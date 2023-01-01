大方廣佛華嚴經卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十一

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之八

「『以此無縛無著解脫心善根，於一業分別知無量諸業種種緣造如一業，一切諸業亦復如是，修習普賢菩薩行業智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一業分別知無量諸業種種緣造如一業，一切諸業亦復如是，修習普賢菩薩行業智地。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一法中悉分別知一切諸法；於一切法中亦知一法，分別諸法而不違不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一法中悉分別知一切諸法；於一切法中亦知一法，分別諸法而不違不著。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一語中悉分別知無量言音，猶如呼響；如一語中一切語言亦復如是，於彼言音無所依著，住菩薩行智慧成就，逮得普賢無礙淨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一語中悉分別知無量言音，猶如呼響；如一語中一切語言亦復如是，於彼言音無所依著，住菩薩行智慧成就，逮得普賢無礙淨耳。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一一法中悉能演說不可說不可說諸法，長養善根不可思議，應時說法，一切時解脫。決定了知眾生諸根，隨其所應聞佛音聲，佛一妙音悅無量眾；一如來所，菩薩大眾充滿法界；究竟了知一切諸行，住普賢地。於念念中，如說入法，長養不可說妙智慧身；盡未來劫於一切世界、一切佛所，悉能修習虛空等行，勇猛如普賢，修習大智慧，具足一切行，安住普賢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一一法中悉能演說不可說不可說諸法，長養善根不可思議，應時說法，一切時解脫。決定了知眾生諸根，隨其所應聞佛音聲，佛一妙音悅無量眾；一如來所，菩薩大眾充滿法界；究竟了知一切諸行，住普賢地。於念念中，如說入法，長養不可說妙智慧身；盡未來劫於一切世界、一切佛所，悉能修習虛空等行，勇猛如普賢，修習大智慧，具足一切行，安住普賢地。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一一根中，皆悉了知無量諸根，不可數意，不思議境界，修普賢行法門諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一一根中，皆悉了知無量諸根，不可數意，不思議境界，修普賢行法門諸根。

「『以此無縛無著解脫心善根，具菩薩行，生真實妙智：知色微細，知身微細，知剎微細，知劫微細，知世間微細，知方微細，知時微細，知數法微細，知業微細，知報微細，知清淨微細，如是等一切微細，於一念中皆悉了知；隨順普賢菩薩所行，成就普賢真實智慧。離恐怖心，離愚癡心，離散心，離亂心，調伏諸根心，一心正受心，善分別諸法心，善安住智慧心，行普賢行，隨順普賢菩薩迴向心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，具菩薩行，生真實妙智：知色微細，知身微細，知剎微細，知劫微細，知世間微細，知方微細，知時微細，知數法微細，知業微細，知報微細，知清淨微細，如是等一切微細，於一念中皆悉了知；隨順普賢菩薩所行，成就普賢真實智慧。離恐怖心，離愚癡心，離散心，離亂心，調伏諸根心，一心正受心，善分別諸法心，善安住智慧心，行普賢行，隨順普賢菩薩迴向心。

「『以此無縛無著解脫心善根，知眾生趣微細、知眾生死微細、知眾生生微細、知眾生處微細、知眾生生微細、知眾生種類微細、知眾生界微細、知眾生行微細、知眾生取微細、知眾生境界微細，如是等一切微細，於一念中悉能了知；修普賢行而無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，知眾生趣微細、知眾生死微細、知眾生生微細、知眾生處微細、知眾生生微細、知眾生種類微細、知眾生界微細、知眾生行微細、知眾生取微細、知眾生境界微細，如是等一切微細，於一念中悉能了知；修普賢行而無懈倦。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉分別知初發意菩薩等一切菩薩諸行微細、菩薩處微細、菩薩自在微細、菩薩遊行無量佛剎微細、菩薩法明微細、菩薩淨眼微細、菩薩具足深心微細、菩薩往詣諸如來大眾微細、菩薩諸陀羅尼智門微細、菩薩無量無邊無所畏地一切諸辯方便演說微細、菩薩無量無邊三昧相微細、菩薩見一切佛三昧微細、菩薩莊嚴三昧微細、菩薩法界三昧智慧微細、菩薩自在三昧智慧微細、菩薩三昧智慧微細、菩薩受持盡未來際三昧智慧微細、菩薩勝妙智慧分別一切菩薩三昧微細、菩薩無量無邊一切菩薩出生三昧分別了知微細、菩薩出生三昧智慧往詣一切諸如來所微細；修習一切菩薩廣大甚深無礙三昧，究竟一切種智，得方便地、一切通地、分別實義地，菩薩離癡智，修習普賢無量諸行微細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉分別知初發意菩薩等一切菩薩諸行微細、菩薩處微細、菩薩自在微細、菩薩遊行無量佛剎微細、菩薩法明微細、菩薩淨眼微細、菩薩具足深心微細、菩薩往詣諸如來大眾微細、菩薩諸陀羅尼智門微細、菩薩無量無邊無所畏地一切諸辯方便演說微細、菩薩無量無邊三昧相微細、菩薩見一切佛三昧微細、菩薩莊嚴三昧微細、菩薩法界三昧智慧微細、菩薩自在三昧智慧微細、菩薩三昧智慧微細、菩薩受持盡未來際三昧智慧微細、菩薩勝妙智慧分別一切菩薩三昧微細、菩薩無量無邊一切菩薩出生三昧分別了知微細、菩薩出生三昧智慧往詣一切諸如來所微細；修習一切菩薩廣大甚深無礙三昧，究竟一切種智，得方便地、一切通地、分別實義地，菩薩離癡智，修習普賢無量諸行微細。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一念中悉知菩薩一切住微細、悉知菩薩地微細、菩薩種種行微細、菩薩出生迴向微細、菩薩得一切諸佛藏微細、菩薩分別智慧微細、菩薩大願神力自在微細、演說菩薩三昧微細、菩薩神力方便微細、菩薩印微細、菩薩一生補處微細、菩薩生兜率天微細、菩薩處天宮微細、菩薩嚴淨佛剎微細、菩薩觀察人中微細、菩薩放大光明微細、菩薩了達家法微細、菩薩眷屬法微細、菩薩一切世界受生法微細、菩薩一身示一切身命終微細、菩薩身入母胎微細、菩薩處母胎微細、菩薩在胎中顯現法界等大眾自在神力微細、菩薩在母胎顯現一切佛自在微細、菩薩生法微細、菩薩遊行七步無畏智微細、菩薩現在王宮方便法微細、菩薩出家求道調伏諸根修法微細、菩薩菩提樹下坐道場法微細、菩薩降魔成最正覺法微細、如來端坐道場放光明微細、普照十方一切世界微細、顯現如來無量無邊自在神力微細、如來師子吼大般涅槃微細、如來教化一切眾生未曾有失微細、知如來金剛菩提心微細、顯現如來住持一切世界微細、於一切世界盡未來劫施作佛事而無休息微細、究竟受持一切法界微細、虛空界等一切世界為化眾生故普現佛身出興於世微細、一如來身現無量身微細、去來現在一切諸佛智慧眷屬微細，如是一切功德微細，我當悉知；具足究竟，得到彼岸，清淨示現一切眾生。於念念中智慧周滿，得不退轉，修菩薩行；具足普賢迴向功德之地，受持一切如來菩薩所行。不離菩薩諸智慧門，一切方便皆悉清淨，普能安隱一切眾生，修菩薩行。具足菩薩諸地功德，得金剛幢迴向之門，出生無量法界諸功德藏，常為諸佛之所護念。入諸菩薩深淨法門，演說一切微妙法義，無所違失，悉能慈愍一切眾生。於念念中究竟了知思議不思議地諸功德藏，於不思議出生思議，示諸法門，離語言道，得智慧地。一切菩薩皆悉同等，盡未來際修菩薩行，未曾休息。具普賢行，遠離世間一切妄想及語言道，具足受持大願自在，修菩薩行未曾斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一念中悉知菩薩一切住微細、悉知菩薩地微細、菩薩種種行微細、菩薩出生迴向微細、菩薩得一切諸佛藏微細、菩薩分別智慧微細、菩薩大願神力自在微細、演說菩薩三昧微細、菩薩神力方便微細、菩薩印微細、菩薩一生補處微細、菩薩生兜率天微細、菩薩處天宮微細、菩薩嚴淨佛剎微細、菩薩觀察人中微細、菩薩放大光明微細、菩薩了達家法微細、菩薩眷屬法微細、菩薩一切世界受生法微細、菩薩一身示一切身命終微細、菩薩身入母胎微細、菩薩處母胎微細、菩薩在胎中顯現法界等大眾自在神力微細、菩薩在母胎顯現一切佛自在微細、菩薩生法微細、菩薩遊行七步無畏智微細、菩薩現在王宮方便法微細、菩薩出家求道調伏諸根修法微細、菩薩菩提樹下坐道場法微細、菩薩降魔成最正覺法微細、如來端坐道場放光明微細、普照十方一切世界微細、顯現如來無量無邊自在神力微細、如來師子吼大般涅槃微細、如來教化一切眾生未曾有失微細、知如來金剛菩提心微細、顯現如來住持一切世界微細、於一切世界盡未來劫施作佛事而無休息微細、究竟受持一切法界微細、虛空界等一切世界為化眾生故普現佛身出興於世微細、一如來身現無量身微細、去來現在一切諸佛智慧眷屬微細，如是一切功德微細，我當悉知；具足究竟，得到彼岸，清淨示現一切眾生。於念念中智慧周滿，得不退轉，修菩薩行；具足普賢迴向功德之地，受持一切如來菩薩所行。不離菩薩諸智慧門，一切方便皆悉清淨，普能安隱一切眾生，修菩薩行。具足菩薩諸地功德，得金剛幢迴向之門，出生無量法界諸功德藏，常為諸佛之所護念。入諸菩薩深淨法門，演說一切微妙法義，無所違失，悉能慈愍一切眾生。於念念中究竟了知思議不思議地諸功德藏，於不思議出生思議，示諸法門，離語言道，得智慧地。一切菩薩皆悉同等，盡未來際修菩薩行，未曾休息。具普賢行，遠離世間一切妄想及語言道，具足受持大願自在，修菩薩行未曾斷絕。

「『以此無縛無著解脫心善根，入一切眾生性智微細、分別眾生性智微細、具足演說眾生性智微細、染著眾生性智微細、眾生不動性智微細、眾生動性智微細、無量無邊趣趣眾生性智微細、不可思議眾生種種行性智微細、眾生無量煩惱性智微細、眾生無量清淨性智微細，如是等一切眾生性境界智微細，於一念中如實了知。調伏安隱一切眾生，如應說法而不失時；常轉法輪攝取眾生，說諸法門，修菩薩道；智慧具足，化身無量，安隱眾生，悉令歡喜。慧日普照，深入菩提心，得菩薩自在智，覺悟安住菩薩智境界；修習大乘智，究竟普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，入一切眾生性智微細、分別眾生性智微細、具足演說眾生性智微細、染著眾生性智微細、眾生不動性智微細、眾生動性智微細、無量無邊趣趣眾生性智微細、不可思議眾生種種行性智微細、眾生無量煩惱性智微細、眾生無量清淨性智微細，如是等一切眾生性境界智微細，於一念中如實了知。調伏安隱一切眾生，如應說法而不失時；常轉法輪攝取眾生，說諸法門，修菩薩道；智慧具足，化身無量，安隱眾生，悉令歡喜。慧日普照，深入菩提心，得菩薩自在智，覺悟安住菩薩智境界；修習大乘智，究竟普賢行。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別虛空法界等一切世界智微細、小世界智微細、中世界智微細、不淨世界智微細、清淨世界智微細、無比世界智微細、雜世界智微細、廣世界智微細、狹世界智微細、無礙莊嚴世界智微細、一切世界諸佛出世示現一切智微細、演說一切世界智微細、一身充滿一切世界智微細、放無量光普照一切世界智微細、一切世界一切諸佛顯現自在神力智微細、一妙音聲普聞十方一切世界智微細、一切世界現在諸佛大眾圍遶智微細、一切法界作一佛剎智微細、一佛剎作一切佛剎智微細、一切世界如夢智微細、一切世界如電智微細，如是等一切世界智微細，悉分別知。究竟了達菩薩諸行，皆悉如幻；究竟普賢菩薩行自在智，得普賢菩薩明觀；行一切菩薩行，無有休息，悉離顛倒。見一切佛及佛自在，得無礙身，智無所依，諸善根法無所染著，心之所行，悉無所有。捨離諸方堅固之相，嚴淨菩薩所行之相，而未曾取一切智相。不著眾生，三昧莊嚴；智慧隨順一切法界，於一切世界，修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別虛空法界等一切世界智微細、小世界智微細、中世界智微細、不淨世界智微細、清淨世界智微細、無比世界智微細、雜世界智微細、廣世界智微細、狹世界智微細、無礙莊嚴世界智微細、一切世界諸佛出世示現一切智微細、演說一切世界智微細、一身充滿一切世界智微細、放無量光普照一切世界智微細、一切世界一切諸佛顯現自在神力智微細、一妙音聲普聞十方一切世界智微細、一切世界現在諸佛大眾圍遶智微細、一切法界作一佛剎智微細、一佛剎作一切佛剎智微細、一切世界如夢智微細、一切世界如電智微細，如是等一切世界智微細，悉分別知。究竟了達菩薩諸行，皆悉如幻；究竟普賢菩薩行自在智，得普賢菩薩明觀；行一切菩薩行，無有休息，悉離顛倒。見一切佛及佛自在，得無礙身，智無所依，諸善根法無所染著，心之所行，悉無所有。捨離諸方堅固之相，嚴淨菩薩所行之相，而未曾取一切智相。不著眾生，三昧莊嚴；智慧隨順一切法界，於一切世界，修菩薩行。

「『以此無縛無著解脫心善根，深入無量法界智微細、演說一切法界智微細、度廣法界智微細、分別不可思議法界智微細、分別一切法界智微細、於一念中充滿一切法界智微細、等觀一切法界智微細、一切法界境界無所有智微細、觀察一切法界無礙智微細、解一切法界不生智微細、身持一切法界自在智微細，如是等一切法界智微細，皆悉究竟，成普賢行。受持智慧，得法自在，令眾生歡喜。不捨義身，不見法身；出生無礙平等之智，得無礙行。不著諸法，離一切有，真實無染。隨順世間，行語言法；常樂寂靜，不捨實義。智慧清淨，滅除虛妄，一切所有，悉非堅固。覺悟無量一切法界，一切世間平等不二，一切諸法亦復不二；無所依止，得入普賢菩薩行門，究竟成就平等智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，深入無量法界智微細、演說一切法界智微細、度廣法界智微細、分別不可思議法界智微細、分別一切法界智微細、於一念中充滿一切法界智微細、等觀一切法界智微細、一切法界境界無所有智微細、觀察一切法界無礙智微細、解一切法界不生智微細、身持一切法界自在智微細，如是等一切法界智微細，皆悉究竟，成普賢行。受持智慧，得法自在，令眾生歡喜。不捨義身，不見法身；出生無礙平等之智，得無礙行。不著諸法，離一切有，真實無染。隨順世間，行語言法；常樂寂靜，不捨實義。智慧清淨，滅除虛妄，一切所有，悉非堅固。覺悟無量一切法界，一切世間平等不二，一切諸法亦復不二；無所依止，得入普賢菩薩行門，究竟成就平等智慧。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別一切諸劫智微細，無量劫即是一念智微細，一念即無量劫智微細，阿僧祇劫即是一劫智微細，一劫即是阿僧祇劫智微細，長劫即是短劫智微細，短劫即是長劫智微細，入有佛劫無佛劫智微細，數知一切劫無餘智微細，說一切劫非劫智微細，一念中覺過去、未來、現在際一切諸劫無餘智微細；如是等一切諸劫，一念中以如來智知。得一切菩薩行圓滿王心，得普賢菩薩究竟行心，得一切離虛妄心，得不退大願心，得示現無量無邊世界網中一切如來遍充滿心，得聞持諸佛善根菩薩行心，得與一切眾生大無畏心，得一切劫中示現諸佛出興世心，得一一世界中盡未來以行菩薩道無休息心，得一切世界中如來身業充滿菩薩身心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別一切諸劫智微細，無量劫即是一念智微細，一念即無量劫智微細，阿僧祇劫即是一劫智微細，一劫即是阿僧祇劫智微細，長劫即是短劫智微細，短劫即是長劫智微細，入有佛劫無佛劫智微細，數知一切劫無餘智微細，說一切劫非劫智微細，一念中覺過去、未來、現在際一切諸劫無餘智微細；如是等一切諸劫，一念中以如來智知。得一切菩薩行圓滿王心，得普賢菩薩究竟行心，得一切離虛妄心，得不退大願心，得示現無量無邊世界網中一切如來遍充滿心，得聞持諸佛善根菩薩行心，得與一切眾生大無畏心，得一切劫中示現諸佛出興世心，得一一世界中盡未來以行菩薩道無休息心，得一切世界中如來身業充滿菩薩身心。

「『以此無縛無著解脫心善根，知無量甚深法智微細，勝法智微細，雜法智微細，莊嚴法智微細，廣說一切諸法智微細，一切法即是一法智微細，一法即是一切法智微細，一切法悉入非法智微細，非法入一切法亦不違法智微細，入一切佛法方便無有餘智微細；如是一切諸微細法，以無礙智悉能了知。得一切行同一行心，得究竟無量無邊法界心，得無畏力分別法心，決定安住諸無礙行。以一切智充滿諸根，一切佛智正念方便，皆悉現前；成就諸佛廣大功德，充滿世界。普入一切諸如來身，示現一切菩薩身業，出妙音聲普遍世界一切佛所，得威神力智慧意業，出生無量分別方便一切種智，修普賢行得不退轉智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，知無量甚深法智微細，勝法智微細，雜法智微細，莊嚴法智微細，廣說一切諸法智微細，一切法即是一法智微細，一法即是一切法智微細，一切法悉入非法智微細，非法入一切法亦不違法智微細，入一切佛法方便無有餘智微細；如是一切諸微細法，以無礙智悉能了知。得一切行同一行心，得究竟無量無邊法界心，得無畏力分別法心，決定安住諸無礙行。以一切智充滿諸根，一切佛智正念方便，皆悉現前；成就諸佛廣大功德，充滿世界。普入一切諸如來身，示現一切菩薩身業，出妙音聲普遍世界一切佛所，得威神力智慧意業，出生無量分別方便一切種智，修普賢行得不退轉智。

「『以此無縛無著解脫心善根，知出生一切佛剎無餘智微細，出生一切眾生諸通智慧無餘智微細，出生諸法業報無餘智微細，出生一切眾生心無餘智微細，出生隨時說法無餘智微細，出生分別一切法界無餘智微細，出生虛空界等三世智慧無餘智微細，出生一切語言道法無餘智微細，出生一切世間諸法無餘智微細，出生離世間行法無餘智微細，如是等一切出生智微細；一切如來道、一切菩薩道、一切眾生道出生智微細；修菩薩行，安住普賢行，隨義隨味，皆如實知如夢、如電、如幻、如響、如化；寂滅一切法界，無有真實，無所染著。出生諸佛平等智慧，皆悉究竟，修普賢行，出生微細智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，知出生一切佛剎無餘智微細，出生一切眾生諸通智慧無餘智微細，出生諸法業報無餘智微細，出生一切眾生心無餘智微細，出生隨時說法無餘智微細，出生分別一切法界無餘智微細，出生虛空界等三世智慧無餘智微細，出生一切語言道法無餘智微細，出生一切世間諸法無餘智微細，出生離世間行法無餘智微細，如是等一切出生智微細；一切如來道、一切菩薩道、一切眾生道出生智微細；修菩薩行，安住普賢行，隨義隨味，皆如實知如夢、如電、如幻、如響、如化；寂滅一切法界，無有真實，無所染著。出生諸佛平等智慧，皆悉究竟，修普賢行，出生微細智。』

「菩薩摩訶薩以如此無縛無著解脫心善根，皆悉迴向：不妄取世間及世間法，不妄取菩提及菩薩，不妄取菩薩行及出生死道，不妄取一切佛及佛法，不妄取調伏不調伏眾生，不妄取善根及迴向，不妄取自己及他人，不妄取施物及受者，不妄取菩薩行及菩提，不妄取法及解法者；如是菩薩摩訶薩無縛無著解脫心善根，迴向無縛無著解脫身、無縛無著解脫口、無縛無著解脫業、無縛無著解脫報、無縛無著解脫世間、無縛無著解脫佛剎、無縛無著解脫眾生、無縛無著解脫法、無縛無著解脫智；菩薩摩訶薩如是迴向時，則與三世諸佛一切菩薩迴向同等。成就安住三世諸佛一切菩薩迴向，於三世諸佛菩薩迴向，得不退轉。隨順過去一切佛教，具足未來一切佛教，得現在一切佛教；滿足過去諸佛平等正法，成未來諸佛平等正法，向現在諸佛平等正法；與行過去一切佛境界，住未來一切佛境界，等現在一切佛境界；與三世諸佛善根無異，住三世諸佛所住，與三世諸佛同一境界，不違三世諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以如此無縛無著解脫心善根，皆悉迴向：不妄取世間及世間法，不妄取菩提及菩薩，不妄取菩薩行及出生死道，不妄取一切佛及佛法，不妄取調伏不調伏眾生，不妄取善根及迴向，不妄取自己及他人，不妄取施物及受者，不妄取菩薩行及菩提，不妄取法及解法者；如是菩薩摩訶薩無縛無著解脫心善根，迴向無縛無著解脫身、無縛無著解脫口、無縛無著解脫業、無縛無著解脫報、無縛無著解脫世間、無縛無著解脫佛剎、無縛無著解脫眾生、無縛無著解脫法、無縛無著解脫智；菩薩摩訶薩如是迴向時，則與三世諸佛一切菩薩迴向同等。成就安住三世諸佛一切菩薩迴向，於三世諸佛菩薩迴向，得不退轉。隨順過去一切佛教，具足未來一切佛教，得現在一切佛教；滿足過去諸佛平等正法，成未來諸佛平等正法，向現在諸佛平等正法；與行過去一切佛境界，住未來一切佛境界，等現在一切佛境界；與三世諸佛善根無異，住三世諸佛所住，與三世諸佛同一境界，不違三世諸佛。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第九無縛無著解脫心善根迴向。菩薩摩訶薩安住此迴向，一切善根迴向，一切金剛山所不能壞，於一切眾生，第一殊勝；一切眾魔所不能壞，悉能摧滅眾魔邪業，普現一切世界行菩薩行。以善方便，廣為眾生說諸佛法，捨離愚癡，隨順一切佛法智慧。菩薩摩訶薩隨所生處，行、住、坐、臥一切常得不壞眷屬，得清淨念，悉能聞持三世一切諸如來法。盡未來際劫，行菩薩行，未曾休息，而無染著。得普賢行，諸願滿足，得一切智，施作佛事，悉得諸佛菩薩無量自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第九無縛無著解脫心善根迴向。菩薩摩訶薩安住此迴向，一切善根迴向，一切金剛山所不能壞，於一切眾生，第一殊勝；一切眾魔所不能壞，悉能摧滅眾魔邪業，普現一切世界行菩薩行。以善方便，廣為眾生說諸佛法，捨離愚癡，隨順一切佛法智慧。菩薩摩訶薩隨所生處，行、住、坐、臥一切常得不壞眷屬，得清淨念，悉能聞持三世一切諸如來法。盡未來際劫，行菩薩行，未曾休息，而無染著。得普賢行，諸願滿足，得一切智，施作佛事，悉得諸佛菩薩無量自在。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「菩薩未曾有慢心， 一切諸方無比尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩未曾有慢心， 一切諸方無比尊，

隨本所修功德業， 亦復不起輕慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨本所修功德業， 亦復不起輕慢心。

所修一切諸功德， 不為自己及他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修一切諸功德， 不為自己及他人，

以無縛著解脫心， 迴向饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無縛著解脫心， 迴向饒益一切眾。

永離一切自高願， 亦復棄捨憍慢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離一切自高願， 亦復棄捨憍慢心，

於最勝所起身業， 勸請說法種種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於最勝所起身業， 勸請說法種種行。

所作無量諸功德， 饒益一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作無量諸功德， 饒益一切眾生類，

安住無著解脫心， 迴向一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無著解脫心， 迴向一切諸如來。

世間無量群生類， 種種方便諸技術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無量群生類， 種種方便諸技術，

勝妙甚深微細事， 悉能具足分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙甚深微細事， 悉能具足分別知。

世間所有種種身， 斯由身業之所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有種種身， 斯由身業之所得，

覺悟無量生死行， 逮得不退智慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟無量生死行， 逮得不退智慧門。

十方一切無量剎， 微細勝妙伏世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切無量剎， 微細勝妙伏世界，

菩薩深入智慧門， 於一毛孔悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩深入智慧門， 於一毛孔悉了知。

一切眾生無量心， 明者了知即一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生無量心， 明者了知即一心，

菩薩覺悟智慧門， 不捨增長諸業行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩覺悟智慧門， 不捨增長諸業行。

一切眾生種種根， 上中下品各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生種種根， 上中下品各不同，

所有甚深諸功德， 菩薩隨性悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有甚深諸功德， 菩薩隨性悉了知。

一切眾生種種業， 上中下品差別相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生種種業， 上中下品差別相，

菩薩深入如來力， 悉能具足分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩深入如來力， 悉能具足分別知。

不可思議無量劫， 悉能了知即一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議無量劫， 悉能了知即一念，

一切十方所行業， 菩薩覺悟清淨知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方所行業， 菩薩覺悟清淨知。

悉能逆順知三世， 分別其相各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能逆順知三世， 分別其相各不同，

而亦不違平等相， 是則離癡菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而亦不違平等相， 是則離癡菩薩行。

一切眾生無量行， 愛慢諸結各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生無量行， 愛慢諸結各不同，

菩薩別相分別知， 亦復不捨無相觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩別相分別知， 亦復不捨無相觀。

十方世界諸如來， 具足示現大自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸如來， 具足示現大自在，

難見難得難思議， 菩薩悉能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難見難得難思議， 菩薩悉能分別知。

兜率陀天大導師， 無比最勝人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率陀天大導師， 無比最勝人師子，

功德甚深廣清淨， 一切如實見其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德甚深廣清淨， 一切如實見其性。

示現降神處母胎， 無量自在大神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現降神處母胎， 無量自在大神變，

成佛涅槃轉法輪， 一切世間莫能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛涅槃轉法輪， 一切世間莫能轉。

人中師子初生時， 一切諸勝悉奉敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子初生時， 一切諸勝悉奉敬，

天王帝釋梵天王， 諸有智者悉敬侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王帝釋梵天王， 諸有智者悉敬侍。

十方一切無有餘， 無量無數諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切無有餘， 無量無數諸法界，

無始無末無中間， 示現無量自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始無末無中間， 示現無量自在力。

人中尊導現生已， 遊行諸方各七步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊導現生已， 遊行諸方各七步，

觀察一切眾生類， 無礙法門覺一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切眾生類， 無礙法門覺一切。

觀見眾生沒五欲， 人中師子現微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀見眾生沒五欲， 人中師子現微笑，

眾生盲冥愚癡覆， 我當度脫三有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生盲冥愚癡覆， 我當度脫三有苦。

大師子吼出妙音， 我為世間第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師子吼出妙音， 我為世間第一尊，

顯現明淨智慧燈， 永滅生死愚癡闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現明淨智慧燈， 永滅生死愚癡闇。

人中師子出世間， 放大光明無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子出世間， 放大光明無有量，

斷除一切諸惡道， 無量眾苦究竟滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除一切諸惡道， 無量眾苦究竟滅。

或時示現處宮殿， 或現捨家行學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時示現處宮殿， 或現捨家行學道，

人中師子現自在， 饒益一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子現自在， 饒益一切眾生故。

菩薩初坐道場時， 六反震動諸大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩初坐道場時， 六反震動諸大地，

普放無量大光明， 遍照五道眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放無量大光明， 遍照五道眾生類。

震動一切魔宮殿， 開發十方眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動一切魔宮殿， 開發十方眾生心，

昔於菩薩有緣者， 皆悉覺悟真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔於菩薩有緣者， 皆悉覺悟真實義。

一毛道中無量乘， 十方一切諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛道中無量乘， 十方一切諸佛剎，

眾生道乘無有量， 彼現最勝大神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生道乘無有量， 彼現最勝大神變。

如是方便隨順覺， 如一切佛所演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是方便隨順覺， 如一切佛所演說，

若諸如來所不說， 亦悉解了分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸如來所不說， 亦悉解了分別知。

除滅一切眾魔怨， 普覆三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切眾魔怨， 普覆三千大千界，

深入一切無礙門， 能壞一切諸魔道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入一切無礙門， 能壞一切諸魔道。

如來或在諸佛剎， 或復現處諸天宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來或在諸佛剎， 或復現處諸天宮，

或復現身梵宮殿， 菩薩悉見無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復現身梵宮殿， 菩薩悉見無障礙。

轉於清淨妙法輪， 如來法身無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉於清淨妙法輪， 如來法身無邊際，

悉於三世一切劫， 最勝演說無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於三世一切劫， 最勝演說無窮盡。

諸佛無等師子座， 悉皆充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無等師子座， 悉皆充滿十方界，

種種妙相而莊嚴， 佛處彼座難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙相而莊嚴， 佛處彼座難思議。

真佛子等悉圍遶， 充滿法界無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真佛子等悉圍遶， 充滿法界無有餘，

說菩薩行無邊際， 隨順諸佛出要道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說菩薩行無邊際， 隨順諸佛出要道。

智者能以一方便， 攝諸佛法無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能以一方便， 攝諸佛法無有餘，

種種莊嚴最勝法， 皆悉充滿於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴最勝法， 皆悉充滿於法界。

無等無量妙自在， 示現一切種種身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等無量妙自在， 示現一切種種身，

又現諸趣無量生， 或現采女眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又現諸趣無量生， 或現采女眾圍遶。

示現出家行學道， 欲令眾生諸根利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現出家行學道， 欲令眾生諸根利，

乃至示現般涅槃， 分布舍利起塔廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至示現般涅槃， 分布舍利起塔廟。

如是種種無量行， 如來演說佛所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種無量行， 如來演說佛所住，

一切如來諸功德， 究竟遍知到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來諸功德， 究竟遍知到彼岸。

如是種種無量行， 於一切劫無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種無量行， 於一切劫無休息，

亦未曾生憂慼心， 菩薩皆悉善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦未曾生憂慼心， 菩薩皆悉善迴向。

一切諸佛自在力， 及佛無量諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛自在力， 及佛無量諸功德，

菩薩隨順悉了知， 普為一切眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩隨順悉了知， 普為一切眾生說。

如是一切諸法王， 隨彼無量諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸法王， 隨彼無量諸境界，

於一念中悉覺悟， 而亦不捨菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中悉覺悟， 而亦不捨菩薩行。

一切最勝甚深法， 及諸佛剎正法道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最勝甚深法， 及諸佛剎正法道，

隨順覺悟殊勝行， 究竟迴向到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順覺悟殊勝行， 究竟迴向到彼岸。

有數無數一切劫， 菩薩深解即一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有數無數一切劫， 菩薩深解即一念，

具足修習菩薩行， 於彼勝道不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修習菩薩行， 於彼勝道不退轉。

十方無量一切剎， 或有淨妙或垢穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量一切剎， 或有淨妙或垢穢，

及彼一切諸如來， 菩薩皆悉分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼一切諸如來， 菩薩皆悉分別知。

於念念中悉明了， 不可思議無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於念念中悉明了， 不可思議無量劫，

如是了知三世劫， 具足安住究竟行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是了知三世劫， 具足安住究竟行。

深入了達心所行， 善方便行一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入了達心所行， 善方便行一切法，

一切佛剎菩薩行， 悉能明了分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎菩薩行， 悉能明了分別知。

出生智慧無有量， 出生眾生及諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生智慧無有量， 出生眾生及諸法，

出生菩提力自在， 一切皆悉無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生菩提力自在， 一切皆悉無邊際。

深入一切無有餘， 分別一切諸妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入一切無有餘， 分別一切諸妙法，

悉分別知同異相， 具足廣修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉分別知同異相， 具足廣修菩薩行。

十方一切諸佛剎， 彼有無量無數眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸佛剎， 彼有無量無數眾，

彼彼諸性各不同， 菩薩皆能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼諸性各不同， 菩薩皆能分別知。

過去一切諸如來， 未來現在諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去一切諸如來， 未來現在諸導師，

若能如是知迴向， 則與三世諸佛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知迴向， 則與三世諸佛等。

若能如是知迴向， 則與最勝功德等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知迴向， 則與最勝功德等，

則與最勝智慧等， 則與最勝所行等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則與最勝智慧等， 則與最勝所行等。

一切世間莫能壞， 諸所學者悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間莫能壞， 諸所學者悉成就，

隨順一切諸最勝， 善能觀察於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順一切諸最勝， 善能觀察於世間。

菩薩所行不可量， 無量功德悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行不可量， 無量功德悉具足，

堅固安住如來行， 具足分別自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固安住如來行， 具足分別自在力。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第十法界等無量迴向？佛子！此菩薩摩訶薩離垢繒繫頂，受大法師記，能廣法施成大慈悲，安立眾生於菩提心，饒益眾生未曾休息。以菩提心長養善根，為一切眾生作調御師，示諸眾生一切智道，為一切眾生作法藏日，善根淨光普照一切；等心普觀一切眾生，欲令眾生常行善根未曾休息。增長清淨微妙智慧，不捨一切善根道業，為一切眾生作大智慧採寶導師，開示一切安隱正道。以一切眾生為首，修行諸法；令一切眾生，得不可壞真善知識，長養善根。菩薩摩訶薩行法施等一切善法，攝取薩婆若心，究竟正力到於彼岸。修行堅固難壞菩提之心，常樂大願，修習菩提。依善知識，離諂曲心，專求菩提，分別無量一切智門境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第十法界等無量迴向？佛子！此菩薩摩訶薩離垢繒繫頂，受大法師記，能廣法施成大慈悲，安立眾生於菩提心，饒益眾生未曾休息。以菩提心長養善根，為一切眾生作調御師，示諸眾生一切智道，為一切眾生作法藏日，善根淨光普照一切；等心普觀一切眾生，欲令眾生常行善根未曾休息。增長清淨微妙智慧，不捨一切善根道業，為一切眾生作大智慧採寶導師，開示一切安隱正道。以一切眾生為首，修行諸法；令一切眾生，得不可壞真善知識，長養善根。菩薩摩訶薩行法施等一切善法，攝取薩婆若心，究竟正力到於彼岸。修行堅固難壞菩提之心，常樂大願，修習菩提。依善知識，離諂曲心，專求菩提，分別無量一切智門境界。

「菩薩摩訶薩於彼善根迴向，廣大而無限礙，乃至一句一味佛所說法，若有能聞，若持若說，以此善根如是迴向。一心正念無量無邊虛空等世界中，三世諸佛行菩薩行，以此善根迴向，令一切佛常守護念。於一世界盡未來劫，為一眾生修菩薩行；如一世界，乃至虛空、法界等一切世界，盡未來劫，為一眾生修菩薩行，為一切眾生，亦復如是。為一切眾生，以大莊嚴而自莊嚴。不生離佛善知識想，得是想故，常見現在一切諸佛，乃至未曾違離一佛。諸佛菩薩所讚梵行皆悉滿足，行不缺梵行，具足不破梵行，不濁梵行，無垢梵行，不退梵行，不壞梵行，諸佛所讚梵行，無依梵行，無所有梵行，離倒清淨順行三世諸佛菩薩梵行，無礙梵行，無取梵行，無諍梵行，無擇梵行，安住梵行，無比梵行，不動梵行，不亂梵行，無恚梵行。如我行梵行，令一切眾生，皆悉安住此諸梵行，修習梵行，具足梵行，清淨梵行，離垢梵行，明照梵行，離塵梵行，離曀梵行，離熱梵行，離纏梵行，離一切疑梵行，離一切惱害梵行，得到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩於彼善根迴向，廣大而無限礙，乃至一句一味佛所說法，若有能聞，若持若說，以此善根如是迴向。一心正念無量無邊虛空等世界中，三世諸佛行菩薩行，以此善根迴向，令一切佛常守護念。於一世界盡未來劫，為一眾生修菩薩行；如一世界，乃至虛空、法界等一切世界，盡未來劫，為一眾生修菩薩行，為一切眾生，亦復如是。為一切眾生，以大莊嚴而自莊嚴。不生離佛善知識想，得是想故，常見現在一切諸佛，乃至未曾違離一佛。諸佛菩薩所讚梵行皆悉滿足，行不缺梵行，具足不破梵行，不濁梵行，無垢梵行，不退梵行，不壞梵行，諸佛所讚梵行，無依梵行，無所有梵行，離倒清淨順行三世諸佛菩薩梵行，無礙梵行，無取梵行，無諍梵行，無擇梵行，安住梵行，無比梵行，不動梵行，不亂梵行，無恚梵行。如我行梵行，令一切眾生，皆悉安住此諸梵行，修習梵行，具足梵行，清淨梵行，離垢梵行，明照梵行，離塵梵行，離曀梵行，離熱梵行，離纏梵行，離一切疑梵行，離一切惱害梵行，得到彼岸。

「何以故？菩薩若自不修梵行，令他淨修梵行，無有是處；菩薩自退梵行，令他具足梵行，無有是處；菩薩自破梵行，令他安立梵行，無有是處；菩薩自離梵行，令他立梵行道，無有是處；菩薩自滅梵行，令他修習梵行，無有是處；菩薩不樂梵行，令他樂修梵行，無有是處；菩薩不住梵行，令他安住梵行，無有是處；菩薩不究竟梵行，令他究竟梵行，無有是處；菩薩自捨梵行，令他不捨安住梵行，無有是處；菩薩壞散梵行，令他攝取梵行，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？菩薩若自不修梵行，令他淨修梵行，無有是處；菩薩自退梵行，令他具足梵行，無有是處；菩薩自破梵行，令他安立梵行，無有是處；菩薩自離梵行，令他立梵行道，無有是處；菩薩自滅梵行，令他修習梵行，無有是處；菩薩不樂梵行，令他樂修梵行，無有是處；菩薩不住梵行，令他安住梵行，無有是處；菩薩不究竟梵行，令他究竟梵行，無有是處；菩薩自捨梵行，令他不捨安住梵行，無有是處；菩薩壞散梵行，令他攝取梵行，無有是處。

「何以故？菩薩摩訶薩如說修行，遠離顛倒，又能廣說離顛倒法；實語實行，修習清淨身、口、意業，離諸染污，行無礙處，滅一切障。菩薩摩訶薩自正直心，令他正直心法；菩薩修習忍辱，以諸善根調伏其心，令他修忍，以諸善根調伏其心；菩薩自離疑悔，令他離諸疑悔；菩薩自得歡喜信心，令他得不壞信；菩薩自行堅法，令他行堅法；菩薩摩訶薩善根如是迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？菩薩摩訶薩如說修行，遠離顛倒，又能廣說離顛倒法；實語實行，修習清淨身、口、意業，離諸染污，行無礙處，滅一切障。菩薩摩訶薩自正直心，令他正直心法；菩薩修習忍辱，以諸善根調伏其心，令他修忍，以諸善根調伏其心；菩薩自離疑悔，令他離諸疑悔；菩薩自得歡喜信心，令他得不壞信；菩薩自行堅法，令他行堅法；菩薩摩訶薩善根如是迴向。

「復次，菩薩摩訶薩以法施等諸善根門如是迴向：以此善根，令一切眾生悉得諸佛無盡法門，分別解說諸佛法門，摧滅一切外道邪論；令辭理窮屈，悉得三世一切諸佛所說法海，於一一生法、一一方便法、一一語言法、一一施設法、一一教法、一一說法、一一法門、一一入法、一一決定法、一一住法，悉得無量無邊無盡法藏。得無畏法深入四辯，廣為眾生說微妙法，盡未來際而無窮盡。成正直心，離諸顛倒，生無礙道，言無謬失，眾生聞法悉皆歡喜；解了眾生一切言音，得不退轉一切法明，一切眾生歡喜無量，悉皆安住一切種智。具足離癡，明淨法辯，聞持諸法，悉能分別一切世界。得法界等無量身，於一念中悉能充滿一切法界；微妙音聲遍滿無量無邊法界，示現眷屬充滿法界。修法界等菩薩淨業，得法界等無量菩薩所住，得法界等無量決定法，學法界等無量諸法究竟，住法界等無量菩薩行，迴向法界等無量菩薩內法。菩薩摩訶薩善根如是迴向，令一切眾生具足薩婆若，安住薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩以法施等諸善根門如是迴向：以此善根，令一切眾生悉得諸佛無盡法門，分別解說諸佛法門，摧滅一切外道邪論；令辭理窮屈，悉得三世一切諸佛所說法海，於一一生法、一一方便法、一一語言法、一一施設法、一一教法、一一說法、一一法門、一一入法、一一決定法、一一住法，悉得無量無邊無盡法藏。得無畏法深入四辯，廣為眾生說微妙法，盡未來際而無窮盡。成正直心，離諸顛倒，生無礙道，言無謬失，眾生聞法悉皆歡喜；解了眾生一切言音，得不退轉一切法明，一切眾生歡喜無量，悉皆安住一切種智。具足離癡，明淨法辯，聞持諸法，悉能分別一切世界。得法界等無量身，於一念中悉能充滿一切法界；微妙音聲遍滿無量無邊法界，示現眷屬充滿法界。修法界等菩薩淨業，得法界等無量菩薩所住，得法界等無量決定法，學法界等無量諸法究竟，住法界等無量菩薩行，迴向法界等無量菩薩內法。菩薩摩訶薩善根如是迴向，令一切眾生具足薩婆若，安住薩婆若。

「復次，菩薩摩訶薩善根如是迴向：見法界等無量一切佛，調伏法界等無量眾生，嚴淨法界等無量佛剎，得法界等無量菩薩智，得法界等無量無所畏，得法界等無量深妙辯，得法界等無量一切菩薩陀羅尼，得法界等無量不可思議菩薩住，具足法界等無量功德藏，具足法界等無量實義善根。菩薩摩訶薩復作是念：『以此善根，令一切眾生悉得是法，具足成滿，如我無異；一切行等，功德等，智慧等，力等，無畏等，自在等，正覺等，說法等，如實義等，論議等，諸通等。』菩薩摩訶薩善根如是迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩善根如是迴向：見法界等無量一切佛，調伏法界等無量眾生，嚴淨法界等無量佛剎，得法界等無量菩薩智，得法界等無量無所畏，得法界等無量深妙辯，得法界等無量一切菩薩陀羅尼，得法界等無量不可思議菩薩住，具足法界等無量功德藏，具足法界等無量實義善根。菩薩摩訶薩復作是念：『以此善根，令一切眾生悉得是法，具足成滿，如我無異；一切行等，功德等，智慧等，力等，無畏等，自在等，正覺等，說法等，如實義等，論議等，諸通等。』菩薩摩訶薩善根如是迴向。

「復次，菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：如法界無量，出生智慧亦復如是；如法界無量，所見諸佛亦復如是；如法界無量，往諸佛剎亦復如是；如法界無量，菩薩所行亦復如是；如法界不可斷，得一切智亦復如是；如法界等一，得一切智亦復如是；如法界自然清淨，令一切眾生清淨亦復如是；如法界隨順悉至一切，令一切眾生行普賢菩薩行亦復如是；如法界莊嚴一切眾生，令一切眾生得普賢菩薩莊嚴亦復如是；如法界不可壞，令一切眾生得不壞善根亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：如法界無量，出生智慧亦復如是；如法界無量，所見諸佛亦復如是；如法界無量，往諸佛剎亦復如是；如法界無量，菩薩所行亦復如是；如法界不可斷，得一切智亦復如是；如法界等一，得一切智亦復如是；如法界自然清淨，令一切眾生清淨亦復如是；如法界隨順悉至一切，令一切眾生行普賢菩薩行亦復如是；如法界莊嚴一切眾生，令一切眾生得普賢菩薩莊嚴亦復如是；如法界不可壞，令一切眾生得不壞善根亦復如是。

「復次，菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：令一切諸佛菩薩皆悉歡喜，令諸善根趣薩婆若，令諸善根趣一切智，至一切道，令一切眾生常見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：令一切諸佛菩薩皆悉歡喜，令諸善根趣薩婆若，令諸善根趣一切智，至一切道，令一切眾生常見諸佛。

「菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：見一切佛能作佛事故迴向、見一切佛不於佛事生住著心故迴向、見一切佛悉令眾生普得清淨故迴向、見一切佛悉能了知故迴向、見一切佛悉無所著故迴向、見一切佛悉能分別無礙法故迴向、見一切佛具普賢行故迴向、見一切佛未曾失時故迴向、見一切佛出生菩薩無量諸力故迴向、見一切佛不忘其法故迴向。以此善根如是迴向：解法界無生，解法界無自性，解法界如如，解法界無依，解法界無妄，解法界離相，解法界寂靜，解法界無處所，解法界無去無集，解法界無壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：見一切佛能作佛事故迴向、見一切佛不於佛事生住著心故迴向、見一切佛悉令眾生普得清淨故迴向、見一切佛悉能了知故迴向、見一切佛悉無所著故迴向、見一切佛悉能分別無礙法故迴向、見一切佛具普賢行故迴向、見一切佛未曾失時故迴向、見一切佛出生菩薩無量諸力故迴向、見一切佛不忘其法故迴向。以此善根如是迴向：解法界無生，解法界無自性，解法界如如，解法界無依，解法界無妄，解法界離相，解法界寂靜，解法界無處所，解法界無去無集，解法界無壞。

「復次，菩薩摩訶薩善根如是迴向：以此法施所攝善根，令一切眾生成大法師，住一切佛無量自在；令一切眾生作無上法師，安立眾生於一切智；令一切眾生成無壞法師，一切問難無能窮盡；令一切眾生作無礙法師，具足諸法無礙照明；令一切眾生作智藏法師，巧方便說一切佛法；令一切眾生成就如來自在法師，能善巧說諸如來智；令一切眾生作淨眼法師，廣說實法不由他教；令一切眾生作正持佛法法師，具足說法，不失一味；令一切眾生作離相法師，以諸妙相而自莊嚴，放無量光廣說諸法；令一切眾生作大身法師，一身充滿無數佛剎，興大法雲，普雨佛法；令一切眾生作不失佛法大海法師，一切世間無能壞者；令一切眾生作具足圓滿日光法師，放佛慧光悉能顯照一切諸法；令一切眾生作隨順問答法師，善巧方便廣說諸法；令一切眾生作究竟眾行到彼岸法師，善巧方便開無量法藏；令一切眾生作建立正法法師，分別演說如來道智；令一切眾生作了達諸法法師，讚歎功德不可窮盡；令一切眾生作不虛誑法師，入深真妙諸方便際；令一切眾生作善覺魔事法師，悉能壞散一切諸魔；令一切眾生作諸佛攝護法師，未曾暫起我、我所心；令一切眾生作安隱正法法師，悉得菩薩一切願力。菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：不選擇業故迴向，不選擇報故迴向，不選擇願故迴向，不選擇法故迴向，不選擇事故迴向，不選擇因故迴向，不選擇成法故迴向，不選擇名身、味身、句身故迴向，不選擇迴向故迴向，不選擇義故迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩善根如是迴向：以此法施所攝善根，令一切眾生成大法師，住一切佛無量自在；令一切眾生作無上法師，安立眾生於一切智；令一切眾生成無壞法師，一切問難無能窮盡；令一切眾生作無礙法師，具足諸法無礙照明；令一切眾生作智藏法師，巧方便說一切佛法；令一切眾生成就如來自在法師，能善巧說諸如來智；令一切眾生作淨眼法師，廣說實法不由他教；令一切眾生作正持佛法法師，具足說法，不失一味；令一切眾生作離相法師，以諸妙相而自莊嚴，放無量光廣說諸法；令一切眾生作大身法師，一身充滿無數佛剎，興大法雲，普雨佛法；令一切眾生作不失佛法大海法師，一切世間無能壞者；令一切眾生作具足圓滿日光法師，放佛慧光悉能顯照一切諸法；令一切眾生作隨順問答法師，善巧方便廣說諸法；令一切眾生作究竟眾行到彼岸法師，善巧方便開無量法藏；令一切眾生作建立正法法師，分別演說如來道智；令一切眾生作了達諸法法師，讚歎功德不可窮盡；令一切眾生作不虛誑法師，入深真妙諸方便際；令一切眾生作善覺魔事法師，悉能壞散一切諸魔；令一切眾生作諸佛攝護法師，未曾暫起我、我所心；令一切眾生作安隱正法法師，悉得菩薩一切願力。菩薩摩訶薩以此善根如是迴向：不選擇業故迴向，不選擇報故迴向，不選擇願故迴向，不選擇法故迴向，不選擇事故迴向，不選擇因故迴向，不選擇成法故迴向，不選擇名身、味身、句身故迴向，不選擇迴向故迴向，不選擇義故迴向。