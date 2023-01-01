大方廣佛華嚴經卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十七

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

十地品第二十二之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第二十二之五

說諸大菩薩， 所行無上事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸大菩薩， 所行無上事，

無數那由他， 首陀會諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數那由他， 首陀會諸天，

於上虛空中， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 心皆大歡喜，

咸以恭敬心， 眾妙供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以恭敬心， 眾妙供養佛。

那由他菩薩， 歡悅無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他菩薩， 歡悅無有量，

燒諸奇妙香， 滅除諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒諸奇妙香， 滅除諸煩惱。

他化自在王， 與諸天大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 與諸天大眾，

住在虛空中， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在虛空中， 心皆大歡喜，

咸以恭敬心， 種種設供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以恭敬心， 種種設供養，

各散眾寶衣， 空中旋轉下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各散眾寶衣， 空中旋轉下。

無量億天女， 諸根欣悅豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億天女， 諸根欣悅豫，

於上虛空中， 敬心供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 敬心供養佛，

同作無量億， 那由他妓樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同作無量億， 那由他妓樂，

一切寶器中， 皆出如是音： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶器中， 皆出如是音：

「佛坐於此處， 悉遍於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛坐於此處， 悉遍於一切，

十方國土中， 皆亦有佛現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土中， 皆亦有佛現。

無量億種種， 相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億種種， 相好莊嚴身，

殊妙無有比， 充滿於世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊妙無有比， 充滿於世界。

於一毛孔中， 出無量光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔中， 出無量光明，

滅除於一切， 世間煩惱火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除於一切， 世間煩惱火。

十方微塵數， 尚可得計量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方微塵數， 尚可得計量，

一毛孔光明， 不可得窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔光明， 不可得窮盡。

各見有佛身， 以三十二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各見有佛身， 以三十二相，

八十好莊嚴， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十好莊嚴， 轉無上法輪。

或見佛種種， 為眾而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見佛種種， 為眾而說法，

或見在兜率， 教化於諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見在兜率， 教化於諸天，

或見從兜率， 來下處胞胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見從兜率， 來下處胞胎，

或見初生時， 或見夜出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見初生時， 或見夜出家，

或見坐道場， 而成無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見坐道場， 而成無上道，

或見轉法輪， 或見入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見轉法輪， 或見入涅槃。

於無量國土， 種種而示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量國土， 種種而示現，

欲度眾生故， 有如是等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度眾生故， 有如是等事。

譬如巧幻師， 善知於幻術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如巧幻師， 善知於幻術，

多示諸眾生， 種種異身相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多示諸眾生， 種種異身相。

如是佛慧中， 善巧於示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛慧中， 善巧於示現，

變化一切身， 周遍諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化一切身， 周遍諸世界。

一切法空寂， 先來無性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法空寂， 先來無性相，

同若如虛空， 大師亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同若如虛空， 大師亦如是。

得入第一義， 微妙之性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入第一義， 微妙之性相，

隨諸法性相， 示佛大神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸法性相， 示佛大神力。

一切佛行性， 法及諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛行性， 法及諸眾生，

皆悉同無相， 一切法空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉同無相， 一切法空故。

若欲得佛智， 應離諸想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得佛智， 應離諸想念，

有無俱通達， 疾作天人師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無俱通達， 疾作天人師。」

諸天采女眾， 皆出如是等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天采女眾， 皆出如是等，

千萬種妙音， 寂然而觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬種妙音， 寂然而觀佛。

解脫月菩薩， 見眾皆寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 見眾皆寂然，

請金剛藏言： 「大名稱佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請金剛藏言： 「大名稱佛子，

菩薩從第九， 至於第十地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從第九， 至於第十地，

諸大神通力， 願今為略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大神通力， 願今為略說。」

金剛藏菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩如是無量智慧，善修行佛道，乃至九地，善集清白法，集無量助道法，大功德智慧所護，廣行大悲，深知分別世界差別，深入眾生難處，入諸如來行處，念隨順如來寂滅行處，趣向諸佛力、無畏、不共法，堅持不捨，得至一切智位。菩薩摩訶薩行如是智，近佛位地，則得菩薩離垢三昧而現在前，又入法界差別三昧、莊嚴道場三昧、雨一切世間華光三昧、海藏三昧、海印三昧、虛空廣三昧、觀察一切法性三昧、隨一切眾生心行三昧、如實知一切法三昧、得如來智信三昧，如是等百萬阿僧祇三昧，皆現在前。是菩薩悉入此三昧，善知其中功用差別，最後三昧，名益一切智位。是三昧現在前，即時大寶蓮華王出，周圓如百萬三千大千世界，一切眾寶間錯莊嚴過於一切人天所有，出世間善根所生，知一切法如幻如化空慧所成，光明能照一切世界；瑠璃為莖，栴檀王為臺，碼碯為鬚，閻浮檀金為葉；無量光明一切妙寶皆在其內，寶網覆上，十三千大千世界微塵數蓮華，以為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩如是無量智慧，善修行佛道，乃至九地，善集清白法，集無量助道法，大功德智慧所護，廣行大悲，深知分別世界差別，深入眾生難處，入諸如來行處，念隨順如來寂滅行處，趣向諸佛力、無畏、不共法，堅持不捨，得至一切智位。菩薩摩訶薩行如是智，近佛位地，則得菩薩離垢三昧而現在前，又入法界差別三昧、莊嚴道場三昧、雨一切世間華光三昧、海藏三昧、海印三昧、虛空廣三昧、觀察一切法性三昧、隨一切眾生心行三昧、如實知一切法三昧、得如來智信三昧，如是等百萬阿僧祇三昧，皆現在前。是菩薩悉入此三昧，善知其中功用差別，最後三昧，名益一切智位。是三昧現在前，即時大寶蓮華王出，周圓如百萬三千大千世界，一切眾寶間錯莊嚴過於一切人天所有，出世間善根所生，知一切法如幻如化空慧所成，光明能照一切世界；瑠璃為莖，栴檀王為臺，碼碯為鬚，閻浮檀金為葉；無量光明一切妙寶皆在其內，寶網覆上，十三千大千世界微塵數蓮華，以為眷屬。

「爾時，菩薩其身姝妙，稱可華座；菩薩得益一切智位三昧力故，身在大蓮華座；即時眷屬蓮華上，皆有菩薩，一一菩薩坐蓮華上，即得百萬三昧，皆一心恭敬，瞻仰大菩薩；是菩薩昇蓮華座時，十方現在一切世界皆大震動，一切惡道皆悉休息，光明普照十方世界，一切世界皆悉嚴淨，皆得見聞諸佛大會。何以故？是菩薩坐大蓮華上，即時足下出百萬阿僧祇光明，照十方阿鼻地獄等，滅眾生苦惱；兩膝上放若干光明，照十方一切畜生，滅除苦惱；臍放若干光明，照十方一切餓鬼，滅除苦惱；左右脇放若干光明，照十方人安隱快樂；兩手放若干光明，照十方諸天阿脩羅宮；兩肩放若干光明，照十方聲聞眾；項放若干光明，照十方辟支佛；口放若干光明，照十方菩薩乃至住九地者；白毫放若干光明，照十方得位菩薩，一切魔宮隱蔽不現；頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明，照於十方諸佛大會；遶十匝已，住於虛空，成光明網，高大明淨，供養諸佛，如是供養，從初發心乃至九地，所作供養，百分不及一，乃至算數譬諭所不能及。是大光明網，勝十方世界所有華香、末香、塗香、衣服、幡蓋、眾寶、瓔珞、摩尼寶珠供養之具；從出世間善根生故，一一諸佛大法會上，皆雨眾寶，猶如大雲，若有眾生覺是供養者，皆是必定無上大道；如是諸光雨大供養已，遶大會十匝，入諸佛足下。爾時諸佛及大菩薩知某世界、某甲菩薩摩訶薩行如是道，成就受職；即時十方無邊菩薩乃至住九地者，皆來圍遶，設大供養，一心恭敬，各得萬三昧，一切得職；菩薩摩訶薩於金剛莊嚴胸出一大光名破魔賊，無量百千萬光以為眷屬，照十方世界，示無量神力，亦來入是大菩薩胸，此光明滅已，是菩薩即得百千萬億大勢力神通智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩其身姝妙，稱可華座；菩薩得益一切智位三昧力故，身在大蓮華座；即時眷屬蓮華上，皆有菩薩，一一菩薩坐蓮華上，即得百萬三昧，皆一心恭敬，瞻仰大菩薩；是菩薩昇蓮華座時，十方現在一切世界皆大震動，一切惡道皆悉休息，光明普照十方世界，一切世界皆悉嚴淨，皆得見聞諸佛大會。何以故？是菩薩坐大蓮華上，即時足下出百萬阿僧祇光明，照十方阿鼻地獄等，滅眾生苦惱；兩膝上放若干光明，照十方一切畜生，滅除苦惱；臍放若干光明，照十方一切餓鬼，滅除苦惱；左右脇放若干光明，照十方人安隱快樂；兩手放若干光明，照十方諸天阿脩羅宮；兩肩放若干光明，照十方聲聞眾；項放若干光明，照十方辟支佛；口放若干光明，照十方菩薩乃至住九地者；白毫放若干光明，照十方得位菩薩，一切魔宮隱蔽不現；頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明，照於十方諸佛大會；遶十匝已，住於虛空，成光明網，高大明淨，供養諸佛，如是供養，從初發心乃至九地，所作供養，百分不及一，乃至算數譬諭所不能及。是大光明網，勝十方世界所有華香、末香、塗香、衣服、幡蓋、眾寶、瓔珞、摩尼寶珠供養之具；從出世間善根生故，一一諸佛大法會上，皆雨眾寶，猶如大雲，若有眾生覺是供養者，皆是必定無上大道；如是諸光雨大供養已，遶大會十匝，入諸佛足下。爾時諸佛及大菩薩知某世界、某甲菩薩摩訶薩行如是道，成就受職；即時十方無邊菩薩乃至住九地者，皆來圍遶，設大供養，一心恭敬，各得萬三昧，一切得職；菩薩摩訶薩於金剛莊嚴胸出一大光名破魔賊，無量百千萬光以為眷屬，照十方世界，示無量神力，亦來入是大菩薩胸，此光明滅已，是菩薩即得百千萬億大勢力神通智慧。

「爾時，諸佛出眉間白毫相光，名益一切智，有無量無邊光明眷屬，悉照一切十方世界，圍遶十匝，示現諸佛大神通力，勸進無量百千萬億諸菩薩，十方世界六種震動，滅除一切惡道苦惱，一切魔宮皆蔽不現，示一切諸佛得道之處；示一切諸佛大會莊嚴事，廣大如法界，究竟如虛空；照一切世界已，集在虛空，示大神通莊嚴之事，入是菩薩頂，眷屬光明；入眷屬蓮華諸菩薩頂，即時各得先所未得十千三昧；是光明入此菩薩頂，如一佛光，一切佛光，皆亦如是；一切十方諸佛光明入是菩薩頂時，名為得職、名為入諸佛界，具佛十力，墮在佛數。佛子！譬如轉輪聖王大子成就王相，轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座，取四大海水，上張羅幔，種種莊嚴幢幡妓樂，執金鐘香水，灌子頂上，即名為灌頂大王，具足轉十善道故，名轉輪聖王。菩薩摩訶薩亦如是，受職時，諸佛以智水灌是菩薩頂，名灌頂法王，具足佛十力故，墮在佛數，是名諸菩薩摩訶薩大智慧職地；以是職故，菩薩摩訶薩受無量百千億萬苦行難事，是菩薩得是職已，住法雲地，無量功德，智慧轉增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，諸佛出眉間白毫相光，名益一切智，有無量無邊光明眷屬，悉照一切十方世界，圍遶十匝，示現諸佛大神通力，勸進無量百千萬億諸菩薩，十方世界六種震動，滅除一切惡道苦惱，一切魔宮皆蔽不現，示一切諸佛得道之處；示一切諸佛大會莊嚴事，廣大如法界，究竟如虛空；照一切世界已，集在虛空，示大神通莊嚴之事，入是菩薩頂，眷屬光明；入眷屬蓮華諸菩薩頂，即時各得先所未得十千三昧；是光明入此菩薩頂，如一佛光，一切佛光，皆亦如是；一切十方諸佛光明入是菩薩頂時，名為得職、名為入諸佛界，具佛十力，墮在佛數。佛子！譬如轉輪聖王大子成就王相，轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座，取四大海水，上張羅幔，種種莊嚴幢幡妓樂，執金鐘香水，灌子頂上，即名為灌頂大王，具足轉十善道故，名轉輪聖王。菩薩摩訶薩亦如是，受職時，諸佛以智水灌是菩薩頂，名灌頂法王，具足佛十力故，墮在佛數，是名諸菩薩摩訶薩大智慧職地；以是職故，菩薩摩訶薩受無量百千億萬苦行難事，是菩薩得是職已，住法雲地，無量功德，智慧轉增。

「佛子！菩薩住法雲地，如實知欲界集、色界集、無色界集；如實知世間性集、眾生性集、識性集、有為性集、無為性集、虛空性集、法性集、涅槃性集、邪見諸煩惱性集；如實知諸世間法成壞集、聲聞道集、辟支佛道集、菩薩道集；諸佛力、無畏、不共法、色身、法身集；一切智集，得佛道、轉法輪、示滅度集。舉要言之：如實知一切法差別集。是菩薩以如是智慧隨順菩提行，如實知眾生化、業化、煩惱化、諸見化、世界化、法界化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、如來化、一切化、分別無分別化。是菩薩如實知佛力持、法持、業持、煩惱持、時持、願持、先世持、行持、劫壽持、智持。是菩薩住十地，諸佛所有微細智，所謂：行微細智、命終微細智、受胎微細智、出生微細智、出家微細智、得道微細智、神力自在微細智、轉法輪微細智、持壽命微細智、示涅槃微細智、法久住微細智、如是等微細智，皆如實知。又諸佛密處，所謂：身密、口密、意密、知時非時密、與菩薩授記密、攝伏眾生密、諸乘差別密、八萬四千諸根差別密、業如實所作密、行得菩提密，如是等密，皆如實知。是菩薩諸佛所有入劫智，所謂：一劫攝阿僧祇劫、阿僧祇劫攝一劫；有數劫攝無數劫、無數劫攝有數劫；一念攝劫、劫攝一念；劫攝非劫、非劫攝劫；有佛劫攝無佛劫、無佛劫攝有佛劫；過去、未來劫攝現在劫，現在劫攝過去、未來劫；未來、過去劫攝現在劫，現在劫攝未來、過去劫；長劫攝短劫、短劫攝長劫；諸劫攝相，皆如實知。是菩薩諸佛所入微塵智、國土智、眾生身心智、眾生身心得道智、眾生行智、至一切處智、遍行佛道智、順行智、逆行智、不可思議智；一切世間、聲聞、辟支佛、菩薩所不能知，皆如實知。佛子！諸佛智慧，廣大無量，菩薩住是地，則能得入如是智慧。是菩薩摩訶薩隨是地行，得菩薩不可思議解脫、無礙解脫、淨行解脫、普門明解脫、如來藏解脫、隨無礙論解脫、入三世解脫、法性藏解脫、明解脫、勝進解脫。是菩薩十解脫為首，得如是等無量無邊百千萬億阿僧祇解脫、百千萬無量阿僧祇三昧、百千萬無量阿僧祇陀羅尼、百千萬無量阿僧祇神通，亦復如是。是菩薩成就如是智慧，隨順菩提，成就無量念力，能於一念頃，至十方無量佛所，無量法明、無量法雨，皆能受持。譬如娑伽羅龍王所澍大雨，唯除大海，餘不能受；菩薩摩訶薩亦復如是，如來微密雨、大法雨，一切眾生、聲聞、辟支佛乃至九地菩薩所不能受，唯此菩薩住法雲地，悉能受持。譬如大海，一龍王起大雲雨皆能堪受，若二若三，乃至無量無邊諸大龍王所起雲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住法雲地，如實知欲界集、色界集、無色界集；如實知世間性集、眾生性集、識性集、有為性集、無為性集、虛空性集、法性集、涅槃性集、邪見諸煩惱性集；如實知諸世間法成壞集、聲聞道集、辟支佛道集、菩薩道集；諸佛力、無畏、不共法、色身、法身集；一切智集，得佛道、轉法輪、示滅度集。舉要言之：如實知一切法差別集。是菩薩以如是智慧隨順菩提行，如實知眾生化、業化、煩惱化、諸見化、世界化、法界化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、如來化、一切化、分別無分別化。是菩薩如實知佛力持、法持、業持、煩惱持、時持、願持、先世持、行持、劫壽持、智持。是菩薩住十地，諸佛所有微細智，所謂：行微細智、命終微細智、受胎微細智、出生微細智、出家微細智、得道微細智、神力自在微細智、轉法輪微細智、持壽命微細智、示涅槃微細智、法久住微細智、如是等微細智，皆如實知。又諸佛密處，所謂：身密、口密、意密、知時非時密、與菩薩授記密、攝伏眾生密、諸乘差別密、八萬四千諸根差別密、業如實所作密、行得菩提密，如是等密，皆如實知。是菩薩諸佛所有入劫智，所謂：一劫攝阿僧祇劫、阿僧祇劫攝一劫；有數劫攝無數劫、無數劫攝有數劫；一念攝劫、劫攝一念；劫攝非劫、非劫攝劫；有佛劫攝無佛劫、無佛劫攝有佛劫；過去、未來劫攝現在劫，現在劫攝過去、未來劫；未來、過去劫攝現在劫，現在劫攝未來、過去劫；長劫攝短劫、短劫攝長劫；諸劫攝相，皆如實知。是菩薩諸佛所入微塵智、國土智、眾生身心智、眾生身心得道智、眾生行智、至一切處智、遍行佛道智、順行智、逆行智、不可思議智；一切世間、聲聞、辟支佛、菩薩所不能知，皆如實知。佛子！諸佛智慧，廣大無量，菩薩住是地，則能得入如是智慧。是菩薩摩訶薩隨是地行，得菩薩不可思議解脫、無礙解脫、淨行解脫、普門明解脫、如來藏解脫、隨無礙論解脫、入三世解脫、法性藏解脫、明解脫、勝進解脫。是菩薩十解脫為首，得如是等無量無邊百千萬億阿僧祇解脫、百千萬無量阿僧祇三昧、百千萬無量阿僧祇陀羅尼、百千萬無量阿僧祇神通，亦復如是。是菩薩成就如是智慧，隨順菩提，成就無量念力，能於一念頃，至十方無量佛所，無量法明、無量法雨，皆能受持。譬如娑伽羅龍王所澍大雨，唯除大海，餘不能受；菩薩摩訶薩亦復如是，如來微密雨、大法雨，一切眾生、聲聞、辟支佛乃至九地菩薩所不能受，唯此菩薩住法雲地，悉能受持。譬如大海，一龍王起大雲雨皆能堪受，若二若三，乃至無量無邊諸大龍王所起雲

雨，一時澍下，皆能受持。菩薩摩訶薩亦如是，住法雲地，於一佛所，能受大法明雨，二佛三佛，乃至不可說不可說佛，於一念中，皆能堪受，如是諸佛大法雲雨，是故此地名法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨，一時澍下，皆能受持。菩薩摩訶薩亦如是，住法雲地，於一佛所，能受大法明雨，二佛三佛，乃至不可說不可說佛，於一念中，皆能堪受，如是諸佛大法雲雨，是故此地名法雲地。」

解脫月言：「佛子！是菩薩於一念中，能堪受幾所大法明雨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月言：「佛子！是菩薩於一念中，能堪受幾所大法明雨？」

答言：「佛子！譬如十方所有不可說百千萬億那由他世界微塵，爾所微塵世界眾生，假使皆得聞持陀羅尼為佛侍者，為大聲聞，多聞第一；如金剛蓮華上佛善伏比丘，其一眾生成就如是多聞之力，餘亦如是，一人所受，餘不重問，如是一切各各不同，於意云何？是一切眾生受持多聞，力為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！譬如十方所有不可說百千萬億那由他世界微塵，爾所微塵世界眾生，假使皆得聞持陀羅尼為佛侍者，為大聲聞，多聞第一；如金剛蓮華上佛善伏比丘，其一眾生成就如是多聞之力，餘亦如是，一人所受，餘不重問，如是一切各各不同，於意云何？是一切眾生受持多聞，力為多不？」

答言：「甚多，不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，不可稱計。」

「佛子！我今為汝說是菩薩住法雲地，於一念頃，於一佛所，受三世法藏大法明雨，上一切眾生多聞之力百分不及一，乃至算數譬諭所不能及；如一佛所，聞十方世界微塵諸佛，皆能受持大法明雨，復能過此無量無邊，於一念頃亦能受持，是故名為法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我今為汝說是菩薩住法雲地，於一念頃，於一佛所，受三世法藏大法明雨，上一切眾生多聞之力百分不及一，乃至算數譬諭所不能及；如一佛所，聞十方世界微塵諸佛，皆能受持大法明雨，復能過此無量無邊，於一念頃亦能受持，是故名為法雲地。

「佛子！菩薩摩訶薩住法雲地，自從願力生大慈悲福德智慧，以為密雲；現種種身，以為雜色雲；通明無畏，以為電光；震大雷音，說法降魔，一念一時，能於上所說微塵世界，皆悉周普；以雨善法甘露法雨，滅諸眾生隨心所樂無明所起煩惱焰故，是故名為法雲地。復次，佛子！菩薩摩訶薩住法雲地，於一世界，從兜率天來下，乃至示大涅槃，一切佛事，隨所度眾生皆現神力，若二若三，乃至如上微塵數世界；又復過是百千萬億阿僧祇世界，從兜率天來下，乃至示大涅槃，一切佛事，隨所度眾生，皆現神力。是菩薩住此地，於智慧中得上自在力，或以狹國為廣，廣國為狹；或以垢國為淨，淨國為垢；如是一切世界皆有神力，是菩薩或於一微塵中，置三千大千世界鐵圍山川而不迫迮；或二或三，乃至不可說不可說世界諸莊嚴事，示入一塵；或以一世界莊嚴事，示不可說不可說世界；或以不可說不可說世界眾生，置一世界中而不迫迮；或以一世界眾生，置不可說不可說世界中；或以不可說不可說世界入一塵中而不惱眾生；或於一塵中，示一切佛神通力莊嚴之事；或於一念中，現不可說不可說世界微塵數身，於一身中示無量手；以一一手，執恒沙蓮華以散諸佛，雜香、末香、幡蓋寶物，如是一切莊嚴之具，皆以手執供養諸佛，於一一身亦復如是。又一一身化塵數頭，於一一頭有塵數舌，以是神力讚歎諸佛，如是等事，於念念中遍滿十方；於念念中以神通力，無量世界示得佛道轉法輪，乃至大般涅槃；於三世中，以神通力示現無量身，於自身中，現無量佛，無量佛土莊嚴事，於自身中，示一切世界成壞事；或於一毛孔出一切風而不惱眾生；或以無量無邊世界為一海水，此海水中作大蓮華，形色光明遍無量無邊世界，於中示菩提樹莊嚴妙事，乃至示得一切種智；或自身中現一方世界摩尼寶珠、日月星宿一切光明，乃至十方所有光明亦復如是；或口噓氣能令十方無量世界悉大震動，不令眾生有恐畏想；或示十方世界水劫盡，風劫、火劫盡，而眾生身隨意莊嚴；或於自身示作如來身，如來身作自身，如來身作己佛國，己佛國作如來身。佛子！菩薩摩訶薩在法雲地，神變如是，又餘無量神力自在示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住法雲地，自從願力生大慈悲福德智慧，以為密雲；現種種身，以為雜色雲；通明無畏，以為電光；震大雷音，說法降魔，一念一時，能於上所說微塵世界，皆悉周普；以雨善法甘露法雨，滅諸眾生隨心所樂無明所起煩惱焰故，是故名為法雲地。復次，佛子！菩薩摩訶薩住法雲地，於一世界，從兜率天來下，乃至示大涅槃，一切佛事，隨所度眾生皆現神力，若二若三，乃至如上微塵數世界；又復過是百千萬億阿僧祇世界，從兜率天來下，乃至示大涅槃，一切佛事，隨所度眾生，皆現神力。是菩薩住此地，於智慧中得上自在力，或以狹國為廣，廣國為狹；或以垢國為淨，淨國為垢；如是一切世界皆有神力，是菩薩或於一微塵中，置三千大千世界鐵圍山川而不迫迮；或二或三，乃至不可說不可說世界諸莊嚴事，示入一塵；或以一世界莊嚴事，示不可說不可說世界；或以不可說不可說世界眾生，置一世界中而不迫迮；或以一世界眾生，置不可說不可說世界中；或以不可說不可說世界入一塵中而不惱眾生；或於一塵中，示一切佛神通力莊嚴之事；或於一念中，現不可說不可說世界微塵數身，於一身中示無量手；以一一手，執恒沙蓮華以散諸佛，雜香、末香、幡蓋寶物，如是一切莊嚴之具，皆以手執供養諸佛，於一一身亦復如是。又一一身化塵數頭，於一一頭有塵數舌，以是神力讚歎諸佛，如是等事，於念念中遍滿十方；於念念中以神通力，無量世界示得佛道轉法輪，乃至大般涅槃；於三世中，以神通力示現無量身，於自身中，現無量佛，無量佛土莊嚴事，於自身中，示一切世界成壞事；或於一毛孔出一切風而不惱眾生；或以無量無邊世界為一海水，此海水中作大蓮華，形色光明遍無量無邊世界，於中示菩提樹莊嚴妙事，乃至示得一切種智；或自身中現一方世界摩尼寶珠、日月星宿一切光明，乃至十方所有光明亦復如是；或口噓氣能令十方無量世界悉大震動，不令眾生有恐畏想；或示十方世界水劫盡，風劫、火劫盡，而眾生身隨意莊嚴；或於自身示作如來身，如來身作自身，如來身作己佛國，己佛國作如來身。佛子！菩薩摩訶薩在法雲地，神變如是，又餘無量神力自在示現。」

爾時，會中諸菩薩、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、自在天子、淨居天等，各作是念：「若菩薩神通力、智慧力如是無量無邊，佛復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸菩薩、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、自在天子、淨居天等，各作是念：「若菩薩神通力、智慧力如是無量無邊，佛復云何？」

時，解脫月菩薩知大眾心所念，問金剛藏菩薩言：「佛子！今諸大眾聞是菩薩神通智慧力，墮在疑網，汝今當斷一切疑惑，示菩薩神通莊嚴妙事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，解脫月菩薩知大眾心所念，問金剛藏菩薩言：「佛子！今諸大眾聞是菩薩神通智慧力，墮在疑網，汝今當斷一切疑惑，示菩薩神通莊嚴妙事。」

時，金剛藏菩薩即入一切佛國體性三昧，時諸大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、自在天子、淨居天等，皆自見知入金剛藏菩薩身中，於其身內，見三千大千世界莊嚴眾事，若滿一劫說不可盡；於中見佛道場樹，其莖周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界，覆三千億三千大千世界，稱樹高廣，有師子座；其座上有佛，號一切智王如來，一切大眾咸皆見佛坐在座上，其中所有莊嚴上妙供養之具，滿一劫說，亦不可盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令大眾各在本處，一切眾會生希有想，默然一心，觀金剛藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，金剛藏菩薩即入一切佛國體性三昧，時諸大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、自在天子、淨居天等，皆自見知入金剛藏菩薩身中，於其身內，見三千大千世界莊嚴眾事，若滿一劫說不可盡；於中見佛道場樹，其莖周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界，覆三千億三千大千世界，稱樹高廣，有師子座；其座上有佛，號一切智王如來，一切大眾咸皆見佛坐在座上，其中所有莊嚴上妙供養之具，滿一劫說，亦不可盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令大眾各在本處，一切眾會生希有想，默然一心，觀金剛藏。

時，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：「佛子！是三昧有大勢力，甚為希有，是三昧者所號云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：「佛子！是三昧有大勢力，甚為希有，是三昧者所號云何？」

答言：「是三昧名一切佛國體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「是三昧名一切佛國體性。」

問言：「是三昧所有勢力境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「是三昧所有勢力境界云何？」

答言：「佛子！若菩薩摩訶薩善修成是三昧力者，能以如是無量恒沙世界微塵數三千大千世界於身中現，復過是數。菩薩在法雲地，得如是無量無邊百千萬億諸大三昧；是故，菩薩住此地中，身、身業難可測知；口、口業難可測知；意、意業難可測知；神力自在難可測知；觀三世法難可測知；諸三昧行入難可測知；智力難可測知；遊戲諸解脫難可測知；變化所作、神力所作、如意所作難可測知；乃至舉足、下足，菩薩住善慧地者不能測知。佛子！菩薩法雲地，如是無量，若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不能得盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！若菩薩摩訶薩善修成是三昧力者，能以如是無量恒沙世界微塵數三千大千世界於身中現，復過是數。菩薩在法雲地，得如是無量無邊百千萬億諸大三昧；是故，菩薩住此地中，身、身業難可測知；口、口業難可測知；意、意業難可測知；神力自在難可測知；觀三世法難可測知；諸三昧行入難可測知；智力難可測知；遊戲諸解脫難可測知；變化所作、神力所作、如意所作難可測知；乃至舉足、下足，菩薩住善慧地者不能測知。佛子！菩薩法雲地，如是無量，若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不能得盡。」

解脫月言：「佛子！若菩薩行處力、神通力，如是者佛行處力、神通力復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月言：「佛子！若菩薩行處力、神通力，如是者佛行處力、神通力復云何？」

答言：「佛子！譬如有人，見一塊土而作是言：『無邊世界地性為多此耶？』汝所問者，我謂如是；如來無量智慧，云何以菩薩智慧而欲測量？佛子！如人取四天下地性少分，餘者極多，菩薩法雲地於無量劫，但可說耳，何況如來地，我今當說令汝知之，佛現為證；如十方無量無邊世界微塵等諸佛世界，十地菩薩皆滿其中，是諸菩薩有無量無邊業，修習菩薩功德智慧禪定，於如來功德智慧力，百分不及一、百千萬億分不及一，乃至算數譬諭所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！譬如有人，見一塊土而作是言：『無邊世界地性為多此耶？』汝所問者，我謂如是；如來無量智慧，云何以菩薩智慧而欲測量？佛子！如人取四天下地性少分，餘者極多，菩薩法雲地於無量劫，但可說耳，何況如來地，我今當說令汝知之，佛現為證；如十方無量無邊世界微塵等諸佛世界，十地菩薩皆滿其中，是諸菩薩有無量無邊業，修習菩薩功德智慧禪定，於如來功德智慧力，百分不及一、百千萬億分不及一，乃至算數譬諭所不能及。

「佛子！是菩薩隨如是智慧，順如來身、口、意，不捨諸菩薩三昧，勤心供養一切諸佛，於一一劫，以一切供具，供養無量無邊諸佛，能悉具受諸佛神力，轉復明勝，是菩薩於法性問難無能勝者，乃至無量無邊百千萬億劫不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是菩薩隨如是智慧，順如來身、口、意，不捨諸菩薩三昧，勤心供養一切諸佛，於一一劫，以一切供具，供養無量無邊諸佛，能悉具受諸佛神力，轉復明勝，是菩薩於法性問難無能勝者，乃至無量無邊百千萬億劫不可窮盡。

「佛子！譬如天金，以摩尼珠眾寶間錯，為自在天王嚴身之具，其餘諸天所不能及，亦無奪者，菩薩住十地，智慧善根，從初地乃至九地所不能及；菩薩住是地，得大智照明，隨順一切智故，其餘智慧所不能壞。譬如大自在天王光明能令眾生身心清涼，一切生處眾生光明所不能及；菩薩摩訶薩亦如是，住法雲地，智慧光明，一切聲聞、辟支佛所不能及，乃至九地菩薩亦不能及。是菩薩住是地中，能令無量眾生住一切智道。佛子！菩薩住是地，十方諸佛為說三世智慧、法界智慧、一切世界智慧、普照住持一切世界智慧、大慈大悲普覆一切眾生智慧。舉要言之：具足為說至一切智道。佛子！是名菩薩摩訶薩第十法雲地。菩薩住是地，多作摩醯首羅天王，智慧明達，善說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜，於法性中有問難者，無能令盡；所作善業布施、愛語、利益、同事皆不離念佛，不離念法，乃至不離念具足一切種智；常作是念：『我當於一切眾生為首為勝，乃至於一切眾生為依止者。』若欲如是勤行精進，於一念中得無量百千萬億那由他不可說不可說世界微塵數三昧，乃至示爾所微塵數菩薩以為眷屬。若以願力神通自在復過是數，所謂：諸行上妙供具，信解起業，若身、若口、若光明、若諸根、若如意足、若音聲、若行處，乃至若干百千萬億劫不可稱數。佛子！是菩薩十地次第順行，趣向一切種智，如從阿耨達池四河流出，滿足四天下無有窮盡，乃入大海；菩薩亦如是，從菩薩出於善根大願之水，以四攝法滿足眾生而不窮盡，乃至一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如天金，以摩尼珠眾寶間錯，為自在天王嚴身之具，其餘諸天所不能及，亦無奪者，菩薩住十地，智慧善根，從初地乃至九地所不能及；菩薩住是地，得大智照明，隨順一切智故，其餘智慧所不能壞。譬如大自在天王光明能令眾生身心清涼，一切生處眾生光明所不能及；菩薩摩訶薩亦如是，住法雲地，智慧光明，一切聲聞、辟支佛所不能及，乃至九地菩薩亦不能及。是菩薩住是地中，能令無量眾生住一切智道。佛子！菩薩住是地，十方諸佛為說三世智慧、法界智慧、一切世界智慧、普照住持一切世界智慧、大慈大悲普覆一切眾生智慧。舉要言之：具足為說至一切智道。佛子！是名菩薩摩訶薩第十法雲地。菩薩住是地，多作摩醯首羅天王，智慧明達，善說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜，於法性中有問難者，無能令盡；所作善業布施、愛語、利益、同事皆不離念佛，不離念法，乃至不離念具足一切種智；常作是念：『我當於一切眾生為首為勝，乃至於一切眾生為依止者。』若欲如是勤行精進，於一念中得無量百千萬億那由他不可說不可說世界微塵數三昧，乃至示爾所微塵數菩薩以為眷屬。若以願力神通自在復過是數，所謂：諸行上妙供具，信解起業，若身、若口、若光明、若諸根、若如意足、若音聲、若行處，乃至若干百千萬億劫不可稱數。佛子！是菩薩十地次第順行，趣向一切種智，如從阿耨達池四河流出，滿足四天下無有窮盡，乃入大海；菩薩亦如是，從菩薩出於善根大願之水，以四攝法滿足眾生而不窮盡，乃至一切種智。

「佛子！是菩薩十地，因佛智故而有差別，如因大地有十大山王，何等為十？所謂：雪山王、香山王、軻梨羅山王、仙聖山王、由乾陀山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫迦羅山王、宿慧山王、須彌山王。如雪山王，一切藥草集在其中而不可盡；菩薩亦如是住歡喜地，一切世間經書、技藝、文頌、呪術集在其中無有窮盡。如香山王，一切諸香集在其中而不可盡；菩薩亦如是住離垢地，持戒頭陀，威儀助法，集在其中，無有窮盡。如軻梨羅山王，但以寶成，集諸妙華，取不可盡；菩薩亦如是住於明地，集一切世間禪定神通解脫三昧，問不可盡。如仙聖山王，但以寶成，多有五通聖人，不可窮盡；菩薩亦如是住於焰地，集令眾生入道因緣，種種問難不可窮盡。如由乾陀山王，但以寶成，集夜叉大神不可窮盡；菩薩亦如是住難勝地，集一切自在如意神通，說不可盡。如馬耳山王，但以寶成，集眾妙果，取不可盡；菩薩亦如是住現前地，集深因緣法，說聲聞果不可窮盡。如尼民陀羅山王，但以寶成，集一切大力龍神，不可窮盡；菩薩亦如是住遠行地，集種種方便智慧，說辟支佛道，不可窮盡。如斫迦羅山王，但以寶成，集心自在者，不可窮盡；菩薩亦如是住不動地，集一切菩薩自在道，說世間性，不可窮盡。如宿慧山王，但以寶成，集大神力諸阿脩羅，無有窮盡；菩薩亦如是住善慧地，集轉眾生行智，說世間相，不可窮盡。如須彌山王，但以寶成，集諸天神無有窮盡；菩薩亦如是，住法雲地，集如來十力，四無所畏，說諸佛法，不可窮盡。是十寶山同在大海，因大海水有差別相；菩薩十地亦如是，同在佛智，因一切智故，有差別相。佛子！譬如大海，以十相故名為大海，無有能壞；何等為十？一、漸次深；二、不受死屍；三、餘水失本名；四一味；五、多寶；六、極深難入；七、廣大無量；八、多大身眾生；九、潮不失時；十、能受一切大雨無有盈溢。菩薩地亦如是以十因緣故，無有能壞；何等為十？歡喜地中，漸生堅固願；離垢地中，不與破戒共宿；明地中，捨諸假名；焰地中，於佛得一心不壞淨信；難勝地中，生世間無量方便神通，起世間事；現前地中，觀甚深因緣法；遠行地中，以大廣心善觀諸法；不動地中，能起大莊嚴示現；善慧地中，能得深解脫通達世間行，如實不失；法雲地中，能受一切諸佛大法明雨。佛子！譬如大摩尼寶珠，有十事能與眾生一切寶物，何等為十？一、出大海；二、巧匠加治；三、轉精妙；四、除垢穢；五、以火鍊治；六、眾寶莊嚴；七、貫以寶縷；八、置瑠璃高柱；九、光明四照；十、隨王意雨眾寶物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是菩薩十地，因佛智故而有差別，如因大地有十大山王，何等為十？所謂：雪山王、香山王、軻梨羅山王、仙聖山王、由乾陀山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫迦羅山王、宿慧山王、須彌山王。如雪山王，一切藥草集在其中而不可盡；菩薩亦如是住歡喜地，一切世間經書、技藝、文頌、呪術集在其中無有窮盡。如香山王，一切諸香集在其中而不可盡；菩薩亦如是住離垢地，持戒頭陀，威儀助法，集在其中，無有窮盡。如軻梨羅山王，但以寶成，集諸妙華，取不可盡；菩薩亦如是住於明地，集一切世間禪定神通解脫三昧，問不可盡。如仙聖山王，但以寶成，多有五通聖人，不可窮盡；菩薩亦如是住於焰地，集令眾生入道因緣，種種問難不可窮盡。如由乾陀山王，但以寶成，集夜叉大神不可窮盡；菩薩亦如是住難勝地，集一切自在如意神通，說不可盡。如馬耳山王，但以寶成，集眾妙果，取不可盡；菩薩亦如是住現前地，集深因緣法，說聲聞果不可窮盡。如尼民陀羅山王，但以寶成，集一切大力龍神，不可窮盡；菩薩亦如是住遠行地，集種種方便智慧，說辟支佛道，不可窮盡。如斫迦羅山王，但以寶成，集心自在者，不可窮盡；菩薩亦如是住不動地，集一切菩薩自在道，說世間性，不可窮盡。如宿慧山王，但以寶成，集大神力諸阿脩羅，無有窮盡；菩薩亦如是住善慧地，集轉眾生行智，說世間相，不可窮盡。如須彌山王，但以寶成，集諸天神無有窮盡；菩薩亦如是，住法雲地，集如來十力，四無所畏，說諸佛法，不可窮盡。是十寶山同在大海，因大海水有差別相；菩薩十地亦如是，同在佛智，因一切智故，有差別相。佛子！譬如大海，以十相故名為大海，無有能壞；何等為十？一、漸次深；二、不受死屍；三、餘水失本名；四一味；五、多寶；六、極深難入；七、廣大無量；八、多大身眾生；九、潮不失時；十、能受一切大雨無有盈溢。菩薩地亦如是以十因緣故，無有能壞；何等為十？歡喜地中，漸生堅固願；離垢地中，不與破戒共宿；明地中，捨諸假名；焰地中，於佛得一心不壞淨信；難勝地中，生世間無量方便神通，起世間事；現前地中，觀甚深因緣法；遠行地中，以大廣心善觀諸法；不動地中，能起大莊嚴示現；善慧地中，能得深解脫通達世間行，如實不失；法雲地中，能受一切諸佛大法明雨。佛子！譬如大摩尼寶珠，有十事能與眾生一切寶物，何等為十？一、出大海；二、巧匠加治；三、轉精妙；四、除垢穢；五、以火鍊治；六、眾寶莊嚴；七、貫以寶縷；八、置瑠璃高柱；九、光明四照；十、隨王意雨眾寶物。

菩薩發菩提心寶亦有十事，何等為十？一、初發心布施離慳；二、修持戒頭陀苦行；三、以諸禪定解脫三昧令轉精妙；四、以道行清淨；五、鍊以方便神通；六、以深因緣法莊嚴；七、以種種深方便智慧貫穿；八、置神通自在幢上；九、觀眾生行放多聞智慧光明；十、諸佛授智職，於一切眾生能為佛事，墮在佛數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發菩提心寶亦有十事，何等為十？一、初發心布施離慳；二、修持戒頭陀苦行；三、以諸禪定解脫三昧令轉精妙；四、以道行清淨；五、鍊以方便神通；六、以深因緣法莊嚴；七、以種種深方便智慧貫穿；八、置神通自在幢上；九、觀眾生行放多聞智慧光明；十、諸佛授智職，於一切眾生能為佛事，墮在佛數。

「佛子！是菩薩所行集一切智慧功德法門品，若不深種善根，不能得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是菩薩所行集一切智慧功德法門品，若不深種善根，不能得聞。」

問言：「佛子！若得聞者，是人為得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「佛子！若得聞者，是人為得幾所福？」

答言：「隨佛所有智慧勢力，如是發薩婆若心，所緣攝福德，是人得聞此法門，所得福德，亦復如是。何以故？若無菩薩心聞是法門，不能信解受持，何況以身修習能成其事，是故當知是人隨順一切種智，得聞信解受持修行；說是品時，十方世界十億佛國微塵數世界，六種、十八相動，以佛神力法如是故，諸天雨華、末香、瓔珞、寶衣、幡蓋莊嚴身具，雨天妓樂歌頌而下，復有大音讚歎十地殊勝之事。如此世界四天下他化自在天王宮說十地，十方一切世界皆亦如是；以佛神力故，十方過十億佛國微塵數剎，有十億佛國微塵數菩薩，詣此世界，遍滿虛空，皆作是言：『善哉！善哉！金剛藏善說菩薩十地之法。』佛子！我等皆名金剛藏，發金剛德世界，金剛幢佛所來，所經歷處，皆說是經，眾會如是，言辭義趣亦如是，我等以佛神力故，來證是事，如我至此，十方一切世界他化自在天王宮摩尼寶殿，皆有十億佛國微塵數菩薩往為作證亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「隨佛所有智慧勢力，如是發薩婆若心，所緣攝福德，是人得聞此法門，所得福德，亦復如是。何以故？若無菩薩心聞是法門，不能信解受持，何況以身修習能成其事，是故當知是人隨順一切種智，得聞信解受持修行；說是品時，十方世界十億佛國微塵數世界，六種、十八相動，以佛神力法如是故，諸天雨華、末香、瓔珞、寶衣、幡蓋莊嚴身具，雨天妓樂歌頌而下，復有大音讚歎十地殊勝之事。如此世界四天下他化自在天王宮說十地，十方一切世界皆亦如是；以佛神力故，十方過十億佛國微塵數剎，有十億佛國微塵數菩薩，詣此世界，遍滿虛空，皆作是言：『善哉！善哉！金剛藏善說菩薩十地之法。』佛子！我等皆名金剛藏，發金剛德世界，金剛幢佛所來，所經歷處，皆說是經，眾會如是，言辭義趣亦如是，我等以佛神力故，來證是事，如我至此，十方一切世界他化自在天王宮摩尼寶殿，皆有十億佛國微塵數菩薩往為作證亦復如是。」

時，金剛藏菩薩觀察十方、觀察一切大眾、觀察法界，讚歎初發薩婆若心，示菩薩境界，淨菩薩行力，攝一切種智；隨眾生說，除一切世間垢穢，與眾生一切種智因緣，示不可思議智慧莊嚴事，讚歎一切菩薩功德差別相；欲令諸地轉勝明顯示眾生故，承佛神力，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，金剛藏菩薩觀察十方、觀察一切大眾、觀察法界，讚歎初發薩婆若心，示菩薩境界，淨菩薩行力，攝一切種智；隨眾生說，除一切世間垢穢，與眾生一切種智因緣，示不可思議智慧莊嚴事，讚歎一切菩薩功德差別相；欲令諸地轉勝明顯示眾生故，承佛神力，以偈頌曰：

「諸菩薩所行， 樂於善寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩所行， 樂於善寂滅，

其心無所著， 猶若如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無所著， 猶若如虛空。

除貪恚癡垢， 安住於道智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除貪恚癡垢， 安住於道智，

如是無上行， 願樂欲聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無上行， 願樂欲聽聞。

如是諸菩薩， 在於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 在於無量劫，

勤心常修習， 一切諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心常修習， 一切諸善根，

供養無量佛， 辟支阿羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量佛， 辟支阿羅漢，

為利眾生故， 乃生菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 乃生菩提心。

精進持戒行， 頭陀除罪垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進持戒行， 頭陀除罪垢，

修善忍轉妙， 慚愧威德滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修善忍轉妙， 慚愧威德滿。

福慧因緣故， 勝遠心明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福慧因緣故， 勝遠心明淨，

深樂於佛智， 同佛生菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深樂於佛智， 同佛生菩提。

供養於一切， 十方三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於一切， 十方三世佛，

如虛空等國， 悉皆令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空等國， 悉皆令清淨。

一切法平等， 善悉通達故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法平等， 善悉通達故，

為度諸眾生， 發於菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度諸眾生， 發於菩提心。

諸菩薩如是， 生是無量心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩如是， 生是無量心，

至於歡喜地， 息惡樂布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於歡喜地， 息惡樂布施。

得諸本願力， 增廣慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸本願力， 增廣慈悲心，

深行十善道， 能到離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深行十善道， 能到離垢地。

戒聞功德備， 慈心愍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒聞功德備， 慈心愍世間，

永離諸垢穢， 深心常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸垢穢， 深心常清淨。

普觀諸世間， 三毒火熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀諸世間， 三毒火熾然，

如是之大士， 入第三明地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之大士， 入第三明地。

觀三界皆空， 無常亦如病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀三界皆空， 無常亦如病，

如癰如瘡箭， 無量苦常然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如癰如瘡箭， 無量苦常然。

見諸有為過， 貪樂佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸有為過， 貪樂佛功德，

得佛智明焰， 入於第四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛智明焰， 入於第四地。

成就於念慧， 得至於道智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於念慧， 得至於道智，

在此地供養， 百千諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在此地供養， 百千諸如來。

常能思惟念， 諸佛無量德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能思惟念， 諸佛無量德，

得入於一切， 世間難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入於一切， 世間難勝地。

能以慧方便， 種種而示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以慧方便， 種種而示現，

諸有所為作， 以利於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所為作， 以利於世間。

供養於諸佛， 行益眾生事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於諸佛， 行益眾生事，

無生法在前， 得入現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生法在前， 得入現前地。

菩薩諸所行， 一切世間知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩諸所行， 一切世間知，

常無有我心， 有無皆悉離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無有我心， 有無皆悉離。

諸法先空寂， 十二緣故行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法先空寂， 十二緣故行，

善了此微妙， 入於遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善了此微妙， 入於遠行地。

行慧方便等， 得法寂滅相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慧方便等， 得法寂滅相，

如是之大士， 難知難可及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之大士， 難知難可及。

為欲令世間， 得善寂滅故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲令世間， 得善寂滅故，

還起修諸行， 種種福德事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還起修諸行， 種種福德事。

普入於眾生， 種種心行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入於眾生， 種種心行處，

如是能得入， 如空不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是能得入， 如空不動地。

大智諸菩薩， 善能悉具行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智諸菩薩， 善能悉具行，

種種諸智業， 得十自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸智業， 得十自在力。

能以無有量， 無邊限諸身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以無有量， 無邊限諸身，

普現十方界， 而為說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現十方界， 而為說妙法。

善達於世界， 及諸眾生性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達於世界， 及諸眾生性，

如是大慈悲， 能入善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大慈悲， 能入善慧地。

第一妙淨智， 善觀諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一妙淨智， 善觀諸世間，

縷練煩惱業， 甚深諸難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縷練煩惱業， 甚深諸難處。

為度是等故， 得諸佛法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度是等故， 得諸佛法藏，

善說第一義， 悉無所違錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說第一義， 悉無所違錯。

如是次第行， 具足諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第行， 具足諸善法，

乃至於九地， 所修集福慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於九地， 所修集福慧。

欲得諸佛力， 第一深妙利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得諸佛力， 第一深妙利，

乃於一切佛， 得受智職位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃於一切佛， 得受智職位。

先得無數定， 智行極廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先得無數定， 智行極廣大，

最後得難壞， 諸智位三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後得難壞， 諸智位三昧。

若能得如是， 益智位三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能得如是， 益智位三昧，

一切寶莊嚴， 蓮華王即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶莊嚴， 蓮華王即出。

菩薩稱蓮華， 現身坐其上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩稱蓮華， 現身坐其上，

餘華諸菩薩， 咸共一心視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘華諸菩薩， 咸共一心視。

爾時大菩薩， 從身放無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大菩薩， 從身放無量，

百千億光明， 滅諸世間苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億光明， 滅諸世間苦。

然後頂上出， 百千億光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後頂上出， 百千億光明，

普照十方界， 諸佛大眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方界， 諸佛大眾會。

於上虛空中， 化成光明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 化成光明網，

供養諸佛已， 入諸佛足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛已， 入諸佛足下。

時一切如來， 及諸大士等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切如來， 及諸大士等，

各知某菩薩， 得受於智職。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各知某菩薩， 得受於智職。

如是一切佛， 放眉間光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切佛， 放眉間光明，

名益一切智， 入此菩薩頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名益一切智， 入此菩薩頂。

一切無量佛， 與此菩薩職， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無量佛， 與此菩薩職，

猶如轉輪王， 授於太子位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如轉輪王， 授於太子位。

時十方世界， 普皆大震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方世界， 普皆大震動，

乃至阿鼻等， 諸苦皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至阿鼻等， 諸苦皆除滅。

菩薩具一切， 智慧得是職， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具一切， 智慧得是職，

如是名為到， 無上法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名為到， 無上法雲地。

住於是地中， 智慧無邊限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於是地中， 智慧無邊限，

善知度一切， 世間諸因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知度一切， 世間諸因緣。

入色無色法， 欲色無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入色無色法， 欲色無色界，

能知於眾生， 國土及法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知於眾生， 國土及法性。

又能入可數， 不可數法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能入可數， 不可數法中，

乃至能觀察， 虛空無量性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至能觀察， 虛空無量性。

又此地悉知， 菩薩變化事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此地悉知， 菩薩變化事，

諸佛威神力， 微細智密事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛威神力， 微細智密事。

又能悉通達， 一切諸劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能悉通達， 一切諸劫數，

於一微塵中， 觀見諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一微塵中， 觀見諸世界。

一切諸如來， 於此無上地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 於此無上地，

初生及出家， 得道轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初生及出家， 得道轉法輪。

示入於涅槃， 皆隨順於智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示入於涅槃， 皆隨順於智，

寂滅妙解脫， 悉得於此地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅妙解脫， 悉得於此地。

此地諸大士， 憶念力大故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地諸大士， 憶念力大故，

諸佛大法雨， 皆悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大法雨， 皆悉能受持。

譬如大海水， 能持龍王雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 能持龍王雨，

諸佛廣大法， 菩薩受亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛廣大法， 菩薩受亦爾。

若於一佛所， 一時聽受法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於一佛所， 一時聽受法，

十方無量土， 微塵數眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量土， 微塵數眾生。

皆多聞總持， 成於聲聞乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆多聞總持， 成於聲聞乘，

不如是菩薩， 算數所不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如是菩薩， 算數所不及。

以無量智慧， 及先大願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量智慧， 及先大願力，

能於一念中， 遍滿無量國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 遍滿無量國。

雨甘露法雨， 滅諸煩惱火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨甘露法雨， 滅諸煩惱火，

是故諸如來， 名為法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸如來， 名為法雲地。

大士住此地， 供養諸佛具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士住此地， 供養諸佛具，

過諸天所有， 普示大神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過諸天所有， 普示大神力。

示眾轉勝力， 過是數無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾轉勝力， 過是數無量，

若人欲思量， 迷悶不能解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲思量， 迷悶不能解。

大智住此地， 舉足下足事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智住此地， 舉足下足事，

一切諸菩薩， 乃至於九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 乃至於九地。

皆悉不能知， 何況餘眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉不能知， 何況餘眾生，

三世諸聲聞， 及與辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸聲聞， 及與辟支佛。

住此諸佛示， 一切智慧事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此諸佛示， 一切智慧事，

亦與令通達， 三世無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦與令通達， 三世無礙智。

示法性寂滅， 亦示種種變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示法性寂滅， 亦示種種變，

一切諸世界， 所有眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世界， 所有眾生類。

所行一切法， 深微隱遠事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行一切法， 深微隱遠事，

一切佛功德， 次第示令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛功德， 次第示令知。

菩薩住此地， 能以大供具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此地， 能以大供具，

供養十方佛， 遍一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方佛， 遍一切世界。

一切諸世間， 所有眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 所有眾生類，

其餘諸供具， 皆所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸供具， 皆所不能及。

智者住此地， 皆能破一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者住此地， 皆能破一切，

無明諸闇冥， 開示以佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明諸闇冥， 開示以佛道。

如自在天王， 光滅眾熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如自在天王， 光滅眾熱惱，

佛子智光明， 滅惡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子智光明， 滅惡亦如是。

住是地多作， 三界自在王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是地多作， 三界自在王，

通達諸智慧， 善以三乘化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達諸智慧， 善以三乘化。

能於一念中， 得無量三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 得無量三昧，

能見十方佛， 其數亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見十方佛， 其數亦如是。」

金剛藏菩薩， 告諸大士言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩， 告諸大士言，

「我今略解說， 十地之妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今略解說， 十地之妙行，

若廣演說者， 千億劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若廣演說者， 千億劫不盡。

是則名清淨， 諸大菩薩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則名清淨， 諸大菩薩地，

為得佛智故， 住於十地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得佛智故， 住於十地中，

安住不移動， 猶如大山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住不移動， 猶如大山王。

初地具一切， 經書諸技術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地具一切， 經書諸技術，

猶如雪山中， 積聚眾藥草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如雪山中， 積聚眾藥草。

持戒及多聞， 在於二地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒及多聞， 在於二地中，

猶如香山王， 集一切香物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如香山王， 集一切香物。

如軻梨羅山， 多積諸寶華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如軻梨羅山， 多積諸寶華，

明地集聞智， 禪定亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明地集聞智， 禪定亦如是。

焰地多積聚， 入道法不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰地多積聚， 入道法不壞，

如仙聖山中， 善寂所遊止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如仙聖山中， 善寂所遊止。

五地諸神通， 無能得及者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五地諸神通， 無能得及者，

如由乾陀山， 多集夜叉眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如由乾陀山， 多集夜叉眾。

六地善分別， 諸果無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地善分別， 諸果無窮盡，

猶如馬耳山， 妙果無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如馬耳山， 妙果無有量。

七地方便慧， 無有能及者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地方便慧， 無有能及者，

如尼民陀羅， 諸龍王盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如尼民陀羅， 諸龍王盈滿。

住於八地中， 自在智無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於八地中， 自在智無量，

如斫迦羅山， 多心自在者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斫迦羅山， 多心自在者。

九地心清淨， 說法無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地心清淨， 說法無障礙，

猶如宿慧山， 阿脩羅所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如宿慧山， 阿脩羅所止。

十地諸佛力， 功德無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地諸佛力， 功德無窮盡，

如須彌山王， 集一切天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須彌山王， 集一切天眾。

又復初地中， 發於廣大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復初地中， 發於廣大願，

二地持戒品， 三地假名壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地持戒品， 三地假名壞，

第四地專一， 五地眾妙事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四地專一， 五地眾妙事，

六地甚深相， 七地廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地甚深相， 七地廣大心，

八地中種種， 莊嚴諸神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八地中種種， 莊嚴諸神通，

九地思妙智， 能過一切世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地思妙智， 能過一切世，

十地能受持， 諸佛大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地能受持， 諸佛大法雨。

菩薩行大海， 難動不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行大海， 難動不可盡，

發心出世間， 得入於初地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心出世間， 得入於初地，

二地淨持戒， 三地修諸禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地淨持戒， 三地修諸禪，

四地道行淨， 五鍊方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四地道行淨， 五鍊方便慧，

六因緣莊嚴， 七深方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六因緣莊嚴， 七深方便慧，

八到瑠璃幢， 九地觀眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八到瑠璃幢， 九地觀眾生，

一切險難處， 智慧光普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切險難處， 智慧光普照，

十地受智職， 如珠隨王意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地受智職， 如珠隨王意，

如是次第淨， 菩提心妙寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第淨， 菩提心妙寶。

十方諸世界， 所有微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 所有微塵數，

可於一念中， 計知其多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可於一念中， 計知其多少。

可以一毫末， 數知於虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可以一毫末， 數知於虛空，

諸佛大功德， 無量不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大功德， 無量不可盡。」