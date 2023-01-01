大方廣佛華嚴經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十七

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之四

「菩薩摩訶薩施種種蓋，所謂：尊重人蓋，種種妙寶而莊嚴之，於無量無邊嚴飾蓋中最為第一；眾寶為竿，金網羅覆，雜寶瓔珞周匝垂下，懸眾寶鈴，淨瑠璃珠微動相扣，出和雅音，白淨寶網而絞絡之，百千清淨眾雜寶網羅覆其上，無量百千億雜寶莊嚴，無量億那由他沈水栴檀堅固香熏，閻浮檀金清淨莊嚴。如是等無量阿僧祇那由他蓋，以離惡心、廣大心、放捨心而行布施：或以奉獻現在諸佛，及涅槃後供養塔廟。為求法故，奉施菩薩諸善知識，或施法師、或施父母、或施眾僧、或復奉施一切佛法、或施種種福伽羅福田、或施師長及諸尊重、或施初發菩提心者、或施一切貧窮下劣，諸有所求皆悉施與。菩薩摩訶薩布施蓋時，如是迴向：以此善根令一切眾生為善根所覆，又為一切諸佛蔭護；令一切眾生為智慧功德之所覆護，除滅世間諸煩惱垢；令一切眾生覆以淨法，除滅一切塵勞熱惱；令一切眾生悉得如來內智慧藏，一切眾生樂觀無厭；令一切眾生以寂靜白法而自覆蔭，悉得究竟不壞佛法；令一切眾生得善覆身，究竟如來清淨法身；令一切眾生悉為一切而作覆蓋，十力智慧普覆世間；令一切眾生得隨樂智慧，皆悉出過一切世間，清淨明達無所染著；令一切眾生得應供蓋，成勝福田，受一切供；令一切眾生得最上蓋，自然覺悟無上智蓋。是為菩薩摩訶薩布施蓋時善根迴向，令一切眾生受持法自在蓋，以一功德蓋普覆一切法界、虛空界等一切世界，示現諸佛神力自在，以一功德蓋莊嚴法界，供養諸佛，妙幡幢蓋普覆十方一切如來；令一切佛剎種種寶蓋而以莊嚴；令一切眾生皆悉樂求無上菩提，以無上蓋普覆眾生；令一切眾生以不可說不可說一切眾寶莊嚴妙蓋供養一佛，供養一切諸佛亦復如是；令一切眾生自然覺悟得最正覺功德高廣微妙之蓋，普覆諸佛；令一切眾生以種種寶蓋供養法界、虛空界等一切世界諸佛；令一切眾生以種種摩尼寶蓋，諸寶瓔珞周匝垂下以為莊嚴，一切堅固香蓋，清淨雜寶而以莊嚴，極大高廣，以白淨寶網羅覆其上，以金鈴網周匝懸之，自然演出微妙音聲，以如是等無量不可數蓋供養諸佛；令一切眾生得無礙智蓋，普覆十方一切諸佛；令一切眾生得最勝智蓋，普覆眾生；令一切眾生得佛功德莊嚴寶蓋，普覆眾生；令一切眾生皆悉具足清淨大願，諸佛功德；令一切眾生得不思議清淨心寶；令一切眾生滿足諸法自在之智；令一切眾生以諸善根普覆眾生；令一切眾生得無上智蓋，普覆眾生；令一切眾生得十力蓋，普覆眾生；令一切眾生以一佛剎悉能普覆一切法界；令一切眾生悉於諸法而得自在；令一切眾生得心自在；令一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施種種蓋，所謂：尊重人蓋，種種妙寶而莊嚴之，於無量無邊嚴飾蓋中最為第一；眾寶為竿，金網羅覆，雜寶瓔珞周匝垂下，懸眾寶鈴，淨瑠璃珠微動相扣，出和雅音，白淨寶網而絞絡之，百千清淨眾雜寶網羅覆其上，無量百千億雜寶莊嚴，無量億那由他沈水栴檀堅固香熏，閻浮檀金清淨莊嚴。如是等無量阿僧祇那由他蓋，以離惡心、廣大心、放捨心而行布施：或以奉獻現在諸佛，及涅槃後供養塔廟。為求法故，奉施菩薩諸善知識，或施法師、或施父母、或施眾僧、或復奉施一切佛法、或施種種福伽羅福田、或施師長及諸尊重、或施初發菩提心者、或施一切貧窮下劣，諸有所求皆悉施與。菩薩摩訶薩布施蓋時，如是迴向：以此善根令一切眾生為善根所覆，又為一切諸佛蔭護；令一切眾生為智慧功德之所覆護，除滅世間諸煩惱垢；令一切眾生覆以淨法，除滅一切塵勞熱惱；令一切眾生悉得如來內智慧藏，一切眾生樂觀無厭；令一切眾生以寂靜白法而自覆蔭，悉得究竟不壞佛法；令一切眾生得善覆身，究竟如來清淨法身；令一切眾生悉為一切而作覆蓋，十力智慧普覆世間；令一切眾生得隨樂智慧，皆悉出過一切世間，清淨明達無所染著；令一切眾生得應供蓋，成勝福田，受一切供；令一切眾生得最上蓋，自然覺悟無上智蓋。是為菩薩摩訶薩布施蓋時善根迴向，令一切眾生受持法自在蓋，以一功德蓋普覆一切法界、虛空界等一切世界，示現諸佛神力自在，以一功德蓋莊嚴法界，供養諸佛，妙幡幢蓋普覆十方一切如來；令一切佛剎種種寶蓋而以莊嚴；令一切眾生皆悉樂求無上菩提，以無上蓋普覆眾生；令一切眾生以不可說不可說一切眾寶莊嚴妙蓋供養一佛，供養一切諸佛亦復如是；令一切眾生自然覺悟得最正覺功德高廣微妙之蓋，普覆諸佛；令一切眾生以種種寶蓋供養法界、虛空界等一切世界諸佛；令一切眾生以種種摩尼寶蓋，諸寶瓔珞周匝垂下以為莊嚴，一切堅固香蓋，清淨雜寶而以莊嚴，極大高廣，以白淨寶網羅覆其上，以金鈴網周匝懸之，自然演出微妙音聲，以如是等無量不可數蓋供養諸佛；令一切眾生得無礙智蓋，普覆十方一切諸佛；令一切眾生得最勝智蓋，普覆眾生；令一切眾生得佛功德莊嚴寶蓋，普覆眾生；令一切眾生皆悉具足清淨大願，諸佛功德；令一切眾生得不思議清淨心寶；令一切眾生滿足諸法自在之智；令一切眾生以諸善根普覆眾生；令一切眾生得無上智蓋，普覆眾生；令一切眾生得十力蓋，普覆眾生；令一切眾生以一佛剎悉能普覆一切法界；令一切眾生悉於諸法而得自在；令一切眾生得心自在；令一

切眾生智慧勝廣；令一切眾生以無量功德悉能普覆一切眾生；令一切眾生以諸功德而覆其心；令一切眾生以平等心普覆一切；令一切眾生以大智慧等覆一切；令一切眾生具大迴向；令一切眾生滿足清淨正直之心；令一切眾生意根清淨。是為菩薩摩訶薩施種種蓋時善根迴向，令一切眾生皆悉成就最大迴向，普覆攝取一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切眾生智慧勝廣；令一切眾生以無量功德悉能普覆一切眾生；令一切眾生以諸功德而覆其心；令一切眾生以平等心普覆一切；令一切眾生以大智慧等覆一切；令一切眾生具大迴向；令一切眾生滿足清淨正直之心；令一切眾生意根清淨。是為菩薩摩訶薩施種種蓋時善根迴向，令一切眾生皆悉成就最大迴向，普覆攝取一切眾生。

「菩薩摩訶薩布施種種清淨幢幡：無量雜寶以為其竿，種種寶繒以為垂幡，種種雜綵周匝垂下，白淨寶網羅覆其上，金鈴寶網以為莊嚴，微風吹動出和雅音，無量無數億那由他諸妙幢幡以為眷屬，雜寶繒綵懸以為飾，半月寶像閻浮檀金，出大光明如日普照，嚴飾寶幢周滿大地，以一切世界隨樂業報莊嚴彼幢，安住一切虛空、法界等諸如來剎。菩薩摩訶薩於諸世界隨其所樂普施妙幢，令發正直菩提之心，或施現在一切諸佛、或施塔廟、或施法寶、或施僧寶、或施善知識、或施菩薩、或施聲聞、或施緣覺、或施大眾、或施福伽羅、或施貧人，諸來求者普施無遺。菩薩摩訶薩施幢幡時，如是迴向：以此善根令一切眾生建立一切善根功德幢幡，不可毀壞；令一切眾生建立一切諸法自在幢幡，守護正法；令一切眾生護正法寶，守持諸佛菩薩深法；令一切眾生建立高顯功德寶幢，然智慧燈，普照眾生；令一切眾生成不壞幢幡，降伏一切諸魔惡業；令一切眾生皆悉建立智力幢幡，一切諸魔所不能壞；令一切眾生得大智慧那羅延殊勝幢幡，摧滅一切世間幢幡；令一切眾生建解脫慧光圓滿日幢，智慧具足，普照法界；令一切眾生得智慧寶莊嚴幢幡，充滿一切諸佛世界，建不可說勝妙幢幡，供養十方一切諸佛；令一切眾生得如來幢，摧滅一切九十六種諸邪見幢。是為菩薩摩訶薩施幢幡時善根迴向，令一切眾生建高廣甚深菩薩行幢，建一切菩薩自在行幢，得清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施種種清淨幢幡：無量雜寶以為其竿，種種寶繒以為垂幡，種種雜綵周匝垂下，白淨寶網羅覆其上，金鈴寶網以為莊嚴，微風吹動出和雅音，無量無數億那由他諸妙幢幡以為眷屬，雜寶繒綵懸以為飾，半月寶像閻浮檀金，出大光明如日普照，嚴飾寶幢周滿大地，以一切世界隨樂業報莊嚴彼幢，安住一切虛空、法界等諸如來剎。菩薩摩訶薩於諸世界隨其所樂普施妙幢，令發正直菩提之心，或施現在一切諸佛、或施塔廟、或施法寶、或施僧寶、或施善知識、或施菩薩、或施聲聞、或施緣覺、或施大眾、或施福伽羅、或施貧人，諸來求者普施無遺。菩薩摩訶薩施幢幡時，如是迴向：以此善根令一切眾生建立一切善根功德幢幡，不可毀壞；令一切眾生建立一切諸法自在幢幡，守護正法；令一切眾生護正法寶，守持諸佛菩薩深法；令一切眾生建立高顯功德寶幢，然智慧燈，普照眾生；令一切眾生成不壞幢幡，降伏一切諸魔惡業；令一切眾生皆悉建立智力幢幡，一切諸魔所不能壞；令一切眾生得大智慧那羅延殊勝幢幡，摧滅一切世間幢幡；令一切眾生建解脫慧光圓滿日幢，智慧具足，普照法界；令一切眾生得智慧寶莊嚴幢幡，充滿一切諸佛世界，建不可說勝妙幢幡，供養十方一切諸佛；令一切眾生得如來幢，摧滅一切九十六種諸邪見幢。是為菩薩摩訶薩施幢幡時善根迴向，令一切眾生建高廣甚深菩薩行幢，建一切菩薩自在行幢，得清淨道。

「菩薩摩訶薩開眾寶藏，行布施時如是迴向：以此善根令一切眾生常見佛寶，捨離愚癡，修行正念；令一切眾生得法寶明，護持一切諸佛法藏；令一切眾生攝取僧寶，離慳行施充滿其意；令一切眾生得薩婆若心寶，於清淨菩提心不退轉；令一切眾生度智慧寶，永離愚癡，究竟佛法；令一切眾生成就菩薩諸功德寶，演說無量智慧妙寶；令一切眾生讚歎無量功德之寶，修十力智，得正覺寶；令一切眾生得十六智寶，三昧正受，究竟增廣智慧之寶；令一切眾生成就第一福田之寶，覺悟如來無上智寶；令一切眾生成增上寶，無盡辯藏，演說法寶。是為菩薩摩訶薩施眾寶時善根迴向，令一切眾生具足究竟無上智寶，得佛無礙清淨眼寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩開眾寶藏，行布施時如是迴向：以此善根令一切眾生常見佛寶，捨離愚癡，修行正念；令一切眾生得法寶明，護持一切諸佛法藏；令一切眾生攝取僧寶，離慳行施充滿其意；令一切眾生得薩婆若心寶，於清淨菩提心不退轉；令一切眾生度智慧寶，永離愚癡，究竟佛法；令一切眾生成就菩薩諸功德寶，演說無量智慧妙寶；令一切眾生讚歎無量功德之寶，修十力智，得正覺寶；令一切眾生得十六智寶，三昧正受，究竟增廣智慧之寶；令一切眾生成就第一福田之寶，覺悟如來無上智寶；令一切眾生成增上寶，無盡辯藏，演說法寶。是為菩薩摩訶薩施眾寶時善根迴向，令一切眾生具足究竟無上智寶，得佛無礙清淨眼寶。

「菩薩摩訶薩捨莊嚴具惠施眾生，所謂：一切身莊嚴具、肢節莊嚴具、令身清淨莊嚴具、無厭足莊嚴具、雜寶絞飾莊嚴具，如是等種種無量億那由他莊嚴之具布施，一切善根迴向：令一切眾生身淨莊嚴，等觀一切，猶如一子，超出世間，得佛智樂，調伏眾生，使樂深法，安住一切諸佛法中；令一切眾生莊嚴天人，悉以清淨智慧而自嚴飾；令一切眾生身淨莊嚴，功德相門清淨具足；令一切眾生妙相嚴身，百福具好以自莊嚴；令一切眾生身相具足，以諸相好而自莊嚴；令一切眾生言辭莊嚴，皆悉具足無盡辯藏；令一切眾生以諸功德莊嚴音聲，梵音清淨，微妙具足；令一切眾生皆悉志樂佛法莊嚴，聽受正法，諸佛歡喜；令一切眾生以心莊嚴而自莊嚴，念佛三昧，普見諸佛；令一切眾生以諸陀羅尼莊嚴而自莊嚴，得佛法明，見諸佛法；令一切眾生以平等智莊嚴其心，以如來智莊嚴法身。是為菩薩摩訶薩惠施一切莊嚴具時善根迴向，令一切眾生於無量佛法功德智慧莊嚴滿足，令一切眾生捨離自大憍慢放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩捨莊嚴具惠施眾生，所謂：一切身莊嚴具、肢節莊嚴具、令身清淨莊嚴具、無厭足莊嚴具、雜寶絞飾莊嚴具，如是等種種無量億那由他莊嚴之具布施，一切善根迴向：令一切眾生身淨莊嚴，等觀一切，猶如一子，超出世間，得佛智樂，調伏眾生，使樂深法，安住一切諸佛法中；令一切眾生莊嚴天人，悉以清淨智慧而自嚴飾；令一切眾生身淨莊嚴，功德相門清淨具足；令一切眾生妙相嚴身，百福具好以自莊嚴；令一切眾生身相具足，以諸相好而自莊嚴；令一切眾生言辭莊嚴，皆悉具足無盡辯藏；令一切眾生以諸功德莊嚴音聲，梵音清淨，微妙具足；令一切眾生皆悉志樂佛法莊嚴，聽受正法，諸佛歡喜；令一切眾生以心莊嚴而自莊嚴，念佛三昧，普見諸佛；令一切眾生以諸陀羅尼莊嚴而自莊嚴，得佛法明，見諸佛法；令一切眾生以平等智莊嚴其心，以如來智莊嚴法身。是為菩薩摩訶薩惠施一切莊嚴具時善根迴向，令一切眾生於無量佛法功德智慧莊嚴滿足，令一切眾生捨離自大憍慢放逸。

「菩薩摩訶薩為灌頂大王，威力自在，布施天冠髻中明珠，給施一切，攝取眾生，長養施心，以施熏心，向增上施，以施修慧，施修捨根，施修廣覺。菩薩摩訶薩施髻明珠時，如是迴向：以此善根令一切眾生善受一切智灌頂法王；令一切眾生具足頂相，獲勝智頂，得到彼岸；令一切眾生得勝智寶，究竟一切功德之頂；令一切眾生悉得安住智慧寶頂，堪受一切敬心頂禮；令一切眾生皆悉冠冕智慧天冠，於一切法而得自在；令一切眾生以智慧明珠而繫其頂，一切世間無能見頂；令一切眾生皆悉堪受敬心頂禮，具足慧頂，照明佛法；令一切眾生成十力冠以冠其頂，智寶海藏清淨具足；令一切眾生安住最上大地帝主，摧諸魔頂，成最正覺，究竟具足如來十力；令一切眾生成勝頂王，得一切智頂最勝光明。是為菩薩摩訶薩捨天冠明珠善根迴向，令一切眾生勝妙智慧皆悉清淨，得淨智慧摩尼寶冠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩為灌頂大王，威力自在，布施天冠髻中明珠，給施一切，攝取眾生，長養施心，以施熏心，向增上施，以施修慧，施修捨根，施修廣覺。菩薩摩訶薩施髻明珠時，如是迴向：以此善根令一切眾生善受一切智灌頂法王；令一切眾生具足頂相，獲勝智頂，得到彼岸；令一切眾生得勝智寶，究竟一切功德之頂；令一切眾生悉得安住智慧寶頂，堪受一切敬心頂禮；令一切眾生皆悉冠冕智慧天冠，於一切法而得自在；令一切眾生以智慧明珠而繫其頂，一切世間無能見頂；令一切眾生皆悉堪受敬心頂禮，具足慧頂，照明佛法；令一切眾生成十力冠以冠其頂，智寶海藏清淨具足；令一切眾生安住最上大地帝主，摧諸魔頂，成最正覺，究竟具足如來十力；令一切眾生成勝頂王，得一切智頂最勝光明。是為菩薩摩訶薩捨天冠明珠善根迴向，令一切眾生勝妙智慧皆悉清淨，得淨智慧摩尼寶冠。

「菩薩摩訶薩見牢獄眾生受諸楚毒：或縛、或打、閉在幽冥、杻械枷鎖、拷掠流血、飢渴難忍、裸形羸瘦、被髮覆身，受無量苦，無能救者；菩薩摩訶薩見如是等苦眾生已，或捨財寶、妻子、眷屬、或捨己身，於彼獄中救苦眾生，如大悲菩薩、善眼王菩薩摩訶薩。於彼獄中出眾生已，隨其所須而給施之。或以醫藥呪術令彼安隱，先令歡喜，復為說法，皆悉安立不放逸善根，於正覺法心不退轉。菩薩摩訶薩救獄人時，如是迴向：以此善根令一切眾生解脫愛縛；令一切眾生斷生死流到智慧彼岸；令一切眾生滅除癡冥得明淨智，拔眾使根，離諸塵垢；令一切眾生斷三界縛，得一切智；令一切眾生永滅結漏，得離煩惱地，無礙智慧皆悉究竟，到於彼岸；令一切眾生離愛慢縛，究竟成就離愛慢慧；令一切眾生脫諸欲縛，永離一切世間貪欲，住諸世間無所染著；令一切眾生得清淨深心，常為諸佛之所守護；令一切眾生得無著無縛心，廣大如法界，究竟如虛空；令一切眾生得菩薩神足，遍遊諸剎，調伏眾生，捨離世間，安住大乘。是為菩薩摩訶薩救苦眾生善根迴向，令一切眾生究竟如來智慧之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見牢獄眾生受諸楚毒：或縛、或打、閉在幽冥、杻械枷鎖、拷掠流血、飢渴難忍、裸形羸瘦、被髮覆身，受無量苦，無能救者；菩薩摩訶薩見如是等苦眾生已，或捨財寶、妻子、眷屬、或捨己身，於彼獄中救苦眾生，如大悲菩薩、善眼王菩薩摩訶薩。於彼獄中出眾生已，隨其所須而給施之。或以醫藥呪術令彼安隱，先令歡喜，復為說法，皆悉安立不放逸善根，於正覺法心不退轉。菩薩摩訶薩救獄人時，如是迴向：以此善根令一切眾生解脫愛縛；令一切眾生斷生死流到智慧彼岸；令一切眾生滅除癡冥得明淨智，拔眾使根，離諸塵垢；令一切眾生斷三界縛，得一切智；令一切眾生永滅結漏，得離煩惱地，無礙智慧皆悉究竟，到於彼岸；令一切眾生離愛慢縛，究竟成就離愛慢慧；令一切眾生脫諸欲縛，永離一切世間貪欲，住諸世間無所染著；令一切眾生得清淨深心，常為諸佛之所守護；令一切眾生得無著無縛心，廣大如法界，究竟如虛空；令一切眾生得菩薩神足，遍遊諸剎，調伏眾生，捨離世間，安住大乘。是為菩薩摩訶薩救苦眾生善根迴向，令一切眾生究竟如來智慧之地。

「菩薩摩訶薩見送獄囚趣於死地，五種繫縛憂惱切心，命在須臾，眾人圍遶，捨閻浮提一切樂具，永離親愛，漸之死地；或以木貫置高標上、或以刀割、或以火焚、或纏身油灌以火燒之，受如是等無量諸苦。菩薩摩訶薩見如是已，自捨身命救彼苦難，猶如持來菩薩、勝進王菩薩等諸大菩薩，自捨己身受眾楚毒，以救眾生，作如是言：『我當捨身以代彼命，設使苦痛過彼無量，悉當代受，令其解脫。』復作是念：『見如是苦而不代受，為失大利。何以故？我為眾生故，救護眾生故，發一切智菩提之心，是故捨身以代彼命。』菩薩摩訶薩救苦人時，如是迴向：以此善根令一切眾生得無盡身命，永離熾然憂悲苦惱；令一切眾生依諸佛住，受一切智力菩提記別；令一切眾生救諸怖畏，永離惡道；令一切眾生得一切命，永入不死智慧境界；令一切眾生遠離怨敵，佛善知識常共攝護；令一切眾生捨離刀杖，修行淨業；令一切眾生離諸恐怖，坐菩提樹下降伏魔軍；令一切眾生離大眾恐怖，於無上法中得淨無畏大師子吼；令一切眾生得無障礙師子智慧，行清淨業；令一切眾生到無畏處，救護一切苦惱眾生。是為菩薩摩訶薩自捨身命救彼死囚善根迴向，令一切眾生離生死苦，究竟佛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見送獄囚趣於死地，五種繫縛憂惱切心，命在須臾，眾人圍遶，捨閻浮提一切樂具，永離親愛，漸之死地；或以木貫置高標上、或以刀割、或以火焚、或纏身油灌以火燒之，受如是等無量諸苦。菩薩摩訶薩見如是已，自捨身命救彼苦難，猶如持來菩薩、勝進王菩薩等諸大菩薩，自捨己身受眾楚毒，以救眾生，作如是言：『我當捨身以代彼命，設使苦痛過彼無量，悉當代受，令其解脫。』復作是念：『見如是苦而不代受，為失大利。何以故？我為眾生故，救護眾生故，發一切智菩提之心，是故捨身以代彼命。』菩薩摩訶薩救苦人時，如是迴向：以此善根令一切眾生得無盡身命，永離熾然憂悲苦惱；令一切眾生依諸佛住，受一切智力菩提記別；令一切眾生救諸怖畏，永離惡道；令一切眾生得一切命，永入不死智慧境界；令一切眾生遠離怨敵，佛善知識常共攝護；令一切眾生捨離刀杖，修行淨業；令一切眾生離諸恐怖，坐菩提樹下降伏魔軍；令一切眾生離大眾恐怖，於無上法中得淨無畏大師子吼；令一切眾生得無障礙師子智慧，行清淨業；令一切眾生到無畏處，救護一切苦惱眾生。是為菩薩摩訶薩自捨身命救彼死囚善根迴向，令一切眾生離生死苦，究竟佛樂。

「菩薩摩訶薩見人來乞連膚頂髮及髻明珠，菩薩是時歡喜施與，如周羅寶王菩薩、勝趣菩薩等諸大菩薩；有人從乞連膚頂髮及明珠時，正心思惟，不念餘業，離諸世間，專樂寂靜，清淨正念，一切種智，修正直心；菩薩爾時手執利刀，即割膚髮合髻明珠，右膝著地，敬心合掌，正念三世諸佛菩薩所行，發大歡喜，直心清淨，一切正法充滿意根，心不計苦；苦者是生滅法，是無常法。作是念已，除滅眾苦，歡喜布施，善根迴向：令一切眾生得無見頂相，成就菩薩周羅尊塔；令一切眾生得紺青髮，得金剛髮，得柔軟髮，悉能除滅諸煩惱患；令一切眾生得不亂髮，得光澤髮；令一切眾生得柔軟旋螺髮；令一切眾生得右旋髮；令一切眾生得佛相髮，煩惱結習皆悉除滅；令一切眾生髮出大光明，普照十方；令一切眾生得佛清淨不亂之髮；令一切眾生得應供塔髮，除滅惡心，見如來髮；令一切眾生髮離諸塵垢，悉得如來無染著髮。是為菩薩摩訶薩布施頂髮及髻明珠善根迴向，令一切眾生悉得究竟一切陀羅尼諸三昧門，一切種智，及佛十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見人來乞連膚頂髮及髻明珠，菩薩是時歡喜施與，如周羅寶王菩薩、勝趣菩薩等諸大菩薩；有人從乞連膚頂髮及明珠時，正心思惟，不念餘業，離諸世間，專樂寂靜，清淨正念，一切種智，修正直心；菩薩爾時手執利刀，即割膚髮合髻明珠，右膝著地，敬心合掌，正念三世諸佛菩薩所行，發大歡喜，直心清淨，一切正法充滿意根，心不計苦；苦者是生滅法，是無常法。作是念已，除滅眾苦，歡喜布施，善根迴向：令一切眾生得無見頂相，成就菩薩周羅尊塔；令一切眾生得紺青髮，得金剛髮，得柔軟髮，悉能除滅諸煩惱患；令一切眾生得不亂髮，得光澤髮；令一切眾生得柔軟旋螺髮；令一切眾生得右旋髮；令一切眾生得佛相髮，煩惱結習皆悉除滅；令一切眾生髮出大光明，普照十方；令一切眾生得佛清淨不亂之髮；令一切眾生得應供塔髮，除滅惡心，見如來髮；令一切眾生髮離諸塵垢，悉得如來無染著髮。是為菩薩摩訶薩布施頂髮及髻明珠善根迴向，令一切眾生悉得究竟一切陀羅尼諸三昧門，一切種智，及佛十力。

「菩薩摩訶薩布施眼時，如歡喜菩薩、滿月王菩薩等無量諸大菩薩布施眼時，修施眼心，修慧眼心，得佛法眼心，向無上道心，究竟諸通心，專求智慧心，等三世菩薩修惠施心；於乞眼者以愛眼觀，以無壞信心而施彼眼；因生佛眼，增廣菩提摩訶衍心，大慈大悲，調伏六根。菩薩摩訶薩修如是心以眼惠施，常樂施與，建立正法，捨離世間歡樂放逸，厭離五欲，樂菩提心，隨彼所求，悉滿其願，長養平等無二布施，隨彼所須悉能施與，善根迴向：令一切眾生眼得開明，為世作眼；令一切眾生得無障眼，開廣智藏；令一切眾生得淨肉眼，一切世間無能壞者；令一切眾生得淨天眼，悉見眾生死此生彼；令一切眾生得淨法眼，能隨順入如來境界；令一切眾生得淨慧眼，分別了知一切世間；令一切眾生得淨佛眼，悉能覺悟一切諸法；令一切眾生得普淨眼，究竟境界無所障礙；令一切眾生除滅癡曀，得清淨眼，了眾生界空無所有；令一切眾生得無障眼，得到如來十力勝處。是為菩薩摩訶薩布施眼時善根迴向，令一切眾生得一切智眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施眼時，如歡喜菩薩、滿月王菩薩等無量諸大菩薩布施眼時，修施眼心，修慧眼心，得佛法眼心，向無上道心，究竟諸通心，專求智慧心，等三世菩薩修惠施心；於乞眼者以愛眼觀，以無壞信心而施彼眼；因生佛眼，增廣菩提摩訶衍心，大慈大悲，調伏六根。菩薩摩訶薩修如是心以眼惠施，常樂施與，建立正法，捨離世間歡樂放逸，厭離五欲，樂菩提心，隨彼所求，悉滿其願，長養平等無二布施，隨彼所須悉能施與，善根迴向：令一切眾生眼得開明，為世作眼；令一切眾生得無障眼，開廣智藏；令一切眾生得淨肉眼，一切世間無能壞者；令一切眾生得淨天眼，悉見眾生死此生彼；令一切眾生得淨法眼，能隨順入如來境界；令一切眾生得淨慧眼，分別了知一切世間；令一切眾生得淨佛眼，悉能覺悟一切諸法；令一切眾生得普淨眼，究竟境界無所障礙；令一切眾生除滅癡曀，得清淨眼，了眾生界空無所有；令一切眾生得無障眼，得到如來十力勝處。是為菩薩摩訶薩布施眼時善根迴向，令一切眾生得一切智眼。

「菩薩摩訶薩布施耳時，如勝王菩薩、勝無怨菩薩布施耳時，修菩薩行，生如來家，修習諸佛所行布施，正念一切菩薩淨行，隨順諸佛菩提，出生清淨諸根智慧功德，觀察世間無堅固者；令一切眾生常見一切諸佛菩薩，自於己身無所染著，隨順正念一切佛法。菩薩摩訶薩布施耳時，其心寂靜，調伏諸根，免濟眾生嶮難曠野，生智慧燈功德，成就檀波羅蜜海，施心成滿，知義知法，明識諸道，得智慧行，於法自在，以不堅固身易堅固身。菩薩摩訶薩布施耳時，如是迴向：以此善根令一切眾生得無礙耳，悉能普聞無量法音，了達無礙；令一切眾生得無礙耳，分別了知無量音聲；令一切眾生得無對耳，得佛淨耳；令一切眾生得清淨耳，解了耳根空無所有；令一切眾生得廣大耳，皆悉寂靜識無所起；令一切眾生得法界等耳，能善聞持一切佛法；令一切眾生得無著耳，悉能分別無礙諸法；令一切眾生得無壞耳，一切異論無能壞者；令一切眾生得周普耳，廣大清淨；令一切眾生得天耳、佛耳。是為菩薩摩訶薩布施耳時善根迴向，令一切眾生得清淨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施耳時，如勝王菩薩、勝無怨菩薩布施耳時，修菩薩行，生如來家，修習諸佛所行布施，正念一切菩薩淨行，隨順諸佛菩提，出生清淨諸根智慧功德，觀察世間無堅固者；令一切眾生常見一切諸佛菩薩，自於己身無所染著，隨順正念一切佛法。菩薩摩訶薩布施耳時，其心寂靜，調伏諸根，免濟眾生嶮難曠野，生智慧燈功德，成就檀波羅蜜海，施心成滿，知義知法，明識諸道，得智慧行，於法自在，以不堅固身易堅固身。菩薩摩訶薩布施耳時，如是迴向：以此善根令一切眾生得無礙耳，悉能普聞無量法音，了達無礙；令一切眾生得無礙耳，分別了知無量音聲；令一切眾生得無對耳，得佛淨耳；令一切眾生得清淨耳，解了耳根空無所有；令一切眾生得廣大耳，皆悉寂靜識無所起；令一切眾生得法界等耳，能善聞持一切佛法；令一切眾生得無著耳，悉能分別無礙諸法；令一切眾生得無壞耳，一切異論無能壞者；令一切眾生得周普耳，廣大清淨；令一切眾生得天耳、佛耳。是為菩薩摩訶薩布施耳時善根迴向，令一切眾生得清淨耳。

「菩薩摩訶薩布施鼻時，清淨如是迴向：以此善根令一切眾生得如來鼻相，得善相鼻，得愛樂鼻，得清淨鼻，得隨順鼻，得高好鼻，得伏怨鼻，得如來鼻；令一切眾生得端正面門，得一切法門，得無礙門，得善現門，得無厭門，得清淨門，得離惡門，得諸如來圓滿面門，得一切門，得善樂無量門。是為菩薩摩訶薩布施鼻時善根迴向，令一切眾生究竟得入諸佛法中；令一切眾生攝取十方諸佛正法；令一切眾生分別深解諸佛妙法；令一切眾生於諸佛法得到彼岸；令一切眾生常見諸佛；令一切眾生得諸如來無量法門；令一切眾生得究竟清淨；令一切眾生得佛法明，普照諸法；令一切眾生得嚴淨佛剎；令一切眾生得佛堅固不可壞身。是為菩薩摩訶薩布施鼻時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施鼻時，清淨如是迴向：以此善根令一切眾生得如來鼻相，得善相鼻，得愛樂鼻，得清淨鼻，得隨順鼻，得高好鼻，得伏怨鼻，得如來鼻；令一切眾生得端正面門，得一切法門，得無礙門，得善現門，得無厭門，得清淨門，得離惡門，得諸如來圓滿面門，得一切門，得善樂無量門。是為菩薩摩訶薩布施鼻時善根迴向，令一切眾生究竟得入諸佛法中；令一切眾生攝取十方諸佛正法；令一切眾生分別深解諸佛妙法；令一切眾生於諸佛法得到彼岸；令一切眾生常見諸佛；令一切眾生得諸如來無量法門；令一切眾生得究竟清淨；令一切眾生得佛法明，普照諸法；令一切眾生得嚴淨佛剎；令一切眾生得佛堅固不可壞身。是為菩薩摩訶薩布施鼻時善根迴向。

「菩薩摩訶薩安住自在大王地時，能以牙齒布施眾生，如華齒王菩薩、六牙白象王菩薩布施齒時，獲難得心，如優曇華清淨施心，無盡施心，不濁施心，無著施心，無量施心，調伏捨諸根心，一切施心，一切智願心，安隱眾生心，成就施心，大施心，勝施心。身之要用，牙齒為最，己所寶重，眾所歎惜，而能惠施諸乞求者。菩薩摩訶薩安住此法捨牙齒時，如是迴向：以此善根令一切眾生得白淨利牙，成最勝塔，受天人供；令一切眾生得佛齊密無間齒相；令一切眾生行調伏心，進趣菩薩諸波羅蜜；令一切眾生口齒清淨，顯現明白；令一切眾生念莊嚴口，牙相成就，開現鮮潔；令一切眾生含齒四十，常出無量清淨妙香；令一切眾生得安住旋牙華色莊嚴，能調伏心；令一切眾生得清淨牙，能放無量億千光明，鮮潔圓滿，普照十方；令一切眾生得徐噍牙，飯入口迴，粒粒皆碎，無所味著，為上福田；令一切眾生得勝妙牙，放無量色光，授菩提記。是為菩薩摩訶薩施牙齒時善根迴向，令一切眾生得無礙嚴淨諸法智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩安住自在大王地時，能以牙齒布施眾生，如華齒王菩薩、六牙白象王菩薩布施齒時，獲難得心，如優曇華清淨施心，無盡施心，不濁施心，無著施心，無量施心，調伏捨諸根心，一切施心，一切智願心，安隱眾生心，成就施心，大施心，勝施心。身之要用，牙齒為最，己所寶重，眾所歎惜，而能惠施諸乞求者。菩薩摩訶薩安住此法捨牙齒時，如是迴向：以此善根令一切眾生得白淨利牙，成最勝塔，受天人供；令一切眾生得佛齊密無間齒相；令一切眾生行調伏心，進趣菩薩諸波羅蜜；令一切眾生口齒清淨，顯現明白；令一切眾生念莊嚴口，牙相成就，開現鮮潔；令一切眾生含齒四十，常出無量清淨妙香；令一切眾生得安住旋牙華色莊嚴，能調伏心；令一切眾生得清淨牙，能放無量億千光明，鮮潔圓滿，普照十方；令一切眾生得徐噍牙，飯入口迴，粒粒皆碎，無所味著，為上福田；令一切眾生得勝妙牙，放無量色光，授菩提記。是為菩薩摩訶薩施牙齒時善根迴向，令一切眾生得無礙嚴淨諸法智慧。

「菩薩摩訶薩若有人來從乞舌時，於乞求者柔軟語、愛語、慈愍心語，生撫慰心，如善口王菩薩、不退轉菩薩、及餘無量菩薩摩訶薩等於諸趣中受無量生時，有乞舌者先安乞人，處師子座，捨己舌時以歡喜心、不壞心、無嫌恨心、大心、生佛家心、建立菩薩家心、不濁心、勇猛精進心、不著自身心、無怨敵心，以右膝著地，出舌示已，作柔軟語、愛語、慈愍心語，謂乞者言：『汝取我舌，隨意所用，充滿汝意。』菩薩摩訶薩布施舌時，如是迴向：以此善根令一切眾生得廣長舌相，能出一切具足音聲；令一切眾生得覆面舌相，所言無二，皆悉誠實；令一切眾生舌能遍覆一切佛剎，示現諸佛自在神力；令一切眾生得軟薄舌，宣通清淨第一上味；令一切眾生得正語舌，有所言說一切歡喜，疑網悉除；令一切眾生得淨光舌，能放不可說百千億那由他光明；令一切眾生得決定語，善能分別無盡法藏；令一切眾生得淨勝舌，善眾言音，究竟教化；令一切眾生得音聲智，善能隨順入語言海；令一切眾生善能演說一切諸法，於諸語言出生智慧，得到彼岸。是為菩薩摩訶薩布施舌時善根迴向，令一切眾生得無礙智，諸願滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若有人來從乞舌時，於乞求者柔軟語、愛語、慈愍心語，生撫慰心，如善口王菩薩、不退轉菩薩、及餘無量菩薩摩訶薩等於諸趣中受無量生時，有乞舌者先安乞人，處師子座，捨己舌時以歡喜心、不壞心、無嫌恨心、大心、生佛家心、建立菩薩家心、不濁心、勇猛精進心、不著自身心、無怨敵心，以右膝著地，出舌示已，作柔軟語、愛語、慈愍心語，謂乞者言：『汝取我舌，隨意所用，充滿汝意。』菩薩摩訶薩布施舌時，如是迴向：以此善根令一切眾生得廣長舌相，能出一切具足音聲；令一切眾生得覆面舌相，所言無二，皆悉誠實；令一切眾生舌能遍覆一切佛剎，示現諸佛自在神力；令一切眾生得軟薄舌，宣通清淨第一上味；令一切眾生得正語舌，有所言說一切歡喜，疑網悉除；令一切眾生得淨光舌，能放不可說百千億那由他光明；令一切眾生得決定語，善能分別無盡法藏；令一切眾生得淨勝舌，善眾言音，究竟教化；令一切眾生得音聲智，善能隨順入語言海；令一切眾生善能演說一切諸法，於諸語言出生智慧，得到彼岸。是為菩薩摩訶薩布施舌時善根迴向，令一切眾生得無礙智，諸願滿足。

「菩薩摩訶薩若有眾生來乞頭時，如無上智菩薩、善男子迦葉王菩薩，如是等無量諸大菩薩布施頭時，欲得一切妙智慧首；欲得無上菩提之首，救護眾生；欲見一切諸妙法首；欲見一切淨智慧首；欲具一切無礙法首；欲見最勝妙首之地；欲得勝智慧首，一切眾生皆悉愛念；欲具智慧正法藏首，一切眾生所不能覩；欲得十力大智慧王，欲得滿足一切諸法自在之首；一切世間所不能壞。菩薩摩訶薩住是法住，則學一切諸佛所學，深信諸佛，長養善根，有來求者，充滿其意，悉令歡喜，菩薩心淨歡喜施與；愛樂佛法，得清淨明，安住菩提，心不退轉，能行大捨，諸根歡悅，增長妙法，正直善心，能廣大施。菩薩布施頭時，如是迴向：以此善根令一切眾生得如來首，一切世間無能見頂，於一切處所不能壞，出過一切諸世界上，頂相具足，旋髮莊嚴，一切世間所未曾有，得佛首相，嚴勝殊特；令一切眾生得智慧首、最勝首、清淨首、具智慧首。是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向，令一切眾生具足勝法，逮得無上大智慧首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若有眾生來乞頭時，如無上智菩薩、善男子迦葉王菩薩，如是等無量諸大菩薩布施頭時，欲得一切妙智慧首；欲得無上菩提之首，救護眾生；欲見一切諸妙法首；欲見一切淨智慧首；欲具一切無礙法首；欲見最勝妙首之地；欲得勝智慧首，一切眾生皆悉愛念；欲具智慧正法藏首，一切眾生所不能覩；欲得十力大智慧王，欲得滿足一切諸法自在之首；一切世間所不能壞。菩薩摩訶薩住是法住，則學一切諸佛所學，深信諸佛，長養善根，有來求者，充滿其意，悉令歡喜，菩薩心淨歡喜施與；愛樂佛法，得清淨明，安住菩提，心不退轉，能行大捨，諸根歡悅，增長妙法，正直善心，能廣大施。菩薩布施頭時，如是迴向：以此善根令一切眾生得如來首，一切世間無能見頂，於一切處所不能壞，出過一切諸世界上，頂相具足，旋髮莊嚴，一切世間所未曾有，得佛首相，嚴勝殊特；令一切眾生得智慧首、最勝首、清淨首、具智慧首。是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向，令一切眾生具足勝法，逮得無上大智慧首。

「菩薩摩訶薩施眾生手足，如勇猛王菩薩、無畏菩薩，如是等無量菩薩摩訶薩，於諸趣中無量生處，布施手足，修信心手，常行正法，饒益眾生，威儀庠序，寶手為首，無著施手，菩薩所行真實不虛，施心廣大，建立善根，遠離慳貪，具菩薩行，於如來所，得不壞信，除滅惡道，成就菩提。菩薩摩訶薩施手足時，以無量無邊曠大之心，開淨法門，入諸佛海，見一切佛，成就施手，滿眾生意，悉能受持一切種智菩提諸願，修清淨心，離煩惱纏，得智身、法身，無斷無壞，不可磨滅，一切魔業不能傾動，親近善知識，修習一切菩薩布施之所，出生菩薩摩訶薩一切智境界。施手足時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉得寶手，具神通力，成寶手已，各相敬重，生福田心，以種種寶，更相供養；又以眾寶莊嚴，供一切佛，興妙寶雲，遍諸佛剎；令一切眾生修習慈悲，不相惱害，遊諸佛剎，安住無畏，以少方便，究竟神足，以寶手、香手、衣手、蓋手、鬘手、華手、末香手、莊嚴具手、無量華手、無量香手、普手，以神通力，詣諸佛剎，供養諸佛；能以一手遍摩一切諸佛世界；能以神足自在之手，持一切眾生，手相成就，放無量光；能以一手普覆眾生，得佛縵網手足相好。是為菩薩摩訶薩大迴向手，普覆眾生；令一切眾生志常樂求無上菩提；令一切眾生出生無量功德大海，得忍辱心；見來求者，皆大歡喜，觀無厭足，入深法海，逮得諸佛所共善根。是為菩薩摩訶薩施手足時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施眾生手足，如勇猛王菩薩、無畏菩薩，如是等無量菩薩摩訶薩，於諸趣中無量生處，布施手足，修信心手，常行正法，饒益眾生，威儀庠序，寶手為首，無著施手，菩薩所行真實不虛，施心廣大，建立善根，遠離慳貪，具菩薩行，於如來所，得不壞信，除滅惡道，成就菩提。菩薩摩訶薩施手足時，以無量無邊曠大之心，開淨法門，入諸佛海，見一切佛，成就施手，滿眾生意，悉能受持一切種智菩提諸願，修清淨心，離煩惱纏，得智身、法身，無斷無壞，不可磨滅，一切魔業不能傾動，親近善知識，修習一切菩薩布施之所，出生菩薩摩訶薩一切智境界。施手足時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉得寶手，具神通力，成寶手已，各相敬重，生福田心，以種種寶，更相供養；又以眾寶莊嚴，供一切佛，興妙寶雲，遍諸佛剎；令一切眾生修習慈悲，不相惱害，遊諸佛剎，安住無畏，以少方便，究竟神足，以寶手、香手、衣手、蓋手、鬘手、華手、末香手、莊嚴具手、無量華手、無量香手、普手，以神通力，詣諸佛剎，供養諸佛；能以一手遍摩一切諸佛世界；能以神足自在之手，持一切眾生，手相成就，放無量光；能以一手普覆眾生，得佛縵網手足相好。是為菩薩摩訶薩大迴向手，普覆眾生；令一切眾生志常樂求無上菩提；令一切眾生出生無量功德大海，得忍辱心；見來求者，皆大歡喜，觀無厭足，入深法海，逮得諸佛所共善根。是為菩薩摩訶薩施手足時善根迴向。

「菩薩摩訶薩壞身出血布施眾生，如法手菩薩、喜心王菩薩等無量菩薩摩訶薩，於諸趣中無量生處，於乞求者壞身出血，而布施之。以薩婆若心施，喜菩提心施，樂修菩薩行心施，不計苦痛心施，於來乞者無慊恨心施，趣向一切菩薩心施，長養一切菩薩心施，增廣菩薩善心施，以不退轉心施，不休息心施，不惜己心施。菩薩摩訶薩壞身出血布施時，如是迴向：以此善根令一切眾生具足菩薩法身、智身；令一切眾生成就微密金剛之身；令一切眾生得無盡身、清淨不壞；令一切眾生得現化身，遍滿十方一切世間；令一切眾生得可樂身，明淨鮮潔，不可沮壞；令一切眾生得法界生身，於如來身無所染著；令一切眾生得寶光明身，無能壞者；令一切眾生得智藏身，於不死法而得自在；令一切眾生得寶海身，一切眾生所見不虛；令一切眾生得虛空等身，於諸世間無所染著。是為菩薩摩訶薩壞身出血布施善根，大乘心迴向，清淨心迴向，大心迴向，歡喜心迴向，大歡喜心迴向，無厭心迴向，安樂心迴向，不濁心善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩壞身出血布施眾生，如法手菩薩、喜心王菩薩等無量菩薩摩訶薩，於諸趣中無量生處，於乞求者壞身出血，而布施之。以薩婆若心施，喜菩提心施，樂修菩薩行心施，不計苦痛心施，於來乞者無慊恨心施，趣向一切菩薩心施，長養一切菩薩心施，增廣菩薩善心施，以不退轉心施，不休息心施，不惜己心施。菩薩摩訶薩壞身出血布施時，如是迴向：以此善根令一切眾生具足菩薩法身、智身；令一切眾生成就微密金剛之身；令一切眾生得無盡身、清淨不壞；令一切眾生得現化身，遍滿十方一切世間；令一切眾生得可樂身，明淨鮮潔，不可沮壞；令一切眾生得法界生身，於如來身無所染著；令一切眾生得寶光明身，無能壞者；令一切眾生得智藏身，於不死法而得自在；令一切眾生得寶海身，一切眾生所見不虛；令一切眾生得虛空等身，於諸世間無所染著。是為菩薩摩訶薩壞身出血布施善根，大乘心迴向，清淨心迴向，大心迴向，歡喜心迴向，大歡喜心迴向，無厭心迴向，安樂心迴向，不濁心善根迴向。

「菩薩摩訶薩見有人來乞髓肉時，歡喜軟語謂乞者言：『我身髓肉隨意取用。』如饒益菩薩、一切施王菩薩等無量菩薩摩訶薩，於諸趣中無量生處，捨髓肉時，心大歡喜，施心深廣，不可測量；一切菩薩所修習心，無上大乘妙善根心，捨離塵垢正直勝心，於來求者施無盡心，能捨自己愛重身心，一向專求無量善根妙功德寶所覆之心，菩薩所行無厭足心，大布施心，離疑惑心，於來乞者所布施物無中悔心，分別布施不求報心，平等布施無選擇心。菩薩摩訶薩施髓肉時，於諸佛所生尊父心，令一切眾生清淨安住嚴淨現在諸世界中一切佛剎，大悲現前救護眾生，菩提現前十力明觀，三世菩薩現前滿足善根，無畏現前大師子吼，三世現前智慧平等，一切世間現前盡未來際修菩薩願，無憂現前修習無數諸菩薩行。菩薩摩訶薩施髓肉時，如是迴向：以此善根令一切眾生得金剛藏不可壞身；令一切眾生得微密身，無有疎漏；令一切眾生得佛清淨莊嚴如意法身；令一切眾生得百福德身，三十二相而自莊嚴；令一切眾生得八十種好妙莊嚴身，具足十力，不可斷壞；令一切眾生逮得如來常住妙身，不可測量；令一切眾生得最勝身，一切諸魔所不能壞；令一切眾生悉得一身，等三世佛；令一切眾生得無礙身，微妙清淨滿虛空界；令一切眾生得菩薩藏身，悉能含受一切眾生。是為菩薩摩訶薩布施髓肉一切智境界心善根迴向，令一切眾生得佛常住無量法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有人來乞髓肉時，歡喜軟語謂乞者言：『我身髓肉隨意取用。』如饒益菩薩、一切施王菩薩等無量菩薩摩訶薩，於諸趣中無量生處，捨髓肉時，心大歡喜，施心深廣，不可測量；一切菩薩所修習心，無上大乘妙善根心，捨離塵垢正直勝心，於來求者施無盡心，能捨自己愛重身心，一向專求無量善根妙功德寶所覆之心，菩薩所行無厭足心，大布施心，離疑惑心，於來乞者所布施物無中悔心，分別布施不求報心，平等布施無選擇心。菩薩摩訶薩施髓肉時，於諸佛所生尊父心，令一切眾生清淨安住嚴淨現在諸世界中一切佛剎，大悲現前救護眾生，菩提現前十力明觀，三世菩薩現前滿足善根，無畏現前大師子吼，三世現前智慧平等，一切世間現前盡未來際修菩薩願，無憂現前修習無數諸菩薩行。菩薩摩訶薩施髓肉時，如是迴向：以此善根令一切眾生得金剛藏不可壞身；令一切眾生得微密身，無有疎漏；令一切眾生得佛清淨莊嚴如意法身；令一切眾生得百福德身，三十二相而自莊嚴；令一切眾生得八十種好妙莊嚴身，具足十力，不可斷壞；令一切眾生逮得如來常住妙身，不可測量；令一切眾生得最勝身，一切諸魔所不能壞；令一切眾生悉得一身，等三世佛；令一切眾生得無礙身，微妙清淨滿虛空界；令一切眾生得菩薩藏身，悉能含受一切眾生。是為菩薩摩訶薩布施髓肉一切智境界心善根迴向，令一切眾生得佛常住無量法身。

「菩薩摩訶薩見有眾生來從乞心，如無憂厭菩薩、不動王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，見有人來從乞心時，歡喜施與，學不斷施心，一切無盡施心，大檀波羅蜜心，到檀波羅蜜彼岸心，學一切菩薩行布施心，於一切施得無盡心，修習一切大布施心，建立一切菩薩施心，現前正念諸佛施心，充滿一切來求施心。菩薩摩訶薩布施心時，以清淨心施、以度脫一切眾生心施、以十力菩提境界心施、以滿足大願心施、以修習菩薩行心施、以得薩婆若心施、以不捨本願心施，以此善根迴向眾生：令一切眾生得金剛藏心，一切金剛圍山所不能壞；得金剛莊嚴心、離恐怖心、不可勝心、一切世間無能盡心、勇健勝幢智慧藏心、大那羅延高勝幢心、眾生大海不可盡心、不可沮壞那羅延藏心、悉能壞散諸魔魔業、魔軍眾心、威武勇健大丈夫心、無恐怖心、大誓莊嚴勝堅固心、最勝生菩薩心、具諸佛法菩提莊嚴心、坐菩提樹成就一切如來正法離諸愚癡一切種智正覺之心、具十力心。是為菩薩摩訶薩施心善根迴向眾生，令一切眾生具足無著十力之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有眾生來從乞心，如無憂厭菩薩、不動王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，見有人來從乞心時，歡喜施與，學不斷施心，一切無盡施心，大檀波羅蜜心，到檀波羅蜜彼岸心，學一切菩薩行布施心，於一切施得無盡心，修習一切大布施心，建立一切菩薩施心，現前正念諸佛施心，充滿一切來求施心。菩薩摩訶薩布施心時，以清淨心施、以度脫一切眾生心施、以十力菩提境界心施、以滿足大願心施、以修習菩薩行心施、以得薩婆若心施、以不捨本願心施，以此善根迴向眾生：令一切眾生得金剛藏心，一切金剛圍山所不能壞；得金剛莊嚴心、離恐怖心、不可勝心、一切世間無能盡心、勇健勝幢智慧藏心、大那羅延高勝幢心、眾生大海不可盡心、不可沮壞那羅延藏心、悉能壞散諸魔魔業、魔軍眾心、威武勇健大丈夫心、無恐怖心、大誓莊嚴勝堅固心、最勝生菩薩心、具諸佛法菩提莊嚴心、坐菩提樹成就一切如來正法離諸愚癡一切種智正覺之心、具十力心。是為菩薩摩訶薩施心善根迴向眾生，令一切眾生具足無著十力之心。

「菩薩摩訶薩見有人來乞腸、腎、肝、肺時，如難勝菩薩、滅惡自在王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，見有人來乞腸、腎、肝、肺，見已歡喜，以愛眼觀，起菩提愛，隨彼所樂，悉滿其意，歡喜施與，心不中悔，正念觀察於不堅固身取堅固身，我此穢身虎狼狐狗眾獸所食，此身無常可棄捨物。菩薩摩訶薩如是觀已，敬心諦視來乞求者；復作是念：『我若不施，不得不堅固中堅固，無常中常，不淨中淨。』菩薩摩訶薩如是正念，則能開發清淨直心，解真實法，於來乞者生善知識心，能教化我，不堅固中而取堅固。菩薩摩訶薩作是念已，以此善根迴向眾生：令一切眾生得內外清淨智慧藏身；令一切眾生得智慧藏腹，悉能受持一切智願；令一切眾生得清淨身，見者無厭，演放堅固妙香光明，普熏十方；令一切眾生逮得如來腹不現相，身宜相稱，肢節具足；令一切眾生得法味食，長養智身，具佛法愛，柔軟充滿；令一切眾生得無盡身，安住法身；令一切眾生得內清淨總持藏身，一切辯明，普照諸法；令一切眾生得清淨身，內外悉淨；令一切眾生得如來智修習行身，普雨甘露智慧法雨；令一切眾生悉得內身清淨寂靜，外身能為眾生作智慧幢王，照明一切。是為菩薩摩訶薩施腸、腎、肝、肺善根迴向眾生，令一切眾生悉得內外清淨之身，安住堅固無障礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有人來乞腸、腎、肝、肺時，如難勝菩薩、滅惡自在王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩，見有人來乞腸、腎、肝、肺，見已歡喜，以愛眼觀，起菩提愛，隨彼所樂，悉滿其意，歡喜施與，心不中悔，正念觀察於不堅固身取堅固身，我此穢身虎狼狐狗眾獸所食，此身無常可棄捨物。菩薩摩訶薩如是觀已，敬心諦視來乞求者；復作是念：『我若不施，不得不堅固中堅固，無常中常，不淨中淨。』菩薩摩訶薩如是正念，則能開發清淨直心，解真實法，於來乞者生善知識心，能教化我，不堅固中而取堅固。菩薩摩訶薩作是念已，以此善根迴向眾生：令一切眾生得內外清淨智慧藏身；令一切眾生得智慧藏腹，悉能受持一切智願；令一切眾生得清淨身，見者無厭，演放堅固妙香光明，普熏十方；令一切眾生逮得如來腹不現相，身宜相稱，肢節具足；令一切眾生得法味食，長養智身，具佛法愛，柔軟充滿；令一切眾生得無盡身，安住法身；令一切眾生得內清淨總持藏身，一切辯明，普照諸法；令一切眾生得清淨身，內外悉淨；令一切眾生得如來智修習行身，普雨甘露智慧法雨；令一切眾生悉得內身清淨寂靜，外身能為眾生作智慧幢王，照明一切。是為菩薩摩訶薩施腸、腎、肝、肺善根迴向眾生，令一切眾生悉得內外清淨之身，安住堅固無障礙智。

「菩薩摩訶薩見有來乞肢節諸骨，如法藏菩薩、夜光菩薩如是等無量菩薩摩訶薩施肢節骨，見來求者生大歡喜心、明淨心、寂靜心、慈心、安樂心、無所著心、清淨心，於來乞者生滿願心。菩薩摩訶薩以施肢節所攝善根迴向眾生：令一切眾生得如化身，永離世間骨血肉身；令一切眾生得金剛力身，無能壞者，無能勝者；令一切眾生得薩婆若力具足法身，從無縛無著法界出生；令一切眾生得智力身，諸根堅固，不可斷壞；令一切眾生得法力身，智力自在，到於彼岸；令一切眾生得堅固身，不可壞散；令一切眾生得隨應化身，善能調伏成熟眾生；令一切眾生得智熏身，具那羅延肢節莊嚴；令一切眾生得堅固流注不斷絕身，究竟永離一切疲倦；令一切眾生得安住力身，悉皆具足勇猛精進；令一切眾生得淨法身，悉能分別一切眾生，入於無量智身境界；令一切眾生得功德力身，除滅眾惡，見者不虛；令一切眾生得無礙身，皆悉究竟無染著智；令一切眾生得佛所攝身，常為一切佛所守護；令一切眾生得普饒益眾生之身，悉能遍入一切諸道；令一切眾生得圓應身，十方眾生悉見其面，無背佛法，清淨照明，常現在前；令一切眾生得具足精進身，修習究竟大乘智慧；令一切眾生捨離我慢自大放逸之身，得清淨身，智慧安住，不可傾動；令一切眾生得堅持戒身，成就大乘一切智業；令一切眾生得生佛家身，永離世間生死穢身。是為菩薩摩訶薩施肢節諸骨善根迴向，令一切眾生皆悉清淨，得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有來乞肢節諸骨，如法藏菩薩、夜光菩薩如是等無量菩薩摩訶薩施肢節骨，見來求者生大歡喜心、明淨心、寂靜心、慈心、安樂心、無所著心、清淨心，於來乞者生滿願心。菩薩摩訶薩以施肢節所攝善根迴向眾生：令一切眾生得如化身，永離世間骨血肉身；令一切眾生得金剛力身，無能壞者，無能勝者；令一切眾生得薩婆若力具足法身，從無縛無著法界出生；令一切眾生得智力身，諸根堅固，不可斷壞；令一切眾生得法力身，智力自在，到於彼岸；令一切眾生得堅固身，不可壞散；令一切眾生得隨應化身，善能調伏成熟眾生；令一切眾生得智熏身，具那羅延肢節莊嚴；令一切眾生得堅固流注不斷絕身，究竟永離一切疲倦；令一切眾生得安住力身，悉皆具足勇猛精進；令一切眾生得淨法身，悉能分別一切眾生，入於無量智身境界；令一切眾生得功德力身，除滅眾惡，見者不虛；令一切眾生得無礙身，皆悉究竟無染著智；令一切眾生得佛所攝身，常為一切佛所守護；令一切眾生得普饒益眾生之身，悉能遍入一切諸道；令一切眾生得圓應身，十方眾生悉見其面，無背佛法，清淨照明，常現在前；令一切眾生得具足精進身，修習究竟大乘智慧；令一切眾生捨離我慢自大放逸之身，得清淨身，智慧安住，不可傾動；令一切眾生得堅持戒身，成就大乘一切智業；令一切眾生得生佛家身，永離世間生死穢身。是為菩薩摩訶薩施肢節諸骨善根迴向，令一切眾生皆悉清淨，得薩婆若。

「菩薩摩訶薩見有人來，手執利刀乞厚薄皮，以愛眼視，歡喜恭敬，為敷座處，即作是念：『福田難遇而今自來，滿我本願，決定究竟一切種智。』作如是言：『取我身皮，隨汝意用。』如清淨藏菩薩、金剛脇鹿王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩布施乞人厚薄皮時，如是迴向：以此善根令一切眾生得如來薄皮相，金色清淨；令一切眾生得金剛堅固不壞薄皮；令一切眾生得金色皮，如閻浮檀金藏；令一切眾生得無量色皮，隨應現色，悉令清淨；令一切眾生得明淨皮，不受塵垢，如樂沙門如來淨色；令一切眾生得第一色皮，自然清淨；令一切眾生逮得如來清淨色皮，微妙相好而自莊嚴；令一切眾生得明淨皮，放大光明，普覆一切；令一切眾生得明網皮，無量光明圓滿具足，普覆世間；令一切眾生得潤澤皮，眾色清淨。是為菩薩摩訶薩布施自身厚薄皮時善根迴向，令一切眾生逮得無上最勝菩提，皆悉具足如來功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見有人來，手執利刀乞厚薄皮，以愛眼視，歡喜恭敬，為敷座處，即作是念：『福田難遇而今自來，滿我本願，決定究竟一切種智。』作如是言：『取我身皮，隨汝意用。』如清淨藏菩薩、金剛脇鹿王菩薩如是等無量菩薩摩訶薩布施乞人厚薄皮時，如是迴向：以此善根令一切眾生得如來薄皮相，金色清淨；令一切眾生得金剛堅固不壞薄皮；令一切眾生得金色皮，如閻浮檀金藏；令一切眾生得無量色皮，隨應現色，悉令清淨；令一切眾生得明淨皮，不受塵垢，如樂沙門如來淨色；令一切眾生得第一色皮，自然清淨；令一切眾生逮得如來清淨色皮，微妙相好而自莊嚴；令一切眾生得明淨皮，放大光明，普覆一切；令一切眾生得明網皮，無量光明圓滿具足，普覆世間；令一切眾生得潤澤皮，眾色清淨。是為菩薩摩訶薩布施自身厚薄皮時善根迴向，令一切眾生逮得無上最勝菩提，皆悉具足如來功德。