大方廣佛華嚴經
東晉 佛馱跋陀羅譯60卷CBETA T0278大于一万字 83 h
向佛经 GPT 提问
第 29 卷
大方廣佛華嚴經卷第二十九
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東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
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心王菩薩問阿僧祇品第二十五
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爾時，心王菩薩白佛言：「世尊！所謂：阿僧祇、不可量、無分齊、無周遍、不可數、不可稱量、不可思議、不可說、不可說不可說。世尊！云何阿僧祇乃至不可說不可說耶？」佛告心王菩薩言：「善哉！善哉！善男子！饒益眾生故，乃能問此如來、應供、等正覺，佛智境界甚深之義。善男子！汝今諦聽，我當說之。」
爾時，心王菩薩白佛言：「世尊！所謂：阿僧祇、不可量、無分齊、無周遍、不可數、不可稱量、不可思議、不可說、不可說不可說。世尊！云何阿僧祇乃至不可說不可說耶？」佛告心王菩薩言：「善哉！善哉！善男子！饒益眾生故，乃能問此如來、應供、等正覺，佛智境界甚深之義。善男子！汝今諦聽，我當說之。」
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爾時，心王菩薩白佛言：「世尊！唯然善聽。」
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佛告心王菩薩言：「百千百千名一拘梨；拘梨拘梨名一不變；不變不變名一那由他；那由他那由他名一鞞婆邏；鞞婆邏鞞婆邏名一作；作作名一來；來來名一勝；勝勝名一復次；復次復次名一阿婆邏；阿婆邏阿婆邏名一得勝；得勝得勝名一分界；分界分界名一充滿；充滿充滿名一量；量量名一解；解解名一此解；此解此解名一離欲；離欲離欲名一捨；捨捨名一聚；聚聚名一通；通通名一頻申；頻申頻申名一網；網網名一眾流；眾流眾流名一出；出出名一分；分分名一分別；分別分別名一稱；稱稱名一持；持持名一不顛倒；不顛倒不顛倒名一不幡；不幡不幡名一正；正正名一慧；慧慧名一第一；第一第一名一覺；覺覺名一毘遮妬；毘遮妬毘遮妬名一極高；極高極高名一妙；妙妙名一邏婆；邏婆邏婆名一訶梨婆；訶梨婆訶梨婆名一解脫；解脫解脫名一黃；黃黃名一訶梨那；訶梨那訶梨那名一因；因因名一賢覺；賢覺賢覺名一明相；明相明相名一摩樓陀；摩樓陀摩樓陀名一忍；忍忍名一枝；枝枝名一摩樓摩；摩樓摩摩樓摩名一等；等等名一離疑；離疑離疑名一種；種種名一不放逸；不放逸不放逸名一摩多羅；摩多羅摩多羅名一動；動動名一到；到到名一說；說說名一白；白白名一了別；了別了別名一究竟；究竟究竟名一清涼；清涼清涼名一阿羅；阿羅阿羅名一潮；潮潮名一油；油油名一祇邏；祇邏祇邏名一味；味味名一泥邏；泥邏泥邏名一戲；戲戲名一斯羅；斯羅斯羅名一聚沫；聚沫聚沫名一彌羅；彌羅彌羅名一堅固；堅固堅固名一風；風風名一滿；滿滿名一不可稱量；不可稱量不可稱量名一根；根根名一微細；微細微細名一蓮華；蓮華蓮華名一摩伽婆；摩伽婆摩伽婆名一不可度；不可度不可度名一醯樓；醯樓醯樓名一語；語語名一劫；劫劫名一婆婆；婆婆婆婆名一間；間間名一無間；無間無間名一離垢；離垢離垢名一實勝；實勝實勝名一彌羅覆；彌羅覆彌羅覆名一遮摩羅；遮摩羅遮摩羅名一法；法法名一波羅摩馱；波羅摩馱波羅摩馱名一決定；決定決定名一流轉；流轉流轉名一廣說；廣說廣說名一無盡；無盡無盡名一等真實；等真實等真實名一無我；無我無我名一阿槃陀；阿槃陀阿槃陀名一青蓮華；青蓮華青蓮華名一數；數數名一趣；趣趣名一受；受受名一阿僧祇；阿僧祇阿僧祇名一阿僧祇轉；阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量；無量無量名一無量轉；無量轉無量轉名一無分齊；無分齊無分齊名一無分齊轉；無分齊轉無分齊轉名一無周遍；無周遍無周遍名一無周遍轉；無周遍轉無周遍轉名一無數；無數無數名一無數轉；無數轉無數轉名一不
佛告心王菩薩言：「百千百千名一拘梨；拘梨拘梨名一不變；不變不變名一那由他；那由他那由他名一鞞婆邏；鞞婆邏鞞婆邏名一作；作作名一來；來來名一勝；勝勝名一復次；復次復次名一阿婆邏；阿婆邏阿婆邏名一得勝；得勝得勝名一分界；分界分界名一充滿；充滿充滿名一量；量量名一解；解解名一此解；此解此解名一離欲；離欲離欲名一捨；捨捨名一聚；聚聚名一通；通通名一頻申；頻申頻申名一網；網網名一眾流；眾流眾流名一出；出出名一分；分分名一分別；分別分別名一稱；稱稱名一持；持持名一不顛倒；不顛倒不顛倒名一不幡；不幡不幡名一正；正正名一慧；慧慧名一第一；第一第一名一覺；覺覺名一毘遮妬；毘遮妬毘遮妬名一極高；極高極高名一妙；妙妙名一邏婆；邏婆邏婆名一訶梨婆；訶梨婆訶梨婆名一解脫；解脫解脫名一黃；黃黃名一訶梨那；訶梨那訶梨那名一因；因因名一賢覺；賢覺賢覺名一明相；明相明相名一摩樓陀；摩樓陀摩樓陀名一忍；忍忍名一枝；枝枝名一摩樓摩；摩樓摩摩樓摩名一等；等等名一離疑；離疑離疑名一種；種種名一不放逸；不放逸不放逸名一摩多羅；摩多羅摩多羅名一動；動動名一到；到到名一說；說說名一白；白白名一了別；了別了別名一究竟；究竟究竟名一清涼；清涼清涼名一阿羅；阿羅阿羅名一潮；潮潮名一油；油油名一祇邏；祇邏祇邏名一味；味味名一泥邏；泥邏泥邏名一戲；戲戲名一斯羅；斯羅斯羅名一聚沫；聚沫聚沫名一彌羅；彌羅彌羅名一堅固；堅固堅固名一風；風風名一滿；滿滿名一不可稱量；不可稱量不可稱量名一根；根根名一微細；微細微細名一蓮華；蓮華蓮華名一摩伽婆；摩伽婆摩伽婆名一不可度；不可度不可度名一醯樓；醯樓醯樓名一語；語語名一劫；劫劫名一婆婆；婆婆婆婆名一間；間間名一無間；無間無間名一離垢；離垢離垢名一實勝；實勝實勝名一彌羅覆；彌羅覆彌羅覆名一遮摩羅；遮摩羅遮摩羅名一法；法法名一波羅摩馱；波羅摩馱波羅摩馱名一決定；決定決定名一流轉；流轉流轉名一廣說；廣說廣說名一無盡；無盡無盡名一等真實；等真實等真實名一無我；無我無我名一阿槃陀；阿槃陀阿槃陀名一青蓮華；青蓮華青蓮華名一數；數數名一趣；趣趣名一受；受受名一阿僧祇；阿僧祇阿僧祇名一阿僧祇轉；阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量；無量無量名一無量轉；無量轉無量轉名一無分齊；無分齊無分齊名一無分齊轉；無分齊轉無分齊轉名一無周遍；無周遍無周遍名一無周遍轉；無周遍轉無周遍轉名一無數；無數無數名一無數轉；無數轉無數轉名一不
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可稱；不可稱不可稱名一不可稱轉；不可稱轉不可稱轉名一不可思議；不可思議不可思議名一不可思議轉；不可思議轉不可思議轉名一不可量；不可量不可量名一不可量轉；不可量轉不可量轉名一不可說；不可說不可說名一不可說轉；不可說轉不可說轉名一不可說轉轉。」
可稱；不可稱不可稱名一不可稱轉；不可稱轉不可稱轉名一不可思議；不可思議不可思議名一不可思議轉；不可思議轉不可思議轉名一不可量；不可量不可量名一不可量轉；不可量轉不可量轉名一不可說；不可說不可說名一不可說轉；不可說轉不可說轉名一不可說轉轉。」
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爾時，世尊為心王菩薩以偈頌曰：
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「不可言說不可說， 充滿一切不可說，
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不可言說諸劫中， 說不可說不可盡。
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不可言說諸佛剎， 皆悉盡末為微塵，
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悉於一一微塵中， 演說一切不可說。
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悉能善於一念中， 說不可說諸世界，
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不可稱說諸劫中， 念念次第而演說。
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不可說劫猶可盡， 而不可說不可盡，
不可說劫猶可盡， 而不可說不可盡，
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悉於一一微塵中， 分別演說不可說。
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不可說劫猶可盡， 而不可說不可盡，
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不可言說微塵中， 悉有不可說眾生。
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皆共讚歎普賢德， 猶尚不能令窮盡，
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設使一微毛端處， 有不可說諸普賢。
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彼諸一切普賢等， 說不可說不能盡，
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如一微細毛端處， 十方世界亦如是。
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於彼一一毛端處， 置不可說諸佛剎，
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毛端能量虛空盡， 而說佛剎不可盡。
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於彼一一毛道中， 種種無量諸佛剎，
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有同類者不可說， 亦有異類不可說，
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於彼一一毛道中， 有不可說淨佛剎，
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以不可說莊嚴具， 莊嚴彼彼諸佛剎，
以不可說莊嚴具， 莊嚴彼彼諸佛剎，
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於彼一一毛道中， 演出名身不可說，
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於彼一一諸名身， 廣宣無量諸佛名，
於彼一一諸名身， 廣宣無量諸佛名，
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一一如來自身中， 變化毛孔不可說，
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於彼一一毛孔中， 出生異色不可說，
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於彼一一異色中， 放妙光明不可說，
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於彼一一光明中， 出寶蓮華不可說，
於彼一一光明中， 出寶蓮華不可說，
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於彼一一寶蓮華， 各有寶葉不可說，
於彼一一寶蓮華， 各有寶葉不可說，
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於彼一一寶蓮葉， 有微妙色不可說，
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於彼一一妙色中， 出生蓮華不可說，
於彼一一妙色中， 出生蓮華不可說，
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於彼一一蓮華中， 各放光明不可說，
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於彼一一光明中， 出生淨月不可說，
於彼一一光明中， 出生淨月不可說，
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於彼一一諸月中， 復出淨月不可說，
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於彼一一淨月中， 出淨光明不可說，
於彼一一淨月中， 出淨光明不可說，
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於彼一一光明中， 出不可說明淨日，
於彼一一光明中， 出不可說明淨日，
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於彼一一諸日中， 出不可說淨妙色，
於彼一一諸日中， 出不可說淨妙色，
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於彼一一妙色中， 出不可說淨光明，
於彼一一妙色中， 出不可說淨光明，
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於彼淨妙光明中， 出不可說師子座，
於彼淨妙光明中， 出不可說師子座，
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不可言說莊嚴具， 出不可說淨光明，
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於彼一一光明中， 出不可說異妙色，
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於彼一一妙色中， 出不可說明淨寶，
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於彼一一明淨寶， 出不可說不可說，
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金剛寶藏如須彌， 清淨具足而莊嚴。
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於彼一寶須彌中， 有不可說不可說，
於彼一寶須彌中， 有不可說不可說，
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微妙殊特諸佛剎， 清淨具足而莊嚴。
微妙殊特諸佛剎， 清淨具足而莊嚴。
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如此一寶須彌山， 一切須彌亦如是，
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悉有無量不可說， 具足清淨諸佛剎。
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是不可說不可說， 皆悉分別不可說，
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攝取不可言說轉， 出生光明不可說，
攝取不可言說轉， 出生光明不可說，
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於彼一一光明中， 出生諸佛不可說，
於彼一一光明中， 出生諸佛不可說，
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彼諸一切如來等， 說不可說清淨偈，
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彼偈悉於念念中， 說不可說真實諦，
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示現一切未來際， 如來智慧無窮盡。
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彼諸一一如來等， 出不可說梵音聲，
彼諸一一如來等， 出不可說梵音聲，
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於彼一一梵音中， 轉不可說淨法輪，
於彼一一梵音中， 轉不可說淨法輪，
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於彼一一法輪中， 雨不可說修多羅，
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於彼一一修多羅， 分別諸法不可說，
於彼一一修多羅， 分別諸法不可說，
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於彼一一諸法中， 又說諸法不可說，
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又復於彼諸法中， 說眾生依不可說。
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又於一一毛道中， 不可說劫說正法，
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如彼一微毛端處， 一切十方亦如是。
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不可稱說無礙心， 變化諸佛不可說，
不可稱說無礙心， 變化諸佛不可說，
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彼諸一一化如來， 所出變化不可說，
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彼諸一切所變化， 遍遊佛剎不可說，
彼諸一切所變化， 遍遊佛剎不可說，
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不可稱說變化身， 種種妙色而莊嚴。
不可稱說變化身， 種種妙色而莊嚴。
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彼不可說佛世界， 分別一切諸眾生，
彼不可說佛世界， 分別一切諸眾生，
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清淨一切眾生類， 度脫一切諸群生。
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莊嚴莊嚴不可說， 成就神力不可說，
莊嚴莊嚴不可說， 成就神力不可說，
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清淨自在不可說， 應現眾生不可說，
清淨自在不可說， 應現眾生不可說，
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神力自在不可說， 智慧境界不可說，
神力自在不可說， 智慧境界不可說，
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不可稱說神力持， 普轉世間令清淨。
不可稱說神力持， 普轉世間令清淨。
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不可說淨方便法， 說修多羅不可說，
不可說淨方便法， 說修多羅不可說，
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於彼一一修多羅， 攝諸佛法不可說，
於彼一一修多羅， 攝諸佛法不可說，
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於彼一一淨法中， 復說正法不可說，
於彼一一淨法中， 復說正法不可說，
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於彼一一決定中， 說不可說眾生依，
於彼一一決定中， 說不可說眾生依，
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不可稱說種類法， 不可稱說種類心，
不可稱說種類法， 不可稱說種類心，
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不可稱說非類法， 不可稱說非類心，
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不可稱說非類根， 不可稱說非類語，
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彼悉能於念念中， 調伏眾生不可說。
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不可稱說自在力， 應現眾生不可說，
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彼不可說應化時， 或有同類不同類，
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菩薩皆悉分別知， 諸明算者不能數。
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菩薩於一毛端處， 安置佛剎不可說，
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或有微細或廣狹， 淨穢無量不可說，
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於彼一一佛剎中， 復有佛剎不可說，
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菩薩皆悉分別知， 如是佛剎不可說。
菩薩皆悉分別知， 如是佛剎不可說。
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一毛端處無量剎， 而於其中不迫迮，
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微小毛端亦不大， 悉容彌廣諸佛剎，
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不令佛剎有雜亂， 形相如本而無異，
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一佛剎有無量剎， 一切佛剎亦如是。
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一毛端處悉容受， 如虛空等無量剎，
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佛剎形相不可說， 一毛端處各殊別，
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入於一毫毛道中， 次第悉入不可說，
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毛道攝取不可說， 毛道亦無究竟滿。
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次第劫入不可說， 常能攝取不可說，
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種種方便不可說， 度脫眾生不可說，
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具足攝取是方便， 境界無量不可說，
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菩薩深入不可說， 是名深入不可說。
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意根深廣不可說， 遍遊諸方不可說，
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勇猛精進不可說， 具足自在不可說，
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彼諸大願不可說， 所得功德不可說，
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彼諸境界不可說， 能究竟度不可說。
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菩薩身業不可說， 口業清淨不可說，
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意業清淨不可說， 清淨解脫不可說，
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清淨智慧不可說， 微妙奇特不可說，
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方便深入不可說， 除滅疑惑不可說，
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勇猛精進不可說， 深入正法不可說，
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甚深三昧不可說， 究竟彼岸不可說，
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一切眾生不可說， 一切佛剎不可說。
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諸眾生身不可說， 眾生希望不可說，
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彼諸業報不可說， 知眾生欲不可說，
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知眾生性不可說， 分別眾生不可說，
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彼應化時不可說， 隨所出處不可說，
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隨方便道不可說， 彼諸出者不可說，
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無上智慧不可說， 彼方便道不可說，
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彼諸所說不可說， 一切轉時不可說，
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如是成就大慈悲， 饒益一切諸世間。
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應現色像不可說， 遊諸佛剎不可說，
應現色像不可說， 遊諸佛剎不可說，
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菩薩智慧甚明淨， 覩十方佛不可說，
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所問正法不可說， 諸佛應答不可說，
所問正法不可說， 諸佛應答不可說，
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應現色像不可說， 遊行諸方不可說，
應現色像不可說， 遊行諸方不可說，
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往詣佛所不可說， 示現自在不可說。
往詣佛所不可說， 示現自在不可說。
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以不可說諸色像， 詣不可說如來所，
以不可說諸色像， 詣不可說如來所，
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以不可說供養具， 供不可說諸如來，
以不可說供養具， 供不可說諸如來，
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不可稱說清淨寶， 不可稱說眾寶華，
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不可稱說妙華鬘， 供不可說諸最勝。
不可稱說妙華鬘， 供不可說諸最勝。
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彼深信心不可說， 清淨解脫不可說，
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正直希望不可說， 恭敬供養一切佛。
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成就施心不可說， 過去施心不可說，
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修行布施不可說， 內外悉施不可說，
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禁戒清淨不可說， 信心清淨不可說，
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讚歎最勝不可說， 生妙法愛不可說，
讚歎最勝不可說， 生妙法愛不可說，
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具足諸忍不可說， 深解無生不可說，
具足諸忍不可說， 深解無生不可說，
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成就寂滅不可說， 住寂滅地不可說，
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具足精進不可說， 過去妙心不可說，
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不退轉心不可說， 忍辱之心不可說，
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一切禪藏不可說， 觀察諸法不可說，
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寂靜定意不可說， 了知諸禪不可說，
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波羅蜜慧不可說， 成就三昧不可說，
波羅蜜慧不可說， 成就三昧不可說，
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決定解法不可說， 究竟諸佛不可說，
決定解法不可說， 究竟諸佛不可說，
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菩薩行門不可說， 具足諸願不可說，
菩薩行門不可說， 具足諸願不可說，
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智慧境界不可說， 清淨法門不可說，
智慧境界不可說， 清淨法門不可說，
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彼諸法力不可說， 清淨住法不可說，
彼諸法力不可說， 清淨住法不可說，
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菩薩正念不可說， 彼諸法界不可說，
菩薩正念不可說， 彼諸法界不可說，
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修行智慧不可說， 善學智慧不可說，
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彼智慧身不可說， 住持智慧不可說，
彼智慧身不可說， 住持智慧不可說，
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彼淨法輪不可說， 彼法智慧不可說，
彼淨法輪不可說， 彼法智慧不可說，
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彼妙法雲不可說， 彼妙法雨不可說，
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彼諸神力不可說， 解方便法不可說。
彼諸神力不可說， 解方便法不可說。
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彼悉能於念念中， 解深法界不可說，
彼悉能於念念中， 解深法界不可說，
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成就迴向不可說， 於念念中遍遊行，
成就迴向不可說， 於念念中遍遊行，
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諸佛剎海不可說， 所詣諸佛不可說，
諸佛剎海不可說， 所詣諸佛不可說，
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分別佛剎不可說， 種種莊嚴不可說，
分別佛剎不可說， 種種莊嚴不可說，
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莊嚴清淨不可說， 微妙淨色不可說，
莊嚴清淨不可說， 微妙淨色不可說，
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種種雜色不可說， 眾莊嚴具不可說，
種種雜色不可說， 眾莊嚴具不可說，
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清淨佛剎不可說， 垢穢佛剎不可說，
清淨佛剎不可說， 垢穢佛剎不可說，
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深入眾生不可說， 眾生諸界不可說，
深入眾生不可說， 眾生諸界不可說，
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彼諸業報不可說， 眾生所行不可說，
彼諸業報不可說， 眾生所行不可說，
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種種諸根不可說， 眾生虛妄不可說，
種種諸根不可說， 眾生虛妄不可說，
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眾生諸性不可說， 眾生欲樂不可說，
眾生諸性不可說， 眾生欲樂不可說，
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眾生威儀不可說， 眾生煩惱不可說，
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眾生清淨不可說， 調伏眾生不可說。
眾生清淨不可說， 調伏眾生不可說。
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菩薩神力不可說， 所變化身不可說，
菩薩神力不可說， 所變化身不可說，
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隨順諸行不可說， 度脫眾生不可說，
隨順諸行不可說， 度脫眾生不可說，
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示現自在不可說， 放大光明不可說，
示現自在不可說， 放大光明不可說，
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光明妙色不可說， 令眾生淨不可說。
光明妙色不可說， 令眾生淨不可說。
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彼於一一毛端中， 放光明網不可說，
彼於一一毛端中， 放光明網不可說，
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光明網色不可說， 普照佛剎不可說，
光明網色不可說， 普照佛剎不可說，
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勇猛精進不可說， 成就無畏不可說，
勇猛精進不可說， 成就無畏不可說，
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寂靜三昧不可說， 調伏世間不可說，
寂靜三昧不可說， 調伏世間不可說，
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清淨身業不可說， 清淨口業不可說，
清淨身業不可說， 清淨口業不可說，
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意業無量不可說， 清淨勝行不可說，
意業無量不可說， 清淨勝行不可說，
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成就智寶不可說， 深入法界不可說，
成就智寶不可說， 深入法界不可說，
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諸陀羅尼不可說， 菩薩善學不可說，
諸陀羅尼不可說， 菩薩善學不可說，
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音聲清淨不可說， 智慧知音不可說，
音聲清淨不可說， 智慧知音不可說，
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真實正念不可說， 持眾生語不可說，
真實正念不可說， 持眾生語不可說，
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菩薩所行不可說， 正覺清淨不可說，
菩薩所行不可說， 正覺清淨不可說，
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離眾恐怖不可說， 調伏世間不可說。
離眾恐怖不可說， 調伏世間不可說。
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不可稱說真佛子， 彼清淨行不可說，
不可稱說真佛子， 彼清淨行不可說，
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讚歎佛子不可說， 欲究竟盡不可說。
讚歎佛子不可說， 欲究竟盡不可說。
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不可稱說諸導師， 讚歎菩薩不可說，
不可稱說諸導師， 讚歎菩薩不可說，
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彼諸菩薩不可說， 清淨功德不可說，
彼諸菩薩不可說， 清淨功德不可說，
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彼諸分齊不可說， 隨彼所住不可說，
彼諸分齊不可說， 隨彼所住不可說，
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隨住智慧不可說， 不可說劫不能說，
隨住智慧不可說， 不可說劫不能說，
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樂見諸佛不可說， 長養智慧不可說，
樂見諸佛不可說， 長養智慧不可說，
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永度正法不可說， 離礙正法不可說，
永度正法不可說， 離礙正法不可說，
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正觀三世不可說， 三世智慧不可說，
正觀三世不可說， 三世智慧不可說，
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彼所稱量不可說， 出生智慧不可說，
彼所稱量不可說， 出生智慧不可說，
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菩薩勝行不可說， 種種所願不可說，
菩薩勝行不可說， 種種所願不可說，
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清淨所願不可說， 具足菩提不可說，
清淨所願不可說， 具足菩提不可說，
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諸佛菩提不可說， 彼起智慧不可說，
諸佛菩提不可說， 彼起智慧不可說，
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分別真實不可說， 知一切法不可說，
分別真實不可說， 知一切法不可說，
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清淨佛剎不可說， 所行諸力不可說，
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彼所修習不可說， 一念開悟不可說，
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廣說正法不可說， 諸佛自在不可說，
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踊躍歡喜不可說， 示現世間不可說，
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轉妙法輪不可說， 離眾怖畏不可說，
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所說正法不可說， 度脫眾生不可說。
所說正法不可說， 度脫眾生不可說。
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不可稱說一切劫， 讚歎菩薩諸功德，
不可稱說一切劫， 讚歎菩薩諸功德，
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彼諸大劫猶可盡， 讚歎功德不可盡。
彼諸大劫猶可盡， 讚歎功德不可盡。
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不可稱說諸如來， 各有無量清淨根，
不可稱說諸如來， 各有無量清淨根，
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不可說劫常讚歎， 如來功德猶不盡。
不可說劫常讚歎， 如來功德猶不盡。
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一切十方諸眾生， 皆悉一時成正覺，
一切十方諸眾生， 皆悉一時成正覺，
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彼諸正覺一一有， 不可稱說淨妙身，
彼諸正覺一一有， 不可稱說淨妙身，
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彼淨妙身一一有， 不可稱說如來頭，
彼淨妙身一一有， 不可稱說如來頭，
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彼如來頭一一有， 不可稱說廣長舌，
彼如來頭一一有， 不可稱說廣長舌，
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彼廣長舌一一出， 無量清淨妙音聲，
彼廣長舌一一出， 無量清淨妙音聲，
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以彼一一妙音聲， 不可說劫讚歎佛，
以彼一一妙音聲， 不可說劫讚歎佛，
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不可稱說一切劫， 宣揚讚歎佛功德，
不可稱說一切劫， 宣揚讚歎佛功德，
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不可說劫猶可盡， 歎佛功德無窮盡。
不可說劫猶可盡， 歎佛功德無窮盡。
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若於一小微塵中， 有諸佛剎不可說，
若於一小微塵中， 有諸佛剎不可說，
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於彼一一佛剎中， 各有賢首不可說，
於彼一一佛剎中， 各有賢首不可說，
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賢首如來世界中， 復有佛剎不可說。
賢首如來世界中， 復有佛剎不可說。
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一切法界無有餘， 其中所有諸微塵，
一切法界無有餘， 其中所有諸微塵，
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於彼一一微塵中， 佛剎成敗不可說，
於彼一一微塵中， 佛剎成敗不可說，
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於彼一一微塵中， 安置佛剎不可說，
於彼一一微塵中， 安置佛剎不可說，
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復置剎海不可說， 分別方類不可說，
復置剎海不可說， 分別方類不可說，
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於彼一一佛剎中， 不可稱說諸如來，
於彼一一佛剎中， 不可稱說諸如來，
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彼諸如來所壽命， 不可稱說諸大劫。
彼諸如來所壽命， 不可稱說諸大劫。
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諸佛所行不可說， 微妙正法不可說，
諸佛所行不可說， 微妙正法不可說，
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威神道力不可說， 離障礙智不可說，
威神道力不可說， 離障礙智不可說，
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微妙智慧不可說， 境界甚深不可說，
微妙智慧不可說， 境界甚深不可說，
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十力功德不可說， 佛覺菩提不可說，
十力功德不可說， 佛覺菩提不可說，
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清淨深入不可說， 清淨法界不可說，
清淨深入不可說， 清淨法界不可說，
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彼智慧藏不可說， 分別功德不可說。
彼智慧藏不可說， 分別功德不可說。
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菩薩究竟正隨順， 具足迴向不可說，
菩薩究竟正隨順， 具足迴向不可說，
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分別無量諸迴向， 迴向一切諸導師。
分別無量諸迴向， 迴向一切諸導師。
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不可稱說諸大劫， 一心正受諸三昧，
不可稱說諸大劫， 一心正受諸三昧，
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於不可說諸佛所， 所行清淨不可說。
於不可說諸佛所， 所行清淨不可說。
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得不可說無礙心， 悉遍遊行十方界，
得不可說無礙心， 悉遍遊行十方界，
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所修行業不可說， 神力應現不可說，
所修行業不可說， 神力應現不可說，
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分別佛剎不可說， 諸佛現前不可說，
分別佛剎不可說， 諸佛現前不可說，
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勇猛精進不可說， 究竟智慧不可說，
勇猛精進不可說， 究竟智慧不可說，
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未曾離於一坐處， 而能遍遊十方界。
未曾離於一坐處， 而能遍遊十方界。
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不可稱說諸大劫， 遍遊十方諸佛剎，
不可稱說諸大劫， 遍遊十方諸佛剎，
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智慧方便不可說， 如實智慧不可說，
智慧方便不可說， 如實智慧不可說，
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轉淨智慧不可說， 念念示現不可說，
轉淨智慧不可說， 念念示現不可說，
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於諸一一語言中， 解佛智慧不可說。
於諸一一語言中， 解佛智慧不可說。
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或於一時覺菩提， 或種種時覺菩提，
或於一時覺菩提， 或種種時覺菩提，
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入諸毛端不可說， 入諸微細不可說，
入諸毛端不可說， 入諸微細不可說，
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殊特勝性不可說， 見諸如來不可說，
殊特勝性不可說， 見諸如來不可說，
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一一方便不可說， 隨順善入諸佛性。
一一方便不可說， 隨順善入諸佛性。
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諸佛剎性不可說， 悉能隨順入菩提，
諸佛剎性不可說， 悉能隨順入菩提，
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不壞法界不可說， 佛眾生剎不可說，
不壞法界不可說， 佛眾生剎不可說，
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三世所攝不可說， 菩薩究竟不可說。」
三世所攝不可說， 菩薩究竟不可說。」
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大方廣佛華嚴經壽命品第二十六
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爾時，心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！如此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫，於安樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜；安樂世界一劫，於聖服幢世界金剛佛剎為一日一夜；聖服幢世界一劫，於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎為一日一夜；不退轉音聲輪世界一劫，於離垢世界法幢佛剎為一日一夜；離垢世界一劫，於善燈世界師子佛剎為一日一夜；善燈世界一劫，於善光明世界盧舍那藏佛剎為一日一夜；善光明世界一劫，於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎為一日一夜；超出世界一劫，於莊嚴慧世界一切明光明佛剎為一日一夜；莊嚴慧世界一劫，於鏡光明世界覺月佛剎為一日一夜。佛子！如是次第，乃至百萬阿僧祇世界，最後世界一劫，於勝蓮華世界賢首佛剎為一日一夜，普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中。」
爾時，心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！如此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫，於安樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜；安樂世界一劫，於聖服幢世界金剛佛剎為一日一夜；聖服幢世界一劫，於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎為一日一夜；不退轉音聲輪世界一劫，於離垢世界法幢佛剎為一日一夜；離垢世界一劫，於善燈世界師子佛剎為一日一夜；善燈世界一劫，於善光明世界盧舍那藏佛剎為一日一夜；善光明世界一劫，於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎為一日一夜；超出世界一劫，於莊嚴慧世界一切明光明佛剎為一日一夜；莊嚴慧世界一劫，於鏡光明世界覺月佛剎為一日一夜。佛子！如是次第，乃至百萬阿僧祇世界，最後世界一劫，於勝蓮華世界賢首佛剎為一日一夜，普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中。」
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大方廣佛華嚴經菩薩住處品第二十七
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爾時，心王菩薩摩訶薩復告諸菩薩言：「佛子！東方有菩薩住處，名仙人起山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名金剛勝，於其中止，有三百菩薩眷屬，常為說法。南方有菩薩住處，名勝樓閣山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名法慧，有五百菩薩眷屬，常為說法。西方有菩薩住處，名金剛焰山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名無畏師子行，有三百菩薩眷屬，常為說法。北方有菩薩住處，名香聚山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名香象，有三千菩薩眷屬，常為說法。東北方有菩薩住處，名清涼山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名文殊師利，有一萬菩薩眷屬，常為說法。東南方有菩薩住處，名枝堅固，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名天冠，有一千菩薩眷屬，常為說法。西南方有菩薩住處，名樹提光明山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名賢首，有三千菩薩眷屬，常為說法。西北方有菩薩住處，名香風山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名香光明，有五千菩薩眷屬，常為說法。四大海中有菩薩住處，名枳怛，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名曇無竭，有萬二千菩薩眷屬，常為說法。海中有菩薩住處，名功德莊嚴窟，過去諸菩薩常於中住。毘舍離城南有菩薩住處，名善住，過去諸菩薩常於中住。巴連弗邑有菩薩住處，名金燈僧伽藍，過去諸菩薩常於中住。摩瑜羅國有菩薩住處，名長養功德，過去諸菩薩常於中住。拘陳那耶國有菩薩住處，名法座，過去諸菩薩常於中住。清淨彼岸國有菩薩住處，名牟真隣陀功德，過去諸菩薩常於中住。風地內有菩薩住處，名無礙龍王所造，過去諸菩薩常於中住。甘菩國有菩薩住處，名最上慈，過去諸菩薩常於中住。真旦國土有菩薩住處，名那羅延山，過去諸菩薩常於中住。邊夷國土有菩薩住處，名牛頭山，過去諸菩薩常於中住。罽賓國土有菩薩住處，名鬱提尸山，過去諸菩薩常於中住。難提拔檀那城有菩薩住處，名梯羅浮訶，過去諸菩薩常於中住。菴浮梨摩國有菩薩住處，名正治邪曲，過去諸菩薩常於中住。乾陀羅國有菩薩住處，名寂靜窟，過去諸菩薩常於中住。」
爾時，心王菩薩摩訶薩復告諸菩薩言：「佛子！東方有菩薩住處，名仙人起山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名金剛勝，於其中止，有三百菩薩眷屬，常為說法。南方有菩薩住處，名勝樓閣山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名法慧，有五百菩薩眷屬，常為說法。西方有菩薩住處，名金剛焰山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名無畏師子行，有三百菩薩眷屬，常為說法。北方有菩薩住處，名香聚山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名香象，有三千菩薩眷屬，常為說法。東北方有菩薩住處，名清涼山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名文殊師利，有一萬菩薩眷屬，常為說法。東南方有菩薩住處，名枝堅固，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名天冠，有一千菩薩眷屬，常為說法。西南方有菩薩住處，名樹提光明山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名賢首，有三千菩薩眷屬，常為說法。西北方有菩薩住處，名香風山，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名香光明，有五千菩薩眷屬，常為說法。四大海中有菩薩住處，名枳怛，過去諸菩薩常於中住；彼現有菩薩，名曇無竭，有萬二千菩薩眷屬，常為說法。海中有菩薩住處，名功德莊嚴窟，過去諸菩薩常於中住。毘舍離城南有菩薩住處，名善住，過去諸菩薩常於中住。巴連弗邑有菩薩住處，名金燈僧伽藍，過去諸菩薩常於中住。摩瑜羅國有菩薩住處，名長養功德，過去諸菩薩常於中住。拘陳那耶國有菩薩住處，名法座，過去諸菩薩常於中住。清淨彼岸國有菩薩住處，名牟真隣陀功德，過去諸菩薩常於中住。風地內有菩薩住處，名無礙龍王所造，過去諸菩薩常於中住。甘菩國有菩薩住處，名最上慈，過去諸菩薩常於中住。真旦國土有菩薩住處，名那羅延山，過去諸菩薩常於中住。邊夷國土有菩薩住處，名牛頭山，過去諸菩薩常於中住。罽賓國土有菩薩住處，名鬱提尸山，過去諸菩薩常於中住。難提拔檀那城有菩薩住處，名梯羅浮訶，過去諸菩薩常於中住。菴浮梨摩國有菩薩住處，名正治邪曲，過去諸菩薩常於中住。乾陀羅國有菩薩住處，名寂靜窟，過去諸菩薩常於中住。」
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大方廣佛華嚴經卷第二十九
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