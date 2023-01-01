大方廣佛華嚴經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十九

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之六

「復次，菩薩摩訶薩作無量億那由他阿僧祇，大眾施會，離惡清淨，諸佛所歎。普淨眾生永離眾惡，淨三業迹，生薩婆若；無量境界，皆悉清淨，無量百千億那由他布施之具，皆悉莊嚴而以惠施。菩薩摩訶薩以大施會所攝善根，迴向眾生：令一切眾生，悉得無上菩提之心，行無量施，皆悉清淨；令一切眾生，皆悉究竟無量無邊清淨之道；令一切眾生，行無量慈，隨眾所須，悉令滿足；令一切眾生，行無量悲，悉能救護一切眾生；令一切眾生，隨順三世如來正教，令佛歡喜；令一切眾生，於諸佛所，修行布施，心不中悔；令一切眾生皆悉長養勝妙信根，於念念中，修行增進無量布施；令一切眾生，得摩訶衍心，皆悉成就大乘施會；令一切眾生，成大善會施、究竟施、善施、勝施、隨願施、第一施、上施、無上施、無等施、出世間施、一切諸佛所讚歎施；令一切眾生，成第一施主，於諸惡道拔出眾生，安置無礙清淨智道，修平等願真實善根，得無等等如來智慧；令一切眾生，安住寂靜諸禪定智，趣不死道，究竟一切通明智慧，勇猛精進，具足諸地，莊嚴佛法，究竟彼岸，永不退轉；令一切眾生，得不退轉大乘之會，給施眾生而無休息，究竟無上一切種智；令一切眾生，種諸善根，悉到無量功德彼岸；令一切眾生，諸佛所歎，普為一切作大施主，功德具足，充滿法界，普照十方施無上樂；令一切眾生，悉為平等大布施主，究竟善根，等攝眾生；令一切眾生，為勝施主，建立一切於無上乘；令一切眾生，為應時施主，悉離非時，究竟時會；令一切眾生，為善施主，具大人施法，到於彼岸；令一切眾生，為嚴淨施主，至一切佛薩婆若處；令一切眾生，為一切淨施主，出生積聚法界等功德；令一切眾生，為出過一切施主，滿足大願，度脫眾生，安住如來處非處力。是為菩薩摩訶薩大施善根迴向，令一切眾生，行無上捨，究竟佛施、成就善施、不可壞施、諸佛法施、愛眼心施、救眾生施、薩婆若施、見諸佛施、具威儀施、具足菩薩所行功德佛智慧施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩作無量億那由他阿僧祇，大眾施會，離惡清淨，諸佛所歎。普淨眾生永離眾惡，淨三業迹，生薩婆若；無量境界，皆悉清淨，無量百千億那由他布施之具，皆悉莊嚴而以惠施。菩薩摩訶薩以大施會所攝善根，迴向眾生：令一切眾生，悉得無上菩提之心，行無量施，皆悉清淨；令一切眾生，皆悉究竟無量無邊清淨之道；令一切眾生，行無量慈，隨眾所須，悉令滿足；令一切眾生，行無量悲，悉能救護一切眾生；令一切眾生，隨順三世如來正教，令佛歡喜；令一切眾生，於諸佛所，修行布施，心不中悔；令一切眾生皆悉長養勝妙信根，於念念中，修行增進無量布施；令一切眾生，得摩訶衍心，皆悉成就大乘施會；令一切眾生，成大善會施、究竟施、善施、勝施、隨願施、第一施、上施、無上施、無等施、出世間施、一切諸佛所讚歎施；令一切眾生，成第一施主，於諸惡道拔出眾生，安置無礙清淨智道，修平等願真實善根，得無等等如來智慧；令一切眾生，安住寂靜諸禪定智，趣不死道，究竟一切通明智慧，勇猛精進，具足諸地，莊嚴佛法，究竟彼岸，永不退轉；令一切眾生，得不退轉大乘之會，給施眾生而無休息，究竟無上一切種智；令一切眾生，種諸善根，悉到無量功德彼岸；令一切眾生，諸佛所歎，普為一切作大施主，功德具足，充滿法界，普照十方施無上樂；令一切眾生，悉為平等大布施主，究竟善根，等攝眾生；令一切眾生，為勝施主，建立一切於無上乘；令一切眾生，為應時施主，悉離非時，究竟時會；令一切眾生，為善施主，具大人施法，到於彼岸；令一切眾生，為嚴淨施主，至一切佛薩婆若處；令一切眾生，為一切淨施主，出生積聚法界等功德；令一切眾生，為出過一切施主，滿足大願，度脫眾生，安住如來處非處力。是為菩薩摩訶薩大施善根迴向，令一切眾生，行無上捨，究竟佛施、成就善施、不可壞施、諸佛法施、愛眼心施、救眾生施、薩婆若施、見諸佛施、具威儀施、具足菩薩所行功德佛智慧施。

「復次，菩薩摩訶薩悉捨一切資生之具，心無貪著，不求果報；世間富樂無所希望，捨離愚癡，深解諸法；饒益安立一切眾生；真實相心，解一切法，種種莊嚴，諸資生具，無量境界，種種莊嚴，資生之具，饒益眾生；究竟施、一切施、內外施，增長直心，令一切眾生具功德寶心，善能饒益無量眾生；令一切眾生成就寶心；令一切眾生，清淨善根等三世佛，具一切智。菩薩摩訶薩以施資生之具所攝善根，迴向眾生：令一切眾生，清淨調伏；令一切眾生，皆悉嚴淨一切佛剎，除滅煩惱；令一切眾生，以清淨心於念念中充滿法界；令一切眾生，智慧充滿虛空、法界；令一切眾生，得一切智，了達三世，於一切時轉不退法輪；令一切眾生，悉皆示現一切種智，巧妙方便，饒益眾生；令一切眾生，悉悟一切諸如來道，盡未來劫於一切剎，廣說佛法，未曾休息；令一切眾生，於無量劫修菩薩行，心無厭倦；令一切眾生，於一切世界：淨世界、不淨世界、小世界、中世界、大世界、微細世界、廣世界、飜覆世界、伏世界，如是等一切世界，皆悉嚴淨；菩薩充滿，行大乘行，令一切眾生於念念中，悉作三世一切佛事，調伏眾生，立薩婆若。此菩薩摩訶薩以如是等無量阿僧祇劫饒益眾生，令佛法不斷；以大悲心救護眾生，修習大慈具菩薩行；建立一切諸如來論，令一切眾生，皆悉不斷諸佛善根；有來求者悉滿其意而無患厭，能施一切，心無有悔，捨一切物、資生之具，隨所來方，無不欣悅，於諸眾生，如一子想，見來求者，心大歡喜，作是念言：『是我善知識。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩悉捨一切資生之具，心無貪著，不求果報；世間富樂無所希望，捨離愚癡，深解諸法；饒益安立一切眾生；真實相心，解一切法，種種莊嚴，諸資生具，無量境界，種種莊嚴，資生之具，饒益眾生；究竟施、一切施、內外施，增長直心，令一切眾生具功德寶心，善能饒益無量眾生；令一切眾生成就寶心；令一切眾生，清淨善根等三世佛，具一切智。菩薩摩訶薩以施資生之具所攝善根，迴向眾生：令一切眾生，清淨調伏；令一切眾生，皆悉嚴淨一切佛剎，除滅煩惱；令一切眾生，以清淨心於念念中充滿法界；令一切眾生，智慧充滿虛空、法界；令一切眾生，得一切智，了達三世，於一切時轉不退法輪；令一切眾生，悉皆示現一切種智，巧妙方便，饒益眾生；令一切眾生，悉悟一切諸如來道，盡未來劫於一切剎，廣說佛法，未曾休息；令一切眾生，於無量劫修菩薩行，心無厭倦；令一切眾生，於一切世界：淨世界、不淨世界、小世界、中世界、大世界、微細世界、廣世界、飜覆世界、伏世界，如是等一切世界，皆悉嚴淨；菩薩充滿，行大乘行，令一切眾生於念念中，悉作三世一切佛事，調伏眾生，立薩婆若。此菩薩摩訶薩以如是等無量阿僧祇劫饒益眾生，令佛法不斷；以大悲心救護眾生，修習大慈具菩薩行；建立一切諸如來論，令一切眾生，皆悉不斷諸佛善根；有來求者悉滿其意而無患厭，能施一切，心無有悔，捨一切物、資生之具，隨所來方，無不欣悅，於諸眾生，如一子想，見來求者，心大歡喜，作是念言：『是我善知識。』

「爾時，菩薩長養大悲心、歡喜心、不可壞心、大施心；菩薩摩訶薩見來求者，隨其所須，悉資給之，充滿其意，令無所乏，皆令歡喜，斷其貧苦，具足富樂，同聲稱美，歎德而歸。菩薩爾時心大歡喜，於百千億那由他劫，受帝釋樂所不能及；須夜摩天王、兜率陀天王、化自在天王、他化自在天王，百千億那由他劫所受喜樂，所不能及；梵天王樂，乃至淨居天無量無邊阿僧祇劫禪定快樂，亦所不及；無量無數不可稱說阿僧祇劫轉輪王樂，亦不能及。菩薩摩訶薩如是大喜無量，信心增長，直心清淨，諸根柔軟，定心增廣，生菩提心堅固不轉。菩薩摩訶薩善根迴向，令一切眾生離毒害心，令一切眾生安隱快樂，令一切眾生得真實義，令一切眾生悉得清淨無上菩提，令一切眾生悉得平等，令一切眾生得賢善心，令一切眾生逮得賢善摩訶衍心，令一切眾生所行悉善，令一切眾生具普賢菩薩所修願行，令一切眾生覺十力乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩長養大悲心、歡喜心、不可壞心、大施心；菩薩摩訶薩見來求者，隨其所須，悉資給之，充滿其意，令無所乏，皆令歡喜，斷其貧苦，具足富樂，同聲稱美，歎德而歸。菩薩爾時心大歡喜，於百千億那由他劫，受帝釋樂所不能及；須夜摩天王、兜率陀天王、化自在天王、他化自在天王，百千億那由他劫所受喜樂，所不能及；梵天王樂，乃至淨居天無量無邊阿僧祇劫禪定快樂，亦所不及；無量無數不可稱說阿僧祇劫轉輪王樂，亦不能及。菩薩摩訶薩如是大喜無量，信心增長，直心清淨，諸根柔軟，定心增廣，生菩提心堅固不轉。菩薩摩訶薩善根迴向，令一切眾生離毒害心，令一切眾生安隱快樂，令一切眾生得真實義，令一切眾生悉得清淨無上菩提，令一切眾生悉得平等，令一切眾生得賢善心，令一切眾生逮得賢善摩訶衍心，令一切眾生所行悉善，令一切眾生具普賢菩薩所修願行，令一切眾生覺十力乘。

「菩薩摩訶薩以此善根迴向時，於身、口、意業無著無縛解脫迴向，無眾生想迴向；無命想、無人想、無福伽羅想、無男子想、無年少想、無禪頭想、無造想、無受想、無有想、無無想、無今世後世想、無死此生彼想、無有常想、無無常想、非三有想、非無三有想、非想、非無想無縛無著解脫心迴向，無業迴向，無業報迴向，無虛妄迴向，無真實迴向，無思迴向，無思報迴向，無心迴向，無無心迴向。菩薩摩訶薩如是迴向時，不著內，不著外；不著緣，不著境界；不著因，不著因和合；不著法，不著非法；不著思，不著思果；不著色，不著色取，不著色滅；不著受、想、行、識，不著受、想、行、識取，不著受、想、行、識滅。菩薩摩訶薩若於此法中，心不著者，則不縛色，不縛色取，不縛色滅；不縛受、想、行、識，不縛受、想、行、識取，不縛受、想、行、識滅。若於此法而不縛者，則於諸法亦無有解。何以故？一切諸法，不生、不滅，無有自性，無一、無二，無多、無少，無有量、無無量，無善、無惡，無深、無淺，無靜、無亂，無著、無離，無法、無非法，無性、無非性，無有、無無故；菩薩如是見法，則是非法，言語道斷故。非法為法，而亦不壞一切業迹；具修菩薩行，不退一切智，解知業緣如夢、如響、如鏡中像，一切法如幻，而亦不違因緣業報；入甚深業，解法真實，無行無作，亦復不違業行之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以此善根迴向時，於身、口、意業無著無縛解脫迴向，無眾生想迴向；無命想、無人想、無福伽羅想、無男子想、無年少想、無禪頭想、無造想、無受想、無有想、無無想、無今世後世想、無死此生彼想、無有常想、無無常想、非三有想、非無三有想、非想、非無想無縛無著解脫心迴向，無業迴向，無業報迴向，無虛妄迴向，無真實迴向，無思迴向，無思報迴向，無心迴向，無無心迴向。菩薩摩訶薩如是迴向時，不著內，不著外；不著緣，不著境界；不著因，不著因和合；不著法，不著非法；不著思，不著思果；不著色，不著色取，不著色滅；不著受、想、行、識，不著受、想、行、識取，不著受、想、行、識滅。菩薩摩訶薩若於此法中，心不著者，則不縛色，不縛色取，不縛色滅；不縛受、想、行、識，不縛受、想、行、識取，不縛受、想、行、識滅。若於此法而不縛者，則於諸法亦無有解。何以故？一切諸法，不生、不滅，無有自性，無一、無二，無多、無少，無有量、無無量，無善、無惡，無深、無淺，無靜、無亂，無著、無離，無法、無非法，無性、無非性，無有、無無故；菩薩如是見法，則是非法，言語道斷故。非法為法，而亦不壞一切業迹；具修菩薩行，不退一切智，解知業緣如夢、如響、如鏡中像，一切法如幻，而亦不違因緣業報；入甚深業，解法真實，無行無作，亦復不違業行之道。

「菩薩摩訶薩以一切善根如是迴向：一切種智，普遊十方，教化眾生。迴向者何義？永度世間生死彼岸，故說迴向；度諸陰彼岸，故說迴向；度語言道彼岸，故說迴向；度眾生相彼岸，故說迴向；度身見彼岸，故說迴向；度不堅固彼岸，故說迴向；度諸行彼岸，故說迴向；度諸有彼岸，故說迴向；度諸取彼岸，故說迴向；度諸世間法彼岸，故說迴向。菩薩摩訶薩若能以此善根迴向，則皆隨順一切諸佛、隨順法、隨順智、隨順菩提、隨順義、隨順迴向、隨順行、隨順真實、隨順清淨。菩薩摩訶薩如是迴向已，令一切眾生得如來法；諸佛歡喜，無佛不值，無法不了，於一切法無違無失，悉能分別一切佛法，不捨正法，不違因緣，內外諸法，法力具足，無有休息。佛子！是為菩薩摩訶薩第六隨順一切堅固善根迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，無量諸佛皆悉守護，得堅固法，修一切智；解隨順義，解一切法，隨順真性，得一切法，隨順堅固善根，隨順滿足諸願；得隨順堅固法，一切金剛所不能壞，得隨順堅固願，於一切法中而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以一切善根如是迴向：一切種智，普遊十方，教化眾生。迴向者何義？永度世間生死彼岸，故說迴向；度諸陰彼岸，故說迴向；度語言道彼岸，故說迴向；度眾生相彼岸，故說迴向；度身見彼岸，故說迴向；度不堅固彼岸，故說迴向；度諸行彼岸，故說迴向；度諸有彼岸，故說迴向；度諸取彼岸，故說迴向；度諸世間法彼岸，故說迴向。菩薩摩訶薩若能以此善根迴向，則皆隨順一切諸佛、隨順法、隨順智、隨順菩提、隨順義、隨順迴向、隨順行、隨順真實、隨順清淨。菩薩摩訶薩如是迴向已，令一切眾生得如來法；諸佛歡喜，無佛不值，無法不了，於一切法無違無失，悉能分別一切佛法，不捨正法，不違因緣，內外諸法，法力具足，無有休息。佛子！是為菩薩摩訶薩第六隨順一切堅固善根迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，無量諸佛皆悉守護，得堅固法，修一切智；解隨順義，解一切法，隨順真性，得一切法，隨順堅固善根，隨順滿足諸願；得隨順堅固法，一切金剛所不能壞，得隨順堅固願，於一切法中而得自在。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，觀察十方，觀察一切大眾，觀察法界，深入諸法句味之義，修無量心，大悲普覆一切眾生，覺悟三世如來家法，入於一切諸佛功德，逮得諸佛自在之身，分別一切諸眾生心，隨所種善根，應受化時，隨順法身示現色身，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，觀察十方，觀察一切大眾，觀察法界，深入諸法句味之義，修無量心，大悲普覆一切眾生，覺悟三世如來家法，入於一切諸佛功德，逮得諸佛自在之身，分別一切諸眾生心，隨所種善根，應受化時，隨順法身示現色身，以偈頌曰：

「一切世間諸大王， 菩薩現身於彼生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間諸大王， 菩薩現身於彼生，

處彼尊豪大王位， 悉能調伏諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處彼尊豪大王位， 悉能調伏諸群生。

其心柔軟常清淨， 於一切眾得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心柔軟常清淨， 於一切眾得自在，

常以正法治天下， 方便隨順樂世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以正法治天下， 方便隨順樂世間。

菩薩清淨王家生， 常能如應轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩清淨王家生， 常能如應轉法輪，

遠離諸惡正治國， 十方眾生無違教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡正治國， 十方眾生無違教。

菩薩色相功德滿， 具足甚深妙智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩色相功德滿， 具足甚深妙智慧，

堅固安住不退轉， 悉能降伏一切魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固安住不退轉， 悉能降伏一切魔。

常能具持清淨戒， 決定安住忍辱力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能具持清淨戒， 決定安住忍辱力，

除滅一切瞋恚毒， 常能修習最勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切瞋恚毒， 常能修習最勝法。

菩薩具行布施法， 飲食華鬘乘衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具行布施法， 飲食華鬘乘衣服，

塗香房舍明淨燈， 如是等施無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香房舍明淨燈， 如是等施無有量。

菩薩所施益眾生， 常能開發廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所施益眾生， 常能開發廣大心，

其意清淨大歡喜， 布施尊勝及世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意清淨大歡喜， 布施尊勝及世間。

菩薩悉能捨無量， 內外所有一切物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉能捨無量， 內外所有一切物，

所行布施常歡喜， 未曾暫有中悔心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行布施常歡喜， 未曾暫有中悔心。

菩薩悉能施頭目， 手足肌肉及骨髓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉能施頭目， 手足肌肉及骨髓，

一切身分盡惠施， 其心未曾生中悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切身分盡惠施， 其心未曾生中悔。

菩薩處在大王位， 清淨豪貴人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處在大王位， 清淨豪貴人中尊，

大悲以舌施群生， 楚毒無量不中悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲以舌施群生， 楚毒無量不中悔。

菩薩施舌淨善根， 迴向一切諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩施舌淨善根， 迴向一切諸群生，

悉令此等眾生類， 具足成就廣長舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令此等眾生類， 具足成就廣長舌。

菩薩歡喜施妻子， 其心未曾生憂悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩歡喜施妻子， 其心未曾生憂悔，

又復欣悅施國土， 亦能捨身無所吝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復欣悅施國土， 亦能捨身無所吝。

隨所樂求盡施與， 應時惠施無嫌恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所樂求盡施與， 應時惠施無嫌恨，

一切所有能悉捨， 諸來求者皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有能悉捨， 諸來求者皆滿足。

為法捨身無央數， 修諸苦行求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為法捨身無央數， 修諸苦行求菩提，

又為眾生受諸苦， 求無上智不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又為眾生受諸苦， 求無上智不退轉。

聽受如來正法故， 以身布施無疲厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受如來正法故， 以身布施無疲厭，

內心歡喜無有量， 救護一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心歡喜無有量， 救護一切眾生故。

菩薩得見諸佛已， 慈心恭敬設供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得見諸佛已， 慈心恭敬設供養，

饒益歡喜悉具足， 皆能聞持諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益歡喜悉具足， 皆能聞持諸佛法。

迴向一切眾生類， 悉令世間得安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向一切眾生類， 悉令世間得安樂，

普能救護一切眾， 永使究竟得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普能救護一切眾， 永使究竟得解脫。

菩薩具足諸眷屬， 色身端嚴順教命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具足諸眷屬， 色身端嚴順教命，

妙莊嚴具為校飾， 聰叡仁賢巧智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙莊嚴具為校飾， 聰叡仁賢巧智慧。

以饒益故悉布施， 而未曾有微吝心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以饒益故悉布施， 而未曾有微吝心，

不為世間資生利， 饒益眾生求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為世間資生利， 饒益眾生求菩提。

具足修習淨功德， 履行無量諸勝業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修習淨功德， 履行無量諸勝業，

迴向一切眾生類， 亦不取業堅固相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向一切眾生類， 亦不取業堅固相。

菩薩能捨大王位， 嚴飾京都諸城邑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能捨大王位， 嚴飾京都諸城邑，

宮殿內外一切物， 遊觀園林諸池流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿內外一切物， 遊觀園林諸池流。

無量無數百千劫， 以無上心行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數百千劫， 以無上心行布施，

開悟世間示彼岸， 隨順化導群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟世間示彼岸， 隨順化導群生類。

菩薩見有來求者， 悉從他方世界至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見有來求者， 悉從他方世界至，

隨彼所須滿其願， 菩薩大喜充遍身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所須滿其願， 菩薩大喜充遍身。

菩薩迴向施功德， 三世一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向施功德， 三世一切諸如來，

所學究竟到彼岸， 無上導師之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所學究竟到彼岸， 無上導師之境界。

菩薩觀察一切法， 誰為度脫眾生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀察一切法， 誰為度脫眾生者，

為度脫誰至何處， 解空不捨布施心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度脫誰至何處， 解空不捨布施心。

菩薩迴向智慧故， 菩薩迴向求正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向智慧故， 菩薩迴向求正法，

菩薩迴向甚深義， 於一切法無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向甚深義， 於一切法無所著。

心不分別一切業， 於諸業報不染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不分別一切業， 於諸業報不染著，

了達菩提從緣起， 於法真性無所壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達菩提從緣起， 於法真性無所壞。

解了己身不染著， 其心寂滅無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了己身不染著， 其心寂滅無所依，

智慧分別無業性， 善解因緣非無業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧分別無業性， 善解因緣非無業。

不虛妄取過去法， 亦復不取未來法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不虛妄取過去法， 亦復不取未來法，

了達現在無所有， 觀察三世悉空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達現在無所有， 觀察三世悉空寂。

菩薩究竟色彼岸， 受想行識亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩究竟色彼岸， 受想行識亦如是，

永度一切到彼岸， 其心謙順常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永度一切到彼岸， 其心謙順常清淨。

觀察五陰十八界， 分別諸入及己身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五陰十八界， 分別諸入及己身，

於此諸法求菩提， 皆悉空寂不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此諸法求菩提， 皆悉空寂不可得。

不取諸法常住相， 於斷滅相亦不受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取諸法常住相， 於斷滅相亦不受，

一切諸法非有無， 諸業因緣和合生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法非有無， 諸業因緣和合生。

無有眾生得菩提， 一切諸法悉寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有眾生得菩提， 一切諸法悉寂滅，

心不染著諸佛剎， 了達三世無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不染著諸佛剎， 了達三世無所有，

若能如是解正法， 亦如一切諸最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解正法， 亦如一切諸最勝。

雖復推求無所得， 菩薩所行亦不虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復推求無所得， 菩薩所行亦不虛，

是故緣中求諸法， 不違一切因緣道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故緣中求諸法， 不違一切因緣道。

分別解說諸業迹， 欲令眾生悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別解說諸業迹， 欲令眾生悉清淨，

是為智者所修行， 一切諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為智者所修行， 一切諸佛之所說。

隨順思惟入正義， 自然覺悟無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順思惟入正義， 自然覺悟無上道，

諸法無生亦無滅， 亦復無來亦無去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無生亦無滅， 亦復無來亦無去，

不於此死而彼生， 深解一切諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於此死而彼生， 深解一切諸佛法，

了達諸法真實性， 於法性中無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸法真實性， 於法性中無所著。

永離諸法虛妄相， 彼人得見諸佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸法虛妄相， 彼人得見諸佛智，

分別解了諸法趣， 眾生諸趣佛國趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別解了諸法趣， 眾生諸趣佛國趣，

一切三世所有法， 皆悉了知無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世所有法， 皆悉了知無有餘，

三世諸佛所覺法， 悉能具足聞受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛所覺法， 悉能具足聞受持。

所說三世一切法， 如是等法悉非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說三世一切法， 如是等法悉非法，

隨順修行一切法， 而亦不壞諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順修行一切法， 而亦不壞諸法相，

菩薩迴向諸眾生， 令彼疾得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向諸眾生， 令彼疾得一切智。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第七等心隨順一切眾生迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第七等心隨順一切眾生迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩增長下品善根、中品善根、上品善根、無量善根、廣善根、種種善根、不可測量善根、不可思議善根、阿僧祇善根、無邊善根、佛境界善根、法境界善根、僧境界善根、善知識境界善根、一切眾生境界善根、方便境界善根、修習微妙境界善根、內境界善根、外境界善根、無量別異功德境界善根、修習一切施境界善根、清淨戒境界善根、菩薩內自專正於一切捨忍辱境界善根、精進不退轉境界善根、入種種禪定境界善根、修行諸地智慧境界善根、分別一切眾生心心境界善根、積集無量清淨功德善根、修習正念菩薩業境界善根、普覆一切眾生境界善根。菩薩摩訶薩行如是等無量善根，修習究竟，積集長養，廣開解已，則能安住忍力，閉惡趣門；善調諸根，威儀具足，永離顛倒，決定正趣；堪為一切諸佛法器，普為眾生作無上福田；常為諸佛之所守護，出生長養一切諸佛清淨善根，隨順具滿如來大願，深樂佛業，心得自在，悉與三世諸如來等；普能供養一切諸佛，究竟一切諸如來力，常為諸佛之所讚歎；不求生天，不貪利養，不著諸行，一切善根皆悉迴向，為一切眾生作功德藏；具足諸道，普覆一切，於生死中拔出眾生，教令修習一切善根，迴向一切境界而不斷絕；開一切智菩提之門，建立智幢，嚴淨大道；普示眾生，捨離一切世間塵垢；施心功德，生如來家，清淨功德，皆悉滿足無上福田，不著眾生，不依世間；令一切眾生，皆悉清淨，修習攝取一切善根。菩薩摩訶薩離垢清淨菩提心，攝取善根，作如是念：『此菩提心所起善根、菩提心思惟善根、菩提心所得善根、菩提心正希望善根、一向菩提心善根，憐愍一切眾生，攝取一切種智境界，究竟十力境界，積集十力境界；不壞法界善根，不退轉善根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩增長下品善根、中品善根、上品善根、無量善根、廣善根、種種善根、不可測量善根、不可思議善根、阿僧祇善根、無邊善根、佛境界善根、法境界善根、僧境界善根、善知識境界善根、一切眾生境界善根、方便境界善根、修習微妙境界善根、內境界善根、外境界善根、無量別異功德境界善根、修習一切施境界善根、清淨戒境界善根、菩薩內自專正於一切捨忍辱境界善根、精進不退轉境界善根、入種種禪定境界善根、修行諸地智慧境界善根、分別一切眾生心心境界善根、積集無量清淨功德善根、修習正念菩薩業境界善根、普覆一切眾生境界善根。菩薩摩訶薩行如是等無量善根，修習究竟，積集長養，廣開解已，則能安住忍力，閉惡趣門；善調諸根，威儀具足，永離顛倒，決定正趣；堪為一切諸佛法器，普為眾生作無上福田；常為諸佛之所守護，出生長養一切諸佛清淨善根，隨順具滿如來大願，深樂佛業，心得自在，悉與三世諸如來等；普能供養一切諸佛，究竟一切諸如來力，常為諸佛之所讚歎；不求生天，不貪利養，不著諸行，一切善根皆悉迴向，為一切眾生作功德藏；具足諸道，普覆一切，於生死中拔出眾生，教令修習一切善根，迴向一切境界而不斷絕；開一切智菩提之門，建立智幢，嚴淨大道；普示眾生，捨離一切世間塵垢；施心功德，生如來家，清淨功德，皆悉滿足無上福田，不著眾生，不依世間；令一切眾生，皆悉清淨，修習攝取一切善根。菩薩摩訶薩離垢清淨菩提心，攝取善根，作如是念：『此菩提心所起善根、菩提心思惟善根、菩提心所得善根、菩提心正希望善根、一向菩提心善根，憐愍一切眾生，攝取一切種智境界，究竟十力境界，積集十力境界；不壞法界善根，不退轉善根。』

「菩薩摩訶薩復作是念：『如此善根若有果報，我當盡未來際，行菩薩行，不捨眾生故，修行大捨，迴向一切眾生，悉無有餘：令無數世界珍寶充滿，令無數世界寶衣充滿，令無數世界妙香充滿，令無數世界莊嚴具充滿，令無數世界摩尼寶充滿，令無數世界勝摩尼寶充滿，令無數世界妙色雜華充滿，令無數世界上味充滿，令無數世界金銀充滿，令無數世界天床充滿，妙寶莊嚴敷以天衣，令無數世界雜寶莊嚴天冠充滿。若有一人，盡未來劫，常來求索，以此寶物而惠施之，未曾厭倦。如一眾生，一切眾生亦復如是。』菩薩摩訶薩如是施時，以平等心、無偏愛心、不求名心、無熱惱心、無中悔心、專求一切智心、清淨道心、一向施心、憐愍心、調伏心、安住一切智心；菩薩摩訶薩善根如是迴向，盡未來劫，常行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『如此善根若有果報，我當盡未來際，行菩薩行，不捨眾生故，修行大捨，迴向一切眾生，悉無有餘：令無數世界珍寶充滿，令無數世界寶衣充滿，令無數世界妙香充滿，令無數世界莊嚴具充滿，令無數世界摩尼寶充滿，令無數世界勝摩尼寶充滿，令無數世界妙色雜華充滿，令無數世界上味充滿，令無數世界金銀充滿，令無數世界天床充滿，妙寶莊嚴敷以天衣，令無數世界雜寶莊嚴天冠充滿。若有一人，盡未來劫，常來求索，以此寶物而惠施之，未曾厭倦。如一眾生，一切眾生亦復如是。』菩薩摩訶薩如是施時，以平等心、無偏愛心、不求名心、無熱惱心、無中悔心、專求一切智心、清淨道心、一向施心、憐愍心、調伏心、安住一切智心；菩薩摩訶薩善根如是迴向，盡未來劫，常行布施。

「復次，菩薩摩訶薩善根如是迴向一切眾生，悉無有餘：『我當以寶象充滿無數世界，七支具足，六瘤成滿，建大寶幢，真金莊嚴，白寶網覆，一切雜寶而莊嚴之，以用布施；我當以清淨寶馬、婆羅馬王等充滿無數世界，以一切馬寶莊嚴具而莊嚴之，以用布施；無數世界，寶女充滿，娛樂具足，以用布施；無數世界，男女充滿，以用布施；無數世界，己身充滿，以用布施；無數世界，己身、頭首充滿，不放逸心，以用布施；無數世界，己目充滿，以用布施；無數世界，己身充滿，堪忍楚毒，破骨出髓，以用布施；無數世界，大王座處，皆悉充滿，以用布施；無數世界，給使僮僕，皆悉充滿，以用布施。修習平等一切施心，於一世界中，盡未來劫，修菩薩行，為一眾生；於一切世界中，盡未來劫，修菩薩行，為一眾生；為一切眾生，亦復如是。具足大悲，遠離眾惡，普念一切，令我布施，究竟不退，行布施時，乃至不生一念憂悔之心。』菩薩摩訶薩復作是念：『我行如是無量布施，以無著心、無縛心、解脫心、大心、甚深心、攝取心、離憎愛心、離壽命心、善調伏心、不亂心、無害心、安住一切智心、慧光普照一切法心、入一切智心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩善根如是迴向一切眾生，悉無有餘：『我當以寶象充滿無數世界，七支具足，六瘤成滿，建大寶幢，真金莊嚴，白寶網覆，一切雜寶而莊嚴之，以用布施；我當以清淨寶馬、婆羅馬王等充滿無數世界，以一切馬寶莊嚴具而莊嚴之，以用布施；無數世界，寶女充滿，娛樂具足，以用布施；無數世界，男女充滿，以用布施；無數世界，己身充滿，以用布施；無數世界，己身、頭首充滿，不放逸心，以用布施；無數世界，己目充滿，以用布施；無數世界，己身充滿，堪忍楚毒，破骨出髓，以用布施；無數世界，大王座處，皆悉充滿，以用布施；無數世界，給使僮僕，皆悉充滿，以用布施。修習平等一切施心，於一世界中，盡未來劫，修菩薩行，為一眾生；於一切世界中，盡未來劫，修菩薩行，為一眾生；為一切眾生，亦復如是。具足大悲，遠離眾惡，普念一切，令我布施，究竟不退，行布施時，乃至不生一念憂悔之心。』菩薩摩訶薩復作是念：『我行如是無量布施，以無著心、無縛心、解脫心、大心、甚深心、攝取心、離憎愛心、離壽命心、善調伏心、不亂心、無害心、安住一切智心、慧光普照一切法心、入一切智心。』

「菩薩摩訶薩以此善根念念迴向：令一切眾生，財寶滿足；令一切眾生，具足無盡大功德藏；令一切眾生，得安隱樂；令一切眾生，長養菩薩摩訶衍業；令一切眾生，滿足深法；令一切眾生，得不退轉一切智乘；令一切眾生，見一切佛；令一切眾生，普於眾生，無所選擇；令一切眾生，悉得清淨平等之心；令一切眾生，離諸難處，得一切智；令一切眾生，饒益安樂無量眾生；令一切眾生，普於一切得平等心；令一切眾生，得柔軟施心；令一切眾生，攝取真實惠施之心；令一切眾生，不失施心；令一切眾生，具足施心，永滅貧窮；令一切眾生，悉攝世間諸妙財寶，無所乏短；令一切眾生，行無量施；令一切眾生，行一切施；令一切眾生，盡未來劫，修行布施，心無退轉；令一切眾生，悉捨一切，心不中悔；令一切眾生，隨順行施，饒益眾生；令一切眾生，行勝廣施；令一切眾生，行種種莊嚴施；令一切眾生，行無著施；令一切眾生，行平等施；令一切眾生，行大力金剛施；令一切眾生，行如日光明施；令一切眾生，得如來智；令一切眾生，善根眷屬，具足成滿；令一切眾生，善根智慧，悉現在前；令一切眾生，得不可壞正直之心；令一切眾生，具足成就，清淨善根；令一切眾生，於煩惱睡眠，智慧覺悟；令一切眾生，疑惑悉除；令一切眾生，得平等智清淨功德；令一切眾生，功德悉備，無能壞者；令一切眾生，具足清淨，不動三昧；令一切眾生，具不可壞薩婆若智；令一切眾生，具足菩薩無量清淨自在正行；令一切眾生，修習無著清淨善根；令一切眾生，淨修正念三世諸佛；令一切眾生，出生勝妙清淨善根；令一切眾生，除滅一切諸魔魔業障礙道法；令一切眾生，皆悉履行無量功德，生諸三昧，清淨滿足；令一切眾生常念諸佛，未曾廢忘；令一切眾生，常見諸佛，悉令歡喜，初不遠離；令一切眾生，開淨法門，出生善根，諸白淨法，平等具足；令一切眾生，悉得無量平等正直之心；令一切眾生，成就清淨平等施心；令一切眾生，滿足諸佛尸波羅蜜，平等清淨；令一切眾生，具大精進波羅蜜，未曾懈怠；令一切眾生，得大羼提波羅蜜；令一切眾生，得無量禪智慧，分別滿足諸通；令一切眾生，於一切法得離身般若波羅蜜，平等滿足；令一切眾生，得清淨法界，平等滿足；令一切眾生，悉具淨妙諸通善根；令一切眾生，修平等行，具諸善法；令一切眾生，究竟永度諸佛境界；令一切眾生，身、口、意業平等清淨；令一切眾生，諸業行報平等清淨；令一切眾生，悉得諸法平等清淨；令一切眾生，悉得諸法清淨平等實義；令一切眾生，悉得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以此善根念念迴向：令一切眾生，財寶滿足；令一切眾生，具足無盡大功德藏；令一切眾生，得安隱樂；令一切眾生，長養菩薩摩訶衍業；令一切眾生，滿足深法；令一切眾生，得不退轉一切智乘；令一切眾生，見一切佛；令一切眾生，普於眾生，無所選擇；令一切眾生，悉得清淨平等之心；令一切眾生，離諸難處，得一切智；令一切眾生，饒益安樂無量眾生；令一切眾生，普於一切得平等心；令一切眾生，得柔軟施心；令一切眾生，攝取真實惠施之心；令一切眾生，不失施心；令一切眾生，具足施心，永滅貧窮；令一切眾生，悉攝世間諸妙財寶，無所乏短；令一切眾生，行無量施；令一切眾生，行一切施；令一切眾生，盡未來劫，修行布施，心無退轉；令一切眾生，悉捨一切，心不中悔；令一切眾生，隨順行施，饒益眾生；令一切眾生，行勝廣施；令一切眾生，行種種莊嚴施；令一切眾生，行無著施；令一切眾生，行平等施；令一切眾生，行大力金剛施；令一切眾生，行如日光明施；令一切眾生，得如來智；令一切眾生，善根眷屬，具足成滿；令一切眾生，善根智慧，悉現在前；令一切眾生，得不可壞正直之心；令一切眾生，具足成就，清淨善根；令一切眾生，於煩惱睡眠，智慧覺悟；令一切眾生，疑惑悉除；令一切眾生，得平等智清淨功德；令一切眾生，功德悉備，無能壞者；令一切眾生，具足清淨，不動三昧；令一切眾生，具不可壞薩婆若智；令一切眾生，具足菩薩無量清淨自在正行；令一切眾生，修習無著清淨善根；令一切眾生，淨修正念三世諸佛；令一切眾生，出生勝妙清淨善根；令一切眾生，除滅一切諸魔魔業障礙道法；令一切眾生，皆悉履行無量功德，生諸三昧，清淨滿足；令一切眾生常念諸佛，未曾廢忘；令一切眾生，常見諸佛，悉令歡喜，初不遠離；令一切眾生，開淨法門，出生善根，諸白淨法，平等具足；令一切眾生，悉得無量平等正直之心；令一切眾生，成就清淨平等施心；令一切眾生，滿足諸佛尸波羅蜜，平等清淨；令一切眾生，具大精進波羅蜜，未曾懈怠；令一切眾生，得大羼提波羅蜜；令一切眾生，得無量禪智慧，分別滿足諸通；令一切眾生，於一切法得離身般若波羅蜜，平等滿足；令一切眾生，得清淨法界，平等滿足；令一切眾生，悉具淨妙諸通善根；令一切眾生，修平等行，具諸善法；令一切眾生，究竟永度諸佛境界；令一切眾生，身、口、意業平等清淨；令一切眾生，諸業行報平等清淨；令一切眾生，悉得諸法平等清淨；令一切眾生，悉得諸法清淨平等實義；令一切眾生，悉得

清淨諸勝妙行；令一切眾生，悉得菩薩諸清淨願；令一切眾生，普得平等淨功德智；令一切眾生，以諸善根迴向薩婆若乘，平等滿足；令一切眾生，顯現一切嚴淨佛剎，平等滿足；令一切眾生，得見諸佛，除滅一切諸煩惱患；令一切眾生，具諸相好，功德莊嚴，平等滿足；令一切眾生，得八種聲，百千妙聲而莊嚴之，如來無量功德清淨梵音，皆悉具足；令一切眾生，十力莊嚴，成就無礙平等之心；令一切眾生，得一切佛無盡法明，無量諸辯，平等滿足；令一切眾生，得無上無畏人中之雄大師子吼；令一切眾生，得一切智，轉不退法輪；令一切眾生，出生諸法，平等滿足；令一切眾生，善根清淨，應不失時，平等滿足；令一切眾生，成就清淨調御師法，平等滿足；令一切眾生，於淳一莊嚴、無量莊嚴、大莊嚴、諸佛莊嚴，平等滿足；令一切眾生，觀察三世，分別平等；令一切眾生，詣諸佛所，聞法受持，解了平等，圓滿具足；令一切眾生，慚愧智慧與諸佛等；令一切眾生，得平等智，觀察諸法；令一切眾生，得不動業報，離諸障礙，平等滿足；令一切眾生，入甚深智，悉分別知眾生諸根，平等滿足；令一切眾生，得無分別平等智慧，皆悉等一，清淨滿足；令一切眾生，隨順無厭善根，平等分別，皆悉滿足；令一切眾生，於大神足而得自在，菩薩神力，平等滿足；令一切眾生，悉得諸佛無盡功德智慧之藏，究竟功德，皆悉等一；令一切眾生，於諸法中得離虛妄，隨順平等，入一切法，知菩提心；令一切眾生，勝妙福田，平等滿足；令一切眾生，得清淨大悲，普為世間最上福田；令一切眾生，堅固無壞，平等滿足；令一切眾生，見真實法，不可破壞，平等滿足；令一切眾生，得最勝心，思惟正觀，平等滿足；令一切眾生，離諸恐怖，入甚深法，到於彼岸；令一切眾生，放一光明，普照十方，等度一切；令一切眾生，悉得菩薩不退精進，同行同願，平等滿足；令一切眾生，出一言音，平等滿足；令一切眾生，於菩薩直心，平等滿足；令一切眾生，悉得覩見諸善知識，心大歡喜；令一切眾生，皆悉具足菩薩諸行，調伏眾生，未曾休息，平等滿足；令一切眾生，得不斷辯，普入諸音，平等滿足；令一切眾生，能以一心知一切心，一切善根，平等滿足；令一切眾生，修諸善根而不退轉，安立眾生於清淨智；令一切眾生，得一切智，平等功德，清淨法身；令一切眾生，悉捨愚癡，觀察善根，平等滿足；令一切眾生，得一薩婆若，成等正覺，平等滿足；令一切眾生，離諸惡趣，出生一道，一切種智，平等滿足；令一切眾生，得一眾清淨，悉能普淨一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨諸勝妙行；令一切眾生，悉得菩薩諸清淨願；令一切眾生，普得平等淨功德智；令一切眾生，以諸善根迴向薩婆若乘，平等滿足；令一切眾生，顯現一切嚴淨佛剎，平等滿足；令一切眾生，得見諸佛，除滅一切諸煩惱患；令一切眾生，具諸相好，功德莊嚴，平等滿足；令一切眾生，得八種聲，百千妙聲而莊嚴之，如來無量功德清淨梵音，皆悉具足；令一切眾生，十力莊嚴，成就無礙平等之心；令一切眾生，得一切佛無盡法明，無量諸辯，平等滿足；令一切眾生，得無上無畏人中之雄大師子吼；令一切眾生，得一切智，轉不退法輪；令一切眾生，出生諸法，平等滿足；令一切眾生，善根清淨，應不失時，平等滿足；令一切眾生，成就清淨調御師法，平等滿足；令一切眾生，於淳一莊嚴、無量莊嚴、大莊嚴、諸佛莊嚴，平等滿足；令一切眾生，觀察三世，分別平等；令一切眾生，詣諸佛所，聞法受持，解了平等，圓滿具足；令一切眾生，慚愧智慧與諸佛等；令一切眾生，得平等智，觀察諸法；令一切眾生，得不動業報，離諸障礙，平等滿足；令一切眾生，入甚深智，悉分別知眾生諸根，平等滿足；令一切眾生，得無分別平等智慧，皆悉等一，清淨滿足；令一切眾生，隨順無厭善根，平等分別，皆悉滿足；令一切眾生，於大神足而得自在，菩薩神力，平等滿足；令一切眾生，悉得諸佛無盡功德智慧之藏，究竟功德，皆悉等一；令一切眾生，於諸法中得離虛妄，隨順平等，入一切法，知菩提心；令一切眾生，勝妙福田，平等滿足；令一切眾生，得清淨大悲，普為世間最上福田；令一切眾生，堅固無壞，平等滿足；令一切眾生，見真實法，不可破壞，平等滿足；令一切眾生，得最勝心，思惟正觀，平等滿足；令一切眾生，離諸恐怖，入甚深法，到於彼岸；令一切眾生，放一光明，普照十方，等度一切；令一切眾生，悉得菩薩不退精進，同行同願，平等滿足；令一切眾生，出一言音，平等滿足；令一切眾生，於菩薩直心，平等滿足；令一切眾生，悉得覩見諸善知識，心大歡喜；令一切眾生，皆悉具足菩薩諸行，調伏眾生，未曾休息，平等滿足；令一切眾生，得不斷辯，普入諸音，平等滿足；令一切眾生，能以一心知一切心，一切善根，平等滿足；令一切眾生，修諸善根而不退轉，安立眾生於清淨智；令一切眾生，得一切智，平等功德，清淨法身；令一切眾生，悉捨愚癡，觀察善根，平等滿足；令一切眾生，得一薩婆若，成等正覺，平等滿足；令一切眾生，離諸惡趣，出生一道，一切種智，平等滿足；令一切眾生，得一眾清淨，悉能普淨一

切大眾，平等智慧而莊嚴之；令一切眾生，於一佛剎，普見一切諸如來剎，平等滿足；令一切眾生，一切莊嚴、不可說莊嚴、不可量莊嚴、無盡莊嚴，莊嚴一切佛剎，平等滿足；令一切眾生，分別解了無量諸法，見甚深義，平等滿足；令一切眾生，得諸聖行，諸佛自在，平等滿足；令一切眾生，非一非異，諸神通力，平等滿足；令一切眾生，隨順善根，普為諸佛，甘露灌頂；令一切眾生，清淨智身，平等具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切大眾，平等智慧而莊嚴之；令一切眾生，於一佛剎，普見一切諸如來剎，平等滿足；令一切眾生，一切莊嚴、不可說莊嚴、不可量莊嚴、無盡莊嚴，莊嚴一切佛剎，平等滿足；令一切眾生，分別解了無量諸法，見甚深義，平等滿足；令一切眾生，得諸聖行，諸佛自在，平等滿足；令一切眾生，非一非異，諸神通力，平等滿足；令一切眾生，隨順善根，普為諸佛，甘露灌頂；令一切眾生，清淨智身，平等具足。

「如是，菩薩摩訶薩憐愍饒益眾生，大悲哀念眾生，令一切眾生，皆悉清淨，離慳嫉結，具足無量無邊善妙功德，常樂勝法，離瞋恚濁及諸障礙。其心柔軟，離癡正直而無邪曲，所行堅實不可沮壞，得不退轉平等之心，白淨法力，皆悉成就，不信不失，善解迴向；修習功德，調伏眾生，除滅一切諸不善業，專精苦行，普教一切，具足修習苦行善根，為諸眾生具受眾苦，慧眼清淨，觀察善根，智慧聖行，善根迴向一切眾生。令一切眾生，安住清淨微妙功德，遠離熾然，成就等心善根迴向；令一切眾生，得薩婆若，修習迴向；攝取眾生一切善根，平等具足，具足成就等心迴向。以如是等無量善根迴向眾生：令一切眾生，常得安隱；令一切眾生，常得清淨；令一切眾生，常得安樂；令一切眾生，得究竟解脫；令一切眾生，得究竟平等；令一切眾生，得自在神力；令一切眾生，安住白法；令一切眾生，得無障眼；令一切眾生，調伏諸根；令一切眾生，具足十力，教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩摩訶薩憐愍饒益眾生，大悲哀念眾生，令一切眾生，皆悉清淨，離慳嫉結，具足無量無邊善妙功德，常樂勝法，離瞋恚濁及諸障礙。其心柔軟，離癡正直而無邪曲，所行堅實不可沮壞，得不退轉平等之心，白淨法力，皆悉成就，不信不失，善解迴向；修習功德，調伏眾生，除滅一切諸不善業，專精苦行，普教一切，具足修習苦行善根，為諸眾生具受眾苦，慧眼清淨，觀察善根，智慧聖行，善根迴向一切眾生。令一切眾生，安住清淨微妙功德，遠離熾然，成就等心善根迴向；令一切眾生，得薩婆若，修習迴向；攝取眾生一切善根，平等具足，具足成就等心迴向。以如是等無量善根迴向眾生：令一切眾生，常得安隱；令一切眾生，常得清淨；令一切眾生，常得安樂；令一切眾生，得究竟解脫；令一切眾生，得究竟平等；令一切眾生，得自在神力；令一切眾生，安住白法；令一切眾生，得無障眼；令一切眾生，調伏諸根；令一切眾生，具足十力，教化眾生。

「菩薩摩訶薩修行如是迴向時，不著業迴向、不著報迴向、不著身迴向、不著利養迴向、不著諸剎迴向、不著諸方迴向、不著眾生迴向、亦不離眾生迴向、不著一切迴向、不著法迴向。菩薩摩訶薩如是迴向時，作如是念：『令一切眾生，滿足佛智，得清淨心，智慧分別，內心寂靜，外緣不亂，得在三世諸佛家生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修行如是迴向時，不著業迴向、不著報迴向、不著身迴向、不著利養迴向、不著諸剎迴向、不著諸方迴向、不著眾生迴向、亦不離眾生迴向、不著一切迴向、不著法迴向。菩薩摩訶薩如是迴向時，作如是念：『令一切眾生，滿足佛智，得清淨心，智慧分別，內心寂靜，外緣不亂，得在三世諸佛家生。』

「菩薩摩訶薩行如是迴向，勝出一切，無能壞者，一切眾生，悉共讚歎，所不能盡；普行一切諸菩薩行，以少方便遍詣諸剎，悉見諸佛無所障礙；又見諸剎一切菩薩修習眾行，悉得一切巧妙方便，分別一切法陀羅尼，演說妙法，教化眾生，盡未來劫，未曾斷絕；於念念中，不可說不可說諸佛世界，悉現受生，猶如電光；於念念中，悉能嚴淨不可說不可說諸佛世界，修行嚴淨佛剎智慧而無厭足；令不可說不可說眾生清淨成就，平等滿足，隨其所住善根，悉能具足諸波羅蜜，攝取眾生，除滅垢穢，成就淨業，得無礙淨耳，於不可說不可說世界，佛轉法輪，悉聞受持，於彼諸佛，不生遠想，乃至未曾一彈指頃不聞正法；住無所有，無依、無染，無著、無行，堅固不壞菩薩神力；於念念中，不可說不可說一切佛剎，隨其所應，悉現其身，修菩薩行，常與同見從事，不相違背。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩行如是迴向，勝出一切，無能壞者，一切眾生，悉共讚歎，所不能盡；普行一切諸菩薩行，以少方便遍詣諸剎，悉見諸佛無所障礙；又見諸剎一切菩薩修習眾行，悉得一切巧妙方便，分別一切法陀羅尼，演說妙法，教化眾生，盡未來劫，未曾斷絕；於念念中，不可說不可說諸佛世界，悉現受生，猶如電光；於念念中，悉能嚴淨不可說不可說諸佛世界，修行嚴淨佛剎智慧而無厭足；令不可說不可說眾生清淨成就，平等滿足，隨其所住善根，悉能具足諸波羅蜜，攝取眾生，除滅垢穢，成就淨業，得無礙淨耳，於不可說不可說世界，佛轉法輪，悉聞受持，於彼諸佛，不生遠想，乃至未曾一彈指頃不聞正法；住無所有，無依、無染，無著、無行，堅固不壞菩薩神力；於念念中，不可說不可說一切佛剎，隨其所應，悉現其身，修菩薩行，常與同見從事，不相違背。

「菩薩摩訶薩修菩薩行時，成就如是無量無邊清淨功德，說不可盡，況成無上菩提，得最正覺。所謂：一切佛剎清淨平等，一切眾生清淨平等，一切身清淨平等，一切根清淨平等，一切業報清淨平等，一切眷屬清淨平等，滿足諸行清淨平等，方便入一切法清淨平等，滿足一切如來諸願迴向清淨平等，示現一切諸佛境界自在清淨平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修菩薩行時，成就如是無量無邊清淨功德，說不可盡，況成無上菩提，得最正覺。所謂：一切佛剎清淨平等，一切眾生清淨平等，一切身清淨平等，一切根清淨平等，一切業報清淨平等，一切眷屬清淨平等，滿足諸行清淨平等，方便入一切法清淨平等，滿足一切如來諸願迴向清淨平等，示現一切諸佛境界自在清淨平等。

「菩薩摩訶薩如是善根迴向已，得一切清淨功德法門，以諸功德而莊嚴之。菩薩摩訶薩如是行迴向，不違一切剎，剎不違眾生；剎不違眾生業，眾生業不違剎；思不違心，心不違思；思不違心境界，心境界不違思；業緣不違報，報緣不違業；業不違業迹，業迹不違業；法不違相，相不違法；法生不違性，性不違法生；剎平等不違眾生平等，眾生平等不違剎平等；一切眾生平等不違一切法平等，一切法平等不違一切眾生平等；離欲際平等不違一切眾生安住平等，一切眾生安住平等不違離欲際平等；過去不違未來，未來不違過去；過去不違未來、現在，未來、現在不違過去；世平等不違佛平等，佛平等不違世平等；菩薩行不違薩婆若，薩婆若不違菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是善根迴向已，得一切清淨功德法門，以諸功德而莊嚴之。菩薩摩訶薩如是行迴向，不違一切剎，剎不違眾生；剎不違眾生業，眾生業不違剎；思不違心，心不違思；思不違心境界，心境界不違思；業緣不違報，報緣不違業；業不違業迹，業迹不違業；法不違相，相不違法；法生不違性，性不違法生；剎平等不違眾生平等，眾生平等不違剎平等；一切眾生平等不違一切法平等，一切法平等不違一切眾生平等；離欲際平等不違一切眾生安住平等，一切眾生安住平等不違離欲際平等；過去不違未來，未來不違過去；過去不違未來、現在，未來、現在不違過去；世平等不違佛平等，佛平等不違世平等；菩薩行不違薩婆若，薩婆若不違菩薩行。

「菩薩摩訶薩行如是迴向，得平等業，得平等報，得平等身，得平等道，得平等願，得平等一切眾生心，得平等一切剎，得平等一切行，得平等一切智，得三世諸佛平等，得見諸佛及諸菩薩，得一切善根，得滿一切願，得成就一切眾生，得善分別一切諸業，得見一切諸善知識悉令歡喜，得清淨大眾，得究竟諸佛正教，得究竟一切白淨法迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩行如是迴向，得平等業，得平等報，得平等身，得平等道，得平等願，得平等一切眾生心，得平等一切剎，得平等一切行，得平等一切智，得三世諸佛平等，得見諸佛及諸菩薩，得一切善根，得滿一切願，得成就一切眾生，得善分別一切諸業，得見一切諸善知識悉令歡喜，得清淨大眾，得究竟諸佛正教，得究竟一切白淨法迴向。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第七等心隨順一切眾生迴向。菩薩摩訶薩成就此迴向已，則能摧伏一切怨敵，悉能拔出一切欲刺，得無生道，到無二處，得無量自在功德之王，救護眾生，神足無礙，遍遊諸剎，常樂寂靜，於一切身而得自在，悉能出生菩薩大行，於諸行願得自在智，分別了知一切諸法，悉能遍生一切佛剎；得無礙耳，聞一切剎所有音聲；得淨慧眼，見一切佛修諸善根，未曾休息，具足成就一切諸法。菩薩摩訶薩以此等心隨順一切眾生迴向，迴向諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第七等心隨順一切眾生迴向。菩薩摩訶薩成就此迴向已，則能摧伏一切怨敵，悉能拔出一切欲刺，得無生道，到無二處，得無量自在功德之王，救護眾生，神足無礙，遍遊諸剎，常樂寂靜，於一切身而得自在，悉能出生菩薩大行，於諸行願得自在智，分別了知一切諸法，悉能遍生一切佛剎；得無礙耳，聞一切剎所有音聲；得淨慧眼，見一切佛修諸善根，未曾休息，具足成就一切諸法。菩薩摩訶薩以此等心隨順一切眾生迴向，迴向諸善根。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「菩薩具行諸功德， 深遠清淨甚微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩具行諸功德， 深遠清淨甚微妙，

所行功德雖微小， 悉能迴向廣無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行功德雖微小， 悉能迴向廣無量。

菩薩一切資生具， 珍妙奇特貴無價， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切資生具， 珍妙奇特貴無價，

象馬寶王諸輦輿， 種種寶衣及眾珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬寶王諸輦輿， 種種寶衣及眾珍，

己身頭目并手足， 破骨出髓割肌肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身頭目并手足， 破骨出髓割肌肉，

充滿無量諸世界， 悉以惠施無貪吝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿無量諸世界， 悉以惠施無貪吝。

如是無量無邊劫， 一切普施不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量無邊劫， 一切普施不退轉，

以此功德悉迴向， 救度無量眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此功德悉迴向， 救度無量眾生故。

菩薩饒益一切眾， 清淨功德諸妙願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩饒益一切眾， 清淨功德諸妙願，

安樂三有群生類， 悉令究竟證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂三有群生類， 悉令究竟證菩提。

菩薩平等發大願， 隨順修習清淨業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩平等發大願， 隨順修習清淨業，

令一切眾得平等， 於彼願中無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾得平等， 於彼願中無所著。

普於世間無嫌恨， 悉能隨順行諸願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於世間無嫌恨， 悉能隨順行諸願，

悉能迴向群生類， 不違一切諸賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能迴向群生類， 不違一切諸賢聖。

一切世間智慧日， 斯從布施淨戒生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間智慧日， 斯從布施淨戒生，

勤修精進無懈怠， 於一切願不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修精進無懈怠， 於一切願不退轉。

菩薩迴向到彼岸， 能開清淨妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向到彼岸， 能開清淨妙法門，

得兩足尊勝智慧， 分別實義到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得兩足尊勝智慧， 分別實義到彼岸。

菩薩梵音悉究竟， 具足堅固妙智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩梵音悉究竟， 具足堅固妙智慧，

深入正法離障礙， 菩薩於彼意無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入正法離障礙， 菩薩於彼意無著。

菩薩心淨不作二， 亦復不作不二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心淨不作二， 亦復不作不二法，

捨離二法不二法， 覺悟眾生語言道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離二法不二法， 覺悟眾生語言道。

菩薩覺悟世平等， 諸心音聲一切業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩覺悟世平等， 諸心音聲一切業，

一切眾生猶如化， 悉從因緣業報轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生猶如化， 悉從因緣業報轉。

一切世間所造作， 十方無量業音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間所造作， 十方無量業音聲，

悉從業緣之所起， 應滅彼業令無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從業緣之所起， 應滅彼業令無餘。

菩薩觀察一切眾， 身口意業悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀察一切眾， 身口意業悉平等，

普令眾生得平等， 猶如一切無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令眾生得平等， 猶如一切無等等。

菩薩善業悉迴向， 普令眾生色清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善業悉迴向， 普令眾生色清淨，

具足一切諸功德， 悉同無上調御士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切諸功德， 悉同無上調御士。

一切眾中最殊勝， 具足功德妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾中最殊勝， 具足功德妙法身，

功德大海悉迴向， 饒益安樂諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德大海悉迴向， 饒益安樂諸群生。

我所修行諸功德， 普令一切悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所修行諸功德， 普令一切悉清淨，

諸佛清淨無倫匹， 普令世間亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛清淨無倫匹， 普令世間亦如是。

平等善根悉迴向， 令一切眾知實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等善根悉迴向， 令一切眾知實義，

微妙智慧功德滿， 悉與一切如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙智慧功德滿， 悉與一切如來等。

菩薩觀察一切法， 世間寂滅空無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀察一切法， 世間寂滅空無餘，

無有造作無造者， 亦復不壞諸業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有造作無造者， 亦復不壞諸業報。

於彼靜亂無有二， 悉以等心正觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼靜亂無有二， 悉以等心正觀察，

菩薩真實解世間， 遠離一切諸虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩真實解世間， 遠離一切諸虛妄。

如是真實佛子等， 從諸如來法化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真實佛子等， 從諸如來法化生，

無量功德悉迴向， 一切疑惑悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德悉迴向， 一切疑惑悉除滅。