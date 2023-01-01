大方廣佛華嚴經卷第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

佛不思議法品第二十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第二十八之一

爾時，諸菩薩大會中，有諸菩薩作如是念：「諸佛剎土不可思議，諸佛淨願不可思議，諸佛種姓不可思議，諸佛出世不可思議，諸佛法身不可思議，諸佛音聲不可思議，諸佛智慧不可思議，諸佛神力自在不可思議，諸佛無礙住不可思議，諸佛解脫不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩大會中，有諸菩薩作如是念：「諸佛剎土不可思議，諸佛淨願不可思議，諸佛種姓不可思議，諸佛出世不可思議，諸佛法身不可思議，諸佛音聲不可思議，諸佛智慧不可思議，諸佛神力自在不可思議，諸佛無礙住不可思議，諸佛解脫不可思議。」

爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即與青蓮華菩薩：佛神力、佛智、佛辯、佛功德、佛無畏充滿其身，究竟一切諸佛法界與佛神力境界無障礙行，分別一切如來種性與不可數諸佛方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即與青蓮華菩薩：佛神力、佛智、佛辯、佛功德、佛無畏充滿其身，究竟一切諸佛法界與佛神力境界無障礙行，分別一切如來種性與不可數諸佛方便。

爾時，青蓮華菩薩摩訶薩即入甚深無礙法界一切無礙法修菩薩行，成就普賢菩薩所願，隨順一切佛以大莊嚴而自莊嚴，大悲普觀一切眾生，欲令清淨；於一念中出生如來無量大智，成就如來無盡智門，成就一切諸陀羅尼諸辯光明普照一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，青蓮華菩薩摩訶薩即入甚深無礙法界一切無礙法修菩薩行，成就普賢菩薩所願，隨順一切佛以大莊嚴而自莊嚴，大悲普觀一切眾生，欲令清淨；於一念中出生如來無量大智，成就如來無盡智門，成就一切諸陀羅尼諸辯光明普照一切。

爾時，青蓮華菩薩承佛神力，告蓮華藏菩薩言：「佛子！諸佛有無量無數清淨妙住，諸佛安住無量自在，諸佛於一切事未曾失時，一切諸佛悉皆平等轉淨法輪，諸佛四辯說無窮盡，一切佛法不可思議，一切諸佛清淨音聲無所不至，一切諸佛悉能分別無量法界，一切諸佛光明普照，一切諸佛所說皆入甚深法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，青蓮華菩薩承佛神力，告蓮華藏菩薩言：「佛子！諸佛有無量無數清淨妙住，諸佛安住無量自在，諸佛於一切事未曾失時，一切諸佛悉皆平等轉淨法輪，諸佛四辯說無窮盡，一切佛法不可思議，一切諸佛清淨音聲無所不至，一切諸佛悉能分別無量法界，一切諸佛光明普照，一切諸佛所說皆入甚深法界。

「佛子！一切諸佛有十種法界無量無邊。何等為十？一切諸佛色身清淨無量無邊，超出世間；一切諸佛無礙眼無量無邊，清淨平等覺一切法；一切諸佛無礙耳無量無邊，分別一切眾生音聲；一切諸佛鼻入無量無邊，清淨究竟，一切佛自在到於彼岸；一切諸佛廣長舌相無量無邊，出妙音聲普聞法界；一切諸佛身業無量無邊，隨應眾生現如來身；一切諸佛意業無量無邊，三世無礙，法身清淨不可破壞；一切諸佛無礙解脫法門無量無邊，示現無盡神力自在；一切諸佛於一切世界莊嚴佛剎無量無邊，以應眾生；一切諸佛無量無邊，諸菩薩行及諸勝願自在神力皆悉滿足，悉能覺悟諸佛正法。佛子！是為一切諸佛十種法界無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種法界無量無邊。何等為十？一切諸佛色身清淨無量無邊，超出世間；一切諸佛無礙眼無量無邊，清淨平等覺一切法；一切諸佛無礙耳無量無邊，分別一切眾生音聲；一切諸佛鼻入無量無邊，清淨究竟，一切佛自在到於彼岸；一切諸佛廣長舌相無量無邊，出妙音聲普聞法界；一切諸佛身業無量無邊，隨應眾生現如來身；一切諸佛意業無量無邊，三世無礙，法身清淨不可破壞；一切諸佛無礙解脫法門無量無邊，示現無盡神力自在；一切諸佛於一切世界莊嚴佛剎無量無邊，以應眾生；一切諸佛無量無邊，諸菩薩行及諸勝願自在神力皆悉滿足，悉能覺悟諸佛正法。佛子！是為一切諸佛十種法界無量無邊。

「佛子！一切諸佛於念念中，悉能出生十無盡智。何等為十？於一念中悉現一切世界從兜率天命終；於一念中悉現一切世界菩薩出生；於一念中悉現一切世界菩薩出家；於一念中悉現一切世界，往詣道場菩提樹下成等正覺；於一念中悉現一切世界轉淨法輪；於一念中悉現一切世界，隨應化導一切眾生悉令解脫；於一念中悉於一切世界現莊嚴身，隨應眾生；於一念中悉現一切世界種種莊嚴，無數莊嚴，如來自在一切智藏；於一念中悉現一切世界清淨眾生；於一念中遍一切世界，悉現三世一切諸佛；於一念中為種種諸根精進欲性故，顯現三世諸佛種姓，成等正覺，開導眾生。佛子！是為一切諸佛於一念中生十種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛於念念中，悉能出生十無盡智。何等為十？於一念中悉現一切世界從兜率天命終；於一念中悉現一切世界菩薩出生；於一念中悉現一切世界菩薩出家；於一念中悉現一切世界，往詣道場菩提樹下成等正覺；於一念中悉現一切世界轉淨法輪；於一念中悉現一切世界，隨應化導一切眾生悉令解脫；於一念中悉於一切世界現莊嚴身，隨應眾生；於一念中悉現一切世界種種莊嚴，無數莊嚴，如來自在一切智藏；於一念中悉現一切世界清淨眾生；於一念中遍一切世界，悉現三世一切諸佛；於一念中為種種諸根精進欲性故，顯現三世諸佛種姓，成等正覺，開導眾生。佛子！是為一切諸佛於一念中生十種智。

「佛子！一切諸佛有十種未曾失時。何等為十？一切諸佛成等正覺未曾失時；一切諸佛善根業報未曾失時；一切諸佛授菩薩記未曾失時；一切諸佛隨應眾生示現神力未曾失時；一切諸佛現如來身未曾失時；一切諸佛悉行於捨未曾失時；一切諸佛入城聚落未曾失時；一切諸佛攝取歡喜眾生未曾失時；一切諸佛於難化眾生而放捨之，為調伏故，未曾失時；一切諸佛示現不可思議自在神力未曾失時。佛子！是為一切諸佛十種未曾失時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種未曾失時。何等為十？一切諸佛成等正覺未曾失時；一切諸佛善根業報未曾失時；一切諸佛授菩薩記未曾失時；一切諸佛隨應眾生示現神力未曾失時；一切諸佛現如來身未曾失時；一切諸佛悉行於捨未曾失時；一切諸佛入城聚落未曾失時；一切諸佛攝取歡喜眾生未曾失時；一切諸佛於難化眾生而放捨之，為調伏故，未曾失時；一切諸佛示現不可思議自在神力未曾失時。佛子！是為一切諸佛十種未曾失時。

「佛子！一切諸佛有十種不可譬諭不可思議境界。何等為十？一跏趺坐遍滿十方一切世界；一發言音悉能演說一切佛法；放一光明悉能普照一切世界；一身悉能現一切身；不離本處悉遍示現一切世間；決定一法悉於諸法無所罣礙；於一念中悉能充滿無餘世界；於一念中悉能示現諸佛功德；於一念中悉能示現一切三世佛；教化一切眾生而不捨離諸佛寂滅無二三昧。佛子！是為一切諸佛十種不可譬諭不可思議境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種不可譬諭不可思議境界。何等為十？一跏趺坐遍滿十方一切世界；一發言音悉能演說一切佛法；放一光明悉能普照一切世界；一身悉能現一切身；不離本處悉遍示現一切世間；決定一法悉於諸法無所罣礙；於一念中悉能充滿無餘世界；於一念中悉能示現諸佛功德；於一念中悉能示現一切三世佛；教化一切眾生而不捨離諸佛寂滅無二三昧。佛子！是為一切諸佛十種不可譬諭不可思議境界。

「佛子！一切諸佛有十種出生住持智慧。何等為十？一切諸法無所趣向而能出生清淨願智；一切諸法無身而能出生法身智慧；一切諸法悉無有二而生正覺悟一切法；一切諸法悉無有我、無有眾生，而能出生化眾生智；一切諸法悉無有相，而能出生種種相智；一切世界悉無成敗，而能出生世成敗智；一切諸法無有造者，而能出生業報智慧；一切諸法無可言說，而能出生說法界智；一切諸法無有垢淨，而能出生垢淨智慧；一切諸法無有生滅，而能出生緣起智慧。佛子！是為一切諸佛十種出生住持智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種出生住持智慧。何等為十？一切諸法無所趣向而能出生清淨願智；一切諸法無身而能出生法身智慧；一切諸法悉無有二而生正覺悟一切法；一切諸法悉無有我、無有眾生，而能出生化眾生智；一切諸法悉無有相，而能出生種種相智；一切世界悉無成敗，而能出生世成敗智；一切諸法無有造者，而能出生業報智慧；一切諸法無可言說，而能出生說法界智；一切諸法無有垢淨，而能出生垢淨智慧；一切諸法無有生滅，而能出生緣起智慧。佛子！是為一切諸佛十種出生住持智慧。

「佛子！一切諸佛有十種無量內法。何等為十？一切諸佛內身清淨隨順三世；一切諸佛悉有三輪內法教化眾生；一切諸佛悉有內深智慧陀羅尼分別一切佛法；一切諸佛皆悉內有四辯法輪，於四眾中轉淨法輪；一切諸佛皆悉內有大慈大悲，悉能不捨一切眾生；一切諸佛內常寂定，善觀眾生未曾失時；一切諸佛皆悉內有巧妙善根調伏眾生；一切諸佛皆悉內有一切法界住、無礙住；一切諸佛內一念中，悉能示現三世諸佛出興於世；一切諸佛內有分別一切三世阿僧祇劫即是一日。佛子！是為一切諸佛十種無量內法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種無量內法。何等為十？一切諸佛內身清淨隨順三世；一切諸佛悉有三輪內法教化眾生；一切諸佛悉有內深智慧陀羅尼分別一切佛法；一切諸佛皆悉內有四辯法輪，於四眾中轉淨法輪；一切諸佛皆悉內有大慈大悲，悉能不捨一切眾生；一切諸佛內常寂定，善觀眾生未曾失時；一切諸佛皆悉內有巧妙善根調伏眾生；一切諸佛皆悉內有一切法界住、無礙住；一切諸佛內一念中，悉能示現三世諸佛出興於世；一切諸佛內有分別一切三世阿僧祇劫即是一日。佛子！是為一切諸佛十種無量內法。

「佛子！一切諸佛有十種甚深大法。何等為十？一切諸佛悉能壞散一切諸魔；一切諸佛悉能降伏一切外道；一切諸佛悉能應化一切眾生令其歡喜；一切諸佛悉能往詣一切世界教化眾生；一切諸佛悉分別知甚深法界；一切諸佛以種種身遍諸世界而無異身；一切諸佛一一音聲具四種辯未曾斷絕；一切諸佛眾生見者，皆令歡喜利益不虛；一切諸佛一一毛孔，次第出生一切世界微塵等佛未曾斷絕，一切諸佛於一一微塵中，示現一切世界微塵等佛剎種種莊嚴，常轉法輪教化眾生未曾斷絕，而微塵不大、世界不小，決定了知安住法界；一切諸佛於一切法覺悟癡闇具足十力，廣為一切眾生說如實法除滅癡曀。佛子！是為一切諸佛十種甚深大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種甚深大法。何等為十？一切諸佛悉能壞散一切諸魔；一切諸佛悉能降伏一切外道；一切諸佛悉能應化一切眾生令其歡喜；一切諸佛悉能往詣一切世界教化眾生；一切諸佛悉分別知甚深法界；一切諸佛以種種身遍諸世界而無異身；一切諸佛一一音聲具四種辯未曾斷絕；一切諸佛眾生見者，皆令歡喜利益不虛；一切諸佛一一毛孔，次第出生一切世界微塵等佛未曾斷絕，一切諸佛於一一微塵中，示現一切世界微塵等佛剎種種莊嚴，常轉法輪教化眾生未曾斷絕，而微塵不大、世界不小，決定了知安住法界；一切諸佛於一切法覺悟癡闇具足十力，廣為一切眾生說如實法除滅癡曀。佛子！是為一切諸佛十種甚深大法。

「佛子！一切諸佛有十種功德離惡清淨。何等為十？一切諸佛本來修習一切功德離惡清淨；一切諸佛悉於三世如來家生離惡清淨；一切諸佛於未來際心無所著離惡清淨；一切諸佛不著一切三世諸法離惡清淨；一切諸佛離種種虛妄，以一莊嚴而自莊嚴離惡清淨；一切諸佛功德無盡，安住法界等離惡清淨；一切諸佛色身淨妙無量無邊，普現十方一切世界，教化眾生未曾失時離惡清淨；一切諸佛住四無畏離諸恐怖，於一切天人眾中大師子吼，廣說諸法令眾歡喜離惡清淨；不可說不可說劫中滅度諸佛，若有眾生聞其名者得大果報，如佛現在離惡清淨；一切諸佛遠在不可說不可說世界中住，若有眾生一心正念，彼諸如來即現在前離惡清淨。佛子！是為一切諸佛十種功德離惡清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種功德離惡清淨。何等為十？一切諸佛本來修習一切功德離惡清淨；一切諸佛悉於三世如來家生離惡清淨；一切諸佛於未來際心無所著離惡清淨；一切諸佛不著一切三世諸法離惡清淨；一切諸佛離種種虛妄，以一莊嚴而自莊嚴離惡清淨；一切諸佛功德無盡，安住法界等離惡清淨；一切諸佛色身淨妙無量無邊，普現十方一切世界，教化眾生未曾失時離惡清淨；一切諸佛住四無畏離諸恐怖，於一切天人眾中大師子吼，廣說諸法令眾歡喜離惡清淨；不可說不可說劫中滅度諸佛，若有眾生聞其名者得大果報，如佛現在離惡清淨；一切諸佛遠在不可說不可說世界中住，若有眾生一心正念，彼諸如來即現在前離惡清淨。佛子！是為一切諸佛十種功德離惡清淨。

「佛子！一切諸佛有十種究竟清淨。何等為十？一切諸佛諸願究竟清淨，一切諸佛梵行禁戒究竟清淨，一切諸佛悉得捨離優婆提究竟清淨，一切諸佛佛剎究竟清淨，一切諸佛眷屬究竟清淨，一切諸佛種姓究竟清淨，一切諸佛色身相好究竟清淨，一切諸佛法身究竟清淨，一切諸佛無礙一切智身究竟清淨，一切諸佛解脫所作已作、永度彼岸究竟清淨。佛子！是為一切諸佛十種究竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種究竟清淨。何等為十？一切諸佛諸願究竟清淨，一切諸佛梵行禁戒究竟清淨，一切諸佛悉得捨離優婆提究竟清淨，一切諸佛佛剎究竟清淨，一切諸佛眷屬究竟清淨，一切諸佛種姓究竟清淨，一切諸佛色身相好究竟清淨，一切諸佛法身究竟清淨，一切諸佛無礙一切智身究竟清淨，一切諸佛解脫所作已作、永度彼岸究竟清淨。佛子！是為一切諸佛十種究竟清淨。

「佛子！一切諸佛於一切世界、一切時有十種佛事。何等為十？一切諸佛若有眾生正憶念者，即現在前；一切諸佛常為眾生說摩訶衍；一切諸佛常能長養一切眾生無量善根；一切諸佛若有眾生始離生死，入正法位，悉分別知；一切諸佛不捨眾生教化時會；一切諸佛常遊一切世界無有障礙；一切諸佛大悲常不捨離一切眾生；一切諸佛所變化身常不斷絕；一切諸佛自在神力未曾斷絕；一切諸佛普常安住清淨法界，悉為眾生而廣演說。佛子！是為一切諸佛於一切世界、一切時有十種佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛於一切世界、一切時有十種佛事。何等為十？一切諸佛若有眾生正憶念者，即現在前；一切諸佛常為眾生說摩訶衍；一切諸佛常能長養一切眾生無量善根；一切諸佛若有眾生始離生死，入正法位，悉分別知；一切諸佛不捨眾生教化時會；一切諸佛常遊一切世界無有障礙；一切諸佛大悲常不捨離一切眾生；一切諸佛所變化身常不斷絕；一切諸佛自在神力未曾斷絕；一切諸佛普常安住清淨法界，悉為眾生而廣演說。佛子！是為一切諸佛於一切世界、一切時有十種佛事。

「佛子！一切諸佛有十種無盡方便智慧大海。何等為十？一切諸佛法身無盡智慧大海；一切諸佛功德無盡智慧大海；一切諸佛佛眼境界無盡智慧大海；一切諸佛不可思議善根無盡智慧大海；一切諸佛行一切法無盡智慧大海；一切諸佛雨甘露法無盡智慧大海；一切諸佛讚歎諸佛功德無盡智慧大海；一切諸佛本願諸行無盡智慧大海；一切諸佛盡未來際，為一切眾生常作佛事，未曾休息，無有窮盡智慧大海；一切諸佛知眾生心心所行無盡智慧大海；一切諸佛出生一切智功德無盡智慧大海。佛子！是為一切諸佛十種無盡方便智慧大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種無盡方便智慧大海。何等為十？一切諸佛法身無盡智慧大海；一切諸佛功德無盡智慧大海；一切諸佛佛眼境界無盡智慧大海；一切諸佛不可思議善根無盡智慧大海；一切諸佛行一切法無盡智慧大海；一切諸佛雨甘露法無盡智慧大海；一切諸佛讚歎諸佛功德無盡智慧大海；一切諸佛本願諸行無盡智慧大海；一切諸佛盡未來際，為一切眾生常作佛事，未曾休息，無有窮盡智慧大海；一切諸佛知眾生心心所行無盡智慧大海；一切諸佛出生一切智功德無盡智慧大海。佛子！是為一切諸佛十種無盡方便智慧大海。

「佛子！一切諸佛有十種常法。何等為十？一切諸佛常行一切諸波羅蜜，一切諸佛於一切法常離愚癡，一切諸佛常具大悲，一切諸佛常具無量十力，一切諸佛常轉無上法輪，一切諸佛常度一切眾生，一切諸佛常為眾生成等正覺，一切諸佛常應化度一切眾生，一切諸佛常行正念不二之法，一切諸佛常化眾生已、示現涅槃諸佛境界無有邊際。佛子！是為一切諸佛十種常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種常法。何等為十？一切諸佛常行一切諸波羅蜜，一切諸佛於一切法常離愚癡，一切諸佛常具大悲，一切諸佛常具無量十力，一切諸佛常轉無上法輪，一切諸佛常度一切眾生，一切諸佛常為眾生成等正覺，一切諸佛常應化度一切眾生，一切諸佛常行正念不二之法，一切諸佛常化眾生已、示現涅槃諸佛境界無有邊際。佛子！是為一切諸佛十種常法。

「佛子！一切諸佛有十種無量說佛法門。何等為十？一切諸佛悉說無量眾生界門；一切諸佛悉說無量眾生種種行門；一切諸佛悉說眾生無量諸業報門；一切諸佛悉說無量方便度眾生門；一切諸佛悉有無量淨眾生行門；一切諸佛悉有無量教化一切菩薩安立菩薩行門；一切諸佛悉說無量菩薩勝妙願門；一切諸佛悉說無量世界諸成敗門；一切諸佛悉說無量清淨佛剎，一切菩薩正希望門；一切諸佛悉說無量一切世界，去、來、現在諸佛，無量劫中次第出世，善分別此佛智慧門。佛子！是為一切諸佛十種無量說佛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種無量說佛法門。何等為十？一切諸佛悉說無量眾生界門；一切諸佛悉說無量眾生種種行門；一切諸佛悉說眾生無量諸業報門；一切諸佛悉說無量方便度眾生門；一切諸佛悉有無量淨眾生行門；一切諸佛悉有無量教化一切菩薩安立菩薩行門；一切諸佛悉說無量菩薩勝妙願門；一切諸佛悉說無量世界諸成敗門；一切諸佛悉說無量清淨佛剎，一切菩薩正希望門；一切諸佛悉說無量一切世界，去、來、現在諸佛，無量劫中次第出世，善分別此佛智慧門。佛子！是為一切諸佛十種無量說佛法門。

「佛子！一切諸佛有十種法，常為眾生而作佛事。何等為十？一切諸佛色身，常為眾生而作佛事；一切諸佛音聲，常為眾生而作佛事；一切諸佛受施，常為眾生而作佛事；一切諸佛不受施，常為眾生而作佛事；一切諸佛常以地、水、火、風而作佛事；一切諸佛神力住持境界，常為眾生而作佛事；一切諸佛常以名號，為諸眾生而作佛事；一切諸佛常以佛剎境界，普為眾生而作佛事；一切諸佛常以清淨佛剎，為諸眾生而作佛事；一切諸佛常以默然，為諸眾生而作佛事。佛子！是為一切諸佛十種法，常為眾生而作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種法，常為眾生而作佛事。何等為十？一切諸佛色身，常為眾生而作佛事；一切諸佛音聲，常為眾生而作佛事；一切諸佛受施，常為眾生而作佛事；一切諸佛不受施，常為眾生而作佛事；一切諸佛常以地、水、火、風而作佛事；一切諸佛神力住持境界，常為眾生而作佛事；一切諸佛常以名號，為諸眾生而作佛事；一切諸佛常以佛剎境界，普為眾生而作佛事；一切諸佛常以清淨佛剎，為諸眾生而作佛事；一切諸佛常以默然，為諸眾生而作佛事。佛子！是為一切諸佛十種法，常為眾生而作佛事。

「佛子！一切諸佛有十種堅固士法。何等為十？一切諸佛諸願堅固不可沮壞，如說修行言行相應；一切諸佛盡未來際劫修菩薩行，功德莊嚴未曾恐怖；一切諸佛為化一切眾生故，悉詣不可說不可說世界，而於一切世界教化眾生無有留難；一切諸佛於信不信眾生大悲等觀而無有異；一切諸佛從初發心乃至正覺，於其中間未曾退失菩提之心；一切諸佛修諸功德，皆悉迴向一切種智，不求世行；一切諸佛於諸佛所，隨順修學身、口、意業，永離聲聞、緣覺之心，一向專求無上菩提，所修功德皆悉迴向一切種智，求無上道成等正覺；一切諸佛平等普照無量無邊諸佛正法，淨菩薩心究竟具足一切種智；一切諸佛悉能捨離一切世樂，不樂世間所可願樂，不著世間，令一切眾生悉滅諸苦，逮得寂滅平等快樂；一切諸佛為一切眾生故，受無量苦，皆欲建立諸佛種性，悉令眾生樂求菩提，超出生死，得十力地。佛子！是為一切諸佛十種堅固士法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種堅固士法。何等為十？一切諸佛諸願堅固不可沮壞，如說修行言行相應；一切諸佛盡未來際劫修菩薩行，功德莊嚴未曾恐怖；一切諸佛為化一切眾生故，悉詣不可說不可說世界，而於一切世界教化眾生無有留難；一切諸佛於信不信眾生大悲等觀而無有異；一切諸佛從初發心乃至正覺，於其中間未曾退失菩提之心；一切諸佛修諸功德，皆悉迴向一切種智，不求世行；一切諸佛於諸佛所，隨順修學身、口、意業，永離聲聞、緣覺之心，一向專求無上菩提，所修功德皆悉迴向一切種智，求無上道成等正覺；一切諸佛平等普照無量無邊諸佛正法，淨菩薩心究竟具足一切種智；一切諸佛悉能捨離一切世樂，不樂世間所可願樂，不著世間，令一切眾生悉滅諸苦，逮得寂滅平等快樂；一切諸佛為一切眾生故，受無量苦，皆欲建立諸佛種性，悉令眾生樂求菩提，超出生死，得十力地。佛子！是為一切諸佛十種堅固士法。

「佛子！一切諸佛有十種佛無障礙住。何等為十？一切諸佛悉能遍遊一切世界無障礙住；一切諸佛悉能安住一切世界無障礙住；一切諸佛於一切世界行、住、坐、臥無障礙住；一切諸佛於一切世界說法無障礙住；一切諸佛於一切世界皆悉安住兜率陀天無障礙住；一切諸佛於三世法界無障礙住；一切諸佛眷屬充滿一切法界而為說法無障礙住；一切諸佛於一念中，悉知一切眾生心心所行，以三輪教化而調伏之無障礙住；一切諸佛能以一身悉住一切諸佛不可思議法門無障礙住；一切諸佛悉分別知一切眾生無障礙住；一切諸佛悉能分別一切如來無障礙住。佛子！是為一切諸佛十種無障礙住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種佛無障礙住。何等為十？一切諸佛悉能遍遊一切世界無障礙住；一切諸佛悉能安住一切世界無障礙住；一切諸佛於一切世界行、住、坐、臥無障礙住；一切諸佛於一切世界說法無障礙住；一切諸佛於一切世界皆悉安住兜率陀天無障礙住；一切諸佛於三世法界無障礙住；一切諸佛眷屬充滿一切法界而為說法無障礙住；一切諸佛於一念中，悉知一切眾生心心所行，以三輪教化而調伏之無障礙住；一切諸佛能以一身悉住一切諸佛不可思議法門無障礙住；一切諸佛悉分別知一切眾生無障礙住；一切諸佛悉能分別一切如來無障礙住。佛子！是為一切諸佛十種無障礙住。

「佛子！一切諸佛有十種最勝無上莊嚴。何等為十？一切諸佛悉有色身相好最勝無上莊嚴，是為一切諸佛最勝無上色身莊嚴。一切諸佛悉有八種微妙音聲，一一音聲悉有五百妙音眷屬，不可稱數百千音聲以為莊嚴，無量無邊妙音聲技皆悉清淨，普能演說一切諸佛正法義味，悉離恐怖，安住無畏大師子吼，悉令一切法界、一切眾生，聞其音聲隨其本行種種善根，皆令開解，是為一切諸佛最勝無上口業莊嚴。一切諸佛悉有十力莊嚴意業，開敷諸佛大三昧華，十八不共莊嚴境界無所罣礙，住法界地悉得諸佛法之原底，無餘法界皆悉莊嚴，於一念中悉分別知三世一切法界、一切眾生心心所行而無有餘，是為一切諸佛最勝無上意業莊嚴。一切諸佛悉有最勝無上光明莊嚴，皆悉普放大光明藏，一一光明悉有無數妙光明網以為眷屬，普照十方諸佛世界，除滅一切世間闇冥，現佛出世作不退轉最勝佛事，出生無量清淨法身，是為一切諸佛最勝無上光明莊嚴。一切諸佛若微笑時，悉於口中放不可數阿僧祇億那由他光，各有種種無量不可思議色，普照十方一切世界，悉授無量無數阿僧祇眾生阿耨多羅三藐三菩提記，是為一切諸佛最勝無上普照一切離癡示現莊嚴。一切諸佛悉有無量法身，離礙清淨法界無量無邊，遠離世間，不染世間，不著世間，解世真實，行出世法，斷語言道，攝無言際，離陰、界、入，是為一切諸佛最勝無上法身莊嚴。一切諸佛悉有無量常妙光明，普照十方一切世界，不可說不可說諸雜妙色而莊嚴之，普照世間無所障礙，出生一切光明之藏，是為一切諸佛最勝無上常光莊嚴。一切諸佛悉有無量妙色，悅樂妙色，清淨妙色，隨應一切眾生妙色，映蔽三界光明妙色，究竟彼岸無上妙色，是為一切諸佛最勝無上無量妙色莊嚴。一切諸佛自然清淨，三世佛寶聖家中生，離一切惡，修行一切清淨勝法，出生一切智，如來種姓清淨無礙，是為一切諸佛最勝無上清淨種姓莊嚴。一切諸佛大慈諸力莊嚴，其身自然清淨，遠離一切不善覺觀，身行永息，觀者無厭，心淨解脫，大悲具足，一切眾生第一福田無上受者，哀愍眾生普令安立一切種智，出生無量功德寶藏，一切眾生長養善根智慧功德之藏，是為一切諸佛最勝無上大慈大悲究竟功德寶藏清淨莊嚴。佛子！是為一切諸佛最勝無上十種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種最勝無上莊嚴。何等為十？一切諸佛悉有色身相好最勝無上莊嚴，是為一切諸佛最勝無上色身莊嚴。一切諸佛悉有八種微妙音聲，一一音聲悉有五百妙音眷屬，不可稱數百千音聲以為莊嚴，無量無邊妙音聲技皆悉清淨，普能演說一切諸佛正法義味，悉離恐怖，安住無畏大師子吼，悉令一切法界、一切眾生，聞其音聲隨其本行種種善根，皆令開解，是為一切諸佛最勝無上口業莊嚴。一切諸佛悉有十力莊嚴意業，開敷諸佛大三昧華，十八不共莊嚴境界無所罣礙，住法界地悉得諸佛法之原底，無餘法界皆悉莊嚴，於一念中悉分別知三世一切法界、一切眾生心心所行而無有餘，是為一切諸佛最勝無上意業莊嚴。一切諸佛悉有最勝無上光明莊嚴，皆悉普放大光明藏，一一光明悉有無數妙光明網以為眷屬，普照十方諸佛世界，除滅一切世間闇冥，現佛出世作不退轉最勝佛事，出生無量清淨法身，是為一切諸佛最勝無上光明莊嚴。一切諸佛若微笑時，悉於口中放不可數阿僧祇億那由他光，各有種種無量不可思議色，普照十方一切世界，悉授無量無數阿僧祇眾生阿耨多羅三藐三菩提記，是為一切諸佛最勝無上普照一切離癡示現莊嚴。一切諸佛悉有無量法身，離礙清淨法界無量無邊，遠離世間，不染世間，不著世間，解世真實，行出世法，斷語言道，攝無言際，離陰、界、入，是為一切諸佛最勝無上法身莊嚴。一切諸佛悉有無量常妙光明，普照十方一切世界，不可說不可說諸雜妙色而莊嚴之，普照世間無所障礙，出生一切光明之藏，是為一切諸佛最勝無上常光莊嚴。一切諸佛悉有無量妙色，悅樂妙色，清淨妙色，隨應一切眾生妙色，映蔽三界光明妙色，究竟彼岸無上妙色，是為一切諸佛最勝無上無量妙色莊嚴。一切諸佛自然清淨，三世佛寶聖家中生，離一切惡，修行一切清淨勝法，出生一切智，如來種姓清淨無礙，是為一切諸佛最勝無上清淨種姓莊嚴。一切諸佛大慈諸力莊嚴，其身自然清淨，遠離一切不善覺觀，身行永息，觀者無厭，心淨解脫，大悲具足，一切眾生第一福田無上受者，哀愍眾生普令安立一切種智，出生無量功德寶藏，一切眾生長養善根智慧功德之藏，是為一切諸佛最勝無上大慈大悲究竟功德寶藏清淨莊嚴。佛子！是為一切諸佛最勝無上十種莊嚴。

「佛子！一切諸佛有十種自在正法。何等為十？一切諸佛於一切法隨意自在句身、味身，辯無窮盡，說一切法而無障礙，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛隨應眾生，化不失時，隨其所願而為說法，未曾失時，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛悉能六種震動，十方世界未曾惱亂，於一眾生虛空等世界，無量阿僧祇種種莊嚴，或舉、或下、或合、或散於一一世界一一處所眾生，亦不惱亂眾生之心，亦不令其生疑惑想，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛能以智慧受持一切世界種種莊嚴，於一念中示現一切世界種種莊嚴，不可數不可數阿僧祇劫，歎莊嚴具而無窮盡，永離一切世界染污，莊嚴世間一切佛剎，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛若見一眾生應受化者，於不可數不可數阿僧祇劫結跏趺坐，身不疲厭，專念彼人未曾廢忘而不失時，為一眾生住持壽命，盡未來際劫結跏趺坐，身無疲厭，念彼眾生未曾廢忘，如一眾生，一切眾生亦復如是，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛悉遍往詣一切世界諸如來所而無障礙，一一方面各有法界等世界海，一一方無量世界網法界等一切世界海，於一念中悉能周遍轉妙法輪而無障礙，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛調伏教化一切眾生故，於念念中成等正覺，非不先覺諸佛正法，亦不住學地而成正覺，於諸佛法得無罣礙，不捨自在神力，無量智慧境界教化眾生，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛能以眼入作耳入佛事，能以耳入作鼻入佛事，能以鼻入作舌入佛事，能以舌入作身入佛事，能以身入作意入佛事，能以意入於一切世界種種境界，世間境界，出世間境界，於一一境界能作佛事，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛於一毛孔悉能安置一切眾生，一一眾生其身悉與不可說不可說諸佛剎等，於彼眾生而不迫迮，一一眾生悉壽無量阿僧祇劫，普能遊行無量世界，於諸世界見佛興世轉淨法輪，宣暢演說無數法門，廣說過去不可數法，未來、現在不可數法，一切眾生行四威儀而不迫迮，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛於一念中現蓮華寶藏師子之座，如來淨身與法界等，處彼寶座成等正覺，示現如來自在神力，如一念中示現一如來成等正覺，於一念中示現一切世界微塵數如來成等正覺亦復如是。如一念中，於一切念中亦復如是。如蓮華寶藏師子之座示成正覺，如是一切不可說不可說法界等清淨佛剎不可思議種種莊嚴世界，種種境界，不可說佛剎，或有同相、或有異相，不可說阿僧祇劫說不能盡，無量諸佛種種念、種種時不可思議，於一念中，一切諸佛以少方便示現一切眾生亦復如是。佛子！是為一切諸佛十種自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種自在正法。何等為十？一切諸佛於一切法隨意自在句身、味身，辯無窮盡，說一切法而無障礙，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛隨應眾生，化不失時，隨其所願而為說法，未曾失時，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛悉能六種震動，十方世界未曾惱亂，於一眾生虛空等世界，無量阿僧祇種種莊嚴，或舉、或下、或合、或散於一一世界一一處所眾生，亦不惱亂眾生之心，亦不令其生疑惑想，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛能以智慧受持一切世界種種莊嚴，於一念中示現一切世界種種莊嚴，不可數不可數阿僧祇劫，歎莊嚴具而無窮盡，永離一切世界染污，莊嚴世間一切佛剎，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛若見一眾生應受化者，於不可數不可數阿僧祇劫結跏趺坐，身不疲厭，專念彼人未曾廢忘而不失時，為一眾生住持壽命，盡未來際劫結跏趺坐，身無疲厭，念彼眾生未曾廢忘，如一眾生，一切眾生亦復如是，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛悉遍往詣一切世界諸如來所而無障礙，一一方面各有法界等世界海，一一方無量世界網法界等一切世界海，於一念中悉能周遍轉妙法輪而無障礙，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛調伏教化一切眾生故，於念念中成等正覺，非不先覺諸佛正法，亦不住學地而成正覺，於諸佛法得無罣礙，不捨自在神力，無量智慧境界教化眾生，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛能以眼入作耳入佛事，能以耳入作鼻入佛事，能以鼻入作舌入佛事，能以舌入作身入佛事，能以身入作意入佛事，能以意入於一切世界種種境界，世間境界，出世間境界，於一一境界能作佛事，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛於一毛孔悉能安置一切眾生，一一眾生其身悉與不可說不可說諸佛剎等，於彼眾生而不迫迮，一一眾生悉壽無量阿僧祇劫，普能遊行無量世界，於諸世界見佛興世轉淨法輪，宣暢演說無數法門，廣說過去不可數法，未來、現在不可數法，一切眾生行四威儀而不迫迮，是為一切諸佛自在正法；一切諸佛於一念中現蓮華寶藏師子之座，如來淨身與法界等，處彼寶座成等正覺，示現如來自在神力，如一念中示現一如來成等正覺，於一念中示現一切世界微塵數如來成等正覺亦復如是。如一念中，於一切念中亦復如是。如蓮華寶藏師子之座示成正覺，如是一切不可說不可說法界等清淨佛剎不可思議種種莊嚴世界，種種境界，不可說佛剎，或有同相、或有異相，不可說阿僧祇劫說不能盡，無量諸佛種種念、種種時不可思議，於一念中，一切諸佛以少方便示現一切眾生亦復如是。佛子！是為一切諸佛十種自

在正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在正法。

「佛子！一切諸佛具足十種不思議法已成等正覺。何等為十？一切諸佛一一妙相百福悉具成等正覺，一切諸佛具足一切佛法成等正覺，一切諸佛具諸善根成等正覺，一切諸佛具足修習諸功德行成等正覺，一切諸佛善知眾生諸根熟已成等正覺，一切諸佛具足成就無壞勝法成等正覺，一切諸佛具足嚴淨佛剎成等正覺，一切諸佛具足一切種智成等正覺，一切諸佛色身相好滿足見者不虛成等正覺，一切諸佛悉具諸佛平等正法成等正覺；一切諸佛悉具一切諸佛事已，然後入於無餘涅槃。佛子！是為一切諸佛滿足十種不思議法成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛具足十種不思議法已成等正覺。何等為十？一切諸佛一一妙相百福悉具成等正覺，一切諸佛具足一切佛法成等正覺，一切諸佛具諸善根成等正覺，一切諸佛具足修習諸功德行成等正覺，一切諸佛善知眾生諸根熟已成等正覺，一切諸佛具足成就無壞勝法成等正覺，一切諸佛具足嚴淨佛剎成等正覺，一切諸佛具足一切種智成等正覺，一切諸佛色身相好滿足見者不虛成等正覺，一切諸佛悉具諸佛平等正法成等正覺；一切諸佛悉具一切諸佛事已，然後入於無餘涅槃。佛子！是為一切諸佛滿足十種不思議法成等正覺。

「佛子！一切諸佛有十種巧妙方便。何等為十？一切諸佛悉知諸法無有究竟，而究竟說諸佛善根，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛了一切法悉無所見，各不相知、無縛無脫、無取無集、無具足、無自在、無究竟，而一切佛於彼法中實知無異，離眾垢污，於一切法悉得自在，於無取法中不壞實際，善究竟學，大自在地，見一切法界，覺悟一切智，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛離諸相際，不住一切相，而分別知一切諸相，亦不亂自性，一切諸性無有自性，而能示現阿僧祇清淨色身種種嚴淨佛剎妙相，佛一切智具足，智身明淨，智燈除滅癡闇，普能示現一切眾生，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛知眾生際，非過去，非未來，非現在法界，亦非去、來、現在，如如實性，捨離虛妄，而能演說三世諸佛見一切佛平等境界，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛身、口、意業無所造作，究竟無住，離諸數法，到於彼岸，而出生無量功德寶藏，分別演說世間、出世間法，具足成就無礙智慧，示現無量自在神力，度脫一切法界等眾生，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛悉知一切法無知無見、非一非異、非相非無相、非莊嚴非不莊嚴，一切諸法皆無自性、不生不滅，而於所有無所有法中，亦不壞世間法相，一切智人見人示現勝妙智慧，自在廣說一切諸法，而於如如亦不永滅，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛能於一時皆悉分別知一切時，不捨離生平等正法，一切時中皆所不攝，非晝非夜、非半月非一月、非一歲非百歲、非劫成非劫敗、非時不離時，而於無量時轉淨法輪，或須臾時、或於晝初中後時、或於夜初中後時、或於七日、一月、一歲、百歲，乃至不可思議阿僧祇劫時，乃至盡未來際劫、於一切時轉淨法輪未曾暫息，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛知一切法界非時不離時，一切諸佛具足成就無量無畏，具足成就不可數辯、不可量辯、不可盡辯、不可壞辯、無邊辯、不共辯、無窮盡辯、真實辯，方便分別演說一切句身味身辯、一切法辯，隨性、隨根、隨行廣說諸法不可說不可說億那由他修多羅，彼諸一一修多羅，初中後善，究竟善說，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛正覺法界，無名、無性、無三世名、無眾生名、無法名、無非法名、無功德名、無非功德名、無菩薩名、無佛名、無數名、無非數名、無生名、無滅名、非有名、非無名、非一名、非種種名，一切諸法自性無言，無方無處，捨離音聲，言語道斷，究竟彼岸，離虛妄境界修無形法，除滅一切覺觀虛妄，不著一切世間語言而能出生一切諸法句身、味身，是為一切諸佛巧妙方便；一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有十種巧妙方便。何等為十？一切諸佛悉知諸法無有究竟，而究竟說諸佛善根，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛了一切法悉無所見，各不相知、無縛無脫、無取無集、無具足、無自在、無究竟，而一切佛於彼法中實知無異，離眾垢污，於一切法悉得自在，於無取法中不壞實際，善究竟學，大自在地，見一切法界，覺悟一切智，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛離諸相際，不住一切相，而分別知一切諸相，亦不亂自性，一切諸性無有自性，而能示現阿僧祇清淨色身種種嚴淨佛剎妙相，佛一切智具足，智身明淨，智燈除滅癡闇，普能示現一切眾生，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛知眾生際，非過去，非未來，非現在法界，亦非去、來、現在，如如實性，捨離虛妄，而能演說三世諸佛見一切佛平等境界，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛身、口、意業無所造作，究竟無住，離諸數法，到於彼岸，而出生無量功德寶藏，分別演說世間、出世間法，具足成就無礙智慧，示現無量自在神力，度脫一切法界等眾生，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛悉知一切法無知無見、非一非異、非相非無相、非莊嚴非不莊嚴，一切諸法皆無自性、不生不滅，而於所有無所有法中，亦不壞世間法相，一切智人見人示現勝妙智慧，自在廣說一切諸法，而於如如亦不永滅，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛能於一時皆悉分別知一切時，不捨離生平等正法，一切時中皆所不攝，非晝非夜、非半月非一月、非一歲非百歲、非劫成非劫敗、非時不離時，而於無量時轉淨法輪，或須臾時、或於晝初中後時、或於夜初中後時、或於七日、一月、一歲、百歲，乃至不可思議阿僧祇劫時，乃至盡未來際劫、於一切時轉淨法輪未曾暫息，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛知一切法界非時不離時，一切諸佛具足成就無量無畏，具足成就不可數辯、不可量辯、不可盡辯、不可壞辯、無邊辯、不共辯、無窮盡辯、真實辯，方便分別演說一切句身味身辯、一切法辯，隨性、隨根、隨行廣說諸法不可說不可說億那由他修多羅，彼諸一一修多羅，初中後善，究竟善說，是為一切諸佛巧妙方便；一切諸佛正覺法界，無名、無性、無三世名、無眾生名、無法名、無非法名、無功德名、無非功德名、無菩薩名、無佛名、無數名、無非數名、無生名、無滅名、非有名、非無名、非一名、非種種名，一切諸法自性無言，無方無處，捨離音聲，言語道斷，究竟彼岸，離虛妄境界修無形法，除滅一切覺觀虛妄，不著一切世間語言而能出生一切諸法句身、味身，是為一切諸佛巧妙方便；一切

諸佛知一切法不生，無有受者，知色不生，受、想、行、識不生，一切諸法皆悉寂滅，無入無界法界，無所有而亦不壞一切法相，一切諸法無有起者，悉如虛空，一切法寂滅無有業報、無所學、無成就、無數、無非數、非有、非無、非生、非滅、非垢、非淨、無來、無去、亦無有住、無眾生、非無眾生、亦無教化、無命、非無命、無因緣、非無因緣、無緣起、非無緣起，而善分別正定、邪定、不定眾生，成就十力，四無所畏，一切種智，於大眾中大師子吼如來境界，是為一切諸佛巧妙方便。佛子！是為一切諸佛十種巧妙方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛知一切法不生，無有受者，知色不生，受、想、行、識不生，一切諸法皆悉寂滅，無入無界法界，無所有而亦不壞一切法相，一切諸法無有起者，悉如虛空，一切法寂滅無有業報、無所學、無成就、無數、無非數、非有、非無、非生、非滅、非垢、非淨、無來、無去、亦無有住、無眾生、非無眾生、亦無教化、無命、非無命、無因緣、非無因緣、無緣起、非無緣起，而善分別正定、邪定、不定眾生，成就十力，四無所畏，一切種智，於大眾中大師子吼如來境界，是為一切諸佛巧妙方便。佛子！是為一切諸佛十種巧妙方便。