大方廣佛華嚴經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十五

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

金剛幢菩薩十迴向品第二十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩十迴向品第二十一之二

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第三等諸佛迴向？此菩薩摩訶薩隨順學過去、未來、現在諸佛迴向。此菩薩修菩薩行時，見好惡色，其心清淨而無憎愛；歡喜悅樂，起無壞心，離諸憂惱；得正直心，身意柔軟，諸根清涼。此菩薩得如是樂時，迴向諸佛，作如是念：『一切諸佛雖有無上淨妙快樂，復願諸佛具不思議佛所住樂，具足攝取不可稱量佛三昧樂，成就無量大悲快樂，具足成就不可計議佛解脫樂，具足攝取諸佛神足自在快樂，無上尊重最妙快樂；普覆如來，常令具足諸佛無量力樂，永離一切諸覺之樂，無上寂靜不變易樂；具足無礙法門，心常寂定而無散亂，佛無二行不可壞樂。』菩薩摩訶薩以如是善根，迴向諸佛已，又復迴向一切菩薩：『令願未滿者，悉令滿足；未淨直心者，令淨直心；未滿諸波羅蜜者，悉令滿足，安住金剛菩提之心；於一切智，得不退轉，不捨大莊嚴，守護菩提門及諸善根；能令一切眾生，捨離放逸，發菩提心；所願成滿，安住一切菩薩所住，得諸菩薩明利諸根，修習善根，證薩婆若。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第三等諸佛迴向？此菩薩摩訶薩隨順學過去、未來、現在諸佛迴向。此菩薩修菩薩行時，見好惡色，其心清淨而無憎愛；歡喜悅樂，起無壞心，離諸憂惱；得正直心，身意柔軟，諸根清涼。此菩薩得如是樂時，迴向諸佛，作如是念：『一切諸佛雖有無上淨妙快樂，復願諸佛具不思議佛所住樂，具足攝取不可稱量佛三昧樂，成就無量大悲快樂，具足成就不可計議佛解脫樂，具足攝取諸佛神足自在快樂，無上尊重最妙快樂；普覆如來，常令具足諸佛無量力樂，永離一切諸覺之樂，無上寂靜不變易樂；具足無礙法門，心常寂定而無散亂，佛無二行不可壞樂。』菩薩摩訶薩以如是善根，迴向諸佛已，又復迴向一切菩薩：『令願未滿者，悉令滿足；未淨直心者，令淨直心；未滿諸波羅蜜者，悉令滿足，安住金剛菩提之心；於一切智，得不退轉，不捨大莊嚴，守護菩提門及諸善根；能令一切眾生，捨離放逸，發菩提心；所願成滿，安住一切菩薩所住，得諸菩薩明利諸根，修習善根，證薩婆若。』

「如是，菩薩摩訶薩以諸善根，迴向菩薩已，又復迴向一切眾生：『迴向一切眾生見佛聞法、敬心近僧，迴向具足專心念佛，迴向具足念淨妙法，迴向念僧尊重恭敬，迴向見佛未曾遠離，迴向成就諸清淨心，迴向分別諸如來法，迴向成就無量功德，迴向清淨諸通善根，迴向除滅一切疑惑。』如佛迴向開化一切眾生、聲聞、緣覺及諸菩薩，菩薩善根迴向一切眾生，亦復如是。『令一切眾生永離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處一切惡趣，無量眾難。』菩薩摩訶薩令彼一切眾生悉發無上菩提之心、長養無上菩提之心、一心專求一切種智、捨離誹謗諸佛正法、常樂具足一切智地；令一切眾生究竟清淨，得一切智。菩薩摩訶薩所行善根，以諸大願攝取行等行、積聚等積聚、長養等長養，皆悉廣大，具足充滿。菩薩摩訶薩若在家時，與妻子俱，未曾暫離菩提之心，正念思惟薩婆若境界，自度度彼，直心平等，方便示現妻子眷屬。菩薩善方便智，皆悉成就，究竟解脫，雖與同止，心無所著；以本大悲故，處在家屬，以大慈故，隨順妻子，於菩薩淨道，無所障礙。菩薩摩訶薩若在家時，應以如是薩婆若心善根迴向，所謂：被著衣裳，若飲若食，服諸湯藥，行、住、坐、臥，身、口、意業，具足清淨，諸根調伏，皆悉安諦，洗浴塗身、寂靜徐步、迴旋顧眄、舉足下足、若眠若覺，不失威儀，善攝諸根，未曾散亂。菩薩摩訶薩以如是等一切諸行，未曾遠離薩婆若心，善根迴向饒益安樂一切眾生，無量諸願皆悉成就，攝取無量廣大善根，修習善根救護一切，除滅一切放逸憍慢，一心正念一切種智，欲覺一切諸佛菩提，捨離煩惱及順煩惱法，修習一切菩薩所學，於一切智道無所障礙，樂修智地及諸善根，常樂愛語，增長善根，令一切眾生，永離苦惱，不著所行，一心受持諸佛教法，是為菩薩摩訶薩處在家屬，攝取善根，一心迴向無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩摩訶薩以諸善根，迴向菩薩已，又復迴向一切眾生：『迴向一切眾生見佛聞法、敬心近僧，迴向具足專心念佛，迴向具足念淨妙法，迴向念僧尊重恭敬，迴向見佛未曾遠離，迴向成就諸清淨心，迴向分別諸如來法，迴向成就無量功德，迴向清淨諸通善根，迴向除滅一切疑惑。』如佛迴向開化一切眾生、聲聞、緣覺及諸菩薩，菩薩善根迴向一切眾生，亦復如是。『令一切眾生永離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處一切惡趣，無量眾難。』菩薩摩訶薩令彼一切眾生悉發無上菩提之心、長養無上菩提之心、一心專求一切種智、捨離誹謗諸佛正法、常樂具足一切智地；令一切眾生究竟清淨，得一切智。菩薩摩訶薩所行善根，以諸大願攝取行等行、積聚等積聚、長養等長養，皆悉廣大，具足充滿。菩薩摩訶薩若在家時，與妻子俱，未曾暫離菩提之心，正念思惟薩婆若境界，自度度彼，直心平等，方便示現妻子眷屬。菩薩善方便智，皆悉成就，究竟解脫，雖與同止，心無所著；以本大悲故，處在家屬，以大慈故，隨順妻子，於菩薩淨道，無所障礙。菩薩摩訶薩若在家時，應以如是薩婆若心善根迴向，所謂：被著衣裳，若飲若食，服諸湯藥，行、住、坐、臥，身、口、意業，具足清淨，諸根調伏，皆悉安諦，洗浴塗身、寂靜徐步、迴旋顧眄、舉足下足、若眠若覺，不失威儀，善攝諸根，未曾散亂。菩薩摩訶薩以如是等一切諸行，未曾遠離薩婆若心，善根迴向饒益安樂一切眾生，無量諸願皆悉成就，攝取無量廣大善根，修習善根救護一切，除滅一切放逸憍慢，一心正念一切種智，欲覺一切諸佛菩提，捨離煩惱及順煩惱法，修習一切菩薩所學，於一切智道無所障礙，樂修智地及諸善根，常樂愛語，增長善根，令一切眾生，永離苦惱，不著所行，一心受持諸佛教法，是為菩薩摩訶薩處在家屬，攝取善根，一心迴向無上菩提。

「菩薩摩訶薩復作是念：『乃至小犬及餘畜生，當令此等具足修習不放逸行，離畜生趣，得饒益樂，究竟解脫，永度苦海、苦受、苦陰、苦覺、增上大苦、苦行、苦藏、苦根、苦舍，如是等無量無邊一切眾苦。』菩薩摩訶薩欲令眾生悉得除滅，以淨善根迴向無上菩提，教一切眾生迴向如是境界，正念思惟彼彼善根以為上首；所謂：迴向一切種智，發菩提心、攝菩提心，遠離生死，修習善根，出生死淵，得諸如來無礙快樂；修如來慈，充滿十方，大悲饒益一切眾生；普令一切得清淨樂，守護一切諸勝善根，令一切眾生究竟佛法，遠離一切諸魔境界，入彼甚深如來境界，普能拔出一切世間，具足一切如來善根，住三世佛平等法中。如是菩薩摩訶薩今集善根、已集善根、當集善根，皆悉迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『乃至小犬及餘畜生，當令此等具足修習不放逸行，離畜生趣，得饒益樂，究竟解脫，永度苦海、苦受、苦陰、苦覺、增上大苦、苦行、苦藏、苦根、苦舍，如是等無量無邊一切眾苦。』菩薩摩訶薩欲令眾生悉得除滅，以淨善根迴向無上菩提，教一切眾生迴向如是境界，正念思惟彼彼善根以為上首；所謂：迴向一切種智，發菩提心、攝菩提心，遠離生死，修習善根，出生死淵，得諸如來無礙快樂；修如來慈，充滿十方，大悲饒益一切眾生；普令一切得清淨樂，守護一切諸勝善根，令一切眾生究竟佛法，遠離一切諸魔境界，入彼甚深如來境界，普能拔出一切世間，具足一切如來善根，住三世佛平等法中。如是菩薩摩訶薩今集善根、已集善根、當集善根，皆悉迴向。

「復作是念：『如彼過去菩薩所行，恭敬供養一切諸佛，度脫眾生，救護一切，修諸善根迴向菩提而無所著；不依色、不著受、不顛倒想、不作行、不取識，離六入，不住世法、樂出世法，知法如空，究竟得至非趣彼岸，照解諸法不生不滅、無真實相、無所染著，一切諸法無有虛妄、無所歸趣、無所破壞，安住實際，無有自性，離諸性故。於一念中，解一切法無性為性，常樂習行普門善根，具足如來圓滿功德，顯現一切。如彼過去一切如來善根迴向，我亦如是。』樂如是法，證如是法，如是發心，修習諸法，不違法相；所有起法，猶如幻化、電光、水月、鏡中之像，因緣和合，假持諸法，悉分別知從業因起，唯如來地是究竟處。菩薩摩訶薩如是隨學過去諸佛所學迴向，未來、現在，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『如彼過去菩薩所行，恭敬供養一切諸佛，度脫眾生，救護一切，修諸善根迴向菩提而無所著；不依色、不著受、不顛倒想、不作行、不取識，離六入，不住世法、樂出世法，知法如空，究竟得至非趣彼岸，照解諸法不生不滅、無真實相、無所染著，一切諸法無有虛妄、無所歸趣、無所破壞，安住實際，無有自性，離諸性故。於一念中，解一切法無性為性，常樂習行普門善根，具足如來圓滿功德，顯現一切。如彼過去一切如來善根迴向，我亦如是。』樂如是法，證如是法，如是發心，修習諸法，不違法相；所有起法，猶如幻化、電光、水月、鏡中之像，因緣和合，假持諸法，悉分別知從業因起，唯如來地是究竟處。菩薩摩訶薩如是隨學過去諸佛所學迴向，未來、現在，亦復如是。

「菩薩摩訶薩學三世佛所學迴向諸善根已，作如是念：『如彼諸佛所知菩薩迴向，我亦如是迴向：第一迴向、勝迴向、最勝迴向、上迴向、無上迴向、無等迴向、無等等迴向、無比迴向、無對迴向、尊迴向、妙迴向、平等迴向、正直迴向、大功德迴向、大願迴向、明淨迴向、善迴向、清淨迴向、離惡迴向、不隨惡迴向。』如是菩薩摩訶薩以諸善根正迴向已，成就清淨妙身、口、意所作行業，皆悉清淨，住菩薩住、離諸惡住，修習善根，離身、口惡業，心無選擇，修薩婆若；住無量住，入一切法，空無自在，修出世法，於世間法，心無染著，分別了知無量諸業，成就巧方便，迴向諸法，心無所倚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩學三世佛所學迴向諸善根已，作如是念：『如彼諸佛所知菩薩迴向，我亦如是迴向：第一迴向、勝迴向、最勝迴向、上迴向、無上迴向、無等迴向、無等等迴向、無比迴向、無對迴向、尊迴向、妙迴向、平等迴向、正直迴向、大功德迴向、大願迴向、明淨迴向、善迴向、清淨迴向、離惡迴向、不隨惡迴向。』如是菩薩摩訶薩以諸善根正迴向已，成就清淨妙身、口、意所作行業，皆悉清淨，住菩薩住、離諸惡住，修習善根，離身、口惡業，心無選擇，修薩婆若；住無量住，入一切法，空無自在，修出世法，於世間法，心無染著，分別了知無量諸業，成就巧方便，迴向諸法，心無所倚。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第三等諸佛迴向。菩薩安住此迴向已，深入一切諸如來業，趣諸如來勝妙功德，入深清淨智慧境界，不離一切諸菩薩業，善能分別巧妙方便、入深法界巧妙方便，次第成就菩薩善根，入於一切諸如來性，以巧方便，分別了知無量無邊一切諸法；雖復示現世界中生，於諸世界，心無所著。佛子！是為菩薩摩訶薩等諸佛迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第三等諸佛迴向。菩薩安住此迴向已，深入一切諸如來業，趣諸如來勝妙功德，入深清淨智慧境界，不離一切諸菩薩業，善能分別巧妙方便、入深法界巧妙方便，次第成就菩薩善根，入於一切諸如來性，以巧方便，分別了知無量無邊一切諸法；雖復示現世界中生，於諸世界，心無所著。佛子！是為菩薩摩訶薩等諸佛迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「彼諸菩薩摩訶薩， 修過去佛迴向法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸菩薩摩訶薩， 修過去佛迴向法，

亦學未來現在世， 無量導師之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦學未來現在世， 無量導師之所行。

一切種種微妙樂， 諸佛如來所讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種種微妙樂， 諸佛如來所讚歎，

成就明淨勝法眼， 迴向一切諸導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就明淨勝法眼， 迴向一切諸導師。

菩薩身根種種樂， 眼耳鼻舌諸情根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身根種種樂， 眼耳鼻舌諸情根，

種種上妙無量樂， 迴向一切諸最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種上妙無量樂， 迴向一切諸最勝。

一切世間諸善根， 及諸如來所成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間諸善根， 及諸如來所成就，

於彼悉攝無有餘， 隨喜迴向益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼悉攝無有餘， 隨喜迴向益眾生。

菩薩隨喜無有量， 亦以迴向一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩隨喜無有量， 亦以迴向一切眾，

人中師子所有樂， 願令眾生悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子所有樂， 願令眾生悉具足。

諸佛如來所知見， 一切眾生清淨樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來所知見， 一切眾生清淨樂，

欲令眾生皆悉得， 世間燈明所受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令眾生皆悉得， 世間燈明所受樂。

菩薩所得種種樂， 迴向諸佛為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所得種種樂， 迴向諸佛為眾生，

欲令眾生常安隱， 於彼迴向無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令眾生常安隱， 於彼迴向無所著。

菩薩修此迴向時， 興發無量大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修此迴向時， 興發無量大悲心，

如佛所知迴向德， 令我具足悉成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所知迴向德， 令我具足悉成滿。

如諸最勝所知見， 一切智乘微妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸最勝所知見， 一切智乘微妙樂，

如我在世諸所行， 一切菩薩無量樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我在世諸所行， 一切菩薩無量樂。

一切趣中眾快樂， 柔軟調伏諸根樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切趣中眾快樂， 柔軟調伏諸根樂，

皆悉迴向為眾生， 普令成就無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉迴向為眾生， 普令成就無上智。

身口意淨離諸惡， 巧妙方便心平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意淨離諸惡， 巧妙方便心平等，

以此迴向群生類， 悉令成就無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此迴向群生類， 悉令成就無上智。

菩薩所修諸行業， 積集無量淨功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修諸行業， 積集無量淨功德，

隨順如來生佛家， 寂然不亂正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順如來生佛家， 寂然不亂正迴向。

十方無量世界中， 攝取一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量世界中， 攝取一切眾生類，

無量善根悉迴向， 普令眾生得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量善根悉迴向， 普令眾生得安樂。

不為己身自求樂， 欲令一切悉安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為己身自求樂， 欲令一切悉安隱，

遠離一切虛妄心， 悉解諸法空無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切虛妄心， 悉解諸法空無我。

十方無量諸最勝， 所見一切真佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸最勝， 所見一切真佛子，

以諸功德迴向彼， 速令究竟無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸功德迴向彼， 速令究竟無上道。

一切世間眾生類， 等心攝取無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間眾生類， 等心攝取無有餘，

以我所行諸淨業， 令彼眾生速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我所行諸淨業， 令彼眾生速成佛。

無量無邊清淨願， 無等最勝所演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊清淨願， 無等最勝所演說，

皆悉清淨離諸垢， 普令佛子究竟滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉清淨離諸垢， 普令佛子究竟滿。

一切功德盡迴向， 悉令十方諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德盡迴向， 悉令十方諸佛剎，

種種淨妙而莊嚴， 菩薩如是學迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種淨妙而莊嚴， 菩薩如是學迴向。

心不稱量諸二法， 了達覺悟法無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不稱量諸二法， 了達覺悟法無二，

諸法非二非不二， 不作虛妄是佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法非二非不二， 不作虛妄是佛子。

一切世間所有想， 究竟悉度無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間所有想， 究竟悉度無有餘，

亦不壞想及非想， 決定了知眾生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不壞想及非想， 決定了知眾生想。

彼諸菩薩身淨已， 則意清淨無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩身淨已， 則意清淨無瑕穢，

口業已淨無散亂， 當知意淨無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業已淨無散亂， 當知意淨無所著。

一心正念過去佛， 分別未來諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心正念過去佛， 分別未來諸導師，

現在十方天人尊， 菩薩遍學彼佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方天人尊， 菩薩遍學彼佛教。

三世無量諸最勝， 慧心明達無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無量諸最勝， 慧心明達無障礙，

所行無量求菩提， 迴向饒益諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行無量求菩提， 迴向饒益諸世間。

彼勝妙慧廣大慧， 四真諦慧離倒慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼勝妙慧廣大慧， 四真諦慧離倒慧，

平等實慧清淨慧， 無比慧等皆迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等實慧清淨慧， 無比慧等皆迴向。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第四至一切處迴向？此菩薩摩訶薩修習一切諸善根時，以彼善根如是迴向：令此善根功德之力至一切處，譬如實際，無處不至；至一切世間、至一切有、至一切眾生、至一切剎、至一切法、至一切虛空、至一切三世、至一切有為及無為法、至一切語言音聲，我此善根，亦復如是遍至一切諸如來所，供養三世一切諸佛；過去諸佛，所願悉滿；未來諸佛，具佛莊嚴；虛空、法界等世界中，現在諸佛及無量大眾以為莊嚴，皆悉供養。猶如諸天，於一念中，悉能充滿無量無邊一切世界，廣大功德，智慧無礙，善根迴向故。菩薩摩訶薩復作是念：『以此善根，虛空、法界等一切世界，世界性種種業所起；十方不可說世界、不可說佛剎種種世界，諸佛境界、無分齊世界、轉飜覆世界、伏世界、轉世界、一切無餘世界中，現在諸佛，顯現無量自在神力。彼有菩薩，解虛空法界等一切諸法，為諸眾生於一切世界中，現為如來出興於世，示現至一切處智，無量無邊自在受生法身，遍至不壞法界，平等普入，同佛身藏，不生不滅；普應一切善巧方便，出現世間；從真實法性起，堅固不轉，無礙所持，諸佛無礙功德所生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第四至一切處迴向？此菩薩摩訶薩修習一切諸善根時，以彼善根如是迴向：令此善根功德之力至一切處，譬如實際，無處不至；至一切世間、至一切有、至一切眾生、至一切剎、至一切法、至一切虛空、至一切三世、至一切有為及無為法、至一切語言音聲，我此善根，亦復如是遍至一切諸如來所，供養三世一切諸佛；過去諸佛，所願悉滿；未來諸佛，具佛莊嚴；虛空、法界等世界中，現在諸佛及無量大眾以為莊嚴，皆悉供養。猶如諸天，於一念中，悉能充滿無量無邊一切世界，廣大功德，智慧無礙，善根迴向故。菩薩摩訶薩復作是念：『以此善根，虛空、法界等一切世界，世界性種種業所起；十方不可說世界、不可說佛剎種種世界，諸佛境界、無分齊世界、轉飜覆世界、伏世界、轉世界、一切無餘世界中，現在諸佛，顯現無量自在神力。彼有菩薩，解虛空法界等一切諸法，為諸眾生於一切世界中，現為如來出興於世，示現至一切處智，無量無邊自在受生法身，遍至不壞法界，平等普入，同佛身藏，不生不滅；普應一切善巧方便，出現世間；從真實法性起，堅固不轉，無礙所持，諸佛無礙功德所生。』

「菩薩摩訶薩於諸如來、應供、等正覺所，種諸善根，以眾雜華、種種諸香、鬘蓋幢幡、珍寶燈明，以如是等諸妙供具，供養尊像、及諸塔廟。以此一切善根迴向，以一心、不亂心、不動心、尊重心、離瞋心、無住心、無著心、無眾生心、無諂害心、寂靜心迴向。復作是念：『虛空、法界等一切劫中，去、來、今佛，相好具足而自莊嚴，以妙法界莊嚴而自莊嚴。彼佛眷屬，充滿虛空、法界等一切世界，隨時出世，未曾失時。我以善根迴向，供養諸佛，以無量香蓋、無量香幢、無量香幡、無量香宮殿、無量香網、無量香像、無量香光、無量香焰、無量香雲、無量香座、無量香輪、無量香住處、無量香佛世界、無量香須彌山王、無量香海、無量香河、無量香樹、無量香衣、無量香蓮華，以如是等無量無數眾香莊嚴，以為供養。以無量華蓋，廣說如上，乃至無量無數眾華莊嚴，以為供養；以無數鬘蓋，乃至無數眾鬘莊嚴，以為供養；以不可思議塗香蓋，乃至不可思議塗香莊嚴，以為供養；以不可稱末香蓋，乃至不可稱末香莊嚴，以為供養；以無分齊妙衣蓋，乃至無分齊妙衣莊嚴，以為供養；以無邊寶蓋，乃至無邊眾寶莊嚴，以為供養；以無量燈蓋，乃至無量眾燈莊嚴，以為供養；以不可說莊嚴具蓋，乃至不可說眾莊嚴具，以為供養。以不可說不可說摩尼寶蓋，如是摩尼寶幢、摩尼寶幡、摩尼寶帳、摩尼寶網、摩尼寶鬘、摩尼寶光、摩尼寶焰、摩尼寶雲、摩尼寶座、摩尼寶輪、摩尼寶宮殿、摩尼寶世界、摩尼寶須彌山王、摩尼寶海、摩尼寶河、摩尼寶樹、摩尼寶衣、摩尼寶蓮華，如是等不可說不可說摩尼寶莊嚴，以為供養。於一一境界中，各有阿僧祇欄楯、阿僧祇莊嚴、阿僧祇宮殿、阿僧祇樓閣、阿僧祇偏樓閣、阿僧祇半月莊嚴、阿僧祇內小幃帳、阿僧祇窓牖、阿僧祇清淨寶、阿僧祇一切寶，莊嚴清淨一切世界，悉無有餘。如是莊嚴，令一切眾生，超出生死，成就如來十種力地，於諸法中，得無礙法明；教化眾生一切善根迴向，調伏眾生無量心，充滿虛空、法界等一切佛剎，法無所至；出生三世無量善根，令一切眾生，悉得覩見無量諸佛，安住一切諸善根中，成就大乘不著諸法具足諸善根究竟無量行，普入無量無邊一切法界善根迴向；入一切如來自在神力，令一切眾生因此善根，得薩婆若，成無上道。譬如無我，不離諸法，我諸善根，亦復如是；攝取一切佛，恭敬供養故；攝取一切法，離障礙故；攝取一切菩薩，究竟一切同善根故；攝取菩薩一切行，滿諸願故；攝取菩薩一切法明，決定無礙故；攝取一切佛自在神力，成就無量諸善根故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩於諸如來、應供、等正覺所，種諸善根，以眾雜華、種種諸香、鬘蓋幢幡、珍寶燈明，以如是等諸妙供具，供養尊像、及諸塔廟。以此一切善根迴向，以一心、不亂心、不動心、尊重心、離瞋心、無住心、無著心、無眾生心、無諂害心、寂靜心迴向。復作是念：『虛空、法界等一切劫中，去、來、今佛，相好具足而自莊嚴，以妙法界莊嚴而自莊嚴。彼佛眷屬，充滿虛空、法界等一切世界，隨時出世，未曾失時。我以善根迴向，供養諸佛，以無量香蓋、無量香幢、無量香幡、無量香宮殿、無量香網、無量香像、無量香光、無量香焰、無量香雲、無量香座、無量香輪、無量香住處、無量香佛世界、無量香須彌山王、無量香海、無量香河、無量香樹、無量香衣、無量香蓮華，以如是等無量無數眾香莊嚴，以為供養。以無量華蓋，廣說如上，乃至無量無數眾華莊嚴，以為供養；以無數鬘蓋，乃至無數眾鬘莊嚴，以為供養；以不可思議塗香蓋，乃至不可思議塗香莊嚴，以為供養；以不可稱末香蓋，乃至不可稱末香莊嚴，以為供養；以無分齊妙衣蓋，乃至無分齊妙衣莊嚴，以為供養；以無邊寶蓋，乃至無邊眾寶莊嚴，以為供養；以無量燈蓋，乃至無量眾燈莊嚴，以為供養；以不可說莊嚴具蓋，乃至不可說眾莊嚴具，以為供養。以不可說不可說摩尼寶蓋，如是摩尼寶幢、摩尼寶幡、摩尼寶帳、摩尼寶網、摩尼寶鬘、摩尼寶光、摩尼寶焰、摩尼寶雲、摩尼寶座、摩尼寶輪、摩尼寶宮殿、摩尼寶世界、摩尼寶須彌山王、摩尼寶海、摩尼寶河、摩尼寶樹、摩尼寶衣、摩尼寶蓮華，如是等不可說不可說摩尼寶莊嚴，以為供養。於一一境界中，各有阿僧祇欄楯、阿僧祇莊嚴、阿僧祇宮殿、阿僧祇樓閣、阿僧祇偏樓閣、阿僧祇半月莊嚴、阿僧祇內小幃帳、阿僧祇窓牖、阿僧祇清淨寶、阿僧祇一切寶，莊嚴清淨一切世界，悉無有餘。如是莊嚴，令一切眾生，超出生死，成就如來十種力地，於諸法中，得無礙法明；教化眾生一切善根迴向，調伏眾生無量心，充滿虛空、法界等一切佛剎，法無所至；出生三世無量善根，令一切眾生，悉得覩見無量諸佛，安住一切諸善根中，成就大乘不著諸法具足諸善根究竟無量行，普入無量無邊一切法界善根迴向；入一切如來自在神力，令一切眾生因此善根，得薩婆若，成無上道。譬如無我，不離諸法，我諸善根，亦復如是；攝取一切佛，恭敬供養故；攝取一切法，離障礙故；攝取一切菩薩，究竟一切同善根故；攝取菩薩一切行，滿諸願故；攝取菩薩一切法明，決定無礙故；攝取一切佛自在神力，成就無量諸善根故；

攝取一切佛力無所畏，發無量心，滿一切故；攝取一切善薩三昧辯才陀羅尼門，解了世間無二法故；攝取一切佛巧妙方便，示現如來大神力故；攝取三世一切諸佛，出生得道，轉淨法輪，示現涅槃，興發供養，化眾生故；攝取一切世界，無上佛剎莊嚴故；攝取一切劫，不斷一切菩薩行故；攝取一切趣，示現受生故；攝取一切眾生，具足普賢菩薩行故；攝取一切眾生，淨煩惱習故；攝取一切眾生諸根，化度無量故；攝取一切眾生諸欲，淨諸煩惱故；攝取一切眾生，調伏成熟，隨其所應，為現身故；攝取一切眾生，令解眾生如變化故；攝取一切如來性，守護受持一切佛法故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取一切佛力無所畏，發無量心，滿一切故；攝取一切善薩三昧辯才陀羅尼門，解了世間無二法故；攝取一切佛巧妙方便，示現如來大神力故；攝取三世一切諸佛，出生得道，轉淨法輪，示現涅槃，興發供養，化眾生故；攝取一切世界，無上佛剎莊嚴故；攝取一切劫，不斷一切菩薩行故；攝取一切趣，示現受生故；攝取一切眾生，具足普賢菩薩行故；攝取一切眾生，淨煩惱習故；攝取一切眾生諸根，化度無量故；攝取一切眾生諸欲，淨諸煩惱故；攝取一切眾生，調伏成熟，隨其所應，為現身故；攝取一切眾生，令解眾生如變化故；攝取一切如來性，守護受持一切佛法故。』

「菩薩摩訶薩如是善根迴向，了無所有，業中不取虛妄報，報中不取虛妄業；離諸虛妄，入深法界，心常安住勝妙善根；遠離散心，修習善法；不信不入一切諸法，不見有法，自性成就，作者壞者，皆不可得；知一切法悉無自在，解了法界，無有見者，無有知者。如是菩薩摩訶薩圓滿具足，解了諸法，得一切法眾因緣地，見一切法身，離欲實際，等觀諸法，解了世間，猶如變化；明達眾生，皆是一法，分別無二。不捨諸業境界方便，於有為界出無為界，而亦不壞有為之性；於無為界出有為界，而亦不壞無為之性。如是菩薩摩訶薩樂觀諸法寂滅之相，出生一切清淨善根，皆悉迴向救護眾生；精勤修習離愚癡法，深達明了一切法海；以虛空等一切善根迴向，具足無上堅固功德；得離癡冥，明淨法眼，善知方便迴向功德。菩薩摩訶薩如是善根迴向，令一切眾生，淨一切剎，得佛自在，教化眾生，持諸佛法，一切世間，最上福田；為諸眾生，作採寶導師；為一切世間，出明淨日，一一善根，充滿法界，善根迴向，救護眾生，令一切眾生，悉皆成就清淨功德。菩薩摩訶薩如是善根迴向，守護受持諸如來性，教化成熟諸眾生性，嚴淨一切諸佛剎性，不壞業性，分別法性，等觀不二性，遍遊十方性，廣說離欲性，具足解脫性，普照諸根性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是善根迴向，了無所有，業中不取虛妄報，報中不取虛妄業；離諸虛妄，入深法界，心常安住勝妙善根；遠離散心，修習善法；不信不入一切諸法，不見有法，自性成就，作者壞者，皆不可得；知一切法悉無自在，解了法界，無有見者，無有知者。如是菩薩摩訶薩圓滿具足，解了諸法，得一切法眾因緣地，見一切法身，離欲實際，等觀諸法，解了世間，猶如變化；明達眾生，皆是一法，分別無二。不捨諸業境界方便，於有為界出無為界，而亦不壞有為之性；於無為界出有為界，而亦不壞無為之性。如是菩薩摩訶薩樂觀諸法寂滅之相，出生一切清淨善根，皆悉迴向救護眾生；精勤修習離愚癡法，深達明了一切法海；以虛空等一切善根迴向，具足無上堅固功德；得離癡冥，明淨法眼，善知方便迴向功德。菩薩摩訶薩如是善根迴向，令一切眾生，淨一切剎，得佛自在，教化眾生，持諸佛法，一切世間，最上福田；為諸眾生，作採寶導師；為一切世間，出明淨日，一一善根，充滿法界，善根迴向，救護眾生，令一切眾生，悉皆成就清淨功德。菩薩摩訶薩如是善根迴向，守護受持諸如來性，教化成熟諸眾生性，嚴淨一切諸佛剎性，不壞業性，分別法性，等觀不二性，遍遊十方性，廣說離欲性，具足解脫性，普照諸根性。

「佛子！是名菩薩摩訶薩第四至一切處迴向。菩薩摩訶薩安住此迴向，能以一切善根迴向：得至一切處身業，善能應現一切世界故，得至一切處口業，微妙音聲充滿十方一切世界故；得至一切處意業，悉能受持一切諸佛所說法故；得至一切處神足，善能隨順一切世間行故；得至一切處法，隨順一切法故；得至一切處隨順法陀羅尼辯才，令一切眾生悉歡喜故；得至一切處順入法界，於一毛道，悉能普入一切世界故；得至一切處身，令一切眾生身，入一眾生身故；得至一切處劫，於一切劫中，常見諸佛故；得至一切處剎那，於一剎那，現一切佛興於世故。佛子！菩薩摩訶薩得至一切處善根迴向，能以一切善根迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名菩薩摩訶薩第四至一切處迴向。菩薩摩訶薩安住此迴向，能以一切善根迴向：得至一切處身業，善能應現一切世界故，得至一切處口業，微妙音聲充滿十方一切世界故；得至一切處意業，悉能受持一切諸佛所說法故；得至一切處神足，善能隨順一切世間行故；得至一切處法，隨順一切法故；得至一切處隨順法陀羅尼辯才，令一切眾生悉歡喜故；得至一切處順入法界，於一毛道，悉能普入一切世界故；得至一切處身，令一切眾生身，入一眾生身故；得至一切處劫，於一切劫中，常見諸佛故；得至一切處剎那，於一剎那，現一切佛興於世故。佛子！菩薩摩訶薩得至一切處善根迴向，能以一切善根迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「一切內外諸世間， 菩薩大士無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切內外諸世間， 菩薩大士無所著，

不捨饒益眾生事， 如是妙智人中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨饒益眾生事， 如是妙智人中勝。

不著一切諸世界， 不取十方堅固性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著一切諸世界， 不取十方堅固性，

不取眾生壽命相， 亦不妄取諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取眾生壽命相， 亦不妄取諸世間。

一切十方世界中， 攝取眾生悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方世界中， 攝取眾生悉無餘，

觀察有無得自在， 至一切處善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察有無得自在， 至一切處善迴向。

攝取有為無為法， 心不妄取諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取有為無為法， 心不妄取諸世間，

世間諸法無差別， 照世燈明如是覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸法無差別， 照世燈明如是覺。

一切所行諸業行， 上中下品各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所行諸業行， 上中下品各不同，

智者諸業悉迴向， 一切十方諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者諸業悉迴向， 一切十方諸如來。

菩薩迴向到彼岸， 隨如來學悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向到彼岸， 隨如來學悉成就，

分別甚深微妙智， 具足最勝殊特法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別甚深微妙智， 具足最勝殊特法。

清淨善根悉迴向， 常能利益諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨善根悉迴向， 常能利益諸群生，

悉令十方一切眾， 成就無上照世燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令十方一切眾， 成就無上照世燈。

未曾虛妄取眾生， 亦不妄想念諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾虛妄取眾生， 亦不妄想念諸法，

不染不著一切世， 亦復不捨諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染不著一切世， 亦復不捨諸眾生。

菩薩常樂寂滅法， 隨順得至寂滅境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常樂寂滅法， 隨順得至寂滅境，

亦不捨離眾生道， 得如是等微妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不捨離眾生道， 得如是等微妙智。

不起諸業虛妄想， 於諸果報亦不著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起諸業虛妄想， 於諸果報亦不著，

一切世間從緣起， 不離因緣見諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間從緣起， 不離因緣見諸法。

如是境界隨順至， 遠離一切虛妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是境界隨順至， 遠離一切虛妄想，

一切眾生調御師， 具足明了善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生調御師， 具足明了善迴向。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第五無盡功德藏迴向？此菩薩摩訶薩修悔過善根，離一切業障。於去、來、今佛一切善根，及三世一切眾生善根，皆悉隨喜。於諸如來，尊重恭敬、禮拜、供養所生善根；勸請諸佛所生善根；佛所說法聞持憶念、如說修行，入不思議境界善根；三世諸佛無盡善根；一切菩薩所修善根；三世諸佛得菩提時，無上善根；菩薩摩訶薩於此一切善根，皆悉隨喜。隨喜已，安住彼善根。三世諸佛轉淨法輪，度無量眾生；彼諸眾生所得善根，菩薩摩訶薩皆悉隨喜。三世諸佛從初發心修菩薩行，乃至成佛，示現涅槃，於其中間，所獲善根，皆悉隨喜。彼諸如來般涅槃已，受持守護諸佛正法，乃至法滅，所修善根；念佛境界，所修善根；自己境界，所修善根；乃至無上菩提境界善根；菩薩摩訶薩以此諸善根，皆悉迴向。菩薩摩訶薩作如是念：『此諸善根若修、若學、若積集、若開解、若隨喜、若具足、若成就、若有所行、若有所得、若正憶念、若受持、若堅固難壞，如此善根，盡過去際劫，一切諸佛莊嚴世界，無量行業之所興起，佛智所知、菩薩所識、應眾生起，隨欲清淨，如來所持、如來出世淨業所成，普賢菩薩淨業所起。彼諸世界，若有眾生成無上道，現自在力，未來一切如來、應供、等正覺莊嚴佛剎，與法界等無量無邊虛空、法界等一切世界中，盡未來際劫一切諸佛，彼諸如來成就智慧當淨佛剎，雜寶莊嚴：一切無厭上香莊嚴、雨一切華莊嚴、一切衣雲莊嚴、一切功德藏莊嚴、一切如來持智莊嚴、一切佛剎莊嚴、不可說莊嚴、修習不可思議功德莊嚴、如來等正覺淨威神莊嚴；未來一切諸佛莊嚴佛剎，一切世間所不能覩，菩薩淨眼之所照見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第五無盡功德藏迴向？此菩薩摩訶薩修悔過善根，離一切業障。於去、來、今佛一切善根，及三世一切眾生善根，皆悉隨喜。於諸如來，尊重恭敬、禮拜、供養所生善根；勸請諸佛所生善根；佛所說法聞持憶念、如說修行，入不思議境界善根；三世諸佛無盡善根；一切菩薩所修善根；三世諸佛得菩提時，無上善根；菩薩摩訶薩於此一切善根，皆悉隨喜。隨喜已，安住彼善根。三世諸佛轉淨法輪，度無量眾生；彼諸眾生所得善根，菩薩摩訶薩皆悉隨喜。三世諸佛從初發心修菩薩行，乃至成佛，示現涅槃，於其中間，所獲善根，皆悉隨喜。彼諸如來般涅槃已，受持守護諸佛正法，乃至法滅，所修善根；念佛境界，所修善根；自己境界，所修善根；乃至無上菩提境界善根；菩薩摩訶薩以此諸善根，皆悉迴向。菩薩摩訶薩作如是念：『此諸善根若修、若學、若積集、若開解、若隨喜、若具足、若成就、若有所行、若有所得、若正憶念、若受持、若堅固難壞，如此善根，盡過去際劫，一切諸佛莊嚴世界，無量行業之所興起，佛智所知、菩薩所識、應眾生起，隨欲清淨，如來所持、如來出世淨業所成，普賢菩薩淨業所起。彼諸世界，若有眾生成無上道，現自在力，未來一切如來、應供、等正覺莊嚴佛剎，與法界等無量無邊虛空、法界等一切世界中，盡未來際劫一切諸佛，彼諸如來成就智慧當淨佛剎，雜寶莊嚴：一切無厭上香莊嚴、雨一切華莊嚴、一切衣雲莊嚴、一切功德藏莊嚴、一切如來持智莊嚴、一切佛剎莊嚴、不可說莊嚴、修習不可思議功德莊嚴、如來等正覺淨威神莊嚴；未來一切諸佛莊嚴佛剎，一切世間所不能覩，菩薩淨眼之所照見。』

「菩薩摩訶薩修勝善根，悉入一切諸清淨法，受持一切諸清淨法，猶如變化；普行菩薩諸清淨業，入菩薩不可思議自在三昧，佛慧光明，普照世間。如未來諸佛嚴淨佛剎，現在諸佛嚴淨世界，亦復如是。種種莊嚴清淨，具足功德；普覆無量妙色不可思議香、無量雜寶、無量寶樹、阿僧祇莊嚴、阿僧祇宮殿、阿僧祇微妙音聲，隨善知識，顯現無量一切功德，殊勝莊嚴，不可窮盡。一切香莊嚴、一切鬘莊嚴、一切華莊嚴、一切末香莊嚴、一切寶莊嚴、一切衣莊嚴、一切幢莊嚴、一切幡莊嚴、一切繒綵莊嚴、一切寶欄楯莊嚴、阿僧祇白寶網普覆莊嚴、阿僧祇河莊嚴、阿僧祇雲雨莊嚴、阿僧祇自然妙音無所不聞；以如是等無量無邊諸莊嚴具，莊嚴無量無邊、不可思議諸佛世界。彼諸世界中，若佛剎莊嚴、佛剎清淨、佛剎平等、佛剎妙善、佛剎功德、佛剎殊勝、佛剎安樂、佛剎不壞、佛剎無盡、佛剎無量功德不可盡、佛剎不退、佛剎無所畏、佛剎光明、佛剎快樂、佛剎無厭、佛剎普照、佛剎照明、佛剎方正、佛剎第一、佛剎勝、佛剎最勝、佛剎微妙、佛剎無比、佛剎無等、佛剎上、佛剎無上、佛剎無等等；如是等三世一切諸佛，佛剎莊嚴。菩薩摩訶薩以此善根，皆悉迴向，普令一切佛剎，清淨莊嚴。如是莊嚴，於一世界中，三世一切莊嚴佛剎，具足清淨周遍，清淨積聚；等起莊嚴具足，莊嚴住持，皆悉具足。如一世界中，無量無邊虛空、法界等世界，悉以三世諸佛，莊嚴佛剎而莊嚴之；佛剎功德、佛剎觀無厭足、佛剎無量、佛剎彌廣、佛剎無數、佛剎不可思議、佛剎無勝、佛剎不可稱、佛剎無邊，皆悉具足。菩薩摩訶薩復如是迴向：令其所修一切佛剎，菩薩摩訶薩皆悉充滿。此諸菩薩，具足一切清淨功德成就智慧；善能分別一切世界及眾生界，入深法界，捨離愚癡；入空寂界，成就念佛、念不思議法、念清淨僧；成就念捨，法日圓滿，慧光普照，深智無礙，從無所有寂滅法生，出生無量清淨佛法；成就殊特勝妙善根、清淨善根、最勝善根、增上善根；建立無上菩提之心，善能隨順，入如來力；心常志求一切種智，淨諸魔業，了眾生性；知法空寂，捨離顛倒，除滅愚癡，修諸善根，滿足大願。成就如是等無量無邊功德，菩薩充滿其剎，悉從無量法門中生，安住如是一切功德，成就無等等勝妙善根，常作佛事，善巧方便；得菩提光明，具足無癡法界智慧，一身充滿一切法界，現自在力，成就大智一切智境界，善巧方便；出生智慧，分別無量法界，遍遊諸剎而無所著，心淨如空，悉能分別一切法界，於諸菩薩不可思議三昧正受，以巧方便，善能入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修勝善根，悉入一切諸清淨法，受持一切諸清淨法，猶如變化；普行菩薩諸清淨業，入菩薩不可思議自在三昧，佛慧光明，普照世間。如未來諸佛嚴淨佛剎，現在諸佛嚴淨世界，亦復如是。種種莊嚴清淨，具足功德；普覆無量妙色不可思議香、無量雜寶、無量寶樹、阿僧祇莊嚴、阿僧祇宮殿、阿僧祇微妙音聲，隨善知識，顯現無量一切功德，殊勝莊嚴，不可窮盡。一切香莊嚴、一切鬘莊嚴、一切華莊嚴、一切末香莊嚴、一切寶莊嚴、一切衣莊嚴、一切幢莊嚴、一切幡莊嚴、一切繒綵莊嚴、一切寶欄楯莊嚴、阿僧祇白寶網普覆莊嚴、阿僧祇河莊嚴、阿僧祇雲雨莊嚴、阿僧祇自然妙音無所不聞；以如是等無量無邊諸莊嚴具，莊嚴無量無邊、不可思議諸佛世界。彼諸世界中，若佛剎莊嚴、佛剎清淨、佛剎平等、佛剎妙善、佛剎功德、佛剎殊勝、佛剎安樂、佛剎不壞、佛剎無盡、佛剎無量功德不可盡、佛剎不退、佛剎無所畏、佛剎光明、佛剎快樂、佛剎無厭、佛剎普照、佛剎照明、佛剎方正、佛剎第一、佛剎勝、佛剎最勝、佛剎微妙、佛剎無比、佛剎無等、佛剎上、佛剎無上、佛剎無等等；如是等三世一切諸佛，佛剎莊嚴。菩薩摩訶薩以此善根，皆悉迴向，普令一切佛剎，清淨莊嚴。如是莊嚴，於一世界中，三世一切莊嚴佛剎，具足清淨周遍，清淨積聚；等起莊嚴具足，莊嚴住持，皆悉具足。如一世界中，無量無邊虛空、法界等世界，悉以三世諸佛，莊嚴佛剎而莊嚴之；佛剎功德、佛剎觀無厭足、佛剎無量、佛剎彌廣、佛剎無數、佛剎不可思議、佛剎無勝、佛剎不可稱、佛剎無邊，皆悉具足。菩薩摩訶薩復如是迴向：令其所修一切佛剎，菩薩摩訶薩皆悉充滿。此諸菩薩，具足一切清淨功德成就智慧；善能分別一切世界及眾生界，入深法界，捨離愚癡；入空寂界，成就念佛、念不思議法、念清淨僧；成就念捨，法日圓滿，慧光普照，深智無礙，從無所有寂滅法生，出生無量清淨佛法；成就殊特勝妙善根、清淨善根、最勝善根、增上善根；建立無上菩提之心，善能隨順，入如來力；心常志求一切種智，淨諸魔業，了眾生性；知法空寂，捨離顛倒，除滅愚癡，修諸善根，滿足大願。成就如是等無量無邊功德，菩薩充滿其剎，悉從無量法門中生，安住如是一切功德，成就無等等勝妙善根，常作佛事，善巧方便；得菩提光明，具足無癡法界智慧，一身充滿一切法界，現自在力，成就大智一切智境界，善巧方便；出生智慧，分別無量法界，遍遊諸剎而無所著，心淨如空，悉能分別一切法界，於諸菩薩不可思議三昧正受，以巧方便，善能入

出。趣薩婆若，住諸佛剎，善能了知諸佛威神、善能分別阿僧祇諸深妙法，而無所畏。隨順三世諸佛善根，普照一切如來法界，悉能受持一切諸佛所說正法，善能演出不可思議清淨音聲，善能分別阿僧祇諸語言法；得無上道，佛自在地，悉能周遍一切世界，而無障礙，悉攝一切無諍之法，心無虛妄，無所染著；修習增廣菩提之心，善解智慧，隨時應化，權變無方，了真實義，具足演說，成就如是等無量功德。諸大菩薩，莊嚴世界，充滿世界；種種莊嚴，順至安住，善修熏修，淳淨無雜，周遍清淨，惔然宴寂。於一佛剎少分處，所有無量菩薩、無數菩薩、不思議菩薩、不可稱菩薩、不可量菩薩、無等菩薩、不可究竟菩薩、無分齊菩薩、不可說菩薩、不可說不可說菩薩；如一佛剎，一一少分處，有如是等大菩薩摩訶薩；虛空、法界等一切世界，菩薩摩訶薩皆悉充滿，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出。趣薩婆若，住諸佛剎，善能了知諸佛威神、善能分別阿僧祇諸深妙法，而無所畏。隨順三世諸佛善根，普照一切如來法界，悉能受持一切諸佛所說正法，善能演出不可思議清淨音聲，善能分別阿僧祇諸語言法；得無上道，佛自在地，悉能周遍一切世界，而無障礙，悉攝一切無諍之法，心無虛妄，無所染著；修習增廣菩提之心，善解智慧，隨時應化，權變無方，了真實義，具足演說，成就如是等無量功德。諸大菩薩，莊嚴世界，充滿世界；種種莊嚴，順至安住，善修熏修，淳淨無雜，周遍清淨，惔然宴寂。於一佛剎少分處，所有無量菩薩、無數菩薩、不思議菩薩、不可稱菩薩、不可量菩薩、無等菩薩、不可究竟菩薩、無分齊菩薩、不可說菩薩、不可說不可說菩薩；如一佛剎，一一少分處，有如是等大菩薩摩訶薩；虛空、法界等一切世界，菩薩摩訶薩皆悉充滿，亦復如是。

「菩薩摩訶薩以諸善根方便迴向：迴向一切佛剎、一切菩薩摩訶薩、一切如來、一切無上菩提、一切大願、一切出要、一切眾生、淨一切世界、常見如來、如來壽命無量，轉不退轉法輪與法界等。如是，菩薩摩訶薩善根迴向：令一切佛剎清淨；令一切眾生界清淨；令一切菩薩清淨；令一切諸佛充滿法界；令如來清淨法身，充滿一切佛剎。菩薩摩訶薩以如是等無等等迴向，趣薩婆若，心淨如虛空，不動如大地；入不可思議迴向，樂觀一切業報，皆悉寂滅，無盡功德，迴向平等隨順一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以諸善根方便迴向：迴向一切佛剎、一切菩薩摩訶薩、一切如來、一切無上菩提、一切大願、一切出要、一切眾生、淨一切世界、常見如來、如來壽命無量，轉不退轉法輪與法界等。如是，菩薩摩訶薩善根迴向：令一切佛剎清淨；令一切眾生界清淨；令一切菩薩清淨；令一切諸佛充滿法界；令如來清淨法身，充滿一切佛剎。菩薩摩訶薩以如是等無等等迴向，趣薩婆若，心淨如虛空，不動如大地；入不可思議迴向，樂觀一切業報，皆悉寂滅，無盡功德，迴向平等隨順一切法界。

「菩薩摩訶薩行如是迴向已，不虛妄取我及我所，不虛妄取佛及諸佛法，不虛妄取佛剎及剎清淨，不虛妄取眾生及調伏眾生，不虛妄取諸業及取業報，不著意業及業果報，不壞因果，不取有法、不壞有法，生死非雜亂、涅槃非寂靜，如來境界道非他所作無法同止。菩薩摩訶薩如是起諸善根，決定迴向，成熟具足，等觀取相；善取境界，分別稱量，離諸虛妄而無所著。菩薩摩訶薩如是善根迴向已，得無盡善根；常念三世一切諸佛，得一切無盡善根；度無量菩薩，得無盡善根；淨諸佛剎，得無盡善根；淨眾生界，得無盡善根；入深法界，得無盡善根；修無量心，淨如虛空，得無盡善根；解了一切諸佛境界，得無盡善根；修習一切菩薩淨業，得無盡善根；了達三世，得無盡善根。以如是等善根迴向，悉能度脫一切眾生；入眾生界，不見眾生迴向；解一切法，無有壽命迴向；知一切法真實，無有自在迴向；一切諸法無福伽羅迴向；觀察一切諸法，離諸忿諍迴向；一切諸法，從因緣起，無有堅固迴向；知一切法真實，無所著迴向；一切佛剎無所染著迴向；不取菩薩行堅固相迴向；分別了知一切境界空無所有迴向。菩薩摩訶薩如是迴向，眼終不見不淨佛剎，亦復不見異相眾生；行法不見法，入智無所入；解了一切，猶如虛空。於如來身，得一切法，滿足成就無量諸功德力，具足至一切處善根，安樂眾生。此菩薩摩訶薩於念念中，得不可說不可說十力地，具一切種清淨善根，悉能攝取一切眾生。彼菩薩摩訶薩成就如意功德寶藏，隨所遊方，悉能嚴淨一切佛剎，令不可說不可說眾生安住攝取諸功德力。菩薩摩訶薩如是迴向時，以此迴向威力故，一切所行，無有倫匹，一切世間，所不能壞，威攝眾魔，莫能瞻對，具足成就不退功德，無量大願，皆悉成就。其心彌廣，等一切智，於一念中，悉能周遍無量佛剎；得無量智力，悉能了知諸佛境界；常樂受持一切佛法，安住無量無邊大智；菩薩初發菩提心力，悉與虛空、諸法界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩行如是迴向已，不虛妄取我及我所，不虛妄取佛及諸佛法，不虛妄取佛剎及剎清淨，不虛妄取眾生及調伏眾生，不虛妄取諸業及取業報，不著意業及業果報，不壞因果，不取有法、不壞有法，生死非雜亂、涅槃非寂靜，如來境界道非他所作無法同止。菩薩摩訶薩如是起諸善根，決定迴向，成熟具足，等觀取相；善取境界，分別稱量，離諸虛妄而無所著。菩薩摩訶薩如是善根迴向已，得無盡善根；常念三世一切諸佛，得一切無盡善根；度無量菩薩，得無盡善根；淨諸佛剎，得無盡善根；淨眾生界，得無盡善根；入深法界，得無盡善根；修無量心，淨如虛空，得無盡善根；解了一切諸佛境界，得無盡善根；修習一切菩薩淨業，得無盡善根；了達三世，得無盡善根。以如是等善根迴向，悉能度脫一切眾生；入眾生界，不見眾生迴向；解一切法，無有壽命迴向；知一切法真實，無有自在迴向；一切諸法無福伽羅迴向；觀察一切諸法，離諸忿諍迴向；一切諸法，從因緣起，無有堅固迴向；知一切法真實，無所著迴向；一切佛剎無所染著迴向；不取菩薩行堅固相迴向；分別了知一切境界空無所有迴向。菩薩摩訶薩如是迴向，眼終不見不淨佛剎，亦復不見異相眾生；行法不見法，入智無所入；解了一切，猶如虛空。於如來身，得一切法，滿足成就無量諸功德力，具足至一切處善根，安樂眾生。此菩薩摩訶薩於念念中，得不可說不可說十力地，具一切種清淨善根，悉能攝取一切眾生。彼菩薩摩訶薩成就如意功德寶藏，隨所遊方，悉能嚴淨一切佛剎，令不可說不可說眾生安住攝取諸功德力。菩薩摩訶薩如是迴向時，以此迴向威力故，一切所行，無有倫匹，一切世間，所不能壞，威攝眾魔，莫能瞻對，具足成就不退功德，無量大願，皆悉成就。其心彌廣，等一切智，於一念中，悉能周遍無量佛剎；得無量智力，悉能了知諸佛境界；常樂受持一切佛法，安住無量無邊大智；菩薩初發菩提心力，悉與虛空、諸法界等。

「佛子！是名菩薩摩訶薩第五無盡功德藏迴向。菩薩摩訶薩安住此無盡功德藏迴向，復得十種無盡功德之藏；何等為十？一者、常見諸佛無盡功德之藏，於一一毛孔中，見無量阿僧祇諸佛；二者、入無盡法功德之藏，以如來智慧，等觀一切法即是一法；三者、受持正念無盡功德之藏，聞一切佛所說正法，聞持不忘；四者、得無盡慧功德之藏，於一切如來所說經法，善能次第解其句義；五者、無盡趣法功德之藏，善能分別一切法趣；六者、無盡佛願功德之藏，智慧如空，充滿三世一切諸法；七者、無盡功德功德之藏，充滿一切諸眾生意，猶不可盡；八者、無盡智功德之藏，一切眾生愚癡曀障，悉能除滅；九者、無盡辯才功德之藏，令一切眾生，悉解一切佛法，平等無二；十者、無盡十力、四無所畏功德之藏，具足修習菩薩所行，受法王職，得一切智。佛子！是名菩薩摩訶薩得十無盡功德之藏；以此無盡功德之藏，皆悉迴向一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名菩薩摩訶薩第五無盡功德藏迴向。菩薩摩訶薩安住此無盡功德藏迴向，復得十種無盡功德之藏；何等為十？一者、常見諸佛無盡功德之藏，於一一毛孔中，見無量阿僧祇諸佛；二者、入無盡法功德之藏，以如來智慧，等觀一切法即是一法；三者、受持正念無盡功德之藏，聞一切佛所說正法，聞持不忘；四者、得無盡慧功德之藏，於一切如來所說經法，善能次第解其句義；五者、無盡趣法功德之藏，善能分別一切法趣；六者、無盡佛願功德之藏，智慧如空，充滿三世一切諸法；七者、無盡功德功德之藏，充滿一切諸眾生意，猶不可盡；八者、無盡智功德之藏，一切眾生愚癡曀障，悉能除滅；九者、無盡辯才功德之藏，令一切眾生，悉解一切佛法，平等無二；十者、無盡十力、四無所畏功德之藏，具足修習菩薩所行，受法王職，得一切智。佛子！是名菩薩摩訶薩得十無盡功德之藏；以此無盡功德之藏，皆悉迴向一切功德。」

爾時，金剛幢菩薩普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩普觀十方，以偈頌曰：

「菩薩成就直心力， 於一切法得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就直心力， 於一切法得自在，

隨喜所獲諸功德， 無礙方便善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜所獲諸功德， 無礙方便善迴向。

三世一切諸最勝， 嚴淨剎土及世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切諸最勝， 嚴淨剎土及世間，

具足一切勝功德， 迴向淨剎亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切勝功德， 迴向淨剎亦如是。

三世一切最勝法， 菩薩悉能諦分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切最勝法， 菩薩悉能諦分別，

淨心攝取一切法， 如是莊嚴諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心攝取一切法， 如是莊嚴諸佛剎。

窮盡三世無量劫， 讚一佛剎諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮盡三世無量劫， 讚一佛剎諸功德，

三世諸劫猶可盡， 佛剎功德無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸劫猶可盡， 佛剎功德無窮極。

如是一切諸佛剎， 一切最勝悉嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸佛剎， 一切最勝悉嚴淨，

菩薩嚴淨一切剎， 與諸導師等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩嚴淨一切剎， 與諸導師等無異。

彼真佛子心清淨， 悉從如來法化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼真佛子心清淨， 悉從如來法化生，

一切功德莊嚴心， 充滿一切諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德莊嚴心， 充滿一切諸佛剎。

彼諸菩薩悉具足， 無量相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩悉具足， 無量相好莊嚴身，

一切諸辯悉成滿， 不可窮盡如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸辯悉成滿， 不可窮盡如大海。

觀察境界心平等， 安住一切三昧門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察境界心平等， 安住一切三昧門，

成就清淨無等心， 光明普照十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就清淨無等心， 光明普照十方界。

如是無餘諸佛剎， 此諸菩薩悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無餘諸佛剎， 此諸菩薩悉充滿，

未曾想念聲聞乘， 亦復不求緣覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾想念聲聞乘， 亦復不求緣覺道。

菩薩如是心清淨， 善根迴向諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是心清淨， 善根迴向諸群生，

普令眾生成正覺， 具足三世諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令眾生成正覺， 具足三世諸佛法。

十方一切諸魔王， 菩薩威德悉調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸魔王， 菩薩威德悉調伏，

勇猛安住莫能壞， 決定修行究竟法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛安住莫能壞， 決定修行究竟法。

菩薩具足諸願力， 迴向功德無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具足諸願力， 迴向功德無障礙，

深入無盡功德藏， 三世果報無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入無盡功德藏， 三世果報無窮盡。

善能觀察一切法， 了達其性不自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能觀察一切法， 了達其性不自在，

已能分別空無我， 是故不妄取業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能分別空無我， 是故不妄取業報。

無有色法及無色， 亦無有想無無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有色法及無色， 亦無有想無無想，

亦無有法及無法， 一切諸法無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有法及無法， 一切諸法無所有。

亦復非有亦非無， 亦復非因非無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復非有亦非無， 亦復非因非無因，

於彼一切諸緣中， 其心了達無染惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切諸緣中， 其心了達無染惑。

一切眾生語言法， 悉能了知無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生語言法， 悉能了知無所著，

悉知世間施設法， 決定諸法無有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知世間施設法， 決定諸法無有我。

平等觀察眾生類， 諦了諸法無二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等觀察眾生類， 諦了諸法無二相，

普觀三世無差別， 佛剎諸業亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀三世無差別， 佛剎諸業亦如是。

菩薩如是知迴向， 隨所行業功德生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是知迴向， 隨所行業功德生，

明達諸佛真實性， 解一切佛深妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明達諸佛真實性， 解一切佛深妙法。

菩薩如是淨迴向， 心能分別善思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是淨迴向， 心能分別善思量，

了知自性悉非性， 於一切法無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知自性悉非性， 於一切法無所著。

攝取一切諸境界， 迴向一切群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取一切諸境界， 迴向一切群生類，

除滅一切愚癡闇， 於真實性覺如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切愚癡闇， 於真實性覺如如。

菩薩一切虛妄見， 已滅已棄永無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切虛妄見， 已滅已棄永無餘，

遠離世間煩惱熱， 得到究竟清涼趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離世間煩惱熱， 得到究竟清涼趣。

不壞一切諸法性， 明達真實無所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞一切諸法性， 明達真實無所生，

解了諸法猶如響， 悉於一切無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了諸法猶如響， 悉於一切無所著。

了知三世眾生類， 悉從因緣和合起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三世眾生類， 悉從因緣和合起，

善解煩惱諸習氣， 不壞諸法真實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解煩惱諸習氣， 不壞諸法真實性。

了達業性非是業， 亦復不壞諸業性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達業性非是業， 亦復不壞諸業性，

又亦不壞業果報， 宣揚讚歎緣起法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又亦不壞業果報， 宣揚讚歎緣起法。

眾生所生無有生， 亦無流轉生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所生無有生， 亦無流轉生死中，

不著眾生說眾生， 善能隨順諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著眾生說眾生， 善能隨順諸世間。