為十？一切諸佛，於一微塵中，悉能普現不可說不可說諸佛出世；一切諸佛，於一微塵中，悉能普現不可說不可說諸佛轉淨法輪；一切諸佛，於一微塵中，教化調伏不可說不可說眾生；一切諸佛，於一微塵中，普現不可說不可說佛剎；一切諸佛，於一微塵中，授不可說不可說菩薩記；一切諸佛，於一微塵中，普現三世諸佛出世；一切諸佛，於一微塵中，普現三世一切佛剎；一切諸佛，於一微塵中，普現三世諸佛自在神力；一切諸佛，於一微塵中，普現三世一切眾生；一切諸佛，於一微塵中，普現三世一切諸佛佛事。佛子！是為一切諸佛十種無礙解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛，有十種無礙解脫。何等為十？一切諸佛，於一微塵中，悉能普現不可說不可說諸佛出世；一切諸佛，於一微塵中，悉能普現不可說不可說諸佛轉淨法輪；一切諸佛，於一微塵中，教化調伏不可說不可說眾生；一切諸佛，於一微塵中，普現不可說不可說佛剎；一切諸佛，於一微塵中，授不可說不可說菩薩記；一切諸佛，於一微塵中，普現三世諸佛出世；一切諸佛，於一微塵中，普現三世一切佛剎；一切諸佛，於一微塵中，普現三世諸佛自在神力；一切諸佛，於一微塵中，普現三世一切眾生；一切諸佛，於一微塵中，普現三世一切諸佛佛事。佛子！是為一切諸佛十種無礙解脫。」