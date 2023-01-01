大方廣佛華嚴經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十二

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

功德華聚菩薩十行品第十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德華聚菩薩十行品第十七之二

爾時，佛神力故，十方世界，六種震動，如來威神，法應如是：雨天華雲雨、天香雲雨、天末香雲雨、天鬘雲雨、天衣雲雨、天寶雲雨、天莊嚴雲雨；又自然出天妓樂音，天妙光明普照一切，演出諸天微妙音聲。如此四天下夜摩天宮說十行法，佛神力故，十方世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方世界，六種震動，如來威神，法應如是：雨天華雲雨、天香雲雨、天末香雲雨、天鬘雲雨、天衣雲雨、天寶雲雨、天莊嚴雲雨；又自然出天妓樂音，天妙光明普照一切，演出諸天微妙音聲。如此四天下夜摩天宮說十行法，佛神力故，十方世界亦復如是。

爾時，十方各過十萬佛剎塵數世界，有十萬佛剎塵數菩薩，充滿十方，來詣此土。到已，語功德林菩薩言：「善哉！佛子！乃能演說諸菩薩行。我等諸來菩薩，皆同一字，名功德林；我等世界皆名功德幢，佛同號普功德；我等佛所亦說十行，名味、句身次第義味，眾會眷屬亦復如是，不增不減。是故，佛子！我等承佛神力，來詣此土，為汝作證，如此四天下夜摩天宮寶莊嚴殿說十行法，我來為證，十方世界亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方各過十萬佛剎塵數世界，有十萬佛剎塵數菩薩，充滿十方，來詣此土。到已，語功德林菩薩言：「善哉！佛子！乃能演說諸菩薩行。我等諸來菩薩，皆同一字，名功德林；我等世界皆名功德幢，佛同號普功德；我等佛所亦說十行，名味、句身次第義味，眾會眷屬亦復如是，不增不減。是故，佛子！我等承佛神力，來詣此土，為汝作證，如此四天下夜摩天宮寶莊嚴殿說十行法，我來為證，十方世界亦復如是。」

爾時，功德林菩薩承佛神力，普觀十方一切法界及諸眷屬，欲令佛種永不斷絕、欲令菩薩種性清淨、欲令菩薩願種不轉、欲令行種不斷、欲令攝取三世佛種、欲分別說眾生善根種、欲觀察一切眾生時根、欲樂垢淨心所行種、欲普照一切諸佛菩薩種，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德林菩薩承佛神力，普觀十方一切法界及諸眷屬，欲令佛種永不斷絕、欲令菩薩種性清淨、欲令菩薩願種不轉、欲令行種不斷、欲令攝取三世佛種、欲分別說眾生善根種、欲觀察一切眾生時根、欲樂垢淨心所行種、欲普照一切諸佛菩薩種，以偈頌曰：

「敬心頂禮十力尊， 清淨離垢慧無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬心頂禮十力尊， 清淨離垢慧無礙，

境界深遠無等倫， 其道清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界深遠無等倫， 其道清淨如虛空。

人中最勝無障礙， 功德無量無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最勝無障礙， 功德無量無所畏，

智慧無二無等等， 一切所行皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無二無等等， 一切所行皆清淨。

十方現在諸導師， 解真實義無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現在諸導師， 解真實義無所畏，

無等功德離諸惡， 彼速究竟無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等功德離諸惡， 彼速究竟無上道。

一切如來人中雄， 先已具發大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來人中雄， 先已具發大慈悲，

遊心清淨法界中， 所行饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊心清淨法界中， 所行饒益諸群生。

十方三世無與等， 自然正覺滅癡冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世無與等， 自然正覺滅癡冥，

一切佛法悉平等， 彼之功德不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛法悉平等， 彼之功德不可壞。

十方一切世界中， 悉得覩見諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切世界中， 悉得覩見諸如來，

於諸如來無虛妄， 彼人所行不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸如來無虛妄， 彼人所行不退轉。

若見清淨真法界， 甚深微妙第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見清淨真法界， 甚深微妙第一義，

一切癡妄莫能惑， 彼行能成功德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切癡妄莫能惑， 彼行能成功德藏。

方便善知眾生類， 入於真實妙法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便善知眾生類， 入於真實妙法界，

自然覺悟不由他， 彼人所行如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然覺悟不由他， 彼人所行如虛空。

無量無邊諸世界， 觀察究竟悉寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸世界， 觀察究竟悉寂滅，

一切諸法無障礙， 彼人所行勝牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法無障礙， 彼人所行勝牟尼。

具足堅固不可轉， 成就尊重最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足堅固不可轉， 成就尊重最勝法，

清淨願滿到彼岸， 諦聽菩薩諸所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨願滿到彼岸， 諦聽菩薩諸所行。

無量無邊一切地， 智慧明達無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊一切地， 智慧明達無障礙，

甚深微妙為境界， 是名無畏論師行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深微妙為境界， 是名無畏論師行，

句句廣分別， 深入妙智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句句廣分別， 深入妙智慧，

真實解諸法， 彼修大牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實解諸法， 彼修大牟尼。

遠離一切惡， 常能利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切惡， 常能利眾生，

彼人功德藏， 等諸調御師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人功德藏， 等諸調御師。

普於諸群生， 常施以無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於諸群生， 常施以無畏，

清淨無染著， 所行無倫比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無染著， 所行無倫比。

意淨無所著， 寂靜無口過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意淨無所著， 寂靜無口過，

具足妙功德， 彼修最勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足妙功德， 彼修最勝行。

究竟度深義， 功德定無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟度深義， 功德定無盡，

彼修不死行， 諸佛常護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼修不死行， 諸佛常護念。

離我瞋恚心， 妙音滿十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離我瞋恚心， 妙音滿十方，

安住正法教， 所行無可諭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住正法教， 所行無可諭。

布施到彼岸， 百福自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施到彼岸， 百福自莊嚴，

彼慧最第一， 能令眾歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼慧最第一， 能令眾歡喜。

善入深智地， 安住心不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善入深智地， 安住心不動，

彼行如金剛， 堅固不可沮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行如金剛， 堅固不可沮。

悉入諸法界， 隨順到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入諸法界， 隨順到彼岸，

究竟得自在， 法日之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟得自在， 法日之所行。

無等等牟尼， 修習不二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等等牟尼， 修習不二法，

心常樂寂靜， 智慧無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常樂寂靜， 智慧無障礙。

細微世界中， 容受大世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細微世界中， 容受大世界，

境界無不了， 智慧山王行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界無不了， 智慧山王行。

普於諸世間， 心淨無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於諸世間， 心淨無所著，

持戒到彼岸， 淨行之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒到彼岸， 淨行之所行。

智慧不可量， 虛空法界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧不可量， 虛空法界等，

深入具足智， 是勝金剛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入具足智， 是勝金剛行。

智慧悉充滿， 三世諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧悉充滿， 三世諸法界，

心常無懈怠， 入於最勝境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常無懈怠， 入於最勝境。

一切所至道， 分別十力法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所至道， 分別十力法，

身行無障礙， 勝智之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身行無障礙， 勝智之所行。

一切十方界， 無量眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方界， 無量眾生類，

菩薩悉救護， 離癡之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉救護， 離癡之所行。

修習諸佛法， 精勤無懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習諸佛法， 精勤無懈怠，

普令世間淨， 大龍之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令世間淨， 大龍之所行。

悉知眾生根， 究竟種種欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知眾生根， 究竟種種欲，

了達無量性， 平等之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達無量性， 平等之所行。

普於十方界， 久受無量苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方界， 久受無量苦，

其心無憂惱， 歡喜之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無憂惱， 歡喜之所行。

放諸光明網， 普照諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放諸光明網， 普照諸世間，

具足智慧明， 善修慧所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧明， 善修慧所行。

皆悉能震動， 十方無量界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉能震動， 十方無量界，

常能利一切， 不令生恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能利一切， 不令生恐怖。

善解語言法， 分別到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解語言法， 分別到彼岸，

離垢智慧明， 不動之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢智慧明， 不動之所行。

善解俯仰國， 分別到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解俯仰國， 分別到彼岸，

成就無盡地， 最勝慧所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無盡地， 最勝慧所行。

無量諸功德， 常行求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸功德， 常行求菩提，

到彼功德岸， 大稱無盡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼功德岸， 大稱無盡行。

無上大論師， 最勝師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上大論師， 最勝師子吼，

令眾悉清淨， 離垢之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾悉清淨， 離垢之所行。

佛甘露灌頂， 授以法王記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛甘露灌頂， 授以法王記，

究竟方便法， 大心之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟方便法， 大心之所行。

分別一切眾， 其心無染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切眾， 其心無染著，

決定持法藏， 法王之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定持法藏， 法王之所行。

一一語言中， 能出無量音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一語言中， 能出無量音，

眾生各各解， 無礙慧所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生各各解， 無礙慧所行。

究竟語言法， 分別悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟語言法， 分別悉了知，

遠離諸虛妄， 真實見所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸虛妄， 真實見所行。

安住法海印， 善印一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住法海印， 善印一切法，

了法無實相， 方便身所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了法無實相， 方便身所行。

能於一一剎， 無量無數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一一剎， 無量無數劫，

窮盡諸劫行， 其心無憂厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮盡諸劫行， 其心無憂厭。

無數諸如來， 名號各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸如來， 名號各不同，

見之一毛孔， 善修之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見之一毛孔， 善修之所行。

如一毛端處， 普見無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一毛端處， 普見無量佛，

一切諸世界， 見佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世界， 見佛亦如是。

無量無數劫， 能作一念頃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 能作一念頃，

非長亦非短， 解脫人所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非長亦非短， 解脫人所行。

見者悉不虛， 所修皆真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者悉不虛， 所修皆真實，

業行不可壞， 最勝之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業行不可壞， 最勝之所行。

無量無數劫， 觀佛無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 觀佛無厭足，

能令眾歡喜， 無礙慧所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眾歡喜， 無礙慧所行。

無量無數劫， 觀察眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 觀察眾生界，

眾生非眾生， 堅固士所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生非眾生， 堅固士所行。

具足智慧藏， 清涼功德池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧藏， 清涼功德池，

饒益一切眾， 第一人所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益一切眾， 第一人所行。

法界無邊際， 無量如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無邊際， 無量如虛空，

語言無所著， 無畏論師行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言無所著， 無畏論師行。

於一三昧中， 入無量三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一三昧中， 入無量三昧，

昇彼無上堂， 淨月論師行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇彼無上堂， 淨月論師行。

究竟忍彼岸， 堪忍寂滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟忍彼岸， 堪忍寂滅法，

遠離瞋恚心， 無量智所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離瞋恚心， 無量智所行。

不離一世界， 不起一坐處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離一世界， 不起一坐處，

普現十方剎， 無量身所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現十方剎， 無量身所行。

無量諸佛剎， 能入一世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛剎， 能入一世界，

佛剎不增減， 不思議所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎不增減， 不思議所行。

分別處非處， 審諦入諸力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別處非處， 審諦入諸力，

無上力成就， 第一力所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上力成就， 第一力所行。

去來現在世， 一切諸業報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在世， 一切諸業報，

智慧不退轉， 明智之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧不退轉， 明智之所行。

善知時非時， 調伏一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知時非時， 調伏一切眾，

教化不失時， 善知時所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化不失時， 善知時所行。

身行悉皆善， 口意行亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身行悉皆善， 口意行亦然，

一切無所著， 淨智意所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無所著， 淨智意所行。

智慧善分別， 法辯無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧善分別， 法辯無窮盡，

境界等如實， 如來之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界等如實， 如來之所行。

無礙功德藏， 喜樂總持門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙功德藏， 喜樂總持門，

深入諸法界， 隨入之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸法界， 隨入之所行。

悉與三世佛， 等心無異想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉與三世佛， 等心無異想，

一相無差別， 無礙境界行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一相無差別， 無礙境界行。

深入智慧海， 除滅諸癡闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智慧海， 除滅諸癡闇，

能與清淨眼， 淨眼之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與清淨眼， 淨眼之所行。

一切諸導師， 常行不二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸導師， 常行不二法，

神通力自在， 具足行所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通力自在， 具足行所行。

十方佛剎中， 普雨妙法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛剎中， 普雨妙法雨，

令眾解實義， 法雲之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾解實義， 法雲之所行。

普於諸佛所， 逮得堅固信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於諸佛所， 逮得堅固信，

一切智解脫， 所學悉究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智解脫， 所學悉究竟。

彼於一念中， 悉知眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於一念中， 悉知眾生心，

究竟解心性， 無性性所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟解心性， 無性性所行。

不思議世界， 變化無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議世界， 變化無量身，

無等遍遊行， 諸行中無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等遍遊行， 諸行中無比。

無量世界中， 現在諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界中， 現在諸如來，

菩薩摩訶薩， 常現彼佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 常現彼佛前。

菩薩入三昧， 眾生見一身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩入三昧， 眾生見一身，

菩薩出三昧， 眾見無量身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩出三昧， 眾見無量身。

所行甚深妙， 未曾有口過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行甚深妙， 未曾有口過，

悅樂心無量， 令眾悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅樂心無量， 令眾悉歡喜。

逮得無著智， 分別知諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得無著智， 分別知諸根，

其心無所染， 無上調伏行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無所染， 無上調伏行。

方便分別法， 於法得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便分別法， 於法得自在，

一切世界中， 常作諸佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界中， 常作諸佛事。

菩薩微妙行， 所行如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩微妙行， 所行如虛空，

何人得聞此， 其心不欣悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人得聞此， 其心不欣悅。

彼智無與等， 慧眼見一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智無與等， 慧眼見一切，

方便無倫匹， 無等智所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便無倫匹， 無等智所行。

無盡妙功德， 能滅一切惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡妙功德， 能滅一切惡，

到彼清淨岸， 無比之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼清淨岸， 無比之所行。

成就莊嚴法， 安住不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就莊嚴法， 安住不退轉，

度脫無量眾， 而無眾生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫無量眾， 而無眾生想。

所修無諍行， 一切智微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修無諍行， 一切智微妙，

正法化眾生， 淨眼之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法化眾生， 淨眼之所行，

恭敬一切佛， 具足究竟慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬一切佛， 具足究竟慧。

成就無所畏， 方便智所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無所畏， 方便智所行，

普能入一切， 世界及諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普能入一切， 世界及諸法，

亦入群生類， 度脫無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦入群生類， 度脫無量眾，

遍於十方界， 擊無上法鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍於十方界， 擊無上法鼓。

常施無量法， 不死之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常施無量法， 不死之所行，

一身跏趺坐， 充滿無量剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一身跏趺坐， 充滿無量剎。

眾生不迫迮， 清淨法身力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不迫迮， 清淨法身力，

一味一義中， 分別無量義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一味一義中， 分別無量義。

演說無窮盡， 無邊慧所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說無窮盡， 無邊慧所行，

修習佛解脫， 智慧無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習佛解脫， 智慧無障礙。

成就無所畏， 無量方便德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無所畏， 無量方便德，

了諸世界海， 一切佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸世界海， 一切佛剎海，

法海智慧海， 度脫眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海智慧海， 度脫眾生海。

或有見菩薩， 入胎及出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見菩薩， 入胎及出生，

或見成正覺， 無量功德行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見成正覺， 無量功德行，

處處佛剎中， 示現般涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處佛剎中， 示現般涅槃，

真實無涅槃， 無畏師常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實無涅槃， 無畏師常住。

金剛身無異， 隨應現眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛身無異， 隨應現眾生，

真實無差別， 一身行所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實無差別， 一身行所行。

平等法界一， 具足無量義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等法界一， 具足無量義，

常樂觀三世， 一相無相法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂觀三世， 一相無相法。

到彼諸持岸， 正法安眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼諸持岸， 正法安眾生，

逮得諸佛持， 最勝之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得諸佛持， 最勝之所行。

無染妙法身， 慧眼清淨耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染妙法身， 慧眼清淨耳，

是悉無障礙， 無礙之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是悉無障礙， 無礙之所行。

究竟諸神通， 具足深智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸神通， 具足深智慧，

智慧最殊勝， 方便智所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧最殊勝， 方便智所行。

心定未曾亂， 智慧不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心定未曾亂， 智慧不可量，

境界無不照， 一切見所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界無不照， 一切見所行。

到彼功德岸， 度脫無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼功德岸， 度脫無量眾，

其心無疲厭， 常修之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無疲厭， 常修之所行。

一切知見人， 在諸佛家生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切知見人， 在諸佛家生，

普於三世佛， 法中而化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於三世佛， 法中而化生。

語言法成就， 摧伏諸論師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言法成就， 摧伏諸論師，

究竟無量行， 隨入佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟無量行， 隨入佛菩提。

能放一光明， 普照無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能放一光明， 普照無量剎，

世間大明曜， 除滅一切暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間大明曜， 除滅一切暗。

隨其所應見， 為現如來身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應見， 為現如來身，

調伏群生類， 嚴淨一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏群生類， 嚴淨一切剎。

菩薩行無量， 一切莫能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行無量， 一切莫能知，

示現一切行， 欲度眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現一切行， 欲度眾生故。

無量不可數， 眾生法界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量不可數， 眾生法界等，

無數劫讚歎， 菩薩德無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數劫讚歎， 菩薩德無盡。

菩薩德無量， 究竟一切德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩德無量， 究竟一切德，

諸佛無量劫， 歎此德無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無量劫， 歎此德無盡。

何況世間人， 聲聞及緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況世間人， 聲聞及緣覺，

無量劫讚歎， 而能得窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫讚歎， 而能得窮盡。」

大方廣佛華嚴經菩薩十無盡藏品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經菩薩十無盡藏品第十八

爾時，功德林菩薩摩訶薩復告諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏，三世諸佛之所演說。何等為十？信藏、戒藏、慚藏、愧藏、聞藏、施藏、慧藏、正念藏、持藏、辯藏。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德林菩薩摩訶薩復告諸菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏，三世諸佛之所演說。何等為十？信藏、戒藏、慚藏、愧藏、聞藏、施藏、慧藏、正念藏、持藏、辯藏。是為十。

「何等為菩薩信藏？此菩薩信一切法空無真實、信一切法無相、信一切法無願、信一切法無作者、信一切法不實、信一切法無堅固、信一切法無量、信一切法無上、信一切法不可度、信一切法不生。若菩薩成就如是隨順淨信，聞諸佛法不可思議，心不驚怖；聞一切佛不可思議，心不驚怖；聞眾生不可思議，心不驚怖；聞法界不可思議，心不驚怖；聞虛空界不可思議，心不驚怖；聞涅槃界不可思議，心不驚怖；聞過去世不可思議，心不驚怖；聞未來世不可思議，心不驚怖；聞現在世不可思議，心不驚怖；聞入一切劫不可思議，心不驚怖。何以故？菩薩於諸佛所，一向堅信，不可沮壞，佛如是知佛無盡無邊智。十方一切世界，一一世界中，三世無量無數諸佛，出興於世，施行佛事而般涅槃。彼諸佛智慧不增、不減，不生、不滅，不盡、不去，不近、不遠，不智、不亂，菩薩成就如是等無邊無盡信藏，則能乘如來乘。此菩薩成就如是等無量無邊信、不退轉信、不亂信、不壞信、不著信、有根信、隨順聖人信、如來家性信，則能護持一切佛法，長養一切菩薩善根，隨順一切如來善根，從一切佛善方便生，是名菩薩摩訶薩無盡信藏。菩薩住此信藏，悉能聞持諸如來法，廣為一切眾生演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩信藏？此菩薩信一切法空無真實、信一切法無相、信一切法無願、信一切法無作者、信一切法不實、信一切法無堅固、信一切法無量、信一切法無上、信一切法不可度、信一切法不生。若菩薩成就如是隨順淨信，聞諸佛法不可思議，心不驚怖；聞一切佛不可思議，心不驚怖；聞眾生不可思議，心不驚怖；聞法界不可思議，心不驚怖；聞虛空界不可思議，心不驚怖；聞涅槃界不可思議，心不驚怖；聞過去世不可思議，心不驚怖；聞未來世不可思議，心不驚怖；聞現在世不可思議，心不驚怖；聞入一切劫不可思議，心不驚怖。何以故？菩薩於諸佛所，一向堅信，不可沮壞，佛如是知佛無盡無邊智。十方一切世界，一一世界中，三世無量無數諸佛，出興於世，施行佛事而般涅槃。彼諸佛智慧不增、不減，不生、不滅，不盡、不去，不近、不遠，不智、不亂，菩薩成就如是等無邊無盡信藏，則能乘如來乘。此菩薩成就如是等無量無邊信、不退轉信、不亂信、不壞信、不著信、有根信、隨順聖人信、如來家性信，則能護持一切佛法，長養一切菩薩善根，隨順一切如來善根，從一切佛善方便生，是名菩薩摩訶薩無盡信藏。菩薩住此信藏，悉能聞持諸如來法，廣為一切眾生演說。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩戒藏？此菩薩成就饒益戒、不受戒、無著戒、安住戒、不諍戒、不惱害戒、不雜戒、離邪命戒、離惡戒、清淨戒。何等為饒益戒？此菩薩先當饒益安樂眾生。何等為不受戒？此菩薩不受外道戒，具足奉持三世諸佛平等淨戒。何等為無著戒？此菩薩不著欲界戒，不著色界戒，不著無色界戒；何以故？不迴向彼故。何等為安住戒？此菩薩成就清淨無疑悔戒；何以故？菩薩不作五無間罪，永不故犯一切戒故。何等為不諍戒？此菩薩不非先制，不更造立，心常隨順向涅槃戒；皆具足持無所毀犯，不由此戒惱亂眾生，共相違諍，菩薩持戒，但饒益眾生，令歡喜故。何等為不惱害戒？此菩薩不因持戒，學諸呪術、藥草，惱害眾生；何以故？菩薩欲救護眾生故，持清淨戒。何等為不雜戒？此菩薩離斷常見，不持雜戒，但觀察十二緣起，持清淨戒。何等為離邪命戒？此菩薩不作持淨戒相，欲使他知內無實德，現實德相，但持淨戒，一向求法，究竟薩婆若。何等為不惡戒？此菩薩不自貢高言我持戒，見犯戒人，不輕賤訶罵，令其憂惱，但一其心，持清淨戒。何等為清淨戒？此菩薩捨離殺、盜、邪婬、妄語、惡口、麁言、兩舌、雜語、貪、恚、邪見，具持十善。此菩薩持如是等清淨戒時，作是念：『若有眾生犯淨戒者，斯由顛倒諸煩惱故，一切諸佛悉分別知是一切眾生，因諸顛倒，毀犯淨戒；是故，我當專求佛道，究竟無上菩提，廣為眾生說真實法，令離顛倒，淨持禁戒，悉令究竟無上菩提。』是為菩薩摩訶薩第二無盡戒藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩戒藏？此菩薩成就饒益戒、不受戒、無著戒、安住戒、不諍戒、不惱害戒、不雜戒、離邪命戒、離惡戒、清淨戒。何等為饒益戒？此菩薩先當饒益安樂眾生。何等為不受戒？此菩薩不受外道戒，具足奉持三世諸佛平等淨戒。何等為無著戒？此菩薩不著欲界戒，不著色界戒，不著無色界戒；何以故？不迴向彼故。何等為安住戒？此菩薩成就清淨無疑悔戒；何以故？菩薩不作五無間罪，永不故犯一切戒故。何等為不諍戒？此菩薩不非先制，不更造立，心常隨順向涅槃戒；皆具足持無所毀犯，不由此戒惱亂眾生，共相違諍，菩薩持戒，但饒益眾生，令歡喜故。何等為不惱害戒？此菩薩不因持戒，學諸呪術、藥草，惱害眾生；何以故？菩薩欲救護眾生故，持清淨戒。何等為不雜戒？此菩薩離斷常見，不持雜戒，但觀察十二緣起，持清淨戒。何等為離邪命戒？此菩薩不作持淨戒相，欲使他知內無實德，現實德相，但持淨戒，一向求法，究竟薩婆若。何等為不惡戒？此菩薩不自貢高言我持戒，見犯戒人，不輕賤訶罵，令其憂惱，但一其心，持清淨戒。何等為清淨戒？此菩薩捨離殺、盜、邪婬、妄語、惡口、麁言、兩舌、雜語、貪、恚、邪見，具持十善。此菩薩持如是等清淨戒時，作是念：『若有眾生犯淨戒者，斯由顛倒諸煩惱故，一切諸佛悉分別知是一切眾生，因諸顛倒，毀犯淨戒；是故，我當專求佛道，究竟無上菩提，廣為眾生說真實法，令離顛倒，淨持禁戒，悉令究竟無上菩提。』是為菩薩摩訶薩第二無盡戒藏。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩慚藏？此菩薩自憶宿命：無數世來，於六親所行無慚行，或侮慢無禮，或婬亂無節，忍害無親，興師相伐，迷惑顛倒，無惡不造，斯由三毒邪疑，使纏虛偽、諂曲諸不善故；一切眾生亦復如是，皆悉積習諸無慚行，斯由無智乃至諂曲故；尊卑失序，不相敬順，不能謙下，遵奉明哲，常懷毒念，怨結滋甚，更相屠害，曾無恥懼。自惟我身及餘眾生，去、來、現在行無慚法，三世諸佛無不知見，我當云何猶行無慚？甚為不可！是故，我應修習慚法，究竟菩提，廣為眾生說真實法，令其永離諸無慚法，成就菩提。是為菩薩摩訶薩第三無盡慚藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩慚藏？此菩薩自憶宿命：無數世來，於六親所行無慚行，或侮慢無禮，或婬亂無節，忍害無親，興師相伐，迷惑顛倒，無惡不造，斯由三毒邪疑，使纏虛偽、諂曲諸不善故；一切眾生亦復如是，皆悉積習諸無慚行，斯由無智乃至諂曲故；尊卑失序，不相敬順，不能謙下，遵奉明哲，常懷毒念，怨結滋甚，更相屠害，曾無恥懼。自惟我身及餘眾生，去、來、現在行無慚法，三世諸佛無不知見，我當云何猶行無慚？甚為不可！是故，我應修習慚法，究竟菩提，廣為眾生說真實法，令其永離諸無慚法，成就菩提。是為菩薩摩訶薩第三無盡慚藏。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩愧藏？此菩薩自愧：昔來貪求色、聲、香、味、觸、法、妻子、眷屬、錢財、寶物、僮僕、車乘，心無厭足，我不應行是諸非法事，因是生長貪、恚、愚癡，乃至諂曲。復作是念：『眾生所行無愧之法，皆以無智乃至諂曲，諸惡法故，不相承順、尊敬、供養，常懷毒心，迭相殘害。我及眾生去、來、現在，愛樂貪求，集行是法，因是法故，受胎生死、無量諸苦，三世諸佛皆悉知見，我猶行是無愧法者，三世諸佛皆不歡喜；我當修習愧法，究竟菩提，廣為眾生說如是法，令離無愧，成就佛道。』是為菩薩摩訶薩第四無盡愧藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩愧藏？此菩薩自愧：昔來貪求色、聲、香、味、觸、法、妻子、眷屬、錢財、寶物、僮僕、車乘，心無厭足，我不應行是諸非法事，因是生長貪、恚、愚癡，乃至諂曲。復作是念：『眾生所行無愧之法，皆以無智乃至諂曲，諸惡法故，不相承順、尊敬、供養，常懷毒心，迭相殘害。我及眾生去、來、現在，愛樂貪求，集行是法，因是法故，受胎生死、無量諸苦，三世諸佛皆悉知見，我猶行是無愧法者，三世諸佛皆不歡喜；我當修習愧法，究竟菩提，廣為眾生說如是法，令離無愧，成就佛道。』是為菩薩摩訶薩第四無盡愧藏。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩多聞藏？此菩薩多聞者，所謂：知是事有故是事有，是事無故是事無；是事起故是事起，是事滅故是事滅；是世間法，是出世間法，是有為法，是無為法，是有記法，是無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩多聞藏？此菩薩多聞者，所謂：知是事有故是事有，是事無故是事無；是事起故是事起，是事滅故是事滅；是世間法，是出世間法，是有為法，是無為法，是有記法，是無記法。

「何等為是事有故是事有？所謂：有無明，故有行。何等為是事無故是事無？所謂：無識，故無名色。何等為是事起故是事起？所謂：愛起，故苦起。何等為是事滅故是事滅？所謂：有滅，故生死滅。何等為世間法？所謂：色、受、想、行、識。何等為出世間法？所謂：戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身。何等為有為法？所謂：欲界、色界、無色界、眾生界。何等為無為法？所謂：虛空、涅槃、數緣滅、非數緣滅、十二緣起及法界。何等為有記法？所謂：四真諦、四沙門果、四辯、四無所畏、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八聖道分。何等為無記法？所謂：世間有邊，世間無邊，世間有邊無邊，世間非有邊非無邊；世間有常，世間無常，世間有常無常，世間非有常非無常；如來滅後如去不受，如來滅後不如去亦不受，如來滅後如去不如去亦不受，如來滅後非如去非不如去亦不受；有我有眾生，無我無眾生，有我無我，有眾生無眾生，非有我非無我，非有眾生非無眾生；過去有幾如來滅度、幾聲聞緣覺滅度，未來有幾如來、幾聲聞緣覺、幾眾生生，現在有幾佛、幾聲聞緣覺；何等如來最初出世？何等聲聞緣覺最初出世，何等眾生最初生，何等如來最後出世，何等聲聞緣覺最後出世，何等眾生最後生；何等諸法最在初，何等諸法最在後；世間從何處來、去至何所、有幾世界成、有幾世界敗，世界從何所來、去至何所；何等為生死最初際，何等為生死最後際。是名無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為是事有故是事有？所謂：有無明，故有行。何等為是事無故是事無？所謂：無識，故無名色。何等為是事起故是事起？所謂：愛起，故苦起。何等為是事滅故是事滅？所謂：有滅，故生死滅。何等為世間法？所謂：色、受、想、行、識。何等為出世間法？所謂：戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身。何等為有為法？所謂：欲界、色界、無色界、眾生界。何等為無為法？所謂：虛空、涅槃、數緣滅、非數緣滅、十二緣起及法界。何等為有記法？所謂：四真諦、四沙門果、四辯、四無所畏、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八聖道分。何等為無記法？所謂：世間有邊，世間無邊，世間有邊無邊，世間非有邊非無邊；世間有常，世間無常，世間有常無常，世間非有常非無常；如來滅後如去不受，如來滅後不如去亦不受，如來滅後如去不如去亦不受，如來滅後非如去非不如去亦不受；有我有眾生，無我無眾生，有我無我，有眾生無眾生，非有我非無我，非有眾生非無眾生；過去有幾如來滅度、幾聲聞緣覺滅度，未來有幾如來、幾聲聞緣覺、幾眾生生，現在有幾佛、幾聲聞緣覺；何等如來最初出世？何等聲聞緣覺最初出世，何等眾生最初生，何等如來最後出世，何等聲聞緣覺最後出世，何等眾生最後生；何等諸法最在初，何等諸法最在後；世間從何處來、去至何所、有幾世界成、有幾世界敗，世界從何所來、去至何所；何等為生死最初際，何等為生死最後際。是名無記法。

「菩薩摩訶薩作如是念：『眾生長夜流轉生死，童蒙、凡夫不知修道，我當晝夜精勤學問，受持一切諸佛法藏，究竟成就無上菩提，廣為眾生說真實法，普令一切成無上道。』是為菩薩摩訶薩第五無盡多聞藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩作如是念：『眾生長夜流轉生死，童蒙、凡夫不知修道，我當晝夜精勤學問，受持一切諸佛法藏，究竟成就無上菩提，廣為眾生說真實法，普令一切成無上道。』是為菩薩摩訶薩第五無盡多聞藏。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩施藏？此菩薩修行十種施，所謂：施法、最後難施法、內施法、外施法、內外施法、一切施法、過去施法、未來施法、現在施法、究竟施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩施藏？此菩薩修行十種施，所謂：施法、最後難施法、內施法、外施法、內外施法、一切施法、過去施法、未來施法、現在施法、究竟施法。

「何等為菩薩修習施法？此菩薩從本以來，習平等施，珍饌美味不自貪著，惠施一切，其餘諸物亦復如是。所施之餘，然後自食，作是念言：『為我身中八萬戶蟲故，我身安樂，彼亦安樂；我身飢苦，彼亦飢苦。』是故，菩薩有所服食，皆為諸蟲，欲令安樂，不貪其味。菩薩復作是念：『我長夜為身貪求飲食，當勤精進，速離此身。』是為菩薩修習施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩修習施法？此菩薩從本以來，習平等施，珍饌美味不自貪著，惠施一切，其餘諸物亦復如是。所施之餘，然後自食，作是念言：『為我身中八萬戶蟲故，我身安樂，彼亦安樂；我身飢苦，彼亦飢苦。』是故，菩薩有所服食，皆為諸蟲，欲令安樂，不貪其味。菩薩復作是念：『我長夜為身貪求飲食，當勤精進，速離此身。』是為菩薩修習施法。

「何等為菩薩最後難施法？此菩薩若得種種上味飲食、香華、衣服、資生之具，若自己受用，則快樂長壽，若盡以施人，則窮苦夭命。時，有乞人一切求索。菩薩自念：『吾從本際以來喪身無數，未曾損己利一眾生，令獲大利，希有之慶，當捐棄身命，悉捨一切，饒益眾生，究竟大施，是為菩薩最後難行施法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩最後難施法？此菩薩若得種種上味飲食、香華、衣服、資生之具，若自己受用，則快樂長壽，若盡以施人，則窮苦夭命。時，有乞人一切求索。菩薩自念：『吾從本際以來喪身無數，未曾損己利一眾生，令獲大利，希有之慶，當捐棄身命，悉捨一切，饒益眾生，究竟大施，是為菩薩最後難行施法。』

「何等為菩薩內施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏容殊特；澡浴清淨，服上妙衣，嚴飾之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，而自陳曰：『大王！當知我今衰老，身嬰重疾，煢獨苦厄，無人贍救，生路既窮，必之死地；若得王身，隨所應用，或須手足，或須血肉，或須頭目，或須髓腦，若大王慈仁，矜哀窮老，捨離貪身以救我者，必蒙天施，得全性命。』菩薩即作是念：『今我此身亦當如彼，會應歸死，無一饒益，宜時捨身，以濟其命。』念已歡喜，施彼眾生，是為菩薩內施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩內施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏容殊特；澡浴清淨，服上妙衣，嚴飾之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，而自陳曰：『大王！當知我今衰老，身嬰重疾，煢獨苦厄，無人贍救，生路既窮，必之死地；若得王身，隨所應用，或須手足，或須血肉，或須頭目，或須髓腦，若大王慈仁，矜哀窮老，捨離貪身以救我者，必蒙天施，得全性命。』菩薩即作是念：『今我此身亦當如彼，會應歸死，無一饒益，宜時捨身，以濟其命。』念已歡喜，施彼眾生，是為菩薩內施法。

「何等為菩薩外施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏容殊特，澡浴清淨，服上妙衣，嚴飾之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，作如是言：『大王！當知我今衰老，身又嬰疾，餘命無幾，終此貧苦，而王具足一切快樂。善哉大王！願捨天位，哀施於我，我當統領天下，受王福樂。』菩薩即作是念：『富貴無常，必歸貧賤，若在貧賤，無所饒益，不能滿遂眾生所願；是故，我今宜時捨位，稱悅其意。』念已歡喜，即捨與之，是為菩薩外施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩外施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏容殊特，澡浴清淨，服上妙衣，嚴飾之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，作如是言：『大王！當知我今衰老，身又嬰疾，餘命無幾，終此貧苦，而王具足一切快樂。善哉大王！願捨天位，哀施於我，我當統領天下，受王福樂。』菩薩即作是念：『富貴無常，必歸貧賤，若在貧賤，無所饒益，不能滿遂眾生所願；是故，我今宜時捨位，稱悅其意。』念已歡喜，即捨與之，是為菩薩外施法。

「何等為菩薩內外施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏色殊特，澡浴清淨，服上妙衣，嚴身之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，作如是言：『大王！當知今我老邁，身又嬰疾，不以衰賤，竊希美號。善哉大王！願以王身、七寶、天下、轉輪王位，以授於我，令我具足，受王慶樂。』菩薩即作是念：『我身財寶，俱非堅固，無常、危脆、磨滅之法。我今盛壯，富有天下，乞者現前，三事具足；是故，於此不堅固法，當求堅固。』作是念已，倍大歡喜，即捨內外而施與之，是為菩薩內外施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩內外施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏色殊特，澡浴清淨，服上妙衣，嚴身之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，作如是言：『大王！當知今我老邁，身又嬰疾，不以衰賤，竊希美號。善哉大王！願以王身、七寶、天下、轉輪王位，以授於我，令我具足，受王慶樂。』菩薩即作是念：『我身財寶，俱非堅固，無常、危脆、磨滅之法。我今盛壯，富有天下，乞者現前，三事具足；是故，於此不堅固法，當求堅固。』作是念已，倍大歡喜，即捨內外而施與之，是為菩薩內外施法。

「何等為菩薩一切施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏容殊特，沐浴香湯，服上妙衣，嚴身之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，作如是言：『大王！當知大王名稱普聞十方，我乃在彼國，服承王問，自遠而來，欲有所請。善哉大王！願隨所欲，充滿我意。』爾時，乞者或求國城、妻子、眷屬、肢節、血肉、頭目、髓腦。爾時，菩薩作是思惟：『一切恩愛，會當別離，無所饒益，不能果遂眾生諸願。我今應當離貪貧行，一切速捨，饒益眾生。』作是念已，倍大歡喜，悉捨一切，惠施眾生，是為菩薩一切施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩一切施法？此菩薩於少壯時，形體端嚴，顏容殊特，沐浴香湯，服上妙衣，嚴身之具，受灌頂轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，有乞人來詣王所，作如是言：『大王！當知大王名稱普聞十方，我乃在彼國，服承王問，自遠而來，欲有所請。善哉大王！願隨所欲，充滿我意。』爾時，乞者或求國城、妻子、眷屬、肢節、血肉、頭目、髓腦。爾時，菩薩作是思惟：『一切恩愛，會當別離，無所饒益，不能果遂眾生諸願。我今應當離貪貧行，一切速捨，饒益眾生。』作是念已，倍大歡喜，悉捨一切，惠施眾生，是為菩薩一切施法。

「何等為菩薩修習過去施法？此菩薩聞過去諸佛菩薩所行具足功德；聞已不著，了達非有，不起妄想，不貪、不味；觀察諸法，心無所猗，諸法如夢，無有堅固，於諸善根，不起有想，心無所著，但為化眾生故，示現其身，廣說道教，欲令眾生成就佛法。又復觀察過去諸法，十方推求都不可得。菩薩如是觀已，復作是念：『過去諸法皆悉捨離。』是為菩薩修習過去施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩修習過去施法？此菩薩聞過去諸佛菩薩所行具足功德；聞已不著，了達非有，不起妄想，不貪、不味；觀察諸法，心無所猗，諸法如夢，無有堅固，於諸善根，不起有想，心無所著，但為化眾生故，示現其身，廣說道教，欲令眾生成就佛法。又復觀察過去諸法，十方推求都不可得。菩薩如是觀已，復作是念：『過去諸法皆悉捨離。』是為菩薩修習過去施法。

「何等為菩薩修習未來施法？此菩薩聞未來世諸佛菩薩所行善根，具足功德。聞已，而不取相，心無所有，不求往生彼方佛剎，無諸求想，不生行願，攝心不散、不味、不厭，不以善根迴向於彼，不為生彼專修善根，亦不廢捨；但因彼境界教化眾生，欲令眾生具足佛法，觀察真實。此真實法非有處所、非無處所，非內、非外，非遠、非近。復作是念：『若法非有，不可不捨。』是為菩薩修習未來施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩修習未來施法？此菩薩聞未來世諸佛菩薩所行善根，具足功德。聞已，而不取相，心無所有，不求往生彼方佛剎，無諸求想，不生行願，攝心不散、不味、不厭，不以善根迴向於彼，不為生彼專修善根，亦不廢捨；但因彼境界教化眾生，欲令眾生具足佛法，觀察真實。此真實法非有處所、非無處所，非內、非外，非遠、非近。復作是念：『若法非有，不可不捨。』是為菩薩修習未來施法。

「何等為菩薩修習現在施法？此菩薩聞四天王、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、梵身天、梵輔天、梵眷屬天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、密身天、少密身天、無量密身天、密果天、不煩天、不熱天、善現天、善見天、色究竟天，聞聲聞、緣覺具足功德。聞已，心不惑亂，正念不忘，不懈不沒，亦不憂慼，其心寂滅而無所取。菩薩唯作是念：『一切諸行，皆悉如夢，一切所行，皆非真實，眾生不知，故流轉惡道。』菩薩於彼，廣為說法，遠離諸惡，成就佛法，修菩薩道，心無惑亂，是為菩薩修習現在施法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩修習現在施法？此菩薩聞四天王、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、梵身天、梵輔天、梵眷屬天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、密身天、少密身天、無量密身天、密果天、不煩天、不熱天、善現天、善見天、色究竟天，聞聲聞、緣覺具足功德。聞已，心不惑亂，正念不忘，不懈不沒，亦不憂慼，其心寂滅而無所取。菩薩唯作是念：『一切諸行，皆悉如夢，一切所行，皆非真實，眾生不知，故流轉惡道。』菩薩於彼，廣為說法，遠離諸惡，成就佛法，修菩薩道，心無惑亂，是為菩薩修習現在施法。

「何等為菩薩究竟施法？此菩薩摩訶薩有無量眾生，形類不同，往詣其所，作如是言：『我有所須，幸垂周給，我意既足，仁願亦滿。』菩薩聞是語已，歡喜踊躍，隨其所求，施令滿足。菩薩摩訶薩內自觀察：從初入胎，不淨微形，胞段諸根，生老病死；又具觀此身：無有真實，無所有相，無慚愧物，賢聖所棄，惡露臭處，猶如死屍，骨節相持，血肉泥塗，九竅之門，常流不淨。菩薩見身無量過患，乃至不起一念貪惜是身，復作是念：『此身危脆，我當云何既見此身無量過患而生貪著？應當棄捨，施彼眾生，充滿其願。我當於此不堅法中，求堅固法，令一切眾生，隨其所願，悉得滿足；開悟示導，皆令逮得清淨法身，住無所住，離身心相。』是為菩薩摩訶薩第六無盡施藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩究竟施法？此菩薩摩訶薩有無量眾生，形類不同，往詣其所，作如是言：『我有所須，幸垂周給，我意既足，仁願亦滿。』菩薩聞是語已，歡喜踊躍，隨其所求，施令滿足。菩薩摩訶薩內自觀察：從初入胎，不淨微形，胞段諸根，生老病死；又具觀此身：無有真實，無所有相，無慚愧物，賢聖所棄，惡露臭處，猶如死屍，骨節相持，血肉泥塗，九竅之門，常流不淨。菩薩見身無量過患，乃至不起一念貪惜是身，復作是念：『此身危脆，我當云何既見此身無量過患而生貪著？應當棄捨，施彼眾生，充滿其願。我當於此不堅法中，求堅固法，令一切眾生，隨其所願，悉得滿足；開悟示導，皆令逮得清淨法身，住無所住，離身心相。』是為菩薩摩訶薩第六無盡施藏。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡慧藏？此菩薩知色苦如實，知色集如實，知色滅如實，知色道如實，知受、想、行、識苦如實，知識集如實，知識滅如實，知識道如實；知無明苦，知無明集，知無明滅，知無明道；知愛苦，知愛集，知愛滅，知愛道；知聲聞，知聲聞法，知聲聞集，知聲聞涅槃；知緣覺，知緣覺法，知緣覺集，知緣覺涅槃；知菩薩，知菩薩法，知菩薩集，知菩薩涅槃。云何知？知從業報因緣所造，諸行非我、非堅固、無真實、空無所有，不取諸法堅固之相，不取諸法所有之相，知一切法悉無所有，廣為眾生說真實法。云何為說？說一切法不可壞。何等不可壞？色不可壞，受、想、行、識不可壞，無明不可壞，聲聞法、緣覺法、菩薩法不可壞。何以故？一切諸法不自作，不他作，言語道斷，離一切處，不生、不起、不施、不受、無有心意。菩薩成就如是等無盡慧藏，以少方便，則能逮得一切諸法善妙方便，自然明達，不由他悟。此智慧藏有十種不可盡。何等為十？多聞善方便不可盡；親近善知識不可盡；演一句法不可盡；入深法界不可盡；入無量智慧莊嚴不可盡；出生、長養諸功德藏，心無憂厭不可盡；入一切陀羅尼門不可盡；分別了知一切眾生語言、音聲不可盡；得普令眾生離諸疑惑不可盡；得一切佛自在示現教化眾生，所行成就不可盡；是為十種不可盡法。是為菩薩摩訶薩第七無盡慧藏。菩薩住此無盡慧藏，疾得無上平等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡慧藏？此菩薩知色苦如實，知色集如實，知色滅如實，知色道如實，知受、想、行、識苦如實，知識集如實，知識滅如實，知識道如實；知無明苦，知無明集，知無明滅，知無明道；知愛苦，知愛集，知愛滅，知愛道；知聲聞，知聲聞法，知聲聞集，知聲聞涅槃；知緣覺，知緣覺法，知緣覺集，知緣覺涅槃；知菩薩，知菩薩法，知菩薩集，知菩薩涅槃。云何知？知從業報因緣所造，諸行非我、非堅固、無真實、空無所有，不取諸法堅固之相，不取諸法所有之相，知一切法悉無所有，廣為眾生說真實法。云何為說？說一切法不可壞。何等不可壞？色不可壞，受、想、行、識不可壞，無明不可壞，聲聞法、緣覺法、菩薩法不可壞。何以故？一切諸法不自作，不他作，言語道斷，離一切處，不生、不起、不施、不受、無有心意。菩薩成就如是等無盡慧藏，以少方便，則能逮得一切諸法善妙方便，自然明達，不由他悟。此智慧藏有十種不可盡。何等為十？多聞善方便不可盡；親近善知識不可盡；演一句法不可盡；入深法界不可盡；入無量智慧莊嚴不可盡；出生、長養諸功德藏，心無憂厭不可盡；入一切陀羅尼門不可盡；分別了知一切眾生語言、音聲不可盡；得普令眾生離諸疑惑不可盡；得一切佛自在示現教化眾生，所行成就不可盡；是為十種不可盡法。是為菩薩摩訶薩第七無盡慧藏。菩薩住此無盡慧藏，疾得無上平等正覺。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡念藏？此菩薩捨離癡冥，憶念過去一生、十生、百生、千生、萬生，乃至阿僧祇不可思議無分齊不可說億那由他生，成劫、壞劫、成壞劫、非一成劫、非一壞劫、非一成壞劫、百劫、千劫、百千億那由他劫，乃至阿僧祇不可思議無分齊不可說億那由他劫；念知一佛名號，乃至不可說不可說諸佛名號；念知授一佛記，乃至授不可說不可說諸佛記；念知一佛出世，乃至念知不可說不可說諸佛出世；念知從一佛所受一修多羅，乃至不可說不可說佛所受不可說不可說修多羅；祇夜、授記、伽陀、因緣、憂陀那、本事、本生、方廣，未曾有譬諭，憂波提舍亦復如是；念知一會眾一時說法，乃至不可說不可說時會說法；念知一根，乃至不可說不可說諸根；念知一煩惱，乃至不可說不可說諸煩惱；念知一三昧，乃至不可說不可說諸三昧。菩薩作如是念：妙念、淨念、不濁念、遍淨念、離塵念、離種種塵念、離垢念、光曜念、樂念、無障礙念；此菩薩住是念時，一切世間不能嬈亂，諸根清淨，不復染著一切世間，眾魔外道所不能壞，念持一切諸佛法藏，決定明了，未曾錯亂。是為菩薩摩訶薩第八無盡念藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡念藏？此菩薩捨離癡冥，憶念過去一生、十生、百生、千生、萬生，乃至阿僧祇不可思議無分齊不可說億那由他生，成劫、壞劫、成壞劫、非一成劫、非一壞劫、非一成壞劫、百劫、千劫、百千億那由他劫，乃至阿僧祇不可思議無分齊不可說億那由他劫；念知一佛名號，乃至不可說不可說諸佛名號；念知授一佛記，乃至授不可說不可說諸佛記；念知一佛出世，乃至念知不可說不可說諸佛出世；念知從一佛所受一修多羅，乃至不可說不可說佛所受不可說不可說修多羅；祇夜、授記、伽陀、因緣、憂陀那、本事、本生、方廣，未曾有譬諭，憂波提舍亦復如是；念知一會眾一時說法，乃至不可說不可說時會說法；念知一根，乃至不可說不可說諸根；念知一煩惱，乃至不可說不可說諸煩惱；念知一三昧，乃至不可說不可說諸三昧。菩薩作如是念：妙念、淨念、不濁念、遍淨念、離塵念、離種種塵念、離垢念、光曜念、樂念、無障礙念；此菩薩住是念時，一切世間不能嬈亂，諸根清淨，不復染著一切世間，眾魔外道所不能壞，念持一切諸佛法藏，決定明了，未曾錯亂。是為菩薩摩訶薩第八無盡念藏。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡聞持藏？此菩薩於諸佛所，聞持一品修多羅，乃至聞持不可說不可說修多羅，未曾忘失一字一句；於一生中而不忘失，乃至不可說不可說生，未曾忘失一字一句；聞持一佛名號，乃至聞持不可說不可說佛名號；聞持一世界名字，乃至聞持不可說不可說世界名字；聞持一劫名字，乃至聞持不可說不可說劫名字；聞持一如來記，乃至聞持不可說不可說如來記；聞持一修多羅，乃至聞持不可說不可說修多羅；聞持一會名字，乃至聞持不可說不可說會名字；聞持一時說法，乃至聞持不可說不可說時說法；聞持一根，乃至聞持不可說不可說諸根；聞持一煩惱，乃至聞持不可說不可說煩惱；聞持一三昧，乃至聞持不可說不可說三昧。是為菩薩摩訶薩第九甚深無盡聞持藏。此聞持藏，唯佛境界，餘無能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡聞持藏？此菩薩於諸佛所，聞持一品修多羅，乃至聞持不可說不可說修多羅，未曾忘失一字一句；於一生中而不忘失，乃至不可說不可說生，未曾忘失一字一句；聞持一佛名號，乃至聞持不可說不可說佛名號；聞持一世界名字，乃至聞持不可說不可說世界名字；聞持一劫名字，乃至聞持不可說不可說劫名字；聞持一如來記，乃至聞持不可說不可說如來記；聞持一修多羅，乃至聞持不可說不可說修多羅；聞持一會名字，乃至聞持不可說不可說會名字；聞持一時說法，乃至聞持不可說不可說時說法；聞持一根，乃至聞持不可說不可說諸根；聞持一煩惱，乃至聞持不可說不可說煩惱；聞持一三昧，乃至聞持不可說不可說三昧。是為菩薩摩訶薩第九甚深無盡聞持藏。此聞持藏，唯佛境界，餘無能及。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡辯藏？此菩薩成就甚深智慧，廣為眾生演說諸法，不違一切諸佛經典，說一品法，乃至說不可說不可說品法；說一佛名號，乃至說不可說不可說諸佛名號；說一世界名字、說一佛記、說一修多羅、說一會、說一時、說法、說一根、說一煩惱、說一三昧，乃至說不可說不可說諸三昧；或一日說一句一味法無盡，乃至不可說不可說劫說一句一味法而無窮盡，一切諸劫尚可窮盡，說一句一味不可窮盡。何以故？此菩薩成就十種無盡藏故。成就此藏故，得攝一切法，陀羅尼門現在前，百萬阿僧祇陀羅尼以為眷屬。此菩薩成就百萬阿僧祇陀羅尼眷屬已，以法光明辯才，廣為眾生演說深法；以廣長舌出妙音聲，充滿一切十方世界，隨順諸根，除滅煩惱，皆令歡喜。善入一切音聲，於一切文字得不斷辯入，普照法門，說一切眾生，如來種子不可斷故，不捨菩薩一切諸行，心無憂厭。何以故？此菩薩成就充滿虛空法界，清淨法身故。是為菩薩摩訶薩第十無盡辯藏。此藏無量、無分齊、無間、不可壞、無斷、不可斷、不退轉，甚深無底，以一切法門，入一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩無盡辯藏？此菩薩成就甚深智慧，廣為眾生演說諸法，不違一切諸佛經典，說一品法，乃至說不可說不可說品法；說一佛名號，乃至說不可說不可說諸佛名號；說一世界名字、說一佛記、說一修多羅、說一會、說一時、說法、說一根、說一煩惱、說一三昧，乃至說不可說不可說諸三昧；或一日說一句一味法無盡，乃至不可說不可說劫說一句一味法而無窮盡，一切諸劫尚可窮盡，說一句一味不可窮盡。何以故？此菩薩成就十種無盡藏故。成就此藏故，得攝一切法，陀羅尼門現在前，百萬阿僧祇陀羅尼以為眷屬。此菩薩成就百萬阿僧祇陀羅尼眷屬已，以法光明辯才，廣為眾生演說深法；以廣長舌出妙音聲，充滿一切十方世界，隨順諸根，除滅煩惱，皆令歡喜。善入一切音聲，於一切文字得不斷辯入，普照法門，說一切眾生，如來種子不可斷故，不捨菩薩一切諸行，心無憂厭。何以故？此菩薩成就充滿虛空法界，清淨法身故。是為菩薩摩訶薩第十無盡辯藏。此藏無量、無分齊、無間、不可壞、無斷、不可斷、不退轉，甚深無底，以一切法門，入一切佛法。

「佛子！是為菩薩摩訶薩十種無盡藏，令一切眾生，究竟成就無上菩提。此藏有十種無盡深法。何等為十？饒益一切眾生，善迴向故；不斷本願，一切劫行故；心無量無邊，觀察平等如虛空故；迴向有為，不著無為故；一切法無盡，念念知境界故；大願不可壞，究竟諸力陀羅尼行故；諸佛護念，入一切法如幻化故。是為十種無盡法，能令一切世間得無盡藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩十種無盡藏，令一切眾生，究竟成就無上菩提。此藏有十種無盡深法。何等為十？饒益一切眾生，善迴向故；不斷本願，一切劫行故；心無量無邊，觀察平等如虛空故；迴向有為，不著無為故；一切法無盡，念念知境界故；大願不可壞，究竟諸力陀羅尼行故；諸佛護念，入一切法如幻化故。是為十種無盡法，能令一切世間得無盡藏。」