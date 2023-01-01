大方廣佛華嚴經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十四

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

兜率天宮菩薩雲集讚佛品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率天宮菩薩雲集讚佛品第二十

爾時，佛神力故，十方各過萬佛世界塵數剎外；彼有世界，名堅固寶；次名堅固樂；次名堅固寶王；次名堅固金；次名堅固摩尼；次名堅固金剛；次名堅固蓮華；次名堅固青蓮華；次名堅固栴檀；次名堅固香。其佛號壽無盡幢；次號風幢；次號清白幢；次號威儀幢；次號明相幢；次號常幢；次號上幢；次號自在幢；次號梵幢；次號寧泰幢。彼諸菩薩，名字悉同，其名曰金剛幢；次名堅固幢；次名勇猛幢；次名夜光幢；次名智幢；次名寶幢；次名精進幢；次名離垢幢；次名真實幢；次名法幢。彼諸菩薩，各於其國佛所，淨修梵行；一一菩薩，各將萬佛世界微塵數等菩薩眷屬，來詣佛所，稽首禮敬。佛神力故，隨所來方，化作如意寶藏師子之座，充滿十方，結跏趺坐；白淨寶網，以覆其身。又放阿僧祇千億那由他光明，離垢光明，無量光明，普照十方；以正直心，攝取三寶，遠離諸惡。菩薩大願之所興起，一切眾生觀無厭足；見者不虛，無不調伏，顯一切佛自在淨法；為一切眾生，作歸依處，勸化令發菩薩大願。此諸菩薩，皆悉成就無量法門；所謂：遍遊十方一切佛剎無所障礙神足法門；見淨法身，無著法門；住持慧身，能為無數變化之身，往詣無量佛所法門；入無量無邊不可思議如來自在法門；無量無邊一切智法門；無量光明普照諸法無畏方便法門；盡未來劫，分別演說諸功德藏無盡辯法門；一切陀羅尼慧光普照法門；成就清淨慧眼，普觀法界法門；智慧境界，無量無邊，無縛無著，究竟如虛空法門。如此世界，兜率天宮菩薩雲集，一切世界諸四天下，兜率天宮雲集菩薩，所從來國，諸佛名號，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方各過萬佛世界塵數剎外；彼有世界，名堅固寶；次名堅固樂；次名堅固寶王；次名堅固金；次名堅固摩尼；次名堅固金剛；次名堅固蓮華；次名堅固青蓮華；次名堅固栴檀；次名堅固香。其佛號壽無盡幢；次號風幢；次號清白幢；次號威儀幢；次號明相幢；次號常幢；次號上幢；次號自在幢；次號梵幢；次號寧泰幢。彼諸菩薩，名字悉同，其名曰金剛幢；次名堅固幢；次名勇猛幢；次名夜光幢；次名智幢；次名寶幢；次名精進幢；次名離垢幢；次名真實幢；次名法幢。彼諸菩薩，各於其國佛所，淨修梵行；一一菩薩，各將萬佛世界微塵數等菩薩眷屬，來詣佛所，稽首禮敬。佛神力故，隨所來方，化作如意寶藏師子之座，充滿十方，結跏趺坐；白淨寶網，以覆其身。又放阿僧祇千億那由他光明，離垢光明，無量光明，普照十方；以正直心，攝取三寶，遠離諸惡。菩薩大願之所興起，一切眾生觀無厭足；見者不虛，無不調伏，顯一切佛自在淨法；為一切眾生，作歸依處，勸化令發菩薩大願。此諸菩薩，皆悉成就無量法門；所謂：遍遊十方一切佛剎無所障礙神足法門；見淨法身，無著法門；住持慧身，能為無數變化之身，往詣無量佛所法門；入無量無邊不可思議如來自在法門；無量無邊一切智法門；無量光明普照諸法無畏方便法門；盡未來劫，分別演說諸功德藏無盡辯法門；一切陀羅尼慧光普照法門；成就清淨慧眼，普觀法界法門；智慧境界，無量無邊，無縛無著，究竟如虛空法門。如此世界，兜率天宮菩薩雲集，一切世界諸四天下，兜率天宮雲集菩薩，所從來國，諸佛名號，亦復如是。

爾時，世尊從兩膝放百千億那由他光明，普照十方虛空法界等一切世界諸四天下兜率天宮，一切如來神力自在，皆悉顯現。彼諸菩薩，其有得見如來神力自在者，皆是盧舍那如來、應供、等正覺，行菩薩道，修習無量諸法門時，善知識也。是諸菩薩，常樂諸佛甚深解脫自在神力，得不壞法界身，得無礙三昧；見不思議佛，心無所著；以無礙心，充滿法界；離垢寶心，常為諸佛之所護念；得佛無量住持神力，決定究竟到於彼岸，清淨正念，速成等覺；得諸如來心之原底，入深智慧而得自在；於甚深智，究竟彼岸，清淨法身；住佛所住，得一切智，與如來等；從智寶起，皆於如來妙趣中生，開發清淨智慧法門；究竟金剛大智彼岸，成就金剛方便三昧，永離一切愚癡闇冥，教化成熟無量無邊無數眾生；諸佛一切決定自在，究竟彼岸；不著一切數，善學一切數，究竟一切數智；善住真實法，成就如是等無量無邊、不可稱數、不可窮盡、不可言說諸功德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從兩膝放百千億那由他光明，普照十方虛空法界等一切世界諸四天下兜率天宮，一切如來神力自在，皆悉顯現。彼諸菩薩，其有得見如來神力自在者，皆是盧舍那如來、應供、等正覺，行菩薩道，修習無量諸法門時，善知識也。是諸菩薩，常樂諸佛甚深解脫自在神力，得不壞法界身，得無礙三昧；見不思議佛，心無所著；以無礙心，充滿法界；離垢寶心，常為諸佛之所護念；得佛無量住持神力，決定究竟到於彼岸，清淨正念，速成等覺；得諸如來心之原底，入深智慧而得自在；於甚深智，究竟彼岸，清淨法身；住佛所住，得一切智，與如來等；從智寶起，皆於如來妙趣中生，開發清淨智慧法門；究竟金剛大智彼岸，成就金剛方便三昧，永離一切愚癡闇冥，教化成熟無量無邊無數眾生；諸佛一切決定自在，究竟彼岸；不著一切數，善學一切數，究竟一切數智；善住真實法，成就如是等無量無邊、不可稱數、不可窮盡、不可言說諸功德藏。

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「如來不出世， 亦無有涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來不出世， 亦無有涅槃，

以本大願力， 顯現自在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以本大願力， 顯現自在法。

是法難思議， 非心之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法難思議， 非心之境界，

究竟彼岸智， 乃見諸佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟彼岸智， 乃見諸佛境。

色身非如來， 音聲亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色身非如來， 音聲亦如是，

亦不離色聲， 有佛自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不離色聲， 有佛自在力。

少智不能知， 甚深佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少智不能知， 甚深佛境界，

成就本業智， 乃達諸佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就本業智， 乃達諸佛境。

諸佛無來處， 去亦無所至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無來處， 去亦無所至，

清淨妙法身， 顯現自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 顯現自在力。

無量世界中， 示現如來身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界中， 示現如來身，

廣說微妙法， 其心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說微妙法， 其心無所著。

無量無邊慧， 諸法無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊慧， 諸法無障礙，

入於深法界， 顯現自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於深法界， 顯現自在力。

眾生及諸法， 了達無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及諸法， 了達無障礙，

變化身無量， 普現一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化身無量， 普現一切剎。

欲求一切智， 自然成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求一切智， 自然成正覺，

先當淨其心， 具修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先當淨其心， 具修菩薩行。

如是見如來， 無量自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見如來， 無量自在力，

除疑常親近， 無上善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除疑常親近， 無上善知識。」

爾時，堅固幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅固幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「最上無過者， 甚深不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上無過者， 甚深不可說，

一切語言斷， 清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切語言斷， 清淨如虛空。

諦觀人師子， 無量自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀人師子， 無量自在力，

諸佛無虛妄， 世間生妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無虛妄， 世間生妄想。

導師所演說， 其法甚深妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師所演說， 其法甚深妙，

隨順因緣起， 如來清淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順因緣起， 如來清淨身。

斯等大乘智， 諸佛之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等大乘智， 諸佛之境界，

若欲求此智， 常應親近佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求此智， 常應親近佛。

清淨心供養， 一切諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨心供養， 一切諸導師，

心常無厭足， 究竟成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常無厭足， 究竟成佛道。

無盡功德藏， 增長菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡功德藏， 增長菩提心，

遠離諸疑惑， 觀佛無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸疑惑， 觀佛無厭足。

究竟一切法， 法化生佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一切法， 法化生佛子，

彼悉能解了， 諸佛自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼悉能解了， 諸佛自在力。

智慧王所說， 欲為諸法本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧王所說， 欲為諸法本，

應起清淨欲， 志求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應起清淨欲， 志求無上道。

若能敬諸佛， 知報如來恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能敬諸佛， 知報如來恩，

彼人未曾離， 一切諸導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人未曾離， 一切諸導師。

如是得見聞， 諸佛及佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是得見聞， 諸佛及佛法，

具足清淨願， 究竟無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足清淨願， 究竟無上道。」

爾時，勇猛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勇猛幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「有眼有日光， 能見細微色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有眼有日光， 能見細微色，

最勝神力故， 淨心見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝神力故， 淨心見諸佛。

勇猛勤方便， 能盡海原底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤方便， 能盡海原底，

智慧力如是， 究竟諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧力如是， 究竟諸佛海。

譬如好良田， 植種必滋繁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如好良田， 植種必滋繁，

如是淨心地， 出生諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨心地， 出生諸佛法。

如貧得寶藏， 除滅飢寒苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如貧得寶藏， 除滅飢寒苦，

菩薩得佛法， 離垢心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得佛法， 離垢心清淨。

譬如伽陀藥， 能消一切毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如伽陀藥， 能消一切毒，

天尊亦如是， 滅除煩惱毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊亦如是， 滅除煩惱毒。

因緣善知識， 生長信佛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣善知識， 生長信佛心，

因緣善知識， 得聞諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣善知識， 得聞諸佛法。

無量無數劫， 常行無上施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 常行無上施，

若能化一人， 功德超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能化一人， 功德超於彼。

如來相莊嚴， 功德難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來相莊嚴， 功德難思議，

諸佛功德藏， 一切莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛功德藏， 一切莫能知。

如來等正覺， 不起于一座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來等正覺， 不起于一座，

悉能遍十方， 一切諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能遍十方， 一切諸世界。

譬如虛空性， 不生亦不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空性， 不生亦不滅，

諸佛法如是， 亦復無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法如是， 亦復無生滅。」

爾時，夜光幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜光幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「十方諸世界， 一切群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方諸世界， 一切群生類，

普見天人尊， 清淨妙法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見天人尊， 清淨妙法身。

譬如一心力， 能生種種心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如一心力， 能生種種心，

如來一法身， 出生諸佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一法身， 出生諸佛身。

菩提無二法， 亦無有自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無二法， 亦無有自性，

無二淨法身， 莊嚴無不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二淨法身， 莊嚴無不現。

究竟如虛空， 猶如幻化現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟如虛空， 猶如幻化現，

功德不可盡， 其唯諸佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德不可盡， 其唯諸佛境。

三世一切佛， 法身悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 法身悉清淨，

隨其所應化， 普現妙色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 普現妙色身。

未曾生想念， 我為如是像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾生想念， 我為如是像，

遠離諸希望， 自然應眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸希望， 自然應眾生。

不壞諸法性， 亦不著法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞諸法性， 亦不著法界，

應現種種形， 教化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應現種種形， 教化眾生故。

法身非變化， 亦非非變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身非變化， 亦非非變化，

諸法無變化， 示現有變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無變化， 示現有變化。

正覺不可量， 究竟等法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺不可量， 究竟等法界，

深廣無涯底， 言語道悉斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深廣無涯底， 言語道悉斷。

一切趣道法， 如來知實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切趣道法， 如來知實義，

遊行一切剎， 未曾有障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行一切剎， 未曾有障礙。」

爾時，智幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「入於深智慧， 一切無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入於深智慧， 一切無障礙，

其心無齊限， 修習菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無齊限， 修習菩薩行。

普於十方剎， 常見一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方剎， 常見一切佛，

彼佛無處所， 法亦無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛無處所， 法亦無所著。

一一諸如來， 自在力無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸如來， 自在力無量，

不可思議劫， 說之無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議劫， 說之無窮盡。

三世諸眾生， 悉可知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸眾生， 悉可知其數，

導師功德藏， 其數不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師功德藏， 其數不可盡。

無二不思議， 應現種種身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二不思議， 應現種種身，

十方無不見， 未曾有別異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無不見， 未曾有別異。

譬如淨滿月， 普現一切水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨滿月， 普現一切水，

影像雖無量， 本月未曾二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影像雖無量， 本月未曾二。

如是無礙智， 成就等正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無礙智， 成就等正覺，

應現一切剎， 佛身初無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應現一切剎， 佛身初無二。

非一亦非二， 亦復非無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一亦非二， 亦復非無量，

隨其所應化， 示現無量身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 示現無量身。

佛身非過去， 亦復非未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身非過去， 亦復非未來，

一念現出生， 成佛入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念現出生， 成佛入涅槃。

譬如幻化色， 不生亦不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻化色， 不生亦不滅，

佛身亦如是， 寂然無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身亦如是， 寂然無生滅。」

爾時，寶幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「如來身無量， 眾生見有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來身無量， 眾生見有量，

隨彼所應化， 導師為現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所應化， 導師為現身。

法身無處所， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身無處所， 充滿十方界，

佛身難思議， 如空無分際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身難思議， 如空無分際。

彼無心意識， 亦無起心想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無心意識， 亦無起心想，

諸佛之境界， 究竟無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之境界， 究竟無生滅。

譬如無目人， 不覩內外色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如無目人， 不覩內外色，

如來不出世， 不見一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不出世， 不見一切法。

饒益眾生故， 如來出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益眾生故， 如來出世間，

眾生見有出， 而實無興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見有出， 而實無興世。

佛剎非如來， 晝夜亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎非如來， 晝夜亦如是，

年月至一念， 悉非等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年月至一念， 悉非等正覺。

眾生咸說言， 佛日出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生咸說言， 佛日出世間，

導師自覺悟， 如來非淨日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師自覺悟， 如來非淨日。

虛妄無所有， 言語道悉斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄無所有， 言語道悉斷，

三世諸如來， 出世亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸如來， 出世亦如是。

譬如清淨日， 不與昏夜俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如清淨日， 不與昏夜俱，

而說日夜相， 諸佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說日夜相， 諸佛亦如是。

三世一切劫， 不與如來俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切劫， 不與如來俱，

而說三世佛， 導師法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說三世佛， 導師法如是。」

爾時，精進幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精進幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「一切諸導師， 身同義亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸導師， 身同義亦然，

普於十方界， 隨應各別異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方界， 隨應各別異。

觀察牟尼尊， 境界甚深妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察牟尼尊， 境界甚深妙，

充滿諸法界， 一切悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸法界， 一切悉無餘。

如來淨法身， 非是內身數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨法身， 非是內身數，

如來淨法身， 亦非外身數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨法身， 亦非外身數。

隨彼眾生行， 種種無量業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼眾生行， 種種無量業，

是故見如來， 各各悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故見如來， 各各悉不同。

如來妙法身， 一切莫能數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙法身， 一切莫能數，

甚深難思議， 唯是佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深難思議， 唯是佛境界。

如我非境界， 思量所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我非境界， 思量所不及，

佛法身如是， 一切莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法身如是， 一切莫能測。

如剎難思議， 而見淨莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如剎難思議， 而見淨莊嚴，

佛身亦如是， 妙相無不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身亦如是， 妙相無不現。

猶如一切法， 因緣和合生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如一切法， 因緣和合生，

如是因緣會， 得見諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是因緣會， 得見諸如來。

譬如隨意珠， 悉滿眾生意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如隨意珠， 悉滿眾生意，

諸佛法如是， 能滿一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法如是， 能滿一切願。

無量世界中， 導師興於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界中， 導師興於世，

如來本願力， 普應十方界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來本願力， 普應十方界。」

爾時，離垢幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，離垢幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「諸佛智慧光， 圓滿淨世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛智慧光， 圓滿淨世間，

能淨世間已， 令入諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨世間已， 令入諸佛法。

設有人欲見， 眾生數等佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有人欲見， 眾生數等佛，

如來一切應， 而實無來處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一切應， 而實無來處。

專念佛境界， 生起無量心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專念佛境界， 生起無量心，

所見諸如來， 其數與心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見諸如來， 其數與心等。

具足白淨法， 名聞滿十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足白淨法， 名聞滿十方，

彼於一切智， 其心安不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於一切智， 其心安不動。

導師為眾生， 如應演說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師為眾生， 如應演說法，

隨所宜見處， 普現最勝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所宜見處， 普現最勝身。

佛身非我所， 世界亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身非我所， 世界亦如是，

說心非我所， 覺無我菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說心非我所， 覺無我菩提。

一切人師子， 無量自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人師子， 無量自在力，

示現念等身， 種種相莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現念等身， 種種相莊嚴。

世間則是身， 身即是最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間則是身， 身即是最勝，

知身真實性， 是佛無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身真實性， 是佛無礙智。

一切知見人， 普明照諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切知見人， 普明照諸法，

佛法及菩提， 求悉不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法及菩提， 求悉不可得。

導師無來去， 亦復無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師無來去， 亦復無所住，

遠離諸顛倒， 清淨等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸顛倒， 清淨等正覺。」

爾時，真實幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，真實幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「正覺遊十方， 一切諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺遊十方， 一切諸世界，

不離於一剎， 普現諸國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離於一剎， 普現諸國土。

如來自在力， 應現一切身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在力， 應現一切身，

得道轉法輪， 究竟般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道轉法輪， 究竟般涅槃。

誰為思議佛？ 誰為不思議？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為思議佛？ 誰為不思議？

誰見諸如來？ 誰為等正覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰見諸如來？ 誰為等正覺？

一切法皆如， 諸佛境亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法皆如， 諸佛境亦然，

乃至無一法， 如中有生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至無一法， 如中有生滅。

眾生虛妄故， 是佛是世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生虛妄故， 是佛是世界，

若解真實者， 無佛無世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解真實者， 無佛無世界。

令眾歡喜故， 普現一切前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾歡喜故， 普現一切前，

如來所現身， 畢竟不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所現身， 畢竟不可得。

遠離一切障， 無礙安隱住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切障， 無礙安隱住，

除滅諸留難， 具足諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸留難， 具足諸佛法。

一切諸如來， 神通力自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 神通力自在，

悉於三世中， 求之不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於三世中， 求之不可得。

如是知心識， 明解一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知心識， 明解一切法，

一切知見人， 速成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切知見人， 速成等正覺。

如來自在力， 但有假言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在力， 但有假言說，

諸佛及自在， 一切言語斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及自在， 一切言語斷。」

爾時，法幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法幢菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「寧於無量劫， 具受一切苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寧於無量劫， 具受一切苦，

終不遠如來， 不覩自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不遠如來， 不覩自在力。

無量生死中， 未曾發道心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量生死中， 未曾發道心，

若聞見如來， 具足佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞見如來， 具足佛菩提。

聰達明慧者， 若發一道心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰達明慧者， 若發一道心，

汝莫生疑惑， 自謂不成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝莫生疑惑， 自謂不成佛。

無量無數劫， 菩提心難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 菩提心難得，

若能一心求， 究竟無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能一心求， 究竟無上道。

設於念念中， 供養無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於念念中， 供養無量佛，

不知是方便， 彼猶非供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知是方便， 彼猶非供養。

若聞如是法， 諸佛從此生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞如是法， 諸佛從此生，

無量劫受苦， 決定求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫受苦， 決定求菩提。

一聞摩訶衍， 諸佛所乘乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聞摩訶衍， 諸佛所乘乘，

一切法界中， 三世為導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界中， 三世為導師。

雖盡未來劫， 一切諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖盡未來劫， 一切諸佛剎，

不解方便者， 終不成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不解方便者， 終不成菩提。

過去無量劫， 流轉於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去無量劫， 流轉於生死，

不知真實法， 如來所起處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知真實法， 如來所起處。

諸法不可壞， 亦無壞法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不可壞， 亦無壞法者，

照明諸世間， 示現自在法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照明諸世間， 示現自在法。」

大方廣佛華嚴經金剛幢菩薩十迴向品第二十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經金剛幢菩薩十迴向品第二十一之一

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，入菩薩明智三昧正受。入正受已，十方各過百萬佛剎微塵數等世界之外，各見百萬佛剎微塵數諸佛；是諸如來，悉號金剛幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，入菩薩明智三昧正受。入正受已，十方各過百萬佛剎微塵數等世界之外，各見百萬佛剎微塵數諸佛；是諸如來，悉號金剛幢。

時，彼諸佛告金剛幢菩薩言：「善哉！善哉！佛子！乃能入是菩薩明智三昧正受。善男子！十方各百萬佛剎微塵數等世界諸佛，加汝神力故，乃能入是三昧正受。又盧舍那佛本願力故、威神力故、汝智慧清淨故、諸菩薩善根力故、欲令菩薩得清淨無所畏故、得無礙不斷辯故、入無礙智地故、入佛一切智廣大心故、具足無盡諸善根故、滿足無礙白淨法故、入普門法界故、顯現一切佛神力變化故、淨念過去際智慧不斷故、分別一切佛住持諸根故、以無量法門廣說法故、聞持了知無量法故、具足演說十迴向故、攝取一切菩薩諸善根故、安住出世間法故、一切智不斷絕故、開發大願故、入真實義故、知法界故、令一切菩薩悉歡喜故、修一切佛同善根故、護持一切如來性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛告金剛幢菩薩言：「善哉！善哉！佛子！乃能入是菩薩明智三昧正受。善男子！十方各百萬佛剎微塵數等世界諸佛，加汝神力故，乃能入是三昧正受。又盧舍那佛本願力故、威神力故、汝智慧清淨故、諸菩薩善根力故、欲令菩薩得清淨無所畏故、得無礙不斷辯故、入無礙智地故、入佛一切智廣大心故、具足無盡諸善根故、滿足無礙白淨法故、入普門法界故、顯現一切佛神力變化故、淨念過去際智慧不斷故、分別一切佛住持諸根故、以無量法門廣說法故、聞持了知無量法故、具足演說十迴向故、攝取一切菩薩諸善根故、安住出世間法故、一切智不斷絕故、開發大願故、入真實義故、知法界故、令一切菩薩悉歡喜故、修一切佛同善根故、護持一切如來性故。

「善男子！汝當承佛神力，演說此法，安住佛家故、長養出世間諸功德故、入陀羅尼光明故、入諸佛不滅度法故、普照法界故、積集白淨離惡法故、住廣智慧境界住故、住無障礙法光明住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝當承佛神力，演說此法，安住佛家故、長養出世間諸功德故、入陀羅尼光明故、入諸佛不滅度法故、普照法界故、積集白淨離惡法故、住廣智慧境界住故、住無障礙法光明住故。」

爾時，諸佛即與金剛幢菩薩無量智慧，與善方便分別句身無留礙辯、與無障礙法明、與一切如來所共之身、與無量微妙音聲、與諸菩薩不可思議三昧方便、與等心迴向善根智慧、與觀察一切法出生無量方便、與一切處說法無斷辯才。何以故？彼三昧善根力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛即與金剛幢菩薩無量智慧，與善方便分別句身無留礙辯、與無障礙法明、與一切如來所共之身、與無量微妙音聲、與諸菩薩不可思議三昧方便、與等心迴向善根智慧、與觀察一切法出生無量方便、與一切處說法無斷辯才。何以故？彼三昧善根力故。

爾時，諸佛各申右手，摩金剛幢菩薩頂；摩其頂已，時，彼菩薩即從定起，告眾菩薩言：「佛子！是菩薩摩訶薩不可思議大願，悉普救護一切眾生；菩薩摩訶薩立此願已，修學三世諸佛迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛各申右手，摩金剛幢菩薩頂；摩其頂已，時，彼菩薩即從定起，告眾菩薩言：「佛子！是菩薩摩訶薩不可思議大願，悉普救護一切眾生；菩薩摩訶薩立此願已，修學三世諸佛迴向。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩迴向？菩薩摩訶薩迴向有十；去、來、今佛，悉共演說。何等為十？一者、救護一切眾生，離眾生相迴向；二者、不壞迴向；三者、等一切佛迴向；四者、至一切處迴向；五者、無盡功德藏迴向；六者、隨順平等善根迴向；七者、隨順等觀一切眾生迴向；八者、如相迴向；九者、無縛無著解脫迴向；十者、法界無量迴向。佛子！是為菩薩摩訶薩十種迴向，三世諸佛所共演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩迴向？菩薩摩訶薩迴向有十；去、來、今佛，悉共演說。何等為十？一者、救護一切眾生，離眾生相迴向；二者、不壞迴向；三者、等一切佛迴向；四者、至一切處迴向；五者、無盡功德藏迴向；六者、隨順平等善根迴向；七者、隨順等觀一切眾生迴向；八者、如相迴向；九者、無縛無著解脫迴向；十者、法界無量迴向。佛子！是為菩薩摩訶薩十種迴向，三世諸佛所共演說。

「佛子！何等為救護一切眾生離眾生相迴向？此菩薩摩訶薩行檀波羅蜜；淨尸波羅蜜；修羼提波羅蜜；行毘梨耶波羅蜜；入禪波羅蜜；分別般若波羅蜜；修行積集、慈哀、愍悲、歡悅、喜堪、忍捨，修如是等無量善根。修善根已，作如是念：『我所修習善根，悉以饒益一切眾生，究竟清淨；以此所修善根，令一切眾生，皆悉除滅地獄、餓鬼、畜生、閻羅王等，無量苦惱。』復作是念：『我以此善根迴向，為一切眾生作舍，令滅苦陰故；為一切眾生作護，令解脫煩惱故；為一切眾生作歸，令離恐怖故；為一切眾生作趣，令至一切智地故；為一切眾生作安隱，令得究竟安隱處故；為一切眾生作大明，令滅癡冥，得慧光故；為一切眾生作炬，令滅無明闇故；為一切眾生作燈，令得安住究竟明淨故；為一切眾生作導，令入方便法故；為一切眾生作主寶臣，令得無礙淨智身故。』佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量善根迴向，令一切眾生究竟一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為救護一切眾生離眾生相迴向？此菩薩摩訶薩行檀波羅蜜；淨尸波羅蜜；修羼提波羅蜜；行毘梨耶波羅蜜；入禪波羅蜜；分別般若波羅蜜；修行積集、慈哀、愍悲、歡悅、喜堪、忍捨，修如是等無量善根。修善根已，作如是念：『我所修習善根，悉以饒益一切眾生，究竟清淨；以此所修善根，令一切眾生，皆悉除滅地獄、餓鬼、畜生、閻羅王等，無量苦惱。』復作是念：『我以此善根迴向，為一切眾生作舍，令滅苦陰故；為一切眾生作護，令解脫煩惱故；為一切眾生作歸，令離恐怖故；為一切眾生作趣，令至一切智地故；為一切眾生作安隱，令得究竟安隱處故；為一切眾生作大明，令滅癡冥，得慧光故；為一切眾生作炬，令滅無明闇故；為一切眾生作燈，令得安住究竟明淨故；為一切眾生作導，令入方便法故；為一切眾生作主寶臣，令得無礙淨智身故。』佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量善根迴向，令一切眾生究竟一切智。

「佛子！此菩薩摩訶薩為怨親故，以諸善根迴向，等無差別。何以故？菩薩摩訶薩入平等觀，無怨親故。常以愛眼，視諸眾生；若眾生懷惡，於菩薩所，起怨逆心；菩薩摩訶薩為一切眾生，作善知識，廣為分別諸深妙法。譬如大海，一切眾毒所不能壞；菩薩亦復如是，一切童蒙愚癡無智，不知報恩，瞋恚貢高，破戒生盲，如是等類，無量過惡，不能動亂菩薩道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩為怨親故，以諸善根迴向，等無差別。何以故？菩薩摩訶薩入平等觀，無怨親故。常以愛眼，視諸眾生；若眾生懷惡，於菩薩所，起怨逆心；菩薩摩訶薩為一切眾生，作善知識，廣為分別諸深妙法。譬如大海，一切眾毒所不能壞；菩薩亦復如是，一切童蒙愚癡無智，不知報恩，瞋恚貢高，破戒生盲，如是等類，無量過惡，不能動亂菩薩道心。

「譬如日天子出，普照天下，不以盲人故，隱而不現；又復不以乾闥婆城，四域塵曀，阿脩羅障，閻浮樹蔭，及餘山障，如是等類無量障蔽故，隱而不現。菩薩摩訶薩亦復如是，常正憶念，未曾散亂，深廣安諦，心無憂慼；正意思惟，悉欲究竟功德智慧，清淨法光，普照世間；示真實義，淨修一切諸法智門，為諸眾生，常修善根。一切眾生，有無量惡；菩薩摩訶薩不以惡眾生故，嫌恨退沒，不行迴向；不以難調伏眾生故，退捨善根，不行迴向。雖有眾生，邪見瞋濁；於大莊嚴，其心不轉，不捨大願，救護眾生。若見眾生，濁惡無信，不知報恩；修習菩提，未曾懈廢。若與愚癡童蒙共事，心無憂惱。何以故？我以明淨圓滿慧日，出於世間，清淨調伏一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如日天子出，普照天下，不以盲人故，隱而不現；又復不以乾闥婆城，四域塵曀，阿脩羅障，閻浮樹蔭，及餘山障，如是等類無量障蔽故，隱而不現。菩薩摩訶薩亦復如是，常正憶念，未曾散亂，深廣安諦，心無憂慼；正意思惟，悉欲究竟功德智慧，清淨法光，普照世間；示真實義，淨修一切諸法智門，為諸眾生，常修善根。一切眾生，有無量惡；菩薩摩訶薩不以惡眾生故，嫌恨退沒，不行迴向；不以難調伏眾生故，退捨善根，不行迴向。雖有眾生，邪見瞋濁；於大莊嚴，其心不轉，不捨大願，救護眾生。若見眾生，濁惡無信，不知報恩；修習菩提，未曾懈廢。若與愚癡童蒙共事，心無憂惱。何以故？我以明淨圓滿慧日，出於世間，清淨調伏一切眾生。

「菩薩摩訶薩不為一眾生故，發心求阿耨多羅三藐三菩提善根迴向；不為嚴淨一佛剎故；不為信一佛故；不為見一佛故；不為聞一佛法故；不為滿足一願故。菩薩摩訶薩悉欲救護一切眾生故，以善根迴向，具足嚴淨一切佛剎；信一切佛；見一切佛；恭敬供養一切諸佛；聞一切佛所說正法；滿足一切大願故；以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩復作是念：『發菩提心寶，即是如來境界之力，廣大平等，無有懈怠；於一切劫，修學難得，與諸佛等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩不為一眾生故，發心求阿耨多羅三藐三菩提善根迴向；不為嚴淨一佛剎故；不為信一佛故；不為見一佛故；不為聞一佛法故；不為滿足一願故。菩薩摩訶薩悉欲救護一切眾生故，以善根迴向，具足嚴淨一切佛剎；信一切佛；見一切佛；恭敬供養一切諸佛；聞一切佛所說正法；滿足一切大願故；以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩復作是念：『發菩提心寶，即是如來境界之力，廣大平等，無有懈怠；於一切劫，修學難得，與諸佛等。』

「菩薩摩訶薩如是觀諸善根，信心清淨，長養大悲；以諸善根，普為眾生深心迴向，非但口言。於諸眾生，發歡喜心、明淨心、柔軟心、慈心、愛念心、攝取心、饒益心、安樂心、最勝心；以諸善根迴向。菩薩摩訶薩以諸善根迴向時，作如是念：『若我所有迴向功德，令一切眾生得清淨趣，得清淨生，功德滿足，一切世間無能壞者，不可窮盡；常得尊重，心不錯謬，分別了知一切諸趣；思量諸佛，具足莊嚴身、口、意業；具足莊嚴一切功德。』復作是念：『以此善根迴向功德，令一切眾生，常見諸佛；於彼佛所，得不壞信；於諸佛所，聽受正法，離諸疑惑，憶持不忘，如說修行；於如來所，得柔軟心，淨身、口業，心常安住勝妙善根；永離貧法，七財滿足；修學一切諸佛所學，得諸善根，成就平等淨妙解脫一切種智；於一切眾生，得慈愛眼；其身清淨，相好莊嚴，言論辯慧，功德具足；調伏諸根，成就十力；發起諸善，心住滿足，無所染著；令一切眾生，具佛快樂，得無量住，住佛所住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是觀諸善根，信心清淨，長養大悲；以諸善根，普為眾生深心迴向，非但口言。於諸眾生，發歡喜心、明淨心、柔軟心、慈心、愛念心、攝取心、饒益心、安樂心、最勝心；以諸善根迴向。菩薩摩訶薩以諸善根迴向時，作如是念：『若我所有迴向功德，令一切眾生得清淨趣，得清淨生，功德滿足，一切世間無能壞者，不可窮盡；常得尊重，心不錯謬，分別了知一切諸趣；思量諸佛，具足莊嚴身、口、意業；具足莊嚴一切功德。』復作是念：『以此善根迴向功德，令一切眾生，常見諸佛；於彼佛所，得不壞信；於諸佛所，聽受正法，離諸疑惑，憶持不忘，如說修行；於如來所，得柔軟心，淨身、口業，心常安住勝妙善根；永離貧法，七財滿足；修學一切諸佛所學，得諸善根，成就平等淨妙解脫一切種智；於一切眾生，得慈愛眼；其身清淨，相好莊嚴，言論辯慧，功德具足；調伏諸根，成就十力；發起諸善，心住滿足，無所染著；令一切眾生，具佛快樂，得無量住，住佛所住。』

「此菩薩摩訶薩復作是念：『一切眾生，造作無量諸不善業；因是業故，受無量苦，不見如來，不聞正法，不識淨僧；此諸眾生，具有無量大惡罪業，應受無量無邊楚毒。我當於彼三惡道中，悉代受苦，令得解脫；我當代受無量苦惱，不以苦故，其心退轉，恐怖懈怠，捨離眾生。何以故？我為眾生，荷負重擔，滿平等願；度脫一切生老病死，愁憂苦惱，無量諸難，流轉生死；一切邪見，失諸善法，愚癡無智，我當悉度，免此眾苦。眾生常為愛網所纏，無明覆蔽，染著有愛，為之走使，不得自在；縛在苦獄，隨諸魔業，於諸佛所，心生疑惑；不得出世道，不見安隱處，常馳無量生死曠野，受無量苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩摩訶薩復作是念：『一切眾生，造作無量諸不善業；因是業故，受無量苦，不見如來，不聞正法，不識淨僧；此諸眾生，具有無量大惡罪業，應受無量無邊楚毒。我當於彼三惡道中，悉代受苦，令得解脫；我當代受無量苦惱，不以苦故，其心退轉，恐怖懈怠，捨離眾生。何以故？我為眾生，荷負重擔，滿平等願；度脫一切生老病死，愁憂苦惱，無量諸難，流轉生死；一切邪見，失諸善法，愚癡無智，我當悉度，免此眾苦。眾生常為愛網所纏，無明覆蔽，染著有愛，為之走使，不得自在；縛在苦獄，隨諸魔業，於諸佛所，心生疑惑；不得出世道，不見安隱處，常馳無量生死曠野，受無量苦。』

「菩薩摩訶薩見彼眾生，沒生死泥，受眾楚毒；起大悲心，饒益眾生，令得善利，免度苦難，善根迴向。以大迴向迴向，如三世菩薩迴向；如諸佛所說大迴向經迴向；令一切眾生，悉得清淨，具足善根，究竟一切智。復作是念：『我當悉令一切眾生，得無上智王安隱住處，不為自度；但欲令彼出生死淵，得一切智心，拔出眾生惡道嶮谷，救無量苦，度生死流。』復作是念：『我當為一切眾生，受無量苦；令諸眾生，悉得免出生死沃焦；我當為一切眾生，於一切剎，一切地獄中，受一切苦，終不捨離；我當於一一惡道，盡未來劫，代諸眾生，受無量苦。何以故？我寧獨受諸苦，不令眾生，受諸楚毒；當以我身，免贖一切惡道眾生，令得解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩見彼眾生，沒生死泥，受眾楚毒；起大悲心，饒益眾生，令得善利，免度苦難，善根迴向。以大迴向迴向，如三世菩薩迴向；如諸佛所說大迴向經迴向；令一切眾生，悉得清淨，具足善根，究竟一切智。復作是念：『我當悉令一切眾生，得無上智王安隱住處，不為自度；但欲令彼出生死淵，得一切智心，拔出眾生惡道嶮谷，救無量苦，度生死流。』復作是念：『我當為一切眾生，受無量苦；令諸眾生，悉得免出生死沃焦；我當為一切眾生，於一切剎，一切地獄中，受一切苦，終不捨離；我當於一一惡道，盡未來劫，代諸眾生，受無量苦。何以故？我寧獨受諸苦，不令眾生，受諸楚毒；當以我身，免贖一切惡道眾生，令得解脫。』

「菩薩摩訶薩復作是念：『我悉當為一切眾生，作誠實語者，離惱害心，不捨眾生。何以故？我因眾生，發菩提心，度脫一切；不求尊貴，不求五欲，不求世間種種樂故，行菩薩道。何以故？五欲是世間法，諸魔境界，愚人所行，諸佛訶責；彼能出生一切苦惱，地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，忿恚鬪諍，更相訟說，皆由五欲；積習五欲，遠離諸佛，能障生天，況無上道。菩薩明見五欲，有如是等無量過患；是故，不以五欲修菩薩行，但欲饒益安隱眾生，發菩提心，求無上道；令一切眾生，得一切利，具諸大願；斷絕眾生煩惱鉤餌，離無量苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『我悉當為一切眾生，作誠實語者，離惱害心，不捨眾生。何以故？我因眾生，發菩提心，度脫一切；不求尊貴，不求五欲，不求世間種種樂故，行菩薩道。何以故？五欲是世間法，諸魔境界，愚人所行，諸佛訶責；彼能出生一切苦惱，地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，忿恚鬪諍，更相訟說，皆由五欲；積習五欲，遠離諸佛，能障生天，況無上道。菩薩明見五欲，有如是等無量過患；是故，不以五欲修菩薩行，但欲饒益安隱眾生，發菩提心，求無上道；令一切眾生，得一切利，具諸大願；斷絕眾生煩惱鉤餌，離無量苦。』

「菩薩摩訶薩復作是念：『我當以諸善根迴向，令一切眾生，得種種樂：究竟樂、饒益樂、不共樂、寂靜樂、無染樂、無動樂、無量樂、不死不轉樂、不滅樂、一切智樂。我當為一切眾生，作調御師，作主藏臣，作大明炬，示安隱趣，令離諸難，解一切法；我當令解諸甚深義；我當為作一切智船，度生死海；我當令知無量善根迴向；我當悉為示現彼岸。』菩薩摩訶薩以是無量善根迴向，救護一切，度生死海，令諸如來皆悉歡喜；得一切智，捨離眾魔，遠惡知識，親近菩薩，勝善知識；成就淨業，盡滅眾惡，具足菩薩無量願行一切善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『我當以諸善根迴向，令一切眾生，得種種樂：究竟樂、饒益樂、不共樂、寂靜樂、無染樂、無動樂、無量樂、不死不轉樂、不滅樂、一切智樂。我當為一切眾生，作調御師，作主藏臣，作大明炬，示安隱趣，令離諸難，解一切法；我當令解諸甚深義；我當為作一切智船，度生死海；我當令知無量善根迴向；我當悉為示現彼岸。』菩薩摩訶薩以是無量善根迴向，救護一切，度生死海，令諸如來皆悉歡喜；得一切智，捨離眾魔，遠惡知識，親近菩薩，勝善知識；成就淨業，盡滅眾惡，具足菩薩無量願行一切善根。

「菩薩摩訶薩以諸善根正迴向已，作如是念：『不以四天下一一眾生故，一一日出；但一日出世，悉能普照一切天下。又諸眾生，不以自身光明，知有晝夜，遊行觀察，興造諸業；皆由日天子出，普照天下，一切眾生，無業不就。』菩薩摩訶薩亦復如是，修諸善根迴向，普為眾生，作如是念：『彼諸眾生，無智慧光，尚不自照，何況照他？唯我一人，志獨無侶，修諸善根迴向，欲為度脫一切眾生；普照一切眾生；分別一切眾生；了達一切眾生；令一切眾生入甚深法；攝取一切眾生；成就一切眾生；悅樂一切眾生；柔軟一切眾生；滅除一切眾生疑惑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以諸善根正迴向已，作如是念：『不以四天下一一眾生故，一一日出；但一日出世，悉能普照一切天下。又諸眾生，不以自身光明，知有晝夜，遊行觀察，興造諸業；皆由日天子出，普照天下，一切眾生，無業不就。』菩薩摩訶薩亦復如是，修諸善根迴向，普為眾生，作如是念：『彼諸眾生，無智慧光，尚不自照，何況照他？唯我一人，志獨無侶，修諸善根迴向，欲為度脫一切眾生；普照一切眾生；分別一切眾生；了達一切眾生；令一切眾生入甚深法；攝取一切眾生；成就一切眾生；悅樂一切眾生；柔軟一切眾生；滅除一切眾生疑惑。』

「菩薩摩訶薩復作是念：『我當修學，如日天子，普照一切，不求恩報；不為惡眾生故，捨大莊嚴；亦不以一惡眾生故，捨離一切，而不度脫；但勤修習善根迴向，欲令眾生得一切樂，攝少善根，迴向廣大。若諸善根，不能饒益眾生者，我終不以善根迴向；以諸善根，悉與眾生，發心迴向；令一切眾生，不著諸法故迴向，以眾生性迴向而無所至。』菩薩如是迴向，亦無所著；不取所有性，安住諸善根；不取相迴向，業報虛妄，無所有亦無所著；不取五陰相迴向，不壞五陰相迴向；不取虛妄業迴向，不求報，不起虛妄因緣；不生、不起、不住，不住堅固相，不住虛妄法，不取眾生相；不分別世界，不住心顛倒、想顛倒、見顛倒，不著語言道。但欲令眾生解真實法，迴向觀察一切眾生平等；迴向法界印，印諸善根；迴向離欲等法，觀察善根；迴向解一切法，離於顛倒，得諸善根；以無二法，觀察法界迴向。彼迴向不生諸法，不滅諸法，以如是等善根迴向，修行清淨諸對治法；迴向觀一切善根，皆悉迴向出世間法，於彼善根，不作二相。薩婆若非即是業，亦不離業；迴向觀察薩婆若，不即是業，亦不離業；得薩婆若願智業，照明清淨故，報亦照明清淨；報照明清淨故，薩婆若亦照明清淨。捨離一切動亂覺觀，憍慢放逸；隨方便智，以諸善根迴向；令一切眾生，悉得真實究竟解脫，不著法性，無量無邊善根，迴向諸法，無業報而出生業報。菩薩摩訶薩以如是等善根迴向，則能永離一切諸惡，佛所讚歎。佛子！是名菩薩摩訶薩第一救護一切眾生，離眾生相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復作是念：『我當修學，如日天子，普照一切，不求恩報；不為惡眾生故，捨大莊嚴；亦不以一惡眾生故，捨離一切，而不度脫；但勤修習善根迴向，欲令眾生得一切樂，攝少善根，迴向廣大。若諸善根，不能饒益眾生者，我終不以善根迴向；以諸善根，悉與眾生，發心迴向；令一切眾生，不著諸法故迴向，以眾生性迴向而無所至。』菩薩如是迴向，亦無所著；不取所有性，安住諸善根；不取相迴向，業報虛妄，無所有亦無所著；不取五陰相迴向，不壞五陰相迴向；不取虛妄業迴向，不求報，不起虛妄因緣；不生、不起、不住，不住堅固相，不住虛妄法，不取眾生相；不分別世界，不住心顛倒、想顛倒、見顛倒，不著語言道。但欲令眾生解真實法，迴向觀察一切眾生平等；迴向法界印，印諸善根；迴向離欲等法，觀察善根；迴向解一切法，離於顛倒，得諸善根；以無二法，觀察法界迴向。彼迴向不生諸法，不滅諸法，以如是等善根迴向，修行清淨諸對治法；迴向觀一切善根，皆悉迴向出世間法，於彼善根，不作二相。薩婆若非即是業，亦不離業；迴向觀察薩婆若，不即是業，亦不離業；得薩婆若願智業，照明清淨故，報亦照明清淨；報照明清淨故，薩婆若亦照明清淨。捨離一切動亂覺觀，憍慢放逸；隨方便智，以諸善根迴向；令一切眾生，悉得真實究竟解脫，不著法性，無量無邊善根，迴向諸法，無業報而出生業報。菩薩摩訶薩以如是等善根迴向，則能永離一切諸惡，佛所讚歎。佛子！是名菩薩摩訶薩第一救護一切眾生，離眾生相迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，及一切眾，觀察法界，入深句義味，大悲普覆一切眾生；護持三世佛種不斷；入一切佛諸功德藏；出生諸佛清淨法身；善能分別諸眾生心；過去所種一切善根，知時不失，具足法身，善能示現清淨色身，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，及一切眾，觀察法界，入深句義味，大悲普覆一切眾生；護持三世佛種不斷；入一切佛諸功德藏；出生諸佛清淨法身；善能分別諸眾生心；過去所種一切善根，知時不失，具足法身，善能示現清淨色身，以偈頌曰：

「不思議劫所修行， 常為饒益諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不思議劫所修行， 常為饒益諸群生，

精進堅強意無礙， 常求諸佛妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進堅強意無礙， 常求諸佛妙功德。

其心清淨離瞋恚， 恭敬供養調御師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心清淨離瞋恚， 恭敬供養調御師，

深解諸法救眾生， 彼能善入迴向藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深解諸法救眾生， 彼能善入迴向藏。

勇猛精進力具足， 智力照明甚清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進力具足， 智力照明甚清淨，

忍心堅固不傾動， 常能救護諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍心堅固不傾動， 常能救護諸群生。

於無等所心安住， 踊悅歡喜意清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無等所心安住， 踊悅歡喜意清淨，

菩薩忍力如大地， 悉能饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩忍力如大地， 悉能饒益諸眾生。

不以苦行自求樂， 大慈悲起無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以苦行自求樂， 大慈悲起無量行，

常能救護諸群生， 彼人速入無礙地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能救護諸群生， 彼人速入無礙地。

十方一切諸世界， 其中眾生皆攝取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸世界， 其中眾生皆攝取，

常為眾生心安住， 修學無量諸迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾生心安住， 修學無量諸迴向。

以歡喜心行布施， 具足護持清淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以歡喜心行布施， 具足護持清淨戒，

勇猛精進心堅固， 清淨智慧善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進心堅固， 清淨智慧善迴向。

其心廣大不可量， 忍力堅強常迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心廣大不可量， 忍力堅強常迴向，

淨修一切諸禪定， 智慧深妙難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨修一切諸禪定， 智慧深妙難思議。

十方一切世界中， 具足修習清淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切世界中， 具足修習清淨行，

智慧迴向諸功德， 以一切樂益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧迴向諸功德， 以一切樂益眾生。

彼人積集眾善業， 無量無邊不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人積集眾善業， 無量無邊不可數，

欲令眾生具修習， 住不思議深妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令眾生具修習， 住不思議深妙智。

普為一切眾生故， 不思議劫住地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為一切眾生故， 不思議劫住地獄，

菩薩心常無懈怠， 決定功德常迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心常無懈怠， 決定功德常迴向。

不求色聲諸香味， 亦不希望一切觸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求色聲諸香味， 亦不希望一切觸，

常求無上最勝智， 度脫一切諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求無上最勝智， 度脫一切諸群生。

菩薩智淨如虛空， 普行無量大士行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩智淨如虛空， 普行無量大士行，

最勝所行淨業道， 無量名稱常修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝所行淨業道， 無量名稱常修行。

菩薩遊行諸世界， 常能安隱群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩遊行諸世界， 常能安隱群生類，

悉令一切皆歡喜， 修菩薩行無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令一切皆歡喜， 修菩薩行無厭足。

除滅一切心垢穢， 思惟修習無上智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切心垢穢， 思惟修習無上智，

不自為己求安樂， 常欲利益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自為己求安樂， 常欲利益諸群生。

菩薩迴向到彼岸， 除滅無量心穢毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向到彼岸， 除滅無量心穢毒，

具足修習三世佛， 無量清淨諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修習三世佛， 無量清淨諸功德。

菩薩未曾染著色， 受想行識亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未曾染著色， 受想行識亦如是，

不住一切諸三界， 所有功德悉迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住一切諸三界， 所有功德悉迴向。

諸佛所知眾生類， 皆悉攝取無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所知眾生類， 皆悉攝取無有餘，

究竟度脫諸群萌， 是名菩薩殊勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟度脫諸群萌， 是名菩薩殊勝行。

菩薩一切心安住， 開悟彌廣不可稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切心安住， 開悟彌廣不可稱，

離癡正念伏諸根， 身口意業常寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離癡正念伏諸根， 身口意業常寂然。

一切內外所有法， 皆悉虛妄無真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切內外所有法， 皆悉虛妄無真實，

如風行空無所礙， 菩薩心行亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風行空無所礙， 菩薩心行亦如是。

所起身業常清淨， 能令諸佛悉歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所起身業常清淨， 能令諸佛悉歡喜，

於最勝所言不虛， 意常專向諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於最勝所言不虛， 意常專向諸如來。

十方無量諸世界， 所有最勝悉往詣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸世界， 所有最勝悉往詣，

於彼覩見大悲尊， 悉能恭敬供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼覩見大悲尊， 悉能恭敬供養之。

心常遠離一切惡， 處大眾中無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常遠離一切惡， 處大眾中無所畏，

心常安住如來道， 彼為三有清涼池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常安住如來道， 彼為三有清涼池。

善修分析一切法， 具足了達諸有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修分析一切法， 具足了達諸有無，

善能趣向真法性， 深入無諍勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能趣向真法性， 深入無諍勝三昧。

修習菩薩堅固行， 一切眾生莫能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習菩薩堅固行， 一切眾生莫能壞，

明學了達甚深義， 於三世法無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明學了達甚深義， 於三世法無所著。

究竟迴向到彼岸， 普令眾生悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟迴向到彼岸， 普令眾生悉清淨，

遠離一切諸染著， 菩薩所行無所倚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸染著， 菩薩所行無所倚。

一切眾生語言法， 於彼智慧無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生語言法， 於彼智慧無障礙，

談論巧妙無愛著， 心常安處無礙住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 談論巧妙無愛著， 心常安處無礙住。

菩薩如是行迴向， 無量善心功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是行迴向， 無量善心功德藏，

能令十方諸世界， 一切如來皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令十方諸世界， 一切如來皆歡喜。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第二不壞迴向？此菩薩摩訶薩，於去、來、今諸如來所，得不壞信，一切諸佛，皆悉歡喜；於諸菩薩所，乃至初發一念，求菩薩善根，及一切智；於彼菩薩，得不壞信，悉於一切諸佛法中，一向直心，而不可壞；於諸佛教，得不壞信；守護一切諸如來法，得不壞信；常以愛眼，等觀一切；以善根迴向，令彼眾生，獲諸善利，得不壞信；於白淨善根，得不壞信。何以故？修集一切諸善根故；於一切菩薩迴向，得不壞信，直心解脫，得滿足故；於一切菩薩諸法師所，得不壞信，具足起如來想故；於如來自在神力，得不壞信，諦信諸佛難思議故；於一切菩薩方便，得不壞信，攝取種種無量無數行境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第二不壞迴向？此菩薩摩訶薩，於去、來、今諸如來所，得不壞信，一切諸佛，皆悉歡喜；於諸菩薩所，乃至初發一念，求菩薩善根，及一切智；於彼菩薩，得不壞信，悉於一切諸佛法中，一向直心，而不可壞；於諸佛教，得不壞信；守護一切諸如來法，得不壞信；常以愛眼，等觀一切；以善根迴向，令彼眾生，獲諸善利，得不壞信；於白淨善根，得不壞信。何以故？修集一切諸善根故；於一切菩薩迴向，得不壞信，直心解脫，得滿足故；於一切菩薩諸法師所，得不壞信，具足起如來想故；於如來自在神力，得不壞信，諦信諸佛難思議故；於一切菩薩方便，得不壞信，攝取種種無量無數行境界故。

「佛子！菩薩摩訶薩如是安住不可壞信，於諸佛、菩薩、聲聞、緣覺、如來正教、一切眾生，如是等無量境界，種諸善根，分別諸善根；長養菩提心，修習大慈所生善根；廣修大悲，平等觀察；學佛所學，隨順諸佛；攝取一切清淨善根，深入實義，集功德藏，行大惠施，修諸功德，等觀三世。菩薩摩訶薩如是等善根功德，迴向一切智；常見諸佛，親近善知識；常與無量諸菩薩會，念薩婆若，心無散亂；受諸佛教，興護法心，教化成熟一切眾生，心常不離出世迴向；供養守護一切法師，解了諸法，修習滿足一切大願。菩薩摩訶薩如是精勤修習無量善根，積集長養善根，正念思惟，觀察境界真實等義；恭敬供養，威儀具足，善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是安住不可壞信，於諸佛、菩薩、聲聞、緣覺、如來正教、一切眾生，如是等無量境界，種諸善根，分別諸善根；長養菩提心，修習大慈所生善根；廣修大悲，平等觀察；學佛所學，隨順諸佛；攝取一切清淨善根，深入實義，集功德藏，行大惠施，修諸功德，等觀三世。菩薩摩訶薩如是等善根功德，迴向一切智；常見諸佛，親近善知識；常與無量諸菩薩會，念薩婆若，心無散亂；受諸佛教，興護法心，教化成熟一切眾生，心常不離出世迴向；供養守護一切法師，解了諸法，修習滿足一切大願。菩薩摩訶薩如是精勤修習無量善根，積集長養善根，正念思惟，觀察境界真實等義；恭敬供養，威儀具足，善根迴向。

「菩薩摩訶薩善根迴向已，作如是念：『以此善根迴向，所得依果，令我修行菩薩行時，於念念中，見一切佛；令彼諸佛，皆悉歡喜；於諸如來、應供、等正覺，如佛所應，而以供養；以阿僧祇寶、阿僧祇華、阿僧祇香、阿僧祇塗香、阿僧祇鬘、阿僧祇衣、阿僧祇蓋、阿僧祇幢、阿僧祇幡、阿僧祇莊嚴、阿僧祇莊嚴具、阿僧祇供給、阿僧祇末香、阿僧祇信樂、阿僧祇敬念、阿僧祇淨信，燒阿僧祇堅固香；阿僧祇上味飯食、阿僧祇恭敬、阿僧祇禮拜；阿僧祇一切寶座、阿僧祇一切華座、阿僧祇一切香座、阿僧祇一切鬘座、阿僧祇一切清淨栴檀座、阿僧祇一切衣座、阿僧祇一切金剛座、阿僧祇一切摩尼寶座、阿僧祇一切寶繒座、阿僧祇一切寶色座、阿僧祇一切寶輪、阿僧祇一切華輪、阿僧祇一切香輪、阿僧祇一切鬘莊嚴輪、阿僧祇一切寶衣輪、阿僧祇一切寶莊嚴輪、阿僧祇一切寶繒敷輪，建立阿僧祇一切寶多羅高顯輪；阿僧祇一切寶欄楯輪、阿僧祇一切寶網輪，羅覆其上；阿僧祇一切妙寶宮殿，嚴飾殊特，出過諸天；阿僧祇一切華宮殿、阿僧祇一切香宮殿、阿僧祇一切寶鬘宮殿、阿僧祇一切栴檀宮殿、阿僧祇一切堅固香藏宮殿、阿僧祇一切金剛宮殿、阿僧祇一切摩尼寶宮殿，皆悉殊妙，出過諸天；阿僧祇諸雜寶樹、阿僧祇種種香樹、阿僧祇諸寶衣樹、阿僧祇妙音樂樹、阿僧祇妙音聲樹、阿僧祇無厭寶樹、阿僧祇垂寶繒幡樹、阿僧祇寶莊嚴樹，阿僧祇一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切蓋、一切幢、一切幡樹，如是等諸妙寶樹，莊嚴殊特，以用莊嚴無數宮殿；阿僧祇寶欄楯莊嚴、阿僧祇寶窓莊嚴、阿僧祇寶偏樓閣莊嚴、阿僧祇內帳莊嚴、阿僧祇半月莊嚴、阿僧祇樓閣莊嚴、阿僧祇寶帳莊嚴、阿僧祇白寶網，羅覆其上；燒阿僧祇堅固香；阿僧祇寶衣，以敷其地；以如是等諸莊嚴具，莊嚴無數宮殿，出過諸天。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩善根迴向已，作如是念：『以此善根迴向，所得依果，令我修行菩薩行時，於念念中，見一切佛；令彼諸佛，皆悉歡喜；於諸如來、應供、等正覺，如佛所應，而以供養；以阿僧祇寶、阿僧祇華、阿僧祇香、阿僧祇塗香、阿僧祇鬘、阿僧祇衣、阿僧祇蓋、阿僧祇幢、阿僧祇幡、阿僧祇莊嚴、阿僧祇莊嚴具、阿僧祇供給、阿僧祇末香、阿僧祇信樂、阿僧祇敬念、阿僧祇淨信，燒阿僧祇堅固香；阿僧祇上味飯食、阿僧祇恭敬、阿僧祇禮拜；阿僧祇一切寶座、阿僧祇一切華座、阿僧祇一切香座、阿僧祇一切鬘座、阿僧祇一切清淨栴檀座、阿僧祇一切衣座、阿僧祇一切金剛座、阿僧祇一切摩尼寶座、阿僧祇一切寶繒座、阿僧祇一切寶色座、阿僧祇一切寶輪、阿僧祇一切華輪、阿僧祇一切香輪、阿僧祇一切鬘莊嚴輪、阿僧祇一切寶衣輪、阿僧祇一切寶莊嚴輪、阿僧祇一切寶繒敷輪，建立阿僧祇一切寶多羅高顯輪；阿僧祇一切寶欄楯輪、阿僧祇一切寶網輪，羅覆其上；阿僧祇一切妙寶宮殿，嚴飾殊特，出過諸天；阿僧祇一切華宮殿、阿僧祇一切香宮殿、阿僧祇一切寶鬘宮殿、阿僧祇一切栴檀宮殿、阿僧祇一切堅固香藏宮殿、阿僧祇一切金剛宮殿、阿僧祇一切摩尼寶宮殿，皆悉殊妙，出過諸天；阿僧祇諸雜寶樹、阿僧祇種種香樹、阿僧祇諸寶衣樹、阿僧祇妙音樂樹、阿僧祇妙音聲樹、阿僧祇無厭寶樹、阿僧祇垂寶繒幡樹、阿僧祇寶莊嚴樹，阿僧祇一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切蓋、一切幢、一切幡樹，如是等諸妙寶樹，莊嚴殊特，以用莊嚴無數宮殿；阿僧祇寶欄楯莊嚴、阿僧祇寶窓莊嚴、阿僧祇寶偏樓閣莊嚴、阿僧祇內帳莊嚴、阿僧祇半月莊嚴、阿僧祇樓閣莊嚴、阿僧祇寶帳莊嚴、阿僧祇白寶網，羅覆其上；燒阿僧祇堅固香；阿僧祇寶衣，以敷其地；以如是等諸莊嚴具，莊嚴無數宮殿，出過諸天。』

「以如是等上妙供養，於無量無數不可說不可說劫，調伏諸根，敬心供養一切如來；此諸最勝般涅槃後，供養舍利。欲令一切眾生，皆悉歡喜，攝取一切眾生善根；令一切眾生，離無量苦，發菩提心；令一切眾生，以大莊嚴而自莊嚴，無量莊嚴超出一切眾生境界，示現佛法，難可值遇；滿足阿僧祇諸如來力，清淨信心，供養導師，受持守護一切佛法。如是供養現在諸佛，及涅槃後，供養舍利；於無量阿僧祇劫說供養具，不可窮盡；諸佛成就無量功德，教化度脫一切眾生。我常供養彼諸如來，心不退轉，無有休息，未曾懈怠；不懷憂惱，亦無所著，無有心想。於諸法中而無所染，無所依止，不昧善根；離一切著，以實法印，印業法門；生一切法，住佛所住；觀無生性境界法印，印彼發心。受持如來清淨迴向；觀察平等法性迴向；入無行方便，出生諸行，心捨一切迴向；無量方便迴向；離一切有迴向；安住離相方便，修習法門善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是等上妙供養，於無量無數不可說不可說劫，調伏諸根，敬心供養一切如來；此諸最勝般涅槃後，供養舍利。欲令一切眾生，皆悉歡喜，攝取一切眾生善根；令一切眾生，離無量苦，發菩提心；令一切眾生，以大莊嚴而自莊嚴，無量莊嚴超出一切眾生境界，示現佛法，難可值遇；滿足阿僧祇諸如來力，清淨信心，供養導師，受持守護一切佛法。如是供養現在諸佛，及涅槃後，供養舍利；於無量阿僧祇劫說供養具，不可窮盡；諸佛成就無量功德，教化度脫一切眾生。我常供養彼諸如來，心不退轉，無有休息，未曾懈怠；不懷憂惱，亦無所著，無有心想。於諸法中而無所染，無所依止，不昧善根；離一切著，以實法印，印業法門；生一切法，住佛所住；觀無生性境界法印，印彼發心。受持如來清淨迴向；觀察平等法性迴向；入無行方便，出生諸行，心捨一切迴向；無量方便迴向；離一切有迴向；安住離相方便，修習法門善根迴向。

「菩薩從初發心，修習一切諸妙善根，皆悉迴向；以此善根，於生死中而不可壞。求一切智，心不退轉；處一切有，寂定不亂；度脫一切眾生，不著生死；得無礙智門，修菩薩行，而彼善根不可窮盡，世間諸法所不能壞；具足清淨諸波羅蜜，究竟一切智力。菩薩摩訶薩如是捨離癡闇，成菩提心，普照一切長白淨法，善根迴向；具足眾行，清淨直心，觀察平等，深入諸法；知業如幻，業報如電，諸行如化，因緣生法如響，菩薩行如影。無著法眼之所出生，無作所作；其性寂滅，入有為無為；於一切法，了達無二，解如實性；分別菩薩一切行相，不著諸相；善知方便，入同事業，不捨一切白淨善法；離一切障，無礙無著；常為諸佛之所護念，遠離愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩從初發心，修習一切諸妙善根，皆悉迴向；以此善根，於生死中而不可壞。求一切智，心不退轉；處一切有，寂定不亂；度脫一切眾生，不著生死；得無礙智門，修菩薩行，而彼善根不可窮盡，世間諸法所不能壞；具足清淨諸波羅蜜，究竟一切智力。菩薩摩訶薩如是捨離癡闇，成菩提心，普照一切長白淨法，善根迴向；具足眾行，清淨直心，觀察平等，深入諸法；知業如幻，業報如電，諸行如化，因緣生法如響，菩薩行如影。無著法眼之所出生，無作所作；其性寂滅，入有為無為；於一切法，了達無二，解如實性；分別菩薩一切行相，不著諸相；善知方便，入同事業，不捨一切白淨善法；離一切障，無礙無著；常為諸佛之所護念，遠離愚癡。

「如是，菩薩摩訶薩成就善根，出生善法，不壞業報，明見真實，善解迴向；以方便力出生業報，究竟法性，得到彼岸，了達諸法，迴向大智諸業善根；其心清淨，行無所行。菩薩摩訶薩如是善根迴向，欲度脫一切眾生，佛種不斷，滅諸惡業業報，迴向一切眾生；得無量智，成一切智，離世境界，滅諸煩惱，究竟清淨，成就智慧；入深方便，捨生死苦，成就諸佛無量善根；摧伏魔業，得平等法印，以印諸業，隨順薩婆若無上菩提。菩薩摩訶薩行如是善根迴向，善根明淨，普照一切，具足成就薩婆若乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩摩訶薩成就善根，出生善法，不壞業報，明見真實，善解迴向；以方便力出生業報，究竟法性，得到彼岸，了達諸法，迴向大智諸業善根；其心清淨，行無所行。菩薩摩訶薩如是善根迴向，欲度脫一切眾生，佛種不斷，滅諸惡業業報，迴向一切眾生；得無量智，成一切智，離世境界，滅諸煩惱，究竟清淨，成就智慧；入深方便，捨生死苦，成就諸佛無量善根；摧伏魔業，得平等法印，以印諸業，隨順薩婆若無上菩提。菩薩摩訶薩行如是善根迴向，善根明淨，普照一切，具足成就薩婆若乘。

「佛子！是名菩薩摩訶薩第二不壞迴向。菩薩摩訶薩安住此迴向，得見無量阿僧祇佛，悉得無量清淨妙法；普於眾生，得平等心，捨離愚癡，入一切法；得諸如來自在神力，降伏眾魔，滅諸魔業，具足生貴菩提之心；得無礙智，不由他悟；於一切法，見真實義；於一切佛剎，悉能受持，分別其相，智慧具足，普照眾生。菩薩摩訶薩以此不壞迴向力，攝取一切善根迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名菩薩摩訶薩第二不壞迴向。菩薩摩訶薩安住此迴向，得見無量阿僧祇佛，悉得無量清淨妙法；普於眾生，得平等心，捨離愚癡，入一切法；得諸如來自在神力，降伏眾魔，滅諸魔業，具足生貴菩提之心；得無礙智，不由他悟；於一切法，見真實義；於一切佛剎，悉能受持，分別其相，智慧具足，普照眾生。菩薩摩訶薩以此不壞迴向力，攝取一切善根迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，乃至以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，乃至以偈頌曰：

「修習無量無數業， 所乘堅固不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修習無量無數業， 所乘堅固不可壞，

能令諸佛悉歡喜， 是名智者所迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令諸佛悉歡喜， 是名智者所迴向。

所供養佛難思議， 布施持戒伏諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所供養佛難思議， 布施持戒伏諸根，

彼為一切修迴向， 清淨無量眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為一切修迴向， 清淨無量眾生故。

一切上妙諸華香， 無量無數眾寶衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切上妙諸華香， 無量無數眾寶衣，

種種莊嚴及寶蓋， 供養一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴及寶蓋， 供養一切諸如來。

如是無量諸供具， 不可思議曠劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量諸供具， 不可思議曠劫中，

恭敬供養調御師， 心常歡喜無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養調御師， 心常歡喜無厭足。

專心觀察諸最勝， 一切世間大明燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心觀察諸最勝， 一切世間大明燈，

現在十方一切佛， 皆悉覩見如目前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方一切佛， 皆悉覩見如目前。

不可思議無量劫， 修行布施無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議無量劫， 修行布施無厭足，

不可思議無量劫， 修諸善根亦無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議無量劫， 修諸善根亦無厭。

善分別知諸心想， 如實觀察無虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善分別知諸心想， 如實觀察無虛妄，

悉知諸根無有餘， 常能饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知諸根無有餘， 常能饒益一切眾。

心大歡喜無有量， 信心清淨而恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心大歡喜無有量， 信心清淨而恭敬，

不思議劫忍住世， 饒益救度一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議劫忍住世， 饒益救度一切眾。

一切諸佛滅度已， 供養舍利無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛滅度已， 供養舍利無厭足，

悉以無量妙雜寶， 建立恒沙諸塔廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以無量妙雜寶， 建立恒沙諸塔廟。

造作無數尊形像， 寶藏淨金而莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作無數尊形像， 寶藏淨金而莊嚴，

巍巍高大如山王， 其數無量不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍高大如山王， 其數無量不思議。

修學積集諸功德， 勝妙堅固不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學積集諸功德， 勝妙堅固不可壞，

菩薩善知行迴向， 分別非有亦非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善知行迴向， 分別非有亦非無。

若能如是修迴向， 功德無量不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是修迴向， 功德無量不可盡，

勝妙智慧觀諸法， 皆能了達無所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙智慧觀諸法， 皆能了達無所生。

方便修習令心淨， 悉與一切如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便修習令心淨， 悉與一切如來等，

以不可盡諸方便， 迴向無盡如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不可盡諸方便， 迴向無盡如來藏。

發起無上菩提心， 一切世間無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起無上菩提心， 一切世間無所依，

普至十方諸世界， 於一切眾心無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普至十方諸世界， 於一切眾心無礙。

方便啟導眾生心， 悉令出生佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便啟導眾生心， 悉令出生佛菩提，

觀察眾生心平等， 推求真實不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生心平等， 推求真實不可得。

一切諸法悉無餘， 了達其性無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法悉無餘， 了達其性無所有，

迴向無著清淨眼， 永離一切世間苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向無著清淨眼， 永離一切世間苦。

欲令諸有悉清淨， 心不妄取諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令諸有悉清淨， 心不妄取諸法相，

分別所有無所有， 能令心淨大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別所有無所有， 能令心淨大歡喜。

於一佛剎無所著， 了諸佛土無堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一佛剎無所著， 了諸佛土無堅固，

不取一切有為法， 亦不染著法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取一切有為法， 亦不染著法自性。

方便迴向薩婆若， 無上智慧自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便迴向薩婆若， 無上智慧自莊嚴，

普令諸佛悉歡喜， 是為菩薩迴向業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令諸佛悉歡喜， 是為菩薩迴向業。

菩薩一心念諸佛， 無上智慧巧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一心念諸佛， 無上智慧巧方便，

如諸如來無所著， 令我悉獲此功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸如來無所著， 令我悉獲此功德。

常欲救護一切眾， 遠離無量諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常欲救護一切眾， 遠離無量諸惡業，

常行饒益眾生心， 於饒益心無虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行饒益眾生心， 於饒益心無虛妄。

隨所住地守護法， 示現涅槃實不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所住地守護法， 示現涅槃實不滅，

一切如來無二法， 願我迴向亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來無二法， 願我迴向亦如是。

一切世界諸趣中， 於有為法無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界諸趣中， 於有為法無所著，

菩薩不緣語言道， 亦不染著無語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不緣語言道， 亦不染著無語言。

十方一切諸如來， 悉攝諸法無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸如來， 悉攝諸法無有餘，

離一切趣而受生， 於所離生無虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切趣而受生， 於所離生無虛妄。

以一莊嚴一切嚴， 亦不分別此諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一莊嚴一切嚴， 亦不分別此諸法，

了達世間悉虛妄， 一切所行無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達世間悉虛妄， 一切所行無所有。」