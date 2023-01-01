大方廣佛華嚴經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十一

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

功德華聚菩薩十行品第十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德華聚菩薩十行品第十七之一

爾時，功德林菩薩摩訶薩承佛神力，入菩薩善伏三昧。入三昧已，十方各過萬佛世界塵數剎外，各見萬佛世界塵數諸佛；是諸如來，皆號功德林。時，彼諸佛告功德林菩薩言：「善哉！善哉！佛子！乃能入是善伏三昧。十方各萬佛剎塵數諸佛加汝神力故，能入是善伏三昧；盧舍那佛本願力故、威神力故、諸菩薩善根力故、欲令汝廣說甚深法故、長養一切智故、分別一切眾生性故、離一切障礙入無障礙境界故、成就一切方便故、成就一切種智故、覺悟一切法故、善知諸根故、聞持一切法故。所謂菩薩十行。佛子！當承佛神力廣說妙法。」時，彼諸佛即與功德林菩薩無障礙法、與安住法、與無師法、與無癡法、與不雜亂法、與清淨法、與無量法、與最勝法、與無垢法、與不退法。何以故？彼三昧力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德林菩薩摩訶薩承佛神力，入菩薩善伏三昧。入三昧已，十方各過萬佛世界塵數剎外，各見萬佛世界塵數諸佛；是諸如來，皆號功德林。時，彼諸佛告功德林菩薩言：「善哉！善哉！佛子！乃能入是善伏三昧。十方各萬佛剎塵數諸佛加汝神力故，能入是善伏三昧；盧舍那佛本願力故、威神力故、諸菩薩善根力故、欲令汝廣說甚深法故、長養一切智故、分別一切眾生性故、離一切障礙入無障礙境界故、成就一切方便故、成就一切種智故、覺悟一切法故、善知諸根故、聞持一切法故。所謂菩薩十行。佛子！當承佛神力廣說妙法。」時，彼諸佛即與功德林菩薩無障礙法、與安住法、與無師法、與無癡法、與不雜亂法、與清淨法、與無量法、與最勝法、與無垢法、與不退法。何以故？彼三昧力故。

爾時，諸佛各申右手，摩功德林菩薩頂。摩其頂已，即從定起，告眾菩薩言：「諸佛子！菩薩行業不可思議，廣大如法界，究竟如虛空。何以故？菩薩摩訶薩學三世諸佛所行法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛各申右手，摩功德林菩薩頂。摩其頂已，即從定起，告眾菩薩言：「諸佛子！菩薩行業不可思議，廣大如法界，究竟如虛空。何以故？菩薩摩訶薩學三世諸佛所行法故。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩行？菩薩有十行，三世諸佛之所宣說。何等為十？一者、歡喜行，二者、饒益行，三者、無恚恨行，四者、無盡行，五者、離癡亂行，六者、善現行，七者、無著行，八者、尊重行，九者、善法行，十者、真實行。是為十行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩行？菩薩有十行，三世諸佛之所宣說。何等為十？一者、歡喜行，二者、饒益行，三者、無恚恨行，四者、無盡行，五者、離癡亂行，六者、善現行，七者、無著行，八者、尊重行，九者、善法行，十者、真實行。是為十行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩歡喜行？此菩薩為大施主，悉能捨離一切所有，等心惠施一切眾生。施已無悔，不望果報，不求名譽，不求生勝處，不求利養；但欲救護一切眾生，欲攝取一切眾生，欲饒益一切眾生，欲學一切諸佛本行，欲正憶念諸佛本行，欲得清淨諸佛本行，欲得受持諸佛本行，欲顯現諸佛本行，欲廣說諸佛本行，欲令一切離苦得樂，是名菩薩摩訶薩歡喜行。菩薩修歡喜行時，一切眾生歡喜愛敬，隨諸方土有貧窮處，菩薩願往生彼。豪貴大富，財寶無盡。於念念中，有無量、無邊、無數眾生詣菩薩所，白言：『仁者！我等貧窶，靡所資贍，願垂慈救，得濟生命。』菩薩念念應其所須悉令滿足，靡不歡喜。菩薩不以求索煩重，而生憂惱，但發無上大慈悲心，施無厭足，欲令常來。來已，稱慶倍復歡喜，作如是念：『我得善利。此等眾生，是我福田，是我善友，不請不求，自來教誨，發起我心修行佛道。我今應當如是修學，普令眾生悉得歡喜，我於三世所修功德，願速成就清淨法身神力自在，悉令眾生隨其所須皆得歡喜。以此功德，令諸眾生悉成正覺，度脫無量眾生，悉令究竟無餘涅槃；我當先令一切眾生，滿足諸願，然後我當成等正覺，離我想、眾生想、我所想、壽命想、種種想、福伽羅想、作者想，法界、眾生界，空無差別；離欲法、非真實法、無所有法、非堅固法、非恃怙法、非所作法。』菩薩如是觀時，不見施者，不見受者，不見財物，不見福田，不見業，不見報，不見果，不見大果，不見小果。菩薩觀察三世，發如是念：『哀哉！眾生為愚癡所覆，煩惱所纏，常流生死輪迴苦海，於不堅固法不得堅固；我當盡學諸佛所學，饒益眾生成等正覺，開悟一切皆令清淨，隨順寂滅觀三世法。』是名菩薩摩訶薩初歡喜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩歡喜行？此菩薩為大施主，悉能捨離一切所有，等心惠施一切眾生。施已無悔，不望果報，不求名譽，不求生勝處，不求利養；但欲救護一切眾生，欲攝取一切眾生，欲饒益一切眾生，欲學一切諸佛本行，欲正憶念諸佛本行，欲得清淨諸佛本行，欲得受持諸佛本行，欲顯現諸佛本行，欲廣說諸佛本行，欲令一切離苦得樂，是名菩薩摩訶薩歡喜行。菩薩修歡喜行時，一切眾生歡喜愛敬，隨諸方土有貧窮處，菩薩願往生彼。豪貴大富，財寶無盡。於念念中，有無量、無邊、無數眾生詣菩薩所，白言：『仁者！我等貧窶，靡所資贍，願垂慈救，得濟生命。』菩薩念念應其所須悉令滿足，靡不歡喜。菩薩不以求索煩重，而生憂惱，但發無上大慈悲心，施無厭足，欲令常來。來已，稱慶倍復歡喜，作如是念：『我得善利。此等眾生，是我福田，是我善友，不請不求，自來教誨，發起我心修行佛道。我今應當如是修學，普令眾生悉得歡喜，我於三世所修功德，願速成就清淨法身神力自在，悉令眾生隨其所須皆得歡喜。以此功德，令諸眾生悉成正覺，度脫無量眾生，悉令究竟無餘涅槃；我當先令一切眾生，滿足諸願，然後我當成等正覺，離我想、眾生想、我所想、壽命想、種種想、福伽羅想、作者想，法界、眾生界，空無差別；離欲法、非真實法、無所有法、非堅固法、非恃怙法、非所作法。』菩薩如是觀時，不見施者，不見受者，不見財物，不見福田，不見業，不見報，不見果，不見大果，不見小果。菩薩觀察三世，發如是念：『哀哉！眾生為愚癡所覆，煩惱所纏，常流生死輪迴苦海，於不堅固法不得堅固；我當盡學諸佛所學，饒益眾生成等正覺，開悟一切皆令清淨，隨順寂滅觀三世法。』是名菩薩摩訶薩初歡喜行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第二饒益行？此菩薩持戒清淨，於色、聲、香、味、觸、法，心無染著，廣為眾生說無染法。不求生於人天勝處尊貴之家、不求利養、不求端正、不求帝王，但堅持淨戒。作如是念：『我持淨戒，離一切纏煩惱熾火憂悲苦惱，不負眾生，諸佛歡喜，究竟成就無上菩提。』菩薩如是持淨戒時，於一日中，若有無量無數阿僧祇諸大魔王，一一魔王，各將無量無數阿僧祇諸天女眾，皆悉端正，顏貌姝妙，姿容妖豔，傾惑人心；又復齎持一切樂具，欲來惑亂菩薩道意。爾時，菩薩作如是念：『此五欲者，是障道法，乃能障礙無上菩提。』是故，菩薩乃至不生一念欲心，心淨如佛。除其方便教化眾生，內不離菩薩一切種智，堅固正念，不為五欲因緣故，起一惡念，惱亂眾生。寧捨身命，不加惡於人，若加惡於人，無有是處。菩薩自見佛已來，未曾有心起一欲想，何況從事？若或從事無有是處。爾時，菩薩作如是念：『眾生長夜在生死中，憶念五欲、貪著五欲、愛樂五欲、心常流轉五欲、境界永沒五欲，莫之能出，我今應當作如是學：令諸魔王、天女眷屬、及一切眾生，立無上戒；立淨戒已，又教令得不退轉地，一切種智成等正覺，乃至究竟無餘涅槃。何以故？此是我業，一切諸佛皆如是學。離諸非行、計我、無知；觀一切佛平等深法，得一切智為眾生說法，斷除顛倒。不離眾生而有顛倒，不離顛倒而有眾生；顛倒內無眾生，眾生內無顛倒；顛倒非眾生，眾生非顛倒；顛倒非內法；顛倒非外法；眾生非內法，眾生非外法。一切諸法，但是虛妄，無有真實；須臾不住，無有堅固。猶如幻化，欺誑愚夫，悟一切法，如夢、如電。』如是解者，能達生死究竟菩提。未度者度；未脫者脫；未調伏者，令得調伏；未寂靜者，令得寂靜；未安隱者，令得安隱；未離垢者，令得離垢；未清淨者，令得清淨；未涅槃者，令得涅槃；未快樂者，令得快樂。我當捨離世間眾事，令諸如來皆悉歡喜。具足成就一切佛法，安住無上最勝法中，平等正觀一切眾生，分別了知一切諸法，遠離諸惡，永捨虛妄，除滅一切煩惱習氣，成就出要勝妙方便，悉得無量無邊辯才，成就甚深空寂智慧。是名菩薩摩訶薩第二饒益行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第二饒益行？此菩薩持戒清淨，於色、聲、香、味、觸、法，心無染著，廣為眾生說無染法。不求生於人天勝處尊貴之家、不求利養、不求端正、不求帝王，但堅持淨戒。作如是念：『我持淨戒，離一切纏煩惱熾火憂悲苦惱，不負眾生，諸佛歡喜，究竟成就無上菩提。』菩薩如是持淨戒時，於一日中，若有無量無數阿僧祇諸大魔王，一一魔王，各將無量無數阿僧祇諸天女眾，皆悉端正，顏貌姝妙，姿容妖豔，傾惑人心；又復齎持一切樂具，欲來惑亂菩薩道意。爾時，菩薩作如是念：『此五欲者，是障道法，乃能障礙無上菩提。』是故，菩薩乃至不生一念欲心，心淨如佛。除其方便教化眾生，內不離菩薩一切種智，堅固正念，不為五欲因緣故，起一惡念，惱亂眾生。寧捨身命，不加惡於人，若加惡於人，無有是處。菩薩自見佛已來，未曾有心起一欲想，何況從事？若或從事無有是處。爾時，菩薩作如是念：『眾生長夜在生死中，憶念五欲、貪著五欲、愛樂五欲、心常流轉五欲、境界永沒五欲，莫之能出，我今應當作如是學：令諸魔王、天女眷屬、及一切眾生，立無上戒；立淨戒已，又教令得不退轉地，一切種智成等正覺，乃至究竟無餘涅槃。何以故？此是我業，一切諸佛皆如是學。離諸非行、計我、無知；觀一切佛平等深法，得一切智為眾生說法，斷除顛倒。不離眾生而有顛倒，不離顛倒而有眾生；顛倒內無眾生，眾生內無顛倒；顛倒非眾生，眾生非顛倒；顛倒非內法；顛倒非外法；眾生非內法，眾生非外法。一切諸法，但是虛妄，無有真實；須臾不住，無有堅固。猶如幻化，欺誑愚夫，悟一切法，如夢、如電。』如是解者，能達生死究竟菩提。未度者度；未脫者脫；未調伏者，令得調伏；未寂靜者，令得寂靜；未安隱者，令得安隱；未離垢者，令得離垢；未清淨者，令得清淨；未涅槃者，令得涅槃；未快樂者，令得快樂。我當捨離世間眾事，令諸如來皆悉歡喜。具足成就一切佛法，安住無上最勝法中，平等正觀一切眾生，分別了知一切諸法，遠離諸惡，永捨虛妄，除滅一切煩惱習氣，成就出要勝妙方便，悉得無量無邊辯才，成就甚深空寂智慧。是名菩薩摩訶薩第二饒益行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第三無恚恨行？此菩薩常能修習忍辱之法，謙卑恭敬，和顏愛語；不自害，不害他，亦不俱害；不自舉，不舉他，亦不兩舉；不自是，不是他，亦不兩是；不自讚歎，但作是念：『我當常為眾生說法，離一切惡，斷貪、恚、癡、憍、慢、亂心、慳、嫉、諂曲；以大忍法而安立之。』菩薩成就如是清淨忍法，設有無量無數眾生，一一眾生，各有無量無數眷屬；一一眾生，各有無量無數化頭；頭有無量阿僧祇舌；舌出無量無數惡聲；聲出無量無數惡罵；音辭鄙穢毀辱菩薩。又此眾生，各有無量阿僧祇手；手執無量無數刀杖，捶擊摧辱毀害菩薩，乃至無量阿僧祇劫，未曾休息。菩薩遭此楚毒之時，作如是念：『我因是苦，若生恚心，則自不調伏、自不守護、自不明了、自不寂靜、自不修定、自不真實、自愛其身，何能令彼生歡喜心而得度脫？』菩薩作是思惟：『因身心故，於無量劫受諸苦惱；是故重自勸勵，令心歡喜，善自調攝。何以故？我當安住無上法故，欲令眾生亦得此法。』復更思惟：『此身空寂，無我、我所，無真實性，空無有二。若苦、若樂，皆無所有，諸法空故。我當解了，廣為人說。是故我今雖遭苦毒，應當忍受。為愍傷眾生故、饒益眾生故、安隱眾生故、攝取眾生故、不捨眾生故、欲令眾生得不退轉究竟成就無上菩提，佛所行法，我當修行。』是名菩薩摩訶薩第三無恚恨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第三無恚恨行？此菩薩常能修習忍辱之法，謙卑恭敬，和顏愛語；不自害，不害他，亦不俱害；不自舉，不舉他，亦不兩舉；不自是，不是他，亦不兩是；不自讚歎，但作是念：『我當常為眾生說法，離一切惡，斷貪、恚、癡、憍、慢、亂心、慳、嫉、諂曲；以大忍法而安立之。』菩薩成就如是清淨忍法，設有無量無數眾生，一一眾生，各有無量無數眷屬；一一眾生，各有無量無數化頭；頭有無量阿僧祇舌；舌出無量無數惡聲；聲出無量無數惡罵；音辭鄙穢毀辱菩薩。又此眾生，各有無量阿僧祇手；手執無量無數刀杖，捶擊摧辱毀害菩薩，乃至無量阿僧祇劫，未曾休息。菩薩遭此楚毒之時，作如是念：『我因是苦，若生恚心，則自不調伏、自不守護、自不明了、自不寂靜、自不修定、自不真實、自愛其身，何能令彼生歡喜心而得度脫？』菩薩作是思惟：『因身心故，於無量劫受諸苦惱；是故重自勸勵，令心歡喜，善自調攝。何以故？我當安住無上法故，欲令眾生亦得此法。』復更思惟：『此身空寂，無我、我所，無真實性，空無有二。若苦、若樂，皆無所有，諸法空故。我當解了，廣為人說。是故我今雖遭苦毒，應當忍受。為愍傷眾生故、饒益眾生故、安隱眾生故、攝取眾生故、不捨眾生故、欲令眾生得不退轉究竟成就無上菩提，佛所行法，我當修行。』是名菩薩摩訶薩第三無恚恨行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第四無盡行？此菩薩勤修精進、勝精進、最勝精進、第一精進、大精進、微妙精進、上精進、無上精進、無等精進、無等等精進。彼菩薩不為貪欲所亂；不為瞋恚、愚癡、憍慢、惱害、慳嫉、嫌恨、諂曲、無慚、無愧之所惱亂。菩薩復作是念：『我不欲惱諸眾生，乃至不欲惱一眾生故，勤修精進；但欲捨離諸煩惱故，修行精進；欲害一切結故，修行精進；欲離一切習氣故，修行精進；欲悉分別一切眾生故，修行精進；欲知一切眾生死此生彼故，修行精進；欲知一切眾生煩惱習故，修行精進；欲知一切眾生種種希望故，修行精進；欲知一切眾生諸境界故，修行精進；欲知一切眾生諸根故，修行精進；欲知一切眾生心、心所行故，修行精進；欲知一切法境界故，修行精進；欲知諸佛實法故，修行精進；欲知諸佛平等法故，修行精進；欲以善方便知三世平等故，修行精進；欲知清淨平等法故，修行精進；欲得一切諸佛法故，修行精進；欲以一方便門知一切佛法故，修行精進；欲知諸佛無量無邊不可思議故，修行精進；欲知諸佛大智慧善方便故，修行精進；欲知一切佛法廣為眾生句句分別故，修行精進。』菩薩成就如是精進，若有人言：『無量無數阿僧祇世界眾生，汝能為此一一眾生故，於無量無數阿僧祇劫，具受無擇大地獄苦，令彼眾生究竟涅槃；復有無量無數阿僧祇佛出興於世，令無量無數阿僧祇眾生，受種種樂，汝猶具受大地獄苦，然後汝當成阿耨多羅三藐三菩提？』菩薩答言：『我悉能為爾所世界一一眾生，受地獄苦；諸佛出世，眾生受樂，我亦受苦，然後我當成無上道。』復有人言：『汝若能以一毛渧無量無邊阿僧祇諸大海水，皆悉令盡？無量、無邊阿僧祇世界末為微塵，悉知其數？如是念念次第，常不廢忘菩提之心？』菩薩若聞是語，不退、不悔，歡喜踊躍，勤修精進，作如是念：『我得善利。因我故，令無量無邊阿僧祇世界眾生永離眾苦。』菩薩復作是念：『我當代一切眾生受一切苦，普令眾生離一切苦，悉皆究竟無餘涅槃，然後我當成無上道。』是名菩薩摩訶薩第四無盡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第四無盡行？此菩薩勤修精進、勝精進、最勝精進、第一精進、大精進、微妙精進、上精進、無上精進、無等精進、無等等精進。彼菩薩不為貪欲所亂；不為瞋恚、愚癡、憍慢、惱害、慳嫉、嫌恨、諂曲、無慚、無愧之所惱亂。菩薩復作是念：『我不欲惱諸眾生，乃至不欲惱一眾生故，勤修精進；但欲捨離諸煩惱故，修行精進；欲害一切結故，修行精進；欲離一切習氣故，修行精進；欲悉分別一切眾生故，修行精進；欲知一切眾生死此生彼故，修行精進；欲知一切眾生煩惱習故，修行精進；欲知一切眾生種種希望故，修行精進；欲知一切眾生諸境界故，修行精進；欲知一切眾生諸根故，修行精進；欲知一切眾生心、心所行故，修行精進；欲知一切法境界故，修行精進；欲知諸佛實法故，修行精進；欲知諸佛平等法故，修行精進；欲以善方便知三世平等故，修行精進；欲知清淨平等法故，修行精進；欲得一切諸佛法故，修行精進；欲以一方便門知一切佛法故，修行精進；欲知諸佛無量無邊不可思議故，修行精進；欲知諸佛大智慧善方便故，修行精進；欲知一切佛法廣為眾生句句分別故，修行精進。』菩薩成就如是精進，若有人言：『無量無數阿僧祇世界眾生，汝能為此一一眾生故，於無量無數阿僧祇劫，具受無擇大地獄苦，令彼眾生究竟涅槃；復有無量無數阿僧祇佛出興於世，令無量無數阿僧祇眾生，受種種樂，汝猶具受大地獄苦，然後汝當成阿耨多羅三藐三菩提？』菩薩答言：『我悉能為爾所世界一一眾生，受地獄苦；諸佛出世，眾生受樂，我亦受苦，然後我當成無上道。』復有人言：『汝若能以一毛渧無量無邊阿僧祇諸大海水，皆悉令盡？無量、無邊阿僧祇世界末為微塵，悉知其數？如是念念次第，常不廢忘菩提之心？』菩薩若聞是語，不退、不悔，歡喜踊躍，勤修精進，作如是念：『我得善利。因我故，令無量無邊阿僧祇世界眾生永離眾苦。』菩薩復作是念：『我當代一切眾生受一切苦，普令眾生離一切苦，悉皆究竟無餘涅槃，然後我當成無上道。』是名菩薩摩訶薩第四無盡行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第五離癡亂行？此菩薩成就第一正念，未曾散亂，堅固不壞，第一最勝清淨無量，捨離癡冥；分別正念，善能受持世間、出世間經論，色法、非色法經論，受、想、行、識經論。無有癡亂死此生彼，無有癡亂處胎出胎，無有癡亂住菩提心，無有癡亂親近善知識，無有癡亂學諸佛法，無有癡亂覺諸魔事，無有癡亂遠離魔事，無有癡亂於無量劫修菩薩行。菩薩成就如是等無量無數堅固正念，於無量無數阿僧祇劫，從諸佛菩薩善知識所聞受正法；所謂：甚深法、微妙法、莊嚴法、種種莊嚴法、種種名味句身法、莊嚴菩薩法、莊嚴諸佛無上法、正希望清淨法、不染一切世間法、分別一切世間法、廣法、無量法、捨離癡暗分別世間法、共法、不共法、菩薩智境界法、一切智自在法。菩薩聞此法已，於無量無邊阿僧祇劫，未曾退忘。何以故？菩薩摩訶薩本無量劫修道行時，未曾惱亂眾生，正念三昧，不斷正法，不斷善根，不斷智慧故。此菩薩無量種聲不能嬈亂，所謂：高大聲、惱亂聲、令人恐怖聲、微妙聲、不可愛聲、散亂六根聲。菩薩聞如是等無量無數好惡諸聲，於正念不亂，三昧不亂，境界不亂，入微妙法不亂，菩薩行不亂，修習菩提心不亂，念佛三昧不亂，觀察真實法不亂，教化眾生智不亂，成就眾生不亂，安立眾生清淨智不亂，觀察甚深義不亂。不行惡業故，無惡業障；不行煩惱故，無煩惱障；不行不恭敬故，無不恭敬障；不行謗法故，無謗法障。如是等無量種聲，一一音聲，充滿十方無量無邊阿僧祇世界，於無量無邊阿僧祇劫，未曾斷絕，悉能壞亂眾生諸根，令其發狂，而不能亂此菩薩甚深三昧。菩薩於三昧中，思惟、分別一切音聲生、住、滅相，善分別知生、住、滅性；亦善觀察諸聞聲者，聞好惡聲，心無憎愛，正念不亂，於彼諸聲，善取其相而不染著。知一切聲，皆無所有，非真實性，無有造者，亦無本際，與法性等，無有差別。是菩薩成就寂靜身、口、意行，不復退轉；安住諸禪三昧正受。悟一切法，智慧成就，得離一切音聲三昧，阿僧祇三昧門以為眷屬。長養大悲於念念中，能得無量阿僧祇三昧，究竟成就一切種智。菩薩聞此能壞諸根大惡音聲已，作如是念：『我當令一切眾生，安住清淨正念。於一切智，得不退轉，究竟成就無餘涅槃。』是名菩薩摩訶薩第五離癡亂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第五離癡亂行？此菩薩成就第一正念，未曾散亂，堅固不壞，第一最勝清淨無量，捨離癡冥；分別正念，善能受持世間、出世間經論，色法、非色法經論，受、想、行、識經論。無有癡亂死此生彼，無有癡亂處胎出胎，無有癡亂住菩提心，無有癡亂親近善知識，無有癡亂學諸佛法，無有癡亂覺諸魔事，無有癡亂遠離魔事，無有癡亂於無量劫修菩薩行。菩薩成就如是等無量無數堅固正念，於無量無數阿僧祇劫，從諸佛菩薩善知識所聞受正法；所謂：甚深法、微妙法、莊嚴法、種種莊嚴法、種種名味句身法、莊嚴菩薩法、莊嚴諸佛無上法、正希望清淨法、不染一切世間法、分別一切世間法、廣法、無量法、捨離癡暗分別世間法、共法、不共法、菩薩智境界法、一切智自在法。菩薩聞此法已，於無量無邊阿僧祇劫，未曾退忘。何以故？菩薩摩訶薩本無量劫修道行時，未曾惱亂眾生，正念三昧，不斷正法，不斷善根，不斷智慧故。此菩薩無量種聲不能嬈亂，所謂：高大聲、惱亂聲、令人恐怖聲、微妙聲、不可愛聲、散亂六根聲。菩薩聞如是等無量無數好惡諸聲，於正念不亂，三昧不亂，境界不亂，入微妙法不亂，菩薩行不亂，修習菩提心不亂，念佛三昧不亂，觀察真實法不亂，教化眾生智不亂，成就眾生不亂，安立眾生清淨智不亂，觀察甚深義不亂。不行惡業故，無惡業障；不行煩惱故，無煩惱障；不行不恭敬故，無不恭敬障；不行謗法故，無謗法障。如是等無量種聲，一一音聲，充滿十方無量無邊阿僧祇世界，於無量無邊阿僧祇劫，未曾斷絕，悉能壞亂眾生諸根，令其發狂，而不能亂此菩薩甚深三昧。菩薩於三昧中，思惟、分別一切音聲生、住、滅相，善分別知生、住、滅性；亦善觀察諸聞聲者，聞好惡聲，心無憎愛，正念不亂，於彼諸聲，善取其相而不染著。知一切聲，皆無所有，非真實性，無有造者，亦無本際，與法性等，無有差別。是菩薩成就寂靜身、口、意行，不復退轉；安住諸禪三昧正受。悟一切法，智慧成就，得離一切音聲三昧，阿僧祇三昧門以為眷屬。長養大悲於念念中，能得無量阿僧祇三昧，究竟成就一切種智。菩薩聞此能壞諸根大惡音聲已，作如是念：『我當令一切眾生，安住清淨正念。於一切智，得不退轉，究竟成就無餘涅槃。』是名菩薩摩訶薩第五離癡亂行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第六善現行？此菩薩成就寂滅身、口、意業；無所有無所示現身、口、意業；無縛無脫身、口、意業；無縛無脫，諸所示現無所依、無所住、隨心住無量心性等，一切法性等；無性相，示現無相，相甚深無底。如如性離業報，善方便出生、離生，不生、不滅、寂滅涅槃等，非有說有，語言道斷。離一切世間，無所依住，長養菩薩所起善根，入離虛妄無縛無著法門，入真實法門，入離世間法門，分別一切世間法。菩薩作如是念：『一切眾生，無性為性；一切諸法，無為為性；一切佛剎，無相為相；究竟三世皆悉無性；言語道斷，於一切法而無所依。』菩薩解如是等諸甚深法，解一切世間悉皆寂滅，解一切諸佛甚深妙法，解佛法、世間法等無差別，世間法入佛法、佛法入世間法；佛法、世間法而不雜亂，世間法不壞佛法。真實法界不可破壞，安住三世平等正法，亦不捨菩提心、不捨教化眾生心，增長大慈大悲心，悉欲救度一切眾生。菩薩作是念：『我不成就眾生，誰當成就？我不調伏眾生，誰當調伏？我不寂靜眾生，誰當寂靜？我不令眾生歡喜，誰當令歡喜？我不清淨眾生，誰當令清淨？』菩薩復作是念：『我以解了此甚深法，見諸眾生受大苦惱，趣危險徑，為諸煩惱之所纏縛，如重病人，常被苦痛恩愛繫縛在生死獄；常不離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，不能永滅無量苦聚，不離三障。常處愚癡暗，不見真實明，受無窮生死，不得解脫道。輪迴八難，愚癡所病，諸垢所染，沒在無量深煩惱海，邪見所惑，不覩正道。』菩薩作如是觀察：『眾生若未成熟而捨取正覺，是所不應。我當先教化眾生，於無量劫修菩薩行，未成熟者教令成熟，未調伏者教令調伏，諸未度者教令得度。』是菩薩住此行時，諸天、世人、魔王、釋梵、沙門、婆羅門、諸天、乾闥婆等，見此菩薩，歡喜敬仰。若有眾生，恭敬、供養、尊重、禮拜，乃至見聞，皆悉不虛，畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩第六善現行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第六善現行？此菩薩成就寂滅身、口、意業；無所有無所示現身、口、意業；無縛無脫身、口、意業；無縛無脫，諸所示現無所依、無所住、隨心住無量心性等，一切法性等；無性相，示現無相，相甚深無底。如如性離業報，善方便出生、離生，不生、不滅、寂滅涅槃等，非有說有，語言道斷。離一切世間，無所依住，長養菩薩所起善根，入離虛妄無縛無著法門，入真實法門，入離世間法門，分別一切世間法。菩薩作如是念：『一切眾生，無性為性；一切諸法，無為為性；一切佛剎，無相為相；究竟三世皆悉無性；言語道斷，於一切法而無所依。』菩薩解如是等諸甚深法，解一切世間悉皆寂滅，解一切諸佛甚深妙法，解佛法、世間法等無差別，世間法入佛法、佛法入世間法；佛法、世間法而不雜亂，世間法不壞佛法。真實法界不可破壞，安住三世平等正法，亦不捨菩提心、不捨教化眾生心，增長大慈大悲心，悉欲救度一切眾生。菩薩作是念：『我不成就眾生，誰當成就？我不調伏眾生，誰當調伏？我不寂靜眾生，誰當寂靜？我不令眾生歡喜，誰當令歡喜？我不清淨眾生，誰當令清淨？』菩薩復作是念：『我以解了此甚深法，見諸眾生受大苦惱，趣危險徑，為諸煩惱之所纏縛，如重病人，常被苦痛恩愛繫縛在生死獄；常不離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，不能永滅無量苦聚，不離三障。常處愚癡暗，不見真實明，受無窮生死，不得解脫道。輪迴八難，愚癡所病，諸垢所染，沒在無量深煩惱海，邪見所惑，不覩正道。』菩薩作如是觀察：『眾生若未成熟而捨取正覺，是所不應。我當先教化眾生，於無量劫修菩薩行，未成熟者教令成熟，未調伏者教令調伏，諸未度者教令得度。』是菩薩住此行時，諸天、世人、魔王、釋梵、沙門、婆羅門、諸天、乾闥婆等，見此菩薩，歡喜敬仰。若有眾生，恭敬、供養、尊重、禮拜，乃至見聞，皆悉不虛，畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩第六善現行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第七無著行？此菩薩以無著心，於念念中，能觀察阿僧祇世界，嚴淨阿僧祇佛剎，於諸佛剎，心無染著。往詣阿僧祇諸如來所，禮拜恭敬，以阿僧祇華、香、塗香、末香、眾寶、華鬘、天衣、雜寶、寶蓋、幢幡諸莊嚴具，各阿僧祇以用供養，心無所著。阿僧祇諸方便行而無所行，阿僧祇思，無思法住。於念念中，見無量諸佛，於諸佛所，心無所著；於佛相好，心無所著；於佛光明，心無所著；於諸佛剎，心無所著；聞佛說法，心無所著；於十方世界，心無所著；於如來眾，心無所著；於菩薩眾，心無所著；聞法歡喜，心無所著；正心增廣，攝意不亂，行菩薩行，不著佛法。此菩薩摩訶薩於十方剎，一一佛所，無量無邊阿僧祇劫，恭敬、禮拜、供養，心無厭足；見佛聞法，心無所著；見諸如來菩薩大眾以為莊嚴，心無所著；見不淨剎，心不憎惡。何以故？菩薩摩訶薩寂滅平等觀諸法故。諸法無垢、無淨、無暗、無明、無分別、無不分別、無虛妄、無真實、無安隱、無危險、無正道、無邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第七無著行？此菩薩以無著心，於念念中，能觀察阿僧祇世界，嚴淨阿僧祇佛剎，於諸佛剎，心無染著。往詣阿僧祇諸如來所，禮拜恭敬，以阿僧祇華、香、塗香、末香、眾寶、華鬘、天衣、雜寶、寶蓋、幢幡諸莊嚴具，各阿僧祇以用供養，心無所著。阿僧祇諸方便行而無所行，阿僧祇思，無思法住。於念念中，見無量諸佛，於諸佛所，心無所著；於佛相好，心無所著；於佛光明，心無所著；於諸佛剎，心無所著；聞佛說法，心無所著；於十方世界，心無所著；於如來眾，心無所著；於菩薩眾，心無所著；聞法歡喜，心無所著；正心增廣，攝意不亂，行菩薩行，不著佛法。此菩薩摩訶薩於十方剎，一一佛所，無量無邊阿僧祇劫，恭敬、禮拜、供養，心無厭足；見佛聞法，心無所著；見諸如來菩薩大眾以為莊嚴，心無所著；見不淨剎，心不憎惡。何以故？菩薩摩訶薩寂滅平等觀諸法故。諸法無垢、無淨、無暗、無明、無分別、無不分別、無虛妄、無真實、無安隱、無危險、無正道、無邪道。

「菩薩如是觀真實法性入眾生性，教化、調伏成熟眾生，於彼眾生，心無所著；受持諸法，而於諸法，心無所著；不捨菩薩心，而住佛所住，於佛所住，心無所著；入種種語言道，於語言道，心無所著；入眾生道，於眾生道，心無所著；分別諸三昧正受，皆悉能入，心無所著；往詣無量無邊不可說諸佛國土，見彼佛國，心無所著；若去佛國，心無餘戀。菩薩摩訶薩於諸佛國，以無貪著心，解佛實教；於無上道，而無障礙；於佛正教，已得安立；具足菩薩行，安住菩薩心，成就菩薩寂滅解脫；不念、不著菩薩所行，住菩薩淨道，受真實記。得授記已，作如是念：『凡夫愚癡，不知真諦，不見真諦，暗鈍無信，心不真實，常行染著，流轉生死，不見諸佛，離善知識，離於正道，迷惑邪見，不求調御師，不敬十力王，不知菩薩恩，親近惡知識，聞諸法空，心大恐怖，不正思惟，誹謗正法，棄捨正道，好從邪徑，入魔羅網，遠離諸佛，常著諸有，受種種苦。』爾時，菩薩見彼眾生受諸苦已，增長大悲，觀諸善根，心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是觀真實法性入眾生性，教化、調伏成熟眾生，於彼眾生，心無所著；受持諸法，而於諸法，心無所著；不捨菩薩心，而住佛所住，於佛所住，心無所著；入種種語言道，於語言道，心無所著；入眾生道，於眾生道，心無所著；分別諸三昧正受，皆悉能入，心無所著；往詣無量無邊不可說諸佛國土，見彼佛國，心無所著；若去佛國，心無餘戀。菩薩摩訶薩於諸佛國，以無貪著心，解佛實教；於無上道，而無障礙；於佛正教，已得安立；具足菩薩行，安住菩薩心，成就菩薩寂滅解脫；不念、不著菩薩所行，住菩薩淨道，受真實記。得授記已，作如是念：『凡夫愚癡，不知真諦，不見真諦，暗鈍無信，心不真實，常行染著，流轉生死，不見諸佛，離善知識，離於正道，迷惑邪見，不求調御師，不敬十力王，不知菩薩恩，親近惡知識，聞諸法空，心大恐怖，不正思惟，誹謗正法，棄捨正道，好從邪徑，入魔羅網，遠離諸佛，常著諸有，受種種苦。』爾時，菩薩見彼眾生受諸苦已，增長大悲，觀諸善根，心無所著。

「爾時，菩薩作如是念：『我當為十方一一眾生故，住無量無邊阿僧祇劫，成熟眾生，心無疲厭。常共止住，不欲捨離去。如毫端，以一毫端，悉遍量度十方世界；為一眾生故，於一一毫端處，各住無量無邊阿僧祇劫；如為一眾生，為一切眾生，亦復如是。』以此大悲心，念念次第，未曾斷絕；而於眾生，心無所著。於一一毫端處，具足修習盡過去、未來際諸菩薩行。不著身、不著法、不著念、不著願、不著三昧、不著行、不著寂靜、不著境界、不著教化成熟眾生、不著入深法界。何以故？菩薩如是觀察：一切法界如幻；諸佛法如電；菩薩行如夢；所聞法如響；一切世界如化；業報所起。如摩㝹摩化身，知一切眾生猶如畫像，種種異形，皆由心畫。所說諸法，皆如實際；於一念中，遍滿十方。修菩薩行，廣大如法界，究竟如虛空。於一念中，悉知諸佛，決定方便，了知心相迴轉迅速，而於此心，無所染著。菩薩如是觀察無我。見佛化度一切眾生，於佛法中得無量喜；起大慈悲，救護一切，心無憂惱，得歡喜願。未成熟者，當令成熟；未調伏者，當令調伏。遠離世間，而能隨順一切世間。若聞諸方國土眾生音聲、眾生諸業、眾生施設、眾生和合、眾生流轉、眾生諸行、眾生境界、眾生諸地、眾生興起，我當乘大願之力，普至彼處，終不捨弘誓教化眾生，乃至不起一念染著。所以者何？以無所著故，自利利彼，清淨滿足。是名菩薩摩訶薩第七無著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩作如是念：『我當為十方一一眾生故，住無量無邊阿僧祇劫，成熟眾生，心無疲厭。常共止住，不欲捨離去。如毫端，以一毫端，悉遍量度十方世界；為一眾生故，於一一毫端處，各住無量無邊阿僧祇劫；如為一眾生，為一切眾生，亦復如是。』以此大悲心，念念次第，未曾斷絕；而於眾生，心無所著。於一一毫端處，具足修習盡過去、未來際諸菩薩行。不著身、不著法、不著念、不著願、不著三昧、不著行、不著寂靜、不著境界、不著教化成熟眾生、不著入深法界。何以故？菩薩如是觀察：一切法界如幻；諸佛法如電；菩薩行如夢；所聞法如響；一切世界如化；業報所起。如摩㝹摩化身，知一切眾生猶如畫像，種種異形，皆由心畫。所說諸法，皆如實際；於一念中，遍滿十方。修菩薩行，廣大如法界，究竟如虛空。於一念中，悉知諸佛，決定方便，了知心相迴轉迅速，而於此心，無所染著。菩薩如是觀察無我。見佛化度一切眾生，於佛法中得無量喜；起大慈悲，救護一切，心無憂惱，得歡喜願。未成熟者，當令成熟；未調伏者，當令調伏。遠離世間，而能隨順一切世間。若聞諸方國土眾生音聲、眾生諸業、眾生施設、眾生和合、眾生流轉、眾生諸行、眾生境界、眾生諸地、眾生興起，我當乘大願之力，普至彼處，終不捨弘誓教化眾生，乃至不起一念染著。所以者何？以無所著故，自利利彼，清淨滿足。是名菩薩摩訶薩第七無著行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第八尊重行？此菩薩成就尊重善根、不壞善根、最勝善根、不思議善根、無盡善根、不退善根、無比善根、寂靜善根、一切佛法善根。此菩薩修習行時，心常愛樂諸佛妙法；一向專求無上菩提，未曾暫捨菩薩大願；於無量劫行菩薩道，不計眾苦而生憂惱；一切眾魔所不能壞，一切諸佛悉共護念，常行菩薩諸清淨行，精勤修習一切菩薩無量苦行，未曾懈倦，得不退轉大乘弘願。此菩薩安住、尊重菩薩行已，於念念中，能轉阿僧祇劫生死、苦難，長養菩薩無量大願。若有眾生恭敬、供養、乃至見聞，斯等皆得住不退轉，決定究竟無上菩提。彼菩薩觀察眾生，了達非有，而不捨一切。譬如河水，不至彼岸，不來此岸，不斷中流，能度眾生於彼此岸，以流通故。菩薩摩訶薩亦復如是，不趣生死，不趣涅槃，亦復不住生死中流，而能濟度此岸群生，到於彼岸，安隱、無畏、無憂惱處。於眾生數，心無所著。不離一眾生，著多眾生；不離多眾生，著一眾生；不增眾生界，不損眾生界；不生眾生界，不滅眾生界；不盡眾生界，不長眾生界；不虛眾生界，不二眾生界。何以故？菩薩深解眾生界如法界，眾生界、法界無有二；無二法中，無增、無損、無生、無滅，法性真實，無來無去，無所猗著，不作二相。何以故？菩薩解一切法界無二相故。菩薩如是以善方便，解深法界；住無相、住清淨妙相，莊嚴其身。善能分別一切諸相，決定究竟到於彼岸，悉分別知眾生之數。普能現身一切佛剎，於諸佛剎心無所著，深入佛法，亦無所染，分別義味，廣為人說。於一切法離諸欲際，而不斷菩薩道，不捨菩薩行。行無盡功德，入清淨法界。譬如火珠，出火不可窮盡，如是菩薩諸功德藏不可窮盡，教化眾生亦不可盡。而菩薩摩訶薩非究竟、非不究竟；非離取、非不離取；非依、非無依；非世間法、非佛法；非凡夫、非得果。如是菩薩成就尊重心，修習菩薩行，不教聲聞、辟支佛乘；不教佛法，不教世間法；不教眾生，不壞眾生；不教正道，不壞正道；不教垢，不教淨。何以故？菩薩解了諸法無垢、無淨；知一切法無受、無轉，亦無有退。行是寂滅甚深法時，亦不生念：『我今行此法，已行此法，當行此法。』未曾生念：『有陰界入內世間、外世間、內外世間一切大願，諸波羅蜜。』何以故？一切法中，無向聲聞、緣覺、菩薩、佛乘，亦復無向諸凡夫界，亦復無向垢淨生死及涅槃界。何以故？諸法無二，無不二故。譬如虛空，求之十方，無有差別，非無虛空。菩薩如是觀一切法，悉無差別。非不究竟成等正覺；彼最真實，不違正行，普能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第八尊重行？此菩薩成就尊重善根、不壞善根、最勝善根、不思議善根、無盡善根、不退善根、無比善根、寂靜善根、一切佛法善根。此菩薩修習行時，心常愛樂諸佛妙法；一向專求無上菩提，未曾暫捨菩薩大願；於無量劫行菩薩道，不計眾苦而生憂惱；一切眾魔所不能壞，一切諸佛悉共護念，常行菩薩諸清淨行，精勤修習一切菩薩無量苦行，未曾懈倦，得不退轉大乘弘願。此菩薩安住、尊重菩薩行已，於念念中，能轉阿僧祇劫生死、苦難，長養菩薩無量大願。若有眾生恭敬、供養、乃至見聞，斯等皆得住不退轉，決定究竟無上菩提。彼菩薩觀察眾生，了達非有，而不捨一切。譬如河水，不至彼岸，不來此岸，不斷中流，能度眾生於彼此岸，以流通故。菩薩摩訶薩亦復如是，不趣生死，不趣涅槃，亦復不住生死中流，而能濟度此岸群生，到於彼岸，安隱、無畏、無憂惱處。於眾生數，心無所著。不離一眾生，著多眾生；不離多眾生，著一眾生；不增眾生界，不損眾生界；不生眾生界，不滅眾生界；不盡眾生界，不長眾生界；不虛眾生界，不二眾生界。何以故？菩薩深解眾生界如法界，眾生界、法界無有二；無二法中，無增、無損、無生、無滅，法性真實，無來無去，無所猗著，不作二相。何以故？菩薩解一切法界無二相故。菩薩如是以善方便，解深法界；住無相、住清淨妙相，莊嚴其身。善能分別一切諸相，決定究竟到於彼岸，悉分別知眾生之數。普能現身一切佛剎，於諸佛剎心無所著，深入佛法，亦無所染，分別義味，廣為人說。於一切法離諸欲際，而不斷菩薩道，不捨菩薩行。行無盡功德，入清淨法界。譬如火珠，出火不可窮盡，如是菩薩諸功德藏不可窮盡，教化眾生亦不可盡。而菩薩摩訶薩非究竟、非不究竟；非離取、非不離取；非依、非無依；非世間法、非佛法；非凡夫、非得果。如是菩薩成就尊重心，修習菩薩行，不教聲聞、辟支佛乘；不教佛法，不教世間法；不教眾生，不壞眾生；不教正道，不壞正道；不教垢，不教淨。何以故？菩薩解了諸法無垢、無淨；知一切法無受、無轉，亦無有退。行是寂滅甚深法時，亦不生念：『我今行此法，已行此法，當行此法。』未曾生念：『有陰界入內世間、外世間、內外世間一切大願，諸波羅蜜。』何以故？一切法中，無向聲聞、緣覺、菩薩、佛乘，亦復無向諸凡夫界，亦復無向垢淨生死及涅槃界。何以故？諸法無二，無不二故。譬如虛空，求之十方，無有差別，非無虛空。菩薩如是觀一切法，悉無差別。非不究竟成等正覺；彼最真實，不違正行，普能

示現菩薩所行，而不捨離無量大願；調伏眾生，轉大法輪，不壞因果，不違寂滅平等觀法。此菩薩悉與三世諸如來等，不斷佛性，不壞正法，興隆正法，辯才無盡，於諸法中，心無所著，安住法堂，分別深法，住無所畏，不捨佛住，不違世法，普現世間等，於世間心無所著。菩薩如是成就尊重智慧修菩薩行，令一切眾生，永離世間惡道、諸難；教化、成就、安置三世諸佛法中，堅固不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現菩薩所行，而不捨離無量大願；調伏眾生，轉大法輪，不壞因果，不違寂滅平等觀法。此菩薩悉與三世諸如來等，不斷佛性，不壞正法，興隆正法，辯才無盡，於諸法中，心無所著，安住法堂，分別深法，住無所畏，不捨佛住，不違世法，普現世間等，於世間心無所著。菩薩如是成就尊重智慧修菩薩行，令一切眾生，永離世間惡道、諸難；教化、成就、安置三世諸佛法中，堅固不動。

「如是教已，復作是念：『一切眾生，不知恩義，更相殺害，邪見增盛，迷惑正道，煩惱充滿，癡冥所覆。設有善知識充滿世間，皆悉明達智慧具足者，我不為此等修菩薩行。何以故？我於善、惡人所，不求利養，不徇名譽，乃至一縷及一愛言。於無量劫，行菩薩道，不生一念自求己安，但欲調伏一切眾生，淨一切眾生，度一切眾生。』何以故？一切諸佛法如是故。不求利養，不計人惡，常應等心行菩薩道，怨親等觀而無差別，欲令究竟至於彼岸，具足成就無上菩提。是名菩薩摩訶薩第八尊重行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是教已，復作是念：『一切眾生，不知恩義，更相殺害，邪見增盛，迷惑正道，煩惱充滿，癡冥所覆。設有善知識充滿世間，皆悉明達智慧具足者，我不為此等修菩薩行。何以故？我於善、惡人所，不求利養，不徇名譽，乃至一縷及一愛言。於無量劫，行菩薩道，不生一念自求己安，但欲調伏一切眾生，淨一切眾生，度一切眾生。』何以故？一切諸佛法如是故。不求利養，不計人惡，常應等心行菩薩道，怨親等觀而無差別，欲令究竟至於彼岸，具足成就無上菩提。是名菩薩摩訶薩第八尊重行。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩第九善法行？此菩薩為諸天人、沙門、婆羅門、乾闥婆等，一切眾生，作清涼法池。守護正法，佛種不絕，得清淨陀羅尼故；說法無障礙，得義陀羅尼故；義辯不可盡，得法陀羅尼故；法辯不可盡，得正語陀羅尼故；辭辯不可盡，得無障礙陀羅尼故；說義味不可盡，得佛甘露灌頂陀羅尼故；令眾生歡喜辯不可盡，得自覺悟陀羅尼故；同辯不可盡，入同辯陀羅尼故；說種種義、名味、句身不可盡，得正語陀羅尼故；無量辯不可盡，得無量讚歎陀羅尼故；於三千大千世界，變身如佛，妙音具足。於一切法，無所障礙，而作佛事。隨所應化，隨所解音，隨眾生根，以廣長舌清淨音聲，隨時說法，不違大悲。隨其所應，於一一言，出無量音，皆令歡喜。設有眾生，悉知無量不可計阿僧祇諸語言法、知無量業、知無量報，如是等無量無數阿僧祇眾生，充滿無量無邊阿僧祇世界，與菩薩為眷屬。菩薩處此會中，出一法言，悉令此等眾生，皆得開解。有如是等無量無邊阿僧祇諸大眾與菩薩為眷屬，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩第九善法行？此菩薩為諸天人、沙門、婆羅門、乾闥婆等，一切眾生，作清涼法池。守護正法，佛種不絕，得清淨陀羅尼故；說法無障礙，得義陀羅尼故；義辯不可盡，得法陀羅尼故；法辯不可盡，得正語陀羅尼故；辭辯不可盡，得無障礙陀羅尼故；說義味不可盡，得佛甘露灌頂陀羅尼故；令眾生歡喜辯不可盡，得自覺悟陀羅尼故；同辯不可盡，入同辯陀羅尼故；說種種義、名味、句身不可盡，得正語陀羅尼故；無量辯不可盡，得無量讚歎陀羅尼故；於三千大千世界，變身如佛，妙音具足。於一切法，無所障礙，而作佛事。隨所應化，隨所解音，隨眾生根，以廣長舌清淨音聲，隨時說法，不違大悲。隨其所應，於一一言，出無量音，皆令歡喜。設有眾生，悉知無量不可計阿僧祇諸語言法、知無量業、知無量報，如是等無量無數阿僧祇眾生，充滿無量無邊阿僧祇世界，與菩薩為眷屬。菩薩處此會中，出一法言，悉令此等眾生，皆得開解。有如是等無量無邊阿僧祇諸大眾與菩薩為眷屬，亦復如是。

「爾時，菩薩復作是念：『設一毛端處，於一念中，有無量無邊阿僧祇大眾來會；如是念念次第，盡過去、未來一切諸劫，大眾來會，猶故不盡。彼諸大眾，言聲不同，所問各異。』菩薩聞如是等一切問難，心無所畏，而作是念：『設令一切眾生，悉來問難，猶以一言，決其疑網，皆令歡喜。』菩薩說法，言不虛妄。於一一言，有無量無邊智慧莊嚴，成就無邊諸功德藏。慧光普照一切，諸法具足，成就一切種智。此菩薩安住善法行已，能自清淨，亦能饒益一切眾生。如此三千大千世界，乃至無量無邊不可稱數諸世界中，自化其身為真金色，妙音具足。於一切法，無所障礙，而作佛事。以無量無邊清淨法門，化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩復作是念：『設一毛端處，於一念中，有無量無邊阿僧祇大眾來會；如是念念次第，盡過去、未來一切諸劫，大眾來會，猶故不盡。彼諸大眾，言聲不同，所問各異。』菩薩聞如是等一切問難，心無所畏，而作是念：『設令一切眾生，悉來問難，猶以一言，決其疑網，皆令歡喜。』菩薩說法，言不虛妄。於一一言，有無量無邊智慧莊嚴，成就無邊諸功德藏。慧光普照一切，諸法具足，成就一切種智。此菩薩安住善法行已，能自清淨，亦能饒益一切眾生。如此三千大千世界，乃至無量無邊不可稱數諸世界中，自化其身為真金色，妙音具足。於一切法，無所障礙，而作佛事。以無量無邊清淨法門，化度眾生。

「佛子！此菩薩摩訶薩有十種身：入無量無邊法界身，除滅一切世間故；未來身，一切趣生故；不生身，深樂不生平等法故；不滅身，一切諸法言語斷故；不實身，如如真實故；離癡妄身，隨應化故；無來去身，離死此生彼故；不壞身，法界性無壞故；一相身，三世語言道斷故；無相身，善分別諸法相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩有十種身：入無量無邊法界身，除滅一切世間故；未來身，一切趣生故；不生身，深樂不生平等法故；不滅身，一切諸法言語斷故；不實身，如如真實故；離癡妄身，隨應化故；無來去身，離死此生彼故；不壞身，法界性無壞故；一相身，三世語言道斷故；無相身，善分別諸法相故。

「菩薩摩訶薩成就如是十種身，能為一切眾生作舍，長養善根故；為一切眾生救護，與大無畏故；為一切眾生歸依，令大安隱住故；為一切眾生尊導，開示無上道門故；為一切眾生師，方便令入真實法故；為一切眾生燈，令見業報故；為一切眾生明，得甚深法故；為一切眾生炬，令離愚癡解真法故；為一切眾生光，令得明地故；為一切眾生趣趣燈，顯現如來自在力故。是名菩薩摩訶薩第九善法行。此菩薩摩訶薩安住善法行已，為一切眾生，作清涼法池，得佛甚深諸法底故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩成就如是十種身，能為一切眾生作舍，長養善根故；為一切眾生救護，與大無畏故；為一切眾生歸依，令大安隱住故；為一切眾生尊導，開示無上道門故；為一切眾生師，方便令入真實法故；為一切眾生燈，令見業報故；為一切眾生明，得甚深法故；為一切眾生炬，令離愚癡解真法故；為一切眾生光，令得明地故；為一切眾生趣趣燈，顯現如來自在力故。是名菩薩摩訶薩第九善法行。此菩薩摩訶薩安住善法行已，為一切眾生，作清涼法池，得佛甚深諸法底故。

「佛子！何等為菩薩摩訶薩真實行？此菩薩成就第一誠諦之語；如說能行，如行能說。此菩薩學三世諸佛真實語，入三世諸佛性，與三世諸佛善根等。此菩薩成就如是等一切善根，學三世諸佛無二語，隨順如來一切智慧。此菩薩成就眾生是處、非處智；眾生去、來、現在一切業報智；眾生諸根具足、不具足智；眾生種種性智；眾生種種欲智；眾生一切至處道智；一切禪定解脫三昧正受垢淨起時非時轉智；過去一切世界成壞智；無障礙天眼智；漏盡智；而不捨一切菩薩所行。何以故？欲令一切眾生，調伏清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何等為菩薩摩訶薩真實行？此菩薩成就第一誠諦之語；如說能行，如行能說。此菩薩學三世諸佛真實語，入三世諸佛性，與三世諸佛善根等。此菩薩成就如是等一切善根，學三世諸佛無二語，隨順如來一切智慧。此菩薩成就眾生是處、非處智；眾生去、來、現在一切業報智；眾生諸根具足、不具足智；眾生種種性智；眾生種種欲智；眾生一切至處道智；一切禪定解脫三昧正受垢淨起時非時轉智；過去一切世界成壞智；無障礙天眼智；漏盡智；而不捨一切菩薩所行。何以故？欲令一切眾生，調伏清淨故。

「菩薩復作是念：『我見眾生受無量苦，若未度此等，先成正覺，是所不應，我當滿足大願，然後成佛；令一切眾生，志求菩提究竟無餘涅槃。何以故？非眾生請我發菩提心，行菩薩行，我自發心普為眾生，欲令究竟得一切種智。是故，我於一切最為殊勝，不著眾生故；我於一切得為最上，調御眾生故；我離一切闇，解無眾生際故；我得所應得，本願具足故；我善變化，菩薩功德莊嚴故；我有善攝取，三世諸佛所護念故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復作是念：『我見眾生受無量苦，若未度此等，先成正覺，是所不應，我當滿足大願，然後成佛；令一切眾生，志求菩提究竟無餘涅槃。何以故？非眾生請我發菩提心，行菩薩行，我自發心普為眾生，欲令究竟得一切種智。是故，我於一切最為殊勝，不著眾生故；我於一切得為最上，調御眾生故；我離一切闇，解無眾生際故；我得所應得，本願具足故；我善變化，菩薩功德莊嚴故；我有善攝取，三世諸佛所護念故。』

「此菩薩摩訶薩不捨本願故，得入無上智慧莊嚴。隨一切眾生所應，悉能化度，隨其本願，悉滿足已，得一切法，自在智慧，令一切眾生，皆得清淨。於念念中，悉能遍遊十方世界；於念念中，悉能往詣無量佛國；於念念中，悉見無量無數諸佛及莊嚴剎，示現如來自在神力，究竟法界、虛空界等，其身無量，隨應悉現，無量、無礙而無所依；於自身中，普現佛剎，一切眾生、一切諸法，三世諸佛，皆悉顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩摩訶薩不捨本願故，得入無上智慧莊嚴。隨一切眾生所應，悉能化度，隨其本願，悉滿足已，得一切法，自在智慧，令一切眾生，皆得清淨。於念念中，悉能遍遊十方世界；於念念中，悉能往詣無量佛國；於念念中，悉見無量無數諸佛及莊嚴剎，示現如來自在神力，究竟法界、虛空界等，其身無量，隨應悉現，無量、無礙而無所依；於自身中，普現佛剎，一切眾生、一切諸法，三世諸佛，皆悉顯現。

「此菩薩知眾生種種想、種種欲，業報清淨；隨其所應，為現其身，而調伏之。解一切法如幻、如化、如電；眾生如夢。此菩薩義身、味身不可窮盡，清淨正念，決定了知一切諸法，入諸三昧無上智慧，寂靜觀察不二之地。一切眾生，皆依二法。菩薩摩訶薩住大悲心，修習如是諸深妙法，寂靜究竟。得佛十力，入因陀羅網法界自在，成就如來無礙解脫。人中雄猛，大師子吼，得無所畏；為法轉輪王，能轉無礙清淨法輪；成就智慧解脫，了知一切世間所行；絕生死迴流，入智慧大海；悉能饒益一切眾生，護持三世諸佛正法，窮盡諸佛方便大海。是名菩薩摩訶薩第十真實行。此菩薩安住真實行已，能令一切天人、八部、無量眾生清淨歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩知眾生種種想、種種欲，業報清淨；隨其所應，為現其身，而調伏之。解一切法如幻、如化、如電；眾生如夢。此菩薩義身、味身不可窮盡，清淨正念，決定了知一切諸法，入諸三昧無上智慧，寂靜觀察不二之地。一切眾生，皆依二法。菩薩摩訶薩住大悲心，修習如是諸深妙法，寂靜究竟。得佛十力，入因陀羅網法界自在，成就如來無礙解脫。人中雄猛，大師子吼，得無所畏；為法轉輪王，能轉無礙清淨法輪；成就智慧解脫，了知一切世間所行；絕生死迴流，入智慧大海；悉能饒益一切眾生，護持三世諸佛正法，窮盡諸佛方便大海。是名菩薩摩訶薩第十真實行。此菩薩安住真實行已，能令一切天人、八部、無量眾生清淨歡喜。」