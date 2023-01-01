大方廣佛華嚴經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十八

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之五

「菩薩摩訶薩見有人來乞手足指，如堅固精進菩薩、閻浮提自在王金光菩薩等無量菩薩摩訶薩，施手足指時，心大歡喜，顏色無異，乘大乘施，不求五欲施，不求名聞施，建立檀波羅蜜施、大施心施、離慳垢施、離嫉妬施、隨順佛施，以是施手足指所攝善根，迴向眾生：令一切眾生得佛長指相；令一切眾生得指密相，圓𦟛纖直；令一切眾生得赤銅甲相，筒密清淨；令一切眾生得大人指相，悉能攝持一切諸法；令一切眾生得具足隨好十力相指；令一切眾生得大人指相，纖𦟛緊密；令一切眾生手足指端輪相莊嚴，指節平滿，文相明顯；令一切眾生得蓮華色指，十力業報相好莊嚴；令一切眾生得光明指，放光明網，普照十方諸佛世界；令一切眾生得淨妙指，以諸相好，具足莊嚴。是為菩薩摩訶薩施指善根迴向眾生，令一切眾生心皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有人來乞手足指，如堅固精進菩薩、閻浮提自在王金光菩薩等無量菩薩摩訶薩，施手足指時，心大歡喜，顏色無異，乘大乘施，不求五欲施，不求名聞施，建立檀波羅蜜施、大施心施、離慳垢施、離嫉妬施、隨順佛施，以是施手足指所攝善根，迴向眾生：令一切眾生得佛長指相；令一切眾生得指密相，圓𦟛纖直；令一切眾生得赤銅甲相，筒密清淨；令一切眾生得大人指相，悉能攝持一切諸法；令一切眾生得具足隨好十力相指；令一切眾生得大人指相，纖𦟛緊密；令一切眾生手足指端輪相莊嚴，指節平滿，文相明顯；令一切眾生得蓮華色指，十力業報相好莊嚴；令一切眾生得光明指，放光明網，普照十方諸佛世界；令一切眾生得淨妙指，以諸相好，具足莊嚴。是為菩薩摩訶薩施指善根迴向眾生，令一切眾生心皆清淨。

「復次，菩薩摩訶薩請求法時，若有人言：『汝能施我連肉爪者，當與汝法。』菩薩答言：『但與我法，隨汝所須，恣意取用。』如求法王菩薩、無盡菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，為求法故，欲令一切眾生具正法故，以是善根迴向眾生：令一切眾生悉得赤銅如來相爪；令一切眾生得潤澤爪；令一切眾生得佛具足清淨光爪；令一切眾生得具足大人一切智爪；令一切眾生得無比爪，於諸世間無所染著；令一切眾生得莊嚴爪，普照眾生；令一切眾生得細妙爪，微密清淨，不可破壞；令一切眾生得佛具足方便相好，大智清淨；令一切眾生得善生爪，菩薩清淨，行業果報；令一切眾生得薩婆若善方便爪，放無量色妙光明藏。是為菩薩摩訶薩施爪肉善根迴向眾生，令一切眾生得一切智爪，具足莊嚴如來法身，皆悉滿足無障礙力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩請求法時，若有人言：『汝能施我連肉爪者，當與汝法。』菩薩答言：『但與我法，隨汝所須，恣意取用。』如求法王菩薩、無盡菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，為求法故，欲令一切眾生具正法故，以是善根迴向眾生：令一切眾生悉得赤銅如來相爪；令一切眾生得潤澤爪；令一切眾生得佛具足清淨光爪；令一切眾生得具足大人一切智爪；令一切眾生得無比爪，於諸世間無所染著；令一切眾生得莊嚴爪，普照眾生；令一切眾生得細妙爪，微密清淨，不可破壞；令一切眾生得佛具足方便相好，大智清淨；令一切眾生得善生爪，菩薩清淨，行業果報；令一切眾生得薩婆若善方便爪，放無量色妙光明藏。是為菩薩摩訶薩施爪肉善根迴向眾生，令一切眾生得一切智爪，具足莊嚴如來法身，皆悉滿足無障礙力。

「菩薩摩訶薩為求法故，為難得法故，能施法者作如是言：『若能投身七仞火坑，當與汝法。』菩薩聞此，歡喜無量，作是思惟：『我為法故，尚於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦，況入人間微小火坑而得聞法？奇哉！正法甚為易得，免於地獄無量楚毒，入小火坑而聞正法。汝但說法，我入火坑。』如求善法王菩薩、金剛思惟菩薩，為法歡喜入火，善根迴向眾生：令一切眾生得佛所住一切智法，於無上道，堅固不退；令一切眾生皆悉除滅惡趣火坑，受如來樂；令一切眾生得無畏心，離眾恐怖；令一切眾生常樂求法，皆得歡喜，佛法莊嚴；令一切眾生離諸惡道，悉能除滅三毒熾火；令一切眾生悉得快樂，成就如來最勝妙樂；令一切眾生得菩薩心，悉能除滅貪恚癡火；令一切眾生悉得菩薩諸三昧樂，普見諸佛，心大歡喜；令一切眾生常聞正法，究竟佛道，未曾忘失；令一切眾生悉得菩薩自在諸通快樂，究竟具足薩婆若智。是為菩薩摩訶薩為求法故，赴火善根迴向眾生，令一切眾生具智慧火，遠離一切諸不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為求法故，為難得法故，能施法者作如是言：『若能投身七仞火坑，當與汝法。』菩薩聞此，歡喜無量，作是思惟：『我為法故，尚於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦，況入人間微小火坑而得聞法？奇哉！正法甚為易得，免於地獄無量楚毒，入小火坑而聞正法。汝但說法，我入火坑。』如求善法王菩薩、金剛思惟菩薩，為法歡喜入火，善根迴向眾生：令一切眾生得佛所住一切智法，於無上道，堅固不退；令一切眾生皆悉除滅惡趣火坑，受如來樂；令一切眾生得無畏心，離眾恐怖；令一切眾生常樂求法，皆得歡喜，佛法莊嚴；令一切眾生離諸惡道，悉能除滅三毒熾火；令一切眾生悉得快樂，成就如來最勝妙樂；令一切眾生得菩薩心，悉能除滅貪恚癡火；令一切眾生悉得菩薩諸三昧樂，普見諸佛，心大歡喜；令一切眾生常聞正法，究竟佛道，未曾忘失；令一切眾生悉得菩薩自在諸通快樂，究竟具足薩婆若智。是為菩薩摩訶薩為求法故，赴火善根迴向眾生，令一切眾生具智慧火，遠離一切諸不善業。

「菩薩摩訶薩為求法故，舉身具受無量諸苦；為正法故，為廣說正法故，建立菩薩道故，開無上菩提故，具足無上智故，修習十力故，增廣一切智心故，得無礙智故，令一切眾生清淨故，入一切菩薩境界故，守護大乘佛菩提故；如求正法菩薩、勇健王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，為求法故，受無量苦；乃至謗正法人、極大惡人、惡業障人、持魔業人，為正法故，代彼惡人具受諸苦。菩薩摩訶薩為求法故，代諸眾生受苦，善根迴向眾生：令一切眾生離一切苦，得安樂利道；令一切眾生離諸苦，受成就妙樂；令一切眾生永滅苦陰，得如電光樂；令一切眾生超出苦獄，具足究竟智慧之行；令一切眾生見安隱道，離苦惱趣；令一切眾生得法愛樂，充滿具足，究竟寂滅一切眾苦；令一切眾生發大悲心，悉欲濟度一切苦海；令一切眾生得諸佛樂，斷生死苦；令一切眾生得無比淨樂，其身永離一切苦受；令一切眾生得一切勝樂，究竟具足佛無礙樂。是為菩薩摩訶薩為求法故，悉受眾苦善根迴向，救護眾生，令一切眾生安住薩婆若無礙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為求法故，舉身具受無量諸苦；為正法故，為廣說正法故，建立菩薩道故，開無上菩提故，具足無上智故，修習十力故，增廣一切智心故，得無礙智故，令一切眾生清淨故，入一切菩薩境界故，守護大乘佛菩提故；如求正法菩薩、勇健王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，為求法故，受無量苦；乃至謗正法人、極大惡人、惡業障人、持魔業人，為正法故，代彼惡人具受諸苦。菩薩摩訶薩為求法故，代諸眾生受苦，善根迴向眾生：令一切眾生離一切苦，得安樂利道；令一切眾生離諸苦，受成就妙樂；令一切眾生永滅苦陰，得如電光樂；令一切眾生超出苦獄，具足究竟智慧之行；令一切眾生見安隱道，離苦惱趣；令一切眾生得法愛樂，充滿具足，究竟寂滅一切眾苦；令一切眾生發大悲心，悉欲濟度一切苦海；令一切眾生得諸佛樂，斷生死苦；令一切眾生得無比淨樂，其身永離一切苦受；令一切眾生得一切勝樂，究竟具足佛無礙樂。是為菩薩摩訶薩為求法故，悉受眾苦善根迴向，救護眾生，令一切眾生安住薩婆若無礙解脫。

「菩薩摩訶薩為求法故，為法難得故，能捨大地四海國土、大小諸城、村邑丘聚、國土豐樂、人民熾盛、園林浴池、華果繁茂如是種種無量莊嚴，天下太平，無有怨敵，金銀寶藏、妻子眷屬，皆悉能捨。於不堅固中求堅固法，饒益一切諸眾生故，令一切眾生得佛無礙清淨解脫薩婆若道；如大勢妙德菩薩、勝趣王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，為求正法故，乃至一句一味，五體投地，敬禮頂受，正念三世諸佛勤求正法，於正法中，心常欣樂，修習諸願，求離貪法，捨離世間帝王自在之法，樂求無上法王自在勝法；不念不著一切世間，以離世法自長養心，遠離一切世間惡語，寂靜安立諸佛所住。菩薩摩訶薩為求正法，以施四天下大地國土所攝善根迴向眾生：令一切眾生悉能捨離內外所有；令一切眾生能捨一切，心無中悔；令一切眾生不惜身命、資生之具，常求正法；令一切眾生悉得法利，斷除無量眾生疑惑；令一切眾生常樂正法，於諸佛法得深法愛；令一切眾生能捨身命、世間自在樂求佛法，大心修習無上菩提；令一切眾生恭敬尊重諸佛正法，能捨身命，究竟正法；令一切眾生護持佛法，修習如來難得聞法；令一切眾生悉得諸佛菩提明照，畢菩薩行，不由他悟；令一切眾生於諸佛法而得自在，拔出疑刺，心常清淨。是為菩薩摩訶薩為求難得法故，布施國土善根迴向，令一切眾生知見滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為求法故，為法難得故，能捨大地四海國土、大小諸城、村邑丘聚、國土豐樂、人民熾盛、園林浴池、華果繁茂如是種種無量莊嚴，天下太平，無有怨敵，金銀寶藏、妻子眷屬，皆悉能捨。於不堅固中求堅固法，饒益一切諸眾生故，令一切眾生得佛無礙清淨解脫薩婆若道；如大勢妙德菩薩、勝趣王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，為求正法故，乃至一句一味，五體投地，敬禮頂受，正念三世諸佛勤求正法，於正法中，心常欣樂，修習諸願，求離貪法，捨離世間帝王自在之法，樂求無上法王自在勝法；不念不著一切世間，以離世法自長養心，遠離一切世間惡語，寂靜安立諸佛所住。菩薩摩訶薩為求正法，以施四天下大地國土所攝善根迴向眾生：令一切眾生悉能捨離內外所有；令一切眾生能捨一切，心無中悔；令一切眾生不惜身命、資生之具，常求正法；令一切眾生悉得法利，斷除無量眾生疑惑；令一切眾生常樂正法，於諸佛法得深法愛；令一切眾生能捨身命、世間自在樂求佛法，大心修習無上菩提；令一切眾生恭敬尊重諸佛正法，能捨身命，究竟正法；令一切眾生護持佛法，修習如來難得聞法；令一切眾生悉得諸佛菩提明照，畢菩薩行，不由他悟；令一切眾生於諸佛法而得自在，拔出疑刺，心常清淨。是為菩薩摩訶薩為求難得法故，布施國土善根迴向，令一切眾生知見滿足。

「復次，菩薩摩訶薩行法自在時，悉教斷除閻浮提內城邑聚落，一切屠殺二足、四足，普施無畏，離怨敵心，修菩薩行，以政治國，滅除眾生一切苦難，發起一切眾生安隱心寶，具足正直勝妙心寶，能自具足三種戒法，亦令眾生具三種戒。菩薩摩訶薩以不殺等五戒善根迴向眾生：令一切眾生得長壽慧，具菩提心，命根無量；令一切眾生得無量壽，恭敬供養一切諸佛；令一切眾生具足修習，離老死法，一切眾難不能害命；令一切眾生逮得無量離病苦身，命根自在，能隨意住；令一切眾生得無盡命，盡未來劫，悉具修習菩薩所行，調伏化度一切眾生；令一切眾生得淨命門，十力善根皆悉來入；令一切眾生善根具足，壽命無量，諸願成滿；令一切眾生悉見諸佛，修習無盡長壽善根；令一切眾生於如來家學諸所學，具足成就無盡命根，於聖法中得歡喜心；令一切眾生得無老病不死命根，無盡精進，安住佛智。是為菩薩摩訶薩以離殺等五戒善根迴向眾生，令一切眾生安住如來三種淨戒具足，究竟十力智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩行法自在時，悉教斷除閻浮提內城邑聚落，一切屠殺二足、四足，普施無畏，離怨敵心，修菩薩行，以政治國，滅除眾生一切苦難，發起一切眾生安隱心寶，具足正直勝妙心寶，能自具足三種戒法，亦令眾生具三種戒。菩薩摩訶薩以不殺等五戒善根迴向眾生：令一切眾生得長壽慧，具菩提心，命根無量；令一切眾生得無量壽，恭敬供養一切諸佛；令一切眾生具足修習，離老死法，一切眾難不能害命；令一切眾生逮得無量離病苦身，命根自在，能隨意住；令一切眾生得無盡命，盡未來劫，悉具修習菩薩所行，調伏化度一切眾生；令一切眾生得淨命門，十力善根皆悉來入；令一切眾生善根具足，壽命無量，諸願成滿；令一切眾生悉見諸佛，修習無盡長壽善根；令一切眾生於如來家學諸所學，具足成就無盡命根，於聖法中得歡喜心；令一切眾生得無老病不死命根，無盡精進，安住佛智。是為菩薩摩訶薩以離殺等五戒善根迴向眾生，令一切眾生安住如來三種淨戒具足，究竟十力智慧。

「菩薩摩訶薩若見眾生殘害不仁，若人若獸，毀其男形，令身殘闕，受諸楚毒；見此苦已，起大慈悲而救度之，悉令貴樂珍寶具足。菩薩摩訶薩謂惡人言：『汝為何利造此惡業？隨汝所須盡相資給，汝今便可捨是惡業，不能正念，肆其貪欲，害彼自利，以求己樂，無有是處。如此惡行、諸不善法，一切如來所不讚歎。』菩薩摩訶薩悉能捨離一切所有，令彼眾生不行惡業，又為彼人說微妙法，謂：『寂靜法，長養淨行，除滅不善，修習慈心，不惱眾生。』時，彼惡人聞此法言，即捨惡行，修清淨業。菩薩摩訶薩以慈救善根迴向眾生：令一切眾生得佛大人陰藏之相；令一切眾生具足男形，得丈夫意，清淨梵行；令一切眾生成就丈夫無欲之身，乘無礙智，究竟不退；令一切眾生得大人身，永離欲心，無所染著；令一切眾生皆悉成就善男子法，諸佛讚歎，智慧具足；令一切眾生得大人力，具足成就十力善根；令一切眾生常得成就男子之形，堅固安住，未曾有法；令一切眾生於五欲中無著無縛，心得解脫，厭離三界，修菩薩行；令一切眾生皆得成就第一智人，一切信伏，皆受道化；令一切眾生成就菩薩丈夫深智，究竟一切大乘佛趣。是為菩薩摩訶薩救毀形者善根迴向，令一切眾生，皆悉救護諸善男子，生賢聖家，智慧具足，修習履行男子勝智，善能示現七丈夫趣，具足無上丈夫正法，常能化度一切眾生善根迴向，令一切眾生得佛清淨丈夫勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若見眾生殘害不仁，若人若獸，毀其男形，令身殘闕，受諸楚毒；見此苦已，起大慈悲而救度之，悉令貴樂珍寶具足。菩薩摩訶薩謂惡人言：『汝為何利造此惡業？隨汝所須盡相資給，汝今便可捨是惡業，不能正念，肆其貪欲，害彼自利，以求己樂，無有是處。如此惡行、諸不善法，一切如來所不讚歎。』菩薩摩訶薩悉能捨離一切所有，令彼眾生不行惡業，又為彼人說微妙法，謂：『寂靜法，長養淨行，除滅不善，修習慈心，不惱眾生。』時，彼惡人聞此法言，即捨惡行，修清淨業。菩薩摩訶薩以慈救善根迴向眾生：令一切眾生得佛大人陰藏之相；令一切眾生具足男形，得丈夫意，清淨梵行；令一切眾生成就丈夫無欲之身，乘無礙智，究竟不退；令一切眾生得大人身，永離欲心，無所染著；令一切眾生皆悉成就善男子法，諸佛讚歎，智慧具足；令一切眾生得大人力，具足成就十力善根；令一切眾生常得成就男子之形，堅固安住，未曾有法；令一切眾生於五欲中無著無縛，心得解脫，厭離三界，修菩薩行；令一切眾生皆得成就第一智人，一切信伏，皆受道化；令一切眾生成就菩薩丈夫深智，究竟一切大乘佛趣。是為菩薩摩訶薩救毀形者善根迴向，令一切眾生，皆悉救護諸善男子，生賢聖家，智慧具足，修習履行男子勝智，善能示現七丈夫趣，具足無上丈夫正法，常能化度一切眾生善根迴向，令一切眾生得佛清淨丈夫勝法。

「復次，菩薩摩訶薩若有如來興出於世，以大音聲普告一切：『如來出世！如來出世！』令一切眾生得聞佛音；聞佛音已，捨離自大、憍慢、放逸，得見諸佛，堅固安住，念佛三昧，修佛境界，未曾廢忘，恭敬供養一切諸佛，常樂見佛，以百千劫難值遇故，廣為眾生說佛難遇；眾生聞已，常欲樂見一切諸佛，心大歡喜，恭敬供養，尊重讚歎；於如來所聞諸佛名，於無量佛所種諸善根，修習增長。無量眾生因如來故，悉皆清淨；無量眾生因如來故，悉淨調伏。彼諸眾生於菩薩所，生善知識心；因菩薩故，諸眾生等悉具佛法，彼諸眾生無量劫中所修善根，悉作佛事。菩薩摩訶薩以歎佛善根迴向眾生：令一切眾生常見諸佛，初不失時，如應受化，令佛歡喜；令一切眾生常樂見佛，未曾廢忘；令一切眾生修習智慧，能持一切諸佛法藏；令一切眾生不離佛法，於無量劫修菩薩行，常聞正法；令一切眾生得不忘念，悉持一切諸如來智；令一切眾生不念異業，正念諸佛，修習十力；令一切眾生隨方見佛，盡虛空界，一切如來，悉得奉見；令一切眾生得佛身自在，於一切世界現成佛道；令一切眾生於善知識所聞佛正法，於諸如來得不壞信；令一切眾生讚佛出世，皆悉不虛化度眾生，普令清淨。是為菩薩摩訶薩歎佛出世善根迴向，令一切眾生，悉見諸佛如應受化於無上道，一切佛法究竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩若有如來興出於世，以大音聲普告一切：『如來出世！如來出世！』令一切眾生得聞佛音；聞佛音已，捨離自大、憍慢、放逸，得見諸佛，堅固安住，念佛三昧，修佛境界，未曾廢忘，恭敬供養一切諸佛，常樂見佛，以百千劫難值遇故，廣為眾生說佛難遇；眾生聞已，常欲樂見一切諸佛，心大歡喜，恭敬供養，尊重讚歎；於如來所聞諸佛名，於無量佛所種諸善根，修習增長。無量眾生因如來故，悉皆清淨；無量眾生因如來故，悉淨調伏。彼諸眾生於菩薩所，生善知識心；因菩薩故，諸眾生等悉具佛法，彼諸眾生無量劫中所修善根，悉作佛事。菩薩摩訶薩以歎佛善根迴向眾生：令一切眾生常見諸佛，初不失時，如應受化，令佛歡喜；令一切眾生常樂見佛，未曾廢忘；令一切眾生修習智慧，能持一切諸佛法藏；令一切眾生不離佛法，於無量劫修菩薩行，常聞正法；令一切眾生得不忘念，悉持一切諸如來智；令一切眾生不念異業，正念諸佛，修習十力；令一切眾生隨方見佛，盡虛空界，一切如來，悉得奉見；令一切眾生得佛身自在，於一切世界現成佛道；令一切眾生於善知識所聞佛正法，於諸如來得不壞信；令一切眾生讚佛出世，皆悉不虛化度眾生，普令清淨。是為菩薩摩訶薩歎佛出世善根迴向，令一切眾生，悉見諸佛如應受化於無上道，一切佛法究竟清淨。

「復次，菩薩摩訶薩布施大地，或布施佛，起立殿堂；或施菩薩及善知識，隨意所用；或施聖僧，造立坊舍；或奉父母，興建屋宅；或施餘人，聲聞、緣覺一切福田，諸乞求者；或施四眾，隨意受用，令無所乏；或奉如來，造立塔廟；如是等施，隨彼受用，悉離怨敵一切恐怖。菩薩摩訶薩以施大地善根迴向：令一切眾生得薩婆若清淨佛地，究竟得到普賢菩薩所行彼岸；令一切眾生得大地陀羅尼，離癡正念，悉能受持諸佛妙法；令一切眾生持一切法，守護佛法；令一切眾生得大地等心，於眾生所清淨正直，不生惡念；令一切眾生持佛族姓，不斷佛種，次第成立一切菩薩諸地善根；令一切眾生普為一切作安隱依，悉令調伏，成就清淨；令一切眾生與如來等饒益眾生，安立佛力；令一切眾生悉為一切之所愛樂，安住諸佛所愛樂處；令一切眾生堅固安住如來諸力無畏法中；令一切眾生得薩婆若地，於諸佛法自在究竟。是為菩薩摩訶薩布施大地善根迴向，令一切眾生界究竟如來清淨道地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩布施大地，或布施佛，起立殿堂；或施菩薩及善知識，隨意所用；或施聖僧，造立坊舍；或奉父母，興建屋宅；或施餘人，聲聞、緣覺一切福田，諸乞求者；或施四眾，隨意受用，令無所乏；或奉如來，造立塔廟；如是等施，隨彼受用，悉離怨敵一切恐怖。菩薩摩訶薩以施大地善根迴向：令一切眾生得薩婆若清淨佛地，究竟得到普賢菩薩所行彼岸；令一切眾生得大地陀羅尼，離癡正念，悉能受持諸佛妙法；令一切眾生持一切法，守護佛法；令一切眾生得大地等心，於眾生所清淨正直，不生惡念；令一切眾生持佛族姓，不斷佛種，次第成立一切菩薩諸地善根；令一切眾生普為一切作安隱依，悉令調伏，成就清淨；令一切眾生與如來等饒益眾生，安立佛力；令一切眾生悉為一切之所愛樂，安住諸佛所愛樂處；令一切眾生堅固安住如來諸力無畏法中；令一切眾生得薩婆若地，於諸佛法自在究竟。是為菩薩摩訶薩布施大地善根迴向，令一切眾生界究竟如來清淨道地。

「復次，菩薩摩訶薩布施僮使，或奉諸佛菩薩知識，為欲增長如來法故；或施僧寶、或奉給父母尊重福田；或復給施諸病瘦者，全濟其命，一切貧窮諸乞求者，皆悉施與；或施塔廟，供給灑掃；若有人能書寫佛經，為護法故，以無量億僮僕淨人給其使，令此諸給使，皆悉聰達，明了黠慧，柔軟調伏，常勤精進，未曾懈怠，成正直心、饒益心、安樂心、慈心、離怨敵心，此諸僮僕以如是心奉給於彼菩薩摩訶薩，隨彼受者方俗所宜，才能技術，以此僮僕而施與之，悉是菩薩淨業所起，能令僮僕悅可彼意。菩薩摩訶薩以施僮使善根迴向：令一切眾生得調伏心，奉給諸佛，修習善根；令一切眾生隨順奉給一切諸佛，悉能聞持諸佛所說；令一切眾生隨意自在進現如來，常修正念，無餘惡心；令一切眾生紹繼佛種，隨順如來所攝善根；令一切眾生奉給如來，常不失時，所見諸佛，皆悉不虛；令一切眾生悉攝一切諸佛妙義，言辭清淨，遊行無畏；令一切眾生悉覩諸佛，樂觀無厭，於諸如來，不惜身命；令一切眾生得見諸佛，心無染著，離世所依；令一切眾生依止諸佛，遠離一切，世間吉祥；令一切眾生隨順佛趣，一向樂求無上菩提。是為菩薩摩訶薩布施僮使善根迴向，令一切眾生永離垢染，得佛淨地如來法身自在無礙。菩薩摩訶薩以身布施為給使時，捨離憍慢，謙下心、給使心、如大地心、忍一切苦心、供給一切無厭足心、無懈怠心，與一切貧賤眾生諸善根心，一切尊貴富樂，乃至童蒙愚小，皆悉恭敬供養心，堅固安住最勝法門，正念修習一切善根心。菩薩摩訶薩以身布施善根迴向：令一切眾生僮使無乏，修菩薩行，心不退轉，未曾違失菩薩正義，一心專求菩薩之道，了達菩薩平等正法，得在如來種姓之數，修真實法，增菩薩行；令諸世間得淨佛法，深心解脫，究竟菩提；令一切眾生增長清淨勝大善根；令一切眾生向大功德，究竟一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩布施僮使，或奉諸佛菩薩知識，為欲增長如來法故；或施僧寶、或奉給父母尊重福田；或復給施諸病瘦者，全濟其命，一切貧窮諸乞求者，皆悉施與；或施塔廟，供給灑掃；若有人能書寫佛經，為護法故，以無量億僮僕淨人給其使，令此諸給使，皆悉聰達，明了黠慧，柔軟調伏，常勤精進，未曾懈怠，成正直心、饒益心、安樂心、慈心、離怨敵心，此諸僮僕以如是心奉給於彼菩薩摩訶薩，隨彼受者方俗所宜，才能技術，以此僮僕而施與之，悉是菩薩淨業所起，能令僮僕悅可彼意。菩薩摩訶薩以施僮使善根迴向：令一切眾生得調伏心，奉給諸佛，修習善根；令一切眾生隨順奉給一切諸佛，悉能聞持諸佛所說；令一切眾生隨意自在進現如來，常修正念，無餘惡心；令一切眾生紹繼佛種，隨順如來所攝善根；令一切眾生奉給如來，常不失時，所見諸佛，皆悉不虛；令一切眾生悉攝一切諸佛妙義，言辭清淨，遊行無畏；令一切眾生悉覩諸佛，樂觀無厭，於諸如來，不惜身命；令一切眾生得見諸佛，心無染著，離世所依；令一切眾生依止諸佛，遠離一切，世間吉祥；令一切眾生隨順佛趣，一向樂求無上菩提。是為菩薩摩訶薩布施僮使善根迴向，令一切眾生永離垢染，得佛淨地如來法身自在無礙。菩薩摩訶薩以身布施為給使時，捨離憍慢，謙下心、給使心、如大地心、忍一切苦心、供給一切無厭足心、無懈怠心，與一切貧賤眾生諸善根心，一切尊貴富樂，乃至童蒙愚小，皆悉恭敬供養心，堅固安住最勝法門，正念修習一切善根心。菩薩摩訶薩以身布施善根迴向：令一切眾生僮使無乏，修菩薩行，心不退轉，未曾違失菩薩正義，一心專求菩薩之道，了達菩薩平等正法，得在如來種姓之數，修真實法，增菩薩行；令諸世間得淨佛法，深心解脫，究竟菩提；令一切眾生增長清淨勝大善根；令一切眾生向大功德，究竟一切智。

「菩薩摩訶薩復作是念：『以身供給所攝善根，令一切眾生善能給侍一切諸佛，其心調柔，常聞正法、受持法、守護法、不忘法、不壞法、不選擇法、不離法、善調伏法、善能調伏不調伏法、調伏寂滅法；令彼眾生於諸佛所，善能隨順以隨順功德；令一切眾生作第一塔，悉能堪受眾生供養；令一切眾生作第一福田，自然正覺無上菩提；令一切眾生作最勝福田，普能饒益一切眾生；令一切眾生悉作殊勝功德義藏，皆能窮盡善根源底；令一切眾生作淨妙福田，悉能出生果報無量；令一切眾生得勝出道，悉能超出一切世間；令一切眾生作第一調御，隨其所應悉能示導；令一切眾生得最勝陀羅尼，悉能受持諸如來法；令一切眾生逮得無量最勝法界，具足虛空無礙正道。』是為菩薩摩訶薩布施己身善根迴向，令一切眾生逮得如來應供智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『以身供給所攝善根，令一切眾生善能給侍一切諸佛，其心調柔，常聞正法、受持法、守護法、不忘法、不壞法、不選擇法、不離法、善調伏法、善能調伏不調伏法、調伏寂滅法；令彼眾生於諸佛所，善能隨順以隨順功德；令一切眾生作第一塔，悉能堪受眾生供養；令一切眾生作第一福田，自然正覺無上菩提；令一切眾生作最勝福田，普能饒益一切眾生；令一切眾生悉作殊勝功德義藏，皆能窮盡善根源底；令一切眾生作淨妙福田，悉能出生果報無量；令一切眾生得勝出道，悉能超出一切世間；令一切眾生作第一調御，隨其所應悉能示導；令一切眾生得最勝陀羅尼，悉能受持諸如來法；令一切眾生逮得無量最勝法界，具足虛空無礙正道。』是為菩薩摩訶薩布施己身善根迴向，令一切眾生逮得如來應供智身。

「菩薩摩訶薩悉得法愛，清淨喜心，能以自身普覆諸佛，常樂修習無上法寶，於諸佛所生父母心；欲得究竟無礙道法，成就無數那由他智慧妙寶、諸善根門，於諸如來無量法門，正念不忘，深解如來諸境界義；能以如來微密梵音，普雨一切諸佛法雨，如來法雲，遍覆一切而無所畏；能分別說一切智人地，具足究竟薩婆若乘，以無量無邊大法成滿諸根。菩薩摩訶薩於諸佛所聞甚深法，歡喜無量，修習正道，自能除滅一切疑惑，又令眾生歡喜無量，疑網悉除，功德成滿，善根具足，修習無量法門，普行大願，饒益眾生，安住不動金剛藏智，正心專求無上菩提，悉能嚴淨一切佛剎，恭敬親近無量如來。菩薩摩訶薩安住此法，自身普覆一切諸佛，以此善根迴向眾生：令一切眾生妙身具足，悉能普覆一切諸佛；令一切眾生依如來住，常見諸佛，未曾遠離；令一切眾生得最勝身，具足一切功德智慧；令一切眾生行離有梵行，能令一切諸佛歡喜；令一切眾生得無我所身，於我、我所，心無所著；令一切眾生悉能分身遍一切剎，於諸世界而無來去；令一切眾生得自在身，離我、我所，自在遊方；令一切眾生出生佛身，處在如來無上身家；令一切眾生得法力身，安住法座忍力，成就心不可壞；令一切眾生得無比身，具足如來清淨法身；令一切眾生得出世間功德之身，於空法界而得出生。是為菩薩摩訶薩自身覆佛所攝善根迴向眾生，令一切眾生成三世佛勝妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩悉得法愛，清淨喜心，能以自身普覆諸佛，常樂修習無上法寶，於諸佛所生父母心；欲得究竟無礙道法，成就無數那由他智慧妙寶、諸善根門，於諸如來無量法門，正念不忘，深解如來諸境界義；能以如來微密梵音，普雨一切諸佛法雨，如來法雲，遍覆一切而無所畏；能分別說一切智人地，具足究竟薩婆若乘，以無量無邊大法成滿諸根。菩薩摩訶薩於諸佛所聞甚深法，歡喜無量，修習正道，自能除滅一切疑惑，又令眾生歡喜無量，疑網悉除，功德成滿，善根具足，修習無量法門，普行大願，饒益眾生，安住不動金剛藏智，正心專求無上菩提，悉能嚴淨一切佛剎，恭敬親近無量如來。菩薩摩訶薩安住此法，自身普覆一切諸佛，以此善根迴向眾生：令一切眾生妙身具足，悉能普覆一切諸佛；令一切眾生依如來住，常見諸佛，未曾遠離；令一切眾生得最勝身，具足一切功德智慧；令一切眾生行離有梵行，能令一切諸佛歡喜；令一切眾生得無我所身，於我、我所，心無所著；令一切眾生悉能分身遍一切剎，於諸世界而無來去；令一切眾生得自在身，離我、我所，自在遊方；令一切眾生出生佛身，處在如來無上身家；令一切眾生得法力身，安住法座忍力，成就心不可壞；令一切眾生得無比身，具足如來清淨法身；令一切眾生得出世間功德之身，於空法界而得出生。是為菩薩摩訶薩自身覆佛所攝善根迴向眾生，令一切眾生成三世佛勝妙功德。

「菩薩摩訶薩以身布施一切眾生時，作如是念：『令一切眾生成就善根；令一切眾生常念善根；令一切眾生能為明燈；令一切眾生安隱樂住；令一切眾生得法藏腹，悉能含受一切眾生；令一切眾生作世間明，滅除眾闇；令一切眾生悉作一切善根因緣，為善知識展轉相成，開示正道，得無上樂；令一切眾生作明淨日。』菩薩摩訶薩以身布施一切眾生所攝善根迴向眾生：令一切眾生究竟諸佛智慧道地；令一切眾生隨順正道，悉令究竟無上菩提；令一切眾生常處佛會，悉受正化；令一切眾生威儀具足，成就諸佛清淨威儀；令一切眾生悉得涅槃，深解法義；令一切眾生悉得勝法而無厭足，常遇勝法，生如來家；令一切眾生捨世希望，逮得如來真實希望；令一切眾生坐菩提樹，出生無量清淨善根；令一切眾生摧滅一切煩惱怨敵，發無害心；令一切眾生得無畏法，悉能護持一切佛法。是為菩薩摩訶薩布施自身善根迴向，令一切眾生饒益安隱，得無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以身布施一切眾生時，作如是念：『令一切眾生成就善根；令一切眾生常念善根；令一切眾生能為明燈；令一切眾生安隱樂住；令一切眾生得法藏腹，悉能含受一切眾生；令一切眾生作世間明，滅除眾闇；令一切眾生悉作一切善根因緣，為善知識展轉相成，開示正道，得無上樂；令一切眾生作明淨日。』菩薩摩訶薩以身布施一切眾生所攝善根迴向眾生：令一切眾生究竟諸佛智慧道地；令一切眾生隨順正道，悉令究竟無上菩提；令一切眾生常處佛會，悉受正化；令一切眾生威儀具足，成就諸佛清淨威儀；令一切眾生悉得涅槃，深解法義；令一切眾生悉得勝法而無厭足，常遇勝法，生如來家；令一切眾生捨世希望，逮得如來真實希望；令一切眾生坐菩提樹，出生無量清淨善根；令一切眾生摧滅一切煩惱怨敵，發無害心；令一切眾生得無畏法，悉能護持一切佛法。是為菩薩摩訶薩布施自身善根迴向，令一切眾生饒益安隱，得無上法。

「菩薩摩訶薩自以己身奉給諸佛，於一切如來生報恩心、生父母心；於諸佛所生清淨深心；以明淨心，受持菩提，得諸佛法，捨世間法，生如來家，隨順諸佛，守護自法，遠離一切眾魔境界，修佛境界，自以己身成就一切諸佛法器。菩薩摩訶薩修如是法自身，奉給一切諸佛所攝善根迴向眾生：令一切眾生安住淨心，一切智寶而自莊嚴；令一切眾生得調伏眾生與其同事，遠離一切諸不善業；令一切眾生得不壞眷屬，悉能攝持諸佛正法；令一切眾生悉為如來清淨弟子，成就灌頂菩薩之地；令一切眾生悉為諸佛之所攝護，遠離一切諸惡知識；令一切眾生隨順諸佛，修習最勝生地菩薩法行；令一切眾生入佛境界，悉皆得受一切智記；令一切眾生與如來等，於諸佛法而得自在；令一切眾生悉為諸佛之所攝取，行無著業；令一切眾生悉為諸佛第一侍者，智慧具足，悅可諸佛。是為菩薩摩訶薩身奉事佛善根迴向無上菩提，迴向救護一切眾生，迴向眾生超出三界，迴向自心悉令清淨，迴向無量廣大菩提，迴向諸佛照明智慧，迴向己身為佛所攝，迴向受持一切佛法，迴向樂求一切佛法，迴向善根悉與三世諸如來等，迴向清涼心得一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩自以己身奉給諸佛，於一切如來生報恩心、生父母心；於諸佛所生清淨深心；以明淨心，受持菩提，得諸佛法，捨世間法，生如來家，隨順諸佛，守護自法，遠離一切眾魔境界，修佛境界，自以己身成就一切諸佛法器。菩薩摩訶薩修如是法自身，奉給一切諸佛所攝善根迴向眾生：令一切眾生安住淨心，一切智寶而自莊嚴；令一切眾生得調伏眾生與其同事，遠離一切諸不善業；令一切眾生得不壞眷屬，悉能攝持諸佛正法；令一切眾生悉為如來清淨弟子，成就灌頂菩薩之地；令一切眾生悉為諸佛之所攝護，遠離一切諸惡知識；令一切眾生隨順諸佛，修習最勝生地菩薩法行；令一切眾生入佛境界，悉皆得受一切智記；令一切眾生與如來等，於諸佛法而得自在；令一切眾生悉為諸佛之所攝取，行無著業；令一切眾生悉為諸佛第一侍者，智慧具足，悅可諸佛。是為菩薩摩訶薩身奉事佛善根迴向無上菩提，迴向救護一切眾生，迴向眾生超出三界，迴向自心悉令清淨，迴向無量廣大菩提，迴向諸佛照明智慧，迴向己身為佛所攝，迴向受持一切佛法，迴向樂求一切佛法，迴向善根悉與三世諸如來等，迴向清涼心得一切佛法。

「菩薩摩訶薩布施國土時，捨世帝王自在之心，無著無縛，不求自在，遠離惡業，普於眾生，悉起饒益安樂之心。菩薩摩訶薩以施國土善根迴向：令一切眾生遠離愚癡，明識業報；令一切眾生不樂世法；令一切眾生不著一切世間生處；令一切眾生不取世界堅固之相；令一切眾生心不染著陰界諸入；令一切眾生心不染著我、我所法；令一切眾生心不忘失諸菩薩行；令一切眾生未曾捨離諸善知識；令一切眾生能悉受持菩薩願行；令一切眾生諸善知識，皆悉歡喜。菩薩摩訶薩以施國土善根迴向：令一切眾生得法王處，於自在法，得到彼岸；令一切眾生得法王法，調伏一切結王怨敵；令一切眾生與法王同止，讚歎佛法如來智慧；令一切眾生住佛境界法王之家，能自在轉無上法輪；令一切眾生出生如來巧妙方便，得法自在，護持佛法，永使不絕；令一切眾生護持無量法王正法，皆悉成就勝大菩薩；令一切眾生於淨法界，得為法王，出興於世，相繼不絕；令一切眾生於諸世界作智慧王，調伏成熟一切眾生；令一切眾生普為法界、虛空界等世界眾生作法施主，建立一切諸眾生界於摩訶衍；令一切眾生得法王法，與三世佛善根齊等。是為菩薩摩訶薩布施王位善根迴向，令一切眾生，皆悉究竟安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施國土時，捨世帝王自在之心，無著無縛，不求自在，遠離惡業，普於眾生，悉起饒益安樂之心。菩薩摩訶薩以施國土善根迴向：令一切眾生遠離愚癡，明識業報；令一切眾生不樂世法；令一切眾生不著一切世間生處；令一切眾生不取世界堅固之相；令一切眾生心不染著陰界諸入；令一切眾生心不染著我、我所法；令一切眾生心不忘失諸菩薩行；令一切眾生未曾捨離諸善知識；令一切眾生能悉受持菩薩願行；令一切眾生諸善知識，皆悉歡喜。菩薩摩訶薩以施國土善根迴向：令一切眾生得法王處，於自在法，得到彼岸；令一切眾生得法王法，調伏一切結王怨敵；令一切眾生與法王同止，讚歎佛法如來智慧；令一切眾生住佛境界法王之家，能自在轉無上法輪；令一切眾生出生如來巧妙方便，得法自在，護持佛法，永使不絕；令一切眾生護持無量法王正法，皆悉成就勝大菩薩；令一切眾生於淨法界，得為法王，出興於世，相繼不絕；令一切眾生於諸世界作智慧王，調伏成熟一切眾生；令一切眾生普為法界、虛空界等世界眾生作法施主，建立一切諸眾生界於摩訶衍；令一切眾生得法王法，與三世佛善根齊等。是為菩薩摩訶薩布施王位善根迴向，令一切眾生，皆悉究竟安隱之處。

「菩薩摩訶薩見有人來乞王京都、嚴飾大城，以歡喜心施、不亂心施、一向正求菩提心施、無量願心施、大慈心施、大悲心施、清涼心施、為利一切眾生故施、自安立摩訶衍故施、以諸佛法平等心施、行善法心施、欲一切智王心施、求法王自在意故施、欲增上智慧心施、欲一切清淨功德心施、堅固廣大心施、長養一切善根故施、遠離眾魔恐怖具足佛智故施、安住菩薩心力故施、究竟一切境界一切智菩薩所行及諸大願故施。菩薩摩訶薩布施京都、嚴飾大城所攝善根迴向眾生：令一切眾生淨一切剎施佛令住；令一切眾生常樂阿蘭若處，安住寂靜；令一切眾生不著一切國土、都邑、聚落、大小諸城，究竟離欲，得上寂靜；令一切眾生心不親近一切世間，悉皆永離世間語言；令一切眾生得離欲心，布施所有，心不中悔；令一切眾生不著家業，得淨直心；令一切眾生悉捨一切，無所縛著，善施成就；令一切眾生不著住處，捨離一切居家貪著；令一切眾生捨諸苦惱，除滅一切恐怖憂慼；令一切眾生以一切世界為嚴淨剎，奉施諸佛。是為菩薩摩訶薩布施京都、嚴飾大城善根迴向，令一切眾生嚴淨佛住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有人來乞王京都、嚴飾大城，以歡喜心施、不亂心施、一向正求菩提心施、無量願心施、大慈心施、大悲心施、清涼心施、為利一切眾生故施、自安立摩訶衍故施、以諸佛法平等心施、行善法心施、欲一切智王心施、求法王自在意故施、欲增上智慧心施、欲一切清淨功德心施、堅固廣大心施、長養一切善根故施、遠離眾魔恐怖具足佛智故施、安住菩薩心力故施、究竟一切境界一切智菩薩所行及諸大願故施。菩薩摩訶薩布施京都、嚴飾大城所攝善根迴向眾生：令一切眾生淨一切剎施佛令住；令一切眾生常樂阿蘭若處，安住寂靜；令一切眾生不著一切國土、都邑、聚落、大小諸城，究竟離欲，得上寂靜；令一切眾生心不親近一切世間，悉皆永離世間語言；令一切眾生得離欲心，布施所有，心不中悔；令一切眾生不著家業，得淨直心；令一切眾生悉捨一切，無所縛著，善施成就；令一切眾生不著住處，捨離一切居家貪著；令一切眾生捨諸苦惱，除滅一切恐怖憂慼；令一切眾生以一切世界為嚴淨剎，奉施諸佛。是為菩薩摩訶薩布施京都、嚴飾大城善根迴向，令一切眾生嚴淨佛住。

「菩薩摩訶薩布施寶女、侍人、眷屬，技術悉備，才能巧妙，善於言戲，威儀具足，奉給恭順，能感人心，世間功德，無不備舉，莊嚴綺麗，迴動天人，言音和雅而無麁陋，侍主盡禮，不失其意，姿容殊妙，見者無厭。千億技直，供侍寶女，皆是菩薩淨業果報，而用布施，以無著心施、離虛妄心施、不縛一切欲施、於一切色無所著施、不貪欲樂施、離欲覺觀施、於寶女形色不生想施。菩薩摩訶薩布施寶女眷屬善根迴向，迴向一切眾生出離生死、迴向悉得諸佛喜樂、迴向不堅固中而得堅固、迴向金剛界智不可壞心、迴向如來圓滿大眾、迴向攝取堅固真實、迴向無上菩提之心、迴向智慧分別諸法、迴向出生一切善根、迴向不違三世佛教。菩薩摩訶薩住如是法，生如來家，出生一切智道，深入一切菩薩智業，捨離一切世間塵垢，調伏寶心，功德圓滿，無上福田，廣說妙法，安立眾生，令一切眾生，皆悉清淨修習，攝取一切善根。菩薩摩訶薩布施寶女眷屬所攝善根迴向眾生：令一切眾生逮得無量三昧眷屬，又得菩薩不壞三昧；令一切眾生悉入諸佛莊嚴三昧，常樂觀佛；令一切眾生悉行菩薩不可思議自在遊戲三昧，安住無量自在三昧；令一切眾生入如實三昧，不壞其心；令一切眾生悉得菩薩甚深三昧，於一切三昧，皆得自在；令一切眾生皆悉成就三昧眷屬心得解脫；令一切眾生善能分別種種三昧，悉能善取諸三昧相；令一切眾生得勝智三昧，修習一切諸三昧門；令一切眾生得無礙三昧，能決定入不壞正受；令一切眾生得無著三昧，心常念行不二三昧；令一切眾生得不可壞清淨眷屬、菩薩眷屬；令一切眾生普發清淨菩提之心，滿足佛法；令一切眾生薩婆若力清淨滿足，得無上智；令一切眾生得隨順眷屬，悉與眾生同意安住；令一切眾生悉得滿足一切智，功德成就一切勝妙善根；令一切眾生得真實眷屬，成就如來清淨法身；令一切眾生成就諸辯，無縛無著，廣說諸佛無盡法藏；令一切眾生各為一切作善知識，成就一切勝妙善根；令一切眾生淨業滿足，成就一切諸清淨法；令一切眾生滿足諸佛淨妙法門，以諸淨法莊嚴世間。是為菩薩摩訶薩布施寶女眷屬善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施寶女、侍人、眷屬，技術悉備，才能巧妙，善於言戲，威儀具足，奉給恭順，能感人心，世間功德，無不備舉，莊嚴綺麗，迴動天人，言音和雅而無麁陋，侍主盡禮，不失其意，姿容殊妙，見者無厭。千億技直，供侍寶女，皆是菩薩淨業果報，而用布施，以無著心施、離虛妄心施、不縛一切欲施、於一切色無所著施、不貪欲樂施、離欲覺觀施、於寶女形色不生想施。菩薩摩訶薩布施寶女眷屬善根迴向，迴向一切眾生出離生死、迴向悉得諸佛喜樂、迴向不堅固中而得堅固、迴向金剛界智不可壞心、迴向如來圓滿大眾、迴向攝取堅固真實、迴向無上菩提之心、迴向智慧分別諸法、迴向出生一切善根、迴向不違三世佛教。菩薩摩訶薩住如是法，生如來家，出生一切智道，深入一切菩薩智業，捨離一切世間塵垢，調伏寶心，功德圓滿，無上福田，廣說妙法，安立眾生，令一切眾生，皆悉清淨修習，攝取一切善根。菩薩摩訶薩布施寶女眷屬所攝善根迴向眾生：令一切眾生逮得無量三昧眷屬，又得菩薩不壞三昧；令一切眾生悉入諸佛莊嚴三昧，常樂觀佛；令一切眾生悉行菩薩不可思議自在遊戲三昧，安住無量自在三昧；令一切眾生入如實三昧，不壞其心；令一切眾生悉得菩薩甚深三昧，於一切三昧，皆得自在；令一切眾生皆悉成就三昧眷屬心得解脫；令一切眾生善能分別種種三昧，悉能善取諸三昧相；令一切眾生得勝智三昧，修習一切諸三昧門；令一切眾生得無礙三昧，能決定入不壞正受；令一切眾生得無著三昧，心常念行不二三昧；令一切眾生得不可壞清淨眷屬、菩薩眷屬；令一切眾生普發清淨菩提之心，滿足佛法；令一切眾生薩婆若力清淨滿足，得無上智；令一切眾生得隨順眷屬，悉與眾生同意安住；令一切眾生悉得滿足一切智，功德成就一切勝妙善根；令一切眾生得真實眷屬，成就如來清淨法身；令一切眾生成就諸辯，無縛無著，廣說諸佛無盡法藏；令一切眾生各為一切作善知識，成就一切勝妙善根；令一切眾生淨業滿足，成就一切諸清淨法；令一切眾生滿足諸佛淨妙法門，以諸淨法莊嚴世間。是為菩薩摩訶薩布施寶女眷屬善根迴向。

「復次，菩薩摩訶薩布施妻妾男女，如須達拏太子、現莊嚴王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，乘薩婆若乘，行一切施，具足成滿檀波羅蜜，嚴淨菩薩布施之道，長養清淨不悔施心，入一切施寶薩婆若心。令一切眾生皆悉清淨，具正直心，具足清淨正直心已，一切菩提，皆悉滿足，志常樂求菩薩淨道，受持諸佛菩提門願，修習一切如來家心。如是菩薩摩訶薩意力成就，求如來處；自知己身，係屬一切，不得自在，隨彼走使，普於眾生，行一切施，於未滿足者，悉令滿足。護持安慰一切眾生，欲令自身普為世間作第一塔，令一切眾生皆悉歡喜；欲於一切具平等心；欲為世間作清涼池；欲為世間作施樂主；欲為一切作大施主，智慧為首，習菩薩行，如說修行；欲成一切種智，大誓莊嚴；欲常專求智慧福田，悉請眾生長養善根，建立己身，崇順正教，普為一切作智慧明，正念菩薩一切施心，一切諸佛常現在前。菩薩摩訶薩以布施妻妾男女所攝善根，無著無縛解脫心迴向眾生：令一切眾生普出無量變化之身，充滿十方一切世界，轉不退法輪，安立一切眾生於無上道；令一切眾生不貪著身，諸願具足，悉詣十方諸佛世界；令一切眾生得離憎愛心，斷愛恚結；令一切眾生為佛真子，行如來家；令一切眾生於諸佛所，生自己心，不可沮壞；令一切眾生常為佛子，從法化生；令一切眾生得正希望，成薩婆若；令一切眾生修習善根，究竟具足無上菩提；令一切眾生成就諸佛菩提解脫，施無上法；令一切眾生得無生心，不壞因緣；令一切眾生坐菩提樹，得最正覺，成無上道，化生無量真法男女。是為菩薩摩訶薩布施妻妾男女善根迴向，令一切眾生得無著解脫無礙智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩布施妻妾男女，如須達拏太子、現莊嚴王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，乘薩婆若乘，行一切施，具足成滿檀波羅蜜，嚴淨菩薩布施之道，長養清淨不悔施心，入一切施寶薩婆若心。令一切眾生皆悉清淨，具正直心，具足清淨正直心已，一切菩提，皆悉滿足，志常樂求菩薩淨道，受持諸佛菩提門願，修習一切如來家心。如是菩薩摩訶薩意力成就，求如來處；自知己身，係屬一切，不得自在，隨彼走使，普於眾生，行一切施，於未滿足者，悉令滿足。護持安慰一切眾生，欲令自身普為世間作第一塔，令一切眾生皆悉歡喜；欲於一切具平等心；欲為世間作清涼池；欲為世間作施樂主；欲為一切作大施主，智慧為首，習菩薩行，如說修行；欲成一切種智，大誓莊嚴；欲常專求智慧福田，悉請眾生長養善根，建立己身，崇順正教，普為一切作智慧明，正念菩薩一切施心，一切諸佛常現在前。菩薩摩訶薩以布施妻妾男女所攝善根，無著無縛解脫心迴向眾生：令一切眾生普出無量變化之身，充滿十方一切世界，轉不退法輪，安立一切眾生於無上道；令一切眾生不貪著身，諸願具足，悉詣十方諸佛世界；令一切眾生得離憎愛心，斷愛恚結；令一切眾生為佛真子，行如來家；令一切眾生於諸佛所，生自己心，不可沮壞；令一切眾生常為佛子，從法化生；令一切眾生得正希望，成薩婆若；令一切眾生修習善根，究竟具足無上菩提；令一切眾生成就諸佛菩提解脫，施無上法；令一切眾生得無生心，不壞因緣；令一切眾生坐菩提樹，得最正覺，成無上道，化生無量真法男女。是為菩薩摩訶薩布施妻妾男女善根迴向，令一切眾生得無著解脫無礙智慧。

「菩薩摩訶薩見有人來從乞家者，以家莊嚴具，具足莊嚴而布施之，修習威儀；於家無著，遠離居家一切覺觀，厭惡家業、資生之具，於家珍妙、玩好之物，不生貪心，無所味著，於家眾具，無染縛心，解家磨滅，須臾變易，出家求道，究竟佛法，安住菩薩，住佛法莊嚴，心能捨一切而不中悔，常為諸佛之所稱歎；於資生物、一切住處，心無染著，見來求者，歡喜無量，能決定施。菩薩摩訶薩以家布施所攝善根，如是迴向眾生：令一切眾生捨離妻子，常樂出家；令一切眾生信家非家，捨家求道，於佛法中淨修梵行；令一切眾生樂一切施，心不中退，安住離慳；令一切眾生永離家法，少欲知足，無所藏積；令一切眾生不樂俗家，常樂佛家；令一切眾生悉皆永離障礙之法，滅除一切諸障礙道；令一切眾生不染家屬，雖現在家，心無所著；令一切眾生善化一切，雖現在家，說正覺智；令一切眾生示現在家，住佛所住，心常隨順如來智慧；令一切眾生在家，悉能悅喜眾生，住佛所住。是為菩薩摩訶薩以施家善根迴向，令一切眾生悉行菩薩種種諸行，滿足諸願智慧自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有人來從乞家者，以家莊嚴具，具足莊嚴而布施之，修習威儀；於家無著，遠離居家一切覺觀，厭惡家業、資生之具，於家珍妙、玩好之物，不生貪心，無所味著，於家眾具，無染縛心，解家磨滅，須臾變易，出家求道，究竟佛法，安住菩薩，住佛法莊嚴，心能捨一切而不中悔，常為諸佛之所稱歎；於資生物、一切住處，心無染著，見來求者，歡喜無量，能決定施。菩薩摩訶薩以家布施所攝善根，如是迴向眾生：令一切眾生捨離妻子，常樂出家；令一切眾生信家非家，捨家求道，於佛法中淨修梵行；令一切眾生樂一切施，心不中退，安住離慳；令一切眾生永離家法，少欲知足，無所藏積；令一切眾生不樂俗家，常樂佛家；令一切眾生悉皆永離障礙之法，滅除一切諸障礙道；令一切眾生不染家屬，雖現在家，心無所著；令一切眾生善化一切，雖現在家，說正覺智；令一切眾生示現在家，住佛所住，心常隨順如來智慧；令一切眾生在家，悉能悅喜眾生，住佛所住。是為菩薩摩訶薩以施家善根迴向，令一切眾生悉行菩薩種種諸行，滿足諸願智慧自在。

「菩薩摩訶薩布施莊嚴遊戲園林時，作如是念：『我當為一切眾生作愛樂法林；我當為一切眾生示現悅樂之處；我當與一切眾生無量歡喜；我當為一切眾生開淨法門，超出三界；我當與一切眾生無上菩提，滿足諸願；我當為一切眾生而作慈父，智慧觀察一切三界；我當惠施一切眾生資生之具，令無所乏；我當為一切眾生而作慈母，出生善根，滿足諸願。』菩薩摩訶薩善根迴向，無厭足心，遠離一切眾生諸惡，迴向正心，安隱一切眾生迴向；不求報恩迴向；不求眾生利養迴向；不求讚歎迴向；除滅一切眾生無量苦惱迴向；一切眾生其心清淨，猶如虛空迴向；一切善根為首，觀察一切諸法真實迴向；一切眾生以大莊嚴而自莊嚴，永離苦陰迴向；於摩訶衍願而無厭足，永離邪見，具足修習菩薩所行，及諸大願迴向。菩薩摩訶薩以施莊嚴遊戲園林所攝善根迴向眾生：令一切眾生得轉勝善根，究竟成就無上菩提園林之心；令一切眾生得不動法，普見諸佛，皆悉歡喜；令一切眾生常樂法林，逮得佛剎，娛樂園林；令一切眾生得淨妙心，常見如來大神足林；令一切眾生悉樂如來自在、遊戲智慧自在，遍遊十方；令一切眾生修習法戲，詣諸佛剎，諮受道化；令一切眾生樂菩薩戲，盡未來劫，修菩薩行，心無疲倦，安住解脫；令一切眾生見一切佛，充滿法界，樂佛大心，清淨園林；令一切眾生詣諸佛剎，其心欣樂，供養諸佛；令一切眾生樂離欲心，清淨莊嚴一切佛剎。是為菩薩摩訶薩布施莊嚴遊戲園林善根迴向，令一切眾生，遊戲一切諸佛園林，見一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施莊嚴遊戲園林時，作如是念：『我當為一切眾生作愛樂法林；我當為一切眾生示現悅樂之處；我當與一切眾生無量歡喜；我當為一切眾生開淨法門，超出三界；我當與一切眾生無上菩提，滿足諸願；我當為一切眾生而作慈父，智慧觀察一切三界；我當惠施一切眾生資生之具，令無所乏；我當為一切眾生而作慈母，出生善根，滿足諸願。』菩薩摩訶薩善根迴向，無厭足心，遠離一切眾生諸惡，迴向正心，安隱一切眾生迴向；不求報恩迴向；不求眾生利養迴向；不求讚歎迴向；除滅一切眾生無量苦惱迴向；一切眾生其心清淨，猶如虛空迴向；一切善根為首，觀察一切諸法真實迴向；一切眾生以大莊嚴而自莊嚴，永離苦陰迴向；於摩訶衍願而無厭足，永離邪見，具足修習菩薩所行，及諸大願迴向。菩薩摩訶薩以施莊嚴遊戲園林所攝善根迴向眾生：令一切眾生得轉勝善根，究竟成就無上菩提園林之心；令一切眾生得不動法，普見諸佛，皆悉歡喜；令一切眾生常樂法林，逮得佛剎，娛樂園林；令一切眾生得淨妙心，常見如來大神足林；令一切眾生悉樂如來自在、遊戲智慧自在，遍遊十方；令一切眾生修習法戲，詣諸佛剎，諮受道化；令一切眾生樂菩薩戲，盡未來劫，修菩薩行，心無疲倦，安住解脫；令一切眾生見一切佛，充滿法界，樂佛大心，清淨園林；令一切眾生詣諸佛剎，其心欣樂，供養諸佛；令一切眾生樂離欲心，清淨莊嚴一切佛剎。是為菩薩摩訶薩布施莊嚴遊戲園林善根迴向，令一切眾生，遊戲一切諸佛園林，見一切佛。