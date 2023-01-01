大方廣佛華嚴經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之七

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第八如相迴向？佛子！此菩薩摩訶薩成就念智安住不動，離癡正念直心不動，成就堅固不可壞業，一切智境界得不退轉，得大乘勇猛無畏之心，修習無盡善根，積集勝妙善根，修白淨法，增長大悲，得正直寶，常能正念一切諸佛白淨法迴向，心不退轉。樂求菩薩道，巧妙方便，出生清淨堅固善根，正念修習智慧功德，為調御師，具足出生一切善根智慧方便，迴向眾生，慧眼清淨，悉能觀察一切善根，長養無量種種善根：分別境界善根、具足善根、清淨善根、一向善根、修習善根、行善根、思惟善根、平等廣說善根。菩薩摩訶薩如是善根有種種門、種種境界、種種相、種種事、種種分別、無量行、無量語言道、出生無量分別、修行種種莊嚴善根，悉能正持十力諸乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第八如相迴向？佛子！此菩薩摩訶薩成就念智安住不動，離癡正念直心不動，成就堅固不可壞業，一切智境界得不退轉，得大乘勇猛無畏之心，修習無盡善根，積集勝妙善根，修白淨法，增長大悲，得正直寶，常能正念一切諸佛白淨法迴向，心不退轉。樂求菩薩道，巧妙方便，出生清淨堅固善根，正念修習智慧功德，為調御師，具足出生一切善根智慧方便，迴向眾生，慧眼清淨，悉能觀察一切善根，長養無量種種善根：分別境界善根、具足善根、清淨善根、一向善根、修習善根、行善根、思惟善根、平等廣說善根。菩薩摩訶薩如是善根有種種門、種種境界、種種相、種種事、種種分別、無量行、無量語言道、出生無量分別、修行種種莊嚴善根，悉能正持十力諸乘。

「菩薩摩訶薩修習如是種種善根，一觀無二一切智境。菩薩摩訶薩以如是等善根迴向，欲令具滿無礙身，修菩薩行；欲令口業清淨無礙，修菩薩行；欲令具足無礙心業，安住大乘，具無礙心，令菩薩行皆悉清淨。得無量大施心，充滿一切眾生；得法自在心，照一切法普示世間；得最勝不可壞心，得清淨一切種智發菩薩心，普照一切正念，三世一切諸佛念佛三昧，悉得具足。滿足離害正直之心，遠離怨敵，任持眾生，充滿一切而無休息。於十力智悉得安住，得深三昧，悉能遍遊一切世界，無所染著，悉住一切剎而無厭足。化度眾生未曾休息，出生無量巧便思慧，具足成就一切菩薩不思議慧，得離癡智，悉能分別一切世界。於一念中，悉能嚴淨一切佛剎，於諸通慧而得自在，入一切法真實之相，示現嚴淨一切世間。於一剎中見一切剎，究竟不壞智，能持一切剎，以菩薩莊嚴具而莊嚴之，應現一切，悉能調伏無量眾生。一佛世界廣大如法界，一切世界亦復如是，得究竟智，詣一切剎，一切普持。菩薩摩訶薩以此善根迴向佛剎，令眾生充滿迴向，分別受持智慧，如為己身；為眾生迴向，亦復如是：令一切眾生永離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處；令一切眾生悉能除滅諸障礙業；令一切眾生悉得等心，平等智慧；令諸怨敵具慈心樂，清淨智慧；令一切眾生智慧現前，圓滿具足，普照一切；令一切眾生具真實智，離垢正直，菩提心無量，智慧滿足；令一切眾生示現平等安隱善趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修習如是種種善根，一觀無二一切智境。菩薩摩訶薩以如是等善根迴向，欲令具滿無礙身，修菩薩行；欲令口業清淨無礙，修菩薩行；欲令具足無礙心業，安住大乘，具無礙心，令菩薩行皆悉清淨。得無量大施心，充滿一切眾生；得法自在心，照一切法普示世間；得最勝不可壞心，得清淨一切種智發菩薩心，普照一切正念，三世一切諸佛念佛三昧，悉得具足。滿足離害正直之心，遠離怨敵，任持眾生，充滿一切而無休息。於十力智悉得安住，得深三昧，悉能遍遊一切世界，無所染著，悉住一切剎而無厭足。化度眾生未曾休息，出生無量巧便思慧，具足成就一切菩薩不思議慧，得離癡智，悉能分別一切世界。於一念中，悉能嚴淨一切佛剎，於諸通慧而得自在，入一切法真實之相，示現嚴淨一切世間。於一剎中見一切剎，究竟不壞智，能持一切剎，以菩薩莊嚴具而莊嚴之，應現一切，悉能調伏無量眾生。一佛世界廣大如法界，一切世界亦復如是，得究竟智，詣一切剎，一切普持。菩薩摩訶薩以此善根迴向佛剎，令眾生充滿迴向，分別受持智慧，如為己身；為眾生迴向，亦復如是：令一切眾生永離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處；令一切眾生悉能除滅諸障礙業；令一切眾生悉得等心，平等智慧；令諸怨敵具慈心樂，清淨智慧；令一切眾生智慧現前，圓滿具足，普照一切；令一切眾生具真實智，離垢正直，菩提心無量，智慧滿足；令一切眾生示現平等安隱善趣。

「菩薩摩訶薩如是迴向，修習善根及一切願，如大雲雨：令一切眾生皆悉清淨；令一切眾生為功德福田；令一切眾生守護受持菩提內藏；令一切眾生離諸障礙，安住無礙清淨法界；令一切眾生滿足無礙諸通智慧；令一切眾生得自在身，遊行十方，如應示現；令一切眾生得無癡善根一切種智；令一切眾生攝取一切，悉令清淨；令一切眾生遠離障礙瞋恚之心，究竟成就一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是迴向，修習善根及一切願，如大雲雨：令一切眾生皆悉清淨；令一切眾生為功德福田；令一切眾生守護受持菩提內藏；令一切眾生離諸障礙，安住無礙清淨法界；令一切眾生滿足無礙諸通智慧；令一切眾生得自在身，遊行十方，如應示現；令一切眾生得無癡善根一切種智；令一切眾生攝取一切，悉令清淨；令一切眾生遠離障礙瞋恚之心，究竟成就一切種智。

「復次，菩薩摩訶薩若見可樂國土，林樹華果；或見可樂名香上服，珍寶財物諸莊嚴具；或見可樂園觀、村邑、聚落、王都；或見可樂自在帝王；或見可樂阿練若處。菩薩摩訶薩見如是已，修巧方便，出生無量淨妙功德，樂求實義，為眾生故，而不放逸。善能修習一切善根，猶如大海難可測量，具足善根不可窮盡，一切功德皆悉滿足，亦不分別種種善根，巧妙方便，清淨迴向。示現無量諸行善根，常念一切未曾忘失眾生境界如善根、平等善根。菩薩摩訶薩善根如是迴向，令一切眾生志常樂見無量諸佛，如法不取，法性無數，眾生平等清淨，亦復如是；令一切眾生悉得諸佛隨意愛樂，供給侍者；令一切佛國除滅煩惱，清淨可樂；令一切眾生悉得見聞無量佛法，心常愛樂，常樂守護諸菩薩行，樂以愛眼觀善知識；令一切眾生見可樂法；令一切眾生樂持正法；令一切眾生於佛法中得可樂明；令一切菩薩悉得可樂大施之心，於諸法中得無所畏，樂為眾生分別廣說，得菩薩可樂三昧諸陀羅尼，得一切菩薩授記智慧，得一切菩薩甚可愛樂，自在示現，具足諸佛圓滿說法，得可樂方便，分別說法，得可樂大悲，發菩薩心，諸根悅豫，得可愛樂諸如來家，教化眾生，心不休息，得菩薩可樂無盡法藏，於無量劫一一世界，化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩若見可樂國土，林樹華果；或見可樂名香上服，珍寶財物諸莊嚴具；或見可樂園觀、村邑、聚落、王都；或見可樂自在帝王；或見可樂阿練若處。菩薩摩訶薩見如是已，修巧方便，出生無量淨妙功德，樂求實義，為眾生故，而不放逸。善能修習一切善根，猶如大海難可測量，具足善根不可窮盡，一切功德皆悉滿足，亦不分別種種善根，巧妙方便，清淨迴向。示現無量諸行善根，常念一切未曾忘失眾生境界如善根、平等善根。菩薩摩訶薩善根如是迴向，令一切眾生志常樂見無量諸佛，如法不取，法性無數，眾生平等清淨，亦復如是；令一切眾生悉得諸佛隨意愛樂，供給侍者；令一切佛國除滅煩惱，清淨可樂；令一切眾生悉得見聞無量佛法，心常愛樂，常樂守護諸菩薩行，樂以愛眼觀善知識；令一切眾生見可樂法；令一切眾生樂持正法；令一切眾生於佛法中得可樂明；令一切菩薩悉得可樂大施之心，於諸法中得無所畏，樂為眾生分別廣說，得菩薩可樂三昧諸陀羅尼，得一切菩薩授記智慧，得一切菩薩甚可愛樂，自在示現，具足諸佛圓滿說法，得可樂方便，分別說法，得可樂大悲，發菩薩心，諸根悅豫，得可愛樂諸如來家，教化眾生，心不休息，得菩薩可樂無盡法藏，於無量劫一一世界，化度眾生。

「於現在佛所，得可愛樂巧妙方便，得可愛樂深妙方便，無所障礙，永離愚癡；具足可樂平等離欲，一切諸法，斷諸障礙，決定深解不二法界；具足可樂離欲際，等一切諸法，入真實際，得菩薩可樂無諍滿足之法；具足可樂金剛藏心，一切種智勇猛精進，清淨成滿；具足可樂清淨善根，摧伏怨敵，滅障道法；具足可樂無上菩提，一切種智常現在前，充滿眾生。如是，菩薩摩訶薩長養善根，得淨慧明，常為善知識之所攝護，如來慧日，明照其心，滅除癡闇，淨修正法，入諸智業，善學智地，分別法界一切善根，善能迴向一切菩薩諸善根海，盡其原底，成就智慧，深入堅固，明解善根，了達諸度。菩薩摩訶薩善根如是迴向，不著世界，不著眾生界，心無所依，寂然不亂，正念諸法，具足諸佛無選擇智，不違三世一切諸佛正迴向門，不違一切平等正法，不壞佛相，等觀三世。了眾生空，無所依住，順如來道，普照諸法，解真實義，漸至諸地。如實分別一切諸法，智慧周滿，具足堅固，未曾忘失。修習正業，常樂寂靜，正趣離生。了一切法猶如幻化，解一切法無有自體，觀一切義及種種行，於語言道而無所著，所有諸法皆從緣起；觀甚深法生實智迴向，觀察寂滅一切諸法，皆入一觀，不違諸法種種異相，善解迴向，修菩薩道善根迴向，攝取眾生，長養三世菩薩一切迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於現在佛所，得可愛樂巧妙方便，得可愛樂深妙方便，無所障礙，永離愚癡；具足可樂平等離欲，一切諸法，斷諸障礙，決定深解不二法界；具足可樂離欲際，等一切諸法，入真實際，得菩薩可樂無諍滿足之法；具足可樂金剛藏心，一切種智勇猛精進，清淨成滿；具足可樂清淨善根，摧伏怨敵，滅障道法；具足可樂無上菩提，一切種智常現在前，充滿眾生。如是，菩薩摩訶薩長養善根，得淨慧明，常為善知識之所攝護，如來慧日，明照其心，滅除癡闇，淨修正法，入諸智業，善學智地，分別法界一切善根，善能迴向一切菩薩諸善根海，盡其原底，成就智慧，深入堅固，明解善根，了達諸度。菩薩摩訶薩善根如是迴向，不著世界，不著眾生界，心無所依，寂然不亂，正念諸法，具足諸佛無選擇智，不違三世一切諸佛正迴向門，不違一切平等正法，不壞佛相，等觀三世。了眾生空，無所依住，順如來道，普照諸法，解真實義，漸至諸地。如實分別一切諸法，智慧周滿，具足堅固，未曾忘失。修習正業，常樂寂靜，正趣離生。了一切法猶如幻化，解一切法無有自體，觀一切義及種種行，於語言道而無所著，所有諸法皆從緣起；觀甚深法生實智迴向，觀察寂滅一切諸法，皆入一觀，不違諸法種種異相，善解迴向，修菩薩道善根迴向，攝取眾生，長養三世菩薩一切迴向。

「如是菩薩摩訶薩以無恐怖心善根，迴向一切佛法；以無量心善根，迴向一切眾生，皆悉清淨；以無我、無我所心善根，迴向於十方界無所染著；以無餘心善根，迴向於一切境界世界無所染著；行離世間法善根，迴向得出世法、不著眾生善根；迴向見諸勝道善根；迴向離虛妄法、出生真實善根；迴向如法門至一切道、無量無邊善根；迴向如如善根亦爾；迴向眾生，解了諸法，如性如善根亦爾；迴向一切法自性，無有自性，如相如善根亦爾；迴向一切法無相真實相，如法如善根亦爾；迴向佛法不退轉，如行如善根亦爾；迴向一切如來所行，如境界如善根亦爾；迴向三世諸佛滿足境界，如安立如善根亦爾；迴向安立一切眾生，如隨順如善根亦爾；迴向盡未來劫，隨順不斷，如量如善根亦爾；迴向眾生心與虛空等，如充滿如善根亦爾；迴向一念滿一切世界，如久住如善根亦爾；迴向離一切世間住，住究竟住，如不生如善根亦爾；迴向不生滿足一切佛法，如堅固如善根亦爾；迴向壞散一切煩惱，如不壞如善根亦爾；迴向一切眾生不可破壞，如明如善根亦爾；迴向普照一切，如一切處如善根亦爾；迴向至一切處道，如一切時如善根亦爾；迴向隨順一切時，如一切如善根亦爾；迴向一切眾生隨順清淨，如一切平等如善根亦爾；迴向一切行平等，如一切法眼如善根亦爾；迴向一切眾生悉得法眼，如不倦如善根亦爾；迴向一切行菩薩道而無疲倦，如甚深如善根亦爾；迴向一切第一深法，如無所有如善根亦爾；迴向知一切無所有，如不出如善根亦爾；迴向一切無所顯現，如離曀如善根亦爾；迴向明眼離曀清淨，如無比如善根亦爾；迴向菩薩無比之行，如寂靜如善根亦爾；迴向一切常樂寂靜，如無根如善根亦爾；迴向究竟無根之法，如無量無邊如善根亦爾；迴向一切無量無邊眾生，皆悉清淨，如無著如善根亦爾；迴向究竟無所著際，如無礙如善根亦爾；迴向滅除一切障礙，如非世間行如善根亦爾；迴向遠離一切世間行法，如不繫如善根亦爾；迴向不繫一切生死，如無行如善根亦爾；迴向遠離一切諸行，如住如善根亦爾；迴向一切住於如住，如一切法成如善根亦爾；迴向眾生所學成就，如一切法平等如善根亦爾；迴向一切具平等行，如一切法不捨如善根亦爾；迴向不捨盡未來際一切眾生，如一切法不盡如善根亦爾；迴向一切無盡眾生，如不違一切法如善根亦爾；迴向一切眾生不違三世諸佛，如攝一切法如善根亦爾；迴向一切眾生悉攝善根，令無有餘，如一切法同如善根亦爾；迴向悉同三世諸佛，如一切法不離如善根亦爾；迴向悉攝世間及離世間，如不可 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩摩訶薩以無恐怖心善根，迴向一切佛法；以無量心善根，迴向一切眾生，皆悉清淨；以無我、無我所心善根，迴向於十方界無所染著；以無餘心善根，迴向於一切境界世界無所染著；行離世間法善根，迴向得出世法、不著眾生善根；迴向見諸勝道善根；迴向離虛妄法、出生真實善根；迴向如法門至一切道、無量無邊善根；迴向如如善根亦爾；迴向眾生，解了諸法，如性如善根亦爾；迴向一切法自性，無有自性，如相如善根亦爾；迴向一切法無相真實相，如法如善根亦爾；迴向佛法不退轉，如行如善根亦爾；迴向一切如來所行，如境界如善根亦爾；迴向三世諸佛滿足境界，如安立如善根亦爾；迴向安立一切眾生，如隨順如善根亦爾；迴向盡未來劫，隨順不斷，如量如善根亦爾；迴向眾生心與虛空等，如充滿如善根亦爾；迴向一念滿一切世界，如久住如善根亦爾；迴向離一切世間住，住究竟住，如不生如善根亦爾；迴向不生滿足一切佛法，如堅固如善根亦爾；迴向壞散一切煩惱，如不壞如善根亦爾；迴向一切眾生不可破壞，如明如善根亦爾；迴向普照一切，如一切處如善根亦爾；迴向至一切處道，如一切時如善根亦爾；迴向隨順一切時，如一切如善根亦爾；迴向一切眾生隨順清淨，如一切平等如善根亦爾；迴向一切行平等，如一切法眼如善根亦爾；迴向一切眾生悉得法眼，如不倦如善根亦爾；迴向一切行菩薩道而無疲倦，如甚深如善根亦爾；迴向一切第一深法，如無所有如善根亦爾；迴向知一切無所有，如不出如善根亦爾；迴向一切無所顯現，如離曀如善根亦爾；迴向明眼離曀清淨，如無比如善根亦爾；迴向菩薩無比之行，如寂靜如善根亦爾；迴向一切常樂寂靜，如無根如善根亦爾；迴向究竟無根之法，如無量無邊如善根亦爾；迴向一切無量無邊眾生，皆悉清淨，如無著如善根亦爾；迴向究竟無所著際，如無礙如善根亦爾；迴向滅除一切障礙，如非世間行如善根亦爾；迴向遠離一切世間行法，如不繫如善根亦爾；迴向不繫一切生死，如無行如善根亦爾；迴向遠離一切諸行，如住如善根亦爾；迴向一切住於如住，如一切法成如善根亦爾；迴向眾生所學成就，如一切法平等如善根亦爾；迴向一切具平等行，如一切法不捨如善根亦爾；迴向不捨盡未來際一切眾生，如一切法不盡如善根亦爾；迴向一切無盡眾生，如不違一切法如善根亦爾；迴向一切眾生不違三世諸佛，如攝一切法如善根亦爾；迴向一切眾生悉攝善根，令無有餘，如一切法同如善根亦爾；迴向悉同三世諸佛，如一切法不離如善根亦爾；迴向悉攝世間及離世間，如不可

壞如善根亦爾；迴向一切眾生不可沮壞，如無恚如善根亦爾；迴向一切眾生，一切魔業所不能動，如不濁如善根亦爾；迴向一切菩薩行，無有垢濁，如不亂如善根亦爾；迴向一切眾生離諸塵亂，如不可盡如善根亦爾；迴向一切世間法所不能盡，如菩提如善根亦爾；迴向覺悟一切諸法，如不失如善根亦爾；迴向一切眾生不失直心，如照如善根亦爾；迴向一切眾生，悉以大智光明普照一切，如不可說如善根亦爾；迴向一切不可說智，如持一切眾生如善根亦爾；迴向一切持菩薩行，如隨順一切語言如善根亦爾；迴向一切無言智慧，如離一切種種法如善根亦爾；迴向示現一切佛剎及諸如來，成最正覺，示現無量神力自在，如離虛妄如善根亦爾；迴向世間，悉離虛妄，如一切身遍至如善根亦爾；迴向無量身，遍一切剎，如不受生如善根亦爾；迴向無生巧妙方便，示現受生，如無不有如善根亦爾；迴向三世一切諸佛自在神力及一切剎，在身內現，如夜如善根亦爾；迴向一切夜，施作佛事，得無上明，如晝如善根亦爾；迴向一切在晝眾生，悉令善覺，見諸如來自在神力，住不退法輪，離癡清淨，如半月及一月如善根亦爾；迴向一切眾生住一切時，巧妙方便，於一念中，悉能分別一切時節，如年歲如善根亦爾；迴向受持種種諸劫，嚴淨諸根，了達諸根，如一切劫成敗如善根亦爾；迴向一切劫，淨住無染一切眾生，清淨調伏眾生，如未來如善根亦爾；迴向盡一切未來際，修習菩薩清淨妙行，悉能滿足無量大願，如世如善根亦爾；迴向一切眾生，於一念中見一切佛，乃至未曾一念遠離，如至一切處道如善根亦爾；迴向一切眾生，得不壞道，超出三界，如有無如善根亦爾；迴向一切諸有清淨，知無所有，如淨如善根亦爾；迴向一切菩薩淨行，出生無上菩提之具，如明淨如善根亦爾；迴向得菩薩一切三昧明淨之心，如離垢如善根亦爾；迴向離一切垢，淨心滿足，如無我所如善根亦爾；迴向攝取無我、我所清淨之心，充滿十方一切佛剎，如平等如善根亦爾；迴向得無盡一切智，永離癡愛，普照一切，如無數如善根亦爾；迴向一切智乘力，住巧方便法雲，普覆一切世界，如平等住如善根亦爾；迴向一切眾生，具菩薩行，住一切智，如分別一切眾生界如善根亦爾；迴向一切善根現前，滿無礙智，如一切眾生語言如善根亦爾；迴向解了一切諸語言法，如不離一切眾生如善根亦爾；迴向攝取一切眾生，具足善根，遠離生死，如廣如善根亦爾；迴向受持三世佛所說法，修習菩薩離癡之行，如不休息如善根亦爾；迴向一切劫，修菩薩行，未曾休息，安處眾生於摩訶衍，如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞如善根亦爾；迴向一切眾生不可沮壞，如無恚如善根亦爾；迴向一切眾生，一切魔業所不能動，如不濁如善根亦爾；迴向一切菩薩行，無有垢濁，如不亂如善根亦爾；迴向一切眾生離諸塵亂，如不可盡如善根亦爾；迴向一切世間法所不能盡，如菩提如善根亦爾；迴向覺悟一切諸法，如不失如善根亦爾；迴向一切眾生不失直心，如照如善根亦爾；迴向一切眾生，悉以大智光明普照一切，如不可說如善根亦爾；迴向一切不可說智，如持一切眾生如善根亦爾；迴向一切持菩薩行，如隨順一切語言如善根亦爾；迴向一切無言智慧，如離一切種種法如善根亦爾；迴向示現一切佛剎及諸如來，成最正覺，示現無量神力自在，如離虛妄如善根亦爾；迴向世間，悉離虛妄，如一切身遍至如善根亦爾；迴向無量身，遍一切剎，如不受生如善根亦爾；迴向無生巧妙方便，示現受生，如無不有如善根亦爾；迴向三世一切諸佛自在神力及一切剎，在身內現，如夜如善根亦爾；迴向一切夜，施作佛事，得無上明，如晝如善根亦爾；迴向一切在晝眾生，悉令善覺，見諸如來自在神力，住不退法輪，離癡清淨，如半月及一月如善根亦爾；迴向一切眾生住一切時，巧妙方便，於一念中，悉能分別一切時節，如年歲如善根亦爾；迴向受持種種諸劫，嚴淨諸根，了達諸根，如一切劫成敗如善根亦爾；迴向一切劫，淨住無染一切眾生，清淨調伏眾生，如未來如善根亦爾；迴向盡一切未來際，修習菩薩清淨妙行，悉能滿足無量大願，如世如善根亦爾；迴向一切眾生，於一念中見一切佛，乃至未曾一念遠離，如至一切處道如善根亦爾；迴向一切眾生，得不壞道，超出三界，如有無如善根亦爾；迴向一切諸有清淨，知無所有，如淨如善根亦爾；迴向一切菩薩淨行，出生無上菩提之具，如明淨如善根亦爾；迴向得菩薩一切三昧明淨之心，如離垢如善根亦爾；迴向離一切垢，淨心滿足，如無我所如善根亦爾；迴向攝取無我、我所清淨之心，充滿十方一切佛剎，如平等如善根亦爾；迴向得無盡一切智，永離癡愛，普照一切，如無數如善根亦爾；迴向一切智乘力，住巧方便法雲，普覆一切世界，如平等住如善根亦爾；迴向一切眾生，具菩薩行，住一切智，如分別一切眾生界如善根亦爾；迴向一切善根現前，滿無礙智，如一切眾生語言如善根亦爾；迴向解了一切諸語言法，如不離一切眾生如善根亦爾；迴向攝取一切眾生，具足善根，遠離生死，如廣如善根亦爾；迴向受持三世佛所說法，修習菩薩離癡之行，如不休息如善根亦爾；迴向一切劫，修菩薩行，未曾休息，安處眾生於摩訶衍，如

一切法第一如善根亦爾；迴向開淨法門無礙淨念，攝一切法，如無量讚歎如善根亦爾；迴向得無量讚歎智慧菩薩實行，如離熾然如善根亦爾；迴向離熾然法，滅除眾生熾然，令得清淨，如不動如善根亦爾；迴向善根安住不動，滿足普賢菩薩願行，如諸佛境界如善根亦爾；迴向一切眾生智慧境界，皆悉滿足，除滅一切煩惱境界，如不可壞如善根亦爾；迴向善根，一切魔業所不能壞，悉能調伏眾邪外道，如非可修、非不可修如善根亦爾；迴向離一切修、非修虛妄，斷一切虛妄，如不退如善根亦爾；迴向常見一切諸佛未曾中退修習莊嚴菩提之心，如一切語言如善根亦爾；迴向分別一切語言，如不著一切法如善根亦爾；迴向一切眾生悉無所著，令一切眾生行普賢行，如一切地如善根亦爾；迴向一切眾生，悉得隨順智慧之地，普賢莊嚴，如不可斷如善根亦爾；迴向一切法中得無畏無斷，一切語言周滿具足，能廣演說，如無漏如善根亦爾；迴向一切眾生，皆令具足無漏善根菩提之心，逮得法智，解了分別，如無有覺法、無有滅法如善根亦爾；迴向覺悟一切諸法，於一念頃，皆悉充滿無量法界，如過去非同、未來非故、現在非異如善根亦爾；迴向發起新新菩提心願，除滅生死，清淨眾生，如三世中不取虛妄如善根亦爾；迴向過去、未來皆悉清淨，現在念念現成正覺，如一切諸佛菩薩具足如善根亦爾；迴向一切眾生具足佛智，大願方便，如常淨無染污如善根亦爾；迴向一切眾生悉除煩惱，一切種智清淨滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法第一如善根亦爾；迴向開淨法門無礙淨念，攝一切法，如無量讚歎如善根亦爾；迴向得無量讚歎智慧菩薩實行，如離熾然如善根亦爾；迴向離熾然法，滅除眾生熾然，令得清淨，如不動如善根亦爾；迴向善根安住不動，滿足普賢菩薩願行，如諸佛境界如善根亦爾；迴向一切眾生智慧境界，皆悉滿足，除滅一切煩惱境界，如不可壞如善根亦爾；迴向善根，一切魔業所不能壞，悉能調伏眾邪外道，如非可修、非不可修如善根亦爾；迴向離一切修、非修虛妄，斷一切虛妄，如不退如善根亦爾；迴向常見一切諸佛未曾中退修習莊嚴菩提之心，如一切語言如善根亦爾；迴向分別一切語言，如不著一切法如善根亦爾；迴向一切眾生悉無所著，令一切眾生行普賢行，如一切地如善根亦爾；迴向一切眾生，悉得隨順智慧之地，普賢莊嚴，如不可斷如善根亦爾；迴向一切法中得無畏無斷，一切語言周滿具足，能廣演說，如無漏如善根亦爾；迴向一切眾生，皆令具足無漏善根菩提之心，逮得法智，解了分別，如無有覺法、無有滅法如善根亦爾；迴向覺悟一切諸法，於一念頃，皆悉充滿無量法界，如過去非同、未來非故、現在非異如善根亦爾；迴向發起新新菩提心願，除滅生死，清淨眾生，如三世中不取虛妄如善根亦爾；迴向過去、未來皆悉清淨，現在念念現成正覺，如一切諸佛菩薩具足如善根亦爾；迴向一切眾生具足佛智，大願方便，如常淨無染污如善根亦爾；迴向一切眾生悉除煩惱，一切種智清淨滿足。

「菩薩摩訶薩如是迴向時，等一切佛剎，淨一切世界故；等一切世間，轉不可壞清淨法輪故；等一切菩薩，出生一切智願故；等觀諸佛無有二故；等觀諸法不壞自性故；等觀三世巧方便智，解語言道故；一切菩薩行等，所種善根，悉能迴向故；知一切時，隨時修習，不捨佛事故；一切業報平等，不著世間，出生離世善根故；神力自在，與諸佛等，隨順世間，等現佛事故。佛子！是名菩薩摩訶薩第八如相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是迴向時，等一切佛剎，淨一切世界故；等一切世間，轉不可壞清淨法輪故；等一切菩薩，出生一切智願故；等觀諸佛無有二故；等觀諸法不壞自性故；等觀三世巧方便智，解語言道故；一切菩薩行等，所種善根，悉能迴向故；知一切時，隨時修習，不捨佛事故；一切業報平等，不著世間，出生離世善根故；神力自在，與諸佛等，隨順世間，等現佛事故。佛子！是名菩薩摩訶薩第八如相迴向。

「菩薩摩訶薩安住此迴向：得無量無邊清淨法門，為人中雄而無所畏，大師子吼，成就無量無數菩薩，於一切時未曾休息；得佛無量無邊滿足身，一身充滿一切世界；得佛無量無邊滿足音聲，發一音聲，一切眾生無不聞者；得佛無量無邊滿足力，於一毛道安置一切世界；得佛無量無邊滿足自在神力，置一切眾生於一微塵；得一切佛無量無邊滿足解脫，於一眾生身中，現一切佛剎一切如來，成最正覺；得一切佛無量無數滿足三昧，正受善方便力，於一三昧中，悉能出生一切三昧；得一切佛無量無邊滿足辯才，說一句法，盡未來劫而不窮盡，悉除一切眾生疑惑；得一切佛無量無邊滿足勝眾生法，示現一切眾生、薩婆若、十力、等覺。佛子！是為菩薩摩訶薩以一切善根隨順如相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩安住此迴向：得無量無邊清淨法門，為人中雄而無所畏，大師子吼，成就無量無數菩薩，於一切時未曾休息；得佛無量無邊滿足身，一身充滿一切世界；得佛無量無邊滿足音聲，發一音聲，一切眾生無不聞者；得佛無量無邊滿足力，於一毛道安置一切世界；得佛無量無邊滿足自在神力，置一切眾生於一微塵；得一切佛無量無邊滿足解脫，於一眾生身中，現一切佛剎一切如來，成最正覺；得一切佛無量無數滿足三昧，正受善方便力，於一三昧中，悉能出生一切三昧；得一切佛無量無邊滿足辯才，說一句法，盡未來劫而不窮盡，悉除一切眾生疑惑；得一切佛無量無邊滿足勝眾生法，示現一切眾生、薩婆若、十力、等覺。佛子！是為菩薩摩訶薩以一切善根隨順如相迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「菩薩心安住， 離癡常正念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩心安住， 離癡常正念，

忍辱離惱害， 修集無量德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱離惱害， 修集無量德。

其心無嫌恨， 正直常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無嫌恨， 正直常清淨，

諸業莊飾世， 悉能善分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業莊飾世， 悉能善分別。

菩薩思惟業， 種種無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩思惟業， 種種無有量，

若益眾生業， 修習常履行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若益眾生業， 修習常履行。

善能順世間， 普令一切喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能順世間， 普令一切喜，

隨應眾生業， 菩薩分別行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應眾生業， 菩薩分別行。

永離諸恚礙， 知法亦知義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸恚礙， 知法亦知義，

安住調御地， 饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住調御地， 饒益一切眾。

覺悟諸善法， 無量不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟諸善法， 無量不可數，

悉能分別知， 迴向益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別知， 迴向益眾生。

以此深方便， 具足諸地智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此深方便， 具足諸地智，

滅除眾煩惱， 如如善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除眾煩惱， 如如善迴向。

普攝一切趣， 安住如實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝一切趣， 安住如實法，

如是業迴向， 悉令無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是業迴向， 悉令無所著。

深樂至處道， 修習真如法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深樂至處道， 修習真如法，

無性無所有， 明德者迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性無所有， 明德者迴向。

日夜及半月， 一月年數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜及半月， 一月年數劫，

一切皆悉如， 功德亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆悉如， 功德亦如是。

如世及諸剎， 眾生一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世及諸剎， 眾生一切法，

趣非趣如實， 迴向悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣非趣如實， 迴向悉無餘。

如如性如實， 思惟如是性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如性如實， 思惟如是性，

諸功德迴向， 悉皆順真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸功德迴向， 悉皆順真如。

如如性如是， 諸法無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如性如是， 諸法無所有，

如如離自性， 智者業迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如離自性， 智者業迴向，

如諸相如實， 諸生亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸相如實， 諸生亦如是，

如如自性實， 諸業亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如自性實， 諸業亦如是，

如如無有量， 一切業如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如無有量， 一切業如是，

無縛亦無解， 諸業悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無縛亦無解， 諸業悉清淨。

如是真佛子， 安住不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真佛子， 安住不可動，

成就智慧力， 入佛方便藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就智慧力， 入佛方便藏。

覺悟法王法， 無縛亦無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟法王法， 無縛亦無著，

無礙無轉心， 亦復無所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙無轉心， 亦復無所轉。

法身所攝業， 隨順眾生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身所攝業， 隨順眾生相，

深入真實相， 相亦非是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入真實相， 相亦非是相。

如是不思議， 思議不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不思議， 思議不可盡，

深入不思議， 思非思寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入不思議， 思非思寂滅。

如是思惟法， 分別一切業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟法， 分別一切業，

除滅諸煩惱， 是名功德王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸煩惱， 是名功德王。

菩薩一切報， 無盡智所印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切報， 無盡智所印，

盡法無盡性， 無盡方便滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡法無盡性， 無盡方便滅。

心不在內外， 心亦無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不在內外， 心亦無所有，

妄取故有法， 不取則寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄取故有法， 不取則寂滅。

佛子如是知， 法空無自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子如是知， 法空無自性，

諸法無自在， 最勝覺無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無自在， 最勝覺無我。

如如等眾生， 覺法性如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如等眾生， 覺法性如是，

彼見不思議， 無相智不惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見不思議， 無相智不惑。

如是深修習， 一向求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是深修習， 一向求菩提，

所願不退轉， 饒益眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願不退轉， 饒益眾生故。

菩薩捨此身， 無死虛妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩捨此身， 無死虛妄想，

解了心如化， 調伏一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了心如化， 調伏一切眾。

觀彼順正念， 世間業報起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼順正念， 世間業報起，

菩薩悉救護， 三界無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉救護， 三界無有餘。

了知眾想行， 皆悉是虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾想行， 皆悉是虛妄，

菩薩知非實， 亦不壞法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知非實， 亦不壞法性。

彼如是迴向， 智慧妙善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如是迴向， 智慧妙善根，

憐愍一切眾， 令入深方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍一切眾， 令入深方便。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第九無縛無著解脫心迴向？此菩薩摩訶薩於一切善根，不生輕心，不輕出生死心，不輕攝善根心，不輕專求一切善根心，不輕悔過心，不輕隨喜善根心，不輕禮他方佛心，不輕恭敬合掌業心，不輕禮拜塔廟尊重業心，不輕勸請他方諸佛轉法輪業心。菩薩摩訶薩常樂攝受彼諸善根，堅固不壞；彼善根安住，彼善根思惟，彼善根長養，彼善根不著，彼善根具正直心具，彼善根不選擇，彼善根隨順彼諸佛境界善根，見彼善根得自在力。菩薩摩訶薩以無縛無著解脫心，彼善根迴向，具足普賢身、口、意業；以無縛無著解脫心，修習普賢勇猛精進；以無縛無著解脫心，具足普賢無礙音聲陀羅尼門，充滿十方；以無縛無著解脫心，具足普賢得見一切佛諸陀羅尼；以無縛無著解脫心，具足普賢妙音陀羅尼，分別一切音聲，悉能演說無量法雲；以無縛無著解脫心，得持普賢一切劫行陀羅尼，於一切世界，具足修習諸菩薩行；以無縛無著解脫心，於一眾生身盡未來劫，示現普賢菩薩一切自在神力，如一眾生身，一切眾生身亦復如是；以無縛無著解脫心，悉得普賢自在神力，示現現在一切諸佛菩薩眾中，修菩薩行；以無縛無著解脫心，得普賢一法門，於無量無數劫，示現諸佛無盡自在，悉能度脫一切眾生；以無縛無著解脫心，得普賢種種法門自在，於無量無數劫，示現諸佛無盡自在，悉能度脫一切眾生；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於念念中，令無量眾生安住十力，心無厭足；以無縛無著解脫心，得普賢菩薩自在，於一切眾生身，皆悉得見諸佛自在，修普賢行；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於一言中，悉能分別一切眾生音聲語言，調伏一切眾生，安住薩婆若地；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於一眾生身中，悉能容受一切眾生，彼悉自謂逮得佛身；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於一華中，令一切嚴淨世界皆悉安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第九無縛無著解脫心迴向？此菩薩摩訶薩於一切善根，不生輕心，不輕出生死心，不輕攝善根心，不輕專求一切善根心，不輕悔過心，不輕隨喜善根心，不輕禮他方佛心，不輕恭敬合掌業心，不輕禮拜塔廟尊重業心，不輕勸請他方諸佛轉法輪業心。菩薩摩訶薩常樂攝受彼諸善根，堅固不壞；彼善根安住，彼善根思惟，彼善根長養，彼善根不著，彼善根具正直心具，彼善根不選擇，彼善根隨順彼諸佛境界善根，見彼善根得自在力。菩薩摩訶薩以無縛無著解脫心，彼善根迴向，具足普賢身、口、意業；以無縛無著解脫心，修習普賢勇猛精進；以無縛無著解脫心，具足普賢無礙音聲陀羅尼門，充滿十方；以無縛無著解脫心，具足普賢得見一切佛諸陀羅尼；以無縛無著解脫心，具足普賢妙音陀羅尼，分別一切音聲，悉能演說無量法雲；以無縛無著解脫心，得持普賢一切劫行陀羅尼，於一切世界，具足修習諸菩薩行；以無縛無著解脫心，於一眾生身盡未來劫，示現普賢菩薩一切自在神力，如一眾生身，一切眾生身亦復如是；以無縛無著解脫心，悉得普賢自在神力，示現現在一切諸佛菩薩眾中，修菩薩行；以無縛無著解脫心，得普賢一法門，於無量無數劫，示現諸佛無盡自在，悉能度脫一切眾生；以無縛無著解脫心，得普賢種種法門自在，於無量無數劫，示現諸佛無盡自在，悉能度脫一切眾生；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於念念中，令無量眾生安住十力，心無厭足；以無縛無著解脫心，得普賢菩薩自在，於一切眾生身，皆悉得見諸佛自在，修普賢行；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於一言中，悉能分別一切眾生音聲語言，調伏一切眾生，安住薩婆若地；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於一眾生身中，悉能容受一切眾生，彼悉自謂逮得佛身；以無縛無著解脫心，得普賢自在，於一華中，令一切嚴淨世界皆悉安住。

「菩薩摩訶薩復作是念：『以此無縛無著解脫心善根，出生普賢微妙音聲，充滿法界，十方佛剎隨其所應，皆悉得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『以此無縛無著解脫心善根，出生普賢微妙音聲，充滿法界，十方佛剎隨其所應，皆悉得聞。

「『以此普賢無縛無著解脫心善根，如普賢於念念中，見盡過去際無量無邊世界諸佛，聞所說法，受持不忘，莊嚴佛家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此普賢無縛無著解脫心善根，如普賢於念念中，見盡過去際無量無邊世界諸佛，聞所說法，受持不忘，莊嚴佛家。

「『以此無縛無著解脫心善根，如普賢盡未來劫於一切世界中，演說諸法皆悉究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，如普賢盡未來劫於一切世界中，演說諸法皆悉究竟。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一切世界成最正覺，出興于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一切世界成最正覺，出興于世。

「『以此無縛無著解脫心善根，能以一光普照虛空等一切世界，修習普賢菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，能以一光普照虛空等一切世界，修習普賢菩薩所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，得無量無邊智慧，皆能隨順諸地神通，成就普賢菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，得無量無邊智慧，皆能隨順諸地神通，成就普賢菩薩所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉得究竟如來智慧，於一切劫說如來智，諸劫悉盡而智無窮盡，具足普賢菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉得究竟如來智慧，於一切劫說如來智，諸劫悉盡而智無窮盡，具足普賢菩薩所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，於法界等一切如來、菩薩所行，悉能修習身、口、意業而無懈怠，猶如普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於法界等一切如來、菩薩所行，悉能修習身、口、意業而無懈怠，猶如普賢。

「『以此無縛無著解脫心善根，得一切佛無上菩提，義身不違法身，辭辯淨地而不可壞，樂說辯才無盡之藏，調伏一切眾生，具普賢願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，得一切佛無上菩提，義身不違法身，辭辯淨地而不可壞，樂說辯才無盡之藏，調伏一切眾生，具普賢願。

「『以此無縛無著解脫心善根，入一一法門，普照無量不可思議世界，於一切法門盡其原底，修習普賢菩薩所行，逮得究竟薩婆若地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，入一一法門，普照無量不可思議世界，於一切法門盡其原底，修習普賢菩薩所行，逮得究竟薩婆若地。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一一境界中，悉以一切種智，分別了知一切種智，猶無窮盡，究竟普賢莊嚴彼岸，修菩薩行，具足成就方便大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一一境界中，悉以一切種智，分別了知一切種智，猶無窮盡，究竟普賢莊嚴彼岸，修菩薩行，具足成就方便大王。

「『以此無縛無著解脫心善根，從此生盡未來際生，具足普賢菩薩所行，及一切種智離癡法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，從此生盡未來際生，具足普賢菩薩所行，及一切種智離癡法王。

「『以此無縛無著解脫心善根，得無礙法明，普照一切諸菩薩行，常修正業，具足普賢自在方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，得無礙法明，普照一切諸菩薩行，常修正業，具足普賢自在方便。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉得無量方便：不可思議方便、菩薩方便、一切智方便、調伏菩薩方便、轉無量法輪方便、不可說不可說時方便、種種說法方便、無分際無畏方便、說一切法無餘方便，得如是等一切隨順方便智，修習普賢菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉得無量方便：不可思議方便、菩薩方便、一切智方便、調伏菩薩方便、轉無量法輪方便、不可說不可說時方便、種種說法方便、無分際無畏方便、說一切法無餘方便，得如是等一切隨順方便智，修習普賢菩薩所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，具足身業，令一切眾生皆悉歡喜，得菩薩不退轉清淨善根，究竟安住普賢諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，具足身業，令一切眾生皆悉歡喜，得菩薩不退轉清淨善根，究竟安住普賢諸業。

「『以此無縛無著解脫心善根，得清淨智，悉能分別眾生語言，一切口業清淨莊嚴，音辭微妙言無能及，修習受持普賢所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，得清淨智，悉能分別眾生語言，一切口業清淨莊嚴，音辭微妙言無能及，修習受持普賢所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別一切佛剎、一切眾生、一切諸法、一切莊嚴，其心清淨，出生一切如來法藏，究竟一切智，善能隨順普賢所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別一切佛剎、一切眾生、一切諸法、一切莊嚴，其心清淨，出生一切如來法藏，究竟一切智，善能隨順普賢所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，清淨直心，得一切佛無礙法身，具足解脫，修如來法，攝佛功德，住佛境界，大智普照，修習菩薩清淨之行，隨順方便，悉能分別一切法藏，出生無量大乘自在，悉能示現無量無邊一切眾生無上大道，具足普賢行願迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，清淨直心，得一切佛無礙法身，具足解脫，修如來法，攝佛功德，住佛境界，大智普照，修習菩薩清淨之行，隨順方便，悉能分別一切法藏，出生無量大乘自在，悉能示現無量無邊一切眾生無上大道，具足普賢行願迴向。

「『以此無縛無著解脫心善根，得明利根，善調伏根，於一切法自在根，無窮盡根，修習一切善根根，一切佛境界平等根，授一切菩薩不退轉記大精進根，分別一切佛法金剛界根，一切如來智慧光照金剛焰根，分別一切諸根自在根，令一切眾生安住一切智根，無量根，滿足一切根，無礙清淨根，平等修習諸願根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，得明利根，善調伏根，於一切法自在根，無窮盡根，修習一切善根根，一切佛境界平等根，授一切菩薩不退轉記大精進根，分別一切佛法金剛界根，一切如來智慧光照金剛焰根，分別一切諸根自在根，令一切眾生安住一切智根，無量根，滿足一切根，無礙清淨根，平等修習諸願根。

「『以此無縛無著解脫心善根，得一切菩薩神力：住持無量身神力；無量智慧境界神力；不離一處，悉能示現一切佛剎神力；菩薩無礙不可制持自在神力；示現攝取一切佛剎，安置一處自在神力；一身充滿一切佛剎自在神力；菩薩無礙解脫自在神力；少方便一念自在神力；依無所有自在神力；以一毛悉縛無量世界，悉持遊行法界等佛剎，示現眾生，令得究竟妙智慧門自在神力，修習普賢菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，得一切菩薩神力：住持無量身神力；無量智慧境界神力；不離一處，悉能示現一切佛剎神力；菩薩無礙不可制持自在神力；示現攝取一切佛剎，安置一處自在神力；一身充滿一切佛剎自在神力；菩薩無礙解脫自在神力；少方便一念自在神力；依無所有自在神力；以一毛悉縛無量世界，悉持遊行法界等佛剎，示現眾生，令得究竟妙智慧門自在神力，修習普賢菩薩所行。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一念頃，悉能往詣無量佛剎；於一身中，悉能容受無量佛剎；逮得甚深微妙智地，善能分別諸佛世界，得無生心，悉入普賢菩薩法門，生菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一念頃，悉能往詣無量佛剎；於一身中，悉能容受無量佛剎；逮得甚深微妙智地，善能分別諸佛世界，得無生心，悉入普賢菩薩法門，生菩薩行。

「『以此無縛無著解脫心善根，生如來家，修菩薩行；具足無量無數不思議法，無量大願皆悉成滿，分別一切法界及三世法界而無懈怠，隨順普賢菩薩諸行，究竟智界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，生如來家，修菩薩行；具足無量無數不思議法，無量大願皆悉成滿，分別一切法界及三世法界而無懈怠，隨順普賢菩薩諸行，究竟智界。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一毛道，分別無量無數佛剎，悉能包容一切法界，究竟空界；如一毛道，一切法界、虛空界等一切毛道，亦復如是，以普賢菩薩清淨法門，開智慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一毛道，分別無量無數佛剎，悉能包容一切法界，究竟空界；如一毛道，一切法界、虛空界等一切毛道，亦復如是，以普賢菩薩清淨法門，開智慧眼。

「『以此無縛無著解脫心善根，能以無量無數阿僧祇劫以為一念，能以一切眾生諸念以為一念，此諸方便，皆由普賢菩薩深心究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，能以無量無數阿僧祇劫以為一念，能以一切眾生諸念以為一念，此諸方便，皆由普賢菩薩深心究竟。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一身內，悉能容受無量諸身；如一身，一切身亦復如是，具足普賢菩薩迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一身內，悉能容受無量諸身；如一身，一切身亦復如是，具足普賢菩薩迴向。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉入一切諸佛境界，常見諸佛虛空界等清淨法身，相好莊嚴，神力自在，梵音微妙，具足廣說無礙正法，聞彼佛法悉能受持，於彼佛身了無所有，悉得普賢菩薩無量大願，永離眾生心想見倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉入一切諸佛境界，常見諸佛虛空界等清淨法身，相好莊嚴，神力自在，梵音微妙，具足廣說無礙正法，聞彼佛法悉能受持，於彼佛身了無所有，悉得普賢菩薩無量大願，永離眾生心想見倒。

「『以此無縛無著解脫心善根，入一切世界，入翻覆世界，入伏世界，於一念中，悉能遍入十方世界一切佛剎，分別因那網世界，分別一切平等法界，令雜世界悉為一形，無量種種世界，無量方便入深法界，皆如虛空，而亦不壞世界之性，修普賢行，住菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，入一切世界，入翻覆世界，入伏世界，於一念中，悉能遍入十方世界一切佛剎，分別因那網世界，分別一切平等法界，令雜世界悉為一形，無量種種世界，無量方便入深法界，皆如虛空，而亦不壞世界之性，修普賢行，住菩薩地。

「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別一切諸想：眾生想、法想、佛剎想、方想、佛想、世想、業想、行想、解脫想、根想、時想、受持想、煩惱想、清淨想、成熟想、見諸佛想、轉法輪想、聞法解想、調伏想、種種方便出生想、種種地想、入菩薩想、修習菩薩功德想、菩薩三昧正受想、菩薩三昧起想、菩薩境界想、劫成壞想、明想、闇想、晝想、夜想、半月一月年歲時變想、去想、來想、坐想、立想、覺想、睡想，如是等一切諸想，於一念中悉能了知；心無虛妄悉離諸想，心無所著遠離障礙，一切如來智慧充滿，一切佛法長養善根；以一切佛身以熏其身，常為諸佛之所攝取，於白淨法未曾退失，善能修學等正覺法，究竟彼岸，修行諸佛普賢所行，具足諸願，受如來記，於一念中得入方便地究竟智，滿足安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，悉能分別一切諸想：眾生想、法想、佛剎想、方想、佛想、世想、業想、行想、解脫想、根想、時想、受持想、煩惱想、清淨想、成熟想、見諸佛想、轉法輪想、聞法解想、調伏想、種種方便出生想、種種地想、入菩薩想、修習菩薩功德想、菩薩三昧正受想、菩薩三昧起想、菩薩境界想、劫成壞想、明想、闇想、晝想、夜想、半月一月年歲時變想、去想、來想、坐想、立想、覺想、睡想，如是等一切諸想，於一念中悉能了知；心無虛妄悉離諸想，心無所著遠離障礙，一切如來智慧充滿，一切佛法長養善根；以一切佛身以熏其身，常為諸佛之所攝取，於白淨法未曾退失，善能修學等正覺法，究竟彼岸，修行諸佛普賢所行，具足諸願，受如來記，於一念中得入方便地究竟智，滿足安住。

「『以此無縛無著解脫心善根，以一一心觀無量心，離諸虛妄而無所依，心不一故，所行各異，業相不同，令一切眾生勇猛精進，出生普賢智慧之寶，猶如普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，以一一心觀無量心，離諸虛妄而無所依，心不一故，所行各異，業相不同，令一切眾生勇猛精進，出生普賢智慧之寶，猶如普賢。

「『以此無縛無著解脫心善根，於一處悉能分別無量諸處；如一處，一切處亦復如是，悉決定知滿足普賢大願智寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此無縛無著解脫心善根，於一處悉能分別無量諸處；如一處，一切處亦復如是，悉決定知滿足普賢大願智寶。