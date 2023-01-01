大方廣佛華嚴經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第八

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

菩薩雲集妙勝殿上說偈品第十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雲集妙勝殿上說偈品第十之二

爾時，善慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「妙哉佛世尊， 無量諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙哉佛世尊， 無量諸如來，

離害心解脫， 自度能度彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離害心解脫， 自度能度彼。

正見世間燈， 如實不顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見世間燈， 如實不顛倒，

無量無數劫， 積德故見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 積德故見佛。

諸行空無實， 凡夫謂真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行空無實， 凡夫謂真諦，

一切無自性， 皆悉等虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無自性， 皆悉等虛空。

無盡智所說， 說者無所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡智所說， 說者無所說，

了知有悉無， 故得難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知有悉無， 故得難思議。

無盡說無盡， 眾生空寂故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡說無盡， 眾生空寂故，

知彼真實性， 則見大名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼真實性， 則見大名稱。

無見說是見， 無我說眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無見說是見， 無我說眾生，

說見及眾生， 是二悉非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說見及眾生， 是二悉非有。

見者無所見， 是見不壞相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者無所見， 是見不壞相，

是名真實法， 一切佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名真實法， 一切佛所說。

能知真實佛， 及佛之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知真實佛， 及佛之所說，

普見一切世， 如佛盧舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見一切世， 如佛盧舍那。

如來等正覺， 善說明淨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來等正覺， 善說明淨道，

精進慧菩薩， 演說無量法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進慧菩薩， 演說無量法。

有無諸法相， 一相平等修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無諸法相， 一相平等修，

如是能見佛， 安住真實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是能見佛， 安住真實際。」

爾時，智慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「我聞最勝教， 即生淨慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞最勝教， 即生淨慧光，

普照十方世， 悉見一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方世， 悉見一切佛。

若計有眾生， 是為最難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若計有眾生， 是為最難處，

法本無真主， 但有假言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法本無真主， 但有假言說。

愚惑莫能知， 自身真實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚惑莫能知， 自身真實性，

如來非取相， 是故不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來非取相， 是故不見佛。

塵垢障慧眼， 不見等正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵垢障慧眼， 不見等正覺，

無量無數劫， 流轉生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 流轉生死海。

流轉則生死， 非轉是涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉則生死， 非轉是涅槃，

生死及涅槃， 二皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死及涅槃， 二皆不可得。

虛誑妄說者， 生死涅槃異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛誑妄說者， 生死涅槃異，

迷惑賢聖法， 不識無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑賢聖法， 不識無上道。

如是取相者， 言有佛等覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是取相者， 言有佛等覺，

顛倒無正念， 是故不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒無正念， 是故不見佛。

能知此實法， 寂滅真如相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知此實法， 寂滅真如相，

則見最正覺， 超出語言道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則見最正覺， 超出語言道。

虛妄說諸法， 法實無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄說諸法， 法實無所有，

一切諸世尊， 諦求不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世尊， 諦求不可得。

明了過去世， 未來及現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了過去世， 未來及現在，

究竟永寂滅， 故說為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟永寂滅， 故說為如來。」

爾時，真慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，真慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「寧受無量苦， 得聞佛音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寧受無量苦， 得聞佛音聲，

不受一切樂， 而不聞佛名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受一切樂， 而不聞佛名。

所以無量劫， 受此眾苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以無量劫， 受此眾苦惱，

流轉生死中， 不聞佛名故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉生死中， 不聞佛名故。

實以無實法， 正覺等真偽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實以無實法， 正覺等真偽，

以無和合相， 是名為菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無和合相， 是名為菩提。

現佛非緣合， 去來亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現佛非緣合， 去來亦復然，

一切法無相， 是則佛真性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無相， 是則佛真性。

若能如是觀， 諸法甚深義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是觀， 諸法甚深義，

則見無量佛， 法身真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則見無量佛， 法身真實相。

於實知真實， 非實知非實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於實知真實， 非實知非實，

善解真實際， 故號為正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解真實際， 故號為正覺。

覺者無所覺， 是佛真妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺者無所覺， 是佛真妙法，

諸佛如是修， 非一亦非二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如是修， 非一亦非二。

知一法為眾， 知眾法為一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一法為眾， 知眾法為一，

法無所依處， 云何而緣合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無所依處， 云何而緣合。

作者及所作， 二俱無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作者及所作， 二俱無所有，

若能如是解， 求之不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解， 求之不可得。

是處不可得， 諸佛所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處不可得， 諸佛所依止，

法無有所依， 覺者無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無有所依， 覺者無所著。」

爾時，無上慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無上慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「無上摩訶薩， 遠離眾生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上摩訶薩， 遠離眾生相，

上相無所有， 故號為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上相無所有， 故號為無上。

微妙無所有， 麁者亦復無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙無所有， 麁者亦復無，

諸佛之所得， 非望亦非作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之所得， 非望亦非作。

是法不可數， 諸佛之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法不可數， 諸佛之境界，

亦離於無數， 是名佛真法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦離於無數， 是名佛真法。

慧日照十方， 滅除眾闇冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧日照十方， 滅除眾闇冥，

亦非有所照， 亦復非無照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非有所照， 亦復非無照。

常樂寂靜法， 永離有所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂寂靜法， 永離有所依，

解脫無依處， 不染一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫無依處， 不染一切法。

善見大智者， 真實所依住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見大智者， 真實所依住，

若無有二法， 當知一亦無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有二法， 當知一亦無。

無一亦無二， 一切皆寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無一亦無二， 一切皆寂滅，

三種世間空， 是則諸佛見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種世間空， 是則諸佛見。

諸佛教眾生， 安住正法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛教眾生， 安住正法中，

解達無所住， 當見真實身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解達無所住， 當見真實身。

非身即是身， 不轉不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非身即是身， 不轉不可見，

無轉亦無見， 是名無上身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無轉亦無見， 是名無上身。

真慧所演說， 無量諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真慧所演說， 無量諸佛法，

若聞此法者， 常得清淨眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法者， 常得清淨眼。」

爾時，堅固慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅固慧菩薩承佛神力，普觀十方，以偈頌曰：

「眾生不知恩， 如來發慈慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生不知恩， 如來發慈慧，

出現於世間， 普照除眾冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現於世間， 普照除眾冥。

起大慈悲心， 普觀諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大慈悲心， 普觀諸群生，

具受無量苦， 永縛在三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具受無量苦， 永縛在三有。

唯除等正覺， 最勝尊導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除等正覺， 最勝尊導師，

一切天人中， 無可歸依者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人中， 無可歸依者。

世界若無佛， 及眾賢聖人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界若無佛， 及眾賢聖人，

彼諸群生類， 無有一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸群生類， 無有一切樂。

如來眾賢聖， 出現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眾賢聖， 出現於世間，

為開淨慧眼， 令得永安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為開淨慧眼， 令得永安樂。

若見如來者， 為得最大利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見如來者， 為得最大利，

聞佛名歡喜， 則是世間塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛名歡喜， 則是世間塔。

我等獲善利， 現前覲如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等獲善利， 現前覲如來，

聞斯微妙法， 悉當成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞斯微妙法， 悉當成佛道。

三世明解脫， 甚深諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世明解脫， 甚深諸境界，

一切眾菩薩， 清淨開慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾菩薩， 清淨開慧眼。

我等重歡喜， 見佛盧舍那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等重歡喜， 見佛盧舍那，

無量無邊智， 演說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊智， 演說不可盡。

無上慧堅固， 及諸佛子等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上慧堅固， 及諸佛子等，

無數億劫中， 說佛德無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億劫中， 說佛德無盡。」

大方廣佛華嚴經菩薩十住品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經菩薩十住品第十一

爾時，法慧菩薩承佛神力，入菩薩無量方便三昧正受。入三昧已，十方千佛世界塵數佛土之外，各見千佛世界塵數諸佛，是諸如來悉號法慧。時，彼諸佛告法慧菩薩言：「善哉！善哉！善男子！乃能入是菩薩無量方便三昧正受。善男子！十方各千佛剎塵數諸佛加汝神力，故能入是三昧正受；又盧舍那佛本願力故，威神力故，及汝善根力故，又欲令汝廣說法故，長養佛慧故，開解法界故，分別眾生界故，除滅障故，入無礙境界故，無等等方便入一切智陀羅尼故，覺一切法故，善知諸根故，說法持故，所謂菩薩十住。善男子！當承佛神力，說微妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩承佛神力，入菩薩無量方便三昧正受。入三昧已，十方千佛世界塵數佛土之外，各見千佛世界塵數諸佛，是諸如來悉號法慧。時，彼諸佛告法慧菩薩言：「善哉！善哉！善男子！乃能入是菩薩無量方便三昧正受。善男子！十方各千佛剎塵數諸佛加汝神力，故能入是三昧正受；又盧舍那佛本願力故，威神力故，及汝善根力故，又欲令汝廣說法故，長養佛慧故，開解法界故，分別眾生界故，除滅障故，入無礙境界故，無等等方便入一切智陀羅尼故，覺一切法故，善知諸根故，說法持故，所謂菩薩十住。善男子！當承佛神力，說微妙法。」

爾時，一切如來即與法慧菩薩無礙智、無住智、無斷智、無癡智、無壞智、無惡智、無量智、無勝智、無懈怠智、無退智。何以故？彼三昧力法如是故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來即與法慧菩薩無礙智、無住智、無斷智、無癡智、無壞智、無惡智、無量智、無勝智、無懈怠智、無退智。何以故？彼三昧力法如是故。

爾時，諸佛各伸右手，摩法慧菩薩頂。摩其頂已，即從定起，告眾菩薩言：「諸佛子！菩薩種性甚深廣大與法界虛空等，一切菩薩從三世諸佛種性中生。諸佛子！菩薩摩訶薩十住行，去、來、現在諸佛所說。何等為十？一名初發心，二名治地，三名修行，四名生貴，五名方便具足，六名正心，七名不退，八名童真，九名法王子，十名灌頂。諸佛子！是名菩薩十住，去、來、現在諸佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛各伸右手，摩法慧菩薩頂。摩其頂已，即從定起，告眾菩薩言：「諸佛子！菩薩種性甚深廣大與法界虛空等，一切菩薩從三世諸佛種性中生。諸佛子！菩薩摩訶薩十住行，去、來、現在諸佛所說。何等為十？一名初發心，二名治地，三名修行，四名生貴，五名方便具足，六名正心，七名不退，八名童真，九名法王子，十名灌頂。諸佛子！是名菩薩十住，去、來、現在諸佛所說。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩初發心住？此菩薩見佛三十二相、八十種好，妙色具足，尊重難遇；或覩神變、或聞說法、或聽教誡、或見眾生受無量苦、或聞如來廣說佛法，發菩提心，求一切智，一向不迴。此菩薩因初發心得十力分。何等為十？所謂：是處非處智、業報垢淨智、諸根智、欲樂智、性智、一切至處道智、一切禪定解脫三昧正受垢淨起智、宿命無礙智、天眼無礙智、三世漏盡智，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學恭敬供養諸佛，讚歎諸菩薩護眾生心，親近賢明，讚不退法，修佛功德，稱揚歎美，生諸佛前，方便修習寂靜三昧，讚歎遠離生死輪迴，為苦眾生作歸依處。何以故？欲令菩提心轉勝堅固，成無上道，有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩初發心住？此菩薩見佛三十二相、八十種好，妙色具足，尊重難遇；或覩神變、或聞說法、或聽教誡、或見眾生受無量苦、或聞如來廣說佛法，發菩提心，求一切智，一向不迴。此菩薩因初發心得十力分。何等為十？所謂：是處非處智、業報垢淨智、諸根智、欲樂智、性智、一切至處道智、一切禪定解脫三昧正受垢淨起智、宿命無礙智、天眼無礙智、三世漏盡智，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學恭敬供養諸佛，讚歎諸菩薩護眾生心，親近賢明，讚不退法，修佛功德，稱揚歎美，生諸佛前，方便修習寂靜三昧，讚歎遠離生死輪迴，為苦眾生作歸依處。何以故？欲令菩提心轉勝堅固，成無上道，有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩治地住？此菩薩於一切眾生發十種心。何等為十？所謂：大慈心、大悲心、樂心、安住心、歡喜心、度眾生心、守護眾生心、我所心、師心、如來心，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：先當勤學專求多聞，修離欲定，近善知識不違其教，善知時語，學無所畏，明解深義，了達正法，知堅法行，捨離癡冥，安住不動。何以故？欲於一切眾生增長大慈悲故；有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩治地住？此菩薩於一切眾生發十種心。何等為十？所謂：大慈心、大悲心、樂心、安住心、歡喜心、度眾生心、守護眾生心、我所心、師心、如來心，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：先當勤學專求多聞，修離欲定，近善知識不違其教，善知時語，學無所畏，明解深義，了達正法，知堅法行，捨離癡冥，安住不動。何以故？欲於一切眾生增長大慈悲故；有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩修行住？此菩薩十種觀一切法。何等為十？所謂：觀一切法無常、苦、空、無我、不自在，一切法不可樂，一切法無集散，一切法無堅固，一切法虛妄，一切法無精勤和合堅固，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學分別知一切眾生界，分別知一切法界，分別知一切世界，分別知地、水、火、風界，分別知欲、色、無色界。何以故？欲於一切法增長明淨智慧故；有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩修行住？此菩薩十種觀一切法。何等為十？所謂：觀一切法無常、苦、空、無我、不自在，一切法不可樂，一切法無集散，一切法無堅固，一切法虛妄，一切法無精勤和合堅固，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學分別知一切眾生界，分別知一切法界，分別知一切世界，分別知地、水、火、風界，分別知欲、色、無色界。何以故？欲於一切法增長明淨智慧故；有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩生貴住？此菩薩從一切聖法正教中生，修十種法。何等為十？所謂：信佛不壞，究竟於法，寂然定意，分別眾生，分別佛剎，分別世界，分別諸業，分別果報，分別生死，分別涅槃，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學分別去、來、今佛法，修行去、來、今佛法；具足去、來、今佛法，平等觀察一切諸佛。何以故？欲使明達二世等觀，有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩生貴住？此菩薩從一切聖法正教中生，修十種法。何等為十？所謂：信佛不壞，究竟於法，寂然定意，分別眾生，分別佛剎，分別世界，分別諸業，分別果報，分別生死，分別涅槃，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學分別去、來、今佛法，修行去、來、今佛法；具足去、來、今佛法，平等觀察一切諸佛。何以故？欲使明達二世等觀，有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩具足方便住？此菩薩聞十種法應當修行。何等為十？所行善根悉為：救護一切眾生，饒益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切眾生，成就一切眾生，令一切眾生捨離諸難，拔出一切眾生生死苦惱，令一切眾生歡喜快樂，令一切眾生調伏，令一切眾生悉得涅槃，是為具足方便住。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學知眾生無有邊，知眾生不可數，知眾生不思議，知眾生種種色，知眾生不可量，知眾生空，知眾生不自在，知眾生非真實，知眾生無所有。何以故？欲令其心無所染著；有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩具足方便住？此菩薩聞十種法應當修行。何等為十？所行善根悉為：救護一切眾生，饒益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切眾生，成就一切眾生，令一切眾生捨離諸難，拔出一切眾生生死苦惱，令一切眾生歡喜快樂，令一切眾生調伏，令一切眾生悉得涅槃，是為具足方便住。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學知眾生無有邊，知眾生不可數，知眾生不思議，知眾生種種色，知眾生不可量，知眾生空，知眾生不自在，知眾生非真實，知眾生無所有。何以故？欲令其心無所染著；有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩正心住？此菩薩聞十種法，得決定心。何等為十？所謂：聞讚佛、毀佛、於佛法中心定不動；聞讚法、毀法、於佛法中心定不動；聞讚、毀菩薩於佛法中心定不動；聞讚、毀菩薩所行法，於佛法中心定不動；聞眾生有量、無量，於佛法中心定不動；聞眾生有垢、無垢，於佛法中心定不動；聞眾生易度、難度，於佛法中心定不動；聞法界有量、無量，於佛法中心定不動；聞法界若成、若壞，於佛法中心定不動；聞法界若有、若無，於佛法中心定不動；是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學一切法無相，一切法無性，一切法不可修，一切法無所有，一切法無真實，一切法如虛空，一切法無自性，一切法如幻，一切法如夢，一切法如響。何以故？欲令得不退轉無生法忍故，有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩正心住？此菩薩聞十種法，得決定心。何等為十？所謂：聞讚佛、毀佛、於佛法中心定不動；聞讚法、毀法、於佛法中心定不動；聞讚、毀菩薩於佛法中心定不動；聞讚、毀菩薩所行法，於佛法中心定不動；聞眾生有量、無量，於佛法中心定不動；聞眾生有垢、無垢，於佛法中心定不動；聞眾生易度、難度，於佛法中心定不動；聞法界有量、無量，於佛法中心定不動；聞法界若成、若壞，於佛法中心定不動；聞法界若有、若無，於佛法中心定不動；是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學一切法無相，一切法無性，一切法不可修，一切法無所有，一切法無真實，一切法如虛空，一切法無自性，一切法如幻，一切法如夢，一切法如響。何以故？欲令得不退轉無生法忍故，有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩不退轉住？此菩薩聞十種法，其心堅固而不動轉。何等為十？所謂：聞有佛、無佛，於佛法中不退轉，有法、無法，於佛法中不退轉，有菩薩、無菩薩，於佛法中不退轉，有菩薩行、無菩薩行，於佛法中不退轉，菩薩行出生死、不出生死，於佛法中不退轉，有過去佛、無過去佛，於佛法中不退轉，有未來佛、無未來佛，於佛法中不退轉，有現在佛、無現在佛，於佛法中不退轉，佛智有盡、無盡，於佛法中不退轉，三世法一相、非一相，於佛法中不退轉，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：知一即是多，多即是一，隨味知義，隨義知味，知非有是有，知有是非有，知非相是相，知相是非相，知非性是性，知性是非性。何以故？欲於一切法方便具足故，有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩不退轉住？此菩薩聞十種法，其心堅固而不動轉。何等為十？所謂：聞有佛、無佛，於佛法中不退轉，有法、無法，於佛法中不退轉，有菩薩、無菩薩，於佛法中不退轉，有菩薩行、無菩薩行，於佛法中不退轉，菩薩行出生死、不出生死，於佛法中不退轉，有過去佛、無過去佛，於佛法中不退轉，有未來佛、無未來佛，於佛法中不退轉，有現在佛、無現在佛，於佛法中不退轉，佛智有盡、無盡，於佛法中不退轉，三世法一相、非一相，於佛法中不退轉，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：知一即是多，多即是一，隨味知義，隨義知味，知非有是有，知有是非有，知非相是相，知相是非相，知非性是性，知性是非性。何以故？欲於一切法方便具足故，有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩童真住？此菩薩於十種法心得安立。何等為十？所謂：身行清淨，口行清淨，意行清淨，隨意受生，知眾生心，知眾生種種欲樂，知眾生種種性，知眾生種種業，知世界成壞，神通自在無有障礙，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學知一切佛剎，震動一切佛剎，持一切佛剎，觀一切佛剎，詣一切佛剎，遍至一切世界，善問難無量妙法神通變化無量身，善解無量諸音聲，於一念中恭敬供養無量諸佛。何以故？欲於一切法中出巧方便，具足成就，有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩童真住？此菩薩於十種法心得安立。何等為十？所謂：身行清淨，口行清淨，意行清淨，隨意受生，知眾生心，知眾生種種欲樂，知眾生種種性，知眾生種種業，知世界成壞，神通自在無有障礙，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學知一切佛剎，震動一切佛剎，持一切佛剎，觀一切佛剎，詣一切佛剎，遍至一切世界，善問難無量妙法神通變化無量身，善解無量諸音聲，於一念中恭敬供養無量諸佛。何以故？欲於一切法中出巧方便，具足成就，有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩法王子住？此菩薩善解十種法。何等為十？所謂：善解眾生趣，善解諸煩惱，善解諸習氣，善解方便智，善解分別無量法，善解諸威儀，善解分別諸世界，善解去、來、今，善解說世諦，善解說第一義諦，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學善知法王所住處，善知法王所行威儀，善知安立法王處，善知巧入法王處，善知分別法王處，善知法王甘露灌頂，善知受持法王法，善知法王無畏法，善知法王無著法，善知讚歎法王法。何以故？欲於一切法得無障礙智，有所聞法，即自開解，不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩法王子住？此菩薩善解十種法。何等為十？所謂：善解眾生趣，善解諸煩惱，善解諸習氣，善解方便智，善解分別無量法，善解諸威儀，善解分別諸世界，善解去、來、今，善解說世諦，善解說第一義諦，是為十。諸佛子！彼菩薩應學十法。何等為十？所謂：學善知法王所住處，善知法王所行威儀，善知安立法王處，善知巧入法王處，善知分別法王處，善知法王甘露灌頂，善知受持法王法，善知法王無畏法，善知法王無著法，善知讚歎法王法。何以故？欲於一切法得無障礙智，有所聞法，即自開解，不由他悟。

「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩灌頂住？此菩薩成就十種智住。何等為十？所謂：悉能震動無量世界，悉能照明無量世界，悉能住持無量世界，悉能遍遊無量世界，悉能嚴淨無量世界，悉知無量眾生心行，悉知眾生隨心所行，悉知無量眾生諸根，悉能方便度無量眾生，悉能調伏無量眾生，是為十。諸佛子！彼菩薩身不可知；身業神足、神足自在；過去智、未來智、現在智、淨諸佛剎智、心境界、智境界不可知；一切眾生，乃至法王子菩薩悉不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是菩薩摩訶薩灌頂住？此菩薩成就十種智住。何等為十？所謂：悉能震動無量世界，悉能照明無量世界，悉能住持無量世界，悉能遍遊無量世界，悉能嚴淨無量世界，悉知無量眾生心行，悉知眾生隨心所行，悉知無量眾生諸根，悉能方便度無量眾生，悉能調伏無量眾生，是為十。諸佛子！彼菩薩身不可知；身業神足、神足自在；過去智、未來智、現在智、淨諸佛剎智、心境界、智境界不可知；一切眾生，乃至法王子菩薩悉不能知。

「諸佛子！彼菩薩應學十種智。何等為十？所謂：學三世智，一切佛法智，法界無障礙智，法界無量無邊智，充滿一切世界智，普照一切世界智，能持一切世界智，分別一切眾生智，一切種智智，佛無量無邊智。何以故？欲令具足一切種智，有所聞法，即自開解，不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼菩薩應學十種智。何等為十？所謂：學三世智，一切佛法智，法界無障礙智，法界無量無邊智，充滿一切世界智，普照一切世界智，能持一切世界智，分別一切眾生智，一切種智智，佛無量無邊智。何以故？欲令具足一切種智，有所聞法，即自開解，不由他悟。」

爾時，佛神力故，十方各萬佛世界塵數佛國，六種十八相震動，雨天寶華、天末香、天寶鬘、天雜香、天寶衣、天寶雲、天莊嚴具，天妙音樂，不鼓自鳴，又自演出無畏之音。如此四天下須彌山頂妙勝殿上，威神變化，說十住法，一切十方世界，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方各萬佛世界塵數佛國，六種十八相震動，雨天寶華、天末香、天寶鬘、天雜香、天寶衣、天寶雲、天莊嚴具，天妙音樂，不鼓自鳴，又自演出無畏之音。如此四天下須彌山頂妙勝殿上，威神變化，說十住法，一切十方世界，亦復如是。

爾時，佛神力故，十方各過萬佛世界塵數剎外，有十佛剎微塵數等諸大菩薩充滿十方，來詣此土，說如是言：「善哉！善哉！佛子善說是法，我等諸人，同名法慧；所從來國，同名法雲；彼諸如來，同號妙法；我等佛所，亦說十住。大眾眷屬名味句身，等無有異。是故，佛子！我等承佛神力，來詣此土，為汝作證。」如此四天下須彌山頂妙勝殿上說十住法，十佛世界微塵數等諸大菩薩來此作證，一切十方亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方各過萬佛世界塵數剎外，有十佛剎微塵數等諸大菩薩充滿十方，來詣此土，說如是言：「善哉！善哉！佛子善說是法，我等諸人，同名法慧；所從來國，同名法雲；彼諸如來，同號妙法；我等佛所，亦說十住。大眾眷屬名味句身，等無有異。是故，佛子！我等承佛神力，來詣此土，為汝作證。」如此四天下須彌山頂妙勝殿上說十住法，十佛世界微塵數等諸大菩薩來此作證，一切十方亦復如是。

爾時，法慧菩薩承佛神力，普觀十方及諸法界，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩承佛神力，普觀十方及諸法界，以偈頌曰：

「見大智尊微妙身， 相好端嚴悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見大智尊微妙身， 相好端嚴悉具足，

最勝尊重甚難遇， 勇猛大士初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝尊重甚難遇， 勇猛大士初發心。

見無等等大神變， 聞說妙法及教誡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無等等大神變， 聞說妙法及教誡，

觀察五道無量苦， 無畏大士初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五道無量苦， 無畏大士初發心。

聞諸如來普智尊， 無量功德悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸如來普智尊， 無量功德悉具足，

解佛心相如虛空， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解佛心相如虛空， 菩薩因此初發心。

能知是處及非處， 若我非我如是等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知是處及非處， 若我非我如是等，

欲解平等真實義， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲解平等真實義， 菩薩因此初發心。

過去未來現在世， 一切善惡諸業報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在世， 一切善惡諸業報，

欲善觀察悉平等， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲善觀察悉平等， 菩薩因此初發心。

諸禪三昧及解脫， 隨順正受無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪三昧及解脫， 隨順正受無所著，

欲善分別垢淨起， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲善分別垢淨起， 菩薩因此初發心。

隨諸眾生根利鈍， 種種勤修精進力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生根利鈍， 種種勤修精進力，

悉欲了達分別知， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達分別知， 菩薩因此初發心。

一切眾生種種欲， 心好樂著諸希望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生種種欲， 心好樂著諸希望，

悉欲了達分別知， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達分別知， 菩薩因此初發心。

一切眾生種種性， 無量無邊不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生種種性， 無量無邊不可數，

悉欲了達分別知， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達分別知， 菩薩因此初發心。

一切諸道所至處， 八正聖路向無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸道所至處， 八正聖路向無為，

悉欲了達知其實， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達知其實， 菩薩因此初發心。

一切世界眾生類， 流轉五道生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界眾生類， 流轉五道生死海，

欲得天眼悉明達， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得天眼悉明達， 菩薩因此初發心。

於過去世一切事， 如其體性所有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去世一切事， 如其體性所有相，

悉欲隨順達宿命， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲隨順達宿命， 菩薩因此初發心。

世間一切諸煩惱， 所有結縛餘習氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切諸煩惱， 所有結縛餘習氣，

悉欲覺知究竟盡， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲覺知究竟盡， 菩薩因此初發心。

世間所有世諦法， 名字談論語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有世諦法， 名字談論語言道，

悉欲明達世諦義， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲明達世諦義， 菩薩因此初發心。

一切諸法語言斷， 無有自性如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法語言斷， 無有自性如虛空，

悉欲明達真諦義， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲明達真諦義， 菩薩因此初發心。

震動一切佛世界， 傾覆鼓蕩諸大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動一切佛世界， 傾覆鼓蕩諸大海，

悉欲明達佛神力， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲明達佛神力， 菩薩因此初發心。

一毛放演無量光， 普照十方一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛放演無量光， 普照十方一切剎，

欲於一光一切覺， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲於一光一切覺， 菩薩因此初發心。

無量佛剎難思議， 皆悉能置一掌中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛剎難思議， 皆悉能置一掌中，

欲解一切如幻化， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲解一切如幻化， 菩薩因此初發心。

無量佛剎諸眾生， 皆悉安置一毛端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛剎諸眾生， 皆悉安置一毛端，

悉欲了達皆寂滅， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達皆寂滅， 菩薩因此初發心。

一切十方大海水， 渧以一毛盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方大海水， 渧以一毛盡無餘，

悉欲分別知渧數， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲分別知渧數， 菩薩因此初發心。

不可思議諸佛剎， 皆碎為末如微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議諸佛剎， 皆碎為末如微塵，

悉欲分別知其數， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲分別知其數， 菩薩因此初發心。

過去未來無量劫， 一切世界成敗相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來無量劫， 一切世界成敗相，

悉欲究竟達其際， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲究竟達其際， 菩薩因此初發心。

三世一切等正覺， 諸辟支佛及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切等正覺， 諸辟支佛及聲聞，

悉欲分別三乘道， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲分別三乘道， 菩薩因此初發心。

無量無邊諸世界， 能以一毛悉稱舉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸世界， 能以一毛悉稱舉，

欲知有無真實相， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲知有無真實相， 菩薩因此初發心。

金剛圍山數無量， 盡能安置一毛端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛圍山數無量， 盡能安置一毛端，

欲知至大有小相， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲知至大有小相， 菩薩因此初發心。

十方一切諸世界， 能以一音遍充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸世界， 能以一音遍充滿，

悉欲解了淨妙聲， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲解了淨妙聲， 菩薩因此初發心。

一切眾生語言法， 一言演說盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生語言法， 一言演說盡無餘，

悉欲解了淨密音， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲解了淨密音， 菩薩因此初發心。

如來清淨微妙音， 充滿十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨微妙音， 充滿十方諸世界，

欲得具足舌根相， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得具足舌根相， 菩薩因此初發心。

一切十方諸世界， 有成壞者皆悉見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方諸世界， 有成壞者皆悉見，

欲得解了悉虛妄， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得解了悉虛妄， 菩薩因此初發心。

一切十方諸佛剎， 其中無量諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方諸佛剎， 其中無量諸如來，

悉欲了達佛正法， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達佛正法， 菩薩因此初發心。

普能應現無量身， 一切世界微塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普能應現無量身， 一切世界微塵等，

悉欲了達如幻化， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉欲了達如幻化， 菩薩因此初發心。

過去未來現在世， 無量無邊諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在世， 無量無邊諸如來，

欲於一念悉了知， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲於一念悉了知， 菩薩因此初發心。

欲具演說一句法， 阿僧祇劫無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲具演說一句法， 阿僧祇劫無窮盡，

欲使辯才不斷絕， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲使辯才不斷絕， 菩薩因此初發心。

十方一切諸群生， 隨其遷變生滅相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸群生， 隨其遷變生滅相，

欲於一念悉了達， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲於一念悉了達， 菩薩因此初發心。

淨妙身口及意行， 遊步十方無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙身口及意行， 遊步十方無障礙，

欲了三世悉空寂， 菩薩因此初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲了三世悉空寂， 菩薩因此初發心。

菩薩如是發心已， 於十方界諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是發心已， 於十方界諸佛所，

應學盡敬供養佛， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應學盡敬供養佛， 如是說者不退教。

菩薩捨離種種樂， 不厭生死求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩捨離種種樂， 不厭生死求菩提，

以此勸進歡喜歎， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此勸進歡喜歎， 如是說者不退教。

十方一切諸世界， 其中所有眾賢聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸世界， 其中所有眾賢聖，

菩薩常應讚歎彼， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常應讚歎彼， 如是說者不退教。

最勝最上無有比， 甚深微妙清淨法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝最上無有比， 甚深微妙清淨法，

菩薩以此化眾生， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以此化眾生， 如是說者不退教。

無上清淨妙善法， 一切眾魔不能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上清淨妙善法， 一切眾魔不能壞，

菩薩尊重常稱歎， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩尊重常稱歎， 如是說者不退教。

一切所有妙功德， 天人之尊悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有妙功德， 天人之尊悉成就，

以此安立諸菩薩， 如是說者人中王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此安立諸菩薩， 如是說者人中王。

方便教化見諸佛， 無量無數難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便教化見諸佛， 無量無數難思議，

若能以此方便化， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能以此方便化， 如是說者不退教。

一切甚深諸三昧， 悉教眾生無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切甚深諸三昧， 悉教眾生無有餘，

菩薩分別具開導， 如是說者不退教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩分別具開導， 如是說者不退教。

悉能摧滅生死輪， 具轉聖道妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能摧滅生死輪， 具轉聖道妙法輪，

一切世間無所著， 諸佛所記是菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無所著， 諸佛所記是菩薩。

菩薩若見無量眾， 輪轉生死受諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若見無量眾， 輪轉生死受諸苦，

為作救護歸依者， 諸佛所記是菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為作救護歸依者， 諸佛所記是菩薩。

是說菩薩發心住， 一向志求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說菩薩發心住， 一向志求無上道，

如我所說微妙法， 一切諸佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所說微妙法， 一切諸佛亦如是。

第二治地真佛子， 先應發心作是念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二治地真佛子， 先應發心作是念，

願令一切群生類， 隨順修行諸佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願令一切群生類， 隨順修行諸佛教。

饒益安樂眾生心， 歡喜不捨眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益安樂眾生心， 歡喜不捨眾生心，

大悲救護我所心， 起大師心如來心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲救護我所心， 起大師心如來心。

發如是等勝妙心， 精勤學問求多聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發如是等勝妙心， 精勤學問求多聞，

寂然定意正思惟， 心常親近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然定意正思惟， 心常親近善知識。

隨順奉行修其教， 柔軟善語不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順奉行修其教， 柔軟善語不放逸，

善能了知一切時， 達深法義無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能了知一切時， 達深法義無所畏。

明解深義了正法， 則離一切諸癡冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解深義了正法， 則離一切諸癡冥，

已離愚癡心安住， 是則名為真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離愚癡心安住， 是則名為真佛子。

亦名治地摩訶薩， 一向堅固求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名治地摩訶薩， 一向堅固求菩提，

如是善學諸佛教， 是則名為真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善學諸佛教， 是則名為真佛子。

第三修行真佛子， 應當如是觀諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三修行真佛子， 應當如是觀諸法，

無常苦空無堅固， 無我無主不自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常苦空無堅固， 無我無主不自在。

一切諸法不可樂， 無作虛誑不真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法不可樂， 無作虛誑不真實，

無有積集亦無散， 如是觀者是菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有積集亦無散， 如是觀者是菩薩。

分別觀察眾生界， 亦當解了諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別觀察眾生界， 亦當解了諸法界，

善能分別方便觀， 無量無邊諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能分別方便觀， 無量無邊諸世界。

一切十方國土中， 地水火風四大界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方國土中， 地水火風四大界，

欲界色界無色界， 悉能觀察分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界色界無色界， 悉能觀察分別知。

善能明達一切界， 真實究竟無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能明達一切界， 真實究竟無有餘，

如是真諦正法教， 隨順學者是菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真諦正法教， 隨順學者是菩薩。

第四生貴真佛子， 從諸賢聖正法生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四生貴真佛子， 從諸賢聖正法生，

有無諸法無所著， 捨離生死出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無諸法無所著， 捨離生死出三界。

信佛堅固不可壞， 究竟淨心不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信佛堅固不可壞， 究竟淨心不退轉，

明了觀察甚深法， 一切眾生無真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了觀察甚深法， 一切眾生無真實。

行業世界諸佛剎， 生死果報及涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業世界諸佛剎， 生死果報及涅槃，

佛子若能如是觀， 是名如來法化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子若能如是觀， 是名如來法化生。

過去未來現在世， 諸佛如來及正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在世， 諸佛如來及正法，

無量方便求究竟， 成就一切大聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便求究竟， 成就一切大聖法。

一切三世諸如來， 平等觀察無異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世諸如來， 平等觀察無異相，

分別差別不可得， 如是觀者達三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別差別不可得， 如是觀者達三世。

如我所說讚歎者， 是名四住摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所說讚歎者， 是名四住摩訶薩，

若能如是修學者， 速成無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是修學者， 速成無上佛菩提。

第五菩薩真佛子， 微妙具足方便住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五菩薩真佛子， 微妙具足方便住，

深入清淨巧方便， 究竟一切功德業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入清淨巧方便， 究竟一切功德業。

所修無量諸功德， 悉為一切作歸依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修無量諸功德， 悉為一切作歸依，

饒益安樂大慈悲， 哀愍度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益安樂大慈悲， 哀愍度脫諸群生。

為一切世除眾難， 永拔生死令歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切世除眾難， 永拔生死令歡喜，

調伏一切諸群生， 具足功德趣涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏一切諸群生， 具足功德趣涅槃。

普為一切諸群生， 分別演說清淨法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為一切諸群生， 分別演說清淨法，

是名第五摩訶薩， 成就方便度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名第五摩訶薩， 成就方便度眾生，

具足一切功德者， 演說五住淨妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切功德者， 演說五住淨妙法。

第六正心真佛子， 解真實法離愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正心真佛子， 解真實法離愚癡，

於一切世天人中， 正念思惟滅虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切世天人中， 正念思惟滅虛妄。

聞讚毀佛及佛法， 一切菩薩所行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞讚毀佛及佛法， 一切菩薩所行道，

眾生有量若無量， 於佛法中心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有量若無量， 於佛法中心不動。

眾生有垢若無垢， 或有易度或難度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有垢若無垢， 或有易度或難度，

法界有量若無量， 世界有成或有敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界有量若無量， 世界有成或有敗。

或聞法界若有無， 過去未來今現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞法界若有無， 過去未來今現在，

菩薩於此一切法， 寂然觀察心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於此一切法， 寂然觀察心不動。

觀一切法無性相， 其義真實如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切法無性相， 其義真實如虛空，

猶若幻化夢所見， 是人於法為真解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若幻化夢所見， 是人於法為真解。

第七不退真佛子， 聞有諸佛菩薩法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七不退真佛子， 聞有諸佛菩薩法，

聞無諸佛菩薩法， 若出非出不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞無諸佛菩薩法， 若出非出不退轉。

過去未來及現在， 一切諸佛有以無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來及現在， 一切諸佛有以無，

若法起滅不起滅， 若有一相若異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法起滅不起滅， 若有一相若異相。

若一即多多即一， 義味寂滅悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一即多多即一， 義味寂滅悉平等，

遠離一異顛倒相， 是名菩薩不退住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一異顛倒相， 是名菩薩不退住。

若有法相及無相， 若有法性及無性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有法相及無相， 若有法性及無性，

二俱無實等虛空， 如是知者必究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱無實等虛空， 如是知者必究竟。

第八童真真佛子， 身口意行悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八童真真佛子， 身口意行悉具足，

微妙清淨無染污， 隨意所欲自在生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙清淨無染污， 隨意所欲自在生。

悉知一切眾生心， 善能觀察諸欲性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知一切眾生心， 善能觀察諸欲性，

了眾生法無差別， 十方世界成敗相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了眾生法無差別， 十方世界成敗相。

速逮一切妙神通， 往詣十方諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速逮一切妙神通， 往詣十方諸佛剎，

隨意自在無障礙， 聞說妙法悉受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨意自在無障礙， 聞說妙法悉受持。

六種震動一切國， 皆悉能持諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種震動一切國， 皆悉能持諸世界，

梵音遍滿十方剎， 度脫無量群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音遍滿十方剎， 度脫無量群生類。

諮問佛義不可數， 變化其身無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諮問佛義不可數， 變化其身無有量，

隨受化者演法言， 如佛所說無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨受化者演法言， 如佛所說無有異。

第九王子摩訶薩， 悉能分別諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九王子摩訶薩， 悉能分別諸群生，

善知輕重煩惱行， 隨其所應方便度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知輕重煩惱行， 隨其所應方便度。

善分別知諸法相， 明達世界先後際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善分別知諸法相， 明達世界先後際，

善解俗諦第一義， 具足方便無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解俗諦第一義， 具足方便無有餘。

善能了達法王處， 隨順法王威儀法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能了達法王處， 隨順法王威儀法，

善知安入法王位， 善知分別法王界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知安入法王位， 善知分別法王界。

第十灌頂真佛子， 方便善持一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十灌頂真佛子， 方便善持一切法，

如法隨順入深義， 悉能究竟分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法隨順入深義， 悉能究竟分別說。

悉度眾生無有餘， 而於眾生不取相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉度眾生無有餘， 而於眾生不取相，

寂然不動學正念， 悉在十方諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然不動學正念， 悉在十方諸佛前。

灌頂菩薩真佛子， 悉能究竟諸勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂菩薩真佛子， 悉能究竟諸勝法，

十方無量諸世界， 悉能震動光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸世界， 悉能震動光普照。

能持十方諸世界， 嚴淨一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持十方諸世界， 嚴淨一切眾生心，

悉知一切眾生根， 演梵音聲滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知一切眾生根， 演梵音聲滿十方。

調伏化度諸群生， 悉令修習菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏化度諸群生， 悉令修習菩提心，

普入十方諸佛國， 觀察法界無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入十方諸佛國， 觀察法界無有餘。

灌頂色身及身業， 神足自在不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂色身及身業， 神足自在不思議，

觀察三世佛國智， 乃至王子所不測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察三世佛國智， 乃至王子所不測。

三世諸佛及佛法， 分別了知無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛及佛法， 分別了知無障礙，

法界無量無有邊， 諸佛聲聞悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無量無有邊， 諸佛聲聞悉充滿。

盡於一切諸世界， 皆悉能持光普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡於一切諸世界， 皆悉能持光普照，

盡於一切群生類， 為說究竟正覺智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡於一切群生類， 為說究竟正覺智。

如是十住諸菩薩， 悉從如來法化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十住諸菩薩， 悉從如來法化生，

隨其方便及境界， 一切天人莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其方便及境界， 一切天人莫能知。

初發無上菩提心， 充滿十方悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發無上菩提心， 充滿十方悉無餘，

了達三世諸法相， 具足成就一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達三世諸法相， 具足成就一切智。

無邊佛剎及世間， 無量無數眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊佛剎及世間， 無量無數眾生類，

煩惱業報菩提心， 如是一切無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業報菩提心， 如是一切無所著。

初求佛道發一念， 世間眾生及二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初求佛道發一念， 世間眾生及二乘，

斯等一切莫能知， 何況菩薩餘功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等一切莫能知， 何況菩薩餘功德？

十方一切諸世界， 能以一毛悉稱舉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸世界， 能以一毛悉稱舉，

彼知菩薩具足行， 疾得如來一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼知菩薩具足行， 疾得如來一切智。

十方一切大海水， 能以一毛渧令盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切大海水， 能以一毛渧令盡，

於一念中悉知數， 如是行者真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中悉知數， 如是行者真佛子。

一切世界末為塵， 悉能分別知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界末為塵， 悉能分別知其數，

菩薩所行等微塵， 是則名為真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行等微塵， 是則名為真佛子。

過去未來現在佛， 一切緣覺及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在佛， 一切緣覺及聲聞，

分別解說不能盡， 發心菩薩諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別解說不能盡， 發心菩薩諸功德。

菩薩初發菩提心， 廣大無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩初發菩提心， 廣大無量無有邊，

大慈大悲覆一切， 何況菩薩餘功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈大悲覆一切， 何況菩薩餘功德。」

大方廣佛華嚴經梵行品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經梵行品第十二

爾時，正念天子白法慧菩薩言：「佛子！一切世界中，諸菩薩摩訶薩信家、非家、出家學道，捨離俗飾，被服法衣，彼諸菩薩云何方便修習梵行，具足菩薩十住道地，速成無上平等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，正念天子白法慧菩薩言：「佛子！一切世界中，諸菩薩摩訶薩信家、非家、出家學道，捨離俗飾，被服法衣，彼諸菩薩云何方便修習梵行，具足菩薩十住道地，速成無上平等菩提？」

爾時，法慧菩薩答正念天子言：「正士！此菩薩摩訶薩一向專求無上菩提，先當分別十種之法。何等為十？所謂：身、身業、口、口業、意、意業、佛、法、僧、戒，應如是觀：為身是梵行耶？乃至戒是梵行耶？若身是梵行者，當知梵行則不清淨；當知梵行則為非法；當知梵行則為渾濁；當知梵行則為臭惡；當知梵行則為穢污；當知梵行則為塵垢；當知梵行則為諂曲；當知梵行則為八萬戶蟲。若身業是梵行者，當知身四威儀則為梵行；左右顧眄舉足下足則為梵行。若口是梵行者，當知音聲則為梵行；當知語言則為梵行；當知心觸則為梵行；當知舌動則為梵行；當知脣齒和合則為梵行。若口業是梵行者，當知語言則為梵行；當知所說作、無作、稱譏、毀譽，則為梵行。若意是梵行者，當知覺、觀、憶念、不忘、思惟、幻、夢等悉為梵行。若意業是梵行者，當知想是梵行；施設是梵行；寒、熱、飢、渴、苦、樂、憂、喜等悉是梵行。若佛是梵行者，為色是佛耶？為受、想、行、識是佛耶？為三十二相、八十種好是佛耶？為一切神通、業報是佛耶？若法是梵行者，為正教是法耶？為寂滅、離涅槃是法耶？為生、非生是法耶？為實、非實是法耶？為虛妄是法耶？為合、散是法耶？若僧是梵行者，為向須陀洹果是僧耶？為得須陀洹果是僧耶？為向斯陀含阿那含阿羅漢果是僧耶？為得斯陀含阿那含阿羅漢果是僧耶？為三明、六通是僧耶？為時解脫是僧耶？為非時解脫是僧耶？若戒是梵行者，為戒場是戒耶？為十眾是戒耶？為問清淨、不清淨是戒耶？為戒師是戒耶？為三羯磨和尚是戒耶？為鬀髮、法服、乞食是戒耶？菩薩摩訶薩當如是觀察十種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩答正念天子言：「正士！此菩薩摩訶薩一向專求無上菩提，先當分別十種之法。何等為十？所謂：身、身業、口、口業、意、意業、佛、法、僧、戒，應如是觀：為身是梵行耶？乃至戒是梵行耶？若身是梵行者，當知梵行則不清淨；當知梵行則為非法；當知梵行則為渾濁；當知梵行則為臭惡；當知梵行則為穢污；當知梵行則為塵垢；當知梵行則為諂曲；當知梵行則為八萬戶蟲。若身業是梵行者，當知身四威儀則為梵行；左右顧眄舉足下足則為梵行。若口是梵行者，當知音聲則為梵行；當知語言則為梵行；當知心觸則為梵行；當知舌動則為梵行；當知脣齒和合則為梵行。若口業是梵行者，當知語言則為梵行；當知所說作、無作、稱譏、毀譽，則為梵行。若意是梵行者，當知覺、觀、憶念、不忘、思惟、幻、夢等悉為梵行。若意業是梵行者，當知想是梵行；施設是梵行；寒、熱、飢、渴、苦、樂、憂、喜等悉是梵行。若佛是梵行者，為色是佛耶？為受、想、行、識是佛耶？為三十二相、八十種好是佛耶？為一切神通、業報是佛耶？若法是梵行者，為正教是法耶？為寂滅、離涅槃是法耶？為生、非生是法耶？為實、非實是法耶？為虛妄是法耶？為合、散是法耶？若僧是梵行者，為向須陀洹果是僧耶？為得須陀洹果是僧耶？為向斯陀含阿那含阿羅漢果是僧耶？為得斯陀含阿那含阿羅漢果是僧耶？為三明、六通是僧耶？為時解脫是僧耶？為非時解脫是僧耶？若戒是梵行者，為戒場是戒耶？為十眾是戒耶？為問清淨、不清淨是戒耶？為戒師是戒耶？為三羯磨和尚是戒耶？為鬀髮、法服、乞食是戒耶？菩薩摩訶薩當如是觀察十種法。

「又，知過去無所至，未來無所有，現在無作者、無知者、無受報者，此世不至彼世，彼世不至此世。為何等法是梵行？梵行法為在何處？誰有是梵行法？此梵行法為是有耶？為是無耶？為是色法耶？為非色法耶？為是受、想、行、識法耶？為非受、想、行、識法耶？菩薩摩訶薩正念無障礙，觀察、分別三世諸法平等，猶如虛空，無有二相。如是觀者，智慧、方便無所罣礙。於一切法而不取相，一切諸法無自性故；於一切佛及諸佛法平等觀察，猶如虛空；是名菩薩摩訶薩方便修習清淨梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，知過去無所至，未來無所有，現在無作者、無知者、無受報者，此世不至彼世，彼世不至此世。為何等法是梵行？梵行法為在何處？誰有是梵行法？此梵行法為是有耶？為是無耶？為是色法耶？為非色法耶？為是受、想、行、識法耶？為非受、想、行、識法耶？菩薩摩訶薩正念無障礙，觀察、分別三世諸法平等，猶如虛空，無有二相。如是觀者，智慧、方便無所罣礙。於一切法而不取相，一切諸法無自性故；於一切佛及諸佛法平等觀察，猶如虛空；是名菩薩摩訶薩方便修習清淨梵行。

「又復修習增上十法。何等為十？所謂：是處非處智，去、來、現在諸業報智，一切諸禪三昧正受解脫垢淨起智，眾生諸根智，隨諸欲樂智，種種性智，至一切處道智，無障礙宿命智，無障礙天眼智，斷習氣智，是為十。如是觀察如來十力甚深無量，具足長養大慈悲心，悉分別眾生而不捨眾生，亦不捨寂滅；行無上業，不求果報；觀一切法如幻、如夢、如電、如響、如化。菩薩摩訶薩如是觀者，以少方便，疾得一切諸佛功德。常樂觀察無二法相，斯有是處。初發心時，便成正覺，知一切法真實之性，具足慧身，不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復修習增上十法。何等為十？所謂：是處非處智，去、來、現在諸業報智，一切諸禪三昧正受解脫垢淨起智，眾生諸根智，隨諸欲樂智，種種性智，至一切處道智，無障礙宿命智，無障礙天眼智，斷習氣智，是為十。如是觀察如來十力甚深無量，具足長養大慈悲心，悉分別眾生而不捨眾生，亦不捨寂滅；行無上業，不求果報；觀一切法如幻、如夢、如電、如響、如化。菩薩摩訶薩如是觀者，以少方便，疾得一切諸佛功德。常樂觀察無二法相，斯有是處。初發心時，便成正覺，知一切法真實之性，具足慧身，不由他悟。」