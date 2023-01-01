大方廣佛華嚴經卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十八

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

十明品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明品第二十三

爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩有十種明。何等為十？此菩薩摩訶薩悉知三千大千世界眾生心念，所謂：善心、不善心、無記心、廣心、狹心、惡心、勝心、順生死心、背生死心、聲聞心、緣覺心、菩薩心、聲聞行心、緣覺行心、菩薩行心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿脩羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人心、非人心、地獄心、畜生心、餓鬼心、閻羅處眾生心、諸難處眾生心，如是等無量種種眾生心悉分別知。如是等百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界，乃至百千億那由他世界，廣說乃至不可說不可說佛剎微塵數世界眾生悉能分別知其心念。佛子！是為菩薩摩訶薩第一善知他心智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩有十種明。何等為十？此菩薩摩訶薩悉知三千大千世界眾生心念，所謂：善心、不善心、無記心、廣心、狹心、惡心、勝心、順生死心、背生死心、聲聞心、緣覺心、菩薩心、聲聞行心、緣覺行心、菩薩行心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿脩羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人心、非人心、地獄心、畜生心、餓鬼心、閻羅處眾生心、諸難處眾生心，如是等無量種種眾生心悉分別知。如是等百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界，乃至百千億那由他世界，廣說乃至不可說不可說佛剎微塵數世界眾生悉能分別知其心念。佛子！是為菩薩摩訶薩第一善知他心智明。

「佛子！菩薩摩訶薩悉知無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生，死此生彼；善、惡諸趣；若好，若醜；若垢，若淨；若黑，若白。如是等無量種種眾生：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人、微細眾生、小眾生、中眾生、大眾生、勝眾生，如是等無量種種眾生，死此生彼。菩薩摩訶薩以無障礙明淨天眼，悉能照見隨其業報所受苦樂，種種業、種種行、種種思願、種種見，如業境界，如所迴轉，悉能覩見。佛子！是為菩薩摩訶薩第二無礙天眼智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩悉知無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生，死此生彼；善、惡諸趣；若好，若醜；若垢，若淨；若黑，若白。如是等無量種種眾生：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人、微細眾生、小眾生、中眾生、大眾生、勝眾生，如是等無量種種眾生，死此生彼。菩薩摩訶薩以無障礙明淨天眼，悉能照見隨其業報所受苦樂，種種業、種種行、種種思願、種種見，如業境界，如所迴轉，悉能覩見。佛子！是為菩薩摩訶薩第二無礙天眼智明。

「佛子！菩薩摩訶薩憶宿命事，或自、或他，悉能憶念無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生，過去無量無數不可說不可說佛剎微塵數劫事：如是生，如是名姓，如是食，如是苦樂，悉能了知。又憶過去無量無數不可說不可說佛剎微塵數諸佛如是名號，如是眷屬，如是父母，如是侍者，如是聲聞，如是最勝二大弟子，如是捨離王都出家求道，如是菩提樹下結跏趺坐得最正覺，如是住處，如是床座，如是說法，如是化度，如是壽命，如是作佛事已，入無餘涅槃，佛滅度後正法如是久住；悉能憶念過去無量無數不可說不可說佛剎微塵數佛從初發心出生願行，恭敬供養無量諸佛，教化調伏一切眾生，大眾眷屬，轉淨法輪，隨其壽命，示現神力自在變化，無餘涅槃，莊嚴塔廟，長養善根，乃至法住。佛子！是為菩薩摩訶薩第三深入過去際劫無礙宿命智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩憶宿命事，或自、或他，悉能憶念無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生，過去無量無數不可說不可說佛剎微塵數劫事：如是生，如是名姓，如是食，如是苦樂，悉能了知。又憶過去無量無數不可說不可說佛剎微塵數諸佛如是名號，如是眷屬，如是父母，如是侍者，如是聲聞，如是最勝二大弟子，如是捨離王都出家求道，如是菩提樹下結跏趺坐得最正覺，如是住處，如是床座，如是說法，如是化度，如是壽命，如是作佛事已，入無餘涅槃，佛滅度後正法如是久住；悉能憶念過去無量無數不可說不可說佛剎微塵數佛從初發心出生願行，恭敬供養無量諸佛，教化調伏一切眾生，大眾眷屬，轉淨法輪，隨其壽命，示現神力自在變化，無餘涅槃，莊嚴塔廟，長養善根，乃至法住。佛子！是為菩薩摩訶薩第三深入過去際劫無礙宿命智明。

「佛子！菩薩摩訶薩深入未來際劫，乃至無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生未來生死流轉三有。知眾生業、知眾生報，知眾生善、知眾生不善，知眾生出、知眾生不出，知眾生定、知眾生不定，知眾生正定、知眾生邪定，知眾生有使善根、知眾生無使善根，知眾生具足善根、知眾生不具足善根，知眾生攝取善、知眾生攝取不善，知眾生積集善、知眾生積集不善，知眾生積集惡法、知眾生不積集惡法；知未來無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界諸佛如是名號，如是眷屬，如是父母，如是侍者，如是聲聞，如是最勝二大弟子，如是捨離王都出家求道，如是菩提樹下結跏趺坐得最正覺，如是住處，如是床座，如是說法，如是化度，如是壽命，如是作佛事已，入無餘涅槃，佛滅度後正法如是久住。悉知未來無量無數不可說不可說佛剎微塵數佛從初發心出生願行，恭敬供養無量諸佛，教化調伏一切眾生，大眾眷屬，轉淨法輪，隨其壽命，示現神力自在變化，無餘涅槃，莊嚴塔廟，長養善根，乃至法住。佛子！是為菩薩摩訶薩第四深入未來際劫無礙智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩深入未來際劫，乃至無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生未來生死流轉三有。知眾生業、知眾生報，知眾生善、知眾生不善，知眾生出、知眾生不出，知眾生定、知眾生不定，知眾生正定、知眾生邪定，知眾生有使善根、知眾生無使善根，知眾生具足善根、知眾生不具足善根，知眾生攝取善、知眾生攝取不善，知眾生積集善、知眾生積集不善，知眾生積集惡法、知眾生不積集惡法；知未來無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界諸佛如是名號，如是眷屬，如是父母，如是侍者，如是聲聞，如是最勝二大弟子，如是捨離王都出家求道，如是菩提樹下結跏趺坐得最正覺，如是住處，如是床座，如是說法，如是化度，如是壽命，如是作佛事已，入無餘涅槃，佛滅度後正法如是久住。悉知未來無量無數不可說不可說佛剎微塵數佛從初發心出生願行，恭敬供養無量諸佛，教化調伏一切眾生，大眾眷屬，轉淨法輪，隨其壽命，示現神力自在變化，無餘涅槃，莊嚴塔廟，長養善根，乃至法住。佛子！是為菩薩摩訶薩第四深入未來際劫無礙智明。

「佛子！菩薩摩訶薩出生無礙天耳清淨，廣大具足，不可稱量，修習得證明淨離障，了達決定。菩薩成就無礙天耳，十方遠近一切音聲，欲聞不聞，自在隨意。於東方無量無數不可說不可說佛剎微塵數諸如來、應供、等正覺所說、所發、所開、所示、所制、所調伏、所教化、所念、所分別、所教深妙善解無量清淨方便，如是一切，悉能聞持。善義、善味、隨眾、隨人、隨音聲、隨智、隨識、隨所化度所得功德、隨境界、隨所依、隨出道，悉能聞持，無有忘失。廣說妙法，度脫一切，乃至不失一句、一味；如東方，一切十方亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩第五無礙清淨天耳智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩出生無礙天耳清淨，廣大具足，不可稱量，修習得證明淨離障，了達決定。菩薩成就無礙天耳，十方遠近一切音聲，欲聞不聞，自在隨意。於東方無量無數不可說不可說佛剎微塵數諸如來、應供、等正覺所說、所發、所開、所示、所制、所調伏、所教化、所念、所分別、所教深妙善解無量清淨方便，如是一切，悉能聞持。善義、善味、隨眾、隨人、隨音聲、隨智、隨識、隨所化度所得功德、隨境界、隨所依、隨出道，悉能聞持，無有忘失。廣說妙法，度脫一切，乃至不失一句、一味；如東方，一切十方亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩第五無礙清淨天耳智明。

「佛子！菩薩摩訶薩安住無畏神力智明，逮得自在無作神力、平等神力、廣大神力、無量神力、無依神力、念至神力、不轉神力、不退轉神力、無盡神力、不可壞神力、長養神力、隨順行神力。若聞十方無量阿僧祇世界、無邊世界、無分齊世界、不可稱量世界、不可思議世界、不可度量世界，乃至不可說不可說佛剎微塵等一切世界現在諸佛。聞已，悉能往詣彼諸佛所，恭敬禮拜，讚歎供養，深知如來清淨佛剎種種莊嚴、種種功德、無量功德，皆悉充滿。示現無量自在、無量境界，讚歎一切如來，恭敬供養。示現其身，悉在十方一切佛所，亦不離此，而往到彼，悉自了知，詣諸佛所，恭敬禮拜，讚歎供養，問菩薩法，出生佛智。見諸佛剎眷屬變化，知說法相，知佛剎相，悉無所著。於一切事皆悉究竟，到於彼岸，無損神力。速遍十方一切世界，無佛不見，無法不聞，無眾不知。常聞正法，未曾斷絕，樂求佛法，勝願成滿，具足修習普賢菩薩無量諸行。佛子！是為菩薩摩訶薩第六安住無畏神力智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩安住無畏神力智明，逮得自在無作神力、平等神力、廣大神力、無量神力、無依神力、念至神力、不轉神力、不退轉神力、無盡神力、不可壞神力、長養神力、隨順行神力。若聞十方無量阿僧祇世界、無邊世界、無分齊世界、不可稱量世界、不可思議世界、不可度量世界，乃至不可說不可說佛剎微塵等一切世界現在諸佛。聞已，悉能往詣彼諸佛所，恭敬禮拜，讚歎供養，深知如來清淨佛剎種種莊嚴、種種功德、無量功德，皆悉充滿。示現無量自在、無量境界，讚歎一切如來，恭敬供養。示現其身，悉在十方一切佛所，亦不離此，而往到彼，悉自了知，詣諸佛所，恭敬禮拜，讚歎供養，問菩薩法，出生佛智。見諸佛剎眷屬變化，知說法相，知佛剎相，悉無所著。於一切事皆悉究竟，到於彼岸，無損神力。速遍十方一切世界，無佛不見，無法不聞，無眾不知。常聞正法，未曾斷絕，樂求佛法，勝願成滿，具足修習普賢菩薩無量諸行。佛子！是為菩薩摩訶薩第六安住無畏神力智明。

「佛子！菩薩摩訶薩於無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生音聲、語言，悉能了知，所謂：中國言音、邊國言音、天言音、龍言音、夜叉言音、乾闥婆言音、阿脩羅言音、迦樓羅言音、緊那羅言音、摩睺羅伽言音、人言音、非人言音，如是等不可說不可說種種眾生言音不同，菩薩摩訶薩悉能了知，善分別知，入一切施設，深入解了一切世諦。悉知種種諸言音法，分別了知諸言音法，入一切種言音大海。菩薩摩訶薩隨其所入，遊行世界，悉能了知此世界中眾生之性；知其性已，悉解一切諸言音法。如日天子出照一切色，令有眼者悉見色相；菩薩摩訶薩亦復如是，悉入一切諸言音雲，善知一切諸言音法。佛子！是為菩薩摩訶薩第七分別一切言音智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於無量無數不可說不可說佛剎微塵數世界眾生音聲、語言，悉能了知，所謂：中國言音、邊國言音、天言音、龍言音、夜叉言音、乾闥婆言音、阿脩羅言音、迦樓羅言音、緊那羅言音、摩睺羅伽言音、人言音、非人言音，如是等不可說不可說種種眾生言音不同，菩薩摩訶薩悉能了知，善分別知，入一切施設，深入解了一切世諦。悉知種種諸言音法，分別了知諸言音法，入一切種言音大海。菩薩摩訶薩隨其所入，遊行世界，悉能了知此世界中眾生之性；知其性已，悉解一切諸言音法。如日天子出照一切色，令有眼者悉見色相；菩薩摩訶薩亦復如是，悉入一切諸言音雲，善知一切諸言音法。佛子！是為菩薩摩訶薩第七分別一切言音智明。

「佛子！菩薩摩訶薩知一切色法：不生色、無種種色、無虛妄色、無青黃赤白等形色。而菩薩摩訶薩入深法界，住持變化種種形色：無量色、明淨色、清淨色、普現色、似彼色、普照色、所得色、無染污色、具足相色、清淨相色、離惡色、大力色、尊重色、無窮色、無盡色、雜色、端嚴色、不可稱量色、善學色、善長養色、成熟色、隨化度色、無礙色、明徹色、離垢色、澄淨色、正身色、不可思議方便色、不可壞色、最勝色、離曀色、離闇色、牢強色、善雜色、功德相色、姿好色、大我色、境界色、善調伏色、清淨正直色、上色、勝廣色、不可斷色、無所依色、無等色、充滿不可說佛剎色、長養色、最堅固色、勝色、惡色、勝功德色、隨希望色、清淨性色、常善色、善決定色、無障色、虛空明淨色、清淨長養色、無垢色、離塵色、離種種塵色、善示現色、普應現色、隨時示現色、寂靜色、離欲色、功德福田真實色、安隱色、離恐怖平等威儀色、超越智慧色、無礙身色、遍遊行身色、離愚癡色、大慈等起色、大悲受持色、出正趣色、具足功德力色、隨正念色、無量寶色、明淨藏色、令一切眾生歡喜色、一切智門色、歡喜眼色、一切寶莊嚴無比色、不著心色、不堅固色、住持自在色、種種神力自在色、如來家生色、無比色、充滿法界色、隨眾往詣色、種種色、具足色、善行色、隨化究竟色、見無厭足色、無量雜光色、放無量阿僧祇焰光色、不可說種種光色、不可思議香光普熏三界色、不可量日光焰色、不可稱月形像色、放無量樂華雲色、種種寶華鬘莊嚴雲色、過一切世間一切香焰普熏色、出生一切如來功德藏色、無量音聲廣說一切法顯現色、一切種行具足普賢菩薩色。佛子！菩薩摩訶薩入無色法界，住持變化種種形色，隨所應故，所謂：見教化、正念教化、轉法輪教化、隨時教化、念念教化、親近教化、隨逐教化、神力教化、種種自在教化、不可思議大神變教化，悉能度脫一切眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第八出生無量阿僧祇色身莊嚴智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩知一切色法：不生色、無種種色、無虛妄色、無青黃赤白等形色。而菩薩摩訶薩入深法界，住持變化種種形色：無量色、明淨色、清淨色、普現色、似彼色、普照色、所得色、無染污色、具足相色、清淨相色、離惡色、大力色、尊重色、無窮色、無盡色、雜色、端嚴色、不可稱量色、善學色、善長養色、成熟色、隨化度色、無礙色、明徹色、離垢色、澄淨色、正身色、不可思議方便色、不可壞色、最勝色、離曀色、離闇色、牢強色、善雜色、功德相色、姿好色、大我色、境界色、善調伏色、清淨正直色、上色、勝廣色、不可斷色、無所依色、無等色、充滿不可說佛剎色、長養色、最堅固色、勝色、惡色、勝功德色、隨希望色、清淨性色、常善色、善決定色、無障色、虛空明淨色、清淨長養色、無垢色、離塵色、離種種塵色、善示現色、普應現色、隨時示現色、寂靜色、離欲色、功德福田真實色、安隱色、離恐怖平等威儀色、超越智慧色、無礙身色、遍遊行身色、離愚癡色、大慈等起色、大悲受持色、出正趣色、具足功德力色、隨正念色、無量寶色、明淨藏色、令一切眾生歡喜色、一切智門色、歡喜眼色、一切寶莊嚴無比色、不著心色、不堅固色、住持自在色、種種神力自在色、如來家生色、無比色、充滿法界色、隨眾往詣色、種種色、具足色、善行色、隨化究竟色、見無厭足色、無量雜光色、放無量阿僧祇焰光色、不可說種種光色、不可思議香光普熏三界色、不可量日光焰色、不可稱月形像色、放無量樂華雲色、種種寶華鬘莊嚴雲色、過一切世間一切香焰普熏色、出生一切如來功德藏色、無量音聲廣說一切法顯現色、一切種行具足普賢菩薩色。佛子！菩薩摩訶薩入無色法界，住持變化種種形色，隨所應故，所謂：見教化、正念教化、轉法輪教化、隨時教化、念念教化、親近教化、隨逐教化、神力教化、種種自在教化、不可思議大神變教化，悉能度脫一切眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第八出生無量阿僧祇色身莊嚴智明。

「佛子！菩薩摩訶薩悉知諸法無有名字；知一切法悉無有性；知一切法無來、無去；知一切法別異；知一切法無別異；知一切法不二、非不二；知一切法無我；知一切法無比；知一切法不生；知一切法不滅；知一切法無所從來、去無所至；知一切法無壞；知一切法不實；知一切法非不實；知一切法一相、無相；知一切法非有、知一切法非無；知一切法非法、知一切法非非法；知一切法非語言、知一切法非非語言；知一切法非業、知一切法非非業；知一切法非報、知一切法非無報；知一切法非作、知一切法非不作；知一切法非第一義；知一切法非出、知一切法非不出；知一切法非量、知一切法非無量；知一切法非世間、知一切法不離世間；知一切法非因生、知一切法非無因生；知一切法非定色、知一切法非不定色；知一切法不具足色、知一切法非不具足色；知一切法不出生死、知一切法非不出生死；知一切法非虛妄、知一切法非不虛妄；知一切法非方便、非不方便。菩薩摩訶薩知如是諸法故，不著世諦、不著第一義諦；不虛妄取諸法、不起諸文字，隨順寂滅性，不捨一切願。見第一實義，決定知諸法，興無量法雲，普雨一切甘露法雨。入不可說方便，度不可說方便。以無盡辯才廣說如實義，不違真法，善巧方便說一切法，辯才無盡。成就大慈悲，無文字境界，出生文字義，不壞文字性。觀察諸法悉從緣起，無所染著。解了一切諸語言法，開發示導，稱揚顯現，具足清淨，滅眾疑網。攝取眾生，不捨實法，於不二法而不退沒。具足成就無礙法門微妙音聲，普雨法雨，未曾失時。佛子！是為菩薩摩訶薩第九一切諸法真實智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩悉知諸法無有名字；知一切法悉無有性；知一切法無來、無去；知一切法別異；知一切法無別異；知一切法不二、非不二；知一切法無我；知一切法無比；知一切法不生；知一切法不滅；知一切法無所從來、去無所至；知一切法無壞；知一切法不實；知一切法非不實；知一切法一相、無相；知一切法非有、知一切法非無；知一切法非法、知一切法非非法；知一切法非語言、知一切法非非語言；知一切法非業、知一切法非非業；知一切法非報、知一切法非無報；知一切法非作、知一切法非不作；知一切法非第一義；知一切法非出、知一切法非不出；知一切法非量、知一切法非無量；知一切法非世間、知一切法不離世間；知一切法非因生、知一切法非無因生；知一切法非定色、知一切法非不定色；知一切法不具足色、知一切法非不具足色；知一切法不出生死、知一切法非不出生死；知一切法非虛妄、知一切法非不虛妄；知一切法非方便、非不方便。菩薩摩訶薩知如是諸法故，不著世諦、不著第一義諦；不虛妄取諸法、不起諸文字，隨順寂滅性，不捨一切願。見第一實義，決定知諸法，興無量法雲，普雨一切甘露法雨。入不可說方便，度不可說方便。以無盡辯才廣說如實義，不違真法，善巧方便說一切法，辯才無盡。成就大慈悲，無文字境界，出生文字義，不壞文字性。觀察諸法悉從緣起，無所染著。解了一切諸語言法，開發示導，稱揚顯現，具足清淨，滅眾疑網。攝取眾生，不捨實法，於不二法而不退沒。具足成就無礙法門微妙音聲，普雨法雨，未曾失時。佛子！是為菩薩摩訶薩第九一切諸法真實智明。

「佛子！菩薩摩訶薩於念念中入滅一切法三昧正受而不退轉，亦不捨菩薩事，不捨大慈悲心，不捨諸波羅蜜，善能分別諸佛剎土而無厭足，不捨大願度脫眾生，不捨轉法輪，不捨教化調伏眾生，不捨供養恭敬一切諸佛，不捨一切諸法自在法門，不捨常見一切諸佛，不捨常聞諸佛正法。悉能出生一切無礙法，知一切法皆悉平等，具足成就一切諸佛勝法諸願，深入一切佛剎，究竟一切諸佛種性彼岸，於一切世界悉能善學一切；所學一切法相深入法相，善知諸法悉從緣起，了一切法無有真實。隨順世間諸語言法，於一切法無所染著；隨其所應方便演說一切諸法。菩薩摩訶薩於一切法滅盡正受，或住一劫，或住百劫，或住百千劫，或住億劫，或住百億劫，或住百千億劫，或住億那由他劫，或住百億那由他劫，或住千億那由他劫，或住百千億那由他劫，或住無量劫，或住無邊劫，或住阿僧祇劫，或住不可思議劫，或住不可稱量劫，或住無分齊劫，或住不可說不可說劫。常在滅一切法三昧正受，顏容無異，體無羸損，亦不壞散、不可燒、不可沒、不可失、不可盡；於有、於無，悉無所作，悉能成辦諸菩薩事。廣能演說一切諸法，教化眾生，未曾失時；長養一切諸如來法，滿足一切諸菩薩行，不捨饒益一切眾生，應化十方，未曾暫息。不捨普照一切諸趣，於正受地寂然不動。佛子！是為菩薩摩訶薩第十一切諸法滅定智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於念念中入滅一切法三昧正受而不退轉，亦不捨菩薩事，不捨大慈悲心，不捨諸波羅蜜，善能分別諸佛剎土而無厭足，不捨大願度脫眾生，不捨轉法輪，不捨教化調伏眾生，不捨供養恭敬一切諸佛，不捨一切諸法自在法門，不捨常見一切諸佛，不捨常聞諸佛正法。悉能出生一切無礙法，知一切法皆悉平等，具足成就一切諸佛勝法諸願，深入一切佛剎，究竟一切諸佛種性彼岸，於一切世界悉能善學一切；所學一切法相深入法相，善知諸法悉從緣起，了一切法無有真實。隨順世間諸語言法，於一切法無所染著；隨其所應方便演說一切諸法。菩薩摩訶薩於一切法滅盡正受，或住一劫，或住百劫，或住百千劫，或住億劫，或住百億劫，或住百千億劫，或住億那由他劫，或住百億那由他劫，或住千億那由他劫，或住百千億那由他劫，或住無量劫，或住無邊劫，或住阿僧祇劫，或住不可思議劫，或住不可稱量劫，或住無分齊劫，或住不可說不可說劫。常在滅一切法三昧正受，顏容無異，體無羸損，亦不壞散、不可燒、不可沒、不可失、不可盡；於有、於無，悉無所作，悉能成辦諸菩薩事。廣能演說一切諸法，教化眾生，未曾失時；長養一切諸如來法，滿足一切諸菩薩行，不捨饒益一切眾生，應化十方，未曾暫息。不捨普照一切諸趣，於正受地寂然不動。佛子！是為菩薩摩訶薩第十一切諸法滅定智明。

「菩薩摩訶薩安住此明，一切天人不能思議，一切世間不能思議，聲聞、緣覺不能思議，下地菩薩不能思議，身、口、意業不可思議，一切三昧自在不可思議，智慧境界不可思議。唯有如來乃能演說此人功德，餘無能說。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智明。此菩薩摩訶薩住此智明，悉得三世無礙智明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩安住此明，一切天人不能思議，一切世間不能思議，聲聞、緣覺不能思議，下地菩薩不能思議，身、口、意業不可思議，一切三昧自在不可思議，智慧境界不可思議。唯有如來乃能演說此人功德，餘無能說。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智明。此菩薩摩訶薩住此智明，悉得三世無礙智明。」

大方廣佛華嚴經十忍品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經十忍品第二十四

爾時，普賢菩薩摩訶薩復告諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩成就十種忍，能得一切無礙忍地，又得一切諸佛無盡無礙之法；何等為十？所謂：隨順音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如電忍、如化忍、如虛空忍。佛子！是為菩薩摩訶薩十種忍；過去諸佛已說、未來諸佛當說、現在諸佛今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩復告諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩成就十種忍，能得一切無礙忍地，又得一切諸佛無盡無礙之法；何等為十？所謂：隨順音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如電忍、如化忍、如虛空忍。佛子！是為菩薩摩訶薩十種忍；過去諸佛已說、未來諸佛當說、現在諸佛今說。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩隨順音聲忍？若聞真實法不驚、不怖、不畏，信解受持，愛樂順入，修習安住。佛子！是為菩薩摩訶薩第一隨順音聲忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩隨順音聲忍？若聞真實法不驚、不怖、不畏，信解受持，愛樂順入，修習安住。佛子！是為菩薩摩訶薩第一隨順音聲忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩順忍？佛子！此菩薩隨順寂靜，觀一切法平等，正念不違諸法，隨順深入一切諸法，清淨直心分別諸法。修平等觀，深入具足。佛子！是為菩薩摩訶薩第二順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩順忍？佛子！此菩薩隨順寂靜，觀一切法平等，正念不違諸法，隨順深入一切諸法，清淨直心分別諸法。修平等觀，深入具足。佛子！是為菩薩摩訶薩第二順忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩無生法忍？佛子！此菩薩不見有法生，不見有法滅。何以故？若不生則不滅；若不滅則無盡；若無盡則離垢；若離垢則無壞；若無壞則不動；若不動則寂滅地；若寂滅地則離欲；若離欲則無所行；若無所行則是大願；若是大願則住莊嚴。佛子！是為菩薩摩訶薩第三無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩無生法忍？佛子！此菩薩不見有法生，不見有法滅。何以故？若不生則不滅；若不滅則無盡；若無盡則離垢；若離垢則無壞；若無壞則不動；若不動則寂滅地；若寂滅地則離欲；若離欲則無所行；若無所行則是大願；若是大願則住莊嚴。佛子！是為菩薩摩訶薩第三無生法忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩如幻忍？佛子！此菩薩深入諸法皆悉如幻，觀緣起法；於一法中解眾多法，眾多法中解了一法。菩薩摩訶薩於彼諸法分別諸剎；入眾生界、法界；等觀世間；等觀佛出入不二，入出生、住持，譬若如幻，非象兵、馬兵、車兵、步兵；非男，非女；非童男、童女；非樹，非葉，非華，非果；非地、水、火、風；非晝，非夜；非半月、一月；非年歲，非百年；非月，非日；非劫數；非定，非亂；非一，非異；非純，非雜；非好，非惡；非多，非小；非量，非無量；非麁，非細。種種眾非幻，幻非種種眾；但以幻故，示眾色像。菩薩摩訶薩亦復如是，觀一切世間皆悉如幻，所謂：業世間、煩惱世間、佛剎世間、法世間、三世世間、流轉世間、成世間、壞世間、行世間。菩薩摩訶薩觀察一切世間悉如幻時，不起眾生，不壞眾生；不起諸剎，不壞諸剎；不起諸法，不壞諸法；不取過去虛妄相，不作當來；不轉當來、現在，不住亦無所著；不觀察菩提，不虛妄取菩提；不取佛興世，亦無佛涅槃；不住大願；不取清淨離生平等，無出無著。出生嚴淨佛剎，決定知真法；出生眾生界，分別知眾生；決定知法界，住正法不動。等入三世，而亦不違分別三世。出生陰入，除滅所依；度脫眾生，等觀法界，無有差別。知一切法非文字、非言說，而亦不捨諸深妙辯。不著化眾生而轉法輪，為眾生故，受持大悲，度脫一切；說過去因緣，實知諸法，而無所至。佛子！是為菩薩摩訶薩第四如幻忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩如幻忍？佛子！此菩薩深入諸法皆悉如幻，觀緣起法；於一法中解眾多法，眾多法中解了一法。菩薩摩訶薩於彼諸法分別諸剎；入眾生界、法界；等觀世間；等觀佛出入不二，入出生、住持，譬若如幻，非象兵、馬兵、車兵、步兵；非男，非女；非童男、童女；非樹，非葉，非華，非果；非地、水、火、風；非晝，非夜；非半月、一月；非年歲，非百年；非月，非日；非劫數；非定，非亂；非一，非異；非純，非雜；非好，非惡；非多，非小；非量，非無量；非麁，非細。種種眾非幻，幻非種種眾；但以幻故，示眾色像。菩薩摩訶薩亦復如是，觀一切世間皆悉如幻，所謂：業世間、煩惱世間、佛剎世間、法世間、三世世間、流轉世間、成世間、壞世間、行世間。菩薩摩訶薩觀察一切世間悉如幻時，不起眾生，不壞眾生；不起諸剎，不壞諸剎；不起諸法，不壞諸法；不取過去虛妄相，不作當來；不轉當來、現在，不住亦無所著；不觀察菩提，不虛妄取菩提；不取佛興世，亦無佛涅槃；不住大願；不取清淨離生平等，無出無著。出生嚴淨佛剎，決定知真法；出生眾生界，分別知眾生；決定知法界，住正法不動。等入三世，而亦不違分別三世。出生陰入，除滅所依；度脫眾生，等觀法界，無有差別。知一切法非文字、非言說，而亦不捨諸深妙辯。不著化眾生而轉法輪，為眾生故，受持大悲，度脫一切；說過去因緣，實知諸法，而無所至。佛子！是為菩薩摩訶薩第四如幻忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩如焰忍？佛子！此菩薩覺悟一切世間皆悉如焰，如熱時焰，無有方處。菩薩摩訶薩決定了知一切諸法亦無方處：非內，非外；非有，非無；非常，非斷。觀一切法皆悉真實假名施設，非一色，非種種色；非無色地，具足證知一切諸法。佛子！是為菩薩摩訶薩第五如焰忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩如焰忍？佛子！此菩薩覺悟一切世間皆悉如焰，如熱時焰，無有方處。菩薩摩訶薩決定了知一切諸法亦無方處：非內，非外；非有，非無；非常，非斷。觀一切法皆悉真實假名施設，非一色，非種種色；非無色地，具足證知一切諸法。佛子！是為菩薩摩訶薩第五如焰忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩如夢忍？佛子！此菩薩解一切世間皆悉如夢。譬如夢，非世間，非離世間；非欲界，非色界，非無色界；非生，非死；非淨，非穢；非清，非濁，而有示現。如是菩薩摩訶薩覺悟一切世間皆悉如夢，不壞夢，不著夢，夢性寂滅，夢無自性；受持一切法皆悉如夢，不壞夢，不虛妄取夢，覺悟一切世間皆悉如夢。佛子！是為菩薩摩訶薩第六如夢忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩如夢忍？佛子！此菩薩解一切世間皆悉如夢。譬如夢，非世間，非離世間；非欲界，非色界，非無色界；非生，非死；非淨，非穢；非清，非濁，而有示現。如是菩薩摩訶薩覺悟一切世間皆悉如夢，不壞夢，不著夢，夢性寂滅，夢無自性；受持一切法皆悉如夢，不壞夢，不虛妄取夢，覺悟一切世間皆悉如夢。佛子！是為菩薩摩訶薩第六如夢忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩如響忍？佛子！此菩薩出生諸法，善學成就，究竟聖法，得到彼岸。知一切法皆悉如響；分別眾聲猶如呼響，而無所至。菩薩摩訶薩解如來音不從內出，不從外出，不從內外出；彼聞音者不在內，不在外，亦不在內外，而能出生巧方便智，了聲如響，悉從緣起，亦不壞法施。深入音聲，遠離顛倒，善學一切。如帝釋后於一音中出千妙音，而亦不取虛妄音聲。菩薩摩訶薩亦復如是，入離虛妄法界，出生巧妙方便音聲於無量無邊世界，廣為眾生轉淨法輪，度脫一切。受持如來廣長舌相，出生無量無障礙音，充滿十方一切世界，普令眾生悉得開解，發起善根，而音聲無轉，不可言說；知音聲非語言，而隨順語言，亦不染著種種音聲，覺悟了知一切音聲。佛子！是為菩薩摩訶薩第七如響忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩如響忍？佛子！此菩薩出生諸法，善學成就，究竟聖法，得到彼岸。知一切法皆悉如響；分別眾聲猶如呼響，而無所至。菩薩摩訶薩解如來音不從內出，不從外出，不從內外出；彼聞音者不在內，不在外，亦不在內外，而能出生巧方便智，了聲如響，悉從緣起，亦不壞法施。深入音聲，遠離顛倒，善學一切。如帝釋后於一音中出千妙音，而亦不取虛妄音聲。菩薩摩訶薩亦復如是，入離虛妄法界，出生巧妙方便音聲於無量無邊世界，廣為眾生轉淨法輪，度脫一切。受持如來廣長舌相，出生無量無障礙音，充滿十方一切世界，普令眾生悉得開解，發起善根，而音聲無轉，不可言說；知音聲非語言，而隨順語言，亦不染著種種音聲，覺悟了知一切音聲。佛子！是為菩薩摩訶薩第七如響忍。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩如電忍？佛子！此菩薩不生世間，不死世間；不內世間，不外世間；不行世間，非不行世間；不壞世間，非不壞世間；不起世間趣，不離世間趣；不等世間，非不等世間；非世間，非離世間；不行菩薩行，而不捨大願；非實，非虛。所行真實，究竟一切如來正法，能辦一切世間諸事，亦不隨順世間流轉，亦不受持正法流轉。譬如電，或日、或月、山、樹、男、女、室宅、牆壁、大地、流水等皆悉能照，令明淨故。譬水、油、身、寶珠、明鏡，如是等一切清淨色，悉能照明一切淨界。電不離明淨，明淨不離電，電能遠照，而電非遠近。菩薩摩訶薩亦復如是，能照彼我一切境界，而其智慧不作分別，照現彼我一切境界。如種子中無有根、芽、莖、節、枝、葉，而能為因。菩薩摩訶薩亦復如是，於不二法中分別二相，修無礙際。佛子！是為菩薩摩訶薩第八如電忍。若菩薩摩訶薩成就此忍，雖不往詣諸如來所，而悉普現一切佛剎，不起此世界，不至一切世界。菩薩現身遍一切世界，如電光現，遊行無礙，普至十方，金剛諸山堅固之物所不能障；具足成就佛家清淨身、口、意業，得無量清淨一切色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩如電忍？佛子！此菩薩不生世間，不死世間；不內世間，不外世間；不行世間，非不行世間；不壞世間，非不壞世間；不起世間趣，不離世間趣；不等世間，非不等世間；非世間，非離世間；不行菩薩行，而不捨大願；非實，非虛。所行真實，究竟一切如來正法，能辦一切世間諸事，亦不隨順世間流轉，亦不受持正法流轉。譬如電，或日、或月、山、樹、男、女、室宅、牆壁、大地、流水等皆悉能照，令明淨故。譬水、油、身、寶珠、明鏡，如是等一切清淨色，悉能照明一切淨界。電不離明淨，明淨不離電，電能遠照，而電非遠近。菩薩摩訶薩亦復如是，能照彼我一切境界，而其智慧不作分別，照現彼我一切境界。如種子中無有根、芽、莖、節、枝、葉，而能為因。菩薩摩訶薩亦復如是，於不二法中分別二相，修無礙際。佛子！是為菩薩摩訶薩第八如電忍。若菩薩摩訶薩成就此忍，雖不往詣諸如來所，而悉普現一切佛剎，不起此世界，不至一切世界。菩薩現身遍一切世界，如電光現，遊行無礙，普至十方，金剛諸山堅固之物所不能障；具足成就佛家清淨身、口、意業，得無量清淨一切色身。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第九如化忍？佛子！此菩薩知一切世間皆悉如化，所謂：一切眾生業化，一切眾生行化，一切虛妄化，一切苦樂顛倒化，一切妄取化，一切世間無實法化，一切語言道化，一切煩惱化，諸想所起故；調伏眾生化，離垢清淨故；三世不退轉化，無生平等故；菩薩願化，長養菩薩行故；如來大悲化，除滅眾生一切苦故；法輪方便智化，出生無量無畏智辯故。佛子！是為菩薩摩訶薩解知世間、離世間化，決定知廣大、知無量、無際等；知如如，具足成就無量自在；於真實中而不傾動，悉見一切無有真實而不壞所行。譬如化，不從心起，不住心中生；不由業起，亦不受報；非世間生，非世間滅；非法所攝，非法所觸；非是久住，非須臾住；非世間行，非離世間；非遊諸方，非諸方所攝；非量，非無量；非厭，非無厭；非休息，非無休息；非凡，非聖；非淨，非穢；非生，非死；非愚，非智；非見，非失；不依世間，非法界所攝；非黠慧，非愚蒙；非熾然，非寂滅；非生死，非涅槃；非有，非無。如是菩薩摩訶薩處於世間行菩薩行，受持方便，觀察世間皆悉如化；不著世間，亦不著化；不妄取世間，亦不取化；不住世間，不滅世間；不住正法，不隨非法。而不捨教化眾生，一向正念，具足諸願。不莊嚴諸法，亦復不壞諸莊嚴法；於一切法悉無所有，悉能具足一切佛法，譬如化非有，非無。菩薩摩訶薩亦復如是，安住如化忍中，悉能具足諸佛菩提，饒益眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第九如化忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第九如化忍？佛子！此菩薩知一切世間皆悉如化，所謂：一切眾生業化，一切眾生行化，一切虛妄化，一切苦樂顛倒化，一切妄取化，一切世間無實法化，一切語言道化，一切煩惱化，諸想所起故；調伏眾生化，離垢清淨故；三世不退轉化，無生平等故；菩薩願化，長養菩薩行故；如來大悲化，除滅眾生一切苦故；法輪方便智化，出生無量無畏智辯故。佛子！是為菩薩摩訶薩解知世間、離世間化，決定知廣大、知無量、無際等；知如如，具足成就無量自在；於真實中而不傾動，悉見一切無有真實而不壞所行。譬如化，不從心起，不住心中生；不由業起，亦不受報；非世間生，非世間滅；非法所攝，非法所觸；非是久住，非須臾住；非世間行，非離世間；非遊諸方，非諸方所攝；非量，非無量；非厭，非無厭；非休息，非無休息；非凡，非聖；非淨，非穢；非生，非死；非愚，非智；非見，非失；不依世間，非法界所攝；非黠慧，非愚蒙；非熾然，非寂滅；非生死，非涅槃；非有，非無。如是菩薩摩訶薩處於世間行菩薩行，受持方便，觀察世間皆悉如化；不著世間，亦不著化；不妄取世間，亦不取化；不住世間，不滅世間；不住正法，不隨非法。而不捨教化眾生，一向正念，具足諸願。不莊嚴諸法，亦復不壞諸莊嚴法；於一切法悉無所有，悉能具足一切佛法，譬如化非有，非無。菩薩摩訶薩亦復如是，安住如化忍中，悉能具足諸佛菩提，饒益眾生。佛子！是為菩薩摩訶薩第九如化忍。

「佛子！若菩薩摩訶薩成就此忍，於一切佛剎無所依著。譬如化，於一切世界無所依著，於一切佛法不虛妄行；譬如化，行無所行，離諸顛倒；譬如化，非身，示現一切身；譬如化，不依色，示現一切色；譬如化，不著實際，平等滿足自性無性；譬如化，非解脫法，悉能示現一切法處；譬如化，無處所性，亦非調伏，亦非清淨；譬如化，離一切神力，往詣一切諸如來所；譬如化，不可退轉，不生、不滅，悉離罣礙，一切諸力、金剛諸山所不能障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩摩訶薩成就此忍，於一切佛剎無所依著。譬如化，於一切世界無所依著，於一切佛法不虛妄行；譬如化，行無所行，離諸顛倒；譬如化，非身，示現一切身；譬如化，不依色，示現一切色；譬如化，不著實際，平等滿足自性無性；譬如化，非解脫法，悉能示現一切法處；譬如化，無處所性，亦非調伏，亦非清淨；譬如化，離一切神力，往詣一切諸如來所；譬如化，不可退轉，不生、不滅，悉離罣礙，一切諸力、金剛諸山所不能障。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第十如虛空忍？佛子！此菩薩解一切法界猶如虛空，以無性故；譬如虛空，一切世界亦復如是，解一切佛剎無所起故；譬如虛空，一切諸法亦復如是，解無二法故；譬如虛空，一切眾生行亦復如是，解行無所行故；譬如虛空，一切佛法亦復如是，解無分別故；譬如虛空，一切佛力亦復如是，解無異故；譬如虛空，一切諸禪亦復如是，解三世故；譬如虛空，一切說法亦復如是，解不可說故；譬如虛空，一切佛身亦復如是，解無礙故；譬如虛空，遍一切處，解一切法如虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第十如虛空忍？佛子！此菩薩解一切法界猶如虛空，以無性故；譬如虛空，一切世界亦復如是，解一切佛剎無所起故；譬如虛空，一切諸法亦復如是，解無二法故；譬如虛空，一切眾生行亦復如是，解行無所行故；譬如虛空，一切佛法亦復如是，解無分別故；譬如虛空，一切佛力亦復如是，解無異故；譬如虛空，一切諸禪亦復如是，解三世故；譬如虛空，一切說法亦復如是，解不可說故；譬如虛空，一切佛身亦復如是，解無礙故；譬如虛空，遍一切處，解一切法如虛空故。

「佛子！如是菩薩摩訶薩解一切法悉如虛空，得虛空等忍智，得虛空等身、得虛空等身業；得虛空等口、得虛空等口業；得虛空等心、得虛空等心業。譬如虛空，不生、不死，菩薩摩訶薩亦復如是，一切法身不生、不死；譬如虛空不可破壞，菩薩摩訶薩亦復如是，智慧諸力不可破壞；譬如虛空，一切世間之所依止而無所依，菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法之所依止而無所依；譬如虛空，不生、不滅，悉為一切生滅所依，菩薩摩訶薩亦復如是，非向、非成，令一切眾生皆悉清淨；譬如虛空，非方、非非方，而能示現諸海分際，菩薩摩訶薩亦復如是，非業、非業報，而能演說一切生死大海分際；譬如虛空，非行、非住，而能示現種種威儀，菩薩摩訶薩亦復如是，非行、非住，而能分別一切諸行；譬如虛空，非色、非無色，而能示現百千諸色，菩薩摩訶薩亦復如是，非世間色、非離世間色，而能示現一切諸色；譬如虛空，非久住、非須臾住，菩薩摩訶薩亦復如是，非久趣向、非須臾趣向，能廣演說一切菩薩之所住行；譬如虛空，非淨、非穢，菩薩摩訶薩亦復如是，非世間障覆，亦非清淨；譬如虛空，一切世間皆謂現前，實非現前，菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法現菩薩前，而於菩薩無所現前；譬如虛空，住一切處，而虛空無分齊，菩薩摩訶薩亦復如是，住一切法，而菩薩心無有分齊。何以故？菩薩摩訶薩思惟自己善根猶如虛空：善根清淨、善根具足、善根平等、善根一分、善根寂滅、善根一味、善根一量、善根清淨如虛空色，善根趣一切道、不忘一切法、得一切不壞法、遊行一切剎、具足一切身，而於諸身悉無所著；普於十方，永離癡惑，具足成就不可壞力，滿足一切功德境界；得一切種法，得深樂法，得虛空等金剛善根；出生一切諸妙音聲；一切世間常轉法輪，未曾失時。佛子！是為菩薩摩訶薩第十如虛空忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是菩薩摩訶薩解一切法悉如虛空，得虛空等忍智，得虛空等身、得虛空等身業；得虛空等口、得虛空等口業；得虛空等心、得虛空等心業。譬如虛空，不生、不死，菩薩摩訶薩亦復如是，一切法身不生、不死；譬如虛空不可破壞，菩薩摩訶薩亦復如是，智慧諸力不可破壞；譬如虛空，一切世間之所依止而無所依，菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法之所依止而無所依；譬如虛空，不生、不滅，悉為一切生滅所依，菩薩摩訶薩亦復如是，非向、非成，令一切眾生皆悉清淨；譬如虛空，非方、非非方，而能示現諸海分際，菩薩摩訶薩亦復如是，非業、非業報，而能演說一切生死大海分際；譬如虛空，非行、非住，而能示現種種威儀，菩薩摩訶薩亦復如是，非行、非住，而能分別一切諸行；譬如虛空，非色、非無色，而能示現百千諸色，菩薩摩訶薩亦復如是，非世間色、非離世間色，而能示現一切諸色；譬如虛空，非久住、非須臾住，菩薩摩訶薩亦復如是，非久趣向、非須臾趣向，能廣演說一切菩薩之所住行；譬如虛空，非淨、非穢，菩薩摩訶薩亦復如是，非世間障覆，亦非清淨；譬如虛空，一切世間皆謂現前，實非現前，菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法現菩薩前，而於菩薩無所現前；譬如虛空，住一切處，而虛空無分齊，菩薩摩訶薩亦復如是，住一切法，而菩薩心無有分齊。何以故？菩薩摩訶薩思惟自己善根猶如虛空：善根清淨、善根具足、善根平等、善根一分、善根寂滅、善根一味、善根一量、善根清淨如虛空色，善根趣一切道、不忘一切法、得一切不壞法、遊行一切剎、具足一切身，而於諸身悉無所著；普於十方，永離癡惑，具足成就不可壞力，滿足一切功德境界；得一切種法，得深樂法，得虛空等金剛善根；出生一切諸妙音聲；一切世間常轉法輪，未曾失時。佛子！是為菩薩摩訶薩第十如虛空忍。

「若菩薩摩訶薩成就此忍，得無來身，以無去故；得不生身，以不滅故；得不聚身，以無散壞故；具足不實身，以無真實故；得一相身，以無相故；得無量身，以佛力無量故；得平等身，以如相故；得不壞身，以等觀三世故；得至一切處身，以淨眼普照無障礙故；得離欲際身，以一切法無合散故；得虛空際功德藏，以無盡故；得無窮盡平等法辯，以一切法性如虛空一性故；得無量無礙微妙音聲，以無礙如虛空故；得清淨具足一切菩薩行巧妙方便，以一切法無礙清淨如虛空故；得一切佛法海，以不可斷如虛空故；得受持一切佛剎，以無量如虛空離貪欲故；得一切法示現自在，未曾休息，以堅固如虛空故；得不可壞堅固法身，以如虛空能持一切世間故；具足成就不可沮壞金剛諸根，以示現一切世間成敗故；得具足力，能持一切世間，以受持智慧如虛空故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩成就此忍，得無來身，以無去故；得不生身，以不滅故；得不聚身，以無散壞故；具足不實身，以無真實故；得一相身，以無相故；得無量身，以佛力無量故；得平等身，以如相故；得不壞身，以等觀三世故；得至一切處身，以淨眼普照無障礙故；得離欲際身，以一切法無合散故；得虛空際功德藏，以無盡故；得無窮盡平等法辯，以一切法性如虛空一性故；得無量無礙微妙音聲，以無礙如虛空故；得清淨具足一切菩薩行巧妙方便，以一切法無礙清淨如虛空故；得一切佛法海，以不可斷如虛空故；得受持一切佛剎，以無量如虛空離貪欲故；得一切法示現自在，未曾休息，以堅固如虛空故；得不可壞堅固法身，以如虛空能持一切世間故；具足成就不可沮壞金剛諸根，以示現一切世間成敗故；得具足力，能持一切世間，以受持智慧如虛空故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種忍。」

爾時，普賢菩薩欲重宣此義，為諸菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣此義，為諸菩薩以偈頌曰：

「譬如世有人， 聞有寶藏處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如世有人， 聞有寶藏處，

聞已大歡喜， 寶藏可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已大歡喜， 寶藏可得故。

如是大智慧， 菩薩真佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大智慧， 菩薩真佛子，

佛深寂滅法， 聞已大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛深寂滅法， 聞已大歡喜。

聞彼深法已， 其心不恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞彼深法已， 其心不恐怖，

亦不生驚畏， 不退亦不沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生驚畏， 不退亦不沒。

菩薩向菩提， 聞此寂滅音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩向菩提， 聞此寂滅音，

堪忍寂滅法， 於彼不生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪忍寂滅法， 於彼不生疑。

我作一切智， 天人尊導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作一切智， 天人尊導師，

以聞甚深法， 其心堪忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞甚深法， 其心堪忍故。

彼聞寂滅音， 踊躍大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞寂滅音， 踊躍大歡喜，

一心樂專求， 一切諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心樂專求， 一切諸佛法。

修習調伏心， 正直求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習調伏心， 正直求菩提，

長養諸善根， 而不壞法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養諸善根， 而不壞法性。

堪忍寂滅法， 隨順彼音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪忍寂滅法， 隨順彼音聲，

修習菩薩行， 安住音聲忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習菩薩行， 安住音聲忍。

轉求勝妙道， 出生諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉求勝妙道， 出生諸善法，

精進不退轉， 究竟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不退轉， 究竟成菩提。

聞此妙音聲， 菩提心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此妙音聲， 菩提心清淨，

得勇健善根， 令諸佛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得勇健善根， 令諸佛歡喜。

譬如功德人， 獲大珍寶藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如功德人， 獲大珍寶藏，

隨順身所宜， 造諸莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順身所宜， 造諸莊嚴具。

慧者亦如是， 聞此深法義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者亦如是， 聞此深法義，

增廣智慧海， 隨順求諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增廣智慧海， 隨順求諸法。

決定隨順法， 分別無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定隨順法， 分別無所有，

隨順於真如， 得彼真實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順於真如， 得彼真實法。

得淨自在心， 明徹大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得淨自在心， 明徹大歡喜，

解了一切法， 悉從眾緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了一切法， 悉從眾緣起。

修習平等法， 分別性非性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習平等法， 分別性非性，

不壞佛法藏， 正覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞佛法藏， 正覺一切法。

正直心堅固， 莊嚴淨菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正直心堅固， 莊嚴淨菩提，

不動如須彌， 一向求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如須彌， 一向求佛道。

修習深三昧， 精進不懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習深三昧， 精進不懈怠，

無量劫修行， 未曾有退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修行， 未曾有退失。

最勝甚深海， 究竟到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝甚深海， 究竟到彼岸，

盡諸法原底， 遠離眾恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸法原底， 遠離眾恐怖。

等心觀諸法， 如無等所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心觀諸法， 如無等所說，

成就隨順忍， 平等智滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就隨順忍， 平等智滿足。

具足順忍門， 順佛之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足順忍門， 順佛之所說，

隨順真實智， 不分別法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順真實智， 不分別法相。

三十三天中， 彼諸天子等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天中， 彼諸天子等，

共一寶器食， 所食各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共一寶器食， 所食各不同。

諸天種種食， 不從十方來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天種種食， 不從十方來，

隨彼所修業， 自然食在器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所修業， 自然食在器。

菩薩亦如是， 觀察一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 觀察一切法，

悉從因緣起， 不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從因緣起， 不生亦不滅。

若法不生滅， 是法不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法不生滅， 是法不可盡，

了達其成敗， 清淨不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達其成敗， 清淨不可壞。

實際不可壞， 悉寂滅如如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實際不可壞， 悉寂滅如如，

金剛願饒益， 具佛無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛願饒益， 具佛無礙智。

專念寂滅法， 其心未曾離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專念寂滅法， 其心未曾離，

隨順世間行， 長養大悲願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順世間行， 長養大悲願。

具足諸願力， 不著於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸願力， 不著於世間，

成就甚深智， 隨順廣說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就甚深智， 隨順廣說法。

是名無生忍， 解諸法無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名無生忍， 解諸法無盡，

了達悉如如， 法界無所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達悉如如， 法界無所起。

菩薩住此忍， 一切十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此忍， 一切十方界，

現在無量佛， 皆悉授彼記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在無量佛， 皆悉授彼記。

樂觀寂滅法， 出生諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂觀寂滅法， 出生諸善根，

一念達三世， 調伏淨眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念達三世， 調伏淨眾生。

觀察諸世間， 解了悉如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸世間， 解了悉如幻，

寂滅無所有， 於彼無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅無所有， 於彼無染著。

諸色從心造， 示現猶如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色從心造， 示現猶如幻，

虛空非真實， 一切有如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空非真實， 一切有如幻。

譬如工幻師， 四衢現眾像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如工幻師， 四衢現眾像，

眾生見歡喜， 而實無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見歡喜， 而實無所有。

世間亦如是， 一切皆如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間亦如是， 一切皆如幻，

有無等諸法， 了知悉虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無等諸法， 了知悉虛妄。

度脫一切眾， 解了悉如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫一切眾， 解了悉如幻，

善能平等知， 眾生幻無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能平等知， 眾生幻無異。

眾生諸佛剎， 三世一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸佛剎， 三世一切法，

無量諸世間， 悉了義如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸世間， 悉了義如幻。

譬如工幻師， 示現種種形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如工幻師， 示現種種形，

男女象馬牛， 園林華果等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女象馬牛， 園林華果等。

幻無所染著， 亦無有住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻無所染著， 亦無有住處，

幻法無真實， 所現悉虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻法無真實， 所現悉虛妄。

佛子亦如是， 觀察諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子亦如是， 觀察諸世間，

有無一切法， 了達悉如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無一切法， 了達悉如幻。

眾生諸佛剎， 種種業所造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸佛剎， 種種業所造，

覺悟如幻際， 於彼無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟如幻際， 於彼無所著。

菩薩摩訶薩， 常樂寂靜法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 常樂寂靜法，

深入真實地， 究竟住法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入真實地， 究竟住法界。

隨順向正法， 最勝法化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順向正法， 最勝法化生，

善解一切想， 纏網群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解一切想， 纏網群生類。

想如熱時焰， 令眾生顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想如熱時焰， 令眾生顛倒，

菩薩善知想， 能離一切倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善知想， 能離一切倒。

世間各別異， 形類悉不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間各別異， 形類悉不同，

佛子善明達， 了相非真相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子善明達， 了相非真相。

十方諸群生， 悉為想網覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸群生， 悉為想網覆，

菩薩慧眼淨， 善見世間想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩慧眼淨， 善見世間想。

世間猶如焰， 妄想取世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間猶如焰， 妄想取世間，

能斷世間想， 則離三種倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷世間想， 則離三種倒。

譬如熱時焰， 眾生於遠見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如熱時焰， 眾生於遠見，

妄想謂為水， 其實非真水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想謂為水， 其實非真水。

眾生亦如是， 虛妄取世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦如是， 虛妄取世間，

想如熱時焰， 無礙心境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想如熱時焰， 無礙心境界。

分別一切想， 成就無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切想， 成就無礙智，

想縛群生類， 勇健能解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想縛群生類， 勇健能解脫。

遠離放逸慢， 除滅世間想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離放逸慢， 除滅世間想，

究竟盡無盡， 無盡者方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟盡無盡， 無盡者方便。

彼能解世間， 一切法如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能解世間， 一切法如夢，

夢性無方處， 世間亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢性無方處， 世間亦如是。

解法離虛妄， 寂滅心無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法離虛妄， 寂滅心無異，

明了世間行， 三世皆如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了世間行， 三世皆如夢。

夢非生死法， 非有亦非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢非生死法， 非有亦非無，

三有悉如夢， 寂滅心無縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有悉如夢， 寂滅心無縛。

解世如夢性， 不依於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解世如夢性， 不依於世間，

觀世間寂滅， 不染著諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世間寂滅， 不染著諸趣。

明見一切世， 不起虛妄倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見一切世， 不起虛妄倒，

善解法如夢， 逮得如夢忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解法如夢， 逮得如夢忍。

眾生於夢見， 種種諸異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生於夢見， 種種諸異相，

悉知從心造， 而實無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知從心造， 而實無所有。

智月如是見， 眾生皆如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智月如是見， 眾生皆如夢，

曉了如夢已， 離一切虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了如夢已， 離一切虛妄。

菩薩方便解， 一切法如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩方便解， 一切法如夢，

夢性無真實， 非一亦非異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢性無真實， 非一亦非異。

眾生一切法， 佛剎諸行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生一切法， 佛剎諸行業，

菩薩悉明了， 一切皆如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉明了， 一切皆如夢。

隨一切垢淨， 悉能如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨一切垢淨， 悉能如實知，

解知世如夢， 不取虛妄相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知世如夢， 不取虛妄相。

菩薩所行行， 一切諸妙願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行行， 一切諸妙願，

明解悉如夢， 於彼無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解悉如夢， 於彼無所著。

決定解諸法， 及一切世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定解諸法， 及一切世間，

菩薩能善知， 其性皆如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能善知， 其性皆如夢。

世間生滅法， 眾生去來相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間生滅法， 眾生去來相，

解了淨如夢， 其性無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了淨如夢， 其性無忘失。

隨順如夢行， 亦不壞世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順如夢行， 亦不壞世間，

了達諸威儀， 如修短無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸威儀， 如修短無實。

是名如夢忍， 解了一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名如夢忍， 解了一切法，

成就無礙智， 度脫一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無礙智， 度脫一切眾。

菩薩摩訶薩， 廣行無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 廣行無量行，

出生於一切， 正覺平等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生於一切， 正覺平等法。

種種諸方便， 解法真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸方便， 解法真實相，

諸法無去來， 於彼心無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無去來， 於彼心無著。

一切眾生類， 無量諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 無量諸音聲，

菩薩深覺悟， 了之悉如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩深覺悟， 了之悉如響。

菩薩知音聲， 非是內外法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知音聲， 非是內外法，

諦了諸音聲， 一切皆如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦了諸音聲， 一切皆如響。

一切諸音聲， 皆悉是虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸音聲， 皆悉是虛妄，

菩薩知非實， 於彼無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知非實， 於彼無所著。

菩薩悉覩見， 十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉覩見， 十方一切佛，

又聞彼如來， 梵音演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又聞彼如來， 梵音演說法。

彼諸大導師， 廣說修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大導師， 廣說修多羅，

菩薩聞法音， 其心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞法音， 其心無所著。

所聞聲如響， 悉無所從來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聞聲如響， 悉無所從來，

分別一切音， 善解無壞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切音， 善解無壞法。

分別諸音聲， 善解一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸音聲， 善解一切法，

解聲非是聲， 出無量淨音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解聲非是聲， 出無量淨音。

觀察一切法， 皆悉離音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切法， 皆悉離音聲，

種種語言際， 悉能善了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種語言際， 悉能善了知。

菩薩於眾生， 了之悉如響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於眾生， 了之悉如響，

如是能深解， 一切諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是能深解， 一切諸眾生。

菩薩善隨順， 明達語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善隨順， 明達語言道，

解了一切世， 種種諸音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了一切世， 種種諸音聲。

了知音聲性， 常樂寂靜地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知音聲性， 常樂寂靜地，

明解諸世間， 一切悉如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解諸世間， 一切悉如響。

猶如語言道， 宣明種種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如語言道， 宣明種種法，

眾生樂染著， 虛妄之音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生樂染著， 虛妄之音聲。

如彼音聲相， 世間亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼音聲相， 世間亦如是，

眾生相亦然， 真佛子明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生相亦然， 真佛子明覺。

如此真實相， 明智之忍力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此真實相， 明智之忍力，

令音淨微妙， 解世皆寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令音淨微妙， 解世皆寂滅。

彼於三世中， 了達語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於三世中， 了達語言道，

不取虛妄聲， 其心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取虛妄聲， 其心無所著。

寂靜定意為世間， 一向專求佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜定意為世間， 一向專求佛菩提，

未曾虛妄取世間， 心常欣樂寂滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾虛妄取世間， 心常欣樂寂滅法。

觀察世間無有餘， 皆悉寂滅無自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察世間無有餘， 皆悉寂滅無自性，

專求菩提為眾生， 具足智力大慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求菩提為眾生， 具足智力大慈悲。

不受一切世間生， 亦不解脫於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受一切世間生， 亦不解脫於世間，

一切世間無所依， 亦復不離依世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無所依， 亦復不離依世間。

解知眾生諸法性， 於彼法性不染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知眾生諸法性， 於彼法性不染著，

於諸眾生無所依， 清淨解脫而無縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生無所依， 清淨解脫而無縛。

於一切趣知實性， 世間生死流轉法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切趣知實性， 世間生死流轉法，

菩薩解法無有二， 於不二法無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩解法無有二， 於不二法無所著。

其心不住諸世間， 又亦不離於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不住諸世間， 又亦不離於世間，

所行不在世間外， 了知諸法真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行不在世間外， 了知諸法真實相。

譬如水中電光色， 彼色非內亦非外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如水中電光色， 彼色非內亦非外，

菩薩饒益眾生故， 演說世間無真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩饒益眾生故， 演說世間無真實。

眾生無縛無解脫， 一切世間不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無縛無解脫， 一切世間不可說，

世間非內亦非外， 如彼水中電光像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間非內亦非外， 如彼水中電光像。

如是清淨離垢心， 隨順甚深微妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是清淨離垢心， 隨順甚深微妙行，

具足智慧法燈明， 成滿諸願不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧法燈明， 成滿諸願不退轉。

智慧成就不可量， 常能饒益一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧成就不可量， 常能饒益一切眾，

安立眾生無畏法， 除滅一切諸障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立眾生無畏法， 除滅一切諸障礙。

修習甚深法， 饒益一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習甚深法， 饒益一切眾，

此忍增妙智， 具足菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此忍增妙智， 具足菩薩行。

深入寂滅法， 諦了悉如化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入寂滅法， 諦了悉如化，

示現無量行， 而實無所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現無量行， 而實無所行。

勝地修菩提， 隨順如化行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝地修菩提， 隨順如化行，

如化常寂滅， 菩薩行亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如化常寂滅， 菩薩行亦然。

了知眾生類， 及無量行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生類， 及無量行業，

平等悉如化， 解脫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等悉如化， 解脫亦如是。

明解三世佛， 一切悉如化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解三世佛， 一切悉如化，

無量本行願， 化成諸導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量本行願， 化成諸導師。

大慈悲彌廣， 化眾生清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲彌廣， 化眾生清淨，

清淨即是化， 化力持應現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨即是化， 化力持應現。

世間悉虛妄， 菩薩解如化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間悉虛妄， 菩薩解如化，

化性諸世間， 種種業莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化性諸世間， 種種業莊嚴。

變化藏嚴飾， 究竟菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化藏嚴飾， 究竟菩薩行，

隨世諸行業， 種種雜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨世諸行業， 種種雜無量。

化是虛妄法， 出生化虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化是虛妄法， 出生化虛妄，

菩薩所行法， 皆悉離虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行法， 皆悉離虛妄。

化智海決定， 化印印世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化智海決定， 化印印世間，

化非生滅法， 智慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化非生滅法， 智慧亦如是。

第十忍明觀， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十忍明觀， 清淨如虛空，

虛空眾生法， 等觀無別異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空眾生法， 等觀無別異。

智滿如虛空， 除滅諸障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智滿如虛空， 除滅諸障礙，

虛空性無雜， 世間亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空性無雜， 世間亦如是。

成就空忍力， 如空不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就空忍力， 如空不可盡，

境界如虛空， 不取虛妄相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界如虛空， 不取虛妄相。

虛空無自性， 虛空不可斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無自性， 虛空不可斷，

虛空無種種， 智力亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無種種， 智力亦如是。

譬如虛空性， 無有初中後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空性， 無有初中後，

虛空無異性， 智慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無異性， 智慧亦如是。

如是正觀法， 皆悉如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正觀法， 皆悉如虛空，

無生亦無滅， 平等觀諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 平等觀諸法。

安住虛空法， 廣為十方說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住虛空法， 廣為十方說，

虛空方便忍， 調伏一切魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空方便忍， 調伏一切魔。

虛空無自性， 世間亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無自性， 世間亦如是，

有性無性法， 平等如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有性無性法， 平等如虛空。

一方便莊嚴， 觀世間虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一方便莊嚴， 觀世間虛空，

悉知三世法， 猶如虛空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知三世法， 猶如虛空性。

菩薩智慧身， 音聲如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩智慧身， 音聲如虛空，

身性亦虛空， 安住虛空智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身性亦虛空， 安住虛空智，

是名十種忍， 佛子具足行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名十種忍， 佛子具足行。

心安住忍力， 廣為十方說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心安住忍力， 廣為十方說，

真佛子善學， 超成智慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真佛子善學， 超成智慧力。

法力定智力， 隨順修菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法力定智力， 隨順修菩提，

深入此忍門， 成就無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入此忍門， 成就無礙智，

調伏一切惡， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏一切惡， 轉無上法輪。

安住無量法， 一切莫能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無量法， 一切莫能知，

調御師智海， 菩薩盡原底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御師智海， 菩薩盡原底，

謙下行菩提， 得此深法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謙下行菩提， 得此深法忍。

妙法清淨意， 悉滿一切願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法清淨意， 悉滿一切願，

一切眾生類， 諸佛剎微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 諸佛剎微塵，

悉可算其數， 菩薩德難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉可算其數， 菩薩德難知。

若有真佛子， 成此十種忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有真佛子， 成此十種忍，

一切諸眾生， 無能知境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 無能知境界。」