大方廣佛華嚴經卷第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十二

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之九

「菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：不著色故迴向；不著聲、香、味、觸、法故迴向；不求生天故迴向；不求欲樂故迴向；不著欲境界故迴向；不求眷屬故迴向；不求自在故迴向；不求生死樂故迴向；不著生死故迴向；不著死此生彼故迴向；不求三有樂故迴向；不求欲相應故迴向；不求樂處故迴向；不毒心故迴向；不壞善根故迴向；不依三界故迴向；不味著諸禪解脫三昧正受故迴向；不求住聲聞、緣覺乘故迴向；但欲調伏一切眾生滿足薩婆若究竟無礙智故迴向；欲令一切善根清淨無礙故迴向；欲令一切眾生超出生死，得大乘智故迴向；欲滿足金剛菩提心故迴向；欲究竟成就不死法故迴向；欲無量莊嚴諸佛種姓示現一切智自在故迴向；欲具足菩薩一切法明神力自在故迴向；欲於法界、虛空界等一切佛剎行普賢行而不退轉，以離癡金剛大莊嚴而自莊嚴，安住普賢菩薩地故迴向；欲盡未來劫行普賢行度脫眾生，示現一切諸佛莊嚴行地安住不斷故迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：不著色故迴向；不著聲、香、味、觸、法故迴向；不求生天故迴向；不求欲樂故迴向；不著欲境界故迴向；不求眷屬故迴向；不求自在故迴向；不求生死樂故迴向；不著生死故迴向；不著死此生彼故迴向；不求三有樂故迴向；不求欲相應故迴向；不求樂處故迴向；不毒心故迴向；不壞善根故迴向；不依三界故迴向；不味著諸禪解脫三昧正受故迴向；不求住聲聞、緣覺乘故迴向；但欲調伏一切眾生滿足薩婆若究竟無礙智故迴向；欲令一切善根清淨無礙故迴向；欲令一切眾生超出生死，得大乘智故迴向；欲滿足金剛菩提心故迴向；欲究竟成就不死法故迴向；欲無量莊嚴諸佛種姓示現一切智自在故迴向；欲具足菩薩一切法明神力自在故迴向；欲於法界、虛空界等一切佛剎行普賢行而不退轉，以離癡金剛大莊嚴而自莊嚴，安住普賢菩薩地故迴向；欲盡未來劫行普賢行度脫眾生，示現一切諸佛莊嚴行地安住不斷故迴向。

「菩薩摩訶薩如是平等心迴向；平等法心迴向；一切眾生無量心迴向；無諍心迴向；無所有心迴向；不亂心迴向；等入三世心迴向；於三世諸佛種姓心迴向；得不死神通心迴向；得如來涅槃心迴向；令一切眾生離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處故迴向；令一切眾生除滅障道法故迴向；令一切眾生悉具善根歡喜故迴向；欲不失轉法輪時故迴向；欲令一切眾生成十力輪到彼岸故迴向；欲令滿足無量無邊菩薩清淨法願故迴向；欲令成就善知識器，隨順一切善知識教具菩提心寶故迴向；欲令一切住佛深法，正直修習一切佛法，具足無上智慧光明故迴向；欲令一切菩薩無礙慧明常現在前故迴向；欲令一切常見諸佛現在前故迴向；欲令一切得明淨法門故迴向；欲令一切離諸恐怖，具無所畏菩提心門故迴向；欲令一切得菩薩不可思議諸住智門故迴向；欲令一切大悲救護悉得清淨故迴向；欲令一切無餘佛剎皆悉莊嚴故迴向；欲令一切除滅一切魔業鉤餌及魔巧術故迴向；欲令一切修菩薩行，不著一切佛剎故迴向；欲令一切度一切佛法，得一切智廣大心故迴向。菩薩摩訶薩以此善根，欲令正念清淨故迴向；欲決定故迴向；欲攝取一切佛法分別了知故迴向；欲得無量無邊無礙智故迴向；欲得清淨正直心故迴向；欲令一切眾生修習大慈心故迴向；修習大悲心故迴向；修習喜心故迴向；修習捨心故迴向；得二種無礙解脫，安住善根故迴向；欲分別一切緣起法故迴向；欲分別緣起法，得法化生心故迴向；欲得勇猛幢心故迴向；欲得不壞幢藏故迴向；欲壞一切魔故迴向；欲得一切清淨無礙法心故迴向；欲行一切菩薩行得不退轉心故迴向；欲得樂求勝妙心故迴向；欲得一切功德法自在智樂，求一切智故迴向；欲滿一切願、滅一切惡，受離垢記，得佛自在，為一切眾生轉不退法輪故迴向；欲令如來諸妙勝法無量智慧日光莊嚴大智光明普照一切眾生法界故迴向；欲調伏一切眾生皆悉歡喜成就大願，盡未來劫行菩薩行，滅諸煩惱，離垢清淨，壞裂愛網，除愚癡闇，具足離垢無礙之法，修行菩薩不退轉行，得一切種智故迴向；欲令一切眾生得無礙無上妙智慧身，示現無量諸佛身故迴向。菩薩摩訶薩善根如是迴向，不著五欲，不依三界。何以故？菩薩摩訶薩以無染污善根迴向；遠離瞋恚善根迴向；捨離愚癡善根迴向；不可沮壞善根迴向；遠離憍慢善根迴向；除滅諂曲善根迴向；以正直心善根迴向；精勤修習善根迴向。菩薩摩訶薩如是迴向時，得大歡喜；於菩薩行得正希望：趣摩訶薩道，具佛種姓，得佛智慧，離一切惡，降伏眾魔；悉能調伏一切眾生，令善知識皆悉歡喜；己所修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是平等心迴向；平等法心迴向；一切眾生無量心迴向；無諍心迴向；無所有心迴向；不亂心迴向；等入三世心迴向；於三世諸佛種姓心迴向；得不死神通心迴向；得如來涅槃心迴向；令一切眾生離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處故迴向；令一切眾生除滅障道法故迴向；令一切眾生悉具善根歡喜故迴向；欲不失轉法輪時故迴向；欲令一切眾生成十力輪到彼岸故迴向；欲令滿足無量無邊菩薩清淨法願故迴向；欲令成就善知識器，隨順一切善知識教具菩提心寶故迴向；欲令一切住佛深法，正直修習一切佛法，具足無上智慧光明故迴向；欲令一切菩薩無礙慧明常現在前故迴向；欲令一切常見諸佛現在前故迴向；欲令一切得明淨法門故迴向；欲令一切離諸恐怖，具無所畏菩提心門故迴向；欲令一切得菩薩不可思議諸住智門故迴向；欲令一切大悲救護悉得清淨故迴向；欲令一切無餘佛剎皆悉莊嚴故迴向；欲令一切除滅一切魔業鉤餌及魔巧術故迴向；欲令一切修菩薩行，不著一切佛剎故迴向；欲令一切度一切佛法，得一切智廣大心故迴向。菩薩摩訶薩以此善根，欲令正念清淨故迴向；欲決定故迴向；欲攝取一切佛法分別了知故迴向；欲得無量無邊無礙智故迴向；欲得清淨正直心故迴向；欲令一切眾生修習大慈心故迴向；修習大悲心故迴向；修習喜心故迴向；修習捨心故迴向；得二種無礙解脫，安住善根故迴向；欲分別一切緣起法故迴向；欲分別緣起法，得法化生心故迴向；欲得勇猛幢心故迴向；欲得不壞幢藏故迴向；欲壞一切魔故迴向；欲得一切清淨無礙法心故迴向；欲行一切菩薩行得不退轉心故迴向；欲得樂求勝妙心故迴向；欲得一切功德法自在智樂，求一切智故迴向；欲滿一切願、滅一切惡，受離垢記，得佛自在，為一切眾生轉不退法輪故迴向；欲令如來諸妙勝法無量智慧日光莊嚴大智光明普照一切眾生法界故迴向；欲調伏一切眾生皆悉歡喜成就大願，盡未來劫行菩薩行，滅諸煩惱，離垢清淨，壞裂愛網，除愚癡闇，具足離垢無礙之法，修行菩薩不退轉行，得一切種智故迴向；欲令一切眾生得無礙無上妙智慧身，示現無量諸佛身故迴向。菩薩摩訶薩善根如是迴向，不著五欲，不依三界。何以故？菩薩摩訶薩以無染污善根迴向；遠離瞋恚善根迴向；捨離愚癡善根迴向；不可沮壞善根迴向；遠離憍慢善根迴向；除滅諂曲善根迴向；以正直心善根迴向；精勤修習善根迴向。菩薩摩訶薩如是迴向時，得大歡喜；於菩薩行得正希望：趣摩訶薩道，具佛種姓，得佛智慧，離一切惡，降伏眾魔；悉能調伏一切眾生，令善知識皆悉歡喜；己所修

願皆悉成滿，請一切眾生，設大施會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願皆悉成滿，請一切眾生，設大施會。

「復次，菩薩摩訶薩以此法施善根如是迴向：令一切眾生皆悉具足清淨法音，得柔軟音，得和悅音，得不可思議音，得可愛樂音，得充滿一切佛剎音，得不可思議功德莊嚴音，得滅高大散亂音，得充滿法界淨妙音，得攝一切眾生音；令一切眾生得無量音智；令一切眾生得清淨妙音；令一切眾生悉得音聲妙自在智；令一切眾生得一切莊嚴音；令一切眾生悉得妙音，眾生樂聞無有厭足；令一切眾生得解脫音，悉到彼岸；令一切眾生得歡喜音；令一切眾生得佛清淨語言音；令一切眾生得佛音聲，具妙辭辯遠離愚癡；令一切眾生得莊嚴諸法妙陀羅尼，於一一法說無量行，眷屬無數，充滿法界，悉能聞持不可思議金剛正法，廣分別說，能以無量句身、味身具足演說無量法藏，種種法相，住無著處，得諸法明；令一切眾生究竟薩婆若，攝一切法，以句身、味身於諸法義得自在音，於無礙音具足自在，得到彼岸；令一切眾生得無憂音聲，得無畏音聲，得無染污音聲，得功德音聲，得令眷屬歡喜音聲，得如法音聲，得諸佛法語言音聲，得疾除滅一切眾生疑網音聲，得具足辯才不斷音聲，得勝覺悟眾生音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩以此法施善根如是迴向：令一切眾生皆悉具足清淨法音，得柔軟音，得和悅音，得不可思議音，得可愛樂音，得充滿一切佛剎音，得不可思議功德莊嚴音，得滅高大散亂音，得充滿法界淨妙音，得攝一切眾生音；令一切眾生得無量音智；令一切眾生得清淨妙音；令一切眾生悉得音聲妙自在智；令一切眾生得一切莊嚴音；令一切眾生悉得妙音，眾生樂聞無有厭足；令一切眾生得解脫音，悉到彼岸；令一切眾生得歡喜音；令一切眾生得佛清淨語言音；令一切眾生得佛音聲，具妙辭辯遠離愚癡；令一切眾生得莊嚴諸法妙陀羅尼，於一一法說無量行，眷屬無數，充滿法界，悉能聞持不可思議金剛正法，廣分別說，能以無量句身、味身具足演說無量法藏，種種法相，住無著處，得諸法明；令一切眾生究竟薩婆若，攝一切法，以句身、味身於諸法義得自在音，於無礙音具足自在，得到彼岸；令一切眾生得無憂音聲，得無畏音聲，得無染污音聲，得功德音聲，得令眷屬歡喜音聲，得如法音聲，得諸佛法語言音聲，得疾除滅一切眾生疑網音聲，得具足辯才不斷音聲，得勝覺悟眾生音聲。

「復次，菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：令一切眾生得淨法身；令一切眾生得淨妙功德；令一切眾生具諸相好；令一切眾生得淨業報；令一切眾生得清淨薩婆若心；令一切眾生得無量清淨菩提之心；令一切眾生得淨方便悉能分別眾生諸根；令一切眾生得清淨性；令一切眾生得清淨無礙行滿足諸願；令一切眾生得清淨正念智慧不斷辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：令一切眾生得淨法身；令一切眾生得淨妙功德；令一切眾生具諸相好；令一切眾生得淨業報；令一切眾生得清淨薩婆若心；令一切眾生得無量清淨菩提之心；令一切眾生得淨方便悉能分別眾生諸根；令一切眾生得清淨性；令一切眾生得清淨無礙行滿足諸願；令一切眾生得清淨正念智慧不斷辯才。

「菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：令一切眾生得如是等清淨妙身，所謂：明淨身、離濁身、究竟淨身、清淨身、離塵身、離種種塵身、離垢身、光明身、可愛樂身、無礙身，以如是身普應十方一切世界，示一切業，示現眾生，普照一切，示現一切猶如鏡像淨水之月，令一切眾生悉得如是淨妙之身。示現眾生菩薩諸行；示現眾生諸深妙法；示現眾生無量功德；示現眾生真實正道；示現眾生具足諸法；示現眾生一切大願住於一剎；示現一切世界如來出世；示現一切諸佛神足自在；示現受持菩薩不思議解脫；示現普賢諸行一切願智。菩薩摩訶薩善根如是迴向：令一切眾生成就一切功德智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：令一切眾生得如是等清淨妙身，所謂：明淨身、離濁身、究竟淨身、清淨身、離塵身、離種種塵身、離垢身、光明身、可愛樂身、無礙身，以如是身普應十方一切世界，示一切業，示現眾生，普照一切，示現一切猶如鏡像淨水之月，令一切眾生悉得如是淨妙之身。示現眾生菩薩諸行；示現眾生諸深妙法；示現眾生無量功德；示現眾生真實正道；示現眾生具足諸法；示現眾生一切大願住於一剎；示現一切世界如來出世；示現一切諸佛神足自在；示現受持菩薩不思議解脫；示現普賢諸行一切願智。菩薩摩訶薩善根如是迴向：令一切眾生成就一切功德智身。

「復次，菩薩摩訶薩以此法施所攝善根如是迴向：令一身遍一切世界，行菩薩行，眾生見者，皆悉不空，得不退轉菩提之心；令一切眾生隨順真實，得不壞心；令一切眾生於一切世界盡未來劫，行菩薩道而無厭足。具法界等大慈悲心，教化眾生未曾失時。分別諸根，念善知識於一念中，悉見現在一切諸佛正念如來，未曾暫捨。修諸善根無有虛欺，安立眾生於一切智，悉得不退清淨法輪，悉得一切諸佛法明，受持一切諸佛法雨，行菩薩行。入一切眾生，入一切剎，入一切法，入一切世間，入一切三世，入一切眾生諸業報智，入一切菩薩巧方便智，入一切菩薩出生智，入一切菩薩淨境界智，入一切佛住持境界，入一切無量無邊法界修菩薩行，安住諸住；是為菩薩摩訶薩法施善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩以此法施所攝善根如是迴向：令一身遍一切世界，行菩薩行，眾生見者，皆悉不空，得不退轉菩提之心；令一切眾生隨順真實，得不壞心；令一切眾生於一切世界盡未來劫，行菩薩道而無厭足。具法界等大慈悲心，教化眾生未曾失時。分別諸根，念善知識於一念中，悉見現在一切諸佛正念如來，未曾暫捨。修諸善根無有虛欺，安立眾生於一切智，悉得不退清淨法輪，悉得一切諸佛法明，受持一切諸佛法雨，行菩薩行。入一切眾生，入一切剎，入一切法，入一切世間，入一切三世，入一切眾生諸業報智，入一切菩薩巧方便智，入一切菩薩出生智，入一切菩薩淨境界智，入一切佛住持境界，入一切無量無邊法界修菩薩行，安住諸住；是為菩薩摩訶薩法施善根迴向。

「復次，菩薩摩訶薩修善根業如是迴向：令一切佛剎皆悉清淨，以無量莊嚴具而莊嚴之；令一佛剎廣大如法界，如一佛剎，一切佛剎亦復如是。得最正覺於一佛剎，悉皆顯現一切佛剎，如一佛剎，一切佛剎亦復如是。彼一一剎以法界等諸莊嚴具而莊嚴之：無量阿僧祇眾寶莊嚴；無量阿僧祇清淨眾寶高座，諸妙寶衣以敷其上；無量阿僧祇眾妙寶帳，一切寶鈴諸寶垂帶以為莊嚴；無量寶蓋以張其上；無量寶雲雨一切寶，散眾寶華，見者無厭；無量妙寶以為欄楯，妙寶樓閣而莊嚴之；無量寶鈴自然演暢諸佛妙法；無量寶華周遍充滿，眾妙寶色以為莊嚴；無量寶樹充滿其剎，出生無量妙寶華果；無量妙寶以為宮殿，妙寶樓觀遍遊諸剎；無量妙寶以為欄楯大寶莊嚴；無量妙寶為偏樓閣，一切淨寶而莊嚴之；無量寶門，種種寶鬘而嚴飾之；無量珍寶半月形像，悉以眾寶而莊嚴之；無量無數不可思議珍寶莊嚴，諸佛淨業善根所起；無量寶藏莊嚴，又以眾寶而莊嚴之；流出無量清淨寶河，常流正法未曾斷絕；無量法海周遍其剎，正法淨水湛然充滿；無量阿僧祇寶分陀利華皆悉充滿，自然演出正法華音；無量阿僧祇須彌寶山莊嚴，智慧須彌皆悉具足；無量阿僧祇八楞妙寶莊嚴，諸寶瓔珞以為垂帶；無量阿僧祇明淨寶莊嚴，放大慧光普照法界；無量阿僧祇寶鈴莊嚴，自然演出微妙音聲；無量阿僧祇眾寶階道以為莊嚴，菩薩妙寶皆悉充滿；無量阿僧祇寶繒莊嚴，不可思議寶色清淨建立；無量阿僧祇寶幢莊嚴，半月寶像而嚴飾之；無量阿僧祇寶幡莊嚴，悉能普雨無量寶幡；無量阿僧祇寶繒莊嚴充滿世界，莊飾虛空，敷無量阿僧祇細軟寶衣以為莊嚴；無量阿僧祇眾寶旋流以為莊嚴，示現菩薩清淨一切智眼；無量阿僧祇寶鬘莊嚴，一一寶鬘，百千菩薩以為嚴飾；無量阿僧祇眾寶宮殿莊嚴，悉能除滅諸處所愛；無量阿僧祇眾寶莊嚴，金剛摩尼以為嚴飾；無量阿僧祇雜寶莊嚴，示現無量清淨妙色；無量阿僧祇金剛圍山莊嚴，清淨明徹無所障礙；無量阿僧祇妙香莊嚴，其香普熏一切世界，出生無量阿僧祇諸變化身，一一化身與法界等，各放無量阿僧祇妙寶光明；一一光明出一切光，無量阿僧祇明淨寶光以為照耀，能發眾生淨智慧光；放無量阿僧祇無礙寶光，一一光明普照法界；無量阿僧祇眾寶莊嚴，一一寶中具一切寶；無量阿僧祇寶藏莊嚴，自然演說諸法寶藏；無量阿僧祇寶幢莊嚴，建立如來妙智慧幢；無量阿僧祇賢寶莊嚴，具足清淨大乘賢寶；無量阿僧祇寶園莊嚴，菩薩三昧清涼悅樂；無量阿僧祇諸妙寶音自然演出，一一音中出如來音，充滿十方無不聞者；無量阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩修善根業如是迴向：令一切佛剎皆悉清淨，以無量莊嚴具而莊嚴之；令一佛剎廣大如法界，如一佛剎，一切佛剎亦復如是。得最正覺於一佛剎，悉皆顯現一切佛剎，如一佛剎，一切佛剎亦復如是。彼一一剎以法界等諸莊嚴具而莊嚴之：無量阿僧祇眾寶莊嚴；無量阿僧祇清淨眾寶高座，諸妙寶衣以敷其上；無量阿僧祇眾妙寶帳，一切寶鈴諸寶垂帶以為莊嚴；無量寶蓋以張其上；無量寶雲雨一切寶，散眾寶華，見者無厭；無量妙寶以為欄楯，妙寶樓閣而莊嚴之；無量寶鈴自然演暢諸佛妙法；無量寶華周遍充滿，眾妙寶色以為莊嚴；無量寶樹充滿其剎，出生無量妙寶華果；無量妙寶以為宮殿，妙寶樓觀遍遊諸剎；無量妙寶以為欄楯大寶莊嚴；無量妙寶為偏樓閣，一切淨寶而莊嚴之；無量寶門，種種寶鬘而嚴飾之；無量珍寶半月形像，悉以眾寶而莊嚴之；無量無數不可思議珍寶莊嚴，諸佛淨業善根所起；無量寶藏莊嚴，又以眾寶而莊嚴之；流出無量清淨寶河，常流正法未曾斷絕；無量法海周遍其剎，正法淨水湛然充滿；無量阿僧祇寶分陀利華皆悉充滿，自然演出正法華音；無量阿僧祇須彌寶山莊嚴，智慧須彌皆悉具足；無量阿僧祇八楞妙寶莊嚴，諸寶瓔珞以為垂帶；無量阿僧祇明淨寶莊嚴，放大慧光普照法界；無量阿僧祇寶鈴莊嚴，自然演出微妙音聲；無量阿僧祇眾寶階道以為莊嚴，菩薩妙寶皆悉充滿；無量阿僧祇寶繒莊嚴，不可思議寶色清淨建立；無量阿僧祇寶幢莊嚴，半月寶像而嚴飾之；無量阿僧祇寶幡莊嚴，悉能普雨無量寶幡；無量阿僧祇寶繒莊嚴充滿世界，莊飾虛空，敷無量阿僧祇細軟寶衣以為莊嚴；無量阿僧祇眾寶旋流以為莊嚴，示現菩薩清淨一切智眼；無量阿僧祇寶鬘莊嚴，一一寶鬘，百千菩薩以為嚴飾；無量阿僧祇眾寶宮殿莊嚴，悉能除滅諸處所愛；無量阿僧祇眾寶莊嚴，金剛摩尼以為嚴飾；無量阿僧祇雜寶莊嚴，示現無量清淨妙色；無量阿僧祇金剛圍山莊嚴，清淨明徹無所障礙；無量阿僧祇妙香莊嚴，其香普熏一切世界，出生無量阿僧祇諸變化身，一一化身與法界等，各放無量阿僧祇妙寶光明；一一光明出一切光，無量阿僧祇明淨寶光以為照耀，能發眾生淨智慧光；放無量阿僧祇無礙寶光，一一光明普照法界；無量阿僧祇眾寶莊嚴，一一寶中具一切寶；無量阿僧祇寶藏莊嚴，自然演說諸法寶藏；無量阿僧祇寶幢莊嚴，建立如來妙智慧幢；無量阿僧祇賢寶莊嚴，具足清淨大乘賢寶；無量阿僧祇寶園莊嚴，菩薩三昧清涼悅樂；無量阿僧祇諸妙寶音自然演出，一一音中出如來音，充滿十方無不聞者；無量阿

僧祇寶像莊嚴，一一像身普放無量法寶光明；無量阿僧祇眾相莊嚴，一切眾相無相莊嚴；無量阿僧祇寶威儀莊嚴，見者樂求菩薩威儀；無量阿僧祇長養眾寶莊嚴，出生一切妙寶庫藏；無量阿僧祇眾寶安住莊嚴，一切眾寶而嚴飾之；無量阿僧祇寶衣莊嚴，皆悉普覆具足菩薩無量三昧；無量阿僧祇妙衣莊嚴，其發心者即得菩薩善現等諸陀羅尼；無量阿僧祇修寶莊嚴，悉能分別業寶報應，決定清淨；無量阿僧祇無礙知見妙寶莊嚴，若有見者悉得諸法清淨法眼；無量阿僧祇寶天冠莊嚴，具足成就智慧天冠；無量阿僧祇寶座莊嚴，成佛清淨寶師子座；然無量阿僧祇明淨寶燈，具足明淨妙智慧燈；無量阿僧祇寶多羅樹莊嚴，一一多羅樹以寶瓔珞而嚴飾之；無量阿僧祇眾寶涼臺以為莊嚴；無量阿僧祇寶樹莊嚴，不思議鳥棲集其上出妙音聲；無量阿僧祇妙寶化華莊嚴，一一華上無量菩薩結跏趺坐遍遊法界；無量阿僧祇果實莊嚴，具薩婆若大智慧果；無量阿僧祇眾寶聚落莊嚴，皆悉修習清淨正法；無量阿僧祇寶宅莊嚴，眾寶街巷人民充滿；無量阿僧祇大王寶都莊嚴，彼諸大王勇猛精進被大法鎧，於無上道堅固不退；無量阿僧祇寶舍莊嚴，除滅一切房室貪愛；無量阿僧祇寶衣莊嚴，隨意受用無所貪著；無量阿僧祇寶家莊嚴，捨家出家菩薩充滿其中；無量阿僧祇無厭足寶莊嚴，見者能生無量歡喜；無量阿僧祇寶輪莊嚴，放不思議智慧光明，轉不退輪；無量阿僧祇妙寶行樹莊嚴，以清淨因那尼羅寶而莊校之；無量阿僧祇寶地莊嚴，分別示現不思議寶；無量阿僧祇樂器莊嚴，出自然音充滿法界；無量阿僧祇樂器莊嚴，盡未來際常出法音，未曾斷絕；無量阿僧祇寶身莊嚴，充滿其剎，悉能受持一切法寶；無量阿僧祇清淨寶口莊嚴，具足一切功德藏寶，出無量阿僧祇淨寶言音，常說無量淨妙法寶；無量阿僧祇清淨寶心莊嚴，得正直寶，一切智願皆悉充滿；無量阿僧祇清淨寶念莊嚴，除滅愚癡，得一切智無上寶王；無量阿僧祇清淨寶趣莊嚴，悉能攝受一切諸佛正法之寶；無量阿僧祇菩薩寶慧莊嚴，決定善知一切佛法；無量阿僧祇不放逸寶智慧莊嚴，一切智寶皆悉充滿；無量阿僧祇清淨寶眼莊嚴，於一切十力寶無所障礙；無量阿僧祇清淨寶耳莊嚴，善能聽聞一切法界微妙音聲而無障礙；無量阿僧祇清淨寶鼻莊嚴，聞淨寶香而無厭足；無量阿僧祇清淨寶廣長舌莊嚴，善說一切諸語言法；無量阿僧祇清淨寶身莊嚴，遊行十方而無罣礙；無量阿僧祇清淨寶意莊嚴，悉能修習普賢菩薩一切大願；無量阿僧祇清淨寶音莊嚴，微妙音聲皆悉充滿一切世界；無量阿僧祇寶身業莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祇寶像莊嚴，一一像身普放無量法寶光明；無量阿僧祇眾相莊嚴，一切眾相無相莊嚴；無量阿僧祇寶威儀莊嚴，見者樂求菩薩威儀；無量阿僧祇長養眾寶莊嚴，出生一切妙寶庫藏；無量阿僧祇眾寶安住莊嚴，一切眾寶而嚴飾之；無量阿僧祇寶衣莊嚴，皆悉普覆具足菩薩無量三昧；無量阿僧祇妙衣莊嚴，其發心者即得菩薩善現等諸陀羅尼；無量阿僧祇修寶莊嚴，悉能分別業寶報應，決定清淨；無量阿僧祇無礙知見妙寶莊嚴，若有見者悉得諸法清淨法眼；無量阿僧祇寶天冠莊嚴，具足成就智慧天冠；無量阿僧祇寶座莊嚴，成佛清淨寶師子座；然無量阿僧祇明淨寶燈，具足明淨妙智慧燈；無量阿僧祇寶多羅樹莊嚴，一一多羅樹以寶瓔珞而嚴飾之；無量阿僧祇眾寶涼臺以為莊嚴；無量阿僧祇寶樹莊嚴，不思議鳥棲集其上出妙音聲；無量阿僧祇妙寶化華莊嚴，一一華上無量菩薩結跏趺坐遍遊法界；無量阿僧祇果實莊嚴，具薩婆若大智慧果；無量阿僧祇眾寶聚落莊嚴，皆悉修習清淨正法；無量阿僧祇寶宅莊嚴，眾寶街巷人民充滿；無量阿僧祇大王寶都莊嚴，彼諸大王勇猛精進被大法鎧，於無上道堅固不退；無量阿僧祇寶舍莊嚴，除滅一切房室貪愛；無量阿僧祇寶衣莊嚴，隨意受用無所貪著；無量阿僧祇寶家莊嚴，捨家出家菩薩充滿其中；無量阿僧祇無厭足寶莊嚴，見者能生無量歡喜；無量阿僧祇寶輪莊嚴，放不思議智慧光明，轉不退輪；無量阿僧祇妙寶行樹莊嚴，以清淨因那尼羅寶而莊校之；無量阿僧祇寶地莊嚴，分別示現不思議寶；無量阿僧祇樂器莊嚴，出自然音充滿法界；無量阿僧祇樂器莊嚴，盡未來際常出法音，未曾斷絕；無量阿僧祇寶身莊嚴，充滿其剎，悉能受持一切法寶；無量阿僧祇清淨寶口莊嚴，具足一切功德藏寶，出無量阿僧祇淨寶言音，常說無量淨妙法寶；無量阿僧祇清淨寶心莊嚴，得正直寶，一切智願皆悉充滿；無量阿僧祇清淨寶念莊嚴，除滅愚癡，得一切智無上寶王；無量阿僧祇清淨寶趣莊嚴，悉能攝受一切諸佛正法之寶；無量阿僧祇菩薩寶慧莊嚴，決定善知一切佛法；無量阿僧祇不放逸寶智慧莊嚴，一切智寶皆悉充滿；無量阿僧祇清淨寶眼莊嚴，於一切十力寶無所障礙；無量阿僧祇清淨寶耳莊嚴，善能聽聞一切法界微妙音聲而無障礙；無量阿僧祇清淨寶鼻莊嚴，聞淨寶香而無厭足；無量阿僧祇清淨寶廣長舌莊嚴，善說一切諸語言法；無量阿僧祇清淨寶身莊嚴，遊行十方而無罣礙；無量阿僧祇清淨寶意莊嚴，悉能修習普賢菩薩一切大願；無量阿僧祇清淨寶音莊嚴，微妙音聲皆悉充滿一切世界；無量阿僧祇寶身業莊嚴，

具足一切智慧寶業；無量阿僧祇寶口業莊嚴，廣說無量智慧妙寶；無量阿僧祇清淨寶意業莊嚴，究竟一切無礙寶智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切智慧寶業；無量阿僧祇寶口業莊嚴，廣說無量智慧妙寶；無量阿僧祇清淨寶意業莊嚴，究竟一切無礙寶智。

「菩薩摩訶薩復如是念：於彼一切諸如來剎，於一佛剎、一方、一毛道中成就無量無數不可思議清淨智慧。諸大菩薩皆悉充滿，如一佛剎、一方、一毛道盡虛空、法界等，一切佛剎，一切方，一切毛道亦復如是。是為菩薩摩訶薩迴向妙寶莊嚴一切佛剎，如寶莊嚴一切佛剎，廣說香莊嚴，乃至究竟無量清淨妙香意業無礙寶智亦復如是。廣說華莊嚴，乃至究竟淨華意業無礙寶智亦復如是。廣說鬘、塗香、末香、衣、蓋、幢幡，乃至百事莊嚴亦復如是。如是菩薩摩訶薩以此法施等所攝善根迴向：長養善根故迴向，嚴淨佛剎故迴向，令一切眾生清淨平等故迴向。令一切眾生除滅瞋恚；令一切眾生具足平等甚深佛法；令一切眾生具足平等不可壞清淨功德力；令一切眾生悉得平等無盡智慧度諸佛法；令一切眾生悉得平等清淨梵音；令一切眾生悉得平等無礙淨眼，究竟虛空法界等無礙智；令一切眾生悉得清淨平等正念，盡過去劫；令一切眾生悉得平等無礙智，決定了知一切諸法；令一切眾生悉得平等菩提，充滿法界無所障礙；令一切眾生悉得平等諸妙善根；令一切眾生悉得平等身、口、意業，具足功德莊嚴清淨；令一切眾生悉得平等普賢菩薩一切所行；令一切眾生悉得平等清淨佛剎；令一切眾生悉得平等具足，深入一切智行；令一切眾生離一切惡，悉得平等善根迴向；令一切眾生悉得平等一切知見，皆能分別他人心念；令一切眾生悉得平等安住白法；令一切眾生悉得平等，於一念中具一切智，究竟滿足無上菩提；令一切眾生成就一切平等道行，清淨具足。菩薩摩訶薩以此善根，普為一切平等迴向；令一切眾生悉得清淨分別諸法之力，廣為眾生解說迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復如是念：於彼一切諸如來剎，於一佛剎、一方、一毛道中成就無量無數不可思議清淨智慧。諸大菩薩皆悉充滿，如一佛剎、一方、一毛道盡虛空、法界等，一切佛剎，一切方，一切毛道亦復如是。是為菩薩摩訶薩迴向妙寶莊嚴一切佛剎，如寶莊嚴一切佛剎，廣說香莊嚴，乃至究竟無量清淨妙香意業無礙寶智亦復如是。廣說華莊嚴，乃至究竟淨華意業無礙寶智亦復如是。廣說鬘、塗香、末香、衣、蓋、幢幡，乃至百事莊嚴亦復如是。如是菩薩摩訶薩以此法施等所攝善根迴向：長養善根故迴向，嚴淨佛剎故迴向，令一切眾生清淨平等故迴向。令一切眾生除滅瞋恚；令一切眾生具足平等甚深佛法；令一切眾生具足平等不可壞清淨功德力；令一切眾生悉得平等無盡智慧度諸佛法；令一切眾生悉得平等清淨梵音；令一切眾生悉得平等無礙淨眼，究竟虛空法界等無礙智；令一切眾生悉得清淨平等正念，盡過去劫；令一切眾生悉得平等無礙智，決定了知一切諸法；令一切眾生悉得平等菩提，充滿法界無所障礙；令一切眾生悉得平等諸妙善根；令一切眾生悉得平等身、口、意業，具足功德莊嚴清淨；令一切眾生悉得平等普賢菩薩一切所行；令一切眾生悉得平等清淨佛剎；令一切眾生悉得平等具足，深入一切智行；令一切眾生離一切惡，悉得平等善根迴向；令一切眾生悉得平等一切知見，皆能分別他人心念；令一切眾生悉得平等安住白法；令一切眾生悉得平等，於一念中具一切智，究竟滿足無上菩提；令一切眾生成就一切平等道行，清淨具足。菩薩摩訶薩以此善根，普為一切平等迴向；令一切眾生悉得清淨分別諸法之力，廣為眾生解說迴向。

「菩薩摩訶薩復作是念：以此善根令一切眾生修菩薩淨行，得無量法海，於一一法海無量法界等，清淨智慧普照法界；令一切眾生分別解說一切句義；令一切眾生悉得一切法明三昧普照諸法；令一切眾生皆悉具足隨順三世諸佛辯才；令一切眾生得三世佛自在之身；令一切眾生得無礙善根，起佛法愛，不退大悲，救護眾生；令一切眾生得無礙智不思議法，能淨歡喜一切眾會；令一切眾生於一切佛剎、飜覆佛剎、俯伏佛剎、微細佛剎、廣大佛剎、清淨佛剎、穢濁佛剎，於如是等諸佛剎中，悉轉清淨不退法輪；令一切眾生於念念中悉得無盡無所畏辯，廣說佛法，不可窮盡；令一切眾生常樂，一向專求勝法，於一切法得智慧自在；令一切眾生皆悉歡喜，廣說一切法。復次，菩薩摩訶薩安住法界無量善根迴向；法界無量身業迴向；法界無量口業迴向；法界無量意業迴向；法界無量妙色迴向；法界無量妙受、想、行、識迴向；法界無量平等陰迴向；法界無量平等界迴向；法界無量平等入迴向；法界無量內平等迴向；法界無量外平等迴向；法界無量勇猛精進平等迴向；法界無量正直心平等迴向；法界無量方便平等迴向；法界無量性平等迴向；法界無量諸根平等迴向；法界無量三世平等迴向；法界無量業報平等迴向；法界無量離諸煩惱清淨平等迴向；法界無量一切眾生平等迴向；法界無量一切佛剎平等迴向；法界無量一切諸法平等迴向；法界無量一切世間平等迴向；法界無量一切諸佛菩薩平等迴向；法界無量一切菩薩行願平等迴向；法界無量一切菩薩平等道迴向；法界無量一切菩薩成就一切善根迴向；法界無量一切諸法平等無二迴向；法界無量一切如來眷屬圓滿平等迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：以此善根令一切眾生修菩薩淨行，得無量法海，於一一法海無量法界等，清淨智慧普照法界；令一切眾生分別解說一切句義；令一切眾生悉得一切法明三昧普照諸法；令一切眾生皆悉具足隨順三世諸佛辯才；令一切眾生得三世佛自在之身；令一切眾生得無礙善根，起佛法愛，不退大悲，救護眾生；令一切眾生得無礙智不思議法，能淨歡喜一切眾會；令一切眾生於一切佛剎、飜覆佛剎、俯伏佛剎、微細佛剎、廣大佛剎、清淨佛剎、穢濁佛剎，於如是等諸佛剎中，悉轉清淨不退法輪；令一切眾生於念念中悉得無盡無所畏辯，廣說佛法，不可窮盡；令一切眾生常樂，一向專求勝法，於一切法得智慧自在；令一切眾生皆悉歡喜，廣說一切法。復次，菩薩摩訶薩安住法界無量善根迴向；法界無量身業迴向；法界無量口業迴向；法界無量意業迴向；法界無量妙色迴向；法界無量妙受、想、行、識迴向；法界無量平等陰迴向；法界無量平等界迴向；法界無量平等入迴向；法界無量內平等迴向；法界無量外平等迴向；法界無量勇猛精進平等迴向；法界無量正直心平等迴向；法界無量方便平等迴向；法界無量性平等迴向；法界無量諸根平等迴向；法界無量三世平等迴向；法界無量業報平等迴向；法界無量離諸煩惱清淨平等迴向；法界無量一切眾生平等迴向；法界無量一切佛剎平等迴向；法界無量一切諸法平等迴向；法界無量一切世間平等迴向；法界無量一切諸佛菩薩平等迴向；法界無量一切菩薩行願平等迴向；法界無量一切菩薩平等道迴向；法界無量一切菩薩成就一切善根迴向；法界無量一切諸法平等無二迴向；法界無量一切如來眷屬圓滿平等迴向。

「菩薩摩訶薩如是迴向時，安住法界等無量清淨身業；安住法界等無量清淨口業；安住法界等無量清淨意業；安住法界等無量清淨行願；安住法界等無量清淨眷屬；安住法界等無量一切菩薩清淨智慧，廣說諸法；安住法界等無量清淨身，充滿一切世界、法界，得一切法明清淨無畏，以一言音悉除一切眾生疑惑，皆令歡喜，調伏諸根，安立無上智、諸力、無畏一切自在力佛無量功德上妙法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是迴向時，安住法界等無量清淨身業；安住法界等無量清淨口業；安住法界等無量清淨意業；安住法界等無量清淨行願；安住法界等無量清淨眷屬；安住法界等無量一切菩薩清淨智慧，廣說諸法；安住法界等無量清淨身，充滿一切世界、法界，得一切法明清淨無畏，以一言音悉除一切眾生疑惑，皆令歡喜，調伏諸根，安立無上智、諸力、無畏一切自在力佛無量功德上妙法中。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第十法界等無量迴向。菩薩摩訶薩以此法施等一切善根悉迴向已，成就普賢菩薩無量無邊一切行願，悉能嚴淨無量無邊虛空、法界等一切佛剎，令一切眾生亦復如是。具足成就無量無邊智慧，深入一切法，於念念中示現無量無數一切世界諸佛出世。悉得無量無邊諸佛自在；悉得無量無邊如來自在；悉得無量無邊廣大自在；悉得無量無邊無礙自在；悉得無量無邊無障自在；悉得無量無邊不可思議自在；悉得無量無邊令一切眾生清淨自在；悉得無量無邊一切世界住持自在；悉得無量無邊一切不可言說自在；悉得無量無邊一切時自在；悉得無量無邊一切諸通無礙智自在；悉得無量無邊廣說諸法充滿法界自在；悉得無量無邊滿足普賢菩薩淨眼；悉得菩薩無量無邊淨耳，聞持諸佛所說正法，能以一身結跏趺坐，充滿十方一切世界，而不迫迮一切眾生；悉得無量無邊具足深入三世智慧；悉得無量無邊清淨菩提、清淨眾生、清淨佛剎、清淨諸佛、清淨諸入；悉得無量無邊虛空、法界等清淨智慧；悉得無量無邊眾生語言音聲清淨智慧，放大光明，普照十方一切世界，出生三世諸菩薩行清淨智慧，於一念中皆悉究竟三世如來清淨智慧，令一切眾生皆悉清淨，具足成就平等正觀，決定智慧，究竟到彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第十法界等無量迴向。菩薩摩訶薩以此法施等一切善根悉迴向已，成就普賢菩薩無量無邊一切行願，悉能嚴淨無量無邊虛空、法界等一切佛剎，令一切眾生亦復如是。具足成就無量無邊智慧，深入一切法，於念念中示現無量無數一切世界諸佛出世。悉得無量無邊諸佛自在；悉得無量無邊如來自在；悉得無量無邊廣大自在；悉得無量無邊無礙自在；悉得無量無邊無障自在；悉得無量無邊不可思議自在；悉得無量無邊令一切眾生清淨自在；悉得無量無邊一切世界住持自在；悉得無量無邊一切不可言說自在；悉得無量無邊一切時自在；悉得無量無邊一切諸通無礙智自在；悉得無量無邊廣說諸法充滿法界自在；悉得無量無邊滿足普賢菩薩淨眼；悉得菩薩無量無邊淨耳，聞持諸佛所說正法，能以一身結跏趺坐，充滿十方一切世界，而不迫迮一切眾生；悉得無量無邊具足深入三世智慧；悉得無量無邊清淨菩提、清淨眾生、清淨佛剎、清淨諸佛、清淨諸入；悉得無量無邊虛空、法界等清淨智慧；悉得無量無邊眾生語言音聲清淨智慧，放大光明，普照十方一切世界，出生三世諸菩薩行清淨智慧，於一念中皆悉究竟三世如來清淨智慧，令一切眾生皆悉清淨，具足成就平等正觀，決定智慧，究竟到彼岸。」

爾時，佛神力故，十方各百萬佛剎微塵等世界六種震動；佛神力故，法如是故，雨天華雲，雨天鬘、天末香、天寶衣、天莊嚴、天香、天摩尼寶、天沈水香、天阿伽樓香、天婆羅揵馱香、天堅固香、天栴檀香、天雜色幡蓋。無量阿僧祇天身不可思議微妙法音、不可思議諸天妙音讚歎如來；無量阿僧祇諸天讚歎善哉雲雨；無量阿僧祇那由他諸天恭敬禮拜；無量阿僧祇那由他諸天歡喜念佛，修習不可思議諸佛功德；無量阿僧祇諸天出娛樂音供養如來；放無量阿僧祇廣大光明，出過諸天，普照虛空、法界等一切佛剎，示現無量阿僧祇如來化身，自在威力，出過諸天。如此世界，一切四天下兜率陀天刪兜率陀天王宮，說如是法，一切十方世界刪兜率陀天王宮亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方各百萬佛剎微塵等世界六種震動；佛神力故，法如是故，雨天華雲，雨天鬘、天末香、天寶衣、天莊嚴、天香、天摩尼寶、天沈水香、天阿伽樓香、天婆羅揵馱香、天堅固香、天栴檀香、天雜色幡蓋。無量阿僧祇天身不可思議微妙法音、不可思議諸天妙音讚歎如來；無量阿僧祇諸天讚歎善哉雲雨；無量阿僧祇那由他諸天恭敬禮拜；無量阿僧祇那由他諸天歡喜念佛，修習不可思議諸佛功德；無量阿僧祇諸天出娛樂音供養如來；放無量阿僧祇廣大光明，出過諸天，普照虛空、法界等一切佛剎，示現無量阿僧祇如來化身，自在威力，出過諸天。如此世界，一切四天下兜率陀天刪兜率陀天王宮，說如是法，一切十方世界刪兜率陀天王宮亦復如是。

爾時，佛神力故，十方各過百萬佛剎微塵等世界，各有百萬佛剎微塵等菩薩悉來雲集，咸作是言：「善哉！善哉！佛子！乃能說此諸大迴向。我等悉同一號，名金剛幢。於金剛光世界，金剛幢佛所來詣此土。彼諸世界佛神力故，亦說是法；大會眷屬、說法句味，皆悉同等。我等承佛神力，從彼土來，為汝作證。如我來此世界為汝作證，一切十方一切四天下刪兜率陀天王宮摩尼寶殿上說如是法，往為作證，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方各過百萬佛剎微塵等世界，各有百萬佛剎微塵等菩薩悉來雲集，咸作是言：「善哉！善哉！佛子！乃能說此諸大迴向。我等悉同一號，名金剛幢。於金剛光世界，金剛幢佛所來詣此土。彼諸世界佛神力故，亦說是法；大會眷屬、說法句味，皆悉同等。我等承佛神力，從彼土來，為汝作證。如我來此世界為汝作證，一切十方一切四天下刪兜率陀天王宮摩尼寶殿上說如是法，往為作證，亦復如是。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，觀察十方及諸眷屬，一切法界，諸義句味，修習無量廣大之心，無上大悲普覆一切。其心安住三世一切諸佛種性，悉究竟度諸佛功德，成就諸佛自在寶身。悉能分別一切眾生希望心行，隨彼所種善根，悉知其時；隨順法身，示現色身。如是觀已，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，觀察十方及諸眷屬，一切法界，諸義句味，修習無量廣大之心，無上大悲普覆一切。其心安住三世一切諸佛種性，悉究竟度諸佛功德，成就諸佛自在寶身。悉能分別一切眾生希望心行，隨彼所種善根，悉知其時；隨順法身，示現色身。如是觀已，以偈頌曰：

「菩薩受此， 無量法寶， 自然正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩受此， 無量法寶， 自然正覺，

大法師記。 為調御師， 普照諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法師記。 為調御師， 普照諸法，

善悟無礙， 最正覺道。 菩薩為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善悟無礙， 最正覺道。 菩薩為法，

調御大師， 能廣演說， 難得深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御大師， 能廣演說， 難得深法。

十方一切， 無量大眾， 皆悉安立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切， 無量大眾， 皆悉安立，

諸正法門。 菩薩悉飲， 無量法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸正法門。 菩薩悉飲， 無量法海，

興大法雲， 普雨法雨。 耀明法日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興大法雲， 普雨法雨。 耀明法日，

普照世間， 說微妙法， 饒益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照世間， 說微妙法， 饒益眾生。

此法施主， 甚難值遇， 具足成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法施主， 甚難值遇， 具足成就，

諸法方便。 以智慧明， 普照其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法方便。 以智慧明， 普照其心，

為世無畏， 廣說深法。 善能修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世無畏， 廣說深法。 善能修習，

變化之心， 廣能開發， 諸正法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化之心， 廣能開發， 諸正法門。

成就諸門， 最勝法海， 普為世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸門， 最勝法海， 普為世間，

擊甘露鼓。 能具足說， 難得妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擊甘露鼓。 能具足說， 難得妙法，

以法長養， 一切功德。 清淨正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法長養， 一切功德。 清淨正法，

真直之法， 示現眾生， 甚深法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真直之法， 示現眾生， 甚深法藏。

最勝授彼， 灌頂法王， 具足成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝授彼， 灌頂法王， 具足成就，

智慧藏身。 無相妙智， 觀法真相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧藏身。 無相妙智， 觀法真相，

菩薩善法， 而得安住。 菩薩法施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善法， 而得安住。 菩薩法施，

最為殊勝， 一切諸佛， 咸共讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最為殊勝， 一切諸佛， 咸共讚歎。

隨順一切， 天中之天， 彼能出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順一切， 天中之天， 彼能出生，

一切諸佛。 菩薩清淨， 微妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛。 菩薩清淨， 微妙法身，

悉從諸佛， 真法化生。 明淨法燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從諸佛， 真法化生。 明淨法燈，

饒益眾生， 說無量法， 除滅憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益眾生， 說無量法， 除滅憂惱。

菩薩布施， 清淨妙法， 隨順思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩布施， 清淨妙法， 隨順思惟，

一切善根。 無量世界， 所作功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善根。 無量世界， 所作功德，

清淨智慧， 皆悉迴向。 一切諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨智慧， 皆悉迴向。 一切諸佛，

所得功德， 悉令眾生， 具足成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得功德， 悉令眾生， 具足成就。

分別一切， 清淨功德， 究竟諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切， 清淨功德， 究竟諸佛，

莊嚴彼岸。 十方一切， 無量無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴彼岸。 十方一切， 無量無數，

諸如來等， 嚴淨佛剎。 如是一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來等， 嚴淨佛剎。 如是一切，

無餘佛土， 眾生莊嚴， 不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無餘佛土， 眾生莊嚴， 不可思議。

一切如來， 所有智慧， 悉令眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來， 所有智慧， 悉令眾生，

清淨具足。 猶如普賢， 菩薩莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨具足。 猶如普賢， 菩薩莊嚴，

悉令眾生， 亦復如是。 具足成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令眾生， 亦復如是。 具足成就，

無量自在， 充滿無餘， 一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量自在， 充滿無餘， 一切世界。

一切十方， 無餘眾生， 皆悉安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方， 無餘眾生， 皆悉安住，

彼清淨行。 十方無量， 一切佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼清淨行。 十方無量， 一切佛剎，

彼諸如來， 行菩薩行。 悉令十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來， 行菩薩行。 悉令十方，

一切眾生， 究竟成就， 無上勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 究竟成就， 無上勝行。

一切佛子， 行佛功德， 無量無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛子， 行佛功德， 無量無邊，

不可稱數。 諸佛如來， 悉分別知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可稱數。 諸佛如來， 悉分別知，

皆令眾生， 具足成就。 菩薩具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令眾生， 具足成就。 菩薩具足，

諸神通力， 悉能善學， 一切所學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸神通力， 悉能善學， 一切所學。

遊行十方， 一切世界， 示現無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行十方， 一切世界， 示現無量，

自在神力。 菩薩能於， 一念之中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在神力。 菩薩能於， 一念之中，

悉見諸佛， 與眾生等。 菩薩能於， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見諸佛， 與眾生等。 菩薩能於，

一毛道中， 悉見一切， 諸佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛道中， 悉見一切， 諸佛正法。

一切眾生， 無量諸行， 一切最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 無量諸行， 一切最勝，

悉分別知。 常平等心， 恭敬供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉分別知。 常平等心， 恭敬供養，

一切十方， 無量諸佛。 種種眾香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方， 無量諸佛。 種種眾香，

諸雜寶華， 無量寶衣， 及諸幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸雜寶華， 無量寶衣， 及諸幡蓋。

悉皆充滿， 無量法界， 以用供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆充滿， 無量法界， 以用供養，

一切諸佛。 菩薩能於， 一毛道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛。 菩薩能於， 一毛道中，

悉見諸佛， 數不可議。 普能供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見諸佛， 數不可議。 普能供養，

世間明燈， 其所聞法， 悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間明燈， 其所聞法， 悉能受持。

恭敬禮拜， 五體投地， 舉身自歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬禮拜， 五體投地， 舉身自歸，

一切最勝。 盡未來際， 無量諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最勝。 盡未來際， 無量諸劫，

讚歎十方， 一切最勝。 於一佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎十方， 一切最勝。 於一佛所，

諸供養具， 數與一切， 眾生類等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸供養具， 數與一切， 眾生類等。

如一佛所， 諸供養具， 一切佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一佛所， 諸供養具， 一切佛所，

亦復如是。 無量無邊， 一切諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復如是。 無量無邊， 一切諸劫，

菩薩恭敬， 一切導師。 窮盡無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩恭敬， 一切導師。 窮盡無量，

一切諸劫， 恭敬供養， 而無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸劫， 恭敬供養， 而無厭足。

一切眾生， 無量諸劫， 於此劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 無量諸劫， 於此劫中，

修菩薩行。 恭敬供養， 一一如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修菩薩行。 恭敬供養， 一一如來，

盡一切劫， 而無厭足。 一切最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡一切劫， 而無厭足。 一切最勝，

所說大劫， 悉無有能， 稱量數者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說大劫， 悉無有能， 稱量數者。

爾所一切， 諸大劫中， 修菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾所一切， 諸大劫中， 修菩薩行，

而無厭足。 悉能覺悟， 一切法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無厭足。 悉能覺悟， 一切法界，

廣大無邊， 無有分際。 眾妙寶華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大無邊， 無有分際。 眾妙寶華，

充滿其中， 以用供養， 眾生等佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿其中， 以用供養， 眾生等佛。

諸妙寶華， 色香具足， 清淨鮮潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸妙寶華， 色香具足， 清淨鮮潔，

無量莊嚴。 一切世間， 無可為譬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量莊嚴。 一切世間， 無可為譬，

而以供養， 一切最勝。 眾生數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而以供養， 一切最勝。 眾生數等，

無量佛剎， 諸妙寶蓋， 彌滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛剎， 諸妙寶蓋， 彌滿其中。

悉以此蓋， 奉一如來， 供一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以此蓋， 奉一如來， 供一切佛，

亦復如是。 微妙最勝， 奇特塗香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復如是。 微妙最勝， 奇特塗香，

一切世間， 無有倫匹。 以此塗香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間， 無有倫匹。 以此塗香，

盡眾生劫， 供養一切， 諸佛如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡眾生劫， 供養一切， 諸佛如來。

如是末香， 種種雜華， 微妙香熏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是末香， 種種雜華， 微妙香熏，

無量寶衣。 無數妙寶， 諸莊嚴具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量寶衣。 無數妙寶， 諸莊嚴具，

以供如來， 而無厭足。 眾生數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以供如來， 而無厭足。 眾生數等，

一切諸佛， 於一念中， 悉成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛， 於一念中， 悉成正覺。

以無量偈， 讚歎宣揚， 恭敬供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量偈， 讚歎宣揚， 恭敬供養，

天人導師。 眾生數等， 世間明智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人導師。 眾生數等， 世間明智，

菩薩無上， 殊勝供養。 眾生數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無上， 殊勝供養。 眾生數等，

一切諸劫， 如來歎德， 猶不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸劫， 如來歎德， 猶不能盡。

如是供養， 一切諸佛， 具足成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是供養， 一切諸佛， 具足成就，

如來自在。 安住普賢， 菩薩所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在。 安住普賢， 菩薩所行，

悉能覩見， 一切諸佛。 已作未作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能覩見， 一切諸佛。 已作未作，

及現所作， 無量無數， 一切善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及現所作， 無量無數， 一切善根，

修習普賢， 菩薩所行， 安住普賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習普賢， 菩薩所行， 安住普賢，

菩薩諸地。 一切世間， 悉無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩諸地。 一切世間， 悉無有餘，

諸佛所知， 眾生種類， 悉令成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所知， 眾生種類， 悉令成就，

智慧明達， 猶如普賢， 菩薩所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧明達， 猶如普賢， 菩薩所得。

如佛所說， 一切諸行， 菩薩悉能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說， 一切諸行， 菩薩悉能。

具足修習。 悉以迴向， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修習。 悉以迴向， 一切眾生，

普令成就， 無上迴向。 一切十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令成就， 無上迴向。 一切十方，

諸如來剎， 悉能覺悟， 了達其因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來剎， 悉能覺悟， 了達其因。

悉令一切， 無餘眾生， 皆與普賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令一切， 無餘眾生， 皆與普賢，

菩薩齊等。 成就布施， 悉如迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩齊等。 成就布施， 悉如迴向，

持戒具足， 如普賢力。 勇猛精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒具足， 如普賢力。 勇猛精進，

而不退轉， 成就忍辱， 不可沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不退轉， 成就忍辱， 不可沮壞。

善入甚深， 諸禪正受， 分別了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善入甚深， 諸禪正受， 分別了知，

一切三昧。 清淨智慧， 了達三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三昧。 清淨智慧， 了達三世，

一切世間， 所不能知。 身口諸業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間， 所不能知。 身口諸業，

及與意業， 音聲語言， 皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與意業， 音聲語言， 皆悉清淨。

究竟成就， 菩薩諸行， 悉與普賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟成就， 菩薩諸行， 悉與普賢，

菩薩齊等。 譬如如如， 一切法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩齊等。 譬如如如， 一切法界，

捨離憍慢， 諸散亂心。 永滅障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離憍慢， 諸散亂心。 永滅障礙，

普皆清淨， 悉令眾生， 亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普皆清淨， 悉令眾生， 亦復如是。

如是殊妙， 最勝迴向， 一切如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是殊妙， 最勝迴向， 一切如來，

之所演說。 以此無量， 善根迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所演說。 以此無量， 善根迴向，

具足成就， 菩薩所行。 一切無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足成就， 菩薩所行。 一切無餘，

諸佛真子， 普修行此， 深迴向法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛真子， 普修行此， 深迴向法。

攝取一切， 微妙法界， 深入安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取一切， 微妙法界， 深入安住，

諸善逝力。 若有樂求， 此殊勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善逝力。 若有樂求， 此殊勝行，

如來所說， 甚深彌廣。 此諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說， 甚深彌廣。 此諸佛子，

皆悉安住， 具足成就， 猶如普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉安住， 具足成就， 猶如普賢。

一切眾生， 尚可知數， 一切三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 尚可知數， 一切三世，

心猶可知。 普賢菩薩， 功德深廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心猶可知。 普賢菩薩， 功德深廣，

無量無邊， 不可了知。 一毛可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊， 不可了知。 一毛可量，

十方虛空， 一切剎塵， 悉可知數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方虛空， 一切剎塵， 悉可知數。

殊勝大仙， 真佛子等， 所住功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝大仙， 真佛子等， 所住功德，

不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可稱量。」