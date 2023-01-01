大方廣佛華嚴經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

明法品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品第十四

爾時，精進慧菩薩問法慧菩薩言：「佛子！初發心菩薩成就如是無量功德之藏，以大莊嚴而自莊嚴，乘一切智乘，入菩薩離生道，遠離世間，志求正覺。諸佛所住，皆以得住，決定成就無上菩提。彼菩薩摩訶薩云何修習功德轉勝，令諸如來皆悉歡喜，具足菩薩所住功德，清淨之行，大願成滿，得菩薩藏，隨其所應而化度之，已能不捨諸波羅蜜，隨所請眾生皆悉度脫，興隆三寶，永使不絕，一切所為善根境界諸行方便，皆悉不虛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精進慧菩薩問法慧菩薩言：「佛子！初發心菩薩成就如是無量功德之藏，以大莊嚴而自莊嚴，乘一切智乘，入菩薩離生道，遠離世間，志求正覺。諸佛所住，皆以得住，決定成就無上菩提。彼菩薩摩訶薩云何修習功德轉勝，令諸如來皆悉歡喜，具足菩薩所住功德，清淨之行，大願成滿，得菩薩藏，隨其所應而化度之，已能不捨諸波羅蜜，隨所請眾生皆悉度脫，興隆三寶，永使不絕，一切所為善根境界諸行方便，皆悉不虛？

「善哉！佛子！當為我等演說此法，願樂欲聞。如諸菩薩所修功德，滅除癡闇、降伏眾魔、制諸外道、離於塵垢、具足成就一切功德，究竟永離惡道諸難。具足清淨甚深智慧，菩薩一切諸地功德，諸波羅蜜。三昧總持，六通三明，清淨之法，莊嚴一切諸佛世界，具足相好，微妙音聲，清淨心行，一切如來力無所畏，十八不共，薩婆若智。具足佛剎，隨成熟眾生，隨時，隨根，無量佛事及諸菩薩無量功德，菩薩正法，菩薩所行，菩薩之道，菩薩境界皆悉滿足，速成如來。一切諸佛無量法藏，悉能守護。分別廣說，開示顯現，眾魔外道所不能壞，攝持正法而無窮盡，於一切世界悉能演說。天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王、諸佛法王，皆悉守護此菩薩摩訶薩。一切世間恭敬供養、尊重讚歎，常為諸佛之所護念。一切菩薩皆亦愛敬，得善根力、增長白法，能開諸佛甚深法藏，以大正法而自莊嚴，次第演說菩薩所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！佛子！當為我等演說此法，願樂欲聞。如諸菩薩所修功德，滅除癡闇、降伏眾魔、制諸外道、離於塵垢、具足成就一切功德，究竟永離惡道諸難。具足清淨甚深智慧，菩薩一切諸地功德，諸波羅蜜。三昧總持，六通三明，清淨之法，莊嚴一切諸佛世界，具足相好，微妙音聲，清淨心行，一切如來力無所畏，十八不共，薩婆若智。具足佛剎，隨成熟眾生，隨時，隨根，無量佛事及諸菩薩無量功德，菩薩正法，菩薩所行，菩薩之道，菩薩境界皆悉滿足，速成如來。一切諸佛無量法藏，悉能守護。分別廣說，開示顯現，眾魔外道所不能壞，攝持正法而無窮盡，於一切世界悉能演說。天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王、諸佛法王，皆悉守護此菩薩摩訶薩。一切世間恭敬供養、尊重讚歎，常為諸佛之所護念。一切菩薩皆亦愛敬，得善根力、增長白法，能開諸佛甚深法藏，以大正法而自莊嚴，次第演說菩薩所行。」

爾時，精進慧菩薩欲重宣此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精進慧菩薩欲重宣此義，以偈頌曰：

「善哉願說大乘法， 菩薩所成諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉願說大乘法， 菩薩所成諸功德，

深入廣大無量行， 具足清淨無師智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入廣大無量行， 具足清淨無師智。

若有菩薩初發心， 成就功德智慧乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩初發心， 成就功德智慧乘，

入離生道出世間， 決定疾得佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入離生道出世間， 決定疾得佛菩提。

云何於佛正法中， 修習功德轉增勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於佛正法中， 修習功德轉增勝，

令諸如來悉歡喜， 佛所住地而得住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸如來悉歡喜， 佛所住地而得住？

所行清淨大願滿， 具足菩薩智慧藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行清淨大願滿， 具足菩薩智慧藏，

悉能度脫一切眾， 而於群生無所著？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能度脫一切眾， 而於群生無所著？

不捨一切波羅蜜， 諸所施為悉不虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨一切波羅蜜， 諸所施為悉不虛，

所請眾生皆能度， 興隆佛法永不絕？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所請眾生皆能度， 興隆佛法永不絕？

淨眼境界無障礙， 具足功德求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨眼境界無障礙， 具足功德求佛道，

人雄所行清淨道， 悉為具足分別說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人雄所行清淨道， 悉為具足分別說？

滅除一切愚癡闇， 降伏眾魔制外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除一切愚癡闇， 降伏眾魔制外道，

離垢功德皆成就， 得人中尊妙智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢功德皆成就， 得人中尊妙智慧？

永離眾難惡道苦， 清淨智慧皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離眾難惡道苦， 清淨智慧皆具足，

無量甚深大功德， 成就最勝諸道力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量甚深大功德， 成就最勝諸道力？

得人中上妙智慧， 隨其所應而度之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得人中上妙智慧， 隨其所應而度之，

不可思議諸佛剎， 自在無量作佛事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議諸佛剎， 自在無量作佛事？

一切殊勝甚深行， 分別人雄功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切殊勝甚深行， 分別人雄功德藏，

常能護持最勝法， 世間諸難莫能壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能護持最勝法， 世間諸難莫能壞？

云何無畏如師子， 功德具足如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無畏如師子， 功德具足如滿月，

猶如蓮華不著水， 功德清淨如最勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如蓮華不著水， 功德清淨如最勝？」

爾時，法慧菩薩告精進慧菩薩言：「善哉！善哉！佛子多所饒益、多所安樂、多所惠利、哀愍世間諸天人故，能問如是菩薩甚深清淨之行。佛子！汝住甚深真實智慧，大精進力，一心修習得不退轉，超出世間，所問自在與如來等。佛子！汝今諦聽，善思念之。我當承佛神力，為汝少說。佛子！此菩薩摩訶薩已得發心功德之藏，應離癡闇、精勤守護、滅諸放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩告精進慧菩薩言：「善哉！善哉！佛子多所饒益、多所安樂、多所惠利、哀愍世間諸天人故，能問如是菩薩甚深清淨之行。佛子！汝住甚深真實智慧，大精進力，一心修習得不退轉，超出世間，所問自在與如來等。佛子！汝今諦聽，善思念之。我當承佛神力，為汝少說。佛子！此菩薩摩訶薩已得發心功德之藏，應離癡闇、精勤守護、滅諸放逸。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法，得不放逸。何等為十？一者、持戒清淨；二者、遠離愚癡，淨菩提心；三者、捨離諂曲，哀愍眾生；四者、勤修善根，得不退轉；五者、常樂寂靜，遠離在家、出家一切凡夫；六者、心不願樂世間之樂；七者、專精修習諸勝善業；八者、捨離二乘求菩薩道；九者、常習功德心無染污；十者、善能分別自知己身。佛子！是為菩薩修十種行住不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法，得不放逸。何等為十？一者、持戒清淨；二者、遠離愚癡，淨菩提心；三者、捨離諂曲，哀愍眾生；四者、勤修善根，得不退轉；五者、常樂寂靜，遠離在家、出家一切凡夫；六者、心不願樂世間之樂；七者、專精修習諸勝善業；八者、捨離二乘求菩薩道；九者、常習功德心無染污；十者、善能分別自知己身。佛子！是為菩薩修十種行住不放逸。

「佛子！菩薩摩訶薩已能住此不放逸法，又復正行十種淨法。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩已能住此不放逸法，又復正行十種淨法。何等為十？

「佛子！此菩薩摩訶薩如說修行，念智成就，捨離調戲諸放逸行，安住甚深微妙善法，常樂求法，心無厭足；隨所聞法，得真實觀，具足出生巧妙智慧，能入佛自在；心常寂定，未曾散亂，聞好聞惡，心無憂喜，猶如大地等視眾生；上中下類悉如佛想。恭敬供養和尚諸師及善知識菩薩法師。念念次第，如一切智。佛子！是為菩薩十種淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩如說修行，念智成就，捨離調戲諸放逸行，安住甚深微妙善法，常樂求法，心無厭足；隨所聞法，得真實觀，具足出生巧妙智慧，能入佛自在；心常寂定，未曾散亂，聞好聞惡，心無憂喜，猶如大地等視眾生；上中下類悉如佛想。恭敬供養和尚諸師及善知識菩薩法師。念念次第，如一切智。佛子！是為菩薩十種淨法。

「佛子！菩薩摩訶薩如是精勤修習念知，不捨方便，心無所倚修甚深法，入於無諍；無量無邊深妙佛法皆悉了知，令諸如來皆悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是精勤修習念知，不捨方便，心無所倚修甚深法，入於無諍；無量無邊深妙佛法皆悉了知，令諸如來皆悉歡喜。

「佛子！菩薩摩訶薩行十種法，能令一切諸佛歡喜。何等為十？一者、所行精勤而不退轉；二者、不惜身命；三者、不求利養；四者、修一切法猶如虛空；五者、巧方便慧，觀察諸法等同法界；六者、分別諸法，心無所倚；七者、常發大願；八者、成就清淨忍智光明；九者、善知一切損益諸法；十者、所行法門皆悉清淨。佛子！是為菩薩行十種法，能令一切諸佛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩行十種法，能令一切諸佛歡喜。何等為十？一者、所行精勤而不退轉；二者、不惜身命；三者、不求利養；四者、修一切法猶如虛空；五者、巧方便慧，觀察諸法等同法界；六者、分別諸法，心無所倚；七者、常發大願；八者、成就清淨忍智光明；九者、善知一切損益諸法；十者、所行法門皆悉清淨。佛子！是為菩薩行十種法，能令一切諸佛歡喜。

「佛子！菩薩復安住十法，能令一切諸佛歡喜。何等為十？安住不放逸；安住無生法忍；安住大慈；安住大悲；安住滿足諸波羅蜜；安住菩薩清淨之行；安住滿足無量大願；安住巧方便；安住一切力；安住一切法；猶如虛空無所依止。佛子！是為菩薩安住十法，能令一切諸佛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩復安住十法，能令一切諸佛歡喜。何等為十？安住不放逸；安住無生法忍；安住大慈；安住大悲；安住滿足諸波羅蜜；安住菩薩清淨之行；安住滿足無量大願；安住巧方便；安住一切力；安住一切法；猶如虛空無所依止。佛子！是為菩薩安住十法，能令一切諸佛歡喜。

「佛子！菩薩摩訶薩行十種法，能速成就一切諸地。何等為十？一者、心常樂行諸功德事；二者、行大莊嚴諸波羅蜜道；三者、智慧明達，不隨他語；四者、恒不遠離真善知識；五者、常修精進而不退轉；六者、善取佛意，受持諸法；七者、行諸善根心無憂慼；八者、以大乘莊嚴而自莊嚴，明利慧光普照一切；九者、安住一切諸地法門；十者、同三世佛善根正法。佛子！是為菩薩行十種法，能速成就一切諸地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩行十種法，能速成就一切諸地。何等為十？一者、心常樂行諸功德事；二者、行大莊嚴諸波羅蜜道；三者、智慧明達，不隨他語；四者、恒不遠離真善知識；五者、常修精進而不退轉；六者、善取佛意，受持諸法；七者、行諸善根心無憂慼；八者、以大乘莊嚴而自莊嚴，明利慧光普照一切；九者、安住一切諸地法門；十者、同三世佛善根正法。佛子！是為菩薩行十種法，能速成就一切諸地。

「佛子！彼菩薩摩訶薩住諸地已，先應修習巧妙方便。隨其所得諸地法門，隨其所得甚深智慧，隨其行業，隨其依果，隨其境界，隨其自在，隨其示現，隨其分別諸勝法門，得諸勝法門已，悉善分別，於一切法而無所著。所有諸法，皆由心造。菩薩摩訶薩若能如是明了觀察，則能具足一切諸地。彼菩薩摩訶薩作如是念：『我應速成一切諸地，何以故？我於諸地如說行時，逮得無量諸功德藏，得無量功德藏已，漸到佛地，到佛地已，能作佛事。』是故，菩薩摩訶薩常勤修習、不捨方便、心無憂慼，得大莊嚴，住菩薩住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼菩薩摩訶薩住諸地已，先應修習巧妙方便。隨其所得諸地法門，隨其所得甚深智慧，隨其行業，隨其依果，隨其境界，隨其自在，隨其示現，隨其分別諸勝法門，得諸勝法門已，悉善分別，於一切法而無所著。所有諸法，皆由心造。菩薩摩訶薩若能如是明了觀察，則能具足一切諸地。彼菩薩摩訶薩作如是念：『我應速成一切諸地，何以故？我於諸地如說行時，逮得無量諸功德藏，得無量功德藏已，漸到佛地，到佛地已，能作佛事。』是故，菩薩摩訶薩常勤修習、不捨方便、心無憂慼，得大莊嚴，住菩薩住。

「佛子！菩薩摩訶薩復行十法，悉能清淨菩薩諸行。何等為十？一者、悉捨一切，滿眾生意；二者、持戒清淨，無所毀犯；三者、具足忍辱，無有窮盡；四者、勤修方便而不退轉；五者、離癡正念，常定不亂；六者、分別明了一切諸法；七者、具足成滿一切眾行；八者、功德尊重心如山王；九者、為一切眾生作清涼池；十者、令一切眾生同諸佛法。佛子！是為菩薩行十種法，悉能清淨菩薩諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復行十法，悉能清淨菩薩諸行。何等為十？一者、悉捨一切，滿眾生意；二者、持戒清淨，無所毀犯；三者、具足忍辱，無有窮盡；四者、勤修方便而不退轉；五者、離癡正念，常定不亂；六者、分別明了一切諸法；七者、具足成滿一切眾行；八者、功德尊重心如山王；九者、為一切眾生作清涼池；十者、令一切眾生同諸佛法。佛子！是為菩薩行十種法，悉能清淨菩薩諸行。

「佛子！菩薩摩訶薩如是修行清淨之行，復得十種轉勝妙法。何等為十？一者、他方諸佛皆悉護念；二者、修習長養超勝善根；三者、安住如來巧密方便；四者、常樂親近依善知識；五者、安住精進修不放逸；六者、分別諸法非總非別；七者、安住具足無上大悲；八者、觀法如實出生智慧；九者、能善修行巧妙方便；十者、一切方便觀如來力。佛子！是為菩薩十種清淨轉勝妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是修行清淨之行，復得十種轉勝妙法。何等為十？一者、他方諸佛皆悉護念；二者、修習長養超勝善根；三者、安住如來巧密方便；四者、常樂親近依善知識；五者、安住精進修不放逸；六者、分別諸法非總非別；七者、安住具足無上大悲；八者、觀法如實出生智慧；九者、能善修行巧妙方便；十者、一切方便觀如來力。佛子！是為菩薩十種清淨轉勝妙法。

「佛子！菩薩摩訶薩復有十種清淨之願，何等為十？願成就眾生，心無憂慼；願長養善根，嚴淨佛剎；願恭敬供養一切如來；願不惜身命，守護正法；願以種種諸智慧門，悉令眾生生諸佛剎；願諸菩薩入不二法門，入佛法門分別諸法；願令一切所欲見佛，悉得見之；願盡未來際，一切諸劫如須臾頃；願具足普賢菩薩所願；願淨一切種智之門。佛子！是為菩薩摩訶薩十種清淨之願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復有十種清淨之願，何等為十？願成就眾生，心無憂慼；願長養善根，嚴淨佛剎；願恭敬供養一切如來；願不惜身命，守護正法；願以種種諸智慧門，悉令眾生生諸佛剎；願諸菩薩入不二法門，入佛法門分別諸法；願令一切所欲見佛，悉得見之；願盡未來際，一切諸劫如須臾頃；願具足普賢菩薩所願；願淨一切種智之門。佛子！是為菩薩摩訶薩十種清淨之願。

「佛子！菩薩摩訶薩修行十法，悉能滿足一切諸願，何等為十？一者、生大莊嚴，心無憂慼；二者、轉向勝願念諸菩薩；三者、所聞十方嚴淨佛剎，悉願往生；四者、究竟未來際；五者、究竟成就一切眾生、滿足大願；六者、住一切劫，不覺其久；七者、於一切苦，不以為苦；八者、於一切樂，心無染著；九者、悉善分別無等等解脫；十者、得大涅槃，無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩修行十法，悉能滿足一切諸願，何等為十？一者、生大莊嚴，心無憂慼；二者、轉向勝願念諸菩薩；三者、所聞十方嚴淨佛剎，悉願往生；四者、究竟未來際；五者、究竟成就一切眾生、滿足大願；六者、住一切劫，不覺其久；七者、於一切苦，不以為苦；八者、於一切樂，心無染著；九者、悉善分別無等等解脫；十者、得大涅槃，無有差別。

「佛子！是為菩薩摩訶薩悉能滿足一切諸願；菩薩摩訶薩滿諸願已，逮得十種無盡法藏，何等為十？得見諸佛無盡之藏、得陀羅尼無盡之藏、得分別法無盡之藏、得大悲心覆護一切無盡之藏、得諸三昧無盡之藏、得滿眾生意功德無盡之藏、得深智慧解法真實無盡之藏、得出生諸通分別眾寶無盡之藏、得一切諸佛威神守護無盡之藏、得分別無量無邊世界智慧無盡之藏。佛子！是為菩薩摩訶薩得十種無盡之藏，成就無量無邊功德之藏。具足淨慧，隨其所應而化度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩悉能滿足一切諸願；菩薩摩訶薩滿諸願已，逮得十種無盡法藏，何等為十？得見諸佛無盡之藏、得陀羅尼無盡之藏、得分別法無盡之藏、得大悲心覆護一切無盡之藏、得諸三昧無盡之藏、得滿眾生意功德無盡之藏、得深智慧解法真實無盡之藏、得出生諸通分別眾寶無盡之藏、得一切諸佛威神守護無盡之藏、得分別無量無邊世界智慧無盡之藏。佛子！是為菩薩摩訶薩得十種無盡之藏，成就無量無邊功德之藏。具足淨慧，隨其所應而化度之。

「佛子！云何菩薩摩訶薩隨其所應而化眾生？此菩薩知諸眾生所宜方便；知諸眾生種種因緣；知諸眾生心心所念；知心念已，教對治法：貪欲多者，教不淨觀；瞋恚多者，教大慈觀；愚癡多者，教令分別一切諸法；三毒等分，教以具足勝智法門；樂生死者，教三種苦；著諸有者，教空法門；懈怠眾生，教行精進；我慢眾生，教平等觀；心諂曲者，教菩薩心寂靜非有；如是一切諸煩惱患，教以無量對治法門。具足次第演說義味，分別智慧平等觀法，先後無違。演說諸法破壞之性，而於法界無所散滅，斷除疑惑，令悉歡喜；隨其諸根教入真諦，教諸功德入如來海；說真實際，以壞眾相；教等法界開示法藏；教一切依心無所染；教平等念一切諸佛恭敬親近；教柔軟音而無所著；教一切音而無差別；教殊勝法而無倫匹；教具足一切如來平等智身。菩薩如是，常能化度一切眾生，而心寂定未曾散亂。不捨一切諸波羅蜜，具足莊嚴六波羅蜜，普為一切群生類故。悉能捨離內外所有，而未曾起慳吝之心，是名清淨檀波羅蜜。又復不生持戒相故，於戒無著，是名清淨尸波羅蜜。悉能堪忍一切諸苦，聞好聞惡，心無憂喜，未曾傾動猶如大地，是名清淨羼提波羅蜜。勇猛精進、方便修習，其心堅固而不退轉，究竟成就佛智慧門，是名清淨毘梨耶波羅蜜。捨一切欲，離生喜樂清淨次第，入於正受而無所染；燒滅煩惱，生無量定具大神通；次第超越，入於無量諸三昧門，於一三昧門入無量三昧，悉知一切三昧境界，漸具諸佛智慧之地；是名清淨禪波羅蜜。於諸佛所聞法受持，恭敬親近諸善知識，心無疲倦；常樂聞法，無有厭足；所聞諸法，能正觀察，入真實定，捨離一切顛倒邪見；妙善方便，分別了知諸法相海無有自性，修習如來深智慧門；具足一切智慧之力，乘普門慧，能入一切智慧之門；是名清淨般若波羅蜜。示現一切世間威儀，教化眾生心無憂慼。隨其所應示現其身，一切所行，心無染著。示現童蒙黠慧所行；示現生死及解脫門，善能分別諸方便行；示現無量諸莊嚴事，能入一切諸生趣中，解了一切眾生所行；是名清淨方便波羅蜜。究竟成就一切眾生，究竟嚴淨一切世界，究竟供養一切如來，究竟解達諸法真實而無障礙，究竟修行具足法界，究竟未來劫住如須臾頃，究竟未來劫猶如一念，究竟解達一切成壞，究竟示現一切佛剎，究竟逮得諸佛智慧，是名具足願波羅蜜。自專正力離眾煩惱，具足清淨能正他力；具足成就無能壞者。大悲力滿足、大慈力平等，悉能覆護一切眾生。陀羅尼力能持一切諸方便義。妙辯才力，令諸眾生皆悉歡喜。諸波羅蜜力莊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何菩薩摩訶薩隨其所應而化眾生？此菩薩知諸眾生所宜方便；知諸眾生種種因緣；知諸眾生心心所念；知心念已，教對治法：貪欲多者，教不淨觀；瞋恚多者，教大慈觀；愚癡多者，教令分別一切諸法；三毒等分，教以具足勝智法門；樂生死者，教三種苦；著諸有者，教空法門；懈怠眾生，教行精進；我慢眾生，教平等觀；心諂曲者，教菩薩心寂靜非有；如是一切諸煩惱患，教以無量對治法門。具足次第演說義味，分別智慧平等觀法，先後無違。演說諸法破壞之性，而於法界無所散滅，斷除疑惑，令悉歡喜；隨其諸根教入真諦，教諸功德入如來海；說真實際，以壞眾相；教等法界開示法藏；教一切依心無所染；教平等念一切諸佛恭敬親近；教柔軟音而無所著；教一切音而無差別；教殊勝法而無倫匹；教具足一切如來平等智身。菩薩如是，常能化度一切眾生，而心寂定未曾散亂。不捨一切諸波羅蜜，具足莊嚴六波羅蜜，普為一切群生類故。悉能捨離內外所有，而未曾起慳吝之心，是名清淨檀波羅蜜。又復不生持戒相故，於戒無著，是名清淨尸波羅蜜。悉能堪忍一切諸苦，聞好聞惡，心無憂喜，未曾傾動猶如大地，是名清淨羼提波羅蜜。勇猛精進、方便修習，其心堅固而不退轉，究竟成就佛智慧門，是名清淨毘梨耶波羅蜜。捨一切欲，離生喜樂清淨次第，入於正受而無所染；燒滅煩惱，生無量定具大神通；次第超越，入於無量諸三昧門，於一三昧門入無量三昧，悉知一切三昧境界，漸具諸佛智慧之地；是名清淨禪波羅蜜。於諸佛所聞法受持，恭敬親近諸善知識，心無疲倦；常樂聞法，無有厭足；所聞諸法，能正觀察，入真實定，捨離一切顛倒邪見；妙善方便，分別了知諸法相海無有自性，修習如來深智慧門；具足一切智慧之力，乘普門慧，能入一切智慧之門；是名清淨般若波羅蜜。示現一切世間威儀，教化眾生心無憂慼。隨其所應示現其身，一切所行，心無染著。示現童蒙黠慧所行；示現生死及解脫門，善能分別諸方便行；示現無量諸莊嚴事，能入一切諸生趣中，解了一切眾生所行；是名清淨方便波羅蜜。究竟成就一切眾生，究竟嚴淨一切世界，究竟供養一切如來，究竟解達諸法真實而無障礙，究竟修行具足法界，究竟未來劫住如須臾頃，究竟未來劫猶如一念，究竟解達一切成壞，究竟示現一切佛剎，究竟逮得諸佛智慧，是名具足願波羅蜜。自專正力離眾煩惱，具足清淨能正他力；具足成就無能壞者。大悲力滿足、大慈力平等，悉能覆護一切眾生。陀羅尼力能持一切諸方便義。妙辯才力，令諸眾生皆悉歡喜。諸波羅蜜力莊

嚴大乘，弘誓願力未曾斷絕。諸神通力，出生無量具佛神力，覆護一切；是名清淨力波羅蜜。知貪欲增、知瞋恚增、知愚癡增，又知等分分別學地，於一念中，悉知眾生心心所行，能知眾生諸所希望，能知一切諸法真實，解達諸佛深智慧力，普知一切諸法界門；是名清淨智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴大乘，弘誓願力未曾斷絕。諸神通力，出生無量具佛神力，覆護一切；是名清淨力波羅蜜。知貪欲增、知瞋恚增、知愚癡增，又知等分分別學地，於一念中，悉知眾生心心所行，能知眾生諸所希望，能知一切諸法真實，解達諸佛深智慧力，普知一切諸法界門；是名清淨智波羅蜜。

「佛子！菩薩摩訶薩如是清淨諸波羅蜜，滿足諸波羅蜜，不捨諸波羅蜜，乘大莊嚴悉能度脫所請眾生。教化一切修習善行，悉令一切永離惡道，勤修精進超出眾難。貪欲多者，教離欲觀；瞋恚多者，教平等觀；邪見多者，教因緣觀；欲界眾生，教離欲恚惡不善法；色界眾生，教增上觀；無色界眾生，教細微智慧；樂聲聞緣覺，教寂靜行；樂大乘者，教以十力莊嚴大乘。如初發心時，見有眾生墮諸惡道，大師子吼，我當知其心病，以諸法門而濟度之。菩薩具足如此智慧，皆能度脫一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是清淨諸波羅蜜，滿足諸波羅蜜，不捨諸波羅蜜，乘大莊嚴悉能度脫所請眾生。教化一切修習善行，悉令一切永離惡道，勤修精進超出眾難。貪欲多者，教離欲觀；瞋恚多者，教平等觀；邪見多者，教因緣觀；欲界眾生，教離欲恚惡不善法；色界眾生，教增上觀；無色界眾生，教細微智慧；樂聲聞緣覺，教寂靜行；樂大乘者，教以十力莊嚴大乘。如初發心時，見有眾生墮諸惡道，大師子吼，我當知其心病，以諸法門而濟度之。菩薩具足如此智慧，皆能度脫一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩能如是行者，則能興隆三寶，永使不絕。所以者何？菩薩摩訶薩教化眾生，發菩提心，是故能令佛寶不斷；開示甚深諸妙法藏，是故能令法寶不斷；具足受持威儀教法，是故能令僧寶不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩能如是行者，則能興隆三寶，永使不絕。所以者何？菩薩摩訶薩教化眾生，發菩提心，是故能令佛寶不斷；開示甚深諸妙法藏，是故能令法寶不斷；具足受持威儀教法，是故能令僧寶不斷。

「復次，悉能讚歎一切大願，是故能令佛寶不斷；分別解說十二緣起，是故能令法寶不斷；行六和敬，是故能令僧寶不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，悉能讚歎一切大願，是故能令佛寶不斷；分別解說十二緣起，是故能令法寶不斷；行六和敬，是故能令僧寶不斷。

「復次，下佛種子於眾生田，生正覺芽，是故能令佛寶不斷；不惜身命護持正法，是故能令法寶不斷；善御大眾，心無憂惱，是故能令僧寶不斷；去、來、今佛所說正法，不違其教，是故能令三寶不斷；菩薩如是不斷三寶，一切所行無有不善，彼能悉行一切迴向，決定究竟無上菩提。菩薩如是安住清淨身、口、意業已，所說善根教化眾生，種種方便，所言不虛，能令眾生皆得歡喜。彼菩薩摩訶薩諸所施行，乃至無有一念錯謬，如是一切諸深妙行，皆為智慧方便攝持，悉能迴向無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，下佛種子於眾生田，生正覺芽，是故能令佛寶不斷；不惜身命護持正法，是故能令法寶不斷；善御大眾，心無憂惱，是故能令僧寶不斷；去、來、今佛所說正法，不違其教，是故能令三寶不斷；菩薩如是不斷三寶，一切所行無有不善，彼能悉行一切迴向，決定究竟無上菩提。菩薩如是安住清淨身、口、意業已，所說善根教化眾生，種種方便，所言不虛，能令眾生皆得歡喜。彼菩薩摩訶薩諸所施行，乃至無有一念錯謬，如是一切諸深妙行，皆為智慧方便攝持，悉能迴向無上菩提。

「如是菩薩安住離癡清白法已，於念念中具足出生十種莊嚴，何等為十？色身莊嚴，隨應示現；語言莊嚴，除眾疑惑，悉令歡喜；意行莊嚴，於一念中，入諸正受；佛剎莊嚴，滅除一切諸煩惱跡；光明莊嚴，普照十方；眷屬莊嚴，能集勝眾，悉令歡喜；神力莊嚴，隨其所應，自在示現；佛教莊嚴，皆能攝取諸黠慧者；涅槃地莊嚴，一處成道悉能充滿示現十方；持法莊嚴，隨眾隨時隨其器量而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩安住離癡清白法已，於念念中具足出生十種莊嚴，何等為十？色身莊嚴，隨應示現；語言莊嚴，除眾疑惑，悉令歡喜；意行莊嚴，於一念中，入諸正受；佛剎莊嚴，滅除一切諸煩惱跡；光明莊嚴，普照十方；眷屬莊嚴，能集勝眾，悉令歡喜；神力莊嚴，隨其所應，自在示現；佛教莊嚴，皆能攝取諸黠慧者；涅槃地莊嚴，一處成道悉能充滿示現十方；持法莊嚴，隨眾隨時隨其器量而為說法。

「菩薩如是於念念中具足出生十種莊嚴已，身、口、意行悉皆清淨，永離愚癡，智慧成就。如此菩薩，若有親近恭敬，隨逐出家聽受法教，隨喜憶念乃至見聞此等眾生必定究竟無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是於念念中具足出生十種莊嚴已，身、口、意行悉皆清淨，永離愚癡，智慧成就。如此菩薩，若有親近恭敬，隨逐出家聽受法教，隨喜憶念乃至見聞此等眾生必定究竟無上菩提。

「佛子！譬如阿伽陀藥，眾生見者，眾病悉除；菩薩成就如是無量法藏，眾生見者煩惱諸病皆悉除愈，於白淨法心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如阿伽陀藥，眾生見者，眾病悉除；菩薩成就如是無量法藏，眾生見者煩惱諸病皆悉除愈，於白淨法心得自在。

「佛子！菩薩摩訶薩若得成就如是方便，安住此法，除滅愚癡。具足智慧故，降伏眾魔；大慈悲心故，制諸外道；具足智慧功德力故，除滅一切心垢煩惱；入金剛定故，具足善根心無憂慼；於先佛所修功德力故，能離一切惡道諸難；清淨智慧悉滿足故，出生菩薩清淨諸地、諸波羅蜜、一切三昧、六通、三明、四無所畏，次第方便智慧力故，淨諸佛剎相好莊嚴；身、口、意淨白淨法力故，得佛十力、四無所畏、十八不共平等佛法；智慧分別速解諸法，一切種智平等正覺諸大願力，如來神力，大智慧力，隨順眾生現諸佛剎；隨應受化，轉大法輪，度脫無量無邊眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩若得成就如是方便，安住此法，除滅愚癡。具足智慧故，降伏眾魔；大慈悲心故，制諸外道；具足智慧功德力故，除滅一切心垢煩惱；入金剛定故，具足善根心無憂慼；於先佛所修功德力故，能離一切惡道諸難；清淨智慧悉滿足故，出生菩薩清淨諸地、諸波羅蜜、一切三昧、六通、三明、四無所畏，次第方便智慧力故，淨諸佛剎相好莊嚴；身、口、意淨白淨法力故，得佛十力、四無所畏、十八不共平等佛法；智慧分別速解諸法，一切種智平等正覺諸大願力，如來神力，大智慧力，隨順眾生現諸佛剎；隨應受化，轉大法輪，度脫無量無邊眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩如是修行無量法藏，次第具足得如來處；於無量剎修菩薩行，護持正法為大法師，守護攝持如來法藏，成就四辯，於大眾中演暢深法，身相端嚴，說法周備；於四辯才，具足無量巧妙方便，能得無盡諸智慧門，音聲殊妙，演一法言能悅一切，隨宜順導，令得開解，入智慧門。菩薩以如是等無量方便，普為眾生開闡法藏而未曾生懈怠之心；於大眾中，而無所畏，一切世間無能壞者；具足增上般若波羅蜜，次第分別一切法相而無斷絕。勝妙四辯，說一切法，種種譬諭，不可窮盡。具足大悲能令一切清涼悅樂。修習大慈，充遍十方。處師子座，廣為眾生說微妙法。唯除如來無能過者、無能見頂、無能觀察、無能屈者、無能問難，若能窮其言論之辯，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是修行無量法藏，次第具足得如來處；於無量剎修菩薩行，護持正法為大法師，守護攝持如來法藏，成就四辯，於大眾中演暢深法，身相端嚴，說法周備；於四辯才，具足無量巧妙方便，能得無盡諸智慧門，音聲殊妙，演一法言能悅一切，隨宜順導，令得開解，入智慧門。菩薩以如是等無量方便，普為眾生開闡法藏而未曾生懈怠之心；於大眾中，而無所畏，一切世間無能壞者；具足增上般若波羅蜜，次第分別一切法相而無斷絕。勝妙四辯，說一切法，種種譬諭，不可窮盡。具足大悲能令一切清涼悅樂。修習大慈，充遍十方。處師子座，廣為眾生說微妙法。唯除如來無能過者、無能見頂、無能觀察、無能屈者、無能問難，若能窮其言論之辯，無有是處。

「佛子！菩薩摩訶薩成就如是勝妙法已，無邊世界滿中大眾，彼一一身，猶如三千大千世界。菩薩摩訶薩處彼眾中，其身殊特，映蔽大會，皆悉不現。以大慈心，普覆一切。甚深智慧，分別彼心。成就無畏，具足辯才，廣為說法，皆令歡喜。何以故？菩薩摩訶薩成就無量淨智慧故、成就無量巧方便故、成就無量正念力故、成就無盡巧方便故、成就分別諸法陀羅尼故、成就分別諸法深智慧故、成就諸佛威神力故、成就三世諸佛實智慧故、成就三世諸佛清淨巧方便故、成就廣說一切諸佛甚深法藏護持法故、成就三世諸佛勝妙智慧菩薩大願智慧力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩成就如是勝妙法已，無邊世界滿中大眾，彼一一身，猶如三千大千世界。菩薩摩訶薩處彼眾中，其身殊特，映蔽大會，皆悉不現。以大慈心，普覆一切。甚深智慧，分別彼心。成就無畏，具足辯才，廣為說法，皆令歡喜。何以故？菩薩摩訶薩成就無量淨智慧故、成就無量巧方便故、成就無量正念力故、成就無盡巧方便故、成就分別諸法陀羅尼故、成就分別諸法深智慧故、成就諸佛威神力故、成就三世諸佛實智慧故、成就三世諸佛清淨巧方便故、成就廣說一切諸佛甚深法藏護持法故、成就三世諸佛勝妙智慧菩薩大願智慧力故。」

爾時，法慧菩薩說是漸增功德藏已，欲重宣此義，承佛威神，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩說是漸增功德藏已，欲重宣此義，承佛威神，以偈頌曰：

「菩薩住初地， 長養功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住初地， 長養功德藏，

修習不放逸， 慧光照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習不放逸， 慧光照十方。

菩薩菩提心， 守護常不忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩菩提心， 守護常不忘，

十方諸如來， 心皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸如來， 心皆大歡喜。

勤修行精進， 正念力堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修行精進， 正念力堅固，

所行不退轉， 不著於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行不退轉， 不著於世間。

常樂甚深法， 成就無諍定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂甚深法， 成就無諍定，

十方諸最勝， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸最勝， 一切皆歡喜。

諸佛歡喜已， 究竟精進度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛歡喜已， 究竟精進度，

成就功德藏， 無量深智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就功德藏， 無量深智慧。

一切行清淨， 具足於諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切行清淨， 具足於諸地，

十方佛本願， 皆悉具足滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛本願， 皆悉具足滿。

如是智慧成， 得諸深法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智慧成， 得諸深法藏，

得是法藏已， 隨順於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是法藏已， 隨順於世間。

成就巧方便， 分別眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就巧方便， 分別眾生心，

隨所應教化， 而為演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所應教化， 而為演說法。

已能廣說法， 不捨於自行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能廣說法， 不捨於自行，

具足波羅蜜， 成就大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足波羅蜜， 成就大功德。

已具波羅蜜， 本所請眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已具波羅蜜， 本所請眾生，

無量生死海， 皆悉究竟度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量生死海， 皆悉究竟度。

如是常修習， 日夜無休懈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是常修習， 日夜無休懈，

興隆佛法僧， 永使不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興隆佛法僧， 永使不斷絕。

所修無量行， 清白悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修無量行， 清白悉具足，

一切皆究竟， 成就最勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆究竟， 成就最勝地。

菩薩所修行， 真實無虛偽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修行， 真實無虛偽，

度脫眾生類， 離諸煩惱垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫眾生類， 離諸煩惱垢。

成就如是法， 除滅愚癡闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就如是法， 除滅愚癡闇，

降伏一切魔， 究竟得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切魔， 究竟得菩提。

佛子如是行， 具足如來智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子如是行， 具足如來智，

悉能分別說， 諸佛甚深藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別說， 諸佛甚深藏。

若能如是說， 法師中第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是說， 法師中第一，

等為諸群生， 普雨甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等為諸群生， 普雨甘露法。

無極大慈悲， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無極大慈悲， 充滿十方界，

悉能分別知， 一切眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別知， 一切眾生心。

已了眾生心， 及諸餘心行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已了眾生心， 及諸餘心行，

為彼說深法， 無量無有數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼說深法， 無量無有數。

進止常安諦， 猶如大象王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進止常安諦， 猶如大象王，

威猛如師子， 一切莫能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威猛如師子， 一切莫能害。

不動如須彌， 智慧如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如須彌， 智慧如大海，

普雨甘露水， 除滅煩惱熱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露水， 除滅煩惱熱。」

法慧菩薩說是偈已，如來隨喜，大眾奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法慧菩薩說是偈已，如來隨喜，大眾奉行。

大方廣佛華嚴經佛昇夜摩天宮自在品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經佛昇夜摩天宮自在品第十五

爾時，如來威神力故，十方一切諸佛世界、諸四天下一一閻浮提，皆有如來坐菩提樹下，無不顯現。彼諸菩薩各承佛神力，說種種法，皆悉自謂在於佛所。爾時，世尊威神力故，不離道樹及帝釋宮，向夜摩天寶莊嚴殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來威神力故，十方一切諸佛世界、諸四天下一一閻浮提，皆有如來坐菩提樹下，無不顯現。彼諸菩薩各承佛神力，說種種法，皆悉自謂在於佛所。爾時，世尊威神力故，不離道樹及帝釋宮，向夜摩天寶莊嚴殿。

時，彼天王遙見佛來，即於殿上敷蓮華藏寶師子座；十萬種寶以為莊嚴；十萬寶帳，彌覆其上；十萬寶網，以為珓珞；次上十萬眾妙寶蓋，又復十萬天諸華蓋、天繒、雜寶，以為垂帶；十萬瓔珞而莊嚴之；十萬寶衣以敷其上；十萬天子在前立侍；十萬梵天而圍遶之；十萬菩薩在前讚歎；十萬光明以為照耀；十萬妓樂自然演出；十萬正法娛樂音聲；十萬善根妙相顯現；十萬如來威神護持；十萬功德藏而長養之；十萬三昧而嚴淨之；十萬願藏以為清淨；十萬奇特未曾有法勝相顯出；十萬妙法而現在前；十萬自在處處普現；十萬功德妙相等起；十萬音聲演出諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼天王遙見佛來，即於殿上敷蓮華藏寶師子座；十萬種寶以為莊嚴；十萬寶帳，彌覆其上；十萬寶網，以為珓珞；次上十萬眾妙寶蓋，又復十萬天諸華蓋、天繒、雜寶，以為垂帶；十萬瓔珞而莊嚴之；十萬寶衣以敷其上；十萬天子在前立侍；十萬梵天而圍遶之；十萬菩薩在前讚歎；十萬光明以為照耀；十萬妓樂自然演出；十萬正法娛樂音聲；十萬善根妙相顯現；十萬如來威神護持；十萬功德藏而長養之；十萬三昧而嚴淨之；十萬願藏以為清淨；十萬奇特未曾有法勝相顯出；十萬妙法而現在前；十萬自在處處普現；十萬功德妙相等起；十萬音聲演出諸法。

時，彼天王莊嚴寶蓮華藏師子座已，合掌恭敬白佛言：「善來世尊！唯願哀愍處此宮殿。」時，佛受請，即昇寶殿，一切十方夜摩天宮，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼天王莊嚴寶蓮華藏師子座已，合掌恭敬白佛言：「善來世尊！唯願哀愍處此宮殿。」時，佛受請，即昇寶殿，一切十方夜摩天宮，亦復如是。

爾時，天王無量音樂寂然無聲，即自憶念過去佛所所種善根，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天王無量音樂寂然無聲，即自憶念過去佛所所種善根，以偈頌曰：

「名稱如來聞十方， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名稱如來聞十方， 諸吉祥中最無上，

來入摩尼莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入摩尼莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

寶王如來世間燈， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王如來世間燈， 諸吉祥中最無上，

來入甘露上味殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入甘露上味殿， 是故此處最吉祥。

喜王如來慧無量， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王如來慧無量， 諸吉祥中最無上，

來入雜寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入雜寶莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

慧眼如來世間燈， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼如來世間燈， 諸吉祥中最無上，

來入殊特最勝殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入殊特最勝殿， 是故此處最吉祥。

饒益如來義無量， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益如來義無量， 諸吉祥中最無上，

來入清淨寶山殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入清淨寶山殿， 是故此處最吉祥。

無師如來世間尊， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無師如來世間尊， 諸吉祥中最無上，

來入微妙寶香殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入微妙寶香殿， 是故此處最吉祥。

天人中尊世間燈， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人中尊世間燈， 諸吉祥中最無上，

來入輕微妙香殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入輕微妙香殿， 是故此處最吉祥。

無去如來論師子， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去如來論師子， 諸吉祥中最無上，

來入明淨普眼殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入明淨普眼殿， 是故此處最吉祥。

分別如來功德持， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別如來功德持， 諸吉祥中最無上，

來入娛樂莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入娛樂莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

苦行如來利世間， 諸吉祥中最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行如來利世間， 諸吉祥中最無上，

來入等色普照殿， 是故此處最吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來入等色普照殿， 是故此處最吉祥。」

如此間夜摩天王，佛神力故，憶念過去諸等正覺，以偈讚歎。如是十方一切世界夜摩天王，各自憶念過去佛所所種善根，以偈讚歎，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此間夜摩天王，佛神力故，憶念過去諸等正覺，以偈讚歎。如是十方一切世界夜摩天王，各自憶念過去佛所所種善根，以偈讚歎，亦復如是。

爾時，世尊昇其寶殿，寶蓮華藏師子座上結跏趺坐。爾時，寶殿忽然廣博猶如夜摩天處，十方世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊昇其寶殿，寶蓮華藏師子座上結跏趺坐。爾時，寶殿忽然廣博猶如夜摩天處，十方世界亦復如是。

大方廣佛華嚴經夜摩天宮菩薩說偈品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經夜摩天宮菩薩說偈品第十六

爾時，十方各過十萬佛剎塵數世界，有世界名無量慧、次名幢慧、次名地慧、次名勝慧、次名燈慧、次名金剛慧、次名安樂慧、次名日慧、次名清淨慧、次名梵慧。其佛號常住眼、次號無量眼、次號真實眼、次號不動眼、次號天眼、次號清淨眼、次號安諦眼、次號明相眼、次號無上眼、次號淨光澤眼。其菩薩名功德林、次名慧林、次名勝林、次名無畏林、次名慚愧林、次名精進林、次名力成就林、次名堅固林、次名如來林、次名智林。此諸菩薩各於其國佛所淨修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方各過十萬佛剎塵數世界，有世界名無量慧、次名幢慧、次名地慧、次名勝慧、次名燈慧、次名金剛慧、次名安樂慧、次名日慧、次名清淨慧、次名梵慧。其佛號常住眼、次號無量眼、次號真實眼、次號不動眼、次號天眼、次號清淨眼、次號安諦眼、次號明相眼、次號無上眼、次號淨光澤眼。其菩薩名功德林、次名慧林、次名勝林、次名無畏林、次名慚愧林、次名精進林、次名力成就林、次名堅固林、次名如來林、次名智林。此諸菩薩各於其國佛所淨修梵行。

爾時，佛神力故，彼諸菩薩各與一佛世界塵數菩薩來詣佛所，恭敬禮拜。佛神力故，隨所來方化作寶藏師子之座，結跏趺坐，充滿十方。如此世界夜摩天上菩薩雲集，十方世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，彼諸菩薩各與一佛世界塵數菩薩來詣佛所，恭敬禮拜。佛神力故，隨所來方化作寶藏師子之座，結跏趺坐，充滿十方。如此世界夜摩天上菩薩雲集，十方世界亦復如是。

爾時，世尊從兩足指放百千億妙色光明，普照十方一切世界、諸四天下、菩提樹下夜摩天宮蓮華藏寶師子座，如來神力及諸大會，皆悉顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從兩足指放百千億妙色光明，普照十方一切世界、諸四天下、菩提樹下夜摩天宮蓮華藏寶師子座，如來神力及諸大會，皆悉顯現。

爾時，功德林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「普放淨光明， 遍照十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普放淨光明， 遍照十方界，

一切悉覩佛， 通達無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉覩佛， 通達無障礙。

佛處夜摩宮， 蓮華寶座上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛處夜摩宮， 蓮華寶座上，

一切諸世間， 奇特未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 奇特未曾有。

讚歎十如來， 眾生皆悉聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎十如來， 眾生皆悉聞，

世尊大眾會， 一切無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大眾會， 一切無不見。

普於十方界， 演說無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方界， 演說無上法，

亦悉同名字， 如我菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦悉同名字， 如我菩薩眾，

各從十方界， 來詣於此處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各從十方界， 來詣於此處，

彼諸上人等， 清淨修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸上人等， 清淨修梵行。

彼諸如來等， 亦各同名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來等， 亦各同名號，

見佛清淨剎， 自在神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛清淨剎， 自在神通力。

一切見如來， 人中或道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切見如來， 人中或道場，

又復見世尊， 處此夜摩宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復見世尊， 處此夜摩宮，

一切諸世間， 莫能思議佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 莫能思議佛，

隨彼眾生願， 一切皆悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼眾生願， 一切皆悉見。

眾生見如來， 無量自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見如來， 無量自在力，

離世大仙人， 功德藏無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世大仙人， 功德藏無量。

遊行十方界， 一切無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行十方界， 一切無障礙，

一身為無量， 無量身為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一身為無量， 無量身為一。

功德甚深妙， 一切莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德甚深妙， 一切莫能測，

無著無所依， 清淨如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著無所依， 清淨如虛空。」

爾時，慧林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「不可思議劫， 天人師難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可思議劫， 天人師難值，

離垢諸大人， 此會亦難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢諸大人， 此會亦難遇。

悉皆一切智， 慧光靡不照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆一切智， 慧光靡不照，

演說深妙法， 饒益於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說深妙法， 饒益於眾生。

一切諸世間， 常為癡冥蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 常為癡冥蔽，

如來世燈明， 皆悉能除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來世燈明， 皆悉能除滅。

施戒忍精進， 禪定三昧藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍精進， 禪定三昧藏，

修習深妙智， 普照於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習深妙智， 普照於一切。

如來無與等， 何況有勝者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無與等， 何況有勝者？

顛倒取諸法， 是故不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒取諸法， 是故不見佛。

自在神通力， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在神通力， 無量難思議，

無來亦無去， 說法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無來亦無去， 說法度眾生。

若有得聞見， 清淨天人師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得聞見， 清淨天人師，

永出諸惡道， 遠離一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永出諸惡道， 遠離一切苦。

無量無數劫， 修習求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 修習求菩提，

逮成等正覺， 廣度諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮成等正覺， 廣度諸群生。

不可思議劫， 供養無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議劫， 供養無量佛，

若能解是義， 功德勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能解是義， 功德勝於彼。

雖施無量剎， 滿中諸珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖施無量剎， 滿中諸珍寶，

不能解此義， 終不成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能解此義， 終不成正覺。」

爾時，勝林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「猶如春後月， 虛空無雲曀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如春後月， 虛空無雲曀，

日曜清淨光， 一切無不照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日曜清淨光， 一切無不照。

光明無限量， 世間無能數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明無限量， 世間無能數，

有眼尚不知， 何況盲冥者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有眼尚不知， 何況盲冥者？

如來亦如是， 功德光無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 功德光無量，

無量無數劫， 莫能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 莫能分別知。

光明無來處， 去亦無所至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明無來處， 去亦無所至，

不生亦不滅， 空寂無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅， 空寂無所有。

未來一切法， 悉無有來者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來一切法， 悉無有來者，

無生無現在， 是故無過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無現在， 是故無過去。

一切法無生， 亦復無有滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無生， 亦復無有滅，

若能如是解， 斯人覩如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解， 斯人覩如來。

諸法無生故， 當知無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無生故， 當知無所有，

如是分別知， 此人達深義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別知， 此人達深義。

諸法無自性， 一切無能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無自性， 一切無能知，

若能如是解， 是則無所解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解， 是則無所解。

所言有生者， 當知由所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言有生者， 當知由所生，

解彼真實性， 是則無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解彼真實性， 是則無疑惑。

一切諸所生， 正觀亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸所生， 正觀亦如是，

菩薩如是觀， 具足一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是觀， 具足一切智。」

爾時，無畏林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「此處無邊際， 廣大如法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此處無邊際， 廣大如法界，

一切無不至， 湛然不遷變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無不至， 湛然不遷變。

若聞如是法， 恭敬信樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞如是法， 恭敬信樂者，

永離三惡道， 一切諸難苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離三惡道， 一切諸難苦。

往詣諸世界， 無量不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣諸世界， 無量不可數，

聞此甚深法， 憶念善受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此甚深法， 憶念善受持。

聞受大仙人， 清淨深妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞受大仙人， 清淨深妙法，

一向求菩提， 究竟無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向求菩提， 究竟無上道。

深信過去佛， 及彼諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信過去佛， 及彼諸佛法，

一切世間燈， 除滅眾癡闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間燈， 除滅眾癡闇。

若有得聞佛， 無量自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得聞佛， 無量自在力，

決定信向者， 具足人中雄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定信向者， 具足人中雄。

若能一心信， 現在一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能一心信， 現在一切佛，

彼成等正覺， 開示無量義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼成等正覺， 開示無量義。

無量無數劫， 此法甚難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 此法甚難值，

若有得聞者， 當知本願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得聞者， 當知本願力。

如是佛深法， 悉能善受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛深法， 悉能善受持，

廣為眾生說， 是人難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為眾生說， 是人難思議。

是故勤精進， 修行大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故勤精進， 修行大莊嚴，

聞持是正法， 究竟得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持是正法， 究竟得菩提。」

爾時，慚愧林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慚愧林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「得聞真諦法， 殊特未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得聞真諦法， 殊特未曾有，

歡喜信樂者， 除滅眾疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜信樂者， 除滅眾疑惑。

一切知見人， 自說深妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切知見人， 自說深妙法，

佛慧靡不照， 是故難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧靡不照， 是故難思議。

非從智慧生， 亦非無智生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非從智慧生， 亦非無智生，

了達一切法， 除滅世間闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切法， 除滅世間闇。

色法非色法， 此二不為一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法非色法， 此二不為一，

愚智亦如是， 其性各別異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚智亦如是， 其性各別異。

生死及涅槃， 此二悉虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死及涅槃， 此二悉虛妄，

愚智亦如是， 二俱無真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚智亦如是， 二俱無真實。

世界始成立， 無有敗壞相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界始成立， 無有敗壞相，

愚智亦如是， 二俱相乖違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚智亦如是， 二俱相乖違。

菩薩初發心， 及以最後心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩初發心， 及以最後心，

愚智亦如是， 二俱不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚智亦如是， 二俱不相應。

譬如六情識， 迭用互不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如六情識， 迭用互不同，

愚智亦如是， 究竟不和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚智亦如是， 究竟不和合。

譬如伽陀藥， 消滅一切毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如伽陀藥， 消滅一切毒，

智慧亦如是， 除滅諸癡闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧亦如是， 除滅諸癡闇。

法王無上尊， 是勝莫能過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王無上尊， 是勝莫能過，

所說皆真實， 以故難值遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說皆真實， 以故難值遇。」

爾時，精進林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精進林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「諸法無差別， 唯佛分別知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無差別， 唯佛分別知，

一切無不達， 智慧到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無不達， 智慧到彼岸。

如金及金色， 其性無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金及金色， 其性無差別，

如是法非法， 其性無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法非法， 其性無有異。

眾生非眾生， 二俱無真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生非眾生， 二俱無真實，

如是法非法， 其性無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法非法， 其性無所有。

譬如未來世， 無有過去相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如未來世， 無有過去相，

一切法如是， 無有真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法如是， 無有真實相。

譬如過去法， 無有生起相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如過去法， 無有生起相，

諸法亦如是， 皆悉無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦如是， 皆悉無有相。

涅槃不可取， 說時有二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃不可取， 說時有二種，

諸法亦如是， 無有差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦如是， 無有差別相。

譬如種種數， 皆悉是數法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如種種數， 皆悉是數法，

諸法亦如是， 其性無別異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦如是， 其性無別異。

譬如數法十， 增一至無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如數法十， 增一至無量，

皆悉是本數， 智慧故差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉是本數， 智慧故差別。

譬如諸世界， 劫燒有終敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸世界， 劫燒有終敗，

虛空無損減， 無師智亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無損減， 無師智亦然。

十方空無異， 眾生起分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方空無異， 眾生起分別，

如是取如來， 虛妄不見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是取如來， 虛妄不見佛。」

爾時，力成就林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，力成就林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「一切眾生類， 悉皆三世攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生類， 悉皆三世攝，

三世諸眾生， 皆為五陰攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸眾生， 皆為五陰攝。

五陰從業起， 諸業因心起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰從業起， 諸業因心起，

心法猶如幻， 眾生亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心法猶如幻， 眾生亦如是。

世間非自作， 亦復非他作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間非自作， 亦復非他作，

不知真實性， 生死輪常轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知真實性， 生死輪常轉。

所謂世間轉， 皆悉是苦轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂世間轉， 皆悉是苦轉，

眾生不知故， 生死輪常轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不知故， 生死輪常轉。

世間非世間， 二俱非真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間非世間， 二俱非真實，

眾生愚癡故， 妄取諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生愚癡故， 妄取諸法相。

三世五陰法， 說名為世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世五陰法， 說名為世間，

斯由虛妄有， 無則出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由虛妄有， 無則出世間。

何等是五陰， 五陰有何相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是五陰， 五陰有何相，

不見五陰壞， 妄取謂常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見五陰壞， 妄取謂常住。

五陰虛妄法， 真實無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰虛妄法， 真實無所有，

空寂不遷變， 究竟離眾相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空寂不遷變， 究竟離眾相。

世間既虛寂， 佛及法亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間既虛寂， 佛及法亦然，

斯等三種法， 其性無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等三種法， 其性無所有。

除滅諸顛倒， 明了見真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸顛倒， 明了見真實，

一切知見人， 常現在其前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切知見人， 常現在其前。」

爾時，堅固林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅固林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「譬如地種性， 自性無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如地種性， 自性無所有，

一切佛自在， 其性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛自在， 其性亦如是。

一切諸世間， 咸共偁讚佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 咸共偁讚佛，

求彼偁讚法， 十方無來處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求彼偁讚法， 十方無來處。

眾生虛妄取， 謂之為真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生虛妄取， 謂之為真實，

分別離眾生， 業性不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別離眾生， 業性不可得。

業性無所有， 眾生身非真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業性無所有， 眾生身非真，

種種無量色， 亦復無來處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種無量色， 亦復無來處。

一切諸形色， 業性難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸形色， 業性難思議，

雖見無所有， 識性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖見無所有， 識性亦如是。

諸佛身如是， 不可得思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛身如是， 不可得思議，

無量妙色身， 普現一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量妙色身， 普現一切剎。

無量身非佛， 佛非無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量身非佛， 佛非無量身，

清淨妙法身， 究竟度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 究竟度彼岸。

若有能得見， 清淨妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能得見， 清淨妙法身，

是人於佛法， 其心無癡惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於佛法， 其心無癡惑。

過去一切法， 觀察等涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去一切法， 觀察等涅槃，

彼人見如來， 究竟常安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人見如來， 究竟常安住。

修習正憶念， 明了見正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習正憶念， 明了見正覺，

無相無所有， 是名法王子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所有， 是名法王子。」

爾時，如來林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「譬如工畫師， 分布諸彩色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如工畫師， 分布諸彩色，

虛妄取異色， 四大無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄取異色， 四大無差別。

四大非彩色， 彩色非四大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大非彩色， 彩色非四大，

不離四大體， 而別有彩色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離四大體， 而別有彩色。

心非彩畫色， 彩畫色非心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心非彩畫色， 彩畫色非心，

離心無畫色， 離畫色無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離心無畫色， 離畫色無心。

彼心不常住， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心不常住， 無量難思議，

顯現一切色， 各各不相知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現一切色， 各各不相知。

猶如工畫師， 不能知畫心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如工畫師， 不能知畫心，

當知一切法， 其性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知一切法， 其性亦如是。

心如工畫師， 畫種種五陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如工畫師， 畫種種五陰，

一切世界中， 無法而不造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界中， 無法而不造。

如心佛亦爾， 如佛眾生然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如心佛亦爾， 如佛眾生然，

心佛及眾生， 是三無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心佛及眾生， 是三無差別。

諸佛悉了知， 一切從心轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛悉了知， 一切從心轉，

若能如是解， 彼人見真佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解， 彼人見真佛。

心亦非是身， 身亦非是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亦非是身， 身亦非是心，

作一切佛事， 自在未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作一切佛事， 自在未曾有。

若人欲求知， 三世一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲求知， 三世一切佛，

應當如是觀， 心造諸如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當如是觀， 心造諸如來。」

爾時，智林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智林菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「所取不可取， 所見不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所取不可取， 所見不可見，

所聞不可聞， 所思不可思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聞不可聞， 所思不可思。

於有量無量， 不應作限量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有量無量， 不應作限量，

有量及無量， 二俱無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有量及無量， 二俱無所取。

不應說而說， 是為自欺誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應說而說， 是為自欺誑，

己事不成就， 不能悅眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己事不成就， 不能悅眾生。

若有能讚歎， 無量諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能讚歎， 無量諸如來，

不可思議劫， 功德不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議劫， 功德不可盡。

猶如隨意珠， 能現無量色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如隨意珠， 能現無量色，

此色非真色， 諸佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此色非真色， 諸佛亦如是。

如虛空清淨， 非色不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空清淨， 非色不可見，

能現一切色， 其性不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能現一切色， 其性不可見。

如是大智人， 示現無量色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大智人， 示現無量色，

非識之所識， 一切莫能覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非識之所識， 一切莫能覩。

雖聞如來聲， 音聲非如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖聞如來聲， 音聲非如來，

離聲復不知， 如來等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離聲復不知， 如來等正覺。

是處甚深妙， 若能分別知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處甚深妙， 若能分別知，

莊嚴無上道， 遠離諸虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴無上道， 遠離諸虛妄。

一切諸如來， 無有說佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 無有說佛法，

隨其所應化， 而為演說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 而為演說法。」