大方廣佛華嚴經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

盧舍那佛品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛品第二之二

此世界海下方，次有世界海，名蓮華妙香勝藏；中有佛剎，名寶師子光，佛號明照法界；於彼如來大眾海中，有菩薩名光照分別法界，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切寶光明雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種一切香光明雲、十種諸佛師子吼雲、十種一切佛剎功德莊嚴雲、十種一切華樓閣雲、十種一切座莊嚴雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，在於下方寶藏師子座上，結跏趺坐。此世界海上方，次有世界海，名雜寶光海莊嚴；中有佛剎，名樂行清淨，佛號無礙功德稱離闇光王；於彼如來大眾海中，有菩薩名無障礙力精進慧，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切無量妙色寶照雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種無量光普照雲、十種一切莊嚴照明雲、十種香焰雲、十種一切莊嚴雲、十種佛光焰雲、十種寶樹華焰雲、十種一切寶樹堅固光明雲、十種一切勝光明雲、十種一切菩薩所行示現雲、十種一切解脫光明雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於上方妙音勝蓮華藏師子座上，結跏趺坐。如是等十億佛剎塵數世界海中，有十億佛剎微塵數等大菩薩來，一一菩薩各將一佛世界塵數菩薩以為眷屬，一一菩薩各興一佛世界微塵數等妙莊嚴雲，悉皆彌覆，充滿虛空，隨所來方，結跏趺坐。彼諸菩薩次第坐已，一切毛孔各出十佛世界微塵數等一切妙寶淨光明雲，一一光中，各出十佛世界微塵數菩薩，一一菩薩、一切法界方便海充滿一切微塵數道；一一塵中，有十佛世界塵數佛剎；一一佛剎中，三世諸佛皆悉顯現。念念中，於一一世界各化一佛剎塵數眾生，以夢自在示現法門教化、一切諸天化生法門教化、一切菩薩行處音聲法門教化、震動一切佛剎建立諸佛法門教化、一切願海法門教化、一切眾生言辭入佛音聲法門教化、一切佛法雲雨法門教化、法界自在光明法門教化、建立一切大眾海於普賢菩薩法門教化，以如是等一切法門，隨其所樂而教化之，於一念頃，能滅一切世界中，各如須彌山塵數眾生諸惡道苦；各如須彌山塵數眾生，令離邪定，立正定聚；各如須彌山塵數眾生，令立聲聞、緣覺之地；各如須彌山塵數眾生，立無上道；各如須彌山塵數眾生，立一切不可盡功德智慧地；各如須彌山塵數眾生，令立盧舍那佛願性海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海下方，次有世界海，名蓮華妙香勝藏；中有佛剎，名寶師子光，佛號明照法界；於彼如來大眾海中，有菩薩名光照分別法界，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切寶光明雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種一切香光明雲、十種諸佛師子吼雲、十種一切佛剎功德莊嚴雲、十種一切華樓閣雲、十種一切座莊嚴雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，在於下方寶藏師子座上，結跏趺坐。此世界海上方，次有世界海，名雜寶光海莊嚴；中有佛剎，名樂行清淨，佛號無礙功德稱離闇光王；於彼如來大眾海中，有菩薩名無障礙力精進慧，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切無量妙色寶照雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種無量光普照雲、十種一切莊嚴照明雲、十種香焰雲、十種一切莊嚴雲、十種佛光焰雲、十種寶樹華焰雲、十種一切寶樹堅固光明雲、十種一切勝光明雲、十種一切菩薩所行示現雲、十種一切解脫光明雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於上方妙音勝蓮華藏師子座上，結跏趺坐。如是等十億佛剎塵數世界海中，有十億佛剎微塵數等大菩薩來，一一菩薩各將一佛世界塵數菩薩以為眷屬，一一菩薩各興一佛世界微塵數等妙莊嚴雲，悉皆彌覆，充滿虛空，隨所來方，結跏趺坐。彼諸菩薩次第坐已，一切毛孔各出十佛世界微塵數等一切妙寶淨光明雲，一一光中，各出十佛世界微塵數菩薩，一一菩薩、一切法界方便海充滿一切微塵數道；一一塵中，有十佛世界塵數佛剎；一一佛剎中，三世諸佛皆悉顯現。念念中，於一一世界各化一佛剎塵數眾生，以夢自在示現法門教化、一切諸天化生法門教化、一切菩薩行處音聲法門教化、震動一切佛剎建立諸佛法門教化、一切願海法門教化、一切眾生言辭入佛音聲法門教化、一切佛法雲雨法門教化、法界自在光明法門教化、建立一切大眾海於普賢菩薩法門教化，以如是等一切法門，隨其所樂而教化之，於一念頃，能滅一切世界中，各如須彌山塵數眾生諸惡道苦；各如須彌山塵數眾生，令離邪定，立正定聚；各如須彌山塵數眾生，令立聲聞、緣覺之地；各如須彌山塵數眾生，立無上道；各如須彌山塵數眾生，立一切不可盡功德智慧地；各如須彌山塵數眾生，令立盧舍那佛願性海中。

爾時，諸菩薩光明中，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩光明中，以偈頌曰：

「一切光明出妙音， 說諸菩薩具足行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切光明出妙音， 說諸菩薩具足行，

佛子功德悉成滿， 普遍一切十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子功德悉成滿， 普遍一切十方界。

無量劫海修行道， 欲令眾生離苦故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海修行道， 欲令眾生離苦故，

不自計己生死苦， 佛子善入大方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自計己生死苦， 佛子善入大方便。

無量無邊無有餘， 窮盡一切大海劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊無有餘， 窮盡一切大海劫，

遍行一切諸法門， 善說微妙寂靜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行一切諸法門， 善說微妙寂靜法。

一切三世佛所願， 皆得清淨具足滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世佛所願， 皆得清淨具足滿，

佛子饒益諸眾生， 能自具行清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子饒益諸眾生， 能自具行清淨道。

皆能往詣諸佛所， 清淨法身照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能往詣諸佛所， 清淨法身照十方，

佛子智海無邊底， 普觀諸法寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子智海無邊底， 普觀諸法寂滅相。

一光明中有無量， 無上大慈難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一光明中有無量， 無上大慈難思議，

清淨慧眼照諸法， 此是佛子妙境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨慧眼照諸法， 此是佛子妙境界。

一毛悉受諸佛剎， 又能震動諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛悉受諸佛剎， 又能震動諸國土，

能令眾生無怖想， 是名清淨方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眾生無怖想， 是名清淨方便地。

一一塵中無量身， 復現無量莊嚴剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中無量身， 復現無量莊嚴剎，

於一念中皆悉見， 是無障礙淨法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中皆悉見， 是無障礙淨法門。

三世所有一切劫， 於一念中能悉現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有一切劫， 於一念中能悉現，

猶如幻化無所有， 是名諸佛無礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如幻化無所有， 是名諸佛無礙法。

普賢諸行皆具足， 能令眾生悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢諸行皆具足， 能令眾生悉清淨，

諸佛子具自在法， 一一毛孔師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子具自在法， 一一毛孔師子吼。」

爾時，世尊欲令一切菩薩大眾，知佛無量無邊境界自在法門故，放眉間白毫相一切寶色燈明雲光，名一切菩薩慧光觀察照十方藏。此光遍照一切佛剎，於一念中，皆悉普照一切法界；於一切世界，雨一切佛諸大願雲，顯現普賢菩薩，示大眾已，還從足下相輪中入於彼。復有大蓮華生，以眾寶為莖，一切寶王為莊嚴藏，其葉遍覆一切法界；一切寶香莊嚴其鬚，閻浮檀金以為其臺。此華生已，如來眉間有一大菩薩出，名曰一切諸法勝音，與世界海塵數菩薩眾俱，敬遶世尊無量匝已，退坐蓮華臺上，眷屬菩薩坐蓮華鬚。一切諸法勝音菩薩成就無量法界歡喜，隨順諸佛境界深智，度不可思議佛海光明，悉能往詣一切佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲令一切菩薩大眾，知佛無量無邊境界自在法門故，放眉間白毫相一切寶色燈明雲光，名一切菩薩慧光觀察照十方藏。此光遍照一切佛剎，於一念中，皆悉普照一切法界；於一切世界，雨一切佛諸大願雲，顯現普賢菩薩，示大眾已，還從足下相輪中入於彼。復有大蓮華生，以眾寶為莖，一切寶王為莊嚴藏，其葉遍覆一切法界；一切寶香莊嚴其鬚，閻浮檀金以為其臺。此華生已，如來眉間有一大菩薩出，名曰一切諸法勝音，與世界海塵數菩薩眾俱，敬遶世尊無量匝已，退坐蓮華臺上，眷屬菩薩坐蓮華鬚。一切諸法勝音菩薩成就無量法界歡喜，隨順諸佛境界深智，度不可思議佛海光明，悉能往詣一切佛所。

爾時，一切諸法勝音菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸法勝音菩薩以偈頌曰：

「佛身充滿諸法界， 普現一切眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身充滿諸法界， 普現一切眾生前，

應受化器悉充滿， 佛故處此菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受化器悉充滿， 佛故處此菩提樹。

一切佛剎微塵等， 爾所佛坐一毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎微塵等， 爾所佛坐一毛孔，

皆有無量菩薩眾， 各為具說普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有無量菩薩眾， 各為具說普賢行。

無量剎海處一毛， 悉坐菩提蓮華座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎海處一毛， 悉坐菩提蓮華座，

遍滿一切諸法界， 一切毛孔自在現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿一切諸法界， 一切毛孔自在現。」

爾時，師子焰光奮迅音菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，師子焰光奮迅音菩薩以偈頌曰：

「盧舍那如來， 轉清淨法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧舍那如來， 轉清淨法輪，

一切法方便， 如來雲普覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法方便， 如來雲普覆。

十方國土中， 一切世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土中， 一切世界海，

佛願力自在， 普現轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛願力自在， 普現轉法輪。

一切佛土中， 無量大眾海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛土中， 無量大眾海，

言號各不同， 而轉淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言號各不同， 而轉淨法輪。

盧舍那佛神力故， 一切剎中轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛神力故， 一切剎中轉法輪，

普賢菩薩願音聲， 遍滿一切世界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩願音聲， 遍滿一切世界海。

法身充滿一切剎， 普雨一切諸法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身充滿一切剎， 普雨一切諸法雨，

法相不生亦不滅， 悉照一切諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相不生亦不滅， 悉照一切諸世間。

無量無數億劫中， 一切佛剎微塵道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數億劫中， 一切佛剎微塵道，

盧舍那佛妙音聲， 具足演說本所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛妙音聲， 具足演說本所行。

一切佛剎微塵數， 大光明網照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎微塵數， 大光明網照十方，

一一光中有諸佛， 以無上道化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光中有諸佛， 以無上道化眾生。

法身堅固不可壞， 充滿一切諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身堅固不可壞， 充滿一切諸法界，

普能示現諸色身， 隨應化導諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普能示現諸色身， 隨應化導諸群生。

三世無量諸佛剎， 其中一切諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無量諸佛剎， 其中一切諸導師，

一切音聲及名字， 普見諸佛力自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切音聲及名字， 普見諸佛力自在。

過去未來及現在， 如是一切諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來及現在， 如是一切諸導師，

彼聖能令一切聞， 不可思議正法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聖能令一切聞， 不可思議正法輪。」

如此四天下道場上，見佛神力，一切菩薩大眾雲集，一切世界海中亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此四天下道場上，見佛神力，一切菩薩大眾雲集，一切世界海中亦復如是。

爾時，普賢菩薩於如來前，坐蓮華藏師子之座，即入一切如來淨藏三昧正受，普照一切法界諸如來身，無所障礙，離垢滿足，猶如虛空。普賢菩薩於此世界三昧正受，盡法界、虛空界等一切佛剎亦復如是。普賢菩薩入是三昧已，十方世界海諸佛悉現，彼諸如來各各讚言：「善哉！善哉！善男子！汝乃能入此三昧正受，是皆盧舍那佛本願力故。又汝於諸佛所，清淨行願力故，所謂：轉一切諸佛法輪故；開一切如來智慧海故；盡度一切諸法方便及十方海悉無餘故；除一切眾生煩惱得清淨故；能到一切諸佛國土無障礙故；入一切諸佛境界無礙故；一切諸佛普門功德滿足故；入一切法方便深樂一切智故；方便觀察一切世間法故；知一切眾生諸根海故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩於如來前，坐蓮華藏師子之座，即入一切如來淨藏三昧正受，普照一切法界諸如來身，無所障礙，離垢滿足，猶如虛空。普賢菩薩於此世界三昧正受，盡法界、虛空界等一切佛剎亦復如是。普賢菩薩入是三昧已，十方世界海諸佛悉現，彼諸如來各各讚言：「善哉！善哉！善男子！汝乃能入此三昧正受，是皆盧舍那佛本願力故。又汝於諸佛所，清淨行願力故，所謂：轉一切諸佛法輪故；開一切如來智慧海故；盡度一切諸法方便及十方海悉無餘故；除一切眾生煩惱得清淨故；能到一切諸佛國土無障礙故；入一切諸佛境界無礙故；一切諸佛普門功德滿足故；入一切法方便深樂一切智故；方便觀察一切世間法故；知一切眾生諸根海故。」

爾時，一切諸佛與普賢菩薩入一切智力；與入無量無邊法界智；與能詣三世諸佛所智；與一切世界海成壞智；與入無量眾生界智；與佛甚深法門智；與一切不壞三昧住智；與入一切菩薩諸根海智；與一切眾生語言海轉法輪辭辯智；與一身遍滿一切世界智；與一切諸佛音聲智。何以故？以得此三昧法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛與普賢菩薩入一切智力；與入無量無邊法界智；與能詣三世諸佛所智；與一切世界海成壞智；與入無量眾生界智；與佛甚深法門智；與一切不壞三昧住智；與入一切菩薩諸根海智；與一切眾生語言海轉法輪辭辯智；與一身遍滿一切世界智；與一切諸佛音聲智。何以故？以得此三昧法故。

爾時，十方諸佛各申右手，摩普賢菩薩頂；爾時，一切菩薩見十方諸佛各申右手，摩普賢菩薩頂已，彼諸菩薩一心恭敬觀察普賢菩薩，即時同聲以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸佛各申右手，摩普賢菩薩頂；爾時，一切菩薩見十方諸佛各申右手，摩普賢菩薩頂已，彼諸菩薩一心恭敬觀察普賢菩薩，即時同聲以偈頌曰：

「於諸佛所修善法， 滿足一切大願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸佛所修善法， 滿足一切大願力，

出生清淨妙法身， 如實平等同虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生清淨妙法身， 如實平等同虛空。

一切諸佛國土中， 普賢菩薩常依住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛國土中， 普賢菩薩常依住，

十方世界無不見， 無量功德智慧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界無不見， 無量功德智慧海。

悉見十方一切佛， 清淨身行功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見十方一切佛， 清淨身行功德海，

能於一一微塵道， 普皆示現一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一一微塵道， 普皆示現一切剎。

一切十方佛世界， 無量微塵諸劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方佛世界， 無量微塵諸劫數，

常見普賢真佛子， 無量三昧方便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見普賢真佛子， 無量三昧方便行。

法身充滿諸法界， 一切十方佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身充滿諸法界， 一切十方佛國土，

遍遊一切眾生海， 安住深妙清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊一切眾生海， 安住深妙清淨法。

永度無量諸法界， 離眾煩惱不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永度無量諸法界， 離眾煩惱不可壞，

其身周遍滿虛空， 廣說無量諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身周遍滿虛空， 廣說無量諸佛法。

一切功德海中生， 普放光明如大雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德海中生， 普放光明如大雲，

堅固眾生清淨行， 微妙音說佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固眾生清淨行， 微妙音說佛境界。

無量無數大劫中， 修習普賢甚深行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數大劫中， 修習普賢甚深行，

無量無邊諸法雲， 雷震演說勝法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸法雲， 雷震演說勝法界。

一切佛土如實性， 十力修集淨莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛土如實性， 十力修集淨莊嚴，

普入一切眾生海， 如應為說清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入一切眾生海， 如應為說清淨法。

無量無邊大眾海， 一心恭敬觀普賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊大眾海， 一心恭敬觀普賢，

無量深廣智慧海， 願轉清淨妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量深廣智慧海， 願轉清淨妙法輪。」

爾時，普賢菩薩承佛神力，觀察一切諸世界海、一切眾生海、法界業海、一切眾生欲樂諸根海、一切三世諸佛海已，普告菩薩大眾海言：「佛子！諸佛一切世界海成敗清淨智、不可思議一切眾生界起智、觀察法界智、一切如來自在智、清淨願轉法輪智、力無所畏不共法智、光明讚歎音聲智、三種教化眾生智、無量三昧法門不壞智、如來種種自在智，如是等一切皆不可思議，我當承佛神力，具足演說，欲令一切眾生入佛智海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩承佛神力，觀察一切諸世界海、一切眾生海、法界業海、一切眾生欲樂諸根海、一切三世諸佛海已，普告菩薩大眾海言：「佛子！諸佛一切世界海成敗清淨智、不可思議一切眾生界起智、觀察法界智、一切如來自在智、清淨願轉法輪智、力無所畏不共法智、光明讚歎音聲智、三種教化眾生智、無量三昧法門不壞智、如來種種自在智，如是等一切皆不可思議，我當承佛神力，具足演說，欲令一切眾生入佛智海。」

爾時，普賢菩薩從彼三昧起，從世界微塵等三昧起，念念中不壞方便智一切三世三昧起；時，彼一切諸菩薩眾，一一皆得世界塵數諸三昧世界塵數方便法海、方便辯海、諸行願海，如此會菩薩所得功德，一切世界海、一切如來眾海，諸菩薩眾所得功德亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩從彼三昧起，從世界微塵等三昧起，念念中不壞方便智一切三世三昧起；時，彼一切諸菩薩眾，一一皆得世界塵數諸三昧世界塵數方便法海、方便辯海、諸行願海，如此會菩薩所得功德，一切世界海、一切如來眾海，諸菩薩眾所得功德亦復如是。

是時，一切世界六種震動，一切眾生安隱悅樂，一切眾寶種種莊嚴，一切如來大眾海中，雨十種寶王雲，所謂：勝金色幢寶王雲、佛光明照寶王雲、金蓮華寶王雲、菩薩辯才光明寶王雲、一切妙音眾寶王雲、莊嚴佛土道場寶王雲、一切菩薩無量功德光明輪妙音寶王雲。一切如來毛孔及諸光明以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切世界六種震動，一切眾生安隱悅樂，一切眾寶種種莊嚴，一切如來大眾海中，雨十種寶王雲，所謂：勝金色幢寶王雲、佛光明照寶王雲、金蓮華寶王雲、菩薩辯才光明寶王雲、一切妙音眾寶王雲、莊嚴佛土道場寶王雲、一切菩薩無量功德光明輪妙音寶王雲。一切如來毛孔及諸光明以偈頌曰：

「普賢悉在， 一切佛剎， 坐寶蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢悉在， 一切佛剎， 坐寶蓮華，

師子座上。 如是示現， 遍一切界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子座上。 如是示現， 遍一切界，

普入無量， 無邊諸行。 悉能示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入無量， 無邊諸行。 悉能示現，

無量種身， 變化充滿， 十方世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量種身， 變化充滿， 十方世界。

妙音和雅， 說法無礙， 一切三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音和雅， 說法無礙， 一切三昧，

方便自在， 一切佛土， 諸如來所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便自在， 一切佛土， 諸如來所，

一切三昧， 皆得自在。 悉能了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三昧， 皆得自在。 悉能了知，

最勝境界， 示現普賢， 無量自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝境界， 示現普賢， 無量自在。

如一切土， 諸如來前， 一切剎塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切土， 諸如來前， 一切剎塵，

諸世界中， 普賢自在， 亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸世界中， 普賢自在， 亦復如是。

盡盧舍那， 本願底故， 普賢身相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡盧舍那， 本願底故， 普賢身相，

猶如虛空。 依於如如， 不依佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空。 依於如如， 不依佛國，

現身無量， 普應眾生， 隨群萌類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身無量， 普應眾生， 隨群萌類，

為現化故。 一切世界， 無量佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為現化故。 一切世界， 無量佛土，

悉能示現， 入諸法門。 普賢菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能示現， 入諸法門。 普賢菩薩，

具足淨願， 如是等比， 無量自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足淨願， 如是等比， 無量自在。

一切眾海， 無量無邊， 各於佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾海， 無量無邊， 各於佛土，

示現清淨。 如是一切， 身中悉現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現清淨。 如是一切， 身中悉現，

隨其起滅， 一念悉知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其起滅， 一念悉知。」

爾時，普賢菩薩欲令大眾重歡喜故，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲令大眾重歡喜故，以偈頌曰：

「諸佛深智功德海， 充滿無量無邊剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛深智功德海， 充滿無量無邊剎，

方便隨眾所應見， 盧舍那佛轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便隨眾所應見， 盧舍那佛轉法輪。

不可思議佛剎海， 於無量劫令清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議佛剎海， 於無量劫令清淨，

最勝導師照一切， 悉能調伏眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝導師照一切， 悉能調伏眾生海。

眾生大海難可測， 諸佛境界不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生大海難可測， 諸佛境界不思議，

眾生樂惡著諸有， 不能了知無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生樂惡著諸有， 不能了知無上道。

功德法海長養心， 常能親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德法海長養心， 常能親近善知識，

恒為諸佛所護念， 是等能度得上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒為諸佛所護念， 是等能度得上智。

離諸諂曲心清淨， 廣大慈悲無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸諂曲心清淨， 廣大慈悲無邊際，

深心淨信無厭足， 彼聞是法喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心淨信無厭足， 彼聞是法喜無量。

普賢菩薩諸地願， 安諦善住能順行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩諸地願， 安諦善住能順行，

遊心法界如虛空， 是人乃知佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊心法界如虛空， 是人乃知佛境界。

一切菩薩得善利， 能見自在最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩得善利， 能見自在最勝尊，

非餘境界之所知， 普賢方便皆得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非餘境界之所知， 普賢方便皆得入。

無量無邊諸眾生， 一切如來所護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸眾生， 一切如來所護念，

於一切處轉法輪， 盧舍那佛境界力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處轉法輪， 盧舍那佛境界力。

一切剎土及諸佛， 在我身內無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎土及諸佛， 在我身內無所礙，

我於一切毛孔中， 現佛境界諦觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一切毛孔中， 現佛境界諦觀察。

普賢菩薩所願行， 無量無邊悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩所願行， 無量無邊悉具足，

普眼境界清淨身， 我今演說仁諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普眼境界清淨身， 我今演說仁諦聽。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！世界海有十種事，去、來、今佛之所演說，所謂：說世界海、起具因緣世界海、住世界海、形世界海、體世界海、莊嚴世界海、清淨世界海、如來出世世界海、劫世界海、壞方便世界海。諸佛子！世界海有如是等十種事為首，乃至有世界海塵數種事。諸佛子！當知一切世界海，有世界海塵數因緣具故成，已成、今成、當成，所謂：如來神力故，法應如是故，眾生行業故，一切菩薩應得無上道故，普賢菩薩善根故，菩薩嚴淨佛土願行解脫自在故，如來無上善根依果故，普賢菩薩自在願力故，如是等世界海塵數因緣具故，一切世界海成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！世界海有十種事，去、來、今佛之所演說，所謂：說世界海、起具因緣世界海、住世界海、形世界海、體世界海、莊嚴世界海、清淨世界海、如來出世世界海、劫世界海、壞方便世界海。諸佛子！世界海有如是等十種事為首，乃至有世界海塵數種事。諸佛子！當知一切世界海，有世界海塵數因緣具故成，已成、今成、當成，所謂：如來神力故，法應如是故，眾生行業故，一切菩薩應得無上道故，普賢菩薩善根故，菩薩嚴淨佛土願行解脫自在故，如來無上善根依果故，普賢菩薩自在願力故，如是等世界海塵數因緣具故，一切世界海成。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「佛智境界， 不可思議， 自在善住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智境界， 不可思議， 自在善住，

悉皆如是。 無量無邊， 諸世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆如是。 無量無邊， 諸世界海，

盧舍那佛， 悉能嚴淨。 如應化度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛， 悉能嚴淨。 如應化度，

一切菩薩， 無量願海， 皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 無量願海， 皆悉清淨。

十方佛土， 一切眾生， 以不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛土， 一切眾生， 以不思議，

而覺悟之。 一切菩薩， 無量自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而覺悟之。 一切菩薩， 無量自在，

度一切智， 方便法門， 出生一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度一切智， 方便法門， 出生一切，

無量願海。 起諸世界， 猶如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量願海。 起諸世界， 猶如虛空，

普行一切， 菩薩善行， 入佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普行一切， 菩薩善行， 入佛境界，

無量無邊。 悉能嚴淨， 十方佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊。 悉能嚴淨， 十方佛剎，

一一佛土， 無量劫行， 眾生心境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土， 無量劫行， 眾生心境，

不可思議。 業能悉起， 一切剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議。 業能悉起， 一切剎海，

眾生垢穢， 國不清淨， 行業無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生垢穢， 國不清淨， 行業無量，

世界不同。 諸佛剎海， 淨莊嚴藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界不同。 諸佛剎海， 淨莊嚴藏，

離垢雜寶， 以為校飾， 長養無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢雜寶， 以為校飾， 長養無垢，

弘誓願海。 佛子能淨， 無數國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓願海。 佛子能淨， 無數國土，

若有菩薩， 修普賢行， 常能履行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩， 修普賢行， 常能履行，

清淨法界。 當知是等， 功德如佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法界。 當知是等， 功德如佛，

能出無量， 如來剎海， 於一念中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能出無量， 如來剎海， 於一念中，

悉遍十方。 能現一切， 菩薩所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉遍十方。 能現一切， 菩薩所行，

甚深清淨， 猶如虛空， 等空界者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深清淨， 猶如虛空， 等空界者，

自在如是。 一切道場， 諸如來前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在如是。 一切道場， 諸如來前，

坐寶蓮華， 現眾妙色， 於其身內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐寶蓮華， 現眾妙色， 於其身內，

容一切剎。 又一念中， 示現三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 容一切剎。 又一念中， 示現三世，

入巧方便， 起諸剎海， 於三世國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入巧方便， 起諸剎海， 於三世國，

示現成佛。 盧舍那佛， 此土清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現成佛。 盧舍那佛， 此土清淨，

眾寶成就， 無有邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶成就， 無有邊際。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！一一世界海所依住，如世界微塵數，所謂：依一切莊嚴住、或依虛空住、或依一切寶住、或依佛光明住、或依幻業住、或依摩訶那伽金剛力士掌中住、或依普賢菩薩願力住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！一一世界海所依住，如世界微塵數，所謂：依一切莊嚴住、或依虛空住、或依一切寶住、或依佛光明住、或依幻業住、或依摩訶那伽金剛力士掌中住、或依普賢菩薩願力住。」

是時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩以偈頌曰：

「無量無邊佛剎海， 離垢妙寶以莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無邊佛剎海， 離垢妙寶以莊嚴，

摩尼寶王清淨照， 最勝威神靡不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶王清淨照， 最勝威神靡不見。

清淨剎海住虛空， 寶王妙藏光普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨剎海住虛空， 寶王妙藏光普照，

暢發無量微妙音， 宣揚佛道靡不欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暢發無量微妙音， 宣揚佛道靡不欣。

種種華光善喜樂， 如意寶珠為莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種華光善喜樂， 如意寶珠為莊嚴，

無量光網彌覆上， 種種香雲遍充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光網彌覆上， 種種香雲遍充滿。

無量無邊妙蓮華， 青瑠璃寶以為臺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊妙蓮華， 青瑠璃寶以為臺，

清淨國土甚奇妙， 一切諸佛莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨國土甚奇妙， 一切諸佛莊嚴故。

或有諸佛清淨土， 以佛威神得安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸佛清淨土， 以佛威神得安住，

見離垢淨眾妙寶， 無量菩薩悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見離垢淨眾妙寶， 無量菩薩悉充滿。

或有諸佛清淨土， 金剛力士掌中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸佛清淨土， 金剛力士掌中住，

十力世雄盧舍那， 常為一切轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力世雄盧舍那， 常為一切轉法輪。

或依寶樹平正住， 依香焰雲亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依寶樹平正住， 依香焰雲亦如是，

有依水輪住堅固， 或依金剛海座住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有依水輪住堅固， 或依金剛海座住，

有住金剛勝妙幢， 種種寶華彌覆上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有住金剛勝妙幢， 種種寶華彌覆上，

無量自在一切處， 盧舍那佛令眾見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量自在一切處， 盧舍那佛令眾見。

眾雜異色長光明， 普流一切佛世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾雜異色長光明， 普流一切佛世界，

悉見種種莊嚴藏， 離垢微妙甚清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見種種莊嚴藏， 離垢微妙甚清淨。

彼以一切願海力， 無量種種所依住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以一切願海力， 無量種種所依住，

諸如來雲悉充滿， 常依清淨虛空住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來雲悉充滿， 常依清淨虛空住。

或有佛剎處上方， 依淨菩薩天冠住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛剎處上方， 依淨菩薩天冠住，

彼現無量佛自在， 佛子妙音淨業化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼現無量佛自在， 佛子妙音淨業化。

諸法界等佛國土， 譬如電光亦如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法界等佛國土， 譬如電光亦如幻，

紺瑠璃寶廣清淨， 悉從離垢淨業起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺瑠璃寶廣清淨， 悉從離垢淨業起。

普現種種莊嚴藏， 依止虛空靜安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現種種莊嚴藏， 依止虛空靜安住，

行業境界不可議， 佛令眾生普得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業境界不可議， 佛令眾生普得見。

一切塵等諸佛剎， 普賢菩薩一念起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切塵等諸佛剎， 普賢菩薩一念起，

無量劫行化眾生， 充滿法界現自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫行化眾生， 充滿法界現自在。

一一微塵中， 佛國海安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 佛國海安住，

佛雲遍護念， 彌綸覆一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雲遍護念， 彌綸覆一切。

於一微塵中， 佛現自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一微塵中， 佛現自在力，

一切微塵中， 神變亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切微塵中， 神變亦如是，

諸佛及神力， 盧舍那示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及神力， 盧舍那示現。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！諸世界海有種種形，或方、或圓、或非方圓、或如水洄澓、或復如華形、或種種眾生形者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！諸世界海有種種形，或方、或圓、或非方圓、或如水洄澓、或復如華形、或種種眾生形者。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「剎海無有量， 殊形異莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎海無有量， 殊形異莊嚴，

十方世界海， 見諸雜種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界海， 見諸雜種相，

或圓或四方， 或復非方圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或圓或四方， 或復非方圓，

三維及八隅， 狀若摩尼寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三維及八隅， 狀若摩尼寶。

一切諸業海， 種種別異故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸業海， 種種別異故，

有如金剛掌， 莊嚴坦平正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如金剛掌， 莊嚴坦平正。

「鍊真金色， 清淨妙形， 入於無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鍊真金色， 清淨妙形， 入於無量，

正法之門。 諸佛剎海， 種種之藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法之門。 諸佛剎海， 種種之藏，

猶如大雲， 懸處虛空。 彼寶輪地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大雲， 懸處虛空。 彼寶輪地，

妙淨分明， 盧舍那佛， 光明悉照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙淨分明， 盧舍那佛， 光明悉照。

諸佛國土， 起由心業， 無量種形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛國土， 起由心業， 無量種形，

而以莊嚴。 彼國一切， 各各自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而以莊嚴。 彼國一切， 各各自在，

如來剎海， 現無量相， 或有淨穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來剎海， 現無量相， 或有淨穢，

苦樂不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂不同。

法常流轉， 變現如是， 一切業海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法常流轉， 變現如是， 一切業海，

不可思議。 一毛孔中， 無量佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議。 一毛孔中， 無量佛剎，

莊嚴清淨， 曠然安住。 彼一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴清淨， 曠然安住。 彼一切處，

盧舍那佛， 於眾海中， 演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛， 於眾海中， 演說正法。

於一塵內， 微細國土， 一切塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一塵內， 微細國土， 一切塵等，

悉於中住。 一切世界， 有種種形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於中住。 一切世界， 有種種形，

悉於其中， 轉尊法輪。 是弘誓願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於其中， 轉尊法輪。 是弘誓願，

自在之力， 一一塵中， 現一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在之力， 一一塵中， 現一切剎。

譬如幻化， 亦如虛空， 諸心業力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻化， 亦如虛空， 諸心業力，

之所莊嚴。 一一塵中， 眾生數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所莊嚴。 一一塵中， 眾生數等，

諸化佛雲， 神力自在。 於微塵中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸化佛雲， 神力自在。 於微塵中，

善住佛剎， 盧舍那佛， 現法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住佛剎， 盧舍那佛， 現法如是。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！諸世界海有種種體，悉應當知，所謂：一切寶莊嚴體、或一寶體、或金剛堅固地體、或眾香體、或日珠輪體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！諸世界海有種種體，悉應當知，所謂：一切寶莊嚴體、或一寶體、或金剛堅固地體、或眾香體、或日珠輪體。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「或有世界海， 眾寶所合成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有世界海， 眾寶所合成，

堅固不可壞， 安住寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不可壞， 安住寶蓮華。

或勝光明起， 清淨暉焰照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或勝光明起， 清淨暉焰照，

眾妙莊嚴剎， 依止虛空住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾妙莊嚴剎， 依止虛空住。

或有光明剎， 依止光明住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有光明剎， 依止光明住，

光明雲莊嚴， 諸菩薩宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明雲莊嚴， 諸菩薩宮殿。

或有佛剎海， 猶如電光住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛剎海， 猶如電光住，

言取不可得， 斯由願力起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言取不可得， 斯由願力起。

或有摩尼寶， 日光明藏照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有摩尼寶， 日光明藏照，

貫真珠輪地， 菩薩悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貫真珠輪地， 菩薩悉充滿。

或有寶焰剎， 光明雲蔭覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有寶焰剎， 光明雲蔭覆，

一切寶莊嚴， 悉皆有變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶莊嚴， 悉皆有變化。

或有眾相體， 微妙相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾相體， 微妙相莊嚴，

間錯雜寶冠， 一切佛所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間錯雜寶冠， 一切佛所化。

心海業所起， 國土隨樂住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心海業所起， 國土隨樂住，

諭如幻無方， 皆從妄想生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諭如幻無方， 皆從妄想生。

如來身光明， 摩尼剎安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身光明， 摩尼剎安住，

正覺雲彌覆， 一切佛自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺雲彌覆， 一切佛自在。

或普賢菩薩， 化現佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或普賢菩薩， 化現佛剎海，

一切寶校飾， 願力所莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶校飾， 願力所莊嚴。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！諸世界海有世界海微塵等莊嚴，悉應當知，所謂：一切境界種種雲莊嚴、一切世界眾生行業莊嚴、三世諸佛及普賢菩薩願力莊嚴，有如是等世界海微塵數莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！諸世界海有世界海微塵等莊嚴，悉應當知，所謂：一切境界種種雲莊嚴、一切世界眾生行業莊嚴、三世諸佛及普賢菩薩願力莊嚴，有如是等世界海微塵數莊嚴。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「如世界海微塵等， 不可思議業果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世界海微塵等， 不可思議業果報，

一切十方世界海， 種種嚴淨廣無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方世界海， 種種嚴淨廣無邊。

無量淨色普莊嚴， 上妙功德常充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量淨色普莊嚴， 上妙功德常充滿，

雜光明雲出梵音， 聞于一切諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜光明雲出梵音， 聞于一切諸佛剎。

菩薩無量功德海， 妙聲遍滿一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無量功德海， 妙聲遍滿一切剎，

諸誓願雲具莊嚴， 聲震十方世界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸誓願雲具莊嚴， 聲震十方世界海。

眾生業海廣無際， 淨莊嚴雲出妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生業海廣無際， 淨莊嚴雲出妙音，

業報如寶隨應變， 諸佛力故悉周滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業報如寶隨應變， 諸佛力故悉周滿。

一切三世諸如來， 自在普現無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世諸如來， 自在普現無量剎，

一一境界一切佛， 莊嚴剎海皆悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一境界一切佛， 莊嚴剎海皆悉見。

過去未來現在劫， 一切十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在劫， 一切十方諸世界，

於無量劫淨莊嚴， 一一佛剎皆悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫淨莊嚴， 一一佛剎皆悉見。

一切境界諸佛雲， 數等眾生滿十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切境界諸佛雲， 數等眾生滿十方，

佛自在行令眾知， 是謂如來莊嚴剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自在行令眾知， 是謂如來莊嚴剎。

眾香焰流及華流， 一切眾寶摩尼流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾香焰流及華流， 一切眾寶摩尼流，

種種眾妙莊嚴雲， 皆悉校飾諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種眾妙莊嚴雲， 皆悉校飾諸佛剎。

十方世界諸道場， 一切眾具妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸道場， 一切眾具妙莊嚴，

靡不覩見此剎海， 猶如空中電光現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡不覩見此剎海， 猶如空中電光現。

普賢菩薩佛子等， 悉能莊嚴諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩佛子等， 悉能莊嚴諸佛剎，

眾生等劫淨行海， 於此世界悉顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生等劫淨行海， 於此世界悉顯現。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！當知諸世界海有世界塵數清淨，所謂：菩薩親近善知識，成就諸善根等，利一切眾生，淨滿一切諸波羅蜜，安住一切行地，有如是等世界塵數清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！當知諸世界海有世界塵數清淨，所謂：菩薩親近善知識，成就諸善根等，利一切眾生，淨滿一切諸波羅蜜，安住一切行地，有如是等世界塵數清淨。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「一切佛剎諸莊嚴， 無數願海方便生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切佛剎諸莊嚴， 無數願海方便生，

一切佛剎清淨色， 無量行海所修集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎清淨色， 無量行海所修集。

久遠親近善知識， 一切淨妙諸業行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠親近善知識， 一切淨妙諸業行，

慈悲普流潤眾生， 是故清淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲普流潤眾生， 是故清淨佛剎海。

一切法門三昧地， 一切佛所淨德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門三昧地， 一切佛所淨德海，

禪門方便清淨地， 是故嚴淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪門方便清淨地， 是故嚴淨佛剎海。

能起無量清淨心， 信佛堅固不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能起無量清淨心， 信佛堅固不可壞，

以忍方便淨無垢， 莊嚴剎海微妙色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以忍方便淨無垢， 莊嚴剎海微妙色。

興功德雲滿虛空， 利益一切修淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興功德雲滿虛空， 利益一切修淨行，

眾生普獲無量德， 是故嚴淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生普獲無量德， 是故嚴淨佛剎海。

剎海方便等無量， 悉淨諸度無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎海方便等無量， 悉淨諸度無有餘，

修無盡願波羅蜜， 是故嚴淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修無盡願波羅蜜， 是故嚴淨佛剎海。

幻化行起無有量， 一切諸法廣清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻化行起無有量， 一切諸法廣清淨，

種種方便淨眾生， 起是可樂佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便淨眾生， 起是可樂佛剎海。

方便嚴淨一切地， 具足諸佛功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便嚴淨一切地， 具足諸佛功德海，

令諸眾生竭苦源， 是故嚴淨佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸眾生竭苦源， 是故嚴淨佛剎海。

修淨力海無與等， 能淨一切眾生根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修淨力海無與等， 能淨一切眾生根，

恭敬供養無量佛， 是故嚴淨佛剎海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養無量佛， 是故嚴淨佛剎海。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！當知一一世界海有世界海塵數諸佛出興于世，所謂：有佛興世，色身示現遍滿法界，或有短壽，或無量劫，如是一一世界海有世界海塵數佛出興于世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！當知一一世界海有世界海塵數諸佛出興于世，所謂：有佛興世，色身示現遍滿法界，或有短壽，或無量劫，如是一一世界海有世界海塵數佛出興于世。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「佛以無量方便門， 能起一切佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以無量方便門， 能起一切佛剎海，

隨順眾生所欲樂， 諸佛法王出興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順眾生所欲樂， 諸佛法王出興世。

如來法身不思議， 無色無相無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身不思議， 無色無相無倫匹，

示現色身為眾生， 十方受化靡不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現色身為眾生， 十方受化靡不見。

或為眾生現短命， 或現長壽無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為眾生現短命， 或現長壽無量劫，

法身多門現十方， 常為世間良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身多門現十方， 常為世間良福田。

或有能令不思議， 十方剎海悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有能令不思議， 十方剎海悉清淨，

或有能淨一剎土， 是彼方便願所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有能淨一剎土， 是彼方便願所立。

或說不可思議乘， 佛普示現隨所樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說不可思議乘， 佛普示現隨所樂，

或有如來說一乘， 是佛方便無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有如來說一乘， 是佛方便無有量。

自然無師得正覺， 或有濟度少眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然無師得正覺， 或有濟度少眾生，

或有能於一念中， 化度無量眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有能於一念中， 化度無量眾生海。

或有於一毛孔中， 化佛雲出不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有於一毛孔中， 化佛雲出不思議，

充滿一切十方界， 無量方便化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿一切十方界， 無量方便化眾生。

或佛音聲震十方， 隨諸眾生所欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或佛音聲震十方， 隨諸眾生所欲樂，

無量億劫不斷絕， 度眾生海無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫不斷絕， 度眾生海無有邊。

或有無量莊嚴剎， 清淨大眾圍遶坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無量莊嚴剎， 清淨大眾圍遶坐，

充滿一切世界海， 佛遍處眾如空雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿一切世界海， 佛遍處眾如空雲。

是佛方便不思議， 慈海充滿遍一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛方便不思議， 慈海充滿遍一切，

入諸莊嚴方便門， 悉現一切眾生前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸莊嚴方便門， 悉現一切眾生前。」

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！當知世界海有世界海微塵等劫住，所謂：佛剎海，或住不可數劫，或住可數劫，有如是等世界海微塵數劫住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：「佛子！當知世界海有世界海微塵等劫住，所謂：佛剎海，或住不可數劫，或住可數劫，有如是等世界海微塵數劫住。」

爾時，普賢菩薩欲分別開示故，告一切眾言：「諸佛子！當知此蓮華藏世界海是盧舍那佛本修菩薩行時，於阿僧祇世界微塵數劫之所嚴淨，於一一劫恭敬供養世界微塵等如來一一佛所，淨修世界海微塵數願行。佛子！當知有須彌山微塵等風輪，持此蓮華藏莊嚴世界海：最下風輪名曰平等，彼持一切寶光明地；次上風輪名種種寶莊嚴，持清淨光寶地；次上風輪名功德勢，持密寶地；次上風輪名曰寶焰，持日不壞寶地；次上風輪名普莊嚴，持具足寶光明地；次上風輪名離垢清淨平等，持寶華焰地；次上風輪名曰方行，持一切真珠地；次上風輪名曰一切年，持一切時，一日、半月、一月、一年；次上風輪名普持勢，持一切須彌山地；次上風輪名莊嚴光明，能持一切有，如是次上有須彌山微塵等風輪。最上風輪名勝藏，持一切香水海；彼香水海中有大蓮華，名香幢光明莊嚴，持此蓮華藏莊嚴世界海；此世界海邊有金剛山周匝圍遶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲分別開示故，告一切眾言：「諸佛子！當知此蓮華藏世界海是盧舍那佛本修菩薩行時，於阿僧祇世界微塵數劫之所嚴淨，於一一劫恭敬供養世界微塵等如來一一佛所，淨修世界海微塵數願行。佛子！當知有須彌山微塵等風輪，持此蓮華藏莊嚴世界海：最下風輪名曰平等，彼持一切寶光明地；次上風輪名種種寶莊嚴，持清淨光寶地；次上風輪名功德勢，持密寶地；次上風輪名曰寶焰，持日不壞寶地；次上風輪名普莊嚴，持具足寶光明地；次上風輪名離垢清淨平等，持寶華焰地；次上風輪名曰方行，持一切真珠地；次上風輪名曰一切年，持一切時，一日、半月、一月、一年；次上風輪名普持勢，持一切須彌山地；次上風輪名莊嚴光明，能持一切有，如是次上有須彌山微塵等風輪。最上風輪名勝藏，持一切香水海；彼香水海中有大蓮華，名香幢光明莊嚴，持此蓮華藏莊嚴世界海；此世界海邊有金剛山周匝圍遶。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「於此蓮華藏， 莊嚴世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此蓮華藏， 莊嚴世界海，

一切妙寶藏， 種種淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切妙寶藏， 種種淨光明，

一切微塵等， 過去佛所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切微塵等， 過去佛所住。

昔於諸有海， 離垢悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔於諸有海， 離垢悉清淨，

無量大悲雲， 充滿諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大悲雲， 充滿諸眾生。

捨離自己身， 如佛剎塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離自己身， 如佛剎塵數，

於無量行海， 常修令清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量行海， 常修令清淨，

是故蓮華藏， 世界海莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故蓮華藏， 世界海莊嚴。

一切虛空界， 光明遍充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切虛空界， 光明遍充滿，

安住不可動， 勝風輪常持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住不可動， 勝風輪常持，

一切寶莊嚴， 妙風常流行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶莊嚴， 妙風常流行。

盧舍那曠願， 令國土嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那曠願， 令國土嚴淨，

如意寶遍布， 種種妙華敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意寶遍布， 種種妙華敷，

以本願力故， 處在於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以本願力故， 處在於虛空。

堅固善安住， 一切寶莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固善安住， 一切寶莊嚴，

十方一切界， 放清淨光雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切界， 放清淨光雲，

諸摩尼寶中， 無量菩薩雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸摩尼寶中， 無量菩薩雲。

遍遊十方國， 光明極熾盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊十方國， 光明極熾盛，

寶華盛妙色， 莊嚴光明輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華盛妙色， 莊嚴光明輪，

充滿諸法界， 十方靡不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸法界， 十方靡不遍。

一切眾淨寶， 悉放光明雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾淨寶， 悉放光明雲，

十方諸世界， 一切皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 一切皆充滿，

滅除一切苦， 安立無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除一切苦， 安立無上道。

妙色悉普照， 一切世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色悉普照， 一切世界海，

於此蓮華藏， 世界海之內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此蓮華藏， 世界海之內，

一一微塵中， 見一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 見一切法界。

一切諸佛雲， 放寶光明照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛雲， 放寶光明照，

是盧舍那剎， 有無量自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是盧舍那剎， 有無量自在。

一切眾生等， 蓮華中諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生等， 蓮華中諸佛，

興種種無量， 自在變化雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興種種無量， 自在變化雲。

釋梵諸天眾， 及轉輪聖王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵諸天眾， 及轉輪聖王，

一切眾生類， 皆悉得安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 皆悉得安住。

變化放光明， 悉與法界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化放光明， 悉與法界等，

一切光明中， 出諸佛妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切光明中， 出諸佛妙音。

知諸眾生心， 所念無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸眾生心， 所念無有餘，

無數方便門， 調伏群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數方便門， 調伏群生類。

離一切顛倒， 常住於寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切顛倒， 常住於寂靜，

無量光明雲， 悉與法界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光明雲， 悉與法界等。

普賢所行智， 無上勝妙地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢所行智， 無上勝妙地，

於光莊嚴中， 皆悉具足聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於光莊嚴中， 皆悉具足聞。

「佛子！當知此蓮華藏世界海，金剛圍山依蓮華日寶王地住。彼有一切香水海，一切眾寶遍布其地，金剛厚地不可破壞，出生一切眾寶，又能明照一切世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！當知此蓮華藏世界海，金剛圍山依蓮華日寶王地住。彼有一切香水海，一切眾寶遍布其地，金剛厚地不可破壞，出生一切眾寶，又能明照一切世界。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「一切世界海， 有無量莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世界海， 有無量莊嚴，

寶輪無邊色， 如來神力起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶輪無邊色， 如來神力起，

莊嚴斫迦羅， 寶輪及香輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴斫迦羅， 寶輪及香輪，

依住真珠輪， 及依種種寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依住真珠輪， 及依種種寶，

堅固寶莊嚴， 閻浮檀淨藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固寶莊嚴， 閻浮檀淨藏，

香光滿十方， 照現斫迦羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香光滿十方， 照現斫迦羅，

持以堅固金剛寶， 金剛莊嚴不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持以堅固金剛寶， 金剛莊嚴不可壞，

種種眾寶相莊嚴， 一切莊嚴清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種眾寶相莊嚴， 一切莊嚴清淨法。

香水普流無量色， 散華摩尼栴檀香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水普流無量色， 散華摩尼栴檀香，

天衣遍覆華莊嚴， 眾寶香華熏無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天衣遍覆華莊嚴， 眾寶香華熏無量，

清淨寶樹雲莊嚴， 普能照明一切身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨寶樹雲莊嚴， 普能照明一切身。

光明妙雲悉具足， 樹下安坐靡不照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明妙雲悉具足， 樹下安坐靡不照，

種種華香及幡蓋， 一切菩薩充法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種華香及幡蓋， 一切菩薩充法界，

能說一切語言海， 是盧舍那轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說一切語言海， 是盧舍那轉法輪。

彼處悉有珍寶幢， 一切寶樹出光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處悉有珍寶幢， 一切寶樹出光明，

盧舍那佛身清淨， 彼莊嚴內一切見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛身清淨， 彼莊嚴內一切見。

諸莊嚴中無數身， 如來變化色無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸莊嚴中無數身， 如來變化色無量，

充滿一切十方界， 調伏眾生無限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿一切十方界， 調伏眾生無限量。

一切莊嚴出妙聲， 盧舍那佛所願輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴出妙聲， 盧舍那佛所願輪，

隨其清淨佛剎海， 佛自在力皆悉聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其清淨佛剎海， 佛自在力皆悉聞。

「彼大斫迦羅山內世界海中，有不可破壞摩尼寶王映現一切眾生之身，眾寶蓮華以為莊嚴大地，一切莊嚴妙雲皆悉充滿，一切妙香而以熏之，以三世佛剎莊嚴而莊嚴之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼大斫迦羅山內世界海中，有不可破壞摩尼寶王映現一切眾生之身，眾寶蓮華以為莊嚴大地，一切莊嚴妙雲皆悉充滿，一切妙香而以熏之，以三世佛剎莊嚴而莊嚴之。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「其地平正淨圓滿， 斫迦羅內不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其地平正淨圓滿， 斫迦羅內不可壞，

平等安住甚清淨， 種種雜寶而莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等安住甚清淨， 種種雜寶而莊嚴。

金剛寶地可悅樂， 寶輪羅網彌覆上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛寶地可悅樂， 寶輪羅網彌覆上，

種種寶華為莊嚴， 雜種寶衣珍妙輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種寶華為莊嚴， 雜種寶衣珍妙輪。

隨次遍布一切地， 菩薩天冠寶瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨次遍布一切地， 菩薩天冠寶瓔珞，

離垢莊嚴光明照， 妙香碎寶悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢莊嚴光明照， 妙香碎寶悉充滿。

光明眾寶華莊嚴， 普放一切滿十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明眾寶華莊嚴， 普放一切滿十方，

寶華遍覆一切地， 悉能長養佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華遍覆一切地， 悉能長養佛功德。

興一切雲滿虛空， 光明普照不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興一切雲滿虛空， 光明普照不可盡，

光明悉滿一切剎， 具說佛法甘露味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明悉滿一切剎， 具說佛法甘露味。

悉入一切佛所願， 常能廣見三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入一切佛所願， 常能廣見三世法，

隨順菩薩大士行， 於此大地皆悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順菩薩大士行， 於此大地皆悉見。

此清淨地寶莊嚴， 一切佛剎悉來入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此清淨地寶莊嚴， 一切佛剎悉來入，

其地一一微塵中， 一切佛剎亦悉入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其地一一微塵中， 一切佛剎亦悉入。

眾寶妙華莊嚴藏， 十方菩薩常往來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶妙華莊嚴藏， 十方菩薩常往來，

常聞菩薩一切願， 及諸菩薩自在德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常聞菩薩一切願， 及諸菩薩自在德。

有寶光明相莊嚴， 離垢嚴淨出光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有寶光明相莊嚴， 離垢嚴淨出光明，

示現一切諸佛法， 充滿法界如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現一切諸佛法， 充滿法界如虛空。

有得普賢所願者， 諸佛境界無量智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得普賢所願者， 諸佛境界無量智，

彼得無量勝自在， 能入無邊佛剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得無量勝自在， 能入無邊佛剎海。

「彼大地處有不可說佛剎微塵等香水海，眾寶莊嚴，一切香摩尼寶王以為其岸，寶王羅網彌覆其上，眾寶色水盈滿其中，一切眾華皆悉開敷，細末栴檀以香其水，常出如來妙音不絕；眾香次第普熏十方雜寶階道、真珠欄楯，眾寶潮浪出妙音聲；恒沙佛剎微塵數等寶華樓閣周匝圍遶，無量佛剎微塵等眾寶華城以周其外；十大千世界微塵數華，一一蓮華各十由旬，開敷鮮茂，遍布水上，其香普熏一切世界；十佛國土塵數香樹以為莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼大地處有不可說佛剎微塵等香水海，眾寶莊嚴，一切香摩尼寶王以為其岸，寶王羅網彌覆其上，眾寶色水盈滿其中，一切眾華皆悉開敷，細末栴檀以香其水，常出如來妙音不絕；眾香次第普熏十方雜寶階道、真珠欄楯，眾寶潮浪出妙音聲；恒沙佛剎微塵數等寶華樓閣周匝圍遶，無量佛剎微塵等眾寶華城以周其外；十大千世界微塵數華，一一蓮華各十由旬，開敷鮮茂，遍布水上，其香普熏一切世界；十佛國土塵數香樹以為莊嚴。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「於彼嚴淨大地處， 香水寶海而莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼嚴淨大地處， 香水寶海而莊嚴，

清淨寶地常安住， 金剛堅固不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨寶地常安住， 金剛堅固不可壞。

眾香寶王以為岸， 寶雲光明如日照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾香寶王以為岸， 寶雲光明如日照，

真珠寶華妙瓔珞， 離垢清淨普莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠寶華妙瓔珞， 離垢清淨普莊嚴。

清淨香水湛然滿， 眾寶華光為旋流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨香水湛然滿， 眾寶華光為旋流，

妙聲悅樂常不斷， 自在普聞佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙聲悅樂常不斷， 自在普聞佛世界。

眾珍校飾淨階道， 寶莊嚴地安不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾珍校飾淨階道， 寶莊嚴地安不動，

真珠妙寶為欄楯， 光明寶華可悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠妙寶為欄楯， 光明寶華可悅樂。

寶樹羅生緣道側， 摩尼寶樂煥明耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹羅生緣道側， 摩尼寶樂煥明耀，

演出無量和雅聲， 莊嚴淨音歎三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演出無量和雅聲， 莊嚴淨音歎三寶。

香水柔軟湛然滿， 分陀利華遍圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水柔軟湛然滿， 分陀利華遍圍遶，

一切香華出光明， 清淨具足而莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切香華出光明， 清淨具足而莊嚴。

於寶幢中有光明， 垂寶旗幡而莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於寶幢中有光明， 垂寶旗幡而莊嚴，

摩尼寶網出妙聲， 聞者能入一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶網出妙聲， 聞者能入一切智。

眾寶華城甚微妙， 無量寶色淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶華城甚微妙， 無量寶色淨光明，

十方世界靡不照， 一切具足光嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界靡不照， 一切具足光嚴飾。

垣牆周匝而圍遶， 種種雜寶為莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垣牆周匝而圍遶， 種種雜寶為莊嚴，

清淨寶焰相任持， 具足莊嚴寶香海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨寶焰相任持， 具足莊嚴寶香海。

盧舍那佛過去行， 令佛剎海甚清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛過去行， 令佛剎海甚清淨，

無數無量無邊際， 彼處一切自在轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數無量無邊際， 彼處一切自在轉。

「一一香水海，有四天下微塵數香水河圍遶，種種寶華彌覆其上；彼諸香水河從佛眉間白毫相出，摩尼寶王汎上隨流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一香水海，有四天下微塵數香水河圍遶，種種寶華彌覆其上；彼諸香水河從佛眉間白毫相出，摩尼寶王汎上隨流。」

爾時，普賢菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩以偈頌曰：

「離垢清淨香水流， 金剛寶華悉彌覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離垢清淨香水流， 金剛寶華悉彌覆，

眾寶輪地布金沙， 無量珍琦普莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶輪地布金沙， 無量珍琦普莊嚴。

淨妙階道七寶成， 諸欄楯上植蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙階道七寶成， 諸欄楯上植蓮華，

真珠寶華常敷榮， 懸雜華鬘為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠寶華常敷榮， 懸雜華鬘為莊嚴。

一切寶光微妙色， 清淨香水雜寶流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶光微妙色， 清淨香水雜寶流，

種種寶華為波浪， 眾音諧雅演佛聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種寶華為波浪， 眾音諧雅演佛聲。

栴檀寶末和清流， 無量雜寶為迴復， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀寶末和清流， 無量雜寶為迴復，

普出種種香光焰， 常流一切十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普出種種香光焰， 常流一切十方界。

一切香河出無量， 雜種妙勝諸珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切香河出無量， 雜種妙勝諸珍寶，

眾寶積集為華蓋， 光明普照香水河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶積集為華蓋， 光明普照香水河。

十方無量世界中， 佛光明照見寶王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量世界中， 佛光明照見寶王，

如來道場寶輪地， 眾寶香河盈流滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來道場寶輪地， 眾寶香河盈流滿。

諸寶羅網相扣摩， 演佛音聲常不絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶羅網相扣摩， 演佛音聲常不絕，

一切菩薩諸佛法， 普賢大士所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩諸佛法， 普賢大士所修行。

諸佛世尊願音聲， 於彼寶岸常得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊願音聲， 於彼寶岸常得聞，

一切如來過去行， 皆悉遍聞十方國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來過去行， 皆悉遍聞十方國。

一切香河諸旋流， 一切菩薩功德雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切香河諸旋流， 一切菩薩功德雲，

漸漸盈滿諸法界， 見一切剎無不至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸盈滿諸法界， 見一切剎無不至。

彼諸一切香水河， 淨寶王雲彌覆上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸一切香水河， 淨寶王雲彌覆上，

佛白毫相出寶王， 其光明耀等如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛白毫相出寶王， 其光明耀等如來。