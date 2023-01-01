大方廣佛華嚴經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十六

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之三

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第六隨順一切堅固善根迴向？此菩薩摩訶薩若為王時，得勝國土，安隱豐樂，降伏怨敵，治以正道，如法教化，功蓋天下，德覆十方，萬國歸順，無敢違命，兵仗不用，自然泰平，以四攝法善攝眾生，轉輪聖王七寶成就。此菩薩摩訶薩堅固安住自在功德，眷屬和睦，不可沮壞，端正第一，觀者無厭；離一切惡，功德具足，相好成滿，顏容殊特，身體肢節，端嚴周備，鮮潔明淨，見者歡喜；體力堅固，不可毀壞，攝取天帝那羅延身；離諸業障，得清淨業，具足修行一切布施：若施飲食、種種美味、諸乘、衣服、眾妙華鬘、雜香、塗香、床座、住處、房舍、燈明、湯藥、寶器、莊嚴寶車、象馬寶王、眾妙寶座、諸蓋幢幡、種種雜寶、妙莊嚴具、清淨天冠、髻中明珠；若見獄囚受諸楚毒，起大悲心，捨諸庫藏、妻子眷屬，以身處獄，救苦眾生；見送獄囚趣於死地，自捨己身以代彼命；若有人乞連膚頂髮，髻中明珠，眼耳鼻根，牙齒舌根，頭頂手足，壞身出血，髓肉及心，腸腎肝肺，肢節諸骨，厚皮薄皮，或手足指，連肉指爪；為求正法，投身火坑，為求法故，舉身具受無量眾苦；為法難得故，能捨大地，四海國土，大小諸城，村邑丘聚，國土豐樂，人民熾盛，園林浴池，華果繁茂，無量莊嚴，天下太平，無諸怨敵，金銀寶藏，妻子眷屬，自在法王，斷除一切屠殺惡業，普施無畏；若見有人毀壞畜狩，及以人根，令身殘闕，起大慈悲而救度之，以大音聲普告一切，令聞佛名；或施大地，起佛殿堂，造僧房舍，安處菩薩聖眾福田；或建尊廟，隨應一切；或施僮使，供給三尊、父母知識，一切福田，以身布施一切給使；復以自身普覆諸佛，以自身施一切眾生，常以己身奉給諸佛；布施國土，及王京都，嚴飾大城，又施寶女，侍人眷屬，妻妾男女，或施以家、種種莊嚴、遊戲園林，或設無數大眾施會，遠離諸惡，淨眾生故，悉捨一切資生之具，心不貪著，不求果報，悉能捨離。若諸眾生、人與非人、貧賤富貴、或善或惡、種種福田，遠近諸方，一切悉來，或自來求、或不來求，一切悉施，無所慳吝。作如是念：『攝取隨順一切堅固善根迴向，攝取善色隨順一切堅固善根迴向，攝取善受、想、行、識隨順一切堅固善根迴向，攝取國土隨順一切堅固善根迴向，攝取勝人隨順一切堅固善根迴向，攝取眷屬隨順一切堅固善根迴向，攝取財利隨順一切堅固善根迴向，攝取一切惠施隨順一切堅固善根迴向。』菩薩摩訶薩如是諸善根迴向已，作如是念：『我所行施，無貪無著，無染解脫，其心真直，無所慳惜；以此惠施功德之力，令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第六隨順一切堅固善根迴向？此菩薩摩訶薩若為王時，得勝國土，安隱豐樂，降伏怨敵，治以正道，如法教化，功蓋天下，德覆十方，萬國歸順，無敢違命，兵仗不用，自然泰平，以四攝法善攝眾生，轉輪聖王七寶成就。此菩薩摩訶薩堅固安住自在功德，眷屬和睦，不可沮壞，端正第一，觀者無厭；離一切惡，功德具足，相好成滿，顏容殊特，身體肢節，端嚴周備，鮮潔明淨，見者歡喜；體力堅固，不可毀壞，攝取天帝那羅延身；離諸業障，得清淨業，具足修行一切布施：若施飲食、種種美味、諸乘、衣服、眾妙華鬘、雜香、塗香、床座、住處、房舍、燈明、湯藥、寶器、莊嚴寶車、象馬寶王、眾妙寶座、諸蓋幢幡、種種雜寶、妙莊嚴具、清淨天冠、髻中明珠；若見獄囚受諸楚毒，起大悲心，捨諸庫藏、妻子眷屬，以身處獄，救苦眾生；見送獄囚趣於死地，自捨己身以代彼命；若有人乞連膚頂髮，髻中明珠，眼耳鼻根，牙齒舌根，頭頂手足，壞身出血，髓肉及心，腸腎肝肺，肢節諸骨，厚皮薄皮，或手足指，連肉指爪；為求正法，投身火坑，為求法故，舉身具受無量眾苦；為法難得故，能捨大地，四海國土，大小諸城，村邑丘聚，國土豐樂，人民熾盛，園林浴池，華果繁茂，無量莊嚴，天下太平，無諸怨敵，金銀寶藏，妻子眷屬，自在法王，斷除一切屠殺惡業，普施無畏；若見有人毀壞畜狩，及以人根，令身殘闕，起大慈悲而救度之，以大音聲普告一切，令聞佛名；或施大地，起佛殿堂，造僧房舍，安處菩薩聖眾福田；或建尊廟，隨應一切；或施僮使，供給三尊、父母知識，一切福田，以身布施一切給使；復以自身普覆諸佛，以自身施一切眾生，常以己身奉給諸佛；布施國土，及王京都，嚴飾大城，又施寶女，侍人眷屬，妻妾男女，或施以家、種種莊嚴、遊戲園林，或設無數大眾施會，遠離諸惡，淨眾生故，悉捨一切資生之具，心不貪著，不求果報，悉能捨離。若諸眾生、人與非人、貧賤富貴、或善或惡、種種福田，遠近諸方，一切悉來，或自來求、或不來求，一切悉施，無所慳吝。作如是念：『攝取隨順一切堅固善根迴向，攝取善色隨順一切堅固善根迴向，攝取善受、想、行、識隨順一切堅固善根迴向，攝取國土隨順一切堅固善根迴向，攝取勝人隨順一切堅固善根迴向，攝取眷屬隨順一切堅固善根迴向，攝取財利隨順一切堅固善根迴向，攝取一切惠施隨順一切堅固善根迴向。』菩薩摩訶薩如是諸善根迴向已，作如是念：『我所行施，無貪無著，無染解脫，其心真直，無所慳惜；以此惠施功德之力，令

一切眾生得大智慧，心無障礙，知食見食，無所貪著，但以法食，永離摶食，智慧充滿，攝取善根、法身、智身，清淨遊行，為化眾生，現受摶食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生得大智慧，心無障礙，知食見食，無所貪著，但以法食，永離摶食，智慧充滿，攝取善根、法身、智身，清淨遊行，為化眾生，現受摶食。』

「菩薩摩訶薩若施飲時，如是迴向：以此善根令一切眾生飲法甘露，成菩薩道，除滅渴愛，常樂大乘，離五欲愛，得淨法愛，法身柔軟，三昧調心，未曾散亂，入智慧海，興大法雲，雨法甘露。是為菩薩摩訶薩布施飲時善根迴向。菩薩摩訶薩若施眾味，所謂：辛、酸、鹹、淡、甘、苦，如是無量肴膳香味，食之無厭，能令四大柔軟安樂，身體充滿，氣力康強，發歡喜心，明淨諸根，嚴持內身，長育柔軟，肌色光潤，一切毒害所不能壞，消滅眾疾，得無患法。菩薩摩訶薩施如是等無量無數諸美味時，如是迴向：以此善根令一切眾生得上味相，甘露充滿；令一切眾生心得安住法味深智，悉知一切眾味之業；令一切眾生悉得無量深妙法味，了法界智，安住實際，得到法城；令一切眾生法雲普雨，充滿法界，悉能調伏成熟眾生；令一切眾生得勝智味，無上法愛柔軟身心；令一切眾生得上味相，不著眾味，修習一切佛法諸願；令一切眾生皆善和合，得一味法，出生諸佛無二之法；令一切眾生得無礙味，於一切智乘得不退轉；令一切眾生得一切佛無雜法味，善能分別一切諸根；令一切眾生法味充滿，具足安住無礙佛法。是為菩薩摩訶薩施眾味時善根迴向，令一切眾生悉得具足無礙智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若施飲時，如是迴向：以此善根令一切眾生飲法甘露，成菩薩道，除滅渴愛，常樂大乘，離五欲愛，得淨法愛，法身柔軟，三昧調心，未曾散亂，入智慧海，興大法雲，雨法甘露。是為菩薩摩訶薩布施飲時善根迴向。菩薩摩訶薩若施眾味，所謂：辛、酸、鹹、淡、甘、苦，如是無量肴膳香味，食之無厭，能令四大柔軟安樂，身體充滿，氣力康強，發歡喜心，明淨諸根，嚴持內身，長育柔軟，肌色光潤，一切毒害所不能壞，消滅眾疾，得無患法。菩薩摩訶薩施如是等無量無數諸美味時，如是迴向：以此善根令一切眾生得上味相，甘露充滿；令一切眾生心得安住法味深智，悉知一切眾味之業；令一切眾生悉得無量深妙法味，了法界智，安住實際，得到法城；令一切眾生法雲普雨，充滿法界，悉能調伏成熟眾生；令一切眾生得勝智味，無上法愛柔軟身心；令一切眾生得上味相，不著眾味，修習一切佛法諸願；令一切眾生皆善和合，得一味法，出生諸佛無二之法；令一切眾生得無礙味，於一切智乘得不退轉；令一切眾生得一切佛無雜法味，善能分別一切諸根；令一切眾生法味充滿，具足安住無礙佛法。是為菩薩摩訶薩施眾味時善根迴向，令一切眾生悉得具足無礙智身。

「菩薩摩訶薩布施乘時，如是迴向：以此善根令一切眾生乘一切智乘，具足大乘、不可壞乘、勝乘、上乘、速疾乘、大力乘、功德成就乘、出世間乘，出生無量諸菩薩乘，功德滿足。是為菩薩摩訶薩布施乘時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施乘時，如是迴向：以此善根令一切眾生乘一切智乘，具足大乘、不可壞乘、勝乘、上乘、速疾乘、大力乘、功德成就乘、出世間乘，出生無量諸菩薩乘，功德滿足。是為菩薩摩訶薩布施乘時善根迴向。

「菩薩摩訶薩布施衣時，如是迴向：以此善根令一切眾生得慚愧法服，以覆其身，離諸陋形，端嚴殊妙，顏容鮮澤，膚體柔軟，得身上樂、諸佛之樂，無量法身普應一切，無上清淨一切種智。是為菩薩摩訶薩布施衣時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施衣時，如是迴向：以此善根令一切眾生得慚愧法服，以覆其身，離諸陋形，端嚴殊妙，顏容鮮澤，膚體柔軟，得身上樂、諸佛之樂，無量法身普應一切，無上清淨一切種智。是為菩薩摩訶薩布施衣時善根迴向。

「菩薩摩訶薩布施眾華：鮮妙香華、種種色華、無量樂華、善現之華、樂無厭華、一切時華、天華、人華、世所樂華、無上香華，如是等無量眾華，菩薩摩訶薩悉以供養現在十方一切諸佛，及滅度後供養塔廟，諸法施者，比丘僧寶，一切菩薩，諸善知識，聲聞緣覺，父母親族、乃至自身，下及貧賤。菩薩摩訶薩布施華時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉得諸佛三昧之華清淨開敷，妙法眾華從其心出；令一切眾生觀無厭足，得佛法愛；令一切眾生常見妙色，身相端嚴，見者無厭；令一切眾生未曾散亂，具足一切清淨行業；令一切眾生常念善知識，心無變異；令一切眾生如阿伽陀藥，悉除一切煩惱眾毒；令一切眾生滿足大願，決定安住無上智王；令一切眾生出智慧日，除滅一切愚癡闇冥；令一切眾生如淨滿月，長菩提月，開功德華；令一切眾生入大寶海，見善知識，具足成就一切善根。是為菩薩摩訶薩布施華時善根迴向，令一切眾生悉得無礙清淨妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施眾華：鮮妙香華、種種色華、無量樂華、善現之華、樂無厭華、一切時華、天華、人華、世所樂華、無上香華，如是等無量眾華，菩薩摩訶薩悉以供養現在十方一切諸佛，及滅度後供養塔廟，諸法施者，比丘僧寶，一切菩薩，諸善知識，聲聞緣覺，父母親族、乃至自身，下及貧賤。菩薩摩訶薩布施華時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉得諸佛三昧之華清淨開敷，妙法眾華從其心出；令一切眾生觀無厭足，得佛法愛；令一切眾生常見妙色，身相端嚴，見者無厭；令一切眾生未曾散亂，具足一切清淨行業；令一切眾生常念善知識，心無變異；令一切眾生如阿伽陀藥，悉除一切煩惱眾毒；令一切眾生滿足大願，決定安住無上智王；令一切眾生出智慧日，除滅一切愚癡闇冥；令一切眾生如淨滿月，長菩提月，開功德華；令一切眾生入大寶海，見善知識，具足成就一切善根。是為菩薩摩訶薩布施華時善根迴向，令一切眾生悉得無礙清淨妙智。

「菩薩摩訶薩布施鬘時，如是迴向：以此善根令一切眾生人所樂見，見無不欣，見輒親善，見無不愛，見離憂惱，必見諸佛，得一切淨智。是為菩薩摩訶薩布施鬘時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施鬘時，如是迴向：以此善根令一切眾生人所樂見，見無不欣，見輒親善，見無不愛，見離憂惱，必見諸佛，得一切淨智。是為菩薩摩訶薩布施鬘時善根迴向。

「菩薩摩訶薩布施香時，如是迴向：以此善根令一切眾生具足戒香，得不壞戒、不雜戒、離垢戒、離疑戒、離纏戒、清涼戒、不犯戒、無量戒、無上戒、離世間戒、菩薩究竟至彼岸戒，令一切眾生具足成就諸佛戒身。是為菩薩摩訶薩布施香時善根迴向，令一切眾生具足成就無礙戒身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施香時，如是迴向：以此善根令一切眾生具足戒香，得不壞戒、不雜戒、離垢戒、離疑戒、離纏戒、清涼戒、不犯戒、無量戒、無上戒、離世間戒、菩薩究竟至彼岸戒，令一切眾生具足成就諸佛戒身。是為菩薩摩訶薩布施香時善根迴向，令一切眾生具足成就無礙戒身。

「菩薩摩訶薩施塗香時，如是迴向：以此善根令一切眾生施香普熏，悉捨所有；令一切眾生戒香普熏，得佛淨戒；令一切眾生忍香普熏，離毒害心；令一切眾生精進之香具足普熏，勤修大乘，弘誓莊嚴；令一切眾生定香普熏，具足諸佛現前三昧；令一切眾生慧香普熏，於一念中得無上智王；令一切眾生法香普熏，成就無上無畏之法；令一切眾生德香普熏，成就一切功德智慧；令一切眾生無上菩提妙香普熏，得佛十力，究竟彼岸；令一切眾生白淨法香具足普熏，斷除一切諸不善法。是為菩薩摩訶薩施塗香時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施塗香時，如是迴向：以此善根令一切眾生施香普熏，悉捨所有；令一切眾生戒香普熏，得佛淨戒；令一切眾生忍香普熏，離毒害心；令一切眾生精進之香具足普熏，勤修大乘，弘誓莊嚴；令一切眾生定香普熏，具足諸佛現前三昧；令一切眾生慧香普熏，於一念中得無上智王；令一切眾生法香普熏，成就無上無畏之法；令一切眾生德香普熏，成就一切功德智慧；令一切眾生無上菩提妙香普熏，得佛十力，究竟彼岸；令一切眾生白淨法香具足普熏，斷除一切諸不善法。是為菩薩摩訶薩施塗香時善根迴向。

「菩薩摩訶薩施床座時，如是迴向：以此善根令一切眾生得天寶座，安處慧床；令一切眾生得賢聖座，捨凡夫意，修菩提心；令一切眾生得安樂座，離生死苦；令一切眾生得最上座，見諸如來自在神力；令一切眾生得平等座，等心普照一切諸法；令一切眾生得最勝座，得無上業，永離世間；令一切眾生得安隱座，身證一切諸深妙法；令一切眾生得清淨座，修習如來淨智境界；令一切眾生得安住座，得善知識常隨覆護；令一切眾生得師子座，具足如來無畏之座。是為菩薩摩訶薩施床座時善根迴向，令一切眾生修習念慧，調伏諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施床座時，如是迴向：以此善根令一切眾生得天寶座，安處慧床；令一切眾生得賢聖座，捨凡夫意，修菩提心；令一切眾生得安樂座，離生死苦；令一切眾生得最上座，見諸如來自在神力；令一切眾生得平等座，等心普照一切諸法；令一切眾生得最勝座，得無上業，永離世間；令一切眾生得安隱座，身證一切諸深妙法；令一切眾生得清淨座，修習如來淨智境界；令一切眾生得安住座，得善知識常隨覆護；令一切眾生得師子座，具足如來無畏之座。是為菩薩摩訶薩施床座時善根迴向，令一切眾生修習念慧，調伏諸根。

「菩薩摩訶薩施住處時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉得如來嚴淨佛剎，修習功德莊嚴佛剎，安住甚深三昧境界，於彼住處而無所著，善能分別一切住處，離世間住，安住佛住，攝取一切諸佛所住究竟大道，安樂善住修習無量清淨善根，未甞捨離佛無上住。是為菩薩摩訶薩施住處時善根迴向，令一切眾生安樂饒益救護一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施住處時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉得如來嚴淨佛剎，修習功德莊嚴佛剎，安住甚深三昧境界，於彼住處而無所著，善能分別一切住處，離世間住，安住佛住，攝取一切諸佛所住究竟大道，安樂善住修習無量清淨善根，未甞捨離佛無上住。是為菩薩摩訶薩施住處時善根迴向，令一切眾生安樂饒益救護一切。

「菩薩摩訶薩施房舍時，如是迴向：以此善根令一切眾生饒益安樂，正念思惟；令一切眾生依如來住，依大智住，依善知識住，依尊重住，依善行住，依大慈住，依大悲住，依六波羅蜜住，依無量菩提心住，依一切菩薩道住。是為菩薩摩訶薩施房舍時善根迴向，令一切眾生具足成就清淨智慧諸通功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施房舍時，如是迴向：以此善根令一切眾生饒益安樂，正念思惟；令一切眾生依如來住，依大智住，依善知識住，依尊重住，依善行住，依大慈住，依大悲住，依六波羅蜜住，依無量菩提心住，依一切菩薩道住。是為菩薩摩訶薩施房舍時善根迴向，令一切眾生具足成就清淨智慧諸通功德。

「菩薩摩訶薩惠施燈明，所謂：酥燈、油燈、寶燈、摩尼燈、漆燈、火燈、沈水香燈、栴檀香燈、一切香王燈、無量色光焰燈，以如是等無量燈明施時，如是迴向：以此善根饒益一切眾生，攝取一切眾生，令一切眾生得無量光，普照一切諸如來法；令一切眾生得明淨光，普照一切諸微細色；令一切眾生得離癡光，善能了知無眾生界；令一切眾生得無量光法身淨光，普照一切；令一切眾生得普光明，於諸佛法得不退轉；令一切眾生得佛光明，普照一切無量佛剎；令一切眾生得無礙光，以一光明普能遍照一切法界；令一切眾生得無量光，普照佛剎，光明不斷；令一切眾生得光明幢王慧光幢燈，普照世間；令一切眾生得無量色光，放自在光，照一切剎。是為菩薩摩訶薩施燈明時善根迴向，悉能饒益一切眾生，悉能安樂一切眾生，隨順善根，順攝眾生善根，善攝一切眾生等施善根，等施眾生慈愍善根，愍念眾生普覆善根，普蔭眾生布施善根，滿足眾生普入一切善根，境界平等善根，平等眾生智慧善根，分別一切。是為菩薩摩訶薩燈明施時善根迴向，令一切眾生得無礙迴向，安住一切明淨善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩惠施燈明，所謂：酥燈、油燈、寶燈、摩尼燈、漆燈、火燈、沈水香燈、栴檀香燈、一切香王燈、無量色光焰燈，以如是等無量燈明施時，如是迴向：以此善根饒益一切眾生，攝取一切眾生，令一切眾生得無量光，普照一切諸如來法；令一切眾生得明淨光，普照一切諸微細色；令一切眾生得離癡光，善能了知無眾生界；令一切眾生得無量光法身淨光，普照一切；令一切眾生得普光明，於諸佛法得不退轉；令一切眾生得佛光明，普照一切無量佛剎；令一切眾生得無礙光，以一光明普能遍照一切法界；令一切眾生得無量光，普照佛剎，光明不斷；令一切眾生得光明幢王慧光幢燈，普照世間；令一切眾生得無量色光，放自在光，照一切剎。是為菩薩摩訶薩施燈明時善根迴向，悉能饒益一切眾生，悉能安樂一切眾生，隨順善根，順攝眾生善根，善攝一切眾生等施善根，等施眾生慈愍善根，愍念眾生普覆善根，普蔭眾生布施善根，滿足眾生普入一切善根，境界平等善根，平等眾生智慧善根，分別一切。是為菩薩摩訶薩燈明施時善根迴向，令一切眾生得無礙迴向，安住一切明淨善根。

「菩薩摩訶薩施湯藥時，如是迴向：以此善根令一切眾生離諸障礙；令一切眾生捨離病身，悉得如來清淨法身；令一切眾生皆成藥性，悉能除滅一切眾生不善之病；令一切眾生成阿伽陀藥，安住菩薩不退轉地；令一切眾生成如來藥，拔出一切煩惱毒刺；令一切眾生習近賢聖，除滅煩惱，得清淨行；令一切眾生得藥王意，未曾厭離一切善法；令一切眾生具足成就不壞藥樹，對治一切諸不善病；令一切眾生除諸病刺，悉得一切智慧光明；令一切眾生解了世間諸對治法，隨應群生對治眾病。菩薩摩訶薩施藥善根如是迴向已，因此善根令一切眾生捨離諸病，安隱無患，具足清淨，得諸如來無病之法；令一切眾生出諸病刺，得無盡身，金剛圍山所不能壞，具足堅固一切諸力，成滿諸佛無上法樂，得佛神力自在法身。是為菩薩摩訶薩施湯藥時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施湯藥時，如是迴向：以此善根令一切眾生離諸障礙；令一切眾生捨離病身，悉得如來清淨法身；令一切眾生皆成藥性，悉能除滅一切眾生不善之病；令一切眾生成阿伽陀藥，安住菩薩不退轉地；令一切眾生成如來藥，拔出一切煩惱毒刺；令一切眾生習近賢聖，除滅煩惱，得清淨行；令一切眾生得藥王意，未曾厭離一切善法；令一切眾生具足成就不壞藥樹，對治一切諸不善病；令一切眾生除諸病刺，悉得一切智慧光明；令一切眾生解了世間諸對治法，隨應群生對治眾病。菩薩摩訶薩施藥善根如是迴向已，因此善根令一切眾生捨離諸病，安隱無患，具足清淨，得諸如來無病之法；令一切眾生出諸病刺，得無盡身，金剛圍山所不能壞，具足堅固一切諸力，成滿諸佛無上法樂，得佛神力自在法身。是為菩薩摩訶薩施湯藥時善根迴向。

「菩薩摩訶薩悉能惠施一切諸器；所謂：以真金器盛滿雜寶，以白銀器盛滿雜寶，以瑠璃器盛滿雜寶，以玻瓈器盛滿雜種寶莊嚴具，以硨磲器盛赤珠寶，以碼碯器盛滿珊瑚夜光眾寶；又以石器盛諸美膳，以栴檀器盛眾寶衣，以金剛器盛滿眾香，如是等無量無數諸妙寶器，盛以無量無數妙寶。或施諸佛，信佛福田不思議故；或施菩薩寶，發菩提心諸善知識難值遇故；或施眾僧，長養佛法故；或施福伽羅、聲聞、緣覺，愛聖法故；或施父母，為尊重故；或施師長，為教如法修功德故；乃至布施下品凡劣，大慈大悲愛眼等心觀眾生故；不捨三世一切菩薩滿足檀波羅蜜故；一向專求無上菩提故；悉捨一切內外所有，不捨一切眾生類故；不著福田及財物故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩悉能惠施一切諸器；所謂：以真金器盛滿雜寶，以白銀器盛滿雜寶，以瑠璃器盛滿雜寶，以玻瓈器盛滿雜種寶莊嚴具，以硨磲器盛赤珠寶，以碼碯器盛滿珊瑚夜光眾寶；又以石器盛諸美膳，以栴檀器盛眾寶衣，以金剛器盛滿眾香，如是等無量無數諸妙寶器，盛以無量無數妙寶。或施諸佛，信佛福田不思議故；或施菩薩寶，發菩提心諸善知識難值遇故；或施眾僧，長養佛法故；或施福伽羅、聲聞、緣覺，愛聖法故；或施父母，為尊重故；或施師長，為教如法修功德故；乃至布施下品凡劣，大慈大悲愛眼等心觀眾生故；不捨三世一切菩薩滿足檀波羅蜜故；一向專求無上菩提故；悉捨一切內外所有，不捨一切眾生類故；不著福田及財物故。

「菩薩摩訶薩以如是等無量寶器盛以無量雜寶施時，如是迴向：以此善根令一切眾生成廣大藏器，成虛空等廣大念根，世間、出世間一切經書悉能受持，不忘失故；令一切眾生成清淨器，普能受持佛深法故；令一切眾生成無上寶器，悉能受持去、來、今佛一切法故；令一切眾生普成如來勝法寶器，悉能受持三世諸佛無壞法故；令一切眾生成莊嚴寶器，受持無極菩提心故；令一切眾生悉成一切功德之器，志樂如來無量淨智故；令一切眾生成一切智內法之器，究竟如來無礙解脫一切智故；令一切眾生成未來際劫一切菩薩所行之器，一切眾生堅固安住一切智力故；令一切眾生成三世佛勝妙法器，一切諸佛梵音說法悉受持故；令一切眾生悉成內器，其身容受一切世界、虛空界、法界，諸佛眷屬勸請諸佛轉大法輪悉能受故。是為菩薩摩訶薩布施器時善根迴向，令一切眾生成諸法器，皆能受持普賢菩薩一切願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以如是等無量寶器盛以無量雜寶施時，如是迴向：以此善根令一切眾生成廣大藏器，成虛空等廣大念根，世間、出世間一切經書悉能受持，不忘失故；令一切眾生成清淨器，普能受持佛深法故；令一切眾生成無上寶器，悉能受持去、來、今佛一切法故；令一切眾生普成如來勝法寶器，悉能受持三世諸佛無壞法故；令一切眾生成莊嚴寶器，受持無極菩提心故；令一切眾生悉成一切功德之器，志樂如來無量淨智故；令一切眾生成一切智內法之器，究竟如來無礙解脫一切智故；令一切眾生成未來際劫一切菩薩所行之器，一切眾生堅固安住一切智力故；令一切眾生成三世佛勝妙法器，一切諸佛梵音說法悉受持故；令一切眾生悉成內器，其身容受一切世界、虛空界、法界，諸佛眷屬勸請諸佛轉大法輪悉能受故。是為菩薩摩訶薩布施器時善根迴向，令一切眾生成諸法器，皆能受持普賢菩薩一切願行。

「菩薩摩訶薩以無量種種莊嚴寶車，奉施諸佛菩薩，及善知識，如來大眾，聲聞、緣覺，一切福田；種種眾生，從餘方來，或承菩薩名聞故來，或是菩薩因緣故來，或聞菩薩發施願故來，或是菩薩心願請來。菩薩摩訶薩或施種種莊嚴妙寶金車，金鈴網覆，微動相扣，出和雅音，垂寶瓔珞，種種莊嚴；或施清淨瑠璃寶車，無量珍妙以為嚴飾；或復施與眾妙寶車，白銀莊嚴，白網羅覆；或復施與神馬寶車，無量億寶以為莊嚴；或復施與大象寶車，無量億寶以為莊嚴，一切寶網絞絡其上；或復施與栴檀香車，種種寶輪以為莊嚴，寶師子座以敷其上，百千采女列侍其內，人相具足，顏容姝妙，眾寶華蓋彌覆其上，十萬壯士而牽御之；或復施與玻瓈寶車，無量雜色妙寶莊嚴，載以無數端嚴采女，眾雜寶帳以覆其上，寶繒幢幡周匝莊嚴；或復施與碼碯寶車，飾以眾寶，熏以雜香，摩以塗香，散以妙華，百千采女持金瓔珞，平正安詳，其疾如風；或復施與堅固香車，敷以種種柔軟寶衣，眾妙寶網羅覆其上，清淨妙香而以熏之，其香殊妙能悅人心，逆風遠熏聞者無厭，諸天子等在前牽御；或復施與一切寶車，種種雜色以為絞飾，眾妙寶網羅覆其上，諸雜寶帶周匝垂下，敷以寶衣，散以末香，所愛男女悉載其上。菩薩摩訶薩以如是等眾妙寶車施諸佛時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉皆樂求無上福田，深信施佛有無量報；令一切眾生一心向佛，逮得無量清淨果報；令一切眾生於諸佛所無慳吝心，具足大施，無所愛惜；令一切眾生於諸佛所，修上福田，離二乘願，得諸如來無礙解脫一切種智；令一切眾生於諸佛所種無盡善根，得佛無量功德智慧；令一切眾生攝取深慧，具足清淨無上智王；令一切眾生所遊自在，得諸如來至一切處無礙神力；令一切眾生攝取大乘，得無量種智，安住不動；令一切眾生具足成就第一福田，皆能出生一切智地；令一切眾生於一切佛無嫌恨心，種諸善根，樂求佛智；令一切眾生以少方便往詣一切莊嚴佛剎，於一念中深入法界而無疲倦；令一切眾生入虛空等菩薩神通，悉能遍至一切佛所；令一切眾生得無比身，盡能遍遊十方世界而無疲倦；令一切眾生成廣大身，得隨意行；令一切眾生得一切佛神力莊嚴，究竟彼岸，於一念中顯現如來自在神力，遍虛空界；令一切眾生修安隱行，隨順一切諸菩薩行；令一切眾生行疾無礙，究竟十力智慧彼岸；令一切眾生得轉一切世界力波羅蜜，普入一切不壞法界；令一切眾生行普賢行，到於彼岸，得不退轉一切種智；令一切眾生乘無比智乘，隨順修行一切法界，見真實性。是為菩薩摩訶薩以諸寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以無量種種莊嚴寶車，奉施諸佛菩薩，及善知識，如來大眾，聲聞、緣覺，一切福田；種種眾生，從餘方來，或承菩薩名聞故來，或是菩薩因緣故來，或聞菩薩發施願故來，或是菩薩心願請來。菩薩摩訶薩或施種種莊嚴妙寶金車，金鈴網覆，微動相扣，出和雅音，垂寶瓔珞，種種莊嚴；或施清淨瑠璃寶車，無量珍妙以為嚴飾；或復施與眾妙寶車，白銀莊嚴，白網羅覆；或復施與神馬寶車，無量億寶以為莊嚴；或復施與大象寶車，無量億寶以為莊嚴，一切寶網絞絡其上；或復施與栴檀香車，種種寶輪以為莊嚴，寶師子座以敷其上，百千采女列侍其內，人相具足，顏容姝妙，眾寶華蓋彌覆其上，十萬壯士而牽御之；或復施與玻瓈寶車，無量雜色妙寶莊嚴，載以無數端嚴采女，眾雜寶帳以覆其上，寶繒幢幡周匝莊嚴；或復施與碼碯寶車，飾以眾寶，熏以雜香，摩以塗香，散以妙華，百千采女持金瓔珞，平正安詳，其疾如風；或復施與堅固香車，敷以種種柔軟寶衣，眾妙寶網羅覆其上，清淨妙香而以熏之，其香殊妙能悅人心，逆風遠熏聞者無厭，諸天子等在前牽御；或復施與一切寶車，種種雜色以為絞飾，眾妙寶網羅覆其上，諸雜寶帶周匝垂下，敷以寶衣，散以末香，所愛男女悉載其上。菩薩摩訶薩以如是等眾妙寶車施諸佛時，如是迴向：以此善根令一切眾生悉皆樂求無上福田，深信施佛有無量報；令一切眾生一心向佛，逮得無量清淨果報；令一切眾生於諸佛所無慳吝心，具足大施，無所愛惜；令一切眾生於諸佛所，修上福田，離二乘願，得諸如來無礙解脫一切種智；令一切眾生於諸佛所種無盡善根，得佛無量功德智慧；令一切眾生攝取深慧，具足清淨無上智王；令一切眾生所遊自在，得諸如來至一切處無礙神力；令一切眾生攝取大乘，得無量種智，安住不動；令一切眾生具足成就第一福田，皆能出生一切智地；令一切眾生於一切佛無嫌恨心，種諸善根，樂求佛智；令一切眾生以少方便往詣一切莊嚴佛剎，於一念中深入法界而無疲倦；令一切眾生入虛空等菩薩神通，悉能遍至一切佛所；令一切眾生得無比身，盡能遍遊十方世界而無疲倦；令一切眾生成廣大身，得隨意行；令一切眾生得一切佛神力莊嚴，究竟彼岸，於一念中顯現如來自在神力，遍虛空界；令一切眾生修安隱行，隨順一切諸菩薩行；令一切眾生行疾無礙，究竟十力智慧彼岸；令一切眾生得轉一切世界力波羅蜜，普入一切不壞法界；令一切眾生行普賢行，到於彼岸，得不退轉一切種智；令一切眾生乘無比智乘，隨順修行一切法界，見真實性。是為菩薩摩訶薩以諸寶

乘奉現在諸佛，及滅度後舍利塔廟善根迴向，令一切眾生究竟諸佛無礙大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘奉現在諸佛，及滅度後舍利塔廟善根迴向，令一切眾生究竟諸佛無礙大乘。

「菩薩摩訶薩施諸菩薩及善知識清淨乘時，如是迴向：以此善根令一切眾生不捨菩薩諸善知識，知恩報恩；令一切眾生同善知識義，攝取同性善根故；令一切眾生親近尊重，恭敬供養諸善知識，悉捨一切，攝善知識；令一切眾生得正直心，隨善知識，未曾遠離；令一切眾生常見善知識，不違其教；令一切眾生得正直心，不捨善知識，離一切垢，心不可壞；令一切眾生為善知識不惜身命，悉捨一切，不違其教；令一切眾生為善知識之所攝取，修習大慈，遠離諸惡；令一切眾生順善知識，聞佛正法，悉能受持；令一切眾生同善知識善根業報，菩薩行願究竟清淨平等滿足；令一切眾生出生正法，善知一切三昧境界，智慧具足，神通自在；令一切眾生遠離諸趣，受持一切法，究竟到彼岸；令一切眾生乘於大乘，乃至究竟一切種智，於其中間無有懈怠；令一切眾生乘智慧乘，至安隱處，無有退轉；令一切眾生知真如行，遠離愚癡，聞持一切諸佛正法；令一切眾生皆為一切諸佛所攝，得無礙智，究竟諸法；令一切眾生得不死神足，妙速無礙；令一切眾生遊行自在，調伏眾生，成摩訶衍；令一切眾生所行不虛，皆悉究竟，得智慧乘；令一切眾生得無礙乘，以無礙智至一切處。是為菩薩摩訶薩施善知識種種乘時善根迴向，令一切眾生功德具足，與佛菩薩等無差別，悉能悅可一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施諸菩薩及善知識清淨乘時，如是迴向：以此善根令一切眾生不捨菩薩諸善知識，知恩報恩；令一切眾生同善知識義，攝取同性善根故；令一切眾生親近尊重，恭敬供養諸善知識，悉捨一切，攝善知識；令一切眾生得正直心，隨善知識，未曾遠離；令一切眾生常見善知識，不違其教；令一切眾生得正直心，不捨善知識，離一切垢，心不可壞；令一切眾生為善知識不惜身命，悉捨一切，不違其教；令一切眾生為善知識之所攝取，修習大慈，遠離諸惡；令一切眾生順善知識，聞佛正法，悉能受持；令一切眾生同善知識善根業報，菩薩行願究竟清淨平等滿足；令一切眾生出生正法，善知一切三昧境界，智慧具足，神通自在；令一切眾生遠離諸趣，受持一切法，究竟到彼岸；令一切眾生乘於大乘，乃至究竟一切種智，於其中間無有懈怠；令一切眾生乘智慧乘，至安隱處，無有退轉；令一切眾生知真如行，遠離愚癡，聞持一切諸佛正法；令一切眾生皆為一切諸佛所攝，得無礙智，究竟諸法；令一切眾生得不死神足，妙速無礙；令一切眾生遊行自在，調伏眾生，成摩訶衍；令一切眾生所行不虛，皆悉究竟，得智慧乘；令一切眾生得無礙乘，以無礙智至一切處。是為菩薩摩訶薩施善知識種種乘時善根迴向，令一切眾生功德具足，與佛菩薩等無差別，悉能悅可一切賢聖。

「菩薩摩訶薩施如來眾種種寶乘時，善學施心、慧分別心、淨功德心、隨順施心、僧寶難遇心、深信僧寶心、攝取正教心、安住正直心，善能究竟大施之會，出生無量無邊功德，於佛正教信心清淨，不可沮壞。菩薩摩訶薩以種種乘施僧寶時，如是迴向：以此善根令一切眾生向佛正法，攝取正教；令一切眾生專心內觀，除滅邪法，成就聖處；令一切眾生得賢聖地，以如來法展轉相教；令一切眾生舉世宗重，言必信用；令一切眾生入一切法，善能分別無二法界；令一切眾生人寶圍遶，從如來智境界出生；令一切眾生住離垢法，皆能除滅煩惱塵垢；令一切眾生悉從無上僧寶出生離凡夫法，得聖僧地；令一切眾生具足聖法，修無礙智；令一切眾生為大眾主，智慧莊嚴，不染世間；令一切眾生以善方便轉慧法輪；令一切眾生得一念神力，悉能周遍不可說不可說世界；令一切眾生乘虛空身，於一切世間智慧無礙；令一切眾生往詣虛空、法界等如來大眾所；令一切眾生得輕舉身，勝妙智慧，悉能遍遊諸佛世界；令一切眾生得無礙神足，於一切剎普能現身；令一切眾生得大自在神足彼岸，不起一座，悉普應現一切世界；令一切眾生得淨法身，於諸世界而無所著，出生神力，行疾如電；令一切眾生現不思議神足境界，善能隨順教化，調伏一切眾生，不失其宜；令一切眾生得妙神足，一念遍遊十方世界，一念超度一切法界，無所罣礙。是為菩薩摩訶薩施如來眾種種乘時善根迴向，令一切眾生普乘清淨無上智乘，於一切世界轉無礙法輪、智輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施如來眾種種寶乘時，善學施心、慧分別心、淨功德心、隨順施心、僧寶難遇心、深信僧寶心、攝取正教心、安住正直心，善能究竟大施之會，出生無量無邊功德，於佛正教信心清淨，不可沮壞。菩薩摩訶薩以種種乘施僧寶時，如是迴向：以此善根令一切眾生向佛正法，攝取正教；令一切眾生專心內觀，除滅邪法，成就聖處；令一切眾生得賢聖地，以如來法展轉相教；令一切眾生舉世宗重，言必信用；令一切眾生入一切法，善能分別無二法界；令一切眾生人寶圍遶，從如來智境界出生；令一切眾生住離垢法，皆能除滅煩惱塵垢；令一切眾生悉從無上僧寶出生離凡夫法，得聖僧地；令一切眾生具足聖法，修無礙智；令一切眾生為大眾主，智慧莊嚴，不染世間；令一切眾生以善方便轉慧法輪；令一切眾生得一念神力，悉能周遍不可說不可說世界；令一切眾生乘虛空身，於一切世間智慧無礙；令一切眾生往詣虛空、法界等如來大眾所；令一切眾生得輕舉身，勝妙智慧，悉能遍遊諸佛世界；令一切眾生得無礙神足，於一切剎普能現身；令一切眾生得大自在神足彼岸，不起一座，悉普應現一切世界；令一切眾生得淨法身，於諸世界而無所著，出生神力，行疾如電；令一切眾生現不思議神足境界，善能隨順教化，調伏一切眾生，不失其宜；令一切眾生得妙神足，一念遍遊十方世界，一念超度一切法界，無所罣礙。是為菩薩摩訶薩施如來眾種種乘時善根迴向，令一切眾生普乘清淨無上智乘，於一切世界轉無礙法輪、智輪。

「復次，菩薩摩訶薩施聲聞、緣覺種種乘時，發恭敬心、尊重心、福田心、功德海心、出生功德智慧心、深信如來功德心、修習無量億那由他清淨善根心、於不可說劫修習菩薩清淨行心、解脫一切魔繫縛心、摧滅一切魔軍眾心。不可稱量明淨智慧，善能分別一切諸法，令一切眾生皆成可信第一福田，具足無上檀波羅蜜；令一切眾生離無益言，樂獨閑靜，心無二念；令一切眾生成最勝清淨第一福田，修習功德，攝取眾生；令一切眾生成智慧池，能與眾生無數善果；令一切眾生至無礙趣最勝福田，清淨圓滿；令一切眾生其心安住無諍三昧，解一切法無性為性；令一切眾生具足長養無量功德，常遇最勝第一福田；令一切眾生示現無量自在神力，隨順攝取清淨福田；令一切眾生成就無盡功德福田，能與一切十力乘果；令一切眾生成真實福田，具足無盡功德之藏，究竟一切智；令一切眾生滅諸惡法，聞佛正法句身、味身，悉能受持；令一切眾生普聞佛法，隨所聞解其德不虛；令一切眾生聞佛說法得到彼岸，所聞佛法能為眾生隨順演說；令一切眾生常樂如來正教之法，除滅一切九十六種外道邪見；令一切眾生常見賢聖，長養一切最勝善根；令一切眾生樂明行足者常得瞻對，與共同止，永處安樂；令一切眾生所聞不虛，解聲如響，見佛出生；令一切眾生善分別知諸佛正教，悉能守護持佛法者；令一切眾生心常樂向聞持佛法，能照顯現如來法教；令一切眾生深心信解如來正教一切功德，令佛歡喜，善解真諦，悉捨內外，究竟大施。是為菩薩摩訶薩施聲聞、緣覺種種乘時善根迴向，令一切眾生得無上智，淨諸神通，精勤修習無有懈怠，究竟佛智，力無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩施聲聞、緣覺種種乘時，發恭敬心、尊重心、福田心、功德海心、出生功德智慧心、深信如來功德心、修習無量億那由他清淨善根心、於不可說劫修習菩薩清淨行心、解脫一切魔繫縛心、摧滅一切魔軍眾心。不可稱量明淨智慧，善能分別一切諸法，令一切眾生皆成可信第一福田，具足無上檀波羅蜜；令一切眾生離無益言，樂獨閑靜，心無二念；令一切眾生成最勝清淨第一福田，修習功德，攝取眾生；令一切眾生成智慧池，能與眾生無數善果；令一切眾生至無礙趣最勝福田，清淨圓滿；令一切眾生其心安住無諍三昧，解一切法無性為性；令一切眾生具足長養無量功德，常遇最勝第一福田；令一切眾生示現無量自在神力，隨順攝取清淨福田；令一切眾生成就無盡功德福田，能與一切十力乘果；令一切眾生成真實福田，具足無盡功德之藏，究竟一切智；令一切眾生滅諸惡法，聞佛正法句身、味身，悉能受持；令一切眾生普聞佛法，隨所聞解其德不虛；令一切眾生聞佛說法得到彼岸，所聞佛法能為眾生隨順演說；令一切眾生常樂如來正教之法，除滅一切九十六種外道邪見；令一切眾生常見賢聖，長養一切最勝善根；令一切眾生樂明行足者常得瞻對，與共同止，永處安樂；令一切眾生所聞不虛，解聲如響，見佛出生；令一切眾生善分別知諸佛正教，悉能守護持佛法者；令一切眾生心常樂向聞持佛法，能照顯現如來法教；令一切眾生深心信解如來正教一切功德，令佛歡喜，善解真諦，悉捨內外，究竟大施。是為菩薩摩訶薩施聲聞、緣覺種種乘時善根迴向，令一切眾生得無上智，淨諸神通，精勤修習無有懈怠，究竟佛智，力無所畏。

「菩薩摩訶薩若諸方來一切福田，或承菩薩名聞故來，或與菩薩因緣故來，或聞菩薩本願故來，或復菩薩心願請來，菩薩於彼悉樂惠施而無厭倦。爾時，菩薩於來求者發悔過心，作如是言：『諸人當知我應詣彼禮拜供養，種種惠施；而今為我故從遠來。』菩薩即時敬禮悔過，愛言慰諭屈辱遠來，得無疲倦處令安隱，供給所須；或施摩尼寶車，載以閻浮提內第一女寶；或施金車，載以己國最勝寶女；或施清淨瑠璃寶車，載以內妓；或施樂車，載以童女，容貌如天；或施無量無數寶莊嚴車，載以寶女，種種莊嚴；或施菩薩所乘栴檀香車；或施玻瓈寶車，載以寶女，端正殊特，顏容無倫，威儀具足，進止安詳，神珠名寶瓔珞其身，樂修善法；或施碼瑙寶車，載以太子；或施堅固香車，載以男女；或施種種寶莊嚴車，載以難壞親愛眷屬。以如是等種種寶車，隨其所求皆給施之，滿足彼願，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若諸方來一切福田，或承菩薩名聞故來，或與菩薩因緣故來，或聞菩薩本願故來，或復菩薩心願請來，菩薩於彼悉樂惠施而無厭倦。爾時，菩薩於來求者發悔過心，作如是言：『諸人當知我應詣彼禮拜供養，種種惠施；而今為我故從遠來。』菩薩即時敬禮悔過，愛言慰諭屈辱遠來，得無疲倦處令安隱，供給所須；或施摩尼寶車，載以閻浮提內第一女寶；或施金車，載以己國最勝寶女；或施清淨瑠璃寶車，載以內妓；或施樂車，載以童女，容貌如天；或施無量無數寶莊嚴車，載以寶女，種種莊嚴；或施菩薩所乘栴檀香車；或施玻瓈寶車，載以寶女，端正殊特，顏容無倫，威儀具足，進止安詳，神珠名寶瓔珞其身，樂修善法；或施碼瑙寶車，載以太子；或施堅固香車，載以男女；或施種種寶莊嚴車，載以難壞親愛眷屬。以如是等種種寶車，隨其所求皆給施之，滿足彼願，歡喜無量。

「菩薩摩訶薩諸乘施時，如是迴向：以此善根令一切眾生乘不退轉摩訶衍乘，詣不思議菩提樹下；令一切眾生乘大智乘，盡未來劫一切菩薩所行之法皆能修習；令一切眾生乘無所有乘，於一切法心無所著，捨離虛妄，具足修習一切智道；令一切眾生悉乘離垢寂靜之乘，無礙神力詣諸佛剎；令一切眾生決定安住一切智乘，常以諸佛法樂自娛；令一切眾生乘諸菩薩清淨行乘，出生菩薩十種之道，樂修菩薩一切三昧；令一切眾生乘四輪乘，住正國輪、依正士輪、本功德輪、平等願輪，菩薩淨行由斯滿足；令一切眾生乘明法乘，遍遊十方，修佛智力；令一切眾生乘佛法乘，於一切法究竟彼岸；令一切眾生乘一切功德善根不可思議法乘，為十方眾生現安隱道；令一切眾生乘一切施乘，斷除慳垢；令一切眾生乘清淨尸波羅蜜乘，具足無量無邊法界等一切淨戒；令一切眾生乘羼提波羅蜜乘，離瞋恚心，於諸眾生不起惱害；令一切眾生乘不退轉毘梨耶波羅蜜乘，具菩薩行，往詣道場；令一切眾生乘禪波羅蜜乘，速赴道場；令一切眾生乘般若波羅蜜乘，化身充滿一切法界及佛境界；令一切眾生乘法王乘，成就無畏施一切智微妙之法；令一切眾生乘無所著智慧願乘，悉能遍入一切諸方，於真法性而無所入；令一切眾生乘諸佛法乘，於一切剎示現受生，而不毀壞於摩訶衍；令一切眾生乘一切智乘，滿足菩薩平等大願，而無懈倦。是為菩薩摩訶薩施種種乘，普施眾生無量福田，以歡喜心善根迴向，令一切眾生無量種智皆悉具足，乘於一切成滿智乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩諸乘施時，如是迴向：以此善根令一切眾生乘不退轉摩訶衍乘，詣不思議菩提樹下；令一切眾生乘大智乘，盡未來劫一切菩薩所行之法皆能修習；令一切眾生乘無所有乘，於一切法心無所著，捨離虛妄，具足修習一切智道；令一切眾生悉乘離垢寂靜之乘，無礙神力詣諸佛剎；令一切眾生決定安住一切智乘，常以諸佛法樂自娛；令一切眾生乘諸菩薩清淨行乘，出生菩薩十種之道，樂修菩薩一切三昧；令一切眾生乘四輪乘，住正國輪、依正士輪、本功德輪、平等願輪，菩薩淨行由斯滿足；令一切眾生乘明法乘，遍遊十方，修佛智力；令一切眾生乘佛法乘，於一切法究竟彼岸；令一切眾生乘一切功德善根不可思議法乘，為十方眾生現安隱道；令一切眾生乘一切施乘，斷除慳垢；令一切眾生乘清淨尸波羅蜜乘，具足無量無邊法界等一切淨戒；令一切眾生乘羼提波羅蜜乘，離瞋恚心，於諸眾生不起惱害；令一切眾生乘不退轉毘梨耶波羅蜜乘，具菩薩行，往詣道場；令一切眾生乘禪波羅蜜乘，速赴道場；令一切眾生乘般若波羅蜜乘，化身充滿一切法界及佛境界；令一切眾生乘法王乘，成就無畏施一切智微妙之法；令一切眾生乘無所著智慧願乘，悉能遍入一切諸方，於真法性而無所入；令一切眾生乘諸佛法乘，於一切剎示現受生，而不毀壞於摩訶衍；令一切眾生乘一切智乘，滿足菩薩平等大願，而無懈倦。是為菩薩摩訶薩施種種乘，普施眾生無量福田，以歡喜心善根迴向，令一切眾生無量種智皆悉具足，乘於一切成滿智乘。

「菩薩摩訶薩布施象寶：七支具足，六瘤成滿，六牙如雪，口淨如華，身體平正，毛色鮮白，珍麗奇飾莊嚴其身，淨妙寶網以覆其上，種種雜寶莊嚴其首，光色晃曜，儀體安雅，瞬息之頃超步萬里，猛氣奔踊而無疲倦。菩薩摩訶薩布施寶馬：形體殊妙，毛色光澤，馬相具足，如天寶馬，無量珍飾莊嚴其身，明月神珠以為光曜，金鈴寶網以覆其上，行不奔驟，迅踰疾風，致遠不疲，乘者安豫，巡遊四方不失主意。以此寶乘隨意施與，或施福田，或獻尊重，或遺知識，或奉父母，或給貧匱，其有須者皆悉與之，大心惠施無所吝惜，心常歡喜無有悔恨，大悲充滿能行大施，一向專求菩薩功德最勝生地，直心清淨。以如是心善根迴向：令一切眾生成就人寶，生菩薩功德，莊嚴大乘；令一切眾生乘善法乘，隨順能至一切佛法；令一切眾生常樂大乘，得佛無礙智慧力乘，光明普照；令一切眾生乘勇猛大乘，滿足諸願；令一切眾生具足平等波羅蜜乘，成就滿足一切善根；令一切眾生成就寶乘，出生佛法無上智寶；令一切眾生分別菩薩莊嚴之行，得是妙乘，出於三界，悉開菩薩諸三昧華；令一切眾生無量阿僧祇劫清淨修習菩薩所行，乘無量乘，疾解諸法；令一切眾生施大乘寶乘，以善方便具菩薩地；令一切眾生成最高廣安隱大乘，悉能運載一切眾生至無上道。是為菩薩摩訶薩無量阿僧祇那由他劫施象馬寶善根迴向，令一切眾生乘無礙智乘，得至如來究竟寶乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩布施象寶：七支具足，六瘤成滿，六牙如雪，口淨如華，身體平正，毛色鮮白，珍麗奇飾莊嚴其身，淨妙寶網以覆其上，種種雜寶莊嚴其首，光色晃曜，儀體安雅，瞬息之頃超步萬里，猛氣奔踊而無疲倦。菩薩摩訶薩布施寶馬：形體殊妙，毛色光澤，馬相具足，如天寶馬，無量珍飾莊嚴其身，明月神珠以為光曜，金鈴寶網以覆其上，行不奔驟，迅踰疾風，致遠不疲，乘者安豫，巡遊四方不失主意。以此寶乘隨意施與，或施福田，或獻尊重，或遺知識，或奉父母，或給貧匱，其有須者皆悉與之，大心惠施無所吝惜，心常歡喜無有悔恨，大悲充滿能行大施，一向專求菩薩功德最勝生地，直心清淨。以如是心善根迴向：令一切眾生成就人寶，生菩薩功德，莊嚴大乘；令一切眾生乘善法乘，隨順能至一切佛法；令一切眾生常樂大乘，得佛無礙智慧力乘，光明普照；令一切眾生乘勇猛大乘，滿足諸願；令一切眾生具足平等波羅蜜乘，成就滿足一切善根；令一切眾生成就寶乘，出生佛法無上智寶；令一切眾生分別菩薩莊嚴之行，得是妙乘，出於三界，悉開菩薩諸三昧華；令一切眾生無量阿僧祇劫清淨修習菩薩所行，乘無量乘，疾解諸法；令一切眾生施大乘寶乘，以善方便具菩薩地；令一切眾生成最高廣安隱大乘，悉能運載一切眾生至無上道。是為菩薩摩訶薩無量阿僧祇那由他劫施象馬寶善根迴向，令一切眾生乘無礙智乘，得至如來究竟寶乘。

「菩薩摩訶薩施種種座：或施聖王師子之座，瑠璃為足，金縷織成柔軟妙衣以敷其上，熏以一切堅固之香，建立種種上妙寶幢，無量億寶以為莊嚴，白淨寶網彌覆其上，金鈴羅網動發妙音，百萬億那由他淨妙寶像周匝圍遶，其座高廣，清淨嚴飾，無量阿僧祇眾生樂觀無厭，功蓋天下，自在大王之所坐處，處於彼座以正治國，無敢違逆，種種妙寶莊嚴其身，青寶珠王、大青寶珠王勝藏寶珠，以為莊嚴，明淨猶日，清涼如月，眾星莊嚴，如海勝寶、海堅固幢，離垢明淨，閻浮檀金妙色寶繒以冠其首，一切閻浮提內大力灌頂王法以灌其頂，具功德力大慈悲主，降伏怨敵，無敢違命。菩薩摩訶薩如是無量無數為轉輪王，得法自在，正治國時，以如是等種種眾寶嚴飾之座，或施正覺、諸善知識及賢聖僧，聞法歡喜，奉施法師，供養父母，諸尊重者，聲聞、緣覺、一切菩薩，乃至初發大乘心者，及以一切諸佛塔廟，或施無量貧窮下劣，有所須欲皆給施之。布施座時，如是迴向：以此善根令一切眾生得菩提座，自然覺悟諸佛正法；令一切眾生得自在座，具足成就於法自在，諸金剛山所不能壞，悉能降伏一切諸魔；令一切眾生得佛自在師子之座，一切眾生樂觀無厭；令一切眾生得不可說不可說清淨莊嚴殊妙之座，成法自在，普化眾生；令一切眾生得殊勝座，三種世間所不能壞，廣大善根及善根具，皆悉清淨；令一切眾生得高廣座，充滿不可說不可說世界諸佛如來，於阿僧祇劫歎不能盡；令一切眾生處大智人座，一身充滿一切法界；令一切眾生得不可思議寶莊嚴座，隨其本願所請眾生，廣開法施；令一切眾生皆悉得坐淨妙法座，於不可說諸世界中，顯現如來自在神力；令一切眾生坐一切寶座、一切香座、一切華座、一切衣座、一切鬘座、一切摩尼寶座、不可思議淨瑠璃座、無量不可說世界座、淨一切眾生莊嚴座、離諍座，處此座上，覺悟如來一切種智，示現諸佛功德境界。是為菩薩摩訶薩施種種座時善根迴向，令一切眾生得無所著菩提之座，自然覺悟一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩施種種座：或施聖王師子之座，瑠璃為足，金縷織成柔軟妙衣以敷其上，熏以一切堅固之香，建立種種上妙寶幢，無量億寶以為莊嚴，白淨寶網彌覆其上，金鈴羅網動發妙音，百萬億那由他淨妙寶像周匝圍遶，其座高廣，清淨嚴飾，無量阿僧祇眾生樂觀無厭，功蓋天下，自在大王之所坐處，處於彼座以正治國，無敢違逆，種種妙寶莊嚴其身，青寶珠王、大青寶珠王勝藏寶珠，以為莊嚴，明淨猶日，清涼如月，眾星莊嚴，如海勝寶、海堅固幢，離垢明淨，閻浮檀金妙色寶繒以冠其首，一切閻浮提內大力灌頂王法以灌其頂，具功德力大慈悲主，降伏怨敵，無敢違命。菩薩摩訶薩如是無量無數為轉輪王，得法自在，正治國時，以如是等種種眾寶嚴飾之座，或施正覺、諸善知識及賢聖僧，聞法歡喜，奉施法師，供養父母，諸尊重者，聲聞、緣覺、一切菩薩，乃至初發大乘心者，及以一切諸佛塔廟，或施無量貧窮下劣，有所須欲皆給施之。布施座時，如是迴向：以此善根令一切眾生得菩提座，自然覺悟諸佛正法；令一切眾生得自在座，具足成就於法自在，諸金剛山所不能壞，悉能降伏一切諸魔；令一切眾生得佛自在師子之座，一切眾生樂觀無厭；令一切眾生得不可說不可說清淨莊嚴殊妙之座，成法自在，普化眾生；令一切眾生得殊勝座，三種世間所不能壞，廣大善根及善根具，皆悉清淨；令一切眾生得高廣座，充滿不可說不可說世界諸佛如來，於阿僧祇劫歎不能盡；令一切眾生處大智人座，一身充滿一切法界；令一切眾生得不可思議寶莊嚴座，隨其本願所請眾生，廣開法施；令一切眾生皆悉得坐淨妙法座，於不可說諸世界中，顯現如來自在神力；令一切眾生坐一切寶座、一切香座、一切華座、一切衣座、一切鬘座、一切摩尼寶座、不可思議淨瑠璃座、無量不可說世界座、淨一切眾生莊嚴座、離諍座，處此座上，覺悟如來一切種智，示現諸佛功德境界。是為菩薩摩訶薩施種種座時善根迴向，令一切眾生得無所著菩提之座，自然覺悟一切佛法。