大方廣佛華嚴經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十三

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

如來昇兜率天宮一切寶殿品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來昇兜率天宮一切寶殿品第十九

爾時，佛威神力故，十方一切世界、諸四天下、一一閻浮提，皆有如來坐菩提樹，無不顯現。彼諸菩薩承佛神力，說種種法，皆悉自謂在於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛威神力故，十方一切世界、諸四天下、一一閻浮提，皆有如來坐菩提樹，無不顯現。彼諸菩薩承佛神力，說種種法，皆悉自謂在於佛所。

爾時，如來以自在神力，不離菩提樹座及須彌頂妙勝殿，上夜摩天宮寶莊嚴殿，趣兜率天宮一切寶莊嚴殿。時，彼天王遙見佛來，即於殿上，敷如意寶藏師子之座，以種種天寶而莊嚴之。過去修習善根所得，一切如來威神護持，不可數那由他阿僧祇善根所生，一切諸佛淨法所起，一切眾生所共莊嚴，無量功德之所成就。離一切惡，清淨業報，一切樂觀，無有厭足，出離世間諸法所起，清淨無污，一切世間因緣所起，一切眾生見不能盡。以無量莊嚴具而莊嚴之，所謂：百萬億欄楯，百萬億寶網羅覆其上，百萬億華帳以張其上，百萬億華鬘以垂四邊；百萬億香帳普熏十方，百萬億寶帳以張其上；百萬億華蓋，諸天執持；百萬億華鬘蓋、百萬億寶蓋以蓋其上；百萬億寶衣以敷其上；百萬億妙寶樓閣，百萬億如意寶王網羅覆其上；百萬億勝妙雜網，百萬億眾寶瓔珞間錯垂下；百萬億眾妙雜寶，百萬億網蓋以覆其上；百萬億雜寶網衣，百萬億妙寶蓮華開敷光曜；百萬億無厭香網普熏十方；百萬億大寶帳網以覆其上；百萬億寶鈴微動出和雅音；百萬億栴檀、寶帳普熏十方；百萬億雜寶妙華以散其上；百萬億雜色寶衣以覆其上；百萬億菩薩大帳、百萬億雜寶蓋帳、百萬億清淨金帳、百萬億淨瑠璃帳、百萬億雜寶藏帳、百萬億一切寶帳，以覆其上；百萬億雜寶妙華，周匝圍遶；百萬億寶形像帳、百萬億眾妙寶鬘、百萬億香鬘普熏十方；百萬億天曼陀羅栴檀色香具足，普熏十方；百萬億天莊嚴具、百萬億妙寶華鬘、百萬億勝妙寶藏、百萬億勝寶藏鬘、百萬億清淨寶鬘、百萬億海寶藏鬘、百萬億因陀羅金剛妙寶、百萬億妙寶繒綵，以為垂帶；百萬億無量自在妙寶、百萬億真金寶藏，清淨微妙；百萬億毘樓那寶，以為照耀；百萬億因尼羅寶雜寶校飾；百萬億首羅幢寶光曜明淨；百萬億火珠寶出大光明，普照十方；百萬億天堅固寶，以為窓牖；百萬億淨功德寶，無量妙色；百萬億雜寶偏閣，清淨妙藏；百萬億大海月寶、百萬億離垢藏寶、百萬億心王寶，無量歡喜；百萬億師子面寶、百萬億閻浮檀寶、百萬億一切世間清淨藏寶、百萬億一切世間因陀羅幢寶、百萬億羅闍藏寶、百萬億須彌山王殊勝幢寶、百萬億解脫妙寶、百萬億瑠璃鬘網，周匝垂下；百萬億赤色寶鬘、百萬億樂摩尼寶、百萬億清淨樂寶、百萬億眾雜寶藏、百萬億赤色解脫樂見妙寶、百萬億無量色寶鬘、百萬億無比寶鬘、百萬億淨光明寶，普照殊勝；百萬億摩尼寶像、百萬億因陀羅寶、百萬億黑沈水香普熏十方；百萬億不可思議眾雜妙香普熏十方一切佛剎；百萬億十方妙香普熏世界；百萬億最殊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來以自在神力，不離菩提樹座及須彌頂妙勝殿，上夜摩天宮寶莊嚴殿，趣兜率天宮一切寶莊嚴殿。時，彼天王遙見佛來，即於殿上，敷如意寶藏師子之座，以種種天寶而莊嚴之。過去修習善根所得，一切如來威神護持，不可數那由他阿僧祇善根所生，一切諸佛淨法所起，一切眾生所共莊嚴，無量功德之所成就。離一切惡，清淨業報，一切樂觀，無有厭足，出離世間諸法所起，清淨無污，一切世間因緣所起，一切眾生見不能盡。以無量莊嚴具而莊嚴之，所謂：百萬億欄楯，百萬億寶網羅覆其上，百萬億華帳以張其上，百萬億華鬘以垂四邊；百萬億香帳普熏十方，百萬億寶帳以張其上；百萬億華蓋，諸天執持；百萬億華鬘蓋、百萬億寶蓋以蓋其上；百萬億寶衣以敷其上；百萬億妙寶樓閣，百萬億如意寶王網羅覆其上；百萬億勝妙雜網，百萬億眾寶瓔珞間錯垂下；百萬億眾妙雜寶，百萬億網蓋以覆其上；百萬億雜寶網衣，百萬億妙寶蓮華開敷光曜；百萬億無厭香網普熏十方；百萬億大寶帳網以覆其上；百萬億寶鈴微動出和雅音；百萬億栴檀、寶帳普熏十方；百萬億雜寶妙華以散其上；百萬億雜色寶衣以覆其上；百萬億菩薩大帳、百萬億雜寶蓋帳、百萬億清淨金帳、百萬億淨瑠璃帳、百萬億雜寶藏帳、百萬億一切寶帳，以覆其上；百萬億雜寶妙華，周匝圍遶；百萬億寶形像帳、百萬億眾妙寶鬘、百萬億香鬘普熏十方；百萬億天曼陀羅栴檀色香具足，普熏十方；百萬億天莊嚴具、百萬億妙寶華鬘、百萬億勝妙寶藏、百萬億勝寶藏鬘、百萬億清淨寶鬘、百萬億海寶藏鬘、百萬億因陀羅金剛妙寶、百萬億妙寶繒綵，以為垂帶；百萬億無量自在妙寶、百萬億真金寶藏，清淨微妙；百萬億毘樓那寶，以為照耀；百萬億因尼羅寶雜寶校飾；百萬億首羅幢寶光曜明淨；百萬億火珠寶出大光明，普照十方；百萬億天堅固寶，以為窓牖；百萬億淨功德寶，無量妙色；百萬億雜寶偏閣，清淨妙藏；百萬億大海月寶、百萬億離垢藏寶、百萬億心王寶，無量歡喜；百萬億師子面寶、百萬億閻浮檀寶、百萬億一切世間清淨藏寶、百萬億一切世間因陀羅幢寶、百萬億羅闍藏寶、百萬億須彌山王殊勝幢寶、百萬億解脫妙寶、百萬億瑠璃鬘網，周匝垂下；百萬億赤色寶鬘、百萬億樂摩尼寶、百萬億清淨樂寶、百萬億眾雜寶藏、百萬億赤色解脫樂見妙寶、百萬億無量色寶鬘、百萬億無比寶鬘、百萬億淨光明寶，普照殊勝；百萬億摩尼寶像、百萬億因陀羅寶、百萬億黑沈水香普熏十方；百萬億不可思議眾雜妙香普熏十方一切佛剎；百萬億十方妙香普熏世界；百萬億最殊

勝香普熏十方；百萬億香像香徹十方；百萬億隨所樂香普熏十方；百萬億淨光明香普熏眾生；百萬億種種色香普熏佛剎：不退轉香、百萬億塗香、百萬億栴檀塗香、百萬億香熏香、百萬億蓮華藏黑沈香雲充滿十方；百萬億丸香煙雲充滿十方；百萬億妙光明香常熏不絕；百萬億妙音聲香能轉眾心；百萬億明相香普熏眾味；百萬億能開悟香遠離瞋恚，寂靜諸根，充滿十方；百萬億香王香普熏十方。雨百萬億天華雲雨、百萬億天香雲雨、百萬億天末香雲雨、百萬億天妙蓮華雲雨、百萬億天種種寶華雲雨、百萬億天青蓮華不斷雲雨、百萬億天寶華雲雨、百萬億天分陀利華雲雨、百萬億天曼陀羅華雲雨、百萬億天一切雜華雲雨、百萬億天種種衣雲雨、百萬億天雜寶普照十方雲雨、百萬億天種種蓋雲雨、百萬億天無量色幡雲雨、百萬億天冠雲雨、百萬億天種種莊嚴天冠雲雨、百萬億天莊嚴具雲雨、百萬億雜色天鬘雲雨、百萬億種種大莊嚴天鬘雲雨、百萬億種種色天栴檀雲雨、百萬億天沈水香雲雨，百萬億天寶幢、百萬億天雜幡、百萬億天帶垂下；百萬億天和香普熏十方；百萬億天妙功德寶鬘垂下；百萬億天多羅寶懸布光耀；百萬億天拂，執持侍立；百萬億天金鈴網，微風吹動出妙音聲；百萬億天寶欄楯周匝圍遶，百萬億天多羅寶牆周迴四遶；百萬億天雜寶樹圍遶覆蔭；百萬億天雜寶樓閣，莊嚴其內百萬億天勝寶門；百萬億天真金鈴，微風吹動出和雅音；百萬億清淨天鬘布列垂下；百萬億天蘇婆提寶雜相解脫。百萬億天金剛藏眾妙瓔珞、百萬億天雜寶蓋，諸天執持；百萬億天雜寶網、百萬億天雜寶藏，光耀殊特；百萬億天淨光明普照十方；百萬億大光普耀；百萬億日藏光明普照一切；百萬億雜色月光、百萬億離癡淨香；百萬億天妙華藏開敷鮮茂；百萬億寶網藏、百萬億華網、百萬億香網以覆其上；百萬億天雜寶衣以敷其上，百萬億天諸寶衣處處敷置；百萬億天青色衣、百萬億天雜黃衣、百萬億天雜朱衣、百萬億天雜色衣、百萬億天雜寶衣、百萬億種種熏衣、百萬億殊勝寶衣，能令眾生發歡喜心，如是等衣以敷其上；百萬億白淨妙衣以覆其上；百萬億天幢寶鈴出微妙音；百萬億白淨寶幢，微風吹動出妙音聲；百萬億天繒綵幢、百萬億香幢出眾香網；百萬億華幢雨一切華；百萬億天妙衣幢、百萬億摩尼寶幢、百萬億天一切莊嚴具幢、百萬億天鬘幢，四面行列百萬億天蓋幢。一切寶鈴出妙音聲，百萬億天螺出妙音聲，百萬億天鼓出大音聲，百萬億天琴出微妙音，百萬億天牟陀羅出大音聲，百萬億天娛樂具、百萬億天樂音聲充滿十方一切佛剎，百萬億化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝香普熏十方；百萬億香像香徹十方；百萬億隨所樂香普熏十方；百萬億淨光明香普熏眾生；百萬億種種色香普熏佛剎：不退轉香、百萬億塗香、百萬億栴檀塗香、百萬億香熏香、百萬億蓮華藏黑沈香雲充滿十方；百萬億丸香煙雲充滿十方；百萬億妙光明香常熏不絕；百萬億妙音聲香能轉眾心；百萬億明相香普熏眾味；百萬億能開悟香遠離瞋恚，寂靜諸根，充滿十方；百萬億香王香普熏十方。雨百萬億天華雲雨、百萬億天香雲雨、百萬億天末香雲雨、百萬億天妙蓮華雲雨、百萬億天種種寶華雲雨、百萬億天青蓮華不斷雲雨、百萬億天寶華雲雨、百萬億天分陀利華雲雨、百萬億天曼陀羅華雲雨、百萬億天一切雜華雲雨、百萬億天種種衣雲雨、百萬億天雜寶普照十方雲雨、百萬億天種種蓋雲雨、百萬億天無量色幡雲雨、百萬億天冠雲雨、百萬億天種種莊嚴天冠雲雨、百萬億天莊嚴具雲雨、百萬億雜色天鬘雲雨、百萬億種種大莊嚴天鬘雲雨、百萬億種種色天栴檀雲雨、百萬億天沈水香雲雨，百萬億天寶幢、百萬億天雜幡、百萬億天帶垂下；百萬億天和香普熏十方；百萬億天妙功德寶鬘垂下；百萬億天多羅寶懸布光耀；百萬億天拂，執持侍立；百萬億天金鈴網，微風吹動出妙音聲；百萬億天寶欄楯周匝圍遶，百萬億天多羅寶牆周迴四遶；百萬億天雜寶樹圍遶覆蔭；百萬億天雜寶樓閣，莊嚴其內百萬億天勝寶門；百萬億天真金鈴，微風吹動出和雅音；百萬億清淨天鬘布列垂下；百萬億天蘇婆提寶雜相解脫。百萬億天金剛藏眾妙瓔珞、百萬億天雜寶蓋，諸天執持；百萬億天雜寶網、百萬億天雜寶藏，光耀殊特；百萬億天淨光明普照十方；百萬億大光普耀；百萬億日藏光明普照一切；百萬億雜色月光、百萬億離癡淨香；百萬億天妙華藏開敷鮮茂；百萬億寶網藏、百萬億華網、百萬億香網以覆其上；百萬億天雜寶衣以敷其上，百萬億天諸寶衣處處敷置；百萬億天青色衣、百萬億天雜黃衣、百萬億天雜朱衣、百萬億天雜色衣、百萬億天雜寶衣、百萬億種種熏衣、百萬億殊勝寶衣，能令眾生發歡喜心，如是等衣以敷其上；百萬億白淨妙衣以覆其上；百萬億天幢寶鈴出微妙音；百萬億白淨寶幢，微風吹動出妙音聲；百萬億天繒綵幢、百萬億香幢出眾香網；百萬億華幢雨一切華；百萬億天妙衣幢、百萬億摩尼寶幢、百萬億天一切莊嚴具幢、百萬億天鬘幢，四面行列百萬億天蓋幢。一切寶鈴出妙音聲，百萬億天螺出妙音聲，百萬億天鼓出大音聲，百萬億天琴出微妙音，百萬億天牟陀羅出大音聲，百萬億天娛樂具、百萬億天樂音聲充滿十方一切佛剎，百萬億化

音聲聲徹十方，眾生聞者，悉解如響。百萬億天妓樂音同時俱作，百萬億天神力妓樂出相和音，百萬億一切諸天娛樂之具出妙音聲。百萬億妙音讚歎如來，百萬億勝妙喜音讚歎如來，百萬億甚深音聲讚歎如來，百萬億種種音聲歎佛果報，百萬億細微音聲稱揚、讚歎出三界法，百萬億寂靜音聲讚歎如來本所修行，百萬億音讚歎如來百萬億劫永離瞋恚，讚歎百萬億供養供養過去諸佛，百萬億法門讚歎如來，百萬億音讚歎一切菩薩功德不可窮盡，百萬億音讚歎菩薩一切諸地功德具足，百萬億音讚歎諸佛，無有厭足，百萬億音稱揚、讚歎見佛之行，百萬億音讚歎深法，其聞音者，得深智慧，無有障礙。百萬億妙音充滿十方一切世界；百萬億妙音歎諸眾生，隨其志願，皆令歡喜；百萬億音歎一切世間，其聞音者，解一切法真實之性；百萬億音讚歎如來，其聞音者，悉能恭敬一切如來；百萬億音歎佛境界一切功德；百萬億音歎諸總持善妙方便，善知分別一切諸法，聞持一切諸如來法；百萬億音讚歎甚深具足諸法。百萬億音歎發心菩薩，修習長養一切種智；百萬億音歎治地菩薩，其心歡喜；百萬億音歎修行地菩薩，清淨解脫；百萬億音歎生貴菩薩，心得安住；百萬億音讚歎方便具足菩薩，於摩訶衍究竟決定；百萬億音歎善現菩薩，具足一切菩薩所行；百萬億音讚歎不退菩薩，所行一切諸地皆悉清淨；百萬億音歎童真菩薩，光明普照一切十方；百萬億音歎王子菩薩，善入甚深不可思議諸佛境界；百萬億音歎灌頂菩薩，能現一切諸如來力。百萬億神力自在、百萬億清淨解脫，出生百萬億清淨解脫、百萬億長養大歡喜法、百萬億住不壞信、百萬億長養勇猛之力、百萬億長養名聞法；百萬億分別法義，廣說定慧；百萬億正念清淨不亂出生百萬億定慧、百萬億陀羅尼。悉能受持一切佛法，出生百萬億廣大智慧；出生百萬億深心，信佛信根堅固；出生百萬億清淨檀波羅蜜；出生百萬億尸波羅蜜；出生百萬億羼提波羅蜜，不生恚心，具足諸佛羼提波羅蜜；出生百萬億毘梨耶波羅蜜，究竟具足無量毘梨耶波羅蜜；出生百萬億禪波羅蜜，無量諸禪寂靜照明；出生百萬億般若波羅蜜，照一切法；出生百萬億清淨大願；出生百萬億諸深法門智慧燈明；出生十方諸佛百萬億深妙法門；出生百萬億離癡，示現善妙方便；出生百萬億諸法之行，普入百萬億諸佛之剎，百萬億清淨法身往詣十方一切佛剎；出生百萬億如來微妙音聲；出生百萬億一切種智善妙方便；出生百萬億具足法門；出生百萬億正法知見，悉見一切諸佛實法，猶如寶幢；出生百萬億智慧，示現如來境界，無所障 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲聲徹十方，眾生聞者，悉解如響。百萬億天妓樂音同時俱作，百萬億天神力妓樂出相和音，百萬億一切諸天娛樂之具出妙音聲。百萬億妙音讚歎如來，百萬億勝妙喜音讚歎如來，百萬億甚深音聲讚歎如來，百萬億種種音聲歎佛果報，百萬億細微音聲稱揚、讚歎出三界法，百萬億寂靜音聲讚歎如來本所修行，百萬億音讚歎如來百萬億劫永離瞋恚，讚歎百萬億供養供養過去諸佛，百萬億法門讚歎如來，百萬億音讚歎一切菩薩功德不可窮盡，百萬億音讚歎菩薩一切諸地功德具足，百萬億音讚歎諸佛，無有厭足，百萬億音稱揚、讚歎見佛之行，百萬億音讚歎深法，其聞音者，得深智慧，無有障礙。百萬億妙音充滿十方一切世界；百萬億妙音歎諸眾生，隨其志願，皆令歡喜；百萬億音歎一切世間，其聞音者，解一切法真實之性；百萬億音讚歎如來，其聞音者，悉能恭敬一切如來；百萬億音歎佛境界一切功德；百萬億音歎諸總持善妙方便，善知分別一切諸法，聞持一切諸如來法；百萬億音讚歎甚深具足諸法。百萬億音歎發心菩薩，修習長養一切種智；百萬億音歎治地菩薩，其心歡喜；百萬億音歎修行地菩薩，清淨解脫；百萬億音歎生貴菩薩，心得安住；百萬億音讚歎方便具足菩薩，於摩訶衍究竟決定；百萬億音歎善現菩薩，具足一切菩薩所行；百萬億音讚歎不退菩薩，所行一切諸地皆悉清淨；百萬億音歎童真菩薩，光明普照一切十方；百萬億音歎王子菩薩，善入甚深不可思議諸佛境界；百萬億音歎灌頂菩薩，能現一切諸如來力。百萬億神力自在、百萬億清淨解脫，出生百萬億清淨解脫、百萬億長養大歡喜法、百萬億住不壞信、百萬億長養勇猛之力、百萬億長養名聞法；百萬億分別法義，廣說定慧；百萬億正念清淨不亂出生百萬億定慧、百萬億陀羅尼。悉能受持一切佛法，出生百萬億廣大智慧；出生百萬億深心，信佛信根堅固；出生百萬億清淨檀波羅蜜；出生百萬億尸波羅蜜；出生百萬億羼提波羅蜜，不生恚心，具足諸佛羼提波羅蜜；出生百萬億毘梨耶波羅蜜，究竟具足無量毘梨耶波羅蜜；出生百萬億禪波羅蜜，無量諸禪寂靜照明；出生百萬億般若波羅蜜，照一切法；出生百萬億清淨大願；出生百萬億諸深法門智慧燈明；出生十方諸佛百萬億深妙法門；出生百萬億離癡，示現善妙方便；出生百萬億諸法之行，普入百萬億諸佛之剎，百萬億清淨法身往詣十方一切佛剎；出生百萬億如來微妙音聲；出生百萬億一切種智善妙方便；出生百萬億具足法門；出生百萬億正法知見，悉見一切諸佛實法，猶如寶幢；出生百萬億智慧，示現如來境界，無所障

礙。百萬億諸天神王恭敬禮拜；百萬億龍王一心諦觀而無厭足；百萬億夜叉王合掌敬立；百萬億乾闥婆王一心恭敬，目不暫捨；百萬億阿修羅王斷除憍慢，敬心侍立；百萬億寶金翅鳥王口銜繒帶；百萬億緊那羅王歡喜立侍；百萬億摩睺羅王踊躍歡喜，一心諦觀；百萬億婆羅門王恭敬禮拜；百萬億一切世間諸王恭敬頂禮；百萬億諸釋天王恭敬尊重，一心觀察；百萬億夜摩天王踊躍歡喜，高聲讚歎；百萬億兜率陀天王恭敬禮拜；百萬億化樂天王恭敬讚歎；百萬億他化自在天王合掌恭敬，一心侍立；百萬億梵天王一心觀察；百萬億摩醯首羅天王恭敬讚歎；百萬億菩薩恭敬讚歎；百萬億天女恭敬供養；百萬億願天敬心頂禮；百萬億宿命親近善知識天，妙聲讚歎；百萬億梵身天布身敬禮；百萬億梵輔天恭敬頂禮；百萬億梵眷屬天圍遶侍衛；百萬億大梵王讚歎稱揚無量功德；百萬億光天五體投地；百萬億少光天宣揚、讚歎佛世難值；百萬億無量光天讚歎禮拜；百萬億光音天讚歎如來難遇、難見；百萬億淨天恭敬禮拜；百萬億少淨天恭敬禮拜；百萬億無量淨天樂見佛故，於虛空中，自投來下；百萬億遍淨天合掌敬住；百萬億密身天憶本功德，稱揚讚歎；百萬億少密身天生如來想，一心求見；百萬億無量密身天清淨善業，恭敬禮拜；百萬億密果天布身敬禮，百萬億無煩天得堅固信，恭敬禮拜；百萬億無熱天合掌觀察，心無厭足；百萬億善現天恭敬禮拜；百萬億善見天憶念無量佛所，恭敬供養，心無厭足；百萬億阿迦尼吒天恭敬禮拜；百萬億種種天皆大歡喜，恭敬讚歎；百萬億諸天以種種善慧而莊嚴之；百萬億諸大菩薩頂戴護持；百萬億華手菩薩雨一切華；百萬億香手菩薩雨一切香；百萬億鬘手菩薩雨一切鬘；百萬億末香手菩薩雨一切末香；百萬億衣手菩薩雨一切寶衣；百萬億幢手菩薩雨一切幢；百萬億幡手菩薩雨一切幡；百萬億寶手菩薩雨一切寶；百萬億莊嚴手菩薩普雨一切諸莊嚴具；百萬億諸天以天種種莊嚴宮殿而以莊嚴；歡喜天子以百萬億諸天莊嚴宮殿而莊嚴之；百萬億生貴天子法身普覆；百萬億灌頂天子舉身持座，出生百萬億菩薩清淨大願，出生百萬億菩薩初清淨心，出生菩薩百萬億柔軟利根，百萬億禪藏皆悉清淨；菩薩百萬億清淨解脫，嚴治菩薩百萬億諸清淨業，出生菩薩百萬億安住生貴地，出生菩薩百萬億法門，普照一切，成就百萬億菩薩諸地，教化調伏百萬億大眾，百萬億諸善根所起、百萬億諸佛護持、百萬億功德所成、百萬億直心莊嚴清淨、百萬億大願莊嚴清淨、百萬億善行所起、百萬億諸法充滿、百萬億自在神力之所成就，百萬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 礙。百萬億諸天神王恭敬禮拜；百萬億龍王一心諦觀而無厭足；百萬億夜叉王合掌敬立；百萬億乾闥婆王一心恭敬，目不暫捨；百萬億阿修羅王斷除憍慢，敬心侍立；百萬億寶金翅鳥王口銜繒帶；百萬億緊那羅王歡喜立侍；百萬億摩睺羅王踊躍歡喜，一心諦觀；百萬億婆羅門王恭敬禮拜；百萬億一切世間諸王恭敬頂禮；百萬億諸釋天王恭敬尊重，一心觀察；百萬億夜摩天王踊躍歡喜，高聲讚歎；百萬億兜率陀天王恭敬禮拜；百萬億化樂天王恭敬讚歎；百萬億他化自在天王合掌恭敬，一心侍立；百萬億梵天王一心觀察；百萬億摩醯首羅天王恭敬讚歎；百萬億菩薩恭敬讚歎；百萬億天女恭敬供養；百萬億願天敬心頂禮；百萬億宿命親近善知識天，妙聲讚歎；百萬億梵身天布身敬禮；百萬億梵輔天恭敬頂禮；百萬億梵眷屬天圍遶侍衛；百萬億大梵王讚歎稱揚無量功德；百萬億光天五體投地；百萬億少光天宣揚、讚歎佛世難值；百萬億無量光天讚歎禮拜；百萬億光音天讚歎如來難遇、難見；百萬億淨天恭敬禮拜；百萬億少淨天恭敬禮拜；百萬億無量淨天樂見佛故，於虛空中，自投來下；百萬億遍淨天合掌敬住；百萬億密身天憶本功德，稱揚讚歎；百萬億少密身天生如來想，一心求見；百萬億無量密身天清淨善業，恭敬禮拜；百萬億密果天布身敬禮，百萬億無煩天得堅固信，恭敬禮拜；百萬億無熱天合掌觀察，心無厭足；百萬億善現天恭敬禮拜；百萬億善見天憶念無量佛所，恭敬供養，心無厭足；百萬億阿迦尼吒天恭敬禮拜；百萬億種種天皆大歡喜，恭敬讚歎；百萬億諸天以種種善慧而莊嚴之；百萬億諸大菩薩頂戴護持；百萬億華手菩薩雨一切華；百萬億香手菩薩雨一切香；百萬億鬘手菩薩雨一切鬘；百萬億末香手菩薩雨一切末香；百萬億衣手菩薩雨一切寶衣；百萬億幢手菩薩雨一切幢；百萬億幡手菩薩雨一切幡；百萬億寶手菩薩雨一切寶；百萬億莊嚴手菩薩普雨一切諸莊嚴具；百萬億諸天以天種種莊嚴宮殿而以莊嚴；歡喜天子以百萬億諸天莊嚴宮殿而莊嚴之；百萬億生貴天子法身普覆；百萬億灌頂天子舉身持座，出生百萬億菩薩清淨大願，出生百萬億菩薩初清淨心，出生菩薩百萬億柔軟利根，百萬億禪藏皆悉清淨；菩薩百萬億清淨解脫，嚴治菩薩百萬億諸清淨業，出生菩薩百萬億安住生貴地，出生菩薩百萬億法門，普照一切，成就百萬億菩薩諸地，教化調伏百萬億大眾，百萬億諸善根所起、百萬億諸佛護持、百萬億功德所成、百萬億直心莊嚴清淨、百萬億大願莊嚴清淨、百萬億善行所起、百萬億諸法充滿、百萬億自在神力之所成就，百萬

億諸功德所起，以百萬億讚法而讚歎之。如此世界、四天下、兜率陀天宮、一切寶莊嚴殿為如來敷摩尼寶藏師子之座；十方一切諸佛世界、諸四天下、兜率陀天宮、一切寶莊嚴殿為如來敷摩尼寶藏師子之座亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億諸功德所起，以百萬億讚法而讚歎之。如此世界、四天下、兜率陀天宮、一切寶莊嚴殿為如來敷摩尼寶藏師子之座；十方一切諸佛世界、諸四天下、兜率陀天宮、一切寶莊嚴殿為如來敷摩尼寶藏師子之座亦復如是。

爾時，兜率陀天王為如來敷高座竟，與不可計阿僧祇兜率陀天子俱，奉迎如來，雨阿僧祇色，上妙諸華，供養如來；雨不可思議香，雨無量色鬘，雨上妙栴檀，雨無量種種寶蓋，雨細妙天衣，雨無量雜寶，供養如來；以歡喜心，雨天上妙諸莊嚴具；燒種種香，香氣普熏十方世界；雨栴檀末香、沈水末香、堅固末香供養如來。無量天子各從其身出無量無數諸天子身；阿僧祇兜率陀天子及他方來諸天子眾皆大歡喜，恭敬作禮；阿僧祇天女眾歡喜無量，一心寂然諦觀如來；不可數、不可說諸大菩薩悉從他方兜率天來，住於虛空，以不可思議諸供養具供養如來，出過一切諸天供養，以阿僧祇勝妙音聲讚歎如來佛神力故、過去諸佛所修善根故、如來不可思議自在神力故。一切兜率陀天子及諸天女一心恭敬，靜默觀佛，咸作是念：「如來出世，甚難值遇，功德具足，智慧無礙，平等正覺，我今得見。」作是念已，皆大歡喜。阿僧祇那由他兜率陀天子來詣佛所，各以身上天衣盛種種寶，又以身上天衣盛種種香、一切寶衣、諸莊嚴具：栴檀末香、沈水末香、天妙寶末、諸天香華、天曼陀羅華普散十方，供養如來。億那由他無數天子以種種上妙供具，莊嚴虛空；燒眾名香，香氣成雲，充滿十方、一切虛空，智境界心故；雨天華雲，莊嚴虛空，於如來所起歡喜心故；雨一切天蓋雲，莊嚴虛空，充滿十方，得敬佛心故；雨一切天鬘雲，莊嚴虛空，充滿十方，供養佛故；以阿僧祇白淨寶網遍滿虛空以為莊嚴，懸眾金鈴而間錯之，自然微動出妙音聲，悟三乘者，令得解脫；無數寶帳莊嚴虛空，彌覆十方，於如來所得深信故；普雨一切妙寶鬘雲，未曾斷絕。以阿僧祇諸天宮殿莊嚴虛空，一切天樂出微妙音，充滿十方，至心踊悅，尊敬佛故；以阿僧祇種種妙衣莊嚴虛空，得佛出世，難遇心故；雨阿僧祇諸天寶冠，莊嚴虛空，於如來所得欣敬心故；雨阿僧祇上妙眾寶及天寶鬘莊嚴虛空，無數億那由他天子各從身出阿僧祇種種色華，供養如來無有窮盡，於如來所歡喜恭敬故；以無數種種隨所樂香供養如來，於如來所歡喜恭敬故；以阿僧祇栴檀末香供養如來，於如來所得無比歡喜故；以種種寶蓋供養如來，長養念佛三昧故；以無數種種上妙寶衣以布道路，供養如來，於如來所得歡喜恭敬故；以無量無數雜色寶幢供養如來，於如來所得無量歡喜心故；以阿僧祇雜色寶幡供養如來，於如來所得歡喜恭敬故；以無數天樂出微妙音供養如來，其心常定，未曾散亂。不可說億那由他菩薩於兜率陀天宮，以離三界一切供具，從真實法生離諸煩惱大慈之心，充滿十方無有障礙，具足方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率陀天王為如來敷高座竟，與不可計阿僧祇兜率陀天子俱，奉迎如來，雨阿僧祇色，上妙諸華，供養如來；雨不可思議香，雨無量色鬘，雨上妙栴檀，雨無量種種寶蓋，雨細妙天衣，雨無量雜寶，供養如來；以歡喜心，雨天上妙諸莊嚴具；燒種種香，香氣普熏十方世界；雨栴檀末香、沈水末香、堅固末香供養如來。無量天子各從其身出無量無數諸天子身；阿僧祇兜率陀天子及他方來諸天子眾皆大歡喜，恭敬作禮；阿僧祇天女眾歡喜無量，一心寂然諦觀如來；不可數、不可說諸大菩薩悉從他方兜率天來，住於虛空，以不可思議諸供養具供養如來，出過一切諸天供養，以阿僧祇勝妙音聲讚歎如來佛神力故、過去諸佛所修善根故、如來不可思議自在神力故。一切兜率陀天子及諸天女一心恭敬，靜默觀佛，咸作是念：「如來出世，甚難值遇，功德具足，智慧無礙，平等正覺，我今得見。」作是念已，皆大歡喜。阿僧祇那由他兜率陀天子來詣佛所，各以身上天衣盛種種寶，又以身上天衣盛種種香、一切寶衣、諸莊嚴具：栴檀末香、沈水末香、天妙寶末、諸天香華、天曼陀羅華普散十方，供養如來。億那由他無數天子以種種上妙供具，莊嚴虛空；燒眾名香，香氣成雲，充滿十方、一切虛空，智境界心故；雨天華雲，莊嚴虛空，於如來所起歡喜心故；雨一切天蓋雲，莊嚴虛空，充滿十方，得敬佛心故；雨一切天鬘雲，莊嚴虛空，充滿十方，供養佛故；以阿僧祇白淨寶網遍滿虛空以為莊嚴，懸眾金鈴而間錯之，自然微動出妙音聲，悟三乘者，令得解脫；無數寶帳莊嚴虛空，彌覆十方，於如來所得深信故；普雨一切妙寶鬘雲，未曾斷絕。以阿僧祇諸天宮殿莊嚴虛空，一切天樂出微妙音，充滿十方，至心踊悅，尊敬佛故；以阿僧祇種種妙衣莊嚴虛空，得佛出世，難遇心故；雨阿僧祇諸天寶冠，莊嚴虛空，於如來所得欣敬心故；雨阿僧祇上妙眾寶及天寶鬘莊嚴虛空，無數億那由他天子各從身出阿僧祇種種色華，供養如來無有窮盡，於如來所歡喜恭敬故；以無數種種隨所樂香供養如來，於如來所歡喜恭敬故；以阿僧祇栴檀末香供養如來，於如來所得無比歡喜故；以種種寶蓋供養如來，長養念佛三昧故；以無數種種上妙寶衣以布道路，供養如來，於如來所得歡喜恭敬故；以無量無數雜色寶幢供養如來，於如來所得無量歡喜心故；以阿僧祇雜色寶幡供養如來，於如來所得歡喜恭敬故；以無數天樂出微妙音供養如來，其心常定，未曾散亂。不可說億那由他菩薩於兜率陀天宮，以離三界一切供具，從真實法生離諸煩惱大慈之心，充滿十方無有障礙，具足方

便諸甚深法，唯有諸佛乃能測量，餘無能及；堅固淨信之所長養，不可思議善根所生，無數變化因力所起，從諸如來真法化生無行法印。一切寶蓋普覆法界，供養如來，出過諸天一切所供；一切波羅蜜所起一切華帳普覆法界，出過諸天所供養上，供養如來，清淨解脫，充滿一切諸佛境界；一切寶衣普覆莊嚴一切法界，出過諸天所供養上，供養如來；無生法忍所起雜寶鈴網普覆莊嚴一切法界，出過諸天所供養上，供養如來，入無礙智慧；以一切堅固香莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，解一切法猶如幻化；敷置一切妙寶高座莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來；其心境界與如來等，座處境界亦同如來；建一切寶幢莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，善解應時，供養如來；以一切寶殿莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，解一切法如夢；以種種寶華莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，無著善根所生，充滿一切法界。此等無量菩薩皆從身出一切堅固香雲、一切雜色華雲、一切雜色衣雲、一切栴檀香雲、一切莊嚴寶蓋雲、一切種種香雲、一切華鬘雲、一切清淨莊嚴具雲，出過諸天所供養上，供養如來。無量菩薩稱歎如來真實功德，永離顛倒，安住正法，具一切力，能令眾生離諸惡難，開示善道，於一音中演無量法，從一切陀羅尼生辯才之藏，不可窮盡，具足無畏，心常歡喜。菩薩以如是等無量妙法讚歎如來，法身充滿虛空法界，心與三世諸如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便諸甚深法，唯有諸佛乃能測量，餘無能及；堅固淨信之所長養，不可思議善根所生，無數變化因力所起，從諸如來真法化生無行法印。一切寶蓋普覆法界，供養如來，出過諸天一切所供；一切波羅蜜所起一切華帳普覆法界，出過諸天所供養上，供養如來，清淨解脫，充滿一切諸佛境界；一切寶衣普覆莊嚴一切法界，出過諸天所供養上，供養如來；無生法忍所起雜寶鈴網普覆莊嚴一切法界，出過諸天所供養上，供養如來，入無礙智慧；以一切堅固香莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，解一切法猶如幻化；敷置一切妙寶高座莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來；其心境界與如來等，座處境界亦同如來；建一切寶幢莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，善解應時，供養如來；以一切寶殿莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，解一切法如夢；以種種寶華莊嚴法界，出過諸天所供養上，供養如來，無著善根所生，充滿一切法界。此等無量菩薩皆從身出一切堅固香雲、一切雜色華雲、一切雜色衣雲、一切栴檀香雲、一切莊嚴寶蓋雲、一切種種香雲、一切華鬘雲、一切清淨莊嚴具雲，出過諸天所供養上，供養如來。無量菩薩稱歎如來真實功德，永離顛倒，安住正法，具一切力，能令眾生離諸惡難，開示善道，於一音中演無量法，從一切陀羅尼生辯才之藏，不可窮盡，具足無畏，心常歡喜。菩薩以如是等無量妙法讚歎如來，法身充滿虛空法界，心與三世諸如來等。

爾時，一切諸天眾及他方來諸天子眾、并不可數諸佛剎一切菩薩，見如來等正覺不可思議，人中之雄；其身無量不可稱數，示現不可思議神足，令一切眾生皆大歡喜，周遍充滿一切虛空；諸佛功德莊嚴一切法界，令一切眾生安住一切善根；成就神力，出過一切諸語言道；一切菩薩恭敬供養，隨所應化，現身救度；具足一切清淨善根，顯現如來無上功德，智慧境界不可窮盡；無比三昧之所出生，法身普至一切眾生，無有分際，令一切眾生皆大歡喜，不斷一切智種；住佛所住，於三世諸佛家生，無盡眾生，皆令清淨，悉能出生一切菩薩清淨智慧，發起一切菩薩諸根，一切法雲，普覆法界；如來教化，究竟無餘，隨其所願，悉令滿足。安立清淨平等正智，出過一切眾生之上，得一切智；以正覺眼普觀世間，隨其先世所修善根，悉能示現。普發大心，眾生愛樂，智慧安住無能壞者。善知眾生，分別諸剎，於不退轉善法中生不壞法性，分別法界，現如來身無量無數，遠離癡妄，安住真實，一切眾生歎無能盡，教化一切修念佛三昧，充滿法界，度脫眾生；無量無邊，本之所請，悉能化度，隨其所應，以法惠施，種種方便，調伏眾生，隨彼欲性，悉令清淨，示現色身，不可思議；等觀眾生，心無所著，住無礙住，所見無障；善解如來一切諸力，心常寂定，未曾散亂；住一切智，善能演說句身、味身真實之義，悉能深入無量智海，出生無量功德慧藏；如來日出，普照法界，眾生願力，常住不沒；住佛所住，堅固不壞，於我、我所心無所著，所行諸法，永離世間，於一切世無所染污，在大眾會建智慧幢，智慧超出一切世間，無所染著。以大悲心拯拔眾苦，安立眾生於深妙智，饒益眾生功德無盡，悉善分別菩薩智慧，信向佛道，成最正覺；出于大慈，顯現大悲，佛身無量諸法莊嚴，種種音聲演無量法，隨其所應，充滿其願。於去、來、今心常清淨，悉令群生不著境界；能與一切諸菩薩記，生於三世諸如來家，普於十方智慧無礙，一切悉至而無所著；於諸佛世界了達真實，善能分別一切眾生，出世功德，普為一切世間燈明，生死垢惱無能染著；佛智慧月普照法界，了達諸法無真實性，無量深智觀察平等，慧心明淨，普照十方；解了諸法如夢如化，一切世間心、諸佛心及諸業報隨其所應，顯現真實；順眾生根，為現佛身，如來境界悉能容受一切眾生；普知眾生所行諸法，解了其相無有自性，知一切世間一性非性，隨順眾生示現有性；欲令眾生超出三界，一向正趣無上菩提，救護拯濟一切眾生，未曾妄取世間之相，滅諸煩惱，正觀世間，大乘轡勒所行不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸天眾及他方來諸天子眾、并不可數諸佛剎一切菩薩，見如來等正覺不可思議，人中之雄；其身無量不可稱數，示現不可思議神足，令一切眾生皆大歡喜，周遍充滿一切虛空；諸佛功德莊嚴一切法界，令一切眾生安住一切善根；成就神力，出過一切諸語言道；一切菩薩恭敬供養，隨所應化，現身救度；具足一切清淨善根，顯現如來無上功德，智慧境界不可窮盡；無比三昧之所出生，法身普至一切眾生，無有分際，令一切眾生皆大歡喜，不斷一切智種；住佛所住，於三世諸佛家生，無盡眾生，皆令清淨，悉能出生一切菩薩清淨智慧，發起一切菩薩諸根，一切法雲，普覆法界；如來教化，究竟無餘，隨其所願，悉令滿足。安立清淨平等正智，出過一切眾生之上，得一切智；以正覺眼普觀世間，隨其先世所修善根，悉能示現。普發大心，眾生愛樂，智慧安住無能壞者。善知眾生，分別諸剎，於不退轉善法中生不壞法性，分別法界，現如來身無量無數，遠離癡妄，安住真實，一切眾生歎無能盡，教化一切修念佛三昧，充滿法界，度脫眾生；無量無邊，本之所請，悉能化度，隨其所應，以法惠施，種種方便，調伏眾生，隨彼欲性，悉令清淨，示現色身，不可思議；等觀眾生，心無所著，住無礙住，所見無障；善解如來一切諸力，心常寂定，未曾散亂；住一切智，善能演說句身、味身真實之義，悉能深入無量智海，出生無量功德慧藏；如來日出，普照法界，眾生願力，常住不沒；住佛所住，堅固不壞，於我、我所心無所著，所行諸法，永離世間，於一切世無所染污，在大眾會建智慧幢，智慧超出一切世間，無所染著。以大悲心拯拔眾苦，安立眾生於深妙智，饒益眾生功德無盡，悉善分別菩薩智慧，信向佛道，成最正覺；出于大慈，顯現大悲，佛身無量諸法莊嚴，種種音聲演無量法，隨其所應，充滿其願。於去、來、今心常清淨，悉令群生不著境界；能與一切諸菩薩記，生於三世諸如來家，普於十方智慧無礙，一切悉至而無所著；於諸佛世界了達真實，善能分別一切眾生，出世功德，普為一切世間燈明，生死垢惱無能染著；佛智慧月普照法界，了達諸法無真實性，無量深智觀察平等，慧心明淨，普照十方；解了諸法如夢如化，一切世間心、諸佛心及諸業報隨其所應，顯現真實；順眾生根，為現佛身，如來境界悉能容受一切眾生；普知眾生所行諸法，解了其相無有自性，知一切世間一性非性，隨順眾生示現有性；欲令眾生超出三界，一向正趣無上菩提，救護拯濟一切眾生，未曾妄取世間之相，滅諸煩惱，正觀世間，大乘轡勒所行不亂。

成就一切諸法善利，悉能分別眾生善根，業報清淨，智慧明了，等入三世，永離世間一切虛妄；放光明網，普照十方，令一切眾普見如來，分別一切十方佛剎，相好具足，樂觀無厭；菩薩所行功德智慧之所興起，善能分別諸根境界，所行佛事不失其時。成就三世諸佛無量方便，慈悲普覆一切眾生，周遍普降陀羅尼雨，皆令成就諸佛功德，無量妙色莊嚴佛身，十方眾生靡不瞻覩；除滅一切世間障礙，分別諸法，解真實義，成就功德自在法王。功德日王普能照曜一切世間，最上福田，依因一切智慧緣生，化身充滿一切世間，一一化身普放無量智慧光明，無礙天繒冠頂法王，功德無量，悉能隨順分別世間，無上導師開化群生如來智慧、一切世間無畏之乘。一切世間無上醫王，了知眾生所病輕重，永離癡冥，堅固不退，淨慧眼藏；善能分別一切世間，開示眾生一切業報，眾生病苦悉能除滅，無量方便而度脫之，隨其所應，常不失時。等觀眾生，遠離諸惡，示現業報，猶如幻化，隨其所應，為現佛身，普令眾生悉見導師，分別世間一切諸法，歡喜敬佛，長養善根，得不退轉，隨彼所業，皆分別知。一切眾生長眠生死，如來出世能覺悟之，安慰世間，令無怖畏，心無所著，無能壞者，安住智慧方便具足，如來最勝嚴淨眾生。智慧山王開淨法門，或現佛身，或現菩薩，開導眾生，遠離眾惡，安置善地，無量功德莊嚴佛身，業行所成，示現世間一切智慧，得到彼岸；成佛道時，悉令清淨，能滿世間一切所願，開示世間堅固善友，光明清淨，遍照十方，普為眾生示現其身，滅除無量眾生慳垢，悉令眾生善根清淨，隨其所願，皆得滿足。等觀眾生無上、中、下，攝取善根，起清淨業，降伏眾魔，除滅煩惱，出生無量無礙之力。一切世間淨光明王，無礙慧日，照除癡冥，常以法施一切眾生，無量無邊如來智藏光明清淨，普照十方，令一切眾生遠離怨仇，隨其所願，皆悉充滿，最勝福田靡不歸依，果報無量具足清淨，少修善根獲大功德，安置眾生無盡智地，一切善根皆由心起，無量歡喜清淨功德，能除眾生惡道諸難。如是正念如來，如是觀察正覺，如是入智慧淵，如是入功德海，如是至虛空智慧，如是知眾生福田，如是正知如來，如是觀察淨業相好，如是正知法身普照十方，如是知佛示現一切不可思議自在神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切諸法善利，悉能分別眾生善根，業報清淨，智慧明了，等入三世，永離世間一切虛妄；放光明網，普照十方，令一切眾普見如來，分別一切十方佛剎，相好具足，樂觀無厭；菩薩所行功德智慧之所興起，善能分別諸根境界，所行佛事不失其時。成就三世諸佛無量方便，慈悲普覆一切眾生，周遍普降陀羅尼雨，皆令成就諸佛功德，無量妙色莊嚴佛身，十方眾生靡不瞻覩；除滅一切世間障礙，分別諸法，解真實義，成就功德自在法王。功德日王普能照曜一切世間，最上福田，依因一切智慧緣生，化身充滿一切世間，一一化身普放無量智慧光明，無礙天繒冠頂法王，功德無量，悉能隨順分別世間，無上導師開化群生如來智慧、一切世間無畏之乘。一切世間無上醫王，了知眾生所病輕重，永離癡冥，堅固不退，淨慧眼藏；善能分別一切世間，開示眾生一切業報，眾生病苦悉能除滅，無量方便而度脫之，隨其所應，常不失時。等觀眾生，遠離諸惡，示現業報，猶如幻化，隨其所應，為現佛身，普令眾生悉見導師，分別世間一切諸法，歡喜敬佛，長養善根，得不退轉，隨彼所業，皆分別知。一切眾生長眠生死，如來出世能覺悟之，安慰世間，令無怖畏，心無所著，無能壞者，安住智慧方便具足，如來最勝嚴淨眾生。智慧山王開淨法門，或現佛身，或現菩薩，開導眾生，遠離眾惡，安置善地，無量功德莊嚴佛身，業行所成，示現世間一切智慧，得到彼岸；成佛道時，悉令清淨，能滿世間一切所願，開示世間堅固善友，光明清淨，遍照十方，普為眾生示現其身，滅除無量眾生慳垢，悉令眾生善根清淨，隨其所願，皆得滿足。等觀眾生無上、中、下，攝取善根，起清淨業，降伏眾魔，除滅煩惱，出生無量無礙之力。一切世間淨光明王，無礙慧日，照除癡冥，常以法施一切眾生，無量無邊如來智藏光明清淨，普照十方，令一切眾生遠離怨仇，隨其所願，皆悉充滿，最勝福田靡不歸依，果報無量具足清淨，少修善根獲大功德，安置眾生無盡智地，一切善根皆由心起，無量歡喜清淨功德，能除眾生惡道諸難。如是正念如來，如是觀察正覺，如是入智慧淵，如是入功德海，如是至虛空智慧，如是知眾生福田，如是正知如來，如是觀察淨業相好，如是正知法身普照十方，如是知佛示現一切不可思議自在神力。

爾時，諸天見如來身，一一毛孔出阿僧祇億那由他光明，一一光明有阿僧祇妙色、阿僧祇清淨照明、阿僧祇佛剎、阿僧祇眾生、阿僧祇歡喜長養、阿僧祇佛勇猛精進淨、阿僧祇寂滅三昧、阿僧祇諸根清涼柔軟、阿僧祇恭敬如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天見如來身，一一毛孔出阿僧祇億那由他光明，一一光明有阿僧祇妙色、阿僧祇清淨照明、阿僧祇佛剎、阿僧祇眾生、阿僧祇歡喜長養、阿僧祇佛勇猛精進淨、阿僧祇寂滅三昧、阿僧祇諸根清涼柔軟、阿僧祇恭敬如來。

爾時，諸天復見佛身出不可思議雜色光明輪，一一光明輪有不可思議色、不可思議照明，普照十方無量無邊一切法界，示現如來無量無數自在神力。眾生皆聞清淨妙音，又自然出不可思議偈，宣揚演說出世間法，具足成就離世善根，顯現阿僧祇億那由他不可思議上妙莊嚴、不可思議劫讚歎光明，不能窮盡。從如來無盡自在中生，悉普照現不思議剎，諸佛出世，安立眾生於智慧門，入真實義，顯現不可思議如來化身，普照無量無數、不可思議諸佛世界及諸法界、十方一切世界、究竟法界、虛空界，持一切世界故起；普令眾生清淨平等，從如來無礙一切智佛所住生；又佛身中出無量無數、不可思議妙寶光明，本於無量無數、不可思議諸如來所修功德故，得是光明；清淨大願，善根所起，無量佛所修習清淨不放逸行，一向專求無上菩提。得是光明，出生無量無礙善根，普令眾生於如來所，除滅疑惑，得見如來；又覩自在神力，安立無量眾生勝善根門，度眾生海，於一切佛剎為諸菩薩演說諸佛不思議法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天復見佛身出不可思議雜色光明輪，一一光明輪有不可思議色、不可思議照明，普照十方無量無邊一切法界，示現如來無量無數自在神力。眾生皆聞清淨妙音，又自然出不可思議偈，宣揚演說出世間法，具足成就離世善根，顯現阿僧祇億那由他不可思議上妙莊嚴、不可思議劫讚歎光明，不能窮盡。從如來無盡自在中生，悉普照現不思議剎，諸佛出世，安立眾生於智慧門，入真實義，顯現不可思議如來化身，普照無量無數、不可思議諸佛世界及諸法界、十方一切世界、究竟法界、虛空界，持一切世界故起；普令眾生清淨平等，從如來無礙一切智佛所住生；又佛身中出無量無數、不可思議妙寶光明，本於無量無數、不可思議諸如來所修功德故，得是光明；清淨大願，善根所起，無量佛所修習清淨不放逸行，一向專求無上菩提。得是光明，出生無量無礙善根，普令眾生於如來所，除滅疑惑，得見如來；又覩自在神力，安立無量眾生勝善根門，度眾生海，於一切佛剎為諸菩薩演說諸佛不思議法。

爾時，如來以大慈悲普覆一切，示現一切智慧莊嚴，欲令無量無邊、不可思議諸佛世界一切眾生未信者信，已信者增長善根；已增長者，令其清淨；已清淨者，令其成熟；已成熟者，令其解脫；得甚深法，具足無量智慧光明，滿足誓願，一切智心堅固不轉，不壞法性，聞真實際而不驚怖，具足解達如來實法，滿足一切諸波羅蜜，成就清淨出世善根，具足修習普賢所行，成就如來無量自在，遠離魔界入佛境界，解甚深法得不思議智，大乘弘願堅固不轉，常見諸佛得無量智、無量無邊功德藏力，發勝妙心離疑網地，滅惡清淨常依如來，於真實法堅固不轉，得入一切諸菩薩眾，常在三世諸如來家。如來顯現如是等類無量無數清淨善根，調伏眾生，悉欲令彼知佛功德，照明一切無礙慧藏。如來不可思議大神通力，於一切趣普現自在，本所志願，皆悉滿足，具足淨慧，究竟諸佛最勝善逝，成就法王一切自在，具足出生一切智門，成就最勝清淨法身。三世諸佛功德平等，一切世間無能為諭；相好嚴身具足諸力，見無厭足；於一切劫稱說如來智慧功德，自在示現，不可窮盡。一切菩薩不能究竟，普為眾生圓滿慧日，滅三世闇，逮得法王神力自在，出生無量清淨功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來以大慈悲普覆一切，示現一切智慧莊嚴，欲令無量無邊、不可思議諸佛世界一切眾生未信者信，已信者增長善根；已增長者，令其清淨；已清淨者，令其成熟；已成熟者，令其解脫；得甚深法，具足無量智慧光明，滿足誓願，一切智心堅固不轉，不壞法性，聞真實際而不驚怖，具足解達如來實法，滿足一切諸波羅蜜，成就清淨出世善根，具足修習普賢所行，成就如來無量自在，遠離魔界入佛境界，解甚深法得不思議智，大乘弘願堅固不轉，常見諸佛得無量智、無量無邊功德藏力，發勝妙心離疑網地，滅惡清淨常依如來，於真實法堅固不轉，得入一切諸菩薩眾，常在三世諸如來家。如來顯現如是等類無量無數清淨善根，調伏眾生，悉欲令彼知佛功德，照明一切無礙慧藏。如來不可思議大神通力，於一切趣普現自在，本所志願，皆悉滿足，具足淨慧，究竟諸佛最勝善逝，成就法王一切自在，具足出生一切智門，成就最勝清淨法身。三世諸佛功德平等，一切世間無能為諭；相好嚴身具足諸力，見無厭足；於一切劫稱說如來智慧功德，自在示現，不可窮盡。一切菩薩不能究竟，普為眾生圓滿慧日，滅三世闇，逮得法王神力自在，出生無量清淨功德。

爾時，兜率天王為如來設如是等諸供具已，與無量無數阿僧祇兜率陀天子俱，恭敬合掌，白佛言：「善來世尊！善來正覺！唯願哀愍處此宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率天王為如來設如是等諸供具已，與無量無數阿僧祇兜率陀天子俱，恭敬合掌，白佛言：「善來世尊！善來正覺！唯願哀愍處此宮殿。」

爾時，世尊以佛莊嚴而自莊嚴，眾生見者無不敬樂，一切菩薩之所願求，令兜率諸天皆大歡喜，普令眾生修佛境界，種佛善根，功德無盡，逮得清淨不可壞信，常供養佛，心無厭倦。正心清淨，發起眾生求一切智故，受兜率天王請，即昇一切寶莊嚴殿，如意寶藏師子之座；如此世界、四天下、兜率天宮，如來受請昇一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座；一切十方、諸四天下、兜率天宮，一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以佛莊嚴而自莊嚴，眾生見者無不敬樂，一切菩薩之所願求，令兜率諸天皆大歡喜，普令眾生修佛境界，種佛善根，功德無盡，逮得清淨不可壞信，常供養佛，心無厭倦。正心清淨，發起眾生求一切智故，受兜率天王請，即昇一切寶莊嚴殿，如意寶藏師子之座；如此世界、四天下、兜率天宮，如來受請昇一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座；一切十方、諸四天下、兜率天宮，一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座亦復如是。

爾時，一切寶莊嚴殿自然殊特，妙寶莊嚴，出過諸天莊嚴之上，一切寶網彌覆其上，普雨一切妙寶雲雨、一切寶莊嚴雲雨、一切寶衣雲雨、一切栴檀雲雨、一切堅固香雲雨、一切雜寶莊嚴雲雨、不可思議眾華雲雨；自然演出不可思議妓樂音聲，宣揚如來一切種智、微妙法言。如是一切諸供養具，悉過諸天所供養上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切寶莊嚴殿自然殊特，妙寶莊嚴，出過諸天莊嚴之上，一切寶網彌覆其上，普雨一切妙寶雲雨、一切寶莊嚴雲雨、一切寶衣雲雨、一切栴檀雲雨、一切堅固香雲雨、一切雜寶莊嚴雲雨、不可思議眾華雲雨；自然演出不可思議妓樂音聲，宣揚如來一切種智、微妙法言。如是一切諸供養具，悉過諸天所供養上。

爾時，佛威神力，為兜率天王故，一切音樂寂然無聲，不復擾亂；天王正念，長養善根，增益大心，勇猛精進，甚大歡喜；正心清淨，即發無上菩提之心，於諸法門總持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛威神力，為兜率天王故，一切音樂寂然無聲，不復擾亂；天王正念，長養善根，增益大心，勇猛精進，甚大歡喜；正心清淨，即發無上菩提之心，於諸法門總持不忘。

爾時，兜率天王承佛神力，即自憶念過去佛所所種善根，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率天王承佛神力，即自憶念過去佛所所種善根，以偈頌曰：

「無礙如來猶滿月， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙如來猶滿月， 諸吉祥中最第一，

來入眾寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入眾寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

無邊如來智甚深， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊如來智甚深， 諸吉祥中最第一，

來入清淨金色殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入清淨金色殿， 是故此處最吉祥。

普眼如來甚明淨， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普眼如來甚明淨， 諸吉祥中最第一，

來入寶藏蓮華殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入寶藏蓮華殿， 是故此處最吉祥。

珊瑚如來色鮮潔， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珊瑚如來色鮮潔， 諸吉祥中最第一，

來入清淨寶藏殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入清淨寶藏殿， 是故此處最吉祥。

最勝如來論師子， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝如來論師子， 諸吉祥中最第一，

來入因陀寶山殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入因陀寶山殿， 是故此處最吉祥。

滿月如來德無量， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿月如來德無量， 諸吉祥中最第一，

來入妙寶華藏殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入妙寶華藏殿， 是故此處最吉祥。

無量如來光無際， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量如來光無際， 諸吉祥中最第一，

來入寶樹莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入寶樹莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

寶幢如來離疑惑， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶幢如來離疑惑， 諸吉祥中最第一，

來入妙寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入妙寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

無量慧佛人師子， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量慧佛人師子， 諸吉祥中最第一，

來入香山莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入香山莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

功德如來光普照， 諸吉祥中最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德如來光普照， 諸吉祥中最第一，

來入勝寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入勝寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。」

如此間兜率天王承佛神力，憶念過去諸等正覺，以偈讚歎；如是十方一切世界兜率天王，各自憶念過去佛所所種善根，以偈讚歎，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此間兜率天王承佛神力，憶念過去諸等正覺，以偈讚歎；如是十方一切世界兜率天王，各自憶念過去佛所所種善根，以偈讚歎，亦復如是。

爾時，世尊昇一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座，結跏趺坐，清淨法身，三世諸佛境界自在皆悉平等，一向寂靜，以一切諸佛莊嚴而自莊嚴，無量無數、不可思議清淨大菩薩眾悉從他方世界來集。如來知時而為說法，法身不二，無所染著，諸佛所起，如來法身離諸所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊昇一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座，結跏趺坐，清淨法身，三世諸佛境界自在皆悉平等，一向寂靜，以一切諸佛莊嚴而自莊嚴，無量無數、不可思議清淨大菩薩眾悉從他方世界來集。如來知時而為說法，法身不二，無所染著，諸佛所起，如來法身離諸所行。

爾時，一切寶莊嚴殿自然無量無數、不可思議阿僧祇諸供養具，殊特奇妙，出過諸天所供養上，所謂：華鬘、塗香、末香、寶衣、幢蓋、繒幡、種種眾寶、妓樂，恭敬供養，讚歎如來；如是等不可思議一切供養諸莊嚴具，如此世界四天下兜率天宮，一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座，一切十方諸佛世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切寶莊嚴殿自然無量無數、不可思議阿僧祇諸供養具，殊特奇妙，出過諸天所供養上，所謂：華鬘、塗香、末香、寶衣、幢蓋、繒幡、種種眾寶、妓樂，恭敬供養，讚歎如來；如是等不可思議一切供養諸莊嚴具，如此世界四天下兜率天宮，一切寶莊嚴殿如意寶藏師子之座，一切十方諸佛世界亦復如是。