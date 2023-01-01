大方廣佛華嚴經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

盧舍那佛品第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛品第二之三

「彼香河中間一切平正，諸妙寶樹以為莊嚴，雜種寶幔彌覆其上，一切菩薩願力所起、佛所護念三世莊嚴而莊嚴之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼香河中間一切平正，諸妙寶樹以為莊嚴，雜種寶幔彌覆其上，一切菩薩願力所起、佛所護念三世莊嚴而莊嚴之。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「盧舍那佛遍十方， 出一切化莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧舍那佛遍十方， 出一切化莊嚴身，

彼亦不來亦不去， 佛願力故皆悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不來亦不去， 佛願力故皆悉見。

一切佛剎微塵中， 無量佛子修諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎微塵中， 無量佛子修諸行，

悉受清淨國土記， 見嚴淨剎稱本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉受清淨國土記， 見嚴淨剎稱本行。

「佛子！當知此蓮華藏世界海中，一一境界有世界海微塵數清淨莊嚴。諸佛子！此香水海上有不可說佛剎微塵數世界性住，或有世界性蓮華上住、或在無量色蓮華上住、或依真珠寶住、或依諸寶網住、或依種種眾生身住、或依佛摩尼寶王住；或須彌山形、或河形、或轉形、或旋流形、或輪形、或樹形、或樓觀形、或雲形、或網形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！當知此蓮華藏世界海中，一一境界有世界海微塵數清淨莊嚴。諸佛子！此香水海上有不可說佛剎微塵數世界性住，或有世界性蓮華上住、或在無量色蓮華上住、或依真珠寶住、或依諸寶網住、或依種種眾生身住、或依佛摩尼寶王住；或須彌山形、或河形、或轉形、或旋流形、或輪形、或樹形、或樓觀形、或雲形、或網形。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「堅固清淨諸佛剎， 離垢解脫光明藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固清淨諸佛剎， 離垢解脫光明藏，

依止摩尼寶海住， 或有依止香海住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止摩尼寶海住， 或有依止香海住，

或依種種方便住， 或依莊嚴眾色住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依種種方便住， 或依莊嚴眾色住，

或復須彌樹圓形， 種種方門佛剎住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復須彌樹圓形， 種種方門佛剎住。

或光明身諸華藏， 寶雲普放淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或光明身諸華藏， 寶雲普放淨光明，

光明充滿勝世界， 寶地海藏不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明充滿勝世界， 寶地海藏不可壞。

或淨佛剎無量色， 光明焰雲眾色等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或淨佛剎無量色， 光明焰雲眾色等，

或有妙音諸世界， 自然常音不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有妙音諸世界， 自然常音不思議。

無數願樂種種身， 自在行雲音聲身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數願樂種種身， 自在行雲音聲身，

眾生無量德音身， 最勝一切德音身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無量德音身， 最勝一切德音身。

種種門入諸佛剎， 漸至無盡不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種門入諸佛剎， 漸至無盡不思議，

無數一切滿十方， 無盡無量普自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數一切滿十方， 無盡無量普自在。

一切諸方如來剎， 廣大方便入佛界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸方如來剎， 廣大方便入佛界，

見十方剎漸次至， 國土不增亦不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見十方剎漸次至， 國土不增亦不減。

以一國土滿十方， 十方入一亦無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一國土滿十方， 十方入一亦無餘，

世界本相亦不壞， 無比功德故能爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界本相亦不壞， 無比功德故能爾。

一切佛剎微塵中， 見盧舍那自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎微塵中， 見盧舍那自在力，

弘誓願海震音聲， 調伏一切眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓願海震音聲， 調伏一切眾生類。

佛身充滿一切剎， 無數菩薩亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身充滿一切剎， 無數菩薩亦如是，

教化眾生無有量， 佛現自在無倫匹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生無有量， 佛現自在無倫匹。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！彼眾香水海中有一香水海，名樂光明，有一切香摩尼寶王莊嚴蓮華；上有世界，名清淨寶網光明，佛號離垢淨眼廣入。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名雜香蓮華勝妙莊嚴，依寶網住，形如師子座，佛號師子座光明勝照。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名寶莊嚴普光明，依諸華住，形如日輪雲，佛號廣大光明智勝。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名雜光蓮華，佛號金剛光明普精進善起。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名無畏嚴淨，佛號平等莊嚴妙音幢王。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名華開淨焰，佛號愛海功德稱王。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名總持，佛號淨智慧海。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名解脫聲，佛號善相幢。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名勝起，佛號蓮華藏光。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名善住金剛不可破壞，佛號那羅延不可破壞。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名華林赤蓮華，佛號雜寶華鬘智王。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名淨光勝電如來藏，佛號能起一切所願功德。彼世界上，有香水海，名淨光焰起，中有世界性，名善住。次上復有香水海，名金剛眼光明，中有世界性，名法界等起。次上復有香水海，名蓮華平正，中有世界性，名出十方化身。次上復有香水海，名寶地莊嚴光明，中有世界性，名寶枝莊嚴。次上復有香水海，名化香焰，中有世界性，名清淨化。次上復有香水海，名寶幢，中有世界性，名佛護念。次上復有世界性，名眾色普光。如是次上復有世界塵數香水海及世界性，如一方，十方亦如是盧舍那佛常轉法輪處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！彼眾香水海中有一香水海，名樂光明，有一切香摩尼寶王莊嚴蓮華；上有世界，名清淨寶網光明，佛號離垢淨眼廣入。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名雜香蓮華勝妙莊嚴，依寶網住，形如師子座，佛號師子座光明勝照。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名寶莊嚴普光明，依諸華住，形如日輪雲，佛號廣大光明智勝。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名雜光蓮華，佛號金剛光明普精進善起。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名無畏嚴淨，佛號平等莊嚴妙音幢王。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名華開淨焰，佛號愛海功德稱王。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名總持，佛號淨智慧海。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名解脫聲，佛號善相幢。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名勝起，佛號蓮華藏光。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名善住金剛不可破壞，佛號那羅延不可破壞。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名華林赤蓮華，佛號雜寶華鬘智王。彼世界上，過佛剎塵數世界，有佛國名淨光勝電如來藏，佛號能起一切所願功德。彼世界上，有香水海，名淨光焰起，中有世界性，名善住。次上復有香水海，名金剛眼光明，中有世界性，名法界等起。次上復有香水海，名蓮華平正，中有世界性，名出十方化身。次上復有香水海，名寶地莊嚴光明，中有世界性，名寶枝莊嚴。次上復有香水海，名化香焰，中有世界性，名清淨化。次上復有香水海，名寶幢，中有世界性，名佛護念。次上復有世界性，名眾色普光。如是次上復有世界塵數香水海及世界性，如一方，十方亦如是盧舍那佛常轉法輪處。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「法界不可壞， 蓮華世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法界不可壞， 蓮華世界海，

離垢廣莊嚴， 安住於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢廣莊嚴， 安住於虛空。

此世界海中， 剎性難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海中， 剎性難思議，

善住不雜亂， 各各悉自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住不雜亂， 各各悉自在。

平正住莊嚴， 依種種色住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平正住莊嚴， 依種種色住，

如來世界海， 佛剎相隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來世界海， 佛剎相隨順。

種種身音聲， 一切佛自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種身音聲， 一切佛自在，

普見諸世界， 種種業莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸世界， 種種業莊嚴。

須彌山城網， 水旋輪圓形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山城網， 水旋輪圓形，

清淨色蓮華， 彼彼悉圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨色蓮華， 彼彼悉圍遶。

尸羅幢盆形， 隨順轉色形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅幢盆形， 隨順轉色形，

如是難思議， 諸佛國土形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是難思議， 諸佛國土形。

不思議世界， 依止蓮華住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議世界， 依止蓮華住，

放大光明網， 普照於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明網， 普照於一切。

一一如來剎， 放諸光明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一如來剎， 放諸光明網，

照一切佛國， 充滿十方海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照一切佛國， 充滿十方海。

一切諸佛剎， 一切境界門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛剎， 一切境界門，

一切方便入， 皆悉見無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切方便入， 皆悉見無量，

不思議佛剎， 不壞不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議佛剎， 不壞不可盡，

無量淨莊嚴， 大仙威神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量淨莊嚴， 大仙威神力，

彼如來剎頂， 不思議世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如來剎頂， 不思議世界，

或成或有敗， 不生亦不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或成或有敗， 不生亦不滅，

譬如諸樹林， 華葉或生落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸樹林， 華葉或生落，

如是諸佛剎， 成敗亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛剎， 成敗亦復然，

如依種種樹， 有種種果生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如依種種樹， 有種種果生，

如是種種剎， 有種種眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種剎， 有種種眾生，

種子差別故， 果實生不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子差別故， 果實生不同，

行業若干故， 佛剎種種異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業若干故， 佛剎種種異，

譬如意寶珠， 隨意現眾色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如意寶珠， 隨意現眾色，

除諸妄想故， 悉見清淨剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸妄想故， 悉見清淨剎，

譬如空中雲， 龍王力能現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中雲， 龍王力能現，

如是佛願力， 一切佛剎起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛願力， 一切佛剎起，

猶如工幻師， 能現種種眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如工幻師， 能現種種眾，

如是眾生業， 佛剎不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生業， 佛剎不思議，

如見彩畫像， 知是畫師造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如見彩畫像， 知是畫師造，

如是見佛剎， 心畫師所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見佛剎， 心畫師所成。

眾生心不同， 隨起諸妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心不同， 隨起諸妄想，

如是諸佛剎， 一切皆如化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛剎， 一切皆如化。

猶如見導師， 種種無量色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如見導師， 種種無量色，

隨眾生心行， 見佛剎亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心行， 見佛剎亦然。

無量真珠華， 悉覆諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量真珠華， 悉覆諸佛剎，

色現各不同， 離垢莊嚴現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色現各不同， 離垢莊嚴現。

彼蓮華網中， 佛剎網依住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼蓮華網中， 佛剎網依住，

種種妙莊嚴， 眾生所依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙莊嚴， 眾生所依處。

或有佛剎地， 垢穢不平正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛剎地， 垢穢不平正，

眾生煩惱故， 起如是佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生煩惱故， 起如是佛剎。

清淨不清淨， 佛剎不可議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨不清淨， 佛剎不可議，

眾生希望起， 菩薩之所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生希望起， 菩薩之所持。

清淨不清淨， 無量諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨不清淨， 無量諸佛剎，

業海因緣起， 菩薩之所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業海因緣起， 菩薩之所化。

或放清淨光， 離垢眾寶體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或放清淨光， 離垢眾寶體，

種種妙莊嚴， 諸佛令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙莊嚴， 諸佛令清淨。

一切國土中， 火災不可議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土中， 火災不可議，

示現不清淨， 而剎常堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現不清淨， 而剎常堅固。

或依風輪住， 或復依水輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依風輪住， 或復依水輪，

無量剎成敗， 眾生行業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎成敗， 眾生行業故。

見無量佛剎， 或成或有敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量佛剎， 或成或有敗，

彼亦無有成， 亦復無有敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦無有成， 亦復無有敗。

於一一念中， 無量佛剎起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一一念中， 無量佛剎起，

諸佛所持故， 國清淨離垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所持故， 國清淨離垢。

或有佛剎起， 泥土不清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛剎起， 泥土不清淨，

離明常闇冥， 罪眾生所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離明常闇冥， 罪眾生所住。

或有泥土剎， 煩惱大恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有泥土剎， 煩惱大恐怖，

樂少憂苦多， 薄福之所處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂少憂苦多， 薄福之所處。

或有鐵世界， 或有赤銅國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有鐵世界， 或有赤銅國，

諸石山穢惡， 眾生業故起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸石山穢惡， 眾生業故起。

或有泥土剎， 眾生常苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有泥土剎， 眾生常苦惱，

長冥離光明， 光明海能照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長冥離光明， 光明海能照。

諸畜生趣中， 受無量種身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸畜生趣中， 受無量種身，

隨宿行業故， 長受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨宿行業故， 長受無量苦。

閻羅王界中， 飢渴苦常逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻羅王界中， 飢渴苦常逼，

登上大火山， 長受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登上大火山， 長受無量苦。

或有七寶剎， 平正住莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有七寶剎， 平正住莊嚴，

清淨業力起， 微妙善安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨業力起， 微妙善安隱。

彼佛剎土中， 唯見人天趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛剎土中， 唯見人天趣，

功德果成就， 常受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德果成就， 常受諸快樂。

一一毛孔中， 不思議億剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 不思議億剎，

無量形莊嚴， 種種業所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量形莊嚴， 種種業所起。

隨其自業起， 眾生界難議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其自業起， 眾生界難議，

取種種相已， 或受樂受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取種種相已， 或受樂受苦，

或剎光無量， 一切寶為地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或剎光無量， 一切寶為地，

金剛華遍覆， 離垢淨莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛華遍覆， 離垢淨莊嚴。

或剎光明體， 光明輪安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或剎光明體， 光明輪安住，

金色栴檀香， 光明雲常照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色栴檀香， 光明雲常照。

或剎日輪體， 布眾香寶衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或剎日輪體， 布眾香寶衣，

或一蓮華中， 菩薩悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一蓮華中， 菩薩悉充滿，

或有無量色， 離垢寶佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無量色， 離垢寶佛剎，

紺寶光明網， 光明網電照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺寶光明網， 光明網電照。

或有佛剎土， 金剛華為體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛剎土， 金剛華為體，

或布眾寶華， 觀察甚清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或布眾寶華， 觀察甚清淨。

普賢菩薩願， 所得清淨國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩願， 所得清淨國，

三世莊嚴剎， 悉現於此中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世莊嚴剎， 悉現於此中。

諸佛子汝觀， 佛世界自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子汝觀， 佛世界自在，

未來一切剎， 悉見皆如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來一切剎， 悉見皆如夢。

十方一切剎， 過去佛國海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切剎， 過去佛國海，

於一世界見， 一切剎如化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一世界見， 一切剎如化。

三世一切佛， 并一切佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 并一切佛土，

於一世界見， 三世佛及剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一世界見， 三世佛及剎。

觀微塵上剎， 一切佛自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀微塵上剎， 一切佛自在，

無量妙莊嚴， 皆悉如電光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量妙莊嚴， 皆悉如電光。

或無量佛土， 其形猶如海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或無量佛土， 其形猶如海，

有如須彌山， 世界難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如須彌山， 世界難思議。

有國如珠貫， 依紺寶網住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有國如珠貫， 依紺寶網住，

或依樹莊嚴， 一切佛充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依樹莊嚴， 一切佛充滿，

或依摩尼輪， 或依止蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依摩尼輪， 或依止蓮華，

八隅雜莊嚴， 離垢種種色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八隅雜莊嚴， 離垢種種色。

或如師子座， 或有國如金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如師子座， 或有國如金，

或如眾寶形， 或如梵世處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如眾寶形， 或如梵世處，

或天主月形， 又復形如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或天主月形， 又復形如日。

或如摩尼寶， 栴檀香莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如摩尼寶， 栴檀香莊嚴，

或如旋香鬘， 佛世界安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如旋香鬘， 佛世界安住，

或如光明輪， 種種色莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如光明輪， 種種色莊嚴。

或壽命一劫， 或復壽百劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或壽命一劫， 或復壽百劫，

或復有壽命， 佛剎微塵等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復有壽命， 佛剎微塵等。

或於一劫中， 見無量剎起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於一劫中， 見無量剎起，

無量不可數， 不思議剎壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量不可數， 不思議剎壞。

或國土無佛， 或國土有佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或國土無佛， 或國土有佛，

或國土一佛， 或有無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或國土一佛， 或有無量佛，

若國土無佛， 他方異世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若國土無佛， 他方異世界，

有諸化佛來， 示現自在教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸化佛來， 示現自在教。

從兜率捨壽， 降神處胎生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從兜率捨壽， 降神處胎生，

降魔成正覺， 轉無上法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔成正覺， 轉無上法輪，

隨眾生所樂， 種種色示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生所樂， 種種色示現，

一切時不壞， 轉清淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時不壞， 轉清淨法輪。

若眾生非器， 非佛令不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眾生非器， 非佛令不見，

煩惱所障礙， 不見如來意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱所障礙， 不見如來意，

或剎極濁惡， 常聞弊惡音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或剎極濁惡， 常聞弊惡音，

剛強麁獷聲， 不愛大恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剛強麁獷聲， 不愛大恐怖，

彼地獄畜生， 餓鬼趣受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼地獄畜生， 餓鬼趣受苦，

是濁惡佛剎， 眾生憂惱海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是濁惡佛剎， 眾生憂惱海，

或剎甘露音， 常聞柔軟聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或剎甘露音， 常聞柔軟聲，

清淨業道音， 普聞一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨業道音， 普聞一切剎，

或有佛剎聞， 釋提桓因聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛剎聞， 釋提桓因聲，

梵天王妙聲， 諸世界主聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天王妙聲， 諸世界主聲，

光明旋音聲， 佛化身無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明旋音聲， 佛化身無盡，

諸菩薩音聲， 常聞佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩音聲， 常聞佛剎海，

或不思議剎， 聞轉法輪聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或不思議剎， 聞轉法輪聲，

不可盡願聲， 所修行音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可盡願聲， 所修行音聲，

聞三世諸佛， 具足尊名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞三世諸佛， 具足尊名號，

隨緣起佛剎， 音聲不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨緣起佛剎， 音聲不可盡，

「諸佛子！乃往久遠過世界海微塵數劫，復過是數，爾時，有世界海，名淨光普眼，中有世界性，名勝妙音，依止摩尼華網海住，清淨無穢，有須彌山塵數世界以為眷屬；無量寶莊嚴地有三百重，眾寶圍山高廣嚴淨，周匝圍遶，其世界性，形如須彌山天宮莊嚴，以念為食。彼世界性中，有香水海，名清淨光。彼香海中，有須彌山，名大焰華莊嚴幢，以十種寶欄楯圍遶。彼須彌山有林觀，名寶華枝，以無量華樓閣、無量寶幢樓閣、無量紺寶網、種種色華而莊嚴之，無量香雲彌覆其上，十億百千城周匝圍遶。於彼林東，有一大城，名曰焰光，純香所成，面千由旬，七寶為郭，周匝圍遶；其城竂觀，雜寶莊嚴，覆以雜華及諸寶網，微風吹動，出妙音聲；其城有門一萬二千，建雜寶幢而莊嚴之，十億園林周匝圍遶，城中眾生皆悉成就，業報神足行同諸天，一切所欲應念即至。於彼林南，有一天城，名樹華莊嚴；次有龍城，名曰究竟；次有夜叉城，名金剛勝妙莊嚴幢；次有乾闥婆城，名離垢善；次有阿修羅城，名寶輪地；次有迦樓羅城，名眾寶莊嚴善光；次有緊那羅城，名娛樂莊嚴；次有摩睺羅伽城，名寶金剛幢。時，彼林中，有一道場，名寶華莊嚴；其道場前，有大蓮華，名華焰具足，縱廣百億由旬，十億蓮華眷屬圍遶。時，彼世界過百歲已，有佛出世，如是次第，有十須彌山塵數如來出興于世；其最初佛，名一切功德本勝須彌山雲。時，佛處彼大蓮華上，眉間白毫放大光明，名一切功德覺；有十佛世界塵數光明以為眷屬。彼光滅除一切眾生煩惱蓋障，令得淨心，起功德海，永離三惡八難諸趣，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！乃往久遠過世界海微塵數劫，復過是數，爾時，有世界海，名淨光普眼，中有世界性，名勝妙音，依止摩尼華網海住，清淨無穢，有須彌山塵數世界以為眷屬；無量寶莊嚴地有三百重，眾寶圍山高廣嚴淨，周匝圍遶，其世界性，形如須彌山天宮莊嚴，以念為食。彼世界性中，有香水海，名清淨光。彼香海中，有須彌山，名大焰華莊嚴幢，以十種寶欄楯圍遶。彼須彌山有林觀，名寶華枝，以無量華樓閣、無量寶幢樓閣、無量紺寶網、種種色華而莊嚴之，無量香雲彌覆其上，十億百千城周匝圍遶。於彼林東，有一大城，名曰焰光，純香所成，面千由旬，七寶為郭，周匝圍遶；其城竂觀，雜寶莊嚴，覆以雜華及諸寶網，微風吹動，出妙音聲；其城有門一萬二千，建雜寶幢而莊嚴之，十億園林周匝圍遶，城中眾生皆悉成就，業報神足行同諸天，一切所欲應念即至。於彼林南，有一天城，名樹華莊嚴；次有龍城，名曰究竟；次有夜叉城，名金剛勝妙莊嚴幢；次有乾闥婆城，名離垢善；次有阿修羅城，名寶輪地；次有迦樓羅城，名眾寶莊嚴善光；次有緊那羅城，名娛樂莊嚴；次有摩睺羅伽城，名寶金剛幢。時，彼林中，有一道場，名寶華莊嚴；其道場前，有大蓮華，名華焰具足，縱廣百億由旬，十億蓮華眷屬圍遶。時，彼世界過百歲已，有佛出世，如是次第，有十須彌山塵數如來出興于世；其最初佛，名一切功德本勝須彌山雲。時，佛處彼大蓮華上，眉間白毫放大光明，名一切功德覺；有十佛世界塵數光明以為眷屬。彼光滅除一切眾生煩惱蓋障，令得淨心，起功德海，永離三惡八難諸趣，發菩提心。

「諸佛子！時，彼焰光城中，有王名愛見善慧，其王統領萬億諸城，有三萬七千夫人、采女，二萬五千子；其第一子名功德勝，次名普莊嚴童子。時，彼童子見佛無量自在功德善根因緣故，即得十種三昧，名曰諸佛具足功德三昧、普門方便三昧、淨方便雲三昧、教化眾生三昧、一切音聲充滿三昧、無量功德誠向三昧、如實覺諸法三昧、廣地方便海三昧、勝解脫三昧、一切智光三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！時，彼焰光城中，有王名愛見善慧，其王統領萬億諸城，有三萬七千夫人、采女，二萬五千子；其第一子名功德勝，次名普莊嚴童子。時，彼童子見佛無量自在功德善根因緣故，即得十種三昧，名曰諸佛具足功德三昧、普門方便三昧、淨方便雲三昧、教化眾生三昧、一切音聲充滿三昧、無量功德誠向三昧、如實覺諸法三昧、廣地方便海三昧、勝解脫三昧、一切智光三昧。」

爾時，普莊嚴童子以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普莊嚴童子以偈頌曰：

「猶如千日出， 虛空靡不照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如千日出， 虛空靡不照，

離垢坐道場， 光明亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢坐道場， 光明亦如是。

無量萬億劫， 難遇之導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量萬億劫， 難遇之導師，

出興於世間， 一切見最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出興於世間， 一切見最勝。

觀察佛光明， 如雲難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察佛光明， 如雲難思議，

一切處悉見， 如對現目前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處悉見， 如對現目前。

毛孔放光明， 如雲不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔放光明， 如雲不可盡，

隨諸眾生音， 讚佛無量德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生音， 讚佛無量德。

眾生遇佛光， 離苦永寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生遇佛光， 離苦永寂滅，

悉安隱快樂， 歡喜遍充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉安隱快樂， 歡喜遍充滿。

觀察諸菩薩， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸菩薩， 充滿十方界，

放摩尼寶雲， 讚歎諸最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放摩尼寶雲， 讚歎諸最勝。

常於道場聞， 深妙音聲海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於道場聞， 深妙音聲海，

滅諸眾生苦， 覩佛自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸眾生苦， 覩佛自在力。

一切興恭敬， 歡喜心無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切興恭敬， 歡喜心無量，

往詣法王所， 瞻仰禮供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣法王所， 瞻仰禮供養。」

時，彼童子說偈音聲，於彼世界無不普聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼童子說偈音聲，於彼世界無不普聞。

爾時，愛見善慧王聞說是偈，歡喜無量，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，愛見善慧王聞說是偈，歡喜無量，以偈頌曰：

「宜時普宣告， 諸王大臣等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宜時普宣告， 諸王大臣等，

令知吉祥相， 咸速詣最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令知吉祥相， 咸速詣最勝。

莊飾一切城， 宜令悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊飾一切城， 宜令悉清淨，

建諸妙幢幡， 種種寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建諸妙幢幡， 種種寶莊嚴。

設眾妙寶帳， 彌覆羅其上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設眾妙寶帳， 彌覆羅其上，

興妓樂音雲， 令充遍虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興妓樂音雲， 令充遍虛空。

掃除諸街巷， 降以雜寶雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃除諸街巷， 降以雜寶雨，

莊嚴眾寶乘， 當詣見最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴眾寶乘， 當詣見最勝。

各於其帳內， 雨種種雲雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各於其帳內， 雨種種雲雨，

一切莊嚴雲， 流行虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴雲， 流行虛空中。

香蓮華光雲， 華蓋難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香蓮華光雲， 華蓋難思議，

瓔珞半月雲， 雨眾妙寶衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞半月雲， 雨眾妙寶衣，

須彌山香水， 摩尼寶莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山香水， 摩尼寶莊嚴，

清淨眾雜寶， 顯現虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨眾雜寶， 顯現虛空中。

摩尼寶華鬘， 離垢眾寶鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶華鬘， 離垢眾寶鬘，

摩尼寶燈雲， 凝照停虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶燈雲， 凝照停虛空。

矚想皆念佛， 生無量歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 矚想皆念佛， 生無量歡喜，

妻子眷屬俱， 當詣見最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子眷屬俱， 當詣見最勝。」

爾時，愛見善慧王與七十七億那由他眷屬俱，往詣一切功德本勝須彌山雲佛所；到已，頭面禮足，於一面坐，有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等往詣佛所，頭面禮足，於一面住。爾時，如來教化一切諸眾生故，於彼大眾海中說經，名現三世一切諸佛集會，世界塵數修多羅以為眷屬，隨諸眾生所應解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，愛見善慧王與七十七億那由他眷屬俱，往詣一切功德本勝須彌山雲佛所；到已，頭面禮足，於一面坐，有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等往詣佛所，頭面禮足，於一面住。爾時，如來教化一切諸眾生故，於彼大眾海中說經，名現三世一切諸佛集會，世界塵數修多羅以為眷屬，隨諸眾生所應解故。

爾時，普莊嚴童子聞是經已，宿世功德因緣故，得一切法具足三昧、一切法來入安住菩提心三昧、法界師子光方便三昧、法眼清淨三昧。爾時，童子以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普莊嚴童子聞是經已，宿世功德因緣故，得一切法具足三昧、一切法來入安住菩提心三昧、法界師子光方便三昧、法眼清淨三昧。爾時，童子以偈頌曰：

「我聞最勝法， 清淨慧眼開， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞最勝法， 清淨慧眼開，

能見一切佛， 過去功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見一切佛， 過去功德海。

我見一切生， 如本色具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見一切生， 如本色具足，

隨本名身業， 供養一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨本名身業， 供養一切佛。

過去諸佛所， 無量劫海行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛所， 無量劫海行，

我見諸佛海， 清淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見諸佛海， 清淨佛剎海。

於生死海中， 捨自身無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生死海中， 捨自身無量，

修菩薩勝行， 嚴淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修菩薩勝行， 嚴淨佛剎海。

捨無量耳鼻， 頭目及手足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨無量耳鼻， 頭目及手足，

王身大臣身， 具足修淨國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王身大臣身， 具足修淨國。

一一佛剎中， 難思議億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛剎中， 難思議億劫，

修行菩薩道， 令佛剎海淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩道， 令佛剎海淨。

普賢菩薩願， 修習諸行海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩願， 修習諸行海，

一切剎海中， 令佛土清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎海中， 令佛土清淨。

如日光明淨， 悉見色具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日光明淨， 悉見色具足，

佛智光照已， 見我本修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智光照已， 見我本修行。

見無量諸佛， 離垢清淨剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量諸佛， 離垢清淨剎，

成等正覺聲， 悉充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成等正覺聲， 悉充滿法界。

如彼修清淨， 具足佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼修清淨， 具足佛剎海，

一切佛神力， 應修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛神力， 應修菩薩行。」

說是偈時，如須彌山塵數眾生悉發無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈時，如須彌山塵數眾生悉發無上道心。

時，彼如來為此童子而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼如來為此童子而說頌曰：

「善哉普莊嚴， 德藏大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉普莊嚴， 德藏大名稱，

能為眾生故， 勇猛求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為眾生故， 勇猛求菩提。

能發智慧光， 滿一切法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發智慧光， 滿一切法界，

無上道德雲， 當得智慧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上道德雲， 當得智慧海。

一國中修行， 一剎微塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一國中修行， 一剎微塵劫，

當逮是智慧， 如我之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當逮是智慧， 如我之所得。

懈怠者不能， 解深方便海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠者不能， 解深方便海，

精進力成就， 能淨佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進力成就， 能淨佛世界。

一切微塵數， 劫海修眾行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切微塵數， 劫海修眾行，

彼得淨如是， 如我佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得淨如是， 如我佛剎海。

一一眾生故， 無量劫苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一眾生故， 無量劫苦行，

不厭生死難， 能為大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不厭生死難， 能為大導師。

無量無邊願， 一切諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊願， 一切諸佛海，

能度無上道， 方便海具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度無上道， 方便海具足。

恭敬供養我， 普莊嚴大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養我， 普莊嚴大力，

勝須彌山佛， 成汝無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝須彌山佛， 成汝無上道。

普賢常勇猛， 具足大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢常勇猛， 具足大名稱，

一切法界滿， 淨諸佛剎海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界滿， 淨諸佛剎海。」

爾時，一切功德本勝須彌山雲如來壽五十億歲。彼佛滅度後，有佛出世，號一切度離癡清淨眼王如來。普莊嚴童子見是如來已，即得念佛三昧、普門海藏三昧、無量智持轉法三昧、甚深法樂三昧。時，佛說經名一切法界自性離垢莊嚴，有世界微塵等修多羅以為眷屬。普莊嚴童子聞是經已，即得三昧，名一切法普門歡喜藏三昧、入一切法方便海三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切功德本勝須彌山雲如來壽五十億歲。彼佛滅度後，有佛出世，號一切度離癡清淨眼王如來。普莊嚴童子見是如來已，即得念佛三昧、普門海藏三昧、無量智持轉法三昧、甚深法樂三昧。時，佛說經名一切法界自性離垢莊嚴，有世界微塵等修多羅以為眷屬。普莊嚴童子聞是經已，即得三昧，名一切法普門歡喜藏三昧、入一切法方便海三昧。

大方廣佛華嚴經如來名號品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經如來名號品第三

佛在摩竭提國寂滅道場，初始得佛，普光法堂，坐蓮華藏師子座上，善覺智無二念，了達法性、住佛所住、等諸如來至無礙趣具不退法無壞境界，住不思議等達三世，與十佛國土微塵數等大菩薩俱，盡一生補處，悉從他方世界來集，了眾生性，深入法界，常善思量世間涅槃，明了業報眾生心行，悉能解知諸法義味，觀察世間、離世間法，究竟分別為無為性，去、來、現在靡不貫達。時，諸菩薩咸作是念：「唯願世尊哀愍我等，隨所志樂，示現佛剎、示佛所住、示佛國莊嚴、示諸佛法、示佛土清淨、示佛所說法、示佛剎體、示佛功德勢力、示隨佛剎起、示成正覺，開示十方一切如來所可分別菩薩：十住、十行、十迴向、十藏、十地、十願、十定、十自在、十頂菩薩隨喜心、不斷如來性、救眾生、滅煩惱、知眾行、解諸法、離垢穢、拔眾難、決疑網、竭愛欲、佛無上地、佛境界、佛住壽、佛行、佛力、佛無所畏、佛定、佛神足、佛勝法、佛不動轉、佛六情根、佛光、佛智、佛無上功德一切具足，如是等事，悉為我現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭提國寂滅道場，初始得佛，普光法堂，坐蓮華藏師子座上，善覺智無二念，了達法性、住佛所住、等諸如來至無礙趣具不退法無壞境界，住不思議等達三世，與十佛國土微塵數等大菩薩俱，盡一生補處，悉從他方世界來集，了眾生性，深入法界，常善思量世間涅槃，明了業報眾生心行，悉能解知諸法義味，觀察世間、離世間法，究竟分別為無為性，去、來、現在靡不貫達。時，諸菩薩咸作是念：「唯願世尊哀愍我等，隨所志樂，示現佛剎、示佛所住、示佛國莊嚴、示諸佛法、示佛土清淨、示佛所說法、示佛剎體、示佛功德勢力、示隨佛剎起、示成正覺，開示十方一切如來所可分別菩薩：十住、十行、十迴向、十藏、十地、十願、十定、十自在、十頂菩薩隨喜心、不斷如來性、救眾生、滅煩惱、知眾行、解諸法、離垢穢、拔眾難、決疑網、竭愛欲、佛無上地、佛境界、佛住壽、佛行、佛力、佛無所畏、佛定、佛神足、佛勝法、佛不動轉、佛六情根、佛光、佛智、佛無上功德一切具足，如是等事，悉為我現。」

爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即如其像，現神通力。現神力已，東方過十佛剎微塵數國，有世界名金色，佛號不動智，有菩薩字文殊師利，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於東方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即如其像，現神通力。現神力已，東方過十佛剎微塵數國，有世界名金色，佛號不動智，有菩薩字文殊師利，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於東方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

南方過十佛剎微塵數國，有世界名樂色，佛號智火，有菩薩字覺首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於南方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方過十佛剎微塵數國，有世界名樂色，佛號智火，有菩薩字覺首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於南方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

西方過十佛剎微塵數國，有世界名華色，佛號習智，菩薩字財首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於西方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方過十佛剎微塵數國，有世界名華色，佛號習智，菩薩字財首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於西方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

北方過十佛剎微塵數國，有世界名薝蔔華色，佛號行智，菩薩字寶首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於北方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方過十佛剎微塵數國，有世界名薝蔔華色，佛號行智，菩薩字寶首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於北方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

東北方過十佛剎微塵數國，有世界名青蓮華色，佛號明智，菩薩字德首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於東北方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方過十佛剎微塵數國，有世界名青蓮華色，佛號明智，菩薩字德首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於東北方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

東南方過十佛剎微塵數國，有世界名金色，佛號究竟智，菩薩字目首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於東南方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方過十佛剎微塵數國，有世界名金色，佛號究竟智，菩薩字目首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於東南方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

西南方過十佛剎微塵數國，有世界名寶色，佛號上智，菩薩字進首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於西南方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方過十佛剎微塵數國，有世界名寶色，佛號上智，菩薩字進首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於西南方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

西北方過十佛剎微塵數國，有世界名金剛色，佛號自在智，菩薩字法首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於西北方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方過十佛剎微塵數國，有世界名金剛色，佛號自在智，菩薩字法首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於西北方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

下方過十佛剎微塵數國，有世界名玻瓈色，佛號梵智，菩薩字智首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於下方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方過十佛剎微塵數國，有世界名玻瓈色，佛號梵智，菩薩字智首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於下方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

上方過十佛剎微塵數國，有世界名如實色，佛號伏怨智，菩薩字賢首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於上方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方過十佛剎微塵數國，有世界名如實色，佛號伏怨智，菩薩字賢首，與十佛土塵數菩薩來詣佛所，恭敬供養，頭面禮足，即於上方，化作蓮華藏師子之座，結跏趺坐。

是時，文殊師利菩薩承佛神力，觀察大眾，歎曰：「快哉！今菩薩會為未曾有。諸佛子！當知佛剎不可思議，佛住、佛國、佛法、佛剎清淨、佛說法、佛出世、佛剎起、諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆不可思議。何以故？十方諸佛說法，知彼心行，隨化眾生，與虛空、法界等。何以故？此娑婆世界中，諸四天下教化一切種種身、種種名、處所、形色、長短、壽命、諸得、諸入、諸根生處、業報，如是種種，不同眾生，所見亦異。何以故？諸佛子！此四天下佛號不同，或稱悉達，或稱滿月，或稱師子吼，或稱釋迦牟尼，或稱神仙，或稱盧舍那，或稱瞿曇，或稱大沙門，或稱最勝，或稱能度。如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，文殊師利菩薩承佛神力，觀察大眾，歎曰：「快哉！今菩薩會為未曾有。諸佛子！當知佛剎不可思議，佛住、佛國、佛法、佛剎清淨、佛說法、佛出世、佛剎起、諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆不可思議。何以故？十方諸佛說法，知彼心行，隨化眾生，與虛空、法界等。何以故？此娑婆世界中，諸四天下教化一切種種身、種種名、處所、形色、長短、壽命、諸得、諸入、諸根生處、業報，如是種種，不同眾生，所見亦異。何以故？諸佛子！此四天下佛號不同，或稱悉達，或稱滿月，或稱師子吼，或稱釋迦牟尼，或稱神仙，或稱盧舍那，或稱瞿曇，或稱大沙門，或稱最勝，或稱能度。如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此東方有四天下，名曰善護，彼稱如來，或號金剛、或號尊勝、或號大智、或號不壞、或號雲王、或號無諍、或號平等、或號歡喜、或號無比、或號默然，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此東方有四天下，名曰善護，彼稱如來，或號金剛、或號尊勝、或號大智、或號不壞、或號雲王、或號無諍、或號平等、或號歡喜、或號無比、或號默然，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此南方有四天下，名曰難養，彼稱如來，或名甘露灌、或名善名稱、或名離垢、或名實論師、或名調御、或名樂慧、或名大音、或名眾祐、或名無量、或名勝慧，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此南方有四天下，名曰難養，彼稱如來，或名甘露灌、或名善名稱、或名離垢、或名實論師、或名調御、或名樂慧、或名大音、或名眾祐、或名無量、或名勝慧，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此西方有四天下，名曰佛慧，彼稱如來，或謂性慧、或謂愛現、或謂無上王、或謂無恐怖、或謂實慧、或謂常化、或謂知足、或謂法慧、或謂究竟、或謂能忍，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此西方有四天下，名曰佛慧，彼稱如來，或謂性慧、或謂愛現、或謂無上王、或謂無恐怖、或謂實慧、或謂常化、或謂知足、或謂法慧、或謂究竟、或謂能忍，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此北方有四天下，名師子言，彼稱如來，或稱大牟尼、或稱苦行、或稱婆伽婆、或稱福田、或稱一切智、或稱善意、或稱清淨、或稱伊那婆那、或稱勝鬘、或稱願行滿，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此北方有四天下，名師子言，彼稱如來，或稱大牟尼、或稱苦行、或稱婆伽婆、或稱福田、或稱一切智、或稱善意、或稱清淨、或稱伊那婆那、或稱勝鬘、或稱願行滿，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此東北方有四天下，名曰安寧，彼稱如來，或號法王、或號等起、或號寂靜、或號妙天、或號離欲、或號勝慧、或號等心、或號無壞、或號慧音、或號遠來，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此東北方有四天下，名曰安寧，彼稱如來，或號法王、或號等起、或號寂靜、或號妙天、或號離欲、或號勝慧、或號等心、或號無壞、或號慧音、或號遠來，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此東南方有四天下，名曰喜樂，或稱如來，或名蓮華、或名慧火、或名知人、或名密教、或名解脫、或名自然安住、或名妙行成就、或名清淨眼王、或名上勇、或名精進力，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此東南方有四天下，名曰喜樂，或稱如來，或名蓮華、或名慧火、或名知人、或名密教、或名解脫、或名自然安住、或名妙行成就、或名清淨眼王、或名上勇、或名精進力，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此西南方有四天下，名曰堅固，彼稱如來，或稱不動、或稱慧王、或稱滿慧、或稱無動慧、或稱常悲、或稱頂王、或稱勝音、或稱一切施、或稱持仙、或稱勝須彌，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此西南方有四天下，名曰堅固，彼稱如來，或稱不動、或稱慧王、或稱滿慧、或稱無動慧、或稱常悲、或稱頂王、或稱勝音、或稱一切施、或稱持仙、或稱勝須彌，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此西北方有四天下，名須菩提，彼稱如來，或號普慧、或號光明成就、或號寶髻、或號應敬念、或號無上義、或號悅樂、或號本性清淨、或號光明滿、或號脩臂、或號本善住，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此西北方有四天下，名須菩提，彼稱如來，或號普慧、或號光明成就、或號寶髻、或號應敬念、或號無上義、或號悅樂、或號本性清淨、或號光明滿、或號脩臂、或號本善住，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此下方有四天下，名曰焰道，彼謂如來，或名長養善根、或名師子色、或名利智、或名真金焰、或名普親、或名梵音、或名饒益、或名究竟來、或名真天、或名平等施，如是等稱佛名號，其數一萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此下方有四天下，名曰焰道，彼謂如來，或名長養善根、或名師子色、或名利智、或名真金焰、或名普親、或名梵音、或名饒益、或名究竟來、或名真天、或名平等施，如是等稱佛名號，其數一萬。

「諸佛子！次此上方有四天下，名曰持地，彼謂如來，或稱猛慧、或稱無量清淨、或稱覺慧、或稱勇首、或稱妙莊嚴、或稱能發歡喜、或稱意成滿、或稱火光、或稱精進、或稱一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！次此上方有四天下，名曰持地，彼謂如來，或稱猛慧、或稱無量清淨、或稱覺慧、或稱勇首、或稱妙莊嚴、或稱能發歡喜、或稱意成滿、或稱火光、或稱精進、或稱一乘。

「諸佛子！如是持地四天下稱佛名號，其數一萬。此娑婆世界有如是等百億四天下，彼稱如來亦各不同，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如是持地四天下稱佛名號，其數一萬。此娑婆世界有如是等百億四天下，彼稱如來亦各不同，有百億萬。

「諸佛子！此娑婆世界東，次有國土，名曰密訓，彼謂如來，或稱平等、或稱最勇、或稱安慰、或稱調意、或稱聞慧、或稱一切捨、或稱自在、或稱堅固身、或稱大超越、或稱無比智。諸佛子！如是密訓國土稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此娑婆世界東，次有國土，名曰密訓，彼謂如來，或稱平等、或稱最勇、或稱安慰、或稱調意、或稱聞慧、或稱一切捨、或稱自在、或稱堅固身、或稱大超越、或稱無比智。諸佛子！如是密訓國土稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界南，次有國土，名曰最勇，彼謂如來，或稱自然清淨、或稱意至到、或稱能仁、或稱解脫王、或稱智慧王、或稱明行足、或稱善誓、或稱能寂滅、或稱大慈、或稱大悲，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界南，次有國土，名曰最勇，彼謂如來，或稱自然清淨、或稱意至到、或稱能仁、或稱解脫王、或稱智慧王、或稱明行足、或稱善誓、或稱能寂滅、或稱大慈、或稱大悲，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界西，次有國土，名曰離垢，彼謂如來，或稱具足直心、或稱分別道、或稱善持、或稱解脫眾亂、或稱論師、或稱分別眾寶、或稱無上現、或稱來化、或稱一切苦行、或稱具足力，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界西，次有國土，名曰離垢，彼謂如來，或稱具足直心、或稱分別道、或稱善持、或稱解脫眾亂、或稱論師、或稱分別眾寶、或稱無上現、或稱來化、或稱一切苦行、或稱具足力，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界北，次有國土，名寶境界，彼謂如來，或稱薝蔔華色、或稱日藏、或稱依精進住、或稱等起住壽、或稱超實、或稱慧日、或稱無障礙、或稱月出、或稱慧火勢、或稱清淨身，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界北，次有國土，名寶境界，彼謂如來，或稱薝蔔華色、或稱日藏、或稱依精進住、或稱等起住壽、或稱超實、或稱慧日、或稱無障礙、或稱月出、或稱慧火勢、或稱清淨身，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界東北，次有國土，名曰訶尼，彼稱如來，或號離苦、或號一切解脫、或號因緣具足、或號解脫智慧、或號過去藏、或號寶光、或號離世間、或號至離身地、或號端嚴藏、或號離瞋恚心，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界東北，次有國土，名曰訶尼，彼稱如來，或號離苦、或號一切解脫、或號因緣具足、或號解脫智慧、或號過去藏、或號寶光、或號離世間、或號至離身地、或號端嚴藏、或號離瞋恚心，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界東南，次有國土，名曰饒益，彼稱如來，或號因緣、或號盡智、或號美音、或號根勝、或號莊嚴蓋、或號淨根、或號殊特、或號分別到彼岸、或號勝定、或號慈父、或號智海，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界東南，次有國土，名曰饒益，彼稱如來，或號因緣、或號盡智、或號美音、或號根勝、或號莊嚴蓋、或號淨根、或號殊特、或號分別到彼岸、或號勝定、或號慈父、或號智海，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界西南，次有國土，名曰鮮少，彼稱如來，或號牟尼主、或號樂寶、或號不二觀、或號知智、或號謙意、或號有緣見、或號根主、或號天人師、或號建業、或號金剛華，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界西南，次有國土，名曰鮮少，彼稱如來，或號牟尼主、或號樂寶、或號不二觀、或號知智、或號謙意、或號有緣見、或號根主、或號天人師、或號建業、或號金剛華，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界西北，次有國土，名曰知足，彼稱如來，或號華聚，或號栴檀蓋、或號蓮華藏、或號超越諸法、或號法顯、或號次起、或號善淨蓋、或號離垢善根、或號善言、或號專念法、或號五法藏，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界西北，次有國土，名曰知足，彼稱如來，或號華聚，或號栴檀蓋、或號蓮華藏、或號超越諸法、或號法顯、或號次起、或號善淨蓋、或號離垢善根、或號善言、或號專念法、或號五法藏，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界下，次有國土，名離摶食，彼稱如來，或號真珠焰、或號普化、或號法命主、或號無為、或號覺根、或號離塵、或號風無礙、或號欣施、或號分別道、或號建幢，如是等稱佛名號，有百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界下，次有國土，名離摶食，彼稱如來，或號真珠焰、或號普化、或號法命主、或號無為、或號覺根、或號離塵、或號風無礙、或號欣施、或號分別道、或號建幢，如是等稱佛名號，有百億萬。

「諸佛子！此世界上，次有國土，名解脫音，彼稱如來，或號猛幢、或號無量寶、或號樂大施、或號天光、或號吉祥興、或號離死地、或號最勝、或號不退輪、或號離非法、或號修一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界上，次有國土，名解脫音，彼稱如來，或號猛幢、或號無量寶、或號樂大施、或號天光、或號吉祥興、或號離死地、或號最勝、或號不退輪、或號離非法、或號修一切智。

「諸佛子！此解脫音世界稱佛名號，有百億萬，如娑婆國土及十世界，如是東方百千億、不可量、不可數、不可思議、不可稱、無等、無邊、無分齊、不可說虛空、法界等世界中，眾生稱佛名號各各不同，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是，是皆如來為菩薩時，有因緣者為度此故，種種方便、口業、音聲、行業、果報、法門、權道、諸根所樂，令諸眾生知如來法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此解脫音世界稱佛名號，有百億萬，如娑婆國土及十世界，如是東方百千億、不可量、不可數、不可思議、不可稱、無等、無邊、無分齊、不可說虛空、法界等世界中，眾生稱佛名號各各不同，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是，是皆如來為菩薩時，有因緣者為度此故，種種方便、口業、音聲、行業、果報、法門、權道、諸根所樂，令諸眾生知如來法。」

大方廣佛華嚴經四諦品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經四諦品第四之一

爾時，文殊師利告眾菩薩言：「佛子！所說苦諦者，於此娑婆世界，或言害、或言逼迫、或言變異、或言境界、或言聚、或言刺、或言依根、或言不實、或言癰、或言童蒙行。所說苦集諦者，或言火、或言能壞、或言受義、或言覺、或言方便、或言決定、或言網、或言念、或言順眾生、或言顛倒根。所說苦滅諦者，或言無障礙、或言離垢淨、或言寂靜、或言無相、或言不死、或言無所有、或言因緣斷、或言滅、或言真實、或言自然住。所說苦滅道諦者，或言一乘、或言趣寂靜、或言引導、或言究竟希望、或言常不離、或言能捨擔、或言至非趣、或言聖人隨行、或言仙人行、或言十藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利告眾菩薩言：「佛子！所說苦諦者，於此娑婆世界，或言害、或言逼迫、或言變異、或言境界、或言聚、或言刺、或言依根、或言不實、或言癰、或言童蒙行。所說苦集諦者，或言火、或言能壞、或言受義、或言覺、或言方便、或言決定、或言網、或言念、或言順眾生、或言顛倒根。所說苦滅諦者，或言無障礙、或言離垢淨、或言寂靜、或言無相、或言不死、或言無所有、或言因緣斷、或言滅、或言真實、或言自然住。所說苦滅道諦者，或言一乘、或言趣寂靜、或言引導、或言究竟希望、或言常不離、或言能捨擔、或言至非趣、或言聖人隨行、或言仙人行、或言十藏。

「諸佛子！此娑婆世界中，如是等四諦名字有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此娑婆世界中，如是等四諦名字有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。

「諸佛子！如娑婆世界所稱苦諦，於密訓世界，或名求根、或名不可出、或名不縛根、或名作不應作、或名一切不實、或名分別羸、或名處所成就、或名第一害、或名動、或名身事。所名苦集諦者，或名受、或名枝、或名燒、或名堅固、或名壞根、或名相續、或名害行、或名喜忘、或名生元、或名分。所名苦滅諦者，或名正義、或名堅固、或名讚歎、或名安隱、或名善趣、或名調伏、或名一道、或名離煩惱、或名不亂、或名究竟。所名苦滅道諦者，或名猛將、或名不沒、或名超出、或名勤方便、或名普眼、或名離邊、或名覺悟、或名得妙、或名無上目、或名觀方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如娑婆世界所稱苦諦，於密訓世界，或名求根、或名不可出、或名不縛根、或名作不應作、或名一切不實、或名分別羸、或名處所成就、或名第一害、或名動、或名身事。所名苦集諦者，或名受、或名枝、或名燒、或名堅固、或名壞根、或名相續、或名害行、或名喜忘、或名生元、或名分。所名苦滅諦者，或名正義、或名堅固、或名讚歎、或名安隱、或名善趣、或名調伏、或名一道、或名離煩惱、或名不亂、或名究竟。所名苦滅道諦者，或名猛將、或名不沒、或名超出、或名勤方便、或名普眼、或名離邊、或名覺悟、或名得妙、或名無上目、或名觀方。

「諸佛子！彼密訓世界如是等四諦名字有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼密訓世界如是等四諦名字有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。

「諸佛子！如娑婆世界所名苦諦，於最勇世界，或名恐怖、或名福斷、或名應訶責、或名常給、或名麁歰、或名常怨、或名離勝、或名奪利、或名難共事、或名虛妄、或名勢力。所名苦集諦者，或名因緣、或名癡元、或名怨林、或名刃枝、或名滅味、或名仇對、或名味著、或名導引、或名增闇、或名害利。所名苦滅諦者，或名大義、或名饒益分、或名義中義、或名無量、或名見、或名虛妄斷、或名最勝、或名常、或名住、或名無為。所名苦滅道諦者，或名滅火、或名勝枝、或名定分別、或名不退、或名深方便、或名出、或名最上、或名至非趣、或名解脫、或名能令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如娑婆世界所名苦諦，於最勇世界，或名恐怖、或名福斷、或名應訶責、或名常給、或名麁歰、或名常怨、或名離勝、或名奪利、或名難共事、或名虛妄、或名勢力。所名苦集諦者，或名因緣、或名癡元、或名怨林、或名刃枝、或名滅味、或名仇對、或名味著、或名導引、或名增闇、或名害利。所名苦滅諦者，或名大義、或名饒益分、或名義中義、或名無量、或名見、或名虛妄斷、或名最勝、或名常、或名住、或名無為。所名苦滅道諦者，或名滅火、或名勝枝、或名定分別、或名不退、或名深方便、或名出、或名最上、或名至非趣、或名解脫、或名能令解脫。

「諸佛子！彼最勇世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼最勇世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。

「諸佛子！如娑婆世界所說苦諦，於離垢世界，或名悔恨、或名資待、或名分別、或名輪迴、或名前行、或名一味、或名非法、或名現前地、或名最邪、或名邪見、或名不可忍。所名苦集諦者，或名虛器、或名分、或名甘忍、或名生地、或名取、或名棄、或名增、或名擔、或名能生、或名堅縛。所名苦滅諦者，或名等等、或名空、或名無垢、或名勝根、或名勝等、或名無作、或名滅使、或名最上、或名畢竟、或名破印。所名苦滅道諦者，或名真堅固、或名方便分別、或名義根、或名真性、或名離愛、或名勝淨、或名有邊、或名寄全、或名究竟、或名淨虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如娑婆世界所說苦諦，於離垢世界，或名悔恨、或名資待、或名分別、或名輪迴、或名前行、或名一味、或名非法、或名現前地、或名最邪、或名邪見、或名不可忍。所名苦集諦者，或名虛器、或名分、或名甘忍、或名生地、或名取、或名棄、或名增、或名擔、或名能生、或名堅縛。所名苦滅諦者，或名等等、或名空、或名無垢、或名勝根、或名勝等、或名無作、或名滅使、或名最上、或名畢竟、或名破印。所名苦滅道諦者，或名真堅固、或名方便分別、或名義根、或名真性、或名離愛、或名勝淨、或名有邊、或名寄全、或名究竟、或名淨虛妄。

「諸佛子！離垢世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！離垢世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。

「諸佛子！如娑婆世界所說苦諦，於真實境世界，或名愛欲、或名險根、或名海分、或名邪方便、或名分別根、或名流轉、或名生滅、或名障礙、或名倒根、或名有數。所名苦集諦者，或名愛、或名陷溺、或名不可盡、或名分、或名不正趣、或名津梁、或名事、或名障礙、或名器、或名動。所名苦滅諦者，或名相續斷、或名解散、或名無名、或名不作、或名不現、或名無作、或名無色、或名無燒、或名明、或名淨。所名苦滅道諦者，或名寂行、或名正行、或名修證、或名安隱道、或名無量壽、或名修究竟、或名常道、或名難得、或名彼岸、或名無敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如娑婆世界所說苦諦，於真實境世界，或名愛欲、或名險根、或名海分、或名邪方便、或名分別根、或名流轉、或名生滅、或名障礙、或名倒根、或名有數。所名苦集諦者，或名愛、或名陷溺、或名不可盡、或名分、或名不正趣、或名津梁、或名事、或名障礙、或名器、或名動。所名苦滅諦者，或名相續斷、或名解散、或名無名、或名不作、或名不現、或名無作、或名無色、或名無燒、或名明、或名淨。所名苦滅道諦者，或名寂行、或名正行、或名修證、或名安隱道、或名無量壽、或名修究竟、或名常道、或名難得、或名彼岸、或名無敵。

「諸佛子！真實境世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！真實境世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。

「諸佛子！如娑婆世界所名苦諦者，於訶尼世界，或名掠取、或名非善友、或名戰怖、或名多言、或名真地獄、或名非法調伏、或名重擔、或名壞根、或名虛妄、或名虛妄根。所名苦集諦者，或名貪、或名作、或名惡、或名生、或名絞縛、或名想、或名有果、或名不愛、或名不應說、或名迴轉。所名苦滅諦者，或名不轉、或名解脫、或名無作、或名離愛、或名堅固、或名真實、或名離癡、或名寂滅、或名賢聖、或名離怨敵。所名苦滅道諦者，或名正語、或名無諍、或名教導、或名迴向心、或名廣妙、或名分別方便、或名有數、或名趣寂靜、或名勝智、或名善解義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如娑婆世界所名苦諦者，於訶尼世界，或名掠取、或名非善友、或名戰怖、或名多言、或名真地獄、或名非法調伏、或名重擔、或名壞根、或名虛妄、或名虛妄根。所名苦集諦者，或名貪、或名作、或名惡、或名生、或名絞縛、或名想、或名有果、或名不愛、或名不應說、或名迴轉。所名苦滅諦者，或名不轉、或名解脫、或名無作、或名離愛、或名堅固、或名真實、或名離癡、或名寂滅、或名賢聖、或名離怨敵。所名苦滅道諦者，或名正語、或名無諍、或名教導、或名迴向心、或名廣妙、或名分別方便、或名有數、或名趣寂靜、或名勝智、或名善解義。

「諸佛子！訶尼世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！訶尼世界如是等四諦名有四十億百千那由他，隨諸眾生所應調伏，作如是說。

「諸佛子！如娑婆世界所言苦諦者，於饒益世界，或名重擔、或名危脆、或名賊等、或名生死、或名非歡喜、或名流轉、或名疲勞、或名醜貌、或名能生、或名利刃。所言苦集諦者，或名流散、或名擾亂、或名煩惱、或名羸劣、或名漂淪、或名乖違、或名非解脫、或名所作、或名取、或名虛妄。所言苦滅諦者，或名離獄、或名真實、或名離諸難、或名覆護、或名善因、或名隨至、或名根、或名離枝、或名無為、或名無次第。所言苦滅道諦者，或名達無所有、或名一切因、或名善本、或名明至、或名不轉法、或名有盡、或名大道、或名能調伏、或名安隱、或名非流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如娑婆世界所言苦諦者，於饒益世界，或名重擔、或名危脆、或名賊等、或名生死、或名非歡喜、或名流轉、或名疲勞、或名醜貌、或名能生、或名利刃。所言苦集諦者，或名流散、或名擾亂、或名煩惱、或名羸劣、或名漂淪、或名乖違、或名非解脫、或名所作、或名取、或名虛妄。所言苦滅諦者，或名離獄、或名真實、或名離諸難、或名覆護、或名善因、或名隨至、或名根、或名離枝、或名無為、或名無次第。所言苦滅道諦者，或名達無所有、或名一切因、或名善本、或名明至、或名不轉法、或名有盡、或名大道、或名能調伏、或名安隱、或名非流轉。