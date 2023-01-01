佛告心王菩薩言：「百千百千名一拘梨；拘梨拘梨名一不變；不變不變名一那由他；那由他那由他名一鞞婆邏；鞞婆邏鞞婆邏名一作；作作名一來；來來名一勝；勝勝名一復次；復次復次名一阿婆邏；阿婆邏阿婆邏名一得勝；得勝得勝名一分界；分界分界名一充滿；充滿充滿名一量；量量名一解；解解名一此解；此解此解名一離欲；離欲離欲名一捨；捨捨名一聚；聚聚名一通；通通名一頻申；頻申頻申名一網；網網名一眾流；眾流眾流名一出；出出名一分；分分名一分別；分別分別名一稱；稱稱名一持；持持名一不顛倒；不顛倒不顛倒名一不幡；不幡不幡名一正；正正名一慧；慧慧名一第一；第一第一名一覺；覺覺名一毘遮妬；毘遮妬毘遮妬名一極高；極高極高名一妙；妙妙名一邏婆；邏婆邏婆名一訶梨婆；訶梨婆訶梨婆名一解脫；解脫解脫名一黃；黃黃名一訶梨那；訶梨那訶梨那名一因；因因名一賢覺；賢覺賢覺名一明相；明相明相名一摩樓陀；摩樓陀摩樓陀名一忍；忍忍名一枝；枝枝名一摩樓摩；摩樓摩摩樓摩名一等；等等名一離疑；離疑離疑名一種；種種名一不放逸；不放逸不放逸名一摩多羅；摩多羅摩多羅名一動；動動名一到；到到名一說；說說名一白；白白名一了別；了別了別名一究竟；究竟究竟名一清涼；清涼清涼名一阿羅；阿羅阿羅名一潮；潮潮名一油；油油名一祇邏；祇邏祇邏名一味；味味名一泥邏；泥邏泥邏名一戲；戲戲名一斯羅；斯羅斯羅名一聚沫；聚沫聚沫名一彌羅；彌羅彌羅名一堅固；堅固堅固名一風；風風名一滿；滿滿名一不可稱量；不可稱量不可稱量名一根；根根名一微細；微細微細名一蓮華；蓮華蓮華名一摩伽婆；摩伽婆摩伽婆名一不可度；不可度不可度名一醯樓；醯樓醯樓名一語；語語名一劫；劫劫名一婆婆；婆婆婆婆名一間；間間名一無間；無間無間名一離垢；離垢離垢名一實勝；實勝實勝名一彌羅覆；彌羅覆彌羅覆名一遮摩羅；遮摩羅遮摩羅名一法；法法名一波羅摩馱；波羅摩馱波羅摩馱名一決定；決定決定名一流轉；流轉流轉名一廣說；廣說廣說名一無盡；無盡無盡名一等真實；等真實等真實名一無我；無我無我名一阿槃陀；阿槃陀阿槃陀名一青蓮華；青蓮華青蓮華名一數；數數名一趣；趣趣名一受；受受名一阿僧祇；阿僧祇阿僧祇名一阿僧祇轉；阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量；無量無量名一無量轉；無量轉無量轉名一無分齊；無分齊無分齊名一無分齊轉；無分齊轉無分齊轉名一無周遍；無周遍無周遍名一無周遍轉；無周遍轉無周遍轉名一無數；無數無數名一無數轉；無數轉無數轉名一不

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告心王菩薩言：「百千百千名一拘梨；拘梨拘梨名一不變；不變不變名一那由他；那由他那由他名一鞞婆邏；鞞婆邏鞞婆邏名一作；作作名一來；來來名一勝；勝勝名一復次；復次復次名一阿婆邏；阿婆邏阿婆邏名一得勝；得勝得勝名一分界；分界分界名一充滿；充滿充滿名一量；量量名一解；解解名一此解；此解此解名一離欲；離欲離欲名一捨；捨捨名一聚；聚聚名一通；通通名一頻申；頻申頻申名一網；網網名一眾流；眾流眾流名一出；出出名一分；分分名一分別；分別分別名一稱；稱稱名一持；持持名一不顛倒；不顛倒不顛倒名一不幡；不幡不幡名一正；正正名一慧；慧慧名一第一；第一第一名一覺；覺覺名一毘遮妬；毘遮妬毘遮妬名一極高；極高極高名一妙；妙妙名一邏婆；邏婆邏婆名一訶梨婆；訶梨婆訶梨婆名一解脫；解脫解脫名一黃；黃黃名一訶梨那；訶梨那訶梨那名一因；因因名一賢覺；賢覺賢覺名一明相；明相明相名一摩樓陀；摩樓陀摩樓陀名一忍；忍忍名一枝；枝枝名一摩樓摩；摩樓摩摩樓摩名一等；等等名一離疑；離疑離疑名一種；種種名一不放逸；不放逸不放逸名一摩多羅；摩多羅摩多羅名一動；動動名一到；到到名一說；說說名一白；白白名一了別；了別了別名一究竟；究竟究竟名一清涼；清涼清涼名一阿羅；阿羅阿羅名一潮；潮潮名一油；油油名一祇邏；祇邏祇邏名一味；味味名一泥邏；泥邏泥邏名一戲；戲戲名一斯羅；斯羅斯羅名一聚沫；聚沫聚沫名一彌羅；彌羅彌羅名一堅固；堅固堅固名一風；風風名一滿；滿滿名一不可稱量；不可稱量不可稱量名一根；根根名一微細；微細微細名一蓮華；蓮華蓮華名一摩伽婆；摩伽婆摩伽婆名一不可度；不可度不可度名一醯樓；醯樓醯樓名一語；語語名一劫；劫劫名一婆婆；婆婆婆婆名一間；間間名一無間；無間無間名一離垢；離垢離垢名一實勝；實勝實勝名一彌羅覆；彌羅覆彌羅覆名一遮摩羅；遮摩羅遮摩羅名一法；法法名一波羅摩馱；波羅摩馱波羅摩馱名一決定；決定決定名一流轉；流轉流轉名一廣說；廣說廣說名一無盡；無盡無盡名一等真實；等真實等真實名一無我；無我無我名一阿槃陀；阿槃陀阿槃陀名一青蓮華；青蓮華青蓮華名一數；數數名一趣；趣趣名一受；受受名一阿僧祇；阿僧祇阿僧祇名一阿僧祇轉；阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量；無量無量名一無量轉；無量轉無量轉名一無分齊；無分齊無分齊名一無分齊轉；無分齊轉無分齊轉名一無周遍；無周遍無周遍名一無周遍轉；無周遍轉無周遍轉名一無數；無數無數名一無數轉；無數轉無數轉名一不